วิธีหลีกเลี่ยงการประชุมมากเกินไปในที่ทำงาน

"การประชุมนี้สามารถส่งอีเมลได้"
ใช่แล้ว เราทุกคนเคยอยู่ในสถานการณ์นั้น เคยบ่นเรื่องเวลาที่เสียไปกับการประชุมที่ไม่จำเป็นอีกครั้ง และแอบมองนาฬิกาอย่างลับๆ ที่จริงแล้ว งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า70% ของการประชุมทั้งหมดทำให้พนักงานไม่สามารถทำงานทั้งหมดของตนให้เสร็จได้
ข่าวร้าย: การประชุมมากเกินไปอาจทำให้ความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของพนักงานลดลง
ข่าวดี: คุณมีอำนาจควบคุมอย่างเต็มที่ในการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวนี้!
ดังนั้น มาจัดการกับปัญหาการประชุมมากเกินไปนี้ให้จบสิ้นกันเถอะ
นี่คือคู่มือของคุณในการทวงคืนเวลาของคุณด้วยการทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มชั่วโมงการทำงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้นในแต่ละวันของคุณ
การประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมที่น่าเบื่อ? ผลกระทบของการประชุมที่ไม่จำเป็น
การประชุมที่ไม่จำเป็นจำนวนมากเกินไปเป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยเกินไปในที่ทำงานสมัยใหม่ นี่คือวิธีที่มันนำไปสู่ความไม่พอใจของพนักงาน:
- ประสิทธิภาพการทำงานลดลง: ปฏิทินที่เต็มแน่นและการถูกรบกวนอย่างต่อเนื่องจากการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ส่งผลให้สมาธิขาดหาย สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ และทำให้คุณไม่สามารถลงลึกในการทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างเต็มที่
- ความท้าทายด้านการสื่อสาร: แม้ว่าการสื่อสารจะเป็นหัวใจสำคัญของวัตถุประสงค์ในการประชุมใด ๆ แต่การจัดประชุมมากเกินไปกลับส่งผลตรงกันข้าม การประชุมที่มากเกินไปจะขัดขวางการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความเข้าใจผิด การสื่อสารคลาดเคลื่อน และความล่าช้า
- ข้อมูลล้นเกิน: การประชุมอาจพยายามทำ (หรือพูดคุย) มากเกินไปในเวลาที่จำกัด การมีประชุมมากเกินไปยิ่งทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้น ชุดของการประชุมที่ไม่มีการหยุดพักและข้อมูลจำนวนมากทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมยากที่จะจดจำประเด็นสำคัญและรายละเอียดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- ความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกกดทับ: การประชุมอย่างเป็นทางการอาจผลักดันให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามกรอบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด การประชุมมากเกินไปยังอาจนำไปสู่การบริหารงานแบบจู้จี้และขาดความไว้วางใจ ซึ่งส่งผลให้สมาชิกในทีมสูญเสียความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการระดมความคิด ส่งผลต่อนวัตกรรมในองค์กร
- ทรัพยากรที่สูญเปล่า: การประชุมที่มากเกินไปเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรหลายด้าน ประการแรก พนักงานต้องกันเวลาในปฏิทินและพร้อมอยู่ตลอดระยะเวลาการประชุม ประการถัดไป มันเป็นการเสียเวลาและความพยายามในการจัดตารางประชุมดังกล่าว สุดท้าย การลดชั่วโมงการทำงานของมนุษย์เป็นการสูญเสียทรัพยากรทางการเงิน
- การขาดความผูกพันของพนักงาน: ยอมรับกันเถอะว่าไม่มีใครที่รู้สึกตื่นเต้นกับการเข้าร่วมประชุมติดต่อกันอย่างแน่นอน มันทำให้รู้สึกหนักหน่วงและนำไปสู่ความเหนื่อยล้า การขาดความผูกพัน และขวัญกำลังใจที่ลดลง
วิธีตรวจสอบว่าคุณมีการประชุมมากเกินไปหรือไม่?
ซอฟต์แวร์การจัดการประชุมของคุณทำงานหนักเกินไปหรือไม่? ทีมของคุณถึงจุดอิ่มตัวของการประชุมแล้วหรือยัง? นี่คือสัญญาณบางประการที่บ่งบอกว่าคุณมีการประชุมที่จัดไว้มากเกินไป:
- ปฏิทินของคุณเต็มไปด้วยการประชุมที่ต่อเนื่องกัน ทำให้แทบไม่มีเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง
- คุณพยายามอย่างหนักในการจัดตารางเวลาทำงานและระบุช่วงเวลาที่ไม่มีสิ่งรบกวนสำหรับงานสำคัญ
- คุณพบว่าเป็นเรื่องท้าทายในการทำงานให้เสร็จหรือปฏิบัติตามกำหนดเวลาเนื่องจากมีการขัดจังหวะอย่างต่อเนื่องจากการประชุมและการติดตามงาน
- คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและเครียดมากจากปริมาณการประชุมที่มากมาย
- คุณพบว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องยากเนื่องจากการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ทำให้เกิดภาวะวิเคราะห์จนเป็นอัมพาต
- คุณมีการควบคุมเวลาส่วนตัวและการสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานน้อยมาก โดยที่การประชุมแทรกเข้ามาในชีวิตส่วนตัวของคุณ
- คุณรู้สึกว่า การประชุมเป็นการเสียเวลาโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนหรือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
วิธีหลีกเลี่ยงการประชุมมากเกินไป: เคล็ดลับและเทคนิค
ต้องการลดการประชุมที่ไม่จำเป็นหรือไม่? นี่คือคำแนะนำและเทคนิคที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้:
เปิดโอกาสให้ทุกคนเสมอ
หากคุณกำลังคิดว่า นโยบายเปิดประตูมีอะไรเกี่ยวข้องกับการลดการประชุม? คุณอาจแปลกใจที่รู้ว่า ทีมของคุณสามารถหารือได้มากเพียงใดผ่านการสนทนาที่ไม่เป็นทางการและเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
แทนที่การประชุมอย่างเป็นทางการด้วยการประชุมย่อยและการระดมความคิด เช่น การยืนประชุมหรือการประชุมกลุ่มย่อย และพนักงานของคุณจะพบวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ยังจะส่งเสริม สภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างและร่วมมือกันมากขึ้นพร้อมอิสระในการทำงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและผลผลิตที่สูงขึ้น
เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ผู้นำและผู้จัดการต้องสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซึ่งพนักงานรู้สึกสบายใจที่จะแสดงคำถามและข้อกังวลของตน แนวทางเช่นนี้จะมีผลกระทบอย่างมากในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลสำหรับองค์กรที่ยังใหม่ซึ่งไม่ได้ยึดติดกับลำดับชั้น
กำหนดการประชุมสั้น ๆ ที่มุ่งเน้นเป้าหมาย
การประชุมที่สั้นมักมีประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมมีความตั้งใจสูงสุดและจำกัดการออกนอกประเด็นที่ไม่จำเป็น แทนที่จะจัดประชุมรายสัปดาห์เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ให้กระจายการประชุมเหล่านี้ตลอดสัปดาห์เป็น ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มีความเข้มข้นของการประชุมไม่เกิน 15-20 นาที
ให้เป็นการปฏิบัติในการเตรียมตัวสำหรับการประชุมล่วงหน้า (จะกล่าวถึงเพิ่มเติมในภายหลัง) และเชิญเฉพาะผู้เข้าร่วมที่จำเป็นเท่านั้น การวางแผนการประชุมที่แม่นยำและมีกลยุทธ์เช่นนี้จะทำให้การประชุมมีความหมายมากขึ้นโดย เน้นที่รายละเอียดที่สำคัญ ลดภาระการประชุม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลา ส่วนที่เหลือสามารถดำเนินการผ่านอีเมลหรือข้อความได้
เตรียมตัวสำหรับการประชุม
ผู้จัดประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่เตรียมพร้อมเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นให้การเตรียมตัวสำหรับการประชุมเป็นนิสัย
นี่คือแนวทางทีละขั้นตอน:
- ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการประชุมและบันทึกไว้ในรูปแบบของวาระการประชุม
- สรุปวัตถุประสงค์หลักและผลลัพธ์ที่ต้องการ
- แบ่งปันวาระการประชุมดังกล่าวกับผู้เข้าร่วมล่วงหน้าและกระตุ้นให้พวกเขาตรวจสอบล่วงหน้า
การปฏิบัตินี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเตรียมตัวมาพร้อม ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
ใช้แม่แบบวาระการประชุม ClickUpเพื่อให้แน่ใจว่าหัวข้อสำคัญทั้งหมดได้รับการครอบคลุม แม่แบบนี้จะช่วยให้คุณเตรียมผู้เข้าร่วมประชุมโดยสรุปประเด็นการสนทนา รักษาลำดับขั้นตอนที่เป็นระบบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากทุกคน ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การประชุมที่มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นมากขึ้น
เริ่มต้นการประชุมด้วยวาระการประชุม
วาระการประชุมไม่ได้มีไว้เพื่อการเตรียมตัวเท่านั้น—แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำทางระหว่างการประชุมขณะดำเนินอยู่ด้วย ลองนึกถึงมันว่าเป็น รากฐานของการประชุมที่วางแผนมาอย่างดี
โดยทั่วไปแล้ว วาระการประชุมจะระบุวัตถุประสงค์หลัก ประเด็นสำคัญที่ต้องการหารือ และผลลัพธ์ที่ต้องการ คุณอาจกำหนดให้มีผู้ดำเนินการประชุมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปตามแผน ผู้ดำเนินการประชุมนี้สามารถกันเวลาล่วงหน้าสำหรับแต่ละหัวข้อในวาระการประชุม เพื่อให้แต่ละเรื่องได้รับความสนใจอย่างเหมาะสม
ผู้อำนวยความสะดวกควรจัดการ/ประสานการไหลของการสนทนาและทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วม หากจำเป็น พวกเขาสามารถมอบหมายรายการการดำเนินการให้กับผู้เข้าร่วมหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้พวกเขารู้ว่าเมื่อใดควรเข้าร่วมและเพิ่มคุณค่าให้กับการสนทนา
ผู้ดำเนินการประชุมมีบทบาทสำคัญในการทำให้สมาชิกทีมและผู้เข้าร่วมทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
ติดตามด้วยบันทึกการประชุม
วาระการประชุมคือวิสัยทัศน์ และบันทึกการประชุมคือความเป็นจริง บันทึกการประชุมทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการเก็บบันทึกข้อมูล โดยแจ้งให้ทุกคนทราบ—ตั้งแต่ผู้เข้าร่วมประชุมไปจนถึงผู้ที่ต้องพลาดการประชุม—เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและประเด็นสำคัญที่ได้จากการประชุม นอกจากนี้ บันทึกการประชุมยัง ทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางเพื่อให้คงความมุ่งเน้นและหลีกเลี่ยงการติดตามงานที่ไม่จำเป็น ลองนึกถึงบันทึกการประชุมว่าเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องหลังจากการประชุม
แชร์บันทึกการประชุมที่สามารถอ่านแบบสรุปได้ในที่เดียวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และป้องกันการเกิดข้อมูลซ้ำซ้อนหรือการหารือที่ซ้ำซ้อน ใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน มอบหมายงาน กำหนดความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของงาน และกำหนดเส้นตาย นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบบันทึกเหล่านี้เป็นระยะเพื่อระบุหัวข้อที่เกิดซ้ำหรือรูปแบบที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp มีเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าพร้อมฟิลด์ในตัวเพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ!
ใช้เทมเพลตการบันทึกการประชุมของ ClickUp เพื่อบันทึกการหารือที่สำคัญ การตัดสินใจ และขั้นตอนต่อไปในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ซึ่งช่วยลดการติดตามหลังการประชุมหรือการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเก็บข้อมูลการประชุมทั้งหมดไว้ในที่เดียว สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับงาน โครงการ และเอกสารอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของงาน
ทดลองใช้ประเภทการประชุม
เราได้กล่าวถึงไปแล้วว่าการประชุมทุกครั้งไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบการนั่งแบบดั้งเดิมเสมอไป ดังนั้น ลองพิจารณาผสมผสานรูปแบบการประชุมที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
การประชุมในโลกเสมือนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในโลกธุรกิจแล้ว การประชุมแบบยืนและการทำสปรินต์ ซึ่งนำเสนอวิธีการที่ทันสมัยในการประชุมอย่างเป็นทางการและมีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับการอัปเดตสถานะประจำวันหรือการระดมความคิด ก็สามารถทำได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ในการ จัดตารางการประชุมเดินหรือกิจกรรมสร้างทีม ที่ผสมผสานแง่มุมทางสังคมของการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มระดับพลังงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
สำรวจรูปแบบต่าง ๆ สำหรับผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน และยึดมั่นกับสิ่งที่เหมาะกับองค์กรของคุณมากที่สุด
ผสมผสานการสื่อสารแบบซิงโครนัสกับอะซิงโครนัส
การสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน หากทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นเหมือนคริปโตไนต์สำหรับปัญหาการประชุมที่มากเกินไป เมื่อคุณจัดตั้งช่องทางการสื่อสารแบบพร้อมกันและไม่พร้อมกัน คุณจะพบความต้องการในการประชุมที่น้อยลงอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUp เพื่อรับ ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะงานหรือแชร์รายงานโดยตรง ผ่านแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันClickUp Chatเหมาะสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเพราะช่วยให้คุณส่งและรับข้อความได้ตามจังหวะของคุณเอง
สร้างหัวข้อสนทนาสำหรับเรื่องเฉพาะ ใช้การตอบกลับและการกล่าวถึงเพื่อมีส่วนร่วมกับทีมของคุณ และใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์ไฟล์และการสร้างงานโดยตรงภายในแชท ศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างนี้ช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการโต้ตอบแบบเรียลไทม์
เมื่อข้อมูลไหลเวียนอย่างราบรื่นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะทำให้การถามคำถาม การให้คำแนะนำหรือการอัปเดต และการติดตามความคืบหน้า นอกเหนือจากการประชุมอย่างเป็นทางการ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
การทำเช่นนี้ช่วยประหยัดเวลาการประชุมที่มีค่า ซึ่งเพิ่มเวลาทำงานในสัปดาห์และทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าหรือซับซ้อนที่ต้องการเวลาและความสนใจของคุณ
โปรดจำไว้ว่า การผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสและซิงโครนัสขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลและรูปแบบการสื่อสารรวมถึงความต้องการของทีมคุณ ดังนั้นให้ระบุสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
ลงทุนในเทคโนโลยีการประชุม
เทคโนโลยีสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันของคนทำงานระยะไกลโดยไม่คำนึงถึงเขตเวลา หรือการจัดการปฏิทิน—มีเครื่องมือที่ช่วยให้ทำได้ดียิ่งขึ้นเสมอ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ ใช้เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการประชุมเพื่อกำหนดเวลา เชิญ และแจกจ่ายเอกสารการประชุม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้
ในทำนองเดียวกัน เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอช่วยให้สามารถสนทนาแบบเห็นหน้ากันในพื้นที่เสมือนจริงได้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการบันทึกการประชุมและสร้างบันทึกการประชุมได้อีกด้วย
นอกจากนี้เครื่องมือจัดการปริมาณงานช่วยคุณติดตามปริมาณงานของทีมและประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องนัดหมายการประชุมเพื่ออัปเดตความคืบหน้า การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เป็นต้น
หรือคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพเช่น ClickUp เพื่อทำทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจากตำแหน่งที่รวมศูนย์ได้!
กำหนดวัน "ไม่มีการประชุม"
กำหนดวันทำการใดวันหนึ่งในสัปดาห์ให้เป็นวันไม่มีประชุมเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการประชุมที่วางแผนไว้มากมาย ส่งเสริมการปฏิบัตินี้โดยบล็อกวันไม่มีประชุมในปฏิทินของคุณ และกระตุ้นให้พนักงานของคุณทำเช่นเดียวกัน
พิจารณาการนำวันปลอดการประชุมมาใช้ทั่วทั้งองค์กร เนื่องจากการจัดเวลาให้ตรงกันระหว่างทีมและแผนกต่างๆ อาจเป็นปัญหาใหญ่ในการจัดตารางเวลาสำหรับการทำงานร่วมกันข้ามสายงานหรือข้ามแผนก นอกจากนี้ยังช่วยลดแรงกดดันให้กับทีมในการเข้าร่วมประชุม เนื่องจากพวกเขาสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมได้อย่างสุภาพ
อุทิศ วันไร้ประชุม นี้ให้กับการทำงานเชิงลึก การแก้ไขปัญหา และการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้พนักงานของคุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการรบกวน
วัดประสิทธิภาพการประชุม
ไม่มีกระบวนการใดที่สมบูรณ์เว้นแต่คุณจะสรุปด้วยวงจร 'วัดและปรับปรุง' ในกรณีของการประชุม ติดตามตัวชี้วัดเช่น เวลาที่ใช้ต่อการประชุม อัตราการเข้าร่วม รายการดำเนินการที่เสร็จสิ้น และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ClickUp Tasksสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุม คุณสามารถติดตามผลลัพธ์ของการประชุมได้อย่างง่ายดาย โดยการสร้างงานแต่ละรายการสำหรับแต่ละข้อที่ต้องดำเนินการจากการประชุมและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่รับผิดชอบ ใช้สถานะงาน (ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว) เพื่อประเมินอัตราการเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งทีมของคุณทำงานเสร็จมากเท่าไร การประชุมของคุณก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
จับและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อค้นหาจุดที่สามารถปรับปรุงได้ ทำซ้ำการปรับปรุงที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเช่นนี้ และคุณจะสังเกตเห็นการใช้เวลาตามกำหนดการและผลลัพธ์ของการประชุมที่ดีขึ้น
สร้างแม่แบบแห่งความสำเร็จ
หากรูปแบบการประชุมใด ๆ ที่เหมาะกับคุณและทีมของคุณ ให้ดำเนินการต่อไป มาตรฐานรูปแบบการประชุม, ระเบียบวาระการประชุม, บันทึกการประชุม หรือรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อทำให้กระบวนการวางแผนและดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น สร้างเทมเพลตสำหรับข้อมูลการประชุมที่พบบ่อย เช่นเทมเพลตสำหรับบันทึกการประชุม, การประชุมแบบสแตนด์อัพ, การอัปเดต, และการระดมความคิด
การปฏิบัติตามโครงสร้างที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการเตรียม สำหรับการประชุม. มันทำให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียดได้รับการครอบคลุม และช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น. การสร้างแบบแผนเช่นนี้จะทำให้การประชุมของคุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้นอย่างคาดการณ์ได้.
ClickUp: คู่มือสู่การประชุมที่มีประสิทธิภาพ
ClickUp คือศูนย์รวมครบวงจรสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของคุณ เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างทีมที่มีศักยภาพสูง สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงและลดการประชุมลง ClickUp บรรลุเป้าหมายนี้ด้วยการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการโครงการ การจัดระเบียบงาน และการสื่อสารทั้งแบบเรียลไทม์และแบบไม่เรียลไทม์
นี่คือคุณสมบัติของ ClickUp ที่สามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงการประชุมที่ไม่จำเป็น:
- มุมมองปฏิทิน ClickUp: มองเห็นตารางการประชุมของทีมคุณอย่างชัดเจน ระบุความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และบล็อกวันที่ไม่มีการประชุมบนปฏิทินแบบโต้ตอบ
- มุมมองแชท ClickUp: อำนวยความสะดวกในการสนทนาแบบเรียลไทม์ภายในงานหรือโครงการเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ การชี้แจง และการอัปเดตทันที
- ClickUp Notepad: จัดระเบียบความคิดและเอกสาร และแชร์แบบไม่พร้อมกันกับทีมของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจำนวนการประชุมหารือแบบเรียลไทม์
- ClickUp Whiteboards: ร่วมมือกับทีมของคุณในพื้นที่ที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งคุณสามารถวางแผนโครงการ แลกเปลี่ยนความคิด และตัดสินใจได้อย่างชัดเจน
- แผนผังความคิด ClickUp: ข้ามการสนทนาที่ยืดเยื้อแบบพบหน้าและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงความสามัคคีในทีม
- ClickUp Docs: รวมเอกสารการประชุม (บันทึก, วาระการประชุม, ฯลฯ) และแบ่งปันข้อมูลได้อย่างราบรื่นในขณะที่ยังคงควบคุมการเข้าถึงและประวัติเวอร์ชัน
- ClickUp Brain: บล็อกตารางประชุม, อัตโนมัติการเชิญ, สร้างสรุปการประชุม, แปลบันทึกการประชุม, และอีกมากมายด้วย ClickUp Brain
- การติดตามเวลาด้วย ClickUp: ติดตามเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการประชุมเพื่อระบุวิธีเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการเวลา
และก่อนที่คุณจะลืม คุณยังได้รับเทมเพลต ClickUpที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น เช่น การเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม แผนโครงการ ฯลฯ ที่จริงแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีด้วยเทมเพลตต่อไปนี้:
เทมเพลตติดตามการประชุมของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามรายละเอียดการประชุม การตัดสินใจ หรือรายการที่ต้องดำเนินการ พร้อมมอบหมายความรับผิดชอบและรักษาความรับผิดชอบเพื่อลดความจำเป็นในการประชุมติดตามผล ใช้เทมเพลตนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบ อำนวยความสะดวกในการติดตามความก้าวหน้า นำเสนอสรุปการประชุมที่ชัดเจน และทำให้การจดบันทึกและการทบทวนง่ายขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลและสอดคล้องกัน
การประชุม ที่สำคัญเท่านั้น เป็นไปได้แล้วด้วย ClickUp
การประชุมมากเกินไปเป็นสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงาน. การประชุมมากเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรม, ลดขวัญกำลังใจของพนักงาน, และสิ้นเปลืองทรัพยากรของบริษัท. บางกลยุทธ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น เช่น การกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน, การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม, และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ, สามารถช่วยลดผลกระทบเชิงลบของการประชุมมากเกินไปได้อย่างมีนัยสำคัญ.
แทนที่จะจัดการงานและการประชุมของคุณผ่านเครื่องมือ แพลตฟอร์ม และระบบต่างๆ ที่แยกจากกัน ลองใช้โซลูชันแบบครบวงจร—ClickUp
ด้วยชุดคุณสมบัติที่น่าทึ่งของ ClickUp คุณจะพบว่าการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ทำให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถใช้เวลาในการทำงานที่ต้องการความสนใจและมารวมตัวกันเมื่อจำเป็น
กู้คืนเวลาของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ.ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
การประชุมกี่ครั้งต่อวันที่ถือว่ามากเกินไป?
น่าเสียดายที่ไม่มีคำตอบเดียวที่เหมาะกับทุกคนสำหรับคำถามนี้ ตัวเลขอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดทีม บทบาทและความรับผิดชอบ และวัฒนธรรมองค์กรของคุณ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วควรจัดตารางประชุมในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้เวลาดังกล่าวถูกใช้ไปกับงานที่สำคัญที่สุดของคุณอย่างเต็มที่
การประชุมกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นการเสียเวลา?
แม้ว่าจะไม่มีสถิติที่ชัดเจน แต่พนักงานมักบ่นว่าการประชุมบางส่วนไม่มีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะนำว่าคุณควรจำกัดเวลาในการประชุมให้ไม่เกิน20% ของชั่วโมงทำงานทั้งหมดของคุณ
ฉันจะจำกัดจำนวนการประชุมได้อย่างไร?
คุณสามารถจำกัดจำนวนการประชุมได้โดย:
- การประเมินความจำเป็นของการประชุม
- การรวมการประชุม
- การกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน
- การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม
- การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
- ตามตารางเวลาวันไม่มีการประชุม
- การติดตามประสิทธิผลของการประชุม