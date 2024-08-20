10 ตัวอย่างชุดแบรนด์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างของคุณ

เป็นคืนวันเสาร์ คุณกำลังทำอาหารเย็นและตัดสินใจว่า "เพลย์ลิสต์ไวน์แอนด์ไดน์" จะเป็นดนตรีประกอบที่สมบูรณ์แบบ คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา เปิดแอป และเพลงก็เริ่มเล่น คุณแทบไม่ได้มองโทรศัพท์เลย แต่ปลายนิ้วของคุณแตะที่ Spotify อย่างแม่นยำ
ในโลกที่เราถูกถาโถมด้วยภาพและข้อความนับพันทุกวัน—ตั้งแต่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ไปจนถึงป๊อปอัปดิจิทัล—อัตลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่งไม่ใช่แค่สิ่งที่มีไว้ประดับ แต่คือตั๋วของคุณในการโดดเด่นเหนือใคร
ลองนึกถึงภาพ doodle ที่สนุกสนานของ Google ที่ทำให้คุณยิ้ม หรือภาพลักษณ์ที่อบอุ่นและเชิญชวนของ Airbnb ที่ทำให้คุณฝันถึงการเดินทางครั้งต่อไปของคุณ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่นำความสุขมาให้ แต่เป็นผลจากการบริหารแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพและชุดเครื่องมือแบรนด์ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ซึ่งสามารถสื่อสารความหมายได้มากมายโดยไม่ต้องพูดอะไรเลย
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปสำรวจโลกของชุดแบรนด์และตัวอย่างชุดแบรนด์ที่ดีที่สุดในโลก ตั้งแต่บล็อกก่อสร้างที่ทำให้ชุดแบรนด์ทำงานได้ ไปจนถึงคำแนะนำที่สร้างแรงบันดาลใจ เราจะแบ่งปันวิธีที่คุณสามารถสร้างตัวตนของแบรนด์ที่ไม่เพียงแต่ถูกมองเห็น แต่ยังถูกสัมผัสและจดจำได้
ชุดเครื่องมือสร้างแบรนด์คืออะไร?
ชุดแบรนด์คิทคือชุดรวบรวมองค์ประกอบทางภาพและแนวคิดที่ครอบคลุมซึ่งกำหนดเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ มันทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการนำเสนอแบรนด์ต่อโลกภายนอก เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในทุกช่องทางและจุดสัมผัสทางการตลาด
แม้ว่ามักจะสับสนกับคู่มือสไตล์แบรนด์ แต่ชุดเครื่องมือแบรนด์ครอบคลุมองค์ประกอบที่หลากหลายกว่า คู่มือสไตล์แบรนด์มักจะเน้นที่กฎและแนวทางในการใช้ส่วนประกอบของแบรนด์ ในขณะที่ชุดเครื่องมือแบรนด์จะรวมถึงส่วนประกอบเหล่านั้นและทรัพยากรเพิ่มเติมที่ช่วยในการดำเนินกลยุทธ์แบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบหลักของชุดเครื่องมือแบรนด์ประกอบด้วย:
- โลโก้: โลโก้หลัก, โลโก้รอง, และโลโก้แบบต่าง ๆ สำหรับการใช้งานต่าง ๆ
- การพิมพ์: ครอบครัวตัวอักษร, ขนาด, และคำแนะนำในการใช้
- ชุดสี: สีหลักและสีรองพร้อมรหัสสีแบบหกหลักและค่า RGB
- รูปแบบหน้า: แม่แบบสำหรับสื่อการตลาดต่างๆ
- ไอคอนและองค์ประกอบกราฟิก: ไอคอนที่ออกแบบเองและลวดลายการออกแบบ
- โปรไฟล์กลุ่มเป้าหมาย: บุคลิกภาพที่แทนลูกค้าในอุดมคติของคุณ
- แนวทางการใช้เสียงของแบรนด์: หลักการด้านน้ำเสียง รูปแบบการสื่อสาร และข้อความ
- สไตล์ภาพ: แนวทางการถ่ายภาพและภาพประกอบ
ต่างจากคู่มือสไตล์แบบดั้งเดิมที่อาจเป็นเอกสารยาว ๆ ชุดแบรนด์ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน มันคือเครื่องมือที่มีชีวิตชีวาที่เติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ของคุณ อนุญาตให้มีการอัปเดตอย่างรวดเร็วและจัดส่งได้ง่ายแก่สมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชุดเครื่องมือแบรนด์เป็นศูนย์กลางสำหรับแนวทางและทรัพยากรของแบรนด์ช่วยให้ทีมของคุณสามารถสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นโพสต์บนโซเชียลมีเดีย อีเมลส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญโฆษณาขนาดใหญ่
ตามการศึกษาในปี 2021 ความสม่ำเสมอของแบรนด์ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% สำหรับบริษัทมากกว่า 67% ที่ได้รับการสำรวจ
ตัวอย่างชุดเครื่องมือแบรนด์เพื่อแรงบันดาลใจ
มาสำรวจตัวอย่างชุดแบรนด์ที่ยอดเยี่ยม 10 แบบที่เป็นมาตรฐานในการจัดการอัตลักษณ์แบรนด์
ชุดเครื่องมือแบรนด์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทชั้นนำรักษาความสม่ำเสมอได้อย่างไรในขณะที่เปิดโอกาสให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการปรับใช้ในหลากหลายแพลตฟอร์ม
1. Google
แบรนด์ของ Google มุ่งเน้นที่ความเรียบง่าย การเข้าถึงได้ และนวัตกรรม การออกแบบมีความสะอาดตาและเป็นมิตรกับผู้ใช้ สะท้อนถึงพันธกิจของบริษัทในการจัดระเบียบข้อมูลของโลกและทำให้สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก
ระบบ Material Design แบบโอเพนซอร์สของ Google เป็นภาษาการออกแบบที่มีความยืดหยุ่นสูงซึ่งแทรกซึมอยู่ในอัตลักษณ์ของแบรนด์และขยายครอบคลุมไปทั่วทั้งระบบนิเวศผลิตภัณฑ์ของบริษัท
การใช้สีหลัก—น้ำเงิน, แดง, เหลือง, และเขียว—และฟอนต์แบบไม่มีเชิงทำให้สามารถปรับใช้ได้หลากหลายแพลตฟอร์มในขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ที่จดจำได้และสร้างสุนทรียภาพที่สดใสและน่าดึงดูด
2. Spotify
ไม่ว่าคุณจะรู้สึกหลงใหลหรือรำคาญกับ Spotify Wrapped แคมเปญสิ้นปีอันโด่งดังของ Spotify ที่นำเสนอข้อมูลผู้ใช้ในรูปแบบที่ดึงดูดสายตาและแชร์ต่อได้ง่าย คุณก็คงทราบดีว่าชุดเครื่องมือแบรนด์ของ Spotify คือบทเรียนชั้นเยี่ยมในการถ่ายทอดประสบการณ์เสียงให้กลายเป็นอัตลักษณ์ทางภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ
แบรนด์นี้ใช้ ภาพแบบสองสี โดยผสมผสานภาพสีเทาหรือภาพบุคคลกับสีสันสดใสเพื่อถ่ายทอดพลังและความคิดสร้างสรรค์ของดนตรี พาเลตต์สีของพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะปกอัลบั้มและแสงไฟคอนเสิร์ต เสริมด้วยตัวอักษรที่ออกแบบเฉพาะซึ่งเลียนแบบคลื่นเสียง—สังเกต โลโก้ 'Burst' ที่มีเส้นโค้งสามเส้นแผ่ออกจากวงกลมซึ่งแทนคลื่นเสียงและการกระจายของดนตรี
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของพวกเขารวมถึงภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ซึ่งปรับให้เข้ากับแคมเปญต่างๆ ภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่สร้างสรรค์ในการสตรีมเพลงและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่
3. เน็ตฟลิกซ์
คุณเห็นตัว N สีแดงเด่นชัดและได้ยินเสียง "ทะ-ดึม" เฟื่องฟุ้งในหูของคุณตอนที่คุณอ่านนี้หรือไม่?
การสร้างแบรนด์ด้วยเสียง ได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของอัตลักษณ์แบรนด์ยุคใหม่ และ Netflix คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้เสียงเพื่อเสริมสร้างการจดจำแบรนด์และประสบการณ์ของผู้ใช้
เสียง "ทา-ดัม" ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นประสบการณ์แบบภาพยนตร์ สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ Netflix ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมบันเทิง มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความคาดหวังและความตื่นเต้น เป็นสัญญาณให้ผู้ชมทราบว่ากำลังจะได้สัมผัสกับเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและชวนให้ดื่มด่ำ
เสียง "ทา-ดัม" ได้ก้าวข้ามบทบาทของมันในฐานะเสียงเตือนธรรมดาไปแล้ว มันได้กลายเป็นจุดอ้างอิงทางวัฒนธรรม Netflix ถึงกับจัดงานแฟนอีเวนต์ระดับโลกชื่อว่า "TUDUM" เพื่อเฉลิมฉลองเสียงนี้และความเชื่อมโยงของมันกับแบรนด์
ชุดเครื่องมือแบรนด์ของพวกเขารวมถึงแนวทางในการใช้ภาพที่ กระตุ้นอารมณ์และการเล่าเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เน้นเนื้อหาของพวกเขา
4. แอร์บีเอ็นบี
เมื่อ AirBnb เติบโตเกินกว่าอัตลักษณ์แบรนด์เดิม พวกเขาได้ติดต่อ DesignStudio เพื่อช่วยสร้างแบรนด์ที่สามารถแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ของพวกเขาได้
เมื่อทีมทำการวิจัย พวกเขาค้นพบว่า Airbnb ไม่ได้เป็นเพียงการให้เช่าที่พักเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่ง ความสะดวกสบาย และชุมชนในที่ที่ผู้คนไปเยือน ข้อมูลเชิงลึกนี้กลายเป็นรากฐานสำหรับกลยุทธ์แบรนด์ของพวกเขาและสำหรับ โลโก้ "Bélo" อันเป็นเอกลักษณ์—ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างรูปหัวใจ หมุดตำแหน่งที่ตั้ง และตัวอักษร 'A'—ที่เป็นสัญลักษณ์ของ "การเป็นส่วนหนึ่งได้ทุกที่"
ข้อความคือ? ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน คุณก็สามารถรู้สึกเหมือนอยู่บ้านได้กับ Airbnb
การรีแบรนด์ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากนักวิจารณ์ สร้างกระแสฮือฮาบนโซเชียลมีเดีย และคว้ารางวัลอันทรงเกียรติมากมายที่รับรองถึงความคิดสร้างสรรค์และผลกระทบที่เกิดขึ้น ที่สำคัญที่สุด ในปีหลังจากการรีแบรนด์ มูลค่าของ Airbnb พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แซงหน้าคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดถึง 29 พันล้านดอลลาร์ ในเวลาไม่ถึงสี่ปี
องค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ ของชุดเครื่องมือแบรนด์ของพวกเขา ได้แก่:
- จานสีที่ประกอบด้วยสีชมพูอมแดงอุ่น (เรียกว่า "Rausch") เป็นสีหลัก เสริมด้วยเฉดสีอ่อนนุ่มที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมทั่วโลก
- ชุดตัวอักษรซีเรียล ออกแบบมาให้เป็นมิตรและเข้าถึงได้หลากหลายภาษา
- แนวทางที่เน้นภาพที่แท้จริง ไม่จัดฉาก แสดงให้เห็นบ้านและประสบการณ์จริง
- สไตล์แผนที่ออกแบบเฉพาะที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ภาพรวมของพวกเขา
5. สแล็ก
ชุดแบรนด์ของ Slack สร้างสมดุลระหว่างความเป็นมืออาชีพกับความสนุกสนาน สะท้อนบทบาทของบริษัทในการทำให้การสื่อสารในที่ทำงานน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ชุดแบรนด์นี้ไม่ได้มีโลโก้ปัจจุบันที่มี หยดน้ำสี่หยด (หรือฟองคำพูด) และสี่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เสมอไป
ในแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนที่ประกาศโลโก้ใหม่ บริษัทกล่าวว่า:
โลโก้แรกของเราถูกสร้างขึ้นก่อนที่บริษัทจะเปิดตัว มันโดดเด่นและสนุกสนาน โดยมีเครื่องหมายแฮช (หรือที่รู้จักกันในชื่อสัญลักษณ์ปอนด์ หรือแฮชแท็ก หรือชื่อใดก็ตามที่คุณคุ้นเคย) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตัวอักษรเดียวกับที่คุณเห็นอยู่หน้าช่องในผลิตภัณฑ์ของเรา
นอกจากนี้ยังง่ายมากที่จะทำผิด มันมีทั้งหมด 11 สีที่แตกต่างกัน—และถ้าวางบนสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาว หรือวางในมุมที่ไม่ถูกต้อง (แทนที่จะหมุน 18º ตามที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ) หรือปรับสีผิด มันจะดูแย่มาก มันทำให้เราเจ็บปวด
Slack ต้องการโลโก้ที่สามารถปรับขนาดได้ดี ใช้งานได้ในสีเดียว และยังคงสะท้อนบุคลิกที่สนุกสนานและเปี่ยมด้วยพลังของแบรนด์
การออกแบบโลโก้ใหม่:
- ลดจำนวนสีจาก 11 สีเหลือเพียง 4 สีหลัก พร้อมสีม่วงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Slack
- ลับคมขอบให้ดูคมชัดและโดดเด่นยิ่งขึ้น
- ลบมุมที่คมชัดออกเพื่อให้รูปทรงของ Octothorpe (หรือที่เรียกว่าแฮช) ดูเป็นธรรมชาติและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น
การใช้โทนสีที่เรียบง่ายและเส้นสายที่สะอาดตา ยังช่วยเสริมให้ Slack มีภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยและเป็นมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มองค์กรธุรกิจ การออกแบบใหม่นี้ทำให้ Slack ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำหรับธุรกิจอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงแค่แอปพลิเคชันส่งข้อความที่สนุกสนานเท่านั้น
6. ClickUp
ชุดแบรนด์ของ ClickUpมีลักษณะเด่นด้วย สีสันสดใสและทันสมัย โดยเน้นสีม่วง สีชมพู สีฟ้าอ่อน และสีเหลืองเป็นหลัก สีเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการทำให้การทำงานมีสีสันและสนุกสนาน พร้อมทั้งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้ ซึ่งเป็นค่านิยมหลักที่สำคัญที่สุดของเรา
เราให้ความสำคัญกับความชัดเจนและความสามารถในการอ่านในการสื่อสารของเรา และด้วยเหตุนี้ เราจึงใช้ฟอนต์แบบไม่มีเชิงเส้นสมัยใหม่ Axiforma สำหรับข้อความทั้งหมด
โลโก้ของเราประกอบด้วยหลายรูปแบบ—สีดำบนพื้นหลังสีขาว, สีขาวบนพื้นหลังสีต่างๆ, และรูปแบบดั้งเดิมที่มีลูกศรชี้ขึ้นในเฉดสีไล่ระดับของแบรนด์เรา—เพื่อให้สามารถปรับใช้ได้กับบริบทต่างๆ ในขณะที่ยังคงรักษาการจดจำแบรนด์
ชุดเครื่องมือแบรนด์ยังรวมถึง แนวทางทางกฎหมายสำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าของ ClickUp เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของแบรนด์ในขณะที่อนุญาตให้พันธมิตรและผู้ใช้สามารถโปรโมต ClickUp ได้อย่างเหมาะสม
7. ฮูลู
แนวทางการสร้างแบรนด์ของ Hulu ประมาณ 100 หน้า เน้นความชัดเจนและประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจในการมอบประสบการณ์การสตรีมที่ง่ายและสนุกสนาน
สิ่งที่น่าสนใจที่สุดเกี่ยวกับชุดแบรนด์ของพวกเขาอาจจะเป็นสีหลักของแบรนด์ที่เรียกว่า สีเขียวฮูลู ตามคำพูดของบริษัท:
มันแสดงถึงความโดดเด่นที่สดใหม่ของแบรนด์เรา และโดดเด่นจากกลุ่มความบันเทิงแบบดั้งเดิมมากขึ้น
สีเขียวสดใสที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อจับคู่กับสีดำจะสร้างเอกลักษณ์ทางสายตาที่โดดเด่นและจดจำได้ทันที
ชุดสีที่โดดเด่นถูกผสมผสานกับตัวอักษรที่เรียบง่ายเพื่อสร้างการออกแบบที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งโดดเด่นบนพื้นหลังที่หลากหลาย
ชุดเครื่องมือแบรนด์ยังประกอบด้วยคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับการใช้โลโก้ การเว้นระยะ และการจัดวางเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีส่วนเกี่ยวกับน้ำเสียงในการสื่อสาร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการสื่อสารสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแบรนด์
8. Yelp
ชุดเครื่องมือแบรนด์ของ Yelp เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเชื่อมโยงผู้คนกับธุรกิจท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยมผ่านการรีวิวและคะแนนที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
แบรนด์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีองค์ประกอบสำคัญไม่กี่ประการ:
ชื่อและโลโก้ของ Yelp
ชื่อและโลโก้ของ Yelp แสดงถึงพันธกิจของบริษัทในการช่วยให้ผู้บริโภคค้นหาธุรกิจที่พวกเขาสามารถไว้วางใจได้ สัญลักษณ์ "ระเบิด" ในโลโก้ มีจุดประสงค์เพื่อสื่อถึงความรู้สึกของการค้นพบเมื่อมีคนพบธุรกิจท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยม
แนวทางการสร้างแบรนด์
Yelp ให้แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการใช้สินทรัพย์แบรนด์ของพวกเขา รวมถึง:
- ใช้โลโก้ "ค้นหาเราบน Yelp", "Yelp for Business" หรือ "Yelp for Restaurants" เพื่อแสดงการมีอยู่ของคุณบน Yelp
- อย่าแก้ไขหรือบิดเบือนโลโก้ ยกเว้นการเปลี่ยนขนาดโดยคงสัดส่วนเดิมไว้
- ให้เครดิตแหล่งที่มาของบทวิจารณ์อย่างถูกต้องโดยระบุชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้บน Yelp วันที่รีวิว และลิงก์กลับไปยังเนื้อหาต้นฉบับ
- อย่าใช้ภาพดาวของ Yelp เพื่ออ้างอิงถึงคะแนนเฉลี่ยของคุณ แต่ให้ใช้ฟีเจอร์ "รีวิว" ออนไลน์แบบไดนามิกแทน
มุ่งเน้นชุมชน
แบรนด์ของ Yelp ถูกสร้างขึ้นโดยชุมชนของผู้รีวิวที่รู้จักกันในนาม "Yelpers" บริษัทส่งเสริมให้ผู้รีวิวใช้ชื่อจริงและรูปถ่ายของตนเอง และยกย่องผู้ที่มีส่วนร่วมมากที่สุดผ่าน โปรแกรม Yelp Elite Squad Yelp มีผู้จัดการชุมชนเพื่อมีส่วนร่วมกับผู้รีวิวและจัดกิจกรรมต่างๆ
โดยการกำหนดองค์ประกอบของแบรนด์อย่างชัดเจนและส่งเสริมชุมชนที่มีชีวิตชีวา Yelp มุ่งมั่นที่จะมอบแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้สำหรับผู้บริโภคในการค้นพบและเชื่อมต่อกับธุรกิจท้องถิ่น แนวทางของแบรนด์ช่วยให้มั่นใจว่ามีการนำเสนออัตลักษณ์ของ Yelp อย่างสม่ำเสมอในทุกจุดสัมผัส
9. Shopify
ชุดเครื่องมือสร้างแบรนด์ของ Shopify ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการทุกคน ดีไซน์ของพวกเขามีความเข้าถึงง่าย สะท้อนถึงพันธกิจของแบรนด์ในการทำให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ อัตลักษณ์ทางภาพของพวกเขาผสมผสานความเรียบง่ายและความเป็นมืออาชีพเข้ากับองค์ประกอบที่แสดงถึงการเติบโตและความเป็นไปได้
ไฮไลท์ของชุดเครื่องมือแบรนด์ของ Shopify:
- โลโก้ "ถุงช้อปปิ้ง" ที่โดดเด่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอีคอมเมิร์ซและสามารถใช้แทนแบรนด์ได้แม้ไม่มีชื่อแบรนด์ในสถานการณ์พิเศษ
- ชุดสีที่หลากหลายพร้อมสีเขียวเอกลักษณ์ที่แสดงถึงการเติบโตและความสำเร็จ
- แบบอักษรที่ออกแบบเฉพาะ (Shopify Sans) เพื่อความสอดคล้องของแบรนด์
- โลโก้สีเต็มและโมโนโทนเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานกับพื้นหลังทุกประเภท
- สไตล์ภาพประกอบที่นำเสนอผู้ประกอบการและธุรกิจที่หลากหลาย
10. เมลชิมพ์
คุณรู้หรือไม่ว่า Mailchimp เริ่มต้นจากโครงการเสริมของผู้ร่วมก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กในการทำการตลาด? บริษัทได้เติบโตขึ้นมากตั้งแต่นั้นมา ขยายบริการไปสู่การตลาดอัตโนมัติ และแบรนด์ก็ได้พัฒนาให้ทันตามไปด้วย ตัวอักษรของแบรนด์ได้รับการอัปเดตและทำให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความสามารถที่กว้างขึ้นของแบรนด์ โดยตัว "c" ใน Mailchimp ตอนนี้เป็นตัวพิมพ์เล็กเพื่อแสดงถึงการพัฒนาที่ก้าวข้ามการเป็นแค่บริการอีเมล
ชุดเครื่องมือแบรนด์ของ Mailchimp ถูกออกแบบมาให้มีสีสันและเข้าถึงง่าย องค์ประกอบดีไซน์ที่สนุกสนาน รวมถึงมาสคอตลิงกะพริบตาชื่อ Freddie ช่วยสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เป็นมิตรและน่าดึงดูดใจ
องค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ:
- ชุดสี: แบรนด์ใช้สีเหลืองคาเวนดิชเป็นสีหลักของแบรนด์และจับคู่กับสีพริกไทยเพื่อเน้น
- ตัวอักษร: ใช้การผสมผสานระหว่างฟอนต์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและทันสมัยเพื่อสื่อถึงความเป็นตัวตนและความเข้าถึงง่าย
- ภาพ: ชุดแบรนด์ส่งเสริมการใช้ภาพที่สนุกสนานและน่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และรวมถึงภาพวาดมือและไอคอนที่เพิ่มความอบอุ่น
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ
ชุดเครื่องมือแบรนด์ของ Mailchimp ยังมีส่วนคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้ก่อตั้ง เจ้าของธุรกิจ และนักการตลาดที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานอย่างรวดเร็วหรือทบทวนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสินทรัพย์แบรนด์ของตนเอง
การสร้างชุดเครื่องมือแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ
การสร้างชุดเครื่องมือแบรนด์ที่แข็งแกร่งไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด แต่เป็นการจับแก่นแท้ของตัวตนบริษัทคุณและถ่ายทอดสิ่งนั้นผ่านทุกจุดสัมผัสทั้งทางสายตาและคำพูด
มันคือการมีความสม่ำเสมอแต่ยืดหยุ่นในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าใครจะพบแบรนด์ของคุณบนหน้าจอสมาร์ทวอทช์ขนาดเล็กหรือบนงานติดตั้ง CGI (ภาพที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์) ขนาดใหญ่ พวกเขาจะรู้ทันทีว่านั่นคือคุณ
นี่คือเหตุผลที่การวิจัยการตลาดอย่างละเอียดมีความสำคัญอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะออกแบบชุดแบรนด์ของคุณ การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ, คู่แข่งขัน, และแนวโน้มของตลาด จะช่วยกำหนดคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณและตำแหน่งของแบรนด์ของคุณได้ ซึ่งจะทำให้ชุดแบรนด์ของคุณสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ
คู่มือทีละขั้นตอนในการสร้างชุดเครื่องมือแบรนด์
เมื่อคุณได้ทำการวิจัยตลาดเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนทั้งหกนี้เพื่อสร้างชุดแบรนด์ของคุณเองโดยใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการออกแบบของ ClickUp
1. สร้างกลยุทธ์แบรนด์
เริ่มต้นด้วยการกำหนดกลยุทธ์แบรนด์ของคุณ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยต้องระบุพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของแบรนด์อย่างชัดเจน กำหนดจุดขายที่โดดเด่นเฉพาะตัว (USP) และพัฒนาบุคลิกภาพและน้ำเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกัน
ใช้โซลูชันการจัดการเอกสารของ ClickUp,ClickUp Docs, เพื่อร่วมกันร่างและปรับปรุงองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้
เทมเพลตอัตลักษณ์แบรนด์โดย ClickUpมอบโครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อเป็นแนวทางตลอดกระบวนการนี้ ช่วยให้มั่นใจว่าคุณครอบคลุมทุกแง่มุมสำคัญในกลยุทธ์การบริหารจัดการแบรนด์ของคุณ
ใช้แม่แบบเพื่อ:
- พัฒนาชุดภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแสดงถึงแบรนด์ของคุณอย่างสม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์ม
- สร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดลูกค้า
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ของทีมคุณ และจัดสรรทรัพยากรและความรับผิดชอบสำหรับงานด้านแบรนด์
2. ออกแบบอัตลักษณ์ทางภาพของคุณ
ต่อไป ให้ดำเนินการออกแบบอัตลักษณ์ทางภาพของแบรนด์คุณ ขั้นตอนนี้ครอบคลุมการสร้างโลโก้และรูปแบบต่างๆ ของมัน การเลือกชุดสี การเลือกแบบอักษร และการพัฒนาไอคอนและองค์ประกอบกราฟิกที่ออกแบบเฉพาะ
ฟีเจอร์Whiteboards ของ ClickUpมีประโยชน์มากในที่นี้ ช่วยให้ทีมออกแบบของคุณสามารถระดมความคิดและร่างไอเดียสำหรับชุดแบรนด์ต่างๆ ได้ร่วมกันแบบเรียลไทม์
เมื่อคุณกำลังสรุปการออกแบบให้ใช้ระบบจัดการงานของ ClickUpเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบและติดตามความคืบหน้าของแต่ละองค์ประกอบของอัตลักษณ์ทางภาพของคุณ
3. สร้างคู่มือสไตล์แบรนด์
เมื่อคุณได้จัดวางองค์ประกอบภาพเรียบร้อยแล้วให้กำหนดแนวทางแบรนด์ที่ครอบคลุม ตั้งกฎเกณฑ์การใช้งานโลโก้ กำหนดการใช้สี สร้างลำดับชั้นของแบบอักษร และกำหนดรูปแบบของภาพและภาพถ่าย
เทมเพลตแนวทางการสร้างแบรนด์ของ ClickUpมอบโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการบันทึกแนวทางเหล่านี้และสร้างเอกสารที่มีชีวิตซึ่งสามารถอัปเดตและแชร์ได้ง่ายทั่วทั้งองค์กรของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงมาตรฐานแบรนด์ล่าสุดได้
ประโยชน์หลักของการใช้เทมเพลตแบรนด์ดังกล่าว ได้แก่:
- สรุปองค์ประกอบสำคัญของแบรนด์ รวมถึงโลโก้ ชุดสี และรูปแบบตัวอักษร
- สินทรัพย์แบรนด์ทั้งหมดสามารถเก็บไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงและการจัดการที่สะดวก
- คำแนะนำที่ชัดเจนในการใช้ภาพและโลโก้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม
4. พัฒนาสินทรัพย์แบรนด์ของบริษัทคุณ
เทมเพลตการออกแบบสำหรับสื่อการตลาดต่างๆ สร้างภาพโปรไฟล์และภาพหน้าปกสำหรับโซเชียลมีเดีย และพัฒนาลายเซ็นอีเมลและการออกแบบนามบัตร ฟีเจอร์การเก็บไฟล์และการควบคุมเวอร์ชันของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการสินทรัพย์เหล่านี้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งค่ามุมมองที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อจัด ระเบียบสินทรัพย์ตามประเภทหรือการใช้งาน ทำให้สมาชิกในทีมค้นหาและใช้ไฟล์ที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น
5. รวบรวมทุกอย่างไว้ในหนังสือแบรนด์ที่สามารถแชร์ได้
สุดท้าย รวบรวมทรัพย์สินของแบรนด์ทั้งหมดของคุณไว้ในคู่มือที่ครอบคลุมและใช้งานง่าย รวมถึงตัวอย่างการใช้งานที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งจัดเตรียมทรัพย์สินและแม่แบบที่สามารถดาวน์โหลดได้
เทมเพลตหนังสือแบรนด์ ClickUpมอบจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวบรวมนี้
มันช่วยให้มั่นใจว่าสื่อการตลาดทั้งหมดมีรูปลักษณ์และความรู้สึกที่สอดคล้องกัน โดยให้แนวทางที่ชัดเจนสำหรับการนำเสนอแบรนด์แก่พนักงานและพันธมิตร ใช้เพื่อบันทึกเรื่องราวต้นกำเนิดและเรื่องราวที่กำหนดแบรนด์ของคุณ
6. ตรวจสอบและทบทวน
ตรวจสอบแนวทางแบรนด์ของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีความเกี่ยวข้อง ตั้งค่าการตรวจสอบเป็นระยะในClickUp โดยใช้ภารกิจที่เกิดซ้ำหรือการแจ้งเตือนเพื่อให้ทุกอย่างเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ตลอดกระบวนการนี้ ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรวบรวมข้อเสนอแนะ—เครื่องมือแสดงความคิดเห็นและเครื่องมือตรวจสอบช่วยให้การอภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบการออกแบบเป็นไปอย่างราบรื่น และระบบอัตโนมัติจะแจ้งเตือนสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการเพิ่มสินทรัพย์ใหม่หรือมีการอัปเดตแนวทางปฏิบัติ
เทมเพลตคู่มือสไตล์แบรนด์ของ ClickUpสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ โดยให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพัฒนาชุดแบรนด์ของคุณ
สร้างมรดกตราสินค้าที่ยั่งยืนด้วย ClickUp
อัตลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่งและสม่ำเสมอคือจุดแตกต่างที่ทรงพลัง ชุดเครื่องมือแบรนด์ของคุณคือกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่โดดเด่นในทุกช่องทาง
ตัวอย่างชุดเครื่องมือแบรนด์ที่เราได้สำรวจแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงบุคลิกภาพ ค่านิยม และตำแหน่งทางการตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นระบบออกแบบที่ปรับเปลี่ยนได้ของ Google หรือแนวทางที่เน้นชุมชนของ Airbnb แต่ละชุดเครื่องมือแบรนด์สนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจและความคาดหวังของผู้ชมเฉพาะกลุ่ม
การสร้างและรักษาชุดเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ครอบคลุมเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องการการวางแผนอย่างรอบคอบ ความคิดสร้างสรรค์ และการร่วมมือกัน การใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์เช่นClickUp สามารถช่วยให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ชุดเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีชีวิตชีวาและพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ
ลงทุนเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาชุดเครื่องมือสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง แล้วคุณจะสร้างรากฐานสำหรับการรับรู้แบรนด์ในระยะยาว ความภักดี และความสำเร็จสมัครใช้ ClickUpวันนี้!