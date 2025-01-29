2025'te Açılış Sayfaları Oluşturmak için En İyi 10 Unbounce Alternatifi

Unbounce, kullanıcı dostu arayüzü, özelleştirme seçenekleri ve sıfır kodlama gereksinimi ile tanınan, açılış sayfaları oluşturmak için önde gelen bir yapay zeka destekli platformdur.
CDP'ler, e-posta pazarlama çözümleri ve Google Analytics gibi analiz platformları gibi üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ancak, Unbounce tüm iş gereksinimlerini karşılamaz.
Kullanıcılar, mobil uyumlu özelliklerin eksikliği nedeniyle alternatifler aramaya ihtiyaç duyarlar.
Bu kılavuzu kullanarak Unbounce'un en iyi 10 alternatifini keşfedin ve özelliklerini, destek altyapısını ve fiyatlandırma modellerini öğrenerek özel ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulun.
Unbounce alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Unbounce alternatiflerini incelemeden önce, bir açılış sayfası oluşturucuda bulunması gereken bazı özelliklere göz atalım:
- Kullanıcı dostu arayüz: Basit ve sezgisel arayüz, acemi kullanıcıların bile aracı kolayca kullanmasına yardımcı olur
- Şablonlar ve temalar: Araç, çeşitli amaçlara uygun, özelleştirilebilir çok çeşitli temalara ve şablonlara sahip olmalıdır
- Mobil duyarlılık: Araç, önemli mobil duyarlılık ile büyüyen mobil kullanıcı tabanına hitap etmelidir
- A/B testi: Farklı sürümleri test ederek ve en iyisini seçerek açılış sayfanızı iyileştiren bir araç arayın
- AI yetenekleri: Optimum içerik oluşturma ve ilgi çekici CTA'lar için AI'yı kullanan bir araç idealdir
- Analitik ve raporlama ile entegrasyon: Araç, analitik ve raporlama araçlarıyla entegre olarak içgörüler toplamalıdır
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Unbounce Alternatifi
İdeal aracı nasıl değerlendireceğimizi öğrendiğimize göre, 2024'ün en iyi Unbounce alternatiflerine bir göz atalım.
1. Instapage
Instapage, kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü ve kapsamlı özelleştirme özelliklerine sahip, açılış sayfaları oluşturmak için kullanılan bir yapay zeka aracıdır.
Birçok pazarlamacı, CRO'ya (Dönüşüm oranı optimizasyonu) büyük ölçüde yardımcı olduğu için, kullanıcıların ilgi alanlarına göre reklam trafiğini dinamik olarak açılış sayfalarına dağıtarak yüksek dönüşüm oranına sahip açılış sayfaları oluşturma yeteneğini takdir ediyor.
Instapage'in en iyi özellikleri
- Daha iyi kullanıcı etkileşimi için AMP sayfaları ve deneyimlerini entegre edin
- AI kullanarak zahmetsizce ilgi çekici içerikler oluşturun
- Sayfa terklerini en aza indirmek için çıkış niyetini uygulayın
- Gelişmiş takım verimliliği için çoklu kullanıcı işbirliğini etkinleştirin
- Veri koruması için GDPR uyumluluğunu sağlayın
Instapage sınırlamaları
- Küçük ve orta ölçekli işletmeler için pahalı
- Lead oluşturma pop-up'ları tüm planlarda çok basittir
Instapage fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme: 14 gün
- Oluşturma: Yıllık 199 $
- Dönüştür: Özel fiyatlandırma
Instapage puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
2. Landingi
Landingi, dijital pazarlamacıların yüksek performanslı açılış sayfaları oluşturmasına yardımcı olur. En sezgisel sürükle ve bırak düzenleyicilerden birine, çeşitli şablon kütüphanesine (400+) ve davranış kalıplarını analiz etmek için etkinlik izleyicilere sahiptir.
Ayrıca 170'den fazla entegrasyon ile birlikte gelir, bu da çeşitli boyut ve sektörlerdeki kuruluşlar için benimsenmesini kolaylaştırır.
Landingi'nin en iyi özellikleri
- Kişiselleştirilmiş tasarımlar için özelleştirilebilir şablonlardan oluşan bir kitaplığa erişin
- Sezgisel pop-up'lar ve overlay'ler ekleyerek etkileşimi artırın
- Etkinlik izleyicileri kullanarak kullanıcı davranışlarını izleyin ve yolculukları optimize edin
Landingi sınırlamaları
- Mobil uyumluluk bazen biraz hantal olabilir
- Temel plan, özel yazı tipleri ve simgeler gibi güçlü özelliklerden yoksundur
Landingi fiyatlandırması
- Ücretsiz: Sınırlı özellikler
- Lite: 29 $/ay
- Profesyonel: 49 $/ay
- Ajans: 149 $/ay
- Sınırsız: 1000 $/ay
Landingi puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (270+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (170+ yorum)
3. Hubspot Pazarlama Merkezi
Hubspot, uçtan uca gelen pazarlama faaliyetlerini yönetmek için tam donanımlı bir pazarlama platformudur. Çekici açılış sayfaları oluşturmaktan gelişmiş raporlamaya kadar her şeyi yapar.
Bağımsız olarak çalışan diğer açılış sayfası araçlarının aksine, HubSpot açılış sayfası oluşturmayı kapsamlı bir dijital pazarlama ekosistemine entegre eder. Hubspot açılış sayfaları, alıcının yolculuğu boyunca tutarlı ve kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi garanti ettiğini iddia eder.
Hubspot Marketing Hub'ın en iyi özellikleri
- Hepsi bir arada gelen pazarlama platformuyla verimliliği artırın
- CRM'yi sorunsuz bir şekilde entegre ederek veri yönetimini kolaylaştırın
- Gelişmiş analiz ve raporlama ile pazarlama çabalarınızı etkili bir şekilde izleyin
Hubspot Marketing Hub sınırlamaları
- Diğer pazarlama araçlarına kıyasla daha yüksek fiyatlandırma
- Sınırlı özelleştirme
Hubspot Marketing Hub fiyatlandırması
Bireyler ve küçük takımlar için
- Ücretsiz Araçlar: Sınırlı özellikler
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 890 $'dan başlayan fiyatlarla
İşletmeler ve kurumsal müşteriler için
- Profesyonel: 890 $/ay
- Enterprise: 3.600 $/ay
HubSpot Marketing Hub puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (5600+ yorum)
4. LeadPages
LeadPages, çeşitli sofistike ve kullanımı kolay açılış sayfası şablonları sunar.
Ayrıca, sayfanızın etkinliğini değerlendirmenize ve mevcut kurulumla potansiyel müşteri oluşturma olasılığı hakkında derecelendirmeler sunan potansiyel müşteri ölçer ile de dikkat çekmektedir.
Leadpages'in en iyi özellikleri
- Kolaylaştırılmış bir platformla potansiyel müşteri oluşturmaya odaklanın
- Açılış sayfası oluşturmak için kullanımı kolay, sürükle ve bırak düzenleyiciyi kullanın
- Entegre edilmiş önemli e-posta pazarlama hizmetlerine ve CRM platformlarına erişin
Leadpages sınırlamaları
- Rakiplere kıyasla daha az özelleştirme seçeneği
- Sınırlı gelişmiş analiz ve raporlama özellikleri
Leadpages fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme: 14 gün
- Standart: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Gelişmiş: Özel fiyatlandırma
Leadpages puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (290+ yorum)
5. GetResponse
GetResponse, görsel olarak çekici açılış sayfalarını anında oluşturan harika bir AI istemiyle birlikte gelir.
İşletmenizin adı, açıklaması ve logosu (marka renklerini almak için logoları kullanır) gibi birkaç ayrıntı eklemek, saniyeler içinde güzel görünümlü, özelleştirilebilir bir açılış sayfası oluşturur.
Ayrıca, özel açılış sayfalarından oluşturulan verileri listelere sorunsuz bir şekilde eklemenizi ve yeniden hedefleme kampanyaları için kullanmanızı sağlar.
GetResponse'un en iyi özellikleri
- Metin yazımı için içerik oluşturmak üzere AI özelliklerinden yararlanın
- Açılış sayfası şablonlarını özelleştirin
- Otomatik satış hunisi oluşturucusundan yararlanın
GetResponse sınırlamaları
- Gelişmiş özelliklere uyum sağlayan yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi
- Bazı kullanıcılar arayüzü biraz karmaşık buluyor
GetResponse fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme mevcut
- E-posta Pazarlama: Aylık 19 $
- Pazarlama Otomasyonu: 59 $/ay
- E-ticaret pazarlaması: 119 $/ay
GetResponse puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (470+ yorum)
6. ActiveCampaign
ActiveCampaign'deki açılış sayfası oluşturucu, tüm kaynaklarınızı merkezi olarak depolamanıza olanak tanıyarak erişilebilirliği kolaylaştırır.
Kullanıcılar, sorunsuz kayıt sürecini takdir ediyor. Araçlar ayrıca satır içi formlar, potansiyel müşteri puanlama ve koşullu içerik konusunda da yardımcı oluyor.
ActiveCampaign'in en iyi özellikleri
- Son derece özelleştirilebilir açılış sayfası şablonlarından yararlanın
- Yeni kullanıcıların hız kazanması için kapsamlı bir kaynak kitaplığı edinin
- Gelişmiş gösterge paneli ve izlenen metriklerle açılış sayfası performansını anlayın
ActiveCampaign sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, açılış sayfalarında A/B testlerinin yeterli olmadığını düşünüyor
- AI ile ilgili özellikler yok
ActiveCampaign fiyatlandırması
- Lite: Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan fiyatlarla
- Artı: Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 149 $'dan başlar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ActiveCampaign puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2000+ yorum)
7. Wishpond
Wishpond, potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri etkileşimi için kapsamlı özelliklere sahip bir pazarlama paketidir.
Onu diğerlerinden ayıran özelliği, açılış sayfalarının hızlı yüklenmesine yardımcı olan, dünyanın dört bir yanına yerleştirilmiş yüksek hızlı sunucularıdır.
Ayrıca, sayfaların kolayca teslim edilmesi için özel alan adlarının, Wishpond alt alan adlarının veya Facebook sekmelerinin kullanımına da olanak tanır.
Wishpond'un en iyi özellikleri
- Daha fazla ziyaretçiyi dönüştürmek için pop-up'lar ve karşılama matları ekleyin
- Kullanıcı dostu sürükle ve bırak açılış sayfası düzenleyicisiyle hızlı bir şekilde çekici sayfalar oluşturun
- Tek tıklamayla A/B bölünmüş testleri kullanın
Wishpond sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin yetersiz olduğunu bildiriyor
- Deneme sürümü mevcut değil
Wishpond fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Wishpond puanları ve yorumları
- G2: 3,7/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4/5 (120+ yorum)
8. Brevo
Eskiden SendInBlue olarak bilinen Brevo, zengin özelliklere sahip, kullanımı kolay bir açılış sayfası oluşturucu ile birlikte gelir.
Açılış sayfalarında hem e-posta hem de SMS otomasyonu için entegrasyonları ile dikkat çekmektedir. Böylece, potansiyel müşteriler oluşturduğunuzda, bunlar doğrudan yeniden hedefleme listelerine girer.
Brevo'nun en iyi özellikleri
- Açılış sayfalarında çoklu kişiselleştirme ve segmentasyon özelliklerinin keyfini çıkarın
- Sezgisel düzenleyiciyi kullanarak e-posta kampanyaları ve haber bültenleri oluşturun
- Özel olarak oluşturulmuş açılış sayfaları
- Veri gizliliği için günlük saklama özelliklerini özelleştirin
Brevo sınırlamaları
- Ücretsiz plan, açılış sayfası özellikleri içermez
- Raporlama ve analizlerde ayrıntı eksikliği
Brevo fiyatlandırması
- Ücretsiz: Sınırsız kişi
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla
- İş: Kullanıcı başına aylık 65 $'dan başlar
- BrevoPlus: Özel fiyatlandırma
Brevo puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (650+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1850+ yorum)
9. OptimizePress
OptimizePress, WordPress tabanlı açılış sayfaları oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Sayfadaki her öğeyi özelleştirmenize olanak tanıyan yüzlerce açılış sayfası şablonu ile birlikte gelir.
WordPress kullanıcıları için OptimizePress, yalnızca WordPress uyumlu sayfalar oluşturduğu için doğal bir uzantı haline gelir.
OptimizePress'in en iyi özellikleri
- Temel plandan sınırsız açılış sayfası oluşturun
- Optimize University ile yeni kullanıcı olarak premium pazarlama eğitimi alın
- Son derece duyarlı müşteri desteği fonksiyonunun keyfini çıkarın
- 30 gün boyunca risksiz para iade garantisinden yararlanın
OptimizePress sınırlamaları
- Ücretsiz plan, açılış sayfası oluşturucuları içermez
- Yalnızca WordPress'e özel uzantılar sunar
OptimizePress fiyatlandırması
- Yalnızca Oluşturucu: Kullanıcı başına yıllık 179 $
- Suite Starter: Kullanıcı başına yıllık 299 $
- Suite Pro: Kullanıcı başına yıllık 499 $
OptimizePress puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)
10. OptinMonster
OptinMonster, yeni başlayanlar için uygun bir açılış sayfası oluşturucu. Açılış sayfaları oluşturmak için sorunsuz ve kullanımı kolay bir araç olarak bilinir. Önceden oluşturulmuş bir şablon seçin, markanızın diline göre özelleştirin, test edin ve ayarlayın.
Pop-up'lar, kayan çubuklar, tam ekran kaplamalar ve slaytlar dahil olmak üzere çeşitli form türleri ile birlikte gelir ve potansiyel müşteri oluşturma çabalarını artırır.
Ayrıca, kullanıcı deneyimini iyileştiren sayfa içi kişiselleştirme özellikleri de sunar.
OptinMonster'ın en iyi özellikleri
- Çok çeşitli form türleri ve kullanıcı arayüzü elde edin
- Coğrafi konum hedeflemeyi kullanın ve açılış sayfaları oluşturun
- Hiper kişiselleştirilmiş hedefleme için segmentasyon motorunu kullanın
- Oyunlaştırma pazarlaması için oyunlaştırılmış çarkları kullanın
OptinMonster sınırlamaları
- Mobil cihazlardan erişildiğinde bazı özellikler duyarlılık konusunda eksiklikler gösteriyor
- AI özelliği yoktur
OptinMonster fiyatlandırması
- Temel: 16 $/ay
- Artı: Aylık 32 $
- Pro: 69 $/ay
- Growth: 99 $/ay
OptinMonster puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (70+ yorum)
Diğer Pazarlama Araçları
Unbounce ve bahsettiğimiz araçlar potansiyel müşteri oluşturma ve dönüşümlere odaklanırken, ClickUp gibi hepsi bir arada araçlar pazarlama kampanyalarınızı kolaylaştırmanıza, işlevler arası işbirliğini sağlamanıza, AI yardımıyla harika içerikler oluşturmanıza ve projeleri etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
ClickUp
ClickUp, pazarlama kampanyaları oluşturmanıza ve yürütmenize, silolar halinde çalışmanın zorluklarını aşmanıza ve verimliliği artırmanıza yardımcı olur.
ClickUp'ın pazarlama paketi, kampanyalar oluşturmak ve izlemek, hatta diğer takımlarla işbirliği yaparak onların görüş ve onaylarını almak için ortak bir çalışma alanı sunar.
ClickUp'ın gücü, pazarlama proje yönetiminin ötesine geçer. İçerik pazarlama kampanyalarınız için yüksek kaliteli içerik oluşturmada da çok önemlidir. E-posta metni, açılış sayfası içeriği veya bloglar olsun, hedefleri ClickUp'ın AI istemine girin ve hemen çalışmaya başlayın.
ClickUp ayrıca, verimliliğinizi artırmak ve pazarlama hedeflerinize verimli bir şekilde ulaşmak için içerik takvimleri, pazarlama yol haritaları ve içerik yazımı oluşturmak için harika bir şablon kitaplığı ile birlikte gelir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İçerik yazımını saniyeler içinde daha profesyonel, doğrudan veya ilgi çekici hale getirin
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- ClickUp AI'nın komutlarını kullanarak hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik oluşturun
- Herhangi bir metni vurgulayın ve AI araç çubuğunun onu optimize etmesine izin verin
- Yönetim görevlerini kolaylaştırmak için anında özetler ve eylem öğeleri oluşturun
- Platform içinde dilleri çevirin, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapın
- Gerçek zamanlı veya eşzamansız işbirliği için dijital Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi hayata geçirin
- ClickUp Belgeleri ile yaratıcı özet belgeleri işbirliği içinde yönetin
- Net talimatlar verin ve prova okuma ile içerik geri bildirim sürecini hızlandırın
ClickUp sınırlamaları
- Oyunlaştırma seçeneklerinin eksikliği
- Bazı kullanıcılar zaman takibi seçeneğinin iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyor
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
En İyisini Seçmek: Size Uygun Mükemmel Bir Açılış Sayfası Oluşturma Aracı
Açılış sayfaları oluşturmak için doğru aracı seçmek, pazarlama başarınız için önemlidir. Unbounce alternatiflerinin her birinin, Instapage'in harika yapay zekası veya Landingi'nin kolay düzenleyicisi gibi kendine özgü güçlü yönleri vardır.
Açılış sayfası araçlarına ilişkin bu kapsamlı incelemeyi tamamlarken, ClickUp gibi proje yönetimi araçlarının, uçtan uca proje yönetimini geliştirmek için yapay zekayı kullanma becerileri sayesinde büyüme hacklemede bir müttefik haline geldiği açıktır.
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