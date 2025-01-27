2025'in En İyi 10 Docusign Alternatifi ve Rakibi

Dijital belgeleri gönderme veya alma alışkanlığınız varsa, bu tür alışverişlerde daha yüksek güvenilirlik ve kimlik doğrulama sağlamak için yollar arayabilirsiniz.
Bu nedenle, DocuSign ve DocuSign alternatifleri gibi araçlar, tek bir kağıdı tüm tarafların elektronik imzalarıyla yasal olarak bağlayıcı bir belgeye dönüştürebildikleri için büyük popülerlik kazanmıştır.
Ayrıca, dijital imza çözümleri zaman, çaba ve kaynak tasarrufu sağlar. Belgeyi indirip, yazdırıp, mürekkeple imzalayıp, tarayıp geri göndermeniz gerektiğini düşünün; bu dört adım fazla.
Ancak, DocuSign alternatifleri arıyorsanız, bunlar sizin için uygun olmayabilir.
Elbette, kullanıcıların belgeleri elektronik olarak imzalamasına, dijital denetim izleri oluşturmasına, yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturmasına, özel markalama eklemesine ve daha fazlasını yapmasına olanak tanır. Ancak, gelişmiş belge düzenleme ve toplu formlar bulunmazken, zarf sınırları ile kullanım kısıtlaması vardır.
DocuSign ortamında imzalayanları veya rollerini değiştirmek ve zarf transferleri yapmak gereksiz yere karmaşıktır.
Dahası, DocuSign, yüksek fiyatına rağmen istenen düzeyde müşteri desteği sunmamaktadır.
Neyse ki, belge imzalama sürecinizi kolaylaştırmak için DocuSign'a alternatif on seçenek var!
DocuSign alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
DocuSign alternatifleri listemizi açıklamadan önce, alternatiflerin sahip olması gereken bazı özellikleri ve nitelikleri hızlıca gözden geçirelim. DocuSign alternatiflerini incelerken dikkate alınması gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:
- Kullanım kolaylığı: e-İmza platformu, teknolojiye çok aşina olmayan kullanıcılara bile hizmet verebilmek için basitleştirilmiş bir imza süreci ile sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalıdır
- Yasal geçerlilik: Dijital imzaların geçerli ve uygulanabilir olması için, yasal olarak bağlayıcı e-İmza çözümü, sektör ve coğrafi bölgeye bağlı olarak ESIGN Yasası, UETA, eIDAS, PIPEDA, Elektronik İşlemler Yasası vb. standartlara ve düzenlemelere uygun olmalıdır
- Belge düzenleyici: Dijital imza yazılımı bir belge düzenleyici gerektirmeyebilir, ancak elinizin altında bir tane olması onu mükemmel bir DocuSign alternatifi haline getirir. Belgeleri düzenlemek ve değiştirmek için kullanabilir, hatta elektronik imzalar alırken şablonları kullanabilirsiniz
- Güvenlik ve uyumluluk: Elektronik imza gerektiren dijital belgeler gizli olabilir. Bu nedenle, belgenin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için, özellikle HIPAA veya GDPR gibi düzenlemelerin geçerli olduğu durumlarda, uçtan uca şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulama, denetim izleri vb. önlemlerle korunmalıdır
- Kimlik doğrulama: Elektronik imza aracı, amaçlanan imzalayan kişinin belgeyi imzaladığından emin olmak için biyometrik doğrulama, erişim kodu veya e-posta doğrulama gibi kimlik doğrulama yöntemleri kullanabilir
- Belge izleme: Bu özellik, belgenin durumunu izlemenizi sağlar. Belgenin kimde olduğu, kimlerin imzaladığı ve kimlerin henüz imzalamadığına dair üst düzey bir görünüm, imza sürecinde hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar
- Bildirimler ve hatırlatıcılar: Belgenin konumunu veya ilerlemesini bilmek yeterli değildir. DocuSign'ın alternatifleri, imza sürecinin zamanında tamamlanmasını sağlamak için belge gönderen kişiye ve imza sahiplerine otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler göndermelidir
- Mobil erişilebilirlik: DocuSign, Apple ve Android cihazlarda kullanılabilir. Bu nedenle, DocuSign'ın alternatiflerinin de hareket halindeyken elektronik imza atmak için mobil uygulamalarla birlikte sunulması mantıklıdır. Dünya imza için durmayacak kadar hızlı
Kullanabileceğiniz En İyi 10 DocuSign Alternatifi
Ücretli, yasal olarak bağlayıcı imza çözümleri veya ücretsiz planlı elektronik imza çözümleri arıyorsanız, belgeleri imzalamak için DocuSign alternatifleri olarak bazı sağlam rakipler burada.
1. PandaDoc
PandaDoc, kullanıcıların belgeleri kolayca oluşturmasına, izlemesine ve göndermesine olanak tanıyan tanınmış bir belge otomasyon platformudur. Önde gelen DocuSign alternatiflerinden biri olan PandaDoc, gerçek zamanlı işbirliği, belge izleme, özel markalama ve çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla yerel entegrasyon gibi gelişmiş özellikleri destekleyerek elektronik imzalamayı ötesine taşır.
PandaDoc'un en iyi özellikleri
- Sezgisel sürükle ve bırak belge düzenleyiciyi kullanarak uçtan uca belge oluşturma ve paylaşım
- Sözleşme yürütme ve uygulama için sınırsız ve yasal olarak bağlayıcı dijital imzalar
- 750'den fazla yeniden kullanılabilir şablona sahip zengin belge kitaplığı
- Değişken yazı tipleri, renkler, tipografi vb. ile özelleştirilebilir imzalar.
- Belgelerin elektronik olarak imzalanması için hatırlatıcılar ayarlayın
- CRM, ödeme, verimlilik vb. için yaklaşık 20 iş uygulamasıyla entegre olur.
PandaDoc sınırlamaları
- Öncelikle sözleşme yönetimine yönelik
- Web sitesi yavaş, hatalı ve bazen güvenilmez
PandaDoc fiyatlandırması
14 günlük ücretsiz deneme sunar.
- Essentials: Aylık koltuk başına 35 $
- İş: Aylık koltuk başına 65 $
- Enterprise planları: Özel fiyatlandırma
PandaDoc ayrıca belge başına fiyatlandırma da sunmaktadır. Bu fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçerek hacminize göre fiyatlandırmayı belirlemeniz gerekir.
PandaDoc puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.257 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.057 yorum)
2. Dropbox Sign (eski adıyla HelloSign)
DocuSign alternatifleri listemizin bir sonraki sırasında, tanınmış bir dosya barındırma platformu olan Dropbox tarafından satın alındıktan sonra Dropbox Sign olarak yeniden markalanan HelloSign yer alıyor. İmzalama sürecini dijital ve güvenli hale getirerek basitleştiren bir elektronik imza çözümüdür.
Dropbox Sign'ın en iyi özellikleri
- Hareket halindeyken belgeleri imzalamak için mobil uyumlu formlar
- PDF veya Word dosyalar için yasal olarak bağlayıcı elektronik imzalar isteyin.
- Dropbox + Sign Essentials planı, belge paylaşımı için Dropbox'ın en iyi özelliklerini ve belge imzalamak için Sign Essentials'ın en iyi özelliklerini bir araya getirir
- Bulut depolama sağlayıcıları, İK araçları, CRM'ler vb. ile kod gerektirmeyen entegrasyonlar.
- 22 dilde elektronik imzaları destekler
Dropbox Sign sınırlamaları
- Belge oluşturma veya düzenleme çözümleri ile birlikte gelmez
- Ödemeleri toplamak veya belgeleri analiz etmek için gelişmiş özellikler yoktur
Dropbox Sign fiyatlandırması
Dropbox Sign, yalnızca elektronik imza için geçerli olan ücretsiz bir plan ile 30 günlük ücretsiz deneme sunar.
- Essentials: Aylık 20 $
- Dropbox + Sign Essentials: Aylık 22 $
- Standart: Aylık koltuk başına 30 $
- Premium: Özel fiyatlandırma
Dropbox Sign puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.099 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.422 yorum)
3. Signaturely
Basit ve amaca yönelik DocuSign alternatifleri arıyorsanız, Signaturely dikkatinizi çekecektir. Gereksiz özellikleri ortadan kaldıran bu pratik ve uygun fiyatlı elektronik imza çözümü, vaat ettiği şeyi yapar: imzaları toplar.
Signaturely'nin en iyi özellikleri
- Tek noktadan belge oluşturma ve erişim yönetimi aracı
- Belgeleri imzalamak için hızlı işlevselliğe sahip, karmaşık olmayan ve sezgisel arayüz
- Belgeleri henüz imzalamamış kişilere otomatik bildirimler ve hatırlatıcılar
- 60 uluslararası e-imza yasası tarafından desteklenen yasal olarak bağlayıcı dijital imzalar
- Belgeler için yeniden kullanılabilir şablonlar ve özel markalama
Signaturely sınırlamaları
- Özel bir mobil uygulaması yoktur
- Yerleşik belge düzenleyici yoktur
- Google Drive, Dropbox, OneDrive ve Box ile sınırlı entegrasyonlar.
Signaturely fiyatlandırma
Signaturely, ücretli planlarının 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü sunar.
- Ücretsiz Plan: Hesap başına belge üzerinde bir elektronik imza
- Kişisel: Aylık koltuk başına 20 $
- İş: Aylık koltuk başına 40 $
Signaturely derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,8/5 (270 yorum)
- Capterra: 4,8/5 (351 yorum)
4. Adobe Sign
Acrobat Reader'ın belgeleri (özellikle PDF) yönetmek için yaygın olarak kullanılması nedeniyle Adobe, tanıtıma gerek olmayan bir isim haline gelmiştir. Kapsamlı bir belge yönetim platformu olan Adobe Document Cloud ortamı, e-imzaları toplamak için Adobe Acrobat Sign aracıyla birlikte gelir.
Adobe Sign'ın en iyi özellikleri
- Adobe Sign, kullanıcıların mobil cihazlarda veya masaüstü bilgisayarlarda belgeleri imzalayabilmesi sayesinde tam mobilite sunar
- İmza için gönderilen tüm belgelerin gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar
- Belge imzalandığında gönderene uyarı gönderir
- Tek bir tıklama ile formları, sözleşmeleri ve diğer belgeleri toplu olarak göndermenizi sağlar
- 50'den fazla yüksek profilli iş aracı ve platformuyla sorunsuz entegrasyon
- Kredi kartları, dijital cüzdanlar ve diğer çevrimiçi ödeme ağ geçitleri aracılığıyla ödeme tahsilatını destekler
Adobe Sign sınırlamaları
- E-imza uyumluluk düzeyi plandan plana değişebilir, bu da "yasal olarak bağlayıcı" dijital imzayı sorgulanabilir hale getirir
- Önemli özelliklerin önemli bir kısmı pahalı kurumsal planların arkasında gizlidir
- Belge analizi özelliği yoktur
Adobe Sign fiyatlandırması
Adobe Sign 14 günlük ücretsiz deneme sürümü sunar.
Bireyler için
- Acrobat Standard: Aylık 22,99 $
- Acrobat Pro: Aylık 29,99 $
Takımlar için (yıllık faturalandırılır)
- Acrobat Standard: Aylık lisans başına 14,99 $
- Acrobat Pro: Aylık 23,99 $/lisans
- Acrobat Sign Çözümleri: Özel fiyatlandırma
Adobe Sign değerlendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,4/5 (931 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.131 yorum)
5. Signeasy
Signeasy, çevrimiçi ve çevrimdışı elektronik imza toplama imkanı sunan hibrit DocuSign alternatifleri arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Bahsedilen birçok yasal olarak bağlayıcı e-imza çözümü gibi, Signeasy de çeşitli uluslararası ve bölgesel yasa ve yönetmeliklere uygundur.
Signeasy'nin en iyi özellikleri
- PDF, Word, PNG, JPG, HTML ve daha fazlasını içeren 25'ten fazla biçimdeki elektronik belgeleri destekler
- Elektronik imza 24 desteklenen dilde mevcuttur
- Çevrimdışı ve yüz yüze imza imkanı sunar
- Yasal olarak geçerli dijital denetim izi oluşturur
- Gelişmiş özellikler arasında biyometrik kimlik doğrulama, imzalayan kimlik doğrulama, belge doğrulama, Aadhaar tabanlı imza vb. bulunur.
- Web, mobil ve diğer cihazlarda kullanılabilir
Signeasy sınırlamaları
- Ödeme tahsilatı ve belge analizi yok
- Pahalı ve sınırlı entegrasyonlar. Örneğin, Salesforce entegrasyonu aylık 20 $'a mal olurken, HubSpot veya Pipedrive ile entegrasyon mevcut değildir
Signeasy fiyatlandırması
Signeasy 14 günlük ücretsiz deneme sunuyor.
- Essential: Kullanıcı başına aylık 12 $ (tek kullanıcı)
- Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 36 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 60 $
Signeasy puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (606 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (455 yorum)
6. Jotform Sign
Jotform, temel hizmeti olarak form oluşturma özelliği sunduğu için birçok DocuSign alternatifinin üst kümesi sayılabilir. Basit sürükle ve bırak özelliğini kullanarak, kullanıcıların elektronik olarak imzalayabileceği özelleştirilmiş formlar ve dijital belgeler oluşturun. Ya da 600'den fazla Jotform Sign şablonundan birini seçin, işinize göre uyarlayın ve yasal olarak bağlayıcı imzalar toplamak için belgeleri gönderin!
Jotform Sign'ın en iyi özellikleri
- Geniş kitlelerle belge paylaşımı için genel bağlantı oluşturun
- Birden fazla imza rolü atanmasını destekler
- Yeniden kullanılabilir şablonlar, gerekli görüldüğü kadar çok kez gönderilebilir
- Ücretsiz plan sunan birkaç DocuSign alternatifi'nden biri
- Akıllı telefonlar, tabletler ve masaüstü bilgisayarlarla uyumludur
Jotform Sign sınırlamaları
- Kullanıcıların tüm potansiyelini kullanmasını engelleyen zor bir öğrenme eğrisi vardır
- Ücretli planlar pahalıdır
Jotform fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz (5 form ile sınırlı)
- Bronz: Kullanıcı başına aylık 39 $ (25 form ile sınırlı)
- Silver: Kullanıcı başına aylık 49 $ (50 form ile sınırlı)
- Gold: Kullanıcı başına aylık 129 $ (100 form ile sınırlı)
- Enterprise planı: Özel fiyatlandırma
Jotform Sign puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (771 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.674 yorum – Jotform için)
7. eSignly
Çapraz cihaz mobilitesi ve hibrit (çevrimiçi ve yüz yüze) imzalamayı birleştiren ve ücretsiz bir planla birlikte gelen minimalist DocuSign alternatifleri arıyorsanız, eSignly tüm kutuları işaretleyecektir. Bu elektronik imza çözümü, temel değer önerisini aşırı çeşitlendirmek yerine, yalnızca belge imzalamaya ve paylaşımına odaklanmaktadır.
eSignly'nin en iyi özellikleri
- Ücretsiz plan, sınırsız sayıda belgenin e-imzalanmasına izin verir
- 18'den fazla dilde mevcuttur
- Erişim kontrolü ve belge yönetimi ayrıcalıkları sağlar
- Yüz yüze imzalamayı destekler
- Kullanıcılar imza davetlerini özelleştirebilir ve hatta toplu imza seçeneklerinden yararlanabilir
- Çeşitli biçimler ve dosya boyutlarıyla uyumlu (plana bağlı olarak) ?
eSignly sınırlamaları
- Belge oluşturamıyor veya düzenleyemiyor
- Fiyatına göre gelişmiş özellikler ve güçlü entegrasyonlar eksik
eSignly fiyatlandırması
eSignly, ücretli planların 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü sunar.
- Ücretsiz: 0 $ (5 imza isteği ile sınırlı)
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları
eSignly puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (5 yorum)
- Capterra: N/A
8. signNow
Yüz yüze imza imkanı sunan DocuSign alternatiflerinden bahsetmişken, airSign by airSign, dikkate değer bir başka elektronik imza çözümüdür. Kullanıcıların sıfırdan belge oluşturmasına izin vermese de, şablonları özelleştirme veya belgeleri derleme esnekliği sunar.
signNow'un en iyi özellikleri
- Belgelerin son kullanma tarihlerini ayarlayın veya zaman sınırlı elektronik imzalar için hatırlatıcılar ayarlayın
- Alıcı, belgeleri çevrimiçi olarak imzalamayı reddettiğinde anında uyarı alın
- Yıllık faturalandırıldığında, İş Planı kullanıcı başına aylık 8 $ gibi düşük bir fiyata sunulmaktadır
- Temel planlarda markalama ve toplu gönderim gibi gelişmiş özellikler mevcuttur
- Takım Oluşturma, Paylaşılan Belge Klasörleri ve Belge Grupları aracılığıyla işbirliğine dayalı eylemleri destekler
signNow sınırlamaları
- Kullanıcıların sisteme alışması için zengin bir bilgi merkezi veya kaynak merkezi sunmaz
- Kullanıcılar belge oluşturamadığından sınırlı şablonlar kısıtlayıcıdır
- signNow kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi eskimiş ve güncellenmesi gerekiyor
signNow fiyatlandırması
signNow 7 günlük ücretsiz deneme sunuyor.
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 $
- İş Premium: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları
- İş Bulutu: Kullanıcı başına aylık 50 $
signNow puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.663 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (513 yorum)
9. DocHub
DocHub, PDF'lere odaklanan DocuSign'ın alternatiflerinden biridir. Kullanıcılar .doc, .docx, .ppt, .xls, .xlsx, .odt, .jpeg vb. biçimlerinde belgeler yüklediğinde, DocHub bunları PDF'ye dönüştürür. Alternatif olarak, boş PDF belgeleri oluşturun ve bunları metin, resim ve çizimlerle doldurun.
DocHub'ın en iyi özellikleri
- Kullanıcıların sıfırdan yeni belgeler oluşturmasına, yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturmasına veya mevcut belgeleri yüklemesine olanak tanır
- İmza siparişleri ayarlayın ve birden fazla imza sahibi ekleyin
- Birden fazla tarafın dahil olduğu imza süreçleri için roller atayın veya alan düzenleme izinleri verin
- Güçlü düzenleme, açıklama ekleme ve sayfa düzeyinde düzenleme özelliklerine sahiptir
- Paylaşılabilir bağlantılar, ek dosyalar veya faks yoluyla belgeleri paylaşın
- İmzalayanı devre dışı bırakın veya kaldırın ve imza isteklerini geçersiz kılın
DocHub sınırlamaları
- Mobil uygulama yoktur ve mobil web sitesi çok duyarlı değildir
- Şablonları düzenlemek zordur ve tek bir yanlış adım sizi başlangıç noktasına geri döndürebilir
DocHub fiyatlandırması
DocuHub, Pro planının 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü sunuyor.
- Ücretsiz: 0 $ (ayda beş e-imza ve üç imza isteği)
- Pro: Aylık 14 $
DocHub puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (130 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (31 yorum)
10. Zoho Sign
Adından da anlaşılacağı gibi, Zoho Sign, Zoho Suite'in belgeleri imzalamak için sunduğu bir e-imza aracıdır. Zoho ekosistemine erişim sağladığından, belgeleri imzalamak ve yönetmekten çok daha fazlasını yapar.
İş akışlarını otomatikleştirin, sözleşmeleri yönetin ve diğer Zoho araçları ve modülleriyle entegre edin.
Zoho Sign'ın en iyi özellikleri
- Değiştirilemez ve şeffaf denetim izleri ile desteklenen, yasal olarak bağlayıcı e-imza çözümü
- Zoho WorkDrive, Google Drive, OneDrive vb. üzerinden bulut yedekleme ile zahmetsiz belge yönetimi.
- Gerçek zamanlı yorumlama ve erişim kontrolü ile uzaktan işbirliğini destekler
- Yüz yüze imza ve özel markalama imkanı sunar
- Kullanıcıların belgeyi 16 farklı dilde imzalamasına olanak tanır
- Kullanıcılar web tarayıcısının yanı sıra özel uygulamalara da giriş yapabilirler
Zoho Sign sınırlamaları
- En zor DocuSign alternatiflerinden biri öğrenme eğrisi oldukça dik
- Entegrasyonlar ve yapılandırmaların kurulumu zordur
Zoho Sign fiyatlandırması
Zoho, ücretli planlar için 14 günlük ücretsiz deneme sunuyor.
- Ücretsiz: 0 $ (yalnızca tek kullanıcı, ayda en fazla beş belge)
- Standart: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 28 ABD doları
Zoho Sign puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (55 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (33 yorum)
Diğer Belge Yönetimi Araçları
DocuSign ve DocuSign alternatifleri işi hallederken, neden sadece belgeleri imzalamak için özel bir uygulamaya yatırım yapasınız? Özellikle ClickUp gibi kapsamlı platformlar çok daha fazlasını sunarken. Belgeleri yönetmek için nasıl kullanabileceğinize dair bir ön izleme.
ClickUp
ClickUp, takımları daha verimli hale getirmek için tasarlanmış tek noktadan verimlilik platformudur. Belgeleri yönetmek, projeleri yönetmek, takımlara brifing vermek veya yeni takım üyelerini işe almak, bilgileri düzenlemek vb. işlemlerin ayrılmaz bir parçası olduğundan, ClickUp bu görevleri basitleştirmek için bir dizi araç sunar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- ClickUp Docs: Sıfırdan belgeler oluşturun, mevcut belgeleri düzenleyin veya özelleştirin, bunları iş akışlarına bağlayın ve belgeleri tek seferde gönderin. Ayrıca, ClickUp Docs tüm bilgileri sorunsuz bir işbirliği için merkezi bir konumda düzenler
- ClickUp AI: İçerik oluşturan, belge özetleri hazırlayan, eylem öğelerinden görev listeleri oluşturan ve net bir şekilde iletişim kuran güçlü bir yazma asistanı
- ClickUp Sözleşme Şablonları: Sözleşmeler, imza gerektiren en önemli belgelerdir. ClickUp, sözleşmeleri saniyeler içinde hazırlamak için birçok yeniden kullanılabilir şablon sunar. Ayrıca iş sözleşmeleri ve hizmet sözleşmeleri için şablonlar da bulabilirsiniz
- ClickUp Görev Yönetimi: Bir görev yönetim platformu olan ClickUp, kullanıcıların görevleri tahsis etmelerine, son tarihler atamalarına, hatırlatıcılar oluşturmalarına ve uyarılar ile bildirimler almalarına olanak tanır. Bu tür özellikler, yasal olarak uygulanabilir olmasalar bile belgeleri imzalamak (veya en azından onay almak) için yararlı olabilir
- ClickUp Çevrimiçi İşbirliği Araçları: Yukarıda tartışılan çoğu DocuSign alternatifi, işbirliği fonksiyonlarıyla birlikte gelir. Dosyaları paylaşmak ve formu düzenleyecek, yorum bırakacak ve belgeleri bağlayacak birden fazla imza sahibi ile koordinasyon sağlamak için kullanışlıdır
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp, daha hızlı kararlar almanıza yardımcı olan birçok özellik sunar
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza kadar ücretsiz: 0
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Enterprise planı: Özel fiyatlandırma
- ClickUp AI (eklenti): Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
ClickUp değerlendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (9.139 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.902 yorum)
En İyi DocuSign Alternatifi ile Gülümsemeyle İmzalayın
İşte en iyi DocuSign alternatiflerinden bazıları. Her birinin kendine özgü özellikleri olsa da, işler uzun vadeli büyüme için daha geniş kapsamlı bütünsel çözümleri göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle, ClickUp'ta (en azından şimdilik) bir e-imza aracı olmasa da, çok sayıda değer önerisi sunan sağlam bir platformdur.
Karar elbette size ait, ancak henüz keşfedilmemiş fırsatlardan yararlanmak için artıları ve eksileri iyice değerlendirin!