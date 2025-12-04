บล็อก ClickUp

แม่แบบเวิร์กโฟลว์ n8n ที่ดีที่สุดเพื่อทำให้กระบวนการของคุณเป็นอัตโนมัติ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
4 ธันวาคม 2568

ทีมส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดเครื่องมือ—แต่ขาดกระบวนการทำงานที่ทำงานร่วมกันได้จริง หากทีมของคุณกำลังจมอยู่กับงานซ้ำซากและการสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา ถึงเวลาแล้วที่ควรนำงานที่ซ้ำซ้อนเหล่านี้มาทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ

ในคู่มือนี้ คุณจะได้ค้นพบ เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ n8n ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบของคุณ—และหากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นและเป็นแบบครบวงจร เรามี เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ClickUp ที่ทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกัน

ทีมส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดเครื่องมือ—แต่ขาดกระบวนการทำงานที่ทำงานร่วมกันได้จริง หากทีมของคุณกำลังจมอยู่กับงานซ้ำซากและการสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา ถึงเวลาแล้วที่จะทำให้งานที่ยุ่งยากเหล่านี้เป็นอัตโนมัติ

ในคู่มือนี้ คุณจะได้ค้นพบ เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ n8n ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบของคุณ—และหากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นและเป็นแบบครบวงจร เรามี เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ClickUp ที่ทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกัน

มาดูเทมเพลตยอดนิยมที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ และสร้างกระบวนการทำงานที่ขยายได้และปราศจากความเครียด

มาดูเทมเพลตยอดนิยมที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ และสร้างกระบวนการทำงานที่ขยายได้และปราศจากความเครียด

แม่แบบเวิร์กโฟลว์ n8n ที่ดีที่สุดในพริบตา

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุด
การพูดคุยเรื่องกาแฟประจำสัปดาห์ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้หัวหน้าทีมและฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
เครื่องมือแยกข้อมูลใบแจ้งหนี้ PDF ด้วยปัญญาประดิษฐ์ พร้อม Google Drive, Google Sheets และเทมเพลต OpenAIดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมบัญชีและผู้ดูแลธุรกิจขนาดเล็กดึงข้อมูลใบแจ้งหนี้จากไฟล์ PDF
ดึงข้อมูลใบแจ้งหนี้จาก Google Drive ไปยัง Sheets ด้วย Mistral OCR & Geminiดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่อัตโนมัติการป้อนข้อมูลด้วย OCR
บันทึกและสำรองข้อมูลเวิร์กโฟลว์ n8n โดยอัตโนมัติดาวน์โหลดเทมเพลตนี้บุคคลและทีมขนาดเล็กจัดการการสำรองข้อมูลและเอกสารของกระบวนการทำงาน
สร้างรายงานวิเคราะห์เวิร์กโฟลว์รายสัปดาห์ด้วย n8n API และการส่งอีเมลดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมขนาดเล็กสร้างรายงานการวิเคราะห์กระบวนการทำงานและแชร์ผ่านอีเมล
อัตโนมัติการคัดเลือกและจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายด้วย GPT-4o-mini, Google Sheets และ HighLevel CRMดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางระบบอัตโนมัติในการคัดกรองคุณสมบัติของลีด การจัดลำดับความสำคัญ และการส่งต่อให้กับบุคคลหรือทีมที่เหมาะสม
เครื่องมือสร้างข้อเสนออัตโนมัติหลังการขายด้วยปัญญาประดิษฐ์ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมขายขนาดเล็กและขนาดกลางใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างเอกสารข้อเสนอที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ชุดระบบอัตโนมัติสำหรับการสนับสนุนลูกค้าหลายช่องทางดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ร้านค้าออนไลน์หรือบริการซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS)ระบบอัตโนมัติในการติดแท็กและจัดเส้นทางของตั๋ว
เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, ผู้นำ PMO, และทีมข้ามสายงานเชื่อมต่อและรวมศูนย์งาน เอกสาร การสื่อสาร ไทม์ไลน์ และรายงาน
เทมเพลตการจัดการงาน ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการที่ดูแลโครงการหลายโครงการพร้อมกันช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, และการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
เทมเพลตแผนผังกระบวนการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้สรรหาบุคลากร, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการช่วยให้ทีมสร้างแผนผังกระบวนการที่ละเอียดบน ClickUp Whiteboard และแปลงรายการที่ต้องดำเนินการเป็นงานใน ClickUp
เทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและหัวหน้าทีมผสานการวางแผนกระบวนการกับการจัดการงานเพื่อเพิ่มการมองเห็นและความรับผิดชอบ
เทมเพลตแผนผังการไหลแบบ Swimlane ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมและนักพัฒนาที่ทำงานในกระบวนการทำงานข้ามแผนกสรุปขั้นตอนกระบวนการพร้อมทั้งบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับกระบวนการทำงานข้ามแผนก
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์แผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและหัวหน้าทีมให้พื้นที่แสดงภาพเพื่อแยกแยะขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
เทมเพลตกระบวนการทำงานด้านการออกแบบกราฟิกของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมออกแบบและแผนกการตลาดปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการออกแบบกราฟิกให้มีประสิทธิภาพด้วยมุมมองที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และงานใน ClickUp
เทมเพลตการตลาดทางอีเมล ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมการตลาดและผู้จัดการการเติบโตรองรับการทำงานอัตโนมัติและการติดตามสถานะของกระบวนการทำงานสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมล
เทมเพลต Kanban ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมซอฟต์แวร์และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ช่วยติดตามความคืบหน้าของงานและทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกันด้วยมุมมองกระดาน ClickUp แบบ Kanban
เทมเพลตการจัดการเนื้อหา ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมการตลาดและทีมคอนเทนต์ช่วยจัดการกระบวนการทำงานของเนื้อหาข้ามช่องทางด้วย ClickUp Automations
เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการและหัวหน้าแผนกปรับปรุงกระบวนการรับโครงการให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
เทมเพลตอัตโนมัติสำหรับอีเมลใน ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมโครงการและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการรองรับการทำงานอัตโนมัติของอีเมลภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณ
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์การจัดการบล็อก ClickUpรับเทมเพลตฟรีหน่วยงานหรือทีมสร้างสรรค์ภายในองค์กรรวบรวมบล็อก, ทรัพยากร, โพสต์, และกำหนดเวลาทั้งหมดไว้ในระบบที่จัดระเบียบไว้เพียงระบบเดียว

อยากรู้ไหมว่าการทำงานอัตโนมัติช่วยทีมประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้อย่างไร?ดูวิดีโอนี้⬇️

อะไรคือเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ของ n8n?

n8n workflow templates คือกรอบการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและดำเนินการตามตรรกะโดยไม่ต้องเขียนโค้ด แต่ละเทมเพลตทำหน้าที่เป็นแผนภาพที่ผู้ใช้สามารถกำหนดทริกเกอร์ การดำเนินการ และเงื่อนไขเพื่อสร้างและรันเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนโดยอัตโนมัติ

เทมเพลตเหล่านี้มอบประสบการณ์การใช้งานที่คล้ายกับซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน แต่ถูกสร้างขึ้นบนอินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยายระบบอัตโนมัติข้ามแผนกต่างๆ เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการ และประหยัดเวลาสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ n8n ดี?

เทมเพลตน8นที่เชื่อถือได้ให้ทีมโครงสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งแก้ปัญหาจริงด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุด

นี่คือสิ่งที่แม่แบบที่ดีต้องมี:

  • วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน: ระบุกรณีการใช้งานเฉพาะในชีวิตประจำวัน เพื่อให้คุณเข้าใจได้ทันทีว่าควรใช้เมื่อใดและที่ไหน
  • การตั้งค่าที่ง่ายและการกำหนดค่าที่น้อยที่สุด: ต้องการเพียงข้อมูลนำเข้าไม่กี่อย่าง เช่น คีย์ API, ID ของสเปรดชีต หรือฟิลด์ของฟอร์ม ก่อนที่จะพร้อมใช้งาน
  • การไหลของเหตุผล: ทำให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนในกระบวนการทำงานตามเส้นทางที่ชัดเจน, โหนดถูกติดป้ายกำกับอย่างชัดเจน, และเงื่อนไขและสาขาสามารถติดตามได้ง่าย
  • การจัดการข้อผิดพลาด: คาดการณ์ปัญหา เช่น ข้อมูลที่ขาดหาย การเรียก API ล้มเหลว หรือการหมดเวลา และใช้ขั้นตอนสำรองเพื่อให้การทำงานของระบบดำเนินไปอย่างราบรื่น
  • ความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพ: รองรับปริมาณงานทั้งขนาดเล็กและใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการกรองหรือการจัดเป็นชุด และไม่ทำให้ระบบมีขนาดเพิ่มขึ้นมากเกินไปจากจำนวนโหนดที่มากเกินไป

เทมเพลตแผนที่เส้นทาง n8n ฟรี

ด้านล่างนี้ เรามีเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ n8n ที่ให้กรอบการทำงานอัตโนมัติของงานที่พร้อมใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถข้ามขั้นตอนการตั้งค่าและดำเนินการได้ทันที

1. แบบฟอร์มการสนทนาเรื่องกาแฟรายสัปดาห์ (เวอร์ชัน Mattermost)

เทมเพลตการสนทนาเรื่องกาแฟประจำสัปดาห์ของ n8n: เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ของ n8n
ผ่านn8n

เทมเพลตการสนทนาเรื่องกาแฟรายสัปดาห์ จะสุ่มกลุ่มคนจากช่อง Mattermost และส่งคำเชิญให้พวกเขาเข้าร่วม 'การสนทนาเรื่องกาแฟเสมือนจริง' เป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อคุณต้องการเสริมสร้างวัฒนธรรมทีมในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน โดยการกำหนดเวลาการตรวจสอบที่ไม่เป็นทางการโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ส่งคำเชิญปฏิทินไปยังแต่ละกลุ่มเพื่อให้ทุกคนมีเวลาว่างสำหรับการพูดคุยเรื่องกาแฟ
  • ผสมผสานสมาชิกใหม่กับสมาชิกทีมที่มีอยู่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฐมนิเทศ
  • กำหนดวันสำหรับการมีส่วนร่วมของทีมเป็นระยะ ๆ และสร้างความหลากหลายโดยการสุ่มกลุ่มใหม่ทุกครั้ง

✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบออร์แกนิก

📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบกระบวนการทำงานที่ดีที่สุดฟรีใน Excel & ClickUp

2. ตัวแยกวิเคราะห์ใบแจ้งหนี้ PDF ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อม Google Drive, Google Sheets และเทมเพลต OpenAI

ตัวแยกวิเคราะห์ใบแจ้งหนี้ PDF ด้วยปัญญาประดิษฐ์: แม่แบบเวิร์กโฟลว์ n8n
ผ่านn8n

ออกแบบมาสำหรับทีมการเงินและการดำเนินงานธุรกิจ เครื่องมือแยกข้อมูลใบแจ้งหนี้ PDF ด้วย AI พร้อม Google Drive, Google Sheets และเทมเพลต OpenAI ตรวจสอบโฟลเดอร์ใน Google Drive สำหรับไฟล์ PDF ใบแจ้งหนี้ใหม่ ใช้ OCR และการสกัดข้อมูลด้วย AI (ผ่าน GPT-4.1 หรือ GPT-4o-mini สำหรับการสกัดข้อมูลแบบมีโครงสร้าง) จากนั้นส่งออกข้อมูลที่มีโครงสร้างไปยัง Google Sheets

เทมเพลตนี้รองรับการสกัดข้อมูลด้วย OCR+LLM ที่อัปเดตแล้วโดยใช้ โมเดล Vision ของ OpenAI ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำสำหรับใบแจ้งหนี้ที่มีรายการแยก

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ดึงข้อมูลสำคัญจากใบแจ้งหนี้ เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้ วันที่ใบแจ้งหนี้ ชื่อผู้ขาย ยอดรวม รายละเอียดรายการ ภาษี ฯลฯ
  • บันทึกข้อมูลที่ดึงออกมาลงในแผ่นงานใน Google Sheets เพื่อสร้างฐานข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่สะอาดและค้นหาได้
  • ขยายกระบวนการทำงานโดยการผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชี และเพิ่มขั้นตอนการอนุมัติ, การแจ้งเตือน, หรือเส้นทางสำหรับการจัดการข้อผิดพลาด

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมบัญชีและผู้ดูแลธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับงานหลังบ้าน

📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ตัวหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ

ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ครบวงจร ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที กล่าวคำอำลาต่อ "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

3. สกัดข้อมูลใบแจ้งหนี้จาก Google Drive ไปยัง Sheets ด้วย Mistral OCR และ Gemini

ดึงข้อมูลใบแจ้งหนี้: แม่แบบเวิร์กโฟลว์ n8n
ผ่านn8n

ดึงข้อมูลใบแจ้งหนี้จาก Google Drive ไปยัง Sheets ด้วย Mistral Nemo OCR และ Gemini Template จะตรวจสอบโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ใน Google Drive ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่คุณวางไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพของใบแจ้งหนี้ เมื่อมีใบแจ้งหนี้ใหม่ปรากฏขึ้น ระบบจะใช้ Mistral OCR เพื่อดึงเนื้อหาข้อความจากใบแจ้งหนี้ จากนั้น Gemini AI จะแยกค่าต่าง ๆ และเพิ่มเป็นแถวใหม่ใน Google Sheet

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • กำจัดงานป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาด
  • ตัดสินใจว่าคุณต้องการคอลัมน์ใดบ้าง และเทมเพลตจะปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
  • ปรับแต่งกระบวนการ เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้อง การแจ้งเตือน การแปลงสกุลเงิน ฯลฯสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน

✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่ที่รับและดำเนินการใบแจ้งหนี้

4. บันทึกและสำรองข้อมูลเวิร์กโฟลว์ n8n โดยอัตโนมัติ

บันทึกและสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ: แม่แบบเวิร์กโฟลว์ n8n
ผ่านn8n

เทมเพลตสำหรับบันทึกและสำรองข้อมูลเวิร์กโฟลว์ N8N โดยอัตโนมัติ ทำงานตามกำหนดเวลา สำหรับเวิร์กโฟลว์ใหม่และที่แก้ไขล่าสุด จะสร้างข้อมูลสำรองและจัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลที่มีการควบคุมเวอร์ชัน เช่น GitHub นอกจากนี้ยังสร้างสรุปพร้อมข้อมูลเมตาและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล Notion

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ตั้งค่าเพียงครั้งเดียวและให้ระบบจัดการทั้งการสำรองข้อมูลเวิร์กโฟลว์และการจัดทำเอกสาร
  • ทำให้การควบคุมเวอร์ชันสำหรับเวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องส่งออกด้วยตนเอง
  • ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้/ทีมเมื่อมีการแก้ไขเวิร์กโฟลว์

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้หรือทีมที่มีเวิร์กโฟลว์ n8n จำนวนมาก ต้องการสำรองข้อมูลและประวัติเวอร์ชัน

📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างและกรณีการใช้งานของเวิร์กโฟลว์

5. รายงานการวิเคราะห์กระบวนการทำงานรายสัปดาห์พร้อม n8n API และการส่งอีเมล

รายงานการวิเคราะห์กระบวนการทำงานรายสัปดาห์ : แม่แบบกระบวนการทำงาน n8n
ผ่านn8n

รายงานการวิเคราะห์กระบวนการทำงานรายสัปดาห์พร้อม API ของ n8n และเทมเพลตการส่งอีเมล ช่วยให้คุณทราบได้ว่ากระบวนการทำงานใดล้มเหลวบ่อยที่สุด หรือกระบวนการใดที่ใช้เวลานานเกินไป สามารถตั้งค่าให้ทำงานร่วมกับทั้ง Gmail และ Outlook เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรายงานที่สะอาดและชัดเจนในกล่องจดหมายของพวกเขาทุกสัปดาห์

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • รวมข้อมูลการดำเนินการสำหรับทุกเวิร์กโฟลว์กับเมตาดาต้าเพื่อบริบท
  • รับรายงาน HTML ของสถิติการดำเนินการ เช่น จำนวนความสำเร็จ ความล้มเหลว ฯลฯ
  • รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์โดยการเพิ่มกระบวนการทำงานแบบขนานที่ทำงานเมื่อเกิดความล้มเหลวและส่งการแจ้งเตือน

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กที่ต้องการวิธีง่ายๆ ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดในการติดตามว่าขั้นตอนการทำงานใดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและขั้นตอนใดที่ล้มเหลวบ่อย

6. การคัดกรองและจัดส่งลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติด้วย GPT-4o-mini, Google Sheets และ HighLevel CRM

การคัดกรองและจัดส่งลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ : แม่แบบเวิร์กโฟลว์ n8n
ผ่านn8n

ด้วย เทมเพลตการคัดกรองและจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติด้วย GPT-4o-mini, Google Sheets และ HighLevel CRM ใน n8n คุณสามารถคัดแยกและจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าเป้าหมายจะถูกบันทึก จัดลำดับความสำคัญ ป้อนเข้าสู่ระบบ CRM และมอบหมายให้กับตัวแทนขายโดยอัตโนมัติ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ทำให้กระบวนการที่ต้องทำด้วยมือและซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ และประหยัดเวลาหลายชั่วโมงเมื่อปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้น
  • ใช้การประเมินผลด้วยระบบ AI เพื่อให้ได้มาตรฐานการให้คะแนนที่สม่ำเสมอ (ร้อน/อุ่น/เย็น)
  • กำหนดค่าข้อความเริ่มต้นของ AI และตรรกะการให้คะแนนเพื่อปรับเกณฑ์การคัดเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

✅ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการหลีกเลี่ยงการประเมินลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเอง

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ตั้งชื่อโหนดให้ชัดเจน!

เวิร์กโฟลว์จะเข้าใจได้เพียงใดขึ้นอยู่กับป้ายกำกับของมันเท่านั้น ใช้ชื่อที่ชัดเจน เช่น "ตรวจสอบสถานะ CRM" "กรองใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินแล้ว" หรือ "ทำความสะอาดข้อมูลอีเมลขาเข้า" เพื่อให้การดูแลรักษาและการส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่น

7. ระบบสร้างข้อเสนออัตโนมัติหลังการขายด้วยปัญญาประดิษฐ์

เครื่องมือสร้างข้อเสนอด้วยปัญญาประดิษฐ์: แม่แบบเวิร์กโฟลว์ n8n
ผ่านn8n

หลังจากการโทรขาย ระบบสร้างข้อเสนออัตโนมัติหลังการขายด้วยพลัง AI จะนำบันทึกการโทรหรือบทสนทนาของคุณไปประมวลผลผ่าน AI เพื่อสรุปข้อกำหนดสำคัญ และสร้างข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งคุณสามารถส่งให้ลูกค้าได้ทันที แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเขียนและจัดรูปแบบข้อเสนอ คุณจะได้รับเอกสารที่พร้อมใช้งานภายในไม่กี่วินาที

เทมเพลตนี้ยังรองรับการบันทึกเสียงการโทร (ถอดความด้วย Whisper v3 หรือ Gemini Audio) และสามารถสร้างร่างข้อเสนอในรูปแบบไฟล์ DOCX ได้

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • รักษาโครงสร้างที่สอดคล้องกันในทุกข้อเสนอโดยมีหัวข้อสรุปปัญหา การแยกย่อยวิธีแก้ปัญหา ฯลฯ
  • ใช้โมเดล AI เพื่อสร้างร่างข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะกับข้อมูลที่ลูกค้าให้มา
  • ปรับส่วนต่าง ๆ ที่สร้างโดย AI และรูปแบบอีเมลให้เหมาะสมกับบริการหรืออุตสาหกรรมของคุณ

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมขายขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการเร่งกระบวนการสร้างข้อเสนอและลดความพยายามในการเขียนข้อความโฆษณาด้วยตนเอง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อเกิดความล้มเหลว

แม้แต่ขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายก็อาจล้มเหลวได้เนื่องจากโทเค็นหมดอายุ ชื่อไฟล์เปลี่ยนแปลง หรือข้อมูลสูญหาย เพิ่มขั้นตอนแจ้งเตือนที่จะส่งสัญญาณเตือนคุณเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาสะสมมากขึ้น

8. ชุดระบบอัตโนมัติสำหรับการสนับสนุนลูกค้าหลายช่องทาง

การสนับสนุนลูกค้าหลายช่องทาง: แม่แบบเวิร์กโฟลว์ n8n
ผ่านn8n

ชุดระบบอัตโนมัติสำหรับการสนับสนุนลูกค้าหลายช่องทางของ n8n รวบรวมคำขอสนับสนุนจากหลากหลายช่องทางเข้าสู่ระบบงานตั๋วเดียว คุณสามารถติดแท็กและจัดส่งตั๋วไปยังทีมช่วยเหลือหรือระบบ CRM ของคุณ เพื่อให้การสนทนาและปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้การจำแนกประเภทด้วยระบบ AI เพื่อจัดหมวดหมู่ตั๋ว: การเรียกเก็บเงิน, การสนับสนุนทางเทคนิค, ปัญหาบัญชี, ข้อร้องเรียน, คำขอฟีเจอร์, ฯลฯ
  • ส่งต่อตั๋วที่มีความเร่งด่วน สูง หรือมีความสำคัญเร่งด่วนไปยังทีมหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น
  • ผสานการทำงานกับ Zendesk, HubSpot, Salesforce และอื่นๆ สำหรับการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ และการติดตามระยะยาว

✅ เหมาะสำหรับ: ร้านค้าอีคอมเมิร์ซหรือบริการ SaaS ที่คาดว่าจะมีปริมาณการสนับสนุนลูกค้าต่อวันในระดับปานกลาง

📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ (พร้อมเทมเพลต)

ข้อจำกัดของ n8n

n8n เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมที่ต้องการสร้างการดำเนินงานที่สามารถขยายได้หรือเรียกใช้งานอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ

อย่างไรก็ตาม นี่คือจุดที่ n8n บางครั้งอาจไม่เพียงพอ:

  • การตั้งค่าที่ซับซ้อน: การสร้างเวิร์กโฟลว์แรกของคุณต้องมีการกำหนดค่าโหนดด้วยตนเองและความรู้เกี่ยวกับ REST API ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้เริ่มต้น
  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: n8n มีความยืดหยุ่น แต่การตั้งค่าที่ใช้ตรรกะและลำดับชั้นของโหนดอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน (โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค) ซึ่งอาจต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม
  • การผสานการทำงานที่จำกัด: แม้ว่าจะรองรับแอปหลัก บริการขั้นสูง หรือเครื่องมือเฉพาะทาง แต่บ่อยครั้งจำเป็นต้องใช้โค้ดที่กำหนดเองหรือข้อมูลรับรองภายนอก
  • ข้อจำกัดของระบบคลาวด์: เวอร์ชันฟรีและเวอร์ชันที่โฮสต์เองต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับการปรับขนาดหรือการแชร์เวิร์กโฟลว์ระหว่างทีมขนาดใหญ่
  • การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน: ไม่มีแดชบอร์ดในตัวสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ยากต่อการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานหากไม่มีการติดตามจากภายนอก
  • การกำหนดค่าความปลอดภัย: ผู้ใช้ต้องจัดการการเข้ารหัสและสิทธิ์การเข้าถึงด้วยตนเอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหากไม่ได้กำหนดค่าอย่างเหมาะสม

เทมเพลตน8นทางเลือก

1. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp

ส่งมอบโครงการได้เร็วขึ้นด้วยพื้นที่ทำงานเดียวที่เชื่อมต่องาน, กำหนดเวลา, และทีมโดยใช้เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ส่งมอบโครงการได้เร็วขึ้นด้วยพื้นที่ทำงานเดียวที่เชื่อมต่องาน, กำหนดเวลา, และทีมโดยใช้เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp

เริ่มส่งมอบโครงการที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้นด้วยโครงสร้างและความชัดเจน ใช้เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUpที่ช่วยให้โปรแกรมและพอร์ตโฟลิโอตั้งแต่แนวคิดจนถึงการดำเนินการอยู่ในเวิร์กโฟลว์เดียว

การจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่ายด้วย พื้นที่ สำหรับแผนกหรือทีมต่างๆ, โฟลเดอร์ สำหรับโครงการ, และ รายการ สำหรับแต่ละขั้นตอนหรือเป้าหมายสำคัญฟีลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ความสำคัญ, ความเสี่ยง, งบประมาณ, ผู้รับผิดชอบ, วันครบกำหนด ฯลฯ สำหรับแต่ละงาน

สำหรับการจัดการโครงการอัตโนมัติ คุณจะได้รับตัวกระตุ้นแบบ if/then, เทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 100 แบบ และความยืดหยุ่นในการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

ClickUp Automationsช่วยขจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น 'เสร็จสมบูรณ์' คุณสามารถย้ายงานไปยังรายการอื่นโดยอัตโนมัติหรือแจ้งเตือนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ หรือเมื่อถึงกำหนดส่งงานแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสิ้น ให้เปลี่ยนความสำคัญของงานเป็น 'เร่งด่วน' และแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบและผู้จัดการโครงการ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงสถานะ, ส่งการอัปเดตอัตโนมัติไปยังผู้นำ, หรือค้นหาและเชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น n8n, Slack, หรือ Google Sheets เพื่อกำจัดรายงานซ้ำซาก
  • กำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนผ่านช่องผู้จัดการโครงการ, ผู้ขอ, และผู้สนับสนุนผู้บริหาร เพื่อให้ทุกคนทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งมอบและการอนุมัติ
  • จับคู่กับ Agile Boards, Gantt Charts หรือแพลตฟอร์มอัตโนมัติเช่น n8n เพื่อซิงค์งาน, ติดตามผลลัพธ์ที่ต้องการ, และกระตุ้นการทำงานของระบบอัตโนมัติข้ามเครื่องมือและทีม

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ผู้นำ PMO, และทีมข้ามสายงานที่บริหารโครงการหลายระยะซึ่งต้องการการมองเห็นแบบเรียลไทม์

📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนผังกระบวนการสำหรับ ClickUp, Excel และ Word

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI และตระหนักถึงบริบท ช่วยเร่งกระบวนการทำงานโดยดึงข้อมูลเชิงลึกจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ มันสแกนเอกสารของคุณเพื่อสร้างสรุป เชื่อมโยงงานกับกำหนดเวลาการส่งมอบเพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญ และสร้างทุกอย่างตั้งแต่หัวเรื่องอีเมลไปจนถึงคำบรรยายที่น่าสนใจสำหรับโซเชียลมีเดีย

ClickUp-สมองในเอกสาร

2. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp

ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp โดยการจัดสรรงาน, กำหนดความสำคัญ, และติดตามความคืบหน้าในทุกทีม
รับเทมเพลตฟรี
ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp โดยมอบหมายงาน กำหนดความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าในทุกทีม

เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpมอบระบบที่ชัดเจนและปรับแต่งได้สำหรับการวางแผน มอบหมาย และติดตามงานได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบของ ClickUpเพื่อดูงานจากมุมมองที่แตกต่างกัน รวมถึงกำหนดเวลา ความรับผิดชอบ และความคืบหน้า

มุมมองรายการตามลำดับความสำคัญ จัดเรียงงานทั้งหมดของคุณตามความเร่งด่วนจากสูงไปต่ำ มุมมองรายการตามแผนกจะแสดงงานสำหรับแต่ละแผนกพร้อมผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด สถานะ ลำดับความสำคัญ ความคิดเห็น ฯลฯ คุณยังได้รับมุมมองปฏิทินเพื่อดูไทม์ไลน์ที่แสดงเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ตั้งค่าแม่แบบงานเริ่มต้นสำหรับงานทั้งหมดในโครงการ เพื่อให้งานใหม่มีโครงสร้างนั้นโดยอัตโนมัติ
  • สร้างแม่แบบรายการตรวจสอบสำหรับขั้นตอนที่ทำซ้ำภายในงาน และนำไปใช้กับงานได้ทั้งแบบแมนนวลหรือผ่านการทำงานอัตโนมัติ
  • เพิ่มวิดเจ็ตแดชบอร์ด (หากยังไม่ได้ตั้งค่า) เพื่อติดตามเมตริกงาน เช่น จำนวนงานทั้งหมด งานที่เสร็จสิ้น งานที่ล่าช้า หรือจำนวนงานต่อผู้รับผิดชอบ

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการศูนย์กลางงานแบบรวมศูนย์เพื่อวางแผนและติดตามงานที่ต้องส่งมอบระหว่างทีมต่างๆ

3. แม่แบบแผนผังกระบวนการ ClickUp

สร้างภาพกระบวนการทำงานอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพกระบวนการทำงานอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUp

เทมเพลตแผนผังกระบวนการ ClickUpเปลี่ยนการดำเนินงานที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน เทมเพลตนี้สร้างขึ้นบนกระดานไวท์บอร์ด ClickUpแบบร่วมมือกัน พร้อมระบุความรับผิดชอบว่าใครทำอะไรในแต่ละขั้นตอน เป็นเทมเพลตที่มีประโยชน์สำหรับกระบวนการที่มีโครงสร้างและหลายขั้นตอน เช่น การจ้างงาน การปฐมนิเทศ การส่งมอบงาน หรือการอนุมัติแบบห่วงโซ่ยาว

แต่ละรูปทรงบนกระดานไวท์บอร์ดแทนงาน การตัดสินใจ และลำดับขั้นตอนของกระบวนการ โดยมีลูกศรแสดงขั้นตอนถัดไป คุณจะได้รับมุมมองแผนผังงานที่พร้อมใช้งานทันที แต่สามารถลากองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อจัดลำดับใหม่ตามขั้นตอนการทำงานของคุณได้

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้ตัวเชื่อมต่อ เพิ่มบันทึกการตัดสินใจ (เช่น ใช่/ไม่ใช่) หรือทำซ้ำรูปร่างเมื่อกระบวนการของคุณขยายตัว
  • สร้างกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้และตรวจสอบได้สำหรับการจ้างงาน การดำเนินงาน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • แชร์หรือส่งออกไวท์บอร์ดได้ทันทีเพื่อรับข้อเสนอแนะหรือจัดทำเอกสาร

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้สรรหาบุคลากร, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการความชัดเจนทางภาพเพื่อให้กระบวนการทำงานมีความสม่ำเสมอและโปร่งใส

📚 อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการใช้ระบบอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

4. แม่แบบการทำแผนผังกระบวนการ ClickUp

จัดทำเอกสาร ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของธุรกิจเพื่อความชัดเจนและผลกระทบที่มากขึ้นด้วยเทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดทำเอกสาร ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของธุรกิจเพื่อความชัดเจนและผลกระทบที่มากขึ้นด้วยเทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการของ ClickUp

แม่แบบการแผนผังกระบวนการของ ClickUpเป็นรายการงานที่พร้อมใช้งานทันที พร้อมขั้นตอนมากกว่า 20 ขั้นตอนที่กำหนดเป็นงานย่อย สำหรับการบันทึกและปรับปรุงกระบวนการทำงานระหว่างแผนกต่าง ๆ

เมื่อคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการวางแผนการทำงานหรือกระบวนการใด ให้จดบันทึกขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องลงในClickUp Docs ที่นี่คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้แบบเรียลไทม์ และกำหนดความรับผิดชอบรวมถึงระยะเวลาให้ชัดเจน แปลงรายการที่ต้องดำเนินการเป็นงานใน ClickUp ตั้งผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และกำหนดวันครบกำหนด เพื่อให้การติดตามเป็นไปอย่างราบรื่น

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของโดยการกำหนดบทบาทที่ชัดเจนและเชื่อมโยงการพึ่งพาใน ClickUpเพื่อขจัดความสับสนระหว่างแผนก
  • ระบุและแก้ไขความไม่มีประสิทธิภาพได้เร็วขึ้นโดยใช้ฟิลด์ความก้าวหน้าและอัตราการเสร็จสิ้น
  • เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างทีมต่างๆ ขณะที่คุณเชื่อมโยงงาน เอกสาร และโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับทุกขั้นตอนการทำงาน

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและหัวหน้าทีมที่ต้องการมาตรฐานการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ทำงานร่วมกันข้ามสายงาน

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟล์วทำงานได้ดีที่สุดจากพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวClickUp Brain MAXช่วยให้คุณทำงานขั้นตอนที่เป็นกิจวัตรโดยอัตโนมัติ สรุปการอัปเดต และย้ายข้อมูลระหว่างแอปต่างๆ โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การสรุปบันทึกการประชุมไปจนถึงการแปลงข้อความแชทเป็นงานใน ClickUp สามารถทำงานอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์มได้

คลิกอัพ เบรน แม็กซ์

5. แม่แบบแผนผังการไหลแบบ Swimlane ของ ClickUp

ทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแผนผัง Swimlane ของ ClickUp โดยการกำหนดบทบาท, แผนผังความรับผิดชอบ, และติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจน
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตแผนผัง Swimlane ของ ClickUp โดยการกำหนดบทบาท, แผนผังความรับผิดชอบ, และติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจน

เพื่อแสดงภาพกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหลายทีม ให้ใช้การตั้งค่ากระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบนี้ในเทมเพลตแผนผังการไหลแบบ Swimlane ของ ClickUp ทุกช่องทางในแผนผังนี้แทนบุคคลหรือทีม และองค์ประกอบของแผนผังแทนงาน การตัดสินใจ หรือขั้นตอน

ต่างจากแผนผังงานแบบคงที่ แผนผังงานนี้เป็นเทมเพลตที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างสมบูรณ์ โดยทุกรูปทรงสามารถเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUp ได้ พร้อมด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเอง และสถานะงานที่กำหนดเองได้เลนจะถูกกำหนดสีตามทีม และสามารถจัดเรียงใหม่ในแนวตั้งหรือแนวนอนได้ตามรูปแบบที่คุณต้องการ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้รูปทรง (กล่อง, รูปสามเหลี่ยมสำหรับการตัดสินใจ, วงกลมเริ่มต้น/สิ้นสุด) เพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ (งาน, การตัดสินใจ, เริ่มต้น, สิ้นสุด)
  • ใช้จุดตัดสินใจ (รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด) ในจุดที่กระบวนการทำงานแยกทาง (เช่น อนุมัติ vs. ไม่อนุมัติ, ทางเลือกใช่/ไม่ใช่)
  • มอบหมายงานแต่ละงานให้กับสมาชิกทีมหรือแผนกที่เหมาะสม และเพิ่มผู้ติดตาม วันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด และระดับความสำคัญตามความจำเป็น

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมและนักพัฒนาที่ต้องการสร้างภาพ, อัตโนมัติ, และจัดการกระบวนการทำงานข้ามแผนก

6. แม่แบบเวิร์กโฟลว์แผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp

เปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและเชื่อมโยงกันเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและเชื่อมโยงกันเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp

ระดมความคิดอย่างชาญฉลาดด้วยเทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUpที่นำเสนอวิธีการเชื่อมโยงแนวคิดและออกแบบกระบวนการทำงานในรูปแบบภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนในระยะเริ่มต้นและการประชุมรวบรวมความต้องการ

เทมเพลตแผนผังความคิด ClickUpนี้มีการตั้งค่ามุมมองและโหนด/ตัวเชื่อมต่อไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่คุณสามารถลากโหนดเพื่อจัดระเบียบเลย์เอาต์และปรับโครงสร้างสาขาได้ตามต้องการ ที่นี่ การทำงานร่วมกันเป็นแบบเรียลไทม์ ทีมงานสามารถแก้ไขแผนผังความคิด เพิ่มแนวคิด เปลี่ยนโหนดเป็นงาน ไฮไลท์ความสำคัญ และอื่นๆ ได้

ใน โหมดงาน โหนดจะแสดงถึงงานจริงและงานย่อยจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นกระบวนการที่มีอยู่ได้ชัดเจน ส่วน โหมดว่างเปล่า คือจุดเริ่มต้นที่คุณสามารถสร้างและทดลองได้อย่างอิสระก่อนที่จะเริ่มสร้างจริง

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • มองเห็นทุกการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด ระบบอัตโนมัติ และผลลัพธ์ที่ต้องการในแผนที่เชิงโต้ตอบเดียว
  • ขับเคลื่อนการวางแผนระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยตรรกะเงื่อนไขที่ช่วยให้ข้อมูลไหลเวียนก่อนการสร้างการเชื่อมต่อ
  • เชิญชวนเพื่อนร่วมทีมมาทำแผนที่ความคิดร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพิ่มการเชื่อมโยง หรือปรับลำดับความสำคัญได้ทันที

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และนักกลยุทธ์การตลาดที่ต้องการจัดระเบียบแนวคิดที่ซับซ้อนและทดสอบตรรกะของกระบวนการทำงาน

7. แม่แบบกระบวนการทำงานออกแบบกราฟิก ClickUp

จัดระเบียบความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทมเพลตกระบวนการทำงานออกแบบกราฟิกของ ClickUp เพื่อจัดการบรีฟ การแก้ไข และการอนุมัติได้อย่างง่ายดาย
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทมเพลตกระบวนการทำงานออกแบบกราฟิกของ ClickUp เพื่อจัดการบรีฟ การแก้ไข และการอนุมัติได้อย่างง่ายดาย

ด้วยเทมเพลตกระบวนการทำงานออกแบบกราฟิกของ ClickUp ทีมออกแบบของคุณจะได้รับพื้นที่ที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นเพื่อจัดระเบียบงานที่ต้องส่งมอบและติดตามผ่านแต่ละขั้นตอน มีรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามรายการ: คำขอใหม่, คำขอที่กำลังดำเนินการ, และ รายชื่อลูกค้า จัดกลุ่ม, จัดเรียง, และกรองงานได้ตามต้องการเพื่อจัดการงานที่เข้ามาและงานที่กำลังดำเนินการอยู่

ในมุมมองกระดานแบบคัมบัง (Kanban-styleBoard view) คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ แท็ก หรือวันที่กำหนดได้ และในมุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart View) คุณจะเห็นตารางเวลาของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานต่าง ๆ บนไทม์ไลน์ที่แสดงผลอย่างชัดเจน

ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ประเภทของโครงการ, ช่องทาง, และ รูปแบบที่ร้องขอ ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง ฟิลด์ บุคคล คือที่ที่คุณสามารถเพิ่มผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติเพื่อชี้แจงว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบงานใด

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้แบบฟอร์ม คำขอออกแบบกราฟิก เพื่อรวบรวมคำขอออกแบบจากทีมภายในหรือลูกค้า
  • มองเห็นวันที่ส่งมอบได้ในพริบตาด้วย มุมมองปฏิทิน และซิงค์กับ Google Calendar เพื่อการติดตามที่ดีขึ้น
  • แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ม็อคอัพ ไฟล์ต้นฉบับ รูปภาพอ้างอิง เอกสารสรุปความต้องการของลูกค้า ฯลฯ ไปยังงานเพื่อให้บริบทครบถ้วน

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมออกแบบและฝ่ายการตลาดที่จัดการคำขอออกแบบหรือผลงานส่งมอบให้ลูกค้าจำนวนมาก

8. เทมเพลตการตลาดทางอีเมล ClickUp

ทำให้แคมเปญเป็นอัตโนมัติและติดตามเมตริกได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์การตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำให้แคมเปญเป็นอัตโนมัติและติดตามเมตริกได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์การตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp

เทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUpทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการสำหรับแคมเปญอีเมลทั้งหมดของคุณ ใช้เพื่อสร้างแคมเปญ กำหนดเวลาอีเมล วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และติดตามปริมาณงานได้อีกด้วย

ทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญที่คุณสร้างขึ้นจะปรากฏใน รายการแคมเปญ ซึ่งคุณสามารถมองเห็นทุกชิ้นของเนื้อหาที่ถูกกำหนดให้เผยแพร่พร้อมรายละเอียดเช่นช่องทางและกลุ่มเป้าหมาย ปฏิทินเนื้อหา จะแสดงแคมเปญของคุณตลอดทั้งเดือนพร้อมบัตรภารกิจที่มีสีสันซึ่งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายเพียงแค่มองผ่าน

ตารางติดตามผลลัพธ์อีเมล แสดงรายการแคมเปญทั้งหมดที่ส่งแล้วพร้อมด้วยตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมที่สำคัญสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนแคมเปญในอนาคตจะง่ายขึ้นเมื่อคุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง สำหรับคุณลักษณะเช่น กลุ่มเป้าหมาย, ลิงก์แคมเปญ, จำนวนคลิกทั้งหมด, อีเมลที่ส่ง, อัตราการคลิกผ่าน และอื่นๆ
  • เพิ่มฟิลด์สูตรเพื่อทำให้การคำนวณเป็นอัตโนมัติและเปรียบเทียบผลลัพธ์ เช่น คะแนนการมีส่วนร่วม ต้นทุนต่อการแปลงรายได้ต่ออีเมล การยกเลิกการสมัคร การสร้างลูกค้าเป้าหมาย ฯลฯ
  • ติดตามความสามารถและความก้าวหน้าของทีมคุณด้วยมุมมอง ปริมาณงานของทีม (กล่อง) และปรับสมดุลปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพ

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและผู้จัดการการเติบโตที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อรวมศูนย์การวางแผนแคมเปญและวัดผลลัพธ์

🚀 ClickUp Brain ในการใช้งานจริง: สำหรับทีมการตลาด, ClickUp Brain ทำการวิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อค้นหาว่าลูกค้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับแบรนด์, ผลิตภัณฑ์, แคมเปญ, หรือคู่แข่งของแบรนด์ ข้อมูลเชิงลึกสามารถนำไปใช้ได้ หรือระบุพื้นที่ที่มีความกังวลมากที่สุดและให้ความสำคัญกับการปรับปรุง

ClickUp Brain สำหรับข้อมูลเชิงความรู้สึกที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

9. แคนบันสำหรับเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์

เพิ่มประสิทธิภาพทีมพัฒนาและจัดการสปรินต์ได้อย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตกระบวนการทำงานการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Kanban ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เพิ่มประสิทธิภาพทีมพัฒนาและจัดการสปรินต์ได้อย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตกระบวนการทำงานการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ ClickUp Kanban

เทมเพลต ClickUp Kanban สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์มอบวิธีการที่มีโครงสร้างให้กับทีมในการจัดการกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงความรับผิดชอบ

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับชุดคอลัมน์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งแสดงถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น งานค้าง งานที่กำลังดำเนินการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ทดสอบ เสร็จแล้ว ถูกบล็อก เป็นต้น คุณสามารถแก้ไขหรือเพิ่มสถานะเหล่านี้ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานจริงของทีมคุณได้ตามต้องการ

งานต่าง ๆ ที่แสดงในรูปแบบของบัตร สามารถแทนการปรับปรุงคุณสมบัติ การแก้ไขข้อบกพร่อง การปรับปรุงกระบวนการ หรือรายการค้างงานได้ คุณสามารถลากและวางบัตรได้อย่างง่ายดายเพื่อย้ายบัตรข้ามขั้นตอนต่าง ๆ ตามความคืบหน้าของงาน

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • แบ่งปันระบบการติดตามความคืบหน้าที่ชัดเจนสำหรับผลิตภัณฑ์, QA, และวิศวกรรม
  • ติดตามระยะเวลาของรอบงานและกำหนดขีดจำกัดงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (WIP) เพื่อระบุอุปสรรคก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเผยแพร่
  • จัดลำดับความสำคัญของงานตามความต้องการของสปรินต์ และใช้ตัวกรองเพื่อดูงานตามลำดับความสำคัญหรือวันที่กำหนด

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมซอฟต์แวร์ที่กำลังมองหาเครื่องมือในการจัดการงานด้วยภาพผ่านกระดานคัมบัง

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ

10. แม่แบบการจัดการเนื้อหา ClickUp

รวมปฏิทินบรรณาธิการของคุณไว้ในที่เดียวด้วยเทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รวมปฏิทินบรรณาธิการของคุณไว้ในที่เดียวด้วยเทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUpเป็นระบบพร้อมใช้งานสำหรับการจัดการกระบวนการเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ภายในเทมเพลตนี้ คุณจะมีพื้นที่ทำงานแบบไดนามิกพร้อมรายการเฉพาะสำหรับแต่ละช่องทาง เช่น เว็บไซต์, บล็อก, โซเชียล และอีเมล

คำขอเนื้อหาเริ่มต้นในรายการ คำขอที่เข้ามา ซึ่งคุณสามารถบันทึกไอเดีย มอบหมายเจ้าของ และประมาณความพยายามได้ จากนั้นแต่ละรายการจะไหลเข้าสู่บอร์ดเฉพาะช่องทางที่มีขั้นตอนต่างๆ เช่น แนวคิด, กำลังพัฒนา, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และ พร้อมเผยแพร่ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมาตรฐานการทำงานของเนื้อหาในทุกช่องทางได้

พื้นที่ทำงานร่วมกันช่วยให้คุณทำงานร่วมกับนักเขียน นักออกแบบ บรรณาธิการ และนักการตลาดของคุณได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถใช้ subtasks หรือ checklists สำหรับชิ้นงานที่มีหลายขั้นตอน และเพิ่มไฟล์แนบหรือลิงก์สำหรับสินทรัพย์ บทสรุป แนวทาง และชุดแบรนด์ได้

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดการคำขอเนื้อหาทั้งหมด ความคืบหน้า และการอนุมัติใน Workspace ร่วมที่ปรับขนาดได้ตามปริมาณการตลาดของคุณ
  • ทำให้การอัปเดตสถานะซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและติดตามการใช้จ่ายในแคมเปญหรือจังหวะการเผยแพร่โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีต
  • เชื่อมโยงเป้าหมาย, งบประมาณ, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพกับงานเนื้อหาแต่ละชิ้นเพื่อความชัดเจนและรายงานที่ดีขึ้น

✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและทีมคอนเทนต์ที่จัดการปฏิทินหลายช่องทางและกระบวนการทำงานสร้างสรรค์

11. แม่แบบคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUp

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการของ ClickUp

เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUpช่วยให้คำขอต่างๆ ในองค์กรของคุณเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ทุกโครงการใหม่ปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติที่กำหนดไว้

ตัวบ่งชี้สถานะช่วยติดตามงาน ทุกคำขอใหม่จะเริ่มต้นที่ 'อยู่ระหว่างการพิจารณา' เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินและตัดสินใจ สถานะสามารถเปลี่ยนเป็น 'อนุมัติ' 'ปฏิเสธ' หรือ 'ดำเนินการอยู่' ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว งานโครงการสามารถมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม และคุณสามารถใช้พื้นที่ทำงานเดียวกันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าจนถึงการส่งมอบ

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้ มุมมองรายการ เพื่อดูคำขอโครงการทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและเปรียบเทียบรายละเอียด เช่น ผลกระทบ ค่าใช้จ่าย สถานะ ฯลฯ
  • รับภาพรวมที่ชัดเจนของคำขอทั้งหมด ตั้งแต่การส่ง การอนุมัติ ไปจนถึงการดำเนินการ ใน มุมมองคำขอโครงการ
  • แปลงคำขอที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นโครงการที่สมบูรณ์: สร้างงานย่อย, กำหนดเส้นตาย, เพิ่มไฟล์แนบ, กำหนดการพึ่งพาหรือลำดับความสำคัญ, เป็นต้น

✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ดูแลแนวคิดโครงการหรือคำขอบริการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือแผนกต่าง ๆ

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

12. เทมเพลตอัตโนมัติสำหรับอีเมลใน ClickUp

ผสานความสามารถของอีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณด้วยเทมเพลตอัตโนมัติทางอีเมลของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ผสานความสามารถของอีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณด้วยเทมเพลตอัตโนมัติทางอีเมลของ ClickUp

เทมเพลตการอัตโนมัติทางอีเมลของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลได้ตามเงื่อนไขหรือตัวกระตุ้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตมากกว่า 100 แบบหรือกำหนดกฎเฉพาะตามขั้นตอนการทำงานของคุณ

ทริกเกอร์สามารถเป็นขั้นตอนของกระบวนการ เช่น การสร้างงาน การเปลี่ยนแปลงสถานะ หรือค่าของ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'วันที่ส่ง' เนื้อหาอีเมลสามารถจัดเก็บไว้ใน ClickUp Docs และแนบไปกับงาน พร้อมกับสินทรัพย์อื่นๆ เช่น รูปภาพหรือชุดแบรนด์

หากคุณกำลังดำเนินแคมเปญอีเมล คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดและดูข้อมูลเหล่านั้นบนแดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับปรุงอีเมลหรือเวิร์กโฟลว์ในอนาคตได้

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • แสดงภาพรวมการส่งทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันด้วย มุมมองปฏิทิน
  • ร่างหัวข้อและเนื้อหาอีเมลใน ClickUp Docs เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณและรับข้อเสนอแนะได้ทันที
  • ประเมินประเภทอีเมลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ปรับปรุงหัวเรื่อง ปรับปรุงการแบ่งกลุ่ม และปรับแต่งตรรกะการทำงานอัตโนมัติของคุณ

✅ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการส่งอีเมลที่ตรงเวลาและสม่ำเสมอโดยไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: บันทึกข้อมูลขณะที่คุณสร้าง

เพิ่มบันทึกย่อสั้น ๆ ภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่ออธิบายว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไร ตัวเองในอนาคต — และเพื่อนร่วมทีมของคุณ — จะขอบคุณคุณเมื่อถึงเวลาที่ต้องแก้ไขปัญหาหรืออัปเดต

13. แม่แบบเวิร์กโฟลว์การจัดการบล็อก ClickUp

ประสานงานนักเขียน บรรณาธิการ และกำหนดเวลาส่งงานในที่เดียวด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์การจัดการบล็อกของ ClickUp ที่สร้างขึ้นสำหรับทีมคอนเทนต์
รับเทมเพลตฟรี
ประสานงานนักเขียน บรรณาธิการ และกำหนดเวลาส่งงานในที่เดียวด้วยเทมเพลตเวิร์กโฟลว์การจัดการบล็อกของ ClickUp ที่สร้างขึ้นสำหรับทีมคอนเทนต์

เทมเพลตกระบวนการทำงานการจัดการบล็อกให้พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์และอัตโนมัติ ซึ่งทุกโพสต์จะเคลื่อนจากแนวคิดไปสู่การเผยแพร่ผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน

คุณจะได้รับแบบฟอร์มคำขอในตัวเพื่อให้สามารถบันทึกไอเดียบล็อกใหม่ในรูปแบบที่มีโครงสร้างได้ ทุกการส่งข้อมูลจะกลายเป็นงานใหม่ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถมอบหมายการดำเนินการให้กับนักเขียนและนักออกแบบได้ พร้อมรายละเอียดเช่น ชื่อบล็อก, ผู้เขียน, วันที่ครบกำหนด, ไฟล์ที่ต้องการ, วันที่โพสต์, ช่องทาง, เป็นต้น

ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:

  • ใช้ มุมมองปฏิทิน เพื่อกำหนดวันที่เผยแพร่และดูโพสต์ที่กำลังจะมาถึง
  • สลับไปที่ มุมมองไทม์ไลน์ และ มุมมองแผนภูมิแกนต์ เพื่อดูการพึ่งพาและการทับซ้อนของกำหนดการโพสต์
  • ย้ายงานข้ามขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์เมื่อการทำงานดำเนินไปจากร่างไปสู่การตรวจสอบ การออกแบบ การกำหนดเวลา และการเผยแพร่บน มุมมองบอร์ด

✅ เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่หรือทีมครีเอทีฟภายในองค์กรที่เผยแพร่บล็อกสำหรับหลายแบรนด์หรือหลายประเภทเนื้อหา

📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างตัวแทน AI ที่ทรงพลังกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม

ประหยัดเวลาและขยายธุรกิจได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp

ทุกขั้นตอนการทำงานจะแข็งแกร่งได้เพียงเท่าระบบที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้น n8n workflow templates ทำให้การอัตโนมัติสามารถเข้าถึงได้สำหรับทีมโดยการเชื่อมต่อเครื่องมือและกำจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง

แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบแมนนวลให้กลายเป็นระบบที่ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องใช้ ClickUp

เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ของ ClickUp มอบความสมดุลระหว่างการควบคุมและการขับเคลื่อนให้กับทีมของคุณ ช่วยให้คุณออกแบบระบบที่เติบโตไปพร้อมกับงาน แทนที่จะเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและเริ่มค้นหาการตั้งค่าพร้อมใช้งานสำหรับการตลาด, วิศวกรรม, การดำเนินงาน, และอื่น ๆ