Supernotes İncelemesi: 2025'te Not Alma Becerilerinizi Geliştirin

Post-It'lere, ajandanızın kenarlarına veya elinizin arkasına fikirlerinizi karalamak kolaydır. Ancak bu fikirleri geri çağırmak ne kadar kolaydır? 🤔

Bir sonraki büyük atılımınızın kaybolup gitmesini önlemek için, dijital notlar geleneksel kalem ve kağıdın yerini aldı. Evernote, Microsoft OneNote, Box, Google Keep ve Apple Notes gibi not alma uygulamaları, kullanıcıların bilgiyi yazma, saklama ve geri alma şeklini kökünden değiştirdi.

Doğru uygulama ile kullanıcılar, iş ve yaşamlarını kolaylaştırmak için notlarını diğer verimlilik araçlarıyla senkronize edebilir. Giderek popüler hale gelen bir uygulama olan Supernotes, kullanıcıların yapılacaklar listeleri oluşturmasına, görevleri önceliklendirmesine ve düşüncelerini düzenlemesine olanak tanıyan bir not alma aracıdır.

Aşağıda, en popüler özellikleri, sorunlu noktaları ve fiyatlandırma yapısı dahil olmak üzere kapsamlı bir Supernotes incelemesi yapıyoruz. Ayrıca, not alma stratejilerinizi bir üst seviyeye taşıyabilecek alternatif bir seçenek de sunacağız. ☄️

Supernotes nedir?

via Supernotes

Tobias Whetton tarafından kurulan Supernotes, insanların notlarını takımlarıyla paylaşmalarına olanak tanıyan işbirliğine dayalı bir not alma uygulamasıdır. Ana amacı nedir? İnsanların düşüncelerini daha iyi organize etmelerine yardımcı olarak iş, çalışma ve yaşam tarzlarını dönüştürmek.

Klasör ve dosyalara alternatif olarak konumlandırılan Supernotes, takım üyelerinin benzer konulardaki notları düzenlemelerine ve bulmalarına olanak tanıyan güçlü bir arama fonksiyonuna sahiptir.

Supernotes, kullanıcıların yorum ekleyebileceği, diğer takım arkadaşlarıyla işbirliği yapabileceği, satır içi bağlantılar oluşturabileceği ve kolay düzenleme için etiketler ekleyebileceği "not kartları" veya veri açısından zengin bir dosya üzerine kurulmuştur. Takımlar, notlarına denklemler, resimler, tablolar veya kontrol listeleri ekleyerek zengin içeriği kullanabilir. ✅

Takımlar, dağınık dosyalarda notları kaybetmek yerine, departmanlarına uygun bir not kartı hiyerarşisi oluşturabilirler. Notlar, diğer "ana" notların içine yerleştirilebilir veya kullanıcılar, aradıkları bilgileri bulmak için çeşitli kriterlere göre arama ve/veya filtreleme yapabilirler.

Anahtar Supernotes özellikleri

Supernotes'un size uygun olup olmadığından emin değil misiniz? Uygulamanın size uygun olup olmadığına karar vermek için Supernotes'un en popüler özelliklerinden bazılarına göz atalım.

1. Dosyaları ve klasörleri not kartları ile değiştirin

Bir dosyada sakladığınız bir belgeyi bulamıyor musunuz? Uzun form belgeler, özellikle beyin fırtınası yaparken veya yeni fikirleri not alırken genellikle zahmetli olabilir. ✍️

Not kartlarıyla, bilgileri saklama şeklinizi değiştirebilirsiniz. Hızlıca birkaç not yazın, daha sonra arama fonksiyonu, etiketler veya ana notlar aracılığıyla bunları bulabilirsiniz.

2. not alma alışkanlıklarınızın bir ısı haritasını oluşturun

Isı haritası takvimi ile en çok not aldığınız günleri hızlıca görebilirsiniz. Notları takviminizde belirli bir tarihe sürükleyip bırakabilirsiniz.

3. Çevrimdışı olduğunuzda bile notlar oluşturun ve saklayın

Uçakla mı seyahat ediyorsunuz? Yolda mı çalışıyorsunuz? Sorun değil.

Supernotes ile çevrimdışı olduğunuzda bile not alabilirsiniz. Çevrimiçi olduğunuzda, notlarınız hesabınızla senkronize edilir ve işinize devam edebilirsiniz.

4. Günlük not koleksiyonu oluşturun

Öğleden sonra sık sık "Bugün ne iş yaptım ki?" diye düşünür müsünüz? Günlük odak noktanızı belirlemek için günlük bir koleksiyon oluşturun.

Günlük koleksiyon, gün boyunca etkileşimde bulunduğunuz tüm not kartlarının özel bir görünümüdür. Sabah, öğleden sonra veya akşam hangi notlar üzerinde çalıştığınızı belirleyebilir ve işinizi bitirirken veya toplantıya hazırlanırken notları hızlıca gözden geçirebilirsiniz.

5. Arkadaşlarınızdan bildirimler alın

Supernotes ile kullanıcılar yeni notları arkadaşları ve iş arkadaşlarıyla kolayca paylaşabilir. Bir kullanıcı size not veya arkadaşlık isteği gönderdiğinde bir bildirim alırsınız. Ardından, notu kitaplığınıza eklemek isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. 📚

Kayıp, el yazısı notları bulmak için sonsuz bir defter yığınını aramanıza gerek yok. Etiketler ile notları hızlıca kategorilere ayırarak daha sonra kolayca bulabilirsiniz.

Etiketler kullanarak not kartlarınızı filtreleyin ve benzer konudaki notları bulun. Örneğin, öğrenciler farklı dersler veya dersler içindeki farklı üniteler için etiketler oluşturabilir ve bu sayede sınavlara daha hızlı çalışabilirler. 🧑‍🎓

7. hızlı notları "düşünceler" koleksiyonunuzda saklayın

Birçok hatırlatıcı veya "aha" anı, kısa ifadeler veya parçalardır, tamamen detaylandırılmış bir belge değildir. Genellikle aceleyle not aldığınız bu hızlı fikirleri düşünce koleksiyonunuzda saklayabilirsiniz.

"Düşünceler", başlık, bağlantı veya etiket içermeyen not kartlarıdır. Tamamlanmamış düşüncelerinizi saklamak için bir şemsiye görevi görür. Böylece, zamanınız ve zihinsel kapasiteniz olduğunda bunları kolayca bulabilirsiniz.

8. Kendi renk kodlu sisteminizle notları saklayın

En iyi düşüncelerinizi vurgulamayı veya defterlerinize renkli sekmeler eklemeyi seven biri misiniz? Öyleyse, Supernotes ile kendi renk kodlu sisteminizi oluşturmayı seveceksiniz.

Supernotes renkleri ile notlarınıza yedi farklı renk ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bir not kartının ne kadar iyi düşünülmüş olduğunu belirlemek için trafik ışığı renk kodlu bir sistem kullanabilir veya not kartlarını sıralamak ve filtrelemek için renkleri etiketlerle birleştirebilirsiniz.

9. Evrensel Arama özelliği ile notları bulun

Bir belgeyi ararken sık sık "Buraya koymuştum..." diye düşünür müsünüz? Supernotes uygulamasıyla tüm not kartlarınızı bir arama motoruna dönüştürebilirsiniz. Arama alanına bir kelime veya kelime öbeği yazın, sorgunuzla eşleşen tüm not kartları görünür.

10. Supernotes'u diğer favori mobil uygulamalarınıza bağlayın

Supernotes API, Raycast, Zapier ve IFTTT ile entegrasyonlar sunarak sizi diğer popüler verimlilik araçlarına bağlar. Ayrıca, Slack ve Discord gibi popüler uygulamalara bağlanmak için webhook'lar oluşturarak gün boyunca otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturabilirsiniz.

11. Tüm görevleri tek bir yerde saklayın

Supernotes ile görev koleksiyonunuzla kolayca yapılacaklar listesi oluşturabilirsiniz. Her not kartında bir görev listesi oluşturursunuz. Ardından, görevleriniz otomatik olarak Görev Koleksiyonunuzda görünür, böylece bunları listenizden silebilirsiniz. 📝

12. Ana notların altına alt notlar ekleyin

Tipik bir dosya ve klasör sisteminde, bir dosyayı yalnızca tek bir klasör altında saklayabilirsiniz. Ancak Supernotes ile bir not kartını birden fazla yerde saklayabilirsiniz. Çoklu ebeveyn iç içe yerleştirme özelliği ile bir not kartını birden fazla "ebeveyn" kartın altında saklayabilir ve böylece kartları kolayca bulabilirsiniz.

13. Broadsheet Görünümü kullanarak düşüncelerinizi yan yana düzenleyin

Düşüncelerinizi düzenlemek için hiç bir duvarı Post-It'lerle kapladınız mı? Supernotes'un Broadstreet View özelliği ile tüm not kartlarınızı yan yana, ekranın tamamını kaplayacak şekilde görüntüleyebilirsiniz. Böylece notlarınızı bir gazete gibi görüntüleyip okuyabilir ve düşüncelerinizi düzenleyebilirsiniz.

Supernotes fiyatlandırma

Başlangıç: 100 not kartı için ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7,57 $ karşılığında sınırsız not kartı

Supernotes kullanmanın avantajları

Supernotes, birçok dijital not alma uygulaması gibi birçok avantaj sunar. En kullanışlı olanlardan bazıları şunlardır:

Uygulamayı herhangi bir cihaza indirebilirsiniz: Supernotes, Windows, Mac, Linux, Android ve iOS cihazlara indirilebilir

En önemli düşüncelerinizi kaybetmezsiniz: Pimler, etiketler ve görevler gibi özelliklerle önceliklerinizi kaybetmezsiniz 📌

İşbirliğine dayalıdır: Arkadaşlarınızı uygulamaya davet edebilir, not kartlarını herkese açık veya gizli olarak gönderebilirsiniz

Ücretsiz bir plan vardır: Supernotes, tek başına çalışan girişimciler, küçük işletme sahipleri ve öğrenciler için sonsuza kadar ücretsiz bir planla erişilebilir

Hızlı ve nispeten zahmetsizdir: Tanıdık klavye kısayolları ile Google Dokümanlar veya Word belgelerine yazıyormuş gibi hızlıca notlar alabilirsiniz

Sorun yaşarsanız yardım alabilirsiniz: Supernotes, kullanıcılara sohbet desteği, ayrıntılı belgeler, YouTube eğitimleri ve not alma topluluğu sunarak aradığınız cevapları bulmanızı sağlar

Notlarınızı indirebilir, yazdırabilir, e-posta ile gönderebilir veya dışa aktarabilirsiniz: Supernotes kullanmayan kişilerle mi çalışıyorsunuz? Notlarınızın PDF'sini yazdırabilir, kolay paylaşım için Markdown dosyası oluşturabilir veya notları iş arkadaşlarınıza e-posta ile gönderebilirsiniz 📩

Düzenleme sürecini kısaltabilirsiniz: Çoklu seçim aracıyla, birden fazla not kartının rengini, etiketlerini ve filtrelerini aynı anda hızlıca değiştirebilirsiniz

Mevcut notları içe aktarın: Sıfırdan başlamak istemiyor musunuz? Markdown aracılığıyla mevcut notları içe aktarmak için içe aktarma özelliğini kullanın

Supernotes kullanıcılarının karşılaştığı yaygın sorunlar

Her uygulamanın dezavantajları vardır. Supernotes uygulamasının bazı eksiklikleri şunlardır:

Uygulama pil ömrünü kısaltabilir: Uygulama, çevrimiçi çalışma alanından çevrimdışı çalışma alanına geçtiğinizde otomatik olarak senkronizasyon yaptığı için pil ömrünü kısaltabilir 🪫

Donma sorunları: Bazı kullanıcılar, uygulama kullanılırken donma sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

Aşırı karmaşık: Bazı kullanıcılar, uygulamanın çok fazla özelliğe sahip olduğunu ve not kartlarını bulmanın tipik bir dosya ve klasör sisteminden daha zor olduğunu düşünüyor

Özelliklerin uygulanması yıllar alabilir: Bazı kullanıcılar uygulamanın geliştirilme hızından şikayetçi; özellikle yeni özelliklerin kullanıma sunulmasının yıllar alabileceğini belirtiyorlar

Reddit'teki Supernotes Yorumları

Platformu deneyen kişilerden Supernotes hakkında bilgi almak ister misiniz? Reddit'te bazı Supernotes incelemeleri, platformun avantajları olsa da birkaç dezavantajı olduğunu belirtiyor.

Bir Supernotes incelemesi şöyle diyor: "Not almak için kullandığım çözüm haline gelmesi için ona tam ve adil bir şans vermek istiyorum. 100 kartlık kotam dolduktan sonra, hayatımın bazı alanlarında yararlı bulursam, ancak diğerlerinde bulmazsam, sadece ara sıra kullandığım bir şey için aşırı ödeme yapmaya devam etmek zorunda kalacağım."

Alternatif bir not alma uygulaması arıyorsanız, ClickUp'tan başka yere bakmayın. Bu hepsi bir arada verimlilik platformu ve Supernotes alternatifi, kullanıcıların beyin fırtınası yapmasına, görevleri önceliklendirmesine ve AI'dan yararlanarak iş günlerini kolaylaştırmasına olanak tanır. ClickUp'ın olmazsa olmaz birkaç özelliğine göz atalım. 👏

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ClickUp Belgeleri ile düşüncelerinizi kolay erişilebilir bir belgeye not alabilirsiniz. Buradan, birden fazla takım üyesi belgenizi düzenleyebilir, yorum bırakabilir veya gelecekteki görevler oluşturabilir. Ayrıca, iş akışlarını güncellemek, ürün durumlarını değiştirmek ve iş gününüzü kolaylaştırmak için bileşenler ekleyebilirsiniz.

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Supernotes, kullanıcıların görevler atayabilmelerini, düşüncelerini toplayabilmelerini ve çok katmanlı bir sistem altında not kartlarını iç içe yerleştirebilmelerini sağlayan dijital bir not alma sistemidir. Ancak, bazı kullanıcılar bu sistemi aşırı karmaşık bulabilir ve yeni özelliklerin tanıtımının yavaş olduğunu düşünebilir.

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