Takımınız için Etkili Öğle Yemeği ve Öğrenme Oturumları Nasıl Düzenlenir?

Takımınızda öğrenmeyi teşvik etmek ve genel çalışan gelişimini artırmak için ilgi çekici ve havalı bir yol nedir?

Öğle Yemeği ve Öğrenme etkinliği!

Öğle Yemeği ve Öğrenme oturumları, insanları yeni konular hakkında konuşmaya, becerilerini geliştirmeye ve doğal etkileşimler ve takım sosyalleşmesi için kapı açmaya teşvik eder. Öğrenmeyi öğle yemeği ile birleştiren rahat bir yöntemdir ve çalışanlarınız için eğlenceli ve eğitici bir deneyim sunar.

Bu programlar rahat ve kullanışlı bir öğrenme kurulumu sunsa da, öğle saatlerinde çalışanların ilgisini canlı tutmak zor olabilir. İlgiyi canlı tutmak için içeriğin alakalı olmasını, oturumların etkileşimli olmasını ve farklı öğrenme stillerini göz önünde bulundurun.

Bu makalede, Öğle Yemeği ve Öğrenme stratejisini derinlemesine inceleyeceğiz, avantajlarını ortaya çıkaracak, zorlukları ele alacak ve başarılı bir program düzenlemek için gerekli bilgileri vereceğiz.

Öğle Yemeği ve Öğrenme nedir?

Öğle Yemeği ve Öğrenme (Brown Bag etkinliği olarak da bilinir), çalışanların öğle molasında gönüllü olarak bir araya gelerek belirli bir konu hakkında bilgi edindikleri, işyerinde düzenlenen rahat ve bilgilendirici bir toplantıdır. Profesyonel becerileri geliştirmek, bilgi aktarmak, bilgi paylaşmak ve takımınızın kaynaşmasına yardımcı olmak için akıllı bir yoldur!

Öğle Yemeği ve Öğrenme stratejisinde, iş arkadaşlarınızla ücretsiz öğle yemeğinin keyfini canlı bir öğrenme deneyimiyle birleştirirsiniz. Takımınızın ihtiyaçlarına göre bunu tek seferlik, aylık veya üç aylık bir etkinlik haline getirebilirsiniz.

Öğle Yemeği ve Öğrenme programının şirket meseleleriyle sınırlı olmadığını unutmayın. Bu program, zihinsel ve fiziksel sağlık, yaşam becerileri ve işle ilgili stres ve kaygıyla başa çıkma gibi kişisel gelişim ve refah konularını derinlemesine inceleme fırsatı sunar.

Öğle Yemeği ve Öğrenme etkinlikleri genellikle yüz yüze gerçekleşse de, son yıllarda birçok şirket uzaktan oturumları denemeye başladı.

İster yüz yüze ister uzaktan olsun, anahtar, çalışanların kendileri için önemli olan konular hakkında özgürce konuşabilecekleri bir alan yaratmaktır. Seçme ve ifade özgürlüğü (ve tabii ki lezzetli yemekler), çalışanların engelsiz bir şekilde gelişmesini sağlar ve şirket kültürünü güçlendirir. Sonuç olarak, bu da sizin için önemli bir iş büyümesi anlamına gelir.

Öğle Yemeği ve Öğrenme Etkinliklerinin Faydaları

Öğle Yemeği ve Öğrenme etkinlikleri, sizin ve takımınızın birlikte büyümesine yardımcı olur. Harika bir Öğle Yemeği ve Öğrenme oturumunun avantajlarına göz atalım:

Olumlu bir öğrenme ortamı yaratın

Öğle Yemeği ve Öğrenme programları, işyerindeki konuşmalarda genellikle ortaya çıkmayabilecek çeşitli tartışmalar için bir tablo oluşturur. Bunu, herkesin rahat bir alanda fikirlerini paylaşabileceği, sorunları ele alabileceği ve bilgi alışverişinde bulunabileceği bir takım forumu olarak düşünün.

Bu paylaşımlı alan, takım üyelerinin genellikle tartışmayabilecekleri konular, örneğin zihinsel sağlık veya finans gibi konuları tartışmalarına olanak tanır.

Çalışan gelişimi

McKinsey'e göre, Nisan 2021'den Nisan 2022'ye kadar çalışanların %41'i kariyerinde büyüme fırsatı görmedikleri için işlerinden ayrıldıklarını belirtti. Eğitimli bir çalışanın yerine yenisini almak, yıllık maaşının %200'üne varan maliyet artışına neden olabilir.

Uzun süreli eğitim programları, çalışanların gelişimi için değerli bilgiler sağlarken, öğrenme yorgunluğuna ve ilgisizliğe de neden olabilir. Öte yandan, Öğle Yemeği ve Öğrenme oturumları, takımınızın ilgisini canlı tutarken yeni beceriler, araçlar veya yazılımlar tanıtmak için ideal koşulları sağlar.

Bu kısa ve rahat eğitim etkinlikleri, takımınızın farklı yazılımları kullanarak, yaratıcı fikirler geliştirerek ve stratejik yaklaşımlar kullanarak gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca, kişisel verimliliği artırmak, takımları daha iyi yönetmek ve liderlik becerilerini geliştirmek gibi genel mesleki gelişim hedeflerine katkıda bulunurlar.

Bu oturumlar, çalışanlara fikirlerini sunma, konuşma yapma ve tartışmaları yönetme gibi temel liderlik niteliklerini geliştirmeleri için pratik bir yol sunar.

Ayrıca, Öğle Yemeği ve Öğrenme oturumları sırasında, iş arkadaşlarınız samimi bir ortamda rahatça sohbet eder, önemli noktaları tartışır ve yararlı önerilerde bulunur.

İç iletişimi teşvik edin

Gartner'ın araştırmasına göre, bir şirketin hatalarının %70'i yetersiz iletişimden kaynaklanmaktadır.

Öğle Yemeği ve Öğrenme programları, takımınızın profesyonel rollerinin ötesinde birbirlerini tanımalarını sağlayarak kişisel bağlantıları teşvik eder.

Takım oluşturma egzersizleri garip gelebilir ve bazen üst yönetimin çok çaba gösterdiğini hissettirebilir. Öğle Yemeği ve Öğrenme etkinlikleri, takım oluşturmayı çalışanların öğrenimine doğal bir şekilde entegre eder.

Öğle Yemeği ve Öğrenme Etkinliği Nasıl Düzenlenir?

Öğle Yemeği ve Öğrenme etkinliği planlamanıza yardımcı olacak adım adım kılavuz:

1. Bir hedef belirleyin

Öğle Yemeği ve Öğrenme oturumunuz için belirli bir amaç belirleyin, böylece oturumu düzenlerken veya yürütürken dikkatiniz dağılmaz. Odaklanmak anahtardır.

Öğle Yemeği ve Öğrenme girişiminin temel amacı nedir?

Örneğin, çalışanlarınızı yeni bir iş modeli veya yazılımla tanıştırmak mı istiyorsunuz? Pratik örneklerle gerçek dünyadaki etkilerini tartışın, böylece bunları uygulayabilsinler.

2. Doğru konuyu bulun

Öğle Yemeği ve Öğrenme, gönüllü katılımla gerçekleşir. Bu nedenle, konunuz insanların ilgisini çekecek kadar ilginç olmalıdır.

Örneğin, "Yeni Yazılım Güncellemesi" gibi sıradan bir konu yerine, katılımcılar için ne gibi faydalar sağlayacağını vurgulayın. Şu konuyu deneyin: "Yeni Yazılım Güncellemesi Haftada X Saat Tasarruf Sağlıyor" Çalışanlarınız bu konuya ilgi duyacaktır!

ClickUp Belgeleri ile belgelerinizi yönetin ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp Docs gibi bir paylaşımlı belge uygulamasını kullanarak, ekip arkadaşlarınızın aklınızdaki konularla ilgili fikirlerini paylaşmalarını sağlayabilirsiniz.

Konu hakkında hala emin değilseniz, her zaman katılımcılardan görüş alabilirsiniz. Tercihleri hakkında değerli geri bildirimler, gelecekteki oturumları sorunsuz bir şekilde planlamak için sağlam bir temel oluşturabilir.

3. Etkinliğinizi uzaktan erişime uygun hale getirin

2023 itibariyle, tam zamanlı çalışanların yaklaşık %12,7'si uzaktan çalışmaktadır ve %28,2'si hibrit bir çalışma modelini benimsemiştir. Bu nedenle, uzaktan çalışanlarınızı Öğle Yemeği ve Öğrenme etkinliklerinize dahil edin.

Öğle Yemeği ve Öğrenme oturumlarınız için sanal etkinlik platformlarını ve video konferans araçlarını kullanın. Bu sayede, çalışanlar nerede olurlarsa olsunlar canlı yayına kolayca katılabilirler.

Takvimi ve diğer toplantı ayrıntılarını tüm potansiyel katılımcılarla çevrimiçi olarak paylaşmayı unutmayın. Bunu yapmanın en kolay yolu, ClickUp gibi bilgi paylaşım seçeneklerine sahip bir proje yönetim sistemi kullanmaktır.

Etkinlik öncesi tartışmalar ve etkinlik sırasında gerçek zamanlı fikir paylaşımı için ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanın. ClickUp'ın Takvim Görünümü, programınızı paylaşmanıza ve iletmenize yardımcı olarak yanlış anlaşılma riskini ortadan kaldırır.

4. İlham verici bir alan seçin

Genellikle, herkesin rahatlığı için öğle yemeği ve öğrenme oturumlarını ofiste düzenlersiniz. Buradaki zorluk, odaların her zaman müsait olmayabileceği ve müsait olsalar bile ideal öğrenme ortamını sunmayabilecekleridir.

Telefonların, trafiğin ve dış seslerin olmadığı sessiz bir konferans odası seçin. Böylece katılımcılar rahatsız olmaz ve diğer çalışanların veya departmanların işleri kesintiye uğramaz. Beyin fırtınası, tartışma ve öğrenmeye ilham veren yakındaki bir kafe veya restoranda yer ayırtmayı düşünün.

5. Harika bir öğle yemeği sağlayın

Yemeklerin lezzetli ve çekici olmasını sağlayın. İyi bir catering hizmeti kiralayın veya şirket içi catering hizmetiniz varsa, ortama renk katmak için özel bir şeyler hazırlamalarını isteyin.

Maksimum katılımcı sayısını hesaba katın ve buna göre sipariş verin. Uzaktaki katılımcılar için öğle yemeği kuponları oluşturabilir ve bunları ClickUp Sohbet gibi bir işbirliği aracı aracılığıyla paylaşabilirsiniz.

ClickUp Sohbet'i kullanarak takımınızla iletişimi basitleştirin

Misafirlerinizin mutlu ayrılmasını ve geri gelmeyi dört gözle beklemelerini sağlayarak enerji ve katılımı yüksek tutun.

6. Bir kolaylaştırıcı kullanın

Başarılı bir Öğle Yemeği ve Öğrenme etkinliği için yetenekli bir lider gerekir. Katılımcıları etkinliği yürütme sorumluluğuyla yüklemeyin.

Bunun yerine, tartışmaları yönetmek ve yönlendirmek için bir uzman getirmeyi düşünün.

Deneyimli bir lider, tartışmaların akışının sorunsuz olmasını sağlar ve değerli içgörüler, uzmanlık ve yeni bir bakış açısı getirir. Uzmanlıkları, dinleyicilerin dikkatini çekerek öğrenme deneyimini ilgi çekici ve bilgilendirici hale getirir.

Ayrıca, dışarıdan bir uzmanın katılımıyla, katılımcılar oturumu organize etmek ve yönetmekle uğraşmak yerine öğrenmeye odaklanabilirler. Bu değişiklik, katılımcıların etkinliğe katılmalarını, sorular sormalarını ve değerli bilgilerle ayrılmalarını sağlayarak Lunch and Learn etkinliğinin başarılı olmasını sağlar.

7. İnsanların zamanına saygı gösterin

Etkili zaman yönetimine öncelik verin ve Öğle Yemeği ve Öğrenme oturumlarınızın en fazla bir saat sürmesini sağlayın. İş arkadaşlarınızın çalışma saatlerine dikkat edin ve oturumu ayrılan öğle molası süresi içinde bitirmek için ortak bir çaba gösterin.

Bunun ötesine geçecek işleriniz olması durumunda, katılımcıların aceleyle işlerine dönmeleri için aciliyet olmadığını açıkça belirtin. Hedef, katılımcıların zaman aşımını telafi etmek için baskı altında hissetmek yerine ilhamla ayrılmalarını sağlamaktır.

8. Tartışma için zaman ayırın

Öğle aralarının süresi sınırlı olsa da, takımınıza sonrasında açık tartışmalar için yeterli zaman ve elverişli bir ortam sağlayın.

Segmentinizi 40 dakikada tamamlamaya çalışın, böylece çalışanlarınızın oturumu tartışmak ve kaynaşmak için en az 20 dakika zamanı olur.

Tartışmalar planlanan süreyi aşarsa acele etmenize gerek yok. Konferans odasını bir saat daha rezerve edin veya herkes bitirene kadar video görüşmesini devam ettirin.

Katılımcılarınıza bilgileri özümsemeleri ve işlemeleri için zaman verin. Bu, bilgileri hatırlama ve uygulama olasılıklarını artırarak, gelecekteki oturumlara katılma ve gerçek faydalar elde etme olasılıklarını artırır.

Takımınıza ClickUp İşbirliği Algılama platformuna erişim sağlayarak takım çalışmasını teşvik edin. Bu platform, takım üyelerinin fikirlerini özgürce paylaşabilecekleri, endişelerini dile getirebilecekleri ve birbirlerinden öğrenebilecekleri bir alandır.

ClickUp işbirliği özellikleriyle birden fazla projeyi planlayın, bağımlılıkları yönetin ve görevlere öncelik verin

9. Geri bildirimleri memnuniyetle karşılayın

Her oturumun sonunda geri bildirim isteyin. Bu, çalışanlarınızın görüşlerinin önemli olduğunu göstermek ve onları geliştirmek için çok önemlidir. Bu, Öğle Yemeği ve Öğrenme girişiminin anahtar hedeflerinden biridir.

Açık ve dürüst geri bildirimlere açık olduğunuzu iletin ve çalışanlarınızın düşüncelerini paylaşmaları için basit bir yol sağlayın.

Hayallerinizdeki formu oluşturun ve ClickUp'ın özelleştirilebilir Form özelliği ile kayıt sürecini iyileştirin

Takım arkadaşlarınızın programınız hakkında düşüncelerini ifade edebilecekleri kullanıcı dostu bir çevrimiçi form oluşturun. ClickUp Form görünümünü kullanarak, iş arkadaşlarınızın gelecekteki etkinlikler için fikir ve girişimler önermelerine veya daha fazla katılımda bulunmak istediklerini belirtmelerine olanak tanıyın.

Çalışanların İşe Bağlılığını Artırmada Öğle Yemeği ve Öğrenme Oturumlarının Rolü

Sadece ABD'de her ay 3 ila 4,5 milyon çalışan işinden ayrılıyor.

Altı ay içinde, yeni çalışanların üçte biri işten ayrılıyor. Yetenekli çalışanların kaybı, birçok iş için büyük bir sorundur, çünkü açıkçası herkes daha fazlasını ister. Çalışanların, yaptıkları iş için daha yüksek ücret talep etmeleri doğaldır.

2021 PwC raporuna göre, çalışanların %77'si yeni beceriler öğrenmeye veya yeniden eğitim almaya istekli olduğunu belirtiyor. Ancak, her üç kişiden sadece biri mevcut işvereninin beceri geliştirme fırsatları sunduğunu düşünüyor.

O'Reilly Media'nın başkanı Laura Baldwin önemli bir noktaya dikkat çekiyor: Çalışanların %70'i, yeni şirketin çalışanlarının gelişimine daha fazla yatırım yaptığını bilse, şirket değiştirmeyi düşünür.

çalışanların %94'ü, mevcut işverenleri uzun vadeli öğrenimlerine yatırım yaparsa şirkette kalacaktır.

Peki, küçük veya orta ölçekli bir işletme yönetiyorsanız, en yetenekli çalışanlarınızın daha büyük şirketler tarafından kapılmamasını nasıl sağlarsınız?

Cevap oldukça basit hale geliyor.

Çalışanlarınıza, şirketinizde daha uzun süre kalırken kişisel gelişimlerini destekleyecek açık ve ilgi çekici öğrenme fırsatları sunun. Öğle Yemeği ve Öğrenme, bunu gerçekleştirmek için en iyi yollardan biridir.

Eğitim ve Gelişim Aracı Olarak Öğle Yemeği ve Öğrenme

Temel konuları resmi olarak öğretmek çok önemli olmakla birlikte, Öğle Yemeği ve Öğrenme programı eğitim ve gelişim için kullanışlı bir araçtır. Öğle Yemeği ve Öğrenme programı çok önemli olmayabilir, ancak çalışanların mesleki gelişimine ve genel iş büyümesine katkıda bulunur.

Resmi ve katı bir eğitim kursu, tüm bakış açılarını karşılamaz.

Öğle Yemeği ve Öğrenme oturumlarınız için mükemmel olan bazı gündelik konular şunlardır:

Çalışan sağlığı ve refahı

Yaşam becerilerinin geliştirilmesi

Yumuşak beceriler

Liderlik becerilerinin geliştirilmesi

Kapsayıcılık, çeşitlilik ve duygusal zeka eğitimi

Yeni iş modelleri

Farklı takımlar ve departmanlar arasında çapraz eğitim girişimleri

Yeni ürünlerle tanışın

Zaman yönetimi kursları

İsteğe bağlı kodlama ve diğer teknik kurslar

Kendi kendine yardım kursları

Kariyer ilerleme planlaması

Bu tür durumlarda resmi olmayan bir yaklaşım benimsemek, size olağan resmi iletişimden bir avantaj sağlar. Önerdiğimiz konuların birkaç ortak noktası vardır: tartışma başlatır, katılımı teşvik eder ve kişiseldir, her bireye özel olarak uygulanabilir.

Gayri resmi oturumlarda bile, iyi düşünülmüş bir plan oluşturmak ve bunu takım arkadaşlarınızla paylaşmak çok önemlidir. Etkinliği yürütmek için zaman çizelgesine dayalı planlar oluşturmak için eğitim planı şablonlarını kullanın. Önceden oluşturulmuş olmaları sayesinde sayısız saatlerden tasarruf sağlarlar.

Şablonu indirin ClickUp'ın Eğitim Çerçevesi Şablonu, fikirleri yakalamanıza, tasarım değişikliklerini yönetmenize ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Öğle Yemeği ve Öğrenme Oturumlarını Düzenlemede Karşılaşılan Zorluklar ve Bunların Üstesinden Gelmek

Öğle Yemeği ve Öğrenme etkinlikleri çalışanları mutlu eder. Ancak, böyle bir etkinlik düzenliyorsanız, bununla birlikte gelen zorlukların farkında olmak çok önemlidir. Bunlardan birkaçını ele alalım:

1. Planlama ve zaman kısıtlamaları

Öğle yemeği, çalışanlarınızın nefes alıp dinlendiği zamandır. Oturum, çalışanlarınızın bu zamanı sizinle geçirmeleri için onlara değer sunmalıdır. Ancak bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır.

Öğle yemeği saatinin tamamını yemekle geçirmek istemezsiniz; hedef, çalışanlarınızın acele etmeden işlerine dönmelerini sağlamaktır.

ClickUp Takvim Görünümü'ndeki sürükle ve bırak özelliği ile toplantılarınızı anında yeniden planlayın

Farklı departmanların dahil olduğu bir oturum düzenliyorsanız, birden fazla takımla iletişim kurmanız ve onay almanız gerekir. Kuruluşunuz ne kadar büyük olursa olsun, bu zahmetli bir iştir.

ClickUp'ın Takvim görünümü aracılığıyla bu oturumları proaktif olarak planlayarak katılımı artırın. Hatırlatıcı özelliği, ekip arkadaşlarınızın etkinliğin ne zaman olduğunu bilmelerini ve hiçbir oturumu kaçırmamalarını sağlar.

ClickUp'ta işlerinizi durum, öncelik, atanan kişi ve daha fazlasına göre sorunsuz bir şekilde sıralayarak yönetin

2. Uzaktan ve karma takımlar

Öğle Yemeği ve Öğrenme programının "öğle yemeği" kısmı, uzaktan çalışanlar için pek uygun değildir. Bu nedenle, büyük bir kalabalığı bir araya getirmek için pek bir neden yoktur. Ancak unutmayın, hedef sadece sayılar değildir; kişisel ve profesyonel gelişimi teşvik etmektir.

Bunu gerçekleştirmek için, her oturumun tüm takım üyelerine açık olmasını sağlayın, şahsen katılamasalar bile. Bazıları katılmak isteyebilir ancak zaman kısıtlamaları nedeniyle katılamayabilir.

Tartışmalarınızı çevrimiçi ortama aktarmak yeterli değildir. ClickUp Clip gibi bir araç kullanarak oturumları kaydedin ve ileride başvurmak üzere tüm çalışanlarla paylaşın. Böylece herkes bilgilendirilmiş olur.

ClickUp'ın Clip özelliği ile tüm ekranınızı, bir uygulama penceresini veya tarayıcı sekmesini kaydedin ve bir görev içinden takımla paylaşın

Tartışmaların kalitesini yüksek tutun, böylece çalışanlar bir sonraki oturuma katılmak için sabırsızlanacaklar. İyice tatmak için birkaç tane lezzetli ve sağlıklı atıştırmalık da eklemeyi unutmayın!

3. Sınırlı veya ilgi çekici olmayan konular

Sıfırdan ilgi çekici bir konu oluşturmak zordur, özellikle de katılımcıların katılmasını ve aktif olarak katılımını sağlayan bir konu.

Gerçekten ilham verici bir şey geliştirmek için kafanızı yeterince yoramıyorsanız, geleceğin beyni olan üretken yapay zekaya başvurabilirsiniz.

ClickUp Brain ile toplantı özetlerini, yorum konularını ve proje durumlarını otomatik olarak oluşturarak verimliliği artırın

ClickUp'ın Brain özelliği burada devreye girerek Öğle Yemeği ve Öğrenme fikirleri ve tüm oturum için zaman sınırlı eksiksiz bir taslak oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın Form görünümünü kullanarak bu konu önerilerini hızlı bir çalışan anketiyle birleştirin ve daha insani bir dokunuş katın. Çalışanlarınızın gerçekten ilgilenmek istediği konular hakkında fikir edinin.

ClickUp ile Öğle Yemeği ve Öğrenme

Öğle Yemeği ve Öğrenme oturumları sadece yemekle ilgili değildir; takımınızı geliştirmek, iletişimi iyileştirmek ve en yetenekli çalışanlarınızı elde tutmak için akıllı bir yoldur. Kazanç ne mi? İşiniz istikrarlı bir şekilde büyür ve ölçeklendirme daha kolay hale gelir.

ClickUp'ın Takvim görünümünü ve Hatırlatıcıları kullanarak oturumları proaktif olarak planlayın ve öğle aralarına girmeden optimum katılım sağlayın. Uzaktan veya karma takımlar için oturumları çevrimiçi platformlar üzerinden erişilebilir hale getirin ve ileride başvurmak üzere ClickUp Clip ile tartışmaları kaydedin.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve Öğle Yemeği ve Öğrenme etkinliğinin tadını çıkarın!

Sık sorulan sorular

1. Öğle yemeği sunumu nasıl yapılır ve nasıl öğrenilir?

Başarılı bir Öğle Yemeği ve Öğrenme sunumu düzenlemek için net hedefler belirleyin, çalışanların ilgisini çekecek ilgi çekici konular seçin, uzaktan erişilebilirliği sağlayın ve ilham verici bir alan sağlayın.

Verimli planlama, geri bildirim toplama ve konu oluşturma için ClickUp'ı kullanın. Tartışmalarınızı ilgi çekici hale getirin ve buna eşlik edecek mükemmel bir öğle yemeği sunun!

2. Sanal Öğle Yemeği ve Öğrenme oturumunu nasıl düzenleyebilirim?

Zoom veya Microsoft Teams gibi kullanıcı dostu bir çevrimiçi platform seçin ve katılımcıların kendi öğle yemeklerini getirebilecekleri sanal Öğle Yemeği ve Öğrenme oturumları düzenleyin. Oturumu öğle molasına göre planlayın ve katılımcıların zamanına saygı göstererek kısa tutun.

Takımınızın faiz ve ihtiyaçlarına uygun, alakalı ve ilgi çekici bir konu seçin. Etkileşimli bir ortam sağlamak için anketler, soru-cevap oturumları veya küçük grup tartışmaları yoluyla aktif katılımı teşvik edin.

ClickUp gibi proje yönetimi sistemleri aracılığıyla ayrıntıları paylaşın ve uzaktaki takımların erişilebilirliğini sağlayın. Oturumları ileride başvurmak üzere kaydedin, sanal ortama uyum sağlarken tipik Öğle Yemeği ve Öğrenme etkinliklerinin kapsayıcı ve işbirlikçi ruhunu koruyun.

3. Öğle Yemeği ve Öğrenme'nin başka bir ifade şekli nedir?

"Öğle Yemeği ve Öğrenme"nin başka bir adı da "Kahverengi Çanta Oturumu" veya "Öğle Yemeği Atölyesi" olabilir. Bu terimler, çalışanların öğle yemeğinde bir araya gelerek çeşitli konuları öğrenmek ve tartışmak için düzenledikleri oturumları tanımlamak için sıklıkla birbirinin yerine kullanılır.