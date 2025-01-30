2025'te İş Akışlarını Otomatikleştirmek için 10 Workato Alternatifi

İş yerinde tekrarlayan ve manuel görevler sıkıcı olabilir ve genellikle bunları sizin yerinize halledecek bir sihir olmasını dilemenize neden olur. Ancak yapay zeka (AI) varken neden sihir isteyesiniz ki?

İhtiyacınız olan şey, iş akış otomasyonu aracıdır; sizin için süreç standardizasyonunu otomatikleştiren ve kuran yapay zeka destekli bir yardımcı. Bu sayede, manuel görevlere boğulmadan önemli işlere odaklanabilir ve verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Workato, iş akışı otomasyonunda büyük bir isimdir ve birçok sektördeki işletme tarafından kullanılmaktadır. Sihir gibi çalışan, kod gerektirmeyen bir arayüz olan basit "tarifler" kullanarak iş süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur.

Workato'nun etkileyici özellikleri çok çeşitli gereksinimleri karşılarken, farklı işletmelerin belirli hedeflerine, bütçe kısıtlamalarına veya kullanılabilirlik tercihlerine daha uygun alternatifler arayabileceği senaryolar da vardır.

İnterneti taradık ve size 2024'ün en iyi 10 Workato alternatifini sunuyoruz. Benzersiz özelliklerini, artılarını ve eksilerini ve hatta fiyat planlarını inceleyerek işiniz için en uygun platformu bulmanızı sağlayacağız.

Workato alternatifi ararken nelere dikkat etmelisiniz?

İş süreçleriniz için iş akışı otomasyon aracını seçmeden önce aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Çok sayıda entegrasyon: Workato, entegrasyonlar konusunda mükemmeldir. Dolayısıyla, Workato'ya alternatif arıyorsanız, muhasebe yazılımı, iletişim uygulamaları ve pazarlama araçları gibi günlük işlemleriniz için kullandığınız mevcut araçlarla iyi entegre olabilen uygulamalar bulmalısınız

Kullanımı kolay ve sezgisel: Takımınızı düşünün ve çalışanlarınızın teknoloji konusunda bilgili olmasalar bile Takımınızı düşünün ve çalışanlarınızın teknoloji konusunda bilgili olmasalar bile iş akışlarını optimize edebilmeleri için (tercihen kodsuz) gezinmesi ve kullanması kolay bir görev otomasyon aracı seçin

Raporlama ve analiz: Otomatikleştirilmiş görevlerinizin ve iş süreçlerinizin ilerlemesini izlemek için raporlama ve analiz özellikleri sunan bir alternatif seçin

Müşteri desteği: Uygulama içindeki aksaklıkları ve sorunları gidermek için 7/24 telefon ve e-posta desteği sunan bir araç seçin

Güvenlik: Özel iş akışlarınızın kötü amaçlı yazılımlardan ve bilgisayar korsanlarından korunması için veri şifreleme ve güçlü kimlik doğrulama gibi birinci sınıf güvenlik özellikleri sunan Workato alternatifleri bulun

Maliyet: Bütçe dostu, çok fazla yükseltme gerektirmeyen ve süreçte bütçenizi zorlamayan araçları kısa listeye alın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Workato Alternatifi

2024 için Workato'nun en iyi 10 alternatifinin yer aldığı listemize göz atın ve iş yükünüzü otomatikleştirerek verimliliğinizi artırın.

1. Activepieces

via Activepieces

Activepieces, kodlama uzmanı olmasanız bile herkes için iş akışı otomasyonu sağlayan, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur.

Farklı uygulamalar ve hizmetlerle kolayca entegre olan iş akışları oluşturabilirsiniz. Bu Workato alternatifi, sürükle ve bırak işlevleri ve sezgisel arayüzü ile sadeliği ön plana çıkarır.

Slack, Gmail, Hubspot, Zendesk ve Trello gibi popüler uygulamalarla bağlantı kurabilirsiniz.

Activepieces'in en iyi özellikleri

Zaman, webhook'lar, e-postalar ve daha fazlasına dayalı tetikleyiciler ayarlayarak çeşitli uygulamalar ve API'larda bir dizi eylemi başlatın

İş akışı performansını, hataları ve kullanımı gerçek zamanlı olarak izleyin ve analiz edin

Gelişmiş filtreleri kullanarak koşullar ve filtreler ekleyin ve iş akışlarınızın akışını kontrol edin

Bildirimler ve yeniden denemeler ayarlayarak hataları yönetin

Activepieces sınırlamaları

Hala geliştirme aşamasında olduğu için ara sıra hatalar olabilir

Özellikleri, Workato gibi daha büyük rakiplerinin özellikleri kadar sağlam değildir

Activepieces fiyatlandırma

Pro: Aylık 0 $

Platform: 249 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Activepieces puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

2. Zapier

zapier aracılığıyla

Dünya çapında 2 milyondan fazla işletme tarafından güvenilen Zapier, kapsamlı bir web uygulamaları ve entegrasyonlar kütüphanesi üzerinden görevleri otomatikleştirmesiyle tanınan popüler bir web tabanlı otomasyon ve entegrasyon aracıdır. En iyi bilinen Workato alternatiflerinden biridir.

Kullanıcı dostu bir görsel düzenleyici, ekstra kontrol için ücretsiz görevler ve şeffaf fiyatlandırma ile, geliştiricilere ihtiyaç duymadan operasyonel verimliliği artırmak isteyen işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

Farklı uygulamalar arasında toplu olarak veri aktararak veri girişi görevlerini otomatikleştirebilirsiniz.

Zapier'in en iyi özellikleri

"Zaps" adı verilen özelleştirilebilir iş akışları oluşturun ve bunları 3000'den fazla uygulamaya bağlayın

Kodlama veya sunucuya gerek olmadan hizmetler arasında verileri hızlı bir şekilde taşımak için webhook'ları kullanın

Canvas diyagram oluşturma aracıyla iş akışlarınızı görselleştirin ve optimizasyon için AI tarafından oluşturulan öneriler alın

Zapier sınırlamaları

Popüler entegrasyonlar için karmaşık entegrasyonlar daha pahalı ve gelişmiş planlarda mevcuttur

Teknolojiye aşina olmayan kullanıcılar platformda gezinmekte zorlanabilir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 29,99 $/ay

Profesyonel: 73,50 $/ay

Takım: 103,50 $/ay

Şirket: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

3. Tableau

via Tableau

AI tabanlı bir veri analizi platformu olan Tableau ile karmaşık verileri takımınızdaki herkes için basitleştirin.

Özel gösterge panelleri ve çalışma sayfaları oluşturmak için kullanabilir ve veri birleştirme, gerçek zamanlı analiz ve takım işbirliği gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Otomasyon, Tableau'nun birçok özelliğinde ortak bir faktördür. Örneğin, etkinlik uyarıları için webhook'ları, Python komut dosyalarını çalıştırmak için TabPy'yi ve veri akış diyagramlarına kimlerin erişebileceğini kontrol etmek için Prep Conductor'ı kullanabilirsiniz.

Tableau'nun en iyi özellikleri

Tableau Sunucu Durumu'nu kullanarak otomatikleştirilmiş süreçlerinizin durumunu izleyin

Bir sorun olduğunda ve süreçlerin iyileştirilmesi gerektiğinde sunucuda veya e-posta yoluyla uyarılar ve bildirimler ayarlayın

İş akışlarınız için izinler belirleyin ve kimin görebileceğini, düzenleyebileceğini, çalıştırabileceğini veya diğer eylemleri gerçekleştirebileceğini karar verin

Akışlara etiketler kullanın ve anahtar kelimeler ekleyin, kullanıcıların içeriği kolayca bulmasına, filtrelemesine ve düzenlemesine yardımcı olun

Tableau sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü çok sezgisel değil

Bu araç, büyük veri kümelerini işlerken yavaş olabilir

Tableau fiyatlandırması

Tableau Viewer: Özel fiyatlandırma

Tableau Explorer: Özel fiyatlandırma

Tableau Creator: Özel fiyatlandırma

Tableau Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tableau puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2200+ yorum)

4. Hevo

via Hevo

Hevo, veri entegrasyon iş akışlarını otomatikleştirmek için tasarlanmış, kod gerektirmeyen bir ETL (Çıkarma, Dönüştürme, Yükleme) boru hattı platformudur.

150'den fazla entegrasyon ve Snowflake ve BigQuery gibi hedeflere neredeyse gerçek zamanlı çoğaltma ile zamandan tasarruf edin, raporlamayı hızlandırın ve kararları daha hızlı alın.

Ayrıca, iş akışlarını izleyebilir ve 7/24 müşteri desteği sağlayabilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Hevo, veri kaybının sıfır olmasını garanti eder.

Hevo'nun en iyi özellikleri

SQL ve NoSQL veritabanları ve SaaS uygulamaları dahil 150'den fazla veri kaynağından verilerinizi otomatik olarak senkronize edin ve çıkarın

Daha hızlı raporlama ve analitik sonuçları sağlayan, kuruluş genelindeki veri akışlarını otomatikleştirin

Veri türlerini otomatik olarak tanımlayın ve uygun veri önbelleklerine anında yükleyin

Veritabanlarınızı daha verimli bir şekilde düzenlemek için otomatik şema yönetimini kullanın

Hevo sınırlamaları

Bazı kullanıcılara göre veri boru hatları bozulma eğilimindedir

Bazı yerleşik bağlayıcılar hatalı olabilir

Hevo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 299 $/ay

Profesyonel: 849 $/ay

İş için kritik: Özel fiyatlandırma

Hevo puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

5. Integrate. io

Listemizdeki bir başka veri entegrasyon süreci otomasyon aracı olan Integrate. io, işletmelerin veri haritalama süreçlerini otomatikleştirmesine ve manuel veri hazırlama işlemlerini ortadan kaldırmasına yardımcı olan düşük kodlu bir ETL platformudur.

Verilerinizle üç şey yapabilirsiniz: hazırlayıp paylaşın, hazırlayıp Salesforce gibi CRM'lere yükleyin ve verilerinizi gerçek zamanlı olarak çoğaltın.

Sürükle ve bırak özelliği ve yerleşik konektörleri ile dakikalar içinde hızlı bir şekilde boru hatları oluşturabilirsiniz.

Integrate. io'nun en iyi özellikleri

İfade dili, API ve webhook'ları kullanarak veri çıkarmayı otomatikleştirerek zaman kazanın

Ters ETL otomasyonu ve veri dönüştürme ile işlenmiş verileri depodan şirket içi araçlarınıza gönderin

Veri gözlemlenebilirliği ile verilerinizi kontrol altında tutun

Integrate. io sınırlamaları

Hata günlükleri her zaman bilgilendirici değildir

Karmaşık boru hatlarında sürükle ve bırak özelliği zordur

Integrate. io fiyatlandırma

Başlangıç: 15.000 $/yıl

Profesyonel: 25.000 $/yıl

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Integrate. io puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (100+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Tepsi. io

Tray.io ile entegrasyonları ve veri akışı süreçlerini oluşturabilir, özelleştirebilir ve yönetebilirsiniz. Düşük kodlu, bulut tabanlı bir hizmet olarak sunulan görsel platformuyla öne çıkmaktadır.

Etkinlikleri gerçek zamanlı olarak izlemenizi ve hata uyarıları ayarlamanızı sağlar, böylece sorunları hızlı bir şekilde belirleyip çözebilirsiniz. Manuel görevleri CRM sistemleri, pazarlama yazılımları ve veri depolama ile entegre ederek otomatikleştirebilirsiniz. Bu, tüm iş kullanıcılarının aynı sayfada kalmasına yardımcı olur.

Tray. io'nun en iyi özellikleri

Sezgisel bir görsel düzenleyici ile iş akışlarını kolayca özelleştirin

Yerleşik konektörler ve ş Akışı şablonlarından oluşan geniş bir kitaplığa erişin

Belirli iş ihtiyaçlarına uygun tetikleyiciler ve eylemler oluşturun

24 saat müşteri desteği ile stressiz çalışın

Tray. io sınırlamaları

Önceden oluşturulmuş bağlayıcılar hatalı olabilir

Ücretsiz sürüm yok

Tray. io fiyatlandırma

Pro: Özel fiyatlandırma

Takım: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Tray. io puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Yap

via Make

Workato'nun önde gelen bir alternatifi olan Make (eski adıyla Integromat), etkileşimli tasarımı, görsel iş akışı oluşturucusu ve bütçe dostu planları sayesinde işletmeler arasında hayranların favorisi.

Sürükle ve bırak arayüzü ile gelir ve uygulamalarla kolayca bağlantı kurar.

Senaryolar adı verilen sınırsız iş akışları oluşturabilir ve bunları anında veya programa göre çalışacak şekilde planlayabilirsiniz.

En iyi özellikleri kullanın

Herhangi bir kodlama veya teknik beceri gerektirmeden görsel olarak özelleştirilmiş iş akışları oluşturun

Hubspot, Slack, Notion ve daha fazlası gibi 1000'den fazla popüler uygulama ile entegre ederek verimliliğinizi artırın (sınırsız iç bağlantı ile)

Koşullu mantık entegrasyonunu kullanarak belirli tetikleyiciler ayarlayın ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Sınırlamalar oluşturun

Karmaşık iş akışlarında hata ayıklama zordur

Yavaş müşteri desteği

Fiyatlandırma yapın

Ücretsiz

Temel: Aylık 10,59 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro: Aylık 18,82 $'dan başlayan fiyatlarla

Takımlar: 34 $'dan başlayan fiyatlarla. 12/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlama ve yorum yapın

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

8. Appmixer

via Appmixer

Yerleşik konektörlere sahip sezgisel bir görsel iş akışı otomasyon sistemi olan Appmixer ile ürününüzü müşterilerinize sunmaya odaklanmak çok kolay.

Tek bir kod satırı yazmadan veri kaynaklarını entegre edebilir ve otomatik iş akışları oluşturabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir API için konektörünüzü ekleme esnekliğine de sahipsiniz.

Appmixer'ın en iyi özellikleri

Özel konektörlerle entegrasyonlarınızı oluşturun ve uygulayın

Özel gösterge panelleri ve kapsamlı günlükler ile tüm iş akışlarınızın ayrıntılı bir özetini alın

Koşullu mantık ve gerçek zamanlı veri değiştirme gibi gelişmiş özellikleri kullanarak iş akışlarını otomatikleştirin

Appmixer sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü daha basit olabilir

Appmixer fiyatlandırması

Başlangıç: 899 $/ay

Scaleup: 1399 $/ay

Scaler: Özel fiyatlandırma

Appmixer puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Panoply

panoply aracılığıyla

Veri entegrasyon yetenekleriyle tanınan Panoply, veritabanlarına, API'lere ve daha fazlasına kolayca bağlanan 200'den fazla kodsuz veri konektörüne sahiptir.

Verilerinizi senkronize etmenize, depolamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan, kullanıcı dostu ve az bakım gerektiren bir çözümdür. Karmaşık veri mühendisliği ve kodlama olmadan gelişmiş analitik özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Panoply'nin en iyi özellikleri

Kod gerektirmeyen veri entegrasyonlarıyla verilerinizi senkronize edin

Otomatik veri ambarı yapılandırmasıyla işinizi basitleştirin

SQL tabanlı veri keşfi için sağlam bir Workbench olarak kullanın

Önemli BI ve analitik araçlara bağlanın

Panoply sınırlamaları

Hatalı veri bağlayıcıları

Yüksek fiyatlar

Panoply fiyatlandırması

Başlangıç: 259 $/ay

Lite: 649 $/ay

Standart: 1039 $/ay

Premium: 1559 $/ay

Panoply puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (70+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (20+ yorum)

10. Cyclr

cyclr aracılığıyla

Bir uygulama geliştiricisi veya SaaS sağlayıcısıysanız, Cyclr kullanışlı bir entegrasyon platformudur. Çok fazla kodlama yapmadan birçok popüler uygulama ve hizmetle entegrasyon sağlayabilirsiniz.

Kolay, düşük kodlu araç seti ve sürükle ve bırak arayüzü ile platformunuz ve çok sayıda üçüncü taraf uygulama arasında sağlam ve sorunsuz entegrasyon iş akışları ve otomasyon oluşturabilirsiniz.

Cyclr'ın en iyi özellikleri

Aktarımdaki verileri düzenlemek için gelişmiş komut dosyası işlevselliğini kullanın

Kullanıcılar için özel entegrasyonlar geliştirin

Entegrasyonunuzu hızlı bir şekilde oluşturun ve SaaS uygulamanıza yerleştirin

Cyclr sınırlamaları

Salesforce ve Hubspot gibi bazı popüler uygulamalar için sınırlı destek

Gelişmiş analiz özelliği yoktur

Cyclr fiyatlandırması

Büyüme: 2595 $/ay

Ölçek: 7195 $/ay

Kendi Sunucunuzda Barındırılan Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Yönetilen Barındırılan Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Cyclr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (60+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bu en iyi 10 Workato alternatifi, iş operasyonlarınızı sizin için otomatikleştirerek sizi bir yığın manuel iş yükünden kurtaracak.

Ancak, tek bir çalışma alanında daha fazlasını başarabilecekken neden sadece iş akışı otomasyonu ve bulut entegrasyonuyla yetinmelisiniz?

İş süreçlerinizi otomatikleştirirken tüm projelerinizi, görevlerinizi ve hedeflerinizi yönetebilen hepsi bir arada verimlilik platformu ClickUp'ı kullanın.

Ayrıca okuyun: İş verimliliğini artırmak için süreç iyileştirme şablonları *

ClickUp ile İşinizi Otomatikleştirin

ClickUp Otomasyon ile özel otomasyonlar oluşturarak takımlarınızı manuel iş yükünden kurtarın

Değerli zaman ve insan kaynaklarından tasarruf edin ve tüm tekrarlayan görevlerinizi ClickUp Otomasyon'a bırakın.

İş akışlarını basitleştirmek, rutin görevleri yönetmek ve proje devrelerini kolaylaştırmak için ClickUp'ta 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon arasından seçim yapın.

ClickUp Otomasyonunu kullanarak rutin görevleri otomatikleştirin ve daha önemli işlere odaklanın

Yeni görevler oluşturmak, net SOP'lar sağlamak, görev atamalarını, yorumları, durum değişikliklerini otomatikleştirmek ve daha fazlasını yapmak gibi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.

En iyi yanı ne mi? ClickUp Otomasyon, harici uygulamalarla entegre edilebilir. 1000'den fazla entegrasyonla, tüm araçlarınızı tek bir iş akışında birleştirir.

Ve hepsi bu kadar değil. ClickUp Brain'in yapay zeka destekli asistanları ile güncelleme gönderme, toplantıları özetleme, ClickUp içindeki çalışmalarınızdan içgörüler oluşturma, standup toplantıları ayarlama gibi manuel ve sıkıcı görevleri otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Herhangi bir kodlama yapmadan otomasyon oluşturun. Durum değiştirmeden yeni görevler oluşturmaya kadar, otomasyon tetiklendiğinde gerçekleşecek eylemi seçin

Otomasyonunuzu etkinleştiren etkinliği tam olarak belirtin ve süreçlerinizin ihtiyaçlarınıza göre çalıştığından emin olun

Zaman ve çaba tasarrufu için 100'den fazla hazır otomasyon arasından seçim yapın

ClickUp Otomasyon ile Github, Slack ve Dropbox gibi favori araçlarınızı kullanın ve her şeyi tek bir yerden yönetin

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 19 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp Brain tüm ücretli planlarda aylık 5 $/çalışma alanı üyesi fiyatıyla

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp ile İş Akışı Otomasyonunu Artırın

İş akışı otomasyon araçları, zamandan tasarruf etmenizi ve verimliliğinizi artırarak işinizin görünümünü tamamen değiştirebilir.

Workato alternatifleri ararken, şirketinizin ihtiyaçlarına en uygun olanı seçin.

Ancak, iş akışı otomasyonunun yanı sıra işinizin her yönünü yönetebilecek daha kapsamlı bir yapay zeka destekli çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin.

İster yeni kurulan bir startup ister geniş bir müşteri kitlesine sahip çok uluslu bir kurumsal şirket olun, ClickUp işinizi başarılı kılmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

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