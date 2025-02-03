2025'te Satış Takımları için 10 İlişki Haritalama Yazılımı

Satış, her işin can damarıdır. Bir satış lideri olarak, anahtar karar vericilerin satın alma kararını nasıl verdiklerini anlamanız gerekir. Çoğu zaman bu, bir işteki anahtar oyuncuları ve satın alma sürecindeki rollerini belirlemeniz gerektiği anlamına gelir.
Çoğu şirket, organizasyon şemasını (nazikçe isteseniz bile) size vermez, bu nedenle potansiyel müşterileriniz ve müşterileriniz arasındaki ilişkileri belirlemek için araştırma yapmak size kalmıştır.
İlişki haritalama yazılımı, müşteri yönetimi için ilişki zekasına ihtiyaç duyan tüm satış takımlarına büyük bir yardımcıdır. Müşteri ilişkileri haritalama, yeni müşteriler çekmeyi, mevcut müşterileri memnun etmeyi ve kazanma oranlarını artırmayı çocuk oyuncağı haline getirir. ?
Daha önce hiç ilişki haritalama aracı kullanmadıysanız endişelenmeyin. Bu kapsamlı kılavuzda, iş geliştirme için hangi yazılım özelliklerinin olmazsa olmaz olduğunu göstereceğiz. Aramanızı hızlandırmak için, 2024'te B2B satışları için en iyi 10 ilişki haritalama yazılımını da inceleyeceğiz.
İlişki Haritalama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
En iyi ilişki haritalama araçları aşağıdaki işlevleri içerir:
- Veri görselleştirme: Herhangi bir ilişki haritalama yazılımının en önemli özelliği, karmaşık müşteri ilişkilerini ne kadar iyi görsel olarak temsil edebildiğidir. Organizasyon şemaları gibi verileri net grafiklere hızlı bir şekilde dönüştürebilmelidir
- Entegrasyonlar: Güvenilir bir araç, Salesforce gibi müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformları, e-posta, telefon görüşmeleri ve LinkedIn veya X (eski adıyla Twitter) gibi sosyal medya dahil olmak üzere birden fazla kaynaktan gelen verileri entegre etmelidir
- Gerçek zamanlı güncellemeler: İlişki haritasını manuel olarak yeniden oluşturmak için kimin zamanı var? İlişki haritalama yazılımı, gerçek zamanlı etkileşimlere ve verilere göre ilişki haritalarını güncellemelidir
- Şablonlar: Sadece grafikleriniz için değil, diğer kullanımlar için de şablonlar içeren ilişki haritalama yazılımını tercih ederek daha fazla zaman kazanın. Haritalama yazılımı, satış senaryolarından geliştirme planlarına kadar her şeyi oluşturabilmelidir
- İşbirliği: En iyi satış profesyonelleri bile bir takımla çalışmak zorundadır. Takım üyelerinin haritaları paylaşmasına, yorum eklemesine ve bulut tabanlı bir ortamda beyin fırtınası yapmasına olanak tanıyan ilişki haritalama yazılımı arayın
- Süreç iyileştirme: İlişki haritalama, basit bir grafikle sona ermemelidir. Satış sürecini görselleştiren ve yenileyen bir araç arayın
Kullanabileceğiniz En İyi 10 İlişki Haritalama Yazılımı
Anahtar hesaplara birinci sınıf müşteri desteği sunmak veya satış planlaması için veriye dayalı bir karar alma aracına ihtiyacınız varsa, ilişki haritalama yazılımı bir zorunluluktur.
Müşteri yolculuğunun her aşamasını desteklemek için tasarlanmış, onaylanmış yazılım araçlarını tercih edin. 2024'ün en iyi on ilişki haritalama yazılımının artılarını ve eksilerini inceleyelim.
1. ClickUp
Bizi yanlış anlamayın, iyi bir veri görselleştirme aracını seviyoruz. Ancak takımınızın farklı araçlar ve platformlar arasında geçiş yapmak için zamanı yoktur. ClickUp, satış takımlarının müşteri hesaplarını yönetmek, birbirleriyle sohbet etmek, görevleri atamak, performansı izlemek ve çok daha fazlasını yapmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi bir araya getirir. ?
Her işi yapan platformumuz, ilişki haritalama yazılımı olarak da işlev görür.
ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak şirketinizdeki kişiler arasındaki farklı ilişki türlerini belirleyin. Satış ekibiniz, bağlantıları çizmek, satış iş akışlarını haritalamak ve görevleri atamak için gerçek zamanlı zihin haritalama yapabilir.
Takımınız ve müşterileriniz arasındaki ilişkileri oluşturmak, yapılandırmak ve görsel olarak düzenlemek için bir ClickUp Beyaz Tahta oluşturun. Genel bir beyin fırtınası ile başlayın ve kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzünde fikirlerinizi geliştirin. Bir Beyaz Tahta düğümüne tıklayarak görevleri, dosyaları, belgeleri ve daha fazlasını birbirine bağlayarak, uygulamayı çocuk oyuncağı haline getiren eyleme geçirilebilir bir ilişki haritası oluşturun.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İlişkileri haritaladıktan sonra, her şeyi ClickUp CRM'ye kaydedin
- ClickUp Zihin Haritaları ile ilişkileri, iş akışlarını ve görevleri haritalandırın
- ClickUp Zihin Haritalarını ve ClickUp Beyaz Tahtalarını sohbet, belge veya yorumlar aracılığıyla satış takımınızla kolayca paylaşın
- Fikirleri özetlemek ve sunum taslaklarını daha hızlı oluşturmak için ClickUp AI'yı deneyin
- Daha fazla bağlam için ClickUp Beyaz Tahtanıza resimler ve bağlantılar ekleyin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle yeni başlayanların platforma alışması biraz zaman alabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. Prolifiq
Hesap planlamasında biraz yardıma mı ihtiyacınız var? Prolifiq, platformdan ayrılmadan bile anahtar karar vericileri aramanız ve onlara ulaşmanız için yardımcı olan bir ilişki haritalama aracıdır.
En iyisi, Prolifiq, Salesforce veya Quip'te yerel olarak çalışarak ilişki haritalarınızı CRM ve satış görevlerinizle birleştirir.
Prolifiq'in en iyi özellikleri
- Prolifiq ACE, ilişki haritalama aracınızla entegre olan akıllı bir dijital içerik yönetim sistemidir
- Prolifiq CRUSH, anahtar hesap yönetimi ve gelir optimizasyonunu destekler
- Prolifiq ile anahtar paydaşların etkisini ölçün
- Prolifiq'i kullanarak belirli paydaşlara öncelik verin ve bunları satış ekibinizin üyelerine atayın
Prolifiq sınırlamaları
- Prolifiq hakkında çok fazla yorum bulunmamaktadır
- Bazı kullanıcılar, yavaş yükleme süreleriyle ilgili sorunlar yaşadıklarını belirtiyor
Prolifiq fiyatlandırması
- İlişki Haritalama Aracı Salesforce'ta yerleşik: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Crush: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Ace: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Tam Paket: Kullanıcı başına aylık 79 $
Prolifiq puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
3. Upland
Upland, e-posta pazarlamasından bilgi yönetimine kadar her şey için çözümler üreten bir yazılım devi. İlişki haritalama yazılımı Altify, Salesforce'ta yerel olarak çalışarak tüm karar vericileri tek bir net grafikte birleştirir.
Altify, paydaşlar arasındaki ilişkileri belirlemekle kalmaz, aynı zamanda satış sürecinizi de iyileştirmenize yardımcı olur. Satış stratejinizdeki eksiklikleri belirleyin ve ilerlemek için öneriler bulun.
Upland'ın en iyi özellikleri
- Haritanızdaki kişilerin üzerine gelerek onların etkilerini ve satın alma güçlerini görün
- Altify, eleştirenleri ve destekçileri belirlemenize yardımcı olur
- Altify'da takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Yeni ve mevcut kişileri Salesforce'a içe aktarın
Upland sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar raporların sezgisel olmadığını söylüyor
- Diğerleri, Altify'ın genel olarak kullanılabilirlik eksikliği ve kullanımı zor bir kullanıcı arayüzünden muzdarip olduğunu söylüyor
Upland fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Upland puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2 yorum)
4. DBDiagram
Belki de Salesforce'a bağlanan süslü bir araca ihtiyacınız yoktur. Gereksiz özellikler içermeyen ücretsiz bir ilişki haritalama yazılımı arıyorsanız, DBDiagram'ı deneyin. ?️
Bu ücretsiz bir araçtır, ancak en iyi 10 listemizdeki diğer seçeneklerden çok daha teknik bir araçtır. DBDiagram, verileri gerçek zamanlı olarak görselleştirmek için SQL veritabanlarına bağlanır. DBDiagram'ı ilişki haritalamadan çok daha fazlası için kullanabilirsiniz, ancak DBDiagram'ı doğru bir şekilde kullanmak için ciddi veritabanı bilgisine ihtiyacınız vardır.
DBDiagram'ın en iyi özellikleri
- İlişki haritalarınızı bir görüntü dosyasına veya PDF'ye aktarın
- DBDiagram, SQL dosyalarıyla entegre olur
- Tek bir tıklama ile diyagramları şirket içinde veya dışında paylaşın
- DBDiagram, Ruby on Rails ve Django gibi web çerçeveleriyle entegre olur
DBDiagram sınırlamaları
- DBDiagram teknik olabilir, bu nedenle SQL'i anlayan kişiler için en uygunudur
- Kullanıcıların en çok şikayet ettiği konu, karmaşıklığı ve görsel tasarım özelliklerinin eksikliğidir
DBDiagram fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişisel Pro: 9 $/ay
- Takım: Üç kullanıcı için aylık 40 $
DBDiagram puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (2 inceleme)
- Capterra: N/A
5. Creately
Satış ekipleri, beyin fırtınası ve proje yürütme için Görsel Çalışma Alanları oluşturmak için Creately'yi kullanır. Creately'yi ilişki haritalama yazılımı olarak kullanabilirsiniz, ancak asıl gücü planlama araçlarında yatmaktadır.
Müşteri yolculuğu haritaları, alıcı profilleri veya ilişki haritaları oluşturmanız gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, Creately'de ihtiyacınıza uygun bir çerçeve bulabilirsiniz. Ayrıca, kavram haritaları, zihin haritaları, tel kafesler ve daha fazlası için etkileyici sayıda şablon içerir.
Creately'nin en iyi özellikleri
- Creately, KPI'ları ve OKR'leri platformuna entegre etmiştir
- İlişki haritaları üzerinde gerçek zamanlı olarak güvenli bir şekilde işbirliği yapın
- Beyin fırtınası yapın ve yol haritaları geliştirin
- Diyagramlar, grafikler, storyboard'lar, iş kırılım yapıları ve çok daha fazlası için Creately şablonlarını kullanın
Creately sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, çok fazla veri içeren diyagramları yüklediklerinde Creately'nin geciktiğini söylüyor
- Diğer kullanıcılar, özellikle büyük olanlar olmak üzere, tuvalleri gezinmenin zor olduğunu söylüyor
Creately fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $
- İş: Sınırsız kullanıcı için aylık 89 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Creately puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (970+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (160+ yorum)
6. Visio
Microsoft şirketinde mi çalışıyorsunuz? Visio, aboneliğinize zaten dahil olduğu için Microsoft 365 şirketleri için kaçınılmaz bir seçimdir.
Visio, öncelikle bir veri görselleştirme aracıdır, bu nedenle ilişki haritalama yazılımından çok daha fazlası olarak kullanabilirsiniz. Masaüstü veya Visio web uygulaması aracılığıyla verileri görselleştirmek için takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. ?
Visio'nun en iyi özellikleri
- Viso, diyagramlar ve şablonlar için düzinelerce şablon içerir
- Microsoft Teams içinden Visio diyagramlarında işbirliği yapın
- Data Visualizer aracıyla Excel verilerini sadece birkaç tıklamayla Visio diyagramlarına dönüştürün
- Özel Visio diyagramlarını Word belgelerine veya PowerPoint sunumlarına aktarın
Visio sınırlamaları
- Microsoft 365'e sahip değilseniz, Visio muhtemelen sizin için uygun değildir
- Bazı kullanıcılar Visio'nun diğer diyagram oluşturma araçları kadar sezgisel olmadığını söylüyor
Visio fiyatlandırması
- Microsoft 365: Dahil
- Visio Plan 1: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Visio Plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 $
Visio puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (650+ yorum)
- Capterra: (3.000'den fazla inceleme)
7. MindNode
MindNode, öncelikle bir zihin haritalama ve ana hatları belirleme aracıdır, ancak ilişki haritalama için de kullanabilirsiniz. Aldatıcı derecede basit görünüyor, ancak platformda etkileyici sayıda özellik barındırıyor.
MindNode'u kullanarak görevleri izleyin, fikirlerinizi özetleyin ve görsel etiketler oluşturun. Ayrıca, muhteşem bir görsel deneyim sunmak için bazı harika temalar, çıkartmalar ve stil seçenekleri de sunar.
MindNode'un en iyi özellikleri
- Zihin haritanızı takımınızla paylaşın ve dışa aktarın
- Dikkatinizi dağıtacak unsurları ortadan kaldırmak için Odak Modunu açın
- Anahatları ve zihin haritalarını yan yana görünüm
- Görsel Etiketlerle daha fazla bağlam ekleyin
MindNode sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar zihin haritalarını dışa aktarmanın zor olduğunu söylüyor
- MindNode, popüler CRM'lerle yerel olarak entegre değildir
MindNode fiyatlandırması
- Aylık: 3,63 $ (2,99 £)
- Yıllık: 24,27 $ (19,99 £)
MindNode puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (15 yorum)
8. Pipeliner
Pipeliner her şeyden önce bir CRM'dir, ancak bu sizi yanıltmasın. Bu platformu güçlü bir ilişki haritalama yazılımı olarak da kullanabilirsiniz. Aslında, Pipeliner, ilişki haritalamayı yerel bir özellik olarak içeren tek CRM olduğunu söylüyor. ??
En iyisi, Pipeliner Microsoft ve Google paketleriyle entegre olduğundan, CRM verilerinizi ofis paketinizde görüntülemek isterseniz, bir entegrasyon eklemek kadar kolaydır.
Pipeliner'ın en iyi özellikleri
- Pipeliner Automatizer, kod gerektirmeyen iş akışı optimizasyonu sunar
- Yerleşik yapay zeka ile Pipeliner mobil uygulamasını kullanın
- İlişki haritanızı önyükleme, piramit oluşturma veya geriye dönük haritalama stratejileriyle bağlayın
- Daha fazla bağlam için CRM verilerinizle birlikte ilişki haritalarını görüntüleyin
Pipeliner sınırlamaları
- Pipeliner'ın entegrasyonları biraz yavaş olabilir
- Diğer kullanıcılar API konektörünün sık sık bozulduğunu söylüyor
Pipeliner fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 65 $, yıllık faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 85 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 115 $, yıllık faturalandırılır
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 150 $, yıllık faturalandırılır
Pipeliner puanları ve incelemeleri
- G2: 4,6/5 (460+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (210+ yorum)
9. Pingboard
Pingboard aslında işgücü kaynaklarını mobilize etmek ve planlamak için bir çalışan bağlılığı çözümüdür, ancak ilişkileri haritalamak için de kullanabilirsiniz.
Organizasyon şeması özelliğini kullanarak potansiyel müşterileriniz için ilişki haritaları oluşturun. Takım Matrisi, işlevler arası takımları tek bir kolay okunur diyagramda görüntüleyen yepyeni bir özelliktir.
Pingboard'un en iyi özellikleri
- Büyük satış takımları, sizi iş arkadaşlarınızla saniyeler içinde bağlayan Çalışan Dizini'ni çok sevecekler
- Toplantı planlamayı otomatikleştirin
- Satış başarılarını ölçün ve tanıyın
- Pingboard, Google Workplace, Microsoft Outlook, Microsoft 365 ve daha fazlasıyla entegre olur
Pingboard sınırlamaları
- Pingboard, satıştan çok yönetim ve İK'ya yönelik olarak tasarlanmıştır
- Bazı kullanıcılar Pingboard'un entegrasyonlarının hatalı olduğunu söylüyor
Pingboard fiyatlandırması
- Temel: 149 $/ay, yıllık ödeme
- Temel: 299 $/ay, yıllık ödeme
- Artılar: Aylık 399 $, yıllık ödeme
- Özel fiyatlandırma: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Pingboard puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (590+ yorum)
10. Lucid
Lucid, diyagram dünyasının en tanınmış isimlerinden biridir. Lucidchart'ın sürükle ve bırak diyagram oluşturucusunu kullanarak satış ekibinizle ilişkilerinizi gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde haritalayın. Lucidspark, sağlam bir ilişki haritası oluşturduktan sonra satış stratejileri için beyin fırtınası yapmak için mükemmel bir sanal beyaz tahtadır.
Lucid'in en iyi özellikleri
- Etiketler ve sohbetler aracılığıyla iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Uygulamayı hızlandırmak için her ilişkiye veya göreve takım üyeleri atayın
- Lucid, Google, Microsoft ve Atlassian ürünleriyle entegre olur
- Lucid'in geniş üçüncü taraf entegrasyonları ile verileri hızlı bir şekilde görselleştirin
Lucid sınırlamaları
- Kullanıcılar Lucid'in çevrimdışı erişim sunmasını istiyor
- Diğer kullanıcılar Visio'nun daha kolay kullanıldığını söylüyor
Lucid fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Lucid puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (4.700+ inceleme)
- Capterra: 4,5/5 (1.900+ yorum)
ClickUp: Müşteri Başarısının Sırrı
İlişki haritalama yazılımı, başarılı bir satış stratejisinin temelidir. Takımınıza beyin fırtınası yapma, yeni fikirleri deneme ve daha iyi müşteri deneyimleri sunma fırsatı verir.
Ancak modern satış, güzel grafiklerden çok daha fazlasını gerektirir. Büyük fikirlerinizi hayata geçirmeniz gerekir, bu yüzden birçok satış takımı ClickUp'ı tercih ediyor. Tüm ilişki haritalarınızı, notlarınızı, görevlerinizi ve metriklerinizi tek bir sezgisel platformda bir araya getirerek zaman kazanın. ✨
Sadece bizim sözümüze güvenmek zorunda değilsiniz. ClickUp'ı takımınızla birlikte deneyin ve zaman kazandıran özelliklerini ilk elden görün. Hemen ücretsiz bir ClickUp Çalışma Alanı oluşturun — kredi kartı gerekmez.