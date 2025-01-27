2025'in En İyi 10 Docusign Alternatifi ve Rakibi

Dijital belgeleri gönderme veya alma alışkanlığınız varsa, bu tür alışverişlerde daha yüksek güvenilirlik ve kimlik doğrulama sağlamak için yollar arayabilirsiniz.

Bu nedenle, DocuSign ve DocuSign alternatifleri gibi araçlar, tek bir kağıdı tüm tarafların elektronik imzalarıyla yasal olarak bağlayıcı bir belgeye dönüştürebildikleri için büyük popülerlik kazanmıştır.

Ayrıca, dijital imza çözümleri zaman, çaba ve kaynak tasarrufu sağlar. Belgeyi indirip, yazdırıp, mürekkeple imzalayıp, tarayıp geri göndermeniz gerektiğini düşünün; bu dört adım fazla.

Ancak, DocuSign alternatifleri arıyorsanız, bunlar sizin için uygun olmayabilir.

Elbette, kullanıcıların belgeleri elektronik olarak imzalamasına, dijital denetim izleri oluşturmasına, yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturmasına, özel markalama eklemesine ve daha fazlasını yapmasına olanak tanır. Ancak, gelişmiş belge düzenleme ve toplu formlar bulunmazken, zarf sınırları ile kullanım kısıtlaması vardır.

DocuSign ortamında imzalayanları veya rollerini değiştirmek ve zarf transferleri yapmak gereksiz yere karmaşıktır.

Dahası, DocuSign, yüksek fiyatına rağmen istenen düzeyde müşteri desteği sunmamaktadır.

Neyse ki, belge imzalama sürecinizi kolaylaştırmak için DocuSign'a alternatif on seçenek var!

DocuSign alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

DocuSign alternatifleri listemizi açıklamadan önce, alternatiflerin sahip olması gereken bazı özellikleri ve nitelikleri hızlıca gözden geçirelim. DocuSign alternatiflerini incelerken dikkate alınması gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:

Kullanım kolaylığı : e-İmza platformu, teknolojiye çok aşina olmayan kullanıcılara bile hizmet verebilmek için basitleştirilmiş bir imza süreci ile sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır

Yasal geçerlilik : Dijital imzaların geçerli ve uygulanabilir olması için, yasal olarak bağlayıcı e-İmza çözümü, sektör ve coğrafi bölgeye bağlı olarak ESIGN Yasası, UETA, eIDAS, PIPEDA, Elektronik İşlemler Yasası vb. standartlara ve düzenlemelere uygun olmalıdır

Belge düzenleyici : Dijital imza yazılımı bir belge düzenleyici gerektirmeyebilir, ancak elinizin altında bir tane olması onu mükemmel bir DocuSign alternatifi haline getirir. Belgeleri düzenlemek ve değiştirmek için kullanabilir, hatta elektronik imzalar alırken şablonları kullanabilirsiniz

Güvenlik ve uyumluluk : Elektronik imza gerektiren dijital belgeler gizli olabilir. Bu nedenle, belgenin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için, özellikle HIPAA veya GDPR gibi düzenlemelerin geçerli olduğu durumlarda, uçtan uca şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulama, denetim izleri vb. önlemlerle korunmalıdır

Kimlik doğrulama : Elektronik imza aracı, amaçlanan imzalayan kişinin belgeyi imzaladığından emin olmak için biyometrik doğrulama, erişim kodu veya e-posta doğrulama gibi kimlik doğrulama yöntemleri kullanabilir

Belge izleme : Bu özellik, belgenin durumunu izlemenizi sağlar. Belgenin kimde olduğu, kimlerin imzaladığı ve kimlerin henüz imzalamadığına dair üst düzey bir görünüm, imza sürecinde hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar

Bildirimler ve hatırlatıcılar : Belgenin konumunu veya ilerlemesini bilmek yeterli değildir. DocuSign'ın alternatifleri, imza sürecinin zamanında tamamlanmasını sağlamak için belge gönderen kişiye ve imza sahiplerine otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler göndermelidir

Mobil erişilebilirlik: DocuSign, Apple ve Android cihazlarda kullanılabilir. Bu nedenle, DocuSign'ın alternatiflerinin de hareket halindeyken elektronik imza atmak için mobil uygulamalarla birlikte sunulması mantıklıdır. Dünya imza için durmayacak kadar hızlı

Kullanabileceğiniz En İyi 10 DocuSign Alternatifi

Ücretli, yasal olarak bağlayıcı imza çözümleri veya ücretsiz planlı elektronik imza çözümleri arıyorsanız, belgeleri imzalamak için DocuSign alternatifleri olarak bazı sağlam rakipler burada.

1. PandaDoc

PandaDoc aracılığıyla

PandaDoc, kullanıcıların belgeleri kolayca oluşturmasına, izlemesine ve göndermesine olanak tanıyan tanınmış bir belge otomasyon platformudur. Önde gelen DocuSign alternatiflerinden biri olan PandaDoc, gerçek zamanlı işbirliği, belge izleme, özel markalama ve çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla yerel entegrasyon gibi gelişmiş özellikleri destekleyerek elektronik imzalamayı ötesine taşır.

PandaDoc'un en iyi özellikleri

Sezgisel sürükle ve bırak belge düzenleyiciyi kullanarak uçtan uca belge oluşturma ve paylaşım

Sözleşme yürütme ve uygulama için sınırsız ve yasal olarak bağlayıcı dijital imzalar

750'den fazla yeniden kullanılabilir şablona sahip zengin belge kitaplığı

Değişken yazı tipleri, renkler, tipografi vb. ile özelleştirilebilir imzalar.

Belgelerin elektronik olarak imzalanması için hatırlatıcılar ayarlayın

CRM, ödeme, verimlilik vb. için yaklaşık 20 iş uygulamasıyla entegre olur.

PandaDoc sınırlamaları

Öncelikle sözleşme yönetimine yönelik

Web sitesi yavaş, hatalı ve bazen güvenilmez

PandaDoc fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme sunar.

Essentials: Aylık koltuk başına 35 $

İş: Aylık koltuk başına 65 $

Enterprise planları: Özel fiyatlandırma

PandaDoc ayrıca belge başına fiyatlandırma da sunmaktadır. Bu fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçerek hacminize göre fiyatlandırmayı belirlemeniz gerekir.

PandaDoc puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.257 yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.057 yorum)

2. Dropbox Sign (eski adıyla HelloSign)

dropbox Sign aracılığıyla

DocuSign alternatifleri listemizin bir sonraki sırasında, tanınmış bir dosya barındırma platformu olan Dropbox tarafından satın alındıktan sonra Dropbox Sign olarak yeniden markalanan HelloSign yer alıyor. İmzalama sürecini dijital ve güvenli hale getirerek basitleştiren bir elektronik imza çözümüdür.

Dropbox Sign'ın en iyi özellikleri

Hareket halindeyken belgeleri imzalamak için mobil uyumlu formlar

PDF veya Word dosyalar için yasal olarak bağlayıcı elektronik imzalar isteyin.

Dropbox + Sign Essentials planı, belge paylaşımı için Dropbox'ın en iyi özelliklerini ve belge imzalamak için Sign Essentials'ın en iyi özelliklerini bir araya getirir

Bulut depolama sağlayıcıları, İK araçları, CRM'ler vb. ile kod gerektirmeyen entegrasyonlar.

22 dilde elektronik imzaları destekler

Dropbox Sign sınırlamaları

Belge oluşturma veya düzenleme çözümleri ile birlikte gelmez

Ödemeleri toplamak veya belgeleri analiz etmek için gelişmiş özellikler yoktur

Dropbox Sign fiyatlandırması

Dropbox Sign, yalnızca elektronik imza için geçerli olan ücretsiz bir plan ile 30 günlük ücretsiz deneme sunar.

Essentials: Aylık 20 $

Dropbox + Sign Essentials: Aylık 22 $

Standart: Aylık koltuk başına 30 $

Premium: Özel fiyatlandırma

Dropbox Sign puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.099 yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.422 yorum)

3. Signaturely

signaturely aracılığıyla

Basit ve amaca yönelik DocuSign alternatifleri arıyorsanız, Signaturely dikkatinizi çekecektir. Gereksiz özellikleri ortadan kaldıran bu pratik ve uygun fiyatlı elektronik imza çözümü, vaat ettiği şeyi yapar: imzaları toplar.

Signaturely'nin en iyi özellikleri

Tek noktadan belge oluşturma ve erişim yönetimi aracı

Belgeleri imzalamak için hızlı işlevselliğe sahip, karmaşık olmayan ve sezgisel arayüz

Belgeleri henüz imzalamamış kişilere otomatik bildirimler ve hatırlatıcılar

60 uluslararası e-imza yasası tarafından desteklenen yasal olarak bağlayıcı dijital imzalar

Belgeler için yeniden kullanılabilir şablonlar ve özel markalama

Signaturely sınırlamaları

Özel bir mobil uygulaması yoktur

Yerleşik belge düzenleyici yoktur

Google Drive, Dropbox, OneDrive ve Box ile sınırlı entegrasyonlar.

Signaturely fiyatlandırma

Signaturely, ücretli planlarının 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü sunar.

Ücretsiz Plan: Hesap başına belge üzerinde bir elektronik imza

Kişisel: Aylık koltuk başına 20 $

İş: Aylık koltuk başına 40 $

Signaturely derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,8/5 (270 yorum)

Capterra: 4,8/5 (351 yorum)

4. Adobe Sign

adobe Sign aracılığıyla

Acrobat Reader'ın belgeleri (özellikle PDF) yönetmek için yaygın olarak kullanılması nedeniyle Adobe, tanıtıma gerek olmayan bir isim haline gelmiştir. Kapsamlı bir belge yönetim platformu olan Adobe Document Cloud ortamı, e-imzaları toplamak için Adobe Acrobat Sign aracıyla birlikte gelir.

Adobe Sign'ın en iyi özellikleri

Adobe Sign, kullanıcıların mobil cihazlarda veya masaüstü bilgisayarlarda belgeleri imzalayabilmesi sayesinde tam mobilite sunar

İmza için gönderilen tüm belgelerin gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar

Belge imzalandığında gönderene uyarı gönderir

Tek bir tıklama ile formları, sözleşmeleri ve diğer belgeleri toplu olarak göndermenizi sağlar

50'den fazla yüksek profilli iş aracı ve platformuyla sorunsuz entegrasyon

Kredi kartları, dijital cüzdanlar ve diğer çevrimiçi ödeme ağ geçitleri aracılığıyla ödeme tahsilatını destekler

Adobe Sign sınırlamaları

E-imza uyumluluk düzeyi plandan plana değişebilir, bu da "yasal olarak bağlayıcı" dijital imzayı sorgulanabilir hale getirir

Önemli özelliklerin önemli bir kısmı pahalı kurumsal planların arkasında gizlidir

Belge analizi özelliği yoktur

Adobe Sign fiyatlandırması

Adobe Sign 14 günlük ücretsiz deneme sürümü sunar.

Bireyler için

Acrobat Standard: Aylık 22,99 $

Acrobat Pro: Aylık 29,99 $

Takımlar için (yıllık faturalandırılır)

Acrobat Standard: Aylık lisans başına 14,99 $

Acrobat Pro: Aylık 23,99 $/lisans

Acrobat Sign Çözümleri: Özel fiyatlandırma

Adobe Sign değerlendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (931 yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.131 yorum)

5. Signeasy

signeasy aracılığıyla

Signeasy, çevrimiçi ve çevrimdışı elektronik imza toplama imkanı sunan hibrit DocuSign alternatifleri arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Bahsedilen birçok yasal olarak bağlayıcı e-imza çözümü gibi, Signeasy de çeşitli uluslararası ve bölgesel yasa ve yönetmeliklere uygundur.

Signeasy'nin en iyi özellikleri

PDF, Word, PNG, JPG, HTML ve daha fazlasını içeren 25'ten fazla biçimdeki elektronik belgeleri destekler

Elektronik imza 24 desteklenen dilde mevcuttur

Çevrimdışı ve yüz yüze imza imkanı sunar

Yasal olarak geçerli dijital denetim izi oluşturur

Gelişmiş özellikler arasında biyometrik kimlik doğrulama, imzalayan kimlik doğrulama, belge doğrulama, Aadhaar tabanlı imza vb. bulunur.

Web, mobil ve diğer cihazlarda kullanılabilir

Signeasy sınırlamaları

Ödeme tahsilatı ve belge analizi yok

Pahalı ve sınırlı entegrasyonlar. Örneğin, Salesforce entegrasyonu aylık 20 $'a mal olurken, HubSpot veya Pipedrive ile entegrasyon mevcut değildir

Signeasy fiyatlandırması

Signeasy 14 günlük ücretsiz deneme sunuyor.

Essential: Kullanıcı başına aylık 12 $ (tek kullanıcı)

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş: Kullanıcı başına aylık 36 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 60 $

Signeasy puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (606 yorum)

Capterra: 4,7/5 (455 yorum)

6. Jotform Sign

jotform aracılığıyla

Jotform, temel hizmeti olarak form oluşturma özelliği sunduğu için birçok DocuSign alternatifinin üst kümesi sayılabilir. Basit sürükle ve bırak özelliğini kullanarak, kullanıcıların elektronik olarak imzalayabileceği özelleştirilmiş formlar ve dijital belgeler oluşturun. Ya da 600'den fazla Jotform Sign şablonundan birini seçin, işinize göre uyarlayın ve yasal olarak bağlayıcı imzalar toplamak için belgeleri gönderin!

Jotform Sign'ın en iyi özellikleri

Geniş kitlelerle belge paylaşımı için genel bağlantı oluşturun

Birden fazla imza rolü atanmasını destekler

Yeniden kullanılabilir şablonlar, gerekli görüldüğü kadar çok kez gönderilebilir

Ücretsiz plan sunan birkaç DocuSign alternatifi 'nden biri

Akıllı telefonlar, tabletler ve masaüstü bilgisayarlarla uyumludur

Jotform Sign sınırlamaları

Kullanıcıların tüm potansiyelini kullanmasını engelleyen zor bir öğrenme eğrisi vardır

Ücretli planlar pahalıdır

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz (5 form ile sınırlı)

Bronz: Kullanıcı başına aylık 39 $ (25 form ile sınırlı)

Silver: Kullanıcı başına aylık 49 $ (50 form ile sınırlı)

Gold: Kullanıcı başına aylık 129 $ (100 form ile sınırlı)

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Jotform Sign puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (771 yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.674 yorum – Jotform için)

7. eSignly

eSignly aracılığıyla

Çapraz cihaz mobilitesi ve hibrit (çevrimiçi ve yüz yüze) imzalamayı birleştiren ve ücretsiz bir planla birlikte gelen minimalist DocuSign alternatifleri arıyorsanız, eSignly tüm kutuları işaretleyecektir. Bu elektronik imza çözümü, temel değer önerisini aşırı çeşitlendirmek yerine, yalnızca belge imzalamaya ve paylaşımına odaklanmaktadır.

eSignly'nin en iyi özellikleri

Ücretsiz plan, sınırsız sayıda belgenin e-imzalanmasına izin verir

18'den fazla dilde mevcuttur

Erişim kontrolü ve belge yönetimi ayrıcalıkları sağlar

Yüz yüze imzalamayı destekler

Kullanıcılar imza davetlerini özelleştirebilir ve hatta toplu imza seçeneklerinden yararlanabilir

Çeşitli biçimler ve dosya boyutlarıyla uyumlu (plana bağlı olarak) ?

eSignly sınırlamaları

Belge oluşturamıyor veya düzenleyemiyor

Fiyatına göre gelişmiş özellikler ve güçlü entegrasyonlar eksik

eSignly fiyatlandırması

eSignly, ücretli planların 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü sunar.

Ücretsiz: 0 $ (5 imza isteği ile sınırlı)

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

eSignly puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (5 yorum)

Capterra: N/A

8. signNow

signNow aracılığıyla

Yüz yüze imza imkanı sunan DocuSign alternatiflerinden bahsetmişken, airSign by airSign, dikkate değer bir başka elektronik imza çözümüdür. Kullanıcıların sıfırdan belge oluşturmasına izin vermese de, şablonları özelleştirme veya belgeleri derleme esnekliği sunar.

signNow'un en iyi özellikleri

Belgelerin son kullanma tarihlerini ayarlayın veya zaman sınırlı elektronik imzalar için hatırlatıcılar ayarlayın

Alıcı, belgeleri çevrimiçi olarak imzalamayı reddettiğinde anında uyarı alın

Yıllık faturalandırıldığında, İş Planı kullanıcı başına aylık 8 $ gibi düşük bir fiyata sunulmaktadır

Temel planlarda markalama ve toplu gönderim gibi gelişmiş özellikler mevcuttur

Takım Oluşturma, Paylaşılan Belge Klasörleri ve Belge Grupları aracılığıyla işbirliğine dayalı eylemleri destekler

signNow sınırlamaları

Kullanıcıların sisteme alışması için zengin bir bilgi merkezi veya kaynak merkezi sunmaz

Kullanıcılar belge oluşturamadığından sınırlı şablonlar kısıtlayıcıdır

signNow kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi eskimiş ve güncellenmesi gerekiyor

signNow fiyatlandırması

signNow 7 günlük ücretsiz deneme sunuyor.

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

İş Premium: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları

İş Bulutu: Kullanıcı başına aylık 50 $

signNow puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.663 yorum)

Capterra: 4,6/5 (513 yorum)

9. DocHub

docHub aracılığıyla

DocHub, PDF'lere odaklanan DocuSign'ın alternatiflerinden biridir. Kullanıcılar .doc, .docx, .ppt, .xls, .xlsx, .odt, .jpeg vb. biçimlerinde belgeler yüklediğinde, DocHub bunları PDF'ye dönüştürür. Alternatif olarak, boş PDF belgeleri oluşturun ve bunları metin, resim ve çizimlerle doldurun.

DocHub'ın en iyi özellikleri

Kullanıcıların sıfırdan yeni belgeler oluşturmasına, yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturmasına veya mevcut belgeleri yüklemesine olanak tanır

İmza siparişleri ayarlayın ve birden fazla imza sahibi ekleyin

Birden fazla tarafın dahil olduğu imza süreçleri için roller atayın veya alan düzenleme izinleri verin

Güçlü düzenleme, açıklama ekleme ve sayfa düzeyinde düzenleme özelliklerine sahiptir

Paylaşılabilir bağlantılar, ek dosyalar veya faks yoluyla belgeleri paylaşın

İmzalayanı devre dışı bırakın veya kaldırın ve imza isteklerini geçersiz kılın

DocHub sınırlamaları

Mobil uygulama yoktur ve mobil web sitesi çok duyarlı değildir

Şablonları düzenlemek zordur ve tek bir yanlış adım sizi başlangıç noktasına geri döndürebilir

DocHub fiyatlandırması

DocuHub, Pro planının 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü sunuyor.

Ücretsiz: 0 $ (ayda beş e-imza ve üç imza isteği)

Pro: Aylık 14 $

DocHub puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (130 yorum)

Capterra: 4,7/5 (31 yorum)

10. Zoho Sign

zoho Sign aracılığıyla

Adından da anlaşılacağı gibi, Zoho Sign, Zoho Suite'in belgeleri imzalamak için sunduğu bir e-imza aracıdır. Zoho ekosistemine erişim sağladığından, belgeleri imzalamak ve yönetmekten çok daha fazlasını yapar.

İş akışlarını otomatikleştirin, sözleşmeleri yönetin ve diğer Zoho araçları ve modülleriyle entegre edin.

Zoho Sign'ın en iyi özellikleri

Değiştirilemez ve şeffaf denetim izleri ile desteklenen, yasal olarak bağlayıcı e-imza çözümü

Zoho WorkDrive, Google Drive, OneDrive vb. üzerinden bulut yedekleme ile zahmetsiz belge yönetimi.

Gerçek zamanlı yorumlama ve erişim kontrolü ile uzaktan işbirliğini destekler

Yüz yüze imza ve özel markalama imkanı sunar

Kullanıcıların belgeyi 16 farklı dilde imzalamasına olanak tanır

Kullanıcılar web tarayıcısının yanı sıra özel uygulamalara da giriş yapabilirler

Zoho Sign sınırlamaları

En zor DocuSign alternatiflerinden biri öğrenme eğrisi oldukça dik

Entegrasyonlar ve yapılandırmaların kurulumu zordur

Zoho Sign fiyatlandırması

Zoho, ücretli planlar için 14 günlük ücretsiz deneme sunuyor.

Ücretsiz: 0 $ (yalnızca tek kullanıcı, ayda en fazla beş belge)

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 28 ABD doları

Zoho Sign puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (55 yorum)

Capterra: 4,5/5 (33 yorum)

DocuSign ve DocuSign alternatifleri işi hallederken, neden sadece belgeleri imzalamak için özel bir uygulamaya yatırım yapasınız? Özellikle ClickUp gibi kapsamlı platformlar çok daha fazlasını sunarken. Belgeleri yönetmek için nasıl kullanabileceğinize dair bir ön izleme.

ClickUp

Projelerinizi ve belgelerinizi AI'nın gücü, 15'ten fazla görünüm ve görev otomasyonları ile yönetmek için ClickUp'ı keşfedin

ClickUp, takımları daha verimli hale getirmek için tasarlanmış tek noktadan verimlilik platformudur. Belgeleri yönetmek, projeleri yönetmek, takımlara brifing vermek veya yeni takım üyelerini işe almak, bilgileri düzenlemek vb. işlemlerin ayrılmaz bir parçası olduğundan, ClickUp bu görevleri basitleştirmek için bir dizi araç sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Önemli belgeleri yönetmek ve takım işbirliğini geliştirmek için ClickUp Docs'u kullanın

ClickUp Docs : Sıfırdan belgeler oluşturun, mevcut belgeleri düzenleyin veya özelleştirin, bunları iş akışlarına bağlayın ve belgeleri tek seferde gönderin. Ayrıca, ClickUp Docs tüm bilgileri sorunsuz bir işbirliği için merkezi bir konumda düzenler

ClickUp AI'yı kullanarak, ayrıntıları ve diğer önemli hususları eklemek için basit bir komutla ClickUp Docs'ta bir blog yazısı oluşturun

ClickUp AI : İçerik oluşturan, belge özetleri hazırlayan, eylem öğelerinden görev listeleri oluşturan ve net bir şekilde iletişim kuran güçlü bir yazma asistanı

ClickUp Sözleşme Şablonları : Sözleşmeler, imza gerektiren en önemli belgelerdir. ClickUp, sözleşmeleri saniyeler içinde hazırlamak için birçok yeniden kullanılabilir şablon sunar. Ayrıca iş sözleşmeleri ve hizmet sözleşmeleri için şablonlar da bulabilirsiniz

ClickUp Görev Yönetimi : Bir görev yönetim platformu olan ClickUp, kullanıcıların görevleri tahsis etmelerine, son tarihler atamalarına, hatırlatıcılar oluşturmalarına ve uyarılar ile bildirimler almalarına olanak tanır. Bu tür özellikler, yasal olarak uygulanabilir olmasalar bile belgeleri imzalamak (veya en azından onay almak) için yararlı olabilir

ClickUp Çevrimiçi İşbirliği Araçları: Yukarıda tartışılan çoğu DocuSign alternatifi, işbirliği fonksiyonlarıyla birlikte gelir. Dosyaları paylaşmak ve formu düzenleyecek, yorum bırakacak ve belgeleri bağlayacak birden fazla imza sahibi ile koordinasyon sağlamak için kullanışlıdır

ClickUp Müteahhit Sözleşmesi Şablonu, sözleşme düzenlemesindeki yükümlülükleri açıkça tanımlamanıza olanak tanır

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, daha hızlı kararlar almanıza yardımcı olan birçok özellik sunar

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz: 0

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

ClickUp AI (eklenti): Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

ClickUp değerlendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (9.139 yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.902 yorum)

En İyi DocuSign Alternatifi ile Gülümsemeyle İmzalayın

İşte en iyi DocuSign alternatiflerinden bazıları. Her birinin kendine özgü özellikleri olsa da, işler uzun vadeli büyüme için daha geniş kapsamlı bütünsel çözümleri göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle, ClickUp'ta (en azından şimdilik) bir e-imza aracı olmasa da, çok sayıda değer önerisi sunan sağlam bir platformdur.

Karar elbette size ait, ancak henüz keşfedilmemiş fırsatlardan yararlanmak için artıları ve eksileri iyice değerlendirin!