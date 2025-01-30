2025'te SEO Takımları için En İyi 10 Answers the Public Alternatifi

SEO'yu göz ardı etmek, işiniz için değerli fırsatları kaçırmak gibidir. Çevrimiçi dünyayı fethetmek için, kuruluşunuzun arama motoru optimizasyonu (SEO) sanatında ustalaşması gerekir.

Güçlü bir SEO stratejisi, web sitenizi Google ve diğer arama motorlarında ön plana çıkararak, potansiyel müşteriler ürün veya hizmetlerinizi aradığında öne çıkmasını sağlar.

SEO çalışmalarınıza hızlı bir başlangıç yapmak için doğru yazılıma sahip olmak çok önemlidir.

Answer the Public, bağlantı oluşturma, içerik pazarlama, anahtar kelime araştırması ve rakip analizi için popüler bir araç olsa da, sınırlı özelleştirme ve veri seçenekleri, potansiyelinizi tam olarak gerçekleştirmenizi engelleyebilir.

2024 yılında SEO takımları için Answer the Public alternatifleri mi arıyorsunuz? Sizin için seçtiğimiz en iyi 10 seçeneği keşfedin.

Answer the Public alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Answer the Public, arama motoru verilerinden içgörüler ve içerik fikirleri toplayan popüler bir SEO aracıdır. Benzer bir şey arıyorsanız, aşağıdaki anahtar özelliklere sahip alternatifleri keşfedin:

Kapsamlı anahtar kelime araştırması: Yeni müşteriler çekmek için en etkili anahtar kelimeleri keşfetmenize yardımcı olacak bir platform arayın

Sayfa içi SEO analizi: Başlık etiketleri, meta açıklamalar ve içerik yapısı için öneriler dahil olmak üzere sayfa içi optimizasyon bilgileri sunan Answer the Public alternatiflerini değerlendirin

Backlink değerlendirmesi: Kapsamlı bir SEO aracıyla düzeltilmesi gereken bozuk bağlantıları belirleyin ve yeni bağlantı fırsatlarını keşfederek web sitenizin otoritesini artırın

Rakip analizi: Sıralamalarını izleyerek, en iyi anahtar kelimeleri belirleyerek ve geri bağlantılarını keşfederek rakiplerinizin stratejileri hakkında içgörüler sağlayan bir araç kullanın

AI destekli araçlar: Otomatik anahtar kelime analizi, içerik optimizasyonu ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri ile AI araçları sayesinde SEO stratejinizi geliştirebilecek bir çözüm seçin. Bu, arama görünürlüğünü ve kullanıcı etkileşimini artırmanıza yardımcı olacaktır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Answer the Public Alternatifi

Answer the Public'ın en iyi 10 alternatifini keşfedin ve kanıtlanmış bir SEO stratejisine yatırım yapın:

1. Semrush

via Semrush

Semrush, anahtar kelime araştırması ve rekabet analizi için önde gelen bir dijital pazarlama ve SEO platformudur. Çok yönlülüğü, çeşitli ve derinlemesine anahtar kelime araştırması ve içerik stratejisi araçları ile çevrimiçi pazarlamacılar arasında popülerdir.

Semrush'un öne çıkan özelliklerinden biri, sayfa sıralamalarını izleme yeteneğidir. Bu sayede işletmeler, kendi performanslarını ve rakiplerinin performansını takip edebilir.

Link oluşturma önerileri için pazarlamacıların önde gelen tercihi olup, SEO, tıklama başına ödeme (PPC) ve genel içerik stratejisi konusunda yardımcı olur.

Semrush'un en iyi özellikleri

Web sitelerini analiz ederek ortalama trafiğini, popüler anahtar kelimelerini ve reklam stratejisini öğrenin ve bağlantı kalitesini değerlendirin

Semrush Keyword Magic Tool'u kullanarak ilgili anahtar kelime metriklerine genel bir bakış elde edin

Site denetimi yoluyla arama motoru sıralamanıza zarar verebilecek sorunları belirleyin

Anahtar kelime sıralamalarınızı rakip web siteleriyle karşılaştırarak içerik eksikliklerini bulun

Organik ve PPC araçlarıyla web sitesi trafiğinin anahtar kelimelerini (hem organik hem de ücretli) izleyin

Semrush sınırlamaları

Fiyatlandırma planları, Answer the Public alternatiflerine ihtiyaç duyan küçük işletmeler ve ajanslar için çok pahalı olabilir

Kullanıcılar, kapsamlı araç setinin öğrenme eğrisi nedeniyle genellikle Semrush alternatiflerini bulur

Semrush fiyatlandırması

Pro: 129,95 $/ay

Guru: 249,95 $/ay

İş: 499,95 $/ay

Semrush puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100+ yorum)

2. Ahrefs

via Ahrefs

Dünya çapında SEO uzmanları ve pazarlamacılar tarafından güvenilen Ahrefs, rakiplerinizin arama trafiğini anlamanıza, insanların Google'da ne aradığını belirlemenize ve web sitenizin performansını olumsuz etkileyebilecek sorunları tespit etmenize yardımcı olan kullanıcı dostu bir anahtar kelime araştırma aracıdır.

Platform, binlerce ilgili anahtar kelimenin sıralamalarını izleme yeteneği ile öne çıkıyor ve içerik stratejisi ve iyileştirme alanları hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Answer the Public'a alternatifler arıyorsanız bu aracı değerlendirebilirsiniz.

Ahrefs'in en iyi özellikleri

Site Explorer özelliğini kullanarak SEO sağlık puanınızı keşfedin ve olası hataları belirleyin

En iyi performans gösteren içerikleri ve bağlantı oluşturma fırsatlarını ortaya çıkarın

Herhangi bir web sitesinin arama ve geri bağlantı profiline ilişkin kapsamlı bilgiler edinin

Web sitenizin trafiğini artırmak için tüm anahtar kelimeleri ve fikirleri, sıralama zorlukları ve potansiyelleriyle birlikte keşfedin

Ahrefs sınırlamaları

İçerik oluşturma için AI araçları yok

Yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci

Ahrefs fiyatlandırması

Lite: 99 $/ay

Standart: 199 $/ay

Gelişmiş: 399 $/ay

Kurumsal: 999 $/ay

Ahrefs puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

3. Ubersuggest

via Ubersuggest

Ubersuggest, küçük işletmeler ve bireysel girişimciler için tasarlanmış, kullanımı kolay bir SEO ve içerik yönetim platformudur.

Ubersuggest'i Chrome uzantısı olarak indirebilirsiniz. Siteniz için en iyi anahtar kelimeleri bulmanıza, teknik site denetimi gerçekleştirmenize ve yeni geri bağlantı fırsatları keşfetmenize yardımcı olacak kişisel bir gösterge paneli sunulacaktır.

Ayrıca, tüketici arama talebi, arama hacmi ve niyeti, içerik performansı ve rekabet hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.

Ubersuggest'in en iyi özellikleri

Hem kendi web siteleriniz hem de rakiplerinizin web siteleri için en etkili SEO trafiğini oluşturan belirli web sayfalarını belirleyin

Gösterge panelinizden web sitenizdeki sıralama güncellemeleri ve kritik SEO sorunları hakkında günlük bildirimler alın

Chrome uzantısı aracılığıyla ziyaret ettiğiniz herhangi bir sitenin SEO verilerini analiz edin

Değerli anahtar kelime bilgileri edinin ve veriye dayalı kararlar alarak web sitenizin görünürlüğünü ve organik trafiğini artırın

Ubersuggest sınırlamaları

Sınırlı veri kaynakları, başta Google Analytics olmak üzere

Mobil uygulama mevcut değildir

Ubersuggest fiyatlandırması

Bireysel: 12 $/ay

İş: 20 $/ay

Kurumsal: 40 $/ay

Ubersuggest puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

4. SE Ranking

sE Ranking aracılığıyla

SE Ranking, arama motoru sıralamalarınızı yükseltmek için kapsamlı bir SEO araç setidir. Anahtar kelime metriklerini görmenize, sıralamaları izlemenize, geri bağlantıları kontrol etmenize, web sitesi denetimleri gerçekleştirmenize ve tek tek sayfaların SEO performansını değerlendirmenize olanak tanır.

SE Ranking, web sitenize gelen organik ve ücretli trafiğe ilişkin ilgili veriler ve içgörüler sağlayan analiz ve anahtar kelime araçlarıyla tanınır.

Ayrıca, anahtar kelime sıralamalarını izleyen ve her sayfayı veya blog gönderisini SEO için optimize etmek için öneriler sunan bir anahtar kelime aracı da içerir.

İçerik oluşturma, teknik optimizasyon, yerel SEO ve otomatik raporlama özelliklerine de erişebilirsiniz.

SE Ranking'in en iyi özellikleri

AI destekli ipuçlarıyla web sayfalarınızı veya blog gönderilerinizi optimize edin

Anahtar kelime araştırması yapın ve ilgili uzun kuyruklu anahtar kelimeleri bulun

Arama sıralamanızı etkileyebilecek sorunları belirlemek için eksiksiz bir web sitesi denetimi gerçekleştirin

Mevcut yönlendirme trafiğinizi analiz edin ve rakiplerinizin yönlendirmelerini kontrol ederek onların geri bağlantı kaynaklarını öğrenin

SE Ranking sınırlamaları

Metrikler öncelikle organik trafiğe odaklanır ve sosyal medya ve tıklama başına ödeme reklamları hakkında kapsamlı bilgiler sağlamayabilir

SE Ranking fiyatlandırması

Temel: 55 $/ay

Pro: 109 $/ay

İş: 239 $/ay

SE Ranking puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

5. Moz

via Moz

Moz, blog yazarlarının SEO hakkında bilgi edinmeleri için harika bir yerdir. Bağlantı oluşturma, web sayfası performansı, en iyi anahtar kelime araştırma araçları, site metrikleri ve daha fazlası için ücretsiz araçlar sağlar.

Öne çıkan bir anahtar kelime araştırma aracı olan Keyword Explorer, geniş ve doğru bir SEO kelime öbeği veritabanına sahiptir. Hızlı bir şekilde sıralama yapmak için alakalı anahtar kelimeleri bulmak ve önceliklendirmek için anahtar kelime önerileri alabilirsiniz.

SEO konusunda ciddi adımlar atmaya hazırsanız, Moz, daha gelişmiş özelliklere sahip Moz Pro ve Moz Local gibi ücretli araçlar sunmaktadır. Ücretli Answer the Public alternatifleri arıyorsanız, bu araçları deneyebilirsiniz.

Moz'un en iyi özellikleri

Moz Pro ile haftalık site denetimleri gerçekleştirerek sıralamaları etkileyen teknik SEO sorunlarını belirleyin

Arama motoru sonuç sayfası (SERP) performansını tahmin eden Moz tarafından geliştirilen bir sıralama metriği olan web sitenizin Etki Alanı Otoritesi (DA) puanını izleyin

Benzer konular için en üst sıralarda yer alan siteleri inceleyerek içerik fikirleri üretin ve bir takvim oluşturun

Özel SEO raporları oluşturun

Moz sınırlamaları

Ücretli planlar rakiplerinden daha pahalıdır

Moz, yüksek hacimli, rekabetçi arama terimlerine odaklanır

Moz fiyatlandırması

Aşağıdaki fiyatlandırma, hepsi bir arada SEO ürünü olan Moz Pro içindir:

Ücretsiz: 1 ay/kullanıcı

Standart: 99 $/ay

Orta: 179 $/ay

Büyük: 299 $/ay

Premium: 599 $/ay

Moz puanları ve yorumları

Aşağıdaki derecelendirmeler Moz Pro içindir:

G2: 4,4/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

6. Ayrıca sorulanlar

via AlsoAsked

Özellikle içerik oluşturucular arasında popüler olan AlsoAsked, Google aramalarınızdan People Also Ask (PAA) verilerini otomatik olarak görüntüleyen ve bir soruya tıklandığında ortaya çıkan sonuçları gösteren, zaman kazandıran bir anahtar kelime araştırma aracıdır.

Kullanıcılar, anahtar kelime aracını kullanarak belirli anahtar kelimelerle ilgili fikirleri keşfedebilir ve seçilen anahtar kelime için oluşturulan PAA'ların bulunduğu SERP kopyalarını alabilir.

Anahtar gücü, ilgili anahtar kelimelerin Patch AutoAugment (PAA) verilerini hızlı bir şekilde güncellemesi, önemli haberlerin yayınlanmasından birkaç saat sonra yeni soruları ortaya çıkarması ve arama hacmi ve yanıt verme hızı açısından diğer anahtar kelime araştırma araçlarından daha iyi performans göstermesidir.

AlsoAsked'ın en iyi özellikleri

Kullanıcıların anahtar kelimelerinizle ilgili sorduğu soruları vurgulayarak gerçek arama niyetine odaklanın

Deep Search'ü kullanarak tek bir arama terimi için otomatik olarak üç seviyeye kadar 150 ilgili soru bulun

Dijital pazarlama için soruları ve arama terimlerini analiz ederek keşfedilmemiş anahtar kelimeleri keşfedin

Bir konuyu birden fazla alt konuya dallandırarak hedef kitlenizin aradığı her şeyi kapsayın

AlsoAsked sınırlamaları

Arama hacmi ölçümleri yok

Rakip analizi eksik

AlsoAsked fiyatlandırma

Temel: 15 $/ay

Lite: 29 $/ay

Pro: 59 $/ay

AlsoAsked puanları ve yorumları

G2: Mevcut değil

Capterra: Kullanılamıyor

7. Google Anahtar Kelime Planlayıcı

google Anahtar Kelime Planlayıcı aracılığıyla

Google Anahtar Kelime Planlayıcı, yeni hedef anahtar kelimeleri bulmak ve bunların tahmini arama hacimlerini ve maliyetlerini anlamak için kullanışlı bir anahtar kelime oluşturma aracıdır.

Bu araç, öncelikle PPC reklamcılığı için tasarlanmış ücretsiz bir araçtır, ancak SEO stratejisine de yardımcı olabilir.

Google reklam kampanyalarınızı iyileştirmek için alakalı anahtar kelime önerileri ve içgörüler sağlar. Ayrıca, reklam kampanyalarınızı geliştirmek için yeni anahtar kelimeleri keşfetmek ve arama sorguları ve trendleri hakkında bilgi edinmek için bağımsız olarak da kullanabilirsiniz.

Google Anahtar Kelime Planlayıcı'nın en iyi özellikleri

Google Ads için anahtar kelime planlarınızı oluşturun

Seçilen anahtar kelimeler için tahmini arama trafiğini, tıklama, gösterim veya dönüşüm tahminlerini görünüm

Anahtar kelime planınızı aktif bir Google Ads kampanyasına dönüştürün

Google Anahtar Kelime Planlayıcı sınırlamaları

Öncelikle Google arama terimleri için öngörülen organik arama verilerini gösterir

Google Anahtar Kelime Planlayıcı fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Anahtar Kelime Planlayıcı puanları ve yorumları

Aşağıdaki derecelendirmeler genel Google Ads platformu içindir:

G2: 4. 3/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)

8. SpyFu

via SpyFu

SpyFu, Answer the Public'a alternatif, hem SEO hem de PPC reklam kampanyalarını optimize eden hepsi bir arada bir araçtır.

Bu platform, 100 milyondan fazla alan adını inceleyerek rakiplerin arama motorlarını ve pazarlama stratejilerini ortaya çıkarır, kullanılan tüm ilgili anahtar kelimeleri, reklamları ve farklı arama motorlarında organik ve ücretli trafiği yönlendiren geri bağlantıları ortaya çıkarır.

Çeşitli araçları kullanarak, anahtar kelimeleri düzenleyip analiz edebilir, sıralamaları izleyebilir ve özel SEO ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel raporlar oluşturabilirsiniz.

SpyFu'nun en iyi özellikleri

Sıralama geçmişini ve geri bağlantıları incelemek için geçmiş verilere erişin

PPC araçlarını kullanarak rakiplerinizin Google Ads anahtar kelimelerini ve reklamlarını keşfedin

Anahtar kelime grupları oluşturarak ve bildirimler ayarlayarak SEO projelerini yönetin

Metin istemine göre metin oluşturun ve uzun belgeleri veya metinleri özetleyin

SpyFu sınırlamaları

Kullanıcılar, verilerin her zaman %100 doğru olmadığına dair örnekler bildirmiştir

Yeni başlayanların ihtiyaç duymayabileceği gelişmiş araçlarla birlikte gelir

SpyFu fiyatlandırması

Temel: 39 $/ay

Profesyonel: 79 $/ay

SpyFu puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

9. Nozzle

via Nozzle

Nozzle, özellikle kurumsal düzeydeki kullanıcılar için güçlü bir SEO anahtar kelime aracı ve sıralama izleyicisidir. Google'ın SERP'sinden birçok anahtar kelime için ayrıntılı anahtar kelime verilerini çıkarır.

Standart sıralama izlemenin ötesine geçen Nozzle, öne çıkan snippet'leri, yerel paket listelerini ve video paket listelerini domine eden alan adlarını ve belirli URL'leri belirlemenizi sağlar.

Nozzle'ın en iyi özellikleri

Doğru ve güvenilir SERP pozisyon izleme ile anahtar kelime pozisyonlarınızı günlük olarak takip edin

SEO puanınızı iyileştirmek için güçlü tavsiyeler, renk kodlu veriler ve sıralama performansınızın genel bir görünümünü elde edin

Google indeksindeki kelime öbeklerinin günlük pozisyonlarını izleyin

İstatistikleri istediğiniz sıklıkta (örneğin günlük veya aylık) kontrol edin

Nozul sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı arayüz

Raporlama ve uyarı, anahtar kelime araştırması ve geri bağlantı izleme özellikleri yoktur

Nozzle fiyatlandırması

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler):

Temel: 59 $/ay

Gelişmiş: 119 $/ay

Pro: 299 $/ay

Pro Plus: 599 $/ay

Enterprise:

İş Temel: 1.199 $/ay

İş İleri Düzey: 2.999 $/ay

Business Pro: 5.999 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Nozzle puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)

10. SEO PowerSuite

sEO Power Suite aracılığıyla

SEO PowerSuite, dijital varlıklarını geliştirmek isteyen şirketler için çok yönlü bir araçtır.

Anahtar kelime araştırmasına yardımcı olur, sorunları işaretleyerek site yapısını iyileştirir, geri bağlantıları analiz eder ve bağlantı yayma kampanyaları yürütür.

Platform dört bölümden oluşur: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass ve LinkAssistant. Bu araçlar, anahtar kelime zorluğunu kontrol etmenize, aylık arama hacmini izlemenize, içeriği daha iyi planlamanıza ve anahtar kelime ve bağlantı fırsatlarını bulmanıza yardımcı olur.

SEO PowerSuite'in en iyi özellikleri

SEO denetimi gerçekleştirerek sitenizde teknik sorunlar olup olmadığını kontrol edin

Yerel arama sonuçları ve Google Haritalar için sıralamaları takip edin

İçeriğinizin daha iyi sıralanması için spam içeren geri bağlantıları bulun ve düzeltin

SEO PowerSuite sınırlamaları

Bulut tabanlı bir platform değildir

Tek bir birleşik araç yerine dört ayrı çözüme ayrılmıştır

SEO PowerSuite fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm

Profesyonel: 596 $/yıl

Kurumsal: 1.396 $/yıl

SEO PowerSuite puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Anahtar kelime araştırması ve optimizasyon ihtiyaçlarınız için birçok araç mevcut olsa da, pazarlama hedefleriniz SEO'dan daha fazlasını içerir.

Öyleyse, çok yönlü bir araç olacağını kanıtlayacak bir araç neden denemiyorsunuz?

ClickUp, içerik fikirleri üretmenize, içerik oluşturmanıza, pazarlama kampanyalarını yönetmenize, proje yönetimini kolaylaştırmanıza ve yeni müşteriler çekmenize yardımcı olacak hepsi bir arada bir araçtır.

SEO çabalarınızı ClickUp ile yönetin

ClickUp'ın pazarlama aracıyla tüm pazarlama ile ilgili işlerinizi tek bir platformda takip edin

ClickUp'ın pazarlama yazılımı, tüm pazarlama ekibinin işlerini tek bir yerde tutmanıza yardımcı olur. Pazarlama yol haritalarınız artık ayrı belgeler olmak zorunda değil. Bunları canlı görevlere bağlayın ve ekibinizin yolculuğun hangi aşamasında olduğunu bilmesini sağlayın.

Şeffaflığı sağlamak ve takımın motivasyonunu yüksek tutmak için zaman çizelgelerini herkes için görünür hale getirin. Bu, gereksiz iş akışlarından kurtulmanıza da yardımcı olur.

Bu araç, pazarlama kampanyalarınızın ve stratejilerinizin ilerlemesini izlemenize de yardımcı olur.

Dünyanın en iyi beyin fırtınası ortağıyla yaratıcılığınızı ateşleyin, şablonlar oluşturun veya ışık hızında metinler üretin

ClickUp AI, önceden biçimlendirilmiş blog taslakları oluşturmanıza ve blogların tamamını yazmanıza yardımcı olur. SEO gereksinimlerinizi girin ve saniyeler içinde makaleler oluşturun.

Ancak kendi başınıza yazmak istiyorsanız ve biraz ilham arıyorsanız, ClickUp AI güvenilir beyin fırtınası arkadaşınız olacaktır.

Kampanya fikri veya blog konuları için öneriler olsun, bu AI aracına her zaman güvenebilirsiniz.

ClickUp, SEO ajansları ve pazarlama takımları için çok yönlü bir verimlilik platformudur. Kampanyaları ve anahtar kelime listelerini düzenlemenize, anahtar kelime fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapmanıza, içerik oluşturmanıza ve görevler atamanıza yardımcı olarak SEO proje yönetimine katkıda bulunur.

ClickUp AI, pazarlama kampanyaları oluşturmanıza ve başlatmanıza yardımcı olur. İçerik özetleri oluşturur, toplantı notlarınızdan eylem öğeleri oluşturur ve hatta uzun içeriklerin özetlerini sizin için oluşturur.

Bu şablonu indirin ClickUp SEO Yol Haritası Şablonu ile web siteniz için SEO stratejileri oluşturun

Ayrıca, ClickUp kendi SEO şablonlarını sunar, böylece içerik pazarlama kampanyanızı sıfırdan başlatmak zorunda kalmazsınız.

Örneğin, ClickUp SEO Yol Haritası Şablonunu kullanarak, web sitenizin arama motorlarında görünürlüğünü artırmak için organize bir eylem planı oluşturabilirsiniz.

Web sitesi metriklerini analiz etmek ve pazarlama hedefleriniz için yol haritaları oluşturmak için kullanın.

Değişiklikleri iletmek ve herkesin hesap verebilir olmasını sağlamak için harika bir araçtır.

Bu şablonu indirin ClickUp SEO Araştırma ve Yönetim Şablonu'nu kullanarak SEO bilgilerinizi izleyin ve yönetin

Genel SEO çabalarınızı yönetmek istiyorsanız, ClickUp SEO Araştırma ve Yönetim Şablonunu deneyin. Son teslim tarihlerini, durumları ve zaman tahminlerini ayarlamak ve sıralamalarınızı tek bir yerden takip etmek için kullanın.

Bu şablon ayrıca anahtar kelime araştırması, rekabet analizi ve görev yönetimi konusunda da yardımcı olur. SEO verilerinizi tek bir yerde toplayarak zamandan tasarruf edersiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Diğer Görev Listelerine görev ekleyin, görevleri görün veya kaldırarak takımlar arasında görünürlük ve işbirliğini artırın

ClickUp sınırlamaları

Mobil sürümde masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler yoktur

Yeni kullanıcılar platformu karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

Answer the Public'a ideal alternatif ile SEO yönetimini iyileştirin

Güçlü SEO araçları, rakiplerinizi izlemek, web sitenizi optimize etmek ve hedef kitleniz için sıralamaları yükseltmek için ilgi çekici içerikler oluşturmak için gereklidir.

Answer the Public alternatifleri ararken, iş gereksinimlerinize en uygun olanı seçin.

SEO ve pazarlama çabalarınızı kolayca yönetebilecek, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir platform arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin.

İster deneyimli bir pazarlamacı ister içerik pazarlama stratejisine yeni başlayan biri olun, ClickUp başarılı bir kampanya yürütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir. ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun !