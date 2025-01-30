2025'te Uygulama Sıralamalarını Optimize Etmek İçin En İyi 10 ASO Aracı

Google Play Store ve App Store'da bulunan milyonlarca uygulama ve her gün eklenen binlerce uygulama ile kalabalığın arasından sıyrılmak artık her zamankinden daha önemli. ✨

Uygulama içi pazarlama terimlerinde, indirme sayısı doğrudan büyümeyle ilişkilidir. Uygulamanızın listesini daha üst sıralara çıkarmak ve keşfedilmesini sağlamak için yeterince optimize etmezseniz, görünürlük olmaz ve indirme de olmaz.

İşte burada ASO veya uygulama mağazası optimizasyon yazılımı devreye giriyor! ?

Mobil uygulama geliştiricileri ve pazarlamacıları, uygulama mağazalarında mobil uygulamalarının görünürlüğünü artırmak ve indirme sayılarını artırmak için ASO araçlarına güveniyor.

Tek bir sorun var: ASO araçlarının çokluğu, doğru olanı seçmeyi zorlaştırıyor.

ASO için en iyi aracı seçmenize yardımcı olacak bu kapsamlı kılavuzda, en iyi uygulama mağazası optimizasyon araçlarını derecelendirmeleri, avantajları, sınırları ve fiyatları ile birlikte inceledik.

ASO nedir?

Uygulama mağazası optimizasyonu veya ASO, Apple'ın App Store veya Google'ın Play Store gibi uygulama mağazalarında bir uygulamanın görünürlüğünü, sıralamasını ve indirme sayısını artırma sürecidir.

ASO araçları, uygulama geliştiricilerine ve pazarlamacılara stratejiler uygulayarak ve öneriler sunarak bir mobil uygulamanın uygulama mağazasındaki sıralamasını iyileştirmek için tasarlanmış yazılımlardır.

ASO, pazarlamacıların uygulama mağazalarında daha üst sıralarda yer almak ve indirme sayısını artırmak için uyguladıkları anahtar kelime optimizasyonu, çekici açıklamalar, zengin görseller, rakip araştırması, A/B testi gibi birçok stratejiye dayanır. ?

Uygulama mağazası optimizasyon araçları, daha geniş bir kitleye ulaşmanıza, yüksek niyetli kullanıcıları çekmenize ve uygulamanızın USP'lerini hem uygulama mağazasına hem de kullanıcılarına iletmenize yardımcı olur, böylece indirme ve işlem sayısını artırır.

Çoğu ASO aracı aynı ilkelere göre çalışır: anahtar kelime optimizasyonu, kategorizasyon, uygulama açıklaması, görseller ve ekran görüntüleri ile performans izleme. Ancak, iyi bir ASO aracı, uzun vadede sıralamanızı ve indirme sayınızı sürekli olarak iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

En iyi ASO aracını seçmek, uygulama pazarlama stratejiniz için çok önemlidir. İyi bir ASO aracı seçerken şu hususları göz önünde bulundurun:

Anahtar kelime araştırması : Uygulamanızın başlığı ve açıklaması için en uygun anahtar kelimeleri belirlemenize yardımcı olan kapsamlı anahtar kelime araştırmasını kontrol edin : Uygulamanızın başlığı ve açıklaması için en uygun anahtar kelimeleri belirlemenize yardımcı olan kapsamlı anahtar kelime araştırmasını kontrol edin Rakip analizi: Aracın akıllı izleme özelliklerini değerlendirerek uygulamanızın mağazadaki benzer mobil uygulamalarla karşılaştırmalı olarak nasıl bir performans gösterdiğine dair içgörüler edinin Performans izleme: ASO stratejinizin sıralama ve indirme sayıları üzerindeki etkisini gösteren performans izleme fonksiyonlarını arayın A/B testi: A/B testi yapmaya olanak tanıyan bir araçla, hipotezlerinizi doğrulayabilir ve indirme sayısını artıran en iyi performans gösteren uygulama sayfasına odaklanabilirsiniz Kullanıcı yorum ve puan analizi: Duygu analizi için güçlü özelliklere sahip araçlara öncelik verin. Puanları ve yorumları tek tek incelemek zorunda kalmadan, derlenmiş bir veri setini kendiniz analiz edin Kullanım kolaylığı: Anahtar kelime araştırması, A/B testi veya rakip analizi için saatler harcamamak için basit bir kullanıcı arayüzüne sahip bir ASO aracı tercih edin

2024 yılında uygulama sıralamalarını optimize etmek için en yüksek puanlı ASO araçlarının bir listesini derledik. Her araç kendine özgü bir avantaja sahiptir, ancak uygulama mağazası performansını optimize etmede çok etkilidir.

1. AppTweak

appTweak aracılığıyla

AppTweak, geliştiricilerin ve pazarlamacıların uygulamalarının Apple App Store ve Google Play'deki görünürlüğünü optimize etmelerine yardımcı olan bir dijital pazarlama uygulaması dır.

Bu araç, uygulama pazarlarındaki gerçek zamanlı uygulama performansını izler ve düzenli olarak değişiklikler yapmanıza yardımcı olur.

Belki de en kullanışlı özelliği olan ASO raporu, geliştiricilere veriye dayalı öneriler ve müşteri bilgileri sağlar. Bunun dışında, AppTweak, kullanımı kolay arayüzü ve düzenli yazılım güncellemeleri nedeniyle geliştiriciler arasında da popülerdir

AppTweak'in en iyi özellikleri

Gelişmiş ASO raporlarıyla meta veri analizi, rakip analizi ve geri bağlantı izleme elde edin

Apptweak'in anahtar kelime araştırma ve öneri özelliği ile uygulamanız için alakalı anahtar kelimeleri bulun

Apple'ın Arama Popülerliği özelliği ile her anahtar kelimenin arama hacmini kontrol edin

Bir uygulama simgesi renk aracıyla rakiplerinizin simge renklerini değerlendirin ve bu renklerin sizin için de işe yarayıp yaramayacağını görün

BI araçlarıyla entegrasyon ve tüm verileri kolayca dışa aktarma ile özel performans gösterge panelleri oluşturun

AppTweak sınırlamaları

Bazı kullanıcılar destek kalitesiyle ilgili sorunları vurgulamıştır

Özel raporlarda sınırlı esneklik

AppTweak fiyatlandırması

Temel : 83 $/ay

Büyüme : 274 $/ay

Ölçek : 549 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AppTweak puanları ve yorumları:

G2 : 4,6/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (15+ yorum)

2. Sensor Tower

sensor Tower aracılığıyla

Sensor Tower, uygulama geliştiricilerin önemli rekabet bilgilerini incelemek ve küresel uygulama ekonomisini anlamak için güvendiği güçlü bir yazılım paketidir.

Kurumsal düzeyde uygulama analizi ve pazar bilgileriyle, uygulamanızın performansını çeşitli coğrafi bölgelerdeki rakiplerinizle karşılaştırabilirsiniz.

Bu araç, anahtar kelime optimizasyonu, derinlemesine rekabet analizi, trend ve performans analizi gibi çeşitli özelliklere de sahiptir.

Sensor Tower'ın en iyi özellikleri

Doğru uygulama istihbaratı ile organik kullanıcı edinme stratejinizin ve rakiplerinizin başarısını doğru bir şekilde ölçün

İndirmeleri artıran anahtar kelimeleri belirleyin ve uygulama başlığınıza ve açıklamasına entegre edebileceğiniz potansiyel anahtar kelimeleri keşfedin

Kullanıcı yorumlarını analiz ederek ve kalite güvencesi için geri bildirimleri kullanarak kullanıcıların duygularını keşfedin

Günlük satış ve uygulama kullanım verilerini ve rekabet performansını alın

Uygulama Profilleri ile App Store ve Google Play'de uygulama düzeyinde verileri görünüm

Sensor Tower sınırlamaları

Arayüz görsel olarak çekici değildir ve kafa karışıklığına neden olabilir

Kullanıcı deneyimi iyileştirilmeli

SensorTower fiyatlandırması

Fiyat bilgileri kamuya açık değildir

SensorTower puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (50+ yorum)

3. AppFollow

appFollow aracılığıyla

AppFollow, Google Play Store ve App Store için organik kullanıcı edinimi konusunda en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Bu araç, kullanıcı yorumlarını, duygularını ve uygulama puanlarını gerçek zamanlı olarak analiz etmenize yardımcı olur.

Dahası, diğer iş uygulamalarıyla entegrasyonlar, kullanıcı yorumlarını ve puanlamalarını takip etmenizi sağlar. Pürüzsüz, basit kullanıcı arayüzü ile birlikte, pazarlamacılar ve geliştiriciler uygulamalarının performansını takip edebilir ve rakiplerine karşı avantaj elde etmek için değişiklikler yapabilir.

AppFollow'un "En Popüler Grafik Sıralamaları" özelliği, uygulama mağazalarında hangi uygulamaların ve oyunların trend olduğunu görmenizi sağlayan bir bonus özelliktir.

AppFollow'un en iyi özellikleri

Sektör karşılaştırmalarıyla dönüşüm oranlarını değerlendirin

Rakiplerinizin optimizasyon stratejilerini ve uygulama sıralamalarını analiz edin

Kullanıcı duyarlılığı özelliğini kullanarak müşterilerinizin uygulamanız hakkında ne düşündüğünü anlayın

Uygulama performansındaki zayıflıkları tespit edin ve Mağaza Performans İndeksi ile hızlıca düzeltin

ASO gösterge panelleri ve pazarlama KPI'ları ile ASO çabalarınızın sonuçlarını ölçün — indirmeleri, dönüşüm oranlarını ve anahtar kelime pozisyonlarındaki değişiklikleri izleyin

İlgili anahtar kelimeleri bulun ve yerelleştirme için otomatik olarak çevirin

AppFollow sınırlamaları

Arayüz çok sezgisel değil

10 günlük ücretsiz deneme, ürünü tam olarak keşfetmek için yetersizdir

AppFollow fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : 142 $/ay

Takım : 504 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

AppFollow puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (190+ yorum)

4. AppFigures

appFigures aracılığıyla

AppFigures, Play Store ve App Store'da birden fazla uygulamanız varsa mükemmel bir araçtır. Aracın uygulama analizi ve SEO araçları, pazardaki indirmeleri, gelirleri ve performansı izlemenizi sağlar.

ASO araçları, trend olan anahtar kelimeleri izlemenizi ve bunları uygulama sayfalarınıza uygulamanızı da sağlar.

Bu araç, rakiplerinizin faaliyetlerini izlemenizi ve uygulamalarının performansını sizinkilerle karşılaştırarak tahmin etmenizi sağlayan bir modül de içerir.

AppFigures'ın en iyi özellikleri

Tüm uygulamalarınızın indirme performansını, gelirini ve mağaza performansını tek bir yerden izleyin

Anahtar kelime sıralamalarını izleyin ve yeni anahtar kelimeleri belirleyin

Rakiplerinizin indirme eğilimlerini, gelirlerini, organik anahtar kelimelerini vb. analiz ederek faaliyetlerini izleyin.

Otomatik inceleme toplama ve çeviri ile değerli bilgiler edinin

AppFigures sınırlamaları

Karmaşık bir arayüzle daha zor bir öğrenme süreci yaşayabilirsiniz

Kullanıcılar raporları yönetirken sorunlar yaşadıklarını bildirdi

AppFigures fiyatlandırması

Bağlan : 7,99 $/ay, yıllık faturalandırılır

İzleme : 35,99 $/ay, yıllık faturalandırılır

Optimize : 119,99 $/ay, yıllık faturalandırılır

Grow : 349,99 $/ay, yıllık faturalandırılır

Amplify: 1.449,99 $/ay, yıllık faturalandırılır

AppFigures derecelendirmeleri ve yorumları

İnceleme platformlarında yeterli veri yok

5. SplitMetrics

splitMetrics aracılığıyla

SplitMetrics Optimize, bir mobil A/B test platformudur. Bu araçla fikirleri, konseptleri ve özellikleri doğrulayabilirsiniz. Bu araç, pazarlamacılara iOS ve Android pazarlarında A/B testi yapmanın ve daha fazla dönüşüm elde etmeye yardımcı olan içerik öğelerini keşfetmenin sorunsuz bir yolunu sunar.

App Radar ile birleştirildiğinde, Optimizes size ASO ş Akışınızı kontrol etmek ve uygulama mağaza performansınızı iyileştirmek için güçlü bir paket sunar.

SplitMetrics'in en iyi özellikleri

30'dan fazla farklı deneme ile uygulama mağaza sayfanızın her öğesini (uygulama adı, simge, açıklama, anahtar kelimeler, ekran görüntüleri ve daha fazlası) A/B testine tabi tutabilirsiniz

Kullanıcıların tanıtım videonuzu ne kadar süre izlediğini veya ekran görüntülerini kaydırıp kaydırmadığını ısı haritaları ile izleyin

SplitMetrics takımından, daha fazla indirme elde etmek için sayfanızı nasıl optimize edebileceğiniz konusunda ipuçları alın

SplitMetrics sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, deneyler yapmak için destek kaynaklarının eksikliğini vurgulamıştır

Takımlar raporları almak için geliştiricilerin yardımına ihtiyaç duyacaktır

SplitMetrics (App Radar) fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SplitMetrics puanları ve yorumları

Yorumlar yetersiz

6. AppRadar

appRadar aracılığıyla

SplitMetrics tarafından sunulan App Radar, ASO'ya yeni başlayanlar için kullanışlı bir araçtır. Kullanmaya başlamak kolaydır ve kaydolduğunuzda, uygulamanızın pazardaki mevcut pozisyonunun denetimi, deneyimli bir uygulama pazarlamacısı ile 1-1 görüşme ve rehberli uygulama stratejisi gibi bir dizi özellik sunar.

App Radar, pazar bilgileri ve anahtar kelime önerilerini birleştirerek uygulamalarınızın uygulama mağazalarındaki performansını optimize etmenize yardımcı olur.

Bu uygulamanın en iyi özelliklerinden biri, uygulama performansını izleyerek güncellemeleri otomatik hale getirmenize olanak tanımasıdır. ?

AppRadar'ın en iyi özellikleri

ASO iş akışlarını otomatikleştirin ve iyileştirmeleri daha hızlı uygulayın

Keyword Intelligence ile en iyi anahtar kelimeleri bulun

Rakiplerinizin anahtar kelime stratejisini tersine mühendislik yapın

İncelemelere ve puanlamalara zahmetsizce yanıt verin

AppRadar sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla daha az özellik ve işlevsellik

AppRadar fiyatlandırması

ASO : 69 $/ay

Büyüme : 159 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AppRadar derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 3,9/5 (10+ yorum)

7. Storemaven

storemaven aracılığıyla

Storemaven, uygulama geliştiricilerin uygulama mağazası sayfası öğelerini test edip optimize ederek dönüşümleri artırmasına yardımcı olan bir ASO platformudur.

Bu araç, A/B testi ve kullanıcı davranış analizine önem verir ve ardından kişiselleştirilmiş uygulama mağazası önerileri sunar. Storemaven'ın organik kullanıcı kazanımına bilimsel yaklaşımı, onu uygulama geliştiriciler arasında favori haline getirir.

Storemaven'ın en iyi özellikleri

Ürün sayfalarınıza kimlerin geldiğini anlayın ve tam dönüşüm hunisi uygulama optimizasyon özellikleriyle buna göre sayfalar oluşturun

Hipotez oluşturmaktan farklı varyantlar tasarlamaya, test doğruluğunu artırmaya ve sonuçları analiz etmeye kadar rehberli A/B test fonksiyonlarından yararlanın

Rakipleriniz hakkında kapsamlı araştırma yapın

Storemaven, uygulamanız için kişiselleştirilmiş bir ASO strateji planı sunar

Dönüşüm oranını artırmak için her dönüşüm hunisi aşaması için özel ürün sayfaları tasarlayın

Storemaven sınırlamaları

Diğer araçlara kıyasla daha az özellik ve işlevsellik

Kullanıcılar, burada listelenen diğer araçlara kıyasla daha zor bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

Storemaven fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Storemaven puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (50+ yorum)

8. Mobil Eylem

mobile Action aracılığıyla

Mobile Action, pazarlamacıların anahtar kelime araştırmasına ve Google arama sonuçlarına derinlemesine dalmasına ve mobil uygulamaların keşfedilebilirliğini artırmasına yardımcı olan bir dizi ASO işlevselliği sunar. Uygulamanıza özel potansiyel anahtar kelimeleri izlemenize yardımcı olmak için büyük bir anahtar kelime veri seti ile önceden yüklenmiştir.

ASO fonksiyonları, uygulamanızın performansını küresel pazarlardaki rakiplerinizle karşılaştırmanıza da yardımcı olur.

Ayrıca, Mobile Action reklam performansı ve ROI verilerini organik gösterim ve indirmelerle bir araya getirir.

Mobile Action'ın en iyi özellikleri

Arama çubuğuna uygulama adını girerek, gelir tahminleri, indirme sayısı, anahtar kelimeler ve daha fazlası dahil olmak üzere herhangi bir uygulama hakkında hızlı bilgiler edinin

Sıralamada yer almadığınız rakip anahtar kelimeleri görün

Keyword Spy ile rakipleriniz için en iyi sonuçları veren anahtar kelimeleri belirleyin

Varlık merkezinde en iyi performans gösteren yaratıcı varlıkları keşfedin

Mobil Eylem sınırlamaları

Kullanıcılar, aracın tüm işlevlerini kullanmak için zor bir öğrenme süreci geçirebilir

Mobil Eylem fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Özel fiyatlandırma

Mobil Eylem puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (10+ yorum)

9. TheTool

via TheTool

TheTool, ASO ile ilgili her şeyi izleyen performans tabanlı bir ASO aracıdır: organik ve organik olmayan yüklemeler, anahtar kelime sıralamaları, uygulama mağazası en iyi grafikleri, derecelendirmeler ve yorumlar ve daha fazlası.

TheTool artık AppRadar'ın bir parçasıdır ve TheTool, anahtar kelime zekası ve pazar bilgileri dahil olmak üzere işlevselliğinin çoğunu AppRadar'dan almaktadır.

Yararlı özelliklerinden biri, basitleştirilmiş bir arayüz aracılığıyla iyileştirmelerinizin etkisini izlemenizi sağlayan ASO puanıdır. Elbette bu araç, belirli metrikleri izleyen kapsamlı ve ayrıntılı bir analiz gösterge paneli de sunar.

TheTool'un en iyi özellikleri

Anahtar kelime araştırması yapmak, rakiplerin anahtar kelimelerini izlemek ve sıralamaları karşılaştırmak için uygulama anahtar kelime araçlarını kullanın

ASO Puanı ile uygulamanızın ne kadar iyi optimize edildiğini kontrol edin

Organik Artışı (organik ve organik olmayan yüklemeler arasındaki ilişki) kolayca görüntüleyin ve ölçün

Ayrı bir gösterge panelinde dünya çapındaki performansınızı izleyin ve farklı ülkelerdeki pazarlama hedefleriniz veya KPI'larınızı görsel olarak karşılaştırın

TheTool sınırlamaları

Diğer ASO araçlarına göre daha az özellik

İyileştirmeleri teşvik etmek için daha az öneri ve içgörü

TheTool fiyatlandırması

ASO: 69 €/ay

Büyüme : 159 €/ay

Güç: 490 €/ay

TheTool puanları ve yorumları

Yorumlar yetersiz

10. StoreMockups

storeMockups aracılığıyla

Storemockups, uygulama yapımcılarının ve pazarlamacılarının canlı iOS ve Android uygulama ekran görüntüleri oluşturmasına yardımcı olan sezgisel bir uygulama mağazası optimizasyon aracıdır.

Görüntüler ve uygulama ekran görüntüleri, indirme sayılarını artırmada etkili olduğu bilinmektedir ve bu araç, uygulama ekranlarını güzel bir şekilde sergilemek için kanıtlanmış şablonlardan oluşan geniş bir bankaya sahiptir.

Bu uygulamayı başka bir ASO aracıyla birleştirerek tüm optimizasyon stratejilerinden yararlanın.

StoreMockups'un en iyi özellikleri

3D maketler dahil olmak üzere uygulamalarınızın yüksek kaliteli ekran görüntülerini oluşturun

Ürün sayfası listeleri için yerleşik şablonları kullanın

Uygulama mağazası listelerinizi A/B testine tabi tutun ve sayfa içi ASO'yu iyileştirin

StoreMockups sınırlamaları

Kullanıcılar, listeleri için simge tasarımcıları gibi daha fazla özelleştirme seçeneği talep etti

ASO açısından sınırlı işlevsellik

StoreMockups fiyatlandırması

Bireysel: 99 €/ay

Başlangıç : 199 €/ay

Enterprise: 399 €/ay

StoreMockups puanları ve yorumları

Yeterli puan yok

Bu araçların tümü, uygulama sıralamalarını optimize etmek ve indirme sayısını artırmak için mükemmeldir.

Ancak, uygulama pazarlama çabalarınızı artırmak ve pazarlama iş akışınızı kolaylaştırmak için Clickup gibi bir proje izleme ve yönetim aracına ihtiyacınız olacaktır.

ClickUp ile uygulama pazarlama çabalarınızı kolaylaştırın

ClickUp'ın iş yönetimi merkezi, her boyuttaki takıma hitap eder ve proje yönetimi tekniklerini, takım işbirliğini ve geri bildirim toplama gibi kapsamlı özellikler sunar.

ClickUp, tüm takımlarınızı tek bir yerde bir araya getirerek herhangi bir projeyi planlamanıza, izlemenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanır.

ClickUp for Marketing Teams, takımlar arasında sorunsuz bir şekilde çalışmanıza olanak tanıdığından, uygulama pazarlama kampanyaları için özellikle uygundur.

Bir strateji geliştirmek veya iş akışlarını ve fikirleri belgelemek için ClickUp Docs ve ClickUp Beyaz Tahta gibi araçlar ASO iş akışlarınızı iyileştirmenize yardımcı olur.

Görsel işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapın ve stratejiler geliştirin

Takımlar, zaman çizelgelerini, atanan kişileri ve ilerlemeyi tam olarak görebilmek için ClickUp Gösterge Paneli'nde fikirleri ve öncelikleri düzenleyebilir. Gösterge paneli, yol haritanız ve pazara giriş planlarınızla bağlantılı görevleri bağlamsallaştırmanıza yardımcı olur.

Son derece özelleştirilebilir ClickUp 3. 0 Gösterge Paneli'nde hedefleri, görevleri, çevik puanları ve proje durumlarını ayrıntılı olarak inceleyin

Ayrıca, içerik oluşturmak ve kampanya fikirleri, içerik özetleri, uygulama açıklamaları, başlık önerileri ve daha fazlasını üretmek için ClickUp AI'dan yardım alabilirsiniz.

ClickUp'ın özelleştirilebilir platformuyla uygulama pazarlama yaklaşımınızı optimize edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ASO çabalarınızı yönlendirmek için planlama, strateji ve proje yönetimini ClickUp'ta entegre edin

Son derece işbirliğine dayalı bir ortamda içerik yazarları, ASO analistleri ve geliştiricilerle senkronize bir şekilde çalışın

ClickUp Beyaz Tahta'nın sezgisel sürükle ve bırak fonksiyonuyla fikir üretmeye başlayın

ClickUp AI Assistant ile başlık fikirleri, uygulama açıklamaları ve daha fazlasını oluşturun

ClickUp sınırlamaları

ClickUp bir analiz aracı değildir. A/B testi, geri bağlantı analizi, rakip analizi ve anahtar kelime araştırması için başka pazarlama araçlarına ihtiyacınız olabilir

Sosyal medya entegrasyonları veya doğrudan blog yazısı yayınlama özellikleri yoktur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

Uygulamanızın sıralamasını yükseltmek için stratejik planlama ve net içgörüler gerekir. Uygulamanızın performansını rakiplere göre ölçmek veya indirme sayısını artırmak için farklı içerik sürümlerini denemek istiyorsanız, uygulama mağazası optimizasyon araçlarının faydaları dikkat çekicidir.

Ancak, başarılı ASO stratejileri genellikle tek bir sisteme sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş fonksiyonel unsurların bir karışımını içerir. ??

ASO konusunda uzman olmasa da, verimliliği en üst düzeye çıkarabilen, içeriğinizi iyileştirebilen ve takımlar arası işbirliğini geliştirebilen bir proje yönetimi aracı olan ClickUp'ı değerlendirin.

ASO aracınızı ClickUp ile entegre ederek, uygulama pazarlama çabalarınızı etkili bir şekilde kolaylaştırabilir ve daha kısa sürede daha fazlasını başarabilirsiniz. ÜCRETSİZ ClickUp hesabınıza bugün kaydolun.