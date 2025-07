Takip Etmeniz Gereken 10 Verimlilik Etkileyicisinin Nihai Listesi [2025 Sürümü]

Sosyal medya ağları rekor sayıda kullanıcıyı çekmeye devam ediyor ( 2023'te 4,9 milyar, bu da küresel nüfusun %60'ından fazlası!). Facebook, Instagram ve TikTok gibi platformlar, başka bir kazançlı niş olan influencer pazarlamasının temellerini attı. Dünya çapında 50 milyondan fazla influencer ile sektörün 2024 sonunda 24 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar iş, aile, arkadaşlar ve ev işleri arasında koştururken, bir grup influencer özellikle popüler hale geldi: verimlilik influencerları.

Bu etkileyiciler, programınızı düzenlemek ve dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırarak en verimli halinize ulaşmak için verimlilik ipuçları ve püf noktaları sunuyor. Ancak yüzlerce verimlilik etkileyicisi varken, hangilerini takip etmelisiniz?

Bu makalede, sayısız insana olumlu alışkanlıklar edinmeleri ve iş-yaşam dengesini iyileştirmeleri için ilham veren kaliteli içerikler sunan 10 verimlilik etkileyicisini tanıtacağız. ⏰

Sosyal Medya Platformlarında Verimlilik Etkileyicilerinin Yükselişi

Verimlilik etkileyicileri ve girişimciler, verimlilik yolunda önünüzdeki engelleri belirlemenize ve ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Pratik ipuçları, kişisel deneyimleri ve destekleri, dijital bağımlı yaşam tarzımıza özel olarak uyarlanmıştır.

Bu etkileyiciler genellikle modern çalışma ortamındaki zorluklara odaklanır. İşbirliğini, iletişimi ve verimliliği teşvik etmek için kullanışlı teknolojiler ve araçlar olsa da, sık sık çoklu görevler, bağlam değiştirme, aşırı toplantılar ve tükenmişlik gibi zorluklar oldukça sinir bozucu olabilir.

Artık gününüze daha fazla saat ekleyemez veya kendinizi klonlayamazsınız, ancak zamanınızı nasıl organize edeceğinizi ve yapılacaklar listenizdeki her şeyi başarmak için motivasyonunuzu nasıl yüksek tutacağınızı öğrenebilirsiniz. Verimlilik etkileyicileri, günümüzün zorluklarının üstesinden gelmenize ve profesyonel ve kişisel olarak başarılı olmanıza yardımcı olacak altın değerinde içgörüler sunar.

Bu etkileyicilerden bekleyebileceğiniz bazı ortak içerik temaları şunlardır:

Evden çalışırken odaklanmayı sürdürmek

Dijital minimalizm veya dijital detoks

Zihinsel sağlık ve öz bakım

Özel planlama ve önceliklendirme sistemleri

Yapabilirim zihniyeti

Duygusal kontrol

takip Edilecek 10 Önde Gelen Verimlilik Etkileyicisi

İçerik kalitesi, topluluk katılımı ve takipçi sayısı gibi kriterlere göre popüler sosyal medya platformlarındaki en iyi 10 verimlilik etkileyicisinin listesini hazırladık. Hadi başlayalım! ?

1. Tim Ferriss

Beş New York Times ve Wall Street Journal bestseller kitabı, başarılı bir podcast ve 1,5 milyondan fazla Instagram takipçisi ile Tim Ferriss, verimlilik alanında süperstar bir etkileyicidir!

Ferriss, 4 Saat adlı kişisel gelişim kitap serisiyle büyük popülerlik kazanmış bir yatırımcı, girişimci ve yaşam tarzı gurusu. Kitapları, iş, beslenme ve egzersiz gibi farklı yaşam alanlarında daha verimli olmanıza yardımcı oluyor. Örneğin, 4 Saatlik Çalışma Haftası adlı kitabında, geleneksel 9-5 yaşam tarzından nasıl kurtulabileceğinizi, daha az çalışıp daha fazla kazanabileceğinizi anlatıyor. ?

Ferris, dünya çapında en başarılı kişilerin olumlu alışkanlıklarını, inançlarını ve tavsiyelerini içeren iki verimlilik kitabı daha yayınladı: Tools of Titans ve Tribe of Mentors. Bu kitaplardaki deneyimler, bireyleri verimlilik zihniyetini geliştirmeye ve iddialı hedeflere doğru ilerlemeye teşvik ediyor.

Kitap okumak için zamanınız yok mu? Ferriss'in Instagram profilinde verimlilikle ilgili birçok ipucu ve püf noktası bulabilirsiniz. 2.000'den fazla gönderi, verimlilik, yaratıcılık ve ertelemeyle mücadele gibi konuları ele alıyor. Hesap, iş verimliliği sorunlarını ele alıyor ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürmek ve fiziksel ve zihinsel sağlığı öncelik haline getirmek için tavsiyeler paylaşıyor.

Sesli içerik hayranıysanız, etkileyicinin iş podcast'i The Tim Ferriss Show'u dinleyerek birçok motivasyonel başarı hikayesi dinleyebilirsiniz. Tüm podcast metinleri Ferriss'in web sitesinde mevcuttur.

Sosyal medya hesapları

2. Ali Abdaal

Eski bir doktor ve dünyanın en popüler verimlilik etkileyicilerinden biri olan Ali Abdaal, kariyerine 2017 yılında sağlık ve verimlilik alanında YouTube videoları yayınlamaya başlayarak adım attı. Bugün, Ali'nin YouTube kanalı beş milyondan fazla aboneye sahip ve ayrıca 700.000'den fazla takipçisi olan dev bir Instagram hayran kitlesi var!

İçeriği, öz farkındalık geliştirmek ve daha verimli olmak isteyen herkes için bir zorunluluktur. Videolarında ve gönderilerinde, daha az çalışarak daha fazlasını nasıl başarabileceğinizi tartışıyor ve disiplini geliştirme ve kaygıyı yönetme konusunda ışık tutuyor.

Cambridge Üniversitesi mezunu Abdaal, podcast'lerinde sık sık başarılı girişimciler ve diğer etkileyicilerle konuşuyor ve profesyonel hedeflere ulaşmaya ve daha doyurucu bir kişisel yaşam sürmeye yardımcı olan verimlilik stratejilerini derinlemesine inceliyor.

Etkileyici, Feel-Good Productivity (İyi Hissetme Verimliliği) başlıklı bir kitap yayınladı. Bu kitapta, başarıya bilimsel bir yaklaşımdan bahsediyor ve verimliliğin sırrının çok çalışmak değil, iyi hissetmek olduğunu vurguluyor. ?

Sosyal medya hesapları

3. Sierra Honeycutt

Zaman yönetiminin önemini ebeveynlerden daha iyi kimse anlayamaz. Çocuklar, ev işleri, iş, ödevler, spor antrenmanları ve yemek pişirme arasında koşturup duruyorsunuz ve bir şekilde sosyalleşmek ve dinlenmek için de zaman bulmanız bekleniyor. ?

Sierra Honeycutt'un anne hileleri ve verimlilik alışkanlıkları (Instagram biyografisinde kendi ifadesiyle) hayatınızı kolaylaştırabilir! İki çocuk annesi olan Sierra, verimlilikle ilgili bilgilerini ve püf noktalarını dünyayla paylaşmaya karar verdi. Instagram hesabı çoğunlukla ebeveynlik ve yaşam tarzı paylaşımlarına odaklanıyor. Burada çocuklarla yapabileceğiniz eğlenceli aktiviteler, dinlendirici yatma ve cilt bakımı rutinleri ve yemek fikirleri gibi öneriler bulabilirsiniz.

Sierra ayrıca ev ve mutfak düzenlemesi konularını ele alıyor ve temizlik ve verimlilik ipuçları sunuyor. Rutinler oluşturma ve bunlara bağlı kalma, sağlıklı yaşam egzersizleri ve kişisel ilişkiler için boş zamanınızı en iyi şekilde değerlendirme konusunda değerli bilgiler edineceksiniz.

Sierra'nın Instagram hesabı şu anda 1.000'den fazla gönderi ve 20'den fazla özenle düzenlenmiş öne çıkan gönderiye sahiptir, bu sayede keşfedebileceğiniz çok sayıda materyal var.

Sosyal medya hesapları

4. Laura Vanderkam

Laura Vanderkam'ın Instagram profilinde yaklaşık 15.000 takipçisi var ve paylaşımlarının çoğunda beş çocuğu, tatilleri, ailesi ve arkadaşları yer alıyor. Ancak profiline bir bakış, onun fantastik başarılarını anlatmaya yetmez. Laura dokuz kitap yayınladı ve üç podcast sundu!

Zaman yönetimi konusunda zorlanıyorsanız, 168 Hours adlı kitabı mutlaka okumalısınız. Bu kitap, haftalık zamanınızı görevlere ayırmanın faydalarını açıklıyor. Her hafta elde ettiğiniz 168 saat, kendinize ve genel sağlığınıza özen göstermeden yapmak istediklerinizi yapmak için fazlasıyla yeterli olabilir. Bu pratik rehber, bunu başaran başarılı insanların deneyimlerini paylaşıyor!

Verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olabilecek bir başka yayın ise Off the Clock. Laura bu kitapta, zaman algınızın değişmesinin nasıl hem verimli hem de keyifli bir hayata yol açabileceğini anlatıyor. ?

Sosyal medya hesapları

5. James Clear

James Clear, New York Times'ın en çok satan kitabı Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones (Atomic Habits: İyi Alışkanlıklar Kazanmanın ve Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmanın Kolay ve Kanıtlanmış Yolu) kitabının yazarıdır. Kitap dünya çapında 15 milyondan fazla satmıştır!

Kitap, basit bir felsefeyi savunuyor: rutininizde yapacağınız küçük değişiklikler alışkanlıklarınızı dönüştürebilir ve olağanüstü sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir. Her gün %1 daha iyi olmayı, verimlilik yolculuğunuzda sık yapılan hatalardan kaçınmayı ve motivasyon eksikliğini aşmayı öğretir.

Bu kitap, kuru teoriden çok daha fazlasını sunar. Kendine güvenini artırmak ve hayatını yeniden şekillendirmek için küçük ama etkili alışkanlıklara güvenen Olimpiyat altın madalyalı sporcular, iş liderleri ve ödüllü sanatçıların hikayelerini içerir.

Etkileyicinin bilgeliğinden yararlanmak için kitabı satın almanıza gerek yok. Web sitesini ziyaret edin, haftalık 3-2-1 Haber Bülteni'ne kaydolun ve üç milyondan fazla mutlu aboneye katılın.

James Clear'ın verimlilik için attığı küçük adımlar onu gerçek bir ünlü haline getirdi; Instagram profilinde 1,5 milyondan fazla takipçisi var. Profili kaydırarak devam etmek için günlük motivasyon alıntılarını alın.

İpucu: Clear'ın Instagram profilindeki öne çıkanları kontrol edin — Atomic Habits kitabının ücretsiz bir bölümünü bulacaksınız. ⚛️

Sosyal medya hesapları

6. Marie Kondo

Düşük verimliliğin potansiyel bir nedeni, bulunduğunuz alan olabilir. Dağınık veya kaotik bir alan, dikkatinizi hedeflerinizden uzaklaştırabilir ve hatta endişe ve strese neden olabilir.

Takma adı Konmari ile tanınan Marie Kondo, dağınıklıktan kurtulmanıza ve motive ve ilham dolu bir alan yaratmanıza yardımcı olabilir. KonMari yöntemi olarak bilinen benzersiz düzenleme tekniğiyle dünyanın en popüler toparlama uzmanlarından biridir. Yaklaşımı, ihtiyacımız olmayan şeyleri atmaya odaklanmak yerine, mutlak bir gereklilik olmasa bile bize mutluluk veren şeyleri saklamaya odaklanmaktır.

İş alanınızı düzenlemeye özellikle faiziniz varsa, Marie'nin Joy at Work* kitabına göz atın. Bu kitap, masanızı ve zihninizi düzenlemek ve verimliliği benimsemek için pratik ipuçları sunuyor.

İlginç bilgi: Marie, Netflix'in reality dizisi Tidying Up With Marie Kondo'nun yıldızı, yani bir sonraki maraton izleyecek dizi belli oldu! ?

Sosyal medya hesapları

7. Brian Tracy

Motivasyon konuşmacısı ve 70'in üzerinde kitabı bulunan tanınmış bir yazar olan Brian Tracy, verimlilik alanında da tanınmış bir isimdir.

En ünlü kitaplarından biri Eat That Frog! Bu kitapta, ertelemeyi eyleme dönüştürmek, verimliliği artırmak ve güne sarsılmaz bir güvenle başlamak için yapılacaklar listenizdeki en zor görevleri nasıl ele almanız gerektiğini bahsediyor. Tracy ayrıca hedefleri daha hızlı gerçekleştirmek için disiplin, kararlılık ve net karar vermeyi kullanmayı da tartışıyor.

Tracy'nin Instagram profilinde bir milyondan fazla takipçisi var ve hedef belirleme becerilerini geliştirmek isteyen herkes için zengin bilgiler sunuyor. Verimlilik ipuçları keşfedecek ve şunları öğreneceksiniz:

SMART hedef ayarlarıyla uzun vadeli düşünün

Şükran ve olumlu onaylamalar gibi bütünsel yaklaşımlar kullanın

Motivasyonunuzu koruyun

Etkileyicilerin profilleri, farklı zaman yönetimi tekniklerinin iş-yaşam dengenizi nasıl önemli ölçüde etkileyebileceğini ve sorunlara daha hızlı yanıt vermenize nasıl yardımcı olabileceğini de ortaya koyuyor.

Sosyal medya hesapları

8. Marie Forleo

Marie Forleo, çok satan bir yazar, iş koçu ve Oprah Winfrey'in deyimiyle, yeni neslin düşünce lideridir. ?

Marie, Everything is Figureoutable adlı kitabıyla tanınır. Verimlilik alanında öne çıkan bu kitap, verimliliği sürdürmek için sürdürülebilir bir çözüm sunar: zihniyet değişikliği.

Kitap, daha olumlu düşünmek ve hayallerinizi gerçekleştirmenizin önündeki engelleri aşmak için beyninizi yeniden eğitmek için içgörüler sunar. Hedeflerinize ulaşmanıza, zaman ve para kısıtlamalarıyla başa çıkmanıza, eleştirilerle başa çıkmanıza ve güçlü bir iş ahlakı oluşturmanıza yardımcı olacak alışkanlıklar hakkında bilgi edineceksiniz.

Marie, Instagram'da aktif olarak, verimlilik yoluyla iş başarısı elde etme, bunaltıcı durumların ve güvensizliklerin üstesinden gelme ve ruhumuzla veya iç rehberlik sistemimizle uyumlu bir şekilde çalışma konularında düzenli olarak paylaşımlar yapıyor.

MarieTV adlı haftalık çevrimiçi programı ve The Marie Forleo adlı podcast'i sunuyor. Her ikisi de iş, organizasyon ve verimlilikle ilgili uygulanabilir fikirlerle dolu. ?

Sosyal medya hesapları

9. Shawn Achor

Shawn Achor, başarıya benzersiz bir yaklaşımı olan bir etkileyici, yazar ve araştırmacıdır. Başarıyı mutlu olmanın perspektifinden gözlemler. Ona göre başarı mutluluğa götürmez, tam tersi geçerlidir. ?

Shawn, The Happiness Advantage (Mutluluğun Avantajı) adlı kitabında, mutluluğu bilinçli olarak seçmenin verimliliği artırdığını, yaratıcılığı ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini ve stresi azalttığını anlatıyor. Öğretileri, işe karşı olumlu bir zihniyet benimsemek ve kasıtlı liderlikle iddialı hedeflere doğru ilerlemek etrafında dönüyor. Shawn'ın dediği gibi:

Dünyayı kontrol etme gücümüz olmayabilir, ancak içindeki iyiliği SAVUNMA gücümüz var.

Birdenbire yeni bir zihniyet benimsemek imkansız geliyorsa, Before Happiness kitabına göz atın. Kitap, olumlu değişimi daha az zorlayıcı ve daha uygulanabilir hale getiren pratik stratejiler öneriyor.

Kişisel mutluluk projeniz ile verimlilik arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamak mı istiyorsunuz? 25 milyondan fazla görüntülenen Achor'un TED konuşmasını izleyin!

Sosyal medya hesapları

10. Seth Godin

Pazarlama alanında çalışıyorsanız, Seth Godin'i takip etmelisiniz! İş adamı ve eski bir dot com şirketi yöneticisi olan Godin, onlarca yıllık pazarlama deneyimine sahiptir ve bu deneyimini başkalarını eğitmek için kullanmaktadır.

Godin, yıllar boyunca 21 adet bestseller kitap yazmıştır. Tartışma konuları arasında pazarlamanın ve işin farklı yönleri yer almakta olup, azimle engelleri aşmak ve yaratıcılığınızı artırmak için zihniyetinizi ayarlamak konusunda değerli ipuçları vermektedir.

Godin, pazarlama konusunda en popüler bloglardan birinin yazarıdır, bu nedenle bu alana ilgi duyan herkesin kesinlikle göz atması gereken bir isimdir.

Lider olmak istiyorsanız, Godin'in altMBA atölyesini keşfedebilirsiniz. Belirsizliği kabul etmeyi ve verimli liderlik için gerekli özgüveni geliştirmeyi öğreneceksiniz.

İlginç bilgi: Seth Godin, 2018 yılında Pazarlama Onur Listesi 'ne kabul edildi.

Sosyal medya hesapları

Verimlilik Tavsiyelerini Daha İyi Uygulayın ve ClickUp ile Başarıya Ulaşın

Verimlilik etkileyicileri sahnesi aydınlatıcıdır, ancak favori kanallarınızdan aldığınız bilgi miktarı çok fazla olabilir. Uygulamak istediğiniz çok sayıda verimlilik ipucu ve stratejisi olabilir, ancak nereden başlayacaksınız?

Bu nedenle, ClickUp gibi bir verimlilik platformu kullanmak mantıklıdır. ClickUp, etkileyicilerden edindiğiniz değerli bilgileri uygulamaya koymanıza ve verimlilik hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olabilecek entegre bir proje ve görev yönetimi çözümüdür.

1. ClickUp Görevleri ile sağlıklı bir iş-yaşam dengesi oluşturun

ClickUp Görevleri'ni kullanarak karmaşık görevleri daha küçük, kolay adımlara bölün

Tüm kişisel ve profesyonel görevlerinizi ve işlerinizi not almak, işleri daha hassas bir şekilde organize etmenize, önceliklendirmenize ve delege etmenize yardımcı olabilir, ayrıca sizi yolunuzdan saptıran verimlilik katillerine karşı dikkatli olmanızı sağlar. ClickUp Görevleri ile gününüzü daha kolay yönetebilirsiniz! ?

İster temel bir günlük program oluşturun ister karmaşık bir ürün teslimat planı, ClickUp Görevleri size yardımcı olur. Yapabilecekleriniz:

Açılır menü, web sitesi, ilerleme veya para gibi ClickUp Özel Alanları ile her öğeye bağlam ekleyin. Böylece tüm iş verileri merkezi olarak saklanır ve verimliliğiniz korunur.

ClickUp'ı görevleri planlamak için kullanmanın ardındaki fikir, makul ölçüde esnek programlar oluşturmak, son teslim tarihlerini takip etmek ve gerektiğinde panik yapmadan ayarlamalar yapmaktır. ?

Haftalık toplantılarınızı, market alışverişlerinizi veya derslerinizi sık sık unutuyor musunuz? ClickUp ile yinelenen görevleri yönetmek çok kolay. Birkaç tıklamayla günlük, haftalık veya aylık yinelenen görevler oluşturun ve programınıza sadık kalın.

Yapılacaklar listelerinin hayranıysanız, ClickUp tamamen özelleştirilebilir bir liste oluşturma aracı olarak da kullanılabilir! Listenizi sıfırdan oluşturun veya zaman kazanmak için platformun yapılacaklar listesi şablonlarından birini kullanın. Bu şablonlar, kişisel bakım ve seyahat gibi çeşitli temalarda mevcuttur. Verimlilik planınıza uygun olanı seçmeniz yeterlidir.

ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu Örneği

2. ClickUp Proje Yönetimi ile bilinçli liderlik uygulayın

ClickUp Proje Yönetimi ile en önemli şeylere odaklanın

Bir proje ayarında, verimlilik, yapılması gerekenlerin farkında olmanın bir yan ürünüdür. Neyse ki, ClickUp Proje Yönetimi paketi, bir lider olarak farkındalık oluşturmak için bir dizi verimlilik aracı sunar!

ClickUp görünümleri sayesinde, birden fazla proje için düzenli Çalışma Alanları işletebilir ve bunları farklı perspektiflerden gözlemleyebilirsiniz. Listeler ve Kanban Panosu gibi temel görünümlerden Gantt Grafiği ve Tablo görünümleri gibi gelişmiş seçeneklere kadar, iş akışlarınızı yakınlaştırmak, teslimat risklerini izlemek ve öncelikleri yeniden belirlemek için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz.

Kişisel projeler üzerinde çalışırken veya bir takımla çalışırken, ClickUp Belgeleri tüm bilgi belgelerinizi tek bir yerde yazmanıza ve saklamanıza yardımcı olabilir. Her şeye parmaklarınızın ucunda erişebildiğiniz için, çalışma saatleri içinde ek verileri aramakla zaman kaybetmezsiniz.

Verimlilik planları yapıyorsanız, platformun yerleşik AI asistanı ClickUp AI'yı kullanmayı düşünün. Bu asistan, beyin fırtınası ortağınız olabilir ve komut istemleri yardımıyla sizin için yapılacaklar listeleri, proje özetleri, e-postalar ve diğer belgeleri özelleştirebilir. Ayrıca, uzun metinleri özetlemek ve okuma süresinden tasarruf etmek için de kullanabilirsiniz. ⚡

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Zaman kazandıran bir başka seçenek ise ClickUp Otomasyonlarıdır — tetikleyiciler ve eylemler ayarlayarak verimliliği artırın ve tekrarlayan yönetici görevlerinde zaman kaybetmeyin. ClickUp zengin bir otomasyon kütüphanesine sahiptir, ancak kendi kütüphanenizi de oluşturabilirsiniz.

ClickUp Proje Yönetimi özellik paketinin bir parçası olan ClickUp Gösterge Panelleri, gerçek zamanlı olarak güncellenen çeşitli grafikler ve çizelgelerle verimliliğinizi görselleştirmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir. ?

3. Üst düzey zaman yönetimi paketi ile stresi azaltın

ClickUp Görevleri'nde ilerlemelerinin farklı aşamalarında görevlerin zamanını takip edin

Belirli görevlere harcadığınız zamanı izlemek, verimliliği izlemek ve artırmak için mükemmel bir stratejidir. ClickUp Zaman Takibi ile tek yapmanız gereken bir düğmeye tıklamak, platform sizin için zaman takibine başlayacaktır. ⌛

ClickUp iPhone, Android ve masaüstü bilgisayarlarda kullanılabildiğinden, herhangi bir cihazdan zamanı kaydedebilir ve aynı anda birden fazla zamanlayıcı çalıştırabilirsiniz. Zamanı izlemeyi unutursanız, verileri her zaman geriye dönük olarak ekleyebilirsiniz.

Verimliliği izliyorsanız, her girdinin yanına zamanınızı neye harcadığınızı açıklayan bir not bırakın. Böylece, faaliyetlerinizin titiz kayıtlarını tutmuş olursunuz ve ileriye dönük planlama yapmak ve gününüzü basitleştirmek için neler yapabileceğinizi anlamak için mükemmel bir temel oluşturmuş olursunuz.

4. İlerlemenizi izlemek için ClickUp Hedefleri'ni kullanın

ClickUp, kendiniz ve takımınız için ölçülebilir hedefler belirlemenizi ve verimlilik yolunda ilerlemenizi sağlar. Haftalık, aylık veya yıllık ClickUp Hedefleri belirleyebilir ve gösterge paneli kartlarıyla ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

Ayrıca, hedeflerinizin nasıl göründüğünü her zaman kontrol edebilirsiniz. Örneğin, Brian Tracy gibi etkileyicilerin teşvik ettiği SMART hedef belirleme yöntemini kullanmak istiyorsanız, ClickUp SMART Hedefler Şablonu'nu kullanarak kendi sürümünüzü oluşturabilirsiniz.

Son derece özelleştirilebilir ClickUp 3. 0 Gösterge Paneli'nde hedefleri, görevleri, çevik puanları ve proje durumlarını ayrıntılı olarak inceleyin

Verimlilik Etkileyicilerinden Pratik Tavsiyeleri ClickUp ile Birleştirin

Verimlilik etkileyicileri size ilham verebilir ve hayatınızı düzenlemek ve verimliliğinizi artırmak için içeriden ipuçları ve bilgiler sunabilir. Ancak bu ipuçları, bunları uygulamaya koymazsanız pek bir anlam ifade etmez.

ClickUp, etkileyicileri pasif olarak dinlemekten onların tavsiyelerini uygulamaya geçmek için temel sağlar. Platformun görev ve proje yönetimi seçenekleri hayatınızı değiştirebilir ve günü en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilir.

ClickUp'a kaydolun ve verimlilik krallığına şık bir giriş yapın! ?