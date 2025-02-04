2025'in En İyi 10 Ramp Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

Gider yönetimi yazılımı, finansal işlemlerinizi önemli ölçüde iyileştirir, maliyet tasarrufu fırsatları sunar ve nihayetinde kârlılığınızı artırır. ?
Ramp, çeşitli finansal platformlarla entegre olan kullanıcı dostu bir platform olmasıyla popülerlik kazanmış olsa da, tüm işletmelere uygun olmayabilir. Bu durumda, iş ihtiyaçlarınıza özel çeşitli özellikler sunan alternatifler aramalısınız.
İş akışlarını kolaylaştıran, görevleri otomatikleştiren ve kuruluşunuzun finansal hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan gider yönetimi yazılımlarının bir listesini oluşturduk.
Ramp alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Gider yönetimi yazılımı ararken bir özellik kontrol listesi bulundurmak faydalı olabilir. Dikkat etmeniz gereken en önemli özellikler şunlardır:
- Kullanıcı dostu arayüz: Yönetim çözümleri aracı, teknik veya e-ticaret uzmanlığı olmayan müşteriler veya kullanıcılar için kolayca kullanılabilir olmalıdır
- Sorunsuz entegrasyonlar: Yazılım, mevcut yönetim sisteminiz ve banka hesabınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmalıdır
- Otomasyon: Ödemeleri ve hesap izlemeyi otomatikleştiren bir araç düşünün
- Maliyet etkinliği: Ödeme planlarını karşılaştırarak bütçenize en uygun, en maliyet etkin çözümü bulun
- Hedefler: İşletmenizin ihtiyaçları ve kullanım gereksinimleri için gerekli olan özellikleri göz önünde bulundurun
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Ramp Alternatifi
Bir gider yönetimi çözümünde nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendiğimize göre, 2024'ün en iyi 10 Ramp alternatifine göz atalım.
1. QuickBooks Online
QuickBooks Online, küçük işletmelerin gelirlerini ve çalışanlarının giderlerini takip etmelerine, faturalarını göndermelerine ve tek bir hesaptan faturalarını ödemelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir muhasebe yazılımıdır. Kullanımı kolay ve uygun fiyatlı olması nedeniyle küçük işletmeler için popüler bir seçimdir.
QuickBooks Online'ın öne çıkan özelliklerinden biri, görevleri otomatikleştirme yeteneğidir. Makbuzları otomatik olarak yakalar ve makine öğrenimini kullanarak makbuzlardan verileri çıkarır. Ayrıca, önceden tanımlanmış veya özel şablonları kullanarak verileri defterlerinize girer.
QuickBooks Online'ın en iyi özellikleri
- Tek bir hesapla gelirleri izleyin, giderleri ve rolleri kolayca yönetin
- QuickBooks'un tüm maaş günü faaliyetlerinizi, hatasız vergilerinizi ve zamanında beyanname verme işlemlerinizi yönetmesine izin vererek vergi cezalarından kaçının
- Şirket logonuzu ve iletişim bilgilerinizi içeren profesyonel görünümlü faturalar oluşturun ve gönderin
- Harcama raporlamasını mobil cihazlardan daha kolay erişimle yönetin
- Şablonlardan çeşitli gider raporlarına erişin ve oluşturun
QuickBooks Online sınırlamaları
- Finansal bilgisi olmayan kullanıcılar için hafif bir öğrenme eğrisi
- Çok sayıda kullanıcısı olan işletmeler için Ramp'tan daha pahalıdır
QuickBooks Online fiyatlandırması
- 30 gün ücretsiz deneme
- Basit Başlangıç: Aylık 30 $
- Temel özellikler: 60 $/ay
- Artı: 90 $/ay
- Gelişmiş: 200 $/ay
QuickBooks Online puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (3000+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (6000+ yorum)
2. TravelBank
TravelBank, giderlerin görünürlüğünü artırarak gider raporlamasını hızlandıran ve veri girişini otomatikleştiren uçtan uca bir gider yönetimi çözümüdür. Ayrıca fatura ödemelerini gerçekleştirir ve seyahat giderlerini yönetmek için seyahat politikaları belirlemenizi sağlar.
US Bank ile özel bir ortaklık sayesinde TravelBank, sanal kartları destekler ve 48.000'den fazla kişisel ve kurumsal kart ve bankadan işlemleri içe aktarır.
TravelBank'ın en iyi özellikleri
- Optik Karakter Tanıma (OCR) yazılımını kullanarak makbuzlardan verileri otomatik olarak çıkararak zaman kazanın ve giderleri takip edin
- Giderleri onaylamak için çok düzeyli iş akışları oluşturun
- Harcama Yönetimi: Harcama sınırları belirleyin ve sunulacak gider türlerini kısıtlayın
- Giderlerinizi muhasebe sisteminize kolayca aktarın
TravelBank sınırlamaları
- Ramp veya diğer muhasebe yazılımları kadar özelleştirilebilir değildir
- Çok sayıda özellik nedeniyle kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi gerekiyor
TravelBank fiyatlandırması
- Seyahat: 25 $ kullanıcı/ay
- Gider: 10 $ kullanıcı/ay
- Seyahat ve Giderler: Özel fiyatlandırma
TravelBank puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
3. Zoho Expense
Zoho'nun gider yönetimi yazılımı Expense, şirketlere makbuz yakalama, gider izleme, kilometre izleme ve onay iş akışları dahil olmak üzere kapsamlı bir dizi özellik sunar.
Zoho Expense, ABD, Hindistan, İngiltere, Kanada, Avustralya, BAE ve Suudi Arabistan için özel sürümler sunar. Bu özel sürümlerde önceden yüklenmiş vergi uyumluluk zorunlulukları sayesinde vergi uyumluluğunu koruyabilir, gider makbuzları, denetim izleri ve politika ihlali raporları ile denetime hazır olabilirsiniz.
Zoho Expense'in en iyi özellikleri
- Entegre GPS izleme özelliği ile çalışanların kilometrelerini otomatik olarak takip edin
- Kurumsal kart gösterge paneli ile çalışanların kurumsal kredi kartlarını nasıl kullandığını izleyin
- Hesap mutabakat sürecini otomatikleştirin ve ACH aracılığıyla gider geri ödemelerini gerçekleştirin
- Eksiksiz bir gider yönetimi çözümü deneyimi için muhasebe yazılımıyla entegre edin
Zoho Expense sınırlamaları
- Çalışan sayısı fazla olan küçük işletmeler için kullanıcı başına fiyatlandırma nedeniyle üst düzey planların maliyetleri yüksektir
- Zaman takibi özelliğinin olmaması nedeniyle başka bir platform kullanmanız ve verileri iş yönetimi yazılımına aktarmanız gerekiyor
Zoho Expense fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Aylık 3 $/kullanıcı
- Premium: Aylık 5 $/kullanıcı
- Kurumsal: Aylık 8 $/kullanıcı
Zoho Expense puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (900'den fazla yorum)
4. Spendesk
Spendesk'in tek kullanımlık sanal kartları ve yinelenen abonelikler için kartları, şirketlerin risk ve dolandırıcılığa maruz kalma oranını azaltmada Ramp'ın en iyi alternatiflerinden biridir. Müşteri veya çalışan başına bir hesap, riski daha da azaltır.
Ayrıca bütçeler, gider politikaları ve ön onay ş Akışları ayarlayarak harcamaları kontrol edebilirsiniz.
Spendesk'in en iyi özellikleri
- Kart ve kişi başına harcama kuralları belirleyin ve yetkili onaylayıcıları tanımlayın
- Çalışanlara gider raporlaması için otomatik hatırlatıcılar gönderin ve ödemeleri gerçek zamanlı olarak izleyin
- İşlemleri ve makbuzları muhasebe yazılımı çözümünüze entegre edin ve dışa aktarın
- Merkezi abonelik yönetimi yazılımını kullanarak alacak hesaplarını takip edin
- Birden fazla araçtan gelen nakit akışlarını birleştirerek maaş dışı tüm harcamaları kontrol edin
Spendesk sınırlamaları
- İşletmelerin krediye erişiminin olmaması
Spendesk fiyatlandırması
- Ücretsiz: Bir onaylayıcı dahil dört kullanıcı için
- Temel özellikler: Özel fiyatlandırma
- Ölçek: Özel fiyatlandırma
- Premium: Özel fiyatlandırma
Spendesk puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (390+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)
5. Brex
Brex, modern AI muhasebe yazılımı ve entegre yapay zeka ve makine öğreniminden yararlanan bir gider yönetimi platformu arayan şirketler içindir.
Platformun en yenilikçi özelliklerinden biri olan Brex AI asistanı, şirket politikaları, harcama limitleri ve diğer konularla ilgili soruları yanıtlar. Gider raporları sunmak ve makbuzları mutabakatlamak gibi gider görevlerini yerine getirir.
Brex'in en iyi özellikleri
- Bütçe hedeflerine yönelik ilerlemenizi takip edin ve gerçek zamanlı harcama bilgileriyle gerektiğinde ayarlamalar yapın
- Daha hızlı ve otomatik çalışan maaş bordrosu için maaş bordrosu sisteminizi entegre edin
- Brex'in yapay zekası tarafından gönderilen uyarılarla potansiyel harcama sorunlarını belirleyin
- Pist tahmini ve senaryo planlaması ile finansal KPI' larınızı yönetin
- Yıllık geliriniz üzerinde olumlu bir etki yaratmak için mevcut ve gelecekteki harcama oranlarını tek bir yerden izleyin
- Kişisel garantiler olmadan iş kredi kartlarını kullanın
Brex sınırlamaları
- Abonelik tabanlı iş yazılımlarıyla entegrasyonlar eksik
- Kurumsal kartlar, karmaşık bir ödül yapısına ve onay için yüksek sermaye gereksinimine sahiptir
- Kişisel garantisiz iş kredi kartlarının onaylanması genellikle uzun zaman alır
Brex fiyatlandırması
- Temel özellikler: 0 $ kullanıcı/ay
- Premium: 12 $ kullanıcı/ay
- Kurumsal: Özel fiyatlandırma
Brex puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
6. Webexpenses
Webexpenses, izlemeden gönderiye ve onaya kadar tüm gider yaşam döngüsünü kolaylaştırır.
Bu gider yönetimi platformu, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler için son derece özelleştirilebilir fiyatlandırmasıyla dikkat çekmektedir.
Webexpenses'ın küçük nakit modülü, imprest sistemi ile de uyumludur.
Webexpenses'ın en iyi özellikleri
- Satın alım ve giderlerin gerçek zamanlı görünürlüğünü elde ederek günlük küçük nakit yönetimini iyileştirin
- Para tasarrufu yapın ve vergi iadesi dolandırıcılık kontrollerini artırın
- 50'den fazla muhasebe sistemini destekleyen muhasebe yönetimi çözümünüzle entegre edin
- Seyahatlerinizdeki karbon emisyonlarını izleyerek karbon ayak izinizi azaltın
Webexpenses sınırlamaları
- İşlem başına fiyatlandırma, işlem hacmi büyük olan küçük işletmeler için pahalı hale gelir
Webexpenses fiyatlandırması
- Sabit ücret: Özel fiyatlandırma
- Aktif kullanım: Özel fiyatlandırma
- Özel teklif: Özel fiyatlandırma
Webexpenses puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
7. BILL Harcama ve Gider
BILL Spend & Expense (eski adıyla Divvy), gider raporlama ve yönetim süreçlerinizi kolaylaştıran yenilikçi bir bulut tabanlı çözümdür ve her boyuttaki işletmenin görünürlük, kontrol ve ödüller elde etmesini sağlar.
BILL Spend & Expense, ücretsiz yazılımı, kurumsal kartları ve hesapları ile rakiplerinden ayrılır. Bu, müşterilerin çok fazla zaman ve para tasarrufu yapmasına yardımcı olur.
BILL Spend & Expense en iyi özellikleri
- İş modelinize uygun 500 ila 5 milyon dolar arasında kredi limitlerine erişin ve işiniz büyüdükçe ölçeğinizi genişletin
- Yıllık ücreti olmayan ve esnek ödülleri olan BILL Kurumsal kartlarla proaktif harcama kontrolleri ve dolandırıcılık koruması deneyimini yaşayın
FATURA Harcama ve Gider sınırlamaları
- Kapsamlı entegrasyon yeteneklerinin eksikliği
- Ramp gibi tedarikten ödemeye kadar tüm süreçleri kapsayan özellikler sunmaz
BILL Harcama ve Gider Fiyatlandırması
- Ücretsiz
BILL Spend & Expense puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
8. Precoro
Precoro, mevcut muhasebe yazılımınız ve finans sistemlerinizle entegre olan merkezi bir platform sağlar. Veri paylaşımını teşvik eder ve tüm harcamalarınızın merkezi bir görünümünü sunar.
Precoro'nun benzersiz özelliği, talep aşamasından ödemeye kadar tüm satın alma sürecini otomatikleştirme yeteneğidir. Kolaylaştırılmış satın alma talebi (PR) iş akışları, hızlı PR oluşturma, yönlendirme ve onaylama sağlar.
İnşaat sektöründeki kuruluşlar için bu, zamanında satın alma kararları ve daha iyi bütçe yönetimi sağlar. Ayrıca tedarik zincirinde gecikmeleri önler.
Precoro'nun en iyi özellikleri
- Onaylanmış PR'lerden satın alma siparişlerinizi (PO) otomatikleştirin ve oluşturun
- İnşaat proje bütçelerinizi yönetin ve güçlü envanter yönetimi araçlarından yararlanın
- Üç yönlü satın alma siparişi, makbuz ve fatura eşleştirme ile raporlar oluşturun ve tutarsızlıkları izleyin
Precoro sınırlamaları
- Bazı muhasebe çözümleriyle entegrasyon zor
Precoro fiyatlandırması
- 20 kullanıcıdan az olan küçük takımlar için: Aylık 35 $/kullanıcı
- 20'den fazla kullanıcısı olan daha büyük takımlar için: Özel fiyatlandırma
Precoro puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)
9. Expensify
Expensify, özellikle gelişmiş otomasyon ve karmaşık entegre yazılım özellikleri arayan işletmeler için Ramp'a cazip bir alternatiftir. Süreçleri kolaylaştırmanıza ve politikaları uygulamanıza olanak tanır. Benzersiz iş akışlarınıza uygun raporlar oluşturabilirsiniz.
Gelişmiş yapay zeka destekli otomasyon motoru, fiziksel makbuzları otomatik olarak çıkarır, kategorize eder, dijitalleştirir ve giderleri faturalara eşleştirir. Bu, manuel veri girişini önemli ölçüde azaltarak kullanıcılara zaman kazandırır ve doğruluğu artırır.
Expensify'ın en iyi özellikleri
- Manuel mutabakatı ortadan kaldırın ve muhasebe yazılımınızdan içe aktarılan genel muhasebe (GL) kodlarıyla giderlerinize etiketler ekleyin
- Birçok üçüncü taraf muhasebe yazılımını, bordro sistemlerini, CRM'leri ve proje yönetimi araçlarını entegre edin
Expensify sınırlamaları
- Büyük kurumsal şirketler için tasarlanmış, küçük ve orta ölçekli işletmeler için pahalı
Expensify fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Toplama: 10 $/kullanıcı/ay
- Kontrol: 18 $/kullanıcı/ay
- İzleme: Ayda 25 SmartScan'e kadar ücretsiz
- Gönder: Ayda 25 SmartScan'e kadar ücretsiz
Expensify puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1200+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1500+ yorum)
10. Concur
Concur, entegre seyahat, gider ve fatura yönetimi sunar. Ramp gibi, Concur da kapsamlı yönetim çözümleriyle gider yönetimi faaliyetlerinizi otomatikleştirir.
Politika uygulamaları, seyahat rezervasyonlarının kolaylaştırılması ve etkinlik kayıtlarının basitleştirilmesi yoluyla çalışanların giderlerini yönetebilirsiniz. Özelleştirilebilir gösterge panelleri kullanarak gider ve çalışan izleme verilerinden içgörüler sağlar.
Concur'un en iyi özellikleri
- Otomatik fatura eşleştirme ile çift ödemeleri ve gecikme ücretlerini önleyin, manuel veri girişini azaltın ve hataları ortadan kaldırın
- Başlangıç ve varış adreslerini veya GPS'i kullanarak kilometreleri otomatik olarak kaydedin
- Otomatik olarak oluşturulan sanal, tek kullanımlık kredi kartıyla çalışanlarınızın seyahat giderlerini güvence altına alın
Concur sınırlamaları
- Kapsamlı özellikler kullanıcı eğitimi gerektirir
- Yeni başlayanlar, kullanıcı arayüzüne ve özelliklerine alışmak için zamana ihtiyaç duyar
Concur fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Concur puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (5000+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (1900+ yorum)
Diğer Finansal Yönetim Araçları
Ramp ve alternatifleri müşterilerine gider yönetimi platformları sunarken, ClickUp onlara genel finansları yönetmek için kapsamlı araçlar sunar.
ClickUp
ClickUp, sıradan bir proje yönetimi aracı değildir. Sizin gibi finans takımlarını güçlendiren kapsamlı bir platformdur. Net finansal hedefler belirlemenize, bunları eyleme geçirilebilir dönüm noktalarına bölmenize ve özel durumlarla ilerlemeyi izlemenize olanak tanır.
ClickUp'ın finans yazılımı, özel gösterge panelleri oluşturarak ve güçlü hesaplamalar gerçekleştirerek iş akışınızı kolaylaştırır. Finans hedeflerini izlemenize ve gelişmiş finans yönetimi için raporlar oluşturmanıza yardımcı olur.
ClickUp'ın muhasebe yazılımı, görsel bir veritabanı aracılığıyla bütçeleri ve hesapları yönetmenizi sağlar. Müşterileri ve faturaları izlemeye yardımcı olmasının yanı sıra, ödeme hatırlatıcıları ve özel istekler için özelleştirilebilir bileşenler eklemenize olanak tanır. Bu araç, rutin muhasebe görevlerini otomatikleştirmede mükemmeldir.
ClickUp, finans ile ilgili her şey için merkezi merkezinizdir. Banka hesaplarını bağlayın, işlemleri içe aktarın ve giderleri zahmetsizce kategorilere ayırın.
ClickUp'ın Finans Yönetimi Şablonu ile finansal durumunuzu kuşbakışı görünümünde izleyin. Harcamalarınızı bütçenize göre takip edin ve özel finansal hedefler belirleyin. 28 Özel Durum özelliğini kullanarak finansal projelerinizi kolayca izleyin.
İşbirliğine dayalı bir ortam oluşturmak için tasarlanan ClickUp'ın finans yetenekleri, bu öne çıkan özelliklerin ötesine geçerek finans takımları için özel olarak tasarlanmış bütçeleme, tahmin ve proje yönetimi gibi özellikler sunar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp'ın güvenli platformunu kullanarak raporları hem şirket içinde hem de şirket dışında paydaşlarla paylaşın
- Dakikalar içinde özelleştirilebilir raporlar oluşturun
- ClickUp'ın formül alanlarıyla ROI, proje karlılığı veya üç aylık kazançlar gibi muhasebe hesaplamalarını takip edin
- Yinelenen görevler ve faturalar için hatırlatıcılar alın
- Bütçelenen tutarlar, giderler, satıcı bilgileri ve ödeme tarihleri için özel alanlar aracılığıyla hesap bilgilerinizi zenginleştirin
ClickUp sınırlamaları
- İlk kez kullananlar için hafif bir öğrenme eğrisi
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)
Verimlilik Katlayıcıyı Bulmak
Seçenekleriniz arasında gezinirken ve verimliliği artıracak bir çözüm ararken, bütünsel iş akışı optimizasyonu sizi karlılığa hazırlayacaktır.
Ramp'a alternatifler ararken önemli olan bir aracı başka bir araçla değiştirmek değildir. Önemli olan, ClickUp'ın zengin özelliklere sahip ekosistemi gibi çeşitli çözümler aracılığıyla gizli değeri bulmaktır. Bunu, rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlayan iş akışınıza bir destek olarak düşünün.
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