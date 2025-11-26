บล็อก ClickUp
Business

15+ ตัวอย่างแคมเปญโฆษณาที่ประสบความสำเร็จ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
26 พฤศจิกายน 2568

บางครั้ง คุณอาจทำแคมเปญที่ 'สมบูรณ์แบบ' หรืออย่างน้อยคุณก็คิดว่าเป็นเช่นนั้น มันมีอารมณ์ขัน มีประโยคที่ติดหู และมีข้อมูลการขายในปริมาณที่เหมาะสม มันได้รับการคลิกไม่กี่ครั้ง แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า และในฐานะนักการตลาด เราทราบดีว่าการมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนท้ายของวัน

เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ และมันน่าหงุดหงิดมาก การออกแบบที่ดีและข้อความที่ชาญฉลาดไม่เพียงพอ หากแนวคิดหลักไม่เชื่อมโยงกัน

เพื่อจุดประกายสิ่งที่ติดตรึงใจ คุณต้องมีตัวอย่างที่ได้รับความสนใจ นั่นคือเหตุผลที่ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแยกย่อยตัวอย่างแคมเปญโฆษณา 15+ ตัวอย่าง และหลังจากที่คุณได้รับแรงบันดาลใจแล้ว เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีเริ่มต้นแคมเปญที่โดดเด่นของคุณด้วย ClickUp ดังนั้นมาเริ่มกันเลย! 💁

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แคมเปญโฆษณาประสบความสำเร็จ?

จากการวิจัยในอุตสาหกรรมและแคมเปญที่ประสบความสำเร็จ นี่คือส่วนผสมสำคัญที่ขับเคลื่อนการโฆษณาที่โดดเด่นอย่างสม่ำเสมอ:

  • เป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนคริสตัล: กำหนดเป้าหมายการตลาดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนคลิกที่เพิ่มขึ้น การลงทะเบียน หรือการซื้อสินค้า และวัดความคืบหน้าด้วย KPI ที่ชัดเจน
  • ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย: รู้จักแรงจูงใจ จุดเจ็บปวด และพฤติกรรมของผู้ซื้อ เพื่อปรับการสื่อสารให้ตรงใจอย่างแท้จริง
  • ข้อความที่สร้างสรรค์และน่าจดจำ: กล้าแสดงออก มีความเป็นเอกลักษณ์ และดึงดูดอารมณ์ เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูงและสร้างผลกระทบสูงสุด
  • ภาพและรูปแบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์: ปรับภาพให้เข้ากับแพลตฟอร์มของคุณ (เช่น Reel, OOH, story) เพื่อให้เนื้อหาของคุณโดดเด่นและไม่อาจมองข้ามได้
  • การเรียกร้องให้ดำเนินการและข้อเสนอที่ชัดเจน: ใช้ข้อความเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจนและสร้างความเร่งด่วน เช่น 'จำกัดเวลา' เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ
  • การวัดผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์, ทำการทดสอบ A/B, และปรับปรุงอย่างรวดเร็วภายในซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดของคุณ

🧠 เกร็ดความรู้: คำว่า'โฆษณา'มีมาตั้งแต่ปี 1426 และมีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส (advertissement) และภาษาอิตาลี (avvertimento) ซึ่งเดิมทีหมายถึงการเตือนหรือประกาศแจ้ง ก่อนที่จะกลายมาเป็นป้ายโฆษณาและป๊อปอัปที่สะดุดตาในปัจจุบัน

15+ ตัวอย่างแคมเปญโฆษณาที่โดดเด่น

มาดูกัน 15+ แคมเปญโฆษณาที่โดดเด่นเพื่อช่วยคุณคิดกลยุทธ์สำหรับการจัดการแคมเปญการตลาดของคุณ

1. ClickUp | แคมเปญกลับมาทำงาน

เมื่อแบรนด์ B2B เลือกที่จะเล่นอย่างปลอดภัย ทุกอย่างก็เริ่มดูคล้ายกันไปหมด: คำฮิตติดปาก รูปแบบบล็อก และภาพสต็อกสำนักงานที่ดูแข็งทื่อ ClickUp ตัดสินใจพลิกโฉมด้วยแคมเปญ 'Return to Work' ที่ทำให้ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น

เปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2021 แคมเปญมัลติวิดีโอชุดนี้ไม่ได้นำเสนอคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ แต่เล่าเรื่องราวในที่ทำงานที่ทั้งตลกและเข้าถึงได้: การเผชิญหน้าที่อึดอัด คำศัพท์เทคนิคที่ถูกใช้มากเกินไป และความสับสนหลังยุคโควิด แคมเปญนี้ได้รับยอดชมหลายล้านครั้ง จุดประกายการสนทนา และกระตุ้นให้ผู้ทำการตลาดต้องคิดใหม่เกี่ยวกับรูปแบบของเนื้อหา B2B

2. แคมเปญ 'เขาใช้ CeraVe หรือเปล่า?' ของ Michael Cera และ CeraVe

CeraVe: ตัวอย่างแคมเปญโฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีไหวพริบ

ผ่านทางพริกเหลือง

คุณนึกภาพไมเคิล เซรา เดินเตร่ไปทั่วนิวยอร์กซิตี้ พลางถือครีมบำรุงผิว CeraVe ได้ไหม? ใช่แล้ว มันเป็นความบังเอิญที่แปลกประหลาดที่แบรนด์หนึ่งกับคนดังคนหนึ่งมีชื่อคล้ายกัน

CeraVe ใช้ความสับสนนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยโฆษณาแบบหรูหราล้อเลียนสไตล์ยุค 90 และเว็บไซต์ไมโครไซต์'I am CeraVe'การแคมเปญที่สนุกสนานนี้เป็นการโปรโมทโฆษณาครั้งแรกใน Super Bowl โดยผสมผสานความน่าเชื่อถือจากแพทย์ผิวหนังเข้ากับเสน่ห์ของวัฒนธรรมป๊อป สร้างกระแสในแบบธรรมชาติและ ทำให้การดูแลผิวดูมีอารมณ์ขันและเข้าถึงได้สำหรับแบรนด์ที่ปกติแล้วดูเป็นทางการ

3. ลิควิด เดธ x อี. แอล. เอฟ. | คอลลาบอเรชั่น คอร์ปส์ เพ้นท์

Liquid Death x e.l.f.: สร้างการรับรู้แบรนด์ด้วยตัวอย่างแคมเปญโฆษณา

ผ่านทางe.l.f. Cosmetics

Liquid Death (บริษัทน้ำดื่มบรรจุกระป๋อง) ได้ร่วมมือกับ e. l. f. Cosmetics เพื่อสร้างไลน์เครื่องสำอางแต่งหน้าศพสุดอลังการ ผสมผสานภาพลักษณ์แบบกอธิกเมทัลเข้ากับผลิตภัณฑ์ความงาม

การจับคู่ที่ไม่ธรรมดาของเฮฟวีเมทัลและสกินแคร์สร้างการรับรู้ทางสังคมมากกว่า 250 ล้านครั้งและวิดีโอแสดงปฏิกิริยาจำนวนมาก ทำให้ทั้งสองแบรนด์กลายเป็นไวรัล มันโดดเด่นเพราะมันทำลายกรอบของหมวดหมู่ เสริมความกล้าหาญของแบรนด์โดยไม่ต้องใช้เงินโฆษณาแบบดั้งเดิม

🔍 คุณรู้หรือไม่?หลักการของการพิสูจน์ทางสังคม เช่น การแสดงรีวิวหรือสถิติความนิยม สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

4. เกมเบอร์เกอร์ไทม์ ชิลลี่ส์ บิ๊ก แสมชเชอร์

Chili's: เพิ่มยอดขายและรับประกันความสำเร็จของแคมเปญของคุณด้วยตัวอย่างแคมเปญโฆษณา

ผ่านทางX

Chili's นำความทรงจำอันแสนอบอุ่นกลับมาสู่โต๊ะอาหารด้วยแคมเปญ 'Big Smasher BurgerTime' ที่นำเกมตู้สุดคลาสสิกยุค 1980 อย่าง BurgerTime มาปรับโฉมใหม่ในแบบฉบับสนุกสนาน ในเวอร์ชันนี้ ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็น Joe Chili Head เพื่อต่อสู้กับมาสคอตอาหารฟาสต์ฟู้ดจอมกวน ขณะเดียวกันต้องสร้างเบอร์เกอร์ยักษ์ Big Smasher ให้สำเร็จใน 6 ด่านสุดมันส์ที่เต็มไปด้วยแอ็กชัน

แต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องสนุกและเกม แคมเปญนี้ได้เน้นย้ำข้อเสนออาหารราคา $10.99 '3 For Me' ของ Chili's อย่างชาญฉลาดว่าเป็นคำตอบที่ประหยัดสำหรับราคาอาหารจานด่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยการเล่นเกมมากกว่า 8,000 ชั่วโมงในเพียง 20 วัน มันได้ทำตามรายการตรวจสอบของแคมเปญการตลาดทั้งหมดและทำให้อาหารจานด่วนรู้สึกเหมือนเป็นประสบการณ์ในอาร์เคดเต็มรูปแบบ

📮 ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1–2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าจะสามารถเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิและความลึก

แม้เวลาที่ประหยัดได้เพียงเล็กน้อยก็สะสมเป็นเวลาได้มาก: เพียงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้กับความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการพัฒนาตนเองได้ 💯

ด้วย ClickUp AI Agents และClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้, สร้างการอัปเดตโครงการ, และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือการผสานระบบ—ClickUp นำทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว

ใช้หรือสร้างตัวแทน ClickUp AI Autopilot ที่กำหนดเอง
ใช้หรือสร้างตัวแทน ClickUp AI Autopilot ที่กำหนดเอง

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเข้าด้วยกันใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวพร้อมฟีเจอร์มากขึ้น การทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด

5. Grab Philippines | แคมเปญ No Sweat Summer

Grab ในฟิลิปปินส์: ตัวอย่างแคมเปญโฆษณา

ผ่านแกร็บ

ท่ามกลางความร้อนแรงในฟิลิปปินส์ Grab ได้เปิดตัวแคมเปญ 'No Sweat Summer' โดยมีตัวละครที่กำลังเหงื่อออกได้รับการช่วยเหลือจากการเดินทางและบริการส่งของที่มีเครื่องปรับอากาศของ GrabCar

ข้อความที่สนุกสนานนี้ได้รับการตอบรับอย่างดี ส่งผลให้จำนวนธุรกรรม GrabCar Saver ในพื้นที่หลักเพิ่มขึ้นเกือบ 30% สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความเกี่ยวข้อง อารมณ์ขัน และข้อมูลเชิงลึกในท้องถิ่นสามารถจุดประกายทั้งรางวัลและการเติบโตที่แท้จริงได้อย่างไร

🔍 คุณรู้หรือไม่? ปรากฏการณ์การตามฝูงชนเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุดในวงการโฆษณา ผู้คนมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นเมื่อเห็นผู้อื่นทำสิ่งเดียวกัน

6. ช่อง 4 | กำลังพิจารณาอะไรอยู่?

ช่อง 4: แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของแบรนด์ผ่านตัวอย่างแคมเปญโฆษณา

ผ่านทางช่อง 4 บน YouTube

แคมเปญ 'พิจารณาอะไร?' ของช่อง 4 สำหรับการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ปารีส 2024 ได้เปลี่ยนมุมมองของผู้ชมที่มีต่อนักกีฬาพาราลิมปิก พวกเขาโฆษณาว่านักกีฬาเหล่านี้เป็นผู้แข่งขันระดับสูงที่ต้องเผชิญกับความท้าทายเช่นเดียวกับนักกีฬาทุกคน

มันวิจารณ์การชมเชยที่ดูถูกอย่างเช่น 'เธอเร็ว…เมื่อพิจารณาแล้ว' นักกีฬาอย่าง Aaron Phipps, Dame Sarah Storey และ Emmanuel Oyinbo-Coker ช่วยรื้อถอนการรับรู้ที่กีดกันทางร่างกายเช่นนี้ผ่านการแสดงของพวกเขา ด้วยการเปิดตัวหลายแพลตฟอร์ม แคมเปญนี้ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางและมียอดผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

7. LEGO | เรื่องราวสุดยิ่งใหญ่ที่เขียนโดยเด็กๆ

LEGO: เพิ่มการจดจำแบรนด์ด้วยสโลแกนที่ติดหู

ผ่านทางBricksFanz

เลโก้เชิญชวนเด็กๆ เขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองเลโก้ เรื่องราวที่ดีที่สุดถูกนำมาสร้างเป็นวิดีโอแอนิเมชันอย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงจินตนาการของเด็กๆ ในฐานะเครื่องมือในการเล่าเรื่องแบรนด์

ผู้ปกครองส่งเสริมให้ลูก ๆ ของตนให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ และแคมเปญนี้ได้เพิ่มความมีส่วนร่วมโดยเปลี่ยนเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นให้กลายเป็นการตลาดที่สมบูรณ์แบบ

คำแนะนำที่เป็นมิตร: คุณสามารถใช้ClickUp Brainเหมือนเครื่องมือสร้างข้อความโฆษณา AIส่วนตัวของคุณเพื่อสร้างหัวข้อโฆษณา, คำขวัญ, หรือคำอธิบายสินค้าได้หลายแบบในทันที เพียงแค่ป้อนเป้าหมายของแคมเปญของคุณเป็นคำสั่งเช่น 'เขียนหัวข้อโฆษณาที่ดึงดูดสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม' และดูไอเดียไหลเข้ามา

ClickUp Brain
เริ่มต้นไอเดียโฆษณาใหญ่ของคุณด้วยคำแนะนำข้อความที่ชาญฉลาดและปรับแต่งตามความต้องการโดยใช้ ClickUp Brain

8. Old Spice | กลิ่นที่ผู้ชายของคุณควรมี

Old Spice: ปรากฏการณ์วัฒนธรรมป๊อปในตัวอย่างแคมเปญโฆษณา

ผ่านทางLinkedIn

แคมเปญ 'The Man Your Man Could Smell Like' ของ Old Spice ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของ Old Spice จากสินค้าในร้านขายยาที่ล้าสมัยให้กลายเป็นแบรนด์ที่กล้าหาญ มีอารมณ์ขัน และเข้าใจสังคม โดยมี Isaiah Mustafa รับบทเป็น 'Old Spice Man' ผู้พูดจาคล่องแคล่วและสวมผ้าขนหนู โฆษณาเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงซึ่งมักเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผู้ชายอย่างชาญฉลาด

บทพูดเดี่ยวที่รวดเร็ว อารมณ์ขันที่เหนือจริง และการเปลี่ยนฉากแบบไม่ตัดต่อที่แปลกใหม่ ได้ทำลายกรอบของโฆษณาผู้ชายแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่โดดเด่นจริงๆ คือการตอบคำถามจากแฟนๆ แบบเรียลไทม์ผ่านวิดีโอ YouTube ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล ซึ่งช่วยฟื้นฟูภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยประโยคที่น่าจดจำ: ดูผู้ชายของคุณ แล้วกลับมาดูฉัน

9. Uber Eats | รับเกือบทุกอย่างที่คุณต้องการ

Uber Eats: ตัวอย่างแคมเปญโฆษณา; บริษัทเปิดตัวด้วยสโลแกนที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน

ผ่านUber Eats บน YouTube

Uber Eats ใช้ความตลกขบขันและความโปร่งใสในแคมเปญ 'Get Almost, Almost Anything' โดยแสดงให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาส่งมอบ 'ทุกอย่าง' จริงๆ ในวิดีโอ YouTube ของพวกเขา นักแสดงหญิง Nicola Coughlan เรียกคู่รักจากศตวรรษที่ 1800 โดยไม่ได้ตั้งใจ ในขณะที่นักแสดงชาย Tom Felton สั่ง 'เวทมนตร์' ซึ่งเน้นให้เห็นว่าทำไม 'เกือบ' จึงเพียงพอ โฆษณาเหล่านี้วางตำแหน่งอย่างชาญฉลาดเพื่อแสดงถึงขอบเขตที่ขยายตัวของ Uber Eats (สินค้าอุปโภคบริโภค, สินค้าปลีก, แอลกอฮอล์ และอื่นๆ) พร้อมกับการล้อเลียนความวุ่นวายของการส่งของทุกอย่าง

🔍 คุณรู้หรือไม่? ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณามักถูกประเมินโดยใช้เกณฑ์หลักห้าประการ ได้แก่ สัญลักษณ์ ความเรียบง่าย ความถูกต้อง ความเป็นเอกลักษณ์ และศิลปะ ซึ่งช่วยในการตัดสินว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นมีประสิทธิภาพและแปลกใหม่อย่างไร

10. บริติชแอร์เวย์ส | ป้ายโฆษณาบนหน้าต่าง

สายการบินบริติชแอร์เวย์ส: ปรับปรุงชื่อเสียงของแบรนด์ในขณะที่เน้นย้ำคุณค่าที่นำเสนอ

ผ่านทางLBB

สายการบินบริติชแอร์เวย์สได้จัดแคมเปญโฆษณานอกบ้านชื่อว่า 'Windows' โดยนำเสนอภาพถ่ายระยะใกล้ของผู้โดยสารที่กำลังมองออกไปนอกหน้าต่างเครื่องบิน ไม่มีโลโก้ สโลแกน หรือข้อความเชิญชวนให้ดำเนินการใด ๆ ปรากฏให้เห็นเลย โฆษณาเหล่านี้พลิกมุมมองของการเดินทางแบบเดิม ๆ โดยเน้นไปที่อารมณ์ความรู้สึกของผู้โดยสารภายในเครื่องบิน แทนที่จะเป็นทิวทัศน์ภายนอก และเนื่องจากบริติชแอร์เวย์สถือเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นในวงการ ผู้คนจึงสามารถจดจำแบรนด์ได้ทันที

👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ถึง384%ตามการวิจัยของ Forrester Research องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp

11. Telstra | ดีกว่าบนเครือข่ายที่ดีกว่า

เทลสตรา: สร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ผ่านตัวอย่างแคมเปญโฆษณา

ผ่านทางTelstra บน YouTube

แคมเปญ 'Better on a Better Network' ของ Telstra แสดงให้เห็นเครือข่ายมือถือที่ขยายมากที่สุดของออสเตรเลียผ่านชุดภาพยนตร์สต็อปโมชั่นสุดแปลกจำนวน 26 เรื่อง แต่ละวิดีโอจะเน้นไปที่ภูมิภาคที่แตกต่างกันและผู้อยู่อาศัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งแต่ปีศาจแทสมาเนียที่เล่นบทบาทสมมติ (larping) ไปจนถึงนกกระตั้วโกธิควัยรุ่นและดอกไม้แหว่งที่ดูเป็นชายชาตรี แคมเปญนี้โอบรับมุมที่มีเอกลักษณ์และเต็มไปด้วยสีสันของประเทศ แต่ละสปอตความยาว 15 วินาทีจะถ่ายทอดเรื่องราวขนาดพอดีคำที่เน้นย้ำถึงการครอบคลุมของ Telstra โดยเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับสายใยที่เชื่อมโยงชาวออสเตรเลียเข้าด้วยกัน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โฆษณาที่กระตุ้นอารมณ์จะกระตุ้นสมองในหลายส่วนมากขึ้น ส่งผลให้การบันทึกความทรงจำแข็งแกร่งขึ้นและการจดจำโฆษณามากขึ้น

12. โฟล์คสวาเกน | คิดเล็ก (1959)

โฟล์คสวาเกน: การตลาดเชิงประสบการณ์สำหรับสถานะที่เป็นอยู่ พร้อมตัวอย่างแคมเปญโฆษณา

ผ่านทางโฟล์คสวาเกน

แคมเปญ 'Think Small' ในปี 1959 ได้แนะนำรถยนต์ VW Beetle ให้กับตลาดอเมริกาที่หลงใหลในรถยนต์ขนาดใหญ่และหรูหรา อย่างไรก็ตาม แทนที่จะปกปิดขนาดของ Beetle โฆษณาได้นำเสนอรถยนต์ขนาดเล็กที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่ว่างสีขาว ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความประหยัดน้ำมัน ราคาที่เอื้อมถึงได้ และความน่าเชื่อถือของมัน

หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์ Helmut Krone และ Julian Koenig ได้ใช้จุดอ่อนที่มองเห็นได้ของรถยนต์ (ขนาดและรูปร่าง) และเปลี่ยนให้เป็นจุดขาย พวกเขาใช้ข้อความที่ตรงไปตรงมา เช่น 'เลมอน' หรือ 'มันอาจดูไม่สวย แต่มันพาคุณไปถึงที่หมายได้'

🔍 คุณรู้หรือไม่?ธุรกิจสร้างกำไรเฉลี่ย$8สำหรับทุก ๆ $1 ที่ใช้จ่ายไปกับโฆษณา Google Ads. นี่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการโฆษณาทางดิจิทัล.

13. ภาพวาดความงามที่แท้จริงของโดฟ

Dove: ดำเนินการวิจัยตลาดเพื่อปรับโฆษณาให้สอดคล้อง

ผ่านทางดอว์

แคมเปญ 'Real Beauty Sketches' ของ Dove ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก เปิดตัวในปี 2013 ในรูปแบบของภาพยนตร์สั้น แคมเปญนี้นำเสนอศิลปินวาดภาพสเก็ตช์ทางนิติเวชที่วาดภาพผู้หญิงโดยอ้างอิงจากคำอธิบายของตนเองก่อน และจากนั้นจึงวาดตามคำบรรยายจากคนแปลกหน้า ผลลัพธ์เผยให้เห็นว่าผู้หญิงมักจะตัดสินตัวเองอย่างรุนแรงกว่าที่คนอื่นตัดสิน

ความแตกต่างนี้ได้สร้างภาพที่ทรงพลังของข้อความหลักของ แคมเปญ: ความงามมักถูกกำหนดโดยการรับรู้ของตนเอง ไม่ใช่ความเป็นจริง วิดีโอนี้ได้รับรางวัล Cannes Lions Grand Prix ส่งผลให้ยอดขายของ Dove เพิ่มขึ้น 6%

🧠 เกร็ดความรู้:ในโลกยุคโบราณและยุคกลาง การโฆษณาเกิดขึ้นในรูปแบบของการบอกต่อปากต่อปาก ก้าวแรกสู่การโฆษณาสมัยใหม่เกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาการพิมพ์ในศตวรรษที่ 15 และ 16

14. ไฮเนเก้น | โทรศัพท์น่าเบื่อ / โหมดน่าเบื่อ

ไฮเนเก้น: ตัวอย่างแคมเปญโฆษณาที่มีโทรศัพท์/โหมดที่น่าเบื่อ

ผ่านทางCreativepool

แคมเปญของไฮเนเก้นส่งเสริมให้ผู้คนตัดการเชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟนและกลับมาเชื่อมต่อกับชีวิตจริง โดยเฉพาะในงานดนตรีสด ในการจัดกิจกรรมที่โดดเด่น แบรนด์ได้ใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดอย่างชาญฉลาดเพื่อส่งข้อความที่ซ่อนอยู่ซึ่งมองเห็นได้เฉพาะผ่านกล้องโทรศัพท์เท่านั้น

เมื่อผู้ชมคอนเสิร์ตยกโทรศัพท์ขึ้นเพื่อบันทึกภาพ ข้อความที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ปรากฏบนหน้าจอของพวกเขา เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Boring Phone ที่กว้างขวาง ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนโทรศัพท์ สติกเกอร์กล้อง และการล่าสมบัติออฟไลน์ เพื่อส่งเสริมการล้างพิษดิจิทัล

🧠 เกร็ดความรู้: หนึ่งในโปสเตอร์โฆษณาที่มีชื่อเสียงที่สุดจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแสดงให้เห็นจอมพลลอร์ดคิตเชนเนอร์กำลังขอให้ผู้คนเข้าร่วมกองทัพอังกฤษข้อความระบุว่า 'ชาวบริติช: ลอร์ดคิตเชนเนอร์ต้องการคุณ' และมาจากแคมเปญโฆษณาในนิตยสาร ความดึงดูดทางภาพนี้ถูกนำไปใช้โดยศิลปินคนอื่นในสหรัฐอเมริกา โดยเปลี่ยนภาพของคิตเชนเนอร์เป็นลุงแซม!

15. สตาร์เบิร์สต์ | แตกต่างทุกครั้ง

สตาร์เบิร์สต์: สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำด้วยผลกระทบของแคมเปญ

ผ่านทางMuse by Clios

หลังจากเงียบหายไปนานถึง 12 ปี Starburst กลับมาอีกครั้งด้วยแคมเปญ 'Different Every Time' ซึ่งเป็นแคมเปญที่เต็มไปด้วยสีสันและเทคโนโลยีที่เฉลิมฉลองความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของลูกอม ด้วยรสชาติที่หลากหลายกว่า 479 ล้านแบบในแพ็ค 12 ชิ้น แบรนด์ได้ใช้ความหลากหลายนี้เป็นจุดแข็งในการสร้างความสำเร็จ

แคมเปญนี้ใช้ AI สร้างสรรค์เพื่อสร้างโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตั้งแต่เลนส์ AR ของ Snapchat ไปจนถึงเพลย์ลิสต์ 'chews-your-own-adventure' ของ Spotify แฟนๆ ได้รับเชิญให้สัมผัสประสบการณ์ Starburst ผ่านการเดินทางที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

16. โคคา-โคล่า | แชร์โค้ก

แคมเปญโค๊ก: แคมเปญโฆษณาที่ประสบความสำเร็จ

ผ่านทางโคคา-โคล่า

แคมเปญ 'Share a Coke' ของโคคา-โคล่า เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ ทุกอย่างเริ่มต้นจากแนวคิดที่กล้าหาญ: เปลี่ยนโลโก้โคคา-โคล่าแบบดั้งเดิมให้เป็นชื่อจริงของผู้คน จากออสเตรเลียไปจนถึงทั่วโลก ขวดและกระป๋องต่างประดับด้วยชื่อและชื่อเล่น ผู้คนชื่นชอบความตื่นเต้นในการพบเห็นชื่อของตัวเองบนชั้นวาง หรือหยิบขวดให้ใครสักคนที่พวกเขาห่วงใย

บริษัทได้ใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาดังกล่าวผ่านประสบการณ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ รหัส QR บนบรรจุภัณฑ์และเครื่องมือดิจิทัลช่วยให้ผู้คนสามารถปรับแต่งขวดของตนเอง สร้างวิดีโอและมีม รวมถึงแบ่งปันความทรงจำในธีมโค้กออนไลน์ได้อีกด้วย

ประเภทแคมเปญทั่วไป (และสถานที่ที่ควรใช้)

ประเภทของแคมเปญมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับเป้าหมาย, ผู้ชม, และแพลตฟอร์ม. แต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนใคร ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

นี่คือประเภทของแคมเปญการตลาดที่พบได้บ่อยที่สุดและสถานที่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 👇

  • แคมเปญสร้างการรับรู้แบรนด์: มีเป้าหมายเพื่อแนะนำหรือเสริมสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ เหมาะสำหรับแพลตฟอร์มที่มีการเข้าถึงกว้าง เช่น โทรทัศน์, YouTube และป้ายโฆษณา

📌 ตัวอย่าง: แคมเปญShot on iPhone ของ Appleแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกล้องในขณะที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างแนบเนียนผ่านเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

  • แคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์: แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ผ่านสื่อที่บูรณาการเพื่อสร้างความตื่นเต้นอย่างรวดเร็ว

📌 ตัวอย่าง: การเปิดตัวรองเท้าผูกเชือกอัตโนมัติของ Nikeใช้การโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดีย การร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสความสนใจ

  • แคมเปญการตลาดเชิงประสิทธิภาพ: กระตุ้นให้เกิดการกระทำเฉพาะ เช่น การคลิก การลงทะเบียน หรือการซื้อสินค้า โดยเน้นการเติบโตบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น Google Ads, Meta หรืออีเมล

📌 ตัวอย่าง: แคมเปญ Chili's Big Smasher BurgerTime ได้โปรโมทชุดอาหารราคาพิเศษเพียง 10.99 ดอลลาร์ ด้วยยอดการเล่นมากกว่า 8,000 ชั่วโมงภายในเวลาเพียง 20 วัน แคมเปญนี้เปลี่ยนความสนุกให้กลายเป็นยอดลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ส่งเสริมการซื้อจริงในโลกออฟไลน์ พร้อมคงความสนุกสนานไว้ตลอดกิจกรรม

  • แคมเปญสร้างความตระหนักทางสังคม: สร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม มักดำเนินการผ่านประชาสัมพันธ์, สื่อสังคมออนไลน์, และความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

📌 ตัวอย่าง:ALS Ice Bucket Challengeซึ่งกลายเป็นกระแสไวรัลทั่วโลกเพื่อสร้างความตระหนักและระดมทุนสำหรับโรค ALS ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการมีส่วนร่วมของคนดัง

  • แคมเปญเชิงประสบการณ์: มอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำและโต้ตอบได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริง มักได้รับการขยายผลผ่านการแชร์ทางโซเชียลมีเดีย

📌 ตัวอย่าง: แคมเปญ Pride in the Park ของ Lululemon ซึ่งพวกเขาได้สร้างงานศิลปะแบบอินเทอร์แอคทีฟในสวนสาธารณะ Hudson River Park และจัดกิจกรรมโยคะสำหรับชุมชน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้คนแบ่งปันประสบการณ์ผ่าน Instagram โดยใช้แฮชแท็ก #ProudAndPresent

วิธีวางแผนและติดตามแคมเปญโฆษณาที่ประสบความสำเร็จ

แคมเปญโฆษณาที่ดีที่สุดดูเหมือนไม่มีอะไรซับซ้อน—ข้อความที่ฉลาดเฉียบ ภาพที่สวยงามลงตัว และจังหวะเวลาที่สมบูรณ์แบบ แต่เบื้องหลังโฆษณาที่น่าจดจำทุกชิ้น คือทีมงานที่ต้องจัดการกับบรีฟ การแก้ไข การอนุมัติ ตารางสื่อ และการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย

ดังนั้นคุณไม่ได้แค่สูญเสียประสิทธิภาพเท่านั้น—คุณกำลังเสี่ยงต่อการล่าช้าในการเปิดตัวและการสื่อสารที่ผิดพลาดซึ่งอาจทำลายแนวคิดที่แข็งแกร่งที่สุดได้

ClickUpเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก เป็นพื้นที่ทำงานกลางสำหรับวางแผน มอบหมายงาน เขียน ตรวจทาน และติดตามรายละเอียดทุกขั้นตอนของกลยุทธ์แคมเปญโฆษณาของคุณ ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด ClickUpยังช่วยขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายโดยการนำการดำเนินการแคมเปญตั้งแต่ต้นจนจบมาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว ทีมงานของคุณจะเห็นบริบท 100% ในทุกขั้นตอน—ตั้งแต่บรีฟเริ่มต้นจนถึงการรายงานและติดตามผลขั้นสุดท้าย ทีมสร้างสรรค์สามารถทำงานร่วมกันบนสินทรัพย์ต่างๆ ในขณะที่ผู้จัดการบัญชีติดตามการอนุมัติและทีมสื่อวางแผนการจัดวางโฆษณา

มาดูขั้นตอนในการวางแผนแคมเปญการตลาดกันเถอะ

ขั้นตอนที่ 1: ระดมความคิดแคมเปญด้วย AI

ทุกแคมเปญโฆษณาที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นจากประกายไฟ: ความคิด, ข้อความ, หรือแนวคิดทางภาพ. นั่นคือจุดที่เครื่องมือจัดการแคมเปญเหล่านี้เข้ามาช่วย.

ClickUp Whiteboards: สร้างแคมเปญโฆษณาได้อย่างง่ายดาย
เพิ่มองค์ประกอบต่าง ๆ ใน ClickUp Whiteboards เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมความคิด

ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนโครงสร้างพื้นฐานของแผนการตลาดของคุณ:

  • สร้างไวท์บอร์ดใหม่จากแถบด้านข้าง → คลิก + ไวท์บอร์ดใหม่
  • ใช้ โน้ตติด, ลูกศร, และรูปร่าง เพื่อกำหนดเป้าหมายของแคมเปญ, จุดปวดของผู้ชม, รูปแบบเฉพาะแพลตฟอร์ม (เช่น Instagram Reels กับ YouTube Shorts), และจุดดึงดูดของโฆษณา
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และให้ทั้งทีมของคุณเข้าร่วม แสดงความคิดเห็น หรือย้ายองค์ประกอบต่างๆ ได้ตามต้องการ

🚀 เคล็ดลับสุดเจ๋ง: ภายในกระดานไวท์บอร์ด คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างไอเดียธีมแคมเปญได้ง่าย ๆ เพียงใส่คำกระตุ้น (เช่น ให้ไอเดีย 5 มุมมองสำหรับแคมเปญดูแลผิวหน้าร้อน) หรือแม้แต่ให้แนะนำแนวคิดภาพหรือภาพหลักเพื่อเป็นแนวทางให้ทีมออกแบบของคุณ

ClickUp Brain ในไวท์บอร์ด: สร้างองค์ประกอบแบบโต้ตอบเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วม
สร้างภาพภายในไวท์บอร์ดโดยใช้ ClickUp Brain

เขียนและทำงานร่วมกันโดยใช้เอกสารที่หลากหลาย

เมื่อทิศทางของแคมเปญของคุณชัดเจนแล้ว ให้เปลี่ยนไปใช้ClickUp Docs+ ClickUp Brain เพื่อเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นเนื้อหาและแผนการที่เป็นรูปธรรม:

  • ร่างบรีฟสร้างสรรค์, เขียนสคริปต์โฆษณา, เขียนโครงเรื่องสตอรี่บอร์ดวิดีโอของคุณ, หรือระบุผลงานหลักที่ต้องส่งมอบ
  • สมาชิกทีมแท็กเพื่อรับข้อมูลหรือมอบหมายส่วนต่างๆ เช่น คำกระตุ้นการตัดสินใจหรือข้อความของแบรนด์
  • เพิ่มความคิดเห็นเพื่อข้อเสนอแนะหรือชี้แจง เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว

หากคุณมีรายการที่ต้องดำเนินการในเอกสารของคุณ เพียงแค่ไฮไลต์ส่วนนั้นแล้วมอบหมายให้กับนักเขียนหรือนักออกแบบของคุณโดยใช้ClickUp Assign Comments

สมมติว่าทีมของคุณเพิ่งสรุปการประชุมวางแผนกลยุทธ์บนไวท์บอร์ดสำหรับแคมเปญตามฤดูกาลครั้งต่อไป เปิดเอกสารและเริ่มสร้างบรีฟครีเอทีฟภายในเอกสารนั้นได้เลย ผู้นำแบรนด์เพิ่มโทนเสียงและจุดยืนของแบรนด์ นักเขียนคัดท่อนหัวเรื่องและสคริปต์ และนักออกแบบระบุงานที่ต้องส่งมอบหลัก

ClickUp Docs โดยใช้ ClickUp Brain สำหรับแคมเปญ
ใช้ ClickUp Brain ร่วมกับ ClickUp Docs เพื่อขัดเกลาและพัฒนาไอเดียและเนื้อหาของคุณให้สมบูรณ์แบบ

คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain ภายในเอกสารเพื่อ:

  • สร้างหัวข้อข่าวหลากหลายรูปแบบ, หัวเรื่องอีเมล, หรือคำบรรยายบนโซเชียลมีเดียที่เหมาะกับน้ำเสียงของคุณ
  • สรุปข้อมูลแคมเปญที่ยาวให้อยู่ในรูปแบบของจุด bullet points สำหรับการตรวจสอบของผู้บริหาร
  • ปรับปรุงการสื่อสารโดยการขอให้ ClickUp Brain ทำให้ข้อความของคุณมีความโน้มน้าวใจมากขึ้น กระชับขึ้น หรือสอดคล้องกับบุคลิกภาพเฉพาะเจาะจง
  • ใช้โมเดล LLM หลายตัว รวมถึง ChatGPT, Gemini, Claude และอื่น ๆ ภายใน Brain เพื่อใช้ในการวิจัย แก้ไข และอื่น ๆ
ClickUp Brain LLMs
เข้าถึง LLM ชั้นนำในที่เดียวด้วย ClickUp Brain แพลตฟอร์ม AI ของ ClickUp

ขั้นตอนที่ 2: วางแผนไทม์ไลน์แคมเปญของคุณ

แคมเปญที่ไม่มีกรอบเวลาเป็นเพียงรายการความปรารถนาเท่านั้น ใช้ClickUp Gantt Viewเพื่อวางแผนการพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็นภาพ ซึ่งช่วยป้องกันการติดขัดและทำให้กำหนดเวลาของคุณเป็นไปได้จริง

มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
ดูงาน, ไทม์ไลน์, และความเกี่ยวข้องระหว่างโครงการต่าง ๆ ได้ด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสรุปไทม์ไลน์โปรโมชั่น 'กลับไปเรียน' คุณสามารถใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อจัดตารางงาน กำหนดการพึ่งพา และมองเห็นเส้นทางที่สำคัญของคุณได้

หากคุณชอบใช้รายการ คุณสามารถใช้มุมมองรายการของ ClickUpเพื่อจัดการงานแคมเปญพร้อมลำดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดส่งที่ชัดเจน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปฏิทินเนื้อหา รูปแบบโฆษณา หรืองานเฉพาะช่องทาง

ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเชิงกลยุทธ์ของคุณ

ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างแคมเปญโฆษณาของคุณทั้งหมด

นี่คือวิธีการใช้ AI ในการโฆษณาเมื่อวางแผนไทม์ไลน์:

  • รายการสิ่งที่ต้องส่งมอบสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือแคมเปญตามฤดูกาล (เช่น เราควรสร้างอะไรสำหรับแคมเปญ Black Friday?)
  • ร่างตัวอย่างไทม์ไลน์เพื่อเริ่มต้นวางแผนโครงการล่วงหน้า
  • แยกแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่เข้าใจง่าย
ClickUp Brain: รับการอัปเดตความคืบหน้าของแคมเปญโฆษณา
ใช้ ClickUp Brain เพื่อติดตามความคืบหน้าและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม

เชลซี เบนเน็ตต์ ผู้จัดการฝ่ายสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ลูลู เพรส แบ่งปันประสบการณ์ของเธอ:

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน ทุกอย่าง มันช่วยทีมสร้างสรรค์ของเราได้มาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp ทุกวันจริง ๆ สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยทีมสร้างสรรค์ของเราได้มาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพและดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ซ้ำเวิร์กโฟลว์ของแคมเปญด้วยเทมเพลต

รวมการวางแผนแคมเปญทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รวมการวางแผนแคมเปญทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp

กำลังรันแคมเปญที่คล้ายกันสำหรับอีเมล, โซเชียล, หรือสื่อโฆษณาอยู่หรือไม่? ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp ที่มาพร้อมกับสถานะที่กำหนดเองถึง 7 แบบ รวมถึง บล็อก, ยกเลิก, เสร็จสิ้น, ทำเสร็จ, และ กำลังดำเนินการ เพื่อช่วยให้ทีมสามารถติดตามสถานะของงานแคมเปญแต่ละอย่างได้อย่างถูกต้อง

เทมเพลตแผนการตลาดนี้ยังรวมถึง11 ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น เนื้อหาสุดท้าย, ร่าง, อ้างอิง, อนุมัติ, และ ทีมที่ได้รับมอบหมาย ฟิลด์เหล่านี้ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแต่ละงานและมองเห็นความคืบหน้าของแคมเปญได้อย่างชัดเจนในทุกขั้นตอนของการตรวจสอบ

⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบโฆษณา ClickUpเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการระดมความคิดและกลยุทธ์ จัดลำดับความสำคัญของงาน และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพแม่แบบโฆษณานี้ช่วยเร่งกระบวนการวางแผนและรับประกันว่าคุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทันเวลา

ขั้นตอนที่ 5: อัตโนมัติการทำงานของคุณ

หากคุณเหนื่อยกับการตามหาผู้คนเพื่ออัปเดตข้อมูล ให้ตั้งค่าClickUp Automations+AI Agentsเพื่อจัดการการแจ้งเตือน, มอบหมายงานอัตโนมัติเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง, และแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อต้องการการอนุมัติจากพวกเขา

ClickUp Automations: อัตโนมัติแคมเปญโฆษณาเพื่อเพิ่มการมองเห็นในเครื่องมือค้นหา
สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณ

นี่คือวิธีการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp:

  • คลิกปุ่ม ⚙️ อัตโนมัติ (มุมขวาบน)
  • เลือกหรือตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ: เมื่อสถานะเป็น ต้องการตรวจสอบ มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ เมื่องานล่าช้าเกินกำหนด ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้รับมอบหมาย เมื่องานถูกทำเครื่องหมายว่า เสร็จสิ้น ย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป
  • เมื่อสถานะเป็น ต้องการตรวจสอบ มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
  • เมื่องานล่าช้าเกินกำหนด ให้ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบ
  • เมื่องานถูกทำเครื่องหมายว่า เสร็จสมบูรณ์ ให้ย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป
  • เมื่อสถานะเป็น ต้องการตรวจสอบ มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์
  • เมื่องานล่าช้าเกินกำหนด ให้ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบ
  • เมื่องานถูกทำเครื่องหมายว่า เสร็จสมบูรณ์ ให้ย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป

นอกเหนือจากการทำงานอัตโนมัติตามกฎแบบดั้งเดิมแล้วClickUp AI Agentsยังนำเสนอชั้นการทำงานที่ปรับตัวได้และชาญฉลาดยิ่งขึ้นให้กับกระบวนการทำงานของคุณ

แทนที่จะรอคอยการกระตุ้นที่ง่าย ๆ ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agents) จะตีความบริบทของงาน, ทำความเข้าใจเจตนา, และดำเนินการอย่างริเริ่มตามสิ่งที่พวกเขาค้นพบ—ไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนข้อมูลการบรรยายที่ขาดหาย, สร้างรายการตรวจสอบ, แก้ไขคำอธิบายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานภายในของคุณ, หรือประสานงานกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนโดยอัตโนมัติ

พวกเขาสามารถติดตามรูปแบบ, ทำนายความล่าช้า, จัดสรรงานใหม่, ปรับเส้นเวลา, และสื่อสารด้วยภาษาธรรมชาติพร้อมสรุปหรืออัปเดตที่สื่อถึงความเป็นมนุษย์ได้ กล่าวโดยย่อ ในขณะที่ระบบอัตโนมัติจัดการสิ่งที่คาดการณ์ได้ ตัวแทน AI จะจัดการสิ่งที่คลุมเครือ—ยกระดับพื้นที่ทำงานของคุณจากการตอบสนองต่อเหตุการณ์ไปสู่การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดอย่างแท้จริง

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบผลลัพธ์ของแคมเปญด้วยแดชบอร์ด

การมองเห็นประสิทธิภาพของแคมเปญช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและตอบสนองต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดได้รวดเร็วขึ้น

สร้างแดชบอร์ด ClickUpสำหรับแคมเปญโฆษณาของคุณที่แสดง KPI หลัก รวมถึงจำนวนการแสดงผล การแปลงสถานะของสื่อโฆษณางบประมาณการตลาด และอื่นๆ เพิ่มการ์ดเช่นแถบความคืบหน้าสำหรับการสร้างสินทรัพย์ การติดตามเป้าหมายสำหรับผลงานของทีม และแผนภูมิสำหรับประสิทธิภาพเฉพาะแพลตฟอร์ม

แดชบอร์ด ClickUp: เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อตัวเลขที่ถูกต้อง
ติดตามตัวชี้วัดทางการตลาดและผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp

สร้างแดชบอร์ดแคมเปญแบบกำหนดเอง:

  • จากแถบด้านข้าง → คลิก แดชบอร์ด → + แดชบอร์ดใหม่
  • เพิ่มการ์ดเหล่านี้: แผนภูมิการเสร็จสิ้นงาน: ติดตามความคืบหน้าของสินทรัพย์ ตัวติดตามเป้าหมาย: ตรวจสอบหมุดหมายทางความคิดสร้างสรรค์ แผนภูมิวงกลมหรือแท่ง: เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโฆษณาและKPI การตลาด
  • แผนภูมิการเสร็จสิ้นงาน: ติดตามความคืบหน้าของสินทรัพย์
  • ตัวติดตามเป้าหมาย: ตรวจสอบความสำเร็จทางความคิดสร้างสรรค์
  • แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิแท่ง: เปรียบเทียบประสิทธิภาพโฆษณาและKPI การตลาด
  • เชื่อมต่อ รายการหรือโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • แผนภูมิการเสร็จสิ้นงาน: ติดตามความคืบหน้าของสินทรัพย์
  • ตัวติดตามเป้าหมาย: ตรวจสอบความสำเร็จทางความคิดสร้างสรรค์
  • แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิแท่ง: เปรียบเทียบประสิทธิภาพโฆษณาและKPI การตลาด

🚀 เคล็ดลับด่วน: การรันแคมเปญหมายถึงการจัดการกับสินทรัพย์, ข้อเสนอแนะ, การวิจัย, และไอเดียสร้างสรรค์พร้อมกัน.ClickUp Brain MAXทำให้ทุกอย่างอยู่ในโฟกัส.

ClickUp Brain MAX: สร้างเนื้อหาด้วยผู้ช่วย AI ที่เน้นการฟังเป็นอันดับแรก
เชื่อมต่อเครื่องมือของบุคคลที่สามของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทำงานด้วย ClickUp Brain MAX

นี่คือวิธี:

  • ค้นหาข้อมูลสรุปแคมเปญ ผลงานสร้างสรรค์ แผนสื่อ และข้อเสนอแนะจากลูกค้าได้ทันทีจาก ClickUp, Google Drive, Dropbox และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในโฟลเดอร์อีกต่อไปเมื่อลูกค้าต้องการ "เวอร์ชัน 3" ของข้อความโฆษณา
  • ใช้ฟีเจอร์ Talk to Textเพื่ออัปเดตสถานะแคมเปญ มอบหมายงานสร้างสรรค์ หรือระดมไอเดียสโลแกนผ่านเสียง—โดยไม่ต้องใช้มือขณะที่คุณกำลังตรวจสอบแบบจำลองหรือเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับลูกค้า
  • แทนที่เครื่องมือ AI หลายสิบตัวที่แยกจากกัน เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบทแคมเปญของคุณอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่คำแนะนำทางการตลาดทั่วไป

ลองใช้ ClickUp Brain MAX—AI ที่รู้แนวทางแบรนด์ของคุณ แคมเปญที่ผ่านมา และกระบวนการทำงานของทีมของคุณ ทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อนมากมายไปได้เลยวันนี้

บทเรียนจากตัวอย่างแคมเปญการตลาดที่ดีที่สุด

ต้องการให้แคมเปญโฆษณาครั้งต่อไปของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่? นี่คือสิ่งที่กลยุทธ์การโปรโมทที่ยอดเยี่ยมสอนเรา:

  • เปิดรับความประหลาดใจ: การร่วมมือที่ไม่คาดคิด (เช่น เมคอัพสไตล์คอร์ปส์เพนต์ + ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว) ดึงดูดความสนใจได้อย่างรวดเร็ว
  • เล่าเรื่องราว: ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล่นเลโก้หรือผู้ชายในโฆษณาผ้าเช็ดตัวของ Old Spice เรื่องราวจะติดใจเสมอ
  • ทำให้มีปฏิสัมพันธ์: จากเกมไปจนถึงการตอบกลับแบบสด ให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วม
  • เข้าถึงวัฒนธรรม: ใช้ประโยชน์จากกระแส ความคิดถึง หรืออารมณ์ขันท้องถิ่น เพื่อสร้างความเชื่อมโยงได้ทันที
  • ทำให้เป็นมนุษย์: อารมณ์ขัน, ความรู้สึก, และนิสัยแปลก ๆ ในชีวิตจริงชนะข้อมูลจำเพาะของสินค้าได้ทุกวัน
  • พลิกบทบาท: กลับข้อความปกติหรือเน้นมุมมองใหม่เพื่อสร้างความโดดเด่น
  • อย่าขายเกินจริง: บางครั้ง ความละเอียดอ่อน (เช่น ป้ายโฆษณาหน้าต่างของ BA) ก็สื่อความหมายได้ทั้งหมด
  • ให้ผู้ใช้เป็นผู้นำ: เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น = การมีส่วนร่วมที่แท้จริงและความภักดีต่อแบรนด์

นำความคิดที่กล้าหาญมาสู่ชีวิตด้วย ClickUp

เบื้องหลังทุกแคมเปญที่น่าจดจำ คือการวางแผน การประสานงาน และความวุ่นวายสร้างสรรค์อย่างมากมาย

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับทุกอย่างในที่เดียว: ร่างแนวคิดใน Docs, แผนงานด้วยแผนภูมิ Gantt, จัดระเบียบสินทรัพย์ และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ

และด้วย ClickUp Brain ความคิดของทีมคุณจะยิ่งชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น

อย่ารอไอเดียที่ดีที่สุด ปล่อยความคิดสร้างสรรค์ออกมาและลงมือทำด้วย ClickUp

สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅