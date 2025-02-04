2025'in En İyi 10 Ramp Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Gider yönetimi yazılımı, finansal işlemlerinizi önemli ölçüde iyileştirir, maliyet tasarrufu fırsatları sunar ve nihayetinde kârlılığınızı artırır. ?

Ramp, çeşitli finansal platformlarla entegre olan kullanıcı dostu bir platform olmasıyla popülerlik kazanmış olsa da, tüm işletmelere uygun olmayabilir. Bu durumda, iş ihtiyaçlarınıza özel çeşitli özellikler sunan alternatifler aramalısınız.

İş akışlarını kolaylaştıran, görevleri otomatikleştiren ve kuruluşunuzun finansal hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan gider yönetimi yazılımlarının bir listesini oluşturduk.

Ramp alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Gider yönetimi yazılımı ararken bir özellik kontrol listesi bulundurmak faydalı olabilir. Dikkat etmeniz gereken en önemli özellikler şunlardır:

Kullanıcı dostu arayüz: Yönetim çözümleri aracı, teknik veya e-ticaret uzmanlığı olmayan müşteriler veya kullanıcılar için kolayca kullanılabilir olmalıdır Sorunsuz entegrasyonlar: Yazılım, mevcut yönetim sisteminiz ve banka hesabınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır Otomasyon: Ödemeleri ve hesap izlemeyi otomatikleştiren bir araç düşünün Maliyet etkinliği: Ödeme planlarını karşılaştırarak bütçenize en uygun, en maliyet etkin çözümü bulun Hedefler: İşletmenizin ihtiyaçları ve kullanım gereksinimleri için gerekli olan özellikleri göz önünde bulundurun

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Ramp Alternatifi

Bir gider yönetimi çözümünde nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendiğimize göre, 2024'ün en iyi 10 Ramp alternatifine göz atalım.

1. QuickBooks Online

quickBooks Online aracılığıyla

QuickBooks Online, küçük işletmelerin gelirlerini ve çalışanlarının giderlerini takip etmelerine, faturalarını göndermelerine ve tek bir hesaptan faturalarını ödemelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir muhasebe yazılımıdır. Kullanımı kolay ve uygun fiyatlı olması nedeniyle küçük işletmeler için popüler bir seçimdir.

QuickBooks Online'ın öne çıkan özelliklerinden biri, görevleri otomatikleştirme yeteneğidir. Makbuzları otomatik olarak yakalar ve makine öğrenimini kullanarak makbuzlardan verileri çıkarır. Ayrıca, önceden tanımlanmış veya özel şablonları kullanarak verileri defterlerinize girer.

QuickBooks Online'ın en iyi özellikleri

Tek bir hesapla gelirleri izleyin, giderleri ve rolleri kolayca yönetin

QuickBooks'un tüm maaş günü faaliyetlerinizi, hatasız vergilerinizi ve zamanında beyanname verme işlemlerinizi yönetmesine izin vererek vergi cezalarından kaçının

Şirket logonuzu ve iletişim bilgilerinizi içeren profesyonel görünümlü faturalar oluşturun ve gönderin

Harcama raporlamasını mobil cihazlardan daha kolay erişimle yönetin

Şablonlardan çeşitli gider raporlarına erişin ve oluşturun

QuickBooks Online sınırlamaları

Finansal bilgisi olmayan kullanıcılar için hafif bir öğrenme eğrisi

Çok sayıda kullanıcısı olan işletmeler için Ramp'tan daha pahalıdır

QuickBooks Online fiyatlandırması

30 gün ücretsiz deneme

Basit Başlangıç : Aylık 30 $

Temel özellikler : 60 $/ay

Artı : 90 $/ay

Gelişmiş: 200 $/ay

QuickBooks Online puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (3000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6000+ yorum)

2. TravelBank

travelBank aracılığıyla

TravelBank, giderlerin görünürlüğünü artırarak gider raporlamasını hızlandıran ve veri girişini otomatikleştiren uçtan uca bir gider yönetimi çözümüdür. Ayrıca fatura ödemelerini gerçekleştirir ve seyahat giderlerini yönetmek için seyahat politikaları belirlemenizi sağlar.

US Bank ile özel bir ortaklık sayesinde TravelBank, sanal kartları destekler ve 48.000'den fazla kişisel ve kurumsal kart ve bankadan işlemleri içe aktarır.

TravelBank'ın en iyi özellikleri

Optik Karakter Tanıma (OCR) yazılımını kullanarak makbuzlardan verileri otomatik olarak çıkararak zaman kazanın ve giderleri takip edin

Giderleri onaylamak için çok düzeyli iş akışları oluşturun

Harcama Yönetimi: Harcama sınırları belirleyin ve sunulacak gider türlerini kısıtlayın

Giderlerinizi muhasebe sisteminize kolayca aktarın

TravelBank sınırlamaları

Ramp veya diğer muhasebe yazılımları kadar özelleştirilebilir değildir

Çok sayıda özellik nedeniyle kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi gerekiyor

TravelBank fiyatlandırması

Seyahat : 25 $ kullanıcı/ay

Gider : 10 $ kullanıcı/ay

Seyahat ve Giderler: Özel fiyatlandırma

TravelBank puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

3. Zoho Expense

zoho Expense aracılığıyla

Zoho'nun gider yönetimi yazılımı Expense, şirketlere makbuz yakalama, gider izleme, kilometre izleme ve onay iş akışları dahil olmak üzere kapsamlı bir dizi özellik sunar.

Zoho Expense, ABD, Hindistan, İngiltere, Kanada, Avustralya, BAE ve Suudi Arabistan için özel sürümler sunar. Bu özel sürümlerde önceden yüklenmiş vergi uyumluluk zorunlulukları sayesinde vergi uyumluluğunu koruyabilir, gider makbuzları, denetim izleri ve politika ihlali raporları ile denetime hazır olabilirsiniz.

Zoho Expense'in en iyi özellikleri

Entegre GPS izleme özelliği ile çalışanların kilometrelerini otomatik olarak takip edin

Kurumsal kart gösterge paneli ile çalışanların kurumsal kredi kartlarını nasıl kullandığını izleyin

Hesap mutabakat sürecini otomatikleştirin ve ACH aracılığıyla gider geri ödemelerini gerçekleştirin

Eksiksiz bir gider yönetimi çözümü deneyimi için muhasebe yazılımıyla entegre edin

Zoho Expense sınırlamaları

Çalışan sayısı fazla olan küçük işletmeler için kullanıcı başına fiyatlandırma nedeniyle üst düzey planların maliyetleri yüksektir

Zaman takibi özelliğinin olmaması nedeniyle başka bir platform kullanmanız ve verileri iş yönetimi yazılımına aktarmanız gerekiyor

Zoho Expense fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Aylık 3 $/kullanıcı

Premium : Aylık 5 $/kullanıcı

Kurumsal: Aylık 8 $/kullanıcı

Zoho Expense puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

4. Spendesk

via Spendesk

Spendesk'in tek kullanımlık sanal kartları ve yinelenen abonelikler için kartları, şirketlerin risk ve dolandırıcılığa maruz kalma oranını azaltmada Ramp'ın en iyi alternatiflerinden biridir. Müşteri veya çalışan başına bir hesap, riski daha da azaltır.

Ayrıca bütçeler, gider politikaları ve ön onay ş Akışları ayarlayarak harcamaları kontrol edebilirsiniz.

Spendesk'in en iyi özellikleri

Kart ve kişi başına harcama kuralları belirleyin ve yetkili onaylayıcıları tanımlayın

Çalışanlara gider raporlaması için otomatik hatırlatıcılar gönderin ve ödemeleri gerçek zamanlı olarak izleyin

İşlemleri ve makbuzları muhasebe yazılımı çözümünüze entegre edin ve dışa aktarın

Merkezi abonelik yönetimi yazılımını kullanarak alacak hesaplarını takip edin

Birden fazla araçtan gelen nakit akışlarını birleştirerek maaş dışı tüm harcamaları kontrol edin

Spendesk sınırlamaları

İşletmelerin krediye erişiminin olmaması

Spendesk fiyatlandırması

Ücretsiz: Bir onaylayıcı dahil dört kullanıcı için

Temel özellikler: Özel fiyatlandırma

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Premium: Özel fiyatlandırma

Spendesk puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

5. Brex

brex aracılığıyla

Brex, modern AI muhasebe yazılımı ve entegre yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanan bir gider yönetimi platformu arayan şirketler içindir.

Platformun en yenilikçi özelliklerinden biri olan Brex AI asistanı, şirket politikaları, harcama limitleri ve diğer konularla ilgili soruları yanıtlar. Gider raporları sunmak ve makbuzları mutabakatlamak gibi gider görevlerini yerine getirir.

Brex'in en iyi özellikleri

Bütçe hedeflerine yönelik ilerlemenizi takip edin ve gerçek zamanlı harcama bilgileriyle gerektiğinde ayarlamalar yapın

Daha hızlı ve otomatik çalışan maaş bordrosu için maaş bordrosu sisteminizi entegre edin

Brex'in yapay zekası tarafından gönderilen uyarılarla potansiyel harcama sorunlarını belirleyin

Pist tahmini ve senaryo planlaması ile finansal KPI' larınızı yönetin

Yıllık geliriniz üzerinde olumlu bir etki yaratmak için mevcut ve gelecekteki harcama oranlarını tek bir yerden izleyin

Kişisel garantiler olmadan iş kredi kartlarını kullanın

Brex sınırlamaları

Abonelik tabanlı iş yazılımlarıyla entegrasyonlar eksik

Kurumsal kartlar, karmaşık bir ödül yapısına ve onay için yüksek sermaye gereksinimine sahiptir

Kişisel garantisiz iş kredi kartlarının onaylanması genellikle uzun zaman alır

Brex fiyatlandırması

Temel özellikler: 0 $ kullanıcı/ay

Premium: 12 $ kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Brex puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

6. Webexpenses

webexpenses aracılığıyla

Webexpenses, izlemeden gönderiye ve onaya kadar tüm gider yaşam döngüsünü kolaylaştırır.

Bu gider yönetimi platformu, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler için son derece özelleştirilebilir fiyatlandırmasıyla dikkat çekmektedir.

Webexpenses'ın küçük nakit modülü, imprest sistemi ile de uyumludur.

Webexpenses'ın en iyi özellikleri

Satın alım ve giderlerin gerçek zamanlı görünürlüğünü elde ederek günlük küçük nakit yönetimini iyileştirin

Para tasarrufu yapın ve vergi iadesi dolandırıcılık kontrollerini artırın

50'den fazla muhasebe sistemini destekleyen muhasebe yönetimi çözümünüzle entegre edin

Seyahatlerinizdeki karbon emisyonlarını izleyerek karbon ayak izinizi azaltın

Webexpenses sınırlamaları

İşlem başına fiyatlandırma, işlem hacmi büyük olan küçük işletmeler için pahalı hale gelir

Webexpenses fiyatlandırması

Sabit ücret : Özel fiyatlandırma

Aktif kullanım: Özel fiyatlandırma

Özel teklif: Özel fiyatlandırma

Webexpenses puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

7. BILL Harcama ve Gider

BILL Spend & Expense (eski adıyla Divvy), gider raporlama ve yönetim süreçlerinizi kolaylaştıran yenilikçi bir bulut tabanlı çözümdür ve her boyuttaki işletmenin görünürlük, kontrol ve ödüller elde etmesini sağlar.

BILL Spend & Expense, ücretsiz yazılımı, kurumsal kartları ve hesapları ile rakiplerinden ayrılır. Bu, müşterilerin çok fazla zaman ve para tasarrufu yapmasına yardımcı olur.

BILL Spend & Expense en iyi özellikleri

İş modelinize uygun 500 ila 5 milyon dolar arasında kredi limitlerine erişin ve işiniz büyüdükçe ölçeğinizi genişletin

Yıllık ücreti olmayan ve esnek ödülleri olan BILL Kurumsal kartlarla proaktif harcama kontrolleri ve dolandırıcılık koruması deneyimini yaşayın

FATURA Harcama ve Gider sınırlamaları

Kapsamlı entegrasyon yeteneklerinin eksikliği

Ramp gibi tedarikten ödemeye kadar tüm süreçleri kapsayan özellikler sunmaz

BILL Harcama ve Gider Fiyatlandırması

Ücretsiz

BILL Spend & Expense puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

8. Precoro

precoro aracılığıyla

Precoro, mevcut muhasebe yazılımınız ve finans sistemlerinizle entegre olan merkezi bir platform sağlar. Veri paylaşımını teşvik eder ve tüm harcamalarınızın merkezi bir görünümünü sunar.

Precoro'nun benzersiz özelliği, talep aşamasından ödemeye kadar tüm satın alma sürecini otomatikleştirme yeteneğidir. Kolaylaştırılmış satın alma talebi (PR) iş akışları, hızlı PR oluşturma, yönlendirme ve onaylama sağlar.

İnşaat sektöründeki kuruluşlar için bu, zamanında satın alma kararları ve daha iyi bütçe yönetimi sağlar. Ayrıca tedarik zincirinde gecikmeleri önler.

Precoro'nun en iyi özellikleri

Onaylanmış PR'lerden satın alma siparişlerinizi (PO) otomatikleştirin ve oluşturun

İnşaat proje bütçelerinizi yönetin ve güçlü envanter yönetimi araçlarından yararlanın

Üç yönlü satın alma siparişi, makbuz ve fatura eşleştirme ile raporlar oluşturun ve tutarsızlıkları izleyin

Precoro sınırlamaları

Bazı muhasebe çözümleriyle entegrasyon zor

Precoro fiyatlandırması

20 kullanıcıdan az olan küçük takımlar için: Aylık 35 $/kullanıcı

20'den fazla kullanıcısı olan daha büyük takımlar için: Özel fiyatlandırma

Precoro puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

9. Expensify

expensify aracılığıyla

Expensify, özellikle gelişmiş otomasyon ve karmaşık entegre yazılım özellikleri arayan işletmeler için Ramp'a cazip bir alternatiftir. Süreçleri kolaylaştırmanıza ve politikaları uygulamanıza olanak tanır. Benzersiz iş akışlarınıza uygun raporlar oluşturabilirsiniz.

Gelişmiş yapay zeka destekli otomasyon motoru, fiziksel makbuzları otomatik olarak çıkarır, kategorize eder, dijitalleştirir ve giderleri faturalara eşleştirir. Bu, manuel veri girişini önemli ölçüde azaltarak kullanıcılara zaman kazandırır ve doğruluğu artırır.

Expensify'ın en iyi özellikleri

Manuel mutabakatı ortadan kaldırın ve muhasebe yazılımınızdan içe aktarılan genel muhasebe (GL) kodlarıyla giderlerinize etiketler ekleyin

Birçok üçüncü taraf muhasebe yazılımını, bordro sistemlerini, CRM'leri ve proje yönetimi araçlarını entegre edin

Expensify sınırlamaları

Büyük kurumsal şirketler için tasarlanmış, küçük ve orta ölçekli işletmeler için pahalı

Expensify fiyatlandırması

Ücretsiz

Toplama : 10 $/kullanıcı/ay

Kontrol : 18 $/kullanıcı/ay

İzleme : Ayda 25 SmartScan'e kadar ücretsiz

Gönder: Ayda 25 SmartScan'e kadar ücretsiz

Expensify puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1500+ yorum)

10. Concur

concur aracılığıyla

Concur, entegre seyahat, gider ve fatura yönetimi sunar. Ramp gibi, Concur da kapsamlı yönetim çözümleriyle gider yönetimi faaliyetlerinizi otomatikleştirir.

Politika uygulamaları, seyahat rezervasyonlarının kolaylaştırılması ve etkinlik kayıtlarının basitleştirilmesi yoluyla çalışanların giderlerini yönetebilirsiniz. Özelleştirilebilir gösterge panelleri kullanarak gider ve çalışan izleme verilerinden içgörüler sağlar.

Concur'un en iyi özellikleri

Otomatik fatura eşleştirme ile çift ödemeleri ve gecikme ücretlerini önleyin, manuel veri girişini azaltın ve hataları ortadan kaldırın

Başlangıç ve varış adreslerini veya GPS'i kullanarak kilometreleri otomatik olarak kaydedin

Otomatik olarak oluşturulan sanal, tek kullanımlık kredi kartıyla çalışanlarınızın seyahat giderlerini güvence altına alın

Concur sınırlamaları

Kapsamlı özellikler kullanıcı eğitimi gerektirir

Yeni başlayanlar, kullanıcı arayüzüne ve özelliklerine alışmak için zamana ihtiyaç duyar

Concur fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Concur puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (1900+ yorum)

Ramp ve alternatifleri müşterilerine gider yönetimi platformları sunarken, ClickUp onlara genel finansları yönetmek için kapsamlı araçlar sunar.

ClickUp

ClickUp'ı keşfederek projelerinizi AI gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonlarıyla yönetin

ClickUp, sıradan bir proje yönetimi aracı değildir. Sizin gibi finans takımlarını güçlendiren kapsamlı bir platformdur. Net finansal hedefler belirlemenize, bunları eyleme geçirilebilir dönüm noktalarına bölmenize ve özel durumlarla ilerlemeyi izlemenize olanak tanır.

İhtiyacınız olan raporları tek bir yerde, ClickUp'ta ayarlayın

ClickUp'ın finans yazılımı, özel gösterge panelleri oluşturarak ve güçlü hesaplamalar gerçekleştirerek iş akışınızı kolaylaştırır. Finans hedeflerini izlemenize ve gelişmiş finans yönetimi için raporlar oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp Çalışma Alanı'ndan proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın

ClickUp'ın muhasebe yazılımı, görsel bir veritabanı aracılığıyla bütçeleri ve hesapları yönetmenizi sağlar. Müşterileri ve faturaları izlemeye yardımcı olmasının yanı sıra, ödeme hatırlatıcıları ve özel istekler için özelleştirilebilir bileşenler eklemenize olanak tanır. Bu araç, rutin muhasebe görevlerini otomatikleştirmede mükemmeldir.

ClickUp, finans ile ilgili her şey için merkezi merkezinizdir. Banka hesaplarını bağlayın, işlemleri içe aktarın ve giderleri zahmetsizce kategorilere ayırın.

ClickUp Finans Yönetimi Şablonu ile tüm finansal verilerinizi merkezileştirebilir ve kolaylıkla yönetebilirsiniz

ClickUp'ın Finans Yönetimi Şablonu ile finansal durumunuzu kuşbakışı görünümünde izleyin. Harcamalarınızı bütçenize göre takip edin ve özel finansal hedefler belirleyin. 28 Özel Durum özelliğini kullanarak finansal projelerinizi kolayca izleyin.

İşbirliğine dayalı bir ortam oluşturmak için tasarlanan ClickUp'ın finans yetenekleri, bu öne çıkan özelliklerin ötesine geçerek finans takımları için özel olarak tasarlanmış bütçeleme, tahmin ve proje yönetimi gibi özellikler sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın güvenli platformunu kullanarak raporları hem şirket içinde hem de şirket dışında paydaşlarla paylaşın

Dakikalar içinde özelleştirilebilir raporlar oluşturun

ClickUp'ın formül alanlarıyla ROI, proje karlılığı veya üç aylık kazançlar gibi muhasebe hesaplamalarını takip edin

Yinelenen görevler ve faturalar için hatırlatıcılar alın

Bütçelenen tutarlar, giderler, satıcı bilgileri ve ödeme tarihleri için özel alanlar aracılığıyla hesap bilgilerinizi zenginleştirin

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananlar için hafif bir öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

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Seçenekleriniz arasında gezinirken ve verimliliği artıracak bir çözüm ararken, bütünsel iş akışı optimizasyonu sizi karlılığa hazırlayacaktır.

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