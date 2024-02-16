บล็อก ClickUp

13 ตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณในปี 2025

16 กุมภาพันธ์ 2567

จากผลิตภัณฑ์กว่า 30,000 รายการที่เปิดตัวในแต่ละปีมีถึง 95 เปอร์เซ็นต์ที่ล้มเหลว อินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์ (ทั้งดีและไม่ดี) หากคุณต้องการเรียนรู้จากผู้ที่เคยลองผิดลองถูกมาแล้ว

ทุกผลิตภัณฑ์ที่เคยเปิดตัวมา ล้วนนำมาซึ่งบทเรียนหรือข้อคิดสำคัญติดตัวเสมอ คุณสามารถนำกรณีศึกษาทางการตลาดเหล่านี้มาใช้เป็นแรงบันดาลใจ หรือคาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นขณะวางแผนกลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณได้

บทความนี้จะพิจารณาตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดจากแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก

การตลาดผลิตภัณฑ์คืออะไร?

การตลาดผลิตภัณฑ์สื่อสารจุดขายเฉพาะ (Unique Selling Proposition) ของผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการทำการวิจัยตลาดเพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและคู่แข่ง การสร้างข้อความที่น่าสนใจเพื่อเน้นคุณค่าเฉพาะของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนากลยุทธ์สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการนี้ประกอบด้วยสามขั้นตอน:

  • ระบุจุดที่ลูกค้าประสบปัญหาเพื่อปรับแต่งข้อความของคุณให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  • การวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ปัญหาของพวกเขาอย่างไรเพื่อสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างชัดเจน
  • การส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์และครองส่วนแบ่งการตลาด

หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ การตลาดผลิตภัณฑ์คือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดและคงอยู่ในตลาดได้ นักการตลาดผลิตภัณฑ์ทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงาน สร้างสื่อการตลาด และทำงานเพื่อเสริมศักยภาพการขายเพื่อกระตุ้นความต้องการ เพิ่มยอดขาย และเพิ่มความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ในตลาดให้สูงสุด

มาวิเคราะห์ตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อทำความเข้าใจ นำไปใช้ และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ

13 ตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์ที่น่าทึ่ง

ในรายการนี้ เราได้คัดสรรตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีและไม่ดีจากสตาร์ทอัพและบริษัทข้ามชาติ—เต็มไปด้วยบทเรียนและข้อคิดสำหรับปี 2024

ตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จที่ควรเรียนรู้

1. ClickUp

การตลาดผลิตภัณฑ์ ClickUp
วางแผนวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของคุณ, ปรับทีมให้สอดคล้อง, และเร่งสู่ตลาดด้วยแพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์ครบวงจรของ ClickUp

ในปี 2017, ClickUp ได้เผชิญกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในตลาดที่ยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่ง. เนื่องจากเข้ามาช้า, ภูมิทัศน์ของการจัดการโครงการได้เต็มไปด้วยเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น Slack และ Monday.com.

ในปี 2024 ClickUp มีผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคน และมีรายได้ประจำปี 158.7 ล้านดอลลาร์

แล้ว ClickUp เอาชนะคู่แข่งได้อย่างไร?

สามสิ่ง:

  • การปรับผลิตภัณฑ์
  • การตลาดเชิงเนื้อหา
  • ข้อเสนอแบบฟรีเมียม

ผู้ก่อตั้ง เซบ อีแวนส์ ตระหนักถึงความท้าทายในการโดดเด่นเหนือคู่แข่ง จนกว่าเครื่องมือจะสามารถมอบสิ่งที่ผู้คนต้องการได้อย่างแม่นยำ

ดังนั้น อีแวนส์จึงเปิดเผยเคล็ดลับสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง—กลยุทธ์ล้อหมุน มันเริ่มต้นด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง และผสมผสานเข้ากับการส่งมอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์นี้มีผลกระทบมากพอที่จะสร้างวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับที่แข็งแกร่งกับลูกค้าได้ ทีมมีความเปิดกว้างต่อคำติชมและค้นหาอย่างกระตือรือร้นผ่านแบบฟอร์มสำรวจและสัมภาษณ์

การรวบรวมความคิดเห็นเป็นกิจวัตรประจำวัน

ในปี 2018 ClickUp ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ถึง 287 ฟีเจอร์ พร้อมกับการปรับปรุงมากมายที่มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ แต่ 287 ฟีเจอร์นั้นไม่ใช่จำนวนที่เยอะเกินไปที่จะจัดการใช่ไหม? เอาล่ะ! นี่คือวิธีที่เราทำ:

ClickUp ใช้ClickUp Product Management Toolkitเพื่อรวมการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้ในที่เดียว, ระดมความคิดด้วย Whiteboards, และร่างแผนงานด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน

ClickUp มอบการปรับแต่งที่ง่ายดาย สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างราบรื่นตามการเติบโตหรือการลดขนาดของทีมเรา

ที่ดีที่สุดคือ เครื่องมือนี้ช่วยกำจัดความวุ่นวายของแอปพลิเคชัน ทีมงานสามารถวางแผน สร้าง และส่งมอบผลิตภัณฑ์จากแอปเดียวได้ สิ่งนี้ยังช่วยรักษาแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงในขณะที่ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ตาม

หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ตรงกับบุคลิกของลูกค้าที่เหมาะสมแล้ว ClickUp ได้แชร์เนื้อหาแบบออร์แกนิกเพื่อให้ค้นพบได้ง่ายขึ้นและเอาชนะคู่แข่ง

ClickUp ทำให้ผู้คนสามารถมองเห็นภาพของโซลูชันได้อย่างง่ายดายในฐานะทางเลือกที่ดีกว่าเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยมในตลาด—วางตำแหน่ง ClickUp เป็น 'แอปเดียวที่แทนที่ทั้งหมด'

นอกจากนี้ ทีมของเราได้ทดลองทำวิดีโอและโฆษณาที่มีอารมณ์ขันอย่างชัดเจนเพื่อเป้าหมายไปยังลูกค้าที่มีศักยภาพและคู่แข่งขันเพื่อให้โดดเด่นจากคู่แข่ง

สุดท้าย, ClickUp มีแบบฟรีเมียม และแพ็กเกจชำระเงินที่มีราคาไม่แพงมาก

คะแนนพิเศษสำหรับคู่มือการจัดการผลิตภัณฑ์ ClickUp และแม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์แบบภาพของ ClickUpที่ทำให้กระบวนการทั้งหมดราบรื่น ตั้งแต่การวางแผนผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำงานร่วมกันในกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์สู่ตลาด

เทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผน ติดตาม และจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผน ติดตาม และจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้อสรุปสำคัญ: การใช้ชุดเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ไม่ใช่แค่การจัดระเบียบเท่านั้น—มันยังรวมการสื่อสารของโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย ขยายขนาดได้อย่างราบรื่น และบอกลาความวุ่นวายจากแอปต่างๆ นี่คือวิธีที่ราบรื่นในการจัดการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่ร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. โคคา-โคล่า

คุณจะขายน้ำอัดลมให้กับคนหมู่มากได้อย่างไร?—ถามโคคา-โคล่าสิ!

โคคา-โคล่าสร้างรายได้ถึง 45.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการขายเครื่องดื่มน้ำอัดลมหวานธรรมดา อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการเปิดตัว ไม่มีสิ่งใดเช่นนี้อยู่เลย—ไม่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นไปได้ หรือไม่มีตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

แล้วโคคา-โคล่าประสบความสำเร็จถึงขีดสุดได้อย่างไร?

โคคา-โคล่าใช้การสร้างแบรนด์และการเชื่อมโยงทางจิตวิทยากับผู้บริโภคเพื่อเจาะตลาด. บริษัทต่างๆ ใช้กลยุทธ์การตลาดนี้เพื่อเชื่อมโยงสินค้าหรือบริการกับอารมณ์และประสบการณ์เชิงบวก.

โคคา-โคล่าได้เชื่อมโยงตัวเองกับ 'ความสุข'

โคคา-โคล่าลงทุนอย่างมากในการส่งเสริมแบรนด์ผ่านโฆษณาและช่องทางการตลาดออฟไลน์และดิจิทัลอื่นๆ วัตถุประสงค์หลักคือการสร้างให้โคคา-โคล่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขในใจผู้บริโภค

สโลแกนอันยืนยงของโคคา-โคล่า 'เปิดความสุข' เป็นตัวอย่างของการตลาดผลิตภัณฑ์ผ่านการออกแบบการเชื่อมโยง

ผลลัพธ์ – การเชื่อมโยงที่ประสบความสำเร็จระหว่างน้ำโซดาและความสุขได้สร้างมูลค่าหลายพันล้านให้กับแบรนด์

ข้อสรุปสำคัญ: เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของคุณกับอารมณ์ อารมณ์ช่วยกระตุ้นการขายอย่างรวดเร็วและสร้างความประทับใจในแบรนด์ของคุณให้กับลูกค้าอย่างยาวนาน

3. สแล็ก

ในปี 2012 สจ๊วต บัตเตอร์ฟิลด์ และทีมของเขาได้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกัน—Slack ข้ามมาถึงปี 2023 Slackมีผู้ใช้งานประจำเดือนมากกว่า 54 ล้านคน รวมถึง 77% ของบริษัทใน Fortune 100

อย่างไรก็ตาม Slack มีมูลค่าถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์โดยไม่มี CMO ในทีม และเราทราบดีว่าพวกเขาไม่ได้จ้างทีมขายแบบออกหาลูกค้าจนกระทั่งปี 2016

แล้ว Slack ทำอย่างไรถึงได้ตัวเลขเหล่านั้น? มาดูกันว่ากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของ Slack เป็นอย่างไร

ในช่วงแรกเริ่ม บัตเตอร์ฟิลด์พึ่งพาเครือข่ายของเขาในการทดสอบเบต้าและการตลาดแบบปากต่อปาก

นี่คือวิธีที่เขาทำสำเร็จอย่างแท้จริง:

บัตเตอร์ฟิลด์ได้ชวนเพื่อนจากบริษัทอื่น ๆ มาเป็นผู้ทดสอบเบต้าครั้งแรก ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัททดสอบซอฟต์แวร์สามารถลองทำได้เช่นกัน แนวคิดคือ:

  • สร้างความตระหนักรู้ในหมู่บริษัท
  • วัดความสอดคล้องระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด (ระหว่างทีมและแผนกต่างๆ)
  • รวบรวมความคิดเห็นเพื่อระบุและแก้ไขปัญหา

Slack ต้องการให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

ในเดือนสิงหาคม 2013 Slack ได้เชิญชวนผู้คนให้มาทดลองใช้เวอร์ชันพรีวิวของพวกเขา พวกเขาเรียกมันว่า 'เวอร์ชันพรีวิว' ไม่ใช่เวอร์ชันเบต้า

Slack
แหล่งที่มา:Foundationninc Blog

บัตเตอร์ฟิลด์สังเกตว่าผู้คนมักมองว่า 'เบต้า' เป็นช่วงทดสอบที่ไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้นทีมงานจึงเลือกใช้คำที่กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและความตื่นเต้น เพื่อให้มีคนสมัครมากขึ้น

วิธีการนี้ได้ผลเหมือนเวทมนตร์ ภายใน 24 ชั่วโมงแรก มีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับชมเวอร์ชันทดลองถึง 8,000 คน สองสัปดาห์ต่อมา จำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 คน และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หากนั่นยังไม่เพียงพอ Slack ได้สร้างศัตรูขึ้นมา: อีเมล.

ยอมรับเถอะ: อีเมลทำให้การร่วมมือและการติดตามการสนทนาเป็นเรื่องยาก. Slack ใช้ข้อบกพร่องนี้เป็นจุดขายสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ และทำให้พวกเขาตัดสินใจลองใช้ Slack.

ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ของพวกเขาทำทุกอย่างที่จำเป็น พวกเขาเริ่มวางตำแหน่ง Slack เป็น 'ผู้ทำลายอีเมล' ผ่านบทความ

Slack
แหล่งที่มา:Fast Company

หรืออันนี้จาก Business Insider:

ธุรกิจ อินไซเดอร์
แหล่งที่มา:บิสิเนส อินไซเดอร์

แน่นอนว่ามีการชี้แจงอย่างชัดเจนว่า Slack ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนอีเมล การถูกเปรียบเทียบกับยักษ์ใหญ่เช่นนี้ ทำให้ Slack ดึงดูดความสนใจของลูกค้าจำนวนมาก

นั่นคือตอนที่มันได้ใช้ไพ่ใบสุดท้าย—สมาชิกแบบฟรีเมียม Slack ไม่ได้เสนอการทดลองใช้ฟรีแบบมีข้อจำกัด แต่พวกเขาสร้างความไว้วางใจจากผู้ใช้ด้วยการมอบเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ฟรี

ประเด็นสำคัญ: สำหรับ Slack สิ่งเล็กๆ น้อยๆ มีความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่การทดสอบผลิตภัณฑ์กับคนที่เหมาะสมไปจนถึงผลิตภัณฑ์ฟรีเมียมที่ยอดเยี่ยม Slack ใช้การตลาดแบบปากต่อปากเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความไว้วางใจ สร้างความน่าเชื่อถือ และชนะใจลูกค้า

4. ไนกี้ แอร์ จอร์แดน

ไนกี้พยายามเสี่ยงโชคในตลาดรองเท้าแอโรบิกและรองเท้าลำลอง แต่ล้มเหลวเมื่อเทียบกับรีบอค

ในการสัมภาษณ์กับHarvard Business Review, อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nike Inc. ฟิล ไนท์ กล่าวว่า:

"ดูที่แบรนด์ Nike สิ ตั้งแต่เริ่มต้น ทุกคนเข้าใจว่า Nike เป็นบริษัทรองเท้าวิ่ง และแบรนด์นี้ยืนหยัดในความเป็นเลิศด้านกรีฑา มันเป็นข้อความที่ชัดเจนมาก และ Nike ก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่รองเท้าลำลองกลับส่งข้อความที่แตกต่างออกไป ผู้คนเกิดความสับสน และ Nike ก็เริ่มสูญเสียมนต์ขลังไป"

แล้วไนกี้กลับมาได้ยังไง? – แอร์ จอร์แดน

ไนกี้
แหล่งที่มา:Nike

โครงการ Air Jordan เกิดขึ้นจากความต้องการเร่งด่วนในการผลิตรองเท้าวิ่งของ Nike ที่ยอดเยี่ยมอีกคู่หนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากรองเท้าลำลอง บาสเกตบอลเน้นที่ประสิทธิภาพเป็นหลัก และ Air Jordan ก็สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การเชื่อมโยงกับ Michael Jordan ยังยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นไปอีก

รองเท้าคู่นี้ยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัย แต่สีสันของมันสดใสจนNBA ต้องสั่งห้าม👎

ไนกี้มองว่าเป็นโอกาสทางการตลาด โดยทำสิ่งที่แหวกแนว หรือในคำพูดของแบรนด์เองว่า: 'แค่ทำมัน!'

ไมเคิล จอร์แดน สวมรองเท้าคู่นั้นแม้จะถูกขู่ปรับเงินก็ตาม เขาเป็นผู้เล่นในตำนาน แฟนๆ แห่กันมาซื้อแบรนด์นี้เมื่อเขาสวมไนกี้ ส่งผลให้ยอดขายของไนกี้พุ่งทะยาน

กลยุทธ์การตลาดนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์และนอกกรอบมากจนทำให้ไนท์เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับบริษัทของเขาไปโดยสิ้นเชิง

"ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราคิดว่าตัวเองเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการผลิต หมายความว่าเราให้ความสำคัญกับการออกแบบและผลิตสินค้าเป็นหลัก แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทำคือการตลาดสินค้าและแบรนด์ควบคู่กันไป"

ประเด็นสำคัญ: เรื่องราวความสำเร็จของ Air Jordan เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจและบุคลิกที่มีเสน่ห์ Nike สร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้บริโภคด้วยการเชื่อมโยงแบรนด์กับบุคคลที่เป็นสัญลักษณ์

5. แอปเปิล

แอปเปิลเป็นยักษ์ใหญ่ในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนผ่านแคมเปญโฆษณาหรือการเปรียบเทียบกับข้อเสนอของคู่แข่ง

แคมเปญ 'Get a Mac' ที่นำแสดงโดยจัสติน ลอง และจอห์น ฮอดจ์แมน ในบทบาทของ Mac และ PC ตามลำดับเริ่มต้นในปี 2006และดำเนินไปเป็นเวลาสามปี

แอปเปิล
ภาพจากแคมเปญ 'Get a Mac' ของ Apple

แคมเปญนี้ประกอบด้วยโฆษณาหลายชุด ในโฆษณา คุณจะเห็น Mac 'ทำตัวดี' กับ PC เพราะในทางเทคนิคแล้ว พวกเขาต้องการแสดงให้เห็นว่า PC นั้นด้อยกว่า Mac

ดังนั้น แคมเปญการตลาดผลิตภัณฑ์นี้ประสบความสำเร็จหรือไม่?

แน่นอน! ไม่เพียงแต่ยอดขายของ Mac พุ่งสูงขึ้นในปี 2006 เท่านั้น แต่ Apple ยังได้ซื้อเวลาโฆษณาทางโทรทัศน์ถึง 66 ช่วงสำหรับแคมเปญนี้ภายในระยะเวลาเพียงสามปีอีกด้วย

ข้อสรุปสำคัญ: แม้ว่าคุณจะมีผลิตภัณฑ์ที่หาได้ยากเพียงครั้งเดียวในชีวิต ก็ควรสื่อสารในลักษณะที่สอดคล้องกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณให้ความสำคัญ

6. พู-เพอร์รี

พูเพอร์รี
แหล่งที่มา:เว็บไซต์ Poo-pourri

Poo-Pourri เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของ วิธีการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่น่าขายหน้า

Poo-Pourri, ผลิตภัณฑ์, เป็นสเปรย์สำหรับห้องน้ำที่ช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำ โดยทั่วไปหลังจากขับถ่าย

แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่อึดอัดที่จะพูดถึงเรื่องนี้ แต่—Poo-Pourri ได้ค้นพบวิธีที่จะทำลายข้อห้ามที่มีมาช้านานและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของพวกเขาอย่างตลกขบขัน

นี่คือวิธีที่พวกเขาทำ:

  • บริษัทใช้ภาพเช่นรูปภาพและวิดีโอเพื่ออธิบายสถานการณ์ทั่วไปที่คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้
  • จากนั้น บริษัทได้ใช้การโฆษณาทางโทรทัศน์และวิดีโอเพื่อดึงดูดความสนใจไปยังโฆษณาที่มีอารมณ์ขันของตนโฆษณาทางวิดีโอครั้งแรกของบริษัทได้กลายเป็นไวรัล
  • บริษัทยังได้สร้างบุคลิกภาพของลูกค้าเพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์เฉพาะ ทุกคนถ่ายอุจจาระ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการสเปรย์
  • สุดท้าย, Poo-Pourri อาศัยการรีวิวจากลูกค้าเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ
พูเพอร์รี
แหล่งที่มา:เว็บไซต์ Poo-pourri

ข้อสรุปสำคัญ: อย่าขายสินค้า แต่จงขายทางแก้ปัญหาแทน ทุกสิ่งสามารถขายได้หากถูกวางตำแหน่งอย่างถูกต้อง

7. เรดบูลล์

เรดบูลให้ปีกคุณจริงหรือ? แน่นอนว่าไม่ใช่แบบตัวอักษร แต่ผลิตภัณฑ์นี้ได้เชื่อมโยงตัวเองอย่างประสบความสำเร็จกับพลังงานและอะดรีนาลีน

ย้อนกลับไปในอดีต เมื่อเรดบูลกำลังจะเปิดตัว ยังไม่มีตลาดสำหรับเครื่องดื่มชูกำลัง ผลิตภัณฑ์เช่นนี้ยังไม่มีอยู่จริง แต่เมื่อมาถึงปี 2023 บริษัทสามารถขายได้ถึง12.138 พันล้านกระป๋องทั่วโลกภายในปีเดียว

เรดบูลได้ปีกมาได้อย่างไร?

เรดบูลล์ได้ยอมรับว่า นักศึกษาเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักของพวกเขา บริษัทได้ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบกูเอริลล่าเพื่อดึงดูดนักศึกษาให้มาลองชิมเครื่องดื่มของพวกเขา หนึ่งในวิธีการตลาดแรก ๆ ของพวกเขาคือการใช้ 'สาวเรดบูลล์' แจกกระป๋องเรดบูลล์ฟรีให้กับนักศึกษา

กลยุทธ์การตลาดนี้เพิ่มยอดขายและการมองเห็นของพวกเขาอย่างมาก เมื่อเห็นผลลัพธ์ Red Bull จึงยังคงมุ่งเป้าไปที่สภาพแวดล้อมของเยาวชน เช่น งานปาร์ตี้ในมหาวิทยาลัย บาร์ คาเฟ่ ห้องสมุด ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น; เรดบูลล์เริ่มสนับสนุนกิจกรรมที่แสวงหาการผจญภัยซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ของพวกเขา หนึ่งในกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นนี้เกิดขึ้นในปี 2012 เมื่อเราทุกคนได้ชมเฟลิกซ์ เบาม์การ์ทเนอร์กระโดดจากขอบอวกาศ เมื่อเขาตกลงสู่พื้นโลก เขาทำลายสถิติโลกหลายรายการ

เรดบูล
แหล่งที่มา:เรดบูลล์

การรายงานข่าวของสื่อมวลชนมีอย่างมากมาย และผู้คนหลายล้านคนได้ชมการถ่ายทอดสดทาง YouTube ค่าใช้จ่ายที่สูงถึง 30 ล้านดอลลาร์ถูกทำให้ดูน้อยลงเมื่อเทียบกับรายงานการขายที่ Red Bull ทำได้ถึง 500 ล้านดอลลาร์จากแคมเปญการตลาด

ข้อสรุปสำคัญ: ความได้เปรียบของผู้เริ่มต้นเป็นจริง หากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การเชื่อมโยงมันกับความรู้สึกหรืออารมณ์คือกุญแจสู่การสร้างมูลค่าหลายพันล้าน

8. โฟล์คสวาเกน

โฟล์คสวาเกนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการตลาดผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตรถยนต์รายนี้มุ่งเน้นเสมอในการสร้างสมดุลระหว่าง 'การเข้าถึงได้และคุณภาพระดับพรีเมียม' ของรถยนต์ของตน อย่างไม่ต้องสงสัย การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสองสิ่งนี้ได้สร้างความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์ให้กับบริษัทรถยนต์

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในความชอบของผู้ซื้อรถยนต์จาก 'ประสิทธิภาพและราคา' ไปสู่ 'ความปลอดภัย' ไม่ได้ถูกมองข้ามโดยทีมการตลาดของโฟล์คสวาเกน

ทีมตระหนักว่าผู้คนเต็มใจที่จะจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย ดังนั้นพวกเขาจึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงสิ่งนั้นในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

วันนี้ กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์หลักของโฟล์คสวาเกนมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของรถยนต์มากขึ้น เว็บไซต์สามารถสื่อสารข้อความนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการให้คะแนนความปลอดภัยและหลักฐานการรับประกันอื่น ๆ

โฟล์คสวาเกน
แหล่งที่มา:โฟล์คสวาเกน

ประเด็นสำคัญ: ปรับผลิตภัณฑ์ของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด หากความปลอดภัยเป็นจุดสำคัญในตลาด ให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณแสดงให้เห็นและให้ความสำคัญกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง

9. คอลเกต

โคลเกต-ปาล์มโอลีฟ เป็นบริษัทอเมริกันที่ผลิตสินค้าทำความสะอาด, ทันตกรรม, และสินค้าดูแลส่วนบุคคลอื่น ๆ บริษัทได้เชี่ยวชาญในการเข้าซื้อกิจการในตลาดโลก และประสบความสำเร็จในการจัดวางสินค้าของตนในกว่า 200 ประเทศและดินแดนทั่วโลก

กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดของคอลเกตได้กลายเป็นที่สนใจในช่วงที่บริษัทเข้าสู่ตลาดอินเดีย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์นั้นแม่นยำมากจนเกือบสิบปีที่คอลเกตถูกมองว่าเป็นคำพ้องกับยาสีฟันในอินเดีย ทำให้ได้ส่วนแบ่งตลาดยาสีฟันในอินเดียถึง77.21%(มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์)

โคลเกตทำได้อย่างไร? – การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น!

โคลเกตคาดว่าจะไม่ง่ายนักในการเข้าสู่ตลาดอินเดีย จนกระทั่งผู้บริหารได้ค้นพบว่า82%ของการซื้อครีมฟันเป็นการซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้!

นั่นคือข้อมูลเชิงลึกที่เพียงพอแล้ว Colgate ได้ปรับการตลาดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนี้ และนำเสนอวิธีการขายมากมาย:

  • พวกเขาขายแปรงสีฟันเหมือนหมากฝรั่งหรือช็อกโกแลตชิ้นเล็ก
  • โปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง (ยอดขายเพิ่มขึ้น 170%)
  • ในขณะที่บริษัทอื่นมุ่งเน้นการใช้ป้ายโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย คอลเกตเลือกใช้แบนเนอร์ภายในร้านเพื่อดึงดูดความสนใจของคุณภายในร้าน

พวกเขาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ทันตแพทย์และคุณแม่ มาเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ในโฆษณาออนไลน์ พร้อมมอบสโลแกนที่จดจำง่าย เช่น 'Dentist ka sujhaya no. 1 brand' (แบรนด์ที่ทันตแพทย์แนะนำอันดับ 1) และ 'Kya aapke toothpaste mein namak hai' (ยาสีฟันของคุณมีเกลือหรือเปล่า?)

ประเด็นสำคัญ: การปรับให้เข้ากับท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อแข่งขันในตลาดโลก

10. แอร์บีเอ็นบี

ย้อนกลับไปในอดีต โรงแรมเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการพักผ่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อ Airbnb เข้ามาในตลาด มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางของผู้คน Airbnb กำลังแข่งขันกับการผูกขาดของโรงแรมที่มีมาอย่างยาวนานในอุตสาหกรรมการบริการ

แล้ว Airbnb ปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไร?

ไม่เพียงแต่การเช่า Airbnb จะมีราคาที่เอื้อมถึงได้เท่านั้น แต่การออกแบบ UI/UX ของแอปยังใช้งานง่ายสำหรับทุกคนอีกด้วย ในที่สุดก็กลายเป็นทางเลือกใหม่แทนที่พักโรงแรมแบบดั้งเดิมสำหรับนักเดินทาง

แอร์บีเอ็นบี
แหล่งที่มา:AirBnB

ต่อมา บริษัทได้ตระหนักว่าสิ่งนี้ไม่เพียงพอที่จะเจาะตลาดได้

ดังนั้น โดยการใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์และการตลาดผลิตภัณฑ์ Airbnb ได้ระบุพื้นที่ที่มีอัตราการเข้าพักสูงเพื่อกระจายการเช่าที่พักตากอากาศไปยังทำเลที่ตั้งที่ดีและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

วันนี้ เครื่องมือค้นหาของ Airbnb จะให้ความสำคัญกับบ้านเช่าหากอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของจอง Airbnb สูง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ประเด็นสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงผลิตภัณฑ์ของ Airbnb ต่อลูกค้าปัจจุบันเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นนี้ เป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนกันระหว่างข้อมูลและการตลาดผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีที่ควรเรียนรู้

เราทุกคนเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า 'คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น' ดังนั้นนี่คือข้อผิดพลาดในการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ควรเรียนรู้—สิ่งที่ไม่ควรทำในการตลาด

11. โดฟ

นกพิราบ
แหล่งที่มา:เดอะการ์เดียน

เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว Dove ได้โพสต์วิดีโอสั้นบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีผู้หญิงสามคนที่มีเชื้อชาติต่างกันปรากฏอยู่

แคมเปญนี้มีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกายของโดฟเหมาะสำหรับผู้หญิงทุกคน และเฉลิมฉลองความหลากหลาย แต่กลับกลายเป็นผลเสีย เมื่อผู้ชมจำนวนมากมองว่าไม่เหมาะสมและมีลักษณะเหยียดเชื้อชาติ

การรับรู้เชิงลบแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นำไปสู่การต่อต้านอย่างกว้างขวางต่อโดฟ สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น และบางคนตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรผลิตภัณฑ์ของโดฟ

เพื่อลดความตึงเครียด โดฟได้ปลดตำแหน่งและทวีตขอโทษ อย่างไรก็ตาม ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว บริษัทได้สูญเสียผู้ติดตามและลูกค้าที่ภักดีไปแล้วเนื่องจากกระแสตอบโต้

ประเด็นสำคัญ: อย่าสมมติว่าผู้ชมของคุณรับรู้โฆษณาของคุณตามที่ตั้งใจไว้ ทำการทดสอบ A/B และหารือกับทีมกฎหมายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ทำผิดพลาดเหมือนกับ Dove

12. ออดี้

ออดิ
แหล่งที่มา:CNN YouTube

ในเดือนกรกฎาคม 2017, Audi ได้ออกอากาศโฆษณาที่สร้างความโกรธเคืองจากการเปรียบเทียบผู้หญิงกับรถยนต์มือสอง.

โฆษณานี้เริ่มต้นด้วยพิธีแต่งงาน โดยมีเจ้าสาวและเจ้าบ่าวพร้อมที่จะกล่าวคำปฏิญาณ แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเมื่อแม่ของเจ้าบ่าวเข้ามาขัดจังหวะเพื่อ 'ตรวจสอบ' ว่าที่ลูกสะใภ้ของเธอ

เธอขมับจมูก ดึงหู และตรวจสอบภายในปากของเธอ ก่อนที่จะอนุมัติในที่สุด ฉากต่อมาตัดไปที่รถยนต์ออดี้สีแดงขับผ่านถนนในเมืองพร้อมกับเสียงผู้ชายบรรยายว่า "การตัดสินใจที่สำคัญต้องทำอย่างรอบคอบ"

โฆษณาดังกล่าวกลับส่งผลเสียอย่างรุนแรง โดยผู้คนมองว่าเป็นการเหยียดเพศและ 'น่ารังเกียจ'

อาวดี้รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อการออกอากาศของโฆษณา และระบุว่าโฆษณาดังกล่าว "ไม่สอดคล้องกับคุณค่าของบริษัทเราในทุกๆ ด้าน"

ประเด็นสำคัญ: หลีกเลี่ยงการทำให้โฆษณาซับซ้อนเกินไปเพียงเพื่อความสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ควรมุ่งเน้นความโดดเด่น ความเรียบง่าย และความชัดเจน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อความของคุณได้อย่างง่ายดาย

13. TATA Nano–การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ผิดพลาด

TATA Nano เปิดตัวในปี 2008 โดยบริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย TATA Motors

กลุ่มเป้าหมายของนาโนคือชนชั้นกลางและชนชั้นกลางตอนล่าง ดังนั้นจึงตั้งราคาไว้เพียง 1,300 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ซึ่งเป็นจุดขายที่โดดเด่นที่สุดของรถรุ่นนี้

ทุกอย่างดูเหมือนจะพร้อมสำหรับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของ Nano ในตลาดรถยนต์อินเดีย แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ทุกอย่างเริ่มแย่ลง? Tata ตั้งชื่อ Nano ว่าเป็น 'รถที่ถูกที่สุด' แต่การตั้งชื่อแบรนด์นี้กลับไม่ตรงจุดและบั่นทอนความรู้สึกภาคภูมิใจที่มักมาพร้อมกับการซื้อรถยนต์

รัตนะ ทาทา ประธานกลุ่มบริษัททาทา ยอมรับว่าการตั้งชื่อนาโนว่าเป็น 'รถยนต์ที่ถูกที่สุด' เป็นความผิดพลาด

ยอดขายเปิดตัวของนาโนอยู่ที่ประมาณ 30,000 คันเท่านั้น แย่ยิ่งกว่านั้น โรงงานประกอบนาโนได้เพียง หนึ่ง คันในเดือนมิถุนายน 2018 ก่อนที่จะหยุดการผลิต

ทาทา นาโน
แหล่งที่มา:เดอะ อีโคโนมิก ไทมส์

ข้อสรุปสำคัญ: การสร้างแบรนด์ที่ไม่ดีสามารถเป็นปัจจัยที่ทำให้ทุกอย่างพังได้ แม้ว่าคุณจะมีผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณแล้วก็ตาม

ประเด็นสำคัญจากตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ไม่ว่าสินค้าของคุณจะนวัตกรรมมากเพียงใด หรือแก้ปัญหาหลักอะไรก็ตาม หากไม่มีการตลาดที่ดี มันก็จะไม่สามารถสร้างผลกระทบในตลาดได้

สรุปแล้ว นี่คือข้อสรุปสำคัญจากตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เรียนรู้และนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปใช้ก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไปของคุณ

  1. อย่าขายสินค้าของคุณ; ขายความรู้สึก
  2. การตลาดแบบปากต่อปากเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการโปรโมตผลิตภัณฑ์ของคุณ77% ของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้นหากได้รับการแนะนำจากคนรู้จัก
  3. กล้าทำในสิ่งที่คู่แข่งของคุณไม่กล้าทำบางครั้งแคมเปญการตลาดที่ไม่ธรรมดาสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณกลายเป็นสัญลักษณ์ได้
  4. ปรับผลิตภัณฑ์ของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดต้องการ
  5. การแปลให้เหมาะกับท้องถิ่นคือวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ
  6. การรับรู้ของผู้คนต่อแบรนด์ของคุณสร้างความแตกต่างทั้งหมดในยอดขาย—สื่อสารอย่างชาญฉลาด
  7. คำขวัญมีบทบาทสำคัญในการทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณน่าจดจำ
  8. การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

ClickUp–'สูตรลับ' สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่สามเสาหลัก: การวางแผนอย่างเข้มงวด การติดตามความก้าวหน้า และการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUpช่วยให้คุณควบคุมกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณได้ ตั้งแต่การบันทึกแผนงานไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าในระหว่างกระบวนการ—ClickUp ดูแลรายละเอียดทุกอย่างให้คุณ

ติดตามผลการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเทมเพลตการติดตาม KPI การตลาดผลิตภัณฑ์ของ ClickUpช่วยให้การติดตามตัวชี้วัดสำคัญที่มีความหมายต่อธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย

เทมเพลตการติดตาม KPI การตลาดผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามและวัดผลการดำเนินงานทางการตลาดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตการติดตาม KPI การตลาดผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามและวัดผลการดำเนินงานทางการตลาดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต และประสบความสำเร็จในตลาด

เทมเพลตแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของ ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการและดำเนินกลยุทธ์การตลาดของคุณ
เทมเพลตแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของ ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการและดำเนินกลยุทธ์การตลาดของคุณ

นอกจากนี้ คุณสมบัติการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของ ClickUp ช่วยให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในหน้าเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ยังทำให้แน่ใจว่าความคิดและคำแนะนำของทุกคนไม่ถูกมองข้าม

เร่งการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย ClickUp—เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย และติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งใหญ่ของคุณอย่างราบรื่น!

คำถามที่พบบ่อย

อะไรคือสิ่งที่ทำให้กลยุทธ์การตลาดสินค้าประสบความสำเร็จ?

กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก: การวิจัยตลาด, การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและปัญหาของพวกเขา, และแผนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด.

2. การตลาดผลิตภัณฑ์แตกต่างจากการตลาดทั่วไปอย่างไร?

ความแตกต่างหลักอยู่ที่จุดมุ่งเน้น ในขณะที่การตลาดทั่วไปมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเพื่อส่งเสริมบริษัท แบรนด์ และผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท การตลาดเชิงผลิตภัณฑ์จะมุ่งเน้นอย่างชัดเจนไปที่การส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์เฉพาะ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองรูปแบบการตลาดสอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของบริษัท

3. ClickUp รองรับงานการตลาดผลิตภัณฑ์หรือไม่?

ใช่, ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการการทำงานร่วมกันและการจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร. มันรองรับงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนผลิตภัณฑ์, การพัฒนา, และการเปิดตัวในที่สุด.