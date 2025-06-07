บล็อก ClickUp
Business

12 แม่แบบสื่อส่งเสริมการตลาดฟรีสำหรับทีมในปี 2025

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
7 มิถุนายน 2568

มันไม่สนุกเลยที่ต้องขุดค้นโฟลเดอร์เก่า ๆ คัดลอกข้อความจากโบรชัวร์ของไตรมาสที่แล้ว แล้วหวังว่าฟอนต์จะยังเข้ากับแบรนด์ของคุณอยู่

การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทรัพย์สินของคุณก็ควรเช่นกัน

เราได้รวบรวมเทมเพลตสื่อการตลาด ClickUp ฟรี 12 แบบ เพื่อให้ทีมของคุณข้ามงานที่ยุ่งยากและสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดสายตาและชนะใจลูกค้าได้

มาเริ่มกันเลย 📝

อะไรคือแม่แบบเอกสารประกอบการตลาด?

แม่แบบสื่อการตลาดเป็นรูปแบบสำเร็จรูปสำหรับการสร้างสื่อการตลาด เช่น แบบฟอร์มคำขอ แผนการรณรงค์ และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ช่วยให้ทีมสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

เทมเพลตเหล่านี้ให้โครงสร้างที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับงานที่กำลังทำอยู่ เช่น การวางแผนแคมเปญการรับรู้แบรนด์ การขอผลงานสร้างสรรค์ หรือการจัดการสินทรัพย์ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ทุกอย่างสอดคล้องกับสไตล์ของแบรนด์และเป้าหมายทางการตลาดของคุณ ประหยัดเวลาและความพยายามในการขาย

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ข้อความที่พิมพ์ครั้งแรกคืออะไร?พระคัมภีร์ไบเบิลของกูเทนเบิร์ก ซึ่งพิมพ์ในช่วงทศวรรษ 1450 แน่นอนว่าไม่ใช่โบรชัวร์ แต่มันได้ปูทางสำหรับวัสดุที่ผลิตจำนวนมาก เช่น ใบปลิวและแคตตาล็อก

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตเอกสารการตลาดที่ดี?

เทมเพลตเอกสารประกอบการตลาดควรช่วยให้ทีมขายของคุณทำงานได้ง่ายขึ้นและสร้างความสม่ำเสมอให้กับสื่อทั้งหมดของคุณ นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตที่ดีแตกต่าง:

  • รับประกันความสอดคล้องของแบรนด์: ใช้โลโก้, สี, และตัวอักษรเพื่อรักษาเสียงของแบรนด์ให้เป็นหนึ่งเดียวในทุกสื่อ
  • ทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น: มีส่วนที่ชัดเจนสำหรับข้อความ รูปภาพ และการเรียกร้องให้ดำเนินการ เพื่อให้ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว
  • ปรับให้เข้ากับหลายรูปแบบ: รองรับสื่อส่งเสริมการขายหลากหลายประเภท เช่น โบรชัวร์หรือโฆษณาดิจิทัล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
  • ให้ความสำคัญกับความสวยงามทางสายตา: ปรับสมดุลระหว่างพื้นที่ว่าง ภาพ และตัวอักษรเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการอ่านและดึงดูดความสนใจ
  • รวมการสื่อสารเชิงกลยุทธ์: จัดเตรียมช่องว่างสำหรับข้อความสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญการตลาด
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน: ช่วยให้แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะได้ง่าย เพื่อการใช้งานที่สะดวกสำหรับทีมและนักออกแบบ

🔍 คุณรู้หรือไม่?นามบัตรเริ่มต้นจากการแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ในประเทศจีนในศตวรรษที่ 15 ผู้คนใช้ 'บัตรเยี่ยม' หรือที่เรียกว่า Meishi เพื่อแจ้งความประสงค์ในการไปเยี่ยมบ้านของใครบางคน

12 แบบฟอร์มสื่อการตลาด

มาเริ่มกันที่ 12 แบบฟอร์มเอกสารทางการตลาดที่มีประโยชน์ที่สุด และทำความเข้าใจอย่างละเอียด 👇

1. แม่แบบฟอร์มคำขอ ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ปรับปรุงกระบวนการรับงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มคำขอสื่อการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมครีเอทีฟและทีมการตลาดจัดการคำขอทรัพยากรต่างๆ ได้โดยไม่ต้องจมอยู่กับข้อความใน Slack หรืออีเมลที่กระจัดกระจาย

เทมเพลตนี้มอบระบบที่มีโครงสร้างให้กับทีมของคุณในการรวบรวม จัดหมวดหมู่ และดำเนินการตามความต้องการเสริม—เช่น เอกสารสรุปหนึ่งหน้า กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย สไลด์นำเสนอ หรือแบนเนอร์สำหรับจดหมายข่าวทางอีเมล แบบฟอร์มนี้จะรวบรวมรายละเอียดสำคัญทั้งหมดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ดีไซเนอร์และผู้สร้างเนื้อหาไม่ต้องเสียเวลาตามหาข้อมูลเพิ่มเติม

แต่ละคำขอจะถูกจัดเรียงโดยอัตโนมัติไปยังมุมมองที่เกี่ยวข้อง:

  • มุมมองคำขอใหม่ แสดงรายการที่ส่งเข้ามาที่รอการดำเนินการ
  • ดูสถานะคำขอ ติดตามงานในแต่ละขั้นตอน—ใหม่, กำลังดำเนินการ, อนุมัติแล้ว, หรือปฏิเสธ
  • มุมมองรายการผู้ใช้ แสดงว่าใครกำลังส่งอะไร ช่วยในการตรวจจับคำขอซ้ำหรือรูปแบบที่เกิดขึ้น
  • แบบฟอร์มคำขอสำหรับผู้ใช้ใหม่ (มุมมอง) ช่วยให้การสร้างคำขอสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทีมง่ายขึ้น

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการวิธีการมาตรฐานในการรวบรวม ติดตาม และดำเนินการตามคำขอสำหรับโบรชัวร์ ใบปลิว สไลด์นำเสนอการขาย และสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีแบรนด์อื่นๆ

📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้

2. แม่แบบคำขอสร้างสรรค์ของ ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดการผลงานสร้างสรรค์อย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ของ ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ของ ClickUpช่วยให้ทีมการตลาดสามารถรับและจัดการคำขอสื่อส่งเสริมการขายได้ง่ายขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำขอพร้อมข้อมูลสำคัญ เช่น ระยะเวลา รูปแบบ และช่องทางที่ต้องการ เพื่อให้ทีมสร้างสรรค์สามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้โดยไม่ต้องมีการติดต่อกลับไปกลับมา

แต่ละคำขอจะเคลื่อนผ่านสถานะต่าง ๆ เช่น กำลังดำเนินการ, รอแก้ไข, และ ส่งมอบแล้ว ทำให้สามารถมองเห็นจุดติดขัดและจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วนได้อย่างง่ายดาย

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น ประเภทคำขอ และ ผู้ร้องขอ ช่วยในการกรองและจัดระเบียบงาน ในขณะที่มุมมองที่มีอยู่แล้ว เช่น กระบวนการคำขอสร้างสรรค์ ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นทุกขั้นตอนของการผลิตได้

ในขณะที่แม่แบบฟอร์มคำขอเน้นการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แม่แบบคำขอเชิงสร้างสรรค์ถูกออกแบบมาเพื่อทีมการตลาดภายในโดยเฉพาะ เพื่อจัดการกระบวนการของโครงการสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในขณะที่แม่แบบฟอร์มคำขอเน้นที่การรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แม่แบบคำขอเชิงสร้างสรรค์ถูกออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดภายในเพื่อจัดการการไหลของโครงการสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องจัดการกับคำขอออกแบบหรือคัดลอกจำนวนมาก และต้องการวิธีรวบรวมรายละเอียดโครงการไว้ในที่เดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการสร้างเนื้อหา

3. แม่แบบคำขอใช้บริการ ClickUp

เทมเพลตคำขอใช้บริการการตลาด ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ติดตาม, คัดกรอง, และดำเนินการตามคำขอเอกสารค้ำประกันด้วยเทมเพลตคำขอบริการ ClickUp

เทมเพลตคำขอบริการ ClickUpช่วยให้ทีมปฏิบัติการด้านการตลาดและทีมสร้างสรรค์จัดการคำขอสื่อภายในองค์กรจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ตกหล่น

การส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งจะถูกป้อนเข้าสู่กระบวนการที่มีโครงสร้างซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับขั้นตอนการทำงานของเอกสาร โดยจะกรองคำขอตามประเภท ความสำคัญ หรือผู้ร้องขอ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเห็นสถานะของสินทรัพย์ของตนได้อย่างชัดเจน และทีมงานจะทราบว่ามีงานอะไรอยู่ในคิว งานใดติดขัด และงานใดพร้อมสำหรับการตรวจสอบ

ด้วยมุมมองเช่น ข้อผิดพลาดที่แก้ไขแล้ว และ สรุปบริการ ทำให้สามารถตรวจพบคำขอซ้ำ ระบุข้อมูลที่ขาดหาย หรือแสดงรูปแบบที่ช่วยให้งานในอนาคตเป็นมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย

📌 เหมาะสำหรับ: แผนกภายในหรือพันธมิตรภายนอกที่ต้องการขอการสนับสนุนด้านการตลาดผ่านกระบวนการรับเรื่องที่เป็นระบบ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:แคตตาล็อกฉบับพิมพ์เล่มแรกมีรากฐานทางวิชาการ ในปี ค.ศ. 1498 อัลดัส พิอุส มานูติอุส ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์อัลดีนในเวนิส ได้ตีพิมพ์แคตตาล็อกที่แสดงรายการหนังสือที่สำนักพิมพ์ของเขาจัดจำหน่าย แคตตาล็อกนี้ทำให้ผู้อ่านได้เห็นรายชื่อหนังสือที่มีจำหน่าย และถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของสื่อการตลาดที่พิมพ์ออกมา

4. แม่แบบคำขอการเปลี่ยนแปลงใน ClickUp

เทมเพลตคำขอเปลี่ยนแปลงการตลาด ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดระเบียบคำขอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทมเพลตคำขอการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp

คำขอเปลี่ยนแปลงที่หลั่งไหลเข้ามาจากทุกช่องทาง, ทรัพยากรที่กองพะเนิน, วงจรการตอบกลับที่ไม่สิ้นสุด? จัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบด้วยเทมเพลตคำขอเปลี่ยนแปลงจาก ClickUp

ส่งคำขอผ่านแบบฟอร์มที่ออกแบบมาให้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น ผลกระทบของขอบเขต, ผู้ตรวจสอบ, และวันที่ดำเนินการ ติดตามสถานะของแต่ละคำขอผ่านสถานะต่าง ๆ เช่น มอบหมายผู้ตรวจสอบ, อยู่ระหว่างดำเนินการ, และ ดำเนินการแล้ว เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

สลับระหว่างมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น ตำแหน่งโครงการ, รายการคำขอ, และ แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง เพื่อรับบริบทที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามเวลา, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, และการอัปเดตทางอีเมล ช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในวงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จัดการแคมเปญหรือทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องการวิธีการที่เป็นทางการในการส่งการแก้ไขหรืออัปเดตสำหรับสื่อการตลาดที่มีอยู่

5. แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp

เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp
รับแม่แบบฟรี
รันแคมเปญหลายช่องทางด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp

แคมเปญส่วนใหญ่จะสร้างสินทรัพย์ประกอบมากมาย—เช่น โบรชัวร์สินค้า, ข้อความโฆษณา, หน้าแลนดิ้ง, เนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ.แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpจะรวบรวมสินทรัพย์ประกอบเหล่านี้ไว้ในที่เดียว.

ต้องการซูมเข้าไปที่แคมเปญหรือช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือไม่? การดูได้ถูกตั้งค่าไว้แล้วสำหรับมัน ติดตามกระบวนการทำงานของการเปิดตัวสินค้า, ตรวจสอบผลงานทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ, และติดตามงบประมาณโดยไม่ต้องค้นหาผ่านชั้นข้อมูลมากมาย มุมมองตารางระยะการตลาด แยกแคมเปญแต่ละตัวออกเป็นขั้นตอน,ในขณะที่ปฏิทินการตลาดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้ตารางเวลาปรากฏชัดเจนและวันที่เปิดตัวอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ดำเนินแคมเปญหลายช่องทางและต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนในการจัดระเบียบงาน ไฟล์งาน กำหนดเวลา และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในขณะที่92% ของนักการตลาด B2Bสร้างบทความและโพสต์สั้น ๆ, 76% ใช้วิดีโอ, และ 75% หันไปใช้กรณีศึกษาหรือเรื่องราวของลูกค้า, แต่เนื้อหาวิดีโอคือสิ่งที่ออกมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างสม่ำเสมอในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

6. แม่แบบแผนการตลาดแคมเปญ ClickUp

เทมเพลตแผนการตลาดแคมเปญ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เชื่อมโยงกลยุทธ์กับการดำเนินการด้วยเทมเพลตแผนการตลาดแคมเปญของ ClickUp

ไอเดียแคมเปญนั้นหาได้ง่าย แต่การเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้กลายเป็นไทม์ไลน์ รายการเนื้อหา และผลลัพธ์ที่วัดผลได้? นั่นคือจุดที่ทีมส่วนใหญ่ติดขัดแม่แบบแผนการตลาดแคมเปญของ ClickUpช่วยเชื่อมช่องว่างนั้น เปลี่ยนกลยุทธ์ให้กลายเป็นแผนปฏิบัติจริงที่ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้ โดยมีทุกสินทรัพย์และทุกเป้าหมายสำคัญครบถ้วน

แม่แบบแผนการตลาดประเภทนี้ช่วยให้คุณแยกกระบวนการแคมเปญออกเป็นส่วนๆ ที่ชัดเจนและติดตามได้ เพิ่มรายละเอียดเชิงกลยุทธ์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น กลุ่มเป้าหมาย, วัตถุประสงค์, ประมาณการค่าใช้จ่าย, และ ค่าใช้จ่ายจริง เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน

เข้าสู่โหมดการดำเนินการด้วยมุมมอง Timeline และ Campaign Plan หรือวางแผนงานที่ต้องส่งมอบตามช่องทางด้วยบอร์ด Marketing Channels

📌 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดที่ต้องการแผนแม่บทสำหรับการกำหนดเป้าหมายแคมเปญ กลุ่มเป้าหมาย ข้อความสำคัญ และแผนปฏิบัติการก่อนเริ่มดำเนินการ

7. แม่แบบสรุปแคมเปญ ClickUp

แม่แบบสรุปแคมเปญ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เริ่มต้นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จด้วยเทมเพลตสรุปแคมเปญของ ClickUp

ก่อนที่สินทรัพย์จะถูกสร้างขึ้นและโพสต์จะถูกเผยแพร่ คุณจำเป็นต้องมีแผนแม่บทของแคมเปญที่รวบรวมทุกสิ่งไว้ด้วยกัน นี่คือจุดที่แม่แบบ ClickUp Campaign Briefจะมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อวางแผนและปรับทีมของคุณให้สอดคล้องกัน

สร้างขึ้นภายในClickUp Docs เทมเพลตนี้มอบพื้นที่อัจฉริยะและรวมศูนย์ให้คุณเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญของคุณ, จัดการทีมของคุณ, และจัดระเบียบทุกสินทรัพย์และเอกสารที่ต้องส่งมอบก่อนที่งานแรกจะถูกกำหนดตารางเวลา

กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน, วางแผนการสื่อสาร, กำหนดบุคลิกเป้าหมาย, และแยกย่อยผลลัพธ์สำคัญในเอกสารเดียวที่ดูเรียบหรู คุณยังสามารถแนบชุดแบรนด์, อ้างอิงงานสร้างสรรค์, และข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงในเอกสารสรุป ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับแคมเปญของคุณ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้มุ่งหวังทางการตลาดที่ต้องการปรับทีมภายในหรือเอเจนซี่ภายนอกให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ขอบเขต และทิศทางเชิงสร้างสรรค์ของแคมเปญ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สื่อสิ่งพิมพ์มีเสน่ห์แบบ 'ลบไม่ได้' ที่โฆษณาดิจิทัลไม่มี ลูกค้าที่มีศักยภาพไม่สามารถปัดทิ้งโบรชัวร์ที่สวยงามหรือทิ้งไปรษณียบัตรที่สร้างสรรค์ได้โดยไม่เหลียวมองอย่างน้อยสักครั้ง

8. แม่แบบโครงร่างแคมเปญ ClickUp

แบบร่างแคมเปญ
รับแม่แบบฟรี
เปิดตัวแคมเปญที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยแม่แบบโครงร่างแคมเปญของ ClickUp

แม่แบบโครงร่างแคมเปญ ClickUpช่วยให้คุณแบ่งแคมเปญออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและมีโครงสร้างได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก

มุมมองที่โดดเด่น—ขั้นตอนของแคมเปญ, ไทม์ไลน์, การดำเนินการ, และ สรุปแคมเปญ—ให้คุณเห็นภาพรวมในระดับสูงควบคู่กับการควบคุมอย่างละเอียด แต่ละมุมมองช่วยให้คุณขยายดูงานที่สำคัญและติดตามความคืบหน้าตลอดวงจรชีวิตของแคมเปญ

แตะที่แคมเปญแล้วคุณจะพบงานย่อย รายละเอียดผู้รับผิดชอบ และความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียว แม่แบบนี้เป็นทั้งแผนงานแคมเปญ และ ตัวติดตามแบบเรียลไทม์ที่ทีมของคุณสามารถพัฒนาต่อได้

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการโครงสร้างแคมเปญระดับสูงเพื่อร่างองค์ประกอบต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ ช่องทาง และไทม์ไลน์ ก่อนที่จะสร้างแผนแคมเปญฉบับสมบูรณ์

9. แม่แบบข้อเสนอแคมเปญ ClickUp

แม่แบบข้อเสนอแคมเปญ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เปลี่ยนข้อเสนอให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยเทมเพลตข้อเสนอแคมเปญของ ClickUp

ตั้งแต่เริ่มเตะจนถึงปิดโครงการ,แม่แบบข้อเสนอแคมเปญ ClickUpรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น รายละเอียดการติดต่อของลูกค้า, กลุ่มเป้าหมาย, และวัตถุประสงค์ของแคมเปญ

ใช้ส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดโครงสร้างแคมเปญของคุณ วางแผนผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น หน้าแลนดิ้ง อีเมลสื่อการตลาดวิดีโอและโฆษณาสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนำเสนอไทม์ไลน์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดำเนินการได้จริง

ส่วน เตรียมโดย และ เตรียมสำหรับ ช่วยให้การระบุเจ้าของและความรับผิดชอบชัดเจน ในขณะที่หน้าปกที่แก้ไขได้ช่วยให้ข้อเสนอของคุณดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพสำหรับการนำเสนอแก่ลูกค้าหรือการอนุมัติภายในองค์กร

📌 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดหรือเอเจนซี่ที่ต้องการนำเสนอแนวคิดแคมเปญใหม่ให้กับลูกค้า ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการรูปแบบการนำเสนอที่ดูดีและน่าเชื่อถือเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และกระตุ้นยอดขาย

🔍 คุณรู้หรือไม่? แม้แต่การเลือกออกแบบ PDF ของคุณก็มีความสำคัญ การจัดวางที่เรียบร้อยและภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับแบรนด์สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากว่าเนื้อหาของคุณจะถูกอ่านหรือปิดทันที

10. แม่แบบปฏิทินแคมเปญ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินแคมเปญ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ประสานเป้าหมาย, ระยะเวลา, และทรัพยากรกับเทมเพลตปฏิทินแคมเปญ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินแคมเปญของ ClickUpช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับปริมาณงานแคมเปญของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้ มันช่วยให้คุณประสานงานโครงการ B2B และ B2C โดยการจัดระเบียบรายละเอียดแคมเปญ เช่น ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณ และขั้นตอนต่างๆ ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่าย

ดูทุกอย่างได้ในพริบตา—การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใน การวางแผน, ของขวัญวันวาเลนไทน์ใน การผลิต, หรือการสัมภาษณ์ลูกค้าใน การเปิดตัว คุณสามารถแบ่งกลุ่มความพยายามตามเป้าหมายทางธุรกิจ (เช่น การได้มาซึ่งผู้ใช้ หรือ การขายเพิ่ม) และจัดสรรทรัพยากรตามงบประมาณที่คาดการณ์และประเภทของตลาด

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยรายการตรวจสอบแคมเปญการตลาดที่ครบถ้วน ปฏิทินกิจกรรม และไทม์ไลน์แบบภาพ เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบสินทรัพย์สร้างสรรค์ การโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ข้อความผลิตภัณฑ์ และการกระจายเนื้อหาได้อย่างสอดคล้อง

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการแคมเปญซ้อนทับกันและต้องการวิธีที่มีภาพและแชร์ได้ง่ายในการกำหนดเวลาส่งมอบงาน จัดการไทม์ไลน์ให้สอดคล้องกัน และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างช่องทางต่างๆ

11. แม่แบบแนวทางการใช้แบรนด์สำหรับเอกสารประกอบ ClickUp

แนวทางการสร้างแบรนด์
รับแม่แบบฟรี
มาตรฐานสินทรัพย์แบรนด์โดยใช้แบบแผน ClickUp Brand Guidelines

เทมเพลตแนวทางการสร้างแบรนด์ของ ClickUpช่วยให้ทีมรักษาความสอดคล้องในทุกสื่อการตลาด ใช้เพื่อจัดระเบียบสีแบรนด์ ภารกิจ กฎการใช้โลโก้ แบบอักษร และแนวทางการใช้งาน

ทุกส่วนถูกจัดวางอย่างชัดเจนเพื่อให้เอกลักษณ์ของแบรนด์คุณเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้สะดวก. รูปแบบที่สามารถแก้ไขได้ในไวท์บอร์ดช่วยให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ ทำให้การประสานงานระหว่างทีมภายในและคู่ค้าภายนอกเกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบและการสื่อสารง่ายขึ้น.

📌 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบและผู้จัดการแบรนด์ที่ต้องการบันทึกมาตรฐานด้านภาพและเสียงสำหรับสื่อการตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าแบรนด์มีความสอดคล้องกันในทุกสื่อ

12. แม่แบบโพสต์โซเชียลมีเดีย ClickUp

เทมเพลตโพสต์โซเชียลมีเดีย ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ติดตาม ตรวจสอบ และเผยแพร่เนื้อหาได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp

เทมเพลตโพสต์โซเชียลมีเดียของClickUpช่วยให้การวางแผน สร้าง และเผยแพร่เนื้อหาบนโปรไฟล์โซเชียลหลายช่องทางเป็นเรื่องง่าย

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่นักการตลาดต้องการ: สถานะต่างๆ เช่น กำลังตรวจสอบ หรือ เผยแพร่แล้ว ช่องเฉพาะสำหรับแฮชแท็ก ลิงก์ และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม รวมถึงตัวบ่งชี้แบบภาพเพื่อติดตามสิ่งที่พร้อมเผยแพร่ คุณสามารถสร้างมุมมองที่ปรับแต่งตามช่องทางได้—Facebook, Twitter, Pinterest—เพื่อให้แต่ละทีมทำงานกับรายละเอียดที่สำคัญสำหรับพวกเขา

คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp เช่น วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง การประมาณเวลา และงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ช่วยให้การกำหนดเวลาโพสต์ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ

📌 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดโซเชียลมีเดียที่วางแผนแคมเปญหรือโพสต์ครั้งเดียวที่ต้องการร่างข้อความ ติดตามการอนุมัติ และทำงานร่วมกันด้านภาพ

การตลาดง่ายขึ้นด้วย ClickUp

การสร้างสื่อการตลาดสามารถกลายเป็นความยุ่งเหยิงของกำหนดเวลา การแก้ไข และรายละเอียดที่ตกหล่นได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นล่ะ?

เข้าสู่ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน

มันมีเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดเวลาของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรักษาความเป็นระเบียบ ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และผลิตเอกสารทางการตลาดที่มืออาชีพได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก

สื่อการตลาดไม่จำเป็นต้องซับซ้อน ด้วยเทมเพลต ทุกอย่างจะลงตัว—คุณสามารถจัดการคำขอและติดตามแคมเปญของคุณได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตการตลาดของ ClickUp ทำให้การทำงานของคุณราบรื่นไร้รอยต่อ ช่วยคุณจัดการคำขอ ติดตามความคืบหน้า และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน คุณจะปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ ลดการสื่อสารซ้ำซ้อน และใช้เวลาในการจัดระเบียบน้อยลง

สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅