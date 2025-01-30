10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Amplitude สำหรับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในปี 2025

การวิเคราะห์ตามเหตุการณ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงภาพการเดินทางของลูกค้าจากA ถึง Z Amplitude เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการวิเคราะห์ตามเหตุการณ์ แต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ Amplitude เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า คุณเพียงแค่ต้องมีเครื่องมือการเก็บข้อมูลและติดตามเหตุการณ์ที่เหมาะสมอยู่เคียงข้างคุณ ⚒️
เพื่อช่วยคุณ เราได้แยกแยะสิ่งที่คุณควรค้นหาในทางเลือกที่มั่นคงสำหรับ Amplitude และแบ่งปันรายการทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Amplitude ของเราให้คุณ นอกจากนี้ คุณยังจะพบกับผู้แข่งขันเพิ่มเติมที่จะช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้นอย่างจริงจัง
คุณควรพิจารณาอะไรเมื่อมองหาทางเลือกแทน Amplitude?
Amplitude ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการคงอยู่ของลูกค้าและข้อมูลประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างดี แต่ไม่ใช่ทางเลือกเดียวที่จะช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Amplitude ให้มองหาฟังก์ชันเพิ่มเติมที่มีคุณค่า เช่น:
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: เครื่องมือวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานได้ในเวลาที่น้อยลง ⏱️
- พฤติกรรมผู้ใช้ และ การคงอยู่ ตัวชี้วัด: พฤติกรรมผู้ใช้คือทุกสิ่งทุกอย่างในการออกแบบผลิตภัณฑ์. ค้นหาเครื่องมือเช่นแผนที่ความร้อนและการแสดงภาพเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้เพื่อเข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้ได้ดีขึ้น
- การแบ่งกลุ่ม และ การตลาดแบบกรวย: คุณไม่ต้องการเห็นข้อมูลผู้ชมทั้งหมดในคราวเดียว ดังนั้นควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นของ Amplitude ที่มีฟังก์ชันการแบ่งกลุ่มที่แข็งแกร่ง ยิ่งไปกว่านั้น ควรหาตัวเลือกที่มีระบบกรวยการแปลงที่ระบุจุดที่ผู้ใช้หลุดออกไปได้อย่างแม่นยำ ?
- การผสานระบบอีคอมเมิร์ซและแอปมือถือ: อีคอมเมิร์ซและแอปมือถือมีข้อควรพิจารณาพิเศษ ดังนั้นอย่ามองข้าม—เลือกใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะกับรูปแบบธุรกิจของคุณ
- ความสามารถในการขยายตัว: คุณอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กในวันนี้ แต่การเติบโตอยู่ในอนาคตของคุณ. ได้รับแพลตฟอร์มที่มีช่วงของคุณสมบัติที่อัปเกรดได้ซึ่งคุณสามารถเพิ่มได้เมื่อฐานผู้ใช้ของคุณเติบโตขึ้น.
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Amplitude ที่ควรใช้
ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพหรือองค์กรขนาดใหญ่ หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการวิเคราะห์ตามเหตุการณ์ นี่คือทางเลือกที่เราชื่นชอบแทน Amplitude ?️
1. Google Analytics
Google Analytics เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางของลูกค้า หรือผู้ที่ต้องการโซลูชันการวิเคราะห์ที่มีราคาไม่แพง ไม่เพียงแต่เครื่องมือวิเคราะห์นี้ฟรีเท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติที่หลากหลายและทรงพลังอย่างน่าประหลาดใจสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงอีกด้วย หากคุณเพิ่งเริ่มต้นในการวิเคราะห์เว็บไซต์ เราขอแนะนำให้คุณลองใช้โซลูชันของ Google ก่อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics
- Google มีระบบอัตโนมัติในตัวสำหรับการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- ดึงรายงานเกี่ยวกับการได้มาซึ่งลูกค้า การมีส่วนร่วมของลูกค้า การสร้างรายได้ และอื่นๆ
- เจาะลึกการใช้จ่ายโฆษณาด้วยรายงานการระบุแหล่งที่มา
- ผสาน Google Analytics กับ Google Search Console เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Google Analytics
- Google Analytics เป็นเครื่องมือสำหรับผู้เริ่มต้นที่ฟรีแต่ซับซ้อนอย่างน่าประหลาดใจ
- ผู้ใช้หลายคนต้องการให้มีการผสานรวมกับ Salesforce, HubSpot และเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ
ราคาของ Google Analytics
- ฟรี
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์จาก Google Analytics
- G2: 4. 5/5 (6,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (7,700+ รีวิว)
2. ฟูลสตอรี่
FullStory เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านประสบการณ์ดิจิทัล ทำงานในสามส่วนหลัก ได้แก่ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลเชิงลึกของแต่ละเซสชัน ทั้งสามขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจประสบการณ์ดิจิทัลในปัจจุบันได้อย่างรอบด้าน พร้อมแนวทางในการยกระดับประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้น ?
คุณสมบัติเด่นของ FullStory
- ใช้ฮีตแมปและการเล่นซ้ำเซสชันเพื่อดูข้อมูลผู้ใช้แบบเรียลไทม์
- สร้างแผนที่เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้แบบกำหนดเอง
- ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยการแบ่งกลุ่มอย่างชาญฉลาด
- ผสานการทำงานกับ Google Tag Manager, Adobe Analytics และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ FullStory
- บางคนบอกว่า UX นั้นสับสนในตอนแรก
- บางคนกล่าวว่าผลการแยกย่อยเซสชันไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
ราคาของ FullStory
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ FullStory
- G2: 4. 5/5 (350+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (65 รีวิว)
3. Adobe Analytics
คุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Adobe หรือไม่? หากธุรกิจของคุณอยู่บนแพลตฟอร์มของ Adobe อยู่แล้ว การลองใช้ Adobe Analytics ดูก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ทางเลือกของ Amplitudeนี้รวมถึงการวางแผนเส้นทางลูกค้าอย่างละเอียดและปัญญาประดิษฐ์เชิงคาดการณ์เพื่อติดตามเป้าหมายใหญ่ของทีมคุณ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Analytics
- ติดตามประสิทธิภาพของคุณผ่านเว็บไซต์, อีเมล, โซเชียลมีเดีย, และอื่น ๆ
- ปรับปรุงความถูกต้องของการระบุแหล่งที่มาของผลลัพธ์ในช่องทางที่ชำระเงิน ช่องทางที่เป็นเจ้าของ และช่องทางที่ได้มา
- ผสานการทำงานกับ Adobe Target สำหรับการทดสอบ A/B
- สร้างการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Adobe Analytics
- ผู้ใช้หลายคนรายงานปัญหาเกี่ยวกับการที่ Adobe รวมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งส่งผลให้ความแม่นยำโดยรวมลดลง
- บางคนบอกว่าฟีเจอร์การติดตามแบบกำหนดเองยังต้องปรับปรุง
ราคาของ Adobe Analytics
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Adobe Analytics
- G2: 4. 1/5 (990+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (220 รีวิว)
4. Kissmetrics
คุณเคยได้ยินวลีที่ว่า "ทำให้เรียบง่ายเข้าไว้ โง่" (KISS) ไหม? นั่นแหละคือสิ่งที่ Kissmetrics นำเสนอ พวกเขาเข้าใจดีว่าแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลนั้นซับซ้อนได้พวกเขาจึงทำให้การติดตามลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น ?️
ไม่เพียงแต่พวกเขาสร้างรายงานพฤติกรรมที่สวยงามเท่านั้น แต่ Kissmetrics ยังเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สำหรับอีคอมเมิร์ซ, B2B, ฟินเทค และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kissmetrics
- ดูเมตริกที่สำคัญที่สุดในแดชบอร์ดเมตริกหลัก
- ติดตามการมีส่วนร่วมข้ามเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์
- ติดตามการลดลงและจุดเสียดสีในหลายช่องทาง
- วัดการใช้งานฟีเจอร์, ผู้ใช้งานที่ใช้งานอยู่, จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บ, และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Kissmetrics
- แพลตฟอร์มมีราคาแพง
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การผสานระบบ CRM ไม่ทำงานได้ดีนัก
ราคาของ Kissmetrics
- เงิน: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน
- ทองคำ: $499/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Kissmetrics
- G2: 4. 1/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (18 รีวิว)
5. กลาสบ็อกซ์
ทางเลือกแทน Amplitude ที่ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าชัดเจนเหมือนแก้ว ใช้ Glassbox เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัล แก้ไขปัญหาทางเทคนิคอย่างรวดเร็ว และดำเนินการตามความคิดเห็นของลูกค้า มันจับเหตุการณ์ดิจิทัลของคุณได้ 100% ผ่านการจับข้อมูลแบบไม่ใช้แท็กที่จดสิทธิบัตร ช่วยให้คุณสามารถบาลานซ์ความเป็นส่วนตัว (และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) กับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Glassbox
- ติดตามประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟ
- ดูพฤติกรรมของลูกค้าผ่านการดูการเล่นซ้ำของเซสชัน
- ใช้การวิเคราะห์ความยากลำบากและความผิดพลาดเพื่อขจัดจุดที่เป็นอุปสรรค
- ใช้ระบบบันทึกข้อมูลดิจิทัลของ Glassbox เพื่อเก็บรักษาข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดไว้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Glassbox
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าข้อมูลของ Glassbox ไม่ค่อยแม่นยำ
- ผู้ใช้รายอื่นรายงานว่าเวลาการตอบกลับของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าช้า
ราคาของ Glassbox
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Glassbox
- G2: 4. 9/5 (570+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. CleverTap
มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV) มักขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณ—และนี่คือจุดที่ CleverTap เข้ามามีบทบาท มันได้รับการคัดเลือกในรายชื่อทางเลือกของ Amplitude เพราะช่วยให้คุณออกแบบประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและติดตามเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ✨
คุณสมบัติเด่นของ CleverTap
- ใช้ Clever. AI เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ชม ปรับแต่งคำแนะนำ และสร้างกลยุทธ์แคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ติดตามการมีส่วนร่วมผ่านทางการแจ้งเตือนแบบพุช, อีเมล, แอป, SMS, การโทร, และอื่น ๆ
- CleverTap นำเสนอการปรับแต่งเฉพาะบุคคลแบบตัวต่อตัวโดยอิงจากข้อมูลประชากรของผู้ชมและคุณลักษณะข้อมูลอื่นๆ
- ทดสอบ A/B อย่างต่อเนื่องกับข้อความ, คำกระตุ้นการตัดสินใจ, องค์ประกอบสร้างสรรค์ และอื่นๆ เพื่อค้นหาการผสมผสานที่ดีที่สุด
ข้อจำกัดของ CleverTap
- ผู้ใช้บางรายรายงานประสบการณ์การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ค่อยน่าประทับใจ
- บางคนกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอเมื่อเทียบกับราคา
ราคาของ CleverTap
- แพ็กเกจพื้นฐาน: $75/เดือน สำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือน (MAU) สูงสุด 5,000 คน
- ขั้นสูง: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคา
- ล้ำสมัย: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ CleverTap
- G2: 4. 6/5 (420+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
7. มิกซ์เพนเนล
คุณมีไอเดียใหญ่และทะเยอทะยานอยู่หรือไม่? ใช้ข้อมูลจาก Mixpanel เพื่อตรวจสอบสมมติฐานของคุณโดยอาศัยการวิเคราะห์ผู้ใช้จริง และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเชิงลึก. ดูว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของคุณอย่างไรผ่านรายงานที่ง่ายแต่ทรงพลังเกี่ยวกับเหตุการณ์, ผู้ใช้, และคุณสมบัติ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mixpanel
- ผสานรวมแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าของคุณ (CDP) กับ Mixpanel เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น
- Mixpanel รองรับการทำงานร่วมกันโดยการแบ่งปันความเป็นเจ้าของรายงานข้อมูลระหว่างทีมของคุณ
- ต้องการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วใช่ไหม? สร้าง GIF หรือวิดีโอเพื่อแชร์อย่างรวดเร็ว ⚡
- Mixpanel สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ ได้มากมาย รวมถึง Google Cloud, Figma และ Zapier
ข้อจำกัดของ Mixpanel
- ผู้ใช้บางรายรายงานข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง
- บางคนกล่าวว่า การขาดเอกสารทำให้แพลตฟอร์มยากต่อการใช้งาน
ราคาของ Mixpanel
- เริ่มต้น: ฟรี
- การเติบโต: $20/เดือน
- องค์กร: 833 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Mixpanel
- G2: 4. 6/5 (1,080+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (120+ รีวิว)
8. สมาร์ทลุค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเป็นสิ่งจำเป็น แต่ข้อมูลเชิงคุณภาพก็ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเช่นกัน นั่นคือเหตุผลที่ทีมผลิตภัณฑ์จำนวนมากเลือกใช้ Smartlook ซึ่งเป็นทางเลือกแทน Amplitude ที่วิเคราะห์เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ ติดตามประสิทธิภาพบนหลายแพลตฟอร์ม และแสดงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ผ่านแผนที่ความร้อน ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartlook
- ผสาน Smartlook เข้ากับ Salesforce, Slack, Zendesk และอื่นๆ
- ดูการบันทึกของเซสชันที่ล้มเหลวเพื่อดูว่าเกิดอะไรผิดพลาด
- มีแอปมือถือหรือไม่? ใช้ Smartlook เพื่อดูพฤติกรรมของผู้ใช้ในแอป
- ติดตามเหตุการณ์ขนาดเล็ก เช่น การคลิกปุ่ม การเข้าชมหน้า และอื่น ๆ แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Smartlook
- มันค่อนข้างแพงสำหรับแผนโปร
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานยาก
ราคาของ Smartlook
- แผนฟรี
- แผนโปร: 55 ดอลลาร์/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Smartlook
- G2: 4. 6/5 (860+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
9. กอง
Heap ประกาศตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความแม่นยำสูงมาก ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถกำจัดจุดบอดและแก้ไขปัญหาประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว มันนำเสนอการบันทึกเซสชันเชิงคุณภาพและผสมผสานกับข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อให้คุณเห็นภาพที่ละเอียดยิ่งขึ้นของสิ่งที่เกิดขึ้น ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดมากมาย
- รักษาข้อมูลของคุณให้สะอาดและเป็นไปตามข้อกำหนดด้วยการกำกับดูแลข้อมูลของ Heap
- การส่งข้อมูล Heap ไปยังคลังข้อมูลของคุณนั้นทำได้ง่าย (หากคุณมี)
- สร้างแม่แบบและการวิเคราะห์แบบพร้อมใช้งานทันทีโดยอิงตามพฤติกรรมของผู้ใช้
- มองเห็นเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมดในแดชบอร์ดเดียว
ข้อจำกัดของฮีป
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าความช่วยเหลือและเอกสารแนะนำการใช้งานเบื้องต้นยังไม่เพียงพอ
- บางคนบอกว่า ฮีปมีอาการขัดข้องเป็นครั้งคราว
การกำหนดราคาแบบกอง
- ฟรี
- การเติบโต: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พรีเมียร์: ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 4/5 (1,070+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
10. คอนเทนส์สแควร์
Contentsquare ติดอันดับทางเลือกของ Amplitude ของเราเนื่องจากสามารถติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ถึงระดับการคลิก มันเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สื่อค้าปลีก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม Contentsquare ยังมีโปรแกรม Client Success Program ที่ให้คำแนะนำแบบลงมือปฏิบัติจริงเพื่อช่วยคุณนำข้อมูลเชิงลึกของแพลตฟอร์มไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ?
คุณสมบัติเด่นของ Contentsquare
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับคู่แข่งของคุณ
- แสดงข้อมูลผ่านแผนที่ความร้อนแบบแบ่งโซน
- เก็บเกี่ยวเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงจากข้อมูลของคุณด้วย Contentsquare AI
- ดูว่าฟอร์มของคุณเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้อย่างไรด้วยการวิเคราะห์ฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Contentsquare
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้เครื่องมือมีแดชบอร์ดที่ดีกว่า
- บางคนบอกว่าแพลตฟอร์มล่มเป็นครั้งคราว
ราคาของ Contentsquare
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Contentsquare
- G2: 4. 7/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (110+ รีวิว)
ทางเลือกอื่นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางเลือกของ Amplitude ข้างต้นจะพาคุณไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้ แต่มีปัญหาเล็กน้อย: พวกมันยังคงแยกการทำงานและการวิเคราะห์ของคุณออกจากกัน ClickUp เปลี่ยนวิธีการจัดการโครงการ คน และข้อมูลของคุณโดยนำทุกงานของคุณ—และเราหมายถึง ทุกงาน—มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ?
คลิกอัพ
ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจักรวาล ที่รวมงานของคุณ เอกสาร ข้อมูล และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) ไว้ในแดชบอร์ดที่สวยงามเพียงหนึ่งเดียวทีมการจัดการผลิตภัณฑ์ไว้วางใจ ClickUp ในการสร้างความสอดคล้องในวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผ่านการสร้างแผนงาน การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ และการมองเห็นวงจรผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอย่างชัดเจน
ต้องการติดตามคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าหรือไม่?ClickUp CRMคือฐานข้อมูลลูกค้าแบบไม่ต้องเขียนโค้ด สำหรับติดตามข้อมูลลูกค้าควบคู่ไปกับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ตัวชี้วัด และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่เรารู้ว่าข้อมูลที่เป็นแผ่นยาวไม่มีที่สิ้นสุดนั้นไม่สนุกเลย ?
ใช้เทมเพลตของ ClickUp เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับรายงานของคุณและประหยัดเวลาในการจัดรูปแบบเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ของ ClickUpเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับการสร้างรายงานผลิตภัณฑ์แบบกำหนดเองอย่างรวดเร็วสำหรับทีมของคุณ (หรือเจ้านายของคุณ)
หากคุณกำลังพยายามทำความเข้าใจว่าข้อมูลวิเคราะห์เหล่านั้นหมายถึงอะไรให้ใช้เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของ ClickUpเพื่อรายงานผลการค้นพบของคุณให้กับทีมได้อย่างรวดเร็ว ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ระดมความคิดเกี่ยวกับเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และฟีเจอร์ใหม่ ๆ ร่วมกับทีมของคุณในClickUp Whiteboards
- ผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Slack, HubSpot, Google Drive และอื่นๆ
- ใช้ClickUp AI(ผู้ช่วยอัจฉริยะเพียงหนึ่งเดียวที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับบทบาทของคุณ) เพื่อสรุปงานและรายงาน ร่างอีเมล และกรณีการใช้งานอื่นๆ
- รับมุมมองระดับสูงของตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ 100%
- ต้องการติดต่อกับทีมของคุณอยู่ใช่ไหม? ส่งข้อความแชทแบบเรียลไทม์ผ่าน ClickUp Chatให้พวกเขาได้เลย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ยกระดับประสบการณ์ของพนักงานและลูกค้าด้วย ClickUp
Amplitude อาจไม่เหมาะกับทุกคน แต่เครื่องมือวิเคราะห์ในคู่มือนี้จะช่วยให้ทีมการตลาดเข้าใจการวิเคราะห์ตามเหตุการณ์ได้เร็วขึ้น แม้ว่าแพลตฟอร์มวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทั่วไปของคุณจะมีความสามารถสูงอยู่แล้ว แต่ก็อาจยังต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อทำงานให้เสร็จ
สนุกตรงไหนล่ะ? ?
บอกลาการสลับแพลตฟอร์มและต้อนรับวิธีการทำงานที่ง่ายขึ้นด้วย ClickUp เราได้รวบรวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ขั้นสูง แม่แบบ AI และอีกมากมายไว้ในที่ทำงานดิจิทัลแบบครบวงจรของคุณ
เห็นความแตกต่างสำหรับทีมของคุณ:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณฟรีตอนนี้