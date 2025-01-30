2025'te İş Akışlarını Otomatikleştirmek için 10 Workato Alternatifi

İş yerinde tekrarlayan ve manuel görevler sıkıcı olabilir ve genellikle bunları sizin yerinize halledecek bir sihir olmasını dilemenize neden olur. Ancak yapay zeka (AI) varken neden sihir isteyesiniz ki?
İhtiyacınız olan şey, iş akış otomasyonu aracıdır; sizin için süreç standardizasyonunu otomatikleştiren ve kuran yapay zeka destekli bir yardımcı. Bu sayede, manuel görevlere boğulmadan önemli işlere odaklanabilir ve verimliliğinizi artırabilirsiniz.
Workato, iş akışı otomasyonunda büyük bir isimdir ve birçok sektördeki işletme tarafından kullanılmaktadır. Sihir gibi çalışan, kod gerektirmeyen bir arayüz olan basit "tarifler" kullanarak iş süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur.
Workato'nun etkileyici özellikleri çok çeşitli gereksinimleri karşılarken, farklı işletmelerin belirli hedeflerine, bütçe kısıtlamalarına veya kullanılabilirlik tercihlerine daha uygun alternatifler arayabileceği senaryolar da vardır.
İnterneti taradık ve size 2024'ün en iyi 10 Workato alternatifini sunuyoruz. Benzersiz özelliklerini, artılarını ve eksilerini ve hatta fiyat planlarını inceleyerek işiniz için en uygun platformu bulmanızı sağlayacağız.
Workato alternatifi ararken nelere dikkat etmelisiniz?
İş süreçleriniz için iş akışı otomasyon aracını seçmeden önce aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:
- Çok sayıda entegrasyon: Workato, entegrasyonlar konusunda mükemmeldir. Dolayısıyla, Workato'ya alternatif arıyorsanız, muhasebe yazılımı, iletişim uygulamaları ve pazarlama araçları gibi günlük işlemleriniz için kullandığınız mevcut araçlarla iyi entegre olabilen uygulamalar bulmalısınız
- Kullanımı kolay ve sezgisel: Takımınızı düşünün ve çalışanlarınızın teknoloji konusunda bilgili olmasalar bile iş akışlarını optimize edebilmeleri için (tercihen kodsuz) gezinmesi ve kullanması kolay bir görev otomasyon aracı seçin
- Raporlama ve analiz: Otomatikleştirilmiş görevlerinizin ve iş süreçlerinizin ilerlemesini izlemek için raporlama ve analiz özellikleri sunan bir alternatif seçin
- Müşteri desteği: Uygulama içindeki aksaklıkları ve sorunları gidermek için 7/24 telefon ve e-posta desteği sunan bir araç seçin
- Güvenlik: Özel iş akışlarınızın kötü amaçlı yazılımlardan ve bilgisayar korsanlarından korunması için veri şifreleme ve güçlü kimlik doğrulama gibi birinci sınıf güvenlik özellikleri sunan Workato alternatifleri bulun
- Maliyet: Bütçe dostu, çok fazla yükseltme gerektirmeyen ve süreçte bütçenizi zorlamayan araçları kısa listeye alın
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Workato Alternatifi
2024 için Workato'nun en iyi 10 alternatifinin yer aldığı listemize göz atın ve iş yükünüzü otomatikleştirerek verimliliğinizi artırın.
1. Activepieces
Activepieces, kodlama uzmanı olmasanız bile herkes için iş akışı otomasyonu sağlayan, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur.
Farklı uygulamalar ve hizmetlerle kolayca entegre olan iş akışları oluşturabilirsiniz. Bu Workato alternatifi, sürükle ve bırak işlevleri ve sezgisel arayüzü ile sadeliği ön plana çıkarır.
Slack, Gmail, Hubspot, Zendesk ve Trello gibi popüler uygulamalarla bağlantı kurabilirsiniz.
Activepieces'in en iyi özellikleri
- Zaman, webhook'lar, e-postalar ve daha fazlasına dayalı tetikleyiciler ayarlayarak çeşitli uygulamalar ve API'larda bir dizi eylemi başlatın
- İş akışı performansını, hataları ve kullanımı gerçek zamanlı olarak izleyin ve analiz edin
- Gelişmiş filtreleri kullanarak koşullar ve filtreler ekleyin ve iş akışlarınızın akışını kontrol edin
- Bildirimler ve yeniden denemeler ayarlayarak hataları yönetin
Activepieces sınırlamaları
- Hala geliştirme aşamasında olduğu için ara sıra hatalar olabilir
- Özellikleri, Workato gibi daha büyük rakiplerinin özellikleri kadar sağlam değildir
Activepieces fiyatlandırma
- Pro: Aylık 0 $
- Platform: 249 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Activepieces puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: Derecelendirme mevcut değil
2. Zapier
Dünya çapında 2 milyondan fazla işletme tarafından güvenilen Zapier, kapsamlı bir web uygulamaları ve entegrasyonlar kütüphanesi üzerinden görevleri otomatikleştirmesiyle tanınan popüler bir web tabanlı otomasyon ve entegrasyon aracıdır. En iyi bilinen Workato alternatiflerinden biridir.
Kullanıcı dostu bir görsel düzenleyici, ekstra kontrol için ücretsiz görevler ve şeffaf fiyatlandırma ile, geliştiricilere ihtiyaç duymadan operasyonel verimliliği artırmak isteyen işletmeler için mükemmel bir seçimdir.
Farklı uygulamalar arasında toplu olarak veri aktararak veri girişi görevlerini otomatikleştirebilirsiniz.
Zapier'in en iyi özellikleri
- "Zaps" adı verilen özelleştirilebilir iş akışları oluşturun ve bunları 3000'den fazla uygulamaya bağlayın
- Kodlama veya sunucuya gerek olmadan hizmetler arasında verileri hızlı bir şekilde taşımak için webhook'ları kullanın
- Canvas diyagram oluşturma aracıyla iş akışlarınızı görselleştirin ve optimizasyon için AI tarafından oluşturulan öneriler alın
Zapier sınırlamaları
- Popüler entegrasyonlar için karmaşık entegrasyonlar daha pahalı ve gelişmiş planlarda mevcuttur
- Teknolojiye aşina olmayan kullanıcılar platformda gezinmekte zorlanabilir
Zapier fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 29,99 $/ay
- Profesyonel: 73,50 $/ay
- Takım: 103,50 $/ay
- Şirket: Özel fiyatlandırma
Zapier puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
3. Tableau
AI tabanlı bir veri analizi platformu olan Tableau ile karmaşık verileri takımınızdaki herkes için basitleştirin.
Özel gösterge panelleri ve çalışma sayfaları oluşturmak için kullanabilir ve veri birleştirme, gerçek zamanlı analiz ve takım işbirliği gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz.
Otomasyon, Tableau'nun birçok özelliğinde ortak bir faktördür. Örneğin, etkinlik uyarıları için webhook'ları, Python komut dosyalarını çalıştırmak için TabPy'yi ve veri akış diyagramlarına kimlerin erişebileceğini kontrol etmek için Prep Conductor'ı kullanabilirsiniz.
Tableau'nun en iyi özellikleri
- Tableau Sunucu Durumu'nu kullanarak otomatikleştirilmiş süreçlerinizin durumunu izleyin
- Bir sorun olduğunda ve süreçlerin iyileştirilmesi gerektiğinde sunucuda veya e-posta yoluyla uyarılar ve bildirimler ayarlayın
- İş akışlarınız için izinler belirleyin ve kimin görebileceğini, düzenleyebileceğini, çalıştırabileceğini veya diğer eylemleri gerçekleştirebileceğini karar verin
- Akışlara etiketler kullanın ve anahtar kelimeler ekleyin, kullanıcıların içeriği kolayca bulmasına, filtrelemesine ve düzenlemesine yardımcı olun
Tableau sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü çok sezgisel değil
- Bu araç, büyük veri kümelerini işlerken yavaş olabilir
Tableau fiyatlandırması
- Tableau Viewer: Özel fiyatlandırma
- Tableau Explorer: Özel fiyatlandırma
- Tableau Creator: Özel fiyatlandırma
- Tableau Enterprise: Özel fiyatlandırma
Tableau puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2200+ yorum)
4. Hevo
Hevo, veri entegrasyon iş akışlarını otomatikleştirmek için tasarlanmış, kod gerektirmeyen bir ETL (Çıkarma, Dönüştürme, Yükleme) boru hattı platformudur.
150'den fazla entegrasyon ve Snowflake ve BigQuery gibi hedeflere neredeyse gerçek zamanlı çoğaltma ile zamandan tasarruf edin, raporlamayı hızlandırın ve kararları daha hızlı alın.
Ayrıca, iş akışlarını izleyebilir ve 7/24 müşteri desteği sağlayabilirsiniz.
En iyi yanı ne mi? Hevo, veri kaybının sıfır olmasını garanti eder.
Hevo'nun en iyi özellikleri
- SQL ve NoSQL veritabanları ve SaaS uygulamaları dahil 150'den fazla veri kaynağından verilerinizi otomatik olarak senkronize edin ve çıkarın
- Daha hızlı raporlama ve analitik sonuçları sağlayan, kuruluş genelindeki veri akışlarını otomatikleştirin
- Veri türlerini otomatik olarak tanımlayın ve uygun veri önbelleklerine anında yükleyin
- Veritabanlarınızı daha verimli bir şekilde düzenlemek için otomatik şema yönetimini kullanın
Hevo sınırlamaları
- Bazı kullanıcılara göre veri boru hatları bozulma eğilimindedir
- Bazı yerleşik bağlayıcılar hatalı olabilir
Hevo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 299 $/ay
- Profesyonel: 849 $/ay
- İş için kritik: Özel fiyatlandırma
Hevo puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)
5. Integrate. io
Listemizdeki bir başka veri entegrasyon süreci otomasyon aracı olan Integrate. io, işletmelerin veri haritalama süreçlerini otomatikleştirmesine ve manuel veri hazırlama işlemlerini ortadan kaldırmasına yardımcı olan düşük kodlu bir ETL platformudur.
Verilerinizle üç şey yapabilirsiniz: hazırlayıp paylaşın, hazırlayıp Salesforce gibi CRM'lere yükleyin ve verilerinizi gerçek zamanlı olarak çoğaltın.
Sürükle ve bırak özelliği ve yerleşik konektörleri ile dakikalar içinde hızlı bir şekilde boru hatları oluşturabilirsiniz.
Integrate. io'nun en iyi özellikleri
- İfade dili, API ve webhook'ları kullanarak veri çıkarmayı otomatikleştirerek zaman kazanın
- Ters ETL otomasyonu ve veri dönüştürme ile işlenmiş verileri depodan şirket içi araçlarınıza gönderin
- Veri gözlemlenebilirliği ile verilerinizi kontrol altında tutun
Integrate. io sınırlamaları
- Hata günlükleri her zaman bilgilendirici değildir
- Karmaşık boru hatlarında sürükle ve bırak özelliği zordur
Integrate. io fiyatlandırma
- Başlangıç: 15.000 $/yıl
- Profesyonel: 25.000 $/yıl
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Integrate. io puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (100+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. Tepsi. io
Tray.io ile entegrasyonları ve veri akışı süreçlerini oluşturabilir, özelleştirebilir ve yönetebilirsiniz. Düşük kodlu, bulut tabanlı bir hizmet olarak sunulan görsel platformuyla öne çıkmaktadır.
Etkinlikleri gerçek zamanlı olarak izlemenizi ve hata uyarıları ayarlamanızı sağlar, böylece sorunları hızlı bir şekilde belirleyip çözebilirsiniz. Manuel görevleri CRM sistemleri, pazarlama yazılımları ve veri depolama ile entegre ederek otomatikleştirebilirsiniz. Bu, tüm iş kullanıcılarının aynı sayfada kalmasına yardımcı olur.
Tray. io'nun en iyi özellikleri
- Sezgisel bir görsel düzenleyici ile iş akışlarını kolayca özelleştirin
- Yerleşik konektörler ve ş Akışı şablonlarından oluşan geniş bir kitaplığa erişin
- Belirli iş ihtiyaçlarına uygun tetikleyiciler ve eylemler oluşturun
- 24 saat müşteri desteği ile stressiz çalışın
Tray. io sınırlamaları
- Önceden oluşturulmuş bağlayıcılar hatalı olabilir
- Ücretsiz sürüm yok
Tray. io fiyatlandırma
- Pro: Özel fiyatlandırma
- Takım: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Tray. io puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
7. Yap
Workato'nun önde gelen bir alternatifi olan Make (eski adıyla Integromat), etkileşimli tasarımı, görsel iş akışı oluşturucusu ve bütçe dostu planları sayesinde işletmeler arasında hayranların favorisi.
Sürükle ve bırak arayüzü ile gelir ve uygulamalarla kolayca bağlantı kurar.
Senaryolar adı verilen sınırsız iş akışları oluşturabilir ve bunları anında veya programa göre çalışacak şekilde planlayabilirsiniz.
En iyi özellikleri kullanın
- Herhangi bir kodlama veya teknik beceri gerektirmeden görsel olarak özelleştirilmiş iş akışları oluşturun
- Hubspot, Slack, Notion ve daha fazlası gibi 1000'den fazla popüler uygulama ile entegre ederek verimliliğinizi artırın (sınırsız iç bağlantı ile)
- Koşullu mantık entegrasyonunu kullanarak belirli tetikleyiciler ayarlayın ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
Sınırlamalar oluşturun
- Karmaşık iş akışlarında hata ayıklama zordur
- Yavaş müşteri desteği
Fiyatlandırma yapın
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 10,59 $'dan başlayan fiyatlarla
- Pro: Aylık 18,82 $'dan başlayan fiyatlarla
- Takımlar: 34 $'dan başlayan fiyatlarla. 12/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Puanlama ve yorum yapın
- G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
8. Appmixer
Yerleşik konektörlere sahip sezgisel bir görsel iş akışı otomasyon sistemi olan Appmixer ile ürününüzü müşterilerinize sunmaya odaklanmak çok kolay.
Tek bir kod satırı yazmadan veri kaynaklarını entegre edebilir ve otomatik iş akışları oluşturabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir API için konektörünüzü ekleme esnekliğine de sahipsiniz.
Appmixer'ın en iyi özellikleri
- Özel konektörlerle entegrasyonlarınızı oluşturun ve uygulayın
- Özel gösterge panelleri ve kapsamlı günlükler ile tüm iş akışlarınızın ayrıntılı bir özetini alın
- Koşullu mantık ve gerçek zamanlı veri değiştirme gibi gelişmiş özellikleri kullanarak iş akışlarını otomatikleştirin
Appmixer sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü daha basit olabilir
Appmixer fiyatlandırması
- Başlangıç: 899 $/ay
- Scaleup: 1399 $/ay
- Scaler: Özel fiyatlandırma
Appmixer puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Panoply
Veri entegrasyon yetenekleriyle tanınan Panoply, veritabanlarına, API'lere ve daha fazlasına kolayca bağlanan 200'den fazla kodsuz veri konektörüne sahiptir.
Verilerinizi senkronize etmenize, depolamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan, kullanıcı dostu ve az bakım gerektiren bir çözümdür. Karmaşık veri mühendisliği ve kodlama olmadan gelişmiş analitik özelliklerden yararlanabilirsiniz.
Panoply'nin en iyi özellikleri
- Kod gerektirmeyen veri entegrasyonlarıyla verilerinizi senkronize edin
- Otomatik veri ambarı yapılandırmasıyla işinizi basitleştirin
- SQL tabanlı veri keşfi için sağlam bir Workbench olarak kullanın
- Önemli BI ve analitik araçlara bağlanın
Panoply sınırlamaları
- Hatalı veri bağlayıcıları
- Yüksek fiyatlar
Panoply fiyatlandırması
- Başlangıç: 259 $/ay
- Lite: 649 $/ay
- Standart: 1039 $/ay
- Premium: 1559 $/ay
Panoply puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (20+ yorum)
10. Cyclr
Bir uygulama geliştiricisi veya SaaS sağlayıcısıysanız, Cyclr kullanışlı bir entegrasyon platformudur. Çok fazla kodlama yapmadan birçok popüler uygulama ve hizmetle entegrasyon sağlayabilirsiniz.
Kolay, düşük kodlu araç seti ve sürükle ve bırak arayüzü ile platformunuz ve çok sayıda üçüncü taraf uygulama arasında sağlam ve sorunsuz entegrasyon iş akışları ve otomasyon oluşturabilirsiniz.
Cyclr'ın en iyi özellikleri
- Aktarımdaki verileri düzenlemek için gelişmiş komut dosyası işlevselliğini kullanın
- Kullanıcılar için özel entegrasyonlar geliştirin
- Entegrasyonunuzu hızlı bir şekilde oluşturun ve SaaS uygulamanıza yerleştirin
Cyclr sınırlamaları
- Salesforce ve Hubspot gibi bazı popüler uygulamalar için sınırlı destek
- Gelişmiş analiz özelliği yoktur
Cyclr fiyatlandırması
- Büyüme: 2595 $/ay
- Ölçek: 7195 $/ay
- Kendi Sunucunuzda Barındırılan Kurumsal: Özel fiyatlandırma
- Yönetilen Barındırılan Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Cyclr puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (60+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Diğer Otomasyon Araçları
Bu en iyi 10 Workato alternatifi, iş operasyonlarınızı sizin için otomatikleştirerek sizi bir yığın manuel iş yükünden kurtaracak.
Ancak, tek bir çalışma alanında daha fazlasını başarabilecekken neden sadece iş akışı otomasyonu ve bulut entegrasyonuyla yetinmelisiniz?
İş süreçlerinizi otomatikleştirirken tüm projelerinizi, görevlerinizi ve hedeflerinizi yönetebilen hepsi bir arada verimlilik platformu ClickUp'ı kullanın.
Ayrıca okuyun: İş verimliliğini artırmak için süreç iyileştirme şablonları *
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Değerli zaman ve insan kaynaklarından tasarruf edin ve tüm tekrarlayan görevlerinizi ClickUp Otomasyon'a bırakın.
İş akışlarını basitleştirmek, rutin görevleri yönetmek ve proje devrelerini kolaylaştırmak için ClickUp'ta 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon arasından seçim yapın.
Yeni görevler oluşturmak, net SOP'lar sağlamak, görev atamalarını, yorumları, durum değişikliklerini otomatikleştirmek ve daha fazlasını yapmak gibi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.
En iyi yanı ne mi? ClickUp Otomasyon, harici uygulamalarla entegre edilebilir. 1000'den fazla entegrasyonla, tüm araçlarınızı tek bir iş akışında birleştirir.
Ve hepsi bu kadar değil. ClickUp Brain'in yapay zeka destekli asistanları ile güncelleme gönderme, toplantıları özetleme, ClickUp içindeki çalışmalarınızdan içgörüler oluşturma, standup toplantıları ayarlama gibi manuel ve sıkıcı görevleri otomatikleştirebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Herhangi bir kodlama yapmadan otomasyon oluşturun. Durum değiştirmeden yeni görevler oluşturmaya kadar, otomasyon tetiklendiğinde gerçekleşecek eylemi seçin
- Otomasyonunuzu etkinleştiren etkinliği tam olarak belirtin ve süreçlerinizin ihtiyaçlarınıza göre çalıştığından emin olun
- Zaman ve çaba tasarrufu için 100'den fazla hazır otomasyon arasından seçim yapın
- ClickUp Otomasyon ile Github, Slack ve Dropbox gibi favori araçlarınızı kullanın ve her şeyi tek bir yerden yönetin
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 10 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
- ClickUp Brain tüm ücretli planlarda aylık 5 $/çalışma alanı üyesi fiyatıyla
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
ClickUp ile İş Akışı Otomasyonunu Artırın
İş akışı otomasyon araçları, zamandan tasarruf etmenizi ve verimliliğinizi artırarak işinizin görünümünü tamamen değiştirebilir.
Workato alternatifleri ararken, şirketinizin ihtiyaçlarına en uygun olanı seçin.
Ancak, iş akışı otomasyonunun yanı sıra işinizin her yönünü yönetebilecek daha kapsamlı bir yapay zeka destekli çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin.
İster yeni kurulan bir startup ister geniş bir müşteri kitlesine sahip çok uluslu bir kurumsal şirket olun, ClickUp işinizi başarılı kılmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.