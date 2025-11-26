การออกแบบหมวดหมู่: วิธีสร้างและครองตลาดในหมวดหมู่ของคุณ

รากฐานทางวิชาการของการออกแบบหมวดหมู่ย้อนกลับไปถึงหนังสือของนักเศรษฐศาสตร์ Paul Geroski ในปี 2003 ชื่อ The Evolution of New Markets ซึ่งสำรวจว่าหมวดหมู่ตลาดใหม่ทั้งหมดก่อตัวและเติบโตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอย่างไร
แต่ในทางปฏิบัติ ผู้สร้างหมวดหมู่ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยความสับสน
ผู้ก่อตั้งมักไม่สามารถอธิบายผลิตภัณฑ์ของตนได้โดยไม่พูดว่า 'มันคล้ายกับ X แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่' ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เปิดตัวสิ่งที่แท้จริงและเป็นต้นฉบับ แต่ผู้ชมยังคงเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ นักการตลาดทดสอบทุกสโลแกนที่เป็นไปได้ แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้ข้อความนั้นโดนใจ
การออกแบบหมวดหมู่เป็นสิ่งจำเป็นในที่นี้ เนื่องจากช่วยให้โลกเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน มันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่อง และอีกส่วนหนึ่งคือการให้ความรู้แก่ตลาด
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการสร้างหมวดหมู่ตลาดของคุณเอง และวิธีที่ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน สนับสนุนความพยายามของคุณ 🏁
การออกแบบหมวดหมู่คืออะไร?
การออกแบบหมวดหมู่เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างและกำหนดหมวดหมู่ตลาดใหม่ทั้งหมด แทนที่จะแข่งขันภายในหมวดหมู่ที่มีอยู่แล้ว
ต่างจากแนวทางดั้งเดิมที่เน้นการเอาชนะคู่แข่งในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง เทคนิคนี้มุ่งเน้นไปที่การระบุปัญหาที่ไม่เหมือนใครหรือสิ่งที่ขาดหายไปในตลาด จากนั้นจึงสร้างเรื่องราวและแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับโอกาสนี้ในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนรับรู้พื้นที่นั้นอย่างสิ้นเชิง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:แนวคิดเรื่องการออกแบบหมวดหมู่ได้รับความนิยม (หรือถูกนำกลับมาใช้ใหม่อย่างชัดเจน) จากหนังสือ Play Bigger ที่เขียนโดย Christopher Lochhead ในปี 2016 แนวคิดนี้คือการสร้างผลิตภัณฑ์ + เรื่องราว +อัตลักษณ์ของแบรนด์โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นปัญหาจริง เพื่อที่คุณจะได้เป็นผู้นำในวงการแทนที่จะแข่งขันในวงการนั้น
บริษัทที่ดีที่สุดไม่ได้แค่คิดค้นสิ่งใหม่เพื่อขายให้เรา พวกเขาไม่ได้ผลิตสินค้าหรือบริการที่แค่พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิมเพียงเล็กน้อย พวกเขาไม่ได้ขายสิ่งที่ดีกว่า แต่บริษัทที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือบริษัทที่ขายสิ่งที่แตกต่าง พวกเขาแนะนำหมวดหมู่ใหม่ของสินค้าหรือบริการให้กับโลก—เช่น Clarence Birdseye ที่สร้างแนวคิดของอาหารแช่แข็งเมื่อศตวรรษที่แล้ว หรือ Uber ที่นิยามการเดินทางแบบออนดีมานด์ในยุคปัจจุบัน
บริษัทที่ดีที่สุดไม่ได้แค่คิดค้นสิ่งใหม่เพื่อขายให้เรา พวกเขาไม่ได้ผลิตสินค้าหรือบริการที่แค่พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิมเพียงเล็กน้อย พวกเขาไม่ได้ขายสิ่งที่ดีกว่า แต่บริษัทที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือบริษัทที่ขายสิ่งที่แตกต่าง พวกเขาแนะนำหมวดหมู่ใหม่ของสินค้าหรือบริการให้กับโลก—เช่น Clarence Birdseye ที่สร้างแนวคิดของอาหารแช่แข็งเมื่อศตวรรษที่แล้ว หรือ Uber ที่นิยามการเดินทางตามความต้องการในยุคปัจจุบัน
เน้นผลิตภัณฑ์ vs. เน้นกลยุทธ์
เพื่อเข้าใจว่าการออกแบบหมวดหมู่ในธุรกิจคืออะไร ให้เราดูความแตกต่างระหว่างการมุ่งเน้นที่สินค้าและการมุ่งเน้นที่กลยุทธ์ 👇
|ลักษณะ
|กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์
|กลยุทธ์ที่เน้นหมวดหมู่
|คำนิยาม
|เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างความแตกต่าง และการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
|มุ่งเน้นการสร้างและกำหนดหมวดหมู่ตลาดใหม่ รวมถึงการสถาปนาความเป็นผู้นำในตลาดเหล่านั้น
|วัตถุประสงค์
|แข่งขันเพื่อส่วนแบ่งในตลาดที่มีอยู่โดยการปรับปรุงคุณสมบัติและราคา
|สร้างและครอบครองพื้นที่ตลาดใหม่ทั้งหมดโดยการระบุโอกาสที่ไม่เหมือนใคร
|แนวทาง
|การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทีละน้อย, การแข่งขันโดยตรง, และสงครามราคา
|การสร้างเรื่องราวเชิงกลยุทธ์ การทำลายขอบเขตตลาดที่มีอยู่ การปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
|การวัดความสำเร็จ
|การเติบโตของยอดขายของสินค้า, ส่วนแบ่งตลาดภายในหมวดหมู่, และความพึงพอใจของลูกค้า
|การยอมรับของตลาดต่อหมวดหมู่ใหม่ บริษัทกลายเป็นที่รู้จักในนามของหมวดหมู่นั้น และครองส่วนแบ่งตลาดเป็นส่วนใหญ่
|ประเภทนวัตกรรม
|การปรับปรุงคุณสมบัติ, การอัปเกรดทางเทคนิค, และการออกแบบที่ดีขึ้น
|ปรับกรอบปัญหาใหม่, โซลูชั่นนวัตกรรมที่เปลี่ยนการรับรู้ของลูกค้า
|การสร้างแบรนด์
|มุ่งเน้นการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตลาดปัจจุบัน
|สร้างภาษาและบริบทใหม่สำหรับตลาด สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับหมวดหมู่สินค้า
ทำไมการออกแบบหมวดหมู่จึงมีความสำคัญ?
อัล รีส บิดาแห่งการวางตำแหน่งกล่าวไว้ว่า:
การสร้างแบรนด์ใหม่ คุณต้องเอาชนะความคิดเชิงตรรกะของการให้บริการตลาด. แทนที่คุณต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างตลาด.
การสร้างแบรนด์ใหม่ คุณต้องเอาชนะความคิดเชิงตรรกะของการให้บริการตลาด. แทนที่คุณต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างตลาด.
ด้วยเหตุนี้ มาสำรวจความสำคัญของการออกแบบหมวดหมู่สำหรับสตาร์ทอัพกัน:
- สร้างและกำหนด พื้นที่ตลาดใหม่ทั้งหมด หลีกเลี่ยงการแข่งขันโดยตรงและก้าวข้ามการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์แบบเพิ่มพูน
- สร้างมุมมองที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งปรับเปลี่ยนวิธีที่ลูกค้าเห็นปัญหาและทางแก้ไขของพวกเขา
- สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน โดยการควบคุมเรื่องราวและกลายเป็นสิ่งที่สื่อถึงหมวดหมู่สินค้าหรือบริการนั้นโดยตรง
- เพิ่มอำนาจในการกำหนดราคา โดยการครอบครองสถานะที่เป็นอยู่ กำหนดความคาดหวังของตลาด และสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรม
- เติบโตเร็วกว่าและทำกำไรได้มากกว่า เมื่อเทียบกับคู่แข่ง เนื่องจากผู้สร้างหมวดหมู่เป็นผู้กำหนดและคว้าโอกาสจากเส้นโค้งการเติบโตของตลาด
- สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรม ส่งเสริมให้องค์กรคิดนอกกรอบการแข่งขัน และแทนที่จะแข่งขันกันเอง ให้เป็นผู้บุกเบิกเส้นทางใหม่ ๆ ซึ่งทำให้การสร้างหมวดหมู่ใหม่กลายเป็นเหตุผลหลักที่สร้างความสำคัญต่อธุรกิจ
🔍 คุณรู้หรือไม่? Birdseyeเป็นผู้ริเริ่มหมวดหมู่ของอาหารแช่แข็ง ก่อนหน้านั้นไม่มีใครมองว่า 'อาหารแช่แข็ง' เป็นสิ่งที่ควรซื้อ พวกเขาต้องโน้มน้าวให้ผู้คนเชื่อว่าผักและผลไม้แช่แข็งมีคุณภาพดีเทียบเท่ากับของสดในช่วงนอกฤดูกาล
วิธีรู้ว่าคุณต้องการการออกแบบหมวดหมู่สำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่
เมื่อลูกค้าประสบปัญหาในการเข้าใจว่าคุณทำอะไรหรือทำไมมันถึงสำคัญ อาจถึงเวลาที่คุณควรพิจารณาการสร้างหมวดหมู่ตลาดใหม่ขึ้นมา ผู้ออกแบบหมวดหมู่หลัก ๆ จะมุ่งเน้นไปที่การกำหนดวิธีที่โลกมองปัญหาและวิธีแก้ไขของมัน
นี่คือสิ่งที่คุณควรสังเกต 👀
🚩 คุณกำลังแก้ไขปัญหาใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือปัญหาที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจ
หากธุรกิจของคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่หรือถูกมองข้าม ซึ่งหมวดหมู่ที่มีอยู่ไม่สามารถอธิบายได้ คุณอาจกำลังจัดสรรความพยายามของคุณไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกัน
เมื่อลูกค้าไม่สามารถเชื่อมโยงโซลูชันของคุณกับสิ่งที่พวกเขารู้อยู่แล้วได้ นั่นเป็นสัญญาณว่าคุณจำเป็นต้องกำหนดกรอบอ้างอิงใหม่
🚩 วิธีแก้ปัญหาของคุณแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
บางทีคุณอาจสร้างโมเดลธุรกิจที่ก้าวล้ำซึ่งเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เดิม เช่น เทคโนโลยีใหม่ ระบบการจัดส่ง หรือคุณค่าที่แตกต่างโดยสิ้นเชิง ในกรณีนี้ ความท้าทายของคุณคือการทำให้ผู้อื่นเข้าใจ
การออกแบบหมวดหมู่ให้ภาษาและบริบทเพื่อให้ความรู้แก่ตลาดเกี่ยวกับ 'สิ่งที่ขาดหายไป' และเหตุใดจึงสำคัญในตอนนี้
🚩 มีความไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า
หากลูกค้าเป้าหมายเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำ หรือมีปัญหาในการจัดวางคุณให้อยู่ในหมวดหมู่ที่คุ้นเคย การวางตำแหน่งของคุณอาจกำลังฉุดรั้งคุณไว้ การสร้างหมวดหมู่ใหม่จะช่วยให้ทั้งลูกค้าและนักลงทุนมองเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แบบทดสอบสั้น ๆ สำหรับคุณเพื่อตัดสินใจว่าคุณกำลังสร้างผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่หรือไม่:
- คุณสามารถอธิบายได้อย่างง่ายดายว่าอะไรที่ทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นๆ ในหมวดหมู่ปัจจุบันของคุณ?
- ลูกค้าพูดบ่อยไหมว่า 'ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย?'
- โซลูชันของคุณทำให้โซลูชันที่มีอยู่รู้สึกล้าสมัยหรือไม่เกี่ยวข้องหรือไม่?
- ฉลากอุตสาหกรรมหรือการเปรียบเทียบกำลังจำกัดวิธีที่ผู้คนรับรู้คุณค่าของคุณหรือไม่?
ในกรณีที่คุณไม่เข้ากับตลาดที่มีอยู่แล้วแต่การออกแบบหมวดหมู่รู้สึกมากเกินไป ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความแตกต่างของแบรนด์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หรือประสบการณ์ของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ
ตัวอย่างของธุรกิจที่นิยามหมวดหมู่ใหม่ซึ่งได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งหมด
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม. รายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง!
|บริษัท
|วิธีเก่า
|สิ่งที่พวกเขาคิดค้นขึ้นใหม่
|ทำไมมันถึงกำหนดหมวดหมู่ใหม่
|อเมซอน
|การซื้อสินค้าในร้านที่มีตัวเลือกจำกัดและการเติมสินค้าใหม่ช้า
|การซื้อออนไลน์เพียงคลิกเดียว พร้อมสินค้าหลากหลายและจัดส่งรวดเร็ว
|เปลี่ยนรูปแบบการค้าปลีกไปสู่การให้บริการที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึม และการจัดส่งที่รวดเร็วเกือบจะทันที
|เน็ตฟลิกซ์
|การเช่าดีวีดีจากร้านค้าที่มีค่าปรับหากคืนช้าและมีตัวเลือกจำกัด
|การสตรีมตามความต้องการที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่พร้อมคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
|ย้ายความบันเทิงจากการรับชมตามกำหนดการไปเป็นการเข้าถึงดิจิทัลทันที
|Facebook (Meta)
|การเข้าสังคมผ่านการพบปะ, ฟอรั่ม, หรืออีเมลยาว
|เครือข่ายสังคมออนไลน์ระดับโลกแบบเรียลไทม์ พร้อมโปรไฟล์ที่ระบุตัวตนและฟีดข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึม
|ทำให้อัตลักษณ์ทางสังคมดิจิทัลกลายเป็นเรื่องปกติและปรับเปลี่ยนวิธีการแพร่กระจายของข้อมูล
|อูเบอร์
|การเรียกแท็กซี่แบบสุ่มโดยไม่มีราคาที่แน่นอน
|การจองรถตามความต้องการผ่านแอปพลิเคชันพร้อมระบบติดตามด้วย GPS และราคาที่โปร่งใส
|สร้างหมวดหมู่มอบิลิตี้สำหรับงานอิสระและทำให้การขนส่งผ่านแอปพลิเคชันเป็นเรื่องปกติ
|แอร์บีเอ็นบี
|การจองโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักคงที่และโครงสร้างที่พักอย่างเป็นทางการ
|การเข้าพักที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน พร้อมด้วยโฮสต์และราคาที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการ
|ขยายการเดินทางเกินกว่าโรงแรมและเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่
|สปอตติฟาย
|ซื้ออัลบั้มหรือดาวน์โหลดเพลงทีละเพลง
|สตรีมไม่จำกัดพร้อมเพลย์ลิสต์ที่คัดสรรโดย AI และการค้นพบ
|เปลี่ยนรูปแบบการบริโภคดนตรีจากการเป็นเจ้าของเป็นการเข้าถึง
|เทสลา
|การขับขี่ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊สซึ่งจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย
|รถยนต์ไฟฟ้าที่เน้นซอฟต์แวร์เป็นสำคัญ พร้อมการอัปเดตผ่านอากาศและการขายตรง
|วางตำแหน่งยานพาหนะเป็นอุปกรณ์ที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์และเร่งการยอมรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในกระแสหลัก
|ลายเส้น
|การตั้งค่าการชำระเงินออนไลน์ผ่านการเชื่อมต่อธนาคารที่ซับซ้อน
|API การชำระเงินที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาและสามารถผสานรวมได้ในไม่กี่นาที
|โครงสร้างพื้นฐานการค้าดิจิทัลสมัยใหม่ที่เป็นมาตรฐาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ยึดเรื่องราวของหมวดหมู่ของคุณไว้กับปัญหาที่รู้สึกเจ็บปวดและเกิดขึ้นในปัจจุบัน หมวดหมู่จะไม่เติบโตจากแนวคิดที่ล้ำยุคซึ่งผู้คนยังไม่สามารถเชื่อมโยงได้ แต่จะเติบโตจากปัญหาที่ผู้ซื้อรู้สึกหงุดหงิดและต้องการหาทางแก้ไขอยู่แล้ว
คุณสร้างหมวดหมู่ตลาดที่ประสบความสำเร็จด้วยการออกแบบหมวดหมู่ได้อย่างไร?
ClickUp Marketing Project Management Softwareผสานการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เร่งประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่
นี่คือวิธีการสร้างหมวดหมู่ตลาดใหม่ (โดยใช้ ClickUp) พร้อมกลยุทธ์การจัดการแบรนด์ที่ดึงดูดลูกค้าที่ภักดีและสร้างความต้องการใหม่สุทธิ:
ขั้นตอนที่ 1: ระบุปัญหา
เริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่แท้จริงและยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาในปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ เป้าหมายของคุณคือการเปลี่ยนกรอบความคิดของผู้คนเกี่ยวกับปัญหานี้ และเน้นย้ำถึงสิ่งที่บกพร่องในสถานะปัจจุบัน
ในการไปถึงจุดนั้น คุณต้องขุดลึกลงไปมากกว่าความหงุดหงิดที่เห็นเพียงผิวเผิน พูดคุยกับผู้ใช้ สังเกตกระบวนการทำงาน และตรวจสอบรูปแบบที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการค้นพบอย่างเป็นระบบ วิธีที่ดีในการทำเช่นนี้คือการจัดทำแบบสำรวจหรือสัมภาษณ์เพื่อระบุปัญหา ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นพบสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
📌 ตัวอย่าง: สตาร์ทอัพที่มุ่งสร้างเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นสำหรับทีมแบบไฮบริดทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- การสัมภาษณ์ ผู้จัดการและพนักงาน 15-20 คนจากทีมแบบผสมผสานและทีมระยะไกล เพื่อทำความเข้าใจความเท่าเทียมของฟีเจอร์
- แจกแบบสอบถามสั้น ๆ พร้อมคำถามปลายเปิด เช่น 'อะไรคือความหงุดหงิดใจที่ใหญ่ที่สุดในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ?' หรือ 'คุณวัดได้อย่างไรว่าทีมของคุณมีความสอดคล้องกันจริง ๆ?'
- วิเคราะห์รูปแบบ; หาก 70% กล่าวถึง 'การขาดการมองเห็น' หรือ 'ลำดับความสำคัญที่ไม่สอดคล้อง' นั่นคือปัญหาที่แท้จริง
- ปรับกรอบแนวคิดใหม่ ให้เป็นข้อความปัญหาที่ชัดเจน
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Formsช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว เปลี่ยนแบบสอบถามการค้นพบและวงจรความคิดเห็นให้กลายเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อจับความไม่พอใจของผู้ใช้ คำขอฟีเจอร์ หรือช่องว่างในกระบวนการทำงาน
นอกจากนี้ยังส่งการตอบกลับไปยังงานใน ClickUpโดยอัตโนมัติเพื่อการวิเคราะห์ แต่ละการส่งจะกลายเป็นบันทึกที่คุณสามารถติดแท็ก จัดเรียง และแสดงผลได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดหมวดหมู่
เมื่อปัญหาชัดเจนแล้ว ให้ระบุขอบเขตของหมวดหมู่ใหม่ของคุณว่าหมายถึงอะไร และมีความแตกต่างอย่างพื้นฐานจากหมวดหมู่ที่มีอยู่เดิมอย่างไร
หมวดหมู่ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน:
- ชี้แจงปัญหา
- แสดงให้เห็นว่าโซลูชันของคุณแตกต่างอย่างไร
- สัญญาการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ ให้ปฏิบัติต่อการกำหนดหมวดหมู่เสมือนเป็นการวิจัยขนาดเล็กและกลยุทธ์การเติบโตทางการตลาดบันทึกคำตอบของคำถามต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าหมวดหมู่ของคุณมีความแข็งแกร่งและชัดเจน:
- ปัญหาหลักคืออะไร?
- กลุ่มเป้าหมายคือใคร?
- อะไรคือความเชื่อหลักของหมวดหมู่ของคุณ?
- โซลูชันของคุณแตกต่างอย่างไร?
- หมวดหมู่นี้สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไร?
- ภาษาอะไรจะเป็นตัวกำหนดหมวดหมู่นี้?
ใช้ClickUp Docsเพื่อเปลี่ยนคำจำกัดความหมวดหมู่ของคุณให้เป็นเอกสารที่มีโครงสร้างและสามารถอัปเดตได้ ซึ่งทีมของคุณสามารถปรับปรุงร่วมกันได้
เริ่มต้นด้วยการสร้างเอกสารชื่อ คำจำกัดความของหมวดหมู่ และกำหนดส่วนต่าง ๆ สำหรับคำถามสำคัญแต่ละข้อ: ปัญหาหลักคืออะไร, ผู้ชมคือใคร, ความเชื่อหลักคืออะไร, และอื่น ๆ
ในเอกสาร การทำงานร่วมกันเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมสามารถแก้ไขร่วมกัน แสดงความคิดเห็นในเนื้อหา และใช้ @mentions เพื่อแชร์ข้อเสนอแนะได้ทันที ทำให้การสนทนาเชิงกลยุทธ์อยู่ในที่เดียวแทนที่จะกระจัดกระจายไปตามแชทหรืออีเมล นอกจากนี้ คุณยังสามารถฝังผลการวิจัยตลาดภาพประกอบ หรือเชื่อมโยงงานต่างๆ ลงในเอกสารได้โดยตรง
เมื่อกลยุทธ์ของคุณมีการพัฒนา ให้เก็บเอกสารนี้ไว้เป็นเอกสารที่ติดไว้หรือเก็บไว้ใน Docs Hub เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง
เมื่อกรอบหมวดหมู่พร้อมแล้ว ให้แปลงขั้นตอนถัดไปเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ใน ClickUp ภายในเอกสาร รวมถึงกำหนดวันครบกำหนดและผู้รับผิดชอบ
📮 ClickUp Insight: 16% ต้องการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุน แต่ปัจจุบันมีเพียง 7% เท่านั้นที่ทำอยู่
ความกลัวที่จะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้คนมักลังเลและถอยหลังอยู่เสมอ
หากคุณเป็นผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียวClickUp Brain MAXจะทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจของคุณ สั่งให้มันจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้า ร่างอีเมลติดต่อ หรือติดตามสินค้าคงคลัง—ในขณะที่ตัวแทน AI ของคุณจัดการงานที่ยุ่งยาก
ทุกงาน ตั้งแต่การตลาดบริการของคุณไปจนถึงการจัดการคำสั่งซื้อ สามารถบริหารจัดการผ่านกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI—ช่วยให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจ ไม่ใช่แค่การบริหารจัดการเท่านั้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบข้อเสนอคุณค่าทางธุรกิจที่ดีที่สุดฟรี
ขั้นตอนที่ 3: ให้ความรู้แก่ตลาด
ตลาดจะไม่เห็นปัญหาหรือวิธีแก้ปัญหาของคุณในแบบเดียวกับที่คุณเห็น การให้ความรู้แก่ตลาดเกี่ยวข้องกับการสร้างการรับรู้ ช่วยให้ลูกค้าที่มีศักยภาพตระหนักถึงปัญหา และแสดงให้เห็นว่าทำไมหมวดหมู่ของคุณจึงเป็นทางออก
การศึกษาทำงานอยู่ในสามระดับนี้:
- สอนปัญหา: ลูกค้าไม่ทราบว่ามีปัญหาอยู่หรือไม่ หรือปัญหาดังกล่าวมีความรุนแรงเพียงใด
- เน้นช่องว่าง: แสดงให้เห็นว่าทำไมวิธีแก้ปัญหาที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอ
- แนะนำโซลูชันสำหรับหมวดหมู่: อธิบายว่าแนวทางของคุณแก้ปัญหาอย่างไรในวิธีที่ดีขึ้นอย่างพื้นฐาน
📌 ตัวอย่าง: บริษัทที่โปรโมท 'แพลตฟอร์มการมองเห็นการทำงานที่เชื่อมต่อ' อาจ:
- เผยแพร่คู่มือที่อธิบายว่าทำไมการมีความสอดคล้องกันจึงขับเคลื่อนประสิทธิภาพของทีม
- จัดชุดสัมมนาออนไลน์ที่แสดงสถานการณ์จริงที่เครื่องมือที่แยกส่วนกันทำให้เกิดการสูญเสียเวลา
- แบ่งปันกรณีศึกษาจากผู้ใช้งานกลุ่มแรกที่ได้รับประสบการณ์การปรับปรุงในด้านการรับผิดชอบ
- ใช้คำว่า 'การมองเห็นงานที่เชื่อมโยงกัน' อย่างสม่ำเสมอในบล็อกโพสต์, อีเมล, และสื่อสังคมออนไลน์
ClickUp BrainAI Writer for Work ช่วยให้คุณขยายกระบวนการศึกษาอย่างไม่ยากลำบากผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร. ช่วยให้ทีมของคุณสร้างเนื้อหาที่ชัดเจน, สม่ำเสมอ, และสอดคล้องกับหมวดหมู่ที่ตั้งไว้ ซึ่งให้ข้อมูล, ปรับมุมมอง, และโน้มน้าวใจ.
ระบบ AI ที่ตระหนักถึงบริบทของมันสามารถดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณได้ รวมถึงงาน, เอกสาร, และความคิดเห็น เพื่อให้แน่ใจว่าทุกข้อความสะท้อนเสียงของแบรนด์และตำแหน่งทางกลยุทธ์ของคุณ คุณสามารถสร้างบล็อกโพสต์, กรณีศึกษา, หรือบทความผู้นำทางความคิดที่เน้นปัญหา, อธิบายช่องว่าง, และแนะนำโซลูชันเฉพาะของคุณในหมวดหมู่
นอกจากนี้ยังช่วยให้แน่ใจว่าสื่อการตลาดทั้งหมดสะท้อนเรื่องราวและน้ำเสียงเดียวกันที่คุณได้กำหนดไว้สำหรับหมวดหมู่ของคุณ มันดึงบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อเขียนในน้ำเสียงของบริษัทคุณโดยไม่มีเนื้อหา AI ทั่วไป ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถเข้าถึง LLM หลายตัวจากอินเทอร์เฟซของ Brain ตามความต้องการของคุณ!
📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- ร่างบทความบล็อกเพื่อแนะนำหมวดหมู่ใหม่ของเรา [ชื่อหมวดหมู่] โดยอธิบายว่าทำไมวิธีแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมจึงไม่สามารถแก้ไข [ปัญหาเฉพาะ] ได้ โดยอิงจากเสียงของแบรนด์เรา
- สร้างโพสต์สั้น ๆ บน LinkedIn ที่เน้นความเชื่อหลักที่อยู่เบื้องหลังหมวดหมู่ของเรา ให้เป็นแบบการสนทนาแต่มีความน่าเชื่อถือ
- เขียนอีเมลเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพเกี่ยวกับต้นทุนแฝงของการเพิกเฉยต่อ [ปัญหา]
ขั้นตอนที่ 4: กำหนดตัวชี้วัด
ขั้นตอนสุดท้ายคือการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนซึ่งสะท้อนทั้งการยอมรับของหมวดหมู่และความสำเร็จทางธุรกิจ
เมตริกให้หลักฐานที่สามารถวัดได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความพยายามของคุณในการให้ความรู้แก่ตลาด, ทำให้โซลูชันของคุณแตกต่าง, และนำตลาดไปในทิศทางที่ดี กำลังได้รับผลตอบแทน
เริ่มต้นด้วยการระบุตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของหมวดหมู่ของคุณ:
- การรับรู้ตลาด: ติดตามแนวโน้มการค้นหาสำหรับชื่อหมวดหมู่ของคุณ การกล่าวถึงในสื่อ และการสนทนาบนโซเชียล
- การยอมรับของลูกค้า: วัดอัตราการที่ลูกค้าใหม่เข้าใจและซื้อสินค้า
- การมีส่วนร่วมและการใช้งาน: ดูการใช้งานผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมซ้ำ และการยอมรับฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่
- ผลลัพธ์ทางธุรกิจ: ติดตามการเติบโตของรายได้ อัตราการเปลี่ยนแปลง และตัวชี้วัดการรักษาลูกค้าที่เชื่อมโยงกับการวางตำแหน่งหมวดหมู่
ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถแปลงวัตถุประสงค์ระดับสูงของหมวดหมู่ เช่น การเพิ่มการรับรู้ในตลาดหรือการปรับปรุงการยอมรับผลิตภัณฑ์ ให้เป็นผลลัพธ์ที่วัดได้ แต่ละเป้าหมายสามารถแบ่งย่อยเป็น งานย่อยและรายการตรวจสอบ เช่น มาตรฐานปริมาณการค้นหา การกล่าวถึงแบรนด์ หรืออัตราการยอมรับของลูกค้า
ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งเป้าหมายว่า 'เพิ่มการรับรู้หมวดหมู่ขึ้น 30% ในไตรมาสนี้' โดยมีเป้าหมายย่อยที่เชื่อมโยงกับการเข้าถึงเนื้อหา การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ และลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา
ขั้นตอนที่ 5: จัดวางกลยุทธ์ทั้งหมดของคุณให้สอดคล้องกัน
การสร้างหมวดหมู่ต้องอาศัยการประสานงานทั่วทั้งองค์กร ผลิตภัณฑ์ โมเดลธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของคุณต้องสนับสนุนวิสัยทัศน์ของหมวดหมู่นั้นทั้งหมด
บางประเด็นสำคัญที่ต้องปรับให้สอดคล้องกัน ได้แก่:
- การส่งข้อความ, กลยุทธ์การขาย,และแผนที่ทางการตลาด
- คุณสมบัติและแผนงานแก้ไขปัญหาหมวดหมู่
- รูปแบบการกำหนดราคา, บรรจุภัณฑ์สินค้า, และการร่วมมือ
ClickUp Chatนำทีมผลิตภัณฑ์ การตลาด การขาย และการดำเนินงานมาอยู่บนหน้าเดียวกัน คุณสามารถสร้างช่องทางเฉพาะสำหรับการปรับแนวผลิตภัณฑ์ การสนทนาเรื่องราคา หรือแคมเปญตามหมวดหมู่ได้
แชทรองรับการสนทนาแบบเป็นหัวข้อ, การกล่าวถึงผู้ใช้ (@mentions), และการแนบไฟล์ ทำให้ง่ายต่อการติดตามการสนทนาและแชร์ลิงก์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คุณยังมี โพสต์ สำหรับแชร์ข่าวสารทั่วทั้งบริษัท, โครงการริเริ่ม, และการตัดสินใจที่สำคัญ ยิ่งไปกว่านั้น SyncUps ให้คุณเข้าร่วมการสนทนาทางเสียงหรือวิดีโออย่างรวดเร็วสำหรับการติดตามงานหรือการหารือเชิงกลยุทธ์
นี่คือสิ่งที่เชลซี เบนเน็ตต์กล่าวเกี่ยวกับการใช้ ClickUp ที่ LuluPress:
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยเหลือทีมสร้างสรรค์ของเราอย่างมาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้นและดีขึ้น
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยเหลือทีมสร้างสรรค์ของเราอย่างมาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้นและดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 6: เสริมความแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง
การสร้างหมวดหมู่เป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำ คุณต้องเสริมสร้างคุณค่าของหมวดหมู่อย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารที่สม่ำเสมอ นวัตกรรม และหลักฐานที่ชัดเจน
ปล่อยฟีเจอร์อย่างสม่ำเสมอที่ช่วยเสริมสร้างเรื่องราวของหมวดหมู่และแก้ไขปัญหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณต้องแน่ใจว่าได้แบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จ กรณีศึกษา และตัวอย่างที่แสดงให้เห็นหมวดหมู่ในการใช้งานจริง ติดตามการใช้งาน การยอมรับ และข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าเพื่อพัฒนาตำแหน่งของหมวดหมู่ให้ก้าวหน้าตลอดเวลา
ClickUp Automations+ AI Agentsทำให้การรักษาความสม่ำเสมอเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก พวกเขาช่วยให้คุณปรับปรุงงานที่ทำซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าข้อความในหมวดหมู่ การอัปเดต และหลักฐานทางสังคมของคุณจะถูกส่งตรงเวลา
ระบบอัตโนมัติทำงานบนหลักการง่าย ๆ คือ 'เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้ทำสิ่งนี้' คุณอาจตั้งค่าให้เมื่อมีคำให้การใหม่ถูกเพิ่มเข้าไปในเอกสาร ระบบจะสร้างงานอัตโนมัติให้กับทีมโซเชียลมีเดียเพื่อให้พวกเขาทำเป็นโพสต์
ตัวแทน AI ก้าวไปอีกขั้นด้วยการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างชาญฉลาด
ตัวอย่างเช่น นอกเหนือจากการสร้างงาน (Task) เพียงอย่างเดียว ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI agent) สามารถร่างโพสต์โซเชียลมีเดียที่แนะนำ มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม และแม้กระทั่งกำหนดเวลาโพสต์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสูงสุด กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น รายงานผลกระทบประจำเดือนตามหมวดหมู่ หรือแคมเปญเนื้อหาประจำไตรมาส สามารถจัดการได้อย่างสมบูรณ์โดยตัวแทน AI—พวกเขาสามารถรวบรวมข้อมูล สร้างรายงาน มอบหมายงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่างานเสร็จตามกำหนดเวลา ซึ่งช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดูการใช้งานจริงได้ที่นี่:
กรอบแนวคิดและเครื่องมือใดบ้างที่สามารถช่วยในการออกแบบหมวดหมู่?
การออกแบบหมวดหมู่เป็นการกระทำที่ต่อเนื่องในการสร้างตลาด กำหนดปัญหา สร้างการรับรู้ และขยายความเชื่อ เพื่อให้ทำได้ดี มาดูกรอบการออกแบบหมวดหมู่สำหรับสตาร์ทอัพที่สามารถเปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นหมวดหมู่ได้ 💪🏼
กรอบแนวคิด Category King
หากเป้าหมายของคุณคือการ เป็นเจ้าของ พื้นที่ของคุณเอง กรอบแนวคิด Category King คือคู่มือกลยุทธ์ของคุณ มันถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดหลักข้อเดียว: อย่าขายสินค้า แต่จงขายปัญหาที่คุณกำลังแก้ไข และโลกใหม่ที่คุณกำลังสร้างขึ้น
มันชี้นำผู้ก่อตั้งในการสร้างเรื่องราวรอบปัญหาที่พวกเขากำลังแก้ไข รวบรวมผู้เชื่อในระยะแรก และทำให้ทั้งบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์ การตลาด และกลยุทธ์ เข้าใจเรื่องราวนั้นร่วมกัน
เรียนรู้วิธีสร้างคู่มือการตลาด:
กลยุทธ์มหาสมุทรสีคราม
กลยุทธ์บลูโอเชียนช่วยให้คุณค้นพบหรือสร้างพื้นที่ตลาดที่ไม่มีคู่แข่ง; สถานที่ที่คุณสามารถนำเสนอคุณค่าที่ไม่เหมือนใครซึ่งไม่มีใครสามารถมอบให้ได้
เครื่องมือเช่นStrategy Canvas ช่วยแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่อะไร ในขณะที่ Four Actions Framework ช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะกำจัด ลด เพิ่ม หรือสร้างอะไรเพื่อปรับเปลี่ยนคุณค่าของลูกค้า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Keurigเป็นผู้สร้างหมวดหมู่ 'กาแฟแบบชงเดี่ยว' ขึ้นมาใหม่ โดยแยกตัวออกจากเครื่องชงกาแฟแบบหยดหรือเครื่องชงกาแฟแบบหม้อใหญ่แบบดั้งเดิม ด้วยการเน้นที่ความสะดวกสบาย ความหลากหลาย และตัวเลือกส่วนบุคคล
การทำแผนที่ตลาด
การทำแผนที่ตลาดเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและมองเห็นได้ ช่วยคุณมองเห็นตำแหน่งของคุณ และที่ที่ยังไม่มีใครยืนอยู่ คุณสามารถวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และคู่แข่งบนตัวแปรต่างๆ เช่น ราคา คุณสมบัติ กลุ่มเป้าหมาย หรือผลลัพธ์ ด้วยวิธีนี้ คุณจะเริ่มเห็นรูปแบบต่างๆ: พื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง พื้นที่ที่ถูกมองข้าม และโอกาสใหม่ๆ
สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ กระบวนการนี้มีคุณค่าอย่างยิ่ง มันแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถสร้างคุณค่าใหม่ได้ที่ไหน วิธีการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้าใดที่พร้อมสำหรับสิ่งใหม่
📖 อ่านเพิ่มเติม: ขั้นตอนและตัวอย่างกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
การวิเคราะห์การแข่งขัน
การวิเคราะห์การแข่งขันช่วยให้คุณมองเห็นไม่เพียงแค่สิ่งที่ผู้อื่นนำเสนอ แต่ยังรวมถึงวิธีที่พวกเขากำหนดรูปแบบการแข่งขันด้วย การใช้เครื่องมือสำหรับการสร้างหมวดหมู่และการทำแผนที่ตลาด เช่นการวิเคราะห์ SWOTหรือFive Forces ของ Porter จะช่วยให้คุณค้นพบจุดอ่อนของเรื่องราวปัจจุบัน รวมถึงความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือสมมติฐานที่ผิดพลาด
สำหรับนักการตลาด นี่กลายเป็นขุมทรัพย์ที่แท้จริง มันช่วยปรับปรุงข้อความให้ชัดเจนขึ้น ปรับตำแหน่งสินค้าของคุณใหม่ และสร้างเรื่องราวที่เปลี่ยนกรอบความคาดหวังของลูกค้า
🔍 คุณรู้หรือไม่? Wrigleyใช้ความคิดเห็นที่น่าประหลาดใจในการเปลี่ยนทิศทางธุรกิจของตน เดิมทีบริษัทขายสบู่ แต่สังเกตเห็นว่าผู้คนชื่นชอบผงฟูที่แถมฟรี จึงเพิ่มปริมาณผงฟูมากขึ้น พวกเขาใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์ โดยเปลี่ยนจุดเน้นไปที่ผงฟูและในที่สุดก็หันมาผลิตหมากฝรั่ง การปรับเปลี่ยนนี้ช่วยให้พวกเขาสร้างและครองตลาดใหม่ตามความคาดหวังของผู้บริโภค
งานที่ต้องทำให้สำเร็จ (Jobs-to-be-Done)
JTBD เข้าถึงแก่นแท้ของเหตุผลที่ผู้คนซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างโดยตรง มันถูกสร้างขึ้นจากความจริงหนึ่งข้อ: ลูกค้าไม่ได้ต้องการผลิตภัณฑ์ของคุณ พวกเขาต้องการความก้าวหน้าในชีวิตของพวกเขา
กรอบแนวคิดนี้ช่วยให้คุณค้นพบ 'งาน' ที่แท้จริงที่ใครบางคนจ้างผลิตภัณฑ์ของคุณให้ทำ คนที่เดินทางไปทำงานในตอนเช้าไม่ได้ซื้อนมปั่นเพราะพวกเขาชอบนมปั่น พวกเขาซื้อมันเพื่อเติมเต็มการเดินทางที่น่าเบื่อและทำให้ความหิวหายไปจนกว่าจะถึงมื้อกลางวัน ทันใดนั้น คู่แข่งของคุณไม่ใช่สตาร์บัคส์ แต่เป็นกล้วย เบเกิล และความเบื่อหน่ายนั่นเอง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สัมภาษณ์ผู้คนทันทีหลังจากที่พวกเขาซื้อ ไม่ใช่หลายเดือนต่อมา ถามพวกเขาว่า 'คุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนที่คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการสิ่งนี้?' คำตอบของพวกเขาจะเผยให้เห็นถึงงานที่แท้จริง สังเกต งานเชิงหน้าที่ (เติมเต็มให้ฉัน), งานเชิงอารมณ์ (ทำให้การเดินทางนี้ไม่น่าเบื่อ), และ งานเชิงสังคม (ทำให้ดูเหมือนว่าฉันมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ) ตีให้ครบทั้งสาม แล้วคุณจะหยุดไม่อยู่
จุดเข้าหมวดหมู่
หากลูกค้าลืมว่าคุณมีอยู่เมื่อพวกเขาต้องการคุณมากที่สุด นี่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ ผู้คนจดจำแบรนด์เมื่อช่วงเวลาเฉพาะกระตุ้นพวกเขา ไม่ใช่เพราะพวกเขาเห็นโฆษณาของคุณเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
มันนำทางให้คุณเป็นเจ้าของช่วงเวลาที่สำคัญ
- เรดบูลเป็นเจ้าของ 'ฉันจะหมดแรงตอนบ่ายสาม'
- Uber เป็นเจ้าของ 'ฉันเมาและต้องการรถ'
- แอดวิลเป็นเจ้าของ 'หัวฉันปวดจะตาย'
แผนที่ทุกสถานการณ์ที่ใครบางคนต้องการหมวดหมู่ของคุณ จากนั้นครองหมวดหมู่ที่มีคุณค่าที่สุด ให้เป็นชื่อแรกที่พวกเขาคิดถึงเมื่อต้องการ
การวิเคราะห์การไม่บริโภค
คนส่วนใหญ่ที่สามารถใช้หมวดหมู่ของคุณได้ไม่ได้ซื้อจากใครเลย; พวกเขาอาจกำลังทุกข์ทรมานหรือใช้วิธีแก้ปัญหาที่แย่มาก ดังนั้นหากคุณเพียงแค่ดูคู่แข่ง คุณก็กำลังละเลยตลาดที่ใหญ่ที่สุดของคุณ
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณศึกษาว่าทำไมบางคนถึงเลือกไม่ทำอะไรเลย แพงเกินไป? ซับซ้อนเกินไป? ใช้เวลานานเกินไป? Intuit พบว่ามีคนหลายล้านที่ยังยื่นภาษีด้วยดินสอ Canva พบว่ามีคนทำใบปลิวใน Word หาคนที่กำลังประสบปัญหาโดยไม่มีทางออก เอาสิ่งที่ขัดขวางพวกเขาออกไป แล้วคุณก็ได้สร้างหมวดหมู่ใหม่ขึ้นมา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: มองหาวิธีแก้ปัญหาที่มีราคาแพง หากมีใครจ่าย $200 ต่อเดือนให้กับผู้ช่วยเสมือนเพื่อจัดการประชุม นั่นคือ Calendly มูลค่า $2 พันล้านที่รอเกิดขึ้น หากนักพัฒนาใช้เครื่องมือห้าอย่างมาเชื่อมต่อกันแบบลวก ๆ นั่นคือช่องทางของคุณ ยิ่งวิธีแก้ปัญหาของพวกเขาซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง โอกาสของคุณก็ยิ่งใหญ่ขึ้น
คุณจะทำการตลาดและวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไรเพื่อครองตลาดหมวดหมู่ใหม่?
เมื่อหมวดหมู่ของคุณถูกกำหนดแล้ว งานที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้น: การสอนให้โลกมองเห็นมันในแบบที่คุณมองเห็น การครองหมวดหมู่ใหม่หมายถึงการควบคุมเรื่องราว การเสริมสร้างมุมมองของคุณ และการพิสูจน์ว่าแนวทางของคุณคืออนาคต
สร้างแรงผลักดันด้วยข้อความที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว
เริ่มต้นด้วยการสร้างแรงผลักดันทางการตลาดผ่านการเล่าเรื่องอย่างสม่ำเสมอ ข้อความของคุณ ตั้งแต่เนื้อหาบนเว็บไซต์ไปจนถึงการปรากฏตัวในสื่อ ควรสะท้อนความเชื่อเดียวกันกับที่กลุ่มสินค้าของคุณยึดถือ
ทุกแคมเปญควรเชื่อมโยงจุดระหว่างความเจ็บปวดของลูกค้า คำมั่นสัญญาของหมวดหมู่ของคุณ และหลักฐานของผลิตภัณฑ์ของคุณ การใช้ภาษาที่ไม่สอดคล้องกันเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการสร้างความสับสนให้กับตลาด ราชาแห่งหมวดหมู่ยังคงเป็นที่จดจำได้เพราะพวกเขาเล่าเรื่องราวที่ชัดเจนเพียงเรื่องเดียวซ้ำๆ จนกลายเป็นความจริงของตลาด
เปลี่ยนข้อพิสูจน์ให้กลายเป็นแรงโน้มน้าวใจ
ต่อไป ให้เปลี่ยนผู้ใช้งานกลุ่มแรกของคุณให้กลายเป็นผู้สนับสนุนอย่างจริงจัง เรื่องราวจากลูกค้าคือสินทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดของคุณ ไฮไลต์การเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ และวิธีที่โซลูชันของคุณได้เปลี่ยนนิยามความสำเร็จให้กับพวกเขา
เมื่อผู้อื่นเห็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าหมวดหมู่ของคุณสามารถสร้างผลลัพธ์ใหม่ ๆ ได้ นั่นจะเป็นการยืนยันความเป็นผู้นำทางการตลาดของคุณและช่วยเร่งการยอมรับให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
รักษาการเชื่อมโยงกลยุทธ์ของคุณ
เพื่อรักษาความเป็นผู้นำ ให้ขยายเรื่องราวของหมวดหมู่ของคุณไปยังทุกจุดสัมผัส รวมถึงกิจกรรม, เนื้อหา, ชุมชน, และแม้กระทั่งการร่วมมือกับผู้อื่น จัดสัมมนาออนไลน์หรือการประชุมโต๊ะกลมเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาที่กว้างขึ้นที่หมวดหมู่ของคุณสามารถแก้ไขได้ ให้สอดคล้องกับนักวิเคราะห์, ผู้มีอิทธิพล, และสื่อที่สามารถช่วยขยายมุมมองของคุณได้
เมื่อคุณกำลังวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า, ตำแหน่งคู่แข่ง, หรือออกแบบแผนการเข้าสู่ตลาดของคุณ,ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณสามารถมองเห็นกลยุทธ์ทั้งหมดได้ในที่เดียว
คุณสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับแคมเปญ กำหนดกลุ่มตลาด และเชื่อมโยงงานและเอกสารโดยตรงเพื่อการจัดการแคมเปญการตลาดเชิงภาพ ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดของคุณวางแผน Funnel การรับรู้หมวดหมู่ บนกระดานไวท์บอร์ด พวกเขาเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอน เช่น การศึกษา การมีส่วนร่วม และการแปลงเป็นลูกค้า กับงานใน ClickUp ที่มีเจ้าของและกำหนดวันครบกำหนด
ในขณะเดียวกัน ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นนักวางกลยุทธ์หมวดหมู่และผู้พิทักษ์โทนเสียงของคุณภายในซอฟต์แวร์วางแผนกลยุทธ์
ผู้จัดการโครงการ AI ช่วยอัตโนมัติในการติดตามความคืบหน้า การประชุมสั้นประจำวัน และการติดตามผล ทีมสามารถขอให้ Brain สรุปผลลัพธ์ของแคมเปญ สร้างการอัปเดตโครงการ หรือแม้แต่แนะนำขั้นตอนถัดไปโดยอิงจากข้อมูลในพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์
ติดตามทุกแคมเปญอย่างใกล้ชิด
และเมื่อคุณไม่ต้องการสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น? ให้หันมาใช้เทมเพลตของ ClickUp
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpสามารถรองรับสตรีมเนื้อหาหลายรายการหรือโปรเจกต์ย่อยภายใต้ร่มหลักเดียวกันได้ ด้วยวิธีนี้ ทีมงานสามารถจัดการบล็อก โซเชียลมีเดีย จดหมายข่าว หรือแคมเปญอื่นๆ ได้ในที่เดียว
ด้วยมุมมองที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสี่แบบ ได้แก่ ปฏิทิน รายการ กระดาน และไทม์ไลน์ ทีมงานสามารถสลับมุมมองได้ตามบทบาทหรือภารกิจของตน
เทมเพลตกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของคุณยังมาพร้อมกับสถานะในตัวเจ็ดสถานะที่แสดงถึงขั้นตอนต่างๆ ในวงจรชีวิตของเนื้อหา เช่น ร่าง, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, กำหนดเวลา, และ เผยแพร่แล้ว นอกจากนี้ ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้า 5 ฟิลด์ ช่วยให้ทีมสามารถบันทึกข้อมูลเมตาดาตาที่สำคัญได้ รวมถึง ประเภทเนื้อหา, แคมเปญ, กลุ่มเป้าหมาย, และ ช่องทางการเผยแพร่
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ต้นแบบของหมวดหมู่นั้นเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมและการออกแบบ สิ่งที่ผู้คนคาดหวังว่าแล็ปท็อปหรือเครื่องช่วยฟังควรมีลักษณะอย่างไรนั้นเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นบริษัทที่ตามทันแนวโน้มด้านสุนทรียภาพในการออกแบบจึงมักจะได้เปรียบ
ความท้าทายทั่วไปในการออกแบบหมวดหมู่และวิธีที่คุณสามารถเอาชนะได้
ที่นี่ เราจะสำรวจความท้าทายทั่วไปบางประการในการออกแบบหมวดหมู่ที่คุณอาจพบเจอ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเอาชนะอุปสรรคในการสร้างหมวดหมู่ตลาดใหม่ด้วย 👀
ความสงสัยในตลาด
การแนะนำหมวดหมู่ใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย การเอาชนะความสงสัยต้องใช้ความอดทน การเล่าเรื่อง และการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้ซื้อคุ้นเคยกับโซลูชันปัจจุบันของพวกเขา ดังนั้นการโน้มน้าวให้พวกเขาคิดใหม่เกี่ยวกับสถานะเดิมอาจเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิด
ความท้าทายหลักบางประการ ได้แก่ วงจรการยอมรับที่ช้า ซึ่งผู้คนต้องการเวลาในการทำความเข้าใจและยอมรับหมวดหมู่นี้ นอกจากนี้ยังมีการสูญเสียทรัพยากร: การจัดงาน การสร้างเนื้อหาที่แสดงความเป็นผู้นำทางความคิด และการสร้างหลักฐานอ้างอิง ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาและการลงทุนอย่างมาก
✅ ลองสิ่งนี้
- เปิดตัวแบบทดสอบแบบโต้ตอบ, ความท้าทาย, หรือการประเมิน ที่แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าปัญหาส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไรในเชิงส่วนตัว
- ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือผู้มีอิทธิพลขนาดเล็ก ที่สามารถนำเสนอปัญหาและทางออกของคุณได้อย่างน่าเชื่อถือต่อกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กที่มีส่วนร่วมสูง
- ข้อเสนอทดลองใช้จำกัด ที่ให้ผู้ใช้ได้สัมผัสกับประโยชน์ของหมวดหมู่โดยตรง ทำให้แนวคิดที่เป็นนามธรรมกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการคิดเชิงออกแบบ
การประสานงานภายใน
แม้จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจในหมวดหมู่ แต่การได้รับการสนับสนุนจากภายในองค์กรก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง และมักเป็นเรื่องที่ท้าทาย ทีมต่างๆ ในด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ การขาย และการดำเนินงาน ต่างก็มีลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน และการไม่สอดคล้องกันอาจทำให้ความคืบหน้าหยุดชะงักได้
อุปสรรคที่พบบ่อย ได้แก่ เป้าหมายที่กระจัดกระจาย ซึ่งแต่ละแผนกยังคงยึดติดกับตัวชี้วัดผลงานหลักแบบเดิม แทนที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของหมวดหมู่ นอกจากนี้ยังเกิดช่องว่างในการฝึกอบรม เนื่องจากผู้นำหมวดหมู่มักต้องใช้ทักษะใหม่ ๆ และคิดเชิงกลยุทธ์
ภาวะเหนื่อยล้าจากการเป็นผู้นำเป็นความเสี่ยงที่สำคัญอีกประการหนึ่ง การสร้างหมวดหมู่สินค้าเป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลานาน และทีมผู้บริหารที่ขาดความมุ่งมั่นอาจสูญเสียแรงผลักดันได้
✅ ลองสิ่งนี้
- มอบหมาย 'ทูตประจำหมวดหมู่' ในแต่ละแผนก เพื่อส่งเสริมและติดตามโครงการต่างๆ ของหมวดหมู่โดยใช้ClickUp Assign Comments
- ใช้เวิร์กช็อปเชิงโต้ตอบ ที่ทีมสามารถวางแผนสถานการณ์ในโลกจริง
- ส่งเสริมให้ทีมร่วมกันสร้างจดหมายข่าวหรือการนำเสนอภายใน ที่อธิบายหมวดหมู่จากมุมมองเชิงหน้าที่ของพวกเขาเพื่อความรับผิดชอบ
- ให้รางวัลพนักงานสำหรับความคิดหรือการกระทำ ที่ช่วยพัฒนาการคิดเชิงหมวดหมู่
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: หลายทีมประสบปัญหาในการแปลงวิสัยทัศน์ร่วมกันให้กลายเป็นเนื้อหาที่สะท้อนบทบาทเฉพาะของแต่ละคน—ทีมการตลาดอาจเน้นการเล่าเรื่อง ในขณะที่ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมClickUp Brain MAXช่วยเชื่อมช่องว่างนั้นให้ราบรื่น
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดและทีมผลิตภัณฑ์สามารถขอให้ Brain MAX 'สร้างจดหมายข่าวภายในร่วมกันที่อธิบายว่าฟีเจอร์ใหม่ช่วยเสริมตำแหน่งของเราในหมวดหมู่ได้อย่างไร' ในขณะที่ทีมขายและทีมปฏิบัติการสามารถกระตุ้นให้มัน 'ร่างการนำเสนอร่วมกันที่เชื่อมโยงความคิดเห็นของลูกค้าเข้ากับเป้าหมายของหมวดหมู่ของเรา'
แต่ละแผนกมีส่วนร่วมด้วยมุมมองของตนเอง และ Brain MAX ช่วยผสานข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นอัปเดตที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแบรนด์
โบนัส! ให้ ClickUp Brain MAX สร้างสกอร์การ์ดสำหรับการออกแบบหมวดหมู่:
การตอบสนองเชิงแข่งขัน
เมื่อหมวดหมู่ของคุณเริ่มได้รับความนิยม คาดว่าจะมีคู่แข่งเข้ามาแข่งขันอย่างดุเดือด ผู้เล่นรายใหญ่ที่มีอยู่แล้วอาจลอกเลียนข้อความของคุณ ปรับเปลี่ยนเรื่องราวให้เป็นประโยชน์ต่อพวกเขา หรือเปิดตัวโซลูชันที่แข่งขันเพื่อทำให้สถานการณ์สับสน
ข้อจำกัดที่นี่ชัดเจน: การปกป้องผู้นำจากการแข่งขันของผู้ดำรงตำแหน่งที่มีเงินทุนมากอาจทำให้งบประมาณตึงตัวได้ โดยเฉพาะสำหรับสตาร์ทอัพ
แรงกดดันด้านผลตอบแทนการลงทุนระยะสั้นเพิ่มสูงขึ้นเมื่อคู่แข่งบังคับให้คุณต้องแสดงให้เห็นถึงคุณค่าอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การเติบโตของตลาดที่แท้จริงต้องใช้เวลาในการเกิดขึ้น ผู้ตามอย่างรวดเร็วอาจทำให้ข้อความของคุณเจือจางลง และผู้เล่นรายใหญ่กว่าอาจพยายามแย่งชิงการเล่าเรื่อง ทำให้คุณต้องตกอยู่ในสถานะตั้งรับ
✅ ลองสิ่งนี้
- ดำเนินการ 'จำลองการแข่งขัน' กับทีมของคุณ เพื่อคาดการณ์ว่าคู่แข่งอาจตอบสนองอย่างไร และออกแบบแคมเปญเชิงรุก
- ให้ลูกค้าที่เลือกได้เข้าถึงก่อน คุณสมบัติใหม่หรือข้อมูลเชิงลึก เพื่อสร้างความภักดีและสร้างความแตกต่างที่ป้องกันได้
- จัดตั้งทีมขนาดเล็กเพื่อติดตามแนวโน้มการสื่อสาร ในตลาดและแก้ไขข้อมูลที่บิดเบือน
ClickUp Brain สามารถช่วยในส่วนนี้ได้:
ข้อจำกัดที่กว้างขึ้นของการออกแบบหมวดหมู่
นอกเหนือจากความท้าทายหลักเหล่านี้แล้ว ยังมีข้อจำกัดในภาพรวมที่ควรคำนึงถึง การกำหนดหมวดหมู่กว้างเกินไปอาจทำให้ตลาดสับสน ในขณะที่การเจาะกลุ่มเฉพาะมากเกินไปอาจทำให้การยอมรับช้าลง
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจคาดหวังผลตอบแทนที่เร็วกว่าที่หมวดหมู่มักจะให้ได้ ซึ่งทดสอบความอดทน นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวโดยสิ้นเชิง: หากหมวดหมู่ไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง การลงทุน เวลา เงิน และทรัพยากรทั้งหมดอาจสูญเปล่า สุดท้าย ความผิดพลาดในการวางตำแหน่งเริ่มต้นอาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการแก้ไข ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยน การลงทุนใหม่ และการปรับปรุงข้อความใหม่ทั้งหมด
✅ ลองสิ่งนี้
- เปิดตัวการทดลองขนาดเล็กหรือหมวดหมู่ย่อย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ กลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการนำไปใช้
- ให้ผู้ลงทุนและคู่ค้าหลักมีส่วนร่วมในเวิร์กช็อปการพัฒนาหมวดหมู่, ปรับให้สอดคล้องกับความคาดหวัง
- สร้าง ตัวชี้วัดแบบไดนามิก ที่ปรับตามแนวโน้มการนำไปใช้, ข้อเสนอแนะ, และระดับความเจริญของตลาด
🔍 คุณทราบหรือไม่? บทความชื่อ "ประวัติศาสตร์อันสั้นและอนาคตอันยาวไกลของการวิจัยเกี่ยวกับหมวดหมู่ตลาด" แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมามีงานวิจัยเชิงประจักษ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจัดกลุ่มตามหัวข้อต่างๆ เช่น การสร้างหมวดหมู่ใหม่, การครอบคลุมหมวดหมู่, และ การเปลี่ยนแปลงหมวดหมู่
กรณีศึกษาจากชีวิตจริงที่แสดงให้เห็นถึงนักออกแบบหมวดหมู่ที่ประสบความสำเร็จ
นี่คือกรณีศึกษาความสำเร็จในการสร้างหมวดหมู่ตลาดที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนปัญหาและวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นผู้นำในตลาดของพวกเขา 🎯
1. คลิกอัพ
ClickUp ได้สร้างหมวดหมู่ใหม่สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร เรียกว่า Converged AI Workspace กลยุทธ์การเติบโตของมันผสมผสานข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้เข้ากับการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหาเพื่อให้โดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
นี่คือสิ่งที่ทำให้มันพิเศษ:
- การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์: ใช้เทมเพลต, บทเรียน, และการสาธิตเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้ในขณะที่แก้ปัญหาการทำงาน
- ความหลากหลาย: รองรับหลายทีมและหลายอุตสาหกรรมด้วยพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้
- การยอมรับที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหา: ไลบรารีวิดีโอและคู่มือที่สมบูรณ์เพื่อกระตุ้นการรับรู้และการรักษาลูกค้า
- ระบบนิเวศแบบบูรณาการ: รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่กระจัดกระจาย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้านทานความอยากที่จะให้ข้อมูลมากเกินไป เรื่องราวของหมวดหมู่ที่แข็งแกร่งนั้นเรียบง่ายพอที่พนักงานขายสามารถอธิบายได้ในสองประโยค และลูกค้าสามารถพูดซ้ำได้โดยไม่ต้องจดบันทึก หากต้องใช้สไลด์ 20 หน้า แสดงว่ายังไม่ติดตลาด
2. เทสลา
เทสลาได้สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยการผสานนวัตกรรมยานยนต์เข้ากับโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืนสิ่งที่ทำให้ตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์นี้โดดเด่น:
- รถยนต์ไฟฟ้าที่มีระยะทางไกลพร้อมเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูง
- ประสบการณ์การใช้งานระดับพรีเมียมพร้อมการอัปเดตแบบไร้สาย
- การขยายธุรกิจสู่การกักเก็บพลังงานและโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อระบบนิเวศที่ครบวงจร
- โมเดลการขายตรงถึงผู้บริโภค โดยข้ามตัวแทนจำหน่ายแบบดั้งเดิม
3. เน็ตฟลิกซ์
Netflix ได้กำหนดนิยามใหม่ของวิธีการที่ผู้คนบริโภคความบันเทิงทั่วโลก นี่คือสิ่งที่ทำให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม:
- คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการรับชมที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
- เนื้อหาต้นฉบับที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่นเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติ
- การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการให้เช่าดีวีดีไปสู่การสตรีมมิ่งตั้งแต่เนิ่นๆ
- อินเทอร์เฟซแบบการ์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น
📮 ClickUp Insight: 36% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาชื่นชมเพื่อนร่วมทีมที่สามารถบริหารเวลาได้ดีและไม่ดูเหมือนจะทำงานล้นมือ
บรรยากาศที่สงบและควบคุมได้ไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ มันเกิดจากการออกแบบระบบที่ชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จอย่างตั้งใจClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่เข้าใจบรรยากาศการทำงานของคุณ มันรับรู้บริบทและเข้าใจภาระงาน ลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเวลา และตารางเวลาในปฏิทินแบบเรียลไทม์
นั่นหมายความว่าอย่างไรในทางปฏิบัติ? ระบบ AI รู้ว่าคุณกำลังทำงานหนักเกินไป และสามารถช่วยปรับตารางเวลาใหม่ จัดลำดับความสำคัญใหม่ และทำงานอัตโนมัติผ่านกระบวนการทำงานแบบเอเจนต์ ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของวันนั้นๆ
4. กีโปร
ถัดไปในตัวอย่างการออกแบบหมวดหมู่เชิงกลยุทธ์ของเรา คือ GoPro ซึ่งได้เปลี่ยนกล้องเฉพาะกลุ่มให้กลายเป็นหมวดหมู่ไลฟ์สไตล์ระดับโลกที่เน้นการผจญภัยและกีฬาผาดโผน
นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นราชาแห่งหมวดหมู่:
- กล้องที่ทนทานและกะทัดรัด สำหรับการผจญภัยและการกระทำ
- การสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนและการแบ่งปันทางสังคม
- การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลและไลฟ์สไตล์ที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำหนดเวลาการสร้างความต้องการของคุณอย่างรอบคอบ หากผลักดันแคมเปญสร้างความตระหนักก่อนที่เรื่องราวของหมวดหมู่จะได้รับความสนใจ คุณอาจต้องสอนตลาดให้กับคู่แข่งของคุณแทน จัดการให้ทีมภายในมีความสอดคล้องกันก่อน แล้วจึงขยายออกไปภายนอก
5. Spotify
Spotify สร้างหมวดหมู่ใหม่ในการสตรีมเพลงที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและอัลกอริทึมการทำนาย
สิ่งที่ทำให้ Spotify โดดเด่น:
- เพลย์ลิสต์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างสูง เช่น 'Discover Weekly'
- แคมเปญประจำปีที่ดึงดูดความสนใจ เช่น 'Wrapped' ที่ส่งเสริมการแบ่งปันทางสังคม
- การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายและปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มีช่วงเวลาแปลกๆในเดนมาร์กช่วงทศวรรษ 1970: ผู้ผลิตภาพยนตร์กำลังสร้างภาพยนตร์ที่ผสมผสานระหว่างตลกและองค์ประกอบของประเภทที่เคยถูกมองว่า 'ไม่เหมาะสม' เพื่อขายพวกเขาต้องจัดประเภทใหม่หรือผสมผสานประเภทต่างๆ การตลาดต้องช่วยให้ผู้คนยอมรับสิ่งใหม่โดยการเปลี่ยนบรรทัดฐานของหมวดหมู่
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วย ClickUp
การออกแบบหมวดหมู่เกี่ยวข้องกับการเขียนกฎใหม่และแสดงให้โลกเห็นถึงปัญหาที่พวกเขาไม่เคยตระหนักว่ามีอยู่จริง แบรนด์ที่ครองตลาดกำลังกำหนดมุมมอง กำหนดมาตรฐานใหม่ และสร้างกระแสรอบๆ โซลูชันของพวกเขา
ตั้งแต่การให้ความรู้แก่ตลาดไปจนถึงการเสริมสร้างหมวดหมู่ของคุณ ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน รวบรวมทุกขั้นตอนไว้ในที่เดียว
คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้ผ่านแบบฟอร์ม และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรงจากเอกสารหรือไวท์บอร์ด จัดการทีมให้สอดคล้องกันด้วยแชทและ SyncUps และทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย
กระดานคะแนนการออกแบบหมวดหมู่เป็นกรอบที่พัฒนาโดย Category Pirates เพื่อประเมินว่าบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงใดในการออกแบบหมวดหมู่ โดยจะประเมินห้าด้านหลัก ได้แก่ การมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับหมวดหมู่ การกำหนดหมวดหมู่ใหม่ได้สำเร็จ การสร้างระบบนิเวศรอบๆ หมวดหมู่ การใช้ภาษาเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดวิธีที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับหมวดหมู่ และการใช้ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า แต่ละด้านจะได้รับคะแนนเพื่อช่วยในการพิจารณาว่าบริษัทกำลังแข่งขันในพื้นที่ที่มีอยู่แล้วหรือกำลังสร้างและนำตลาดหมวดหมู่ใหม่จริงๆ
เมื่อออกแบบหน้าหมวดหมู่ สิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าอะไรทำให้หมวดหมู่ของคุณมีความโดดเด่นและมีคุณค่า หน้าควรอธิบายปัญหาที่หมวดหมู่ของคุณแก้ไขได้และวิธีที่โซลูชันของคุณแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่ทั่วไป เนื้อหาที่น่าสนใจ ภาพที่โดดเด่น และการนำทางที่ง่ายต่อการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ เช่นเดียวกับการมีคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนซึ่งกระตุ้นให้ผู้เยี่ยมชมเรียนรู้เพิ่มเติม สมัครสมาชิก หรือดำเนินการขั้นตอนต่อไป เป้าหมายคือการทำให้หน้านี้เป็นศูนย์กลางที่ให้ความรู้และสร้างความตื่นเต้นเกี่ยวกับหมวดหมู่ใหม่ของคุณ
กลุ่มโจรสลัดหมวดหมู่ (Category Pirates) เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างและออกแบบหมวดหมู่สินค้า ก่อตั้งโดย Christopher Lochhead, Eddie Yoon และ Nicolas Cole พวกเขาให้ทรัพยากร กรอบแนวคิด และคำแนะนำเชิงปฏิบัติเพื่อช่วยผู้ประกอบการและธุรกิจในการสร้างและครองตลาดหมวดหมู่ใหม่ งานของพวกเขาประกอบด้วยจดหมายข่าว หนังสือ และหลักสูตรออนไลน์ที่มุ่งเน้นศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการออกแบบหมวดหมู่
ตัวอย่างของหมวดหมู่ในด้านการตลาดคือแนวทางของเทสลาต่อรถยนต์ไฟฟ้า แทนที่จะแข่งขันโดยตรงในตลาดรถยนต์แบบดั้งเดิม เทสลาได้สร้างและนำหมวดหมู่รถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงและหรูหราขึ้นมาใหม่ ด้วยการกระทำเช่นนี้ พวกเขาได้วางตำแหน่งตัวเองให้เป็นผู้นำในตลาดใหม่ แทนที่จะเป็นเพียงผู้เล่นรายหนึ่งในตลาดที่มีอยู่แล้ว