2025'te Satış Takımları için 10 İlişki Haritalama Yazılımı

Satış, her işin can damarıdır. Bir satış lideri olarak, anahtar karar vericilerin satın alma kararını nasıl verdiklerini anlamanız gerekir. Çoğu zaman bu, bir işteki anahtar oyuncuları ve satın alma sürecindeki rollerini belirlemeniz gerektiği anlamına gelir.

Çoğu şirket, organizasyon şemasını (nazikçe isteseniz bile) size vermez, bu nedenle potansiyel müşterileriniz ve müşterileriniz arasındaki ilişkileri belirlemek için araştırma yapmak size kalmıştır.

İlişki haritalama yazılımı, müşteri yönetimi için ilişki zekasına ihtiyaç duyan tüm satış takımlarına büyük bir yardımcıdır. Müşteri ilişkileri haritalama, yeni müşteriler çekmeyi, mevcut müşterileri memnun etmeyi ve kazanma oranlarını artırmayı çocuk oyuncağı haline getirir. ?

Daha önce hiç ilişki haritalama aracı kullanmadıysanız endişelenmeyin. Bu kapsamlı kılavuzda, iş geliştirme için hangi yazılım özelliklerinin olmazsa olmaz olduğunu göstereceğiz. Aramanızı hızlandırmak için, 2024'te B2B satışları için en iyi 10 ilişki haritalama yazılımını da inceleyeceğiz.

İlişki Haritalama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

En iyi ilişki haritalama araçları aşağıdaki işlevleri içerir:

Veri görselleştirme: Herhangi bir ilişki haritalama yazılımının en önemli özelliği, karmaşık müşteri ilişkilerini ne kadar iyi görsel olarak temsil edebildiğidir. Organizasyon şemaları gibi Herhangi bir ilişki haritalama yazılımının en önemli özelliği, karmaşık müşteri ilişkilerini ne kadar iyi görsel olarak temsil edebildiğidir. Organizasyon şemaları gibi verileri net grafiklere hızlı bir şekilde dönüştürebilmelidir

Entegrasyonlar: Güvenilir bir araç, Salesforce gibi müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformları, e-posta, telefon görüşmeleri ve LinkedIn veya X (eski adıyla Twitter) gibi sosyal medya dahil olmak üzere birden fazla kaynaktan gelen verileri entegre etmelidir

Gerçek zamanlı güncellemeler: İlişki haritasını manuel olarak yeniden oluşturmak için kimin zamanı var? İlişki haritalama yazılımı, gerçek zamanlı etkileşimlere ve verilere göre ilişki haritalarını güncellemelidir

Şablonlar: Sadece grafikleriniz için değil, diğer kullanımlar için de şablonlar içeren ilişki haritalama yazılımını tercih ederek daha fazla zaman kazanın. Haritalama yazılımı, satış senaryolarından Sadece grafikleriniz için değil, diğer kullanımlar için de şablonlar içeren ilişki haritalama yazılımını tercih ederek daha fazla zaman kazanın. Haritalama yazılımı, satış senaryolarından geliştirme planlarına kadar her şeyi oluşturabilmelidir

İşbirliği: En iyi satış profesyonelleri bile bir takımla çalışmak zorundadır. Takım üyelerinin haritaları paylaşmasına, yorum eklemesine ve bulut tabanlı bir ortamda beyin fırtınası yapmasına olanak tanıyan ilişki haritalama yazılımı arayın

Süreç iyileştirme: İlişki haritalama, basit bir grafikle sona ermemelidir. İlişki haritalama, basit bir grafikle sona ermemelidir. Satış sürecini görselleştiren ve yenileyen bir araç arayın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 İlişki Haritalama Yazılımı

Anahtar hesaplara birinci sınıf müşteri desteği sunmak veya satış planlaması için veriye dayalı bir karar alma aracına ihtiyacınız varsa, ilişki haritalama yazılımı bir zorunluluktur.

Müşteri yolculuğunun her aşamasını desteklemek için tasarlanmış, onaylanmış yazılım araçlarını tercih edin. 2024'ün en iyi on ilişki haritalama yazılımının artılarını ve eksilerini inceleyelim.

ClickUp'ta projeleri, fikirleri veya mevcut görevleri planlayın ve düzenleyin, en iyi görsel taslakları elde edin

Bizi yanlış anlamayın, iyi bir veri görselleştirme aracını seviyoruz. Ancak takımınızın farklı araçlar ve platformlar arasında geçiş yapmak için zamanı yoktur. ClickUp, satış takımlarının müşteri hesaplarını yönetmek, birbirleriyle sohbet etmek, görevleri atamak, performansı izlemek ve çok daha fazlasını yapmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi bir araya getirir. ?

Her işi yapan platformumuz, ilişki haritalama yazılımı olarak da işlev görür.

ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanarak şirketinizdeki kişiler arasındaki farklı ilişki türlerini belirleyin. Satış ekibiniz, bağlantıları çizmek, satış iş akışlarını haritalamak ve görevleri atamak için gerçek zamanlı zihin haritalama yapabilir.

Takımınız ve müşterileriniz arasındaki ilişkileri oluşturmak, yapılandırmak ve görsel olarak düzenlemek için bir ClickUp Beyaz Tahta oluşturun. Genel bir beyin fırtınası ile başlayın ve kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzünde fikirlerinizi geliştirin. Bir Beyaz Tahta düğümüne tıklayarak görevleri, dosyaları, belgeleri ve daha fazlasını birbirine bağlayarak, uygulamayı çocuk oyuncağı haline getiren eyleme geçirilebilir bir ilişki haritası oluşturun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İlişkileri haritaladıktan sonra, her şeyi ClickUp CRM' ye kaydedin

ClickUp Zihin Haritaları ile ilişkileri, iş akışlarını ve görevleri haritalandırın

ClickUp Zihin Haritalarını ve ClickUp Beyaz Tahtalarını sohbet, belge veya yorumlar aracılığıyla satış takımınızla kolayca paylaşın

Fikirleri özetlemek ve sunum taslaklarını daha hızlı oluşturmak için ClickUp AI'yı deneyin

Daha fazla bağlam için ClickUp Beyaz Tahtanıza resimler ve bağlantılar ekleyin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle yeni başlayanların platforma alışması biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Prolifiq

Prolifiq aracılığıyla

Hesap planlamasında biraz yardıma mı ihtiyacınız var? Prolifiq, platformdan ayrılmadan bile anahtar karar vericileri aramanız ve onlara ulaşmanız için yardımcı olan bir ilişki haritalama aracıdır.

En iyisi, Prolifiq, Salesforce veya Quip'te yerel olarak çalışarak ilişki haritalarınızı CRM ve satış görevlerinizle birleştirir.

Prolifiq'in en iyi özellikleri

Prolifiq ACE, ilişki haritalama aracınızla entegre olan akıllı bir dijital içerik yönetim sistemidir

Prolifiq CRUSH, anahtar hesap yönetimi ve gelir optimizasyonunu destekler

Prolifiq ile anahtar paydaşların etkisini ölçün

Prolifiq'i kullanarak belirli paydaşlara öncelik verin ve bunları satış ekibinizin üyelerine atayın

Prolifiq sınırlamaları

Prolifiq hakkında çok fazla yorum bulunmamaktadır

Bazı kullanıcılar, yavaş yükleme süreleriyle ilgili sorunlar yaşadıklarını belirtiyor

Prolifiq fiyatlandırması

İlişki Haritalama Aracı Salesforce 'ta yerleşik: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Crush: Kullanıcı başına aylık 49 $

Ace: Kullanıcı başına aylık 49 $

Tam Paket: Kullanıcı başına aylık 79 $

Prolifiq puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 5/5 (1 yorum)

3. Upland

Upland aracılığıyla

Upland, e-posta pazarlamasından bilgi yönetimine kadar her şey için çözümler üreten bir yazılım devi. İlişki haritalama yazılımı Altify, Salesforce'ta yerel olarak çalışarak tüm karar vericileri tek bir net grafikte birleştirir.

Altify, paydaşlar arasındaki ilişkileri belirlemekle kalmaz, aynı zamanda satış sürecinizi de iyileştirmenize yardımcı olur. Satış stratejinizdeki eksiklikleri belirleyin ve ilerlemek için öneriler bulun.

Upland'ın en iyi özellikleri

Haritanızdaki kişilerin üzerine gelerek onların etkilerini ve satın alma güçlerini görün

Altify, eleştirenleri ve destekçileri belirlemenize yardımcı olur

Altify'da takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Yeni ve mevcut kişileri Salesforce'a içe aktarın

Upland sınırlamaları

Bazı kullanıcılar raporların sezgisel olmadığını söylüyor

Diğerleri, Altify'ın genel olarak kullanılabilirlik eksikliği ve kullanımı zor bir kullanıcı arayüzünden muzdarip olduğunu söylüyor

Upland fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Upland puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2 yorum)

4. DBDiagram

DBDiagram aracılığıyla

Belki de Salesforce'a bağlanan süslü bir araca ihtiyacınız yoktur. Gereksiz özellikler içermeyen ücretsiz bir ilişki haritalama yazılımı arıyorsanız, DBDiagram'ı deneyin. ?️

Bu ücretsiz bir araçtır, ancak en iyi 10 listemizdeki diğer seçeneklerden çok daha teknik bir araçtır. DBDiagram, verileri gerçek zamanlı olarak görselleştirmek için SQL veritabanlarına bağlanır. DBDiagram'ı ilişki haritalamadan çok daha fazlası için kullanabilirsiniz, ancak DBDiagram'ı doğru bir şekilde kullanmak için ciddi veritabanı bilgisine ihtiyacınız vardır.

DBDiagram'ın en iyi özellikleri

İlişki haritalarınızı bir görüntü dosyasına veya PDF'ye aktarın

DBDiagram, SQL dosyalarıyla entegre olur

Tek bir tıklama ile diyagramları şirket içinde veya dışında paylaşın

DBDiagram, Ruby on Rails ve Django gibi web çerçeveleriyle entegre olur

DBDiagram sınırlamaları

DBDiagram teknik olabilir, bu nedenle SQL'i anlayan kişiler için en uygunudur

Kullanıcıların en çok şikayet ettiği konu, karmaşıklığı ve görsel tasarım özelliklerinin eksikliğidir

DBDiagram fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel Pro: 9 $/ay

Takım: Üç kullanıcı için aylık 40 $

DBDiagram puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2 inceleme)

Capterra: N/A

5. Creately

Creately aracılığıyla

Satış ekipleri, beyin fırtınası ve proje yürütme için Görsel Çalışma Alanları oluşturmak için Creately'yi kullanır. Creately'yi ilişki haritalama yazılımı olarak kullanabilirsiniz, ancak asıl gücü planlama araçlarında yatmaktadır.

Müşteri yolculuğu haritaları, alıcı profilleri veya ilişki haritaları oluşturmanız gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, Creately'de ihtiyacınıza uygun bir çerçeve bulabilirsiniz. Ayrıca, kavram haritaları, zihin haritaları, tel kafesler ve daha fazlası için etkileyici sayıda şablon içerir.

Creately'nin en iyi özellikleri

Creately, KPI'ları ve OKR'leri platformuna entegre etmiştir

İlişki haritaları üzerinde gerçek zamanlı olarak güvenli bir şekilde işbirliği yapın

Beyin fırtınası yapın ve yol haritaları geliştirin

Diyagramlar, grafikler, storyboard'lar, iş kırılım yapıları ve çok daha fazlası için Creately şablonlarını kullanın

Creately sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, çok fazla veri içeren diyagramları yüklediklerinde Creately'nin geciktiğini söylüyor

Diğer kullanıcılar, özellikle büyük olanlar olmak üzere, tuvalleri gezinmenin zor olduğunu söylüyor

Creately fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Sınırsız kullanıcı için aylık 89 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Creately puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (970+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (160+ yorum)

6. Visio

Visio aracılığıyla

Microsoft şirketinde mi çalışıyorsunuz? Visio, aboneliğinize zaten dahil olduğu için Microsoft 365 şirketleri için kaçınılmaz bir seçimdir.

Visio, öncelikle bir veri görselleştirme aracıdır, bu nedenle ilişki haritalama yazılımından çok daha fazlası olarak kullanabilirsiniz. Masaüstü veya Visio web uygulaması aracılığıyla verileri görselleştirmek için takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. ?

Visio'nun en iyi özellikleri

Viso, diyagramlar ve şablonlar için düzinelerce şablon içerir

Microsoft Teams içinden Visio diyagramlarında işbirliği yapın

Data Visualizer aracıyla Excel verilerini sadece birkaç tıklamayla Visio diyagramlarına dönüştürün

Özel Visio diyagramlarını Word belgelerine veya PowerPoint sunumlarına aktarın

Visio sınırlamaları

Microsoft 365'e sahip değilseniz, Visio muhtemelen sizin için uygun değildir

Bazı kullanıcılar Visio'nun diğer diyagram oluşturma araçları kadar sezgisel olmadığını söylüyor

Visio fiyatlandırması

Microsoft 365: Dahil

Visio Plan 1: Kullanıcı başına aylık 5 $

Visio Plan 2: Kullanıcı başına aylık 15 $

Visio puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (650+ yorum)

Capterra: (3.000'den fazla inceleme)

7. MindNode

MindNode aracılığıyla

MindNode, öncelikle bir zihin haritalama ve ana hatları belirleme aracıdır, ancak ilişki haritalama için de kullanabilirsiniz. Aldatıcı derecede basit görünüyor, ancak platformda etkileyici sayıda özellik barındırıyor.

MindNode'u kullanarak görevleri izleyin, fikirlerinizi özetleyin ve görsel etiketler oluşturun. Ayrıca, muhteşem bir görsel deneyim sunmak için bazı harika temalar, çıkartmalar ve stil seçenekleri de sunar.

MindNode'un en iyi özellikleri

Zihin haritanızı takımınızla paylaşın ve dışa aktarın

Dikkatinizi dağıtacak unsurları ortadan kaldırmak için Odak Modunu açın

Anahatları ve zihin haritalarını yan yana görünüm

Görsel Etiketlerle daha fazla bağlam ekleyin

MindNode sınırlamaları

Bazı kullanıcılar zihin haritalarını dışa aktarmanın zor olduğunu söylüyor

MindNode, popüler CRM'lerle yerel olarak entegre değildir

MindNode fiyatlandırması

Aylık: 3,63 $ (2,99 £)

Yıllık: 24,27 $ (19,99 £)

MindNode puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (15 yorum)

8. Pipeliner

Pipeliner aracılığıyla

Pipeliner her şeyden önce bir CRM'dir, ancak bu sizi yanıltmasın. Bu platformu güçlü bir ilişki haritalama yazılımı olarak da kullanabilirsiniz. Aslında, Pipeliner, ilişki haritalamayı yerel bir özellik olarak içeren tek CRM olduğunu söylüyor. ?‍?

En iyisi, Pipeliner Microsoft ve Google paketleriyle entegre olduğundan, CRM verilerinizi ofis paketinizde görüntülemek isterseniz, bir entegrasyon eklemek kadar kolaydır.

Pipeliner'ın en iyi özellikleri

Pipeliner Automatizer, kod gerektirmeyen iş akışı optimizasyonu sunar

Yerleşik yapay zeka ile Pipeliner mobil uygulamasını kullanın

İlişki haritanızı önyükleme, piramit oluşturma veya geriye dönük haritalama stratejileriyle bağlayın

Daha fazla bağlam için CRM verilerinizle birlikte ilişki haritalarını görüntüleyin

Pipeliner sınırlamaları

Pipeliner'ın entegrasyonları biraz yavaş olabilir

Diğer kullanıcılar API konektörünün sık sık bozulduğunu söylüyor

Pipeliner fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 65 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 85 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 115 $, yıllık faturalandırılır

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 150 $, yıllık faturalandırılır

Pipeliner puanları ve incelemeleri

G2: 4,6/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (210+ yorum)

9. Pingboard

Pingboard aracılığıyla

Pingboard aslında işgücü kaynaklarını mobilize etmek ve planlamak için bir çalışan bağlılığı çözümüdür, ancak ilişkileri haritalamak için de kullanabilirsiniz.

Organizasyon şeması özelliğini kullanarak potansiyel müşterileriniz için ilişki haritaları oluşturun. Takım Matrisi, işlevler arası takımları tek bir kolay okunur diyagramda görüntüleyen yepyeni bir özelliktir.

Pingboard'un en iyi özellikleri

Büyük satış takımları, sizi iş arkadaşlarınızla saniyeler içinde bağlayan Çalışan Dizini'ni çok sevecekler

Toplantı planlamayı otomatikleştirin

Satış başarılarını ölçün ve tanıyın

Pingboard, Google Workplace, Microsoft Outlook, Microsoft 365 ve daha fazlasıyla entegre olur

Pingboard sınırlamaları

Pingboard, satıştan çok yönetim ve İK'ya yönelik olarak tasarlanmıştır

Bazı kullanıcılar Pingboard'un entegrasyonlarının hatalı olduğunu söylüyor

Pingboard fiyatlandırması

Temel: 149 $/ay, yıllık ödeme

Temel: 299 $/ay, yıllık ödeme

Artılar: Aylık 399 $, yıllık ödeme

Özel fiyatlandırma: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pingboard puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (590+ yorum)

10. Lucid

Lucid aracılığıyla

Lucid, diyagram dünyasının en tanınmış isimlerinden biridir. Lucidchart'ın sürükle ve bırak diyagram oluşturucusunu kullanarak satış ekibinizle ilişkilerinizi gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde haritalayın. Lucidspark, sağlam bir ilişki haritası oluşturduktan sonra satış stratejileri için beyin fırtınası yapmak için mükemmel bir sanal beyaz tahtadır.

Lucid'in en iyi özellikleri

Etiketler ve sohbetler aracılığıyla iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Uygulamayı hızlandırmak için her ilişkiye veya göreve takım üyeleri atayın

Lucid, Google, Microsoft ve Atlassian ürünleriyle entegre olur

Lucid'in geniş üçüncü taraf entegrasyonları ile verileri hızlı bir şekilde görselleştirin

Lucid sınırlamaları

Kullanıcılar Lucid'in çevrimdışı erişim sunmasını istiyor

Diğer kullanıcılar Visio'nun daha kolay kullanıldığını söylüyor

Lucid fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Lucid puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.700+ inceleme)

Capterra: 4,5/5 (1.900+ yorum)

ClickUp: Müşteri Başarısının Sırrı

İlişki haritalama yazılımı, başarılı bir satış stratejisinin temelidir. Takımınıza beyin fırtınası yapma, yeni fikirleri deneme ve daha iyi müşteri deneyimleri sunma fırsatı verir.

Ancak modern satış, güzel grafiklerden çok daha fazlasını gerektirir. Büyük fikirlerinizi hayata geçirmeniz gerekir, bu yüzden birçok satış takımı ClickUp'ı tercih ediyor. Tüm ilişki haritalarınızı, notlarınızı, görevlerinizi ve metriklerinizi tek bir sezgisel platformda bir araya getirerek zaman kazanın. ✨

Sadece bizim sözümüze güvenmek zorunda değilsiniz. ClickUp'ı takımınızla birlikte deneyin ve zaman kazandıran özelliklerini ilk elden görün. Hemen ücretsiz bir ClickUp Çalışma Alanı oluşturun — kredi kartı gerekmez.