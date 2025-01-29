2025'te Açılış Sayfaları Oluşturmak için En İyi 10 Unbounce Alternatifi

Unbounce, kullanıcı dostu arayüzü, özelleştirme seçenekleri ve sıfır kodlama gereksinimi ile tanınan, açılış sayfaları oluşturmak için önde gelen bir yapay zeka destekli platformdur.

CDP'ler, e-posta pazarlama çözümleri ve Google Analytics gibi analiz platformları gibi üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ancak, Unbounce tüm iş gereksinimlerini karşılamaz.

Kullanıcılar, mobil uyumlu özelliklerin eksikliği nedeniyle alternatifler aramaya ihtiyaç duyarlar.

Bu kılavuzu kullanarak Unbounce'un en iyi 10 alternatifini keşfedin ve özelliklerini, destek altyapısını ve fiyatlandırma modellerini öğrenerek özel ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulun.

Unbounce alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Unbounce alternatiflerini incelemeden önce, bir açılış sayfası oluşturucuda bulunması gereken bazı özelliklere göz atalım:

Kullanıcı dostu arayüz: Basit ve sezgisel arayüz, acemi kullanıcıların bile aracı kolayca kullanmasına yardımcı olur

Şablonlar ve temalar: Araç, çeşitli amaçlara uygun, özelleştirilebilir çok çeşitli temalara ve şablonlara sahip olmalıdır

Mobil duyarlılık: Araç, önemli mobil duyarlılık ile büyüyen mobil kullanıcı tabanına hitap etmelidir

A/B testi: Farklı sürümleri test ederek ve en iyisini seçerek açılış sayfanızı iyileştiren bir araç arayın

AI yetenekleri: Optimum içerik oluşturma ve ilgi çekici CTA'lar için AI'yı kullanan bir araç idealdir

Analitik ve raporlama ile entegrasyon: Araç, analitik ve raporlama araçlarıyla entegre olarak içgörüler toplamalıdır

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Unbounce Alternatifi

İdeal aracı nasıl değerlendireceğimizi öğrendiğimize göre, 2024'ün en iyi Unbounce alternatiflerine bir göz atalım.

1. Instapage

via Instapage

Instapage, kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü ve kapsamlı özelleştirme özelliklerine sahip, açılış sayfaları oluşturmak için kullanılan bir yapay zeka aracıdır.

Birçok pazarlamacı, CRO'ya (Dönüşüm oranı optimizasyonu) büyük ölçüde yardımcı olduğu için, kullanıcıların ilgi alanlarına göre reklam trafiğini dinamik olarak açılış sayfalarına dağıtarak yüksek dönüşüm oranına sahip açılış sayfaları oluşturma yeteneğini takdir ediyor.

Instapage'in en iyi özellikleri

Daha iyi kullanıcı etkileşimi için AMP sayfaları ve deneyimlerini entegre edin

AI kullanarak zahmetsizce ilgi çekici içerikler oluşturun

Sayfa terklerini en aza indirmek için çıkış niyetini uygulayın

Gelişmiş takım verimliliği için çoklu kullanıcı işbirliğini etkinleştirin

Veri koruması için GDPR uyumluluğunu sağlayın

Instapage sınırlamaları

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için pahalı

Lead oluşturma pop-up'ları tüm planlarda çok basittir

Instapage fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 14 gün

Oluşturma : Yıllık 199 $

Dönüştür: Özel fiyatlandırma

Instapage puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

2. Landingi

via Landingi

Landingi, dijital pazarlamacıların yüksek performanslı açılış sayfaları oluşturmasına yardımcı olur. En sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicilerden birine, çeşitli şablon kütüphanesine (400+) ve davranış kalıplarını analiz etmek için etkinlik izleyicilere sahiptir.

Ayrıca 170'den fazla entegrasyon ile birlikte gelir, bu da çeşitli boyut ve sektörlerdeki kuruluşlar için benimsenmesini kolaylaştırır.

Landingi'nin en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş tasarımlar için özelleştirilebilir şablonlardan oluşan bir kitaplığa erişin

Sezgisel pop-up'lar ve overlay'ler ekleyerek etkileşimi artırın

Etkinlik izleyicileri kullanarak kullanıcı davranışlarını izleyin ve yolculukları optimize edin

Landingi sınırlamaları

Mobil uyumluluk bazen biraz hantal olabilir

Temel plan, özel yazı tipleri ve simgeler gibi güçlü özelliklerden yoksundur

Landingi fiyatlandırması

Ücretsiz: Sınırlı özellikler

Lite : 29 $/ay

Profesyonel : 49 $/ay

Ajans : 149 $/ay

Sınırsız: 1000 $/ay

Landingi puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (170+ yorum)

3. Hubspot Pazarlama Merkezi

hubspot aracılığıyla

Hubspot, uçtan uca gelen pazarlama faaliyetlerini yönetmek için tam donanımlı bir pazarlama platformudur. Çekici açılış sayfaları oluşturmaktan gelişmiş raporlamaya kadar her şeyi yapar.

Bağımsız olarak çalışan diğer açılış sayfası araçlarının aksine, HubSpot açılış sayfası oluşturmayı kapsamlı bir dijital pazarlama ekosistemine entegre eder. Hubspot açılış sayfaları, alıcının yolculuğu boyunca tutarlı ve kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi garanti ettiğini iddia eder.

Hubspot Marketing Hub'ın en iyi özellikleri

Hepsi bir arada gelen pazarlama platformuyla verimliliği artırın

CRM'yi sorunsuz bir şekilde entegre ederek veri yönetimini kolaylaştırın

Gelişmiş analiz ve raporlama ile pazarlama çabalarınızı etkili bir şekilde izleyin

Hubspot Marketing Hub sınırlamaları

Diğer pazarlama araçlarına kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Sınırlı özelleştirme

Hubspot Marketing Hub fiyatlandırması

Bireyler ve küçük takımlar için

Ücretsiz Araçlar: Sınırlı özellikler

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 890 $'dan başlayan fiyatlarla

İşletmeler ve kurumsal müşteriler için

Profesyonel: 890 $/ay

Enterprise: 3.600 $/ay

HubSpot Marketing Hub puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (5600+ yorum)

4. LeadPages

leadPages aracılığıyla

LeadPages, çeşitli sofistike ve kullanımı kolay açılış sayfası şablonları sunar.

Ayrıca, sayfanızın etkinliğini değerlendirmenize ve mevcut kurulumla potansiyel müşteri oluşturma olasılığı hakkında derecelendirmeler sunan potansiyel müşteri ölçer ile de dikkat çekmektedir.

Leadpages'in en iyi özellikleri

Kolaylaştırılmış bir platformla potansiyel müşteri oluşturmaya odaklanın

Açılış sayfası oluşturmak için kullanımı kolay, sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanın

Entegre edilmiş önemli e-posta pazarlama hizmetlerine ve CRM platformlarına erişin

Leadpages sınırlamaları

Rakiplere kıyasla daha az özelleştirme seçeneği

Sınırlı gelişmiş analiz ve raporlama özellikleri

Leadpages fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 14 gün

Standart : Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 99 $

Gelişmiş: Özel fiyatlandırma

Leadpages puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (290+ yorum)

5. GetResponse

via GetResponse

GetResponse, görsel olarak çekici açılış sayfalarını anında oluşturan harika bir AI istemiyle birlikte gelir.

İşletmenizin adı, açıklaması ve logosu (marka renklerini almak için logoları kullanır) gibi birkaç ayrıntı eklemek, saniyeler içinde güzel görünümlü, özelleştirilebilir bir açılış sayfası oluşturur.

Ayrıca, özel açılış sayfalarından oluşturulan verileri listelere sorunsuz bir şekilde eklemenizi ve yeniden hedefleme kampanyaları için kullanmanızı sağlar.

GetResponse'un en iyi özellikleri

Metin yazımı için içerik oluşturmak üzere AI özelliklerinden yararlanın

Açılış sayfası şablonlarını özelleştirin

Otomatik satış hunisi oluşturucusundan yararlanın

GetResponse sınırlamaları

Gelişmiş özelliklere uyum sağlayan yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi

Bazı kullanıcılar arayüzü biraz karmaşık buluyor

GetResponse fiyatlandırması

Ücretsiz deneme mevcut

E-posta Pazarlama : Aylık 19 $

Pazarlama Otomasyonu : 59 $/ay

E-ticaret pazarlaması: 119 $/ay

GetResponse puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (470+ yorum)

6. ActiveCampaign

activeCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign'deki açılış sayfası oluşturucu, tüm kaynaklarınızı merkezi olarak depolamanıza olanak tanıyarak erişilebilirliği kolaylaştırır.

Kullanıcılar, sorunsuz kayıt sürecini takdir ediyor. Araçlar ayrıca satır içi formlar, potansiyel müşteri puanlama ve koşullu içerik konusunda da yardımcı oluyor.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

Son derece özelleştirilebilir açılış sayfası şablonlarından yararlanın

Yeni kullanıcıların hız kazanması için kapsamlı bir kaynak kitaplığı edinin

Gelişmiş gösterge paneli ve izlenen metriklerle açılış sayfası performansını anlayın

ActiveCampaign sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, açılış sayfalarında A/B testlerinin yeterli olmadığını düşünüyor

AI ile ilgili özellikler yok

ActiveCampaign fiyatlandırması

Lite : Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla

Artı : Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 149 $'dan başlar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2000+ yorum)

7. Wishpond

via Wishpond

Wishpond, potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri etkileşimi için kapsamlı özelliklere sahip bir pazarlama paketidir.

Onu diğerlerinden ayıran özelliği, açılış sayfalarının hızlı yüklenmesine yardımcı olan, dünyanın dört bir yanına yerleştirilmiş yüksek hızlı sunucularıdır.

Ayrıca, sayfaların kolayca teslim edilmesi için özel alan adlarının, Wishpond alt alan adlarının veya Facebook sekmelerinin kullanımına da olanak tanır.

Wishpond'un en iyi özellikleri

Daha fazla ziyaretçiyi dönüştürmek için pop-up'lar ve karşılama matları ekleyin

Kullanıcı dostu sürükle ve bırak açılış sayfası düzenleyicisiyle hızlı bir şekilde çekici sayfalar oluşturun

Tek tıklamayla A/B bölünmüş testleri kullanın

Wishpond sınırlamaları

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin yetersiz olduğunu bildiriyor

Deneme sürümü mevcut değil

Wishpond fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Wishpond puanları ve yorumları

G2 : 3,7/5 (150+ yorum)

Capterra: 4/5 (120+ yorum)

8. Brevo

via Brevo

Eskiden SendInBlue olarak bilinen Brevo, zengin özelliklere sahip, kullanımı kolay bir açılış sayfası oluşturucu ile birlikte gelir.

Açılış sayfalarında hem e-posta hem de SMS otomasyonu için entegrasyonları ile dikkat çekmektedir. Böylece, potansiyel müşteriler oluşturduğunuzda, bunlar doğrudan yeniden hedefleme listelerine girer.

Brevo'nun en iyi özellikleri

Açılış sayfalarında çoklu kişiselleştirme ve segmentasyon özelliklerinin keyfini çıkarın

Sezgisel düzenleyiciyi kullanarak e-posta kampanyaları ve haber bültenleri oluşturun

Özel olarak oluşturulmuş açılış sayfaları

Veri gizliliği için günlük saklama özelliklerini özelleştirin

Brevo sınırlamaları

Ücretsiz plan, açılış sayfası özellikleri içermez

Raporlama ve analizlerde ayrıntı eksikliği

Brevo fiyatlandırması

Ücretsiz: Sınırsız kişi

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

İş : Kullanıcı başına aylık 65 $'dan başlar

BrevoPlus: Özel fiyatlandırma

Brevo puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1850+ yorum)

9. OptimizePress

optimizePress aracılığıyla

OptimizePress, WordPress tabanlı açılış sayfaları oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Sayfadaki her öğeyi özelleştirmenize olanak tanıyan yüzlerce açılış sayfası şablonu ile birlikte gelir.

WordPress kullanıcıları için OptimizePress, yalnızca WordPress uyumlu sayfalar oluşturduğu için doğal bir uzantı haline gelir.

OptimizePress'in en iyi özellikleri

Temel plandan sınırsız açılış sayfası oluşturun

Optimize University ile yeni kullanıcı olarak premium pazarlama eğitimi alın

Son derece duyarlı müşteri desteği fonksiyonunun keyfini çıkarın

30 gün boyunca risksiz para iade garantisinden yararlanın

OptimizePress sınırlamaları

Ücretsiz plan, açılış sayfası oluşturucuları içermez

Yalnızca WordPress'e özel uzantılar sunar

OptimizePress fiyatlandırması

Yalnızca Oluşturucu : Kullanıcı başına yıllık 179 $

Suite Starter : Kullanıcı başına yıllık 299 $

Suite Pro: Kullanıcı başına yıllık 499 $

OptimizePress puanları ve yorumları

G2 : 3,9/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

10. OptinMonster

optinMonster aracılığıyla

OptinMonster, yeni başlayanlar için uygun bir açılış sayfası oluşturucu. Açılış sayfaları oluşturmak için sorunsuz ve kullanımı kolay bir araç olarak bilinir. Önceden oluşturulmuş bir şablon seçin, markanızın diline göre özelleştirin, test edin ve ayarlayın.

Pop-up'lar, kayan çubuklar, tam ekran kaplamalar ve slaytlar dahil olmak üzere çeşitli form türleri ile birlikte gelir ve potansiyel müşteri oluşturma çabalarını artırır.

Ayrıca, kullanıcı deneyimini iyileştiren sayfa içi kişiselleştirme özellikleri de sunar.

OptinMonster'ın en iyi özellikleri

Çok çeşitli form türleri ve kullanıcı arayüzü elde edin

Coğrafi konum hedeflemeyi kullanın ve açılış sayfaları oluşturun

Hiper kişiselleştirilmiş hedefleme için segmentasyon motorunu kullanın

Oyunlaştırma pazarlaması için oyunlaştırılmış çarkları kullanın

OptinMonster sınırlamaları

Mobil cihazlardan erişildiğinde bazı özellikler duyarlılık konusunda eksiklikler gösteriyor

AI özelliği yoktur

OptinMonster fiyatlandırması

Temel : 16 $/ay

Artı : Aylık 32 $

Pro : 69 $/ay

Growth: 99 $/ay

OptinMonster puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (80+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (70+ yorum)

Unbounce ve bahsettiğimiz araçlar potansiyel müşteri oluşturma ve dönüşümlere odaklanırken, ClickUp gibi hepsi bir arada araçlar pazarlama kampanyalarınızı kolaylaştırmanıza, işlevler arası işbirliğini sağlamanıza, AI yardımıyla harika içerikler oluşturmanıza ve projeleri etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp

ClickUp, pazarlama takımınızla sorunsuz bir işbirliği için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir

ClickUp, pazarlama kampanyaları oluşturmanıza ve yürütmenize, silolar halinde çalışmanın zorluklarını aşmanıza ve verimliliği artırmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın pazarlama paketi, kampanyalar oluşturmak ve izlemek, hatta diğer takımlarla işbirliği yaparak onların görüş ve onaylarını almak için ortak bir çalışma alanı sunar.

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ClickUp'ın gücü, pazarlama proje yönetiminin ötesine geçer. İçerik pazarlama kampanyalarınız için yüksek kaliteli içerik oluşturmada da çok önemlidir. E-posta metni, açılış sayfası içeriği veya bloglar olsun, hedefleri ClickUp'ın AI istemine girin ve hemen çalışmaya başlayın.

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ClickUp'ın en iyi özellikleri

İçerik yazımını saniyeler içinde daha profesyonel, doğrudan veya ilgi çekici hale getirin

Ücretsiz planlarıyla proje yönetimini keşfedin

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde üretmesini kolaylaştırır

ClickUp AI 'nın komutlarını kullanarak hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik oluşturun

Herhangi bir metni vurgulayın ve AI araç çubuğunun onu optimize etmesine izin verin

Yönetim görevlerini kolaylaştırmak için anında özetler ve eylem öğeleri oluşturun

Platform içinde dilleri çevirin, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapın

Gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği için dijital Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi hayata geçirin

ClickUp Belgeleri ile yaratıcı özet belgeleri işbirliği içinde yönetin

Net talimatlar verin ve prova okuma ile içerik geri bildirim sürecini hızlandırın

ClickUp sınırlamaları

Oyunlaştırma seçeneklerinin eksikliği

Bazı kullanıcılar zaman takibi seçeneğinin iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

En İyisini Seçmek: Size Uygun Mükemmel Bir Açılış Sayfası Oluşturma Aracı

Açılış sayfaları oluşturmak için doğru aracı seçmek, pazarlama başarınız için önemlidir. Unbounce alternatiflerinin her birinin, Instapage'in harika yapay zekası veya Landingi'nin kolay düzenleyicisi gibi kendine özgü güçlü yönleri vardır.

Açılış sayfası araçlarına ilişkin bu kapsamlı incelemeyi tamamlarken, ClickUp gibi proje yönetimi araçlarının, uçtan uca proje yönetimini geliştirmek için yapay zekayı kullanma becerileri sayesinde büyüme hacklemede bir müttefik haline geldiği açıktır.

ClickUp, pazarlamacılara birçok olanak sunar.

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