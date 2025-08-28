แม่แบบวาระการประชุม Monday.com ฟรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมทีม

การประชุมที่ไร้ระเบียบเป็นสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงาน. พวกมันเสียเวลา, สร้างความสับสน, และมักจะจบลงด้วยทุกคนถามว่า, 'แล้ว... ต่อไปจะทำอะไร?'
คุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ และทีมของคุณก็เช่นกัน
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมเทมเพลตวาระการประชุม Monday.com ที่ดีที่สุดฟรี ตั้งแต่การประชุมสแตนด์อัพประจำสัปดาห์ไปจนถึงการเริ่มต้นโครงการที่จะทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทมเพลตเหล่านี้จะนำโครงสร้าง ความชัดเจน และความรับผิดชอบมาสู่ทุกการประชุม
หากสิ่งเหล่านั้นยังไม่ตรงตามที่ต้องการ เราก็ได้รวมเทมเพลต ClickUp ไว้เป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นและพร้อมใช้งานได้ทันที
อะไรคือแม่แบบวาระการประชุมของ Monday.com?
แม่แบบวาระการประชุมของ Monday.com เป็นบอร์ดหรือเอกสารสำเร็จรูปที่สรุปหัวข้อการประชุม เจ้าของงาน ช่วงเวลา และงานติดตามผลไว้ในที่เดียว สามารถเชื่อมต่อกับ Monday.com ได้โดยตรง เพื่อให้ทีมของคุณวางแผน ดำเนินการ และติดตามการประชุมทุกครั้งโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
พวกมันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น การตรวจสอบรายสัปดาห์ การทบทวนสปรินต์หรือการประชุมกับลูกค้าที่ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทีมหรือกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันได้ เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเสมอ
👀 คุณรู้หรือไม่?มีเพียง 37% ของการประชุมในที่ทำงาน เท่านั้นที่ใช้ระเบียบวาระการประชุมอย่างจริงจัง และแม้กระทั่งในกรณีที่ใช้ 21% ของระเบียบวาระการประชุมมีจำนวนตัวอักษรน้อยกว่า 500 ตัวอักษร ซึ่งจำกัดโครงสร้างและความชัดเจนของมัน
แม่แบบวาระการประชุม monday.com ที่ดีที่สุดและทางเลือกอื่น
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|แบบร่างวาระการประชุมทีมวันจันทร์
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้จัดประชุมทีมรายสัปดาห์หรือการตรวจสอบโครงการ
|หัวข้อ, เจ้าของ, บันทึก, และการติดตาม; การแจ้งเตือน; การแชร์ไฟล์และเด็ค
|แบบบันทึกการประชุมวันจันทร์
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ทีมที่ต้องการบันทึก, ติดตาม, และทบทวนข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม
|เวลาประชุม, วาระการประชุม, ผู้เข้าร่วมประชุม, ถาม-ตอบ, บันทึก; ป้ายกำกับสี; การติดแท็ก & การกรอง
|แบบฟอร์มบันทึกการประชุมคณะกรรมการวันจันทร์
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|มืออาชีพ ผู้จัดการ และผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการการจัดลำดับความสำคัญ
|หัวข้อ, ผู้เข้าร่วม, เวลา, การติดตามผล; แดชบอร์ด; ระบบอัตโนมัติ; มุมมองปฏิทิน/คัมบัง/ไทม์ไลน์;
|แบบฟอร์มวางแผนกิจกรรมข้ามบริษัท วันจันทร์
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้วางแผนงานและผู้ประสานงานที่ต้องการจัดเตรียมรายละเอียดของงาน
|สถานะ, วันที่ครบกำหนด, ผู้รับมอบหมาย; การสร้างงาน; มุมมองแบบแกนต์/คัมบัง/ตาราง
|แบบฟอร์มโอกาสหลังกิจกรรมวันจันทร์
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ทีมการตลาดที่ต้องการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
|แบบฟอร์มความคิดเห็น; การจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมาย; แดชบอร์ด
|แบบฟอร์มการทบทวนการทำงานประจำวันจันทร์
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ทีมพัฒนาแบบอไจล์ที่ติดตามการดำเนินการติดตามผล
|การลงคะแนนเพื่อจัดลำดับความสำคัญ; การดำเนินการที่ค้างอยู่; การอ้างอิงผลลัพธ์ย้อนหลัง
|แม่แบบวาระการประชุม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ต้องการโครงสร้างการประชุมที่พร้อมใช้งานและสามารถทำซ้ำได้
|รายละเอียดการประชุม, รายการตรวจสอบของผู้เข้าร่วม, บันทึกสด, งานที่ต้องติดตาม, การผสานการทำงานกับอีเมล ClickUp
|แม่แบบการประชุมพนักงานทั้งหมดของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|องค์กรขนาดใหญ่ที่วางแผนจัดการประชุมทั่วทั้งบริษัทเป็นประจำ
|มุมมองแกนต์, บันทึกสด, แท็ก, การมอบหมายงานพร้อมสถานะ
|แม่แบบวาระการประชุมนอกสถานที่ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าแผนก, หรือผู้ก่อตั้งที่จัดกิจกรรมนอกสถานที่หรือการพักผ่อนของบริษัท
|งานซ้อน, บันทึกข้อความแบบสมบูรณ์, การเชื่อมโยงงาน, การซิงค์ปฏิทิน
|แม่แบบการประชุม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ต้องการวิธีการจัดการประชุมทุกประเภทอย่างยืดหยุ่น
|กำหนดการที่สามารถปรับแต่งได้, การฝัง Google Slides, ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
|แม่แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ต้องการวิธีการที่ชัดเจนและเป็นระบบในการติดตามการเข้าร่วมประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำหรือมีขนาดใหญ่
|บทบาท, การบันทึกการเข้าร่วม, การทำงานอัตโนมัติ, รายงานการมีส่วนร่วม
|แม่แบบรายการตรวจสอบการประชุม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ต้องการจัดการประชุมที่กระชับ มีสมาธิ พร้อมติดตามงานแบบเรียลไทม์
|ตารางมุมมอง, รายการตรวจสอบ, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, การติดตามผลอย่างชาญฉลาด
|แม่แบบติดตามการประชุม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมและผู้จัดการที่วางแผนการประชุมข้ามโครงการและแผนก
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองหลายแบบ, แท็ก & ลำดับความสำคัญ
|แม่แบบการประชุมเริ่มต้นโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และทีมที่ต้องติดต่อลูกค้าซึ่งต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีความสอดคล้องกัน
|การมอบหมายบทบาท, การติดตามงานที่ต้องส่งมอบ, งานย่อยแบบซ้อน, การบันทึกการตัดสินใจ, การแนะนำทีม
|เทมเพลตบันทึกการประชุม (MoM) ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ต้องการบันทึกการประชุมที่ชัดเจนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายแผนก
|บันทึกไทม์ไลน์, รายการที่ต้องดำเนินการพร้อมกำหนดเวลา, การผสานรายการตรวจสอบ, ไฟล์แนบ, การอ้างอิงการประชุมที่ผ่านมา
|แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|หัวหน้าทีม หัวหน้าแผนก และผู้ร่วมงานในโครงการที่ต้องการบันทึกการประชุมที่มีโครงสร้าง
|บันทึกแบบเรียลไทม์, จุดที่ต้องดำเนินการพร้อมกำหนดเวลา, การมอบหมายบทบาท, การเชื่อมโยงบันทึกการประชุมที่ผ่านมา
|แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมโครงการ, หัวหน้าแผนก, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่จัดประชุมซึ่งมีเอกสารจำนวนมาก
|รูปแบบที่กำหนดเอง, การจัดการการประชุม, ผลการลงคะแนนเสียง, การมอบหมายงาน, การวิเคราะห์, การติดตามผล
|แม่แบบการสื่อสารและการประชุมทีม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และหัวหน้าแผนกที่ต้องการสื่อสารกับทีมแบบไฮบริดหรือทีมระยะไกล
|ปฏิทิน, แคนบาน, และมุมมองรายการ; ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้; การกำหนดเจ้าของและการเตรียมงาน; เน้นประสิทธิภาพ
📚 อ่านเพิ่มเติม: รีวิววันจันทร์: ข้อดีและข้อเสีย
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการประชุมของ Monday.com ดี?
ไม่ใช่ทุกเทมเพลตที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน. เทมเพลตการประชุม Monday.com ที่ดีจะช่วยให้การประชุมของคุณชัดเจน ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ. นี่คือสิ่งที่คุณควรค้นหา 👇
- วัตถุประสงค์การประชุมที่ชัดเจน: มองหาเทมเพลตที่เริ่มต้นด้วยช่องว่างเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของการประชุม
- ประมาณเวลา: เลือกเทมเพลตที่มีคอลัมน์เวลาเพื่อช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างสมจริง เช่น 10 นาทีสำหรับการอัปเดต, 15 นาทีสำหรับปัญหาที่ขัดขวาง
- เจ้าของที่ได้รับมอบหมาย: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณสามารถกำหนดบุคคลให้กับแต่ละรายการได้
- รายการที่ต้องดำเนินการและกำหนดเวลา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบวาระการประชุมของคุณมีพื้นที่สำหรับบันทึกขั้นตอนถัดไป ผู้รับผิดชอบ และกำหนดส่ง
- คอลัมน์บันทึก/การตัดสินใจ: มองหาเทมเพลตที่มีช่องบันทึกอยู่ถัดจากแต่ละประเด็นการพูดคุย
- เค้าโครงที่ปรับแต่งได้: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณปรับแต่งคอลัมน์ เปลี่ยนชื่อส่วน หรือเพิ่มการเชื่อมต่อหากจำเป็น
- รูปแบบที่สามารถใช้ซ้ำได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตสามารถบันทึกและทำซ้ำได้สำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำ
👀 คุณทราบหรือไม่? การประชุมที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีประสิทธิภาพทำให้เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 25,000 ดอลลาร์ต่อพนักงานหนึ่งคนต่อปี ซึ่งรวมเป็นเงินมหาศาลถึง 101 ล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับองค์กรที่มีพนักงาน 5,000 คนขึ้นไป
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการมีแบบแผนการประชุมจึงจำเป็นเพื่อให้ทุกนาทีมีค่า
แม่แบบวาระการประชุม Free Monday.com
จากการซิงค์ทีมไปจนถึงการวางแผนกลยุทธ์ Monday.com มีเทมเพลตวาระการประชุมสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณจัดการประชุมได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ด้านล่างนี้คือเทมเพลตที่คัดสรรมาอย่างดีซึ่งช่วยเพิ่มความชัดเจน โครงสร้าง และความรับผิดชอบให้กับการสนทนาของทีมคุณ มาดูรายละเอียดแต่ละเทมเพลตกันทีละข้อ:
1. แบบแผนการประชุมทีม
แม่แบบวาระการประชุมทีม ช่วยให้คุณจัดการประชุมทีมที่มีเป้าหมายชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้ เช่น การตรวจสอบประจำสัปดาห์ การอัปเดตทีม หรือการพบปะข้ามทีม แม่แบบนี้จัดวางวาระการประชุมอย่างชัดเจน มอบหมายผู้รับผิดชอบ ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ และบันทึกประเด็นสำคัญบน บอร์ดที่ใช้ร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว
กระดานมีคอลัมน์ง่าย ๆ สำหรับหัวข้อ, ช่วงเวลา, ผู้รับผิดชอบ, บันทึก, และการติดตามผล คุณสามารถเพิ่มไฟล์, แท็กเพื่อนร่วมทีม, อัปเดตสถานะได้ทันที, และนำการจัดเตรียมเดิมมาใช้ในครั้งต่อไปได้
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- เพิ่มบันทึกวาระการประชุมภายในเอกสารที่เชื่อมโยงโดยตรงกับบอร์ดของคุณ
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานหรือแจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีมเมื่อถึงตาของพวกเขา
- กรองหัวข้อ สถานะ หรือเพื่อนร่วมทีมด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
- โปรดวางเด็ค เอกสาร และลิงก์ในที่ที่ทุกคนสามารถค้นหาได้ง่าย
✅ เหมาะสำหรับ: การประชุมทีมประจำสัปดาห์หรือการตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการที่ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจน ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบ และการติดตามผลหลังการประชุม
2. แบบบันทึกการประชุม
แม่แบบบันทึกการประชุม มอบพื้นที่ที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณในการบันทึกทุกสิ่งที่ได้พูดคุยกันระหว่างการประชุม คุณสามารถบันทึกประเด็นสำคัญ ติดตามผู้เข้าร่วมประชุม บันทึกคำถาม และสรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อได้
กระดานถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ สำหรับเวลาการประชุม, วาระการประชุม, ผู้เข้าร่วมประชุม, คำถามและคำตอบ, และพื้นที่เฉพาะสำหรับบันทึกและข้อมูลเชิงลึก คุณสามารถจัดเรียงรายการใหม่, มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีมสำหรับขั้นตอนต่อไป, และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วย แท็กสถานะ
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- ใช้รหัสสีบนป้ายลำดับความสำคัญเพื่อเน้นประเด็นที่ต้องหารืออย่างเร่งด่วนหรือประเด็นที่กำลังดำเนินการอยู่
- บันทึกแผนที่บนกระดานที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งให้คุณเปลี่ยนชื่อ จัดเรียง หรือกรองรายการได้ตามต้องการ
- แท็กเพื่อนร่วมทีม, ทิ้งการอัปเดต, และทำให้ขั้นตอนต่อไปชัดเจนสำหรับทุกคน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการบันทึก ติดตาม และทบทวนข้อมูลเชิงลึกและการตัดสินใจจากการประชุมโดยไม่ต้องพึ่งพาเอกสารหรือเครื่องมือภายนอก
3. แบบฟอร์มบันทึกการประชุมคณะกรรมการ
แบบฟอร์มบันทึกการประชุมคณะกรรมการ ช่วยให้คุณจัดการประชุมอย่างเป็นทางการ เช่น การทบทวนของคณะกรรมการหรือการตรวจสอบความคืบหน้าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยโครงสร้างและความชัดเจน
มันช่วยให้คุณสามารถวางแผนวาระการประชุมล่วงหน้า มอบหมายผู้นำเสนอ แนบเอกสาร และบันทึกการประชุมได้ทั้งหมด โดยมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนมีบริบทที่ถูกต้องและสามารถเข้าถึงเอกสารสำคัญได้อย่างครบถ้วน
คุณจะพบคอลัมน์สำหรับหัวข้อ ผู้เข้าร่วม เวลา สถานที่ และการติดตามผล นอกจากนี้คุณยังสามารถ อัปโหลดรายงาน ติดตามความรับผิดชอบ และกรองตามเจ้าของหรือวันที่เพื่อดูสถานะของแต่ละเรื่องได้
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- รับมุมมองระดับสูงของสถานะและความเป็นเจ้าของโดยใช้แดชบอร์ด
- สลับระหว่างปฏิทิน, แคนบาน หรือไทม์ไลน์เพื่อดูงานตามที่คุณต้องการ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งการแจ้งเตือนหรืออัปเดตสถานะโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม
✅ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพ ผู้จัดการ หรือผู้ประกอบการเดี่ยวที่รู้สึกหนักใจ ซึ่งต้องการวิธีปฏิบัติจริงในการตัดสินใจว่าอะไรควรค่าแก่เวลาของพวกเขา และอะไรที่ไม่ควร
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Microsoft ได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งตอนนี้ได้รวมเข้ากับ Teams แล้ว ที่สามารถตรวจจับโดยอัตโนมัติเมื่อผู้เข้าร่วมพยายามและล้มเหลวในการขัดจังหวะระหว่างการประชุมทางไกล จากนั้นจะแจ้งเตือนให้พวกเขายกมือเสมือนเพื่อขออนุญาตพูด
จากข้อมูลในโลกจริง ระบบสามารถทำค่า AUC (พื้นที่ใต้เส้นโค้ง) ได้ 0.95 โดยมีอัตราการตรวจพบจริง 50% ที่อัตราการตรวจพบผิดพลาดต่ำกว่า 1% ทำให้มีความน่าเชื่อถือเพียงพอสำหรับการใช้งานจริง คุณสมบัตินี้ช่วยให้เสียงที่เงียบกว่าสามารถได้ยิน ช่วยทำให้การประชุมมีความครอบคลุมมากขึ้น และรับประกันการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมแบบผสมผสาน
4. แบบฟอร์มการวางแผนกิจกรรมข้ามบริษัท
แม่แบบการวางแผนกิจกรรมข้ามบริษัท ใช้กลุ่มที่เป็นระบบ สถานะ วันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และมุมมองหลายแบบ เพื่อบันทึกทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานกิจกรรมของคุณ
ระหว่างการสนทนา คุณสามารถ เปลี่ยนงานติดตามผลให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ ได้โดยตรงจากบอร์ด พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การตัดสินใจไม่สูญหายหลังการประชุม
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- เพิ่ม, ลบ, หรือเปลี่ยนชื่อกลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เหมาะกับการวางแผนของคุณ
- เปลี่ยนประเด็นการหารือแต่ละข้อให้กลายเป็นภารกิจ และแยกขั้นตอนที่ละเอียดภายในแต่ละภารกิจเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น
- สลับระหว่างมุมมอง Gantt สำหรับการวางแผนไทม์ไลน์, มุมมอง Kanban สำหรับการติดตามงานตามขั้นตอน, หรือมุมมองตารางสำหรับการสแกนงานที่เปิดอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนงานและผู้ประสานงานที่กำลังมองหาพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เพื่อประสานงานด้านโลจิสติกส์ กำหนดเวลา และการสื่อสารสำหรับงานทุกประเภท
5. แบบฟอร์มโอกาสหลังกิจกรรม
เมื่อถึงเวลาที่ต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพกับโอกาสหลังงาน เทมเพลตโอกาสหลังงาน จะช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สามารถดำเนินการได้ และจัดการตลอดทุกขั้นตอน
รวมถึง การรวบรวมข้อมูลย้อนกลับในตัว การติดตามลูกค้าเป้าหมาย มุมมองที่ปรับแต่งได้ และแดชบอร์ดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานหลังงานอีเวนต์
แชร์แบบฟอร์มกับผู้เข้าร่วมหลังจบงานเพื่อรวบรวมคำตอบโดยตรงไปยังกระดานข้อเสนอแนะงาน จากที่นั่น คุณสามารถจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายตามขนาด ความสำคัญ เจ้าของ สถานะ และกำหนดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าโอกาสที่มีแนวโน้มมากที่สุดจะได้รับการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- รวบรวมความคิดเห็นและเปิดใช้งานการติดตามผลหลังงานผ่านแบบฟอร์มที่ง่าย
- จัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาตามขนาด ลำดับความสำคัญ สถานะ และกำหนดเวลา เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ติดตามคะแนนความพึงพอใจ, แนวโน้มของความคิดเห็น, การคาดการณ์ยอดขาย, และประสิทธิภาพของทีม ทั้งหมดในมุมมองเดียว
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมและเปลี่ยนเป็นยอดขายหรือโอกาสในการติดตามผล
6. แม่แบบการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
สำหรับทีมซอฟต์แวร์ ทุกการประชุมคือโอกาสในการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เทมเพลต Sprint Retrospective ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ใช้วิธีการแบบ Agile เพื่อรวบรวมประเด็นการสนทนาและการสะท้อนคิดไว้ในบอร์ดร่วมกันเพียงแห่งเดียว
เมื่อการสปรินต์ดำเนินไป สมาชิกทีมสามารถ เพิ่มข้อสังเกตเป็นรายการ และแนบไฟล์เพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติมได้ ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ทำให้การสนทนา การลงคะแนน การแนบไฟล์ และรายการที่ต้องดำเนินการเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- ใช้ คอลัมน์โหวต เพื่อให้ทีมจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อที่ต้องการเน้น
- สร้างและนำรายการดำเนินการไปข้างหน้าและติดตามการดำเนินการ
- อ้างอิงผลลัพธ์ย้อนหลังก่อนเริ่มสปรินต์ถัดไปและตรวจสอบความถูกต้องของการปรับปรุง
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาแบบ Agile สำหรับการติดตามประสิทธิภาพของสปรินต์และการติดตามการดำเนินการตามงานที่ติดตามผล
ข้อจำกัดของแม่แบบวาระการประชุม Monday.com
ในขณะที่ Monday.com นำเสนอเทมเพลตที่ยืดหยุ่นและสวยงามสำหรับการจัดการงานและการประชุม ผู้ใช้ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อเสียที่สำคัญบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการวาระการประชุม:
- แม่แบบส่วนใหญ่เป็นแบบคงที่และ ต้องอัปเดตด้วยตนเอง ซึ่งจะไม่ซิงค์แบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีม
- คอลัมน์และระบบอัตโนมัติที่โหลดไว้ล่วงหน้า อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน แทนที่จะช่วยให้การตั้งค่าง่ายขึ้น
- ไม่มีพื้นที่เฉพาะ สำหรับการจดบันทึกแบบอินไลน์หรือการบันทึกการตัดสินใจระหว่างการสนทนาแบบสด
- การขาดตัวเลือกการจัดรูปแบบ ทำให้ยากต่อการจัดระเบียบวาระการประชุมที่ยาวขึ้นให้มีโครงสร้างที่ชัดเจน
- งานติดตามผลและการแจ้งเตือน จะไม่ถูกเชื่อมต่อกับรายการในวาระการประชุมโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
⭐ ประหยัดเวลา: ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างวาระการประชุมที่มีโครงสร้างตามเป้าหมายของคุณได้ทันที เพียงอธิบายวัตถุประสงค์ แล้วปล่อยให้ AI จัดการส่วนที่เหลือ
ให้มันสร้าง: "กำหนดวาระการประชุมทีมการตลาดประจำสัปดาห์เป็นเวลา 30 นาที พร้อมประเด็นการพูดคุย การจัดสรรเวลา และรายการที่ต้องดำเนินการ"
📚 อ่านเพิ่มเติม: ClickUp เทียบกับ Monday
ทางเลือกอื่นสำหรับแม่แบบวาระการประชุมของ Monday.com
หากแม่แบบกำหนดการประชุมของ Monday.com รู้สึกจำกัดหรือซับซ้อนเกินไปสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ เรามีทางเลือกที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่ายสำหรับMonday.com
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ที่เป็นที่รู้จักในด้าน UI ที่สะอาดตา, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้, มอบเทมเพลตสำหรับกำหนดการประชุมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของทีมทุกขนาด.
ต้องการเขียนวาระการประชุมที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพใช่ไหม? ดูวิดีโอนี้เลย!
จากการเช็คอินแบบตัวต่อตัวไปจนถึงการประชุมใหญ่ทั่วทั้งบริษัท ClickUp มีห้องสมุดเทมเพลตที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งออกแบบมาเพื่อความรวดเร็ว โครงสร้างที่ชัดเจน การทำงานร่วมกัน และการประสานงานในทีม ในส่วนด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมเทมเพลตที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที
1. แม่แบบวาระการประชุม ClickUp
เทมเพลต ClickUp Agendaมอบวิธีการที่เรียบง่ายในการจัดการประชุมที่เป็นระเบียบและมุ่งเน้นผลลัพธ์ เริ่มต้นด้วยเอกสารClickUp Doc ที่คุณสามารถกำหนดเป้าหมายการประชุมร่วมกับทีมของคุณได้
วาระการประชุมนี้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนหลักที่ชัดเจน: รายละเอียดการประชุม, ผู้เข้าร่วมประชุม, บันทึกการประชุม และ รายละเอียดหลังการประชุม
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- เพิ่มข้อมูลพื้นฐานของการประชุม เช่น วันที่ เวลา ขอบเขต และประเภทไว้ในที่เดียว
- มอบหมายบทบาทและตรวจสอบการเข้าร่วมโดยใช้รายการตรวจสอบ
- บันทึกข้อสังเกตแบบเรียลไทม์และบันทึกงานติดตามผลพร้อมเจ้าของและกำหนดเวลา
- แชร์วาระการประชุมและส่งการอัปเดตอย่างรวดเร็วโดยใช้ClickUp Email
- ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการด้วยความคิดเห็นในตัว, การแจ้งเตือน, และลิงก์งาน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการโครงสร้างการประชุมที่พร้อมใช้งานและสามารถทำซ้ำได้ เพื่อการประสานงานภายในที่มีประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้าได้อย่างเชื่อถือได้
📮ClickUp Insight: ข้อมูลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมเฉลี่ย 8 คนขึ้นไป นอกจากนี้ยังพบว่าการประชุมโดยเฉลี่ยมีระยะเวลาประมาณ 51 นาที การประชุมขนาดใหญ่เหล่านี้อาจทำให้เสียเวลาในการประชุมรวมกันอย่างน้อย 6 ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระดับองค์กร
จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถลดเวลาได้?ClickUpเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของทีม! แทนที่จะประชุมยาวๆ ให้ทำงานร่วมกันโดยตรงภายในงานโดยใช้ความคิดเห็น ไฟล์แนบ บันทึกเสียง คลิปวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย—ในที่เดียว
📚 อ่านเพิ่มเติม: โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมและวาระการประชุมที่ดีที่สุด
2. แม่แบบการประชุมทั้งหมดของ ClickUp
เทมเพลตการประชุม All-Hands ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการวิธีการจัดการประชุมทั่วทั้งบริษัทที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือมุมมอง Gantt ของ ClickUpที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเตรียมการประชุม การอภิปรายสด และการติดตามผลใน ไทม์ไลน์แบบภาพ ทำให้การประสานงานราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถลากและวางรายการ ปรับไทม์ไลน์ได้ทันที และเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้การพึ่งพาได้อีกด้วย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- บันทึกบันทึกการสนทนาสด คำถาม และการตัดสินใจในหัวข้อที่มีโครงสร้าง
- ใช้แท็กเพื่อระบุการสนทนาเฉพาะทีมหรือหัวข้อที่อยู่ในวาระการประชุมประจำสำหรับทุกคน
- มอบหมายงานหลังการประชุมพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์
✅เหมาะสำหรับ: องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการโครงสร้างที่สม่ำเสมอและสามารถทำงานร่วมกันได้สำหรับการประชุมทั่วทั้งบริษัทที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: จับคู่เทมเพลตเหล่านี้กับClickUp Meetingsเพื่อจัดการประชุมที่ชาญฉลาดและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ด้วยเครื่องมือในตัวสำหรับการจดบันทึก มอบหมายงานระหว่างประชุม กำหนดวาระการประชุม และติดตามงานที่ต้องทำต่อ คุณสามารถเปลี่ยนทุกการประชุมให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือทำจริง
นี่คือวิธีที่สมบูรณ์แบบในการทำให้การหารือแบบเรียลไทม์เป็นไปอย่างราบรื่น และรักษาโมเมนตัมไว้ได้หลังจากสายโทรศัพท์ตัดไปแล้ว
3. แม่แบบวาระการประชุมนอกสถานที่ของ ClickUp
แม่แบบวาระการประชุมนอกสถานที่ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ได้สำเร็จตั้งแต่ต้นจนจบ ออกแบบด้วยโครงสร้างแบบซ้อนของ ClickUp ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบเซสชันเป็นงานแต่ละรายการ พร้อมรายละเอียดย่อยสำหรับด้านโลจิสติกส์ เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ
แต่ละเซสชันสามารถรวมบันทึกข้อความแบบละเอียด รายการตรวจสอบ ไฟล์แนบ และแท็กเพื่อจัดกลุ่มหัวข้อหรือสถานที่ได้ ด้วยฟิลด์ที่มีอยู่แล้ว เช่น เจ้าของเซสชัน เวลา และสถานที่ เทมเพลตนี้จึง ทำงานเหมือนแผนการเดินทางแบบเรียลไทม์ ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามจังหวะการทำงานของทีมคุณ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- เพิ่มประเด็นการอภิปราย, ผลลัพธ์จากการระดมสมอง, หรือบันทึกของผู้พูดภายในงานพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- กำหนดการพึ่งพาของงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทับซ้อนหรือขั้นตอนเตรียมการที่ไม่ครบถ้วน
- อัปโหลดเด็ค, คู่มือ, และแผนที่เพื่อให้ทุกอย่างพร้อมก่อนที่เซสชั่นจะเริ่ม
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าแผนก, หรือผู้ก่อตั้งที่จัดกิจกรรมวางแผนนอกสถานที่หรือการพักผ่อนของบริษัทเพื่อปรับทิศทางและสร้างพลังให้กับทีม
🎯 โบนัส: ซิงค์ตารางเวลาออฟไซต์ทั้งหมดของคุณได้อย่างชัดเจนด้วยClickUp Calendar ที่ทรงพลัง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด:
- หลีกเลี่ยงการเกิดการชนกันของตารางเวลาด้วยคำแนะนำเวลาที่ชาญฉลาดตามความพร้อมของทีม
- ลากและวางบล็อกสำหรับการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย (เพราะการประชุมนอกสถานที่ไม่เคยเป็นไปตามแผน 100%!)
- เชื่อมโยงงานและเอกสารภายในมุมมองปฏิทิน เพื่อให้ผู้พูดทราบว่าจะต้องเตรียมอะไรและเมื่อใด
- เพิ่มการแจ้งเตือน ระยะเวลา และเขตเวลา ทำให้การทำงานร่วมกันทางไกลราบรื่น
- ซิงค์กับ Google Calendar, Outlook หรือ Microsoft Teams เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำงานสอดคล้องกัน
4. แม่แบบการประชุม ClickUp
เทมเพลตการประชุม ClickUpเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการควบคุมอย่างเต็มที่ในการจัดโครงสร้างและดำเนินการประชุม ด้วยความสามารถในการปรับแต่งวาระการประชุมและแนบทรัพยากรในที่เดียวอย่างยืดหยุ่น ช่วยให้คุณสามารถเตรียมการประชุมได้อย่างมั่นใจ
ก่อนการประชุม คุณสามารถเตรียมวาระการประชุม จัดลำดับหัวข้อใหม่ และแชร์กับทีมของคุณได้ ระหว่างการประชุม คุณสามารถจดบันทึก มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และรักษาการสนทนาให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ หลังการประชุม แม่แบบจะช่วยให้การติดตามผล งานที่ต้องทำ และกำหนดเวลาต่างๆ ยังคงมองเห็นได้และสามารถดำเนินการได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ติดตามการประชุมที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า การประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่ด้วยมุมมองรายการ
- ฝัง Google Slides เพื่อนำเสนอโดยตรงโดยไม่ต้องสลับแท็บ
- ใช้พื้นที่การสนทนาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและไอเดียสดจากผู้เข้าร่วมทางไกล
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการระบบที่ยืดหยุ่นและบูรณาการเพื่อจัดการการประชุมทุกประเภท ตั้งแต่การโทรขายที่มีโครงสร้างไปจนถึงการประสานงานทีมแบบฉับพลัน
⚡ คลังแม่แบบ: พบกับการอัปเดตยอดขายที่กระจัดกระจายอยู่หรือไม่?แม่แบบวาระการประชุมการขายเหล่านี้จะช่วยให้การทบทวนโอกาสทางธุรกิจของคุณเป็นระบบ และช่วยให้ทีมขายทุกคนมีเป้าหมาย ข้อตกลง และขั้นตอนถัดไปตรงกัน
5. แม่แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ClickUp
เทมเพลตรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ClickUp Meetingช่วยให้คุณสามารถติดตามการเข้าร่วมประชุมและกำหนดความรับผิดชอบในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น ผู้ดำเนินการประชุม ผู้จดบันทึก และผู้ควบคุมเวลา
ก่อนการสร้างรายชื่อ คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ รวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมที่สำคัญ เช่น ชื่อ บทบาท และข้อมูลติดต่อ
จุดแข็งที่แท้จริงของเทมเพลตนี้อยู่ที่การผสมผสานระหว่างเอกสารที่มีโครงสร้าง ความโปร่งใส และระบบอัตโนมัติ เมื่อสร้างรายชื่อเสร็จแล้ว สามารถตรวจสอบ อัปเดต และแชร์ให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนได้ทันทีผ่านคำเชิญในปฏิทินบน ClickUp
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- บันทึกการเข้าร่วมตามวันที่ เวลา และประเภทการประชุมโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- แชร์ข้อมูลการเข้าร่วมกับทั้งผู้เข้าร่วมและผู้ไม่เข้าร่วม
- แท็กเพื่อนร่วมทีม, เพิ่มความคิดเห็น, และทำให้การติดตามผลเป็นไปโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
- สร้างรายงานเชิงลึกเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมเป็นประจำและระบุปัญหาการมีส่วนร่วม
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการวิธีการที่ชัดเจนและเป็นระบบในการติดตามการเข้าร่วมประชุม, มอบหมายบทบาท, และสร้างความรับผิดชอบในการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือมีขนาดใหญ่
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ปฏิบัติตามมารยาทในการประชุมออนไลน์เพื่อให้การประชุมทางวิดีโอกับเพื่อนร่วมงานราบรื่นยิ่งขึ้น:
- เข้าร่วมตรงเวลาและตรวจสอบเสียง/วิดีโอให้เรียบร้อยก่อนการประชุม
- ปิดเสียงเมื่อไม่ได้พูดเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนจากพื้นหลัง
- หากเป็นไปได้ ให้อยู่ในกล้องเพื่อสร้างความมีอยู่และความไว้วางใจ
- หลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและให้ความสนใจอย่างเต็มที่
- ใช้กล่องแชทสำหรับการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็วหรือติดตามผล
6. แม่แบบรายการตรวจสอบการประชุม ClickUp
เทมเพลตเช็กลิสต์การประชุม ClickUpคือเครื่องมือที่คุณต้องมีสำหรับการวางแผนและจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อมีหัวข้อที่ต้องพูดคุยมากมาย มันช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สร้างวาระการประชุมโดยละเอียด มอบหมายบทบาท และจัดการเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า
ด้วยคุณสมบัติเช่นClickUp Table Viewและรายการตรวจสอบแบบกำหนดเอง คุณสามารถมอบหมายงาน ติดตามสถานะการเตรียมการ และติดตามรายการที่ต้องดำเนินการได้
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การซิงค์การขายไปจนถึงการประชุมวางแผนกลยุทธ์ ที่ความสม่ำเสมอ ความชัดเจน และการติดตามผลเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- สร้างวาระการประชุมที่มีรายละเอียดพร้อมงานย่อยที่ซ้อนกัน, แท็กความสำคัญ, และผู้รับผิดชอบหลายคน
- ตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติล่วงหน้าก่อนการประชุม และใช้ClickUp Brainสำหรับการติดตามผลอย่างชาญฉลาด
- เพิ่มรายการวาระ ประเด็นพูดคุย หรือกฎเกณฑ์พื้นฐานได้ทันทีด้วย /Check List ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นที่บทบาทที่ชัดเจน รายการดำเนินการ และการติดตามงานแบบเรียลไทม์
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายการตรวจสอบการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
เทมเพลตติดตามการประชุม ClickUp
เทมเพลต ClickUp Meeting Trackerเป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดระเบียบ ติดตาม และติดตามผลของการประชุมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบทวิจารณ์เชิงกลยุทธ์ การตรวจสอบประจำวัน หรือแม้แต่การเฉลิมฉลองวันเกิด
มันช่วยจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณโดยการรวบรวมรายละเอียดการประชุมที่สำคัญ ผู้เข้าร่วมประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และการติดตามผลไว้ในที่เดียว ด้วยมุมมองที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถวางแผนได้อย่างชาญฉลาด ติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน และทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- บันทึกข้อมูลเฉพาะโดยใช้ฟิลด์ต่างๆ เช่น ประเภทการประชุม สถานที่ ผู้บันทึกเวลา และผู้จดบันทึก
- มองเห็นภาพรวมการประชุมผ่านปฏิทิน, ห้องประชุม,และมุมมองบอร์ดเพื่อให้คุณมีระเบียบและหลีกเลี่ยงการนัดหมายซ้อน
- ใช้ แท็กที่มีสีแตกต่างกัน หรือลำดับความสำคัญเพื่อสังเกตการประชุมที่มีผลกระทบสูงได้ในทันที
- เก็บบันทึกก่อนและหลังการประชุมไว้เชื่อมโยงกันเพื่อการอ้างอิงและรายงานที่ง่าย
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมและผู้จัดการที่ต้องการระบบศูนย์กลางที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อวางแผน ติดตาม และติดตามผลของการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวในโครงการและแผนกต่างๆ
8. แม่แบบการประชุมเริ่มต้นโครงการ ClickUp
แม่แบบการประชุมเริ่มต้นโครงการ ClickUpประกอบด้วย รายการตรวจสอบที่พร้อมใช้งาน ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ ตั้งแต่การมอบหมายบทบาท (เช่น ผู้จดบันทึกและผู้จับเวลา) ไปจนถึงเป้าหมายของโครงการ ความรับผิดชอบ ระยะเวลา และผลลัพธ์สำคัญที่ต้องส่งมอบ
โครงสร้างนี้ช่วยให้การประชุมเริ่มต้นของคุณมีสมาธิ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวโครงการภายในหรือการต้อนรับลูกค้าใหม่
นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติเช่น งานย่อยซ้อนกัน, ผู้รับผิดชอบหลายคน, และการตอบกลับความคิดเห็น คุณสามารถจัดการการเตรียม, การมีส่วนร่วม, และการติดตามผลได้อย่างง่ายดาย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ใช้ClickUp Tasksเพื่อกำหนดแผนงานแต่ละประเด็นและผู้เข้าร่วม
- กำหนดเวลาปัจจุบัน, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก, ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ, และกำหนดเส้นตายให้เสร็จสิ้น
- เก็บบันทึกการตัดสินใจที่สำคัญและขั้นตอนถัดไปพร้อมผู้รับผิดชอบที่มอบหมาย
- แนะนำสมาชิกในทีมและส่งเสริมให้แต่ละคนแนะนำตัวเองสั้นๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้าง, มีประสิทธิภาพ, และสามารถติดตามได้ทั้งหมดเพื่อเปิดตัวโครงการใหม่และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสอดคล้องกันตั้งแต่วันแรก
👀 คุณรู้หรือไม่? ประมาณ 92% ของคนทำงานหลายอย่างพร้อมกันระหว่างการประชุม โดย30% ส่งอีเมลขณะเข้าร่วมประชุมด้วยน่าเสียดายที่การทำงานหนักเกินไปนี้มักนำไปสู่ความเหนื่อยล้าทางจิตใจ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้กรอบการทำงาน S.T.O.P. ของ Nir Eyal:
- สัญญาณ โดยการปิดแล็ปท็อป/โทรศัพท์
- พูดคุย อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการอยู่กับปัจจุบัน
- ยกเลิกการรับคำเชิญที่ไม่จำเป็น
- หยุดชั่วคราว ก่อนที่จะยอมแพ้ต่อสิ่งรบกวน
📚 อ่านเพิ่มเติม: การประชุมโครงการที่มีประสิทธิภาพ: ประเภทหลัก, กลยุทธ์, และคำแนะนำ
9. เทมเพลต MOM สำหรับการประชุม ClickUp Meetings Of The Minute
แม่แบบ ClickUp Meetings Of The Minute MOMช่วยให้คุณบันทึกทุกรายละเอียดสำคัญจากการประชุมของคุณ มันช่วยให้คุณสามารถบันทึกไทม์ไลน์ของเหตุการณ์สำคัญ ติดตามผู้เข้าร่วมประชุม และ สรุปประเด็นสำคัญทั้งหมด โดยไม่สูญเสียบริบท
มันมอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างสำหรับการบันทึกข้อมูลการประชุม, รายการที่ต้องทำ, การตัดสินใจที่ทำ, กำหนดเวลา, และผู้รับผิดชอบ, ทำให้ทุกนาทีมีประสิทธิภาพและสามารถติดตามได้.
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- จัดประเภทประเภทของการประชุมและเชื่อมโยงกับโครงการที่เกี่ยวข้อง
- จัดระเบียบหัวข้อการสนทนาและรายการดำเนินการด้วยรายการตรวจสอบของ ClickUp
- เพิ่มความเร่งด่วนและความรับผิดชอบด้วยรายการดำเนินการที่มีการระบุเวลา
- แนบเอกสาร, ภาพหน้าจอ, หรือสไลด์นำเสนอได้โดยตรงในบันทึกการประชุม
- อ้างอิงการประชุมที่ผ่านมาเพื่อติดตามผลดำเนินการหรือการตัดสินใจก่อนหน้านี้
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการบันทึกการประชุมทุกครั้งอย่างชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลสำคัญตกหล่น โดยเฉพาะเมื่อการประชุมดำเนินไปอย่างรวดเร็วหรือเกี่ยวข้องกับหลายแผนก
⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ �
10. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดบันทึกและส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมโดยให้โครงสร้างที่สม่ำเสมอและเน้นการดำเนินการสำหรับทุกประเภทของการประชุม คุณสามารถติดตามการเข้าร่วมประชุม รายการวาระการประชุม จุดที่ต้องดำเนินการ และการตัดสินใจที่สำคัญได้
คุณสามารถจดบันทึกแบบเรียลไทม์หรือมอบหมายให้ผู้อื่นจดบันทึก ใช้รายการตรวจสอบเพื่อบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการ และเพิ่มผู้รับผิดชอบหลายคนพร้อมกำหนดวันครบกำหนดได้ เทมเพลตนี้ยังอนุญาตให้คุณ เชื่อมโยงบันทึกการประชุมที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์ของเหตุการณ์และติดตามความคืบหน้าจากการประชุมหนึ่งไปยังการประชุมถัดไป
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- บันทึกจำนวนผู้เข้าร่วมและกำหนดบทบาทเพื่อให้การมีส่วนร่วมชัดเจน
- บันทึกวาระการประชุมและการตัดสินใจด้วยรายการตรวจสอบและเอกสารที่มีโครงสร้าง
- ร่วมมือกันโดยใช้ความคิดเห็น, การตอบสนอง, และการแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทีมของคุณสอดคล้องกันก่อน, ระหว่าง, และหลังแต่ละเซสชั่น
✅ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, หัวหน้าแผนก, และผู้ร่วมงานโครงการที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้ในการบันทึกและอ้างอิงบันทึกการประชุม
🌟 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ: การประชุมติดกันอาจทำให้คุณต้องสลับไปมาระหว่างการฟังและการจดบันทึก จนสุดท้ายต้องสงสัยว่า "เราตัดสินใจเรื่องนั้นหรือยัง?" หรือ "สิ่งที่ต้องทำมีอะไรบ้างนะ?"
นั่นคือจุดที่ClickUp AI Notetakerเข้ามาช่วย มันช่วยให้คุณใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้
นี่คือสิ่งที่มันทำโดยอัตโนมัติ:
- บันทึกการสนทนาทั้งหมด
- ให้สรุปแบบ TL;DR ที่ชัดเจน
- เน้นการตัดสินใจที่สำคัญและขั้นตอนต่อไป
- สร้างและมอบหมายงานโดยอัตโนมัติใน ClickUp
- เก็บทุกอย่างไว้ในเอกสารที่สามารถค้นหาได้
11. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUpช่วยให้คุณสามารถบันทึก จัดระเบียบ และติดตามผลลัพธ์ของการประชุมได้อย่างแม่นยำและมีความรับผิดชอบ
มันช่วยให้คุณสามารถ มอบหมายงานได้โดยตรงจากบันทึก, ติดแท็กผู้เข้าร่วมประชุม, และติดตามการกระทำที่ต้องทำต่อไปได้ทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ผู้เข้าร่วมประชุมยังสามารถเพิ่มการอัปเดตความคืบหน้าส่วนตัวก่อนการประชุมได้
คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบให้เหมาะกับสไตล์การประชุมของคุณได้ ตัวอย่างเช่น สรุปแบบหน้าเดียวสำหรับการประชุมแบบสแตนด์อัพ หรือหน้าย่อยที่มีรายละเอียดสำหรับการประชุมที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ยังมีความ เน้นภาพ สูง ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงบันทึกการประชุมด้วยรายการตรวจสอบตาราง สื่อหลากหลาย และข้อมูลเพื่อให้เข้าใจได้เร็วขึ้น
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- บันทึกข้อมูลการประชุม เช่น วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วม และบทบาท
- บันทึกวาระการประชุมที่ได้รับการอนุมัติเพื่อเป็นแนวทางในการจดบันทึกอย่างเป็นระบบและปราศจากสิ่งรบกวน
- สรุปประเด็นสำคัญ การตัดสินใจที่ทำ และผลการลงคะแนนเพื่อรักษาบันทึกที่ชัดเจน
- มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการงานและฟีเจอร์การติดแท็กของ ClickUp
- ติดตามความคืบหน้าด้วยระบบวิเคราะห์ในตัวและตรวจสอบการติดตามผล
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการ, หัวหน้าแผนก, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการวิธีการประชุมที่โปร่งใส, สามารถนำไปปฏิบัติได้, และสามารถทำซ้ำได้, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการเอกสารประกอบ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ไม่ชอบเขียนรายงานการประชุมใช่ไหม? แค่กดบันทึกด้วยClickUp Clips แล้วปล่อยให้ClickUp Brainจัดการงานหนักให้ มันจะถอดเสียงการประชุมของคุณ แยกประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องออกแรงเพิ่มเติม
12. แม่แบบการสื่อสารและการประชุมทีม ClickUp
แม่แบบ ClickUp Team Communication and Meeting Matrixเป็นกรอบการทำงานที่ช่วยจัดระเบียบการประชุมในที่ทำงานโดยการรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น ประเภทของการประชุม ความถี่ ผู้เข้าร่วม เป้าหมาย ฯลฯ เพื่อลดความสับสนในการสื่อสารและทำให้การวางแผนง่ายขึ้น
คุณจะได้รับมุมมองที่ทรงพลังสามแบบ: ปฏิทิน เพื่อดูตารางเวลา, กระดาน คัมบัง เพื่อติดตามสถานะการประชุมตามกลุ่มผู้เข้าร่วม, และ รายการ เพื่อแก้ไขและจัดการรายละเอียดการประชุม
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังสามารถ:
- ปรับแต่งฟิลด์ด้วยตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, แท็กบุคคล, พื้นที่ข้อความ และป้ายสถานะ
- ดูการประชุมทั้งหมดในภาพรวม จัดกลุ่มตามผู้เข้าร่วม ความถี่ และวัตถุประสงค์
- กำหนดเจ้าของงาน, กำหนดขั้นตอนการเตรียม, และแยกแยะการประชุมที่จำเป็นกับที่ไม่จำเป็น
- ส่งเสริมประสิทธิภาพด้วยการจัดการวาระการประชุม บันทึก และการติดตามผลในที่เดียว
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และหัวหน้าแผนกที่ต้องการระบบกลางเพื่อจัดตาราง, ติดตาม, และเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและการสื่อสารในทีมแบบไฮบริดหรือระยะไกล
🧭 ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว: เมื่อสร้างเมทริกซ์การประชุมของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดความถี่ที่แต่ละการประชุมควรเกิดขึ้น: การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน การตรวจสอบประจำสัปดาห์ หรือการทบทวนประจำเดือน การกำหนดจังหวะการประชุมที่เหมาะสมจะช่วยให้หลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าและทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ทำให้ตารางงานของพวกเขาหนักเกินไป
การประชุมที่ง่ายขึ้นด้วย ClickUp
Monday.com มีเทมเพลตหลากหลายสำหรับการจัดการประชุมและการทำงานร่วมกัน พวกเขาช่วยในการจัดโครงสร้างวาระการประชุม มอบหมายงาน และติดตามผล แต่ถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งที่มากกว่าการวางแผนและเชื่อมโยงการประชุมของคุณเข้ากับกระบวนการทำงานจริง ClickUp คือเครื่องมือที่คุณต้องการ
ด้วย ClickUp คุณไม่ได้แค่จัดระเบียบการประชุมเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงการประชุมเหล่านั้นกับเอกสาร งาน แดชบอร์ด และการติดตามความคืบหน้าของคุณโดยตรง ทุกงานที่ต้องดำเนินการและการอัปเดตจะแสดงผลแบบเรียลไทม์ หน้าที่ความรับผิดชอบถูกกำหนดอย่างชัดเจน การสื่อสารมีความโปร่งใส และลดการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะลดภาระงานด้านการบริหารจัดการจากการประชุม ลองใช้ ClickUp วันนี้