Microsoft Project vs. Primavera: เครื่องมือบริหารโครงการใดดีที่สุด?

ข้อมูลการสำรวจของเราพบว่า92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
Microsoft Project และ Oracle Primavera เป็นระบบบริหารโครงการที่ครบวงจรสองระบบที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ทั้งสองระบบได้รับความนิยมจากทีมที่บริหารโครงการที่ซับซ้อนและใช้ทรัพยากรมาก แต่ระบบใดเหมาะกับความต้องการของคุณเป็นพิเศษ?
ในโพสต์นี้ เราจะเปรียบเทียบ Microsoft Project กับ Primavera P6 ในด้านคุณสมบัติ ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การเชื่อมต่อฐานข้อมูล และอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
และหากทั้งสองตัวเลือกไม่เหมาะกับคุณ เราขอแนะนำClickUp แอปสำหรับทำงานที่รวมทุกอย่างไว้ในแอปเดียว ซึ่งดีกว่าทั้งสองแอป!
เปรียบเทียบ Microsoft Project กับ Primavera อย่างรวดเร็ว
นี่คือการเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวระหว่างเครื่องมือต่างๆ และความสามารถเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของ ClickUp:
|คุณสมบัติ
|ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์
|Oracle Primavera
|⭐️ โบนัส: ClickUp
|ประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้
|อินเทอร์เฟซแบบริบบอนที่คุ้นเคยคล้ายกับ Excel และ Word ใช้งานง่ายพร้อมแผนภูมิแกนต์และตัววางแผนไทม์ไลน์ที่สามารถปรับแต่งได้
|อินเทอร์เฟซที่มีความเป็นเทคนิคและเน้นการใช้งานมากขึ้น มุ่งเน้นการควบคุมโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น
|สะอาด, ทันสมัย, และใช้งานง่ายมาก UI. คุณสมบัติการลากและวาง, มุมมองที่ยืดหยุ่น (Gantt, Kanban, รายการ, ไทม์ไลน์) เหมาะสำหรับทีมทุกขนาด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|โครงการขนาดกลางหรือเล็กกว่า และผู้ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ภายในระบบนิเวศของ Microsoft
|องค์กรที่ดำเนินโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการในด้านการก่อสร้าง วิศวกรรม และอุตสาหกรรมเทคนิคอื่น ๆ
|ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรที่ต้องการการจัดการงาน โครงการ เอกสาร และความรู้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลังและขับเคลื่อนด้วย AI
|คุณสมบัติของฐานข้อมูล
|ผสานการทำงานกับ Microsoft SQL Server ผ่าน Project Online หรือ Project Server
|เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle และ SQL ได้อย่างราบรื่น และให้การควบคุมหลายโครงการในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
|เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผ่านการผสานรวม (เช่น Zapier, Make, API) ไม่ใช่ฐานข้อมูลแบบดั้งเดิม แต่มีความยืดหยุ่นสำหรับทีมที่ต้องการความคล่องตัว
|ความร่วมมือ
|ทำงานร่วมกับแอป Microsoft 365 ได้โดยตรง เช่น Microsoft SharePoint, Teams, Excel และ Power BI รองรับการทำงานร่วมกันและการรายงานที่ราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
|ให้บริการการเข้าถึงผู้ใช้หลายคน แต่มีคุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด ต้องการกระบวนการติดตั้งที่ซับซ้อน
|สร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น, การมอบหมายงาน, แชท, กระดานไวท์บอร์ด, และเอกสารในที่เดียว การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ Slack, Zoom, Google Drive, และอื่น ๆ
|การผสานรวม
|ให้บริการการติดตามต้นทุนพื้นฐานและผสานการทำงานกับแดชบอร์ดการวิเคราะห์ แต่ไม่มีเครื่องมือในตัวสำหรับการประมวลผลต้นทุนและการชำระเงินขั้นสูง
|ให้บริการการวางแผนต้นทุนขั้นสูง การทำนาย และการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ. รวมถึงเครื่องมือเฉพาะสำหรับการจัดการการชำระเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนด.
|ให้บริการการติดตามเวลา, ช่องว่างงบประมาณ, และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น QuickBooks, Harvest, และอื่น ๆ สำหรับการติดตามทางการเงิน
Microsoft Project คืออะไร?
Microsoft Project เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสำหรับการวางแผนตารางเวลาและโครงการ การจัดสรรทรัพยากรให้กับงาน และการติดตามความคืบหน้าของโครงการ นอกจากนี้ยังมีการจัดการงบประมาณโครงการและวิเคราะห์ปริมาณงานเพื่อการจัดสรรทรัพยากรและการมอบหมายงานที่ดีขึ้น
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Microsoft Project คือความสามารถในการจัดตารางเวลาอย่างลึกซึ้ง คุณสามารถแยกโครงการใหญ่เป็นงานย่อยเพื่อใช้วิธีการจัดตารางจากล่างขึ้นบน กำหนดการพึ่งพา จัดสรรทรัพยากร และแสดงผลทุกอย่างด้วยมุมมองตาราง กระดาน ตารางเวลา หรือแผนภูมิ
ซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลายังมีเทมเพลตพื้นฐานและขั้นสูงให้คุณเริ่มต้นการวางแผนโครงการได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานการติดตามเวลาเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง อีกทั้งยังให้คุณเข้าถึงเป้าหมายของโครงการ, งานค้าง, และการสปรินต์ได้ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ Microsoft 365 จึงเป็นตัวเลือกที่ดีหากทีมของคุณใช้เทคโนโลยีนี้อยู่แล้ว
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
คุณสมบัติของ Microsoft Project
Microsoft Project ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการวางแผนโครงการที่มีโครงสร้างและขนาดใหญ่สำหรับทีมผลิตภัณฑ์, PMO, และทีมองค์กร. มันช่วยคุณจัดการกับระยะเวลา, ทรัพยากร, และการพึ่งพา—ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่โครงการเดียวหรือจัดการหลายโครงการ.
นี่คือรายละเอียดของฟีเจอร์หลัก:
คุณสมบัติ #1: แผนภูมิแกนต์และมุมมองไทม์ไลน์
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Microsoft Project คือ แผนภูมิแกนต์และมุมมองไทม์ไลน์ที่ละเอียด. ได้ไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและมองเห็นภาพของโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ.
คุณสามารถใช้มุมมองเหล่านี้เพื่อ:
- วางแผนงานทั้งหมด, จุดสำคัญ, และสิ่งที่ต้องพึ่งพาไว้ในที่เดียว
- ลากและวางงานเพื่อปรับวันที่หรือระยะเวลา
- ดูว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ และจะใช้เวลานานเท่าใด
- สร้างไทม์ไลน์หลายเส้นเพื่อติดตามงานที่แตกต่างกัน
- เน้นวลีสำคัญและแบ่งส่วนงานที่ต้องส่งมอบที่มีความสำคัญสูง
- รายงานความคืบหน้าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบพร้อมภาพรวมของระยะเวลา
MS Project ยังให้คุณเปลี่ยนสี ลวดลาย รูปร่าง และความสูงของแผนภูมิแกนต์ รวมถึงสร้างแถบแกนต์หลายแถบเพื่อแสดงงานค้าง โครงการที่ยังไม่ได้กำหนดผู้รับผิดชอบ และอื่นๆ ได้อีกด้วย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คลิกขวาที่ใดก็ได้ในส่วนแผนภูมิของแผนภูมิแกนต์ใน MS Projectจากนั้นคลิกที่เส้นตาราง จะแสดงตำแหน่งที่งานของคุณควรอยู่ตามกำหนดการสำหรับวันที่ปัจจุบัน และคุณสามารถลากและวางงานเหล่านั้นได้ตามต้องการเพื่อปรับไทม์ไลน์ในแผนภูมิแกนต์ของคุณ
คุณสมบัติที่ 2: กระดานไวท์บอร์ด
MS Project อาจเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการงานเป็นหลัก แต่ยังสามารถนำการร่วมมือแบบภาพมาสู่กระบวนการทำงานของโครงการของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนความคิด, วางแผนสปรินต์, หรือจัดการประชุมเริ่มต้น, ทีมของคุณจะได้รับผืนผ้าใบดิจิทัลที่แบ่งปันกันเพื่อแก้ไขปัญหาในเวลาจริง
คุณสามารถใช้กระดานไวท์บอร์ดในตัวเพื่อร่างไอเดีย วาดขั้นตอนการทำงาน หรือเพิ่มโน้ตติดเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ข้ามอุปกรณ์ต่าง ๆ และเพิ่มเอกสาร รูปภาพ หรือลิงก์เพื่อเสริมบริบทเพิ่มเติมได้ กล่าวโดยสรุป นี่คือพื้นที่ที่ยืดหยุ่นและไร้ข้อจำกัด ซึ่งทีมของคุณสามารถคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันได้อย่างอิสระ
คุณสมบัติที่ 3: การจัดการพอร์ตโฟลิโอ
Microsoft Project นำเสนอการจัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อช่วยคุณวางแผนภาพรวม คุณสามารถใช้สถานการณ์พอร์ตโฟลิโอที่แตกต่างกันเพื่อกำหนดเส้นทางกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินโครงการ การจัดการทรัพยากร และสุขภาพธุรกิจโดยรวม
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการยังเปรียบเทียบข้อเสนอโครงการกับปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์เพื่อแสดงภาพข้อจำกัดด้านต้นทุนและทรัพยากร
คุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอให้คุณสามารถ:
- จัดกลุ่มและรวมโครงการที่เกี่ยวข้องไว้ในแผนที่เส้นทาง (Roadmap) ที่มีความเป็นภาพและสามารถโต้ตอบได้เพื่อการมองเห็นที่กว้างขึ้น
- ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอเพื่อสร้างแบบจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ตามปัจจัย เช่น ข้อจำกัดด้านงบประมาณและความพร้อมของทรัพยากร
- ให้ความสำคัญกับโครงการที่มีผลกระทบสูง และเลื่อนโครงการที่ไม่เร่งด่วนออกไป
- สร้างแผนภูมิการเผาไหม้และแดชบอร์ด Power BI ด้วย Native OData เพื่อรวบรวมข้อมูลพอร์ตโฟลิโอและแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
👀 คุณรู้หรือไม่? 28% ของผู้จัดการโครงการระบุว่ายังคงใช้สเปรดชีตในการวางแผนโครงการ
คุณสมบัติที่ 4: เทมเพลตในตัวและเครื่องมือกำหนดตารางโครงการ
แทนที่จะต้องเริ่มโครงการใหม่ทุกครั้ง MS Project มีแม่แบบการจัดการโครงการที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ไปจนถึงแคมเปญการตลาด คุณสามารถใช้แม่แบบเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับทีมโครงการของคุณและประหยัดเวลาในโครงการที่มีความสำคัญสูง
เทมเพลตการตั้งเป้าหมายช่วยให้คุณแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อย ๆ และวางแผนจุดสำคัญและงานที่ต้องทำ คุณสมบัตินี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับแคมเปญการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
คุณยังได้รับเทมเพลตเพื่อช่วยคุณตั้งค่างาน, ความเกี่ยวข้อง, และกำหนดเวลา, ติดตามความคืบหน้า, และบันทึกข้อมูลบนปฏิทิน. นอกจากนี้, คุณสามารถใช้การจัดตารางเวลาอัตโนมัติเพื่อปรับเส้นเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของงาน. และทำนายวันที่เสร็จสิ้นโครงการตามการอัปเดตแบบเรียลไทม์โดยใช้เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ.
คุณสมบัติที่ 5: การผสานการทำงานกับ Microsoft 365
หากทีมของคุณใช้เครื่องมืออย่าง Teams, Excel หรือ Power BI อยู่แล้ว Microsoft Project จะผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ เนื่องจากสามารถทำงานร่วมกับ Microsoft 365 ได้โดยตรง คุณจึงสามารถเชื่อมโยงงานในโครงการกับช่องทาง Teams, แสดงไทม์ไลน์ใน Power BI และอัปเดตรายการงานได้โดยตรงจาก Excel
คุณสามารถแชร์แผนโครงการได้โดยตรงใน Microsoft Teams และส่งออกรายงานและแดชบอร์ดไปยัง Power BI ได้ ซิงค์งานกับ Outlook สำหรับการติดตามตามปฏิทิน และใช้ Power Automate เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่องานข้ามแอป นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลโครงการได้อย่างปลอดภัยในฐานข้อมูล SQL Server บน Microsoft Project Server
คุณสมบัติ #6: ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนด้วย AI
MS Project ผู้จัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณตัดสินใจโครงการได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยวิเคราะห์ข้อมูลโครงการของคุณเพื่อการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด พร้อมแนะนำแนวทางปรับปรุง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าลำดับการทำงานอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาของคุณได้อีกด้วย
ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้, เข้าถึงคำแนะนำเกี่ยวกับแผนการลดความเสี่ยง, และติดตามปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นภายในโครงการของพวกเขาได้ ตัวแทน AI จะสร้างแผนโครงการพร้อมระยะเวลาที่แนะนำและความพยายามสำหรับแต่ละงาน
👀 คุณรู้หรือไม่? 84% ของบริษัทยอมรับว่ายังมีช่องว่างในการปรับปรุงการเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงเพื่อให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่น
ราคาของ Microsoft Project
- แพลนเนอร์ใน Microsoft 365: ฟรีตลอดไป
- แผนที่ 1: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ผู้วางแผนและแผนโครงการ 3: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ผู้วางแผนและแผนโครงการ 5: $55/ผู้ใช้ต่อเดือน
Primavera คืออะไร?
Primavera เป็นชุดซอฟต์แวร์การจัดการโครงการประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อจัดการโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น วิศวกรรมและการดำเนินงานภาครัฐ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนงานในโครงการก่อสร้าง คุณจะได้รับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดตารางงาน การจัดการทรัพยากร การควบคุมต้นทุน การจัดการความเสี่ยง และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการจัดการข้อมูลโครงการจำนวนมหาศาลโดยไม่ทำให้ระบบช้าลงคือสิ่งที่ทำให้ Primavera P6 โดดเด่นเหนือใคร ทีมงานของคุณสามารถกำหนดตารางงาน จัดสรรทรัพยากร ติดตามงบประมาณ และลดความเสี่ยงได้ในขณะที่บริหารจัดการโครงการหลายโครงการ ทั้งหมดนี้จากแพลตฟอร์มศูนย์กลางเดียว
นอกจากนี้ เครื่องมือวิเคราะห์และคาดการณ์ในตัวช่วยให้คุณตรวจพบความล่าช้าและการใช้จ่ายเกินงบประมาณ ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆในบรรดาทางเลือกของ Microsoft Project
📮 ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเวลาจำนวนมากที่สูญเสียไปกับการเลื่อนดู การค้นหา และการตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ 😱
หากคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่อภารกิจ, โครงการ, แชท, และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว คุณก็จะมีแล้ว!
คุณสมบัติของ Primavera
จุดแข็งของ Primavera อยู่ที่ความสามารถในการจัดการการวางแผนโครงการขนาดใหญ่ด้วยความแม่นยำและการควบคุม ตั้งแต่การจัดตารางเวลาอย่างละเอียดไปจนถึงการลดความเสี่ยง มันถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการที่ซับซ้อนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
คุณสมบัติ #1: การจัดตารางโครงการและการจัดการงาน
Primavera P6 ช่วยให้คุณสามารถแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ที่จัดการได้ ภารกิจ และงานย่อย ๆ ได้ คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบและกำหนดเส้นตายให้กับแต่ละงานได้ ควบคุมการเข้าถึงตารางเวลาสำหรับผู้ใช้หลายคน และติดตามความคืบหน้าของงานแต่ละงานได้จากแดชบอร์ดกลาง
คุณยังสามารถ:
- สร้างโครงสร้างการแบ่งงานอย่างละเอียด(WBS)เพื่อจัดระเบียบทุกขั้นตอนของโครงการ
- กำหนดการพึ่งพาของงานและปรับเส้นเวลาด้วยการจัดตารางแบบลากและวาง
- จัดสรรแรงงาน อุปกรณ์ และทรัพยากรวัสดุให้กับกิจกรรมเฉพาะ
- เพิ่มประสิทธิภาพการขาดแคลนทรัพยากรและคอขวดด้วยฮิสโตแกรม, แผ่นงาน, และโปรไฟล์
- สร้างภาพตารางเวลาด้วยแผนภูมิแท่งและแผนผังเครือข่าย
- ร่วมมือกันในตารางเวลาด้วยการเข้าถึงหลายผู้ใช้
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการวางแผนทรัพยากรฟรีใน Excel & ClickUp
คุณสมบัติ #2: การวิเคราะห์ความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
ติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณโดยไม่ต้องค้นหาผ่านรายงานหลายฉบับ Primavera P6 มอบแดชบอร์ดแบบภาพและเครื่องมือรายงานเพื่อช่วยให้คุณควบคุมความล่าช้า การเกินงบประมาณในค่าใช้จ่ายคงที่ และการติดขัดของทรัพยากร
คุณสามารถติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ของงานและเป้าหมายสำคัญได้ ระบบการจัดการงานยังช่วยให้คุณสร้างรายงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาได้
ต้องการให้ทีมของคุณนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดหรือไม่?
กำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพและรับการแจ้งเตือนเมื่อตัวชี้วัดออกนอกเส้นทาง นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณแชร์แดชบอร์ดโครงการแบบเรียลไทม์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและการอัปเดตสถานะที่ราบรื่น
คุณสมบัติที่ 3: เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง
โครงการขนาดใหญ่มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ Primavera P6 ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมโดยการระบุ วิเคราะห์ และลดความเสี่ยงก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อตารางเวลาหรืองบประมาณของคุณ
เข้าถึงทะเบียนความเสี่ยงและโมดูลการจัดการความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ ซึ่งคุณสามารถสร้างแบบจำลองความเสี่ยงสำหรับการล่าช้าของกำหนดการ ความผันผวนของงบประมาณ หรือการขาดแคลนทรัพยากรได้ Primavera P6 ยังช่วยให้คุณทำการจำลองแบบมอนติคาร์โลเพื่อประเมินผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย
มอบหมายแผนการลดความเสี่ยงให้กับสมาชิกในทีมโดยกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน และติดตามสถานะความเสี่ยงและการอัปเดตต่างๆ ทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอ
คุณสมบัติที่ 4: การจัดการการชำระเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ด้วย Primavera P6 คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึง Oracle Textura Payment Management ซึ่งช่วยให้กระบวนการชำระเงินสำหรับโครงการก่อสร้างเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยการอัตโนมัติการออกใบแจ้งหนี้ การเก็บรวบรวมการสละสิทธิ์การจำนอง และการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด โซลูชันบนคลาวด์นี้ช่วยให้มั่นใจในการชำระเงินตรงเวลาและลดภาระงานด้านการบริหารสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในโครงการ
คุณสามารถรวมใบแจ้งหนี้และสัญญาทั้งหมดไว้ในที่เดียว และใช้ตัวกรองขั้นสูงเพื่อค้นหาการเบิกจ่ายเฉพาะรายการได้ ระบบนี้ช่วยให้คุณชำระเงินให้กับผู้รับเหมาช่วงและซัพพลายเออร์ได้ตรงเวลาผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดจัดเก็บเอกสารโครงการอย่างปลอดภัย และรวบรวมการสละสิทธิ์การจำนองสำหรับการเบิกจ่ายแต่ละรายการที่บันทึกไว้ได้ นอกจากนี้ ระบบการชำระเงินของ Primavera P6 ยังซิงค์กับซอฟต์แวร์บัญชีของคุณเพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล
การกำหนดราคาของ Primavera
- ราคาตามความต้องการ
Microsoft Project เทียบกับ Primavera: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
หากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกอะไรระหว่าง Primavera P6 กับ MS Project เราได้อธิบายความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเครื่องมือจัดการโครงการทั้งสองนี้ไว้ด้านล่าง
1. ประสบการณ์ของผู้ใช้และอินเตอร์เฟซ
Microsoft Project มีอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยด้วยรูปแบบริบบิ้นคล้ายกับ Excel และ Word ซึ่งทำให้การนำทางเป็นไปอย่างง่ายดายสำหรับผู้ใช้ Microsoft การแสดงผลแผนภูมิแกนต์และตัววางแผนไทม์ไลน์เข้าใจง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการ
ในทางกลับกัน Primavera มีความเทคนิคมากกว่า เหมาะสำหรับผู้ที่คุณกำลังบริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โครงการวิศวกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เฟซให้ความสำคัญกับการใช้งานและช่องกรอกข้อมูลที่ละเอียดมากกว่าการออกแบบและความง่ายในการใช้งาน ดังนั้นจึงมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
🏆 ผู้ชนะ: Microsoft Project
หากความสะดวกในการใช้งานและ UI ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ Microsoft Project มีความได้เปรียบในจุดนี้
2. การรวมฐานข้อมูล
Microsoft Project จัดเก็บข้อมูลโครงการไว้ทั้งในเครื่องหรือบนคลาวด์โดยใช้บริการ Microsoft 365 สำหรับโครงการขนาดเล็กและทีมขนาดกลาง การตั้งค่านี้มีความมีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย แต่ในสภาพแวดล้อมที่มีขนาดใหญ่และมีข้อมูลมาก เช่น การก่อสร้างและวิศวกรรม อาจไม่เพียงพอ
Primavera P6 ผสานการทำงานกับฐานข้อมูล Oracle หรือ SQL ได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นความคล่องตัวที่คุณจะไม่พบใน MS Projects ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในโครงการที่ซับซ้อนและอยู่ภายใต้ข้อบังคับอย่างเข้มงวด
🏆 ผู้ชนะ: ปริมาเวร่า
Primavera เป็นผู้นำสำหรับองค์กรที่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การผสานฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่นและการจัดการข้อมูลปริมาณมาก
3. การร่วมมือ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การสำรวจของ KPMG พบว่าการใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับ43% ของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างปี2021 และ 2022 โดยเครื่องมือของ Microsoft ได้รับความนิยมมากกว่า
MS Project สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเช่น Teams, Excel, Power BI และ SharePoint คุณสามารถฝังข้อมูลโครงการลงใน Teams meetings, แชร์การอัปเดตผ่าน Excel และสร้างรายงานผ่าน Power BI ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องสลับไปยังแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ซึ่งทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นสำหรับทีมข้ามสายงาน
ในขณะที่ Primavera P6 อนุญาตให้คุณให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้หลายคน คุณสมบัติการร่วมมือไม่ได้ครอบคลุมมากนัก และทีมของคุณจะต้องใช้เวลาในการคุ้นเคยกับคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการจัดการโครงการ คุณจะต้องมีการสนับสนุนทางไอทีอย่างกว้างขวางเพื่อติดตั้งระบบ เมื่อได้รับการตั้งค่าแล้ว ระบบจะมีประสิทธิภาพมาก แต่อาจรู้สึกไม่ยืดหยุ่นสำหรับการร่วมมือในทุกวัน
🏆 ผู้ชนะ: Microsoft Project
หากคุณทำงานร่วมกันบ่อยและใช้ Microsoft 360 เป็นชุดเทคโนโลยีหลักของคุณ MS Project เป็นตัวเลือกที่ผสานการทำงานได้ดีกว่าและเน้นการทำงานร่วมกันมากกว่าในการเปรียบเทียบระหว่าง Primavera กับ MS Project
4. การจัดการต้นทุนและการชำระเงิน
MS Project มีระบบติดตามต้นทุนขั้นพื้นฐานผ่านอัตราคงที่และอัตราผันแปร ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการงบประมาณขนาดเล็กถึงขนาดกลาง การผสานกับ Excel ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรได้ลึกขึ้น แต่ขาดความสามารถในการวางแผนทางการเงินที่ลึกซึ้งกว่าในตัว
Primavera P6 โดดเด่นในการจัดการต้นทุนและการชำระเงิน โดยเฉพาะสำหรับความต้องการในระดับองค์กรขนาดใหญ่ คุณสามารถสร้างรหัสต้นทุนที่กำหนดเอง วิเคราะห์การคาดการณ์ และติดตามการใช้จ่ายจริงเทียบกับแผนได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการจัดการการชำระเงินโดยเฉพาะที่มีโครงสร้างอัตราที่ซับซ้อน การจัดการสัญญาและการปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมถึงการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ
🏆 ผู้ชนะ: ปริมาเวร่า
Primavera เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งกว่าหากคุณต้องการการควบคุมทางการเงินที่แข็งแกร่ง ประเภทอัตราหลายประเภท และการกำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรอย่างเข้มงวด
Microsoft Project เทียบกับ Primavera บน Reddit
ความคิดเห็นของผู้ใช้ Reddit เกี่ยวกับ Primavera P6 และ MS Project มีความหลากหลาย บางผู้ใช้ชื่นชมความสามารถในการเข้าถึงและการผสานรวมของ Microsoft Project ในขณะที่บางคนชอบ Primavera เนื่องจากมีคุณสมบัติขั้นสูงที่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน
ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ Reddit บนr/Constructionกล่าวว่าพวกเขาชอบ Project มากกว่า Primavera P6 :
โครงการ. เพียงเพราะนั่นคือสิ่งที่ฉันเริ่มต้นไว้. ฉันไม่เคยใช้ primaver. Project ทำงานได้, บางอย่างฉันต้องการให้มันทำได้ดีขึ้น และมากมายที่ฉันยังไม่ได้เริ่มที่จะค้นหา.
สำหรับสถานที่ส่วนใหญ่ การทำโครงการครั้งเดียวใน MS Project ก็เพียงพอแล้ว แต่เมื่อคุณต้องจัดการกับโครงการขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขาวิชา ซึ่งแต่ละสาขาวิชาแทบจะเป็นโครงการแยกต่างหาก P6 จะมีความแข็งแกร่งและออกแบบมาเพื่อจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้ได้ดีกว่า
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้ชี้ให้เห็นข้อดีของทั้งสองเครื่องมือบนr/pmp:
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Project เทียบกับ Primavera
ทั้ง MS Project และ Primavera P6 ต่างก็มีข้อเสียและจุดแข็งของตัวเอง คุณต้องการเชื่อมช่องว่างเหล่านั้นในขณะที่ยังเพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของ Microsoft Project และการจัดการโครงการที่ซับซ้อนของ Primavera อยู่หรือไม่? เลือกClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน
ตามที่ จูดี้ เฮเลน ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานธุรการแห่งมูลนิธิไบรท์เทน เอ โซล กล่าวไว้ว่า:
การติดตามและการจัดระเบียบโครงการของบริษัทเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากด้วยซอฟต์แวร์ ClickUp ตั้งแต่รายการง่ายๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน ซอฟต์แวร์ ClickUp ถูกนำมาใช้เพื่อให้งานสำเร็จตามที่คาดหวัง เป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพมากในการจัดการปัญหาการจัดการงานและการติดตามความคืบหน้าของงานและโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ขององค์กร
ClickUp's One Up #1: แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUp
Primavera และ Microsoft Project เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่บ่อยครั้งมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง กระบวนการทำงานที่แยกส่วน และความยืดหยุ่นที่จำกัดสำหรับทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็วแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมการควบคุมอย่างละเอียด
มันรวบรวมโครงการ ความรู้ และการสื่อสารของคุณไว้ภายใต้หลังคาเดียว เร่งด้วย AI ที่ทรงพลังที่สุดในโลกที่ตระหนักถึงบริบท (ซึ่งเราจะพูดถึงอย่างละเอียดในเร็ว ๆ นี้!)
ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp คุณสามารถ:
- มองเห็นงานในแบบที่คุณต้องการ ด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp รวมถึงมุมมองรายการ, แผนงาน Gantt, ปฏิทิน และ Kanban
- จัดระเบียบงานด้วยงานย่อยแบบซ้อน รายการตรวจสอบ และความเชื่อมโยงระหว่างงาน พร้อมการควบคุมกิจกรรมที่ยืดหยุ่น
- กำหนดเพื่อนร่วมทีมให้ทำงานเฉพาะได้อย่างง่ายดายและจัดการความสามารถด้วยมุมมองภาระงานและแดชบอร์ดโครงการที่กำหนดเอง
- ติดตามความคืบหน้าเทียบกับหลายเกณฑ์มาตรฐานด้วยClickUp Goalsเพื่อให้คุณควบคุมงานที่ต้องส่งมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ ด้วยระบบอัตโนมัติที่ง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ดใน ClickUp
- สร้างฐานความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้จากศูนย์กลาง และจัดระเบียบเอกสารโครงการทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบด้วยClickUp Docs
- ใช้ClickUp Chatเพื่อเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมในการวางแผนโครงการ—โดยไม่ต้องลงทุนในแอปสื่อสารแยกต่างหาก
ต่างจาก Microsoft Project ที่มีรูปแบบคล้าย Excel หรือ Primavera ที่มี UX ที่เน้นเทคนิคสูง คุณจะได้รับอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายด้วย ClickUp Project Management
แม้ว่า MS Project จะมีเทมเพลตให้ใช้บ้าง แต่ขาดเทมเพลตที่มีรายละเอียดและโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับโครงการที่ซับซ้อน คุณจำเป็นต้องใช้เทมเพลตแยกต่างหากสำหรับการวางแผนเป้าหมาย การจัดตารางงาน และการจัดการทรัพยากร ClickUp โดดเด่นกว่าในเรื่องนี้ โดยให้คุณเลือกเทมเพลตการจัดการโครงการและรายการงานที่มีรายละเอียดได้หลากหลาย
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการจัดการโครงการของ ClickUpได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้จัดการโครงการ โปรแกรม และพอร์ตโฟลิโอ เพื่อจัดการโครงการตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการ พร้อมทั้งลดการแยกส่วนและคอขวด
มันรวมส่วนประกอบของโครงการทั้งหมด—งาน, เอกสาร, เป้าหมาย, กำหนดเวลา, และแดชบอร์ด—ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับ:
- ทีมที่บริหารจัดการโครงการข้ามสายงานหรือโครงการที่มีหลายระยะ
- ผู้จัดการโครงการที่ต้องการกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและสามารถขยายได้
- องค์กรที่ต้องการการมองเห็นที่ชัดเจน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และการติดตามงานจากผู้มีส่วนร่วมหลายฝ่าย
ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain
การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการจำนวนมากใน Primavera ต้องใช้เวลา ความรู้ทางเทคนิค และการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะสับสนกับรายงานที่ซับซ้อนและแดชบอร์ดที่ล้าสมัย
ClickUp Brainทำให้เรื่องนั้นง่ายขึ้นด้วยการช่วยเหลือจาก AI แบบเรียลไทม์จาก AI สำหรับการทำงานที่มีความสอดคล้องกันมากที่สุดในโลก มันถูกสร้างขึ้นโดยตรงในกระบวนการทำงานของคุณ ดังนั้นมันจึงทำงานได้ทันทีในที่ที่คุณทำงาน ช่วยขจัดปัญหาการกระจายตัวของ AI และการสลับบริบทที่มาพร้อมกับมัน
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- สรุปความคืบหน้าและอัปเดตงาน รายงานสแตนด์อัพ บันทึกโครงการ และบันทึกการประชุม
- สร้างสรุปโครงการ, แผนปฏิบัติการ, และเอกสารประกอบได้ในไม่กี่วินาที ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการ
- ถาม AI เกี่ยวกับงาน เอกสาร หรือหัวข้อสนทนาใด ๆ จากพื้นที่ทำงานของคุณ และรับคำตอบทันที
- สร้างงานย่อย กำหนดเวลา และรายการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ สำหรับงานจากข้อความธรรมดา
- ใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ และเร่งความสอดคล้องของทีม
ไม่จำเป็นต้องมีการสนับสนุนด้านไอทีเพื่อทำความเข้าใจเครื่องมือนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือถาม แล้ว ClickUp Brain จะแสดงทุกสิ่งสำคัญเกี่ยวกับโครงการที่ซับซ้อนหรือขนาดเล็กของคุณให้คุณเห็นภายในไม่กี่วินาที
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์Talk to Text ของ ClickUp Brain MAXเพื่อ เปลี่ยนเสียงของคุณเป็นงานโครงการที่มีโครงสร้าง, การอัปเดตสถานะ, หรือสรุปการประชุม ได้ทันที
เพียงแค่พูดความคิดของคุณออกมา—เช่น "สร้างงานสำหรับการเปิดตัวแคมเปญในวันศุกร์หน้าและมอบหมายให้อเล็กซ์"—Brain MAX ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปของคุณจะไม่เพียงแค่ถอดความให้คุณเท่านั้น แต่ยังจัดระเบียบงานนั้นโดยอัตโนมัติในพื้นที่ทำงานของคุณ พร้อมติดแท็กตามบริบทอัจฉริยะ กำหนดเส้นตาย และผู้รับผิดชอบโดยอัตโนมัติอีกด้วย
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกไอเดียในขณะนั้น จัดการงานระหว่างเดินทาง และทำงานได้อย่างรวดเร็วราวสายฟ้าโดยไม่ต้องสัมผัสแป้นพิมพ์เลย ✨
ClickUp One Up #3: คลิกอัพ พอร์ตโฟลิโอ
การติดตามและเปรียบเทียบโครงการหลายโครงการใน Microsoft Project มักหมายถึงการสลับไปมาระหว่างไฟล์ มุมมอง หรือเครื่องมืออื่นๆ ของ Microsoft ด้วย Primavera P6 คุณอาจต้องมีการตั้งค่าขั้นสูงหรือการสนับสนุนด้านไอทีเพียงเพื่อให้ได้ภาพรวมที่รวมกัน สำหรับทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็ว นั่นเป็นคอขวดที่ใหญ่มาก
ClickUp Portfoliosมอบมุมมองแบบรวมศูนย์และเรียลไทม์ของทุกโครงการของคุณไว้ในที่เดียว โดยไม่มีความซับซ้อน ช่วยให้คุณสามารถ:
- ติดตามสุขภาพ, ระยะเวลา, และสถานะของโครงการหลายโครงการในแดชบอร์ดเดียว
- จัดกลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นคอลเลกชันที่กำหนดเองตามทีม ลูกค้า หรือเป้าหมาย
- เจาะลึกในแต่ละโครงการเพื่อดูความคืบหน้า รายละเอียดสำคัญ และงานที่ต้องดำเนินการ
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น งบประมาณ เจ้าของ หรือความสำคัญ เพื่อติดตามสิ่งที่สำคัญที่สุด
- แชร์มุมมองพอร์ตโฟลิโอกแบบเรียลไทม์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องประชุม
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ ClickUpเพื่อติดตามข้อมูลและส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดในโครงการของคุณได้อีกด้วย มันช่วยให้คุณจัดการทรัพยากร งาน และวัตถุประสงค์ รวมถึงมองเห็นความก้าวหน้า ประสิทธิภาพของทีม และต้นทุนวัสดุที่ตั้งงบประมาณไว้ คุณจะได้รับมุมมองที่แตกต่างกันสี่แบบ เช่น รายการหลักของพอร์ตโฟลิโอ ขั้นตอนการทำงานมาตรฐานของโครงการ และคู่มือเริ่มต้น เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word และ ClickUp
จัดการโครงการในพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณด้วย ClickUp
Microsoft Project มอบอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยและการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ Microsoft 365 ในขณะที่ Oracle Primavera P6 นำเสนอการวางแผนระดับองค์กรที่ทรงพลังและประสิทธิภาพฐานข้อมูลที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ทั้งสองโปรแกรมมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อน การทำงานร่วมกันที่จำกัด และการนำไปใช้ที่ช้ากว่า
ไม่อยากประนีประนอมใช่ไหม? ก้าวข้ามเครื่องมือการจัดการโครงการแบบเดิมๆ ด้วย ClickUp ผสานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ สรุปงานด้วย AI รายงานแบบไดนามิก และมุมมองโครงการที่ยืดหยุ่นไว้ในที่เดียว
คุณสามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำ, การคุยกันให้กลายเป็นงาน, และพอร์ตโฟลิโอกลายเป็นภาพรวมความคืบหน้าได้ โดยไม่ต้องสลับแอปหรือส่งออกสเปรดชีต ClickUp Brain ยังสรุปการอัปเดตโครงการ, การประชุม, และเส้นทางการแสดงความคิดเห็นได้โดยอัตโนมัติ
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีวันนี้และมอบความชัดเจน ความรวดเร็ว และโครงสร้างที่ทีมของคุณต้องการเพื่อบรรลุทุกเป้าหมาย