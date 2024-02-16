13 ตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณในปี 2025

จากผลิตภัณฑ์กว่า 30,000 รายการที่เปิดตัวในแต่ละปีมีถึง 95 เปอร์เซ็นต์ที่ล้มเหลว อินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์ (ทั้งดีและไม่ดี) หากคุณต้องการเรียนรู้จากผู้ที่เคยลองผิดลองถูกมาแล้ว
ทุกผลิตภัณฑ์ที่เคยเปิดตัวมา ล้วนนำมาซึ่งบทเรียนหรือข้อคิดสำคัญติดตัวเสมอ คุณสามารถนำกรณีศึกษาทางการตลาดเหล่านี้มาใช้เป็นแรงบันดาลใจ หรือคาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นขณะวางแผนกลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณได้
บทความนี้จะพิจารณาตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดจากแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก
การตลาดผลิตภัณฑ์คืออะไร?
การตลาดผลิตภัณฑ์สื่อสารจุดขายเฉพาะ (Unique Selling Proposition) ของผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการทำการวิจัยตลาดเพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและคู่แข่ง การสร้างข้อความที่น่าสนใจเพื่อเน้นคุณค่าเฉพาะของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนากลยุทธ์สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการนี้ประกอบด้วยสามขั้นตอน:
- ระบุจุดที่ลูกค้าประสบปัญหาเพื่อปรับแต่งข้อความของคุณให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
- การวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ปัญหาของพวกเขาอย่างไรเพื่อสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างชัดเจน
- การส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์และครองส่วนแบ่งการตลาด
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ การตลาดผลิตภัณฑ์คือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดและคงอยู่ในตลาดได้ นักการตลาดผลิตภัณฑ์ทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงาน สร้างสื่อการตลาด และทำงานเพื่อเสริมศักยภาพการขายเพื่อกระตุ้นความต้องการ เพิ่มยอดขาย และเพิ่มความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ในตลาดให้สูงสุด
มาวิเคราะห์ตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อทำความเข้าใจ นำไปใช้ และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ
13 ตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์ที่น่าทึ่ง
ในรายการนี้ เราได้คัดสรรตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีและไม่ดีจากสตาร์ทอัพและบริษัทข้ามชาติ—เต็มไปด้วยบทเรียนและข้อคิดสำหรับปี 2024
ตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จที่ควรเรียนรู้
1. ClickUp
ในปี 2017, ClickUp ได้เผชิญกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในตลาดที่ยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่ง. เนื่องจากเข้ามาช้า, ภูมิทัศน์ของการจัดการโครงการได้เต็มไปด้วยเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น Slack และ Monday.com.
ในปี 2024 ClickUp มีผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคน และมีรายได้ประจำปี 158.7 ล้านดอลลาร์
แล้ว ClickUp เอาชนะคู่แข่งได้อย่างไร?
สามสิ่ง:
- การปรับผลิตภัณฑ์
- การตลาดเชิงเนื้อหา
- ข้อเสนอแบบฟรีเมียม
ผู้ก่อตั้ง เซบ อีแวนส์ ตระหนักถึงความท้าทายในการโดดเด่นเหนือคู่แข่ง จนกว่าเครื่องมือจะสามารถมอบสิ่งที่ผู้คนต้องการได้อย่างแม่นยำ
ดังนั้น อีแวนส์จึงเปิดเผยเคล็ดลับสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง—กลยุทธ์ล้อหมุน มันเริ่มต้นด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง และผสมผสานเข้ากับการส่งมอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์นี้มีผลกระทบมากพอที่จะสร้างวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับที่แข็งแกร่งกับลูกค้าได้ ทีมมีความเปิดกว้างต่อคำติชมและค้นหาอย่างกระตือรือร้นผ่านแบบฟอร์มสำรวจและสัมภาษณ์
การรวบรวมความคิดเห็นเป็นกิจวัตรประจำวัน
ในปี 2018 ClickUp ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ถึง 287 ฟีเจอร์ พร้อมกับการปรับปรุงมากมายที่มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ แต่ 287 ฟีเจอร์นั้นไม่ใช่จำนวนที่เยอะเกินไปที่จะจัดการใช่ไหม? เอาล่ะ! นี่คือวิธีที่เราทำ:
ClickUp ใช้ClickUp Product Management Toolkitเพื่อรวมการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้ในที่เดียว, ระดมความคิดด้วย Whiteboards, และร่างแผนงานด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
ClickUp มอบการปรับแต่งที่ง่ายดาย สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างราบรื่นตามการเติบโตหรือการลดขนาดของทีมเรา
ที่ดีที่สุดคือ เครื่องมือนี้ช่วยกำจัดความวุ่นวายของแอปพลิเคชัน ทีมงานสามารถวางแผน สร้าง และส่งมอบผลิตภัณฑ์จากแอปเดียวได้ สิ่งนี้ยังช่วยรักษาแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงในขณะที่ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ตาม
หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ตรงกับบุคลิกของลูกค้าที่เหมาะสมแล้ว ClickUp ได้แชร์เนื้อหาแบบออร์แกนิกเพื่อให้ค้นพบได้ง่ายขึ้นและเอาชนะคู่แข่ง
ClickUp ทำให้ผู้คนสามารถมองเห็นภาพของโซลูชันได้อย่างง่ายดายในฐานะทางเลือกที่ดีกว่าเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยมในตลาด—วางตำแหน่ง ClickUp เป็น 'แอปเดียวที่แทนที่ทั้งหมด'
นอกจากนี้ ทีมของเราได้ทดลองทำวิดีโอและโฆษณาที่มีอารมณ์ขันอย่างชัดเจนเพื่อเป้าหมายไปยังลูกค้าที่มีศักยภาพและคู่แข่งขันเพื่อให้โดดเด่นจากคู่แข่ง
สุดท้าย, ClickUp มีแบบฟรีเมียม และแพ็กเกจชำระเงินที่มีราคาไม่แพงมาก
คะแนนพิเศษสำหรับคู่มือการจัดการผลิตภัณฑ์ ClickUp และแม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์แบบภาพของ ClickUpที่ทำให้กระบวนการทั้งหมดราบรื่น ตั้งแต่การวางแผนผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำงานร่วมกันในกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์สู่ตลาด
ข้อสรุปสำคัญ: การใช้ชุดเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ไม่ใช่แค่การจัดระเบียบเท่านั้น—มันยังรวมการสื่อสารของโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย ขยายขนาดได้อย่างราบรื่น และบอกลาความวุ่นวายจากแอปต่างๆ นี่คือวิธีที่ราบรื่นในการจัดการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่ร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โคคา-โคล่า
คุณจะขายน้ำอัดลมให้กับคนหมู่มากได้อย่างไร?—ถามโคคา-โคล่าสิ!
โคคา-โคล่าสร้างรายได้ถึง 45.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการขายเครื่องดื่มน้ำอัดลมหวานธรรมดา อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการเปิดตัว ไม่มีสิ่งใดเช่นนี้อยู่เลย—ไม่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นไปได้ หรือไม่มีตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
แล้วโคคา-โคล่าประสบความสำเร็จถึงขีดสุดได้อย่างไร?
โคคา-โคล่าใช้การสร้างแบรนด์และการเชื่อมโยงทางจิตวิทยากับผู้บริโภคเพื่อเจาะตลาด. บริษัทต่างๆ ใช้กลยุทธ์การตลาดนี้เพื่อเชื่อมโยงสินค้าหรือบริการกับอารมณ์และประสบการณ์เชิงบวก.
โคคา-โคล่าได้เชื่อมโยงตัวเองกับ 'ความสุข'
โคคา-โคล่าลงทุนอย่างมากในการส่งเสริมแบรนด์ผ่านโฆษณาและช่องทางการตลาดออฟไลน์และดิจิทัลอื่นๆ วัตถุประสงค์หลักคือการสร้างให้โคคา-โคล่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขในใจผู้บริโภค
สโลแกนอันยืนยงของโคคา-โคล่า 'เปิดความสุข' เป็นตัวอย่างของการตลาดผลิตภัณฑ์ผ่านการออกแบบการเชื่อมโยง
ผลลัพธ์ – การเชื่อมโยงที่ประสบความสำเร็จระหว่างน้ำโซดาและความสุขได้สร้างมูลค่าหลายพันล้านให้กับแบรนด์
ข้อสรุปสำคัญ: เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของคุณกับอารมณ์ อารมณ์ช่วยกระตุ้นการขายอย่างรวดเร็วและสร้างความประทับใจในแบรนด์ของคุณให้กับลูกค้าอย่างยาวนาน
3. สแล็ก
ในปี 2012 สจ๊วต บัตเตอร์ฟิลด์ และทีมของเขาได้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกัน—Slack ข้ามมาถึงปี 2023 Slackมีผู้ใช้งานประจำเดือนมากกว่า 54 ล้านคน รวมถึง 77% ของบริษัทใน Fortune 100
อย่างไรก็ตาม Slack มีมูลค่าถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์โดยไม่มี CMO ในทีม และเราทราบดีว่าพวกเขาไม่ได้จ้างทีมขายแบบออกหาลูกค้าจนกระทั่งปี 2016
แล้ว Slack ทำอย่างไรถึงได้ตัวเลขเหล่านั้น? มาดูกันว่ากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของ Slack เป็นอย่างไร
ในช่วงแรกเริ่ม บัตเตอร์ฟิลด์พึ่งพาเครือข่ายของเขาในการทดสอบเบต้าและการตลาดแบบปากต่อปาก
นี่คือวิธีที่เขาทำสำเร็จอย่างแท้จริง:
บัตเตอร์ฟิลด์ได้ชวนเพื่อนจากบริษัทอื่น ๆ มาเป็นผู้ทดสอบเบต้าครั้งแรก ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัททดสอบซอฟต์แวร์สามารถลองทำได้เช่นกัน แนวคิดคือ:
- สร้างความตระหนักรู้ในหมู่บริษัท
- วัดความสอดคล้องระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด (ระหว่างทีมและแผนกต่างๆ)
- รวบรวมความคิดเห็นเพื่อระบุและแก้ไขปัญหา
Slack ต้องการให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ในเดือนสิงหาคม 2013 Slack ได้เชิญชวนผู้คนให้มาทดลองใช้เวอร์ชันพรีวิวของพวกเขา พวกเขาเรียกมันว่า 'เวอร์ชันพรีวิว' ไม่ใช่เวอร์ชันเบต้า
บัตเตอร์ฟิลด์สังเกตว่าผู้คนมักมองว่า 'เบต้า' เป็นช่วงทดสอบที่ไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้นทีมงานจึงเลือกใช้คำที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและความตื่นเต้น เพื่อให้มีคนสมัครมากขึ้น
วิธีการนี้ได้ผลเหมือนเวทมนตร์ ภายใน 24 ชั่วโมงแรก มีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับชมเวอร์ชันทดลองถึง 8,000 คน สองสัปดาห์ต่อมา จำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 คน และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หากนั่นยังไม่เพียงพอ Slack ได้สร้างศัตรูขึ้นมา: อีเมล.
ยอมรับเถอะ: อีเมลทำให้การร่วมมือและการติดตามการสนทนาเป็นเรื่องยาก. Slack ใช้ข้อบกพร่องนี้เป็นจุดขายสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ และทำให้พวกเขาตัดสินใจลองใช้ Slack.
ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ของพวกเขาทำทุกอย่างที่จำเป็น พวกเขาเริ่มวางตำแหน่ง Slack เป็น 'ผู้ทำลายอีเมล' ผ่านบทความ
หรืออันนี้จาก Business Insider:
แน่นอนว่ามีการชี้แจงอย่างชัดเจนว่า Slack ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนอีเมล การถูกเปรียบเทียบกับยักษ์ใหญ่เช่นนี้ ทำให้ Slack ดึงดูดความสนใจของลูกค้าจำนวนมาก
นั่นคือตอนที่มันได้ใช้ไพ่ใบสุดท้าย—สมาชิกแบบฟรีเมียม Slack ไม่ได้เสนอการทดลองใช้ฟรีแบบมีข้อจำกัด แต่พวกเขาสร้างความไว้วางใจจากผู้ใช้ด้วยการมอบเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ฟรี
ประเด็นสำคัญ: สำหรับ Slack สิ่งเล็กๆ น้อยๆ มีความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่การทดสอบผลิตภัณฑ์กับคนที่เหมาะสมไปจนถึงผลิตภัณฑ์ฟรีเมียมที่ยอดเยี่ยม Slack ใช้การตลาดแบบปากต่อปากเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความไว้วางใจ สร้างความน่าเชื่อถือ และชนะใจลูกค้า
4. ไนกี้ แอร์ จอร์แดน
ไนกี้พยายามเสี่ยงโชคในตลาดรองเท้าแอโรบิกและรองเท้าลำลอง แต่ล้มเหลวเมื่อเทียบกับรีบอค
ในการสัมภาษณ์กับHarvard Business Review, อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nike Inc. ฟิล ไนท์ กล่าวว่า:
"ดูที่แบรนด์ Nike สิ ตั้งแต่เริ่มต้น ทุกคนเข้าใจว่า Nike เป็นบริษัทรองเท้าวิ่ง และแบรนด์นี้ยืนหยัดในความเป็นเลิศด้านกรีฑา มันเป็นข้อความที่ชัดเจนมาก และ Nike ก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่รองเท้าลำลองกลับส่งข้อความที่แตกต่างออกไป ผู้คนเกิดความสับสน และ Nike ก็เริ่มสูญเสียมนต์ขลังไป"
แล้วไนกี้กลับมาได้ยังไง? – แอร์ จอร์แดน
โครงการ Air Jordan เกิดขึ้นจากความต้องการเร่งด่วนในการผลิตรองเท้าวิ่งของ Nike ที่ยอดเยี่ยมอีกคู่หนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากรองเท้าลำลอง บาสเกตบอลเน้นที่ประสิทธิภาพเป็นหลัก และ Air Jordan ก็สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การเชื่อมโยงกับ Michael Jordan ยังยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นไปอีก
รองเท้าคู่นี้ยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัย แต่สีสันของมันสดใสจนNBA ต้องสั่งห้าม👎
ไนกี้มองว่าเป็นโอกาสทางการตลาด โดยทำสิ่งที่แหวกแนว หรือในคำพูดของแบรนด์เองว่า: 'แค่ทำมัน!'
ไมเคิล จอร์แดน สวมรองเท้าคู่นั้นแม้จะถูกขู่ปรับเงินก็ตาม เขาเป็นผู้เล่นในตำนาน แฟนๆ แห่กันมาซื้อแบรนด์นี้เมื่อเขาสวมไนกี้ ส่งผลให้ยอดขายของไนกี้พุ่งทะยาน
กลยุทธ์การตลาดนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์และนอกกรอบมากจนทำให้ไนท์เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับบริษัทของเขาไปโดยสิ้นเชิง
"ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราคิดว่าตัวเองเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการผลิต หมายความว่าเราให้ความสำคัญกับการออกแบบและผลิตสินค้าเป็นหลัก แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทำคือการตลาดสินค้าและแบรนด์ควบคู่กันไป"
ประเด็นสำคัญ: เรื่องราวความสำเร็จของ Air Jordan เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจและบุคลิกที่มีเสน่ห์ Nike สร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้บริโภคด้วยการเชื่อมโยงแบรนด์กับบุคคลที่เป็นสัญลักษณ์
5. แอปเปิล
แอปเปิลเป็นยักษ์ใหญ่ในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนผ่านแคมเปญโฆษณาหรือการเปรียบเทียบกับข้อเสนอของคู่แข่ง
แคมเปญ 'Get a Mac' ที่นำแสดงโดยจัสติน ลอง และจอห์น ฮอดจ์แมน ในบทบาทของ Mac และ PC ตามลำดับเริ่มต้นในปี 2006และดำเนินไปเป็นเวลาสามปี
แคมเปญนี้ประกอบด้วยโฆษณาหลายชุด ในโฆษณา คุณจะเห็น Mac 'ทำตัวดี' กับ PC เพราะในทางเทคนิคแล้ว พวกเขาต้องการแสดงให้เห็นว่า PC นั้นด้อยกว่า Mac
ดังนั้น แคมเปญการตลาดผลิตภัณฑ์นี้ประสบความสำเร็จหรือไม่?
แน่นอน! ไม่เพียงแต่ยอดขายของ Mac พุ่งสูงขึ้นในปี 2006 เท่านั้น แต่ Apple ยังได้ซื้อเวลาโฆษณาทางโทรทัศน์ถึง 66 ช่วงสำหรับแคมเปญนี้ภายในระยะเวลาเพียงสามปีอีกด้วย
ข้อสรุปสำคัญ: แม้ว่าคุณจะมีผลิตภัณฑ์ที่หาได้ยากเพียงครั้งเดียวในชีวิต ก็ควรสื่อสารในลักษณะที่สอดคล้องกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณให้ความสำคัญ
6. พู-เพอร์รี
Poo-Pourri เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของ วิธีการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่น่าขายหน้า
Poo-Pourri, ผลิตภัณฑ์, เป็นสเปรย์สำหรับห้องน้ำที่ช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำ โดยทั่วไปหลังจากขับถ่าย
แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่อึดอัดที่จะพูดถึงเรื่องนี้ แต่—Poo-Pourri ได้ค้นพบวิธีที่จะทำลายข้อห้ามที่มีมาช้านานและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของพวกเขาอย่างตลกขบขัน
นี่คือวิธีที่พวกเขาทำ:
- บริษัทใช้ภาพเช่นรูปภาพและวิดีโอเพื่ออธิบายสถานการณ์ทั่วไปที่คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้
- จากนั้น บริษัทได้ใช้การโฆษณาทางโทรทัศน์และวิดีโอเพื่อดึงดูดความสนใจไปยังโฆษณาที่มีอารมณ์ขันของตนโฆษณาทางวิดีโอครั้งแรกของบริษัทได้กลายเป็นไวรัล
- บริษัทยังได้สร้างบุคลิกภาพของลูกค้าเพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์เฉพาะ ทุกคนถ่ายอุจจาระ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการสเปรย์
- สุดท้าย, Poo-Pourri อาศัยการรีวิวจากลูกค้าเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ
ข้อสรุปสำคัญ: อย่าขายสินค้า แต่จงขายทางแก้ปัญหาแทน ทุกสิ่งสามารถขายได้หากถูกวางตำแหน่งอย่างถูกต้อง
7. เรดบูลล์
เรดบูลให้ปีกคุณจริงหรือ? แน่นอนว่าไม่ใช่แบบตัวอักษร แต่ผลิตภัณฑ์นี้ได้เชื่อมโยงตัวเองอย่างประสบความสำเร็จกับพลังงานและอะดรีนาลีน
ย้อนกลับไปในอดีต เมื่อเรดบูลกำลังจะเปิดตัว ยังไม่มีตลาดสำหรับเครื่องดื่มชูกำลัง ผลิตภัณฑ์เช่นนี้ยังไม่มีอยู่จริง แต่เมื่อมาถึงปี 2023 บริษัทสามารถขายได้ถึง12.138 พันล้านกระป๋องทั่วโลกภายในปีเดียว
เรดบูลได้ปีกมาได้อย่างไร?
เรดบูลล์ได้ยอมรับว่า นักศึกษาเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักของพวกเขา บริษัทได้ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบกูเอริลล่าเพื่อดึงดูดนักศึกษาให้มาลองชิมเครื่องดื่มของพวกเขา หนึ่งในวิธีการตลาดแรก ๆ ของพวกเขาคือการใช้ 'สาวเรดบูลล์' แจกกระป๋องเรดบูลล์ฟรีให้กับนักศึกษา
กลยุทธ์การตลาดนี้เพิ่มยอดขายและการมองเห็นของพวกเขาอย่างมาก เมื่อเห็นผลลัพธ์ Red Bull จึงยังคงมุ่งเป้าไปที่สภาพแวดล้อมของเยาวชน เช่น งานปาร์ตี้ในมหาวิทยาลัย บาร์ คาเฟ่ ห้องสมุด ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น; เรดบูลล์เริ่มสนับสนุนกิจกรรมที่แสวงหาการผจญภัยซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ของพวกเขา หนึ่งในกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นนี้เกิดขึ้นในปี 2012 เมื่อเราทุกคนได้ชมเฟลิกซ์ เบาม์การ์ทเนอร์กระโดดจากขอบอวกาศ เมื่อเขาตกลงสู่พื้นโลก เขาทำลายสถิติโลกหลายรายการ
การรายงานข่าวของสื่อมวลชนมีอย่างมากมาย และผู้คนหลายล้านคนได้ชมการถ่ายทอดสดทาง YouTube ค่าใช้จ่ายที่สูงถึง 30 ล้านดอลลาร์ถูกทำให้ดูน้อยลงเมื่อเทียบกับรายงานการขายที่ Red Bull ทำได้ถึง 500 ล้านดอลลาร์จากแคมเปญการตลาด
ข้อสรุปสำคัญ: ความได้เปรียบของผู้เริ่มต้นเป็นจริง หากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การเชื่อมโยงมันกับความรู้สึกหรืออารมณ์คือกุญแจสู่การสร้างมูลค่าหลายพันล้าน
8. โฟล์คสวาเกน
โฟล์คสวาเกนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการตลาดผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตรถยนต์รายนี้มุ่งเน้นเสมอในการสร้างสมดุลระหว่าง 'การเข้าถึงได้และคุณภาพระดับพรีเมียม' ของรถยนต์ของตน อย่างไม่ต้องสงสัย การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสองสิ่งนี้ได้สร้างความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์ให้กับบริษัทรถยนต์
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในความชอบของผู้ซื้อรถยนต์จาก 'ประสิทธิภาพและราคา' ไปสู่ 'ความปลอดภัย' ไม่ได้ถูกมองข้ามโดยทีมการตลาดของโฟล์คสวาเกน
ทีมตระหนักว่าผู้คนเต็มใจที่จะจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย ดังนั้นพวกเขาจึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงสิ่งนั้นในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
วันนี้ กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์หลักของโฟล์คสวาเกนมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของรถยนต์มากขึ้น เว็บไซต์สามารถสื่อสารข้อความนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการให้คะแนนความปลอดภัยและหลักฐานการรับประกันอื่น ๆ
ประเด็นสำคัญ: ปรับผลิตภัณฑ์ของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด หากความปลอดภัยเป็นจุดสำคัญในตลาด ให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณแสดงให้เห็นและให้ความสำคัญกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง
9. คอลเกต
โคลเกต-ปาล์มโอลีฟ เป็นบริษัทอเมริกันที่ผลิตสินค้าทำความสะอาด, ทันตกรรม, และสินค้าดูแลส่วนบุคคลอื่น ๆ บริษัทได้เชี่ยวชาญในการเข้าซื้อกิจการในตลาดโลก และประสบความสำเร็จในการจัดวางสินค้าของตนในกว่า 200 ประเทศและดินแดนทั่วโลก
กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดของคอลเกตได้กลายเป็นที่สนใจในช่วงที่บริษัทเข้าสู่ตลาดอินเดีย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์นั้นแม่นยำมากจนเกือบสิบปีที่คอลเกตถูกมองว่าเป็นคำพ้องกับยาสีฟันในอินเดีย ทำให้ได้ส่วนแบ่งตลาดยาสีฟันในอินเดียถึง77.21%(มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์)
โคลเกตทำได้อย่างไร? – การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น!
โคลเกตคาดว่าจะไม่ง่ายนักในการเข้าสู่ตลาดอินเดีย จนกระทั่งผู้บริหารได้ค้นพบว่า82%ของการซื้อครีมฟันเป็นการซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้!
นั่นคือข้อมูลเชิงลึกที่เพียงพอแล้ว Colgate ได้ปรับการตลาดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนี้ และนำเสนอวิธีการขายมากมาย:
- พวกเขาขายแปรงสีฟันเหมือนหมากฝรั่งหรือช็อกโกแลตชิ้นเล็ก
- โปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง (ยอดขายเพิ่มขึ้น 170%)
- ในขณะที่บริษัทอื่นมุ่งเน้นการใช้ป้ายโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย คอลเกตเลือกใช้แบนเนอร์ภายในร้านเพื่อดึงดูดความสนใจของคุณภายในร้าน
พวกเขาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ทันตแพทย์และคุณแม่ มาเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ในโฆษณาออนไลน์ พร้อมมอบสโลแกนที่จดจำง่าย เช่น 'Dentist ka sujhaya no. 1 brand' (แบรนด์ที่ทันตแพทย์แนะนำอันดับ 1) และ 'Kya aapke toothpaste mein namak hai' (ยาสีฟันของคุณมีเกลือหรือเปล่า?)
ประเด็นสำคัญ: การปรับให้เข้ากับท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อแข่งขันในตลาดโลก
10. แอร์บีเอ็นบี
ย้อนกลับไปในอดีต โรงแรมเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการพักผ่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อ Airbnb เข้ามาในตลาด มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางของผู้คน Airbnb กำลังแข่งขันกับการผูกขาดของโรงแรมที่มีมาอย่างยาวนานในอุตสาหกรรมการบริการ
แล้ว Airbnb ปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไร?
ไม่เพียงแต่การเช่า Airbnb จะมีราคาที่เอื้อมถึงได้เท่านั้น แต่การออกแบบ UI/UX ของแอปยังใช้งานง่ายสำหรับทุกคนอีกด้วย ในที่สุดก็กลายเป็นทางเลือกใหม่แทนที่พักโรงแรมแบบดั้งเดิมสำหรับนักเดินทาง
ต่อมา บริษัทได้ตระหนักว่าสิ่งนี้ไม่เพียงพอที่จะเจาะตลาดได้
ดังนั้น โดยการใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์และการตลาดผลิตภัณฑ์ Airbnb ได้ระบุพื้นที่ที่มีอัตราการเข้าพักสูงเพื่อกระจายการเช่าที่พักตากอากาศไปยังทำเลที่ตั้งที่ดีและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
วันนี้ เครื่องมือค้นหาของ Airbnb จะให้ความสำคัญกับบ้านเช่าหากอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของจอง Airbnb สูง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
ประเด็นสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงผลิตภัณฑ์ของ Airbnb ต่อลูกค้าปัจจุบันเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นนี้ เป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนกันระหว่างข้อมูลและการตลาดผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีที่ควรเรียนรู้
เราทุกคนเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า 'คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น' ดังนั้นนี่คือข้อผิดพลาดในการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ควรเรียนรู้—สิ่งที่ไม่ควรทำในการตลาด
11. โดฟ
เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว Dove ได้โพสต์วิดีโอสั้นบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีผู้หญิงสามคนที่มีเชื้อชาติต่างกันปรากฏอยู่
แคมเปญนี้มีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกายของโดฟเหมาะสำหรับผู้หญิงทุกคน และเฉลิมฉลองความหลากหลาย แต่กลับกลายเป็นผลเสีย เมื่อผู้ชมจำนวนมากมองว่าไม่เหมาะสมและมีลักษณะเหยียดเชื้อชาติ
การรับรู้เชิงลบแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นำไปสู่การต่อต้านอย่างกว้างขวางต่อโดฟ สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น และบางคนตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรผลิตภัณฑ์ของโดฟ
เพื่อลดความตึงเครียด โดฟได้ปลดตำแหน่งและทวีตขอโทษ อย่างไรก็ตาม ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว บริษัทได้สูญเสียผู้ติดตามและลูกค้าที่ภักดีไปแล้วเนื่องจากกระแสตอบโต้
ประเด็นสำคัญ: อย่าสมมติว่าผู้ชมของคุณรับรู้โฆษณาของคุณตามที่ตั้งใจไว้ ทำการทดสอบ A/B และหารือกับทีมกฎหมายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ทำผิดพลาดเหมือนกับ Dove
12. ออดี้
ในเดือนกรกฎาคม 2017, Audi ได้ออกอากาศโฆษณาที่สร้างความโกรธเคืองจากการเปรียบเทียบผู้หญิงกับรถยนต์มือสอง.
โฆษณานี้เริ่มต้นด้วยพิธีแต่งงาน โดยมีเจ้าสาวและเจ้าบ่าวพร้อมที่จะกล่าวคำปฏิญาณ แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเมื่อแม่ของเจ้าบ่าวเข้ามาขัดจังหวะเพื่อ 'ตรวจสอบ' ว่าที่ลูกสะใภ้ของเธอ
เธอขมับจมูก ดึงหู และตรวจสอบภายในปากของเธอ ก่อนที่จะอนุมัติในที่สุด ฉากต่อมาตัดไปที่รถยนต์ออดี้สีแดงขับผ่านถนนในเมืองพร้อมกับเสียงผู้ชายบรรยายว่า "การตัดสินใจที่สำคัญต้องทำอย่างรอบคอบ"
โฆษณาดังกล่าวกลับส่งผลเสียอย่างรุนแรง โดยผู้คนมองว่าเป็นการเหยียดเพศและ 'น่ารังเกียจ'
อาวดี้รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อการออกอากาศของโฆษณา และระบุว่าโฆษณาดังกล่าว "ไม่สอดคล้องกับคุณค่าของบริษัทเราในทุกๆ ด้าน"
ประเด็นสำคัญ: หลีกเลี่ยงการทำให้โฆษณาซับซ้อนเกินไปเพียงเพื่อความสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ควรมุ่งเน้นความโดดเด่น ความเรียบง่าย และความชัดเจน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อความของคุณได้อย่างง่ายดาย
13. TATA Nano–การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ผิดพลาด
TATA Nano เปิดตัวในปี 2008 โดยบริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย TATA Motors
กลุ่มเป้าหมายของนาโนคือชนชั้นกลางและชนชั้นกลางตอนล่าง ดังนั้นจึงตั้งราคาไว้เพียง 1,300 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ซึ่งเป็นจุดขายที่โดดเด่นที่สุดของรถรุ่นนี้
ทุกอย่างดูเหมือนจะพร้อมสำหรับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของ Nano ในตลาดรถยนต์อินเดีย แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ทุกอย่างเริ่มแย่ลง? Tata ตั้งชื่อ Nano ว่าเป็น 'รถที่ถูกที่สุด' แต่การตั้งชื่อแบรนด์นี้กลับไม่ตรงจุดและบั่นทอนความรู้สึกภาคภูมิใจที่มักมาพร้อมกับการซื้อรถยนต์
รัตนะ ทาทา ประธานกลุ่มบริษัททาทา ยอมรับว่าการตั้งชื่อนาโนว่าเป็น 'รถยนต์ที่ถูกที่สุด' เป็นความผิดพลาด
ยอดขายเปิดตัวของนาโนอยู่ที่ประมาณ 30,000 คันเท่านั้น แย่ยิ่งกว่านั้น โรงงานประกอบนาโนได้เพียง หนึ่ง คันในเดือนมิถุนายน 2018 ก่อนที่จะหยุดการผลิต
ข้อสรุปสำคัญ: การสร้างแบรนด์ที่ไม่ดีสามารถเป็นปัจจัยที่ทำให้ทุกอย่างพังได้ แม้ว่าคุณจะมีผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณแล้วก็ตาม
ประเด็นสำคัญจากตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ไม่ว่าสินค้าของคุณจะนวัตกรรมมากเพียงใด หรือแก้ปัญหาหลักอะไรก็ตาม หากไม่มีการตลาดที่ดี มันก็จะไม่สามารถสร้างผลกระทบในตลาดได้
สรุปแล้ว นี่คือข้อสรุปสำคัญจากตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เรียนรู้และนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปใช้ก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไปของคุณ
- อย่าขายสินค้าของคุณ; ขายความรู้สึก
- การตลาดแบบปากต่อปากเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการโปรโมตผลิตภัณฑ์ของคุณ77% ของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้นหากได้รับการแนะนำจากคนรู้จัก
- กล้าทำในสิ่งที่คู่แข่งของคุณไม่กล้าทำบางครั้งแคมเปญการตลาดที่ไม่ธรรมดาสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณกลายเป็นสัญลักษณ์ได้
- ปรับผลิตภัณฑ์ของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดต้องการ
- การแปลให้เหมาะกับท้องถิ่นคือวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ
- การรับรู้ของผู้คนต่อแบรนด์ของคุณสร้างความแตกต่างทั้งหมดในยอดขาย—สื่อสารอย่างชาญฉลาด
- คำขวัญมีบทบาทสำคัญในการทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณน่าจดจำ
- การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
ClickUp–'สูตรลับ' สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่สามเสาหลัก: การวางแผนอย่างเข้มงวด การติดตามความก้าวหน้า และการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUpช่วยให้คุณควบคุมกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณได้ ตั้งแต่การบันทึกแผนงานไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าในระหว่างกระบวนการ—ClickUp ดูแลรายละเอียดทุกอย่างให้คุณ
ติดตามผลการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเทมเพลตการติดตาม KPI การตลาดผลิตภัณฑ์ของ ClickUpช่วยให้การติดตามตัวชี้วัดสำคัญที่มีความหมายต่อธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย
เทมเพลตแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต และประสบความสำเร็จในตลาด
นอกจากนี้ คุณสมบัติการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของ ClickUp ช่วยให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในหน้าเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ยังทำให้แน่ใจว่าความคิดและคำแนะนำของทุกคนไม่ถูกมองข้าม
เร่งการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย ClickUp—เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย และติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งใหญ่ของคุณอย่างราบรื่น!
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือสิ่งที่ทำให้กลยุทธ์การตลาดสินค้าประสบความสำเร็จ?
กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก: การวิจัยตลาด, การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและปัญหาของพวกเขา, และแผนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด.
2. การตลาดผลิตภัณฑ์แตกต่างจากการตลาดทั่วไปอย่างไร?
ความแตกต่างหลักอยู่ที่จุดมุ่งเน้น ในขณะที่การตลาดทั่วไปมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเพื่อส่งเสริมบริษัท แบรนด์ และผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท การตลาดเชิงผลิตภัณฑ์จะมุ่งเน้นอย่างชัดเจนไปที่การส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์เฉพาะ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองรูปแบบการตลาดสอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของบริษัท
3. ClickUp รองรับงานการตลาดผลิตภัณฑ์หรือไม่?
ใช่, ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการการทำงานร่วมกันและการจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร. มันรองรับงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนผลิตภัณฑ์, การพัฒนา, และการเปิดตัวในที่สุด.