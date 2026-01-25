เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับผู้นำด้านการตลาดเพื่อขยายการเติบโต

ระหว่างการทบทวนรายไตรมาส คุณสังเกตเห็นบางสิ่งผิดปกติ ผลการดำเนินงานของแคมเปญดูแข็งแกร่งในเบื้องต้น; ปริมาณการเข้าชมเพิ่มขึ้น การผลิตเนื้อหาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และทีมงานก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อสไลด์รายได้ปรากฏขึ้น ไม่มีใครสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าแคมเปญใดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการขาย หรือทำไมการเปิดตัวที่มีความสำคัญสูงถึงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่คาดไว้
ข้อมูลมีอยู่แล้ว แต่กระจัดกระจายอยู่ในแดชบอร์ด, สเปรดชีต, และเครื่องมือต่าง ๆ
เมื่อทีมขยายเนื้อหา ช่องทาง และการทดลอง ความท้าทายสำหรับผู้นำด้านการตลาดคือการสร้างความสอดคล้องและข้อมูลเชิงลึก
นั่นคือเหตุผลว่าทำไม ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจเครื่องมือ AI สำหรับผู้นำทางการตลาดที่ช่วยคุณเชื่อมโยงประสิทธิภาพกับผลลัพธ์, ตรวจพบความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ, และนำทีมไปสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้น 📊
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการนำทางการตลาด?
ทีมผู้นำส่วนใหญ่ไม่ต้องการผลลัพธ์จาก AI เพิ่มเติม พวกเขาต้องการคำตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับสองคำถาม: อะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนของกระบวนการ และอะไรคือความเสี่ยงถัดไป
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่เครื่องมือการตลาด AI ที่ดีที่สุดมีให้:
- พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์และการรวมข้อมูล: รวมศูนย์แผนการรณรงค์ ข้อมูลประสิทธิภาพ ทรัพย์สิน และการสนทนา เพื่อขจัดปัญหาการรายงานแบบแยกส่วนและการใช้เครื่องมือที่มากเกินไป
- ข้อมูลเชิงลึกด้วยปัญญาประดิษฐ์: เปลี่ยนข้อมูลประสิทธิภาพให้กลายเป็นคำตอบที่ชัดเจนด้วยคำถามภาษาธรรมชาติ
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการตรวจจับความเสี่ยง: คาดการณ์ความล่าช้า การใช้งบประมาณเกิน และประสิทธิภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐานตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้คุณสามารถเข้าแทรกแซงก่อนที่ผลลัพธ์จะลดลง
- การติดตามเป้าหมาย: ปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับการดำเนินงานโดยใช้แอปติดตามเป้าหมายที่เชื่อมโยงวัตถุประสงค์การตลาดดิจิทัล, KPI, และงานต่างๆ เพื่อให้ผู้นำสามารถเห็นได้ว่างานประจำวันส่งผลต่อผลกระทบต่อรายได้อย่างไร
- รายงานอัตโนมัติและสรุปสถานะ: ทำให้การอัปเดตผู้นำการตลาดรายงานประจำสัปดาห์ และสรุปแคมเปญเป็นอัตโนมัติ เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการติดตามข้อมูลอัปเดต
- การปรับให้เหมาะกับบุคคล: การทดสอบระดับ, การปรับเปลี่ยนข้อความ, และการปรับให้เหมาะสมกับช่องทางโดยไม่ต้องเพิ่มภาระการดำเนินงาน
- การสนับสนุนการตัดสินใจแบบเรียลไทม์: ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมั่นใจด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และคำแนะนำที่สร้างโดย AI แทนการใช้สเปรดชีตที่กระจัดกระจาย
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติเป็นประจำและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอ
สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงเครื่องมือสำคัญที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต: ทีมส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการทำงานด้วยมือซึ่งสามารถปรับปรุงให้คล่องตัวขึ้นหรือกำจัดออกไปได้
ClickUp's AI Agentsทำให้การสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย แม้คุณจะไม่เคยใช้ระบบอัตโนมัติมาก่อนก็ตาม ด้วยเทมเพลตแบบติดตั้งและใช้งานได้ทันที และคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติ ทำให้การอัตโนมัติภารกิจกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp—เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นผู้นำด้านการตลาด ในพริบตา
นี่คือตัวอย่างเล็กๆ ของวิธีการที่เครื่องมือ AI สำหรับผู้นำด้านการตลาดเหล่านี้เปรียบเทียบกัน:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|ClickUp
|การวางแผนการตลาดแบบครบวงจร การดำเนินการ และการรายงานผลขนาดทีม: ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรขนาดใหญ่
|พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์, ซูเปอร์เอเจนต์, BrainGPT, สรุปแคมเปญ, ข้อมูลเชิงลึกบนแดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, แบบฟอร์ม, การวางแผนงาน
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|HubSpot Marketing Hub (AI)
|การตลาดแบบอินบาวด์อัตโนมัติและแคมเปญที่เชื่อมต่อกับ CRMขนาดทีม: ทีมขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|การให้คะแนนลูกค้าด้วย AI, คำแนะนำ SEO, การปรับแต่งส่วนบุคคลด้วย Breeze AI, การซิงค์กับ CRM, การระบุแหล่งที่มา, แชทด้วย AI, การปรับแบบฟอร์มให้เหมาะสม
|แผนฟรีกำหนดราคาเอง
|Salesforce Marketing Cloud + Einstein
|การเดินทางหลายช่องทางขนาดใหญ่และการปรับแต่งส่วนบุคคลสำหรับองค์กรขนาดทีม: องค์กร
|การให้คะแนนเชิงคาดการณ์, การปรับเวลาส่งให้เหมาะสม, การเลือกเนื้อหา, เครื่องมือสร้างเส้นทาง, การวัดผลแบบหลายจุดสัมผัส, การส่งข้อความผ่านมือถือ
|เริ่มต้นที่ $25/ผู้ใช้/เดือน แพ็กเกจขั้นสูงคิดค่าบริการรายปี
|Adobe Marketo Engage
|การจัดการลูกค้าเป้าหมาย B2B และการอัตโนมัติของวงจรชีวิตขนาดทีม: ระดับกลางและองค์กรขนาดใหญ่
|การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI, แชทด้วย GenAI, สรุปสัมมนาออนไลน์, ระบบการทำงานอัตโนมัติ, การดูแลลูกค้าหลายช่องทาง, การผสานระบบ CRM
|ราคาตามความต้องการ
|6sense
|การคาดการณ์เจตนา, การระบุบัญชี, และการทำนายยอดขาย ขนาดทีม: ทีมการตลาดและขาย B2B
|การให้คะแนนเจตนาของผู้ซื้อ, ตัวแทนอีเมล AI, ข้อมูล Signalverse, การแก้ไขปัญหาตัวตน, การจัดการเวิร์กโฟลว์
|แพ็กเกจฟรี ราคาตามการใช้งาน
|ดีมานด์เบส
|การตลาดแบบบัญชีและปรับการขายให้สอดคล้องกันขนาดทีม: ทีม GTM ระดับองค์กร
|การวิเคราะห์การเดินทาง, การประสานงานยุคใหม่, การแบ่งกลุ่มด้วย AI, ระบบอัตโนมัติของฐานข้อมูลตัวแทน, โฆษณาที่ใช้ IP
|ราคาตามความต้องการ
|ไดนามิก ยิลด์
|การปรับแต่งแบบเรียลไทม์สำหรับเว็บไซต์ที่มีปริมาณการใช้งานสูงและการพาณิชย์ขนาดทีม: ค้าปลีก, ตลาดออนไลน์, ทีมเว็บองค์กร
|คำแนะนำของ AdaptML, การทดสอบ A/B, การทดลองหลายตัวแปร, การให้คะแนนเชิงคาดการณ์, การจัดการประสบการณ์
|ราคาตามความต้องการ
|บราซ
|การมีส่วนร่วมข้ามช่องทางและการตลาดผ่านมือถือขนาดทีม: ทีมการเติบโต, วงจรชีวิต, การรักษาลูกค้า
|การตัดสินใจด้วย AI, ตัวสร้างเส้นทาง Canvas, SMS, อีเมล, การแจ้งเตือนแบบพุช, WhatsApp, ไตรเกอร์แบบไม่ต้องคัดลอก, คุณลักษณะเชิงคาดการณ์
|ราคาตามความต้องการ
|Amplitude AI
|การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรมขนาดทีม: ผลิตภัณฑ์, การเติบโต, การตลาด
|การตรวจจับความผิดปกติของ AI, ข้อมูลเชิงลึกจากภาษาธรรมชาติ, การทดลอง, การเล่นซ้ำเซสชัน, การแบ่งกลุ่มพฤติกรรม
|แพ็กเกจฟรี, แพ็กเกจเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $61/เดือน
|Canva Magic Studio
|การสร้างเนื้อหาภาพด้วยระบบ AI สำหรับแคมเปญ ขนาดทีม: ทีมการตลาด, ทีมออกแบบ, ทีมโซเชียล
|เมจิก มีเดีย, เมจิก ไรท์, เมจิก ดีไซน์, เมจิก เอ็ดิต, เมจิก แอนิเมต, ปรับขนาดข้ามช่องทาง
|แพ็กเกจฟรี Pro จาก $15/ผู้ใช้/เดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
🔍 คุณรู้หรือไม่?แนวคิดเรื่อง 'ไวรัล'มีอยู่ก่อนการจัดการโซเชียลมีเดียเป็นเวลานานแล้ว ในช่วงต้นทศวรรษ 1900 แบบจำลองการแพร่กระจายแบบปากต่อปากได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับระบาดวิทยา ซึ่งได้หล่อหลอมวิธีที่นักการตลาดเข้าใจวงจรการแนะนำและการสร้างผลกระทบจากเครือข่ายในเวลาต่อมา
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้นำด้านการตลาด
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับผู้นำด้านการตลาดที่ต้องการความชัดเจนระหว่างประสิทธิภาพกับโอกาสทางธุรกิจ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานทางการตลาดแบบครบวงจร การวางแผน และการดำเนินการ)
อันดับแรกในรายการของเราคือClickUp สำหรับทีมการตลาด ซึ่งรวมการวางแผน การทำงานร่วมกัน การจัดทำเอกสาร และการดำเนินงานไว้ในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันช่วยขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจาย
ในฐานะที่เป็นConverged AI Workspace แรกของโลก คุณจะได้รับ AI ที่ถูกผสานรวมอยู่ในเอกสาร แชท กระดานไวท์บอร์ด ระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย สรุปการสนทนา สร้างแผนงาน และเปลี่ยนจากภาพไปสู่การปฏิบัติโดยไม่ต้องสลับบริบท
มาดูคุณสมบัติหลักของการรวม AIของมันกัน:
ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ClickUp Brain ถูกผสาน เข้ากับการทำงานของคุณและเข้าใจบริบทของงาน เอกสาร ความคิดเห็น และข้อมูลโครงการของคุณ ด้วยวิธีนี้ แทนที่จะให้คำตอบทั่วไป มันจะให้คำตอบที่เข้าใจบริบทของงาน สรุปกิจกรรม ตรวจจับอุปสรรค และแม้กระทั่งสร้างเนื้อหาตามข้อมูลการทำงานจริงของคุณ
คุณสามารถใช้มันสำหรับกรณีการใช้งานทางการตลาดเหล่านี้:
- สรุปแคมเปญอัตโนมัติ: ถาม 'สรุปงานแคมเปญไตรมาส 4 ล่าสุดของเรา รวมถึงความคืบหน้า อุปสรรคสำคัญ และขั้นตอนถัดไป' แล้วระบบจะดึงสถานะจากงาน ความคิดเห็น และเอกสารที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้
- ข้อมูลเชิงลึกจากความคิดเห็นข้ามช่องทาง: วางข้อมูลความคิดเห็นจากแคมเปญหรือสเปรดชีตผลการดำเนินงาน แล้วป้อนคำสั่ง 'ไฮไลต์แนวโน้มความรู้สึกของผู้ใช้ที่สำคัญที่สุดและข้อเสนอแนะในการแก้ไข' มันจะเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องวิเคราะห์ด้วยตนเอง
- การสนับสนุนเนื้อหาทันที: ใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างข้อความอีเมล คำบรรยายโซเชียล หรือโครงร่างบล็อกจากคำสั่ง เช่น 'สร้างหัวข้ออีเมล 5 รายการสำหรับโปรโมชั่นวันแม่ที่ปรับให้เหมาะกับอัตราการเปิดในอดีต'
ผู้ช่วยอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ
ClickUp Super Agentsคือเพื่อนร่วมทีม AI ที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ทำงานของคุณและดำเนินการตามคำแนะนำของคุณ พวกเขาสามารถตรวจสอบพื้นที่ ตอบคำถาม สร้างงาน และจัดระเบียบงานด้วยการดูแลเพียงเล็กน้อย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้พวกมันสำหรับ:
- การคัดแยกแคมเปญ: ตั้งค่า ตัวแทนคัดแยก พร้อมข้อความแจ้งเตือนเช่น 'เมื่อใดก็ตามที่มีข้อความกล่าวถึง 'เปิดตัว' หรือ 'กำหนดเวลา' ให้สร้างงานและติดแท็กผู้นำแคมเปญ'
- ตัวแทนตอบคำถามที่พบบ่อย: ใช้ตัวแทนตอบคำถามในแชทเพื่อจัดการกับคำถามทั่วไป เช่น 'แนวทางเสียงของแบรนด์เราคืออะไร?'
- การรายงานประสิทธิภาพ: สร้างตัวแทนแบบกำหนดเองที่รวบรวมข้อมูลเมตริกประจำสัปดาห์และโพสต์สรุป เช่น 'สร้างประสิทธิภาพของจุดติดต่อประจำสัปดาห์ผ่านช่องทางอีเมล, โซเชียล, และช่องทางชำระเงิน' ตัวแทนทำงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ทีมของคุณเห็นข้อมูลเชิงลึกที่อัปเดตอยู่เสมอ
ตัวแทนเหล่านี้จะปรับตัวตามกาลเวลาและทำงานสอดคล้องกับวิธีการทำงานของทีมคุณมากขึ้นเรื่อยๆ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่:
เดสก์ท็อป AI แบบรวมศูนย์สำหรับทุกงานของคุณ
นำพลังของ ClickUp Brain และ ClickUp Agents ออกไปนอกClickUpสู่แอปเดสก์ท็อป AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งรวมการค้นหา โมเดล AI และบริบทจากแอปทั้งหมดที่คุณเชื่อมต่อกับClickUp BrainGPT เข้าด้วยกัน ปิดฉากการกระจายตัวของ AI และ แสดงบริบทการทำงานทุกที่ที่คุณต้องการ
คุณจะได้รับ:
- การค้นหาแบบรวมศูนย์ข้ามเครื่องมือ: หลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่าง Figma, Google Drive และ ClickUp
- การร่างงานด้วยเสียง: ใช้ClickUp Talk-to-Textเพื่อบันทึกโน้ตการประชุมหรือแนวคิดแคมเปญ เพียงพูด BrainGPT จะแปลงความคิดที่พูดออกมาเป็นงานที่ทำได้โดยไม่ต้องพิมพ์
- ข้อมูลเชิงลึกข้ามแอปพลิเคชัน: เพียงถามว่า 'สรุปแนวโน้มการแข่งขันจากหน้าเว็บและแหล่งลิงก์ล่าสุด' BrainGPT จะนำเสนอข้อมูลวิจัยตลาดพร้อมแหล่งอ้างอิงที่เชื่อมโยงกลับไปยังเอกสารกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดเรียงและกรองข้อมูลการตลาด: ติดตามรายละเอียดเช่น ประเภทแคมเปญ ช่องทางผู้ชม งบประมาณ URL และลิงก์ทรัพยากรโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp นอกจากนี้ยังสามารถใช้AI Fieldsเพื่อสร้างสรุป แปลงาน และแสดงรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
- สร้างภาพรวมของไทม์ไลน์แคมเปญ: วางแผนตารางการเขียนเนื้อหาและวันเปิดตัวโดยใช้ปฏิทิน ClickUpพร้อมด้วยClickUp AI Notetaker ที่ติดตั้งมาในตัว ซิงค์กับ Google Calendar เพื่อให้ทั้งทีมทราบว่ามีอะไรจะเผยแพร่และเมื่อใด
- ร่างและร่วมมือกันในบรีฟ: สร้างเอกสาร ClickUpที่สามารถแชร์ได้สำหรับกลยุทธ์เนื้อหา บรีฟงานสร้างสรรค์ แผนการรณรงค์ หรือโครงร่างการปรับแต่งเครื่องมือค้นหาของคุณ Brain ถูกฝังอยู่ในเอกสารด้วยเพื่อกระบวนการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น
- แผนที่การเดินทางของผู้ใช้และกลยุทธ์: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อร่างแผนภาพของฟันเนล, การเดินทางของลูกค้า, หรือกรอบเนื้อหา จากนั้นเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นภาพด้วย ClickUp Brain
- อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเช่น การย้ายงานใน ClickUp ไปยังสถานะ "รอตรวจสอบ" เมื่อถูกทำเครื่องหมายว่า "ร่างเสร็จ" การมอบหมายงานติดตามผล หรือการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อมีงานสร้างสรรค์ครบกำหนด
- รวบรวมคำขอไว้ที่ศูนย์กลาง: ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมคำขอสร้างสรรค์, คำขอความร่วมมือ, หรือคำขอการสนับสนุน และส่งต่อไปยังกระบวนการแคมเปญที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติขั้นสูงของมันต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ได้กล่าวไว้:
...งานภายในที่ AI ทำนั้นมีประโยชน์มาก ช่วยในการสรุปงาน การมอบหมายงานใหม่ การค้นหางาน และประหยัดเวลาโดยทั่วไปสำหรับงานเล็กๆ น้อยๆ ระบบอัตโนมัติก็ทรงพลังเช่นกัน สามารถช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำๆ มากมายในการจัดลำดับความสำคัญ ฯลฯ และคุณสามารถแทนที่สิ่งเหล่านั้นด้วยตัวแทน AI ซึ่งก็คือระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม ฮ่าๆ...ฉันชอบที่มีทั้งมุมมองแบบรายการและกระดาน (ไม่เหมือนกับ Asana ที่มีแค่แบบรายการ และ Trello ที่มีแค่แบบกระดาน)
ช่องแชทให้ความรู้สึกคล้าย Slack ซึ่งดีมาก เพราะฉันไม่ต้องเสียเงินซื้อซอฟต์แวร์อื่นเพิ่ม และความสามารถในการสร้างเอกสารภายในงานนั้นสะดวกมาก ไม่ต้องไปเปิดไดรฟ์ สร้างเอกสารใน Google แล้วค่อยลิงก์เข้าไปในงานอีก ช่วยรักษาสติได้ดีทีเดียว…
...งานที่ AI ภายในช่วยนั้นค่อนข้างมีประโยชน์ ช่วยในการสรุปงาน, การมอบหมายงานใหม่, การค้นหางาน, และประหยัดเวลาโดยทั่วไปสำหรับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ระบบอัตโนมัติก็ทรงพลังเช่นกัน สามารถช่วยลดงานซ้ำๆ มากมายในการจัดลำดับความสำคัญ ฯลฯ และคุณสามารถแทนที่ด้วยตัวแทน AI ซึ่งก็คือระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม ฮ่าๆ...ฉันชอบที่มีทั้งมุมมองแบบรายการและกระดาน (ไม่เหมือนกับ Asana ที่มีแค่รายการ และ Trello ที่มีแค่กระดาน)
ช่องแชทให้ความรู้สึกเหมือน Slack ซึ่งดีมาก เพราะฉันไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับซอฟต์แวร์อื่น ๆ + ความสามารถในการสร้างเอกสารภายในงานนั้นสะดวกมาก ไม่ต้องไปที่ไดร์ฟ สร้างเอกสาร Google แล้วลิงค์เอกสารนั้นเข้าไปในงาน ช่วยรักษาสติได้ดี…
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เปลี่ยนข้อมูลการตลาดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นการตัดสินใจด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณจะได้รับAI Cardsที่ให้มุมมองแบบเรียลไทม์และพร้อมสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ ความเร็วของเนื้อหา และขีดความสามารถของทีม
แทนที่จะดึงการอัปเดตจากงาน เอกสาร และความคิดเห็นด้วยตนเอง AI Cards จะสรุปความคืบหน้า ระบุความเสี่ยง และแสดงข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น นักการตลาดด้านการเติบโตสามารถเพิ่ม AI Card พร้อมคำสั่งว่า 'สรุปสถานะของแคมเปญสร้างความต้องการในไตรมาส 3 ทั้งหมดและเน้นจุดที่เป็นอุปสรรค' เพื่อดูสิ่งที่อยู่ในเส้นทาง สิ่งที่ล่าช้า และเหตุผลได้ทันที ฝ่ายนำเนื้อหาสามารถถาม 'โพสต์บล็อกใดที่ติดอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและใช้เวลานานเท่าไร?' ในขณะที่นักการตลาดด้านประสิทธิภาพสามารถติดตามการใช้จ่าย ความพร้อมในการเปิดตัว หรือความพึ่งพาของสินทรัพย์
2. HubSpot Marketing Hub (AI) (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดแบบอินบาวด์อัตโนมัติและการผสานกับ CRM)
HubSpot Marketing Hub ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสนับสนุนงานการตลาดประจำวัน เช่น การจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย การปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ฟีเจอร์ AI ของแพลตฟอร์มนี้ถูกพัฒนาและติดตั้งไว้โดยตรงในตัวระบบ ทำให้ทีมงานสามารถใช้ข้อมูล CRM เพื่อกำหนดทิศทางแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตั้งค่าเช่นนี้ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถจัดการอีเมล หน้าแลนดิ้ง และเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อปริมาณแคมเปญเพิ่มขึ้น
สำหรับการขยายทีมการตลาดที่ทำงานอยู่ใน HubSpot อยู่แล้ว AI รู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายตามธรรมชาติของกระบวนการทำงานที่มีอยู่ เครื่องมือ Breeze AI ของแพลตฟอร์มช่วยในการทำงานอัตโนมัติของงานการตลาดทั่วไป พวกมันนำทางผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ปรับแบบฟอร์มตามพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมและสนับสนุนแผนเนื้อหาด้วยคำแนะนำสำหรับการปรับปรุง SEO
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Marketing Hub (AI)
- เข้าใจว่าช่องทางและข้อความใดมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจซื้อโดยใช้การวัดผลแบบหลายจุดสัมผัสและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- ปรับเนื้อหาเว็บไซต์ อีเมล คำอธิบายสินค้า และข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ตามสัญญาณการมีส่วนร่วม
- ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป้าหมายที่มีความสอดคล้องสูงโดยใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วย AI ซึ่งแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรม
- ขับเคลื่อนการสนทนาด้วย ตัวแทนการตลาด AI (เดิมชื่อแชทบอท) ซึ่งสามารถคัดกรองผู้เข้าชมที่มีความตั้งใจสูงแบบเรียลไทม์ นำทางพวกเขาไปยังแหล่งข้อมูล และซิงค์ข้อมูลโดยตรงไปยัง CRM ของคุณ
ข้อจำกัดของ HubSpot Marketing Hub (AI)
- คุณไม่สามารถติดตามยอดขายหรือดีลที่ปิดได้จากการทำการตลาดผ่านอีเมล ซึ่งเป็นข้อเสียที่สำคัญ
- ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด (สำหรับเทมเพลตแผนการเติบโตทางอีเมล) และปัญหาด้านประสิทธิภาพระหว่างการจัดการแคมเปญ
ราคาของ HubSpot Marketing Hub (AI)
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
HubSpot Marketing Hub (AI) คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (14,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (6,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot Marketing Hub (AI) อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ใช้ Capterra ระบุ:
ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก ทำให้แม้แต่สมาชิกใหม่ในทีมก็สามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ฉันพบว่าการผสานรวมระหว่างระบบ CRM และฟังก์ชันการตลาดอย่างราบรื่นนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะช่วยให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกันและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ประหยัดเวลาได้มากเพราะไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ อีกต่อไป ฉันชอบเครื่องมืออีเมลมาก ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย คุณสามารถสร้างและส่งจดหมายข่าวที่ยอดเยี่ยมได้อย่างรวดเร็วโดยใช้การลากและวาง...ในบางกรณี แบบฟอร์มติดต่อและเทมเพลต/โมดูลการส่งจดหมายมีข้อจำกัดในแง่ของจำนวนตัวเลือกแบบดรอปดาวน์และส่วนท้ายการยินยอมต่างๆ
ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก ทำให้แม้แต่สมาชิกใหม่ในทีมก็สามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ฉันพบว่าการผสานรวมระหว่างระบบ CRM และฟังก์ชันการตลาดอย่างราบรื่นนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะช่วยให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกันและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ประหยัดเวลาได้มากเพราะไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ อีกต่อไป ฉันชอบเครื่องมืออีเมลมาก ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่าย คุณสามารถสร้างและส่งจดหมายข่าวที่ยอดเยี่ยมได้อย่างรวดเร็วโดยใช้การลากและวาง...ในบางกรณี แบบฟอร์มติดต่อและเทมเพลต/โมดูลการส่งจดหมายมีข้อจำกัดในแง่ของจำนวนตัวเลือกแบบดรอปดาวน์และส่วนท้ายการยินยอมต่างๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในศตวรรษที่ 15 และ 16 ช่างพิมพ์และพ่อค้าชาวเวนิสใช้รูปแบบการแบ่งกลุ่มผู้ชมที่เก่าแก่ที่สุดบางรูปแบบ ช่างพิมพ์ปรับเนื้อหาของแผ่นข่าว ใช้ป้ายกำกับประเภทเฉพาะบนหน้าปก และสร้างข้อความเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
3. Salesforce Marketing Cloud + Einstein (เหมาะที่สุดสำหรับการเดินทางแบบหลายช่องทางที่ซับซ้อนและขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับแต่งส่วนบุคคล)
Salesforce Marketing Cloud ใช้ Einstein AI เพื่อสนับสนุนการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลผ่านช่องทางอีเมล มือถือ และเว็บเครื่องมือการตลาด AIนี้ทำงานบน Data Cloud ของ Salesforce ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า ทำนายการมีส่วนร่วม และปรับแคมเปญได้ในเวลาจริง
แพลตฟอร์มนี้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับองค์กรที่จัดการกับปริมาณการติดต่อกับลูกค้าจำนวนมากและเส้นทางที่ซับซ้อน Einstein ช่วยในการตัดสินใจอัตโนมัติ เช่น เมื่อใดควรส่งข้อความ วิธีการให้คะแนนการมีส่วนร่วม และกลุ่มเป้าหมายใดที่ควรให้ความสำคัญ ซึ่งทำให้ชีวิตของผู้จัดการการตลาดง่ายขึ้น
นอกจากนี้ยังรองรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI เช่น หัวข้ออีเมล ร่างอีเมล และกลุ่มเป้าหมาย ในด้านการวิเคราะห์ ทีมการตลาดจะได้รับการมองเห็นในด้านการให้เครดิตหลายจุดสัมผัสและประสิทธิภาพของเส้นทาง พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับจุดที่ควรปรับปรุง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Marketing Cloud + Einstein
- ทำนายอัตราการเปิด, คลิก, และยกเลิกการสมัครรับข้อมูลด้วย Einstein Engagement Scoring เพื่อปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้นสำหรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการเปิดใช้งาน การปรับเวลาส่งอีเมลตามพฤติกรรมของไอน์สไตน์ ซึ่งจะวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับเพื่อกำหนดเวลาส่งอีเมลและแจ้งเตือนในช่วงเวลาที่มีอัตราการมีส่วนร่วมสูงสุด
- ส่งข้อความที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลผ่าน การเลือกเนื้อหาของไอน์สไตน์ ซึ่งเลือกบล็อกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากที่สุดโดยอิงจากข้อมูลในอดีต
- ป้องกันความเหนื่อยล้าด้วย ความถี่การมีส่วนร่วมแบบไอน์สไตน์ ซึ่งแนะนำจังหวะการติดต่อที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสนใจ
ข้อจำกัดของ Salesforce Marketing Cloud + Einstein
- เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์ม (เช่น การใช้คำสั่ง SQL) คุณจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าใจ AMPScript
- อินเทอร์เฟซสูญเสียบริบทและผู้ใช้ประสบปัญหาโครงสร้างโฟลเดอร์ยุบตัวเมื่อหน้าเว็บโหลดใหม่
ราคา Salesforce Marketing Cloud + Einstein
- Salesforce Starter: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- การเติบโตของคลาวด์การตลาด: $1,500/เดือน สำหรับทั้งองค์กร (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การตลาดคลาวด์ขั้นสูง: $3,250/เดือน สำหรับทั้งองค์กร (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การปรับแต่ง Salesforce: 8,000 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับทั้งองค์กร (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด: 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การจัดการความภักดี: $20,000/เดือน สำหรับทั้งองค์กร (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Account Engagement+: $1,250/เดือน สำหรับทั้งองค์กร (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Engagement+: $2,000/เดือน สำหรับทั้งองค์กร (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Intelligence+: $11,000/เดือน สำหรับทั้งองค์กร (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การปรับแต่งส่วนบุคคล+: 15,000 ดอลลาร์/เดือน สำหรับทั้งองค์กร (เรียกเก็บเงินรายปี)
Salesforce Marketing Cloud + การให้คะแนนและรีวิว Einstein
- G2: 4/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesforce Marketing Cloud + Einstein อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
Salesforce Marketing Cloud Engagement โดดเด่นด้วย Journey Builder ที่แข็งแกร่งและปรับแต่งได้สูง ซึ่งมอบคุณสมบัติที่ล้ำหน้ากว่าแพลตฟอร์มอย่าง Pardot (MCAE), HubSpot และ Marketo อย่างมาก เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถวางแผนและอัตโนมัติการเดินทางของลูกค้าที่ซับซ้อนและหลายช่องทางได้อย่างชัดเจน รวมถึงการตัดสินใจแบบเรียลไทม์และประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล จุดแข็งที่สำคัญคือระบบสนับสนุนในตัวสำหรับช่องทางการสื่อสารผ่านมือถือ เช่น WhatsApp, SMS ผ่าน MobileConnect และการแจ้งเตือนแบบพุช—ความสามารถที่มักจะมีให้เฉพาะในรูปแบบของส่วนเสริมหรือมีข้อจำกัดบนแพลตฟอร์มอื่น...เมื่อรวมกับความสามารถในการขยายระดับองค์กร, คุณลักษณะการจัดการข้อมูลขั้นสูง, และการปรับแต่งส่วนบุคคลด้วย AI ผ่าน Einstein, SFMC โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่ครอบคลุมและล้ำสมัยอย่างแท้จริง.
Salesforce Marketing Cloud Engagement โดดเด่นด้วย Journey Builder ที่แข็งแกร่งและปรับแต่งได้สูง ซึ่งมอบคุณสมบัติที่ล้ำหน้ากว่าแพลตฟอร์มอย่าง Pardot (MCAE), HubSpot และ Marketo อย่างมาก เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถวางแผนและอัตโนมัติการเดินทางของลูกค้าที่ซับซ้อนและหลายช่องทางได้อย่างชัดเจน รวมถึงการตัดสินใจแบบเรียลไทม์และประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล จุดแข็งที่สำคัญคือระบบสนับสนุนในตัวสำหรับช่องทางการสื่อสารผ่านมือถือ เช่น WhatsApp, SMS ผ่าน MobileConnect และการแจ้งเตือนแบบพุช—ความสามารถที่มักจะมีให้เฉพาะในรูปแบบส่วนเสริมหรือมีข้อจำกัดบนแพลตฟอร์มอื่น...เมื่อรวมกับความสามารถในการขยายระดับองค์กร, คุณสมบัติการจัดการข้อมูลขั้นสูง, และการปรับแต่งส่วนบุคคลด้วย AI ผ่าน Einstein, SFMC โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่ครอบคลุมและล้ำสมัยอย่างแท้จริง.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: จิตวิทยาด้านสีมีรากฐานลึกซึ้งในอารยธรรมโบราณ ในอียิปต์ พิกเมนต์สีต่างๆ เช่น สีทอง สีน้ำเงิน และสีเขียว มีความหมายเชิงสัญลักษณ์อันทรงพลัง—สื่อถึงความเป็นเทพเจ้า การเกิดใหม่ ความอุดมสมบูรณ์ และอำนาจ จิตวิทยาด้านสีของแบรนด์ในยุคปัจจุบันเป็นเพียงการสืบทอดประเพณีอันยาวนานเหล่านี้ โดยใช้สีเพื่อส่งผลต่อการรับรู้และพฤติกรรม
4. Adobe Marketo Engage (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย B2B และการตลาดอัตโนมัติ)
Adobe Marketo Engage มักถูกใช้โดยทีม B2B ที่ต้องการจัดการเส้นทางการซื้อที่ซับซ้อนและยาวนานผ่านหลายช่องทาง คุณสมบัติ AI ของมันถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลในระดับใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล, เว็บ, โฆษณา, หรือมือถือ
ในด้านงานประจำวันAIของ Marketoสำหรับการจัดการการดำเนินงานช่วยในเรื่องต่างๆ เช่น การร่างอีเมลที่สอดคล้องกับแบรนด์ การปรับหัวข้ออีเมล และการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมตามพฤติกรรม การทำงานอัตโนมัติจัดการการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ขั้นตอนการเดินทางของลูกค้า และการตัดสินใจเรื่องเวลาที่เหมาะสม ในขณะที่การวิเคราะห์การตลาดช่วยให้มองเห็นผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจและประสิทธิภาพของแคมเปญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Marketo Engage
- ปรับใช้ Adobe Dynamic Chat พร้อม GenAI สำหรับเพลย์บุ๊กที่ขับเคลื่อนด้วยคำสั่ง คำตอบที่อิงความรู้ และการจัดเส้นทางแบบเรียลไทม์เพื่อเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้เป็นลูกค้า
- สร้างบท, สรุป และข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจาก การสัมมนาผ่านเว็บแบบโต้ตอบ ที่บันทึกไว้ผ่าน GenAI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่และเพิ่มการเข้าถึง
- ตัวแทนการตลาดด้วย AI สำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง การจัดลำดับตามวงจรชีวิต และการสรุปข้อมูลพร้อมขายโดยอิงจากข้อมูลการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ Adobe Marketo Engage
- งานง่าย ๆ เช่น การทำความสะอาดข้อมูล ต้องการการสนับสนุนระดับผู้ดูแลระบบ หรือถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังขั้นตอนหลายขั้นตอน
- ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงในตัว ซึ่งส่งผลให้ต้องทำงานด้วยตนเองเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ราคาของ Adobe Marketo Engage
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Adobe Marketo Engage
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Adobe Marketo Engage อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
มันเปลี่ยนเกมอย่างสิ้นเชิงด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์ของ Adobe เช่น Target เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นลูกค้าของเรา ฉันชอบมันสำหรับการผสานกับ CRM เพื่อติดตามการขาย ความหลากหลายในการสร้างแคมเปญและการใช้หลายช่องทางในการกระจายข้อมูลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น ดีที่สุดเมื่อพูดถึงการบ่มเพาะและการแบ่งกลุ่มลูกค้า...การปรับแต่งไม่ใช่สำหรับคนใจอ่อน ต้องใช้เวลาและความสนใจ
มันเปลี่ยนเกมอย่างสิ้นเชิงด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์ของ Adobe เช่น Target เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นลูกค้าของเรา ฉันชอบมันสำหรับการผสานกับ CRM เพื่อติดตามการขาย ความหลากหลายในการสร้างแคมเปญและการใช้หลายช่องทางในการกระจายข้อมูลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น ดีที่สุดเมื่อพูดถึงการบ่มเพาะและการแบ่งกลุ่มลูกค้า...การปรับแต่งไม่ใช่สำหรับคนใจอ่อน ต้องใช้เวลาและความสนใจ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ทฤษฎีภาระทางปัญญาแสดงให้เห็นว่าเมื่อนักการตลาดต้องรับมือกับการตัดสินใจหลายอย่างพร้อมกันมากเกินไป—ข้อความโฆษณา, งานสร้างสรรค์, ช่องทาง, งบประมาณ—พวกเขามักจะเลือกตัวเลือกที่ 'ปลอดภัย' นี่อธิบายว่าทำไมโครงสร้าง, บรีฟ, กรอบการทำงาน, และการทำงานอัตโนมัติจึงช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์
5. 6sense (เหมาะที่สุดสำหรับการระบุบัญชี B2B และข้อมูลการคาดการณ์เจตนา)
6sense ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสร้างรายได้ B2B เข้าใจเจตนาของผู้ซื้อได้เร็วขึ้นในกระบวนการขาย โดยหัวใจสำคัญของระบบคือ 6AI ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลเจตนา ข้อมูลบริษัท ข้อมูลเทคโนโลยี และสัญญาณพฤติกรรมผ่าน 6sense Signalverse เพื่อทำนายขั้นตอนของการซื้อ ก่อนที่ลูกค้าเป้าหมายจะเปิดเผยตัวเอง
ข้อมูลเชิงลึกนี้ถูกนำไปใช้โดยตรงในการจัดลำดับความสำคัญของบัญชีลูกค้า ช่วยให้ทีมการตลาดและการขายสมัยใหม่สามารถมุ่งเน้นไปที่บัญชีที่แสดงเจตนาซื้อจริง
เครื่องมือการนำทางเช่นการจำลองเชิงทำนาย และ การแบ่งกลุ่มตามระยะการซื้อ ให้คะแนนบัญชีและแผนภูมิคณะกรรมการซื้อ นอกจากนี้ กราฟตัวตน ยังเชื่อมต่อกิจกรรมเว็บไซต์ที่ไม่ระบุตัวตนกับบัญชีที่รู้จักภายในระบบ CRM เช่น Salesforce
คุณสมบัติเด่นของ 6sense
- ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นอัตโนมัติผ่านโฆษณา, อีเมล, และประสบการณ์ทางเว็บโดยใช้ตัวแทนอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI, กระบวนการทำงานที่ชาญฉลาด, และการประสานงานหลายช่องทาง
- บัญชีในตลาดปัจจุบัน ความเสี่ยงในกระบวนการขาย และจังหวะเวลาในการมีส่วนร่วม โดยใช้แดชบอร์ดรายงานของระบบ
- เปิดตัวเอเจนต์อีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผ่าน อีเมลเชิงสนทนา สร้างการตอบกลับที่เข้าใจบริบทและจัดการดีลแบบหลายเส้นคู่ขนาน เพื่อเร่งความเร็วของกระบวนการขาย
ข้อจำกัดของ 6sense
- ผู้ใช้บ่นเกี่ยวกับการขาดอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความถี่ของข้อผิดพลาดที่สูง
- การตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบ โดยเฉพาะ Salesforce ใช้เวลาค่อนข้างมาก
ราคาของ 6sense
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
6sense คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง 6sense อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็น:
การเปิดเผยตัวตนของผู้ใช้เว็บและการสร้างกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกมอย่างแท้จริง จากนั้น กระบวนการทำงานที่ฝังอยู่และเครื่องมือการจัดการที่ประสานงานกันช่วยให้คุณนำข้อมูลนั้นไปใช้งานได้อย่างง่ายดาย สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือคุณสามารถปรับเปลี่ยนให้ไม่เพียงแค่เน้นที่การกระทำที่ง่าย แต่ยังสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและพลวัตได้อีกด้วย ซึ่งเหมาะกับระดับทักษะที่หลากหลาย โดยแท้จริงแล้ว เมื่อคุณสร้างระบบเครื่องยนต์ให้ทำตามที่คุณต้องการได้แล้ว คุณสามารถไว้วางใจได้ว่า 6sense จะดูแลส่วนที่เหลือให้คุณ ตลอดการใช้งาน 6sense การสนับสนุนจากทั้งระบบตั๋วและทีม CSM ของเราได้กลายเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง พวกเขาให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว อธิบายคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้เราเข้าใจ และให้ข้อมูลเชิงลึก
*การเปิดเผยตัวตนของผู้ใช้เว็บและการสร้างกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกมอย่างแท้จริง จากนั้น กระบวนการทำงานที่ฝังไว้และเครื่องมือการจัดการที่ประสานงานกันช่วยให้คุณนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้อย่างง่ายดาย สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือคุณสามารถปรับเปลี่ยนให้ไม่เพียงแค่เน้นที่การกระทำที่ง่าย แต่ยังสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและพลวัตได้อีกด้วย ซึ่งเหมาะกับระดับทักษะที่หลากหลาย โดยแท้จริงแล้ว เมื่อคุณได้สร้างระบบขึ้นมาเพื่อให้ทำตามที่คุณต้องการได้แล้ว คุณสามารถไว้วางใจได้ว่า 6sense จะดูแลส่วนที่เหลือให้คุณได้เป็นอย่างดี ตลอดการใช้งาน 6sense นั้น การสนับสนุนจากทั้งระบบตั๋วและทีม CSM ของพวกเขามีคุณค่าอย่างยิ่ง พวกเขาให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว อธิบายคุณสมบัติใหม่ ๆ ให้เราเข้าใจ และให้คำแนะนำที่มีประโยชน์
⚡ ไฟล์แม่แบบ:แม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpเป็นโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งาน ช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการคิดเชิงกลยุทธ์ที่กว้างไปสู่การดำเนินการในเชิงปฏิบัติ
เทมเพลตแคมเปญการตลาดให้คุณ:
- สถานะที่กำหนดเองของ ClickUp เช่น วางแผนแล้ว, เปิด, ยกเลิก, ดำเนินการอยู่, และ เสร็จสิ้น ช่วยให้คุณติดตามทุกส่วนของกลยุทธ์ของคุณ
- คลิกที่ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น ช่องทาง, ประเภท OKR, และ ไตรมาส เพื่อบันทึกบริบทเชิงกลยุทธ์ในแต่ละงาน สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการแบ่งและจัดกลุ่มแผนของคุณตามช่องทาง (เช่น อีเมล, โซเชียล, การโฆษณา), พื้นที่โฟกัส, หรือไตรมาสตามเวลา
- มุมมองของ ClickUp เช่น หน้าต้อนรับ (เพื่อแนะนำทุกคนเข้าสู่แผน) และ มุมมอง OKRs (เพื่อติดตามความคืบหน้าของผลลัพธ์สำคัญ)
6. Demandbase (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดแบบบัญชีเป็นฐานและการประสานงานการขายที่ครอบคลุม)
Demandbase เป็นเครื่องมือจัดการแคมเปญที่สร้างขึ้นสำหรับทีมการตลาดที่มุ่งเน้นบัญชี (account-based go-to-market) ซึ่งต้องการสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าบัญชีใดมีคุณค่าต่อการมีส่วนร่วม AI ของเครื่องมือนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลเจตนาแบบเรียลไทม์และกิจกรรมของบัญชีเพื่อแสดงระดับความพร้อมในการซื้อ เชื่อมโยงทีมขายและการตลาดให้สอดคล้องกัน และแนะนำแนวทางการติดต่อ
JourneyIQ ปรับโฆษณาและการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมตามขั้นตอนที่บัญชีลูกค้าเคลื่อนผ่านในแต่ละช่วงของการซื้อ นอกจากนี้ Demandbase GPT ช่วยให้ทีมงานสามารถถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายหรือคำแนะนำสำหรับแคมเปญได้ ในส่วนของการดำเนินงาน Buying Group Setup Agents และ Filter Agents จะช่วยอัตโนมัติในการจับคู่บุคลิกภาพลูกค้าและการจัดลำดับความสำคัญของบัญชีลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Demandbase
- กระตุ้นการดำเนินการข้ามโฆษณา ประสบการณ์บนเว็บไซต์ และกระบวนการทำงานของ CRM ด้วย การประสานงานยุคใหม่
- ติดตามความคืบหน้าของเส้นทาง, ความเร็วของกระบวนการ, และผลกระทบต่อรายได้โดยใช้ Pipeline Influence และแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ส่งโฆษณาแบบไม่ใช้คุกกี้โดยอิงจาก IP ไปยังผู้มีอำนาจตัดสินใจผ่าน Demandbase One ปรับปรุงความลำเอียงและเนื้อหาโฆษณาด้วย AI
- ดำเนินการเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจรโดยใช้ Agentbase เชื่อมต่อกับตัวแทน AI ตั้งแต่การระบุตัวตนลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการเล่นหลายช่องทางและการแจ้งเตือนการขาย
ข้อจำกัดของ Demandbase
- เครื่องมือจับคู่ข้อมูลจากลีดไปยังบัญชีไม่มีความเป็นธรรมชาติ ทำให้ยากต่อการรับประกันคุณภาพข้อมูลที่สูง
- มีปัญหาการซิงค์บ่อยครั้งซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการอัปเดตข้อมูลลูกค้า ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจแบบเรียลไทม์
ราคาของ Demandbase
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นจาก Demandbase
- G2: 4. 4/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Demandbase อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันพบว่าอินเทอร์เฟซของ Demandbase One นั้นใช้งานง่ายมาก ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอย่างละเอียดเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ทำให้เข้าถึงได้และใช้งานง่ายสำหรับบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเรียนรู้แพลตฟอร์มมากนัก ผมยังชื่นชมความสามารถของมันในด้านโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดเป้าหมายไปยังบัญชีเฉพาะในโฆษณาแบบดิสเพลย์ ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีเครื่องมือนี้... การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Demandbase One ค่อนข้างซับซ้อนและต้องการทีมงานเฉพาะทางในการจัดการการผสานรวมทางเทคนิคทั้งหมดที่จำเป็น ความซับซ้อนนี้อาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค นอกจากนี้ กระบวนการผสานรวมอาจประสบปัญหาหากทีมงานภายในจัดการได้ไม่ดี เช่นเดียวกับประสบการณ์ของผม
ฉันพบว่าอินเทอร์เฟซของ Demandbase One นั้นใช้งานง่ายมาก ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอย่างละเอียดเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ทำให้เข้าถึงได้และใช้งานง่ายสำหรับบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเรียนรู้แพลตฟอร์มมากนัก ผมยังชื่นชมความสามารถของมันในด้านโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดเป้าหมายไปยังบัญชีเฉพาะในโฆษณาแบบดิสเพลย์ ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีเครื่องมือนี้... การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Demandbase One ค่อนข้างซับซ้อนและต้องการทีมงานเฉพาะทางในการจัดการการผสานรวมทางเทคนิคทั้งหมดที่จำเป็น ความซับซ้อนนี้อาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค นอกจากนี้ กระบวนการผสานรวมอาจประสบปัญหาหากทีมงานภายในจัดการได้ไม่ดี ดังที่เกิดขึ้นในประสบการณ์ของผม
🔍 คุณรู้หรือไม่? คำว่า 'แบรนด์' มีต้นกำเนิดมาจากคำในภาษาเก่าของนอร์สbrandr ซึ่งหมายถึง 'การเผา' เพราะเจ้าของปศุสัตว์จะเผาสัญลักษณ์ลงบนตัววัวเพื่อระบุตัวตนของพวกมัน
7. Dynamic Yield (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ด้วย AI)
Dynamic Yield ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Mastercard มุ่งเน้นการปรับแต่งแบบเรียลไทม์ในทุกจุดสัมผัสโฆษณาดิจิทัล Experience OS ของบริษัทใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบเนทีฟ รวมถึง AdaptML เพื่อตัดสินใจว่าจะแสดงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอใดให้กับผู้ใช้แต่ละรายโดยอิงจากพฤติกรรมและบริบท
แพลตฟอร์มนี้มักถูกใช้โดยทีมที่ต้องการการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ มือถือ แอป อีเมล และโฆษณา โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณการใช้งานสูงหรือเน้นการค้าขายเป็นหลัก
ภายใต้การทำงาน AdaptML อาศัยโมเดลการทำนายและ NLP แบบฝึกฝนตัวเอง นี่คือวิธีที่มันขับเคลื่อนฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแนะนำสินค้า ประสบการณ์การทิ้งรถเข็น และเส้นทาง 'กลับมาต่อจากที่คุณค้างไว้' เครื่องมือแนะนำสินค้าผสมผสานการเรียนรู้เชิงลึกและการเรียนรู้แบบเสริมแรงเพื่อจัดการกับแคตตาล็อกสินค้าขนาดใหญ่และปรับประสบการณ์ในเวลาจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dynamic Yield
- ทำนายและนำเสนอสินค้าที่เหมาะสมถัดไปโดยใช้โมเดลการฝึกตัวเอง NextML โดยมุ่งเน้นผู้ใช้ให้สนใจกับสินค้าที่เกี่ยวข้องผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมและตรรกะ 'ต่อจากที่คุณค้างไว้'
- ดำเนินการทดสอบ A/B และทดลองแบบหลายตัวแปรด้วยการปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเลือกตัวแปรที่ชนะตามข้อมูลประสิทธิภาพจริง
- สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ปรับตัวได้เป็นกลยุทธ์การนำทางด้วยอัลกอริทึมการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบคาดการณ์ล่วงหน้า โดยผสานข้อมูลทางธุรกิจ (firmographics), ข้อมูลทางเทคโนโลยี (technographics), และการโต้ตอบแบบเรียลไทม์เพื่อการกำหนดเป้าหมายแบบ 1:1 ในระดับองค์กร
ข้อจำกัดของ Dynamic Yield
- คุณจำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคเพื่อปรับแต่งและควบคุมกระบวนการทำงานของคุณ
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามใช้เวลามาก เนื่องจากคุณจะต้องทำการผสานรวมทีละหน้า
การกำหนดราคาแบบไดนามิก
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวแบบไดนามิก
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Dynamic Yield อย่างไรบ้าง?
อ้างอิงจากผู้ใช้:
Dynamic Yield เป็นแพลตฟอร์มการปรับแต่งส่วนบุคคลที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ซึ่งได้ขยายขอบเขตการปรับแต่งของเราอย่างมีนัยสำคัญในหลายแบรนด์ เครื่องมือการแบ่งกลุ่มและการกำหนดเป้าหมายที่แข็งแกร่งช่วยให้เราสามารถส่งมอบแคมเปญที่มีผลกระทบและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลผ่านเว็บ มือถือ และอีเมล สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นในทุกช่องทาง ฉันชอบและขอแนะนำ Dynamic Yield อย่างยิ่ง ไม่มีอะไรให้ไม่ชอบ แต่ข้อจำกัดเล็กน้อยที่สามารถเอาชนะได้คือ: ความสามารถในการวิเคราะห์ในตัวที่จำกัด (เมื่อต้องการรายละเอียดที่ครอบคลุม) – เรากำลังทำงานเพื่อส่งข้อมูลดิบไปยังเครื่องมือวิเคราะห์ภายในของเราเพื่อให้มีมุมมองนี้
Dynamic Yield เป็นแพลตฟอร์มการปรับแต่งส่วนบุคคลที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ซึ่งได้ขยายขอบเขตการปรับแต่งของเราอย่างมีนัยสำคัญในหลายแบรนด์ เครื่องมือการแบ่งกลุ่มและการกำหนดเป้าหมายที่แข็งแกร่งช่วยให้เราสามารถส่งมอบแคมเปญที่มีผลกระทบและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลผ่านเว็บ มือถือ และอีเมล สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นในทุกช่องทาง ฉันชอบและขอแนะนำ Dynamic Yield อย่างยิ่ง ไม่มีอะไรให้ไม่ชอบ แต่ข้อจำกัดเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้คือ: ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ติดตั้งมาพร้อมระบบมีจำกัด (ในกรณีที่ต้องการรายละเอียดที่ครอบคลุม) – เรากำลังดำเนินการส่งข้อมูลดิบไปยังเครื่องมือวิเคราะห์ภายในของเราเพื่อให้ได้มุมมองนี้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในศตวรรษที่ 19หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส La Presseได้แนะนำรูปแบบการสร้างรายได้จากเนื้อหาในระดับมวลชนครั้งแรกโดยการลดราคาค่าสมาชิกและใช้โฆษณาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน นี่ถือเป็นบทเรียนชั้นเยี่ยมในยุคแรกๆ ของกลยุทธ์การเติบโต การลดต้นทุนการหาลูกค้า และการกระจายรายได้
8. Braze (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าข้ามช่องทางและการตลาดผ่านมือถือ)
หากคุณต้องการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล Braze เป็นตัวเลือกที่ดี BrazeAI อยู่ที่ศูนย์กลางของแพลตฟอร์มและช่วยทีมในการตัดสินใจแบบเรียลไทม์โดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการดำเนินการผ่านอีเมล, SMS, การแจ้งเตือน, WhatsApp และการส่งข้อความในแอป มันรวมข้อมูลจากลูกค้าโดยตรงเข้ากับปัญญาประดิษฐ์เชิงคาดการณ์และเชิงสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนแคมเปญที่ปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมของผู้ใช้
Canvas และ Canvas Context ช่วยให้การจัดการเส้นทางที่ยืดหยุ่นด้วยตัวแปรชั่วคราวเพื่อการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Zero-copy Canvas Triggers ยังสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้โดยตรงจากคลังข้อมูลบนคลาวด์
คุณสมบัติเด่นของ Braze
- ปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยคุณลักษณะที่คำนวณไว้ล่วงหน้าด้วย เครื่องมือสร้างกลุ่มเป้าหมาย
- เปิดใช้งาน BrazeAI Decisioning Studio เพื่อเลือกช่องทาง เนื้อหา และเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้แต่ละราย โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ KPI เช่น การมีส่วนร่วมและการรักษาลูกค้า
- เปิดตัวการปรับแต่งส่วนบุคคลแบบไม่ต้องคัดลอกข้อมูลจากคลังข้อมูลโดยใช้ Canvas Triggers ช่วยให้สามารถสร้างกระบวนการหลังการซื้อทันทีหรือแบ่งกลุ่มแบบไดนามิก
- คำนวณคุณลักษณะต่างๆ เช่น มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยและความถี่ในการซื้อแบบเรียลไทม์เพื่อการแบ่งกลุ่มที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและการส่งข้อความที่ปรับให้เหมาะสมในแต่ละแคมเปญ
ข้อจำกัดของบราซ
- คุณไม่สามารถสร้างแคมเปญในสภาพแวดล้อมทดสอบและเผยแพร่ได้โดยตรง
- ขาดการวิเคราะห์และรายงานที่มุ่งเน้นลูกค้า
ราคา Braze
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการบัดกรี
- G2: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 74/5 (160+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Braze อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่คล้ายกัน Braze โดดเด่นเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด Braze มีชุดคุณสมบัติและความสามารถที่ครอบคลุมและแข็งแกร่งกว่า อีกทั้งยังได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการมอบเครื่องมือทางธุรกิจที่ทรงพลังให้กับคุณแล้ว ทางองค์กรยังให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากทีมงานแนะนำการใช้งานของพวกเขา และบริการลูกค้าของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่คล้ายกัน Braze โดดเด่นเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด Braze มีชุดคุณสมบัติและความสามารถที่ครอบคลุมและแข็งแกร่งกว่า อีกทั้งยังได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการมอบเครื่องมือทางธุรกิจที่ทรงพลังแล้ว องค์กรยังให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากทีมงานแนะนำการใช้งาน และการบริการลูกค้าของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมมาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บีทเทิลแมเนีย ซึ่งระเบิดขึ้นในสหราชอาณาจักรในปี 1963 และถึงจุดสูงสุดทั่วโลกในปี 1964 มักถูกนักสังคมวิทยาศึกษาว่าเป็นตัวอย่างแรกของการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่รวดเร็วและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว มันถูกขับเคลื่อนโดยสื่อมวลชน เครือข่ายแฟนคลับ และการแพร่กระจายทางอารมณ์
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ขยายได้สำหรับบริษัทเทคโนโลยี
9. Amplitude AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการเติบโตดิจิทัลด้วยคำแนะนำจาก AI)
Amplitude ถูกใช้โดยทีมผลิตภัณฑ์, ทีมการตลาด, และทีมการเติบโตที่ต้องการเข้าใจว่า ทำไม ผู้ใช้ถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น มันเปลี่ยนข้อมูลพฤติกรรมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนผ่าน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์, การวิเคราะห์เว็บไซต์, และ การบันทึกเซสชั่น ซึ่งทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์
ระบบ AI ถูกนำมาใช้เป็นชั้นเพื่อช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นรูปแบบ, วินิจฉัยปัญหา, และปรับปรุงได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของการเปิดใช้งาน, การรักษาผู้ใช้, หรือการแปลงค่า.
คุณสมบัติเช่น ตัวแทน AI ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุความผิดปกติและแนะนำขั้นตอนต่อไป คุณสามารถถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติเช่น 'ทำไมการแปลงลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว?' และได้รับคำตอบโดยตรง การทดลองคุณสมบัติและเว็บ รองรับการทดสอบ A/B และหลายตัวแปรโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
คุณสมบัติเด่นของ Amplitude AI
- เปิดใช้งานการแนะนำและการให้ข้อเสนอแนะที่อิงตามพฤติกรรมภายในผลิตภัณฑ์โดยใช้ คู่มือและแบบสำรวจ
- ตรวจสอบเมตริกตลอด 24/7 สำหรับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างผิดปกติด้วยการตรวจจับความผิดปกติที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงเพื่อวินิจฉัยปัญหา
- สร้างการทดลองบนเว็บและคู่มือในแอปที่ตรงเป้าหมายจากกลุ่มพฤติกรรม ปรับปรุงเส้นทางการใช้งานด้วยการดูการเล่นซ้ำของเซสชันและแผนที่ความสนใจ
ข้อจำกัดของ Amplitude AI
- ผู้ใช้รายงานว่าประสบปัญหาในการระบุแหล่งที่มาของการวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีเทียบกับการวิเคราะห์ข้อมูลตามผู้ใช้
- ขาดองค์ประกอบด้านการให้คะแนนความสำเร็จของลูกค้าและสุขภาพของลูกค้าที่มีอยู่ในทางเลือกของ Amplitude
ราคาของ Amplitude AI
- เริ่มต้น: ฟรี
- เพิ่มเติม: $61/เดือน
- การเติบโต: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Amplitude AI
- G2: 4. 5/5 (2,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Amplitude AI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Amplitude Analytics คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความง่ายในการใช้งาน ความรวดเร็ว และความยืดหยุ่น แพลตฟอร์มนี้ติดตั้งใช้งานได้ง่ายมาก และผสานรวมกับระบบข้อมูลเดิมของเราได้อย่างราบรื่น ซึ่งทำให้การนำไปใช้เป็นไปอย่างราบรื่นในทุกทีม…หนึ่งในความท้าทายของ Amplitude Analytics คือข้อจำกัดในการสร้างภาพข้อมูลที่สามารถทำได้เพียงย้อนหลังไม่เกินหนึ่งปีในแต่ละครั้ง สำหรับทีมที่ต้องการวิเคราะห์แนวโน้มหลายปีหรือประสิทธิภาพในอดีตอย่างรวดเร็ว อาจมีข้อจำกัด การขยายช่วงเวลากราฟิกจะช่วยให้แพลตฟอร์มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับการวิเคราะห์ระยะยาว *
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Amplitude Analytics คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความง่ายในการใช้งาน ความรวดเร็ว และความยืดหยุ่น แพลตฟอร์มนี้ติดตั้งได้ง่ายมากและผสานรวมกับระบบข้อมูลเดิมของเราได้อย่างราบรื่น ซึ่งทำให้การนำไปใช้เป็นไปอย่างราบรื่นในทุกทีม…หนึ่งในความท้าทายของ Amplitude Analytics คือข้อจำกัดในการสร้างภาพข้อมูลที่สามารถทำได้เพียงย้อนหลังไม่เกินหนึ่งปีในแต่ละครั้ง สำหรับทีมที่ต้องการวิเคราะห์แนวโน้มหลายปีหรือประสิทธิภาพในอดีตอย่างรวดเร็ว อาจมีข้อจำกัด การขยายช่วงเวลากราฟิกจะช่วยให้แพลตฟอร์มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับการวิเคราะห์ระยะยาว *
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบการดำเนินงานทีมการตลาด ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดจัดระเบียบงาน เพิ่มความโปร่งใส และปรับปรุงการดำเนินงานให้ราบรื่นในเนื้อหา แคมเปญ การทำงานร่วมกัน และการรายงาน
คุณสามารถ:
- ติดตามสถานะของแต่ละโครงการ (ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบร่างเนื้อหาการตลาดหรือการดำเนินการแคมเปญ) ด้วยสถานะที่กำหนดเองล่วงหน้า 17 สถานะ
- เพิ่มคุณสมบัติที่มีความหมายให้กับงาน เช่น ลำดับความสำคัญ ประเภทแคมเปญ กลุ่มเป้าหมาย ลิงก์ผลลัพธ์ และอื่นๆ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ลดเวลาในการตั้งค่าและให้ทุกสมาชิกในทีมมีเส้นทางที่ชัดเจนในการเริ่มทำงานด้วยมุมมองที่กำหนดเอง 6 แบบ รวมถึง วิกิการตลาด, แผนผังองค์กร, และ เอกสารทีม
10. Canva Magic Studio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและออกแบบเนื้อหาภาพที่เสริมด้วย AI)
Canva Magic Studio นำ AI มาสู่กระบวนการออกแบบของ Canva โดยตรง ชุดเครื่องมือนี้ผสานการสร้างข้อความ รูปภาพ และวิดีโอเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถสร้างโพสต์โซเชียล งานนำเสนอ และภาพสำหรับแคมเปญต่างๆ ได้จากคำสั่งง่ายๆ
เครื่องมืออย่าง Magic Media และ Magic Design ดูแลการสร้างงานในระยะเริ่มต้น ขณะที่ Magic Edit, Magic Grab และ Magic Expand รองรับการปรับแต่งรายละเอียดโดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบขั้นสูง Magic Switch ปรับดีไซน์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง และ Magic Write ช่วยปรับแต่งข้อความให้สอดคล้องกับภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Canva Magic Studio
- เปลี่ยนข้อความคำสั่งให้กลายเป็นภาพ, กราฟิก, หรือภาพวาดตามแบบที่คุณต้องการโดยใช้ Magic Media และ Dream Lab
- ใช้เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนฉาก และไฮไลต์วิดีโอผ่าน Magic Animate และ Beat Sync เพื่อเปลี่ยนเนื้อหาที่นิ่งให้กลายเป็นงานนำเสนอที่น่าสนใจและวิดีโอสำหรับโซเชียลมีเดีย
- ปรับแต่งดีไซน์เดี่ยวให้เหมาะกับหลากหลายรูปแบบ (Instagram, LinkedIn, อีเมล) ด้วย Magic Switch พร้อมรักษาคุณภาพและปรับเลย์เอาต์กับข้อความโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Canva Magic Studio
- ขาดตัวเลือกการผสมสำหรับทุกเลเยอร์ ซึ่งมีให้ในทางเลือกอื่น
- ผู้ใช้บ่นว่าการสร้างภาพด้วย AI ยังไม่ดีพอและทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแม้จะมีแผนชำระเงินแล้วก็ตาม
ราคาของ Canva
- ฟรี
- ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Canva Magic Studio
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,400 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (13,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva Magic Studio อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ของตน:
Canva มีความหลากหลายอย่างมาก และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันได้ใช้มันอย่างกว้างขวาง…Canva ได้เพิ่มฟีเจอร์มากมายจนมันเริ่มซับซ้อนเกินไป ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ลดลงอย่างมาก และฉันได้ตัดสินใจที่จะไม่ต่ออายุการสมัครสมาชิกเมื่อการสมัครสมาชิกปัจจุบันของฉันหมดอายุ ฟีเจอร์ AI ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคาดหวัง ภาพบางครั้งก็แปลกมาก ฟีเจอร์ AI บางอย่างต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดหวังเมื่อฉันมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินอยู่แล้ว
Canva มีความหลากหลายอย่างมาก และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันได้ใช้มันอย่างกว้างขวาง…Canva ได้เพิ่มฟีเจอร์มากมายจนมันเริ่มซับซ้อนเกินไป ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ลดลงอย่างมาก และฉันได้ตัดสินใจที่จะไม่ต่ออายุการสมัครสมาชิกเมื่อการสมัครสมาชิกปัจจุบันของฉันหมดอายุ ฟีเจอร์ AI ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคาดหวัง ภาพบางครั้งก็แปลกมาก ฟีเจอร์ AI บางอย่างต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดหวังเมื่อฉันมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินอยู่แล้ว
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงทศวรรษ 1920นักจิตวิทยา แดเนียล สตาร์ชได้พัฒนาหนึ่งในแบบจำลองประสิทธิผลของการโฆษณาที่เก่าแก่ที่สุด โดยเน้นว่าโฆษณาต้องถูกเห็น ถูกอ่าน ถูกเชื่อ และถูกจดจำ งานของเขาเป็นรากฐานสำหรับการวัดผลสร้างสรรค์ในยุคปัจจุบัน
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือก AI ของ Canva ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบ
ClickUp Knows It AI-L
AI สามารถช่วยให้คุณเขียนได้เร็วขึ้น ทดสอบได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ปรับแต่งให้ตรงใจมากขึ้น และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ล่วงหน้า แต่สำหรับการตลาด AI ควรรู้ด้วยว่าเมื่อใดควรดำเนินการ อะไรที่ควรละเว้น และจะรักษาความสอดคล้องของทีมได้อย่างไร นี่คือจุดที่หลายระบบล้มเหลว—ข้อมูลเชิงลึกอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง ส่วนแคมเปญอยู่อีกเครื่องมือหนึ่ง
ในฐานะที่เป็น Converged AI Workspace, ClickUp นำการวางแผน, การร่วมมือ, การจัดทำเอกสาร, การดำเนินการ, และ AI มาไว้ในระบบเดียว. ClickUp Brain สรุปประสิทธิภาพของแคมเปญ, เปลี่ยนการหารือให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำ, และสร้างแผนการโดยไม่ต้องสูญเสียบริบท.
นอกจากนี้ ClickUp Super Agents ยังสามารถติดตามการทำงาน, แจ้งเตือนความเสี่ยง, และตัดสินใจตามกิจวัตรได้โดยอัตโนมัติ และด้วย ClickUp BrainGPT ทีมงานจะได้รับความช่วยเหลือจาก AI ที่รวดเร็วและลึกซึ้งยิ่งขึ้นในทุกงาน เอกสาร แดชบอร์ด และงานต่าง ๆสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅