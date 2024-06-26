วิธีขยายทีมการตลาด

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณทราบดีว่าบทบาทที่สำคัญของการตลาดในวงจรชีวิตของลูกค้า ตั้งแต่การสร้างการรับรู้แบรนด์ การสร้างความไว้วางใจ ไปจนถึงการได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้าไว้
หากไม่มีทีมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ งบประมาณจะถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่า ธุรกิจและลูกค้าเป้าหมายจะหลุดลอยไป และทุกคนต้องเสียเวลาไปกับแคมเปญแบบสุ่มสี่สุ่มห้า ซึ่งก่อให้เกิดความหงุดหงิดมากกว่าผลกำไร
หากมีวิธีที่ดีกว่าในการขยายการตลาดของคุณ ที่ทำให้ลูกค้าประทับใจและนำลูกค้าเป้าหมายเข้ามาอย่างต่อเนื่องล่ะ?
ในคู่มือนี้ เราจะแบ่งปันทุกสิ่งเกี่ยวกับการขยายทีมการตลาด การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสื่อสาร และความท้าทายในการขยายทีมที่ควรคำนึงถึง
การเข้าใจความสำคัญของทีมการตลาดในองค์กร
คุณสามารถจินตนาการถึงธุรกิจที่ไม่มีทีมการตลาดได้หรือไม่? คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสินค้าของคุณจะถูกค้นพบ? ใครจะเป็นผู้บอกลูกค้าที่มีศักยภาพเกี่ยวกับสินค้าของคุณ?
แน่นอนว่ามีรีวิวและความคิดเห็นจากลูกค้า แต่คุณสามารถเชื่อใจคำบอกเล่าจากปากต่อปากได้เพียงบางส่วนเท่านั้น นี่คือจุดที่การตลาดเข้ามามีบทบาท—ด้วยการผสมผสานข้อมูล ความน่าเชื่อถือ และความสามารถ เพื่อกระตุ้นการเติบโต
นี่คือวิธีที่ทีมการตลาดสามารถสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรของคุณได้:
- เพิ่มการรับรู้แบรนด์: การตลาดมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณผ่านการสื่อสารข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการวางตำแหน่งในตลาด การให้ความรู้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพเกี่ยวกับปัญหาที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณสามารถแก้ไขได้ และการสร้างความไว้วางใจในฐานะพันธมิตรที่จะช่วยเหลือพวกเขา
- รักษาและดึงดูดลูกค้า: ทีมการตลาดนำพาลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านขั้นตอนการพิจารณาไปสู่การตัดสินใจซื้อ
- เพิ่มยอดขายและกำไร: ในฐานะนักการตลาด คุณทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมขายเพื่อสร้างโอกาสทางการขายและเปลี่ยนให้กลายเป็นลูกค้า
- ดำเนินการวิจัยการตลาด: สมาชิกในทีมการตลาดจะดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและข้อมูลในอุตสาหกรรม และพูดคุยกับลูกค้า แม้ว่าจะมีการวิจัยโดยบุคคลที่สาม แผนกการตลาดจะวิเคราะห์ข้อมูลนี้เพื่อออกแบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่ปรับให้เหมาะสมและแผนที่ทางการตลาดตามผลการวิจัย
- ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์: จากความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ภูมิทัศน์ของคู่แข่ง และฐานลูกค้าที่มีศักยภาพ การดำเนินงานด้านการตลาดยังให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์
เมื่อใดควรขยายทีมการตลาด
หน้าที่การตลาดของคุณต้องจัดการกับวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบหลายประการที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายรายได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น แนวทาง 'ทำมากขึ้นด้วยทรัพยากรน้อยลง' อาจใช้ไม่ได้ผล ในความเป็นจริง สิ่งนี้อาจทำให้ทีมการตลาดของคุณหมดไฟและไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิง
อย่างไรก็ตาม การลงทุนอย่างมหาศาลในการสร้างแผนกการตลาดที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นอาจไม่ใช่ทางเลือกที่รอบคอบเช่นกัน
ดังนั้น คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาที่จะขยายทีมการตลาดของคุณ? ที่นี่เราจะอธิบายถึงสิ่งที่การตลาดต้องการในทุกขั้นตอนของการเติบโต
คำเตือน: เพื่อให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นเกี่ยวกับวิธีการขยายขนาด เราได้เลือกใช้การลงทุนหรือทุนในการจัดประเภทการขยายขนาด อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่วิธีที่เหมาะกับทุกกรณี ยังมีวิธีการอื่น ๆ อีกมากมายที่ทีมการตลาดสามารถเติบโตและขยายขนาดได้
ระยะเริ่มต้น
มุ่งเน้นที่ระยะเริ่มต้น: ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำ (MVP) และผู้ใช้งานกลุ่มแรก
สิ่งที่คุณต้องการ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดทั่วไปที่สามารถพัฒนาข้อความแบรนด์ ช่วยสร้างชุมชน ทดสอบ MVP ของคุณ และรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้
ซีรีส์ เอ
มุ่งเน้นที่ระยะซีรีส์เอ: สร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาด (PMF), วางแผนกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด, ขยายช่องทาง 1-2 ช่องทาง, และสาธิตว่าธุรกิจสามารถขับเคลื่อนการเติบโตที่คาดการณ์ได้
สิ่งที่คุณต้องการ: นี่คือเมื่อคุณขยายทีมการตลาดจากหนึ่งคนและเพิ่มบทบาทเพิ่มเติม รวมถึง:
- นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหาและนักเขียน สำหรับการเล่าเรื่องและผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO เพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์
- นักการตลาดด้านประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตและดูแลแคมเปญการตลาดดิจิทัล
- นักออกแบบภาพ—นักออกแบบกราฟิกหรือนักออกแบบ UX UI เพื่อสร้างภาพที่มีแบรนด์และทรัพย์สินทางภาพอื่น ๆ
ซีรีส์ B
เน้นที่ระยะซีรีส์ B: ขยายฐานลูกค้าของคุณ,ให้ความสำคัญกับการตลาดเพื่อการเติบโต, และขยายการดำเนินงานพร้อมเพิ่มเจ้าของทีมเพื่อเติบโตและขยายช่องทางแต่ละช่องทาง
สิ่งที่คุณต้องการ: คุณจะจ้าง CMO และ/หรือผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เพื่อดูแลแผนกการตลาด
นอกเหนือจากสมาชิกในทีมการตลาด Series A ของคุณแล้ว บทบาทเพิ่มเติมจะรวมถึง:
- นักวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวัดผลกระทบของแคมเปญ, ระบุช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและโอกาสในการเติบโต, และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานผ่านเครื่องมืออัตโนมัติ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สำหรับระบบอัตโนมัติและกระบวนการทำงานในอาคาร
- หัวหน้าฝ่ายสร้างความต้องการ เพื่อดำเนินกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการเติบโตและรายได้
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ที่เข้าใจคุณค่าที่ผลิตภัณฑ์นำเสนอและข้อความที่นักพัฒนาต้องการสื่อสารกับลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย และผู้ฟังภายในองค์กร
ซีรีส์ C
เน้นที่ระยะซีรีส์ซี: การตลาดสร้างการจดจำแบรนด์และมองข้ามการสร้างแบรนด์, เชื่อมโยงกับการเติบโตของรายได้, เร่งการผลิตเนื้อหา, เน้นการมีส่วนร่วมของลูกค้า, และขยายเข้าสู่ตลาดใหม่.
สิ่งที่คุณต้องการ: นอกเหนือจากบทบาททั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว คุณจะต้องสร้าง ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ และเพิ่ม นักกลยุทธ์การสื่อสารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสำหรับทีม
กลยุทธ์และเคล็ดลับชั้นนำในการขยายทีมการตลาด
สำหรับแผนกการตลาดที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ต่อไปนี้:
1. กำหนด, ติดตาม, และบรรลุเป้าหมายการเติบโต
ทุกสิ่งที่ทีมการตลาดทำมีวัตถุประสงค์ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร
ในฐานะนักการตลาด คุณถือว่าพวกเขาเป็นดั่งดาวเหนือของคุณ—พวกเขาช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานและทำให้คุณรับผิดชอบต่อหน้าที่
ชุดเครื่องมือการตั้งเป้าหมายของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณทำงานไปสู่เป้าหมายหลักของคุณได้โดยการตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง ติดตามความคืบหน้า และมองเห็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ
คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อสร้างแผนที่นำทางการเติบโตที่สอดคล้องกับทีมต่างๆ ทำให้แต่ละคนมีสมาธิ และช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายและเปรียบเทียบมาตรฐานของทั้งทีมได้
คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายทางการตลาดและวัตถุประสงค์การเติบโตของคุณได้โดยการตั้งเป้าหมายและเพิ่มการเสร็จสิ้นงาน, ค่าตัวเลข, และฟิลด์จริง/เท็จ. ClickUp จะอัปเดตความคืบหน้าของคุณโดยอัตโนมัติหากเป้าหมายของคุณเชื่อมโยงกับงาน.
ตัวอย่างเช่น ทีมภายในของเราจะทบทวนเป้าหมายประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์ และกำหนดเป้าหมายสำหรับสัปดาห์ถัดไปในวันศุกร์ ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานะทีม และทุกคนจะรับผิดชอบต่อความก้าวหน้าโดยรวมร่วมกัน
2. บันทึกทุกอย่าง
เอกสารที่ครอบคลุมเป็นจุดอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการรักษาบันทึกของทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่ความคืบหน้าที่ทำไปแล้ว, จุดสำคัญ, รายละเอียดของสินค้า, และการตัดสินใจ ไปจนถึงแผนโครงการที่ละเอียด และแม้กระทั่งรายการที่ต้องทำเป็นประจำ
หากทีมของคุณทำงานร่วมกับแผนกอื่น ๆ เอกสารจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและการตีความที่คลาดเคลื่อน ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และโครงการเดียวกันได้
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถจัดระเบียบความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการทำงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ทันทีและค้นหาได้ง่าย ด้วยความรู้เหล่านี้ ทีมการตลาดของคุณจะทำงานได้รวดเร็วขึ้นและมั่นใจมากขึ้น
คุณสมบัติของDocที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดสำหรับทีมการตลาดได้แก่:
วิกิพื้นที่การตลาด
พวกเขาเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการตลาดของคุณสำหรับทีมภายนอกที่ทำงานร่วมกับคุณ
คลังเอกสาร
ใช้สิ่งนี้เพื่อบันทึกเอกสาร รวมถึงแม่แบบ SOP, สรุปแคมเปญสำหรับอีเมลแคมเปญ, การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา, การโฆษณาแบบชำระเงิน, และกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ
แบบแผนการดำเนินการทางการตลาด
เทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUpช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเพื่อดำเนินกิจกรรมการตลาด วิธีการติดตามผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ และวิธีการแสดงภาพกลยุทธ์การตลาดของคุณในทุกช่องทาง
เมื่อคุณขยายการตลาด คุณจำเป็นต้องสร้างแผนการตลาดที่ทีมสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ต้องมีการแนะนำจากคุณอย่างต่อเนื่อง
เทมเพลตนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลังเกี่ยวกับแต่ละงานและโครงการ ช่วยให้ผู้นำด้านการตลาดติดตามความคืบหน้าตามงบประมาณและกำหนดเวลาได้ และทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นมาตรฐาน ยกระดับการตลาดของคุณไปอีกขั้น
อ่านเพิ่มเติม: วิธีขยายธุรกิจเอเจนซี่การตลาดของคุณ
3. จัดระเบียบทีมของคุณภายในโครงสร้างลำดับชั้นที่สามารถขยายได้
สมมติว่าเมื่อปีที่แล้ว ทีมการตลาดของคุณมีพนักงานเพียงสองคน แต่หลังจากได้รับเงินทุนรอบ Series B ตอนนี้ทีมมีพนักงานมากกว่า 15 คน โดยแต่ละคนมีความต้องการและกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน
โดยธรรมชาติ ขอบเขตของงานจะเพิ่มขึ้นตามขนาด ทำให้การจัดระเบียบเป็นสิ่งสำคัญในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานทางการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของทั้งองค์กร
ระบบลำดับชั้นของ ClickUpทำให้การจัดระเบียบทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายมาก และมอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถขยายการดำเนินงานได้ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมที่มีเพียงคนเดียวหรือมีทีมงานมากกว่า 15 คน
ทำไมคุณควรใช้ระบบลำดับชั้นของ ClickUp?
- สำหรับเริ่มต้น มันให้ความโปร่งใสว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ทั่วทั้งทีม
- คุณจะได้รับ Spaces, Lists และ Folders เพื่อจัดระเบียบโครงการต่างๆ และแก้ไขตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
- ดูข้อมูลทั้งหมดพร้อมวันที่ ผู้รับผิดชอบ และฟิลด์ที่กำหนดเอง
คุณไม่ต้องการขยายขนาดโดยสูญเสียการควบคุม ในมุมมองลำดับชั้น คุณจะเห็นทุกอย่างในมุมมองที่ละเอียดจากบนลงล่าง ด้วยมุมมองนี้ ขยายโครงการริเริ่มของคุณไปยังระดับถัดไป
อ่านเพิ่มเติม: ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
4. ดูงานการตลาดทั้งหมดของคุณในที่เดียว
แม้ว่าคุณอาจคิดว่าเครื่องมือการตลาดทั้งหมดจะช่วยคุณทำให้การตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ความจริงก็คือ เมื่อคุณเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการตลาด เครื่องมือเพิ่มเติมก็จะหมายถึงความวุ่นวายเพิ่มขึ้นเท่านั้น
ทีมการตลาดส่วนใหญ่เผชิญกับความท้าทายเดียวกัน: ช่องทางที่แยกส่วนกัน, คำถามเกี่ยวกับ ROI, และแคมเปญที่หมดระยะ, เพื่อยกตัวอย่างบางส่วน.
คุณต้องการแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงเพื่อให้เห็นทุกสิ่งที่กำลังดำเนินการในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
โซลูชันนวัตกรรมอย่างClickUp สำหรับทีมการตลาดช่วยให้คุณสร้างฟลายวีลการตลาดที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม
หากคุณเหมือนกับทีม ClickUp ของเรา ที่เชื่อว่าการตลาดที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำสิ่งต่าง ๆ แต่เป็นการทำให้ทุกความพยายามมีคุณค่า นี่คือคุณสมบัติของ ClickUp ที่จะช่วยให้คุณจัดการอย่างเป็นระบบ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ
สร้างแคมเปญด้วยความเร็วสายฟ้าด้วย ClickUp Brain
หนึ่งในกรณีการใช้งานทั่วไปของClickUp Brainสำหรับทีมการตลาดคือการสร้างสรุปแคมเปญการตลาด บันทึกการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และสรุปเนื้อหาภายในไม่กี่คลิก
ป้อนข้อความสั้นๆ โดยใช้เครื่องมือการตลาด AI แล้ว ClickUp Brain จะเติมรายละเอียดและโครงร่างให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายงานโครงการภายในไม่กี่วินาที ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามต้องการ
ต้องการไอเดียเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นใช้งาน ClickUp Brain หรือไม่?
- ใช้มันเป็นผู้จัดการโครงการ AI ของคุณเพื่อทำให้สรุปโครงการ, การประชุมสั้น, และการอัปเดตความคืบหน้าเป็นอัตโนมัติ
- ในฐานะผู้จัดการความรู้ของ AI, ClickUp Brain ให้คำตอบที่รวดเร็วและถูกต้องตามบริบท
- ในฐานะนักเขียน AI ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างเทมเพลตสำหรับงานและกรณีศึกษาสำหรับลูกค้าที่มีอยู่ สร้างตารางที่มีข้อมูลมากมาย และถอดความจากบันทึกการประชุม
ทำงานร่วมกันข้ามสายงานด้วย ClickUp Docs และ Whiteboards
ให้ทุกคนในทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันและสอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นตอนการคิดค้นไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ สำหรับสิ่งนี้ ให้ใช้คุณสมบัติพื้นที่ทำงานร่วมกันของ ClickUp เช่น:
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนเทมเพลต SOP สำหรับกระบวนการทางการตลาดหรือเอกสารแนวทางสำหรับแคมเปญClickUp Docsจะช่วยให้คุณจัดเก็บรายละเอียดทั้งหมดไว้ในที่เดียว
สมาชิกทีมสามารถแก้ไขเอกสารได้แบบเรียลไทม์, ติดแท็กผู้ร่วมงานในความคิดเห็น, มอบหมายงานที่ต้องทำ, และฝังองค์ประกอบสื่อที่หลากหลาย เช่น ตารางคำนวณ, วิดีโอ, ไฟล์ PDF, เป็นต้น
ใช้ClickUp Whiteboardsเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อวางแผนแนวคิด เส้นทางของผู้ใช้ผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ และจุดสำคัญต่างๆ และดูว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร
เคล็ดลับมืออาชีพ💡: คุณสามารถฝังเอกสาร ClickUp Docs แบบสดลงในกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp ได้ เพื่อเข้าถึงเอกสารโครงการสำคัญและเพิ่มบริบทโดยไม่ต้องออกจากกระดานไวท์บอร์ด
เปลี่ยนการทำงานเป็นทีมให้เป็นข้อมูลด้วย ClickUp Dashboards
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามและวิเคราะห์ความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณได้อย่างรวดเร็วในพริบตา ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะได้รับการอัปเดตโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือรายงานหลายตัว
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถฝังรายงานจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Google Sheets ได้โดยตรงในแดชบอร์ด และลึกเข้าไปในตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
"ที่ ClickUp ฟีเจอร์ 3 อันดับแรกที่ฉันใช้สำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียในชีวิตประจำวันคือ แดชบอร์ด, มุมมองปฏิทิน และการทำงานอัตโนมัติ
แดชบอร์ดให้ภาพรวมที่ปรับแต่งได้ของตัวชี้วัดสำคัญ ประสิทธิภาพของแคมเปญ และกิจกรรมของทีม ช่วยให้เราตัดสินใจโดยอิงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในพริบตา
มุมมองปฏิทินช่วยให้เราสามารถมองเห็นตารางเนื้อหาของเราได้ชัดเจน วางแผนแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาจังหวะการโพสต์ให้สม่ำเสมอ
ระบบอัตโนมัติช่วยให้งานที่ทำซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมหรือการอัปเดตสถานะ เป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดเวลาของเราให้สามารถนำไปใช้กับการวางกลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมได้มากขึ้น
คุณสมบัติเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมสังคมของฉันเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ฉันสามารถสร้างสรรค์และติดตามทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสังคมได้อย่างราบรื่นและง่ายดายอีกด้วย
เคล็ดลับมืออาชีพ💡: ในขณะที่สมาชิกทีมและผู้จัดการโครงการใช้แดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้าและตัวชี้วัดรายวัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะใช้ ฟีเจอร์รายงานแดชบอร์ดนี้ เพื่อนำเสนอภาพรวมในระดับสูงของความคืบหน้าของโครงการหรือแคมเปญ
5. ทำการจ้างงานภายนอกสำหรับงานที่ใช้เวลานาน งานที่ทำซ้ำได้ หรืองานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การจ้างงานภายนอกสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อทีมของคุณไม่มีเวลาเพียงพอที่จะรับภาระงานเพิ่มเติมที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญ
ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิจารณาการจ้างผู้รับเหมาภายนอกเพื่อผลิตเนื้อหาหากคุณมีปฏิทินเนื้อหาอยู่แล้ว. มาดูกันเถอะ—การขยายการผลิตเนื้อหาเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของทีมคุณ.
ไม่ว่าจะเขียนบล็อกเพิ่มเติม ผลิตอีบุ๊กมากขึ้น หรือออกแบบผลงานให้มากขึ้น คุณสามารถร่วมงานกับฟรีแลนซ์หรือผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบสัญญาจ้างได้ โดยยังคงควบคุมงบประมาณการตลาดให้อยู่ในกรอบ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ💡: ใช้ เทมเพลต SOP การสร้างเนื้อหาของ ClickUp เพื่อแบ่งปันรายละเอียด แนวทาง และคำแนะนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนของบริษัทคุณ เทมเพลตนี้มีสามส่วนสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่ผลิตมีความสอดคล้องกัน: วัตถุประสงค์ ขอบเขต และขั้นตอน
หรือหากคุณมีฟรีแลนซ์ที่เรียกเก็บเงินตามชั่วโมงระบบติดตามเวลาอัตโนมัติจะบันทึกชั่วโมงการทำงานได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถ:
- เพิ่มคำอธิบายรายการเวลา
- ทำเครื่องหมายรายการเวลาที่เรียกเก็บเงินได้
- เพิ่มป้ายกำกับให้กับรายการเวลา
- เวลาที่ใช้ในการติดตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะเจาะจง
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล
6. ทำให้การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่าย
สำหรับทีมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง คุณต้องการที่จะทำให้กระบวนการรับเข้าทำงานและการฝึกอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถเริ่มทำงานที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว
สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือให้พวกเขาเสียเวลาในการค้นหาทรัพยากร สร้างวิกิทรัพยากรโดยใช้ ClickUp Docs พร้อมลิงก์และวิดีโอสอนที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ฟังจากคำพูดของแคทรีน เรคเชีย ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาของ ClickUp:
การจัดระเบียบและความสามารถในการขยาย!
เมื่อคุณมีผู้เข้าร่วมทีมมากกว่า 100 คนต่อเดือน การรักษาความเป็นระเบียบและ ทำซ้ำขั้นตอนเดิมอย่างต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง หรือแม้กระทั่งโดยไม่ต้องคลิก (สวัสดี ระบบอัตโนมัติ)!
ClickUp ช่วยให้เราทำเช่นนั้นได้ ด้วยการเพิ่ม ข้อมูลสำคัญในที่เดียวกัน เพื่อให้แต่ละคนสามารถจัดเรียง คัดกรอง และจัดลำดับใหม่ตามสิ่งที่เราต้องการเห็นหรือจำเป็นต้องรู้ในขณะนั้น"
ที่ ClickUp เราได้สร้างระบบอัตโนมัติเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีมและแชร์วิดีโอที่พวกเขาต้องการได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่วินาที
พิจารณาเก็บรักษาเอกสารการฝึกอบรมทั้งหมด รวมถึงข้อความ วิดีโอ และเอกสารต่างๆ ไว้ในที่เก็บข้อมูลส่วนกลางของ ClickUp เพื่อการเข้าถึงที่สะดวก
7. เสริมสร้างการสื่อสารของคุณด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
สิ่งนี้ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นหากคุณกำลังทำงานกับทีมการตลาดที่ทำงานระยะไกลหรือแบบอะซิงโครนัส ซึ่งทุกคนทำงานในเขตเวลาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นคุณสมบัติการมอบหมายความคิดเห็นของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งสำคัญใดหลุดรอดไป
สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ มอบหมายให้กับผู้อื่นหรือตัวคุณเอง แก้ไขความคิดเห็นหรือมอบหมายใหม่ให้กับผู้อื่น และจัดการความคิดเห็นทั้งหมดของคุณในที่เดียว สิ่งนี้ช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลโดยไม่คำนึงถึงสถานที่หรือเขตเวลา
8. ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร
เนื่องจากจำนวนความรับผิดชอบในแต่ละวัน ทีมการตลาดมีงานที่เครียดมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องขยายการดำเนินงานในขณะที่มาตรฐานขั้นตอนและสร้างกลยุทธ์การเติบโตเพื่อเป็นแนวทางในไตรมาสหรือปีถัดไป
กุญแจสำคัญในการจัดการกับปริมาณงานที่สูงคือการจัดสรร ทรัพยากรและการบริหารจัดการปริมาณงานอย่างมี ประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงแค่การกระจายงานในจำนวนที่เท่ากันให้กับสมาชิกทุกคนในทีมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรู้จักสไตล์การทำงานและทักษะของแต่ละบุคคล และทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานหนักเกินไป
การคำนวณปริมาณงานของพนักงานแต่ละคนด้วยตนเองหรือการติดตามงานในสเปรดชีตไม่สามารถขยายได้ มองหาคุณสมบัติการจัดการปริมาณงานของทีมเพื่อช่วยคุณทำสิ่งนี้
มุมมองปริมาณงานของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดขีดความสามารถของปริมาณงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนสำหรับนักการตลาดแต่ละคนในทีมของคุณได้ คุณสามารถกำหนดขีดความสามารถสำหรับงานหรือชั่วโมง และหากคุณใช้วิธีการตลาดแบบ Agile ก็สามารถกำหนดเป็นคะแนน Scrum ได้เช่นกัน
เมื่อคุณมอบหมายงาน ให้ขอความคิดเห็นจากพนักงานเป็นการส่วนตัวเพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับงานนั้น การตัดสินใจว่าพวกเขาสามารถรับงานเพิ่มหรือลดงานลงได้หรือไม่จะง่ายขึ้นเมื่อคุณรู้ว่าพวกเขามีภาระงานอะไรบ้าง
เคล็ดลับมืออาชีพ💡: อีกวิธีหนึ่งในการติดตามปริมาณงานของทีมคุณคือการใช้ มุมมองทีมของ ClickUp—ซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นว่าแต่ละคนกำลังทำงานอะไรอยู่ เพื่อระบุได้ว่าใครมีงานมากเกินไปและสามารถจัดสรรงานใหม่ได้อย่างเหมาะสม
"ผมไม่ทราบว่ามีหน่วยงานอื่นที่แบ่งปันแผนภูมิแกนต์เหมือนกับเรา การทำเช่นนี้ทำให้เห็นได้ทันทีว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้ส่งมอบ แต่นั่นเป็นเรื่องดีเพราะมันช่วยเพิ่มความโปร่งใส ซึ่งลูกค้าของเราชื่นชม"
"ผมไม่ทราบว่ามีหน่วยงานอื่นที่แบ่งปันแผนภูมิแกนต์เหมือนกับเรา การทำเช่นนี้ทำให้เห็นได้ทันทีว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้ส่งมอบ แต่นั่นเป็นเรื่องดีเพราะมันช่วยเพิ่มความโปร่งใส ซึ่งลูกค้าของเราชื่นชม"
9. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณด้วยระบบอัตโนมัติ
ทุกทีมที่ยอดเยี่ยมทราบดีว่าการดำเนินงานอย่างมีพลวัตมากขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของการเติบโตนั้นต้องการการอัตโนมัติและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
นี่คือคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่ดีที่สุดของClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมการตลาด:
ย้ายไปยังรายการ
สร้างระบบอัตโนมัติสำหรับทีมการตลาดเพื่อย้ายคำขอการตลาดใหม่ในคำขอขาเข้าไปยังโฟลเดอร์ทีมที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฟิลด์ที่กำหนดเองของงาน
ใช้แม่แบบ
สร้างระบบอัตโนมัติที่ใช้แม่แบบเมื่อมีการดำเนินการบางอย่าง
เมื่อสถานะงานของคุณเปลี่ยนแปลง ระบบอัตโนมัติจะนำเทมเพลตที่เฉพาะเจาะจงกับสถานะความคืบหน้าปัจจุบันของแคมเปญของคุณมาใช้
เพิ่มความคิดเห็น
อีกทางเลือกหนึ่งคือการสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนทีมหรือสมาชิกทีมเฉพาะเมื่อถึงจุดสำคัญ
ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้เขียนของคุณส่งบทความบล็อก ระบบอัตโนมัติสามารถแสดงความคิดเห็นในภารกิจโดยกล่าวถึงบรรณาธิการที่จะตรวจสอบร่างบทความนั้น
ความท้าทายหลักในการขยายทีมการตลาดและวิธีเอาชนะ
1. การแยกข้อมูลเป็นกลุ่มทำให้กระบวนการทำงานติดขัด
ทีมการตลาดใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการทำภารกิจต่าง ๆ หากไม่มีแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่เดียว จะทำให้การไหลเวียนของข้อมูลจากเครื่องมือหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่งเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการโอนถ่ายข้อมูล และการป้อนข้อมูลด้วยตนเองเข้าสู่ระบบต่าง ๆ
วิธีแก้ปัญหา : คุณต้องการระบบจัดการโครงการแบบบูรณาการ เช่น ClickUp ที่สามารถเชื่อมต่อกับชุดเทคโนโลยีการตลาดของคุณได้ รวมถึง HubSpot CRM, Figma, Vimeo และอื่นๆ
การเชื่อมต่อ ClickUpเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ และช่วยให้คุณสร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองได้ ช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องและความทันเวลาของข้อมูลระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล
2. การสื่อสารที่มากเกินไป
ในขณะที่การสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญของทุกทีมที่ประสบความสำเร็จ ทีมการตลาดได้รับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงอีเมล, โซเชียลมีเดีย, Slack และช่องทางอื่น ๆ
การสูญเสียข้อมูลสำคัญเป็นเรื่องง่าย ซึ่งอาจนำไปสู่ความสับสนและรู้สึกถูกกดดัน การสลับไปมาระหว่างเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่างๆ อยู่เสมออาจทำให้พนักงานสับสน เสียเวลา และขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งกลายเป็นความท้าทายด้านการสื่อสารในที่ทำงานที่พบบ่อยที่สุด
วิธีแก้ไข: คุณจำเป็นต้องมีช่องทางการสื่อสารที่เชื่อถือได้ทั้งภายในทีมและภายนอกระหว่างแผนกต่างๆ
มุมมองแชทของ ClickUpเป็นเครื่องมือสื่อสารในแอปสำหรับการสื่อสารในที่ทำงาน ช่วยให้ทีมสามารถแชร์เอกสาร การอัปเดต และทรัพยากรต่างๆ ได้ในที่เดียว
เคล็ดลับมืออาชีพ 💡: สร้างมุมมองแชทภายในโปรเจกต์เฉพาะทีมใน ClickUp ใช้ฟีเจอร์ @mention เพื่อแท็กสมาชิกในทีมและฝังสเปรดชีต วิดีโอ และไฟล์ PDF เพื่อเข้าถึงได้ง่าย
3. ความสมดุลระหว่างกระบวนการ การกำกับดูแล และความเป็นอิสระ
ส่วนที่ยากที่สุดของการเติบโตและการขยายขนาดคือกระบวนการที่ใช้ได้ผลสำหรับทีม 5 คนจะไม่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมที่ใหญ่ขึ้น
- ตัวอย่างเช่น คุณรู้ว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่ในทีมเล็ก ๆ
- การร่วมมือกันเป็นเรื่องง่าย
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณผ่านทีมที่มีสมาชิก 5-7 คนไปแล้ว คุณจะสร้างสมดุลระหว่างกระบวนการ การกำกับดูแล และความเป็นอิสระได้อย่างไร?
มันช่วยในการสร้างกรอบและแม่แบบที่สามารถเติบโตและขยายตัวไปพร้อมกับทีมของคุณ
วิธีแก้ไข: ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงจะมีเทมเพลตสำหรับการขยายงานอย่างมีประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น ไม่ว่าทีมของคุณจะมีสมาชิกสองคนหรือยี่สิบคนเทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUpจะช่วยสรุปกลยุทธ์สำหรับการโปรโมตหรือขายสินค้าและบริการ
ใคร ๆ ก็สามารถเชื่อมต่อและใช้งานข้อมูลได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโต กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณการตลาด ฯลฯ ในเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อต้องการ ผู้ที่ใช้เทมเพลตนี้จะเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมการตลาดในอนาคต
ขยายการดำเนินงานทางการตลาดของคุณด้วย ClickUp
การขยายทีมการตลาดของคุณไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การเพิ่มจำนวนพนักงานเท่านั้น แต่ยังต้องเพิ่มบุคคลที่เหมาะสม เครื่องมือ และกระบวนการที่จะช่วยให้ทีมของคุณเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อีกด้วย วัตถุประสงค์หลักของการขยายทีมการตลาดของคุณคือการเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
หากคุณต้องการเห็นทีมการตลาดของคุณเติบโตและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับใหญ่ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่สนับสนุนพวกเขาในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับทีมของคุณ การติดตามเป้าหมายและการจัดการจำนวนพนักงาน การตั้งค่ากระบวนการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงานใหม่ ไปจนถึงการอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ClickUp ช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้
