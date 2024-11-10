10 ประเภทการตลาดเพื่อโปรโมตแบรนด์ของคุณ

คุณทราบหรือไม่ว่าผู้ประกอบการจากปลายศตวรรษที่ 18 ชื่อโจเซฟ เวดจ์วูด เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางว่าเป็น ผู้บุกเบิกการตลาดสมัยใหม่ สำหรับกิจการเครื่องปั้นดินเผาของเขา เขาใช้การส่งจดหมายตรง การจัดส่งฟรี ข้อเสนอซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองสามศตวรรษที่ผ่านมา คำจำกัดความของคำว่า 'ทันสมัย' ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สิ่งที่เคยเป็นเอกลักษณ์และนวัตกรรมในทศวรรษที่ผ่านมาได้กลายเป็นสิ่งล้าสมัยไปแล้ว สิ่งที่ทันสมัยเมื่อวานนี้อาจจะกลายเป็นสิ่งดั้งเดิมหรือแม้กระทั่งล้าสมัยในวันพรุ่งนี้
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญที่จะต้องเข้าใจประเภทของการตลาดที่คุณสามารถใช้ได้ วันนี้เราจะมาสำรวจขอบเขตของมัน
การตลาดแบบดั้งเดิม
การตลาดแบบดั้งเดิมหมายถึงกลยุทธ์ วิธีการ และเทคนิคที่ใช้มาเป็นเวลานานโดยองค์กรต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยทั่วไปแล้ว คำว่า "แบบดั้งเดิม" มักใช้เป็นคำตรงข้ามกับ "ดิจิทัล" ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งทันสมัย
กลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิมที่พบได้บ่อยที่สุดบางประการ ได้แก่:
- การโฆษณาทางสิ่งพิมพ์: การวางโปรโมชั่นและโฆษณาในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ
- การโฆษณาทางโทรทัศน์: โฆษณาวิดีโอและรายการให้ความรู้ผสมความบันเทิงทางโทรทัศน์
- การโฆษณาภายนอกอาคาร: ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่, โปสเตอร์, แบนเนอร์, เป็นต้น
- กิจกรรม: ความร่วมมือ, การสนับสนุน, และการโฆษณาแบบแสดงผลในงานอุตสาหกรรม
- การตลาดโดยตรง: อีเมลส่งเสริมการขาย, แคตตาล็อก, การโทรศัพท์, เป็นต้น
การตลาดดิจิทัล
การตลาดดิจิทัลหมายถึงกลยุทธ์ที่ใช้ช่องทางออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น เครื่องมือค้นหา สื่อสังคมออนไลน์ อุปกรณ์มือถือ ฯลฯ การตลาดดิจิทัลได้เปิดโอกาสมากมายให้กับแบรนด์ต่างๆ
🎯 การเข้าถึง:ชาวอเมริกันกว่า 90% เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน โดยมีผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ 15% ที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์นี้เพียงอย่างเดียว ในแต่ละวันโดยเฉลี่ยลูกค้าใช้เวลาออนไลน์ 6.5 ชั่วโมง หากแบรนด์ต้องการเข้าถึงผู้คนให้เพียงพอ ออนไลน์คือช่องทางที่ควรเลือก
🎯 อุปสรรคในการเริ่มต้นต่ำ: ใครๆ ก็สามารถเริ่มแคมเปญการตลาดดิจิทัลได้ด้วยเงินเพียง 100 ดอลลาร์ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ประกอบการรายบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก
🎯 ประสิทธิภาพ: การตลาดออนไลน์สร้างข้อมูลจำนวนมากที่แบรนด์สามารถใช้เพื่อสร้าง, ตรวจสอบ, และปรับปรุงแคมเปญของตนได้. สิ่งนี้ทำให้การตลาดมีประสิทธิภาพทางค่าใช้จ่ายมากขึ้น, สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น.
🎯 การปรับแต่ง: ต่างจากการพิมพ์ โทรทัศน์ หรือป้ายโฆษณา โฆษณาออนไลน์สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความสนใจของผู้ชมได้
🎯 การกำหนดเป้าหมาย: ด้วยการตลาดดิจิทัล คุณสามารถแบ่งกลุ่มผู้ชมได้อย่างละเอียดมากขึ้น การกำหนดเป้าหมายใหม่สามารถทำได้ตามบริบทและทันเวลา จึงทำให้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ
🎯 ความยืดหยุ่นในการปรับตัว: หากแคมเปญไม่ประสบความสำเร็จ ให้ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ทันที เพราะมันกำลังสูญเสียเงินอยู่ เพียงคลิกปุ่มเดียวก็สามารถหยุดชั่วคราวได้ หากมีเหตุการณ์ในโลกจริงที่ทำให้แคมเปญไม่เกี่ยวข้อง ให้หยุดแคมเปญทันที
🎯 ผลกระทบแบบทบต้น: แคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียสร้างแรงหมุนแบบล้อฟลายวีล ขยายการเข้าถึงและต่อยอดจากการบอกต่อปากต่อปาก สิ่งนี้สร้างความน่าเชื่อถือได้เทียบเท่ากับโอกาสในการมองเห็น
ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นับตั้งแต่การเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตในช่วงต้นทศวรรษ 1990 การตลาดดิจิทัลได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็วอีกด้วย
แบรนด์ต่าง ๆ กำลังค้นหาวิธีใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนใครเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าเป้าหมาย. มอเมนต์ มาร์เก็ตติ้ง, โปรไคน์ซี่ มาร์เก็ตติ้ง, และการช้อปปิ้งผ่านวิดีโอสด เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างของเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้น. มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมในรายละเอียดกันเถอะ.
ประเภทของการตลาดดิจิทัล
ขึ้นอยู่กับช่องทางที่คุณใช้, กลยุทธ์ที่คุณกำลังทดลอง, และข้อความที่คุณกำลังสื่อสาร, มีหลายสิบประเภทของการตลาดดิจิทัล. มาคุยกันเกี่ยวกับประเภทที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด, ยอดนิยม, หรือน่าสนใจที่สุดที่นี่.
1. การตลาดเชิงเนื้อหา
การตลาดเนื้อหา หมายถึง การสร้าง เผยแพร่ และแจกจ่ายเนื้อหาผ่านช่องทางที่เป็นเจ้าของ จ่ายเงิน และได้รับมา เป็นรากฐานของการตลาดดิจิทัลทั้งหมด และยังเป็นสกุลเงินในกิจกรรมการตลาดแบบดึงดูด ดังนั้น คุณต้องทำให้มีคุณค่า
กิจกรรมการตลาดเชิงเนื้อหา
เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามทางการตลาดเนื้อหาของคุณ คุณจะทำ:
- เผยแพร่เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์
- โฮสต์ทรัพยากรบนเว็บไซต์ของคุณเป็นเนื้อหาที่ต้องผ่านการอนุญาตให้ดาวน์โหลด โดยให้ผู้เข้าชมกรอกอีเมล (ซึ่งจะถูกบันทึกเป็นข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย)
- จัดสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและสร้างการมีส่วนร่วมกับพวกเขาตลอดกระบวนการขาย
ตัวอย่างการตลาดเนื้อหา
ทุกปี Spotify Wrapped สร้างสรรค์เนื้อหาที่ไม่ธรรมดาจากข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการฟังของลูกค้า โดยสรุปศิลปิน อัลบั้ม เพลง และพอดแคสต์ยอดนิยมของลูกค้า เพื่อให้พวกเขาได้เห็นภาพรวมของปีที่ผ่านมา สิ่งนี้กระตุ้นความรู้สึกคิดถึงอดีตและน่าสนใจมากพอที่จะทำให้พวกเขาอยากแชร์
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำการตลาดเนื้อหา
ทำให้มันน่าสนใจ: อินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยเนื้อหาจำนวนมาก เพื่อที่จะโดดเด่น คุณต้องทำให้เนื้อหาของคุณน่าสนใจ จับกลุ่มเฉพาะเจาะจงตามความสนใจของลูกค้าและนำเสนอสิ่งที่มีความหมายให้กับพวกเขา
ปรับให้เหมาะกับคุณ: เนื้อหาทั่วไปมีอยู่มากมาย ให้ปรับเนื้อหาของคุณให้ตรงกับความต้องการ ความสนใจ และความชอบของลูกค้า ในเวลาที่เหมาะสม
ความรู้เชิงซ้อน: ให้ความรู้แก่ลูกค้าผ่านรูปแบบและประเภทของเนื้อหาที่หลากหลายในหัวข้อที่คุณเชี่ยวชาญ ใช้การทบทวนและการย้ำอย่างระมัดระวัง
มูลค่าข้อเสนอ: อย่าขายทันที ให้คุณมอบคุณค่าก่อน ให้ความรู้แก่ผู้อ่าน มอบเครื่องมือให้พวกเขา เป็นต้น ก่อนที่คุณจะนำเสนอสินค้าของคุณ
2. การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO)
SEO คือการปฏิบัติในการสร้างและปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้ได้อันดับที่สูงขึ้นในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERPs)
กิจกรรม SEO
การปฏิบัติ SEO ทั่วไปประกอบด้วย:
- การวิจัย: ทำความเข้าใจคำหลักที่ลูกค้าของคุณค้นหา รูปแบบของพวกเขา และความต้องการของพวกเขา
- กลยุทธ์เนื้อหา: สร้างปฏิทินหัวข้อและไอเดียเพื่อเผยแพร่อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- การปรับแต่งเนื้อหา: การสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ SEO ในด้านการใช้คำหลัก โครงสร้าง การเชื่อมโยงภายใน ฯลฯ
- การสร้างลิงก์: การแลกเปลี่ยนลิงก์กับเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
- SEO ทางเทคนิค: การตั้งค่าเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจและง่ายต่อการจัดทำดัชนีสำหรับบอทค้นหา
ตัวอย่าง SEO
ทุกองค์กรทำ SEO ในระดับความสำเร็จที่แตกต่างกันไป มีตัวอย่างมากมายให้เห็นในหลากหลายรูปแบบ ในโลกของการตลาด HubSpot เป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในผู้นำที่ดีที่สุด
ในการช้อปปิ้ง Amazon ติดอันดับต้นในเกือบทุกการค้นหา สำหรับเนื้อหาการศึกษาส่วนใหญ่ Wikipedia จะอยู่ในอันดับต้น และสำหรับคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ทั้งหมด เว็บไซต์ของแบรนด์นั้นจะอยู่ในอันดับที่สูงกว่าทุกเว็บไซต์อื่น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ SEO
- ทำการวิจัยคำหลักอย่างละเอียดและจำกัดขอบเขตของคุณให้แคบลงเฉพาะคำที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับแบรนด์ของคุณ
- สร้างเนื้อหาสำหรับผู้อ่านและปรับให้เหมาะสมสำหรับเครื่องมือค้นหา ไม่ใช่ในทางกลับกัน
- รักษาความสม่ำเสมอ—แม้แต่บทความที่มีอันดับสูงสุดของคุณก็อาจตกอันดับในหน้าผลการค้นหาได้หากคุณไม่สม่ำเสมอ
- ให้ความสำคัญกับโครงสร้าง, ลำดับชั้นของข้อมูล, หัวข้อ, ลิงก์, เป็นต้น
3. การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (SEM)
การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา คือการที่คุณจ่ายเงินเพื่อวางโฆษณาไว้ที่ด้านบนของหน้าผลลัพธ์การค้นหา (SERP) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดขาออกที่สำคัญ
กิจกรรม SEM
หรือที่รู้จักในนามของเพย์-เพอร์-คลิก (PPC) SEM คือกระบวนการเสนอราคาสำหรับคำค้นหาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แบรนด์สามารถพบปะกับลูกค้าได้ในเวลาที่ลูกค้าต้องการค้นหาสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง
เหตุผลใหญ่ที่สุดที่ SEM ทำงานได้คือเพราะแบรนด์สร้างความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างกิจกรรมการตลาดกับยอดขาย
ตัวอย่างเช่น หากคุณจ่าย 1 ดอลลาร์ต่อคลิก และมีเพียง 1 ใน 100 คนที่เปลี่ยนมาเป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน ต้นทุนการหาลูกค้าของคุณจะอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ หากคุณขายสินค้าในราคา 1,000 ดอลลาร์ นี่ถือเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนที่ยอดเยี่ยม
อย่างไรก็ตาม ด้วยการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและอุปสรรคในการเข้าตลาดที่ต่ำ ต้นทุนของ SEM กำลังสูงขึ้น หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญ SEM ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คุณอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่ตั้งใจไว้โดยแทบไม่ได้รับผลตอบแทนเลย
โบนัส:แม่แบบรายงาน PPC!
ตัวอย่าง SEM
PPC มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือเครื่องมือ SaaS ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าค้นหาคำว่า "iPad Mini" บน Google พวกเขาจะพบโฆษณาจากผู้ขายหลายรายที่แข่งขันกันเพื่อแสดงผลในตำแหน่งบนสุดของหน้า
แสดงเป็นผลลัพธ์ 'ที่ได้รับการสนับสนุน' SEM ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าผลการค้นหา (SERP) โดยไม่เกี่ยวข้องกัน ในทางกลับกัน เครื่องมือ SaaS ใช้ SEM เพื่อประโยชน์ของตนเองโดยให้ลูกค้าสมัครทดลองใช้ฟรีหรือดูตัวอย่างในเวลาที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ SEM
- ผสานความพยายามด้าน SEO และ SEM เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพหน้าแลนดิ้งเพจเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุด
- เพิ่มคำหลักเชิงลบเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลือง
- ใช้ข้อความกระตุ้นการตัดสินใจที่น่าสนใจ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ยกเลิกแคมเปญที่ไม่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มการลงทุนในแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ
4. การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
โดยแก่นแท้แล้ว การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมดที่แบรนด์ดำเนินการบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tiktok เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วจะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้
กิจกรรมการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์
- เนื้อหาออร์แกนิก: การโพสต์เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอในแพลตฟอร์ม โดยมักจะนำเนื้อหาจากรูปแบบอื่นมาใช้ใหม่
- โฆษณา: การกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ชมเฉพาะตามความชอบและพฤติกรรมการใช้งานบนแพลตฟอร์มด้วยโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนและปรับแต่งตามความต้องการ
- กิจกรรมสด: กิจกรรมสดออนไลน์ เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์, การสัมมนาออนไลน์, และการถาม-ตอบกับคนดัง (AMA)
- แบบทดสอบและการแข่งขัน: การแข่งขันส่งเสริมการขาย, ของรางวัล, และรางวัล
- การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล: จะกล่าวถึงเพิ่มเติมในภายหลัง
ตัวอย่างการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แอปพลิเคชันการเรียนภาษาอย่าง Duolingo ได้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในแคมเปญบนสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการเน้นย้ำถึงชุมชนและแง่มุมของเกมมิ่งของแบรนด์ Duolingo ได้โพสต์เนื้อหาที่สนุกสนานบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ พวกเขาได้สร้างตัวตนออนไลน์ที่ น่ารัก น่าจดจำ และมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
สร้างความแตกต่าง: โซเชียลมีเดียคือสถานที่ที่ผู้คนมักจะเลื่อนดูอย่างไม่ใส่ใจ สร้างเนื้อหาที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้
ย่อ: ทำให้เนื้อหาของคุณกระชับและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้คนสามารถอ่านหรือรับชมได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการต่อไป
ปรับใช้ใหม่: เมื่อลูกค้าเห็นเนื้อหา (ขนาดพอดีคำ) ของคุณเป็นครั้งแรก พวกเขามักจะให้ความสนใจเพียงเล็กน้อย ปรับใช้และย้ำข้อความของคุณอีกครั้งเพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการได้ทันเวลา
มีส่วนร่วม: ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง อย่าเพียงแค่โพสต์เนื้อหาให้พวกเขาดูเท่านั้น เชิญชวนให้พวกเขาชอบ แชร์ แสดงความคิดเห็น ฯลฯ เพื่อสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
5. การตลาดผ่านอีเมล
การตลาดผ่านอีเมลคือเวอร์ชันดิจิทัลของการส่งจดหมายโดยตรง กล่าวอย่างง่าย ๆ คือกระบวนการใช้ช่องทางอีเมลเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ตาม นักการตลาดที่มีนวัตกรรมได้สร้างการปฏิบัติการตลาดผ่านอีเมลที่มีพลวัตและน่าตื่นเต้น
กิจกรรมการตลาดทางอีเมล
จดหมายข่าว: เนื้อหาการศึกษาที่เผยแพร่เป็นประจำเพื่อดึงดูดและสร้างความสนใจให้กับผู้อ่านในหัวข้อที่พวกเขาสนใจ จำนวนของ Substacks ที่หลากหลายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จของกลยุทธ์นี้
แคมเปญอีเมล: ชุดของอีเมลที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองเป้าหมายเฉพาะ ตัวอย่างเช่น องค์กรจะส่งแคมเปญอีเมลต้อนรับเมื่อมีลูกค้าสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์
อีเมลส่งเสริมการขาย: อีเมลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการขาย, โปรโมชั่น, ข้อเสนอพิเศษนาทีสุดท้าย, ฯลฯ ที่มุ่งหวังให้ลูกค้าดำเนินการทันที
ตัวอย่างการตลาดทางอีเมล
อีเมลที่สำคัญที่สุดคืออีเมลที่คุณส่งในขณะที่ลูกค้ากำลังเลิกกับคุณ ตัวอย่างนี้จาก Grammarly มีอารมณ์แต่ไม่กดดัน มันให้ความมั่นใจเกี่ยวกับการเข้าถึงของผู้ใช้ในขณะที่เชิญชวนให้พวกเขาสมัครอีกครั้งอย่างแนบเนียน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำการตลาดผ่านอีเมล
- พัฒนาหัวข้ออีเมลของคุณ: สร้างสรรค์ ทดลอง และเน้นที่หัวข้ออีเมลเพื่อเพิ่มอัตราการเปิดอ่าน
- รวมลิงก์หลายรายการ: สร้างโอกาสให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมหรือดำเนินการจากอีเมล
- ทำให้รองรับทุกอุปกรณ์: เปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถอ่านอีเมลของคุณบนมือถือได้โดยไม่ต้องเพ่ง
- ทำให้เป็นการเลือกเข้าร่วม: ทำให้ลิงก์ยกเลิกการสมัครมองเห็นได้ชัดเจน—คุณไม่ต้องการเก็บผู้ใช้ที่ไม่สนใจไว้อยู่แล้ว
6. การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล
ส่วนสำคัญของการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์คือการร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลทางออนไลน์. แบรนด์เลือกผู้มีอิทธิพลทางออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมของตนเพื่อช่วยโปรโมตสินค้าของตน.
กิจกรรมการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล
- โปรโมชั่น: อินฟลูเอนเซอร์เปลี่ยนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สำหรับแบรนด์
- รีวิว: อินฟลูเอนเซอร์ที่โพสต์รีวิวสินค้าที่พวกเขาได้รับฟรีจากแบรนด์
- ความร่วมมือ: แบรนด์ที่สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะจากอินฟลูเอนเซอร์
- การสนับสนุน: แบรนด์ที่ให้การสนับสนุนวิดีโอหรือเนื้อหาประเภทเฉพาะจากอินฟลูเอนเซอร์
- การสาธิต: แบรนด์เครื่องสำอางมักทำเช่นนี้บ่อย โดยเชิญผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลมีเดียมาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และสาธิตวิธีการใช้งาน
ตัวอย่างการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์
Dove ใช้การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลเป็นประจำเพื่อเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับความมั่นใจในรูปร่างและความครอบคลุม ในแคมเปญต่างๆ พวกเขาได้มีส่วนร่วมกับผู้มีอิทธิพลมากกว่า 1,000 คนเพื่อสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนและทรงพลัง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์
เลือกอย่างรอบคอบ: ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนที่คุณต้องการร่วมงานด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าค่านิยมของแบรนด์สอดคล้องกัน
จงมีกลยุทธ์: อย่าเพียงแค่เชิญอินฟลูเอนเซอร์มาโพสต์เกี่ยวกับโครงการของคุณเท่านั้น แต่ให้พวกเขาได้กลายเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ผ่านการร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
เปิดใช้งาน: มอบทรัพยากรทั้งหมดให้กับอินฟลูเอนเซอร์ เช่น เนื้อหา วัสดุการสื่อสาร ข้อความสคริปต์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
วัด: การเข้าถึงของอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งอาจดูน่าสนใจ แต่ควรวัดผลตอบแทนต่อยอดขายอย่างใกล้ชิด
7. การตลาดแบบพันธมิตร
การตลาดแบบพันธมิตรคือเมื่อคุณใช้บุคคลที่สามหรือตัวกลางในการโปรโมทสินค้าของคุณเพื่อแลกกับค่าคอมมิชชั่น ตัวอย่างเช่น อินฟลูเอนเซอร์หลายคนทำหน้าที่เป็นพันธมิตรด้วย โดยเฉพาะสำหรับสินค้าดิจิทัลและเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
กิจกรรมการตลาดแบบพันธมิตร
- ลงทะเบียนพันธมิตรผู้ส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
- ออกแบบกลไกค่าคอมมิชชั่น
- ให้พวกเขาสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้
- สร้างลิงก์พันธมิตรสำหรับพันธมิตรของคุณเพื่อใช้
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติและกระบวนการเพื่อติดตามกิจกรรมของพันธมิตรในขนาดใหญ่
ตัวอย่างการตลาดแบบพันธมิตร
Amazon.com มีหนึ่งในโปรแกรมพันธมิตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก อินฟลูเอนเซอร์ บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก และยูทูบเบอร์ต่างก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นจาก Amazon สำหรับการแนะนำสินค้า
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดแบบพันธมิตร
สร้างความสัมพันธ์: พันธมิตรถือเป็นทูตของแบรนด์ในอีกแง่หนึ่ง พวกเขาแนะนำสินค้าของคุณให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ไว้วางใจพวกเขา สร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรของคุณ
สร้างโปรแกรมหลายระดับ: พันธมิตรแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อรับค่าคอมมิชชั่น ดังนั้น ให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่แนะนำมากขึ้น เสนอค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า
กระจายความเสี่ยง: แม้ว่าการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะของคุณจะเป็นเรื่องดี แต่คุณก็ควรกระจายความร่วมมือกับพันธมิตรในโปรแกรมพันธมิตรให้หลากหลายด้วย สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าของคุณอย่างครบถ้วน
8. การตลาดผ่านมือถือ
การตลาดผ่านมือถือ คือการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางในการส่งข้อความส่งเสริมการขาย ด้วยสมาร์ทโฟน โอกาสจึงไร้ขีดจำกัด
กิจกรรมการตลาดผ่านมือถือ
- SMS: รูปแบบการตลาดผ่านมือถือที่พื้นฐานและได้รับความนิยมมากที่สุด—เก่าแก่จนแทบจะถือว่าเป็นแบบดั้งเดิม
- การแจ้งเตือนแอป: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสมัยใหม่ใช้การแจ้งเตือนแอปในรูปแบบที่สร้างสรรค์เพื่อดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้
- การโฆษณาบนมือถือ: โฆษณาข้อความหรือรูปภาพแบบชำระเงินบนอุปกรณ์มือถือ, ร้านค้าแอปพลิเคชัน, เป็นต้น
- การตลาดแบบใกล้เคียง: ข้อความที่ส่งเมื่อผู้ใช้ผ่านสถานที่ที่กำหนดไว้ เช่น ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้า
ตัวอย่างการตลาดผ่านมือถือ
Headspace ส่งการแจ้งเตือนที่รอบคอบและทันเวลาที่สุด พวกมันถูกออกแบบมาเพื่อผสานการมีสติเข้ากับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตลาดผ่านมือถือ
- ส่งข้อความถึงลูกค้าที่เลือกรับข้อมูลเท่านั้น
- ควบคุมจำนวนข้อความที่คุณส่ง—คุณไม่อยากให้รบกวนหรือสร้างความรำคาญ
- รักษาข้อความให้สั้น กระชับ และน่าสนใจ
- มอบคุณค่า; ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้ความรู้ สร้างความสนุกสนาน หรือแม้แต่เพียงการเตือนความจำ
- ทำให้การยกเลิกการสมัครเป็นเรื่องง่าย
9. การตลาดแบบฉับไว
ตามชื่อที่บ่งบอก การตลาดแบบโมเมนต์คือแนวทางการตลาดแบบฉวยโอกาสในขณะนั้น แบรนด์ต่างๆ ทั่วโลกใช้เทศกาล เหตุการณ์ หรือแม้แต่เหตุการณ์บนโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างข้อความทางการตลาด
การออกแบบแก้ววันหยุดของสตาร์บัคส์เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของการตลาดแบบช่วงเวลา หลายแบรนด์จัดแคมเปญสำหรับวันชาติอเมริกา, วันขอบคุณพระเจ้า, คริสต์มาส, เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การตลาดแบบช่วงเวลาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันมากกว่านั้น
ในปี 2013 เมื่อเกิดไฟฟ้าดับระหว่างการแข่งขันซูเปอร์โบวล์ แบรนด์คุกกี้อเมริกัน Oreo ได้ฉวยโอกาสจากเหตุการณ์นี้ โพสต์บนโซเชียลมีเดียกลายเป็นไวรัลและสร้างเสียงหัวเราะนับล้านทั่วโลก
อ่านเพิ่มเติม:นี่คือประวัติเล่าปากต่อปากเกี่ยวกับที่มาของโพสต์โอรีโอ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำการตลาดแบบเรียลไทม์
- เลือกเวลาที่เหมาะสม (อย่ารีบตัดสินใจในทุกเรื่อง)
- รักษาข้อความให้สอดคล้องกับแบรนด์ (ต้านทานความอยากที่จะฉลาดโดยไม่คำนึงถึงเสียงของแบรนด์)
- คิดบวก (อย่าวิจารณ์แบรนด์อื่น)
- ทำให้เป็นภาพเพื่อสร้างผลกระทบที่มากขึ้น (ใส่ข้อความสรุปที่กระชับบนพื้นหลังที่สวยงาม)
10. การตลาดแบบกองโจร
การตลาดแบบกองโจรซึ่งได้รับความนิยมจากเจย์ คอนราด เลวินสัน ในหนังสือชื่อเดียวกันของเขาในปี 1984 คือการใช้กลยุทธ์ที่ไม่ธรรมดาเพื่อโปรโมตแบรนด์ การตลาดแบบกองโจรที่ดีจะต้องสร้างความตกใจ สร้างความวุ่นวาย และมีความกล้าหาญ
ซัมซุงจัดแคมเปญต่อต้านแอปเปิลและผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลเป็นระยะ ๆ ครั้งนี้พวกเขาเลือกที่จะใช้แนวทางที่แปลกใหม่ ซัมซุงมอบโทรศัพท์ Galaxy ฟรีให้กับชาวเมืองในเนเธอร์แลนด์ที่ชื่อว่า 'Appel' และอ้างว่าชุมชน Appel ได้เปลี่ยนมาใช้ซัมซุงแล้ว
แคมเปญนี้ อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ผู้คนหันกลับมาให้ความสนใจ สร้างกระแสในหมู่ผู้ภักดีต่อ Apple และ Samsung
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำการตลาดแบบกองโจร
- เป็นต้นฉบับ: การตลาดแบบกิลิราที่ซ้ำซากและไม่มีเอกลักษณ์อาจสร้างความรำคาญให้กับผู้บริโภคและส่งผลเสียต่อเป้าหมาย
- จงมีวิจารณญาณ: แบ่งปันแนวคิดการตลาดแบบกองโจรของคุณกับกลุ่มคนหลากหลายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และรับฟังความคิดเห็น
- เป็นแบบหลายช่องทาง: โพสต์กิจกรรมการตลาดแบบกองโจรของคุณทางออนไลน์เพื่อขยายการเข้าถึง
แม้ว่าสิ่งข้างต้นจะเป็นสิบประเภทของการตลาดที่พบได้บ่อยที่สุด แต่ก็ไม่ใช่เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ต่อไปนี้คือประเภทของการตลาดที่สามารถเข้ากับหมวดหมู่ใด ๆ ข้างต้นหรือโดดเด่นออกมาเป็นของตัวเองได้
การตลาดผ่านวิดีโอ: ใช้รูปแบบวิดีโอเป็นหลักและเผยแพร่บน YouTube, Vimeo, Instagram Reels เป็นต้น เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์
การตลาดเชิงสนทนา: การตั้งค่าแชทสดหรือแชทบอทเป็นจุดติดต่อกับผู้ใช้เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ให้คำแนะนำ ตอบคำถาม ฯลฯ
การตลาดผ่านกิจกรรม: การเข้าร่วมงานในอุตสาหกรรมหรือจัดสัมมนาของคุณเองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่มีศักยภาพ นี่เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรม B2B
การตลาดแบบบัญชี: นี่คือเทคนิคการตลาด B2B อีกวิธีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวบุคคลที่มีศักยภาพเป็นลูกค้าและกำหนดกิจกรรมการตลาดให้ตรงกับพวกเขา ตัวอย่างเช่น หากบริษัทฟินเทคใหม่ระบุซิตี้แบงก์เป็นเป้าหมาย พวกเขาจะดำเนินการแคมเปญเพื่อดึงดูดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ จากธนาคาร
การตลาดแบบลับๆ: การวางผลิตภัณฑ์และเทคนิคการตลาดที่ไม่เด่นชัดอื่นๆ
ตามที่คุณเห็น โลกคือโอกาสของคุณ มีเทคนิคการตลาดมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อโปรโมตแบรนด์ของคุณทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพจะผสมผสานเทคนิคเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กว่า นี่คือวิธีการ
การผสมผสานกลยุทธ์การตลาด
ภูมิทัศน์ทางธุรกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อน ลูกค้าในปัจจุบันชอบการบริการตนเอง พวกเขาทำการวิจัยตลาดด้วยตนเองและติดตามแบรนด์ผ่านช่องทางต่างๆ มากมายก่อนที่จะเริ่มติดต่อ
ลูกค้าเจเนอเรชัน Z เป็นคนที่เติบโตมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ต พวกเขาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากเครื่องมือดิจิทัล พวกเขาต้องการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวของตนเอง พวกเขาให้ความสำคัญกับประเด็นที่ตนเองยึดถืออย่างจริงจัง และคาดหวังให้แบรนด์มีจิตสำนึก
การดึงดูด, สร้างการมีส่วนร่วม, และขายให้กับลูกค้าเหล่านี้ต้องการมากกว่าหนึ่งประเภทของการตลาด. เข้ามา: แผนการตลาดแบบบูรณาการ.
แผนการตลาดแบบบูรณาการคืออะไร?
แผนการตลาดแบบบูรณาการรวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดจากช่องทางการตลาดต่าง ๆ, เทคนิค, และข้อความเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย.
วิธีการสร้างแผนการตลาดแบบบูรณาการ
หากคุณกำลังมองหาการสร้างแผนการตลาดแบบบูรณาการ นี่คือกรอบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมเช่นClickUp สำหรับทีมการตลาด
1. กำหนดเป้าหมายของคุณ
ให้ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุจากการตลาดแบบบูรณาการของคุณ. เป็นความตระหนัก, การสร้างโอกาสทางการขาย, ยอดขาย, หรือสิ่งอื่น ๆ? ตั้งค่าเป้าหมายการตลาดของคุณให้เป็นแบบ OKRที่สามารถมองเห็นได้และติดตามได้ในที่เช่นClickUp Goals.
กำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลข, มูลค่า, จริง/เท็จ, และเป้าหมายงาน จัดระเบียบเป้าหมายเหล่านี้ไว้ในโฟลเดอร์เพื่อดูความคืบหน้าแบบรวม บันทึกและแชร์กับทีมอย่างปลอดภัยด้วยการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสม แยกย่อยเป้าหมายการตลาดออกเป็นงานย่อยสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมเพื่อดำเนินการตลอดทั้งปี
2. เลือกช่องทางของคุณ
มีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่ง และแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ก็เกิดขึ้นทุก ๆ สองสามสัปดาห์. ไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับคุณ.
หากคุณกำลังขายสินค้า B2B คุณอาจพบความสนใจมากกว่าบน LinkedIn มากกว่า TikTok หากสินค้าของคุณเป็นสินค้าความงาม ช่องทางเช่น Instagram หรือ YouTube อาจมีความเกี่ยวข้องมากกว่า ดังนั้น เลือกการผสมผสานของช่องทางที่เหมาะสมซึ่งจะตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ
จากนั้น ให้แยกเป้าหมายทางธุรกิจของคุณออกเป็นวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงตามช่องทาง ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์เกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขณะเดียวกันก็โพสต์โฆษณาบนโซเชียลมีเดียเพื่อกระตุ้นยอดขาย
3. วางแผนกิจกรรมของคุณ
เมื่อคุณได้กำหนดสิ่งที่คุณต้องการบรรลุแล้ว ก็ถึงเวลาวางแผนวิธีการ ที่นี่ เครื่องมือการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็น หากคุณเป็นมือใหม่ ให้ทบทวนตัวอย่างแผนการตลาดสองสามตัวอย่างก่อนเพื่อหาแรงบันดาลใจ
จัดตั้งลำดับชั้นของโครงการ: จัดระเบียบงานของคุณด้วยClickUp Tasksให้เป็นโครงการ งานย่อย งานย่อยของงานย่อย รายการตรวจสอบ ฯลฯ
ระดมความคิด: รวบรวมทีมของคุณเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการ ตัวอย่างเช่น ทีมโซเชียลมีเดีย ทีมการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล และทีมการตลาดผ่านวิดีโอสามารถร่วมมือกันออกแบบแคมเปญที่แชร์หรือนำเนื้อหาเดิมมาใช้ใหม่
ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนความคิดของคุณ เชื่อมโยงความคิดเหล่านั้น และขออนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถสร้างงานโดยตรงจากไวท์บอร์ดและเริ่มทำงานได้ทันที
กำหนดตารางงานของคุณ: กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดให้กับงานทั้งหมดของคุณเพื่อสร้างแผนงานการตลาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคมเปญที่ผสานรวมทำงานควบคู่กันไปเพื่อเพิ่มผลกระทบให้สูงสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำการตลาดแบบกองโจรในพื้นที่ ให้แน่ใจว่าทีมออนไลน์ของคุณได้รับข้อมูลเช่นกัน
วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใช้มุมมองปฏิทินหรือมุมมองแกนต์ของ ClickUp เพื่อแสดงกิจกรรมที่ทับซ้อนกัน หากคุณกำลังแบ่งปันทรัพยากรสร้างสรรค์ เช่น นักเขียนคำโฆษณาหรือนักออกแบบ ให้ทำเครื่องหมายสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นงานที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน เชื่อมโยงงานต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในบางงาน
⚡️คลังแม่แบบ: คุณสามารถใช้แม่แบบปฏิทินการตลาดเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นได้เช่นกัน
อัตโนมัติการทำงาน: ด้วยลักษณะของมันเอง การทำงานด้านการตลาดแบบบูรณาการนั้นมีความซับซ้อน ลองดูตัวอย่างง่ายๆ ในระดับพื้นฐานที่สุด หากคุณโพสต์อัปเดตสองครั้งต่อวันในสามช่องทางโซเชียลมีเดีย คุณจะต้องมีข้อความ 42 เวอร์ชัน, รูปภาพ 42 ภาพ (อย่างน้อยก็ปรับขนาดแล้ว), ลิงก์สิบสองรายการขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ซ้ำมากแค่ไหน และการอนุมัติ
ยังไม่ต้องพูดถึงการติดตามผลไม่จำกัดที่ผู้จัดการโซเชียลมีเดียต้องทำสำหรับกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมด ขจัดความไม่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ด้วยการทำงานอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ
- ตั้งค่าแบบฟอร์ม ClickUpเพื่อรวบรวมบรีฟงานสร้างสรรค์และสร้างงานอัตโนมัติตามบรีฟนั้น
- มอบหมายงานกลับไปยังผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์โดยอัตโนมัติเมื่อการออกแบบพร้อมใช้งาน
- สร้างคลังข้อมูลที่รวบรวมลิงก์ คำอธิบายสินค้า เทมเพลตส่วนท้าย และอื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
- ผสานการทำงานกับแอปยอดนิยม เช่น HubSpot, Figma, Dropbox, Google Analytics และอื่น ๆ เพื่อจัดการสินทรัพย์และประสิทธิภาพการทำงานได้ภายใน ClickUp
เพื่อให้กระบวนการนี้ราบรื่นยิ่งขึ้นลองใช้เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpใช้เพื่อรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดของคุณ จัดการการเผยแพร่ และติดตามประสิทธิภาพ
อะไรเพิ่มเติมอีก? คิดค้นไอเดีย, เขียนได้เร็วขึ้น, ตรวจสอบการสะกด, สร้างแบบ템เพลต, และอื่น ๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Brain. คุณยังสามารถถามคำถามเกี่ยวกับโครงการการตลาดแบบบูรณาการของคุณกับ ClickUp Brain ได้ทันที.
หากคุณเป็นมือใหม่ในการวางแผนโครงการลองใช้เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ตั้งแต่การติดตามเป้าหมายไปจนถึงการจัดการงานในมุมมองที่จัดระเบียบไว้ในที่เดียว
4. วัดผลและปรับปรุง
เพื่อเสริมสร้างความสำเร็จของการตลาดแบบบูรณาการของคุณ ให้ตั้งค่าการติดตามและวัดผลการดำเนินงาน
สร้างรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย KPI ด้วยClickUp Dashboards ไปไกลกว่าแค่การวัดผลโครงการของคุณ ผสานรวมเครื่องมือการจัดการการตลาดต่าง ๆ และสร้างรายงานที่รวมทุกอย่างสำหรับทุกความพยายามของคุณ ตั้งแต่ประสิทธิภาพของโพสต์โซเชียลมีเดียและKPI การตลาดเนื้อหาไปจนถึงอัตราการแปลงยอดขาย มีบริบทที่ครบถ้วนทั้งหมดภายใน ClickUp
จากตัวชี้วัดเหล่านี้ ให้ดำเนินการทบทวนย้อนหลังกับทีมของคุณเป็นประจำ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญตามความจำเป็น เพิ่มหรือลดช่องทาง/กลยุทธ์ตามความเหมาะสม และเพิ่มผลลัพธ์ให้สูงสุด
ฟังดูง่ายไหม? เราคิดว่าคุณคงไม่คิดอย่างนั้น
การเอาชนะความท้าทายทางการตลาด
ไม่มีใครเคยบอกว่าการตลาดเป็นเรื่องง่ายเลย ในความเป็นจริง การตลาดสมัยใหม่ยิ่งยากขึ้นไปอีก เนื่องจากมีองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวมากมาย หากคุณรู้สึกติดขัด นี่คือความท้าทายทั่วไปและวิธีที่จะเอาชนะมัน
ความซับซ้อน
ความท้าทายทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันคือความซับซ้อนการศึกษาล่าสุดพบว่านักการตลาดใช้ช่องทางมากถึงสิบช่องทางในการโปรโมตผลิตภัณฑ์ของพวกเขา ระหว่างข้อความ รูปภาพ วิดีโอ วิดีโอสั้น พอดแคสต์ อีเมล และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย พวกเขายังต้องรับมือกับรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลายอีกด้วย
การจัดการความซับซ้อนในระดับใหญ่เช่นนี้จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุด เลือกซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ช่วยให้ทีมติดตามเมตริกที่พวกเขาต้องการได้
ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้สามารถจัดการกับความซับซ้อนได้อย่างรอบคอบและยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม:ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
อาการปวดหัวจี๊ดเมื่อกินของเย็นจัด
การตลาดเป็นงานที่ต้องทำทุกวัน โดยเฉพาะถ้าคุณทำงานด้านการตลาดบนโซเชียลมีเดีย คุณจำเป็นต้องสร้างเนื้อหาใหม่ทุกวัน พร้อมทั้งทำให้เนื้อหานั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ สร้างสรรค์ และดึงดูดความสนใจ
อย่าทำมันคนเดียว ใช้เครื่องมือการตลาด AIอย่าง ClickUp Brain เพื่อทำลายความเงียบ ขอให้มันเสนอไอเดีย ทำวิจัย หรือแค่พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ กับคุณ
ความร่วมมือ
ทีมการตลาดโดยเฉลี่ยประกอบด้วยนักเขียน นักออกแบบ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้เชี่ยวชาญ SEO ผู้เชี่ยวชาญ PPC ช่างวิดีโอ บรรณาธิการ นักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการด้านการตลาด และอื่นๆ บ่อยครั้งในแต่ละกิจกรรมจะมีคนเกี่ยวข้องสามคนขึ้นไป
จัดตั้งเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้ จะดียิ่งขึ้นหากคุณสามารถนำการทำงานร่วมกันเข้ามาในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณได้ เช่นเดียวกับที่ ClickUp Chat ทำ
จัดระเบียบการสนทนาตามโครงการ ติดแท็กบุคคล งาน เอกสาร และการแชทเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในบริบทเดียวกัน สร้างงานได้โดยตรงจากข้อความแชทและเริ่มทำงานได้ทันที ทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วย ClickUp Chat
รายงาน
ทุกทีมการตลาดใช้เครื่องมือวิเคราะห์จำนวนมาก อย่างน้อยที่สุด คุณจะมีเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, ตัวชี้วัดทางอีเมล, การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล, และเครื่องมือจัดการแคมเปญ ความท้าทายคือเครื่องมือเหล่านี้ทั้งหมดแยกจากกันและกระจัดกระจายไปทั่วทุกที่
รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันโดยการเชื่อมโยงเครื่องมือการจัดการการตลาดแบบบูรณาการทั้งหมดของคุณเข้ากับ ClickUp สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อดูตัวเลขที่สำคัญสำหรับคุณแบบเรียลไทม์ ตั้งค่าแม่แบบการวิเคราะห์เพื่อการทำซ้ำและประสิทธิภาพ
ตามไม่ทัน
มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในโลกของการตลาดทุกวัน การเพิ่มขึ้นของ AI สร้างสรรค์ได้เปลี่ยนแปลงการตลาดในทางที่ลึกซึ้ง การสิ้นสุดของคุกกี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจทำให้การกำหนดเป้าหมายใหม่สูญพันธุ์ไปด้วย
ผู้มีอิทธิพลระดับนาโน (ผู้ที่มีผู้ติดตามน้อยกว่า 100,000 คน) กำลังเปิดตลาดที่ยังไม่ถูกค้นพบ การช้อปปิ้งผ่านวิดีโอสดกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย และกำลังขยายตัวเข้าสู่ตลาดตะวันตกเช่นกัน ประสบการณ์ที่สมจริงและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนอาจเป็นสิ่งที่ใหญ่ต่อไป
การติดตามทั้งหมดนี้อาจเป็นความท้าทายสำหรับนักการตลาด ข่าวดีก็คือคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการทุกอย่างทันที
💡รับทราบข้อมูล: อ่านเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ สมัครรับจดหมายข่าวหรือนิตยสารในอุตสาหกรรม
💡ระวังไว้: ผู้ที่เริ่มก่อนไม่ได้เปรียบเสมอไป รอดูสถานการณ์ก่อน ลองนึกภาพว่าคุณใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการสร้างกลยุทธ์ Mastodon ตอนที่มันกำลังบูม!
💡สร้างสรรค์: หากคุณต้องการลองเสี่ยงกับแพลตฟอร์มใหม่หรือเทรนด์ใหม่ จงสร้างสรรค์ ดำเนินการแคมเปญนำร่องขนาดเล็ก กำหนดงบประมาณนวัตกรรมให้กับมัน และทุ่มเทอย่างเต็มที่เมื่อคุณมั่นใจในผลลัพธ์เท่านั้น
สร้างรากฐานการตลาดแบบบูรณาการที่แข็งแกร่งด้วย ClickUp
การตลาดเป็นกิจกรรมที่มีมูลค่าสูงและปริมาณมาก การตลาดเป็นหนึ่งในห้าอันดับแรกของค่าใช้จ่ายสำหรับองค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบัน แคมเปญที่ดีสามารถเพิ่มยอดขายได้ เช่น ถ้วยสแตนลีย์ที่ขายหมดหลังจากไวรัลใน TikTok
แคมเปญที่แย่สามารถสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้มากมาย ทวีตของ Burger King ที่ว่า "ผู้หญิงควรอยู่ในครัว" ในปี 2021 เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความคิดริเริ่มทางการตลาดที่ผิดพลาด แม้ว่าจะเป็นแคมเปญวันสตรีสากลที่ท้าทายด้วยทวีตที่ก้าวหน้า แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ดี แบรนด์ต้องลบกระทู้และขอโทษ
เพื่อให้แบรนด์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง พวกเขาจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์การดำเนินงานทางการตลาดที่แข็งแกร่ง. ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับสิ่งนี้อย่างแท้จริง.
ด้วยคุณสมบัติการจัดการงาน การจัดตารางเวลา ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการสินทรัพย์ การทำงานอัตโนมัติ การรายงาน และการผสานรวม ClickUp คือเครื่องมือการจัดการการตลาดแบบบูรณาการที่ยืดหยุ่นที่สุดที่คุณจะพบ
ทำการตลาดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้