12 ประโยชน์ที่ไม่เหมือนใครของระบบอัตโนมัติ ClickUp สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต

เมื่อทีมของคุณมีเพียงห้าคน คุณสามารถจัดการโครงการได้ด้วยพลังใจและความพยายามอย่างเต็มที่ โดยมีการสื่อสารกลับไปกลับมาเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อมีสมาชิกเพิ่มเป็นยี่สิบคนวิธีการเดิมจะกลายเป็นคอขวด คุณจะเริ่มสูญเสียเวลาไปกับการประสานงาน—ต้องมอบหมายงานใหม่ด้วยตนเอง อัปเดตสถานะ และประชุมเพื่อซิงค์ข้อมูลกันอีกครั้ง
นี่คือปัญหาด้านความสามารถในการขยายตัวที่ถูกห่อหุ้มไว้ในรูปแบบของความไม่สะดวก ขณะนี้ พื้นที่ทำงานของคุณต้องทำมากกว่าแค่การจัดเก็บข้อมูล; มันต้องเคลื่อนย้ายข้อมูลด้วย เราได้ระบุประโยชน์เฉพาะ 12 ประการของ ClickUp Automation สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต เพื่อเปลี่ยนรายการงานแบบคงที่ของคุณให้กลายเป็นระบบนิเวศที่ทำงานได้ด้วยตนเอง
ClickUp Automation คืออะไร?
ClickUp Automationsเป็นคุณสมบัติที่ติดตั้งไว้ในตัวใน ClickUp ที่ช่วยกระตุ้นการกระทำโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้เกิดขึ้น
พวกเขาทำงานบนตรรกะที่เรียบง่าย: เมื่อเกิดการกระตุ้นเฉพาะ (เช่น ลูกค้าส่งแบบฟอร์ม ClickUp) จะมีการดำเนินการเฉพาะ (เช่น ใช้แม่แบบโครงการและกำหนดวันที่ครบกำหนด) ระบบนี้ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการหยุดเสียเวลาไปกับงานที่ต้องทำซ้ำๆด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกัน
ทำไมธุรกิจที่กำลังเติบโตจึงต้องการระบบอัตโนมัติในการทำงาน
การเติบโตเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน; คุณมีบุคลากรที่มีความสามารถมากขึ้นในบัญชีเงินเดือน แต่ทุกอย่างกลับดูเหมือนจะเคลื่อนที่ช้าลง นี่เกิดขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายในการประสานงานเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณแทนที่จะเพิ่มขึ้นอย่างเส้นตรง จำนวนคนมากขึ้นหมายถึงการส่งมอบงานในโครงการมากขึ้น การตรวจสอบสถานะมากขึ้น และโอกาสที่สิ่งต่าง ๆ จะไม่สำเร็จมากขึ้น
ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานช่วยกำจัดจุดติดขัดที่เกิดจากมนุษย์ออกจากกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้และคาดการณ์ได้ ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และการคิดเชิงกลยุทธ์ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในขณะที่การขาดโครงสร้างพื้นฐานของระบบอัตโนมัติเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การมีระบบดังกล่าวจะทำให้กระบวนการทำงานที่ต้องทำด้วยมือสามารถจัดการได้และยั่งยืน
🤝 กรณีศึกษา: วิธีที่ Red Sky อัตโนมัติ 42% ของกระบวนการ HR ของพวกเขา ด้วย ClickUp Automations
ก่อนใช้ClickUp ทีมงาน Red Skyต้องจมอยู่กับการประสานงานด้วยตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด กระบวนการสรรหาและปฐมนิเทศพนักงานใหม่กระจัดกระจายอยู่ในอีเมลและบันทึกกระดาษ ทำให้ต้องมีการประชุมอยู่ตลอดเวลาเพียงเพื่อจะตรวจสอบว่าแต่ละงานคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
การนำระบบอัตโนมัติและแบบฟอร์มของ ClickUp มาใช้ได้เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานภายในของพวกเขา:
- ความเร็วในการสรรหา: เร่งกระบวนการจ้างงานให้เร็วขึ้น 3 เท่า จากเดิมใช้เวลา 21 วัน เหลือเพียง 7 วัน
- การลดการประชุม: ลดเวลาการประชุมทั้งหมดลง 80% เนื่องจากสถานะงานและการส่งต่องานได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติผ่านแพลตฟอร์ม
- ประสิทธิภาพของกระบวนการ: อัตโนมัติได้สำเร็จ 42% ของกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ด้านบุคลากรแทนการป้อนข้อมูล
📌 ประเด็นสำคัญ: Red Sky มุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้พวกเขาสามารถขยายวัฒนธรรมองค์กรได้โดยไม่ต้องเพิ่มปัญหาด้านการบริหารจัดการ
12 ประโยชน์ของการใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp สำหรับการขยายทีม
นี่คือวิธีที่การทำให้งานซ้ำซากเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp ช่วยคุณกำจัดภาระการประสานงานและคืนความสนใจให้กับทีมของคุณ
ประโยชน์ที่ 1: ทำงานทั้งหมดในที่เดียวโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง
ระบบอัตโนมัติจะเชื่อถือได้เพียงเท่าที่ข้อมูลที่เข้าถึงได้เท่านั้น เมื่อการทำงานของคุณกระจัดกระจายอยู่ในแอปนับร้อย ระบบการทำงานอัตโนมัติของคุณจะถูกบังคับให้พึ่งพาซอฟต์แวร์ตัวกลางของบุคคลที่สามที่ใช้งานยากการขยายตัวของเครื่องมือเหล่านี้จะนำไปสู่ระบบอัตโนมัติที่เปราะบาง—ซึ่งการอัปเดตเพียงครั้งเดียวในเครื่องมือหนึ่งอาจทำให้ลำดับการทำงานในอีกเครื่องมือหนึ่งล้มเหลว ส่งผลให้คุณต้องเสียเวลาในการดูแลรักษามากกว่าเวลาที่ประหยัดได้จริง
🌟 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: แทนที่จะจินตนาการว่ามันทำงานอย่างไร ลองดูที่Seequent ก่อนที่จะรวมแอปต่างๆ ทีมการตลาดของพวกเขาประสบปัญหากับเครื่องมือที่แยกจากกันซึ่งทำให้การมองเห็นโครงการแทบเป็นไปไม่ได้เลย เมื่อพวกเขา ย้ายทุกอย่างเข้าสู่ระบบนิเวศ ClickUp เดียว และจัดระเบียบงานของพวกเขา พวกเขาก็ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นสองเท่า
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ตัวหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมล ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที ลาก่อน "งานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
ประโยชน์ข้อที่ 2: ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย ClickUp Brain และ Super Agents
ระบบอัตโนมัติแบบดั้งเดิมมีความแข็งตัวและต้องการให้คุณคาดการณ์ทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของคุณ หากคำขอของลูกค้าไม่ตรงกับกฎ 'หาก-แล้ว' ของคุณ กระบวนการจะหยุดลง
ClickUp Brainช่วยขจัดความยุ่งยากนี้ด้วยการเพิ่มชั้นเหตุผลเข้าไปในกระบวนการทำงานของคุณ แทนที่จะเพียงแค่ย้ายงานจากจุด A ไปยังจุด B ระบบ AI จะตีความเนื้อหาของงานเพื่อกำหนดว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป ระบบนี้ขับเคลื่อนฟีเจอร์ต่างๆ เช่น AI Assign และ AI Prioritize ซึ่ง AI จะจัดลำดับและส่งงานไปยังสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติตามคำแนะนำของคุณและการประเมินความเหมาะสมของงาน
🎥 ชมการทำงานจริง:
ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทที่เข้าใจงานของคุณ
ปัญหาของเครื่องมือ AI ส่วนใหญ่คือพวกมันทำงานแบบแยกส่วน ไม่เชื่อมต่อกับโครงการและเป้าหมายจริงของทีมคุณเลย ส่งผลให้เกิดคำแนะนำที่ทั่วไปและไม่มีประโยชน์ เนื่องจาก ClickUp Brain มีความเข้าใจเชิงความหมายของพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ จึงไม่จำเป็นต้องมีการสรุปข้อมูลเบื้องต้น
📌 ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain รู้อยู่แล้วว่าคุณกำลังพูดถึง 'Project Phoenix' ไหน เพราะมันได้ทำการจัดทำดัชนีจากงานใน ClickUp, เอกสารใน ClickUp และแม้แต่ประวัติการแชทใน ClickUp ของคุณแล้ว
นี่คือเหตุผลที่คุณสามารถใช้ ClickUp Brain และ Automations เพื่อ:
- สร้างคำตอบที่ตระหนักถึงบริบทของพื้นที่ทำงาน: ถามClickUp AIเพื่อขออัปเดตสถานะของโครงการเฉพาะ และรับคำตอบที่มีการอ้างอิงโดยตรงจากข้อมูลโครงการแบบเรียลไทม์
- เชื่อมช่องว่างของบริบทข้ามสายงาน: ใช้ AI เพื่อสรุปการประชุมสปรินต์ทางเทคนิคสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการตลาด เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องมีการประชุมด้วยตนเอง
- ขจัดงานป้อนข้อมูลด้วยมือ: ใช้ AI เพื่อกรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติหรือจัดหมวดหมู่คำขอที่เข้ามาตามความรู้สึกของความคิดเห็นในภารกิจ
ตัวแทน AI ที่ทำให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน
👀 คุณรู้หรือไม่? ในธุรกิจที่กำลังเติบโต งานไม่ได้หยุดแค่ 5 โมงเย็น โดยเฉพาะเมื่อการประชุม 30% ในปัจจุบันครอบคลุมหลายเขตเวลา ในกรณีนี้ การรอการส่งต่อหรือการอนุมัติด้วยตนเองอาจทำให้เกิดความล่าช้าอย่างมาก การนำระบบอัตโนมัติที่ปรับตัวได้มาใช้จะช่วยให้โครงการดำเนินต่อไปได้แม้ในขณะที่สมาชิกทีมหลักออฟไลน์หรือกำลังมุ่งเน้นงานที่ต้องใช้สมาธิ
ระบบอัตโนมัติแบบดั้งเดิมช่วยได้—แต่ยังคงต้องพึ่งพาตัวกระตุ้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ClickUp ก้าวไปอีกขั้นด้วยAI Super Agents
ซูเปอร์เอเจนต์คือ เพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งอาศัยอยู่ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณโดยตรง ทำงานด้วยความเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับงาน เอกสาร การสนทนา และกระบวนการทำงานของคุณ แทนที่จะรอคำสั่ง พวกเขาสามารถ ติดตามงานแบบเรียลไทม์ ดำเนินการ และขับเคลื่อนโครงการให้ดำเนินไปอย่างอัตโนมัติ
📌 ตัวอย่างเช่น ซุปเปอร์เอเจนต์สามารถ:
- ติดตามความคืบหน้าของงานในแต่ละโครงการและแจ้งเตือนเจ้าของงานโดยอัตโนมัติก่อนถึงกำหนดส่งงาน
- อัปเดตสถานะงานและสร้างสรุปความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- ระบุความเสี่ยงหรืออุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ผู้จัดการสามารถเข้าแทรกแซงได้เร็วขึ้น
- ประสานงานขั้นตอนต่อไประหว่างทีมต่างๆ โดยมอบหมายงานติดตามผลหรือแบ่งปันข้อมูลอัปเดต
เนื่องจากตัวแทนเหล่านี้อาศัยความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของคุณและอัปเดตความจำของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจึงสามารถทำงานเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนข้ามทีมได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากมนุษย์ตลอดเวลา
ผลลัพธ์คือ? พนักงานของคุณใช้เวลาน้อยลงในการติดตามอัปเดต และใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์และกลยุทธ์ที่ช่วยเติบโตธุรกิจอย่างแท้จริง
🤝 กรณีศึกษา: ClickUp X Bell Direct
ทีมปฏิบัติการของ Bell Direct ใช้เวลาไปกับ "งานเกี่ยวกับงาน" มากเกินไป ด้วยอีเมลจากลูกค้าที่เข้ามาทุกวันกว่า 800 ฉบับ ทุกข้อความต้องได้รับการอ่าน จัดหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญ และส่งต่อด้วยมือ—ทำให้ทีมทำงานช้าลงและส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ
แทนที่จะเพิ่มโซลูชันแบบจุดเดียวอีก Bell Direct ได้รวมศูนย์การดำเนินงานทั้งหมดไว้ใน ClickUp และเปิดตัว AI Super Agent ที่พวกเขาเรียกว่า Delegator ตัวแทนนี้ทำงานเหมือนเพื่อนร่วมทีมอัตโนมัติ อ่านอีเมลที่เข้ามาทุกฉบับ จัดลำดับความสำคัญและบริบท และส่งงานไปยังบุคคลที่เหมาะสมในเวลาจริง—โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
ผลลัพธ์: เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขึ้น 20% ปลดปล่อยศักยภาพเทียบเท่าพนักงานประจำสองคน และให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วและสม่ำเสมอมากขึ้นในระดับที่ขยายได้
🎥 โบนัส: เพื่อดูตัวอย่างการใช้งานจริงว่า AI-powered automation สามารถเปลี่ยนแปลงการจัดการงานของคุณได้อย่างไร ชมคู่มือทีละขั้นตอนนี้ในการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประโยชน์ที่ 3: กระบวนการทำงานที่กำหนดเองซึ่งทำงานโดยอัตโนมัติ
ทุกทีมมีวิธีการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่ปัญหาใหญ่ที่สุดของระบบอัตโนมัติสำเร็จรูปคือมันสมมติว่าธุรกิจของคุณทำงานเหมือนกับธุรกิจอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งอาจนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ยุ่งยากและทีมที่รู้สึกหงุดหงิด ทำให้ระบบอัตโนมัติสูญเสียจุดประสงค์ที่แท้จริงไปอย่างสิ้นเชิง
ClickUp Automation Builder คือ โซลูชันไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณปรับใช้ได้ ไม่ใช่ให้คุณปรับตัวให้เข้ากับระบบ มันช่วยให้คุณสามารถสร้างลำดับการดำเนินการตามเงื่อนไขเฉพาะที่สะท้อนถึงขั้นตอนมาตรฐานเฉพาะของทีมคุณได้อย่างแม่นยำ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:แม้ว่าการสร้างระบบอัตโนมัติจะเป็นตัวเลือกเสมอ แต่คุณก็สามารถเริ่มต้นด้วยหนึ่งใน 100+ สูตรเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำความคุ้นเคยกับระบบอัตโนมัติของ ClickUp ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเลือกวิธีใด ระบบนี้ก็จะสนับสนุนเป้าหมายของคุณในการขจัดขั้นตอนที่ต้องพึ่งพาคนออกจากกระบวนการที่ทำซ้ำได้
ประโยชน์ที่ 4: มุมมองหลายแบบที่อัปเดตอัตโนมัติ
ทีมของคุณประกอบด้วยบุคคลที่หลากหลายซึ่งมีวิธีคิดที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน
📌 ตัวอย่างเช่น ผู้นำโครงการของคุณอาจชอบใช้ClickUp List Viewแบบเรียบง่ายเพื่อดูภาพรวมของงานที่ต้องส่งมอบทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากนักออกแบบหรือวิศวกรของคุณที่อาจต้องการใช้ ClickUp Kanban Boardแบบภาพเพื่อติดตามคำขอที่ค้างอยู่และงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว การบังคับให้ทุกคนทำงานด้วยมุมมองเดียวที่ตายตัวจะทำให้พวกเขาทำงานได้ยากขึ้นและไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ด้วย ClickUp, ทุกสมาชิกทีมสามารถทำงานในมุมมอง ClickUpที่ตนชื่นชอบได้ในขณะที่รักษาความสอดคล้องของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ทั่วทั้งระบบ
ส่วนที่ดีที่สุดคือมุมมองเหล่านี้ทั้งหมดขับเคลื่อนโดยข้อมูลพื้นฐานเดียวกัน
📌 ตัวอย่างเช่น ลองนึกภาพทีมผลิตภัณฑ์ที่กำลังส่งฟีเจอร์ใหม่ นักพัฒนาคนหนึ่งทำงานเสร็จและทำเครื่องหมาย "Backend API เสร็จสมบูรณ์" ใน มุมมองรายการ ของพวกเขา
การกระทำนั้นจะกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งจะอัปเดตสถานะของงานเป็น "พร้อมสำหรับ QA" โดยอัตโนมัติ
เนื่องจากทุกมุมมองใน ClickUp ดึงข้อมูลจากงานเดียวกัน ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจึงสะท้อนให้เห็นทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ใน มุมมองบอร์ดของทีม QA งานจะย้ายไปยังคอลัมน์ "พร้อมสำหรับการทดสอบ" โดยอัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน แดชบอร์ดของผู้นำผลิตภัณฑ์ ก็จะอัปเดตเพื่อแสดงว่ามีฟีเจอร์อีกหนึ่งรายการที่ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบแล้ว
ไม่มีใครต้องอัปเดตหลายมุมมองด้วยตนเองหรือแจ้งเตือนทีมถัดไป ระบบอัตโนมัติจะช่วยให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมจะเห็นการอัปเดตในมุมมองที่พวกเขาใช้งาน
ประโยชน์ข้อที่ 5: การทำงานร่วมกันในตัวที่เชื่อมต่อกับงานใน ClickUp
เมื่อการสนทนาเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นในอีเมลที่กระจัดกระจายหรือในกระทู้ Slack ที่ยาวไม่สิ้นสุด พวกมันจะกลายเป็นสิ่งที่แยกออกจากงานจริงและก่อให้เกิดWork Sprawl ซึ่งเป็นการสูญเสียเวลาอย่างมาก (มากถึง61% ของเวลาของคุณ!) เมื่อคุณพยายามค้นหาการตัดสินใจหรือข้อเสนอแนะเฉพาะเจาะจง
ClickUp แก้ไขปัญหานี้โดยการทำให้การสื่อสารเป็นฟีเจอร์หลักของ ClickUp แทนที่จะเป็นแอปแยกต่างหากผ่านความคิดเห็นแบบมีลำดับและClickUp Chat ทุกการสนทนาจะถูกเชื่อมโยงกับงานที่มันอธิบายไว้อย่างแท้จริง
การสื่อสารที่เชื่อมโยงกับงานนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อคุณ@mentionเพื่อนร่วมทีมหรือ Super Agent พวกเขาจะเห็นข้อความนั้น อย่างไรก็ตาม ยังรับประกันการมองเห็นที่สมบูรณ์ในประวัติทั้งหมด ไฟล์แนบ และสถานะของงานได้ทันที
เนื่องจากแพลตฟอร์มอ่านการสนทนาเกี่ยวกับงาน คุณสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้คำพูดของคุณขับเคลื่อนกระบวนการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อเฝ้าระวังคำสำคัญเฉพาะ เช่น การตรวจสอบทางกฎหมาย หรือ พร้อมสำหรับลูกค้า คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อย้ายงานไปยังรายการส่วนตัวของผู้รับมอบหมายเมื่อผู้รับมอบหมายนั้นถูกเพิ่มเข้ามา
ด้วยวิธีนี้ ClickUp สามารถเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จำเป็นได้ทันที มอบหมายงานให้กับผู้จัดการ และแม้กระทั่งส่งอีเมลอัปเดตอัตโนมัติไปยังลูกค้า
ประโยชน์ที่ 6: การติดตามเวลาและการวางแผนงานใน ClickUp ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น การคาดเดาว่าทีมของคุณใช้เวลาไปกับอะไรจริงๆ นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย หากไม่มีข้อมูลที่ถูกต้อง การประมาณการโครงการก็จะไม่น่าเชื่อถือ และคุณเสี่ยงที่จะจัดสรรทรัพยากรมากเกินไปซึ่งนำไปสู่ความเหนื่อยล้าของทีมและการพลาดกำหนดเวลา
เพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับขีดความสามารถของทีมคุณด้วยClickUp Time TrackingและClickUp Time Estimates คุณสามารถติดตามเวลาได้โดยตรงบนงานและยังสามารถกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติตามเวลาที่บันทึกไว้ได้อีกด้วย
📌 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่ากฎเพื่อแจ้งเตือนผู้จัดการโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาที่บันทึกจริงในภารกิจใกล้ถึงเวลาประมาณการ เพื่อให้พวกเขาสามารถแทรกแซงได้ก่อนที่โครงการจะออกนอกเส้นทาง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลาจะถูกป้อนเข้าสู่มุมมองปริมาณงานอย่างราบรื่น ทำให้การวางแผนกำลังคนของคุณเปลี่ยนจากการคาดเดาเป็นกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ประโยชน์ข้อที่ 7: ความปลอดภัยระดับองค์กรที่สามารถปรับขนาดได้
การขยายธุรกิจนำมาซึ่งความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางระบบอัตโนมัติ เช่น พนักงานใหม่เผลอกดส่งออกข้อมูลจำนวนมากโดยไม่ตั้งใจ หรือการซิงโครไนซ์ทางการเงินที่ไม่ได้รับอนุมัติ ซึ่งอาจนำไปสู่การต้องตอบแบบสอบถามด้านความปลอดภัยของลูกค้า ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรมและปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูล
ClickUp ป้องกันข้อผิดพลาดเหล่านี้โดยการขยายสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดโดยตรงเข้าสู่ระบบอัตโนมัติของคุณผ่านทาง:
- ClickUp การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO): ผสานรวมกับผู้ให้บริการเช่น Google, Microsoft และ Okta เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของผู้ใช้
- ClickUp การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA): เพิ่มชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติมให้กับบัญชีผู้ใช้ผ่าน SMS หรือแอปยืนยันตัวตน
- การเข้าถึงตามบทบาท: ควบคุมอย่างแม่นยำว่าใครสามารถเห็นและทำอะไรได้บ้างภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
คุณสามารถกำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติที่มีความละเอียดอ่อนให้ทำงานเฉพาะเมื่อถูกกระตุ้นโดยบทบาทเฉพาะ เช่น ผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการที่มีความสำคัญสูง เช่น การส่งใบแจ้งหนี้หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาที่ส่งผลต่อลูกค้า ต้องได้รับการตรวจสอบจากบุคคลที่ได้รับอนุญาต
โดยการผสานรวมระบบ Single Sign-On (SSO) และ Two-Factor Authentication (2FA) คุณจะมั่นใจได้ว่าการเข้าถึงลำดับการทำงานอัตโนมัติเหล่านี้ได้รับการจัดการจากจุดเข้าใช้งานเดียวที่มีความปลอดภัย
ประโยชน์ข้อที่ 8: การผสานการทำงานกับ ClickUp อย่างไร้รอยต่อสำหรับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่
ไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถทำได้ทุกอย่าง และทีมของคุณอาจพึ่งพาชุดแอปพลิเคชันเฉพาะทางสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น CRM, อีเมล และการจัดเก็บไฟล์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พนักงานสลับระหว่างแอปต่างๆถึง 1,200 ครั้งต่อวัน— เกือบ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการปรับความสนใจใหม่ หรือคิดเป็น 9% ของเวลาทำงานต่อปีของพนักงาน
ปัญหาคือการทำให้เครื่องมือเหล่านี้สื่อสารกันมักต้องใช้ตัวเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการภายนอกที่มีราคาแพงและไม่เชื่อถือได้ ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลถูกแยกออกจากกันเป็นบล็อก และบังคับให้ทีมของคุณต้องเผชิญกับปัญหาการขยายตัวของงาน (Work Sprawl) ที่ต้องคัดลอกข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มด้วยตนเอง
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้เชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วเข้ากับClickUp Integrations อย่างไร้รอยต่อ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์มที่ทำงานแทนคุณในแอปต่างๆ ได้ ซึ่งหมายความว่า การกระตุ้นในเครื่องมือหนึ่งสามารถเริ่มลำดับการทำงานใน ClickUp หรือในทางกลับกัน โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย
การผสานการทำงานของ ClickUp สามารถช่วยคุณ:
- ซิงค์การพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดการโครงการ: เชื่อมต่อ GitHub หรือ GitLab เพื่อให้การเปิด pull request ย้ายสถานะงานใน ClickUp ไปที่ 'กำลังตรวจสอบ' โดยอัตโนมัติ และแจ้งเตือนหัวหน้า QA ที่ได้รับมอบหมายใน Slack
- การขายและการดำเนินการของ Bridge: ใช้การเชื่อมต่อ HubSpot เพื่อสร้างโฟลเดอร์ 'การเริ่มต้นของลูกค้า' จากเทมเพลตโดยอัตโนมัติเมื่อดีลถูก 'ปิด' ใน CRM ของคุณ
- รวมศูนย์การรับข้อมูลและการสนับสนุน: ใช้ทริกเกอร์เว็บฮุคเพื่อเปลี่ยนตั๋วจาก Zendesk หรือการส่งแบบฟอร์ม Google ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ความคิดเห็นของลูกค้าอยู่ใกล้มือ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับการทำงานอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์มที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง ให้ใช้ClickUp Public API ซึ่งจะช่วยให้ทีมเทคนิคของคุณสามารถสร้างการซิงค์แบบสองทางกับซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ เช่น การเชื่อมต่อเครื่องมือบัญชีภายในของคุณกับ ClickUp เพื่อทำการติดตามใบแจ้งหนี้และงบประมาณทรัพยากรโดยอัตโนมัติ
📌อ่านสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย API ของ ClickUp หากคุณพร้อมที่จะก้าวข้ามสูตรสำเร็จที่มีอยู่แล้วและต้องการสร้างเครื่องมือที่ปรับแต่งได้สำหรับธุรกิจของคุณ คุณจะได้เรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่การยืนยันตัวตนของคำขอไปจนถึงการตั้งค่าการซิงค์แบบสองทางระหว่าง ClickUp กับซอฟต์แวร์ภายนอกที่สำคัญที่สุดของคุณ
ประโยชน์ที่ 9: การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมง
ลองคิดถึงงานซ้ำๆ ทั้งหมดที่ทีมของคุณต้องจัดการทุกสัปดาห์: การส่งรายงานประจำสัปดาห์ การเตรียมวาระการประชุมทีม หรือการติดตามผลกับลูกค้า ในเครื่องมือหลายๆ อย่าง สิ่งเหล่านี้ต้องใช้ใครสักคนสร้างงานเดิมซ้ำๆ ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการที่น่าเบื่อหน่ายและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างมาก
กำจัดงานธุรการที่ไม่จำเป็นนี้ด้วยฟีเจอร์งานประจำของClickUp
แทนที่จะสร้างรายการที่ต้องดำเนินการใหม่ทุกครั้ง คุณสามารถตั้งค่าให้รายการเหล่านั้นเกิดขึ้นซ้ำตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้—รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือแม้แต่กำหนดรอบเวลาเอง เมื่อคุณตั้งค่าให้งานเกิดขึ้นซ้ำ คุณสามารถกำหนดให้งานนั้นนำคุณสมบัติทั้งหมด เช่น ผู้รับผิดชอบรายการตรวจสอบงาน และวันที่ครบกำหนด ไปด้วยโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง
📮 ClickUp Insight: 21% ของคนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และอีก 20% กล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 40% ของวันของพวกเขา
นั่นเกือบครึ่งหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน (41%) ที่ใช้ไปกับงานที่ไม่ต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์มากนัก (เช่น การติดตามผลทางอีเมล 👀)
ClickUp AI Agentsช่วยขจัดความยุ่งยากเหล่านี้ คิดถึงการสร้างความงาน, การแจ้งเตือน, การอัปเดต, บันทึกการประชุม, การร่างอีเมล, และการสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจร! ทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) สามารถทำได้โดยอัตโนมัติในพริบตาด้วย ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
ประโยชน์ที่ 10: แม่แบบพร้อมใช้งานสำหรับการตั้งค่าที่รวดเร็ว
เมื่อคุณเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโต คุณไม่มีเวลาที่จะสร้างทุกขั้นตอนการทำงานจากศูนย์ การคิดค้นกระบวนการทั่วไปใหม่ เช่น การรับลูกค้าใหม่หรือการติดตามข้อบกพร่อง เป็นการเสียเวลาและพลังงานอย่างมาก นอกจากนี้ยังนำไปสู่การดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกันในทีมของคุณ
ศูนย์กลางเทมเพลตของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถข้ามขั้นตอนการตั้งค่าด้วยตนเองและเริ่มโครงการโดยใช้แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้ทันที เหล่านี้เป็นพื้นที่ทำงานที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการ เมื่อคุณโหลดเทมเพลตสำหรับกรณีการใช้งานใด ๆ คุณจะได้รับระบบนิเวศทั้งหมดที่ออกแบบมาเพื่อเป้าหมายเฉพาะนั้นโดยเฉพาะ
เทมเพลตเหล่านี้ยังรวมถึงสูตรการทำงานอัตโนมัติ (Automation Recipes) ด้วย แทนที่จะต้องคิดตรรกะเอง เทมเพลตจะมาพร้อมกับกฎ If-Then ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ทันทีที่คุณนำเทมเพลตไปใช้ สถานะของคุณจะเปลี่ยน การมอบหมายงาน และการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเริ่มทำงานทันที
นี่เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการทำให้ทีมของคุณปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานโดยไม่ต้องผ่านช่วงลองผิดลองถูกในการสร้างขึ้นเอง
ประโยชน์ที่ 11: ความสามารถในการขยายขนาดสำหรับทีมทุกขนาด
เครื่องมือการจัดการโครงการทำงานได้ดีเมื่อทีมของคุณมีขนาดเล็ก แต่จะเริ่มมีปัญหาเมื่อคุณเพิ่มชั้นการจัดการหรือแผนกข้ามสายงาน คุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อประสิทธิภาพเริ่มลดลงหรือเมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นมากจนการจ้างพนักงานใหม่ 10 คนถัดไปรู้สึกเหมือนเป็นการลงโทษ
ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน แพลตฟอร์มนี้ใช้โครงสร้างแบบลำดับชั้น— พื้นที่ (Spaces), โฟลเดอร์ (Folders), และรายการ (Lists) — ที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มระดับการจัดระเบียบได้ตามต้องการ ซึ่งหมายความว่ากลยุทธ์การทำงานอัตโนมัติของคุณสามารถพัฒนาไปพร้อมกับจำนวนพนักงานของคุณได้
มันไม่ได้บังคับให้คุณต้องใช้รูปแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน คุณสามารถสร้างกฎง่ายๆ สำหรับโครงการเดียวและค่อยๆ เพิ่มลำดับการดำเนินการที่ซับซ้อนและข้ามสายงานทีละขั้นตอน ส่งผลให้การดำเนินงานของคุณมีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประโยชน์ที่ 12: การเข้าถึงผ่านมือถือเพื่อให้การทำงานดำเนินต่อไปได้
งานบางครั้งอาจขยายออกไปนอกโต๊ะทำงานของคุณ การอนุมัติเร่งด่วนและการอัปเดตที่สำคัญมักไม่มีเวลาให้ผ่านกระบวนการตามปกติก่อนปรากฏบนหน้าจอของคุณ ดังนั้น หากระบบอัตโนมัติของคุณผูกติดกับแล็ปท็อป คุณก็จะกลายเป็นอุปสรรค ทำให้ทั้งทีมต้องรอให้คุณกลับมาออนไลน์
นั่นคือเหตุผลที่เราช่วยให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนด้วยแอป ClickUp บนมือถือ คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงงาน เอกสาร และการแจ้งเตือนทั้งหมดของคุณอย่างครบถ้วน เผื่อในกรณีที่คุณต้องตอบสนองต่อขั้นตอนการทำงานที่เร่งด่วนขณะเดินทาง นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนแบบพุชจากทริกเกอร์อัตโนมัติ อนุมัติคำขอด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว และคอยอัปเดตความคืบหน้าของโครงการโดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ ด้วยการซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์อย่างสมบูรณ์ พื้นที่ทำงานของคุณจะทันสมัยอยู่เสมอ
สรุปแล้ว? การเติบโตไม่จำเป็นต้องมาพร้อมปัญหาเสมอไป ด้วย ClickUp Automations คุณสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินงานที่ช่วยให้ทีมของคุณขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีที่ทีมที่กำลังเติบโตใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp
นี่คือวิธีที่แผนกต่าง ๆ ในธุรกิจที่กำลังเติบโตสามารถนำประโยชน์ของการทำงานอัตโนมัติไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในโลกจริงได้
ทีมการตลาดที่ทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของแคมเปญ
ทีมการตลาดสามารถสร้างแบบฟอร์ม ClickUpสำหรับคำขอแคมเปญใหม่ได้ เมื่อแบบฟอร์มถูกส่งแล้ว ระบบอัตโนมัติจะสร้างงานใหม่ในรายการรับแคมเปญของพวกเขาทันที
จากนั้นจะใช้แม่แบบที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงทุกงานย่อยและรายการตรวจสอบ ClickUp ที่จำเป็นสำหรับการเปิดตัว ในขณะเดียวกัน ระบบอัตโนมัติจะระบุประเภทของคำขอเพื่อกำหนดผู้จัดการแคมเปญที่ถูกต้อง
ในขณะเดียวกัน ทีมสร้างสรรค์ของคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนในช่องแชท ClickUpที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ ซึ่งระบุว่าบรีฟพร้อมสำหรับการตรวจสอบแล้ว การทำให้กระบวนการรับงานและมอบหมายงานเป็นอัตโนมัติในลักษณะนี้ ช่วยขจัดขั้นตอนการจัดลำดับงานด้วยตนเอง และรับประกันว่าไม่มีคำขอใดสูญหายในกล่องจดหมาย
🎥 นี่คือวิธีที่ทีมการตลาดใช้ ClickUp Automations ในชีวิตจริง:
เอเจนซี่การตลาด Brand Right เชื่อมั่นใน ClickUpAutomations และ Templates สำหรับการทำงานของพวกเขา:
เมื่อผู้เขียนของเราเขียนเสร็จแล้ว เธอจะตั้งค่างานไปยังตัวเลือกที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้งานถูกส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ จากนั้นผู้รับผิดชอบจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลโดยอัตโนมัติว่าเนื้อหานี้พร้อมสำหรับการตรวจสอบแล้ว พร้อมลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เรากำลังเขียนอยู่ และลิงก์ไปยังงานใน ClickUp ซึ่งทำให้เราติดตามงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ฉันเพิ่งเริ่มใช้ระบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้สำหรับการขาย เพื่อช่วยให้เราติดต่อกับผู้ที่สนใจร่วมงานกับเราเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแพ็กเกจการสร้างแบรนด์ เราได้ตั้งค่าไว้ว่าพวกเขาจะได้รับการติดตามผลอัตโนมัติแปดครั้ง ซึ่งจะส่งไปตามวันที่ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้—นี่เป็นระบบอัตโนมัติใหม่ที่กำลังตั้งตารอดูผลลัพธ์ว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรา 😊🙏
ทีมผลิตภัณฑ์ที่กำลังปรับปรุงการจัดการสปรินต์ให้มีประสิทธิภาพ
สำหรับทีมผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการทำงานแบบ Agile สามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติบนกระดานสปรินต์ของพวกเขาได้ เมื่อผู้พัฒนาลากงานไปยังคอลัมน์สถานะ "พร้อมสำหรับ QA" งานจะถูกกำหนดให้กับผู้ทดสอบ QA หลักโดยอัตโนมัติ และเพิ่มแท็กความคิดเห็นเพื่อแจ้งเตือนให้พวกเขาตรวจสอบงาน
ระบบอัตโนมัติการส่งต่ออย่างง่ายนี้ช่วยให้พิธีกรรมของสปรินต์ยังคงมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่การอัปเดตสถานะด้วยวาจาเท่านั้น การดำเนินการเดียวกันนี้ยังอัปเดตบอร์ด ClickUp Kanban, ClickUp Sprint Backlogและมุมมองไทม์ไลน์พร้อมกันอีกด้วย
🎥 นี่คือแรงบันดาลใจในการทำงานอัตโนมัติสำหรับทีมวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์:
ทีมปฏิบัติการที่ขยายตัวโดยไม่เพิ่มจำนวนพนักงาน
คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการรับผู้ขายใหม่ทั้งหมดสำหรับทีมปฏิบัติการของคุณให้ราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติ เมื่อผู้ขายส่งแบบฟอร์ม ClickUp ระบบจะเรียกใช้เทมเพลตและกรอกรายการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐานโดยอัตโนมัติทันที
แทนที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการจะมอบหมายงานด้วยตนเอง ระบบอัตโนมัติจะระบุขั้นตอนของการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมอบหมายงานย่อยใน ClickUpให้กับทีมกฎหมายเพื่อตรวจสอบ นอกจากนี้ยังกำหนดการแจ้งเตือนติดตามผลในเจ็ดวันเพื่อช่วยให้กระบวนการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
เมื่อรายการสุดท้ายถูกตรวจสอบแล้ว ระบบอัตโนมัติจะย้ายงานไปยังรายการที่เก็บถาวรเพื่อให้พื้นที่ทำงานของคุณเป็นระเบียบ การทำงานอัตโนมัตินี้ช่วยให้คุณจัดการกับปริมาณผู้ขายที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มเติมเพื่อจัดการการส่งต่อ
🌟 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: บริษัทซอฟต์แวร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างPigment ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นถึง 88% ด้วย ClickUp ด้วยการเปลี่ยนจากอีเมลที่ส่งไปมา ข้อความใน Slack และรายการตรวจสอบแบบคงที่ใน Notion ไปสู่กระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ClickUp Automations พวกเขาจึงสามารถมอบทรัพยากรที่จำเป็นให้กับพนักงานใหม่เพื่อให้เริ่มต้นงานได้เร็วขึ้นมาก!
วิธีเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติของ ClickUp
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อเริ่มประหยัดเวลาด้วย ClickUp Automations นี่คือเส้นทางง่ายๆ สี่ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์แรกของคุณได้อย่างรวดเร็ว ✨
- เริ่มต้นด้วยกระบวนการที่เจ็บปวดหนึ่งอย่าง: ระบุงานซ้ำๆ เพียงหนึ่งอย่างที่ทีมของคุณทำทุกสัปดาห์—อาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การมอบหมายลูกค้าใหม่ไปจนถึงการเตรียมรายงานประจำสัปดาห์
- ใช้ตัวสร้างระบบอัตโนมัติ: คลิกปุ่ม "Automate" จาก Space, Folder หรือ List ใด ๆ ใน ClickUp และเลือกทริกเกอร์ (คือ 'เมื่อ') และแอคชั่น (คือ 'จากนั้น') จากเมนูแบบเลื่อนลงที่ง่าย ๆ
- ทดสอบในขอบเขตที่จำกัด: ก่อนที่จะใช้ระบบอัตโนมัติของคุณกับทั้งพื้นที่ทำงาน ให้ทดลองใช้กับงานหรือรายการที่ไม่สำคัญเพียงหนึ่งรายการก่อน เพื่อทดสอบตรรกะการทำงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานตามที่คาดหวัง
- วนซ้ำตามผลลัพธ์: ปรับปรุงการกระตุ้นและเงื่อนไขให้เหมาะสมขึ้นตามการทำงานของระบบอัตโนมัติของคุณ และทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณไม่แน่ใจว่าจะมอบหมายงานที่ต้องทำด้วยมือใดก่อน ให้ ClickUp Brain วิเคราะห์พฤติกรรมของทีมคุณ AI สามารถระบุรูปแบบการทำงานซ้ำๆ และแนะนำสูตรการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งเฉพาะเพื่อกำจัดจุดติดขัดที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
ทำให้การดำเนินงานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติแม้ในขณะที่คุณเติบโต
การเติบโตทางธุรกิจกับงานจุกจิกไม่จำเป็นต้องมาคู่กันเสมอไป ที่จริงแล้ว งานจุกจิกมักจะขัดขวางการเติบโตทางธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ClickUp Automations สามารถปลดปล่อยคุณและทีมของคุณจากงานซ้ำซากและไม่มีผลกระทบสูงที่ดูดพลังงานและความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น คุณจะเผชิญกับความท้าทายในการประสานงานที่ซับซ้อนมากขึ้น และกระบวนการทำงานแบบแมนนวลจะไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ ClickUp Automations มอบพลังขับเคลื่อนที่ช่วยให้ทีมของคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานในอัตราส่วนที่เท่ากัน
ประโยชน์ยังเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา: ชั่วโมงที่ประหยัดได้มากขึ้น, ข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลง, การมองเห็นที่ดีขึ้นทั่วทั้งองค์กร, และความสามารถที่เพิ่มขึ้นสำหรับงานที่มีความหมายซึ่งขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ClickUp Automations คือเครื่องมือที่ใช้กฎเกณฑ์ตามคำสั่ง if-this-then-that เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ClickUp Brain คือชั้นของปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้การทำงานอัตโนมัติเหล่านี้ฉลาดขึ้นโดยเข้าใจบริบทและปรับตัวให้เข้ากับงานของคุณ
คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติพื้นฐานใน ClickUp ได้ เช่น การเปลี่ยนสถานะหรือการมอบหมายงาน ภายในไม่กี่นาทีโดยใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนหรือมีหลายขั้นตอนอาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่านานขึ้น แต่เวลาที่ประหยัดได้จะคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ไปเกือบจะในทันที
สำหรับกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายใน ClickUp ระบบการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เองสามารถจัดการกับสถานการณ์เกือบทุกประเภทได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอก อย่างไรก็ตาม Zapier ยังคงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อ ClickUp กับแอปที่ยังไม่มีระบบเชื่อมต่อโดยตรง
แน่นอน. ClickUp Automation มีคุณค่าอย่างมากสำหรับทีมขนาดเล็ก เพราะมันช่วยลดภาระการประสานงานที่อาจเป็นภาระอย่างไม่สมส่วนสำหรับทีมที่มีสมาชิกน้อย. การนำมาใช้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยเหลือธุรกิจของคุณเมื่อคุณขยายตัว.