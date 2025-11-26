15+ ตัวอย่างแคมเปญโฆษณาที่ประสบความสำเร็จ

บางครั้ง คุณอาจทำแคมเปญที่ 'สมบูรณ์แบบ' หรืออย่างน้อยคุณก็คิดว่าเป็นเช่นนั้น มันมีอารมณ์ขัน มีประโยคที่ติดหู และมีข้อมูลการขายในปริมาณที่เหมาะสม มันได้รับการคลิกไม่กี่ครั้ง แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า และในฐานะนักการตลาด เราทราบดีว่าการมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนท้ายของวัน
เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ และมันน่าหงุดหงิดมาก การออกแบบที่ดีและข้อความที่ชาญฉลาดไม่เพียงพอ หากแนวคิดหลักไม่เชื่อมโยงกัน
เพื่อจุดประกายสิ่งที่ติดตรึงใจ คุณต้องมีตัวอย่างที่ได้รับความสนใจ นั่นคือเหตุผลที่ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแยกย่อยตัวอย่างแคมเปญโฆษณา 15+ ตัวอย่าง และหลังจากที่คุณได้รับแรงบันดาลใจแล้ว เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีเริ่มต้นแคมเปญที่โดดเด่นของคุณด้วย ClickUp ดังนั้นมาเริ่มกันเลย! 💁
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แคมเปญโฆษณาประสบความสำเร็จ?
จากการวิจัยในอุตสาหกรรมและแคมเปญที่ประสบความสำเร็จ นี่คือส่วนผสมสำคัญที่ขับเคลื่อนการโฆษณาที่โดดเด่นอย่างสม่ำเสมอ:
- เป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนคริสตัล: กำหนดเป้าหมายการตลาดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนคลิกที่เพิ่มขึ้น การลงทะเบียน หรือการซื้อสินค้า และวัดความคืบหน้าด้วย KPI ที่ชัดเจน
- ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย: รู้จักแรงจูงใจ จุดเจ็บปวด และพฤติกรรมของผู้ซื้อ เพื่อปรับการสื่อสารให้ตรงใจอย่างแท้จริง
- ข้อความที่สร้างสรรค์และน่าจดจำ: กล้าแสดงออก มีความเป็นเอกลักษณ์ และดึงดูดอารมณ์ เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูงและสร้างผลกระทบสูงสุด
- ภาพและรูปแบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์: ปรับภาพให้เข้ากับแพลตฟอร์มของคุณ (เช่น Reel, OOH, story) เพื่อให้เนื้อหาของคุณโดดเด่นและไม่อาจมองข้ามได้
- การเรียกร้องให้ดำเนินการและข้อเสนอที่ชัดเจน: ใช้ข้อความเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจนและสร้างความเร่งด่วน เช่น 'จำกัดเวลา' เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ
- การวัดผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์, ทำการทดสอบ A/B, และปรับปรุงอย่างรวดเร็วภายในซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดของคุณ
🧠 เกร็ดความรู้: คำว่า'โฆษณา'มีมาตั้งแต่ปี 1426 และมีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส (advertissement) และภาษาอิตาลี (avvertimento) ซึ่งเดิมทีหมายถึงการเตือนหรือประกาศแจ้ง ก่อนที่จะกลายมาเป็นป้ายโฆษณาและป๊อปอัปที่สะดุดตาในปัจจุบัน
15+ ตัวอย่างแคมเปญโฆษณาที่โดดเด่น
มาดูกัน 15+ แคมเปญโฆษณาที่โดดเด่นเพื่อช่วยคุณคิดกลยุทธ์สำหรับการจัดการแคมเปญการตลาดของคุณ
1. ClickUp | แคมเปญกลับมาทำงาน
เมื่อแบรนด์ B2B เลือกที่จะเล่นอย่างปลอดภัย ทุกอย่างก็เริ่มดูคล้ายกันไปหมด: คำฮิตติดปาก รูปแบบบล็อก และภาพสต็อกสำนักงานที่ดูแข็งทื่อ ClickUp ตัดสินใจพลิกโฉมด้วยแคมเปญ 'Return to Work' ที่ทำให้ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น
เปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2021 แคมเปญมัลติวิดีโอชุดนี้ไม่ได้นำเสนอคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ แต่เล่าเรื่องราวในที่ทำงานที่ทั้งตลกและเข้าถึงได้: การเผชิญหน้าที่อึดอัด คำศัพท์เทคนิคที่ถูกใช้มากเกินไป และความสับสนหลังยุคโควิด แคมเปญนี้ได้รับยอดชมหลายล้านครั้ง จุดประกายการสนทนา และกระตุ้นให้ผู้ทำการตลาดต้องคิดใหม่เกี่ยวกับรูปแบบของเนื้อหา B2B
2. แคมเปญ 'เขาใช้ CeraVe หรือเปล่า?' ของ Michael Cera และ CeraVe
ผ่านทางพริกเหลือง
คุณนึกภาพไมเคิล เซรา เดินเตร่ไปทั่วนิวยอร์กซิตี้ พลางถือครีมบำรุงผิว CeraVe ได้ไหม? ใช่แล้ว มันเป็นความบังเอิญที่แปลกประหลาดที่แบรนด์หนึ่งกับคนดังคนหนึ่งมีชื่อคล้ายกัน
CeraVe ใช้ความสับสนนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยโฆษณาแบบหรูหราล้อเลียนสไตล์ยุค 90 และเว็บไซต์ไมโครไซต์'I am CeraVe'การแคมเปญที่สนุกสนานนี้เป็นการโปรโมทโฆษณาครั้งแรกใน Super Bowl โดยผสมผสานความน่าเชื่อถือจากแพทย์ผิวหนังเข้ากับเสน่ห์ของวัฒนธรรมป๊อป สร้างกระแสในแบบธรรมชาติและ ทำให้การดูแลผิวดูมีอารมณ์ขันและเข้าถึงได้สำหรับแบรนด์ที่ปกติแล้วดูเป็นทางการ
3. ลิควิด เดธ x อี. แอล. เอฟ. | คอลลาบอเรชั่น คอร์ปส์ เพ้นท์
ผ่านทางe.l.f. Cosmetics
Liquid Death (บริษัทน้ำดื่มบรรจุกระป๋อง) ได้ร่วมมือกับ e. l. f. Cosmetics เพื่อสร้างไลน์เครื่องสำอางแต่งหน้าศพสุดอลังการ ผสมผสานภาพลักษณ์แบบกอธิกเมทัลเข้ากับผลิตภัณฑ์ความงาม
การจับคู่ที่ไม่ธรรมดาของเฮฟวีเมทัลและสกินแคร์สร้างการรับรู้ทางสังคมมากกว่า 250 ล้านครั้งและวิดีโอแสดงปฏิกิริยาจำนวนมาก ทำให้ทั้งสองแบรนด์กลายเป็นไวรัล มันโดดเด่นเพราะมันทำลายกรอบของหมวดหมู่ เสริมความกล้าหาญของแบรนด์โดยไม่ต้องใช้เงินโฆษณาแบบดั้งเดิม
🔍 คุณรู้หรือไม่?หลักการของการพิสูจน์ทางสังคม เช่น การแสดงรีวิวหรือสถิติความนิยม สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
4. เกมเบอร์เกอร์ไทม์ ชิลลี่ส์ บิ๊ก แสมชเชอร์
ผ่านทางX
Chili's นำความทรงจำอันแสนอบอุ่นกลับมาสู่โต๊ะอาหารด้วยแคมเปญ 'Big Smasher BurgerTime' ที่นำเกมตู้สุดคลาสสิกยุค 1980 อย่าง BurgerTime มาปรับโฉมใหม่ในแบบฉบับสนุกสนาน ในเวอร์ชันนี้ ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็น Joe Chili Head เพื่อต่อสู้กับมาสคอตอาหารฟาสต์ฟู้ดจอมกวน ขณะเดียวกันต้องสร้างเบอร์เกอร์ยักษ์ Big Smasher ให้สำเร็จใน 6 ด่านสุดมันส์ที่เต็มไปด้วยแอ็กชัน
แต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องสนุกและเกม แคมเปญนี้ได้เน้นย้ำข้อเสนออาหารราคา $10.99 '3 For Me' ของ Chili's อย่างชาญฉลาดว่าเป็นคำตอบที่ประหยัดสำหรับราคาอาหารจานด่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยการเล่นเกมมากกว่า 8,000 ชั่วโมงในเพียง 20 วัน มันได้ทำตามรายการตรวจสอบของแคมเปญการตลาดทั้งหมดและทำให้อาหารจานด่วนรู้สึกเหมือนเป็นประสบการณ์ในอาร์เคดเต็มรูปแบบ
📮 ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1–2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าจะสามารถเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิและความลึก
แม้เวลาที่ประหยัดได้เพียงเล็กน้อยก็สะสมเป็นเวลาได้มาก: เพียงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้กับความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการพัฒนาตนเองได้ 💯
ด้วย ClickUp AI Agents และClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้, สร้างการอัปเดตโครงการ, และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือการผสานระบบ—ClickUp นำทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเข้าด้วยกันใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวพร้อมฟีเจอร์มากขึ้น การทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด
5. Grab Philippines | แคมเปญ No Sweat Summer
ผ่านแกร็บ
ท่ามกลางความร้อนแรงในฟิลิปปินส์ Grab ได้เปิดตัวแคมเปญ 'No Sweat Summer' โดยมีตัวละครที่กำลังเหงื่อออกได้รับการช่วยเหลือจากการเดินทางและบริการส่งของที่มีเครื่องปรับอากาศของ GrabCar
ข้อความที่สนุกสนานนี้ได้รับการตอบรับอย่างดี ส่งผลให้จำนวนธุรกรรม GrabCar Saver ในพื้นที่หลักเพิ่มขึ้นเกือบ 30% สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความเกี่ยวข้อง อารมณ์ขัน และข้อมูลเชิงลึกในท้องถิ่นสามารถจุดประกายทั้งรางวัลและการเติบโตที่แท้จริงได้อย่างไร
🔍 คุณรู้หรือไม่? ปรากฏการณ์การตามฝูงชนเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุดในวงการโฆษณา ผู้คนมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นเมื่อเห็นผู้อื่นทำสิ่งเดียวกัน
6. ช่อง 4 | กำลังพิจารณาอะไรอยู่?
ผ่านทางช่อง 4 บน YouTube
แคมเปญ 'พิจารณาอะไร?' ของช่อง 4 สำหรับการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ปารีส 2024 ได้เปลี่ยนมุมมองของผู้ชมที่มีต่อนักกีฬาพาราลิมปิก พวกเขาโฆษณาว่านักกีฬาเหล่านี้เป็นผู้แข่งขันระดับสูงที่ต้องเผชิญกับความท้าทายเช่นเดียวกับนักกีฬาทุกคน
มันวิจารณ์การชมเชยที่ดูถูกอย่างเช่น 'เธอเร็ว…เมื่อพิจารณาแล้ว' นักกีฬาอย่าง Aaron Phipps, Dame Sarah Storey และ Emmanuel Oyinbo-Coker ช่วยรื้อถอนการรับรู้ที่กีดกันทางร่างกายเช่นนี้ผ่านการแสดงของพวกเขา ด้วยการเปิดตัวหลายแพลตฟอร์ม แคมเปญนี้ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางและมียอดผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
7. LEGO | เรื่องราวสุดยิ่งใหญ่ที่เขียนโดยเด็กๆ
ผ่านทางBricksFanz
เลโก้เชิญชวนเด็กๆ เขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองเลโก้ เรื่องราวที่ดีที่สุดถูกนำมาสร้างเป็นวิดีโอแอนิเมชันอย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงจินตนาการของเด็กๆ ในฐานะเครื่องมือในการเล่าเรื่องแบรนด์
ผู้ปกครองส่งเสริมให้ลูก ๆ ของตนให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ และแคมเปญนี้ได้เพิ่มความมีส่วนร่วมโดยเปลี่ยนเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นให้กลายเป็นการตลาดที่สมบูรณ์แบบ
คำแนะนำที่เป็นมิตร: คุณสามารถใช้ClickUp Brainเหมือนเครื่องมือสร้างข้อความโฆษณา AIส่วนตัวของคุณเพื่อสร้างหัวข้อโฆษณา, คำขวัญ, หรือคำอธิบายสินค้าได้หลายแบบในทันที เพียงแค่ป้อนเป้าหมายของแคมเปญของคุณเป็นคำสั่งเช่น 'เขียนหัวข้อโฆษณาที่ดึงดูดสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม' และดูไอเดียไหลเข้ามา
8. Old Spice | กลิ่นที่ผู้ชายของคุณควรมี
ผ่านทางLinkedIn
แคมเปญ 'The Man Your Man Could Smell Like' ของ Old Spice ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของ Old Spice จากสินค้าในร้านขายยาที่ล้าสมัยให้กลายเป็นแบรนด์ที่กล้าหาญ มีอารมณ์ขัน และเข้าใจสังคม โดยมี Isaiah Mustafa รับบทเป็น 'Old Spice Man' ผู้พูดจาคล่องแคล่วและสวมผ้าขนหนู โฆษณาเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงซึ่งมักเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผู้ชายอย่างชาญฉลาด
บทพูดเดี่ยวที่รวดเร็ว อารมณ์ขันที่เหนือจริง และการเปลี่ยนฉากแบบไม่ตัดต่อที่แปลกใหม่ ได้ทำลายกรอบของโฆษณาผู้ชายแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่โดดเด่นจริงๆ คือการตอบคำถามจากแฟนๆ แบบเรียลไทม์ผ่านวิดีโอ YouTube ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล ซึ่งช่วยฟื้นฟูภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยประโยคที่น่าจดจำ: ดูผู้ชายของคุณ แล้วกลับมาดูฉัน
9. Uber Eats | รับเกือบทุกอย่างที่คุณต้องการ
Uber Eats ใช้ความตลกขบขันและความโปร่งใสในแคมเปญ 'Get Almost, Almost Anything' โดยแสดงให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาส่งมอบ 'ทุกอย่าง' จริงๆ ในวิดีโอ YouTube ของพวกเขา นักแสดงหญิง Nicola Coughlan เรียกคู่รักจากศตวรรษที่ 1800 โดยไม่ได้ตั้งใจ ในขณะที่นักแสดงชาย Tom Felton สั่ง 'เวทมนตร์' ซึ่งเน้นให้เห็นว่าทำไม 'เกือบ' จึงเพียงพอ โฆษณาเหล่านี้วางตำแหน่งอย่างชาญฉลาดเพื่อแสดงถึงขอบเขตที่ขยายตัวของ Uber Eats (สินค้าอุปโภคบริโภค, สินค้าปลีก, แอลกอฮอล์ และอื่นๆ) พร้อมกับการล้อเลียนความวุ่นวายของการส่งของทุกอย่าง
🔍 คุณรู้หรือไม่? ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณามักถูกประเมินโดยใช้เกณฑ์หลักห้าประการ ได้แก่ สัญลักษณ์ ความเรียบง่าย ความถูกต้อง ความเป็นเอกลักษณ์ และศิลปะ ซึ่งช่วยในการตัดสินว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นมีประสิทธิภาพและแปลกใหม่อย่างไร
10. บริติชแอร์เวย์ส | ป้ายโฆษณาบนหน้าต่าง
ผ่านทางLBB
สายการบินบริติชแอร์เวย์สได้จัดแคมเปญโฆษณานอกบ้านชื่อว่า 'Windows' โดยนำเสนอภาพถ่ายระยะใกล้ของผู้โดยสารที่กำลังมองออกไปนอกหน้าต่างเครื่องบิน ไม่มีโลโก้ สโลแกน หรือข้อความเชิญชวนให้ดำเนินการใด ๆ ปรากฏให้เห็นเลย โฆษณาเหล่านี้พลิกมุมมองของการเดินทางแบบเดิม ๆ โดยเน้นไปที่อารมณ์ความรู้สึกของผู้โดยสารภายในเครื่องบิน แทนที่จะเป็นทิวทัศน์ภายนอก และเนื่องจากบริติชแอร์เวย์สถือเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นในวงการ ผู้คนจึงสามารถจดจำแบรนด์ได้ทันที
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ถึง384%ตามการวิจัยของ Forrester Research องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
11. Telstra | ดีกว่าบนเครือข่ายที่ดีกว่า
ผ่านทางTelstra บน YouTube
แคมเปญ 'Better on a Better Network' ของ Telstra แสดงให้เห็นเครือข่ายมือถือที่ขยายมากที่สุดของออสเตรเลียผ่านชุดภาพยนตร์สต็อปโมชั่นสุดแปลกจำนวน 26 เรื่อง แต่ละวิดีโอจะเน้นไปที่ภูมิภาคที่แตกต่างกันและผู้อยู่อาศัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งแต่ปีศาจแทสมาเนียที่เล่นบทบาทสมมติ (larping) ไปจนถึงนกกระตั้วโกธิควัยรุ่นและดอกไม้แหว่งที่ดูเป็นชายชาตรี แคมเปญนี้โอบรับมุมที่มีเอกลักษณ์และเต็มไปด้วยสีสันของประเทศ แต่ละสปอตความยาว 15 วินาทีจะถ่ายทอดเรื่องราวขนาดพอดีคำที่เน้นย้ำถึงการครอบคลุมของ Telstra โดยเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับสายใยที่เชื่อมโยงชาวออสเตรเลียเข้าด้วยกัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โฆษณาที่กระตุ้นอารมณ์จะกระตุ้นสมองในหลายส่วนมากขึ้น ส่งผลให้การบันทึกความทรงจำแข็งแกร่งขึ้นและการจดจำโฆษณามากขึ้น
12. โฟล์คสวาเกน | คิดเล็ก (1959)
ผ่านทางโฟล์คสวาเกน
แคมเปญ 'Think Small' ในปี 1959 ได้แนะนำรถยนต์ VW Beetle ให้กับตลาดอเมริกาที่หลงใหลในรถยนต์ขนาดใหญ่และหรูหรา อย่างไรก็ตาม แทนที่จะปกปิดขนาดของ Beetle โฆษณาได้นำเสนอรถยนต์ขนาดเล็กที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่ว่างสีขาว ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความประหยัดน้ำมัน ราคาที่เอื้อมถึงได้ และความน่าเชื่อถือของมัน
หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์ Helmut Krone และ Julian Koenig ได้ใช้จุดอ่อนที่มองเห็นได้ของรถยนต์ (ขนาดและรูปร่าง) และเปลี่ยนให้เป็นจุดขาย พวกเขาใช้ข้อความที่ตรงไปตรงมา เช่น 'เลมอน' หรือ 'มันอาจดูไม่สวย แต่มันพาคุณไปถึงที่หมายได้'
🔍 คุณรู้หรือไม่?ธุรกิจสร้างกำไรเฉลี่ย$8สำหรับทุก ๆ $1 ที่ใช้จ่ายไปกับโฆษณา Google Ads. นี่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการโฆษณาทางดิจิทัล.
13. ภาพวาดความงามที่แท้จริงของโดฟ
ผ่านทางดอว์
แคมเปญ 'Real Beauty Sketches' ของ Dove ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก เปิดตัวในปี 2013 ในรูปแบบของภาพยนตร์สั้น แคมเปญนี้นำเสนอศิลปินวาดภาพสเก็ตช์ทางนิติเวชที่วาดภาพผู้หญิงโดยอ้างอิงจากคำอธิบายของตนเองก่อน และจากนั้นจึงวาดตามคำบรรยายจากคนแปลกหน้า ผลลัพธ์เผยให้เห็นว่าผู้หญิงมักจะตัดสินตัวเองอย่างรุนแรงกว่าที่คนอื่นตัดสิน
ความแตกต่างนี้ได้สร้างภาพที่ทรงพลังของข้อความหลักของ แคมเปญ: ความงามมักถูกกำหนดโดยการรับรู้ของตนเอง ไม่ใช่ความเป็นจริง วิดีโอนี้ได้รับรางวัล Cannes Lions Grand Prix ส่งผลให้ยอดขายของ Dove เพิ่มขึ้น 6%
🧠 เกร็ดความรู้:ในโลกยุคโบราณและยุคกลาง การโฆษณาเกิดขึ้นในรูปแบบของการบอกต่อปากต่อปาก ก้าวแรกสู่การโฆษณาสมัยใหม่เกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาการพิมพ์ในศตวรรษที่ 15 และ 16
14. ไฮเนเก้น | โทรศัพท์น่าเบื่อ / โหมดน่าเบื่อ
ผ่านทางCreativepool
แคมเปญของไฮเนเก้นส่งเสริมให้ผู้คนตัดการเชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟนและกลับมาเชื่อมต่อกับชีวิตจริง โดยเฉพาะในงานดนตรีสด ในการจัดกิจกรรมที่โดดเด่น แบรนด์ได้ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดอย่างชาญฉลาดเพื่อส่งข้อความที่ซ่อนอยู่ซึ่งมองเห็นได้เฉพาะผ่านกล้องโทรศัพท์เท่านั้น
เมื่อผู้ชมคอนเสิร์ตยกโทรศัพท์ขึ้นเพื่อบันทึกภาพ ข้อความที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ปรากฏบนหน้าจอของพวกเขา เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Boring Phone ที่กว้างขวาง ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนโทรศัพท์ สติกเกอร์กล้อง และการล่าสมบัติออฟไลน์ เพื่อส่งเสริมการล้างพิษดิจิทัล
🧠 เกร็ดความรู้: หนึ่งในโปสเตอร์โฆษณาที่มีชื่อเสียงที่สุดจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแสดงให้เห็นจอมพลลอร์ดคิตเชนเนอร์กำลังขอให้ผู้คนเข้าร่วมกองทัพอังกฤษข้อความระบุว่า 'ชาวบริติช: ลอร์ดคิตเชนเนอร์ต้องการคุณ' และมาจากแคมเปญโฆษณาในนิตยสาร ความดึงดูดทางภาพนี้ถูกนำไปใช้โดยศิลปินคนอื่นในสหรัฐอเมริกา โดยเปลี่ยนภาพของคิตเชนเนอร์เป็นลุงแซม!
15. สตาร์เบิร์สต์ | แตกต่างทุกครั้ง
ผ่านทางMuse by Clios
หลังจากเงียบหายไปนานถึง 12 ปี Starburst กลับมาอีกครั้งด้วยแคมเปญ 'Different Every Time' ซึ่งเป็นแคมเปญที่เต็มไปด้วยสีสันและเทคโนโลยีที่เฉลิมฉลองความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของลูกอม ด้วยรสชาติที่หลากหลายกว่า 479 ล้านแบบในแพ็ค 12 ชิ้น แบรนด์ได้ใช้ความหลากหลายนี้เป็นจุดแข็งในการสร้างความสำเร็จ
แคมเปญนี้ใช้ AI สร้างสรรค์เพื่อสร้างโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตั้งแต่เลนส์ AR ของ Snapchat ไปจนถึงเพลย์ลิสต์ 'chews-your-own-adventure' ของ Spotify แฟนๆ ได้รับเชิญให้สัมผัสประสบการณ์ Starburst ผ่านการเดินทางที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
16. โคคา-โคล่า | แชร์โค้ก
ผ่านทางโคคา-โคล่า
แคมเปญ 'Share a Coke' ของโคคา-โคล่า เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ ทุกอย่างเริ่มต้นจากแนวคิดที่กล้าหาญ: เปลี่ยนโลโก้โคคา-โคล่าแบบดั้งเดิมให้เป็นชื่อจริงของผู้คน จากออสเตรเลียไปจนถึงทั่วโลก ขวดและกระป๋องต่างประดับด้วยชื่อและชื่อเล่น ผู้คนชื่นชอบความตื่นเต้นในการพบเห็นชื่อของตัวเองบนชั้นวาง หรือหยิบขวดให้ใครสักคนที่พวกเขาห่วงใย
บริษัทได้ใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาดังกล่าวผ่านประสบการณ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ รหัส QR บนบรรจุภัณฑ์และเครื่องมือดิจิทัลช่วยให้ผู้คนสามารถปรับแต่งขวดของตนเอง สร้างวิดีโอและมีม รวมถึงแบ่งปันความทรงจำในธีมโค้กออนไลน์ได้อีกด้วย
ประเภทแคมเปญทั่วไป (และสถานที่ที่ควรใช้)
ประเภทของแคมเปญมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับเป้าหมาย, ผู้ชม, และแพลตฟอร์ม. แต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนใคร ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
นี่คือประเภทของแคมเปญการตลาดที่พบได้บ่อยที่สุดและสถานที่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 👇
- แคมเปญสร้างการรับรู้แบรนด์: มีเป้าหมายเพื่อแนะนำหรือเสริมสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ เหมาะสำหรับแพลตฟอร์มที่มีการเข้าถึงกว้าง เช่น โทรทัศน์, YouTube และป้ายโฆษณา
📌 ตัวอย่าง: แคมเปญShot on iPhone ของ Appleแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกล้องในขณะที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างแนบเนียนผ่านเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
- แคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์: แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ผ่านสื่อที่บูรณาการเพื่อสร้างความตื่นเต้นอย่างรวดเร็ว
📌 ตัวอย่าง: การเปิดตัวรองเท้าผูกเชือกอัตโนมัติของ Nikeใช้การโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดีย การร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสความสนใจ
- แคมเปญการตลาดเชิงประสิทธิภาพ: กระตุ้นให้เกิดการกระทำเฉพาะ เช่น การคลิก การลงทะเบียน หรือการซื้อสินค้า โดยเน้นการเติบโตบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น Google Ads, Meta หรืออีเมล
📌 ตัวอย่าง: แคมเปญ Chili's Big Smasher BurgerTime ได้โปรโมทชุดอาหารราคาพิเศษเพียง 10.99 ดอลลาร์ ด้วยยอดการเล่นมากกว่า 8,000 ชั่วโมงภายในเวลาเพียง 20 วัน แคมเปญนี้เปลี่ยนความสนุกให้กลายเป็นยอดลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ส่งเสริมการซื้อจริงในโลกออฟไลน์ พร้อมคงความสนุกสนานไว้ตลอดกิจกรรม
- แคมเปญสร้างความตระหนักทางสังคม: สร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม มักดำเนินการผ่านประชาสัมพันธ์, สื่อสังคมออนไลน์, และความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
📌 ตัวอย่าง:ALS Ice Bucket Challengeซึ่งกลายเป็นกระแสไวรัลทั่วโลกเพื่อสร้างความตระหนักและระดมทุนสำหรับโรค ALS ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการมีส่วนร่วมของคนดัง
- แคมเปญเชิงประสบการณ์: มอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำและโต้ตอบได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริง มักได้รับการขยายผลผ่านการแชร์ทางโซเชียลมีเดีย
📌 ตัวอย่าง: แคมเปญ Pride in the Park ของ Lululemon ซึ่งพวกเขาได้สร้างงานศิลปะแบบอินเทอร์แอคทีฟในสวนสาธารณะ Hudson River Park และจัดกิจกรรมโยคะสำหรับชุมชน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้คนแบ่งปันประสบการณ์ผ่าน Instagram โดยใช้แฮชแท็ก #ProudAndPresent
วิธีวางแผนและติดตามแคมเปญโฆษณาที่ประสบความสำเร็จ
แคมเปญโฆษณาที่ดีที่สุดดูเหมือนไม่มีอะไรซับซ้อน—ข้อความที่ฉลาดเฉียบ ภาพที่สวยงามลงตัว และจังหวะเวลาที่สมบูรณ์แบบ แต่เบื้องหลังโฆษณาที่น่าจดจำทุกชิ้น คือทีมงานที่ต้องจัดการกับบรีฟ การแก้ไข การอนุมัติ ตารางสื่อ และการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
ดังนั้นคุณไม่ได้แค่สูญเสียประสิทธิภาพเท่านั้น—คุณกำลังเสี่ยงต่อการล่าช้าในการเปิดตัวและการสื่อสารที่ผิดพลาดซึ่งอาจทำลายแนวคิดที่แข็งแกร่งที่สุดได้
ClickUpเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก เป็นพื้นที่ทำงานกลางสำหรับวางแผน มอบหมายงาน เขียน ตรวจทาน และติดตามรายละเอียดทุกขั้นตอนของกลยุทธ์แคมเปญโฆษณาของคุณ ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด ClickUpยังช่วยขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายโดยการนำการดำเนินการแคมเปญตั้งแต่ต้นจนจบมาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว ทีมงานของคุณจะเห็นบริบท 100% ในทุกขั้นตอน—ตั้งแต่บรีฟเริ่มต้นจนถึงการรายงานและติดตามผลขั้นสุดท้าย ทีมสร้างสรรค์สามารถทำงานร่วมกันบนสินทรัพย์ต่างๆ ในขณะที่ผู้จัดการบัญชีติดตามการอนุมัติและทีมสื่อวางแผนการจัดวางโฆษณา
มาดูขั้นตอนในการวางแผนแคมเปญการตลาดกันเถอะ
ขั้นตอนที่ 1: ระดมความคิดแคมเปญด้วย AI
ทุกแคมเปญโฆษณาที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นจากประกายไฟ: ความคิด, ข้อความ, หรือแนวคิดทางภาพ. นั่นคือจุดที่เครื่องมือจัดการแคมเปญเหล่านี้เข้ามาช่วย.
ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนโครงสร้างพื้นฐานของแผนการตลาดของคุณ:
- สร้างไวท์บอร์ดใหม่จากแถบด้านข้าง → คลิก + ไวท์บอร์ดใหม่
- ใช้ โน้ตติด, ลูกศร, และรูปร่าง เพื่อกำหนดเป้าหมายของแคมเปญ, จุดปวดของผู้ชม, รูปแบบเฉพาะแพลตฟอร์ม (เช่น Instagram Reels กับ YouTube Shorts), และจุดดึงดูดของโฆษณา
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และให้ทั้งทีมของคุณเข้าร่วม แสดงความคิดเห็น หรือย้ายองค์ประกอบต่างๆ ได้ตามต้องการ
🚀 เคล็ดลับสุดเจ๋ง: ภายในกระดานไวท์บอร์ด คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างไอเดียธีมแคมเปญได้ง่าย ๆ เพียงใส่คำกระตุ้น (เช่น ให้ไอเดีย 5 มุมมองสำหรับแคมเปญดูแลผิวหน้าร้อน) หรือแม้แต่ให้แนะนำแนวคิดภาพหรือภาพหลักเพื่อเป็นแนวทางให้ทีมออกแบบของคุณ
เขียนและทำงานร่วมกันโดยใช้เอกสารที่หลากหลาย
เมื่อทิศทางของแคมเปญของคุณชัดเจนแล้ว ให้เปลี่ยนไปใช้ClickUp Docs+ ClickUp Brain เพื่อเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นเนื้อหาและแผนการที่เป็นรูปธรรม:
- ร่างบรีฟสร้างสรรค์, เขียนสคริปต์โฆษณา, เขียนโครงเรื่องสตอรี่บอร์ดวิดีโอของคุณ, หรือระบุผลงานหลักที่ต้องส่งมอบ
- สมาชิกทีมแท็กเพื่อรับข้อมูลหรือมอบหมายส่วนต่างๆ เช่น คำกระตุ้นการตัดสินใจหรือข้อความของแบรนด์
- เพิ่มความคิดเห็นเพื่อข้อเสนอแนะหรือชี้แจง เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
หากคุณมีรายการที่ต้องดำเนินการในเอกสารของคุณ เพียงแค่ไฮไลต์ส่วนนั้นแล้วมอบหมายให้กับนักเขียนหรือนักออกแบบของคุณโดยใช้ClickUp Assign Comments
สมมติว่าทีมของคุณเพิ่งสรุปการประชุมวางแผนกลยุทธ์บนไวท์บอร์ดสำหรับแคมเปญตามฤดูกาลครั้งต่อไป เปิดเอกสารและเริ่มสร้างบรีฟครีเอทีฟภายในเอกสารนั้นได้เลย ผู้นำแบรนด์เพิ่มโทนเสียงและจุดยืนของแบรนด์ นักเขียนคัดท่อนหัวเรื่องและสคริปต์ และนักออกแบบระบุงานที่ต้องส่งมอบหลัก
คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain ภายในเอกสารเพื่อ:
- สร้างหัวข้อข่าวหลากหลายรูปแบบ, หัวเรื่องอีเมล, หรือคำบรรยายบนโซเชียลมีเดียที่เหมาะกับน้ำเสียงของคุณ
- สรุปข้อมูลแคมเปญที่ยาวให้อยู่ในรูปแบบของจุด bullet points สำหรับการตรวจสอบของผู้บริหาร
- ปรับปรุงการสื่อสารโดยการขอให้ ClickUp Brain ทำให้ข้อความของคุณมีความโน้มน้าวใจมากขึ้น กระชับขึ้น หรือสอดคล้องกับบุคลิกภาพเฉพาะเจาะจง
- ใช้โมเดล LLM หลายตัว รวมถึง ChatGPT, Gemini, Claude และอื่น ๆ ภายใน Brain เพื่อใช้ในการวิจัย แก้ไข และอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 2: วางแผนไทม์ไลน์แคมเปญของคุณ
แคมเปญที่ไม่มีกรอบเวลาเป็นเพียงรายการความปรารถนาเท่านั้น ใช้ClickUp Gantt Viewเพื่อวางแผนการพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็นภาพ ซึ่งช่วยป้องกันการติดขัดและทำให้กำหนดเวลาของคุณเป็นไปได้จริง
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสรุปไทม์ไลน์โปรโมชั่น 'กลับไปเรียน' คุณสามารถใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อจัดตารางงาน กำหนดการพึ่งพา และมองเห็นเส้นทางที่สำคัญของคุณได้
หากคุณชอบใช้รายการ คุณสามารถใช้มุมมองรายการของ ClickUpเพื่อจัดการงานแคมเปญพร้อมลำดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดส่งที่ชัดเจน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปฏิทินเนื้อหา รูปแบบโฆษณา หรืองานเฉพาะช่องทาง
ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเชิงกลยุทธ์ของคุณ
นี่คือวิธีการใช้ AI ในการโฆษณาเมื่อวางแผนไทม์ไลน์:
- รายการสิ่งที่ต้องส่งมอบสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือแคมเปญตามฤดูกาล (เช่น เราควรสร้างอะไรสำหรับแคมเปญ Black Friday?)
- ร่างตัวอย่างไทม์ไลน์เพื่อเริ่มต้นวางแผนโครงการล่วงหน้า
- แยกแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่เข้าใจง่าย
เชลซี เบนเน็ตต์ ผู้จัดการฝ่ายสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ลูลู เพรส แบ่งปันประสบการณ์ของเธอ:
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน ทุกอย่าง มันช่วยทีมสร้างสรรค์ของเราได้มาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp ทุกวันจริง ๆ สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยทีมสร้างสรรค์ของเราได้มาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพและดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 3: ใช้ซ้ำเวิร์กโฟลว์ของแคมเปญด้วยเทมเพลต
กำลังรันแคมเปญที่คล้ายกันสำหรับอีเมล, โซเชียล, หรือสื่อโฆษณาอยู่หรือไม่? ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp ที่มาพร้อมกับสถานะที่กำหนดเองถึง 7 แบบ รวมถึง บล็อก, ยกเลิก, เสร็จสิ้น, ทำเสร็จ, และ กำลังดำเนินการ เพื่อช่วยให้ทีมสามารถติดตามสถานะของงานแคมเปญแต่ละอย่างได้อย่างถูกต้อง
เทมเพลตแผนการตลาดนี้ยังรวมถึง11 ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น เนื้อหาสุดท้าย, ร่าง, อ้างอิง, อนุมัติ, และ ทีมที่ได้รับมอบหมาย ฟิลด์เหล่านี้ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแต่ละงานและมองเห็นความคืบหน้าของแคมเปญได้อย่างชัดเจนในทุกขั้นตอนของการตรวจสอบ
⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบโฆษณา ClickUpเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการระดมความคิดและกลยุทธ์ จัดลำดับความสำคัญของงาน และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพแม่แบบโฆษณานี้ช่วยเร่งกระบวนการวางแผนและรับประกันว่าคุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทันเวลา
ขั้นตอนที่ 5: อัตโนมัติการทำงานของคุณ
หากคุณเหนื่อยกับการตามหาผู้คนเพื่ออัปเดตข้อมูล ให้ตั้งค่าClickUp Automations+AI Agentsเพื่อจัดการการแจ้งเตือน, มอบหมายงานอัตโนมัติเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง, และแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อต้องการการอนุมัติจากพวกเขา
นี่คือวิธีการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp:
- คลิกปุ่ม ⚙️ อัตโนมัติ (มุมขวาบน)
- เลือกหรือตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ: เมื่อสถานะเป็น ต้องการตรวจสอบ มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ เมื่องานล่าช้าเกินกำหนด ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้รับมอบหมาย เมื่องานถูกทำเครื่องหมายว่า เสร็จสิ้น ย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป
- เมื่อสถานะเป็น ต้องการตรวจสอบ มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
- เมื่องานล่าช้าเกินกำหนด ให้ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบ
- เมื่องานถูกทำเครื่องหมายว่า เสร็จสมบูรณ์ ให้ย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป
- เมื่อสถานะเป็น ต้องการตรวจสอบ มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
- เมื่องานล่าช้าเกินกำหนด ให้ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบ
- เมื่องานถูกทำเครื่องหมายว่า เสร็จสมบูรณ์ ให้ย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป
นอกเหนือจากการทำงานอัตโนมัติตามกฎแบบดั้งเดิมแล้วClickUp AI Agentsยังนำเสนอชั้นการทำงานที่ปรับตัวได้และชาญฉลาดยิ่งขึ้นให้กับกระบวนการทำงานของคุณ
แทนที่จะรอคอยการกระตุ้นที่ง่าย ๆ ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agents) จะตีความบริบทของงาน, ทำความเข้าใจเจตนา, และดำเนินการอย่างริเริ่มตามสิ่งที่พวกเขาค้นพบ—ไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนข้อมูลการบรรยายที่ขาดหาย, สร้างรายการตรวจสอบ, แก้ไขคำอธิบายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานภายในของคุณ, หรือประสานงานกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนโดยอัตโนมัติ
พวกเขาสามารถติดตามรูปแบบ, ทำนายความล่าช้า, จัดสรรงานใหม่, ปรับเส้นเวลา, และสื่อสารด้วยภาษาธรรมชาติพร้อมสรุปหรืออัปเดตที่สื่อถึงความเป็นมนุษย์ได้ กล่าวโดยย่อ ในขณะที่ระบบอัตโนมัติจัดการสิ่งที่คาดการณ์ได้ ตัวแทน AI จะจัดการสิ่งที่คลุมเครือ—ยกระดับพื้นที่ทำงานของคุณจากการตอบสนองต่อเหตุการณ์ไปสู่การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดอย่างแท้จริง
ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบผลลัพธ์ของแคมเปญด้วยแดชบอร์ด
การมองเห็นประสิทธิภาพของแคมเปญช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและตอบสนองต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดได้รวดเร็วขึ้น
สร้างแดชบอร์ด ClickUpสำหรับแคมเปญโฆษณาของคุณที่แสดง KPI หลัก รวมถึงจำนวนการแสดงผล การแปลงสถานะของสื่อโฆษณางบประมาณการตลาด และอื่นๆ เพิ่มการ์ดเช่นแถบความคืบหน้าสำหรับการสร้างสินทรัพย์ การติดตามเป้าหมายสำหรับผลงานของทีม และแผนภูมิสำหรับประสิทธิภาพเฉพาะแพลตฟอร์ม
สร้างแดชบอร์ดแคมเปญแบบกำหนดเอง:
- จากแถบด้านข้าง → คลิก แดชบอร์ด → + แดชบอร์ดใหม่
- เพิ่มการ์ดเหล่านี้: แผนภูมิการเสร็จสิ้นงาน: ติดตามความคืบหน้าของสินทรัพย์ ตัวติดตามเป้าหมาย: ตรวจสอบหมุดหมายทางความคิดสร้างสรรค์ แผนภูมิวงกลมหรือแท่ง: เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโฆษณาและKPI การตลาด
- แผนภูมิการเสร็จสิ้นงาน: ติดตามความคืบหน้าของสินทรัพย์
- ตัวติดตามเป้าหมาย: ตรวจสอบความสำเร็จทางความคิดสร้างสรรค์
- แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิแท่ง: เปรียบเทียบประสิทธิภาพโฆษณาและKPI การตลาด
- เชื่อมต่อ รายการหรือโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์
- แผนภูมิการเสร็จสิ้นงาน: ติดตามความคืบหน้าของสินทรัพย์
- ตัวติดตามเป้าหมาย: ตรวจสอบความสำเร็จทางความคิดสร้างสรรค์
- แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิแท่ง: เปรียบเทียบประสิทธิภาพโฆษณาและKPI การตลาด
🚀 เคล็ดลับด่วน: การรันแคมเปญหมายถึงการจัดการกับสินทรัพย์, ข้อเสนอแนะ, การวิจัย, และไอเดียสร้างสรรค์พร้อมกัน.ClickUp Brain MAXทำให้ทุกอย่างอยู่ในโฟกัส.
นี่คือวิธี:
- ค้นหาข้อมูลสรุปแคมเปญ ผลงานสร้างสรรค์ แผนสื่อ และข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้ทันทีจาก ClickUp, Google Drive, Dropbox และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในโฟลเดอร์อีกต่อไปเมื่อลูกค้าต้องการ "เวอร์ชัน 3" ของข้อความโฆษณา
- ใช้ฟีเจอร์ Talk to Textเพื่ออัปเดตสถานะแคมเปญ มอบหมายงานสร้างสรรค์ หรือระดมไอเดียสโลแกนผ่านเสียง—โดยไม่ต้องใช้มือขณะที่คุณกำลังตรวจสอบแบบจำลองหรือเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับลูกค้า
- แทนที่เครื่องมือ AI หลายสิบตัวที่แยกจากกัน เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบทแคมเปญของคุณอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่คำแนะนำทางการตลาดทั่วไป
ลองใช้ ClickUp Brain MAX—AI ที่รู้แนวทางแบรนด์ของคุณ แคมเปญที่ผ่านมา และกระบวนการทำงานของทีมของคุณ ทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อนมากมายไปได้เลยวันนี้
บทเรียนจากตัวอย่างแคมเปญการตลาดที่ดีที่สุด
ต้องการให้แคมเปญโฆษณาครั้งต่อไปของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่? นี่คือสิ่งที่กลยุทธ์การโปรโมทที่ยอดเยี่ยมสอนเรา:
- เปิดรับความประหลาดใจ: การร่วมมือที่ไม่คาดคิด (เช่น เมคอัพสไตล์คอร์ปส์เพนต์ + ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว) ดึงดูดความสนใจได้อย่างรวดเร็ว
- เล่าเรื่องราว: ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล่นเลโก้หรือผู้ชายในโฆษณาผ้าเช็ดตัวของ Old Spice เรื่องราวจะติดใจเสมอ
- ทำให้มีปฏิสัมพันธ์: จากเกมไปจนถึงการตอบกลับแบบสด ให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วม
- เข้าถึงวัฒนธรรม: ใช้ประโยชน์จากกระแส ความคิดถึง หรืออารมณ์ขันท้องถิ่น เพื่อสร้างความเชื่อมโยงได้ทันที
- ทำให้เป็นมนุษย์: อารมณ์ขัน, ความรู้สึก, และนิสัยแปลก ๆ ในชีวิตจริงชนะข้อมูลจำเพาะของสินค้าได้ทุกวัน
- พลิกบทบาท: กลับข้อความปกติหรือเน้นมุมมองใหม่เพื่อสร้างความโดดเด่น
- อย่าขายเกินจริง: บางครั้ง ความละเอียดอ่อน (เช่น ป้ายโฆษณาหน้าต่างของ BA) ก็สื่อความหมายได้ทั้งหมด
- ให้ผู้ใช้เป็นผู้นำ: เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น = การมีส่วนร่วมที่แท้จริงและความภักดีต่อแบรนด์
นำความคิดที่กล้าหาญมาสู่ชีวิตด้วย ClickUp
เบื้องหลังทุกแคมเปญที่น่าจดจำ คือการวางแผน การประสานงาน และความวุ่นวายสร้างสรรค์อย่างมากมาย
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับทุกอย่างในที่เดียว: ร่างแนวคิดใน Docs, แผนงานด้วยแผนภูมิ Gantt, จัดระเบียบสินทรัพย์ และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
และด้วย ClickUp Brain ความคิดของทีมคุณจะยิ่งชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น
อย่ารอไอเดียที่ดีที่สุด ปล่อยความคิดสร้างสรรค์ออกมาและลงมือทำด้วย ClickUp
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅