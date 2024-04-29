กรอบการวิเคราะห์ห้าปัจจัยของพอร์เตอร์: วิธีการใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์การแข่งขัน

คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ "มหาสมุทรสีคราม" — ตลาดที่คุณสามารถเป็นผู้เล่นเพียงรายเดียวได้* อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง การแข่งขันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และการยอมรับมันสามารถเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณในหลาย ๆ ด้าน
การแข่งขันเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตและนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมความรับผิดชอบและความมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง คุณต้องเข้าใจตลาดของคุณและพลวัตการแข่งขันที่หล่อหลอมตลาดนั้นอย่างถ่องแท้เสียก่อน ขอแนะนำกรอบแนวคิด Five Forces ของ Porter
สร้างขึ้นในปี 1979 โดยศาสตราจารย์จาก Harvard Business Schoolไมเคิล อี. พอร์เตอร์(ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการคิดค้นการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า) โมเดลการวิเคราะห์นี้ได้เปลี่ยนวิธีคิดของบริษัทเกี่ยวกับการแข่งขันและการวางแผน ไม่ใช่แค่การมองคู่แข่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพิจารณาภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้จัดหา ลูกค้า คู่แข่งใหม่และคู่แข่งที่เป็นไปได้ และผลิตภัณฑ์ทางเลือก
ในบทความนี้ เราจะ วิเคราะห์กรอบแนวคิด Porter's Five Forces อย่างละเอียด โดยจะอธิบายองค์ประกอบที่สำคัญ จุดแข็งและจุดอ่อนของกรอบนี้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ เราจะแสดงวิธีการนำโมเดลนี้ไปใช้จริงผ่านClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระดับชั้นนำ
กรอบแนวคิดห้าปัจจัยของพอร์เตอร์คืออะไร?
กรอบแนวคิดห้าปัจจัยของพอร์เตอร์เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ใช้ในการทำความเข้าใจพลวัตการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ก่อนที่แบบจำลองจะถูกสร้างขึ้น ธุรกิจต่าง ๆ ได้มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยภายในองค์กรและการแข่งขันโดยตรงเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม พอร์เตอร์ได้ท้าทายมุมมองนี้และนำเสนอแนวทางแบบองค์รวมในการทำความเข้าใจภูมิทัศน์การแข่งขันในอุตสาหกรรม เขาได้เปิดเผยให้เห็นว่า แรงกดดันทางการแข่งขันจากภายนอก สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรและตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทได้อย่างไร
พอร์เตอร์ได้ระบุ ปัจจัยสำคัญหรือแรงผลักดันห้าประการ ที่กำหนดการแข่งขัน:
- อำนาจของผู้จัดหา
- อำนาจของผู้ซื้อ
- ภัยคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่
- ภัยคุกคามจากสินค้าหรือบริการทดแทน
- ความเข้มข้นของการแข่งขันระหว่างคู่แข่งที่มีอยู่
กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณคุ้นเคยกับคู่แข่งในปัจจุบันของคุณแล้วก็ตาม อย่ามั่นใจเกินไปว่าคุณจะรักษาตำแหน่งเหนือพวกเขาได้ บริการดิจิทัลใหม่หรือนวัตกรรมอื่น ๆ สามารถเข้ามาแทรกแซงธุรกิจของคุณได้อย่างไม่คาดคิดและลบข้อได้เปรียบในการแข่งขันของคุณออกไป
พอร์เตอร์ ไฟว์ ฟอร์ซส์ กับ เอสวีโอที แอนาลิติกส์
แม้ว่า Porter's Five Forcesและการวิเคราะห์ SWOTอาจดูคล้ายกัน แต่ มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในการวางแผนกลยุทธ์
พอร์เตอร์ ไฟว์ ฟอร์ซ ช่วยให้คุณเข้าใจการแข่งขันในอุตสาหกรรมของคุณ. มันตรวจสอบปัจจัยภายนอกเพื่อประเมินความเข้มข้นของการแข่งขันและความสามารถในการทำกำไรของตลาด.
ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ SWOT มอบมุมมองที่กว้างขึ้น โดยพิจารณาทั้งภายในและภายนอก ระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ของธุรกิจของคุณ
สมมติว่าคุณกำลังต้องการเปิดร้านกาแฟใหม่ในย่านนี้ โมเดลห้าปัจจัยของพอร์เตอร์เรียกร้องให้:
- การวิเคราะห์จำนวนและอิทธิพลของร้านกาแฟที่มีอยู่ (การแข่งขันระหว่างคู่แข่งโดยตรง)
- การมีอยู่และอิทธิพลของผู้จัดหาเมล็ดกาแฟและผู้ให้บริการอุปกรณ์ (อำนาจต่อรองของผู้จัดหา)
- ความสามารถของลูกค้าในการเลือกซื้อระหว่างร้านกาแฟที่แข่งขันกัน (อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ)
- ศักยภาพในการเปิดร้านกาแฟใหม่ใกล้เคียง (ภัยคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่)
- ความเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้บริการร้านชาหรือร้านน้ำผลไม้ (ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน)
การวิเคราะห์นี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าตลาดกาแฟในท้องถิ่นมีการแข่งขันมากเพียงใด และการเข้าสู่ตลาดนี้จะเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ ☕
หากยังคงใช้ตัวอย่างร้านกาแฟ การวิเคราะห์ SWOT จะพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนภายใน รวมถึงโอกาสและภัยคุกคามจากภายนอก:
- จุดแข็งอาจรวมถึงประสบการณ์ของคุณในอุตสาหกรรมการบริการหรือการผสมผสานกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ที่คุณนำเสนอ
- จุดอ่อนอาจเป็นเงินทุนทางการตลาดที่จำกัดหรือการขาดพื้นที่จอดรถ
- โอกาสอาจรวมถึงการให้ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในกาแฟพิเศษในหมู่ชาวบ้าน
- ภัยคุกคามอาจรวมถึงการเปิดร้านกาแฟเชนใหม่ใกล้เคียง
ดังนั้น ในขณะที่ Porter's Five Forces ผลักดันให้คุณอยู่เหนือคู่แข่ง การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้คุณเพิ่มจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน คว้าโอกาส และรับมือกับภัยคุกคาม
อ่านเพิ่มเติม:ใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ SWOTของ ClickUp เพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนภายในบริษัทของคุณ ระบุโอกาสและภัยคุกคามจากภายนอก และพัฒนากลยุทธ์สู่ความสำเร็จ!
การเข้าใจห้าปัจจัยของพอร์เตอร์
บทความของพอร์เตอร์ในปี 1979เริ่มต้นด้วยข้อความที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง:
แก่นแท้ของการกำหนดกลยุทธ์คือการรับมือกับการแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตามมาในประโยคถัดไปนั้นยิ่งมีผลกระทบมากกว่า:
อย่างไรก็ตาม มันง่ายที่จะมองการแข่งขันอย่างแคบเกินไปและมองในแง่ร้ายเกินไป
แทนที่จะมองการแข่งขันเป็นเพียงการแข่งขันระหว่างคู่แข่งที่มีอยู่ พอร์เตอร์ได้แนะนำแง่มุมเพิ่มเติมอีกสี่ประการที่ควรพิจารณา ได้แก่ อำนาจของซัพพลายเออร์และผู้ซื้อ ความเป็นไปได้ที่คู่แข่งรายใหม่จะเข้าสู่ตลาด และภัยคุกคามจากผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเลือก มาพิจารณาปัจจัยสำคัญทั้งห้าประการที่ส่งผลต่อการแข่งขันอย่างละเอียดกัน
แรงที่ 1: การแข่งขันที่รุนแรง
ตามกรอบแนวคิดห้าปัจจัยของพอร์เตอร์ การแข่งขันระหว่างผู้แข่งขันเป็นปัจจัยสำคัญ แม้จะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันภายในตลาด กรอบแนวคิดนี้วิเคราะห์ความเข้มข้นของการแข่งขันระหว่างคู่แข่งในตลาดโดยตรง
เพื่อกำหนดระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมของคุณ ให้พิจารณาจำนวนและความแข็งแกร่งของคู่แข่งโดยตรงก่อน จากนั้นให้คิดถึงอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ค่าใช้จ่ายในการออกจากตลาด และจำนวนเงินที่บริษัทอื่น ๆ ใช้ไปกับการโฆษณา
หากตลาดมีการแข่งขันสูง คุณสามารถคาดหวังสงครามราคา ช่วงเวลาที่ยาวนานโดยไม่มีกำไร และกลยุทธ์การตลาดที่ก้าวร้าวเกินไป ในทางกลับกัน ตลาดที่มีการแข่งขันต่ำจะเปิดโอกาสให้เติบโตและทำกำไรได้สูงขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ คุณต้องค้นหาสิ่งที่ทำให้สินค้าของคุณโดดเด่น และวางแผนเพื่อให้สินค้าของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง. ตัวอย่างเช่น หากคุณขายช็อกโกแลตทำมือในตลาดที่เต็มไปด้วยแบรนด์ใหญ่ คุณอาจเน้นการใช้ส่วนผสมออร์แกニックหรือเสนอรสชาติที่ไม่เหมือนใครเพื่อดึงดูดลูกค้า. 🍫
อ่านเพิ่มเติม:ติดตามกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งของคุณด้วยเทมเพลตการติดตามคู่แข่งของ ClickUp
แรงที่ 2: ภัยคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่
ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันรายใหม่ตรวจสอบ ความเป็นไปได้ที่ผู้แข่งขันรายใหม่จะเข้าสู่ตลาดหรืออุตสาหกรรมของคุณ. การมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดต่ำ และความภักดีต่อแบรนด์ ควบคู่กับการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่ง่าย มักส่งผลให้เกิดตลาดที่มีการแข่งขันสูง.
นี่คือปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาเมื่อประเมินภัยคุกคามจากผู้เข้าแข่งขันรายใหม่:
- ข้อกำหนดด้านเงินทุน: ต้นทุนเริ่มต้นสูงเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการรายใหม่
- ข้อบังคับของรัฐบาล: ข้อบังคับที่เข้มงวดอาจจำกัดการเข้าถึง
- การประหยัดต่อขนาด: บริษัทที่ก่อตั้งมานานสามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรักษาระดับราคาให้ต่ำ
แรงที่ 3: อำนาจต่อรองของผู้จัดหา
อำนาจต่อรองของผู้จัดหาหมายถึงความสามารถของบุคคลภายนอกเช่นผู้ขายและผู้จัดหาอุปกรณ์ในการส่งผลกระทบต่อตำแหน่งการแข่งขันและความสามารถในการทำกำไรของคุณ
อำนาจนี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อมีผู้จัดหาสินค้าหรือบริการน้อยราย และไม่มีสินค้าหรือบริการทดแทน หรือในกรณีของสินค้าหรือวัสดุที่มีลักษณะเฉพาะตัว เมื่อผู้จัดหามีอำนาจต่อรองสูง พวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อราคา คุณภาพสินค้า ความพร้อมในการจัดหา และเงื่อนไขการขายได้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยนี้ ควรพยายาม กระจายฐานผู้จัดหา หรือสร้างทางเลือกสำรอง
ลองนึกถึงร้านเบเกอรี่เล็กๆ ที่พึ่งพาผู้จัดหาแป้งสาลีเพียงรายเดียว หากผู้จัดหาแป้งรายนั้นขึ้นราคาหรือลดคุณภาพลง กำไรของร้านเบเกอรี่ก็จะได้รับผลกระทบ เพื่อจัดการกับความเสี่ยงนี้และควบคุมอำนาจต่อรองของผู้จัดหาแป้ง ร้านเบเกอรี่อาจเลือกทำงานร่วมกับผู้จัดหาแป้งหลายราย หรือทดลองใช้วัตถุดิบทางเลือก เช่น แป้งข้าวไรย์หรือแป้งข้าวโพด 🥐
แรงที่ 4: อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ
อำนาจต่อรองของผู้ซื้อเกี่ยวข้องกับ ความสามารถของลูกค้าของคุณในการเรียกร้องราคาที่ต่ำลงและคุณภาพที่สูงขึ้นของสินค้าและบริการ การเข้าใจแรงกดดันนี้ช่วยให้คุณสร้างนวัตกรรมในพอร์ตโฟลิโอสินค้าของคุณเพื่อเพิ่มความภักดีของลูกค้า ลดอำนาจต่อรองของพวกเขา และรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้:
- ขนาดและความเข้มข้นของผู้ซื้อ: ผู้ซื้อที่มีขนาดใหญ่และมีความเข้มข้นสูงจะมีอำนาจต่อรองเหนือราคาสินค้า
- ความพร้อมของทางเลือก: หากมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนได้ง่าย ซึ่งเพิ่มอำนาจในการต่อรองของพวกเขา
- ความไวต่อราคาของผู้ซื้อ: ความไวต่อราคาที่สูงขึ้นหมายถึงอำนาจต่อรองที่มากขึ้นสำหรับผู้ซื้อ
- ความสำคัญของผลิตภัณฑ์: หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีความสำคัญต่อผู้ซื้อ อำนาจของพวกเขาก็จะลดลง
- ต้นทุนการเปลี่ยน: ต้นทุนการเปลี่ยนที่ต่ำลงเพิ่มอำนาจของผู้ซื้อ
แรงที่ 5: ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน
ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนวัดความเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยน จากผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังทางเลือก ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เดียวกันหรือให้ประโยชน์เช่นเดียวกัน
หากสินค้าทดแทนมีพร้อมใช้งานและราคาดึงดูดใจ ตำแหน่งทางการแข่งขันของคุณจะอ่อนแอลง เพื่อลดผลกระทบนี้ คุณต้องสร้างนวัตกรรม กระจายสินค้าและบริการ และสร้างความภักดีต่อแบรนด์ ติดตามแนวโน้มล่าสุดและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจนำมาซึ่งสินค้าทดแทนใหม่
พิจารณาบริษัทที่ผลิตหลอดไฟแบบดั้งเดิมที่ใช้ไฟฟ้าผ่านไส้หลอด เมื่อเทคโนโลยี LED ที่ให้ทางเลือกประหยัดพลังงานมากขึ้น ผู้บริโภคอาจเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ LED ใหม่
บริษัทหลอดไฟอาจตอบสนองโดยการลงทุนในการวิจัยเพื่อพัฒนาหลอดไฟ LED ของตนเอง อาจมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของหลอดไฟแบบไส้หลอด เช่น บรรยากาศแสงที่อบอุ่นหรือการออกแบบย้อนยุค เพื่อรักษาความภักดีของลูกค้าและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งที่ใช้หลอดไฟ LED 💡
วิธีการนำกรอบแนวคิดห้าปัจจัยของพอร์เตอร์ไปปฏิบัติ
นับตั้งแต่บทความใน Harvard Business Review ปี 1979 ที่นำเสนอแนวคิดเรื่องห้าปัจจัยแห่งการแข่งขัน พอร์เตอร์ได้เขียนหนังสือหลายเล่มขยายความโมเดลของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง On Competition ในหนังสือเล่มนี้ พอร์เตอร์ได้วางขั้นตอนง่ายๆห้าขั้นตอนสำหรับการวิเคราะห์อุตสาหกรรมอย่างละเอียดถี่ถ้วน:
- เริ่มต้นด้วยการกำหนดอุตสาหกรรมให้ชัดเจนเพื่อมุ่งเน้นการวิเคราะห์ห้าปัจจัยของคุณ
- ระบุผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมและจัดหมวดหมู่ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทและอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่ชนะ
- วิเคราะห์โครงสร้างโดยรวมของอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นที่ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของอุตสาหกรรม
- หลังจากดำเนินการขั้นตอนข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยการแข่งขันทั้งห้า โดยพิจารณาผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
- ระบุแง่มุมของโครงสร้างอุตสาหกรรมที่อาจได้รับอิทธิพลจากคู่แข่ง ผู้เข้ามาใหม่ หรือบริษัทของคุณ โดยเน้นที่สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
มาดูวิธีการวิเคราะห์นี้และสร้างกลยุทธ์เพื่อเอาชนะคู่แข่งในอุตสาหกรรมด้วย ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพชั้นนำ
แบบจำลอง 5 Forces ของพอร์เตอร์
การเข้าใจและรับมือกับความท้าทายของสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสามารถจัดการได้ดีขึ้นมากด้วยเทมเพลตสำหรับการนำไปใช้ของกรอบการวิเคราะห์ห้าปัจจัยของพอร์เตอร์ เราขอแนะนำเป็นพิเศษClickUp Porter's 5 Forces Template
เทมเพลตนี้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าซึ่งช่วยให้คุณเปิดเผยภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดขึ้นและบันทึกขนาดและอิทธิพลสัมพัทธ์ของคู่แข่งโดยตรง ซัพพลายเออร์ และผู้ซื้อของคุณ มันให้มุมมองกระดานไวท์บอร์ดที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่หลากหลาย เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ มองเห็นแรงกดดันห้าประการของพอร์เตอร์ โดยใช้วงกลมห้าสี:
- การแข่งขันที่ดุเดือด 🔴
- อำนาจของผู้ซื้อ 🟢
- ภัยคุกคามจากผู้เข้าแข่งขันรายใหม่ 🟣
- ภัยคุกคามจากการทดแทน 🔵
- อำนาจของผู้จัดหา 🟠
แต่ละส่วนช่วยให้คุณประเมินแรงกดดันทางการแข่งขัน ทำให้ชัดเจนว่าแรงกดดันเหล่านี้มีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณอย่างไร คุณสามารถให้คะแนนความรุนแรงของแต่ละแรงกดดันเป็น ต่ำ, ปานกลาง, หรือ สูง ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความลึกให้กับการวิเคราะห์ของคุณ
ผู้จัดการพบว่ากรอบการทำงานที่พร้อมใช้ประโยชน์นี้มีความเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุโอกาสทางตลาดและภัยคุกคาม การรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและกำไร การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อความสำเร็จในระยะยาว และการวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ
หากคุณพบว่าเทมเพลต ClickUp Porter's Five Forcesและเทมเพลตอื่นๆ ที่ใช้กระดานไวท์บอร์ดมีข้อจำกัดมากเกินไป คุณสามารถเริ่มต้นจากศูนย์และสร้างClickUp Whiteboard ของคุณเองได้เสมอ
ใช้ผืนผ้าใบดิจิทัลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหล่านี้เพื่อระดมความคิดกับทีมของคุณ และร่วมกันกำหนดปัจจัยห้าประการที่หล่อหลอมภูมิทัศน์การแข่งขันของคุณ คุณสามารถใช้รูปร่างและวัตถุทุกประเภทเพื่อแสดงแนวคิดที่ดีที่สุดของคุณและเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดเหล่านั้น
นอกจากนี้ คุณสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบใด ๆ บนไวท์บอร์ดให้กลายเป็นงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ซึ่งช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการคิดค้นกับ 실행. ฟีเจอร์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณระบุและมองเห็นแรงกดดันจากปัจจัยห้าประการในอุตสาหกรรมของคุณได้เท่านั้น แต่ยังช่วยคุณพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันไว้ได้.
ClickUp Mind Mapsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์ Five Forces ของ Porterเทคนิคการทำแผนผังความคิดช่วยให้คุณวางแผนและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ในอุตสาหกรรมของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้โหนดแบบลากและวาง
การประยุกต์ใช้ปัจจัยห้าประการของพอร์เตอร์ในอุตสาหกรรมต่างๆ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง ตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์และการตลาด ไป จนถึงการก่อสร้างและการดูแลสุขภาพสามารถใช้โมเดลห้าปัจจัยของพอร์เตอร์เพื่อทำความเข้าใจปัญหาเฉพาะและสร้างกลยุทธ์ที่ชนะในตลาดของตนได้
โดยการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบของปัจจัยทั้งห้า บริษัทสามารถประเมินความเป็นไปได้ของการเข้าสู่ตลาดใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ หรือการสร้างความร่วมมือทางกลยุทธ์
พวกเขายังสามารถประเมินระดับความเสี่ยงที่เกิดจากผู้เข้าแข่งขันใหม่ในตลาด, คู่แข่งที่มีอยู่, หรือสินค้าทดแทนได้ และสร้างกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของสินค้า, นวัตกรรม, และการวางตำแหน่งที่เหมาะสม
มาดูตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงและจริงจังเพื่ออธิบายกระบวนการและประโยชน์ของการใช้แบบจำลองห้าปัจจัยของพอร์เตอร์
ตัวอย่างอสังหาริมทรัพย์
หากคุณดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คุณจะเริ่มประยุกต์ใช้กลยุทธ์ห้าปัจจัยของพอร์เตอร์โดยการกำหนด "อุตสาหกรรม" หรือกลุ่มเฉพาะที่คุณต้องการวิเคราะห์ให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น อาจเป็นการก่อสร้างและขายคอนโดมิเนียมหรูในนครนิวยอร์ก 🏗️
คุณควรเริ่มต้นด้วยการระบุและนับจำนวนผู้เล่นหลักที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ในและรอบๆ นิวยอร์กซิตี้ หากคุณทำเช่นนั้น คุณจะตระหนักได้ว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ยังคงมีอยู่และเข้มข้น นอกจากนี้ อำนาจในการต่อรองของผู้ซื้อยังดูเหมือนจะสูงมากในขณะนี้ เนื่องจากมีคอนโดมิเนียมหรูมากกว่าจำนวนผู้ที่ต้องการซื้อ
เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่ใช้ในการจัดหาวัสดุสำหรับการก่อสร้างคอนโดมิเนียม และความขาดแคลนของแรงงานก่อสร้างที่สัมพันธ์กัน อำนาจต่อรองของผู้จัดหาวัสดุก็อยู่ในระดับสูงเช่นกัน
ในทางกลับกัน การสร้างและขายอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ในนิวยอร์กซิตี้ไม่ใช่เรื่องง่าย—คุณต้องมีประสบการณ์ในการจัดการกับหน่วยงานกำกับดูแลและมีชื่อเสียงและผลงานที่ยอดเยี่ยมเพื่อประสบความสำเร็จในวงการนี้ เช่นเดียวกัน แทบจะไม่มีทางเลือกที่เป็นไปได้จริงสำหรับผู้ที่กำลังมองหาคอนโดหรูในนิวยอร์กซิตี้ ทำให้ความเสี่ยงจากการถูกทดแทนต่ำมาก
ผลการวิเคราะห์: อาจไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะเข้าไปทำธุรกิจการก่อสร้างและขายอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ในนิวยอร์กซิตี้โดยไม่มีประสบการณ์หรือชื่อเสียงมาก่อน. อุปสรรคในการเข้าตลาดสูง และตลาดนี้ถูกครอบครองโดยผู้เล่นที่มีชื่อเสียงและมั่นคงเพียงไม่กี่ราย.
พอร์เตอร์ ไฟว์ ฟอร์ซ: จุดแข็งและข้อจำกัด
แบบจำลองห้าปัจจัยของพอร์เตอร์เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันของคุณ อย่างไรก็ตาม มันก็มีข้อจำกัดและข้อเสียเช่นกัน ซึ่งคุณจะเห็นได้จากตารางด้านล่าง: 👇
|จุดแข็ง
|ข้อจำกัด
|โมเดลนี้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ค่อนข้างง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพลวัตการแข่งขัน โดยพิจารณาไม่เพียงแค่คู่แข่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงซัพพลายเออร์ ผู้ซื้อ ผู้เข้าตลาดรายใหม่ และสินค้าทดแทนด้วยโมเดลนี้ช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยช่วยให้คุณเข้าใจพลวัตการแข่งขันและความสามารถในการทำกำไรในอุตสาหกรรมของคุณ เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการวิเคราะห์ตำแหน่งการแข่งขันขององค์กรของคุณ มีความหลากหลายอย่างมาก สามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมใดก็ได้ ไม่ว่าจะมีขนาดหรือความซับซ้อนเพียงใดก็ตาม
|แบบจำลองนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานของตลาดที่สมบูรณ์แบบแบบคลาสสิก ซึ่งไม่มีอยู่ในความเป็นจริง มันเป็นแบบสถิตและไม่คำนึงถึงพลวัตของตลาดหรือแนวโน้มของอุตสาหกรรม มันไม่ได้พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกดิจิทัลปัจจุบัน มันไม่ได้คำนึงถึงพลังร่วมที่อาจเกิดขึ้นจากความร่วมมือทางกลยุทธ์หรือการเป็นพันธมิตร มันมองข้ามอิทธิพลของปัจจัยภายนอกอื่น ๆ เช่น กฎระเบียบของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือสภาพเศรษฐกิจ
นำกรอบการวิเคราะห์ห้าปัจจัยของพอร์เตอร์มาใช้กับ ClickUp
แบบจำลองห้าปัจจัยของพอร์เตอร์ช่วยให้คุณเข้าใจคู่แข่งของคุณได้ดีขึ้น และชี้นำคุณไปยังจุดที่คุณควรให้ความสำคัญกับการลงทุนและความพยายามเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการศึกษาวิธีการทำงานของห่วงโซ่อุปทาน และการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา คุณสามารถค้นหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองโดดเด่นเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมได้
ด้วยเทมเพลตที่สะดวกและเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด ClickUp ทำให้กระบวนการนำโมเดลห้าปัจจัยของพอร์เตอร์ไปใช้เป็นเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมสมัครวันนี้เพื่อดูการทำงานของแพลตฟอร์ม—ฟรี