กลุ่มอาการฟื้นตัวจากการประชุม: กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ตามการศึกษาของ Gitnux พบว่า84.44% ของพนักงานในสหรัฐอเมริกาเผชิญกับการถูกรบกวนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาเหตุหลักที่ทำให้การทำงานสะดุดไม่ได้เป็นเพียงการแจ้งเตือนดิจิทัลเท่านั้น แต่เป็นการประชุมที่จัดไม่ดี
เมื่อการประชุมไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เสียเวลาเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "กลุ่มอาการฟื้นฟูจากการประชุม" (Meeting Recovery Syndrome หรือ MRS) กลุ่มอาการนี้สามารถบั่นทอนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความเหนื่อยล้าและความเครียดของพนักงาน ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จของทีม
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงคำนิยามและวิทยาศาสตร์เบื้องหลัง MRS แนะนำกลยุทธ์และเครื่องมือชั้นนำเพื่อลดผลกระทบของกลุ่มอาการนี้ และอภิปรายว่า ClickUp เปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมของคุณจัดการประชุมอย่างไร
มาเริ่มกันเลย
อะไรคือกลุ่มอาการฟื้นตัวจากการประชุม?
กลุ่มอาการฟื้นตัวหลังการประชุม (MRS) คือภาวะที่พนักงานรู้สึกเหนื่อยล้าและมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงหลังจากเข้าร่วมการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการประชุมเหล่านั้นไม่มีประสิทธิผล สร้างความเครียด หรือมีระยะเวลานานเกินไป
เกือบสองในสามของพนักงานประสบปัญหาในการหาเวลาและพลังงานเพื่อทำงานของตน เนื่องจากมีการประชุมมากเกินไป นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของพลวัตในที่ทำงานในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 การมีส่วนร่วมของพนักงานเฉลี่ยในการประชุมทีมและการโทรเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าทุกสัปดาห์ การเพิ่มขึ้นนี้มักทำให้ไม่มีโอกาสเหลือสำหรับการสร้างนวัตกรรมหรือเวลาในการคิดค้นไอเดียธุรกิจใหม่ ๆ
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบพบหน้า แบบทางไกลหรือแบบผสมผสาน MRS สามารถใช้เวลาได้นานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุคคลและลักษณะของการประชุม ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการกลับมาโฟกัสกับงานสำคัญหลังการประชุม ส่งผลโดยตรงต่อความมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในที่ทำงาน
แต่การประชุมส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไร? มาหาคำตอบกันในส่วนถัดไป
อะไรเกิดขึ้นในสมองของเราในระหว่างและหลังจากการประชุมที่เหนื่อยล้าเหล่านี้? ในส่วนถัดไป เราจะสำรวจผลกระทบทางกายวิภาคและจิตวิทยาของการประชุม โดยให้ข้อมูลเชิงลึกว่ามันนำไปสู่ MRS อย่างไร และคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อลดผลกระทบเหล่านี้
วิทยาศาสตร์เบื้องหลังกลุ่มอาการฟื้นฟูหลังการประชุม
การประชุมมักต้องการความมุ่งมั่นอย่างเข้มข้น การทำหลายอย่างพร้อมกัน และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับสมองส่วนคอร์เท็กซ์พรีฟรอนทัล—พื้นที่ที่รับผิดชอบในการทำงานบริหาร เช่น การวางแผนและการตัดสินใจ
การให้ข้อมูลหรือภาระงานในบริเวณนี้มากเกินไปอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าทางความคิด ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของความตั้งใจลดลงและการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณที่บกพร่องหลังจากสิ้นสุดการประชุม
การศึกษาทางระบบประสาทชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมทางปัญญาที่ต่อเนื่องนำไปสู่การสะสมของอะดีโนซีน ซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่ส่งเสริมการนอนหลับ, ระงับ, และทำให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจ.
การประชุมที่เครียดกระตุ้นแกนไฮโปทาลามัส-พิทูอิทารี-อะดรีนัล (HPA)ทำให้คอร์ติซอลและฮอร์โมนเครียดอื่น ๆ หลั่งออกมา สิ่งนี้เป็นอันตรายเมื่อถูกกระตุ้นบ่อยครั้งจากเหตุการณ์ที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต เช่น การประชุม
ดังนั้น เมื่อพนักงานใช้เวลาเข้าร่วมประชุมติดต่อกันโดยไม่มีการพักอย่างเพียงพอ การตอบสนองต่อความเครียดจะยังคงถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว เช่น ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ
การเข้าใจการตอบสนองทางสรีรวิทยาและจิตวิทยาต่อการประชุมช่วยให้มีเหตุผลที่น่าสนใจในการจัดตารางการประชุมเพื่อรักษาสุขภาพจิตและเพิ่มผลผลิต การวิจัยทางจิตวิทยาส่งเสริมความสำคัญของการมีเวลาพักผ่อนหลังการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สมองสามารถฟื้นตัวและฟื้นฟูทรัพยากรทางปัญญาได้
การแยกแยะระหว่างกลุ่มอาการฟื้นตัวจากการประชุมและอาการเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoom
ความเหนื่อยล้าจาก MRS และ Zoom อธิบายถึงความเครียดและความเหนื่อยล้าที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุม แต่เน้นที่แง่มุมที่แตกต่างกันของประสบการณ์การประชุม
กลุ่มอาการฟื้นตัวจากการประชุม (MRS): MRS เกี่ยวข้องกับความเสียหายทางความคิดและอารมณ์ที่เกิดจากการประชุม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด (พบหน้ากันหรือออนไลน์) สาเหตุเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น เนื้อหาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ การจัดการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดี และผลกระทบโดยรวมของการประชุมต่อวันทำงานของแต่ละบุคคล
ความเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoom: คำนี้อธิบายอย่างชัดเจนถึงความเหนื่อยล้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มการสื่อสารดิจิทัลอย่างแพร่หลาย เช่น Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet ซึ่งเกิดจากความท้าทายเฉพาะของการโต้ตอบเสมือนจริง รวมถึง:
- อาการเมื่อยล้าของดวงตาจากการจ้องหน้าจอเป็นเวลานานโดยไม่พัก
- การรับภาระทางสังคมมากเกินไป จากแรงกดดันที่ต้องมีส่วนร่วมและปรากฏตัวในระหว่างการประชุมทางวิดีโอ
- ความไม่สบายทางร่างกายจากการนั่งในท่าเดิมหรือการใช้การจัดวางที่ไม่เหมาะสมตามหลักสรีรศาสตร์
- ความเหนื่อยล้าทางจิตใจ อันเป็นผลมาจากการประมวลผลสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดและการรักษาการมีตัวตนเสมือนจริงในการประชุมทางไกลในสำนักงาน
การเชื่อมโยงระหว่าง MRS และความเหนื่อยล้าจาก Zoom
แม้จะมีความแตกต่างกัน แต่ความเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoom สามารถทำให้ MRS แย่ลงได้ เนื่องจากการประชุมเสมือนจริงที่ส่งผลต่อจิตใจและร่างกายเพิ่มเวลาในการฟื้นฟูหลังการประชุม
โดยพื้นฐานแล้ว ความเหนื่อยล้าจากการมีส่วนร่วมในโลกเสมือนอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มความรุนแรงของอาการ MRS ส่งผลให้เกิดผลกระทบที่ทับซ้อนต่อความเป็นอยู่โดยรวมและประสิทธิภาพในการทำงาน
บทบาทของการทำหลายอย่างพร้อมกันและการหมดไฟในการทำงาน
เป็นเวลานานมากแล้วที่การจัดการหลายงานพร้อมกันถือเป็นทักษะที่ควรค่าแก่การระบุในประวัติการทำงาน ในแง่หนึ่ง ยิ่งคุณสามารถโยนลูกบอลในอากาศได้หลายลูกโดยง่ายมากเท่าไร คุณก็ยิ่งดูมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการทำงานมากขึ้นเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เมื่อเราพยายามทำหลายอย่างพร้อมกัน เราอยู่ในภาวะ'การสลับงาน'— ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่เราเปลี่ยนความสนใจจากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่งโดยไม่รู้ตัว
สิ่งนี้อาจไม่ชัดเจนหรือมีผลกระทบมากนักเมื่อเรากำลังพับผ้าขณะดูทีวี แต่เมื่อสถานการณ์มีความสำคัญ การสลับงานจะนำไปสู่ความเหนื่อยล้าทางความคิด ทำให้เรารู้สึกหมดไฟและมีประสิทธิภาพน้อยลงตลอดทั้งวัน
การประชุมทำให้การสลับงานยากขึ้น ในสถานการณ์ปกติการสลับงานอาจใช้เวลาถึง 15 นาทีเพื่อกลับมาสู่ระดับความตั้งใจเดิม
แต่แล้วการกลับไปทำงานหลังจากประชุมที่ทำให้คุณหมดแรงทั้งทางจิตใจและอารมณ์ล่ะ? สมมติว่าคุณสามารถเปลี่ยนโหมดและเริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็ว มันอาจใช้เวลานานกว่านั้นมาก—45 นาทีหรือมากกว่านั้น อัตราการฟื้นตัวของแต่ละคนแตกต่างกัน
การอยู่ในระหว่างประชุมทีมหรือลูกค้าอาจฟังดูหรูหรา แต่สามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ลดลงในเวลาทำงานได้
คุณทราบหรือไม่ว่า 70%ของการประชุมทั้งหมดทำให้พนักงานไม่สามารถทำงานและทำภารกิจให้เสร็จสิ้นได้?
แต่ความเหนื่อยล้าไม่จบลงแม้ว่าคุณจะกลับมาทำงานหลังจากประชุมที่ไร้ประโยชน์ ซึ่งนำเราไปสู่ประเด็นต่อไป
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน: ความเหนื่อยล้าจากการประชุมที่ยาวนานส่งผลต่อการทำงานอย่างไร
ความเหนื่อยล้าที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่ใช่เพียงแค่การลดลงของพลังงานชั่วคราว—แต่เป็นภาวะที่ขัดขวางประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงานในระยะยาว
ตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ความเหนื่อยล้ามีผลกระทบเชิงลบต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งรวมถึงการลดความสนใจหรือสมาธิ การชะลอเวลาการตอบสนอง การจำกัดความจำระยะสั้น และการเสื่อมของการตัดสินใจ
ในที่ทำงาน ความเหนื่อยล้าส่งผลให้เกิด MRS โดยพนักงานต้องการเวลาในการฟื้นฟูจากผลกระทบที่เหนื่อยล้าของการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ
พนักงานใช้เวลาประมาณ 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการประชุม ซึ่งทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะป่วยและขาดงานมากขึ้น วงจรของความเหนื่อยล้าและการฟื้นตัวนี้ส่งผลเชิงลบต่อวัฒนธรรมการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจสูญเสียเงินประมาณ 37 พันล้านดอลลาร์ต่อปีเนื่องจากการประชุมที่ไม่มีประสิทธิผล
การลดจำนวนการประชุมเป็นทางแก้ปัญหาหรือไม่? ใช่. รายงานจาก HBR พบว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 71%เมื่อการประชุมลดลง 40%.
ขณะที่เราดำเนินการค้นหาแนวทางแก้ไขต่อไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงสัญญาณที่บ่งชี้ว่าการประชุมอาจไม่มีประสิทธิผล การจัดการกับสัญญาณเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยป้องกันความเหนื่อยล้าที่อาจเกิดขึ้นและรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของที่ทำงานไว้ได้
สัญญาณทั่วไปของการประชุมที่ไม่ดี: วิธีป้องกันอาการฟื้นฟูจากการประชุมที่ไม่ดี
การประชุมถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ แต่หากปราศจากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การประชุมอาจกลายเป็นตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงานได้ นอกจากนี้ยังอาจสร้างความหงุดหงิด เหนื่อยล้า และเป็นการเสียเวลา ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจ
การสังเกตสัญญาณของการประชุมที่ไม่ดีสามารถช่วยให้คุณดำเนินการที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยง MRS
1. ขาดวาระการประชุม
การประชุมที่ไม่มีวาระการประชุมเป็นสูตรสำเร็จสำหรับความล้มเหลว
สมมติว่าคุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมหนึ่งแต่ไม่ได้รับวาระการประชุม ในกรณีนี้ ผู้จัดประชุมอาจไม่ได้เตรียมการไว้อย่างเพียงพอ ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุผลในการจัดประชุม หรือไม่แน่ชัดเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ต้องการ
วิธีแก้ไข: หากคุณเป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้ขอวาระการประชุม หากคุณเป็นผู้จัดประชุม ให้ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลที่เชิญผู้เข้าร่วมบางท่าน
ใช้แม่แบบการประชุมแบบตัวต่อตัวใดก็ได้เพื่อจัดการงานเบื้องต้น เตรียมรายการข้อปฏิบัติสั้น ๆ และระบุให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้นำในส่วนต่าง ๆ ของการประชุม และใครต้องเตรียมอะไรบ้าง
เทมเพลตวาระการประชุม ClickUpเป็นเอกสารที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างงานสำหรับแต่ละรายการที่ต้องดำเนินการ กำหนดบทบาทของผู้เข้าร่วม และกำหนดกรอบเวลาได้
ใช้เทมเพลตเพื่อร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการระดมความคิดและสรุปประเด็นสำหรับวาระการประชุม—ทั้งหมดในศูนย์กลางเดียว
กำหนดการที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงลักษณะการโต้ตอบที่คาดหวังไว้ ซึ่งทำให้พวกเขาต้องเตรียมตัวสำหรับการประชุม ไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยเฉพาะทาง การรับข้อมูลอัปเดตจากผู้ขาย หรือการคิดค้นไอเดียสำหรับโครงการใหม่ และทำให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมั่นใจ
2. การประชุมที่เริ่มล่าช้า
หากคุณเป็นผู้นำการประชุม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างบรรยากาศที่เป็นมืออาชีพสำหรับการประชุม และเริ่มสายอาจทำให้ผู้ที่มาถึงตรงเวลาหงุดหงิดได้
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้นำมาสาย 5-10 นาทีสำหรับการประชุมความพึงพอใจ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการประชุมจะลดลงอย่างมาก
ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมได้จัดสรรเวลาไว้ในตารางงานของตนอย่างมีสติ ดังนั้นคุณต้องให้เกียรติเวลาที่มีค่าของผู้อื่น และมาตรงเวลา
3. การประชุมที่เกินเวลา
แม้แต่ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีส่วนร่วมมากที่สุดก็อาจประสบปัญหาในการจดจ่อได้หากการสนทนาหลุดประเด็นและไม่มีจุดสิ้นสุด เพื่อลดความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจที่เกิดจากการประชุมที่ยืดเยื้อ ควรปฏิบัติตามวาระการประชุมอย่างเคร่งครัดและไม่ยืดเยื้อ
วิธีแก้ปัญหา: กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับแต่ละประเด็นที่ต้องดำเนินการ และจำกัดเวลาที่แต่ละคนสามารถพูดได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทีมที่สำคัญ 4 ประเด็นกับผู้จัดการอาวุโส 3 คน โดยให้เวลา 5 นาทีต่อประเด็น การประชุมไม่ควรเกิน 60 นาที *
ในการกำหนดระยะเวลาการประชุม ควรพิจารณาความซับซ้อนของประเด็นที่จะหารือ จำนวนผู้เข้าร่วม และรูปแบบของการประชุม
4. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมต่ำ
สัญญาณที่ชัดเจนของการประชุมที่ขาดการมีส่วนร่วมคือเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมหันไปทำหลายอย่างพร้อมกัน—พวกเขาทำงานอื่น ๆ ตรวจสอบโทรศัพท์ซ้ำ ๆ หลุดสมาธิ หรือเงียบตลอดการประชุม สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อ:
- ปัญหา A: การอภิปรายถูกครอบงำโดยพนักงานเพียงไม่กี่คน ซึ่งมักจะเป็นพนักงานที่มีอาวุโสมากกว่า
- ปัญหา B: การสนทนาเบี่ยงเบนจากวาระหลัก
- ปัญหา C: รายการที่ต้องดำเนินการไม่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย
ในขณะที่ปัญหา B และ C สามารถลดน้อยลงได้ด้วยการใช้โครงสร้างการประชุมอย่างเป็นระบบ ปัญหา A สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการตามขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจง
เป็นเรื่องปกติที่บางคนจะพูดมากกว่าคนอื่นในที่ประชุม แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถมีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมที่เงียบกว่าได้
วิธีแก้ปัญหา: ให้ผู้เข้าร่วมที่เงียบๆ มีส่วนร่วมในการประชุมของคุณ ถามพวกเขาว่าพวกเขามีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อหรือไม่ ทุกคนต้องสามารถแบ่งปันความคิดของพวกเขาได้อย่างปลอดภัยและมีโครงสร้าง หรือหากคุณสังเกตเห็นว่าทุกคนเริ่มไม่สนใจ ให้คุณวาดอะไรบางอย่างบนซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด และเชิญชวนให้พวกเขาทายสิ่งที่คุณวาดแนวคิดการประชุมทีมเช่นนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกลับมาสนใจได้
นอกจากนี้ เครื่องมือช่วยการมองเห็น เช่นClickUp Whiteboards, สไลด์, หรือวิดีโอ สามารถช่วยชี้แจงจุดที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี คุณสามารถวาดแผนภาพ, จดบันทึกจุดสำคัญ, หรือวางแผนกลยุทธ์ได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบภาพ
5. ขั้นตอนต่อไปไม่ชัดเจน
หากคุณเข้าร่วมการประชุมแล้วรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปและสิ่งที่ผู้อื่นคาดหวังจากคุณ ให้ถือว่าเป็นการประชุมที่ไม่ดี ยกเว้นแต่ว่าการประชุมนั้นเป็นการให้ข้อมูลอย่างเดียวเท่านั้น ควรมีการสรุปหรือปิดการประชุมอย่างเหมาะสม
ก่อนที่จะสรุป ขอทบทวนประเด็นการดำเนินการหลักที่ได้หารือไว้และการตัดสินใจที่ได้ทำไว้โดยสังเขป เอกสารบันทึกการประชุม (MoM) จะช่วยให้มีบันทึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุม ช่วยให้ทุกคนรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้ และส่งเสริมการดำเนินการตามการตัดสินใจได้อย่างราบรื่น
วิธีแก้ปัญหา: คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมเพื่อจดบันทึกขณะเดินทางและฝังเว็บเพจ, สเปรดชีต, วิดีโอ และสื่ออื่นๆ ลงในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อใช้อ้างอิงหลังการประชุมได้ *
หากคุณต้องการให้ระบบอัตโนมัติในการสรุปประเด็นสำคัญและแนวทางต่อไปClickUp Brainสามารถทำได้สำหรับคุณ. สกัดข้อมูลที่จำเป็นและนำเสนออย่างกระชับ—ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบของรายการตรวจสอบที่คุณสามารถทำเครื่องหมายแต่ละข้อได้หลังจากหารือกับผู้เข้าร่วมประชุม.
ใช้ClickUp Meetingsเพื่อเน้นจุดสำคัญและแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้ มอบหมายความรับผิดชอบให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำหนดเส้นตาย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียดถูกบันทึกไว้และทุกคนเริ่มทำงานโดยไม่เกิดความสับสน
6. การทำซ้ำในเวลาและสถานที่
เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะยึดติดกับห้องเดิม เวลาเดิม และการจัดเตรียมทั่วไปเดิมสำหรับการประชุม แต่กิจวัตรเหล่านี้อาจทำให้ผู้คนรู้สึกเบื่อหน่าย ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อรักษาพลังงานและความกระตือรือร้นของพนักงาน ควรเพิ่มความหลากหลายในการประชุม ตัวอย่างเช่น:
- พบกันในตอนเช้าแทนที่จะเป็นตอนบ่าย
- ย้ายไปยังสถานที่อื่น (หรือห้องประชุม)
- ทดลองใช้ช่วงเวลาที่ไม่เป็นทางการ (เช่น 50 นาทีแทนที่จะเป็นหนึ่งชั่วโมง)
- เปลี่ยนการจัดที่นั่งใหม่เพื่อให้ทุกคนนั่งติดกับและตรงข้ามกับเพื่อนร่วมงานที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ หากเป็นการประชุมแบบพบหน้ากันตามปกติระหว่าง 2-3 คนในทีมของคุณ ลองเสนอให้เป็นการประชุมเดินไปด้วย สำหรับกลุ่มที่ใหญ่กว่า ให้ลองยืนประชุม หากแต่ละช่วงไม่เกิน 20 นาที เนื่องจากมีการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้มองเห็นตารางเวลาของพนักงานและระบุวันที่และเวลาที่มีคนน้อยที่สุดซึ่งเหมาะกับทุกคนได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ความสามารถในการผสานการทำงานของ ClickUp ยังหมายความว่าสามารถซิงค์กับบริการปฏิทินอื่น ๆ ได้ ทำให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนทราบถึงการประชุมและสามารถจัดสรรเวลาในใจเพื่อเข้าร่วมได้
นอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาและพลังงานที่ใช้ไปกับการสื่อสารไปมาที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางการประชุมหลายครั้ง
ความจำเป็นของกฎเกณฑ์ในการประชุม: ประเด็นสำคัญที่ควรจำ
กำหนดกฎเกณฑ์พื้นฐานที่ชัดเจนซึ่งชี้นำพฤติกรรมของพนักงานในทางที่ดี และช่วยลดโอกาสการเกิด MRS ให้น้อยลง:
- ลดสิ่งรบกวน: ขอให้ทุกคนวางโทรศัพท์และแล็ปท็อปไว้จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น; วิธีนี้จะช่วยลดการล่อใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่องอินเทอร์เน็ตหรือตอบข้อความหรืออีเมลงาน
- จัดการเสียงรบกวนในการประชุมออนไลน์: หากเป็นการประชุมออนไลน์ ให้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมทุกคนปิดเสียงไมโครโฟนเมื่อไม่ได้พูด เพื่อลดเสียงรบกวนจากพื้นหลังและป้องกันการรบกวน
- กำหนดเวลาพัก: หากการประชุมจะยาวนานเกินสองชั่วโมง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีเวลาพักที่ชัดเจนพร้อมเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน เพื่อให้พวกเขาสามารถรักษาความตื่นตัวได้ตลอดเวลา ลดความเหนื่อยล้าทางความคิด
- ส่งเสริมการสื่อสารที่เคารพซึ่งกันและกัน: รักษาโทนเสียงที่สุภาพ ฟังอย่างตั้งใจ และไม่ขัดจังหวะผู้อื่นเมื่อพวกเขากำลังพูด หากมีผู้เข้าร่วมมากเกินไป ให้ยกมือเพื่อขอโอกาสพูด
- การตัดสินใจ: ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจโดยฉันทามติ การลงคะแนนเสียงข้างมาก หรือการมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตัดสินใจ ให้มุ่งเน้นที่วิธีการ 'GETGO' หรือ "ดีพอที่จะดำเนินการต่อ" ซึ่งเน้นการสรุปการตัดสินใจที่อาจไม่สมบูรณ์แบบแต่สามารถดำเนินการต่อไปได้
- ความเห็นอกเห็นใจ: ยินดีที่จะสนับสนุนการตัดสินใจแม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยในตอนแรก; อธิบายความไม่เห็นด้วยของคุณโดยใช้ตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงเพื่อให้เข้าใจถึงมุมมองของคุณมากขึ้นและไม่เปิดโอกาสให้เกิดความขัดแย้ง
ข้อเสนอแนะและการประเมินเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โดยการขอความคิดเห็น คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแง่มุมของการประชุมที่ดึงดูดหรือทำให้เหนื่อยล้า ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงวาระการประชุมและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ โดยตัดการประชุมที่ไม่จำเป็นออกจากตารางเวลาและจัดสรรเวลาไว้สำหรับการหารือเรื่องที่สำคัญเท่านั้น
เมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละครั้ง ใช้เวลาสักครู่เพื่อถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการอภิปรายว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด และอะไรที่สามารถปรับปรุงได้
หากพวกเขาไม่แน่ใจเกี่ยวกับการพูดในกลุ่ม ให้ใช้แบบสำรวจดิจิทัลแบบไม่ระบุตัวตนผ่านClickUp Formsเพื่อส่งเสริมความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา
สำหรับการประชุมเสมือนจริง ให้ใช้ClickUp Clipเพื่อบันทึกหน้าจอของคุณและแชร์วิดีโอ (หรือที่เรียกว่าคลิป) กับผู้เข้าร่วมทุกคน คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุกที่บนคลิปเพื่ออภิปรายสิ่งที่ถูกแชร์
ทุกคนสามารถตรวจสอบและร่วมมือกันเกี่ยวกับเนื้อหาของการประชุมได้ และวิดีโอยังสามารถเน้นย้ำถึงจุดที่ควรปรับปรุงได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าบุคคลหนึ่งพูดนานผิดปกติหรือผู้เข้าร่วมบางคนพูดแทรกกัน ทำให้การสนทนาไม่ต่อเนื่อง คุณสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไปได้
นอกจากนี้เครื่องมือ AI สำหรับการประชุมเช่น ClickUp Brain สามารถถอดเสียงทุกคลิป รวมถึงเวลาที่ระบุและส่วนย่อยเพื่อการอ้างอิง
สุดท้าย ให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้รับโดยการหารือในประชุมติดตามผล และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น—แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการฟังและมีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของพวกเขา
เปลี่ยนจากความเครียดสู่ความลื่นไหล: จัดประชุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประชุมไม่จำเป็นต้องสร้างความหวาดกลัวให้กับพนักงานของคุณ
เมื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมสามารถทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกมีเป้าหมายและมีส่วนร่วม ลดความจำเป็นในการใช้เวลาฟื้นฟูอย่างมาก
กำหนดเวลาหรือวันเฉพาะที่ปราศจากการประชุม เพื่อให้พวกเขามีเวลาที่ไม่ถูกรบกวนสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิอย่างลึกซึ้ง เพิ่มศักยภาพทางปัญญา สร้างผลงานที่มีคุณภาพดีขึ้นในเวลาที่น้อยลง และบรรลุความรู้สึกประสบความสำเร็จที่มากขึ้น
มีหลายวิธีในการหลีกเลี่ยงการประชุมที่ไม่จำเป็น และ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริง มันมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น มุมมองปฏิทิน กระดานไวท์บอร์ด ClickUp Brain และการประชุม ClickUp เพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในแนวคิดโครงการ กำหนดงานและกำหนดเวลา และสร้าง นำเข้า และปรับแต่งรายงานที่ช่วยในการวิเคราะห์โครงการ
ไม่ว่าคุณจะทำงานจากระยะไกล, ในที่ทำงาน, หรือในสภาพแวดล้อมแบบผสมผสาน, ClickUp เชื่อมต่อทีม, แผนก, และผู้คนข้ามภูมิภาคเพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ต้องการได้
หากคุณต้องการประโยชน์ของมันลงทะเบียนฟรีที่ ClickUp
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. คุณฟื้นตัวจากการประชุมที่ไม่ดีอย่างไร?
ให้เวลาตัวเองในการผ่อนคลายเพื่อฟื้นฟูจากการประชุมที่ไม่ดีหรือน่าหงุดหงิด อาจเป็นการนั่งสมาธิสักสองสามนาที เดินเล่นสั้นๆ นอกอาคาร หรือเพียงแค่เดินออกจากพื้นที่ทำงานเพื่อปรับอารมณ์ใหม่
พิจารณาว่าอะไรทำให้การประชุมไม่ดี. มันไม่มีความเป็นระเบียบหรือไม่? มีปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่? ผลลัพธ์ไม่ชัดเจนหรือไม่?
การเข้าใจปัจจัยเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณนำความคิดของคุณไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน และแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งนำไปสู่การประชุมที่ประสบความสำเร็จ
2. คุณจะช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร?
ก่อนการประชุม ให้แจกจ่ายวาระการประชุมที่ระบุหัวข้อที่จะหารือและเป้าหมายที่จะบรรลุ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมตัวและทำให้การประชุมมีจุดมุ่งหมาย เริ่มตรงเวลา รักษาการสนทนาให้อยู่ในหัวข้อ และสิ้นสุดตามกำหนดเวลา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกเสียงได้รับการฟัง จบการประชุมแต่ละครั้งด้วยผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและความรับผิดชอบที่ชัดเจน