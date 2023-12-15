proje Yöneticileri için En İyi 10 Proje Yönetimi Kitabı

Proje yönetimi tekniklerini tutarlı bir şekilde kullanarak proje hedeflerinize ulaşmada %92 gibi muazzam bir başarı oranı elde edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Ancak şunu unutmayın: proje yönetimi çocuk oyuncağı değildir. 2015 yılında şirketler, projelerinin yalnızca %29'unu zamanında ve bütçe dahilinde tamamlayabildi. Bunun nedeni, bir projeyi kusursuz bir şekilde yönetmek için beceri, yetenek, tutku ve teknik bilgi birikimine ihtiyaç duyulmasıdır.

Gerçek proje yönetimi deneyiminin yerini hiçbir şey tutamaz, ancak başarılı bir proje yöneticisi olmak için sağlam bir bilgi birikimi oluşturmak başlangıç noktanız olmalıdır.

Muhtemelen "Bunu nasıl yapacağım?" diye merak ediyorsunuzdur. Dağınık çevrimiçi kaynaklarda gezinmeyi unutun. Bunun yerine, size etkili bir şekilde rehberlik edecek kapsamlı ve organize bir yaklaşım sunan özel proje yönetimi kitaplarına odaklanın.

Hemen başlayalım ve sağlam bir proje yöneticisi olarak becerilerinizi geliştirecek en iyi 10 proje yönetimi kitabını inceleyelim. Sonuna kadar bizimle kalın, öğrendiğiniz bu yeni proje yönetimi tekniklerini uygulamak için en iyi yöntemi paylaşacağız!

Proje yöneticilerinin gelişmesine yardımcı olacak en iyi 10 proje yönetimi kitabı

1. Proje Yönetimi Mutlak Başlangıç Kılavuzu, Greg Horine

amazon üzerinden

2005 yılında yayınlanan Horine'in kitabı, proje yönetimi ile uğraşanlar için bir hazinedir. Neden mi? Proje yönetimini kolay ve uygulanabilir adımlara indirgeyerek, ilk günden itibaren güçlü bir başlangıç yapmak için idealdir.

Horine sadece yüzeyi kazımıyor, proje yönetimine derinlemesine dalıyor. Proje planının taslağını çıkarmaktan iş kırılım yapısını (WBS) oluşturmaya kadar her şeyi kapsıyor.

Ayrıca, bütçeyi doğru belirleme, zaman çizelgeleri oluşturma ve Agile çerçevesine dalma konusunda ipuçları da bulacaksınız.

Bir süredir piyasada olmasına rağmen, kitabın son baskısı, en yeni web yönetim araçları ve PMP Sertifikasyon Sınavında başarılı olmak için içeriden ipuçları dahil olmak üzere güncel stratejilerle doludur.

"Proje, bir kuruluşun benzersiz bir sonuç elde etmek için bir kez gerçekleştirdiği iştir. Bir kez derken, işin belirli bir başlangıcı ve belirli bir sonu olduğunu kastediyoruz; benzersiz derken ise, işin sonucunun kuruluşun daha önce ürettiği her şeyden bir veya daha fazla yönden farklı olduğunu kastediyoruz." – Gregory M. Horine

Yazar(lar):

Gregory M. Horine

Sayfa sayısı:

464 sayfa

Yayın yılı:

2005

Tahmini okuma süresi:

Yaklaşık 13 saat

Anahtar noktalar:

Proje yönetimine derinlemesine dalın

Agile çerçevesi hakkında ayrıntılı bilgi

Derecelendirmeler:

4. 5/5 (Amazon) – " Tavsiye ederim. Ve tam beş yıldız veriyorum. Öğretmenlik yaptığım bir dersin zorunlu ders kitabı. Bazı öğrenciler kitabı çok zor bulurken, diğerleri daha deneyimli olduklarında daha sonra başvurabilecekleri tüm ayrıntıların kitapta yer almasını çok sevdiklerini söylüyorlar. "

3. 6/5 (Goodreads)

Önerilen seviye:

Başlangıç

2. Proje Yönetimi JumpStart, Kim Heldman

amazon üzerinden

Şunu hayal edin. Nasıl yöneteceğinizi bilmediğiniz bir proje size verildi. Kaçınılmaz olarak, birkaç zorlu sorunla karşılaşıyorsunuz.

Zaman geçiyor ve bu yeni projedeki zorlukları yönetmeyi öğrenmek için hızlı bir kursa ihtiyacınız olduğunu fark ediyorsunuz. Daha önce böyle bir durumla karşılaştıysanız, Heldman'ın Project Management JumpStart kitabı en iyi yardımcınız olacak.

Bu kitap, samimi ve kolay anlaşılır bir üslupla yazılmıştır. Proje Yönetimi Bilgi Birikimi (PMBOK) kılavuzunu takip ederek, proje yönetiminin temel ilkelerini (planlama, uygulama ve yönetim) hızlı bir şekilde kavramanıza yardımcı olur.

Heldman, bir projeyi tanımlarken geniş bir ağ oluşturarak, kitabı iş profesyonelleri ve iş dünyası dışındaki kişiler için de alakalı hale getiriyor. Her bölümün sonundaki inceleme soruları, o bölümde öğrendiklerinizi pekiştirmenize yardımcı oluyor.

Kitap mantıklı ve kolay takip edilebilir bir yol izliyor ve Heldman'ın abartısız üslubu kitabın anlaşılırlığını artırıyor. Jargon nadiren kullanılıyor ve yazar, anlamlı gerçek hayattan örnekler ve anekdotlarla kitabı renklendirerek fikirleri daha anlaşılır ve okumayı daha akıcı hale getiriyor.

Bu işin yalnızca dijital yönlere odaklanmadığına dikkat etmek gerekir. Ancak, ortaya koyduğu ilkeler dijital projelere kolayca uyarlanabilir. Küçük bir dezavantajı, PMP sertifikası için hazırlananlar için kapsamlı kılavuzların olmamasıdır.

"Projenin sonu, faaliyetleri tamamlamak için kullanılan süreçleri düşünmek, müşterinin projenin üretmeyi amaçladığı üründen memnun olup olmadığını belirlemek ve proje süresince öğrenilen dersleri (diğer şeylerin yanı sıra) belgelemek için uygun zamandır." – Kim Heldman

Yazar(lar):

Kim Heldman

Sayfa sayısı:

368 sayfa

Yayın yılı:

2003

Tahmini okuma süresi:

Yaklaşık 10 saat

Anahtar noktalar:

Proje yönetimi hakkında hızlı ve kolay yoğun kurs

Kolay anlaşılır, anlamsız ve jargon içermeyen stil

Derecelendirmeler:

4. 3/5 (Amazon) – "Yeni başlayan proje yöneticilerine tavsiye edilir"

3. 6/5 (Goodreads)

Önerilen seviye:

Başlangıç

3. Tembel Proje Yöneticisi: Verimliliğinizi İki Katına Çıkarın ve İşten Erken Çıkın, Peter Taylor

amazon üzerinden

Proje yönetimi becerilerinizi bir üst seviyeye taşımak için küçük ve öz bir kaynak mı arıyorsunuz? The Lazy Project Manager'dan başka bir yere bakmayın.

Bu kitapta Taylor, "üretken tembellik" kavramından bahsediyor. Kitap, bunalmadan veya tükenmeden projeleri verimli bir şekilde yönetmekle ilgili.

Bu makale, 80-20 kuralını (Pareto ilkesi) ele alarak iş ve dinlenme arasındaki dengenin verimliliği nasıl en üst düzeye çıkardığını vurgulamaktadır. Kısa ama etkili olan bu makale, proje yöneticileri için çok önemli anahtar noktaları ele almakta ve proje yönetimi alanında yeni olanlar için pratik ipuçları vermektedir.

Ancak, bu kitabın proje yönetimi kavramına temel düzeyde aşina olan okuyuculara yönelik olduğunu belirtmek gerekir. Kitapta, TOC, Lean ve Six Sigma metodolojilerinin önemine dair alıntılar yer almakta ve hem ileri düzey hem de temel kavramlar ele alınmaktadır.

"Tembel bir proje yöneticisi olmak, proje yönetimi çabalarına odaklanmak ve çabalarını gerçekten önemli olan, en fazla etkiyi yaratacak alanlarda kullanmayı öğrenmekle ilgilidir." – Peter Taylor

Yazar(lar):

Peter Taylor

Sayfa sayısı:

152

Yayın yılı:

2010

Tahmini okuma süresi:

Yaklaşık 4 saat

Anahtar noktalar:

Verimli bir şekilde tembel olmayı öğrenin

Pareto prensibini kullanarak iş ve özel hayatınız arasında daha iyi bir denge kurun

Derecelendirmeler:

4. 2/5 (Amazon) – "Proje yönetimi ile uğraşıyorsanız ve verimsiz olmaktan şikayetçiyseniz, Peter "maksimum etki için minimum girdi" konusunda harika ipuçları veriyor. Eğer çok tembelseniz, bu kitabı sadece son bölümdeki ipuçları listesi için satın alın. O kadar değer. "

3. 5/5 (Goodreads)

Önerilen seviye:

İleri düzey

4. Scrum ile Çevik Proje Yönetimi, Ken Schwaber

amazon üzerinden

Scrum'ın ortak oluşturucusu açıklarken, dikkatle dinleyin.

Bu işte Schwaber, sizi Scrum dünyasına yeni başlayanlar için bir yolculuğa çıkarır.

Birçok kişinin not ettiği gibi, bu kitabın öne çıkan özelliklerinden biri, yalnızca ilk bölümün Scrum'ın ayrıntılı teorik yönlerini ve Agile Proje Yönetimi'ndeki rolünü ele almasıdır. İlk bölümün ardından kitap hızla vites değiştirerek gerçek hayattan örnek olay incelemelerine geçiyor.

Schwaber, metodolojinin proje yönetimindeki yararını açıklamak için pratik örneklerin çok daha iyi olduğunu kabul eder. Sayfalarını çevirdikçe, yazılım projelerinin dünyasına gerçekçi bir görünüm kazanacak ve bazı yaygın tuzakları fark edeceksiniz.

Basit bir dille yazılmış bu kitap, projeleri ölçeklendirme ve yönetme, Scrum ile karmaşıklığı yönetme, birinci sınıf bir Scrum takımı oluşturma, törenler ve eserler ayarlama ve diğer temel Scrum araçları hakkında size rehberlik eder. Dijital bir çerçeve havası olan kitap, Yetkinlik Olgunluk Modeli'ne (CMM) değinir ve yazılım geliştirmedeki en iyi uygulamaları özetler.

Ancak, birçok okuyucunun Agile ve Scrum'ın temel ilkelerini öğrenmenizi ve bu kitabı bir vaka çalışması el kitabı olarak kullanmanızı önerdiğini not almalısınız.

"Sağduyu, deneyim, eğitim, alçakgönüllülük, zeka ve akılın birleşimidir. Scrum'ı kullanan kişiler, işin istenen sonuçlara ulaşmaktan saptığını her fark ettiklerinde sağduyularını kullanırlar. Ancak çoğumuz, "önce bunu yap, sonra şunu yap, sonra bunu yap" gibi kuralcı süreçlere o kadar alışmışız ki, sağduyumuzu göz ardı edip talimatları beklemeyi öğrendik." – Ken Schawber

Yazar(lar):

Ken Schawber

Sayfa sayısı:

192 sayfa

Yayın yılı:

2004

Tahmini okuma süresi:

Yaklaşık 5 saat

Anahtar noktalar:

Scrum'ın teorik yönlerinin ayrıntılı açıklaması

Pratik gerçek dünya örnekleriyle dolu

Derecelendirmeler:

4. 4/5 (Amazon) – "Yazar, karşılaştığı yaklaşık 25 farklı senaryo/zorluk ve bunları nasıl çözdüğünü anlatıyor. Kitap, yayınlanmasından iki on yıl sonra bile hala güncelliğini koruyor. Scrum Master'lar, kitapta sunulan çeşitli senaryolardan faydalanabilir. Benzer durumlarla karşılaştıklarında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda rehberlik edinebilirler. Her senaryonun sonundaki öğrenme bölümü, kavramları pekiştiriyor. "

3. 7/5 (Goodreads)

Önerilen seviye:

Orta düzey

5. Çevik Zihniyet: Çevik Süreçleri İşe Koymak, Gil Broza

amazon üzerinden

Proje yönetiminiz için Agile süreçleri hakkında tüm teorik bilgilere sahip olduğunuzu, ancak bunları uygulamaya koyma zamanı geldiğinde bir engelle karşılaştığınızı hayal edin. İşte tam da bu noktada The Agile Mindset devreye girer — bu kitap tam da bu senaryo için yazılmıştır. Sadece teorik bilgileri öğrenmekle kalmayıp, "agile çalışmayı" hedefleyenlerin karşılaştığı zorluklara odaklanır.

Kitap, çevik değerlere hakim olduğunuzda süreç mekanizmalarına fazla takılmanın zorluklarını ele alıyor. Broza, çevik zihniyeti her proje yönetimi sorununun nihai çözümü olarak görmekten uzaklaşıyor. Bunun yerine, çevik zihniyeti değerlerin, inançların ve ilkelerin tutarlılığını ve uyumunu teşvik eden bir zihniyet olarak tanımlıyor.

Yazar, çevik çerçeveyi ihtiyaçlarınıza, kuruluşunuzun duruşuna ve proje yönetiminizin genel bağlamına göre şekillendirmenin gerekliliğini güçlü bir şekilde vurgulamaktadır. Çeviklik için temel teorik bir temel sağlarken, okuyucuların modele zaten hakim olduğunu varsaymaktadır.

Bu nedenle, bu alanda yeniyseniz, daha giriş niteliğindeki proje yönetimi kitaplarıyla değiştirmenizi öneririz.

"Agile'da başarılı olmak, uzun mesafe koşusunda, yeni bir kariyerde veya ebeveynlikte başarılı olmak gibi, bir dizi küçük adımla yeterince başaramayacağınız derin bir değişim gerektirir. Doğru bir taahhütte bulunmanız gerekir: "İçtenlikle yapın." – Gil Broza

Yazar(lar):

Gil Broza

Sayfa sayısı:

208 sayfa

Yayın yılı:

2015

Tahmini okuma süresi:

Yaklaşık 5 saat

Anahtar noktalar:

Agile çerçevesine derinlemesine dalın

Agile'ı özel ihtiyaçlarınıza göre nasıl uygulayacağınızı açıklar

Derecelendirmeler:

4. 4/5 (Amazon) – "Jim Highsmith'in başlangıçta söylediği gibi, "Birçok kuruluş, uygulamaları benimsedi ancak zihniyetini benimsemediği için Agile'ın faydalarından yararlanamıyor". Sonunda, Agile'ın diğer yüzünü (Agile olmak – sadece Agile'ı YAPMAK değil!) – Agile zihniyetini anlatan bir rehber ve keşif yolculuğu karşınızda. "

5/5 (Google Play Kitaplar)

Önerilen seviye:

İleri düzey

6. Proje Yöneticileri İçin Proje Yönetimi, Jack Ferraro

amazon üzerinden

Ferraro'nun uygulamalı kılavuzu, ilgi çekici hikayeler ve derslerle dolu, isminin hakkını veren bir kitap. Proje yönetimi metodolojisi ve süreçlerine ışık tutarak, resmi olmayan proje yöneticileri için bile erişilebilir hale getiriyor.

Ferraro, proje yönetimi jargonunu çözerek proje yönetimi sanatını görünüşte ulaşılabilir bir şeye dönüştürür.

Yazar, birçok yöneticinin günlük görevlerinde zaten proje yönetimi süreçlerini kullandığını ve sadece bu ilkeleri tazelemek için bir kaynağa ihtiyaç duyduğunu vurgulamaktadır.

Burada, sizi proje yönetimine götürecek adım adım bir kılavuz bulacaksınız. İş analizi teknikleri, iş kırılım yapıları, program sıralama yöntemleri ve risk yönetimi stratejileri gibi hayati becerilerle donatılacaksınız.

Pratik açıklamalar ve ilişkilendirilebilir örneklerle dolu bu kitap, tam isabet. Ancak, ileri seviyedeyseniz ve temel bilgileri tekrar gözden geçirmek istemiyorsanız, proje yönetiminin anahtar özelliklerini derinlemesine inceleyen bir kitap arayın.

"Proje takımları ve üyeleri bir projeden diğerine hızla geçerler ve genellikle teslim edilecekler ve sonuçlar üretmek için büyük baskı altındadırlar. Hızla ortaya çıkan ve bir sonraki acil organizasyonel ihtiyaca geçtikçe ortadan kaybolan proje takımları, iş ve teknoloji konusunda agnostik hale gelmektedir. Oysa proje başarısı için belirli iş bilgisi gereklidir… Bu iş bilgisi, proje gereksinimlerinin temelini oluşturur ve proje kapsamınızın anahtar bileşenidir. " – Jack Ferraro

Yazar(lar):

Jack Ferraro

Sayfa sayısı:

242 sayfa

Yayın yılı:

2012

Tahmini okuma süresi:

Yaklaşık 7 saat

Anahtar noktalar:

Proje yönetimi jargonunun hoş bir şekilde eksikliği

Pratik örnekler ve gerçek hayattan uygulamalarla dolu

Derecelendirmeler:

4. 2/5 (Amazon) – "Proje yönetimi konusunda resmi bir eğitim almamış olmama rağmen, önceki rollerim kapsamında iş projelerini yönetmem istendiğinde, geriye dönüp bu kitabı daha önce okumuş olmayı diledim. Jargonla boğulmadan, pratik bilgiler ve ilişkilendirilebilir örnekler içeriyor. Yaklaşımlar, işinizin/hayatınızın diğer alanlarına da kolayca aktarılabilir. Okumaya değer. "

3. 54/5 (Goodreads)

Önerilen seviye:

Başlangıç

7. İnsanlar için Proje Yönetimi: İnsanların İşlerini Tamamlamasına Yardımcı Olmak, Brett Harned

amazon üzerinden

Listemizdeki bu seçim, proje yönetimine daha bütünsel ve insan odaklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Yazar, proje yönetiminin kurallardan ve araçlardan daha fazlası olduğuna inanıyor; proje yönetimi, kişilerarası becerileri ve sezgiyi geliştirmeyle ilgilidir. Bu özellikler, ilgili tüm tarafları memnun edecek çözümler bulmanıza ve kazan-kazan durumları yaratmanıza yardımcı olur.

Metodolojilere odaklanan bir proje yönetimi kitabı arıyorsanız, bu listede bulunan diğer birçok kitap bu konuyu ele almaktadır. Bu kitabı diğerlerinden ayıran özelliği, insan ilişkileri, beklentiler ve çatışma çözümüne verdiği önemdir.

Bu kitap, bazen tekrarlayan rutinlere takılıp kalabileceğinizi ve proje döngüsünün sadece birer dişlisi haline gelebileceğinizi hatırlatır. Yazar, hem sizin hem de takım üyelerinizin insan olduğunuzu vurgular. İlişkileri yönetmek, proje yönetiminin teknik yönlerini anlamak kadar önemlidir.

Bu kitaptaki teoriler biraz temel düzeyde. Proje yönetimine özel bir kaynak olmaktan çok, proje yönetimindeki sosyal beceriler için bir yardımcı kitap olarak işlev görür. Temel bir kitap olmakla birlikte, biraz isteğe bağlıdır.

"Kabul etseniz de etmeseniz de, siz bir proje yöneticisisiniz. Elbette kendinizi tasarımcı, içerik stratejisti, geliştirici (veya sektörümüzde bulunan diğer birçok rol ve başlıktan herhangi biri) olarak tanımlayabilirsiniz, ancak bir insan olarak siz bir proje yöneticisisiniz. " – Brett Harned

Yazar(lar):

Brett Harned

Sayfa sayısı:

224 sayfa

Yayın yılı:

2017

Tahmini okuma süresi:

Yaklaşık 6 saat

Anahtar noktalar:

Temel proje yönetimi teorilerinin iyi açıklaması

Kişilerarası ilişkilere odaklanma

Derecelendirmeler:

4. 6/5 (Amazon) – "Bu, PromptWorks'te tüm yeni proje yöneticilerine kısa sürede hız kazanmaları için verdiğimiz ilk kitap. Son 10 yılda geliştirdiğimiz uygulamaları ve deneyimleri çok özlü ve anlaşılır bir formda özetlediğini görmekten çok memnun oldum. PM yöneticisi olarak, her bölümün sonundaki TL;DR'yi çok seviyorum! Anahtar noktaları teyit etmeme ve PM'lerimi belirli bölümlere hızlıca yönlendirmeme yardımcı oluyor. "

3. 9/5 (Goodreads)

Önerilen seviye:

Başlangıç

8. Proje Yönetimi Sizin İçin, Cesar Abeid

amazon üzerinden

Proje yönetimi stresiyle mi boğuşuyorsunuz? Bu kesinlikle zor olabilir. Ancak Abeid'in PM'ye bakış açısına dalın ve yönetim kararlarınızdan bir daha asla şüphe duymayacaksınız.

Abeid, proje yönetimini bir parkta yürüyüşe dönüştürür, kurumsal jargonu bir kenara bırakıp ilgi çekici ve ilham verici hikayelerle yerini alır. Bu hikayeler aracılığıyla yazar, sizi proje yönetimi merdiveninde adım adım yukarı taşır ve size güç verir.

Sayısız okuyucunun da onayladığı gibi, son sayfaya geldiğinizde, sizi zorlayan her türlü projeyi başarma konusunda yeni bir tutkuyla dolacaksınız. Bir dakika önce aşılmaz gibi görünen engeller? Birdenbire daha küçük ve aşılması kolay görünecek.

Yazar, bu kitabın karmaşık teorilere derinlemesine girmediğini, basitleştirilmiş bir sürüm sunduğunu kabul ediyor. Ancak basitlik, özellikle yeni başlayanlar için bir artı olabilir. Burada sunulan açık değerler ve dersler, şüpheleri gidermeye ve güveni artırmaya yardımcı olur.

Proje yönetimi görevlerinizde isteksizliği aşmak veya tıkanmış hissetmek istemiyorsanız, bu kitap tam size göre. Ancak, daha ileri düzeyde bilgi için diğer işlere yönelin.

"Bir aile şirketinde birçok farklı görev üstlenen biri olarak, ... proje yönetimi hakkında mevcut materyallerin çoğuyla bir bağlantı kuramıyordum. Proje yönetimi kitaplarının çoğu şirketlere yönelik olduğundan, dil benim için anlamlı değildi. Ancak, proje yönetimi konusunu inceledikçe, bu disiplinin bazı yönlerinin özellikle yararlı ve basit olduğunu fark ettim. ... siz de, günümüz iş dünyasının yeni projeler oluşturmasına, vaatlerini yerine getirmesine ve işleri halletmesine olanak tanıyan proje yönetiminin temel ilkelerini öğrenebilirsiniz. " – Cesar Abeid

Yazar(lar):

Cesar Abeid

Sayfa sayısı:

190 sayfa

Yayın yılı:

2015

Tahmini okuma süresi:

Yaklaşık 5 saat

Anahtar noktalar:

İlham alan okuyucular hemen verimli bir şekilde işe başlar

Motivasyon verici ve ilham verici hikayeler ve vaka çalışmalarıyla dolu

Derecelendirmeler:

4. 5/5 (Amazon) – "Cesar'ın proje yönetimi süreçlerini basitleştirerek daha kolay anlaşılır hale getirmesini beğendim. Proje Yönetimi konusunda yeniyseniz, bu kitap başlangıç yapmanıza ve doğru yola girmenize yardımcı olacaktır."

4/5 (Goodreads)

Önerilen seviye:

Başlangıç

9. Andy Crowe'dan Alpha Proje Yöneticileri

amazon üzerinden

Bu kitabı, büyük bir eserden çok ayrıntılı bir makale olarak düşünün, çünkü çoğunlukla bir araştırmayı özetlemektedir.

18 etiketli alfa (en yüksek puanı alan %2) dahil olmak üzere 860 proje yöneticisinden oluşan bir örneklem kullanarak, yazar bu alfaların beta'lardan alışkanlıklar, uygulamalar, proje yönetimi becerileri ve teknikler açısından neyin ayırdığını araştırıyor.

Hızlı ama içgörülü bir okuma sunan kitap, proje yönetimi alanında yaygın olan bazı yanlış algıları ortadan kaldırırken değerli ipuçları da veriyor. Kitap, dünyanın en başarılı proje yöneticilerinin özelliklerine ilişkin farklı bakış açılarını ortaya koyan, önemli içgörüler sunan derinlemesine röportajlar ve tartışmalar içeriyor.

"Kişiyi sorundan ayırmayı bir alışkanlık haline getirin." – Andy Crowe

Yazar(lar):

Andy Crowe

Sayfa sayısı:

208 sayfa

Yayın yılı:

2016

Tahmini okuma süresi:

Yaklaşık 5 ila 6 saat

Anahtar noktalar:

En başarılı proje yöneticilerinin alışkanlıklarını anlatan çok kısa bir okuma

En iyi %2'yi diğerlerinden ayıran özellikleri karşılaştırmalı olarak inceler

Derecelendirmeler:

4. 3/5 (Amazon) – "Bence bu harika bir kitap, 'en iyi %2'nin bildiği, diğerlerinin bilmediği şeyler' hakkında konuşuyor ve iletişim, en iyi proje yöneticilerinin üstün olduğu anahtar alanlardan biri olduğunu kesin olarak belirliyor. Özellikle iletişimle ilgili bölümü destekliyorum."

3. 9/5 (Goodreads)

Önerilen seviye:

Orta düzey

amazon üzerinden

Değişim süreklidir ve proje yönetimi stratejilerinin de buna uyum sağlaması doğaldır. Schmidt, proje yöneticilerinin bu değişen ortamda yol almalarına yardımcı olmak için bu modern stratejilere odaklanmaktadır.

Kitabın ana teması proje yürütme üzerine odaklanarak, teori ile gerçek hayattaki proje senaryoları arasındaki boşluğu doldurmak için pratik tavsiyeler sunuyor.

Bu proje yönetimi kitabı, deneyimli proje yöneticilerinin bile zor bulabileceği zorlukları ele alıyor. Büyük resmi çizerek proje portföy yönetimini iyileştirmenize rehberlik ediyor ve mikro yönetimden uzaklaşmanızı teşvik ediyor. Bunun yerine, projeyle ilgili temel "neden" sorularını anlamaya odaklanıyor.

"Birçok yönetici, araştırma veya eğitime yatırım yapmaktan kaçınmıştır çünkü bunların önümüzdeki çeyreklerde anlamlı faydalar sağlamayacağı düşünülmüştür. Bu dar görüşlü yöneticiler, bu tür yatırımların meyvesini vereceği zaman kendilerinin artık orada olmayacağını düşünmüştür!" – Terry Schmidt

Yazar(lar):

Terry Schmidt

Sayfa sayısı:

272 sayfa

Yayın yılı:

2009

Tahmini okuma süresi:

Yaklaşık 7 ila 8 saat

Anahtar noktalar:

Saf teori ile pratik uygulama arasındaki boşluğu verimli bir şekilde doldurur

Karmaşık sorunları ele aldığı için hem giriş yapmak isteyen yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için idealdir

Derecelendirmeler:

4. 4/5 (Amazon) – "Mantıksal çerçeve çalışması hakkında bulduğum ilk materyal, etiketlerden çok uygulamadan bahsediyor. Bu kitabı okumaya zaman ayırın ve hayallerinizi SMART hedeflerine dönüştürmenin yolunu bulun. Teşekkürler, Terry Schmidt"

3. 8/5 (Goodreads)

Önerilen seviye:

Orta ve İleri Düzey

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İşte bu kadar! Bu en iyi 10 proje yönetimi kitabı, proje yönetiminde yeni başlayanlardan uzmanlara kadar tüm yolculuğunuz boyunca güvenilir yol arkadaşlarınız olacak.

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