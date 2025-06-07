12 แม่แบบสื่อส่งเสริมการตลาดฟรีสำหรับทีมในปี 2025

มันไม่สนุกเลยที่ต้องขุดค้นโฟลเดอร์เก่า ๆ คัดลอกข้อความจากโบรชัวร์ของไตรมาสที่แล้ว แล้วหวังว่าฟอนต์จะยังเข้ากับแบรนด์ของคุณอยู่
การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทรัพย์สินของคุณก็ควรเช่นกัน
เราได้รวบรวมเทมเพลตสื่อการตลาด ClickUp ฟรี 12 แบบ เพื่อให้ทีมของคุณข้ามงานที่ยุ่งยากและสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดสายตาและชนะใจลูกค้าได้
มาเริ่มกันเลย 📝
อะไรคือแม่แบบเอกสารประกอบการตลาด?
แม่แบบสื่อการตลาดเป็นรูปแบบสำเร็จรูปสำหรับการสร้างสื่อการตลาด เช่น แบบฟอร์มคำขอ แผนการรณรงค์ และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ช่วยให้ทีมสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
เทมเพลตเหล่านี้ให้โครงสร้างที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับงานที่กำลังทำอยู่ เช่น การวางแผนแคมเปญการรับรู้แบรนด์ การขอผลงานสร้างสรรค์ หรือการจัดการสินทรัพย์ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ทุกอย่างสอดคล้องกับสไตล์ของแบรนด์และเป้าหมายทางการตลาดของคุณ ประหยัดเวลาและความพยายามในการขาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ข้อความที่พิมพ์ครั้งแรกคืออะไร?พระคัมภีร์ไบเบิลของกูเทนเบิร์ก ซึ่งพิมพ์ในช่วงทศวรรษ 1450 แน่นอนว่าไม่ใช่โบรชัวร์ แต่มันได้ปูทางสำหรับวัสดุที่ผลิตจำนวนมาก เช่น ใบปลิวและแคตตาล็อก
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตเอกสารการตลาดที่ดี?
เทมเพลตเอกสารประกอบการตลาดควรช่วยให้ทีมขายของคุณทำงานได้ง่ายขึ้นและสร้างความสม่ำเสมอให้กับสื่อทั้งหมดของคุณ นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตที่ดีแตกต่าง:
- รับประกันความสอดคล้องของแบรนด์: ใช้โลโก้, สี, และตัวอักษรเพื่อรักษาเสียงของแบรนด์ให้เป็นหนึ่งเดียวในทุกสื่อ
- ทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น: มีส่วนที่ชัดเจนสำหรับข้อความ รูปภาพ และการเรียกร้องให้ดำเนินการ เพื่อให้ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว
- ปรับให้เข้ากับหลายรูปแบบ: รองรับสื่อส่งเสริมการขายหลากหลายประเภท เช่น โบรชัวร์หรือโฆษณาดิจิทัล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
- ให้ความสำคัญกับความสวยงามทางสายตา: ปรับสมดุลระหว่างพื้นที่ว่าง ภาพ และตัวอักษรเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการอ่านและดึงดูดความสนใจ
- รวมการสื่อสารเชิงกลยุทธ์: จัดเตรียมช่องว่างสำหรับข้อความสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญการตลาด
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน: ช่วยให้แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะได้ง่าย เพื่อการใช้งานที่สะดวกสำหรับทีมและนักออกแบบ
🔍 คุณรู้หรือไม่?นามบัตรเริ่มต้นจากการแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ในประเทศจีนในศตวรรษที่ 15 ผู้คนใช้ 'บัตรเยี่ยม' หรือที่เรียกว่า Meishi เพื่อแจ้งความประสงค์ในการไปเยี่ยมบ้านของใครบางคน
12 แบบฟอร์มสื่อการตลาด
มาเริ่มกันที่ 12 แบบฟอร์มเอกสารทางการตลาดที่มีประโยชน์ที่สุด และทำความเข้าใจอย่างละเอียด 👇
1. แม่แบบฟอร์มคำขอ ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมครีเอทีฟและทีมการตลาดจัดการคำขอทรัพยากรต่างๆ ได้โดยไม่ต้องจมอยู่กับข้อความใน Slack หรืออีเมลที่กระจัดกระจาย
เทมเพลตนี้มอบระบบที่มีโครงสร้างให้กับทีมของคุณในการรวบรวม จัดหมวดหมู่ และดำเนินการตามความต้องการเสริม—เช่น เอกสารสรุปหนึ่งหน้า กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย สไลด์นำเสนอ หรือแบนเนอร์สำหรับจดหมายข่าวทางอีเมล แบบฟอร์มนี้จะรวบรวมรายละเอียดสำคัญทั้งหมดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ดีไซเนอร์และผู้สร้างเนื้อหาไม่ต้องเสียเวลาตามหาข้อมูลเพิ่มเติม
แต่ละคำขอจะถูกจัดเรียงโดยอัตโนมัติไปยังมุมมองที่เกี่ยวข้อง:
- มุมมองคำขอใหม่ แสดงรายการที่ส่งเข้ามาที่รอการดำเนินการ
- ดูสถานะคำขอ ติดตามงานในแต่ละขั้นตอน—ใหม่, กำลังดำเนินการ, อนุมัติแล้ว, หรือปฏิเสธ
- มุมมองรายการผู้ใช้ แสดงว่าใครกำลังส่งอะไร ช่วยในการตรวจจับคำขอซ้ำหรือรูปแบบที่เกิดขึ้น
- แบบฟอร์มคำขอสำหรับผู้ใช้ใหม่ (มุมมอง) ช่วยให้การสร้างคำขอสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทีมง่ายขึ้น
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการวิธีการมาตรฐานในการรวบรวม ติดตาม และดำเนินการตามคำขอสำหรับโบรชัวร์ ใบปลิว สไลด์นำเสนอการขาย และสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีแบรนด์อื่นๆ
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้
2. แม่แบบคำขอสร้างสรรค์ของ ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ของ ClickUpช่วยให้ทีมการตลาดสามารถรับและจัดการคำขอสื่อส่งเสริมการขายได้ง่ายขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำขอพร้อมข้อมูลสำคัญ เช่น ระยะเวลา รูปแบบ และช่องทางที่ต้องการ เพื่อให้ทีมสร้างสรรค์สามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้โดยไม่ต้องมีการติดต่อกลับไปกลับมา
แต่ละคำขอจะเคลื่อนผ่านสถานะต่าง ๆ เช่น กำลังดำเนินการ, รอแก้ไข, และ ส่งมอบแล้ว ทำให้สามารถมองเห็นจุดติดขัดและจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วนได้อย่างง่ายดาย
ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น ประเภทคำขอ และ ผู้ร้องขอ ช่วยในการกรองและจัดระเบียบงาน ในขณะที่มุมมองที่มีอยู่แล้ว เช่น กระบวนการคำขอสร้างสรรค์ ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นทุกขั้นตอนของการผลิตได้
ในขณะที่แม่แบบฟอร์มคำขอเน้นการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แม่แบบคำขอเชิงสร้างสรรค์ถูกออกแบบมาเพื่อทีมการตลาดภายในโดยเฉพาะ เพื่อจัดการกระบวนการของโครงการสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในขณะที่แม่แบบฟอร์มคำขอเน้นที่การรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แม่แบบคำขอเชิงสร้างสรรค์ถูกออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดภายในเพื่อจัดการการไหลของโครงการสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องจัดการกับคำขอออกแบบหรือคัดลอกจำนวนมาก และต้องการวิธีรวบรวมรายละเอียดโครงการไว้ในที่เดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการสร้างเนื้อหา
3. แม่แบบคำขอใช้บริการ ClickUp
เทมเพลตคำขอบริการ ClickUpช่วยให้ทีมปฏิบัติการด้านการตลาดและทีมสร้างสรรค์จัดการคำขอสื่อภายในองค์กรจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ตกหล่น
การส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งจะถูกป้อนเข้าสู่กระบวนการที่มีโครงสร้างซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับขั้นตอนการทำงานของเอกสาร โดยจะกรองคำขอตามประเภท ความสำคัญ หรือผู้ร้องขอ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเห็นสถานะของสินทรัพย์ของตนได้อย่างชัดเจน และทีมงานจะทราบว่ามีงานอะไรอยู่ในคิว งานใดติดขัด และงานใดพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
ด้วยมุมมองเช่น ข้อผิดพลาดที่แก้ไขแล้ว และ สรุปบริการ ทำให้สามารถตรวจพบคำขอซ้ำ ระบุข้อมูลที่ขาดหาย หรือแสดงรูปแบบที่ช่วยให้งานในอนาคตเป็นมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย
📌 เหมาะสำหรับ: แผนกภายในหรือพันธมิตรภายนอกที่ต้องการขอการสนับสนุนด้านการตลาดผ่านกระบวนการรับเรื่องที่เป็นระบบ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:แคตตาล็อกฉบับพิมพ์เล่มแรกมีรากฐานทางวิชาการ ในปี ค.ศ. 1498 อัลดัส พิอุส มานูติอุส ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์อัลดีนในเวนิส ได้ตีพิมพ์แคตตาล็อกที่แสดงรายการหนังสือที่สำนักพิมพ์ของเขาจัดจำหน่าย แคตตาล็อกนี้ทำให้ผู้อ่านได้เห็นรายชื่อหนังสือที่มีจำหน่าย และถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของสื่อการตลาดที่พิมพ์ออกมา
4. แม่แบบคำขอการเปลี่ยนแปลงใน ClickUp
คำขอเปลี่ยนแปลงที่หลั่งไหลเข้ามาจากทุกช่องทาง, ทรัพยากรที่กองพะเนิน, วงจรการตอบกลับที่ไม่สิ้นสุด? จัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบด้วยเทมเพลตคำขอเปลี่ยนแปลงจาก ClickUp
ส่งคำขอผ่านแบบฟอร์มที่ออกแบบมาให้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น ผลกระทบของขอบเขต, ผู้ตรวจสอบ, และวันที่ดำเนินการ ติดตามสถานะของแต่ละคำขอผ่านสถานะต่าง ๆ เช่น มอบหมายผู้ตรวจสอบ, อยู่ระหว่างดำเนินการ, และ ดำเนินการแล้ว เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
สลับระหว่างมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น ตำแหน่งโครงการ, รายการคำขอ, และ แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง เพื่อรับบริบทที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามเวลา, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, และการอัปเดตทางอีเมล ช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในวงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จัดการแคมเปญหรือทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องการวิธีการที่เป็นทางการในการส่งการแก้ไขหรืออัปเดตสำหรับสื่อการตลาดที่มีอยู่
5. แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp
แคมเปญส่วนใหญ่จะสร้างสินทรัพย์ประกอบมากมาย—เช่น โบรชัวร์สินค้า, ข้อความโฆษณา, หน้าแลนดิ้ง, เนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ.แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpจะรวบรวมสินทรัพย์ประกอบเหล่านี้ไว้ในที่เดียว.
ต้องการซูมเข้าไปที่แคมเปญหรือช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือไม่? การดูได้ถูกตั้งค่าไว้แล้วสำหรับมัน ติดตามกระบวนการทำงานของการเปิดตัวสินค้า, ตรวจสอบผลงานทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ, และติดตามงบประมาณโดยไม่ต้องค้นหาผ่านชั้นข้อมูลมากมาย มุมมองตารางระยะการตลาด แยกแคมเปญแต่ละตัวออกเป็นขั้นตอน,ในขณะที่ปฏิทินการตลาดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้ตารางเวลาปรากฏชัดเจนและวันที่เปิดตัวอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ดำเนินแคมเปญหลายช่องทางและต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนในการจัดระเบียบงาน ไฟล์งาน กำหนดเวลา และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในขณะที่92% ของนักการตลาด B2Bสร้างบทความและโพสต์สั้น ๆ, 76% ใช้วิดีโอ, และ 75% หันไปใช้กรณีศึกษาหรือเรื่องราวของลูกค้า, แต่เนื้อหาวิดีโอคือสิ่งที่ออกมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างสม่ำเสมอในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
6. แม่แบบแผนการตลาดแคมเปญ ClickUp
ไอเดียแคมเปญนั้นหาได้ง่าย แต่การเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้กลายเป็นไทม์ไลน์ รายการเนื้อหา และผลลัพธ์ที่วัดผลได้? นั่นคือจุดที่ทีมส่วนใหญ่ติดขัดแม่แบบแผนการตลาดแคมเปญของ ClickUpช่วยเชื่อมช่องว่างนั้น เปลี่ยนกลยุทธ์ให้กลายเป็นแผนปฏิบัติจริงที่ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้ โดยมีทุกสินทรัพย์และทุกเป้าหมายสำคัญครบถ้วน
แม่แบบแผนการตลาดประเภทนี้ช่วยให้คุณแยกกระบวนการแคมเปญออกเป็นส่วนๆ ที่ชัดเจนและติดตามได้ เพิ่มรายละเอียดเชิงกลยุทธ์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น กลุ่มเป้าหมาย, วัตถุประสงค์, ประมาณการค่าใช้จ่าย, และ ค่าใช้จ่ายจริง เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน
เข้าสู่โหมดการดำเนินการด้วยมุมมอง Timeline และ Campaign Plan หรือวางแผนงานที่ต้องส่งมอบตามช่องทางด้วยบอร์ด Marketing Channels
📌 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดที่ต้องการแผนแม่บทสำหรับการกำหนดเป้าหมายแคมเปญ กลุ่มเป้าหมาย ข้อความสำคัญ และแผนปฏิบัติการก่อนเริ่มดำเนินการ
7. แม่แบบสรุปแคมเปญ ClickUp
ก่อนที่สินทรัพย์จะถูกสร้างขึ้นและโพสต์จะถูกเผยแพร่ คุณจำเป็นต้องมีแผนแม่บทของแคมเปญที่รวบรวมทุกสิ่งไว้ด้วยกัน นี่คือจุดที่แม่แบบ ClickUp Campaign Briefจะมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อวางแผนและปรับทีมของคุณให้สอดคล้องกัน
สร้างขึ้นภายในClickUp Docs เทมเพลตนี้มอบพื้นที่อัจฉริยะและรวมศูนย์ให้คุณเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญของคุณ, จัดการทีมของคุณ, และจัดระเบียบทุกสินทรัพย์และเอกสารที่ต้องส่งมอบก่อนที่งานแรกจะถูกกำหนดตารางเวลา
กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน, วางแผนการสื่อสาร, กำหนดบุคลิกเป้าหมาย, และแยกย่อยผลลัพธ์สำคัญในเอกสารเดียวที่ดูเรียบหรู คุณยังสามารถแนบชุดแบรนด์, อ้างอิงงานสร้างสรรค์, และข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงในเอกสารสรุป ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับแคมเปญของคุณ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้มุ่งหวังทางการตลาดที่ต้องการปรับทีมภายในหรือเอเจนซี่ภายนอกให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ขอบเขต และทิศทางเชิงสร้างสรรค์ของแคมเปญ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สื่อสิ่งพิมพ์มีเสน่ห์แบบ 'ลบไม่ได้' ที่โฆษณาดิจิทัลไม่มี ลูกค้าที่มีศักยภาพไม่สามารถปัดทิ้งโบรชัวร์ที่สวยงามหรือทิ้งไปรษณียบัตรที่สร้างสรรค์ได้โดยไม่เหลียวมองอย่างน้อยสักครั้ง
8. แม่แบบโครงร่างแคมเปญ ClickUp
แม่แบบโครงร่างแคมเปญ ClickUpช่วยให้คุณแบ่งแคมเปญออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและมีโครงสร้างได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก
มุมมองที่โดดเด่น—ขั้นตอนของแคมเปญ, ไทม์ไลน์, การดำเนินการ, และ สรุปแคมเปญ—ให้คุณเห็นภาพรวมในระดับสูงควบคู่กับการควบคุมอย่างละเอียด แต่ละมุมมองช่วยให้คุณขยายดูงานที่สำคัญและติดตามความคืบหน้าตลอดวงจรชีวิตของแคมเปญ
แตะที่แคมเปญแล้วคุณจะพบงานย่อย รายละเอียดผู้รับผิดชอบ และความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียว แม่แบบนี้เป็นทั้งแผนงานแคมเปญ และ ตัวติดตามแบบเรียลไทม์ที่ทีมของคุณสามารถพัฒนาต่อได้
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการโครงสร้างแคมเปญระดับสูงเพื่อร่างองค์ประกอบต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ ช่องทาง และไทม์ไลน์ ก่อนที่จะสร้างแผนแคมเปญฉบับสมบูรณ์
9. แม่แบบข้อเสนอแคมเปญ ClickUp
ตั้งแต่เริ่มเตะจนถึงปิดโครงการ,แม่แบบข้อเสนอแคมเปญ ClickUpรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น รายละเอียดการติดต่อของลูกค้า, กลุ่มเป้าหมาย, และวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
ใช้ส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดโครงสร้างแคมเปญของคุณ วางแผนผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น หน้าแลนดิ้ง อีเมลสื่อการตลาดวิดีโอและโฆษณาสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนำเสนอไทม์ไลน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดำเนินการได้จริง
ส่วน เตรียมโดย และ เตรียมสำหรับ ช่วยให้การระบุเจ้าของและความรับผิดชอบชัดเจน ในขณะที่หน้าปกที่แก้ไขได้ช่วยให้ข้อเสนอของคุณดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพสำหรับการนำเสนอแก่ลูกค้าหรือการอนุมัติภายในองค์กร
📌 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดหรือเอเจนซี่ที่ต้องการนำเสนอแนวคิดแคมเปญใหม่ให้กับลูกค้า ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการรูปแบบการนำเสนอที่ดูดีและน่าเชื่อถือเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และกระตุ้นยอดขาย
🔍 คุณรู้หรือไม่? แม้แต่การเลือกออกแบบ PDF ของคุณก็มีความสำคัญ การจัดวางที่เรียบร้อยและภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับแบรนด์สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากว่าเนื้อหาของคุณจะถูกอ่านหรือปิดทันที
10. แม่แบบปฏิทินแคมเปญ ClickUp
เทมเพลตปฏิทินแคมเปญของ ClickUpช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับปริมาณงานแคมเปญของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้ มันช่วยให้คุณประสานงานโครงการ B2B และ B2C โดยการจัดระเบียบรายละเอียดแคมเปญ เช่น ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ และขั้นตอนต่างๆ ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่าย
ดูทุกอย่างได้ในพริบตา—การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใน การวางแผน, ของขวัญวันวาเลนไทน์ใน การผลิต, หรือการสัมภาษณ์ลูกค้าใน การเปิดตัว คุณสามารถแบ่งกลุ่มความพยายามตามเป้าหมายทางธุรกิจ (เช่น การได้มาซึ่งผู้ใช้ หรือ การขายเพิ่ม) และจัดสรรทรัพยากรตามงบประมาณที่คาดการณ์และประเภทของตลาด
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยรายการตรวจสอบแคมเปญการตลาดที่ครบถ้วน ปฏิทินกิจกรรม และไทม์ไลน์แบบภาพ เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบสินทรัพย์สร้างสรรค์ การโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ข้อความผลิตภัณฑ์ และการกระจายเนื้อหาได้อย่างสอดคล้อง
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการแคมเปญซ้อนทับกันและต้องการวิธีที่มีภาพและแชร์ได้ง่ายในการกำหนดเวลาส่งมอบงาน จัดการไทม์ไลน์ให้สอดคล้องกัน และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างช่องทางต่างๆ
11. แม่แบบแนวทางการใช้แบรนด์สำหรับเอกสารประกอบ ClickUp
เทมเพลตแนวทางการสร้างแบรนด์ของ ClickUpช่วยให้ทีมรักษาความสอดคล้องในทุกสื่อการตลาด ใช้เพื่อจัดระเบียบสีแบรนด์ ภารกิจ กฎการใช้โลโก้ แบบอักษร และแนวทางการใช้งาน
ทุกส่วนถูกจัดวางอย่างชัดเจนเพื่อให้เอกลักษณ์ของแบรนด์คุณเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้สะดวก. รูปแบบที่สามารถแก้ไขได้ในไวท์บอร์ดช่วยให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ ทำให้การประสานงานระหว่างทีมภายในและคู่ค้าภายนอกเกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบและการสื่อสารง่ายขึ้น.
📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบและผู้จัดการแบรนด์ที่ต้องการบันทึกมาตรฐานด้านภาพและเสียงสำหรับสื่อการตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าแบรนด์มีความสอดคล้องกันในทุกสื่อ
12. แม่แบบโพสต์โซเชียลมีเดีย ClickUp
เทมเพลตโพสต์โซเชียลมีเดียของClickUpช่วยให้การวางแผน สร้าง และเผยแพร่เนื้อหาบนโปรไฟล์โซเชียลหลายช่องทางเป็นเรื่องง่าย
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่นักการตลาดต้องการ: สถานะต่างๆ เช่น กำลังตรวจสอบ หรือ เผยแพร่แล้ว ช่องเฉพาะสำหรับแฮชแท็ก ลิงก์ และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม รวมถึงตัวบ่งชี้แบบภาพเพื่อติดตามสิ่งที่พร้อมเผยแพร่ คุณสามารถสร้างมุมมองที่ปรับแต่งตามช่องทางได้—Facebook, Twitter, Pinterest—เพื่อให้แต่ละทีมทำงานกับรายละเอียดที่สำคัญสำหรับพวกเขา
คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp เช่น วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง การประมาณเวลา และงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ช่วยให้การกำหนดเวลาโพสต์ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ
📌 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดโซเชียลมีเดียที่วางแผนแคมเปญหรือโพสต์ครั้งเดียวที่ต้องการร่างข้อความ ติดตามการอนุมัติ และทำงานร่วมกันด้านภาพ
การตลาดง่ายขึ้นด้วย ClickUp
การสร้างสื่อการตลาดสามารถกลายเป็นความยุ่งเหยิงของกำหนดเวลา การแก้ไข และรายละเอียดที่ตกหล่นได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นล่ะ?
เข้าสู่ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน
มันมีเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดเวลาของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรักษาความเป็นระเบียบ ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และผลิตเอกสารทางการตลาดที่มืออาชีพได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก
สื่อการตลาดไม่จำเป็นต้องซับซ้อน ด้วยเทมเพลต ทุกอย่างจะลงตัว—คุณสามารถจัดการคำขอและติดตามแคมเปญของคุณได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตการตลาดของ ClickUp ทำให้การทำงานของคุณราบรื่นไร้รอยต่อ ช่วยคุณจัดการคำขอ ติดตามความคืบหน้า และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน คุณจะปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ ลดการสื่อสารซ้ำซ้อน และใช้เวลาในการจัดระเบียบน้อยลง
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅