Ücretsiz Rubrik Şablonları

Öğrenciler, çalışanlar veya projeler için olsun, nesnel değerlendirme en azından bir miktar standardizasyon olmadan imkansızdır. Ancak nereden başlayacağınızı bilmek zordur, işte bu noktada doğru değerlendirme şablonu devreye girer.

Bir değerlendirme şablonu, belirli bir öğrenci ödevi veya test sorusu için uygun bir derecelendirme ölçeği kullanarak öğrencinin işini değerlendirmenize olanak tanır. Doğru şablonu kullanarak, performans kriterlerinizi daha açıklayıcı bir dil ve belirli geri bildirimler içerecek şekilde genişletebilirsiniz.

Sizin için en iyi ücretsiz değerlendirme şablonu elbette tam ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Örneğin, not verme değerlendirme şablonları, performans değerlendirmeleri için tasarlanmış bir proje değerlendirme şablonundan farklı kriterlere sahip olacaktır.

Tek bir rubrik, tüm bu nüansları kapsayacak tüm gerekli kriterleri içerebilir. Ancak en iyi boş rubrik şablonu, bunları hesaba katmak için esneklik ve özelleştirme olanağı sunar.

Rubrik Şablonu nedir?

Rubrik şablonu, bir çalışanı, projeyi veya öğrenciyi değerlendirmenize ve not vermenize yardımcı olan standart bir formdur. Not verdiğiniz herkese uygulanacak bir puan oluşturmak için standart kriterler belirlerken, daha niteliksel değerlendirmeleri hesaba katacak kadar esnek de olmaya devam eder.

Çoğu rubrik şablonu birkaç temel bileşen içerir:

Proje veya ödev ayrıntılarını, öğrenme hedeflerini ve genel performans beklentilerini özetleyen genel bakış bölümü

Öğretmenin öğrenciyi notlandıracağı her kriter için, performansın her bir kısmı için belirli puanlar içeren satır öğeleri

Her satır öğesi hakkında daha genel yorumlar yapmanıza olanak tanıyan ek satırlar

Not verme rubrikasındaki tüm ilgili bilgilere dayalı olarak öğrencilerin genel performansının özeti

Öğretmenlerin veya değerlendiricilerin geri bildirimde bulunabileceği ve performans iyileştirme için sonraki adımları özetleyebileceği bir bölüm

Bu bireysel unsurların sonucu, değerlendiricinin öğrenci ödevini her tamamladığında doldurabileceği ve zamandan tasarruf sağlayabileceği bütünsel bir değerlendirme şablonu oluşturur.

İyi bir değerlendirme şablonu nedir?

Esnek olmaları gerektiğinden, düzenlenebilir değerlendirme şablonları hem biçim hem de kurulum açısından önemli ölçüde farklılık gösterir. Doğal olarak, çalışanların performans düzeylerini değerlendirmek için kullanılan bir şablon, bireysel öğrenciler veya grup projeleri için not verme kriterlerine odaklanan bir şablondan farklı görünür.

Bununla birlikte, en iyi rubrik şablonları birkaç önemli özelliği paylaşır:

Kullanıcı dostu : En yararlı şablonlar, her yapıldığında rubrik oluşturmayı kolaylaştırır

Kolay dışa aktarma seçenekleri : Örneğin, not verme rubriğinizi Google Dokümanlar veya LMS'nize kolayca dışa aktarabilmelisiniz

Özelleştirme : Boş değerlendirme şablonunuzu derecelendirme ölçeğinize ve diğer kriterlere göre ne kadar kolay özelleştirebilirseniz, o kadar iyi sonuçlar elde edersiniz

Basitlik : Hedefiniz, not verme rubriklerinizin zaman alıcı süreçlerini en aza indirmek olduğundan, basit bir şablon (hatta tek bir sayfaya sıkıştırılmış) en iyisidir

Daha büyük bir sisteme entegrasyon: Boş rubrik şablonunuz, öğrencileri değerlendirmek için kullandığınız birçok çevrimiçi araçtan sadece biri olabilir. : Boş rubrik şablonunuz, öğrencileri değerlendirmek için kullandığınız birçok çevrimiçi araçtan sadece biri olabilir. Performans değerlendirme yazılımınız gibi diğer araçlarla ne kadar entegre olursa, o kadar iyi olur

10 Ücretsiz Rubrik Şablonu

Öğrencileriniz ve performans değerlendirmeleriniz için gerçekten bütünsel bir değerlendirme ölçeği oluşturmak istiyorsanız, bu boş değerlendirme ölçeği şablonları size yardımcı olabilir.

1. Rubrik Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Not Defteri Şablonu

ClickUp Not Defteri Şablonu, bir dönem boyunca sınıfınızdaki tüm öğrenci etkinliklerini takip etmenin kolay bir yoludur. Dört ana görünümden oluşur:

Buradan başlayın : Öğrencilerinizi nasıl puanlayabileceğinizi tam olarak özetleyen değerlendirme şablonuna giriş

Rubrik Tablosu : Aylar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bölümler; öğrencinin adı, kısa sınav ortalaması, ödev ortalaması, uzun sınav ortalaması, katılım notu ve işlerinin açıklamalarını yazabileceğiniz bir yorum bölümü içerir

Notlandırma Listesi : Bireysel ödevler için bireysel öğrenci notlarını girmek için

Katılım Düzeyi: Öğrencileri derslerinize ve öğretim çabalarınıza katılımlarına göre sıralamak için

Bu değerlendirme şablonunun en iyi yanı, karmaşıklık ve verimlilik arasındaki dengedir. Bir ödev tanımladıktan ve öğrencilerinizin notlarını girdikten sonra, genel bakış sekmesi için doğru sütunları tamamlamak üzere arka planda otomatik olarak hesaplamalar yapılır. Bu, geri bildiriminizin yapıcı olmasını sağlarken zaman kazanmanızı da sağlar.

2. ClickUp Proje Değerlendirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Değerlendirme Şablonu

Bir projenin tamamlanmasının ardından başarısını değerlendirmek istiyorsanız, ClickUp'ın Proje Değerlendirme Şablonu başlamak için harika bir yerdir. Bu şablon, projenizin performansını orijinal proje yönetimi hedeflerinizle karşılaştırarak değerlendirmenize, iyileştirilmesi gereken alanları belirlemenize ve hatta diğer paydaşlardan bir dahaki sefere nelerin daha iyi yapılabileceğine dair geri bildirim almanıza olanak tanır.

En iyi yanı: Tüm bunlar ClickUp Belgeleri içinde basit bir anlatımla sunulur, böylece okuyucular kendileri için en alakalı bölüme hızlı ve kolay bir şekilde geçebilir.

Örneğin, bazı paydaşların değerlendirmenin tamamını okuması gerekebilir. Ancak diğerleri, genel bakışınızın nicel kısmını vurgulayan bütünsel rubriği görmek isteyebilir. Proje Değerlendirmesi şablonuyla, her iki ihtiyacı da karşılayabilir, projelerinizi değerlendirirken gelecek için önemli dersler alabilirsiniz.

3. Proje Değerlendirme Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Değerlendirme Raporu

Daha kapsamlı bir değerlendirme raporu olarak tasarlanan ClickUp Proje Değerlendirme Raporu Şablonu, bir dönem veya mali yıl gibi belirli bir dönüm noktasının sonunda öğrencilerinizin veya çalışanlarınızın performansını değerlendirmek için özellikle değerlidir.

Sonuç olarak, bu rubrik şablonu, daha analitik eğilimli şablonların aksine, bireysel notların koşullarına ve sonuçlarına daha fazla odaklanan, büyük ölçüde anlatımsal bir yapıya sahiptir. Ancak bu, özellikle sınıf performansını orijinal beklentilere göre değerlendirirken, şablonun değerini azaltmaz.

Her değerlendirmenin başında, söz konusu ödevlerin veya projelerin ayrıntılarını özetleyen bir rapor oluşturabilirsiniz. Bundan sonra, şablon, açıklamaları kısa ve öz tutarak düşüncelerinizi hızlı ve düzenli bir şekilde paylaşma fırsatı sunar. Öğrencilerinizin öğretim tarzınıza nasıl tepki verdikleri gibi ayrıntıları bile ekleyebilirsiniz.

4. Performans Rubrik Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu

Performans değerlendirmesi yazmak zor olabilir, özellikle de herkesi değerlendirmek için önceden belirlenmiş bir ölçek veya kriteriniz yoksa. İşte bu yüzden ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu bu listeye çok değerli bir katkı sağlıyor.

Bu değerlendirme şablonu, çalışanların performansını izlemenize ve değerlendirmenize yardımcı olur. Ancak, öğretmenler için mükemmel bir seçim olan kolay düzeni ve özelleştirilebilir kriterleri sayesinde, öğrencilerinizi değerlendirmek için de kullanabilirsiniz.

Çoğu performans değerlendirme şablonu gibi, bu şablon da temel olarak çalışan bilgileri, tartışma noktaları, geri bildirim ve anahtar öncelikler gibi önceden tanımlanmış birkaç kategori içeren tek bir belgeyle başlar. Ancak bu şablonun asıl öne çıktığı nokta, hem sizin hem de çalışanlarınızın performansını puanlamanıza yardımcı olacak beceri ve iş anlayışı gibi kriterleri içeren Performans Yönetimi sayfasıdır.

Sonuç, özellikle aynı şablonu birden fazla çalışan veya öğrenci için kullandığınızda, herhangi bir performans değerlendirmesinin temelini oluşturabilecek basit bir analitik değerlendirme tablosu olur.

5. Performans Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Performans Raporu Şablonu

ClickUp'ın Performans Raporu Şablonu, bir programın veya ödevin performansına genel bir bakış oluşturmak için nicel bir değerlendirme ölçeği kullanarak projeleri hedefler ve beklentilerle karşılaştırır.

Bu şablonun temelini, tanımlanan hedeflere göre bir projenin veya programın performansına ilişkin görsel bir genel bakış oluşturur. Ancak etiketleme, yorum ekleme ve hatta daha kapsamlı bir değerlendirme için ek bağlam eklemenize olanak tanıyan dosya bildirimleri gibi işlevler sayesinde çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Ayrıca, bu şablon daha geniş ClickUp işlevselliği ile entegrasyonunun avantajlarından da yararlanır. Sonuçlarınız, değerlendirilen performansa göre eylemler gerçekleştiren görevler, listeler ve takvimler içeren bir ClickUp iş akışına doğrudan aktarılabilir. Sonuç olarak, uygulamak istediğiniz herhangi bir performans iyileştirme planı şablonu için mükemmel bir temel oluşturur.

6. Değerlendirme Formu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Değerlendirme Formu

Özellikle daha standartlaştırılmış süreçlerde, önceden belirlenmiş kriterleri içeren bir form olarak bir değerlendirme şablonu oluşturmak yararlı olabilir. ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu tam da bunu sağlar ve her formu doldurmak için gereken çabayı en aza indirirken objektif bir değerlendirme yapmanızı sağlar.

Bu alandaki formlar, tamamlanan görevlerin sayısı gibi nicel ölçütlerin yanı sıra beceri ve başarıları değerlendirmek için açık uçlu alanlar da dahil olmak üzere basitliğe odaklanmıştır. Sonuç olarak, tüm bunlar bir araya gelerek tüm çalışanlarınızı (veya öğrencilerinizi) öznel yargılar veya önyargılar olmadan objektif kriterlere göre ve adil bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olur.

Bu değerlendirme şablonunu, bireysel ödevler veya yıllık çalışan değerlendirmeleri gibi çeşitli ihtiyaçlar için kullanabilirsiniz. Özellikle içeriğini KPI'larınıza veya not verme ölçütlerinize bağladığınızda, zaman kazandıran ve verimliliği artıran yararlı bir öğretim aracı haline gelebilir.

7. Değerlendirme Raporu Şablonu

Daha fazla bilgi edinin ClickUp Değerlendirme Raporu Şablonu

ClickUp'ın Değerlendirme Raporu Şablonu, kategorizasyon seçenekleri sayesinde çok iyi işler. Bu, bağlamı olmayan boş bir değerlendirme şablonu değildir; öğretmenlerin ve yöneticilerin takım üyeleri veya öğrencilerini değerlendirmeleri için kolay bir yol sunar.

Bu değerlendirme şablonunun mevcut bölümleri şunlardır:

Değerlendirdiğiniz kişinin adını, rolünü, departmanını ve değerlendirme dönemini özetleyen bir değerlendirme özeti. Öğrenciler için bu bilgiler kolayca öğrenci adı, sınıf ve dönem olarak değiştirilebilir

Terfi, yıllık değerlendirme veya askıya alma gibi değerlendirme türleri için hızlı seçim seçeneği

Bireysel bölümleri ve genel bir puan veya notu içeren bir notlandırma rubriği dahil olmak üzere gerçek performans değerlendirmesi

Süpervizörler veya öğretmenler için yeni beceriler ve rubrikte yer almayan diğer hususlar hakkında yorum eklemek için ek alan

Bu değerlendirme şablonu düzenli değerlendirmeler için çok iyi sonuç verdiği için KPI yazılımınıza entegre etmek için de harika bir seçenektir. Net bir genel bakış için bireysel performansları programınıza veya proje değerlendirmenize kadar izleyebilirsiniz.

8. BrightHubEducation tarafından hazırlanan PDF Sözlü Sunum Rubrik

BrightHubEducation aracılığıyla

Özellikle öğrencilerinin sunum ödevlerini değerlendirmek isteyen öğretmenler için BrightHubEducation'ın PDF Sözlü Sunum Rubriği son derece yararlı olabilir. Öğretmenin her öğrenciyi içerik, göz teması, ses yüksekliği ve netliği, akış ve görsel yardımcılar açısından değerlendirebilmesini sağlayan basit, tek sayfalık bir şablondur.

Elbette, bu not verme rubrik şablonu önceden ayarlanmış kategorilerin ötesinde özelleştirilebilir, böylece öğretmenler kategorileri ve derecelendirme ölçeğini istedikleri gibi düzenleyebilirler. Ancak önceden ayarlanmış haliyle bile, özellikle çevrimiçi sözlü sunumlar için bulabileceğiniz en kapsamlı rubriklerden biridir.

9. Nebraska Üniversitesi tarafından hazırlanan Word Analitik Rubrik

Nebraska Üniversitesi aracılığıyla

Analitik değerlendirme tablosu, öğrencilerin işlerini nicel olarak değerlendirmelerine ve sonuçta bu süreçte öğrenmelerini geliştirmelerine yardımcı olan bir tür değerlendirme tablosu şablonudur. Nebraska Üniversitesi tarafından hazırlanan Word Analitik Değerlendirme Tablosu, öğretmenlerin bu süreci başlatmak için harika bir kaynaktır ve öğrencilerin işlerini değerlendirmek için kullanabilecekleri bir görev veya proje değerlendirme tablosunu hızlı bir şekilde oluşturmalarına olanak tanır.

Bu, bireysel özelleştirmeye odaklanan boş bir değerlendirme şablonu. Öğretmenler, öğrencilerin kendi boş değerlendirme şablonlarını oluşturdukları bir öğrenme etkinliğinden de yararlanabilir ve böylece daha kapsamlı ve sürükleyici bir öğrenme deneyimi sunabilir.

10. EducationWorld tarafından hazırlanan Word Tartışma Rubrikası

EducationWorld aracılığıyla

Tartışmalar, başkanlık seçimlerini şekillendiren siyasi tartışmalardan, izleyicileri ve jüriyi adalet konusunda ikna etmeye yardımcı olan mahkeme tartışmalarına kadar, modern yaşamın önemli bir parçasıdır. EducationWorld'ün Word Tartışma Rubriği, hukuk fakültesi veya siyaset bilimi öğrencilerinin, herhangi bir tartışma katılımcısının argümanını kazanmasına yardımcı olacak kriterler hakkında daha fazla bilgi edinmek için rubrik şablonlarını oluşturmalarına yardımcı olabilir.

Çoğu boş rubrik şablonunun aksine, bu şablon bir öğretim aracı değildir. Bunun yerine, öğrenciler ve retoriğin inceliklerini anlamak isteyen herkes için bir kendi kendine öğrenme aracıdır. Ancak bu amaçla, dünyanın en asil mesleklerinden bazılarının argümanlarını nasıl oluşturduğunu anlamaya yardımcı olacak önemli bir araç haline gelebilir.

Not Verme ve Değerlendirme Rubrik Şablonlarınızı İyileştirin

İşlerinizi ve değerlendirmelerinizi optimize etmek için doğru not verme rubrik şablonu arıyorsanız, doğru yere geldiniz. ClickUp'ın kapsamlı şablon kitaplığı, ister basit bir boş rubrik şablonu ister farklı kriterlere sahip daha kapsamlı seçenekler arıyor olun, başlamak için harika bir yerdir.

Şablonlar, öğrencilerinizin geri bildiriminizi nasıl düzenlediğinizi anlamalarına yardımcı olacaktır. İletişim gibi beceriler hakkında niteliksel geri bildirim veya daha niceliksel değerlendirmeler sağlıyor olsanız da, öğrencileriniz her zaman nerede olduklarını ve hangi alanlarda iyileştirme yapabileceklerini bileceklerdir.

Daha da iyisi: Şablonlar, basit bir derecelendirme rubriğinin çok ötesine geçen kapsamlı bir proje yönetimi yazılımı olan ClickUp for Education ile entegre olur. Performans değerlendirmelerini görevlere ve iş akışlarına dönüştürerek öğrenme sürecini daha verimli ve başarılı hale getirin.

ClickUp, boş rubrik şablonunuz için değil, aynı zamanda sizin (ve öğrencilerinizin) beklentilerini karşılamak ve aşmak için tasarlanmış kapsamlı bir performans değerlendirme sistemi oluşturmak için de mükemmel bir başlangıçtır. Bu süreçte, performansı puanlama ve ilgili sonraki adımları atma çabalarınızda daha tutarlı hale geleceksiniz.

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