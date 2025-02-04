2025'te daha fazla satış yapmak için en iyi 10 Gumroad alternatifi

2011 yılında başlatılan Gumroad, oluşturucuların ürünlerini doğrudan alıcılara satmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir e-ticaret platformudur. Oluşturucular, fiziksel ürünlerini ve e-kitap, müzik ve daha fazlası gibi dijital indirmelerini satabilirler. Platform, kârlarından büyük bir pay alan aracılar kullanmadan ürünlerini satmak isteyen yaratıcılar arasında hızla popülerlik kazandı.

Gumroad, kullanımı kolay ve özelleştirilebilir bir platformdur. Ayrıca, oluşturucuların hedef kitlesiyle bağlantı kurmasına yardımcı olan pazarlama özelliklerine de sahiptir. Ancak mükemmel değildir ve birçok kullanıcı Gumroad alternatifleri aramaktadır.

Oluşturucular, sitenin dijital indirmeler için en uygun olduğunu çabucak fark etti ve fiziksel ürünleri için çalışmasını sağlamak için uğraştı. Platformla bir mağaza vitrini elde edemezsiniz; bunun yerine kendi sitenizi oluşturmanız gerekir.

Gumroad biraz hantal olabilir. Ürün sayınız arttıkça, kategori ve gruplama seçeneklerindeki sınırlamalar nedeniyle arayüz daha zor hale gelir.

Peki, en iyi Gumroad alternatifleri nelerdir? Dijital ve fiziksel ürünleri satmak için en uygun platform hangisidir? 2024 yılında göz atmak isteyeceğiniz on Gumroad alternatifi sunuyoruz.

Gumroad alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Mağazanız için en iyi Gumroad alternatifini arıyorsanız, şunlara dikkat edin:

Ürün türünüzde uzmanlaşmış: Dijital ürünleri satmak için platformlar, kursları satmak için platformlar, fiziksel ürünler için en uygun mağazalar ve ayrıca aboneleri yönetme konusunda uzmanlaşmış platformlar vardır. Hatta her şeyi biraz yapabilen birkaç platform bile vardır. Bu nedenle, ürün türünüze uygun bir platform arayın

Yerleşik pazarlama özellikleri: Bir mağaza açmak sadece başlangıçtır. Müşterilere de ihtiyacınız var. Birçok Gumroad alternatifi, indirim kodları, e-posta pazarlaması, SEO optimizasyonu ve daha fazlasını içeren yeni alıcılar çekmenize yardımcı olan Bir mağaza açmak sadece başlangıçtır. Müşterilere de ihtiyacınız var. Birçok Gumroad alternatifi, indirim kodları, e-posta pazarlaması, SEO optimizasyonu ve daha fazlasını içeren yeni alıcılar çekmenize yardımcı olan pazarlama araçları sunar

Kullanım kolaylığı: Her şeyi sizin için yapan hepsi bir arada bir platforma mı ihtiyacınız var? Yoksa daha gelişmiş özellikleri kullanacak teknik becerilere mi sahipsiniz? Sezgisel ve gezinmesi kolay bir çevrimiçi platform arayın, böylece çevrimiçi satışa daha çabuk başlayabilirsiniz

Alışveriş yaparken, Gumroad alternatiflerinin fiyatlarının değişebileceğini unutmayın. Bazı seçenekler ücretsiz plan sunarken, diğerleri aylık binlerce dolara mal olabilir. Karar vermeden önce, platformu kullanmanın toplam maliyetini ve bunun bütçenizi ve kârınızı nasıl etkileyeceğini öğrenin.

Gumroad'a en iyi alternatifleri aramaya hazır mısınız? İşte inceleyebileceğiniz on seçenek.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Gumroad Alternatifi

1. Patreon

Patreon aracılığıyla

Patreon, hayranların aylık düzenli ödemeler karşılığında favori oluşturucularıyla bağlantı kurabilecekleri bir üyelik platformudur. Oluşturucular, her seviye için farklı ödüller ve avantajlar içeren kademeli abonelikler oluşturabilirler. Yaratıcıların fiziksel ve dijital ürünler satmadan işlerini finanse etmeleri için harika bir yoldur.

Patreon'un en iyi özellikleri

Hedef kitlenizle bağlantı kurmanın ve yaratıcı işleriniz için doğrudan finansal destek almanın harika bir yolu

Oluşturucular her ay daha öngörülebilir ve istikrarlı bir gelir elde edebilir, böylece daha yaratıcı işler yapmaya zaman ayırabilirler

Esnek abonelik seçenekleri, abonelerin bütçelerine uygun ödül ve erişim düzeyini seçmelerine olanak tanır

Patreon sınırlamaları

Yaratıcı işlere yönelik olduğundan, fiziksel ürünlerin satışına yönelik çok fazla destek sunmaz

Patreon, kazançlar üzerinden ücret alır — bu ücretler gelirinizi hızla azaltabilir

Patreon fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kazanılan gelirin %8'i

Premium: Kazanılan gelirin %12'si

Patreon puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (20+ yorum)

2. Shopify

Shopify aracılığıyla

Shopify, yeni açılan mağazalardan uluslararası tanınmış markalara kadar her boyuttaki çevrimiçi mağaza için uygun, barındırılan bir e-ticaret platformudur. Gumroad'a alternatif olan bu platform, uygulamalar ve entegrasyonlar tarafından büyük ölçüde desteklenen, kullanımı kolay, hepsi bir arada bir platform olarak öne çıkıyor. Çevrimiçi mağazanızda yapmak istediğiniz her ne varsa, muhtemelen Shopify'da bunu yapmanın bir yolu vardır.

Shopify'ın en iyi özellikleri

E-ticaret yeni başlayanlar için bile kullanımı kolaydır, böylece sürükle ve bırak düzenleyicide dakikalar içinde dijital ve fiziksel ürünler satmak için bir mağaza kurabilirsiniz

Binlerce uygulama, pazarlama araçları, ödeme ağ geçitleri ve daha gelişmiş özelliklerle çevrimiçi mağazanızı özelleştirmenize olanak tanır

Çevrimiçi işinizin yeni müşterilerle bağlantı kurmasına yardımcı olabilecek SEO, sosyal medya entegrasyonu ve e-posta pazarlaması için birçok yerleşik pazarlama özelliği

Shopify sınırlamaları

Temel planlar uygun fiyatlıdır, ancak aylık abonelik ücretleri yüksek hacimli işletmeler için artar

Shopify fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 5 $

Temel: Yıllık olarak faturalandırılan aylık 29 $ veya aylık 39 $

Shopify: Yıllık 79 $ veya aylık 105 $

Gelişmiş: Yıllık 299 $ veya aylık 399 $

Enterprise: Fiyat bilgisi için iletişime geçin

Shopify puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (4.400+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)

3. Etsy

Etsy aracılığıyla

Etsy, el yapımı ve vintage öğelerin satışına odaklanan bir çevrimiçi platformdur. El yapımı takılar ve antikalar gibi ürünleri satmak için ideal bir sitedir. Ayrıca dijital indirmeleri satmak için popüler bir e-ticaret platformu haline gelmiştir.

Kendi Etsy mağazanızı kurmak çok kolaydır ve platform, yeni başlayanlar için çok sayıda topluluk desteği sunar.

Etsy'nin en iyi özellikleri

E-ticaret platformu aracılığıyla ilk çevrimiçi mağazanızı kurarken size yardımcı olacak birçok yararlı öğretici kılavuz bulunmaktadır

Anahtar kelime optimizasyonu, sosyal medya platformlarıyla entegrasyonlar ve çok sayıda reklam seçeneği dahil olmak üzere mükemmel pazarlama araçları, çevrimiçi mağazanızı tanıtmanıza yardımcı olur

Dijital ve fiziksel ürünleri içeren, dünyanın en büyük bağımsız satıcı pazarlarından biri

Etsy sınırlamaları

Satıcılardan hem liste başına hem de toplam sipariş tutarı üzerinden bir ücret alınır ve bu ücretler hızla artabilir

Küçük mağazalar için müşteri desteği minimum düzeydedir

Etsy fiyatlandırması

liste başına 0,20

6. toplam sipariş tutarının %5'i

Etsy puanları ve yorumları

N/A

4. Skillshare

Skillshare aracılığıyla

Skillshare, binlerce çevrimiçi kurs sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Kurs oluşturucular, kurslarını milyonlarca aktif kullanıcıya satarak abonelik ücretlerinden ve izlenme süresinden para kazanabilirler. Satıcılar için ön maliyetler minimum düzeydedir ve site, kitlenizi genişletmek ve onları diğer gelir kaynaklarına yönlendirmek için harika bir yol olabilir.

Skillshare'in en iyi özellikleri

Oluşturucuların kendi web sitelerinde dijital ürünleri satmak için kullanabilecekleri çevrimiçi kursları satmak için harika bir pazar yeri

Skillshare, çevrimiçi kurslarınızı yüklemek için ücret almadığından, başlamak için ön maliyet minimum düzeydedir

Milyonlarca aktif kullanıcı ve yüksek kaliteli dersleri tanıtan bir web sitesi ile, kitlenizi genişletmek ve kişisel markanızı güçlendirmek için harika bir yol olabilir

Skillshare sınırlamaları

Öğretmenler, öğrencilerin derslerini görüntüledikleri dakika sayısına göre ödeme alır ve ödeme genellikle diğer platformlara göre daha düşüktür

Skillshare fiyatlandırması

Derslerinizi ücretsiz yükleyin

öğrenciler için aylık abonelik ücreti 32 $

Skillshare puanları ve yorumları

G2: 3. 3/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)

5. Teachable

Teachable aracılığıyla

Teachable, çevrimiçi kurslar satmak için bir başka popüler e-ticaret platformudur. Kurslar oluşturmak ve yüklemek için kullanıcı dostu bir arayüze ve öğretmenlerin potansiyel öğrencilerle bağlantı kurmasına yardımcı olan e-posta pazarlama araçlarına sahiptir. Fiziksel ve dijital ürünler yerine bildiklerinizi satmak için harika bir yoldur.

Teachable'ın en iyi özellikleri

Çevrimiçi kurslar, dijital indirmeler ve koçluk hizmetleri oluşturmanın, barındırmanın ve satmanın kolay yolu

Yerleşik e-posta pazarlama araçları, yeni bir kitleye ulaşmanıza ve açılış sayfası ziyaretçilerini ücretli öğrencilere dönüştürmenize yardımcı olur

Güçlü analiz ve raporlama özellikleri, katılım metriklerini görmenizi sağlayarak kurslarınızı iyileştirmenize ve öğrencilerinizin ne istediğini anlamanıza yardımcı olur

Öğretilebilir sınırlamalar

SEO ve dönüşüm hunileri için sınırlı araçlar, birden fazla dış hizmete bağlanmanız (ve bunun için ödeme yapmanız) gerekeceği anlamına gelir

Birden fazla dil için sınırlı destek

Öğretilebilir fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Aylık 39 $, yıllık olarak faturalandırılır

Pro: Aylık 119 $, yıllık olarak faturalandırılır

Pro+: Aylık 199 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: 499 $/ay, yıllık faturalandırılır

Öğretilebilir derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4/5 (45+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (165+ yorum)

6. WooCommerce

WooCommerce aracılığıyla

Gumroad alternatifleri eklentiler de olabilir. WooCommerce, WordPress sitenizi bir çevrimiçi mağazaya dönüştüren bir eklentidir. E-ticaret platformunun gücüne sahip olurken WordPress'in esnekliğinden yararlanmanın kullanışlı bir yoludur. WooCommerce dijital indirmeler, fiziksel ürünler, abonelik modelleri ve daha fazlasıyla çalışır.

WooCommerce'in en iyi özellikleri

Tüm özelliklere sahip e-ticaret sitesi açık kaynaklıdır, böylece çevrimiçi mağazanızın görünümü ve fonksiyonları üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz

Platformun çevresinde devasa bir ekosistem var, bu sayede hayallerinizdeki çevrimiçi mağazayı oluşturmak için eklentiler, temalar ve araçlar bulabilirsiniz

Yerleşik pazarlama araçları, SEO dostu olmasını sağlar, böylece sizinki gibi dijital ve fiziksel ürünleri arayan daha fazla organik trafik çekebilirsiniz

WooCommerce sınırlamaları

Diğer e-ticaret sitelerine göre kurulumu daha karmaşık olabilir, çünkü işin çoğunu kendiniz yapmanız veya birine kurulum için ödeme yapmanız gerekecektir

WooCommerce fiyatlandırması

Essential: Aylık 39 $ veya yıllık 25 $

Performans: Aylık 70 $ veya yıllık 45 $

Enterprise: Fiyatlandırma planları için iletişime geçin

WooCommerce puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (930+ yorum)

7. WishList Üye

WishList Üye aracılığıyla

WishList Member, oluşturucuların dijital indirmeleri ve çevrimiçi kursları satması için özel olarak tasarlanmış WordPress siteniz için başka bir eklentidir. Popüler ödeme ağ geçitleri için içerik erişimini, abonelikleri ve entegrasyonları yönetmenize yardımcı olacak özellikler bulacaksınız.

WishList Member'ın en iyi özellikleri

WordPress web sitelerinde üyelik sitesi oluşturmak kolaydır, içerik erişimi ve fiyatlandırma planları üzerinde kontrol sahibi olursunuz

PayPal, Strip ve daha fazlası dahil olmak üzere ödeme ağ geçitleriyle sağlam entegrasyon

Mükemmel analitik, üye kayıtları, iptaller, etkileşim oranları ve daha fazlası gibi anahtar metrikleri izlemenize yardımcı olur

WishList Üye sınırlamaları

Ücretsiz plan yoktur ve fiyatlandırma planları, dijital ürünleri çevrimiçi olarak satmak için diğer platformlara göre çok daha yüksek olma eğilimindedir

WishList Üye fiyatlandırması

Temel: 149,50 $/yıl

Artı: 249,50 $/yıl

Pro: 349,50 $/yıl

Elite: 1.199,50 $/yıl

WishList Üye puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (4+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)

8. Sellfy

Sellfy aracılığıyla

Sellfy, oluşturucular ve çevrimiçi mağazalar için hepsi bir arada bir platformdur. Sellfy ile dijital ürünler, isteğe bağlı baskı öğeleri ve abonelikler satabilirsiniz. Kullanımı kolay platformu ve düşük aylık ücretleri sayesinde yeni satıcılar arasında giderek daha popüler hale gelmektedir.

Sellfy'nin en iyi özellikleri

İşlem ücreti yoktur, bu nedenle aylık ödemenizi yaptıktan sonra, fiziksel ve dijital ürünlerinizi çevrimiçi olarak satarak elde ettiğiniz tüm kâr size kalır

Dijital indirmeler, fiziksel ürünler, isteğe bağlı baskı, abonelikler ve daha fazlasını satmak için çevrimiçi mağaza kurmak kolaydır

Yerleşik pazarlama araçları sayesinde indirim kodları, sepet terk e-postaları ve hatta reklam piksellerini izleyerek markanızın görünürlüğünü artırabilir ve yeni müşterilere ulaşabilirsiniz

Sellfy sınırlamaları

Diğer Gumroad alternatiflerine göre daha az entegrasyon sunar, bu da gelişmiş özelliklere ve fonksiyonlara erişimi sınırlayabilir

Sellfy fiyatlandırması

Başlangıç: 29 $/ay

İş: 79 $/ay

Premium: 159 $/ay

Yıllık fiyat planlarında indirimler mevcuttur

Sellfy puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

9. ClickFunnels

Clickfunnels aracılığıyla

ClickFunnels, e-ticaret platformu kullanan herkes için değerli bir araçtır. E-ticaret işiniz için potansiyel müşterileri yakalamak ve oluşturmak için yardımcı olan bir satış hunisi oluşturma platformudur. Pazarlama araçlarını ve şablonlarını kullanarak görünürlüğünüzü artırın ve potansiyel alıcıları çekin.

ClickFunnels'ın en iyi özellikleri

Platformun sürükle ve bırak sayfa oluşturucu ve önceden oluşturulmuş şablonlarla dakikalar içinde açılış sayfaları, satış sayfaları ve kayıt formları oluşturun

A/B testi, e-posta pazarlama araçları, geri sayım hunileri ve daha fazlasını içeren pazarlama çabalarınızı kolaylaştırmaya yardımcı olacak birçok araç

Ödeme işleme, e-posta pazarlama ve analitik için popüler araçlarla entegre olur, böylece çevrimiçi işinizde daha fazlasını yapabilirsiniz

ClickFunnels sınırlamaları

Fiyatlandırma planları, Gumroad'un diğer alternatiflerine göre daha yüksektir, bu da daha küçük çevrimiçi mağazalar için ulaşılmaz hale getirebilir

Platformun müşteri hizmetleri hakkında karışık yorumlar var

ClickFunnels fiyatlandırması

Temel: 147 $/ay

Pro: 197 $/ay

Funnel Hacker: 297 $/ay

Yıllık fiyat planlarında indirimler mevcuttur

ClickFunnels puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (640+ yorum)

10. MemberPress

MemberPress aracılığıyla

MemberPress, abonelik ve üyelik satışı için kullanımı kolay bir WordPress eklentisidir. Gumroad'a bu harika alternatif ile içerik erişimini, abonelikleri ve ödemeleri yönetebilirsiniz.

MemberPress'in en iyi özellikleri

Mükemmel erişim kontrolleri, üyelik düzeylerine göre farklı gönderileri, sayfaları, etiketleri ve daha fazlasını kimlerin görebileceğini seçmenize olanak tanır

Üyelik kayıtlarını, iptalleri, içerik etkileşimlerini ve daha fazlasını izleyebilmeniz için ayrıntılı analizler ve raporlar

Çevrimiçi kurslar satmak, bir topluluk oluşturmak ve abonelerin daha fazla içerik için geri gelmesini sağlamak için yerleşik araçlar ve harika entegrasyonlar

MemberPress sınırlamaları

Yedi haneli veya daha fazla gelir elde eden WordPress web siteleri için tasarlanmıştır, bu nedenle daha küçük çevrimiçi oluşturucular için uygun olmayabilir

MemberPress fiyatlandırması

Temel: 359 $/yıl

Artı: 599 $/yıl

Pro: 799 $/yıl

Elite: 999 $/yıl

MemberPress puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

ClickUp'ın AI tarafından oluşturulan komut istemleriyle hızlıca ürün test planları oluşturun ve sonsuz saatler süren manuel işleri azaltın

Shopify ve WooCommerce gibi zengin özelliklere sahip sitelerden Etsy ve Skillshare gibi niş topluluklara kadar, çevrimiçi işiniz için harika Gumroad alternatifleri bulabilirsiniz. Ancak, e-ticaret çözümlerinizi seçmek, satış hedeflerinize ulaşmanın sadece başlangıcıdır.

Ayrıca, düzenli kalmanıza ve işinizi yürütmenize yardımcı olacak bir platforma ihtiyacınız olacak ve işte burada ClickUp devreye giriyor. ClickUp, satışlarınızı veya aboneliklerinizi tek başına yönetemez, ancak satış ekibinizi güçlendiren ve favori Gumroad alternatiflerinizle birlikte çalışan hepsi bir arada proje yönetimi çözümünüz olabilir.

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