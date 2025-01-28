2025'te BT Hizmetlerini Optimize Etmek İçin En İyi 10 Sorun Yönetimi Yazılımı

Bir BT operasyonları veya müşteri desteği uzmanı olarak, hizmet kesintileriyle uğraşıyor veya sürekli olarak aksaklıkları önlüyorsunuz. Tekrarlayan olaylar, kötü müşteri deneyimine ve kesinti sürelerine yol açarak performans sorunlarına ve güvenilirlik kaybına neden olur.

Verimli bir sorun yönetimi yazılımı edinmek, bu tür sorunları çözmek için çok önemlidir. Güçlü bir sorun yönetimi çözümü, üst düzey otomasyon, bilinen hataların bulunduğu bir veritabanı, kullanımı kolay bir arayüz ve kesin belgeler içerir.

Bir dahaki sefere bir BT olayı meydana geldiğinde, ağır işi yazılımın yapmasına izin verin. Doğru araçlarla, sorunlara tepki vermek yerine proaktif olarak önleyebilirsiniz.

Sorun Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Sorun yönetimi yazılımınızın sahip olması gereken bazı temel özellikler şunlardır:

1. Otomasyon: Sorunları yönetmek için önceden yapılandırılmış kurallara dayalı AI destekli otomasyona ihtiyacınız var. Otomasyon, algılama, kapatma, uyarı gönderme ve geri bildirimi kolaylaştırma dahil olmak üzere ITIL yaşam döngüsünün tamamında çok önemlidir.

2. Bilinen hata veritabanı (KEDB): Çözümleri hızlandırmak ve tekrarlama önlemek için geçmiş sorunların ve geçici çözümlerin depolandığı bir depo, sorun yönetimine yardımcı olur.

3. Görünürlük için gösterge paneli: Zaman çizelgelerini, son tarihleri ve sorunların önem derecesini gösteren bir gösterge paneli, kök neden analizi (RCA) ve verimli olay çözümüne yardımcı olur.

4. Proaktif yaklaşım: Proaktif bir sorun yönetimi yaklaşımı, gelecekte olayların meydana gelmesini önleyen temel nedenleri belirlemeye ve ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

5. SLA izleme: Yazılımınız, sorun çözme sürelerini iyileştirmek ve kritik hizmet sorunlarına öncelik vermek için SLA'ları önem ve aciliyet düzeyine göre izlemelidir.

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Sorun Yönetimi Yazılımı

2024 yılında etkili sorun yönetimi için bu en iyi çözümleri keşfedin ve BT operasyonlarınızı geliştirin.

1. ClickUp

Koşullu Mantık ile ClickUp'ta daha akıllı Formlar oluşturarak, ne kadar karmaşık olursa olsun sorun çözümlerini kolaylaştırın

ClickUp, sizin ve takımınızın görevleri önceliklendirmenize yardımcı olacak çevik bir proje yönetimi çözümü sunar. Özel etiketler ve otomasyonlar kullanarak hataları toplu olarak çözerek çözüm sürecini hızlandırabilirsiniz.

ClickUp, operasyonlarınızı tekrar rayına oturtmanıza ve gelecekteki aksaklıkları önlemenize yardımcı olur.

ClickUp'ta özel otomasyon

ClickUp'ın hizmet masası yazılımı, olay yönetimini kolaylaştırır.

Gösterge panelleri, Sprintler, Yol haritaları, Pano görünümü, Sözdizimi vurgulaması, Özel görev durumları, Form görünümü, prova okuma vb. gibi ClickUp özellikleri, sorun yönetimini kolaylaştırır ve takım verimliliğini artırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

BT sorunlarını net ve organize bir şekilde çözerek zorlukların üstesinden gelin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir

Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan tüm özellikler mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz —kişisel kullanım için işlevseldir

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı — daha küçük takımlar için işler

İş : Aylık 12 $/kullanıcı — orta ölçekli takımlar için işler

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin—birden fazla takım için işler

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. CMW Tracker

cMW Tracker aracılığıyla

Bulut tabanlı bir iş süreci yönetimi (BPM) yazılımı olan CMW Tracker, işletmelerin iş akışlarını otomatikleştirmesine, görevleri yönetmesine ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olur. Süreç otomasyonu, görev yönetimi, izleme ve analiz gibi özellikler sunar.

CMW Tracker ile CapEx onay yönetimi, OpEx yönetimi ve kontrolü ve müşteri sipariş yönetimi gibi iş süreçlerini otomatikleştirebilirsiniz.

Bunu minimum insan müdahalesiyle yapabilirsiniz, böylece süreç daha verimli ve ölçeklenebilir hale gelir.

CMW Tracker'ın en iyi özellikleri

İş hedeflerinize göre iş akışlarını özelleştirin

Olay raporları ve değişiklik yönetimi talepleri gibi belgelerin ilerlemesini izleyin

Kodlama uzmanlığı gerektirmeyen sürükle ve bırak araçlarıyla uygulama oluşturun

Erişim kontrolü ve kullanıcı grupları aracılığıyla işbirliği ve veri güvenliği arasında denge sağlayın

İş akışlarına her yerden erişin

AI destekli araçlarla darboğazları belirleyin ve iş akışlarını optimize edin

CMW Tracker sınırlamaları

Sınırlı entegrasyon seçenekleri

Önceden oluşturulmuş çözümlerde yoğun özelleştirme gerektirir

Kapsamlı bir görev özeti eksik

Yerleşik kök neden ve etki analizi araçları yoktur

CMW Tracker fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CMW Tracker puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

3. Zendesk

zendesk aracılığıyla

Zendesk'in Destek Paketi, makine öğrenimi ile desteklenen bir bilet sistemi dahil olmak üzere gelişmiş otomatik yardım masası özellikleri sunar. Sistem, herhangi bir sorun yönetimi ekibi için anahtar bir odak alanı olan kesintileri önceden tahmin etmek ve gidermek için gelişmiş algoritmalar kullanarak müşteri biletlerini analiz eder ve kategorize eder.

Zendesk'in proaktif yaklaşımı, sorun yönetimini bir iş fırsatına dönüştürür. Gerçek zamanlı çözümler sunar ve sorunun kaynağını anlar.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Birleşik platformdan yararlanarak sorun çözümü basitleştirin

Sorunları yönetin ve performans standartlarını karşılayın

Şifreleme ve erişim kontrolü ile hassas verileri koruyun

AI'nın yardımıyla erişimde zaman kazanın

Hareket halindeyken sorunları çözmek için bağlantıda kalın

Zendesk sınırlamaları

Kurulum ve özelleştirme zor olabilir

İncelemeler, yavaş açılır menüler ve bilet değiştirme gibi performans sorunlarına işaret ediyor

Hacim tabanlı fiyatlandırma, kullanıcı veya bilet hacminin artmasıyla maliyetlerin yükselmesine neden olabilir

Bazı temel otomasyon özellikleri eksik

Zendesk fiyatlandırması

Suite Team : Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları

Paket Büyümesi : Kullanıcı başına aylık 89 ABD doları

Suite Professional: Kullanıcı başına aylık 115 ABD doları

Zendesk derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,5/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)

4. Creatio

via Creatio

Creatio, iş akışlarını otomatikleştirmek ve yönetmek için tasarlanmış bir iş süreci yönetimi ve düşük kod platformudur. Creatio, farklı BT fonksiyonlarına uyarlayabileceğiniz süreç otomasyonu ve işbirliği için araçlar sunar.

Creatio, iş akışlarını tasarlamak için görsel bir arayüz ve sorun yönetimi sürecini yönetmek için birleşik bir ortam sağlar.

Creatio'nun en iyi özellikleri

İş süreçlerini görsel olarak haritalayın ve otomatikleştirin

Etkileşimlerin birleşik bir görünümünü sunarak kişiselleştirilmiş desteği teşvik eder

Manuel çabayı azaltır, görevlerin tamamlanmasını hızlandırır ve iş süreçlerini basitleştirir

Takım etkileşimini iyileştirmek için BT olay ve istek yönetimine yardımcı olur

Hareket halindeyken sorun yönetimi sağlar

Creatio sınırlamaları

Bazı referans materyaller, programcı olmayanlar için güncel olmayan veya karmaşık görünebilir

Eski sistemleri FreedomUI'ye entegre etmek yavaş olabilir

Güncellemeler kullanımı kesintiye uğratabilir ve çözüm için BT müdahalesi gerekebilir

Gelişmiş özelleştirme ihtiyaçlarını karşılamak için uzmanlık gerekir

Creatio fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 85 ABD doları

Creatio puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

5. Zoho Desk

zoho Desk aracılığıyla

Zoho Desk, müşteri desteği süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir yardım masası çözümüdür. Esas olarak BT sorun yönetimine odaklanmamakla birlikte, uyarlanabilir özellikler sunar.

Zoho Desk'in en iyi özellikleri

Acil sorunları önceliklendirir

Hepsi bir arada yanıtlar, çözümler, güncellemeler ve onaylar sunar

Biletler üzerinde gerçek zamanlı işbirliği sağlar

Temel sorun yönetimi metriklerine tek bir görünümden erişin

Gelişmiş iletişim için temsilci işbirliği ve hazır yanıtlar gibi özellikler içerir

Zoho Desk sınırlamaları

Sınırlı üçüncü taraf uygulama entegrasyonları sunar

Bazı olgun Servis Masası ürünleri kadar zengin özelliklere sahip değildir

Çok fazla özelleştirme gerektirir

Zoho Desk fiyatlandırması

Ücretsiz: 3 ajana kadar ücretsiz

Express: 7 $

Standart: 14 $

Profesyonel: 23 $

Enterprise: 40 $

Zoho Desk puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (4.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

6. PagerDuty

pagerDuty aracılığıyla

PagerDuty, BT olaylarını tespit etmeye ve çözmeye yardımcı olan bir olay müdahale platformudur. PagerDuty, kesinti sürelerini en aza indirmeye ve BT operasyonlarında olay çözme verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

PagerDuty'nin en iyi özellikleri

Çeşitli izleme araçlarından gelen uyarıları bir araya getirerek olayları yönetin

Olaylara hızlı bir şekilde yanıt vermek için kullanımı kolay çağrı planlaması sağlar

Mobil hizmet yönetimi ve hareket halindeyken olayların çözülmesini sağlar

Çözülmemiş olayları doğru takıma yönlendirmek için politikalar belirlemenize yardımcı olur

Sürekli iyileştirme için olay yönetimi eğilimleri ve performans ölçütleri hakkında içgörüler sağlar

PagerDuty sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü karmaşıktır ve öğrenmesi zaman alır

Yerleşik bilet sistemi eksik

Lisans maliyetleri rakiplere göre daha yüksektir

Açık kaynaklı BT araçlarıyla entegrasyonlar, özel çözümlere kıyasla biraz sınırlayıcıdır

PagerDuty fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PagerDuty derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

7. Freshservice

Freshservice aracılığıyla

Freshservice, birleşik bir platformla hizmet yönetimini iyileştirmeye yardımcı olur. AI kullanarak yenilikçi etkileşimler ve geniş entegrasyonlar sunar. Freshservice, özel entegrasyon, akıllı analitik, otomatikleştirilmiş iş akışları ve daha fazlası için zengin bir API sunar.

Freshservice'in en iyi özellikleri

Güçlü otomasyon ile sorunları hızla çözün

Varlıkların birleştirilmiş görünümüyle sorunları etkili bir şekilde ele alın

Tekrarlayan sorunları belgelemek ve çözmek için yerleşik bir depo sunar

Çeşitli kanallar aracılığıyla kolay olay ve sorun raporlama imkanı sağlar

Freshservice sınırlamaları

Slack/Freddy entegrasyonu henüz mükemmel değil; hala beta aşamasında

Kullanıcılara göre, özel modül alanları sınırlı esnekliğe sahiptir

Mobil uygulama, web sürümüne kıyasla işlevsellik ve kullanıcı deneyimi açısından yetersiz kalmaktadır

Kullanıcıların BT sorun yönetimi konusundaki yeterliliklerini artırmak için oryantasyonun daha iyi olması gerekir.

Freshservice fiyatlandırması

Başlangıç: Ajan başına aylık 29 $

Büyüme: Ajan başına aylık 59 ABD doları

Pro: Ajan başına aylık 115 ABD doları

Enterprise: Ajan başına aylık 145 ABD doları

Freshservice puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

8. ServiceNow ITSM

serviceNow aracılığıyla

ServiceNow, çeşitli BT ile ilgili süreçleri kolaylaştıran ve otomatikleştiren bir BT Hizmet Yönetimi (ITSM) platformudur. Olayları, hizmet taleplerini ve değişiklik yönetimini yönetmek için merkezi bir merkezdir.

ServiceNow ITSM – En iyi özellikler

Makine öğrenimini kullanarak rutin görevleri otomatik süreçlere dönüştürür

Kesintiye uğrayan hizmetleri geri yüklemek için BT bağımlılıklarını izler

Sorguları yanıtlar, olayları öngörür ve önler

Bütünsel bir görünümle veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur

Bağlantı olsun veya olmasın BT desteği sunar

ServiceNow ITSM sınırlamaları

Daha güçlü BT raporlama araçlarına ihtiyaç var

Bazı kullanıcılar bilgi yönetiminin daha iyi olabileceğini düşünüyor

Yeni başlayanlar kullanıcı arayüzünü karmaşık buluyor

Proje alt kümesi oluşturma iyileştirilebilir

ServiceNow ITSM fiyatlandırması

Fiyatlandırma için ServiceNow takımına başvurun

ServiceNow puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

9. BigPanda

bigPanda aracılığıyla

BigPanda, BT olaylarının hizmet yönetimini basitleştiren ve otomatikleştiren bir AIOps (BT Operasyonları için Yapay Zeka) platformudur.

Farklı izleme araçlarından gelen uyarıları bir araya getirir ve sorun yönetimi sürecini kolaylaştırmak için her şeyi tek bir yerde görüntüler.

Hedefi, uyarı gürültüsünü azaltarak ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayarak BT uzmanlarının sorunları daha hızlı belirleyip çözmesine yardımcı olmaktır.

BigPanda'nın en iyi özellikleri

Tekrarlayan görevleri en aza indirir ve olay yanıt sürelerini hızlandırır

Olay çözümü için ITSM çözümleriyle çift yönlü bağlantı kurar

PagerDuty gibi araçlarla entegrasyon yoluyla uygun takımları uyarır

Daha hızlı çözüm için olayları kategorilere ayırır ve önceliklendirir

İletişimi iyileştirmek için kişiselleştirilmiş olay paylaşım kuralları sağlar

Tutarlı bilgi paylaşımı için BT araçlarıyla koordinasyon sağlar

Big Panda sınırlamaları

NOC ve BT Operasyonları için çok önemli olan belirli olaylar için uyarı sayısı eksik

Etkinlik sekmesinde Yorumlar, Olay Paylaşımı ve Durum değişiklikleri arasında etkili filtreleme yoktur

Birçok kullanıcı, harici sorun yönetimi araçlarıyla entegrasyon sırasında performans düşüklüğüyle karşılaştı

BigPanda fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

BigPanda puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

10. New Relic

new Relic aracılığıyla

New Relic, BT uzmanlarının ve kuruluşların uygulamalarının ve altyapılarının performansını izlemelerine, sorunlarını gidermelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir gözlem platformudur.

Platform, kullanıcı dostu fiyatlandırma ve geniş bir açık kaynak entegrasyon alanı ile birlikte metrikler, etkinlikler, günlükler ve izlemeler sunar.

New Relic'in en iyi özellikleri

Web sitesinde veya uygulamada erişilebilirlik aracı kullanımına ilişkin canlı bilgiler sağlar

Yöneticilere son kullanıcı davranışları hakkında içgörüler sunar

Web sitesi veya uygulama kesintileri, hatalar ve değişiklikler için uyarılar gönderir

Web sitelerinde veya uygulamalarda kullanıcı işlemlerini gerçek zamanlı olarak analiz eder

New Relic sınırlamaları

Bütçesi sınırlı işletmeler için pahalı olabilir

Birçok kullanıcı, belirli özelliklerde (özellikle uyarılar, veri sorgusu ve SLI/SLO) sorunlar yaşıyor

Günlük yönetimi özellikleri, özel çözümlere kıyasla temel düzeydedir

New Relic fiyatlandırması

Ücretsiz: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

New Relic derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

İşiniz için Doğru Sorun Yönetimi Yazılımını Seçin

Çeşitli platformları inceledikten sonra, doğru kararı verme zamanı geldi. Size en uygun çözümü bulmak için, yazılımın özelliklerinin iş ihtiyaçlarınızla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

Başlangıç noktası, en büyük zorluklarınızı keşfetmek olacaktır. Olmazsa olmaz ve olması iyi olan yetenekleri tanımlayın. Bu ayrıntılar başlangıç noktası olabilir ve seçeneklerinizi daraltmanıza yardımcı olacaktır.

Çeşitli takımların ürün demolarını izleyerek olası sorunları belirlemelerini sağlayın. Bir sonraki adım, toplam harcamaları ve bekleyebileceğiniz ROI'yi incelemektir. Bu ayrıntılar, liderlerinize sunacağınız önerilerin temelini oluşturacaktır.

Güvenilir bir seçenek olarak öne çıkan sorun yönetimi yazılım çözümlerinden biri, BT'deki sorun yönetimine iyi uyum sağlayan kapsamlı paketi ile ClickUp'tır.

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