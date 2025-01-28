2025'te BT Hizmetlerini Optimize Etmek İçin En İyi 10 Sorun Yönetimi Yazılımı

Bir BT operasyonları veya müşteri desteği uzmanı olarak, hizmet kesintileriyle uğraşıyor veya sürekli olarak aksaklıkları önlüyorsunuz. Tekrarlayan olaylar, kötü müşteri deneyimine ve kesinti sürelerine yol açarak performans sorunlarına ve güvenilirlik kaybına neden olur.
Verimli bir sorun yönetimi yazılımı edinmek, bu tür sorunları çözmek için çok önemlidir. Güçlü bir sorun yönetimi çözümü, üst düzey otomasyon, bilinen hataların bulunduğu bir veritabanı, kullanımı kolay bir arayüz ve kesin belgeler içerir.
Bir dahaki sefere bir BT olayı meydana geldiğinde, ağır işi yazılımın yapmasına izin verin. Doğru araçlarla, sorunlara tepki vermek yerine proaktif olarak önleyebilirsiniz.
Sorun Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Sorun yönetimi yazılımınızın sahip olması gereken bazı temel özellikler şunlardır:
1. Otomasyon: Sorunları yönetmek için önceden yapılandırılmış kurallara dayalı AI destekli otomasyona ihtiyacınız var. Otomasyon, algılama, kapatma, uyarı gönderme ve geri bildirimi kolaylaştırma dahil olmak üzere ITIL yaşam döngüsünün tamamında çok önemlidir.
2. Bilinen hata veritabanı (KEDB): Çözümleri hızlandırmak ve tekrarlama önlemek için geçmiş sorunların ve geçici çözümlerin depolandığı bir depo, sorun yönetimine yardımcı olur.
3. Görünürlük için gösterge paneli: Zaman çizelgelerini, son tarihleri ve sorunların önem derecesini gösteren bir gösterge paneli, kök neden analizi (RCA) ve verimli olay çözümüne yardımcı olur.
4. Proaktif yaklaşım: Proaktif bir sorun yönetimi yaklaşımı, gelecekte olayların meydana gelmesini önleyen temel nedenleri belirlemeye ve ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
5. SLA izleme: Yazılımınız, sorun çözme sürelerini iyileştirmek ve kritik hizmet sorunlarına öncelik vermek için SLA'ları önem ve aciliyet düzeyine göre izlemelidir.
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Sorun Yönetimi Yazılımı
2024 yılında etkili sorun yönetimi için bu en iyi çözümleri keşfedin ve BT operasyonlarınızı geliştirin.
1. ClickUp
ClickUp, sizin ve takımınızın görevleri önceliklendirmenize yardımcı olacak çevik bir proje yönetimi çözümü sunar. Özel etiketler ve otomasyonlar kullanarak hataları toplu olarak çözerek çözüm sürecini hızlandırabilirsiniz.
ClickUp, operasyonlarınızı tekrar rayına oturtmanıza ve gelecekteki aksaklıkları önlemenize yardımcı olur.
ClickUp'ın hizmet masası yazılımı, olay yönetimini kolaylaştırır.
Gösterge panelleri, Sprintler, Yol haritaları, Pano görünümü, Sözdizimi vurgulaması, Özel görev durumları, Form görünümü, prova okuma vb. gibi ClickUp özellikleri, sorun yönetimini kolaylaştırır ve takım verimliliğini artırır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Zihin Haritaları ve Kavram Haritaları ile planları görselleştirin
- ClickUp'ın Form Görünümü aracılığıyla sorunların ve görevlerin kolayca gönderilmesini sağlar
- ClickUp'ın Sprint özelliği ile sprint planlamasını, görev atamalarını ve öncelik izlemeyi kolaylaştırın
- Özelleştirilebilir puan sistemi ile takımınızın iş yükünü optimize eder
- Değerli içgörüler sunar, ilerlemeyi izler ve sprint tamamlanmasını otomatikleştirir
- ClickUp'ın Kök Neden Analizi Şablonu, Sorun Yönetimi Şablonu, ı ve Açık Sorunlar Listesi Şablonu dahil olmak üzere 1.000'den fazla şablonu kullanın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar öğrenme sürecinde zorluk yaşayabilir
- Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan tüm özellikler mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz—kişisel kullanım için işlevseldir
- Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı — daha küçük takımlar için işler
- İş: Aylık 12 $/kullanıcı — orta ölçekli takımlar için işler
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin—birden fazla takım için işler
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. CMW Tracker
Bulut tabanlı bir iş süreci yönetimi (BPM) yazılımı olan CMW Tracker, işletmelerin iş akışlarını otomatikleştirmesine, görevleri yönetmesine ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olur. Süreç otomasyonu, görev yönetimi, izleme ve analiz gibi özellikler sunar.
CMW Tracker ile CapEx onay yönetimi, OpEx yönetimi ve kontrolü ve müşteri sipariş yönetimi gibi iş süreçlerini otomatikleştirebilirsiniz.
Bunu minimum insan müdahalesiyle yapabilirsiniz, böylece süreç daha verimli ve ölçeklenebilir hale gelir.
CMW Tracker'ın en iyi özellikleri
- İş hedeflerinize göre iş akışlarını özelleştirin
- Olay raporları ve değişiklik yönetimi talepleri gibi belgelerin ilerlemesini izleyin
- Kodlama uzmanlığı gerektirmeyen sürükle ve bırak araçlarıyla uygulama oluşturun
- Erişim kontrolü ve kullanıcı grupları aracılığıyla işbirliği ve veri güvenliği arasında denge sağlayın
- İş akışlarına her yerden erişin
- AI destekli araçlarla darboğazları belirleyin ve iş akışlarını optimize edin
CMW Tracker sınırlamaları
- Sınırlı entegrasyon seçenekleri
- Önceden oluşturulmuş çözümlerde yoğun özelleştirme gerektirir
- Kapsamlı bir görev özeti eksik
- Yerleşik kök neden ve etki analizi araçları yoktur
CMW Tracker fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
CMW Tracker puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
3. Zendesk
Zendesk'in Destek Paketi, makine öğrenimi ile desteklenen bir bilet sistemi dahil olmak üzere gelişmiş otomatik yardım masası özellikleri sunar. Sistem, herhangi bir sorun yönetimi ekibi için anahtar bir odak alanı olan kesintileri önceden tahmin etmek ve gidermek için gelişmiş algoritmalar kullanarak müşteri biletlerini analiz eder ve kategorize eder.
Zendesk'in proaktif yaklaşımı, sorun yönetimini bir iş fırsatına dönüştürür. Gerçek zamanlı çözümler sunar ve sorunun kaynağını anlar.
Zendesk'in en iyi özellikleri
- Birleşik platformdan yararlanarak sorun çözümü basitleştirin
- Sorunları yönetin ve performans standartlarını karşılayın
- Şifreleme ve erişim kontrolü ile hassas verileri koruyun
- AI'nın yardımıyla erişimde zaman kazanın
- Hareket halindeyken sorunları çözmek için bağlantıda kalın
Zendesk sınırlamaları
- Kurulum ve özelleştirme zor olabilir
- İncelemeler, yavaş açılır menüler ve bilet değiştirme gibi performans sorunlarına işaret ediyor
- Hacim tabanlı fiyatlandırma, kullanıcı veya bilet hacminin artmasıyla maliyetlerin yükselmesine neden olabilir
- Bazı temel otomasyon özellikleri eksik
Zendesk fiyatlandırması
- Suite Team: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları
- Paket Büyümesi: Kullanıcı başına aylık 89 ABD doları
- Suite Professional: Kullanıcı başına aylık 115 ABD doları
Zendesk derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (5.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)
4. Creatio
Creatio, iş akışlarını otomatikleştirmek ve yönetmek için tasarlanmış bir iş süreci yönetimi ve düşük kod platformudur. Creatio, farklı BT fonksiyonlarına uyarlayabileceğiniz süreç otomasyonu ve işbirliği için araçlar sunar.
Creatio, iş akışlarını tasarlamak için görsel bir arayüz ve sorun yönetimi sürecini yönetmek için birleşik bir ortam sağlar.
Creatio'nun en iyi özellikleri
- İş süreçlerini görsel olarak haritalayın ve otomatikleştirin
- Etkileşimlerin birleşik bir görünümünü sunarak kişiselleştirilmiş desteği teşvik eder
- Manuel çabayı azaltır, görevlerin tamamlanmasını hızlandırır ve iş süreçlerini basitleştirir
- Takım etkileşimini iyileştirmek için BT olay ve istek yönetimine yardımcı olur
- Hareket halindeyken sorun yönetimi sağlar
Creatio sınırlamaları
- Bazı referans materyaller, programcı olmayanlar için güncel olmayan veya karmaşık görünebilir
- Eski sistemleri FreedomUI'ye entegre etmek yavaş olabilir
- Güncellemeler kullanımı kesintiye uğratabilir ve çözüm için BT müdahalesi gerekebilir
- Gelişmiş özelleştirme ihtiyaçlarını karşılamak için uzmanlık gerekir
Creatio fiyatlandırması
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 85 ABD doları
Creatio puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
5. Zoho Desk
Zoho Desk, müşteri desteği süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir yardım masası çözümüdür. Esas olarak BT sorun yönetimine odaklanmamakla birlikte, uyarlanabilir özellikler sunar.
Zoho Desk'in en iyi özellikleri
- Acil sorunları önceliklendirir
- Hepsi bir arada yanıtlar, çözümler, güncellemeler ve onaylar sunar
- Biletler üzerinde gerçek zamanlı işbirliği sağlar
- Temel sorun yönetimi metriklerine tek bir görünümden erişin
- Gelişmiş iletişim için temsilci işbirliği ve hazır yanıtlar gibi özellikler içerir
Zoho Desk sınırlamaları
- Sınırlı üçüncü taraf uygulama entegrasyonları sunar
- Bazı olgun Servis Masası ürünleri kadar zengin özelliklere sahip değildir
- Çok fazla özelleştirme gerektirir
Zoho Desk fiyatlandırması
- Ücretsiz: 3 ajana kadar ücretsiz
- Express: 7 $
- Standart: 14 $
- Profesyonel: 23 $
- Enterprise: 40 $
Zoho Desk puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (4.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
6. PagerDuty
PagerDuty, BT olaylarını tespit etmeye ve çözmeye yardımcı olan bir olay müdahale platformudur. PagerDuty, kesinti sürelerini en aza indirmeye ve BT operasyonlarında olay çözme verimliliğini artırmaya yardımcı olur.
PagerDuty'nin en iyi özellikleri
- Çeşitli izleme araçlarından gelen uyarıları bir araya getirerek olayları yönetin
- Olaylara hızlı bir şekilde yanıt vermek için kullanımı kolay çağrı planlaması sağlar
- Mobil hizmet yönetimi ve hareket halindeyken olayların çözülmesini sağlar
- Çözülmemiş olayları doğru takıma yönlendirmek için politikalar belirlemenize yardımcı olur
- Sürekli iyileştirme için olay yönetimi eğilimleri ve performans ölçütleri hakkında içgörüler sağlar
PagerDuty sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü karmaşıktır ve öğrenmesi zaman alır
- Yerleşik bilet sistemi eksik
- Lisans maliyetleri rakiplere göre daha yüksektir
- Açık kaynaklı BT araçlarıyla entegrasyonlar, özel çözümlere kıyasla biraz sınırlayıcıdır
PagerDuty fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
PagerDuty derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
7. Freshservice
Freshservice, birleşik bir platformla hizmet yönetimini iyileştirmeye yardımcı olur. AI kullanarak yenilikçi etkileşimler ve geniş entegrasyonlar sunar. Freshservice, özel entegrasyon, akıllı analitik, otomatikleştirilmiş iş akışları ve daha fazlası için zengin bir API sunar.
Freshservice'in en iyi özellikleri
- Güçlü otomasyon ile sorunları hızla çözün
- Varlıkların birleştirilmiş görünümüyle sorunları etkili bir şekilde ele alın
- Tekrarlayan sorunları belgelemek ve çözmek için yerleşik bir depo sunar
- Çeşitli kanallar aracılığıyla kolay olay ve sorun raporlama imkanı sağlar
Freshservice sınırlamaları
- Slack/Freddy entegrasyonu henüz mükemmel değil; hala beta aşamasında
- Kullanıcılara göre, özel modül alanları sınırlı esnekliğe sahiptir
- Mobil uygulama, web sürümüne kıyasla işlevsellik ve kullanıcı deneyimi açısından yetersiz kalmaktadır
- Kullanıcıların BT sorun yönetimi konusundaki yeterliliklerini artırmak için oryantasyonun daha iyi olması gerekir.
Freshservice fiyatlandırması
- Başlangıç: Ajan başına aylık 29 $
- Büyüme: Ajan başına aylık 59 ABD doları
- Pro: Ajan başına aylık 115 ABD doları
- Enterprise: Ajan başına aylık 145 ABD doları
Freshservice puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)
8. ServiceNow ITSM
ServiceNow, çeşitli BT ile ilgili süreçleri kolaylaştıran ve otomatikleştiren bir BT Hizmet Yönetimi (ITSM) platformudur. Olayları, hizmet taleplerini ve değişiklik yönetimini yönetmek için merkezi bir merkezdir.
ServiceNow ITSM – En iyi özellikler
- Makine öğrenimini kullanarak rutin görevleri otomatik süreçlere dönüştürür
- Kesintiye uğrayan hizmetleri geri yüklemek için BT bağımlılıklarını izler
- Sorguları yanıtlar, olayları öngörür ve önler
- Bütünsel bir görünümle veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur
- Bağlantı olsun veya olmasın BT desteği sunar
ServiceNow ITSM sınırlamaları
- Daha güçlü BT raporlama araçlarına ihtiyaç var
- Bazı kullanıcılar bilgi yönetiminin daha iyi olabileceğini düşünüyor
- Yeni başlayanlar kullanıcı arayüzünü karmaşık buluyor
- Proje alt kümesi oluşturma iyileştirilebilir
ServiceNow ITSM fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için ServiceNow takımına başvurun
ServiceNow puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
9. BigPanda
BigPanda, BT olaylarının hizmet yönetimini basitleştiren ve otomatikleştiren bir AIOps (BT Operasyonları için Yapay Zeka) platformudur.
Farklı izleme araçlarından gelen uyarıları bir araya getirir ve sorun yönetimi sürecini kolaylaştırmak için her şeyi tek bir yerde görüntüler.
Hedefi, uyarı gürültüsünü azaltarak ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayarak BT uzmanlarının sorunları daha hızlı belirleyip çözmesine yardımcı olmaktır.
BigPanda'nın en iyi özellikleri
- Tekrarlayan görevleri en aza indirir ve olay yanıt sürelerini hızlandırır
- Olay çözümü için ITSM çözümleriyle çift yönlü bağlantı kurar
- PagerDuty gibi araçlarla entegrasyon yoluyla uygun takımları uyarır
- Daha hızlı çözüm için olayları kategorilere ayırır ve önceliklendirir
- İletişimi iyileştirmek için kişiselleştirilmiş olay paylaşım kuralları sağlar
- Tutarlı bilgi paylaşımı için BT araçlarıyla koordinasyon sağlar
Big Panda sınırlamaları
- NOC ve BT Operasyonları için çok önemli olan belirli olaylar için uyarı sayısı eksik
- Etkinlik sekmesinde Yorumlar, Olay Paylaşımı ve Durum değişiklikleri arasında etkili filtreleme yoktur
- Birçok kullanıcı, harici sorun yönetimi araçlarıyla entegrasyon sırasında performans düşüklüğüyle karşılaştı
BigPanda fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
BigPanda puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
10. New Relic
New Relic, BT uzmanlarının ve kuruluşların uygulamalarının ve altyapılarının performansını izlemelerine, sorunlarını gidermelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir gözlem platformudur.
Platform, kullanıcı dostu fiyatlandırma ve geniş bir açık kaynak entegrasyon alanı ile birlikte metrikler, etkinlikler, günlükler ve izlemeler sunar.
New Relic'in en iyi özellikleri
- Web sitesinde veya uygulamada erişilebilirlik aracı kullanımına ilişkin canlı bilgiler sağlar
- Yöneticilere son kullanıcı davranışları hakkında içgörüler sunar
- Web sitesi veya uygulama kesintileri, hatalar ve değişiklikler için uyarılar gönderir
- Web sitelerinde veya uygulamalarda kullanıcı işlemlerini gerçek zamanlı olarak analiz eder
New Relic sınırlamaları
- Bütçesi sınırlı işletmeler için pahalı olabilir
- Birçok kullanıcı, belirli özelliklerde (özellikle uyarılar, veri sorgusu ve SLI/SLO) sorunlar yaşıyor
- Günlük yönetimi özellikleri, özel çözümlere kıyasla temel düzeydedir
New Relic fiyatlandırması
- Ücretsiz: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Standart: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
New Relic derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
İşiniz için Doğru Sorun Yönetimi Yazılımını Seçin
Çeşitli platformları inceledikten sonra, doğru kararı verme zamanı geldi. Size en uygun çözümü bulmak için, yazılımın özelliklerinin iş ihtiyaçlarınızla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Başlangıç noktası, en büyük zorluklarınızı keşfetmek olacaktır. Olmazsa olmaz ve olması iyi olan yetenekleri tanımlayın. Bu ayrıntılar başlangıç noktası olabilir ve seçeneklerinizi daraltmanıza yardımcı olacaktır.
Çeşitli takımların ürün demolarını izleyerek olası sorunları belirlemelerini sağlayın. Bir sonraki adım, toplam harcamaları ve bekleyebileceğiniz ROI'yi incelemektir. Bu ayrıntılar, liderlerinize sunacağınız önerilerin temelini oluşturacaktır.
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