อะไรคือสิ่งเดียวที่ขัดขวางคุณจากการมีประสิทธิภาพ?
ถ้าคุณพูดถึงการประชุม คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
ตามการสำรวจของStop the Meeting Madnessพบว่า 83% ของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าการประชุมในปฏิทินของพวกเขานั้นไม่มีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐอเมริกาให้คะแนนการประชุมว่าเป็นตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงานอันดับ 1
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ทำงานด้านความรู้, หัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการ, หรือผู้ก่อตั้ง, เราทุกคนสามารถตกลงกันได้เป็นเอกฉันท์ว่าการประชุมถูกใช้มากเกินไปอย่างรุนแรง.
ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพื่อลดภาระการประชุมที่มากเกินไป
ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเหล่านี้เพื่อกำจัดประชุมที่ไม่จำเป็นเกี่ยวกับการอัปเดตสถานะ, การอนุมัติ, และการตรวจสอบอื่น ๆ และแทนที่ด้วยการร่วมมือแบบเรียลไทม์
สรุป: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพื่อลดภาระการประชุม
มาดูซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าจากการประชุม เราได้ทดลองและทดสอบแล้วเพื่อประหยัดเวลาในการค้นหาของคุณ
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรด้วย AI
|แชท, คลิป, เอกสาร, ClickUp Brain (ผู้จดบันทึก AI, AI ตามบริบท), SyncUps
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|แนวคิด
|เอกสารที่ยืดหยุ่นและการติดตามโครงการที่มีน้ำหนักเบา
|Notion AI, วิกิ, เอกสาร, มุมมองที่กำหนดเอง, เทมเพลตสำเร็จรูป
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|อาสนะ
|การจัดการงานและการจัดการปริมาณงาน
|สตูดิโอ AI, ทีม AI, การจัดการปริมาณงาน, เป้าหมาย, การติดตามความคืบหน้าของโครงการ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
👀 คุณรู้หรือไม่? จากการศึกษาของ Atlassian เกี่ยวกับภาวะล้นหลามจากการประชุม พบว่า76% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกหมดแรงในวันที่มีการประชุมมากมาย และมากกว่า 50% ต้องทำงานล่วงเวลาหลายวันต่อสัปดาห์ เนื่องจากการประชุมที่มากเกินไปทำให้พวกเขาไม่สามารถทำงานให้เสร็จภายในเวลาทำงานปกติ
วิธีเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมเพื่อลดภาระการประชุมที่มากเกินไป
เป้าหมายนั้นเรียบง่าย คือการเลือกเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่ช่วยให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องจัดประชุมอย่างเป็นทางการมากเกินไป
ดังนั้น คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยลดการประชุมที่มากเกินไป? คุณสมบัติหลักที่เราคิดว่ามีประโยชน์คือ:
- รองรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส: ช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานอย่างละเอียด, กระทู้, การกล่าวถึง @, การบันทึกหน้าจอ และการสนทนาตามบริบทจากสมาชิกในทีม เพื่อทดแทนการประชุมแบบซิงโครนัสสำหรับการสื่อสารในกลุ่ม
- ให้สรุปการประชุมและดึงข้อมูลการกระทำโดยใช้ระบบ AI: บันทึกการประชุม, สรุปประเด็นสำคัญ, ดึงข้อมูลการกระทำ, และมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องเข้าร่วมประชุมติดต่อกันน้อยลง และส่งเสริมแนวคิดของการประชุมแบบไม่พร้อมกัน
- เสนอพื้นที่ทำงานร่วมกันและการทำงานเอกสารร่วมกัน: รวมศูนย์เอกสาร งาน และคำตัดสินใจในที่เดียว คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงการประชุมเพื่อปรับความเข้าใจ
- ผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีของคุณ: ซิงค์กับ Zoom/Teams/Google Calendar เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนัดหมายการประชุมได้แม้จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของพวกเขา
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปฏิทิน: แนะนำระยะเวลาการประชุมที่สั้นลง, ทางเลือกแบบไม่พร้อมกันเพื่อทดแทนการประชุมที่เกิดขึ้นบ่อย, หรือเวลาที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายในปฏิทิน
- ให้การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, การกระตุ้น, และการติดตามผล: ใช้การแจ้งเตือน, ผู้ช่วย AI, และตัวกระตุ้นอัตโนมัติเพื่อลดการตรวจสอบตามปฏิทินหรือการโทรอัปเดตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
👀 คุณรู้หรือไม่? เมื่อพิจารณาจำนวนการประชุมที่พนักงานอาจไม่เข้าร่วม อาจมีการลงทุนที่สูญเปล่ามากกว่า$25,000 ต่อพนักงานต่อปี ตัวเลขนี้สูงขึ้นอย่างมากสำหรับผู้จัดการที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา 4 คนขึ้นไป
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพื่อลดภาระการประชุม
นี่คือเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่จะช่วยลดการประชุมที่ไม่จำเป็น
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดแบบครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน)
อันดับแรกในรายการคือที่โปรดปรานภายในองค์กร:ClickUp
การประชุมกลายเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อเอกสารและความรู้ถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่แยกจากกัน ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน รวบรวมงานและการสื่อสารทางธุรกิจทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ช่วยให้การทำงานร่วมกันทั้งแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัสเป็นเรื่องง่าย
นี่คือวิธีที่ClickUp สำหรับทีมระยะไกลช่วยลดภาระการประชุมที่มากเกินไป
รวมการสื่อสารและการดำเนินการให้เป็นหนึ่งเดียวด้วย ClickUp Chat และ ClickUp Docs
การทำงานร่วมกันในทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วย Docs และ Chat ของ ClickUp ซึ่งเชื่อมโยงงาน เอกสาร และการสนทนาเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ นั่นหมายความว่าทีมของคุณจะมีบริบทครบถ้วนของงานที่ต้องทำอยู่เสมอ และไม่ต้องสลับหน้าจอไปมาเพียงเพื่อสื่อสาร
การให้ข้อเสนอแนะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็นและการกล่าวถึง @ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องมีการประชุมเพื่อทบทวนเช่นกัน
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยClickUp Chatเพื่อจัดการกับปัญหาการประชุมมากเกินไป:
- อัปเดตทุกคนแบบอะซิงโครนัส: แชร์ประกาศสำคัญ, การอัปเดต, หรือการสนทนาต่างๆ เป็น โพสต์ เพื่อให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลตามจังหวะของตนเอง—ไม่ต้องรีบตอบกลับทันที
- ทำให้รายการที่ต้องดำเนินการไม่สามารถมองข้ามได้: เปลี่ยนความคิดเห็นใด ๆ ให้เป็นงานที่ติดตามได้ด้วยการติดตามผล (FollowUps) ทันที เพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่ต้องส่งมอบและกำหนดเวลาโดยไม่ต้องมีการประชุม
- ข้ามการประชุมติดตามผลที่ไม่จำเป็น: ทำการโทรเสียงและวิดีโออย่างรวดเร็วด้วยSyncUps ซึ่งสามารถบันทึกและเข้าถึงได้ใน Clips Hub พร้อมบทถอดความและสรุปที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานและโครงการ
เอกสาร ClickUp Docsเป็นเอกสารที่มีชีวิตซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการของคุณ คุณสามารถฝังรายการงาน, กำหนดความคิดเห็น, ให้เพื่อนร่วมงานแก้ไขเอกสารพร้อมกัน, และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องออกจากเอกสารเลย เมื่อมีการอัปเดตเกิดขึ้น คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแบบเรียลไทม์
เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยลดความพยายาม และ Docs Hub ที่สามารถค้นหาได้ช่วยให้คุณค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทันที
บันทึกวิดีโอสำหรับการอัปเดตแบบอะซิงโครนัสด้วย ClickUp Clips
เมื่ออธิบายกระบวนการหรือแก้ไขปัญหา คลิปวิดีโอสั้น ๆ ด้วยClickUp Clipsทำงานได้ดีกว่าการประชุมอย่างมาก
บันทึกหน้าจอ เสียง หรือเว็บแคมของคุณจากทุกที่ที่คุณทำงาน เพิ่มคำอธิบายประกอบขณะบันทึก และแชร์การบันทึกได้ทันทีเป็นความคิดเห็นหรือลิงก์งาน
ตัวอย่างเช่น หากหัวหน้าทีมต้องการอธิบายขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน พวกเขาสามารถบันทึกคลิปสั้น ๆ อัปโหลดไปยังงานที่เกี่ยวข้อง และให้เพื่อนร่วมทีมรับชมได้ตามสะดวก ไม่จำเป็นต้องมีการประชุมด่วน 20 นาที
ให้ ClickUp Brain จัดการการติดตามและบริบท
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวแพลตฟอร์ม จะสแกนงาน เอกสาร และการสนทนาเพื่อดึงบริบทที่เกี่ยวข้องขึ้นมา แนะนำการดำเนินการ และสร้างสรุปโดยทันที นอกจากนี้ยังสามารถระบุการพึ่งพาและอุปสรรค และแนะนำขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ
นั่นหมายถึงการซิงค์น้อยลงสำหรับการอัปเดตและการนัดหมาย
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของคุณถามในแชทว่า "ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนไหนของการออกแบบแอปมือถือใหม่?"
ClickUp Brain สรุปสถานะของโครงการทันที—การออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้อเสนอแนะที่รออยู่ และอุปสรรค—โดยดึงข้อมูลจากงานและเอกสารที่เชื่อมโยง ผู้จัดการโครงการได้รับการอัปเดตที่สร้างโดย AI ทันที และทีมสามารถข้ามการประชุมซิงค์ 30 นาทีไปได้อีกครั้ง
ทำให้การจดบันทึกการประชุมเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp AI Notetaker
หากคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการประชุมได้ อย่างน้อยก็ให้หลีกเลี่ยงการจดบันทึกClickUp AI Notetakerจะเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet หรือ Teams ของคุณโดยอัตโนมัติ ถอดความทุกอย่างแบบเรียลไทม์ (พร้อมเวลาที่สามารถคลิกได้) และเปลี่ยนประเด็นสำคัญให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
มันเชื่อมโยงบันทึกเหล่านั้นโดยตรงไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ การติดตามผล การตัดสินใจ และอุปสรรคจะไม่สูญหายไปในประวัติการแชทหรือบันทึกบนกระดาษ
วิดีโอนี้จะแสดงพลังพิเศษของ ClickUp AI Notetakerให้คุณดู 👇
ให้ตัวแทน AI ทำงานหนักแทนคุณ
ClickUp's AI Agentsทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ คอยตรวจสอบโครงการ งาน และสิ่งที่ต้องพึ่งพาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
พวกเขาจัดการการอัปเดตตามปกติ เช่น รายงานประจำวันและรายสัปดาห์ การประชุมแบบยืนที่สร้างโดย AI และสรุปความคืบหน้าอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาจากการสนทนาที่ไม่จำเป็น ตัวแทนยังสามารถแจ้งเตือนความเสี่ยง จัดสรรงานใหม่ หรือกระตุ้นการติดตามผลเมื่อพบความล่าช้าแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบทุกปฏิทินของคุณ: จัดระเบียบงาน กิจกรรม และการประชุมทั้งหมดของคุณในปฏิทิน ClickUpที่ชาญฉลาดซึ่งซิงค์อัตโนมัติกับ Google และ Outlook
- เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้เป็นการกระทำทันที: ใช้ClickUp Assign Commentsเพื่อเพิ่มความคิดเห็นและแปลงเป็นงาน เมื่องานเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถแก้ไขความคิดเห็นเหล่านี้ได้
- ขจัดความวุ่นวายในการประสานงาน: ให้ClickUp Task Dependencies กำหนดลำดับงานตามความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของคุณ
- มองเห็นความคืบหน้าแบบเรียลไทม์: ติดตามความคืบหน้า, ความเชื่อมโยง, ปริมาณงาน, และอุปสรรคในจุดเดียวด้วยClickUp Dashboards
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม: รวมศูนย์การอัปเดตและลดการสลับบริบทระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Workspace, Microsoft Teams, Zoom และแอปอื่นๆ อีกหลายร้อยแอปโดยใช้การผสานการทำงานของ ClickUp
- เทมเพลตสำเร็จรูป: เพียงนำวาระการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคุณมาใส่ในเทมเพลต เช่นเทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUp,เทมเพลตวาระการประชุมของ ClickUp เป็นต้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ของผู้ใช้ G2สรุปประโยชน์ของ ClickUp ไว้ดังนี้:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่นของมัน ฉันสามารถตั้งค่าได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รายการงานง่ายๆ หรือการสร้างขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดพร้อมระบบอัตโนมัติ การพึ่งพา และแดชบอร์ด มันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว—โครงการ เอกสาร การสื่อสาร และแม้แต่การติดตามเวลา—ทำให้ฉันไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายๆ อย่าง...
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่นของมัน ฉันสามารถตั้งค่าได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รายการงานง่ายๆ หรือการสร้างขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดพร้อมระบบอัตโนมัติ การพึ่งพา และแดชบอร์ด มันเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว—ทั้งโครงการ เอกสาร การสื่อสาร และการติดตามเวลา—ทำให้ฉันไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายๆ ตัว...
📮 ClickUp Insight: ข้อมูลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของ ClickUp ชี้ให้เห็นว่าเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมทั้งหมด (46%) มีผู้เข้าร่วมเพียง 1-3 คนเท่านั้น แม้ว่าการประชุมขนาดเล็กอาจมีความมุ่งเน้นมากขึ้น แต่การใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดการประชุมที่ไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองได้
ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายในภารกิจของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มบริบทได้โดยตรงภายในภารกิจ แบ่งปันข้อความเสียงสั้น ๆ หรือบันทึกวิดีโออัปเดตด้วย ClickUp Clips—ช่วยให้ทีมประหยัดเวลาอันมีค่าในขณะที่ยังคงมีการสนทนาที่สำคัญเกิดขึ้น—โดยไม่ต้องเสียเวลา!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง Trinetrix พบว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50% ด้วย ClickUp
📚 อ่านเพิ่มเติม: การทำงานแบบอะซิงโครนัสเปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมกันอย่างไร
2. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารที่ยืดหยุ่นและการติดตามโครงการที่มีน้ำหนักเบา)
Notion เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลแบบครบวงจรที่ใช้โดยบุคคลและทีมต่างๆ ซึ่งรวมการจดบันทึก การจัดการโครงการ และการจัดการความรู้เข้าไว้ด้วยกัน
มันช่วยลดความถี่ของการประชุมในฐานะเครื่องมือของ PM ได้หลายวิธี โดยเริ่มจากการแบ่งปันบริบทผ่านวิกิของทีม
สำหรับแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ เทมเพลตเช่น Company Wiki และ Team Workspace จะมีประโยชน์ สมาชิกใหม่สามารถอ้างอิงเอกสารเหล่านี้เพื่อทราบเกี่ยวกับกระบวนการประชุมของบริษัทและวันที่ไม่มีการประชุม
กระดานคัมบังช่วยให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าใครกำลังทำอะไรและอะไรคือขั้นตอนถัดไป ผู้จัดการสามารถตรวจสอบความคืบหน้าแบบไม่พร้อมกันและกำหนดเวลาการประชุมเฉพาะเมื่อมีปัญหาที่ขัดขวางเท่านั้น
หากคุณจำเป็นต้องเข้าร่วมการประชุม Notion AI สามารถถอดความบันทึกการประชุม สร้างสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และให้ประวัติการประชุมที่สามารถค้นหาได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มบริบทให้กับบันทึกการประชุม ร่างสรุป หรือตอบคำถามว่า "ทำไมถึงมีการตัดสินใจเช่นนี้?" ได้ทันทีจากเอกสารของคุณ เพื่อลดการประชุมที่ต้องโต้ตอบกลับไปกลับมา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองเพื่อจัดการโครงการเฉพาะ งาน หรืองานย่อย
- เขียนสรุปโครงการ, ติดตามการประชุม, และสร้างการเข้าถึงเอกสารลับของคุณแบบกำหนดเองด้วย Notion AI
- สลับระหว่างโมเดล AI หลายตัวพร้อมผู้ช่วย AI ในตัว ChatGPT และ Claude Sonet 4
- แยกย่อยโครงการที่ซับซ้อนด้วยการสร้าง 'ลำดับชั้น' ด้วยหน้า, หน้าย่อย, งาน, และงานย่อย
- เชื่อมโยงฐานข้อมูลสำหรับงาน, บันทึก, และเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Notion
- ต่างจากเครื่องมือที่มีการรายงานสถานะอัตโนมัติหรือการแจ้งเตือนในตัว Notion พึ่งพาการดูแลรักษาด้วยมือเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากสมาชิกในทีมหยุดบันทึกการตัดสินใจหรืออัปเดตงาน บริบทที่แชร์กันจะพังทลายอย่างรวดเร็ว
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวถึง Notion:
ฉันชอบที่ Notion รวมบันทึก งาน และการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียว ทำให้ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ฟีเจอร์ AI มีประโยชน์มากในการสรุปบันทึกการประชุม ร่างเนื้อหา และปรับคำพูดอย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและทำให้พื้นที่ทำงานของฉันเป็นระเบียบมากขึ้น...
ฉันชอบที่ Notion รวมบันทึก งาน และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียว ทำให้ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ ฟีเจอร์ AI มีประโยชน์มากในการสรุปบันทึกการประชุม ร่างเนื้อหา และปรับคำพูดอย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและทำให้พื้นที่ทำงานของฉันเป็นระเบียบมากขึ้น...
📚 อ่านเพิ่มเติม: Notion vs. ClickUp: เครื่องมือจัดการเอกสารที่ดีที่สุด
👀 คุณรู้หรือไม่? หลายคนในปัจจุบันต้องเผชิญกับอาการกลุ่มอาการหลังการประชุม
การประชุมมักต้องการความมุ่งมั่นอย่างเข้มข้น การทำหลายอย่างพร้อมกัน และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การประชุมกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนพรีฟรอนทัลคอร์เท็กซ์ ซึ่งรับผิดชอบต่อการวางแผนและการตัดสินใจ
การมีภาระงานมากเกินไปจะนำไปสู่ความเหนื่อยล้าทางความคิด ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของความมีสมาธิลดลงและการคิดวิเคราะห์ที่บกพร่องหลังจากประชุมเสร็จสิ้นจำเป็นต้องมีเวลาพักเพื่อให้สมองได้ฟื้นฟูและคืนทรัพยากรทางความคิดหลังจากมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
⭐ โบนัส: แม้แต่ทีมที่มีความไม่สอดคล้องกันมากที่สุดก็ยังต้องการแบ่งปันไอเดียหรืออัปเดตอย่างรวดเร็ว—และนี่คือจุดที่ClickUp Brain MAX's Talk-to-Textโดดเด่น
แทนที่จะนัดการซิงค์อย่างรวดเร็วเพียงเพื่ออธิบายบางอย่าง คุณสามารถพูดความคิดของคุณออกมาดัง ๆ และ Brain Max จะแปลงเป็นข้อความที่มีโครงสร้างและแก้ไขได้ภายในงานหรือเอกสารทันที
มันจับน้ำเสียง เจตนา และบริบทสำคัญได้อย่างแม่นยำ ทำให้ "การประชุมย่อย" ของคุณเกิดขึ้นแบบอะซิงโครนัส ไม่ว่าจะเป็นการสรุปข้อความเสียงเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ หรือร่างเอกสารติดตามผลจากความคิดสั้น ๆ Talk-to-Text ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเพิ่มตารางเวลาใหม่ในปฏิทิน
3. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่มีโครงสร้างและการประสานงานในทีม)
แม้ว่า Asana จะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI แต่ก็มีวิธีช่วยลดภาระงานจากการประชุมในรูปแบบอื่น ๆ
ในฐานะซอฟต์แวร์สำหรับจัดการปริมาณงานและโครงการ Asana ช่วยสร้างความชัดเจนร่วมกันเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนถัดไป—ซึ่งโดยปกติแล้วมักต้องมีการประชุมเพื่อซิงค์ข้อมูลยืนยัน
ทุกโครงการใน Asana กลายเป็นพื้นที่ทำงานที่โปร่งใส ซึ่งงาน, ผู้รับผิดชอบ, และกำหนดเวลาสามารถมองเห็นได้โดยทุกคน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องประชุมเพียงเพื่อ "ตรวจสอบความคืบหน้า" หน้าจอ "งานของฉัน" และ "ไทม์ไลน์" ทำให้การพึ่งพาและอุปสรรคชัดเจนโดยไม่ต้องมีการอัปเดตทางวาจา
แดชบอร์ดเป้าหมาย, พอร์ตโฟลิโอ, และปริมาณงานในเครื่องมือจัดการปริมาณงานนี้ช่วยให้ผู้จัดการติดตามผลลัพธ์ได้อย่างไม่พร้อมกัน ขณะที่ความคิดเห็น, ไฟล์แนบ, หรือรายงานสถานะช่วยให้การอัปเดตอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการประชุม
เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเกิดขึ้นจริง Asana มีเทมเพลตวาระการประชุมและการติดตามผลหลังการประชุมเพื่อวางแผนหัวข้อ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
ด้วยการผสานการทำงานกับ Slack, Google Calendar และ Zoom การอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงงานจะซิงค์โดยอัตโนมัติ ทำให้การสื่อสารอยู่ในบริบทเดิมซึ่งเป็นความท้าทายด้านการสื่อสารในที่ทำงานที่ใหญ่ที่สุด แทนที่จะต้องพึ่งพาการประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อให้ทุกคนเห็นพ้องกัน Asana ทำให้การประสานงานในทีมมองเห็นได้ชัดเจน
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ให้เพื่อนร่วมงาน AI มอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ดำเนินการ และส่งมอบผลลัพธ์พร้อมบริบทที่ครบถ้วนของงานของคุณ
- สร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด และตั้งค่ากฎด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการเพื่อทำให้กระบวนการทำงานประจำเป็นอัตโนมัติ
- เชื่อมโยงเป้าหมายทั่วทั้งบริษัทเข้ากับงานประจำวันของคุณ และดูว่าทุกการดำเนินการส่งเสริมวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างไร
- สร้างแผนการจัดสรรบุคลากรระยะยาว และใช้มุมมองปริมาณงานเพื่อดูว่าใครมีภาระงานน้อยเกินไปหรือมากเกินไปเพื่อการวางแผนกำลังการผลิตที่ดีที่สุด
- ใช้สตูดิโอ AI เพื่อออกแบบขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับการติดตามคำขอ การจัดการแคมเปญ และอื่นๆ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ขาดวิดีโอแบบอะซิงโครนัสในตัว, ข้อความเสียง และเครื่องมือ AI สำหรับการประชุม คุณจำเป็นต้องหันไปใช้ Slack หรืออีเมลเพื่อดูบริบท ซึ่งนำไปสู่การสื่อสารที่กระจัดกระจายและการประชุมเพื่อซิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ Asana
- ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (12,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวถึง Asana:
Asana เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและงานที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดระเบียบงาน ปรับปรุงการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย มุมมองโครงการที่หลากหลาย และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง
Asana เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและงานที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดระเบียบงาน ปรับปรุงการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย มุมมองโครงการที่หลากหลาย และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดการประชุมที่ดีที่สุดเพื่อขจัดความวุ่นวายในปฏิทิน
การกล่าวถึงที่น่าสนใจอื่น ๆ
นี่คือเครื่องมือ PM อื่น ๆ ที่ช่วยลดภาระการประชุมในบางวิธี และช่วยให้คุณสามารถวางแผนวันทำงานของคุณได้ดีขึ้น:
- Basecamp: แทนที่การประชุมสแตนด์อัพประจำวันด้วยการเช็คอินแบบเขียนและกระดานข้อความแบบยาวที่ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลอัปเดตแบบอะซิงโครนัส ฟีเจอร์ Automatic Check-ins จะแจ้งเตือนให้เพื่อนร่วมทีมแชร์ความคืบหน้าหรืออุปสรรคที่พบ กระทู้ข้อความที่รวมศูนย์และศูนย์กลางโครงการช่วยลดการประชุมประเภท "สถานะเป็นอย่างไรบ้าง?"
- Slack: ช่องทางต่างๆ จัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อหรือโครงการ ลดความจำเป็นในการซิงค์ข้อมูลซ้ำๆ Slack Canvas เก็บเอกสารสำคัญและการตัดสินใจต่างๆ ไว้ในที่เดียว พร้อมสรุปโดย AI ที่เน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด ฟีเจอร์ Huddles ช่วยให้คุณเช็คความคืบงานด้วยเสียงอย่างรวดเร็วเมื่อไม่จำเป็นต้องจัดประชุมเต็มรูปแบบ
- Microsoft Teams: ด้วย Copilot Teams จะสรุปบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ เน้นขั้นตอนถัดไป และร่างการติดตามผล เครื่องมือกำหนดเวลาที่ผสานรวมช่วยป้องกันไม่ให้ปฏิทินแน่นเกินไป ในขณะที่ช่องและไฟล์ที่ใช้ร่วมกันช่วยให้การสื่อสารเป็นแบบอะซิงโครนัส
- Google Workspace: รวม Docs, Sheets และ Chat เข้าด้วยกันเป็นกระบวนการทำงานแบบอะซิงโครนัสเดียว Gemini, AI ที่ฝังอยู่ในตัวของ Google, ช่วยร่างสรุป สร้างวาระการประชุม และทำเครื่องหมายรายการที่ต้องดำเนินการ ฟีเจอร์ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันและการแสดงความคิดเห็นทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบการอัปเดตโดยไม่ต้องซิงค์แบบเรียลไทม์
- Zoom: AI Companion บันทึก ถอดความ และสรุปการประชุมเพื่อให้คุณสามารถข้ามการประชุมที่ไม่จำเป็นได้ ฟีเจอร์ Smart Chapters และ Highlights จะเปลี่ยนการบันทึกให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถค้นหาได้ ทำให้การประชุมติดตามผลไม่จำเป็นอีกต่อไป
- ทีมโอ'คล็อก: ออกแบบมาสำหรับทีมที่มีความคล่องตัว โดยอัตโนมัติการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน การทบทวนการวิ่ง และการเช็คอินของทีม ฟีเจอร์ Async Stand-up และ Meeting Timer ช่วยให้การประชุมสั้น กระชับ มีโครงสร้าง และมักจะเป็นทางเลือก
- ผู้ส่งสารของทีม: ผสานการแชท การแชร์ไฟล์ และการจัดการงานไว้ในที่ทำงานเดียว AI-powered Smart Replies และ Message Summaries ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแม้จะทำงานแบบไม่พร้อมกัน ด้วยการผสานวิดีโอและการแท็กงาน การสนทนาจะกลายเป็นงานที่ต้องส่งมอบได้โดยไม่ต้องมีการซิงค์ข้อมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุด
💡 ตัวอย่างกรณีศึกษา: Shopifyตัดสินใจยุติปัญหาการประชุมที่แออัดในปฏิทินโดยการยกเลิกการประชุมประจำที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่สามคนขึ้นไปทั้งหมด และกำหนด "วันพุธปลอดการประชุม" ซึ่งช่วยลดจำนวนการประชุมลงได้ประมาณ 12,000 ครั้ง หรือเทียบเท่ากับ เวลาประชุมรวมกันทั้งหมด 36 ปี
หากคุณต้องการสนับสนุนการไม่มีวันประชุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีม นี่คือขั้นตอนที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้น:
- เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ: เริ่มต้นด้วยหนึ่งวันทุกสองสัปดาห์ เมื่อทีมเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ให้ปรับเป็นรายสัปดาห์
- กำหนดความคาดหวังให้ชัดเจน: สื่อสารถึงความหมายของ "ไม่ประชุม" ว่าหมายถึง ไม่มีการประสานงานภายใน—แต่ยังสามารถรับสายด่วนจากภายนอกได้
- ใช้การอัปเดตแบบอะซิงโครนัสแทน: แทนที่การเช็คอินเหล่านั้นด้วยคลิป ClickUp, การอัปเดต Notion หรือรายงานสถานะ Asana
- ทำให้เป็นวัฒนธรรม ไม่ใช่การแสดง: ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมนั้น โดยต่อต้านความอยากแอบแทรก "การพูดคุยสั้นๆ"
- วัดผลกระทบ: ติดตามผลลัพธ์หรือชั่วโมงการทำงานเชิงลึกก่อนและหลัง แสดงผลลัพธ์เพื่อช่วยรักษาการดำเนินนโยบาย
📚 อ่านเพิ่มเติม:โปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรี ไม่มีลายน้ำ
ทำไมการลดภาระการประชุมจึงสำคัญ?
มีงานวิจัยมากพอและมากกว่านั้นเพื่อพิสูจน์ผลกระทบของการประชุมที่มากเกินไป 👇
- อาการเมาค้างจากการประชุม:พนักงานกว่า 90%รายงานว่าประสบปัญหาสมาธิลดลง ขาดแรงจูงใจ หรือประสิทธิภาพในการทำงานหลังจากเข้าร่วมประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ การประชุมประจำวันส่วนใหญ่สามารถเปลี่ยนเป็นอีเมล ข้อความ หรือการโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดาย
- ความเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoom:การประชุมทางวิดีโอเป็นเวลานานอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟ ซึ่งมีลักษณะอาการเหนื่อยล้าและความเครียด การประชุมวิดีโอเหล่านี้ หากยืดเยื้อเป็นเวลานาน ยังอาจส่งผลเสียต่อสายตาเนื่องจากการจ้องหน้าจอมากเกินไป
- ผลกระทบต่อสุขภาพจิตและร่างกาย: การประชุมที่มากเกินไปทำให้เกิดความวิตกกังวล ความเครียด และขวัญกำลังใจที่ลดลงในหมู่พนักงาน นอกจากนี้ยังลดการเคลื่อนไหว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุม
- กลุ่มอาการเบื่อหน่ายจากการทำงาน: พนักงานส่วนใหญ่ไม่สามารถทำงานที่มีความหมายได้เนื่องจากมีการประชุมมากเกินไป ซึ่งมักนำไปสู่กลุ่มอาการเบื่อหน่ายจากการทำงาน ซึ่งเป็นภาวะทางจิตวิทยาที่มีลักษณะของการขาดการกระตุ้นและความไม่พึงพอใจในด้านอาชีพ
- ความไม่พอใจของพนักงาน: การประชุมที่มากเกินไปอาจนำไปสู่การขาดความผูกพันและความพึงพอใจในงานที่ลดลง ซึ่งอาจกระตุ้นให้พนักงานลาออกหรือทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความท้าทายทางองค์กรในสถานประกอบการของคุณ
⚒️ เคล็ดลับด่วน: หากการประชุมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ AI ช่วยคุณนี่คือวิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม:
- ใช้ผู้ช่วยจดบันทึก AI แบบบูรณาการ: เลือกเครื่องมือที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ (เช่น ClickUp Brain) เพื่อให้บันทึกการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการซิงค์กับงานโดยอัตโนมัติทันที
- บันทึกอย่างเลือกสรร: ให้ AI เข้าร่วมการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือการประชุมเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างคลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้โดยไม่รบกวนพื้นที่ทำงานของคุณ
- แท็กและเชื่อมโยงสรุปของคุณ: เชื่อมโยงบันทึกที่สร้างโดย AI เข้ากับบอร์ดโครงการ เอกสาร หรือแดชบอร์ด เพื่อให้ได้บริบทการประชุมครบถ้วนในที่เดียว
- ตรวจสอบ อย่าเขียนใหม่: ให้ AI จัดการงานหนัก—หน้าที่ของคุณคืออ่านผ่าน อนุมัติ และมอบหมายงาน
วิดีโอนี้จะแสดงวิธีการทำให้บันทึกการประชุมเป็นอัตโนมัติด้วย AI:
เคล็ดลับในการลดความเหนื่อยล้าจากการประชุมที่มากกว่าแค่เครื่องมือ
ไม่มีใครเคยบอกว่าพวกเขาชอบการประชุม แต่ถ้าคุณจำเป็นต้องมีการประชุม ให้ยึดถือกฎการประชุมต่อไปนี้:
- กำหนดวาระการประชุมให้ชัดเจน: ก่อนกำหนดการประชุม คุณควรทราบว่ามันจะมีอะไรบ้าง เพราะหากไม่มีวาระการประชุม การประชุมก็ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้น
- แชร์บันทึกการประชุมเตรียมงานล่วงหน้า: การประชุมไม่ควรใช้เวลาไปกับการอ่านงานของกันและกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม ควรแชร์บันทึก การวิเคราะห์ หรือผลงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า
- จำกัดการประชุมไว้ที่ 30 นาที: การวิจัยแสดงให้เห็นว่าความเหนื่อยล้าทางความคิดจะเกิดขึ้นหลังจาก 30-40 นาทีในการประชุมแบบยืนขึ้นในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง การรักษาช่วงเวลาให้สั้นและจำกัดเฉพาะบุคคลที่มีความสำคัญต่อวาระการประชุมจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมยังคงมีส่วนร่วม
ในคำพูดของลิซ่า เฮนเบิร์ก ผู้เขียนหนังสือ "อย่าให้การประชุมควบคุมคุณ!"
ปฏิเสธการประชุมที่ไม่มีเหตุผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ อย่าจองการประชุมเว้นแต่คุณมีประเด็นทางธุรกิจที่สำคัญที่ต้องหารือและคุณต้องการหรือจำเป็นต้องได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น การอนุมัติ หรือข้อตกลง แม้ในกรณีนั้น ให้ต้านทานความอยากที่จะเชิญทุกคนและญาติพี่น้องของพวกเขา — อย่าเสียเวลาของผู้อื่นโดยไม่จำเป็น
ปฏิเสธการประชุมที่ไม่มีเหตุผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ อย่าจองการประชุมเว้นแต่คุณมีประเด็นทางธุรกิจที่สำคัญที่ต้องหารือและคุณต้องการหรือจำเป็นต้องได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น การอนุมัติ หรือข้อตกลง แม้ในกรณีนั้น ให้ต้านทานความอยากที่จะเชิญทุกคนและญาติพี่น้องของพวกเขา — อย่าเสียเวลาของผู้อื่นโดยไม่จำเป็น
👀 คุณรู้หรือไม่? นักวิชาการชี้ให้เห็นว่าการประชุมที่มากเกินไปช่วยลดเวลาที่จิตใจล่องลอย(การคิดสร้างสรรค์แบบฉับพลัน) เจฟฟ์ เบโซส ประธานบริหารของ Amazon กล่าวว่า "ผมไม่ยึดติดกับตารางเวลาที่เคร่งครัด การประชุมของผมจะ 'ยุ่งเหยิง' เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การที่จิตใจล่องลอยเป็นอาวุธลับในประสิทธิภาพการทำงานของผม"
ลดภาระการประชุมที่มากเกินไปด้วย ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ
ความเหนื่อยล้าจากการประชุมเป็นเรื่องจริง แต่เครื่องมือสามารถช่วยได้ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบางประเภทช่วยลดความจำเป็นในการประชุมโดยการปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีม
เราได้เห็นแล้วว่าเครื่องมืออย่าง Notion, Asana และอื่นๆ สามารถช่วยลดภาระการประชุมที่มากเกินไปได้อย่างไร แต่ถ้าคุณต้องการเลือกใช้งานสักตัว เราขอแนะนำ ClickUp
ClickUp'sunified AI workspaceถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมือในทีม. คุณสมบัติเช่น Chat, Docs, และ Clips ทำให้การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันมีประสิทธิภาพ, ในขณะที่ ClickUp Brain และ AI Agents แทนที่การโทรแบบซิงค์ด้วยการอัปเดต, การตัดสินใจ, และการติดตามผลที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วย AI.
ก้าวแรกในการลดภาระการประชุมที่มากเกินไป:สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้