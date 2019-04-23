ClickUp เปิดตัวฟีเจอร์ 287 อย่างรวดเร็วได้อย่างไร? 19 ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด

ผู้ใช้ ClickUp คนหนึ่งได้สอบถามเมื่อเร็วๆ นี้...
เนื่องจาก ClickUp ดูเหมือนจะเก่งมากในการปล่อยฟีเจอร์ที่คิดมาอย่างดีออกมาอย่างรวดเร็วมาก ผมจึงอยากเห็นบล็อกที่เขียนเกี่ยวกับแนวทางของทีมคุณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สักวันหนึ่ง ->
วิธีที่คุณตัดสินใจเลือกคุณสมบัติ/การปรับปรุง (รวมถึงการใช้กระดานความคิดเห็นที่ขับเคลื่อนด้วย Canny) และวิธีที่ทีมของคุณออกแบบและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการใช้ ClickUp เอง พร้อมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Figma สำหรับการสร้างโครงร่างและต้นแบบ (ตามที่กล่าวไว้ในวิดีโอช่วยเหลือ)
ขอบคุณที่สังเกตเห็น!
ในปี 2018, เราได้ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ 287 อย่าง, พร้อมกับการปรับปรุงมากมาย.
ในโพสต์นี้ เราจะอธิบายรายละเอียดกระบวนการของเรา อย่างละเอียด สำหรับการปล่อยฟีเจอร์เหล่านี้ โดยจะแสดงให้คุณเห็นทีละขั้นตอนว่าเราใช้ ClickUp ในการสร้าง ClickUp อย่างไร
เตรียมตัวให้พร้อม, ไปกันเลย:
ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราจะเพิ่มต่อไป
คิดถึงขั้นตอนนี้เหมือนกับขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์หรือการระดมความคิด แต่จริงๆ แล้วเราไม่ได้ระดมความคิดมากนัก เพราะเรามีส่วนร่วมในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอย่างจริงจัง ความคิดจึงไหลออกมาเอง เราคิดอยู่เสมอว่าจะพัฒนา ClickUp ให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร
1. ถาม: เราต้องการอะไรเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น?
เราเป็นพวกเห็นแก่ตัวมากเพราะเราคิดถึงแต่สิ่งที่เราอยากมีเพื่อให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนั้นเราก็สร้างมันขึ้นมาเพื่อตัวเองก่อน
ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทั้งองค์กรได้ใช้งาน และเนื่องจากทีมของเราครอบคลุมหลากหลายสาขา (การจัดการธุรกิจ, การขาย, การออกแบบ, การพัฒนาซอฟต์แวร์, และการตลาด) ความคิดจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่มีส่วนใดขององค์กรที่ถูกปิดกั้นจากการเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
2. พิจารณาสิ่งที่ลูกค้าของเราต้องการ
ตั้งแต่เริ่มต้น เราเปิดรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเสมอ นั่นคือเหตุผลที่เราชอบใช้ Cannyเป็นกระดานแสดงความคิดเห็นและเป็น ช่องทางในการแบ่งปันแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา เราใช้ข้อความสนับสนุนจากลูกค้าเพื่อปรับสมดุลความสำคัญของเราเองด้วย หากมีผู้ใช้จำนวนมากร้องขอคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน นั่นย่อมมีน้ำหนักมากสำหรับสิ่งที่เราจะทำต่อไป
3. ชั่งน้ำหนักระหว่างต้นทุนเวลาในการพัฒนาและผลตอบแทนที่มากที่สุด
สิ่งต่อไปคือการประเมินขอบเขตการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เปรียบเทียบกับสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ทุกทีมที่ใช้ ClickUp.
นี่คือศิลปะของการปล่อยฟีเจอร์ เพราะบ่อยครั้งที่ลูกค้าหรือสมาชิกในทีมของเราเองอาจไม่ทราบแน่ชัดว่าฟีเจอร์หนึ่งๆ มีขนาดใหญ่เพียงใดหรือต้องใช้ความพยายามมากเพียงใดในการทำให้เป็นจริง
ทีมพัฒนาของเราบาลานซ์สิ่งที่สามารถทำได้กับทรัพยากรที่มีอยู่ (นั่นคือการจัดการโครงการ ใช่ไหม?)
4. จัดให้มีการพัฒนาคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกันให้ดำเนินไปพร้อมกัน
อีกส่วนหนึ่งของการพัฒนาคือการเข้าใจว่าอะไรที่ต้องทำ และจากนั้นจัดตารางเวลาให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ ที่ ClickUp นี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราต้องเข้าใจอย่างถูกต้องว่าทีมของเราสามารถทำอะไรได้ทั้งหมด และแต่ละบุคคลสามารถทำอะไรได้ จากนั้นเราจัดให้สิ่งที่ต้องทำสอดคล้องกับความสามารถของทีม และเข้าสู่ภาวะการไหลของการพัฒนา
เมื่อคุณจัดกลุ่มคุณสมบัติที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน จะเกิดการประสานงานที่ดีขึ้นอย่างมาก และเราสามารถป้องกันข้อบกพร่องหรือเพิ่มการปรับปรุงคุณสมบัติได้ก่อนที่พวกมันจะได้รับการปล่อยออกมา เราไม่แยกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเป็นชิ้น ๆ ดังนั้นจึงมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถทำได้ (หรือไม่สามารถทำได้)
ทีมของเราสร้างสปรินต์และพัฒนาตามการประสานงานนั้น
คุณสมบัติได้ถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับสปรินต์นี้. อะไรต่อไป?
5. จัดลำดับความสำคัญของงาน
ใน ClickUp เรามีโปรเจกต์สปรินต์ และจากนั้นสร้างรายการสำหรับแต่ละการปล่อยเวอร์ชันที่กำลังจะมาถึง จากนั้นเราจะเพิ่มงานและรายละเอียดสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ใหม่
หมายเหตุ: เริ่มโครงการพัฒนาของคุณเองด้วย เทมเพลตที่น่าทึ่งนี้ใน ClickUp. สร้างขึ้นจากสปรินท์ของเราเอง!
6. ประมาณเวลาสำหรับแต่ละ
นี่มักเป็นชิ้นส่วนที่มักถูกมองข้ามในกระบวนการพัฒนา ผู้นำการพัฒนาของเราจะประมาณเวลาที่ต้องใช้ในการทำภารกิจ ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างตารางการปล่อยเวอร์ชันได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมสามารถตัดสินใจได้ว่ามีเวลาเหลืออยู่สำหรับงานแก้ไขด่วนหรือรายการที่ค้างอยู่หรือไม่
7. ตั้งค่าการพึ่งพา (dependencies)
จากจุดนี้ นักพัฒนาจะเชื่อมโยงงานของตนเข้าด้วยกันตามลำดับความสำคัญ จากนั้นเราสามารถมองภาพรวมด้วยแผนภูมิแกนต์เพื่อดูว่างานแต่ละงานทับซ้อนกันอย่างไรและระบุอุปสรรคหรือจุดติดขัดที่อาจเกิดขึ้น
8. กำหนดเวลาสำหรับแต่ละงานที่จะทำ
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะกำหนดตารางเวลาว่าแต่ละงานควรทำเมื่อใด ซึ่งขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญและฟีเจอร์หรือโค้ดที่ต้องทำงานก่อน
9. มอบหมายให้กับนักพัฒนาที่ถูกต้อง
การทบทวนสิ่งที่นักพัฒนาของเราสามารถทำได้และสิ่งที่พวกเขาถนัด เราตั้งเป้าที่จะเพิ่มศักยภาพของทุกคนให้สูงสุด ตามการประมาณการ เราจึงมอบหมายงานให้กับนักพัฒนาของเรา บางครั้งคนหนึ่งอาจได้รับงานมากหรืออาจได้รับเพียงไม่กี่งาน ขึ้นอยู่กับการประมาณเวลาเหล่านั้น
รักษาการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
10. แชร์ใน Slack และ ClickUp
เราใช้ ClickUp เพื่อจัดเก็บรายละเอียดงานทั้งหมดของเราและให้การอัปเดต บางครั้งเราอาจมีความต้องการเร่งด่วนหรือปัญหา และเราจะติดต่อผ่านช่องทาง Slack ของเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เราไม่ค่อยใช้ข้อความโดยตรงบ่อยนัก โดยให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการตอบคำถามหรือตอบสนองภายในช่องทาง Slack เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและง่ายดายที่สุด
11. การประชุมวิดีโอแบบยืนรายวัน
เนื่องจากเรามีทีมงานที่ทำงานทางไกลจำนวนมาก เราจึงใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อแบ่งปันความคืบหน้าของแต่ละนักพัฒนาในงานที่ได้รับมอบหมาย และสื่อสารเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากจุดนี้ เราสามารถประเมินและปรับตารางเวลาได้หากจำเป็น ซึ่งสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยแผนภูมิแกนต์
12. สร้างรายการงานประจำวัน
เรามีช่อง Slack ที่ใช้เฉพาะสำหรับบันทึกความคืบหน้าของเรา สมาชิกจะเขียนสิ่งที่ได้ทำในวันก่อนหน้าและสิ่งที่มุ่งเน้นเป็นหลักสำหรับวันถัดไป จากนั้นเราจะอัปเดต ClickUp ด้วยลำดับความสำคัญ ประมาณเวลา และความคิดเห็นเพิ่มเติมหากจำเป็น
13. ทำงานให้เสร็จและดื่มมอนสเตอร์ให้เยอะๆ
เวลาที่จะปล่อยฟีเจอร์ใหม่!
14. เวลาตรวจสอบคุณภาพ
ในวันก่อนการปล่อยระบบ เราจะทำการตรวจสอบคุณภาพ (QA) สำหรับทุกฟีเจอร์บนสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เพียงแต่ทีม QA และทีมพัฒนาของเราเท่านั้น แต่ยังมีตัวแทนความสำเร็จของลูกค้าเข้าร่วมด้วย เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดที่มองข้ามไปจากมุมมองการใช้งาน
ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องทดสอบโดยอัตโนมัติ. ปรัชญาการพัฒนาที่พบได้บ่อยคือการเขียนการทดสอบและทำให้แน่ใจว่าการทดสอบครอบคลุมเกือบทั้งหมด. อย่างน่าเสียดายที่การกระทำเช่นนี้มีค่าใช้จ่าย: มันใช้เวลา. ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว คุณลักษณะใหม่หรือการอัปเดตแต่ละอย่างต้องการการทดสอบจำนวนมากที่ต้องเขียนและแก้ไขใหม่.
ในที่สุดแล้ว คุณจะต้องทดสอบทุกอย่างด้วยตนเองไม่ว่าจะมีการทดสอบอัตโนมัติมากแค่ไหนก็ตาม อย่างน้อยในช่วงเริ่มต้น ให้มุ่งเน้นที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์มากกว่าการทดสอบ เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น คุณสามารถเพิ่มการทดสอบได้ (ซึ่งขัดกับความเชื่อทั่วไป) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีหนี้ทางเทคโนโลยีไม่มากเท่าที่สังคมมักกล่าวอ้าง
15. ย้ายคุณสมบัติ
คุณสมบัติและสถานะงานจะถูกย้ายจากสภาพแวดล้อมการเตรียมการไปยังสภาพแวดล้อมก่อนการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานร่วมกันได้ดี หากทุกอย่างตรวจสอบแล้ว เราพร้อมที่จะเปิดตัวในแอป ClickUp
16. เตรียมการสื่อสาร
คุณสมบัติของเราไม่มีค่าอะไรเลยหากไม่มีใครรู้วิธีใช้งาน ทีมความสำเร็จของลูกค้าและการตลาดของเราจะเตรียมข้อมูลสนับสนุนทั้งหมด เช่น เอกสารช่วยเหลือ บทความในบล็อก อีเมล โซเชียลมีเดีย และอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าประโยชน์และคุณสมบัติทั้งหมดได้รับการสื่อสารอย่างดี
17. ส่งมันไปเถอะ ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ
การตรวจสอบขั้นสุดท้ายได้ดำเนินการบนเวทีการผลิต และการสร้างได้ถูกส่งเข้าสู่แอปแล้ว เราได้ขนปืนใหญ่กระดาษสีออกมา ตีฆ้อง และเป่าแตรเสียงดังเพื่อให้โลกรู้ว่า ClickUp ได้ส่งฟีเจอร์ใหม่ที่ยอดเยี่ยมอย่างเหลือเชื่อออกมาแล้ว
หนึ่งในผู้ก่อตั้งของเรา เซ็บ เอฟเวนส์ ได้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีอื่น ๆ ขึ้นมาหลายแห่งก่อนหน้านี้ และเคยเป็นผู้ที่นิยามตัวเองว่าเป็นผู้สมบูรณ์แบบเมื่อพูดถึงการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกมาสู่ตลาด หลังจากที่เขาได้เห็นความสมบูรณ์แบบที่ลากยาวออกไปเรื่อย ๆ และไม่เคยไปถึงจุดนั้นจริง ๆ เขาจึงมีมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้ แค่ทำให้มันดีก่อน จากนั้นก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม และในที่สุด หลังจากผ่านการปรับปรุงหลายครั้ง มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งสิ่งนี้มาพร้อมกับการใช้งานและการให้คำแนะนำจากผู้ใช้
18. บอกให้โลกรู้
ไม่นานหลังจากเก็บกวาดเศษกระดาษสีเสร็จ แต่ก่อนที่หูของเราจะหยุดอื้อ เราหาทางส่งอีเมล เผยแพร่เอกสารช่วยเหลือ และกดเล่นวิดีโอที่ถูกต้องได้สำเร็จ
19. รอความคิดเห็นของคุณและทำซ้ำ
เมื่อทุกอย่างสงบลง เราจะตอบคำถามของคุณ ตอบสนองต่อข้อกังวลใดๆ ดื่ม Monster อีกหนึ่งอึก แล้วกลับไปทำอันดับหนึ่งต่อ
สรุป
วงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอาจไม่แตกต่างจากของคุณมากนัก แต่เรามีส่วนผสมพิเศษที่ผสมผสานอยู่ด้วย
เรามุ่งเน้น
ทุกข้อกังวลจะถูกแสดงออกก่อนที่เราจะเริ่มต้น จากนั้นเราจะลงมือทำงาน
เราไม่แก้ตัว
ถ้าเราทำพลาด เราก็ปรับแก้
เราไม่เสียสมาธิไปกับสิ่งอื่นที่เราสามารถทำได้ – เราเก็บไว้สำหรับวันอื่น
นั่นคือวิธีที่เราสร้าง ClickUp