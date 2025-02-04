2025'te daha fazla satış yapmak için en iyi 10 Gumroad alternatifi

2011 yılında başlatılan Gumroad, oluşturucuların ürünlerini doğrudan alıcılara satmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir e-ticaret platformudur. Oluşturucular, fiziksel ürünlerini ve e-kitap, müzik ve daha fazlası gibi dijital indirmelerini satabilirler. Platform, kârlarından büyük bir pay alan aracılar kullanmadan ürünlerini satmak isteyen yaratıcılar arasında hızla popülerlik kazandı.
Gumroad, kullanımı kolay ve özelleştirilebilir bir platformdur. Ayrıca, oluşturucuların hedef kitlesiyle bağlantı kurmasına yardımcı olan pazarlama özelliklerine de sahiptir. Ancak mükemmel değildir ve birçok kullanıcı Gumroad alternatifleri aramaktadır.
Oluşturucular, sitenin dijital indirmeler için en uygun olduğunu çabucak fark etti ve fiziksel ürünleri için çalışmasını sağlamak için uğraştı. Platformla bir mağaza vitrini elde edemezsiniz; bunun yerine kendi sitenizi oluşturmanız gerekir.
Gumroad biraz hantal olabilir. Ürün sayınız arttıkça, kategori ve gruplama seçeneklerindeki sınırlamalar nedeniyle arayüz daha zor hale gelir.
Peki, en iyi Gumroad alternatifleri nelerdir? Dijital ve fiziksel ürünleri satmak için en uygun platform hangisidir? 2024 yılında göz atmak isteyeceğiniz on Gumroad alternatifi sunuyoruz.
Gumroad alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Mağazanız için en iyi Gumroad alternatifini arıyorsanız, şunlara dikkat edin:
- Ürün türünüzde uzmanlaşmış: Dijital ürünleri satmak için platformlar, kursları satmak için platformlar, fiziksel ürünler için en uygun mağazalar ve ayrıca aboneleri yönetme konusunda uzmanlaşmış platformlar vardır. Hatta her şeyi biraz yapabilen birkaç platform bile vardır. Bu nedenle, ürün türünüze uygun bir platform arayın
- Yerleşik pazarlama özellikleri: Bir mağaza açmak sadece başlangıçtır. Müşterilere de ihtiyacınız var. Birçok Gumroad alternatifi, indirim kodları, e-posta pazarlaması, SEO optimizasyonu ve daha fazlasını içeren yeni alıcılar çekmenize yardımcı olan pazarlama araçları sunar
- Kullanım kolaylığı: Her şeyi sizin için yapan hepsi bir arada bir platforma mı ihtiyacınız var? Yoksa daha gelişmiş özellikleri kullanacak teknik becerilere mi sahipsiniz? Sezgisel ve gezinmesi kolay bir çevrimiçi platform arayın, böylece çevrimiçi satışa daha çabuk başlayabilirsiniz
Alışveriş yaparken, Gumroad alternatiflerinin fiyatlarının değişebileceğini unutmayın. Bazı seçenekler ücretsiz plan sunarken, diğerleri aylık binlerce dolara mal olabilir. Karar vermeden önce, platformu kullanmanın toplam maliyetini ve bunun bütçenizi ve kârınızı nasıl etkileyeceğini öğrenin.
Gumroad'a en iyi alternatifleri aramaya hazır mısınız? İşte inceleyebileceğiniz on seçenek.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Gumroad Alternatifi
1. Patreon
Patreon, hayranların aylık düzenli ödemeler karşılığında favori oluşturucularıyla bağlantı kurabilecekleri bir üyelik platformudur. Oluşturucular, her seviye için farklı ödüller ve avantajlar içeren kademeli abonelikler oluşturabilirler. Yaratıcıların fiziksel ve dijital ürünler satmadan işlerini finanse etmeleri için harika bir yoldur.
Patreon'un en iyi özellikleri
- Hedef kitlenizle bağlantı kurmanın ve yaratıcı işleriniz için doğrudan finansal destek almanın harika bir yolu
- Oluşturucular her ay daha öngörülebilir ve istikrarlı bir gelir elde edebilir, böylece daha yaratıcı işler yapmaya zaman ayırabilirler
- Esnek abonelik seçenekleri, abonelerin bütçelerine uygun ödül ve erişim düzeyini seçmelerine olanak tanır
Patreon sınırlamaları
- Yaratıcı işlere yönelik olduğundan, fiziksel ürünlerin satışına yönelik çok fazla destek sunmaz
- Patreon, kazançlar üzerinden ücret alır — bu ücretler gelirinizi hızla azaltabilir
Patreon fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kazanılan gelirin %8'i
- Premium: Kazanılan gelirin %12'si
Patreon puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)
2. Shopify
Shopify, yeni açılan mağazalardan uluslararası tanınmış markalara kadar her boyuttaki çevrimiçi mağaza için uygun, barındırılan bir e-ticaret platformudur. Gumroad'a alternatif olan bu platform, uygulamalar ve entegrasyonlar tarafından büyük ölçüde desteklenen, kullanımı kolay, hepsi bir arada bir platform olarak öne çıkıyor. Çevrimiçi mağazanızda yapmak istediğiniz her ne varsa, muhtemelen Shopify'da bunu yapmanın bir yolu vardır.
Shopify'ın en iyi özellikleri
- E-ticaret yeni başlayanlar için bile kullanımı kolaydır, böylece sürükle ve bırak düzenleyicide dakikalar içinde dijital ve fiziksel ürünler satmak için bir mağaza kurabilirsiniz
- Binlerce uygulama, pazarlama araçları, ödeme ağ geçitleri ve daha gelişmiş özelliklerle çevrimiçi mağazanızı özelleştirmenize olanak tanır
- Çevrimiçi işinizin yeni müşterilerle bağlantı kurmasına yardımcı olabilecek SEO, sosyal medya entegrasyonu ve e-posta pazarlaması için birçok yerleşik pazarlama özelliği
Shopify sınırlamaları
- Temel planlar uygun fiyatlıdır, ancak aylık abonelik ücretleri yüksek hacimli işletmeler için artar
Shopify fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 5 $
- Temel: Yıllık olarak faturalandırılan aylık 29 $ veya aylık 39 $
- Shopify: Yıllık 79 $ veya aylık 105 $
- Gelişmiş: Yıllık 299 $ veya aylık 399 $
- Enterprise: Fiyat bilgisi için iletişime geçin
Shopify puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (4.400+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)
3. Etsy
Etsy, el yapımı ve vintage öğelerin satışına odaklanan bir çevrimiçi platformdur. El yapımı takılar ve antikalar gibi ürünleri satmak için ideal bir sitedir. Ayrıca dijital indirmeleri satmak için popüler bir e-ticaret platformu haline gelmiştir.
Kendi Etsy mağazanızı kurmak çok kolaydır ve platform, yeni başlayanlar için çok sayıda topluluk desteği sunar.
Etsy'nin en iyi özellikleri
- E-ticaret platformu aracılığıyla ilk çevrimiçi mağazanızı kurarken size yardımcı olacak birçok yararlı öğretici kılavuz bulunmaktadır
- Anahtar kelime optimizasyonu, sosyal medya platformlarıyla entegrasyonlar ve çok sayıda reklam seçeneği dahil olmak üzere mükemmel pazarlama araçları, çevrimiçi mağazanızı tanıtmanıza yardımcı olur
- Dijital ve fiziksel ürünleri içeren, dünyanın en büyük bağımsız satıcı pazarlarından biri
Etsy sınırlamaları
- Satıcılardan hem liste başına hem de toplam sipariş tutarı üzerinden bir ücret alınır ve bu ücretler hızla artabilir
- Küçük mağazalar için müşteri desteği minimum düzeydedir
Etsy fiyatlandırması
- liste başına 0,20
- 6. toplam sipariş tutarının %5'i
Etsy puanları ve yorumları
- N/A
4. Skillshare
Skillshare, binlerce çevrimiçi kurs sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Kurs oluşturucular, kurslarını milyonlarca aktif kullanıcıya satarak abonelik ücretlerinden ve izlenme süresinden para kazanabilirler. Satıcılar için ön maliyetler minimum düzeydedir ve site, kitlenizi genişletmek ve onları diğer gelir kaynaklarına yönlendirmek için harika bir yol olabilir.
Skillshare'in en iyi özellikleri
- Oluşturucuların kendi web sitelerinde dijital ürünleri satmak için kullanabilecekleri çevrimiçi kursları satmak için harika bir pazar yeri
- Skillshare, çevrimiçi kurslarınızı yüklemek için ücret almadığından, başlamak için ön maliyet minimum düzeydedir
- Milyonlarca aktif kullanıcı ve yüksek kaliteli dersleri tanıtan bir web sitesi ile, kitlenizi genişletmek ve kişisel markanızı güçlendirmek için harika bir yol olabilir
Skillshare sınırlamaları
- Öğretmenler, öğrencilerin derslerini görüntüledikleri dakika sayısına göre ödeme alır ve ödeme genellikle diğer platformlara göre daha düşüktür
Skillshare fiyatlandırması
- Derslerinizi ücretsiz yükleyin
- öğrenciler için aylık abonelik ücreti 32 $
Skillshare puanları ve yorumları
- G2: 3. 3/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)
5. Teachable
Teachable, çevrimiçi kurslar satmak için bir başka popüler e-ticaret platformudur. Kurslar oluşturmak ve yüklemek için kullanıcı dostu bir arayüze ve öğretmenlerin potansiyel öğrencilerle bağlantı kurmasına yardımcı olan e-posta pazarlama araçlarına sahiptir. Fiziksel ve dijital ürünler yerine bildiklerinizi satmak için harika bir yoldur.
Teachable'ın en iyi özellikleri
- Çevrimiçi kurslar, dijital indirmeler ve koçluk hizmetleri oluşturmanın, barındırmanın ve satmanın kolay yolu
- Yerleşik e-posta pazarlama araçları, yeni bir kitleye ulaşmanıza ve açılış sayfası ziyaretçilerini ücretli öğrencilere dönüştürmenize yardımcı olur
- Güçlü analiz ve raporlama özellikleri, katılım metriklerini görmenizi sağlayarak kurslarınızı iyileştirmenize ve öğrencilerinizin ne istediğini anlamanıza yardımcı olur
Öğretilebilir sınırlamalar
- SEO ve dönüşüm hunileri için sınırlı araçlar, birden fazla dış hizmete bağlanmanız (ve bunun için ödeme yapmanız) gerekeceği anlamına gelir
- Birden fazla dil için sınırlı destek
Öğretilebilir fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel: Aylık 39 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Pro: Aylık 119 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Pro+: Aylık 199 $, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: 499 $/ay, yıllık faturalandırılır
Öğretilebilir derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4/5 (45+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (165+ yorum)
6. WooCommerce
Gumroad alternatifleri eklentiler de olabilir. WooCommerce, WordPress sitenizi bir çevrimiçi mağazaya dönüştüren bir eklentidir. E-ticaret platformunun gücüne sahip olurken WordPress'in esnekliğinden yararlanmanın kullanışlı bir yoludur. WooCommerce dijital indirmeler, fiziksel ürünler, abonelik modelleri ve daha fazlasıyla çalışır.
WooCommerce'in en iyi özellikleri
- Tüm özelliklere sahip e-ticaret sitesi açık kaynaklıdır, böylece çevrimiçi mağazanızın görünümü ve fonksiyonları üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz
- Platformun çevresinde devasa bir ekosistem var, bu sayede hayallerinizdeki çevrimiçi mağazayı oluşturmak için eklentiler, temalar ve araçlar bulabilirsiniz
- Yerleşik pazarlama araçları, SEO dostu olmasını sağlar, böylece sizinki gibi dijital ve fiziksel ürünleri arayan daha fazla organik trafik çekebilirsiniz
WooCommerce sınırlamaları
- Diğer e-ticaret sitelerine göre kurulumu daha karmaşık olabilir, çünkü işin çoğunu kendiniz yapmanız veya birine kurulum için ödeme yapmanız gerekecektir
WooCommerce fiyatlandırması
- Essential: Aylık 39 $ veya yıllık 25 $
- Performans: Aylık 70 $ veya yıllık 45 $
- Enterprise: Fiyatlandırma planları için iletişime geçin
WooCommerce puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (1.100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (930+ yorum)
7. WishList Üye
WishList Member, oluşturucuların dijital indirmeleri ve çevrimiçi kursları satması için özel olarak tasarlanmış WordPress siteniz için başka bir eklentidir. Popüler ödeme ağ geçitleri için içerik erişimini, abonelikleri ve entegrasyonları yönetmenize yardımcı olacak özellikler bulacaksınız.
WishList Member'ın en iyi özellikleri
- WordPress web sitelerinde üyelik sitesi oluşturmak kolaydır, içerik erişimi ve fiyatlandırma planları üzerinde kontrol sahibi olursunuz
- PayPal, Strip ve daha fazlası dahil olmak üzere ödeme ağ geçitleriyle sağlam entegrasyon
- Mükemmel analitik, üye kayıtları, iptaller, etkileşim oranları ve daha fazlası gibi anahtar metrikleri izlemenize yardımcı olur
WishList Üye sınırlamaları
- Ücretsiz plan yoktur ve fiyatlandırma planları, dijital ürünleri çevrimiçi olarak satmak için diğer platformlara göre çok daha yüksek olma eğilimindedir
WishList Üye fiyatlandırması
- Temel: 149,50 $/yıl
- Artı: 249,50 $/yıl
- Pro: 349,50 $/yıl
- Elite: 1.199,50 $/yıl
WishList Üye puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (4+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)
8. Sellfy
Sellfy, oluşturucular ve çevrimiçi mağazalar için hepsi bir arada bir platformdur. Sellfy ile dijital ürünler, isteğe bağlı baskı öğeleri ve abonelikler satabilirsiniz. Kullanımı kolay platformu ve düşük aylık ücretleri sayesinde yeni satıcılar arasında giderek daha popüler hale gelmektedir.
Sellfy'nin en iyi özellikleri
- İşlem ücreti yoktur, bu nedenle aylık ödemenizi yaptıktan sonra, fiziksel ve dijital ürünlerinizi çevrimiçi olarak satarak elde ettiğiniz tüm kâr size kalır
- Dijital indirmeler, fiziksel ürünler, isteğe bağlı baskı, abonelikler ve daha fazlasını satmak için çevrimiçi mağaza kurmak kolaydır
- Yerleşik pazarlama araçları sayesinde indirim kodları, sepet terk e-postaları ve hatta reklam piksellerini izleyerek markanızın görünürlüğünü artırabilir ve yeni müşterilere ulaşabilirsiniz
Sellfy sınırlamaları
- Diğer Gumroad alternatiflerine göre daha az entegrasyon sunar, bu da gelişmiş özelliklere ve fonksiyonlara erişimi sınırlayabilir
Sellfy fiyatlandırması
- Başlangıç: 29 $/ay
- İş: 79 $/ay
- Premium: 159 $/ay
- Yıllık fiyat planlarında indirimler mevcuttur
Sellfy puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
9. ClickFunnels
ClickFunnels, e-ticaret platformu kullanan herkes için değerli bir araçtır. E-ticaret işiniz için potansiyel müşterileri yakalamak ve oluşturmak için yardımcı olan bir satış hunisi oluşturma platformudur. Pazarlama araçlarını ve şablonlarını kullanarak görünürlüğünüzü artırın ve potansiyel alıcıları çekin.
ClickFunnels'ın en iyi özellikleri
- Platformun sürükle ve bırak sayfa oluşturucu ve önceden oluşturulmuş şablonlarla dakikalar içinde açılış sayfaları, satış sayfaları ve kayıt formları oluşturun
- A/B testi, e-posta pazarlama araçları, geri sayım hunileri ve daha fazlasını içeren pazarlama çabalarınızı kolaylaştırmaya yardımcı olacak birçok araç
- Ödeme işleme, e-posta pazarlama ve analitik için popüler araçlarla entegre olur, böylece çevrimiçi işinizde daha fazlasını yapabilirsiniz
ClickFunnels sınırlamaları
- Fiyatlandırma planları, Gumroad'un diğer alternatiflerine göre daha yüksektir, bu da daha küçük çevrimiçi mağazalar için ulaşılmaz hale getirebilir
- Platformun müşteri hizmetleri hakkında karışık yorumlar var
ClickFunnels fiyatlandırması
- Temel: 147 $/ay
- Pro: 197 $/ay
- Funnel Hacker: 297 $/ay
- Yıllık fiyat planlarında indirimler mevcuttur
ClickFunnels puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (390+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (640+ yorum)
10. MemberPress
MemberPress, abonelik ve üyelik satışı için kullanımı kolay bir WordPress eklentisidir. Gumroad'a bu harika alternatif ile içerik erişimini, abonelikleri ve ödemeleri yönetebilirsiniz.
MemberPress'in en iyi özellikleri
- Mükemmel erişim kontrolleri, üyelik düzeylerine göre farklı gönderileri, sayfaları, etiketleri ve daha fazlasını kimlerin görebileceğini seçmenize olanak tanır
- Üyelik kayıtlarını, iptalleri, içerik etkileşimlerini ve daha fazlasını izleyebilmeniz için ayrıntılı analizler ve raporlar
- Çevrimiçi kurslar satmak, bir topluluk oluşturmak ve abonelerin daha fazla içerik için geri gelmesini sağlamak için yerleşik araçlar ve harika entegrasyonlar
MemberPress sınırlamaları
- Yedi haneli veya daha fazla gelir elde eden WordPress web siteleri için tasarlanmıştır, bu nedenle daha küçük çevrimiçi oluşturucular için uygun olmayabilir
MemberPress fiyatlandırması
- Temel: 359 $/yıl
- Artı: 599 $/yıl
- Pro: 799 $/yıl
- Elite: 999 $/yıl
MemberPress puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
Oluşturucular için Diğer Satış Araçları
Shopify ve WooCommerce gibi zengin özelliklere sahip sitelerden Etsy ve Skillshare gibi niş topluluklara kadar, çevrimiçi işiniz için harika Gumroad alternatifleri bulabilirsiniz. Ancak, e-ticaret çözümlerinizi seçmek, satış hedeflerinize ulaşmanın sadece başlangıcıdır.
Ayrıca, düzenli kalmanıza ve işinizi yürütmenize yardımcı olacak bir platforma ihtiyacınız olacak ve işte burada ClickUp devreye giriyor. ClickUp, satışlarınızı veya aboneliklerinizi tek başına yönetemez, ancak satış ekibinizi güçlendiren ve favori Gumroad alternatiflerinizle birlikte çalışan hepsi bir arada proje yönetimi çözümünüz olabilir.
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