แม่แบบเวิร์กโฟลว์ n8n ที่ดีที่สุดเพื่อทำให้กระบวนการของคุณเป็นอัตโนมัติ

ทีมส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดเครื่องมือ—แต่ขาดกระบวนการทำงานที่ทำงานร่วมกันได้จริง หากทีมของคุณกำลังจมอยู่กับงานซ้ำซากและการสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา ถึงเวลาแล้วที่ควรนำงานที่ซ้ำซ้อนเหล่านี้มาทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ
ในคู่มือนี้ คุณจะได้ค้นพบ เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ n8n ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบของคุณ—และหากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นและเป็นแบบครบวงจร เรามี เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ClickUp ที่ทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกัน
มาดูเทมเพลตยอดนิยมที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ และสร้างกระบวนการทำงานที่ขยายได้และปราศจากความเครียด
แม่แบบเวิร์กโฟลว์ n8n ที่ดีที่สุดในพริบตา
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|การพูดคุยเรื่องกาแฟประจำสัปดาห์
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|หัวหน้าทีมและฝ่ายทรัพยากรบุคคล
|ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
|เครื่องมือแยกข้อมูลใบแจ้งหนี้ PDF ด้วยปัญญาประดิษฐ์ พร้อม Google Drive, Google Sheets และเทมเพลต OpenAI
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมบัญชีและผู้ดูแลธุรกิจขนาดเล็ก
|ดึงข้อมูลใบแจ้งหนี้จากไฟล์ PDF
|ดึงข้อมูลใบแจ้งหนี้จาก Google Drive ไปยัง Sheets ด้วย Mistral OCR & Gemini
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่
|อัตโนมัติการป้อนข้อมูลด้วย OCR
|บันทึกและสำรองข้อมูลเวิร์กโฟลว์ n8n โดยอัตโนมัติ
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บุคคลและทีมขนาดเล็ก
|จัดการการสำรองข้อมูลและเอกสารของกระบวนการทำงาน
|สร้างรายงานวิเคราะห์เวิร์กโฟลว์รายสัปดาห์ด้วย n8n API และการส่งอีเมล
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมขนาดเล็ก
|สร้างรายงานการวิเคราะห์กระบวนการทำงานและแชร์ผ่านอีเมล
|อัตโนมัติการคัดเลือกและจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายด้วย GPT-4o-mini, Google Sheets และ HighLevel CRM
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ระบบอัตโนมัติในการคัดกรองคุณสมบัติของลีด การจัดลำดับความสำคัญ และการส่งต่อให้กับบุคคลหรือทีมที่เหมาะสม
|เครื่องมือสร้างข้อเสนออัตโนมัติหลังการขายด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมขายขนาดเล็กและขนาดกลาง
|ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างเอกสารข้อเสนอที่ปรับแต่งตามความต้องการ
|ชุดระบบอัตโนมัติสำหรับการสนับสนุนลูกค้าหลายช่องทาง
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ร้านค้าออนไลน์หรือบริการซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS)
|ระบบอัตโนมัติในการติดแท็กและจัดเส้นทางของตั๋ว
|เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, ผู้นำ PMO, และทีมข้ามสายงาน
|เชื่อมต่อและรวมศูนย์งาน เอกสาร การสื่อสาร ไทม์ไลน์ และรายงาน
|เทมเพลตการจัดการงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการที่ดูแลโครงการหลายโครงการพร้อมกัน
|ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, และการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
|เทมเพลตแผนผังกระบวนการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้สรรหาบุคลากร, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
|ช่วยให้ทีมสร้างแผนผังกระบวนการที่ละเอียดบน ClickUp Whiteboard และแปลงรายการที่ต้องดำเนินการเป็นงานใน ClickUp
|เทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและหัวหน้าทีม
|ผสานการวางแผนกระบวนการกับการจัดการงานเพื่อเพิ่มการมองเห็นและความรับผิดชอบ
|เทมเพลตแผนผังการไหลแบบ Swimlane ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมและนักพัฒนาที่ทำงานในกระบวนการทำงานข้ามแผนก
|สรุปขั้นตอนกระบวนการพร้อมทั้งบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับกระบวนการทำงานข้ามแผนก
|เทมเพลตเวิร์กโฟลว์แผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและหัวหน้าทีม
|ให้พื้นที่แสดงภาพเพื่อแยกแยะขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
|เทมเพลตกระบวนการทำงานด้านการออกแบบกราฟิกของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมออกแบบและแผนกการตลาด
|ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการออกแบบกราฟิกให้มีประสิทธิภาพด้วยมุมมองที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และงานใน ClickUp
|เทมเพลตการตลาดทางอีเมล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการตลาดและผู้จัดการการเติบโต
|รองรับการทำงานอัตโนมัติและการติดตามสถานะของกระบวนการทำงานสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมล
|เทมเพลต Kanban ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมซอฟต์แวร์และผู้จัดการผลิตภัณฑ์
|ช่วยติดตามความคืบหน้าของงานและทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกันด้วยมุมมองกระดาน ClickUp แบบ Kanban
|เทมเพลตการจัดการเนื้อหา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการตลาดและทีมคอนเทนต์
|ช่วยจัดการกระบวนการทำงานของเนื้อหาข้ามช่องทางด้วย ClickUp Automations
|เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าแผนก
|ปรับปรุงกระบวนการรับโครงการให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
|เทมเพลตอัตโนมัติสำหรับอีเมลใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมโครงการและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
|รองรับการทำงานอัตโนมัติของอีเมลภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณ
|เทมเพลตเวิร์กโฟลว์การจัดการบล็อก ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|หน่วยงานหรือทีมสร้างสรรค์ภายในองค์กร
|รวบรวมบล็อก, ทรัพยากร, โพสต์, และกำหนดเวลาทั้งหมดไว้ในระบบที่จัดระเบียบไว้เพียงระบบเดียว
อยากรู้ไหมว่าการทำงานอัตโนมัติช่วยทีมประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้อย่างไร?ดูวิดีโอนี้⬇️
อะไรคือเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ของ n8n?
n8n workflow templates คือกรอบการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและดำเนินการตามตรรกะโดยไม่ต้องเขียนโค้ด แต่ละเทมเพลตทำหน้าที่เป็นแผนภาพที่ผู้ใช้สามารถกำหนดทริกเกอร์ การดำเนินการ และเงื่อนไขเพื่อสร้างและรันเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนโดยอัตโนมัติ
เทมเพลตเหล่านี้มอบประสบการณ์การใช้งานที่คล้ายกับซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน แต่ถูกสร้างขึ้นบนอินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยายระบบอัตโนมัติข้ามแผนกต่างๆ เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการ และประหยัดเวลาสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ n8n ดี?
เทมเพลตน8นที่เชื่อถือได้ให้ทีมโครงสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งแก้ปัญหาจริงด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุด
นี่คือสิ่งที่แม่แบบที่ดีต้องมี:
- วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน: ระบุกรณีการใช้งานเฉพาะในชีวิตประจำวัน เพื่อให้คุณเข้าใจได้ทันทีว่าควรใช้เมื่อใดและที่ไหน
- การตั้งค่าที่ง่ายและการกำหนดค่าที่น้อยที่สุด: ต้องการเพียงข้อมูลนำเข้าไม่กี่อย่าง เช่น คีย์ API, ID ของสเปรดชีต หรือฟิลด์ของฟอร์ม ก่อนที่จะพร้อมใช้งาน
- การไหลของเหตุผล: ทำให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนในกระบวนการทำงานตามเส้นทางที่ชัดเจน, โหนดถูกติดป้ายกำกับอย่างชัดเจน, และเงื่อนไขและสาขาสามารถติดตามได้ง่าย
- การจัดการข้อผิดพลาด: คาดการณ์ปัญหา เช่น ข้อมูลที่ขาดหาย การเรียก API ล้มเหลว หรือการหมดเวลา และใช้ขั้นตอนสำรองเพื่อให้การทำงานของระบบดำเนินไปอย่างราบรื่น
- ความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพ: รองรับปริมาณงานทั้งขนาดเล็กและใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการกรองหรือการจัดเป็นชุด และไม่ทำให้ระบบมีขนาดเพิ่มขึ้นมากเกินไปจากจำนวนโหนดที่มากเกินไป
เทมเพลตแผนที่เส้นทาง n8n ฟรี
ด้านล่างนี้ เรามีเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ n8n ที่ให้กรอบการทำงานอัตโนมัติของงานที่พร้อมใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถข้ามขั้นตอนการตั้งค่าและดำเนินการได้ทันที
1. แบบฟอร์มการสนทนาเรื่องกาแฟรายสัปดาห์ (เวอร์ชัน Mattermost)
เทมเพลตการสนทนาเรื่องกาแฟรายสัปดาห์ จะสุ่มกลุ่มคนจากช่อง Mattermost และส่งคำเชิญให้พวกเขาเข้าร่วม 'การสนทนาเรื่องกาแฟเสมือนจริง' เป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อคุณต้องการเสริมสร้างวัฒนธรรมทีมในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน โดยการกำหนดเวลาการตรวจสอบที่ไม่เป็นทางการโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ส่งคำเชิญปฏิทินไปยังแต่ละกลุ่มเพื่อให้ทุกคนมีเวลาว่างสำหรับการพูดคุยเรื่องกาแฟ
- ผสมผสานสมาชิกใหม่กับสมาชิกทีมที่มีอยู่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฐมนิเทศ
- กำหนดวันสำหรับการมีส่วนร่วมของทีมเป็นระยะ ๆ และสร้างความหลากหลายโดยการสุ่มกลุ่มใหม่ทุกครั้ง
✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบออร์แกนิก
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบกระบวนการทำงานที่ดีที่สุดฟรีใน Excel & ClickUp
2. ตัวแยกวิเคราะห์ใบแจ้งหนี้ PDF ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อม Google Drive, Google Sheets และเทมเพลต OpenAI
ออกแบบมาสำหรับทีมการเงินและการดำเนินงานธุรกิจ เครื่องมือแยกข้อมูลใบแจ้งหนี้ PDF ด้วย AI พร้อม Google Drive, Google Sheets และเทมเพลต OpenAI ตรวจสอบโฟลเดอร์ใน Google Drive สำหรับไฟล์ PDF ใบแจ้งหนี้ใหม่ ใช้ OCR และการสกัดข้อมูลด้วย AI (ผ่าน GPT-4.1 หรือ GPT-4o-mini สำหรับการสกัดข้อมูลแบบมีโครงสร้าง) จากนั้นส่งออกข้อมูลที่มีโครงสร้างไปยัง Google Sheets
เทมเพลตนี้รองรับการสกัดข้อมูลด้วย OCR+LLM ที่อัปเดตแล้วโดยใช้ โมเดล Vision ของ OpenAI ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำสำหรับใบแจ้งหนี้ที่มีรายการแยก
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ดึงข้อมูลสำคัญจากใบแจ้งหนี้ เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้ วันที่ใบแจ้งหนี้ ชื่อผู้ขาย ยอดรวม รายละเอียดรายการ ภาษี ฯลฯ
- บันทึกข้อมูลที่ดึงออกมาลงในแผ่นงานใน Google Sheets เพื่อสร้างฐานข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่สะอาดและค้นหาได้
- ขยายกระบวนการทำงานโดยการผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชี และเพิ่มขั้นตอนการอนุมัติ, การแจ้งเตือน, หรือเส้นทางสำหรับการจัดการข้อผิดพลาด
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมบัญชีและผู้ดูแลธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับงานหลังบ้าน
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ตัวหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ครบวงจร ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที กล่าวคำอำลาต่อ "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
3. สกัดข้อมูลใบแจ้งหนี้จาก Google Drive ไปยัง Sheets ด้วย Mistral OCR และ Gemini
ดึงข้อมูลใบแจ้งหนี้จาก Google Drive ไปยัง Sheets ด้วย Mistral Nemo OCR และ Gemini Template จะตรวจสอบโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ใน Google Drive ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่คุณวางไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพของใบแจ้งหนี้ เมื่อมีใบแจ้งหนี้ใหม่ปรากฏขึ้น ระบบจะใช้ Mistral OCR เพื่อดึงเนื้อหาข้อความจากใบแจ้งหนี้ จากนั้น Gemini AI จะแยกค่าต่าง ๆ และเพิ่มเป็นแถวใหม่ใน Google Sheet
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- กำจัดงานป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาด
- ตัดสินใจว่าคุณต้องการคอลัมน์ใดบ้าง และเทมเพลตจะปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
- ปรับแต่งกระบวนการ เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้อง การแจ้งเตือน การแปลงสกุลเงิน ฯลฯสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน
✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่ที่รับและดำเนินการใบแจ้งหนี้
4. บันทึกและสำรองข้อมูลเวิร์กโฟลว์ n8n โดยอัตโนมัติ
เทมเพลตสำหรับบันทึกและสำรองข้อมูลเวิร์กโฟลว์ N8N โดยอัตโนมัติ ทำงานตามกำหนดเวลา สำหรับเวิร์กโฟลว์ใหม่และที่แก้ไขล่าสุด จะสร้างข้อมูลสำรองและจัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลที่มีการควบคุมเวอร์ชัน เช่น GitHub นอกจากนี้ยังสร้างสรุปพร้อมข้อมูลเมตาและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล Notion
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ตั้งค่าเพียงครั้งเดียวและให้ระบบจัดการทั้งการสำรองข้อมูลเวิร์กโฟลว์และการจัดทำเอกสาร
- ทำให้การควบคุมเวอร์ชันสำหรับเวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องส่งออกด้วยตนเอง
- ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้/ทีมเมื่อมีการแก้ไขเวิร์กโฟลว์
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้หรือทีมที่มีเวิร์กโฟลว์ n8n จำนวนมาก ต้องการสำรองข้อมูลและประวัติเวอร์ชัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างและกรณีการใช้งานของเวิร์กโฟลว์
5. รายงานการวิเคราะห์กระบวนการทำงานรายสัปดาห์พร้อม n8n API และการส่งอีเมล
รายงานการวิเคราะห์กระบวนการทำงานรายสัปดาห์พร้อม API ของ n8n และเทมเพลตการส่งอีเมล ช่วยให้คุณทราบได้ว่ากระบวนการทำงานใดล้มเหลวบ่อยที่สุด หรือกระบวนการใดที่ใช้เวลานานเกินไป สามารถตั้งค่าให้ทำงานร่วมกับทั้ง Gmail และ Outlook เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรายงานที่สะอาดและชัดเจนในกล่องจดหมายของพวกเขาทุกสัปดาห์
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รวมข้อมูลการดำเนินการสำหรับทุกเวิร์กโฟลว์กับเมตาดาต้าเพื่อบริบท
- รับรายงาน HTML ของสถิติการดำเนินการ เช่น จำนวนความสำเร็จ ความล้มเหลว ฯลฯ
- รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์โดยการเพิ่มกระบวนการทำงานแบบขนานที่ทำงานเมื่อเกิดความล้มเหลวและส่งการแจ้งเตือน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กที่ต้องการวิธีง่ายๆ ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดในการติดตามว่าขั้นตอนการทำงานใดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและขั้นตอนใดที่ล้มเหลวบ่อย
6. การคัดกรองและจัดส่งลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติด้วย GPT-4o-mini, Google Sheets และ HighLevel CRM
ด้วย เทมเพลตการคัดกรองและจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติด้วย GPT-4o-mini, Google Sheets และ HighLevel CRM ใน n8n คุณสามารถคัดแยกและจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าเป้าหมายจะถูกบันทึก จัดลำดับความสำคัญ ป้อนเข้าสู่ระบบ CRM และมอบหมายให้กับตัวแทนขายโดยอัตโนมัติ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ทำให้กระบวนการที่ต้องทำด้วยมือและซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ และประหยัดเวลาหลายชั่วโมงเมื่อปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้น
- ใช้การประเมินผลด้วยระบบ AI เพื่อให้ได้มาตรฐานการให้คะแนนที่สม่ำเสมอ (ร้อน/อุ่น/เย็น)
- กำหนดค่าข้อความเริ่มต้นของ AI และตรรกะการให้คะแนนเพื่อปรับเกณฑ์การคัดเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการหลีกเลี่ยงการประเมินลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเอง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ตั้งชื่อโหนดให้ชัดเจน!
เวิร์กโฟลว์จะเข้าใจได้เพียงใดขึ้นอยู่กับป้ายกำกับของมันเท่านั้น ใช้ชื่อที่ชัดเจน เช่น "ตรวจสอบสถานะ CRM" "กรองใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว" หรือ "ทำความสะอาดข้อมูลอีเมลขาเข้า" เพื่อให้การดูแลรักษาและการส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่น
7. ระบบสร้างข้อเสนออัตโนมัติหลังการขายด้วยปัญญาประดิษฐ์
หลังจากการโทรขาย ระบบสร้างข้อเสนออัตโนมัติหลังการขายด้วยพลัง AI จะนำบันทึกการโทรหรือบทสนทนาของคุณไปประมวลผลผ่าน AI เพื่อสรุปข้อกำหนดสำคัญ และสร้างข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งคุณสามารถส่งให้ลูกค้าได้ทันที แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเขียนและจัดรูปแบบข้อเสนอ คุณจะได้รับเอกสารที่พร้อมใช้งานภายในไม่กี่วินาที
เทมเพลตนี้ยังรองรับการบันทึกเสียงการโทร (ถอดความด้วย Whisper v3 หรือ Gemini Audio) และสามารถสร้างร่างข้อเสนอในรูปแบบไฟล์ DOCX ได้
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รักษาโครงสร้างที่สอดคล้องกันในทุกข้อเสนอโดยมีหัวข้อสรุปปัญหา การแยกย่อยวิธีแก้ปัญหา ฯลฯ
- ใช้โมเดล AI เพื่อสร้างร่างข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะกับข้อมูลที่ลูกค้าให้มา
- ปรับส่วนต่าง ๆ ที่สร้างโดย AI และรูปแบบอีเมลให้เหมาะสมกับบริการหรืออุตสาหกรรมของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมขายขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการเร่งกระบวนการสร้างข้อเสนอและลดความพยายามในการเขียนข้อความโฆษณาด้วยตนเอง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อเกิดความล้มเหลว
แม้แต่ขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายก็อาจล้มเหลวได้เนื่องจากโทเค็นหมดอายุ ชื่อไฟล์เปลี่ยนแปลง หรือข้อมูลสูญหาย เพิ่มขั้นตอนแจ้งเตือนที่จะส่งสัญญาณเตือนคุณเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาสะสมมากขึ้น
8. ชุดระบบอัตโนมัติสำหรับการสนับสนุนลูกค้าหลายช่องทาง
ชุดระบบอัตโนมัติสำหรับการสนับสนุนลูกค้าหลายช่องทางของ n8n รวบรวมคำขอสนับสนุนจากหลากหลายช่องทางเข้าสู่ระบบงานตั๋วเดียว คุณสามารถติดแท็กและจัดส่งตั๋วไปยังทีมช่วยเหลือหรือระบบ CRM ของคุณ เพื่อให้การสนทนาและปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้การจำแนกประเภทด้วยระบบ AI เพื่อจัดหมวดหมู่ตั๋ว: การเรียกเก็บเงิน, การสนับสนุนทางเทคนิค, ปัญหาบัญชี, ข้อร้องเรียน, คำขอฟีเจอร์, ฯลฯ
- ส่งต่อตั๋วที่มีความเร่งด่วน สูง หรือมีความสำคัญเร่งด่วนไปยังทีมหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น
- ผสานการทำงานกับ Zendesk, HubSpot, Salesforce และอื่นๆ สำหรับการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ และการติดตามระยะยาว
✅ เหมาะสำหรับ: ร้านค้าอีคอมเมิร์ซหรือบริการ SaaS ที่คาดว่าจะมีปริมาณการสนับสนุนลูกค้าต่อวันในระดับปานกลาง
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ (พร้อมเทมเพลต)
ข้อจำกัดของ n8n
n8n เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมที่ต้องการสร้างการดำเนินงานที่สามารถขยายได้หรือเรียกใช้งานอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ
อย่างไรก็ตาม นี่คือจุดที่ n8n บางครั้งอาจไม่เพียงพอ:
- การตั้งค่าที่ซับซ้อน: การสร้างเวิร์กโฟลว์แรกของคุณต้องมีการกำหนดค่าโหนดด้วยตนเองและความรู้เกี่ยวกับ REST API ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้เริ่มต้น
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: n8n มีความยืดหยุ่น แต่การตั้งค่าที่ใช้ตรรกะและลำดับชั้นของโหนดอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน (โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค) ซึ่งอาจต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม
- การผสานการทำงานที่จำกัด: แม้ว่าจะรองรับแอปหลัก บริการขั้นสูง หรือเครื่องมือเฉพาะทาง แต่บ่อยครั้งจำเป็นต้องใช้โค้ดที่กำหนดเองหรือข้อมูลรับรองภายนอก
- ข้อจำกัดของระบบคลาวด์: เวอร์ชันฟรีและเวอร์ชันที่โฮสต์เองต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับการปรับขนาดหรือการแชร์เวิร์กโฟลว์ระหว่างทีมขนาดใหญ่
- การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน: ไม่มีแดชบอร์ดในตัวสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ยากต่อการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานหากไม่มีการติดตามจากภายนอก
- การกำหนดค่าความปลอดภัย: ผู้ใช้ต้องจัดการการเข้ารหัสและสิทธิ์การเข้าถึงด้วยตนเอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหากไม่ได้กำหนดค่าอย่างเหมาะสม
เทมเพลตน8นทางเลือก
1. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp
เริ่มส่งมอบโครงการที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้นด้วยโครงสร้างและความชัดเจน ใช้เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUpที่ช่วยให้โปรแกรมและพอร์ตโฟลิโอตั้งแต่แนวคิดจนถึงการดำเนินการอยู่ในเวิร์กโฟลว์เดียว
การจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่ายด้วย พื้นที่ สำหรับแผนกหรือทีมต่างๆ, โฟลเดอร์ สำหรับโครงการ, และ รายการ สำหรับแต่ละขั้นตอนหรือเป้าหมายสำคัญฟีลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ความสำคัญ, ความเสี่ยง, งบประมาณ, ผู้รับผิดชอบ, วันครบกำหนด ฯลฯ สำหรับแต่ละงาน
สำหรับการจัดการโครงการอัตโนมัติ คุณจะได้รับตัวกระตุ้นแบบ if/then, เทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 100 แบบ และความยืดหยุ่นในการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
ClickUp Automationsช่วยขจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น 'เสร็จสมบูรณ์' คุณสามารถย้ายงานไปยังรายการอื่นโดยอัตโนมัติหรือแจ้งเตือนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ หรือเมื่อถึงกำหนดส่งงานแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสิ้น ให้เปลี่ยนความสำคัญของงานเป็น 'เร่งด่วน' และแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบและผู้จัดการโครงการ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงสถานะ, ส่งการอัปเดตอัตโนมัติไปยังผู้นำ, หรือค้นหาและเชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น n8n, Slack, หรือ Google Sheets เพื่อกำจัดรายงานซ้ำซาก
- กำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนผ่านช่องผู้จัดการโครงการ, ผู้ขอ, และผู้สนับสนุนผู้บริหาร เพื่อให้ทุกคนทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งมอบและการอนุมัติ
- จับคู่กับ Agile Boards, Gantt Charts หรือแพลตฟอร์มอัตโนมัติเช่น n8n เพื่อซิงค์งาน, ติดตามผลลัพธ์ที่ต้องการ, และกระตุ้นการทำงานของระบบอัตโนมัติข้ามเครื่องมือและทีม
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ผู้นำ PMO, และทีมข้ามสายงานที่บริหารโครงการหลายระยะซึ่งต้องการการมองเห็นแบบเรียลไทม์
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนผังกระบวนการสำหรับ ClickUp, Excel และ Word
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI และตระหนักถึงบริบท ช่วยเร่งกระบวนการทำงานโดยดึงข้อมูลเชิงลึกจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ มันสแกนเอกสารของคุณเพื่อสร้างสรุป เชื่อมโยงงานกับกำหนดเวลาการส่งมอบเพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญ และสร้างทุกอย่างตั้งแต่หัวเรื่องอีเมลไปจนถึงคำบรรยายที่น่าสนใจสำหรับโซเชียลมีเดีย
2. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp
เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpมอบระบบที่ชัดเจนและปรับแต่งได้สำหรับการวางแผน มอบหมาย และติดตามงานได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบของ ClickUpเพื่อดูงานจากมุมมองที่แตกต่างกัน รวมถึงกำหนดเวลา ความรับผิดชอบ และความคืบหน้า
มุมมองรายการตามลำดับความสำคัญ จัดเรียงงานทั้งหมดของคุณตามความเร่งด่วนจากสูงไปต่ำ มุมมองรายการตามแผนกจะแสดงงานสำหรับแต่ละแผนกพร้อมผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด สถานะ ลำดับความสำคัญ ความคิดเห็น ฯลฯ คุณยังได้รับมุมมองปฏิทินเพื่อดูไทม์ไลน์ที่แสดงเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ตั้งค่าแม่แบบงานเริ่มต้นสำหรับงานทั้งหมดในโครงการ เพื่อให้งานใหม่มีโครงสร้างนั้นโดยอัตโนมัติ
- สร้างแม่แบบรายการตรวจสอบสำหรับขั้นตอนที่ทำซ้ำภายในงาน และนำไปใช้กับงานได้ทั้งแบบแมนนวลหรือผ่านการทำงานอัตโนมัติ
- เพิ่มวิดเจ็ตแดชบอร์ด (หากยังไม่ได้ตั้งค่า) เพื่อติดตามเมตริกงาน เช่น จำนวนงานทั้งหมด งานที่เสร็จสิ้น งานที่ล่าช้า หรือจำนวนงานต่อผู้รับผิดชอบ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการศูนย์กลางงานแบบรวมศูนย์เพื่อวางแผนและติดตามงานที่ต้องส่งมอบระหว่างทีมต่างๆ
3. แม่แบบแผนผังกระบวนการ ClickUp
เทมเพลตแผนผังกระบวนการ ClickUpเปลี่ยนการดำเนินงานที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน เทมเพลตนี้สร้างขึ้นบนกระดานไวท์บอร์ด ClickUpแบบร่วมมือกัน พร้อมระบุความรับผิดชอบว่าใครทำอะไรในแต่ละขั้นตอน เป็นเทมเพลตที่มีประโยชน์สำหรับกระบวนการที่มีโครงสร้างและหลายขั้นตอน เช่น การจ้างงาน การปฐมนิเทศ การส่งมอบงาน หรือการอนุมัติแบบห่วงโซ่ยาว
แต่ละรูปทรงบนกระดานไวท์บอร์ดแทนงาน การตัดสินใจ และลำดับขั้นตอนของกระบวนการ โดยมีลูกศรแสดงขั้นตอนถัดไป คุณจะได้รับมุมมองแผนผังงานที่พร้อมใช้งานทันที แต่สามารถลากองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อจัดลำดับใหม่ตามขั้นตอนการทำงานของคุณได้
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ตัวเชื่อมต่อ เพิ่มบันทึกการตัดสินใจ (เช่น ใช่/ไม่ใช่) หรือทำซ้ำรูปร่างเมื่อกระบวนการของคุณขยายตัว
- สร้างกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้และตรวจสอบได้สำหรับการจ้างงาน การดำเนินงาน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- แชร์หรือส่งออกไวท์บอร์ดได้ทันทีเพื่อรับข้อเสนอแนะหรือจัดทำเอกสาร
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้สรรหาบุคลากร, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการความชัดเจนทางภาพเพื่อให้กระบวนการทำงานมีความสม่ำเสมอและโปร่งใส
4. แม่แบบการทำแผนผังกระบวนการ ClickUp
แม่แบบการแผนผังกระบวนการของ ClickUpเป็นรายการงานที่พร้อมใช้งานทันที พร้อมขั้นตอนมากกว่า 20 ขั้นตอนที่กำหนดเป็นงานย่อย สำหรับการบันทึกและปรับปรุงกระบวนการทำงานระหว่างแผนกต่าง ๆ
เมื่อคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการวางแผนการทำงานหรือกระบวนการใด ให้จดบันทึกขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องลงในClickUp Docs ที่นี่คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้แบบเรียลไทม์ และกำหนดความรับผิดชอบรวมถึงระยะเวลาให้ชัดเจน แปลงรายการที่ต้องดำเนินการเป็นงานใน ClickUp ตั้งผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และกำหนดวันครบกำหนด เพื่อให้การติดตามเป็นไปอย่างราบรื่น
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของโดยการกำหนดบทบาทที่ชัดเจนและเชื่อมโยงการพึ่งพาใน ClickUpเพื่อขจัดความสับสนระหว่างแผนก
- ระบุและแก้ไขความไม่มีประสิทธิภาพได้เร็วขึ้นโดยใช้ฟิลด์ความก้าวหน้าและอัตราการเสร็จสิ้น
- เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างทีมต่างๆ ขณะที่คุณเชื่อมโยงงาน เอกสาร และโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับทุกขั้นตอนการทำงาน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและหัวหน้าทีมที่ต้องการมาตรฐานการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟล์วทำงานได้ดีที่สุดจากพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวClickUp Brain MAXช่วยให้คุณทำงานขั้นตอนที่เป็นกิจวัตรโดยอัตโนมัติ สรุปการอัปเดต และย้ายข้อมูลระหว่างแอปต่างๆ โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การสรุปบันทึกการประชุมไปจนถึงการแปลงข้อความแชทเป็นงานใน ClickUp สามารถทำงานอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์มได้
5. แม่แบบแผนผังการไหลแบบ Swimlane ของ ClickUp
เพื่อแสดงภาพกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหลายทีม ให้ใช้การตั้งค่ากระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบนี้ในเทมเพลตแผนผังการไหลแบบ Swimlane ของ ClickUp ทุกช่องทางในแผนผังนี้แทนบุคคลหรือทีม และองค์ประกอบของแผนผังแทนงาน การตัดสินใจ หรือขั้นตอน
ต่างจากแผนผังงานแบบคงที่ แผนผังงานนี้เป็นเทมเพลตที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างสมบูรณ์ โดยทุกรูปทรงสามารถเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUp ได้ พร้อมด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเอง และสถานะงานที่กำหนดเองได้เลนจะถูกกำหนดสีตามทีม และสามารถจัดเรียงใหม่ในแนวตั้งหรือแนวนอนได้ตามรูปแบบที่คุณต้องการ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้รูปทรง (กล่อง, รูปสามเหลี่ยมสำหรับการตัดสินใจ, วงกลมเริ่มต้น/สิ้นสุด) เพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ (งาน, การตัดสินใจ, เริ่มต้น, สิ้นสุด)
- ใช้จุดตัดสินใจ (รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด) ในจุดที่กระบวนการทำงานแยกทาง (เช่น อนุมัติ vs. ไม่อนุมัติ, ทางเลือกใช่/ไม่ใช่)
- มอบหมายงานแต่ละงานให้กับสมาชิกทีมหรือแผนกที่เหมาะสม และเพิ่มผู้ติดตาม วันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด และระดับความสำคัญตามความจำเป็น
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมและนักพัฒนาที่ต้องการสร้างภาพ, อัตโนมัติ, และจัดการกระบวนการทำงานข้ามแผนก
6. แม่แบบเวิร์กโฟลว์แผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp
ระดมความคิดอย่างชาญฉลาดด้วยเทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUpที่นำเสนอวิธีการเชื่อมโยงแนวคิดและออกแบบกระบวนการทำงานในรูปแบบภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนในระยะเริ่มต้นและการประชุมรวบรวมความต้องการ
เทมเพลตแผนผังความคิด ClickUpนี้มีการตั้งค่ามุมมองและโหนด/ตัวเชื่อมต่อไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่คุณสามารถลากโหนดเพื่อจัดระเบียบเลย์เอาต์และปรับโครงสร้างสาขาได้ตามต้องการ ที่นี่ การทำงานร่วมกันเป็นแบบเรียลไทม์ ทีมงานสามารถแก้ไขแผนผังความคิด เพิ่มแนวคิด เปลี่ยนโหนดเป็นงาน ไฮไลท์ความสำคัญ และอื่นๆ ได้
ใน โหมดงาน โหนดจะแสดงถึงงานจริงและงานย่อยจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นกระบวนการที่มีอยู่ได้ชัดเจน ส่วน โหมดว่างเปล่า คือจุดเริ่มต้นที่คุณสามารถสร้างและทดลองได้อย่างอิสระก่อนที่จะเริ่มสร้างจริง
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- มองเห็นทุกการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด ระบบอัตโนมัติ และผลลัพธ์ที่ต้องการในแผนที่เชิงโต้ตอบเดียว
- ขับเคลื่อนการวางแผนระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยตรรกะเงื่อนไขที่ช่วยให้ข้อมูลไหลเวียนก่อนการสร้างการเชื่อมต่อ
- เชิญชวนเพื่อนร่วมทีมมาทำแผนที่ความคิดร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพิ่มการเชื่อมโยง หรือปรับลำดับความสำคัญได้ทันที
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนักกลยุทธ์การตลาดที่ต้องการจัดระเบียบแนวคิดที่ซับซ้อนและทดสอบตรรกะของกระบวนการทำงาน
7. แม่แบบกระบวนการทำงานออกแบบกราฟิก ClickUp
ด้วยเทมเพลตกระบวนการทำงานออกแบบกราฟิกของ ClickUp ทีมออกแบบของคุณจะได้รับพื้นที่ที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นเพื่อจัดระเบียบงานที่ต้องส่งมอบและติดตามผ่านแต่ละขั้นตอน มีรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามรายการ: คำขอใหม่, คำขอที่กำลังดำเนินการ, และ รายชื่อลูกค้า จัดกลุ่ม, จัดเรียง, และกรองงานได้ตามต้องการเพื่อจัดการงานที่เข้ามาและงานที่กำลังดำเนินการอยู่
ในมุมมองกระดานแบบคัมบัง (Kanban-styleBoard view) คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ แท็ก หรือวันที่กำหนดได้ และในมุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart View) คุณจะเห็นตารางเวลาของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานต่าง ๆ บนไทม์ไลน์ที่แสดงผลอย่างชัดเจน
ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ประเภทของโครงการ, ช่องทาง, และ รูปแบบที่ร้องขอ ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง ฟิลด์ บุคคล คือที่ที่คุณสามารถเพิ่มผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติเพื่อชี้แจงว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบงานใด
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้แบบฟอร์ม คำขอออกแบบกราฟิก เพื่อรวบรวมคำขอออกแบบจากทีมภายในหรือลูกค้า
- มองเห็นวันที่ส่งมอบได้ในพริบตาด้วย มุมมองปฏิทิน และซิงค์กับ Google Calendar เพื่อการติดตามที่ดีขึ้น
- แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ม็อคอัพ ไฟล์ต้นฉบับ รูปภาพอ้างอิง เอกสารสรุปความต้องการของลูกค้า ฯลฯ ไปยังงานเพื่อให้บริบทครบถ้วน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมออกแบบและฝ่ายการตลาดที่จัดการคำขอออกแบบหรือผลงานส่งมอบให้ลูกค้าจำนวนมาก
8. เทมเพลตการตลาดทางอีเมล ClickUp
เทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUpทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการสำหรับแคมเปญอีเมลทั้งหมดของคุณ ใช้เพื่อสร้างแคมเปญ กำหนดเวลาอีเมล วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และติดตามปริมาณงานได้อีกด้วย
ทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญที่คุณสร้างขึ้นจะปรากฏใน รายการแคมเปญ ซึ่งคุณสามารถมองเห็นทุกชิ้นของเนื้อหาที่ถูกกำหนดให้เผยแพร่พร้อมรายละเอียดเช่นช่องทางและกลุ่มเป้าหมาย ปฏิทินเนื้อหา จะแสดงแคมเปญของคุณตลอดทั้งเดือนพร้อมบัตรภารกิจที่มีสีสันซึ่งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายเพียงแค่มองผ่าน
ตารางติดตามผลลัพธ์อีเมล แสดงรายการแคมเปญทั้งหมดที่ส่งแล้วพร้อมด้วยตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมที่สำคัญสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนแคมเปญในอนาคตจะง่ายขึ้นเมื่อคุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง สำหรับคุณลักษณะเช่น กลุ่มเป้าหมาย, ลิงก์แคมเปญ, จำนวนคลิกทั้งหมด, อีเมลที่ส่ง, อัตราการคลิกผ่าน และอื่นๆ
- เพิ่มฟิลด์สูตรเพื่อทำให้การคำนวณเป็นอัตโนมัติและเปรียบเทียบผลลัพธ์ เช่น คะแนนการมีส่วนร่วม ต้นทุนต่อการแปลงรายได้ต่ออีเมล การยกเลิกการสมัคร การสร้างลูกค้าเป้าหมาย ฯลฯ
- ติดตามความสามารถและความก้าวหน้าของทีมคุณด้วยมุมมอง ปริมาณงานของทีม (กล่อง) และปรับสมดุลปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและผู้จัดการการเติบโตที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อรวมศูนย์การวางแผนแคมเปญและวัดผลลัพธ์
🚀 ClickUp Brain ในการใช้งานจริง: สำหรับทีมการตลาด, ClickUp Brain ทำการวิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อค้นหาว่าลูกค้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับแบรนด์, ผลิตภัณฑ์, แคมเปญ, หรือคู่แข่งของแบรนด์ ข้อมูลเชิงลึกสามารถนำไปใช้ได้ หรือระบุพื้นที่ที่มีความกังวลมากที่สุดและให้ความสำคัญกับการปรับปรุง
9. แคนบันสำหรับเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์
เทมเพลต ClickUp Kanban สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์มอบวิธีการที่มีโครงสร้างให้กับทีมในการจัดการกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงความรับผิดชอบ
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับชุดคอลัมน์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น งานค้าง งานที่กำลังดำเนินการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ทดสอบ เสร็จแล้ว ถูกบล็อก เป็นต้น คุณสามารถแก้ไขหรือเพิ่มสถานะเหล่านี้ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงของทีมคุณได้ตามต้องการ
งานต่าง ๆ ที่แสดงในรูปแบบของบัตร สามารถแทนการปรับปรุงคุณสมบัติ การแก้ไขข้อบกพร่อง การปรับปรุงกระบวนการ หรือรายการค้างงานได้ คุณสามารถลากและวางบัตรได้อย่างง่ายดายเพื่อย้ายบัตรข้ามขั้นตอนต่าง ๆ ตามความคืบหน้าของงาน
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- แบ่งปันระบบการติดตามความคืบหน้าที่ชัดเจนสำหรับผลิตภัณฑ์, QA, และวิศวกรรม
- ติดตามระยะเวลาของรอบงานและกำหนดขีดจำกัดงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (WIP) เพื่อระบุอุปสรรคก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเผยแพร่
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามความต้องการของสปรินต์ และใช้ตัวกรองเพื่อดูงานตามลำดับความสำคัญหรือวันที่กำหนด
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมซอฟต์แวร์ที่กำลังมองหาเครื่องมือในการจัดการงานด้วยภาพผ่านกระดานคัมบัง
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ
10. แม่แบบการจัดการเนื้อหา ClickUp
เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUpเป็นระบบพร้อมใช้งานสำหรับการจัดการกระบวนการเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ภายในเทมเพลตนี้ คุณจะมีพื้นที่ทำงานแบบไดนามิกพร้อมรายการเฉพาะสำหรับแต่ละช่องทาง เช่น เว็บไซต์, บล็อก, โซเชียล และอีเมล
คำขอเนื้อหาเริ่มต้นในรายการ คำขอที่เข้ามา ซึ่งคุณสามารถบันทึกไอเดีย มอบหมายเจ้าของ และประมาณความพยายามได้ จากนั้นแต่ละรายการจะไหลเข้าสู่บอร์ดเฉพาะช่องทางที่มีขั้นตอนต่างๆ เช่น แนวคิด, กำลังพัฒนา, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และ พร้อมเผยแพร่ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมาตรฐานการทำงานของเนื้อหาในทุกช่องทางได้
พื้นที่ทำงานร่วมกันช่วยให้คุณทำงานร่วมกับนักเขียน นักออกแบบ บรรณาธิการ และนักการตลาดของคุณได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถใช้ subtasks หรือ checklists สำหรับชิ้นงานที่มีหลายขั้นตอน และเพิ่มไฟล์แนบหรือลิงก์สำหรับสินทรัพย์ บทสรุป แนวทาง และชุดแบรนด์ได้
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดการคำขอเนื้อหาทั้งหมด ความคืบหน้า และการอนุมัติใน Workspace ร่วมที่ปรับขนาดได้ตามปริมาณการตลาดของคุณ
- ทำให้การอัปเดตสถานะซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและติดตามการใช้จ่ายในแคมเปญหรือจังหวะการเผยแพร่โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีต
- เชื่อมโยงเป้าหมาย, งบประมาณ, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพกับงานเนื้อหาแต่ละชิ้นเพื่อความชัดเจนและรายงานที่ดีขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและทีมคอนเทนต์ที่จัดการปฏิทินหลายช่องทางและกระบวนการทำงานสร้างสรรค์
11. แม่แบบคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUp
เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUpช่วยให้คำขอต่างๆ ในองค์กรของคุณเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ทุกโครงการใหม่ปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติที่กำหนดไว้
ตัวบ่งชี้สถานะช่วยติดตามงาน ทุกคำขอใหม่จะเริ่มต้นที่ 'อยู่ระหว่างการพิจารณา' เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินและตัดสินใจ สถานะสามารถเปลี่ยนเป็น 'อนุมัติ' 'ปฏิเสธ' หรือ 'ดำเนินการอยู่' ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว งานโครงการสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม และคุณสามารถใช้พื้นที่ทำงานเดียวกันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าจนถึงการส่งมอบ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ มุมมองรายการ เพื่อดูคำขอโครงการทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและเปรียบเทียบรายละเอียด เช่น ผลกระทบ ค่าใช้จ่าย สถานะ ฯลฯ
- รับภาพรวมที่ชัดเจนของคำขอทั้งหมด ตั้งแต่การส่ง การอนุมัติ ไปจนถึงการดำเนินการ ใน มุมมองคำขอโครงการ
- แปลงคำขอที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นโครงการที่สมบูรณ์: สร้างงานย่อย, กำหนดเส้นตาย, เพิ่มไฟล์แนบ, กำหนดการพึ่งพาหรือลำดับความสำคัญ, เป็นต้น
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ดูแลแนวคิดโครงการหรือคำขอบริการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือแผนกต่าง ๆ
12. เทมเพลตอัตโนมัติสำหรับอีเมลใน ClickUp
เทมเพลตการอัตโนมัติทางอีเมลของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลได้ตามเงื่อนไขหรือตัวกระตุ้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตมากกว่า 100 แบบหรือกำหนดกฎเฉพาะตามขั้นตอนการทำงานของคุณ
ทริกเกอร์สามารถเป็นขั้นตอนของกระบวนการ เช่น การสร้างงาน การเปลี่ยนแปลงสถานะ หรือค่าของ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'วันที่ส่ง' เนื้อหาอีเมลสามารถจัดเก็บไว้ใน ClickUp Docs และแนบไปกับงาน พร้อมกับสินทรัพย์อื่นๆ เช่น รูปภาพหรือชุดแบรนด์
หากคุณกำลังดำเนินแคมเปญอีเมล คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดและดูข้อมูลเหล่านั้นบนแดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับปรุงอีเมลหรือเวิร์กโฟลว์ในอนาคตได้
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- แสดงภาพรวมการส่งทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันด้วย มุมมองปฏิทิน
- ร่างหัวข้อและเนื้อหาอีเมลใน ClickUp Docs เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณและรับข้อเสนอแนะได้ทันที
- ประเมินประเภทอีเมลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ปรับปรุงหัวเรื่อง ปรับปรุงการแบ่งกลุ่ม และปรับแต่งตรรกะการทำงานอัตโนมัติของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการส่งอีเมลที่ตรงเวลาและสม่ำเสมอโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: บันทึกข้อมูลขณะที่คุณสร้าง
เพิ่มบันทึกย่อสั้น ๆ ภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่ออธิบายว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไร ตัวเองในอนาคต — และเพื่อนร่วมทีมของคุณ — จะขอบคุณคุณเมื่อถึงเวลาที่ต้องแก้ไขปัญหาหรืออัปเดต
13. แม่แบบเวิร์กโฟลว์การจัดการบล็อก ClickUp
เทมเพลตกระบวนการทำงานการจัดการบล็อกให้พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์และอัตโนมัติ ซึ่งทุกโพสต์จะเคลื่อนจากแนวคิดไปสู่การเผยแพร่ผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน
คุณจะได้รับแบบฟอร์มคำขอในตัวเพื่อให้สามารถบันทึกไอเดียบล็อกใหม่ในรูปแบบที่มีโครงสร้างได้ ทุกการส่งข้อมูลจะกลายเป็นงานใหม่ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถมอบหมายการดำเนินการให้กับนักเขียนและนักออกแบบได้ พร้อมรายละเอียดเช่น ชื่อบล็อก, ผู้เขียน, วันที่ครบกำหนด, ไฟล์ที่ต้องการ, วันที่โพสต์, ช่องทาง, เป็นต้น
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ มุมมองปฏิทิน เพื่อกำหนดวันที่เผยแพร่และดูโพสต์ที่กำลังจะมาถึง
- สลับไปที่ มุมมองไทม์ไลน์ และ มุมมองแผนภูมิแกนต์ เพื่อดูการพึ่งพาและการทับซ้อนของกำหนดการโพสต์
- ย้ายงานข้ามขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์เมื่อการทำงานดำเนินไปจากร่างไปสู่การตรวจสอบ การออกแบบ การกำหนดเวลา และการเผยแพร่บน มุมมองบอร์ด
✅ เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่หรือทีมครีเอทีฟภายในองค์กรที่เผยแพร่บล็อกสำหรับหลายแบรนด์หรือหลายประเภทเนื้อหา
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างตัวแทน AI ที่ทรงพลังกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
ประหยัดเวลาและขยายธุรกิจได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp
ทุกขั้นตอนการทำงานจะแข็งแกร่งได้เพียงเท่าระบบที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้น n8n workflow templates ทำให้การอัตโนมัติสามารถเข้าถึงได้สำหรับทีมโดยการเชื่อมต่อเครื่องมือและกำจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบแมนนวลให้กลายเป็นระบบที่ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องใช้ ClickUp
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ของ ClickUp มอบความสมดุลระหว่างการควบคุมและการขับเคลื่อนให้กับทีมของคุณ ช่วยให้คุณออกแบบระบบที่เติบโตไปพร้อมกับงาน แทนที่จะเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและเริ่มค้นหาการตั้งค่าพร้อมใช้งานสำหรับการตลาด, วิศวกรรม, การดำเนินงาน, และอื่น ๆ