8 เครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการให้เร็วขึ้น (2025)

เคยพยายามจัดการไทม์ไลน์โครงการด้วยสเปรดชีตที่ดูเหมือนเกมเตตริสที่เล่นพลาดไปหรือเปล่า? ใช่แล้ว เราเคยเจอแบบนั้นเหมือนกัน นั่นคือจุดที่แผนภูมิแกนต์เข้ามาช่วยเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ของการวางแผนโครงการ—แต่ตอนนี้ พวกมันได้รับการขับเคลื่อนด้วย AI และขอบอกเลยว่า...พวกมันพัฒนาไปไกลมาก 🦾✨เครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ด้วย AI ที่ดีจะแสดงการพึ่งพาของงานต่าง ๆ ปรับเส้นเวลาแบบเรียลไทม์ และให้ทีมของคุณเห็นภาพชัดเจนว่างานถัดไปคืออะไร พร้อมทั้งคาดการณ์ความล่าช้าก่อนที่จะเกิดขึ้น
ในโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ด้วย AI ที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้คุณวางแผนโครงการได้อย่างมืออาชีพราวกับพ่อมดแห่งการควบคุมเวลา ไม่ว่าคุณจะกำลังนำทีมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ จัดการทีมสร้างสรรค์ หรือแค่พยายามทำความเข้าใจความวุ่นวายของโครงการ เครื่องมือเหล่านี้พร้อมเปลี่ยนไทม์ไลน์ของคุณจาก "แย่แล้ว" เป็น "เยี่ยมไปเลย"
ซอฟต์แวร์ AI แผนภูมิแกนต์ชั้นนำในพริบตา
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือแผนภูมิแกนต์ AI ที่ดีที่สุดและสิ่งที่พวกเขานำเสนอ
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการแบบครบวงจรพร้อมการจัดตารางเวลาด้วย AIขนาดทีม: เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป, สตาร์ทอัพ, และองค์กร
|ไทม์ไลน์ที่สร้างโดย AI, การพึ่งพาของงาน, การทำงานอัตโนมัติ, มุมมองภาระงาน, และความช่วยเหลือ AI ที่ผสานรวมและตามบริบท
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ทีมแกนต์
|การจัดตารางงานแบบลากและวางด้วย Gantt พร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมการตลาดและเอเจนซี่
|มุมมองงานของฉัน, การแจ้งเตือนเป้าหมาย, การจัดการพอร์ตโฟลิโอ, และการแชร์ที่เป็นมิตรกับลูกค้า
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $59/เดือนต่อผู้จัดการ
|Gantt. io
|แผนภูมิแกนต์ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างสวยงามสำหรับการนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้ให้คำปรึกษาและทีมที่เน้นการออกแบบ
|ตัวเลือกการส่งออกแผนภูมิแกนต์ความละเอียดสูง, การปรับแต่งแผนภูมิ, รูปแบบที่มีแบรนด์, และบันทึกคำอธิบายในเครื่องมือ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $8/เดือน
|Instagantt
|การปรับตารางเวลาให้เหมาะสมด้วยระบบ AI และภาพรวมโครงการขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมที่จัดการไทม์ไลน์ข้ามสายงาน
|คำแนะนำเกี่ยวกับไทม์ไลน์, การอัปเดตบนมือถือ, การติดตามฐาน, ลิงก์สาธารณะ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $12/เดือน
|Lucidchart
|แผนภาพแบบบูรณาการสำหรับกระบวนการทำงานของโครงการและระบบ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมแบบผสมผสานที่ต้องการภาพที่หลากหลาย
|การเชื่อมโยงข้อมูลสด, แผนผัง + รองรับ Gantt, AI จัดรูปแบบ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
|EdrawMax
|การสร้างแผนภูมิแกนต์ที่มีเทมเพลตจำนวนมากในหลากหลายอุตสาหกรรมขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมองค์กรและภาคการศึกษา
|กฎสีของงาน, แบรนด์, ไอคอนเฉพาะอุตสาหกรรม
|การสมัครสมาชิกเริ่มต้นที่ $79/ปี
|Toggl Plan
|การวางแผนไทม์ไลน์แบบภาพพร้อมการจัดการขีดความสามารถขนาดทีม: เหมาะสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์และทีมที่ทำงานระยะไกล
|คำเตือนความจุ, งานที่มีรหัสสี, การวางแผนเป้าหมาย, รายงานปริมาณงาน
|ฟรีสูงสุด 5 ผู้ใช้; เริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อผู้ใช้
|แผนภูมิแกนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
|การสร้างไทม์ไลน์โครงการแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบจากคำสั่งขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว
|การป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติ, ระยะเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย ML, การแก้ไขแบบสนทนา
|เครดิตฟรี; เริ่มต้นที่ $3 (30 เครดิต)
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ Gantt Chart AI?
เครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ด้วย AI ที่เหมาะสมควรช่วยลดภาระงานของคุณอย่างจริงจังและช่วยให้แผนการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
นี่คือสิ่งที่คุณควรสังเกต 👀
- การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ: ปรับระยะเวลาตามการพึ่งพาซึ่งกันและกัน, ระยะเวลาของงาน, และความสามารถของทีม
- ข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์: แจ้งเตือนความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ และแนะนำการปรับเปลี่ยนที่เป็นไปได้จริง
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์: สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในแผนภูมิแกนต์แบบเรียลไทม์เมื่องานดำเนินไป
- การวางแผนทรัพยากรอย่างชาญฉลาด: แนะนำการจัดสรรสมาชิกทีมที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละโครงการ
- การเรียนรู้กระบวนการทำงาน: ปรับคำแนะนำให้เข้ากับรูปแบบการวางแผนเฉพาะของทีมคุณ
- การตรวจจับคอขวด: เน้นจุดที่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายของโครงการก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงาน
- มุมมองที่กำหนดเอง: อนุญาตให้สลับระหว่างไทม์ไลน์ระดับสูงและรายละเอียดได้อย่างง่ายดาย
📚 อ่านเพิ่มเติม:แผนภูมิแกนต์ vs. ไทม์ไลน์: คืออะไรและใช้งานอย่างไร
ซอฟต์แวร์ AI แผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุด
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
หากคุณพร้อมที่จะยกระดับการวางแผนของคุณ นี่คือเครื่องมือซอฟต์แวร์แผนงานกานต์ต์ที่คุ้มค่ากับเวลาของคุณ
มาเริ่มกันเลย 🛠️
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจรพร้อมการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ)
เครื่องมือ Gantt แบบดั้งเดิมช่วยในการวางแผนไทม์ไลน์ แต่ทำให้คุณต้องทำงานด้วยตนเองทั้งหมด: เพิ่มงาน คำนวณระยะเวลา และติดตามความคืบหน้า
ClickUpเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น
สร้างไทม์ไลน์กานต์ต์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย ClickUp Brain
หากคุณกำลังมองหาเลย์เอาต์ภาพที่ยืดหยุ่นสำหรับการวางแผนโครงการและปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpคือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด คุณสามารถกำหนดระยะเวลาของแต่ละงาน สร้างลิงก์โดยใช้การเชื่อมโยงงานใน ClickUp และเพิ่มหมุดหมายใน ClickUpเพื่อเน้นงานสำคัญที่ต้องส่งมอบ
ดูวิธีการใช้มุมมอง Gantt ใน ClickUp:
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากเครื่องมือ Gantt อื่นๆ คือการใช้ AI เพื่อเติมเต็มช่องว่างในการวางแผน
ด้วยการใช้ClickUp Brain คุณสามารถอธิบายโครงการของคุณเป็นข้อความธรรมดา และ AI จะสร้างรายการงานทั้งหมดพร้อมระยะเวลาที่ประมาณการไว้, ความสัมพันธ์ที่แนะนำ, และจุดสำคัญที่แนะนำ
สมมติว่าคุณกำลังประสานงานการเปิดตัวแคมเปญ ทีมจำเป็นต้องสรุปข้อความและเนื้อหาให้เรียบร้อย ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ อัปเดตโซเชียลมีเดีย เปิดตัวแคมเปญบนทุกแพลตฟอร์ม และติดตามผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้ต้องทำภายในระยะเวลาที่จำกัด
ตัวอย่างเช่น หากการแก้ไขต้นฉบับต้องเกิดขึ้นก่อนการออกแบบสื่อส่งเสริมการขายใหม่ ClickUp จะเชื่อมโยงงานเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ หากการส่งต่อแคมเปญโซเชียลขึ้นอยู่กับการเสร็จสิ้นแดชบอร์ดเมตริกส์ ลำดับงานนั้นก็จะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นกัน
สิ่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นโดยตรงในมุมมองแผนภูมิแกนต์ ดังนั้นคุณจะไม่ต้องมองดูแค่กล่องเปล่า ๆ แต่จะได้เห็นไทม์ไลน์ที่สร้างขึ้นด้วยตรรกะแทน
แผนที่สร้างโดย AI กลายเป็นรากฐานสำหรับไทม์ไลน์ภาพของคุณ
ปรับเส้นเวลาให้เหมาะสมตามความคืบหน้าของงานด้วยระบบติดตามเวลาในตัว
เมื่อแผนภูมิของคุณเริ่มทำงานแล้วClickUp Project Time Trackingจะช่วยให้คุณยึดมั่นกับความเป็นจริง หากทีมเนื้อหาบันทึกเวลาที่ใช้ในการเขียนแนวทางแบรนด์มากกว่าที่วางแผนไว้ คุณสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อระบุความเสี่ยงในขั้นตอนถัดไปและปรับไทม์ไลน์ได้โดยตรงในมุมมอง AI ของแผนภูมิแกนต์
ทำให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อรักษาความต่อเนื่องได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น เมื่อถึงเหตุการณ์สำคัญอย่าง 'การอนุมัติแบบขั้นสุดท้าย'ผู้ช่วยจัดตารางงานด้วย AIสามารถอัปเดตสถานะของขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนทีมพัฒนา และมอบหมายงานถัดไปในลำดับต่อไปได้ ซึ่งช่วยลดการส่งงานแบบแมนนวลและทำให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดชะงัก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการความจุได้ในพริบตา: จัดสรรงานโดยใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUpตามความพร้อมใช้งานและปริมาณงานโดยรวม
- ทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องสลับบริบท: แชร์การอัปเดตและพูดคุยเกี่ยวกับงานผ่านClickUp Chatเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
- วางแผนความคิดแบบเรียลไทม์: สร้างขั้นตอนการทำงานโดยใช้ClickUp Whiteboardsและเชื่อมต่อโดยตรงกับงานเพื่อให้ดำเนินการได้ทันทีรองรับเทคนิคการแสดงผลที่หลากหลาย
- ติดตามประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิด: มองเห็นความก้าวหน้า เวลา และความพยายามของทีมได้อย่างชัดเจนผ่านแดชบอร์ด ClickUpในหลายโครงการ
- รับตารางเวลาที่สร้างขึ้นสำหรับคุณ: อัตโนมัติการวางแผนรายวันโดยใช้ปฏิทิน ClickUpเพื่อบล็อกเวลาโฟกัสและรักษาการเปลี่ยนงานให้อยู่ในเส้นทาง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้สูง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้พูดทุกอย่างไว้หมดแล้ว:
ฉันชอบที่แพลตฟอร์มนี้ปรับแต่งได้หลากหลายมาก—ฉันสามารถสลับระหว่างมุมมองแบบรายการ, บอร์ด, และแกนต์ได้ตามรูปแบบการทำงานของฉัน ฟีเจอร์แชทที่ผสานรวมอยู่ด้วยก็ทำให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สะดวกสุดๆ และเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ฉันใช้ ClickUp ทุกวัน นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติและเครื่องมือ AI ยังช่วยประหยัดเวลาในการทำงานซ้ำๆ ได้เยอะมาก การตั้งค่าพื้นที่โครงการ, งาน, และระบบอัตโนมัติก็ทำได้ง่ายอย่างน่าประหลาดใจ ทีมของฉันเริ่มเข้าใจวิธีการใช้งานหลังจากผ่านการฝึกอบรมอย่างรวดเร็วไม่กี่ครั้ง นอกจากนี้ เอกสารช่วยเหลือและแชทสดยังตอบสนองอย่างรวดเร็วมาก ทำให้เราไม่เคยติดขัดนานเลย สิ่งหนึ่งที่เราทำคือการเชื่อมต่อ ClickUp กับ Google Drive ได้ภายในไม่กี่คลิก ช่วยประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงการสลับเครื่องมือ
ฉันชอบที่แพลตฟอร์มนี้ปรับแต่งได้หลากหลายมาก—ฉันสามารถสลับระหว่างมุมมองแบบรายการ, บอร์ด, และแกนต์ได้ตามรูปแบบการทำงานของฉัน ฟีเจอร์แชทที่ผสานรวมอยู่ด้วยก็ทำให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สะดวกสุดๆ และเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ฉันใช้ ClickUp ทุกวัน นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติและเครื่องมือ AI ยังช่วยประหยัดเวลาในการทำงานซ้ำๆ ได้เยอะมาก การตั้งค่าพื้นที่โครงการ, งาน, และระบบอัตโนมัติก็ทำได้ง่ายอย่างน่าประหลาดใจ ทีมของฉันเริ่มเข้าใจวิธีการใช้งานหลังจากผ่านการฝึกอบรมอย่างรวดเร็วไม่กี่ครั้ง นอกจากนี้ เอกสารช่วยเหลือและแชทสดยังตอบสนองอย่างรวดเร็วมาก ทำให้เราไม่เคยติดขัดนานเลย สิ่งหนึ่งที่เราทำคือการเชื่อมต่อ ClickUp กับ Google Drive ได้ภายในไม่กี่คลิก ช่วยประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงการสลับเครื่องมือ
💡 โบนัส: ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่นำความฉลาดที่แท้จริงมาสู่แผนกังต์และแผนการโครงการของคุณบอกลาความยุ่งเหยิงของงาน และ สวัสดีกับการจัดการโครงการที่ราบรื่นและเข้าใจบริบท นี่คือวิธีการ:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บเพื่อค้นหาไฟล์ของคุณ
- ถาม, พูด, และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—ไม่ต้องใช้มือ, ที่ไหนก็ได้ด้วย พูดเป็นข้อความ
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ได้โดยตรงจากแอปเดียว ด้วยโซลูชันที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กรและเข้าใจบริบท
ด้วย ClickUp Brain MAX การจัดการแผนภูมิแกนต์ที่ซับซ้อนจะกลายเป็นเรื่องที่ชาญฉลาด มีประสิทธิภาพมากขึ้น และผสานรวมอย่างสมบูรณ์เข้ากับระบบนิเวศการจัดการโครงการของคุณ
2. TeamGantt (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนแบบลากและวางที่เรียบง่าย)
ผ่านทางTeamGantt
TeamGantt เปลี่ยนตารางเวลาโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็สามารถจัดการได้ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานได้โดยการลากวันในปฏิทิน ทำให้การปรับไทม์ไลน์เป็นเรื่องง่ายและเป็นธรรมชาติ
สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือ มุมมองงานของฉัน ซึ่งมอบแดชบอร์ดส่วนตัวให้กับสมาชิกในทีมโดยไม่ต้องบังคับให้พวกเขาต้องนำทางผ่านลำดับชั้นของโครงการที่ซับซ้อน เครื่องมือ AI แผนภูมิแกนต์นี้สร้างสมดุลระหว่างความสามารถในการจัดตารางเวลาและการออกแบบที่ใช้งานง่าย ทำให้ทีมที่ต้องการการวางแผนที่แข็งแกร่งสามารถเข้าถึงได้
คุณสมบัติเด่นของ TeamGantt
- เชิญลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดูความคืบหน้าของโครงการโดยไม่ให้สิทธิ์แก้ไข เพื่อรักษาการควบคุมไทม์ไลน์ของโครงการ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติสำหรับสมาชิกทีมเมื่อมีการมอบหมายงาน, ใกล้ถึงกำหนดเวลา, หรือเมื่อถึงเป้าหมายของโครงการ
- สร้างมุมมองพอร์ตโฟลิโอเป็นทางเลือกแทนแผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงหลายโครงการพร้อมกันสำหรับมุมมองแบบภาพรวม
- สร้างตัวบ่งชี้ความคืบหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่คำนวณความคืบหน้าของโครงการโดยอัตโนมัติตามงานที่เสร็จสิ้นแล้ว
ข้อจำกัดของ TeamGantt
- ไม่มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรขั้นสูงสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- บางรีวิวได้กล่าวถึงข้อบกพร่องของระบบผู้ใช้ (UI) เช่น ความยากลำบากในการยกเลิกการกระทำ (undo operations), การปรับขนาดคอลัมน์, หรือการนำทางผ่านคำอธิบายประกอบ (annotations) ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้
ราคาของ TeamGantt
- ฟรี
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้จัดการ
- ไม่จำกัดทุกอย่าง: ราคาตามความต้องการ
- ฉบับก่อสร้าง: ราคาพิเศษ (เรียกเก็บรายปี)
คะแนนและรีวิวของ TeamGantt
- G2: 4. 8/5 (890+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TeamGantt อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
ฉันชอบมากที่ TeamGantt ช่วยให้การสื่อสารและการประสานงานภายในทีมเป็นไปอย่างราบรื่นในสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแท็ก @ การสนทนา และการแชร์ไฟล์ […] ไม่มีข้อไม่ชอบ เพียงแต่ฟีเจอร์การรายงานอาจค่อนข้างพื้นฐาน ขาดความลึกและรายละเอียด
ฉันชอบมากที่ TeamGantt ช่วยให้การสื่อสารและการประสานงานภายในทีมเป็นไปอย่างราบรื่นในสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแท็ก @ การสนทนา และการแชร์ไฟล์ […] ไม่มีข้อไม่ชอบ เพียงแต่ฟีเจอร์การรายงานอาจจะค่อนข้างพื้นฐาน ขาดความลึกและรายละเอียด
📮 ClickUp Insight: 31% ของผู้จัดการชอบใช้บอร์ดภาพ ในขณะที่คนอื่นๆ พึ่งพาแผนภูมิแกนต์ แดชบอร์ด หรือมุมมองทรัพยากร
แต่เครื่องมือส่วนใหญ่บังคับให้คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หากมุมมองไม่ตรงกับวิธีที่คุณคิด มันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งชั้นของความขัดแย้ง
ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องเลือกอีกต่อไป สลับระหว่างแผนภูมิแกนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, กระดานคัมบัง, แดชบอร์ด หรือมุมมองภาระงานได้ในคลิกเดียว และด้วย ClickUp AIคุณสามารถสร้างมุมมองหรือสรุปที่ปรับแต่งตามผู้ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นคุณ ผู้บริหาร หรือดีไซเนอร์ของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: CEMEX เร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น 15% และลดความล่าช้าในการสื่อสารจาก 24 ชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ TeamGantt
🧠 เคล็ดลับที่เป็นมิตร: ก่อนสร้างรายการงานของคุณ ให้กำหนดจุดส่งมอบที่สำคัญ เช่น 'เปิดตัวเว็บไซต์', 'การตรวจสอบครั้งสุดท้ายของลูกค้า', หรือ 'ผลิตภัณฑ์เบต้าออนไลน์' จากนั้นทำงานย้อนกลับเพื่อวางแผนงานที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุแต่ละจุด ในเครื่องมือสร้างแผนงาน Gantt ของ AI ของคุณ ให้แสดงหมุดหมายเป็นเครื่องหมายที่ชัดเจน (รูปเพชรใน ClickUp)
3. Gantt. io (เหมาะที่สุดสำหรับการเน้นการนำเสนอด้วยภาพ)
ผ่านทางGantt.io
บางครั้งคุณอาจต้องการสร้างแผนภูมิแกนต์ที่ดูเป็นมืออาชีพเท่ากับโครงการของคุณสมควรได้รับ Gantt.io เชี่ยวชาญในการสร้างแผนภูมิที่สวยงามดึงดูดสายตาซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
แทนที่จะยัดเยียดทุกฟีเจอร์ที่เป็นไปได้ไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว มันได้ปรับประสบการณ์ให้เรียบง่ายโดยเน้นที่การสร้างและการนำเสนอแผนภูมิ
แพลตฟอร์มนี้รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์สำหรับผู้ใช้หลายคน ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณสามารถสร้างหรือปรับแต่งแผนภูมิร่วมกันและเห็นการอัปเดตได้ทันที นอกจากนี้ ฟีเจอร์ย้อนเวลากลับ ยังช่วยให้คุณเลื่อนดูเวอร์ชันที่ผ่านมาและกู้คืนหรือแยกแผนภูมิ ซึ่งเหมาะสำหรับการทดลอง
Gantt. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ปรับแต่งทุกองค์ประกอบทางภาพของแผนภูมิของคุณ รวมถึงแบบอักษร สี เส้นกริด และระยะห่าง ให้สอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัท
- พิมพ์แผนภูมิบนกระดาษขนาดใหญ่หรือส่งออกเป็นภาพความละเอียดสูงที่ยังคงคุณภาพคมชัดเมื่อฉาย
- เพิ่มคำอธิบายงานและโครงการที่ละเอียดพร้อมบันทึกที่ปรากฏในเครื่องมือชี้เมื่อผู้ชมเลื่อนเมาส์ไปเหนือองค์ประกอบไทม์ไลน์เฉพาะ
- บันทึกแบบแผนแผนภูมิหลายแบบเป็นเทมเพลตการจัดการงานเพื่อให้คุณสามารถสร้างรูปแบบโครงการที่คล้ายกันได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Gantt. io
- ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาและการจัดสรรทรัพยากรในตัว
- อาจทำงานช้าลงเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
Gantt. io ราคา
- ฟรี
- พรีเมียม: 8 ดอลลาร์/เดือน
Gantt. io คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้: เฮนรี แกนต์ ร่วมกับเฟรเดอริก เทย์เลอร์ ได้พัฒนาแนวคิดนี้ขึ้นประมาณปี 1910 เพื่อติดตามการผลิตและทรัพยากรในโรงงาน ซึ่งถือเป็นการสร้างแผนงานแบบภาพแรกขึ้นมา โดยเป็นต้นแบบของแนวคิดการเปรียบเทียบผลงานกับเวลา หนึ่งในตัวอย่างแรก ๆ ของแนวคิดนี้
📖 อ่านเพิ่มเติม: แผนภูมิแกนต์ vs. แผนที่เส้นทาง: แบบไหนเหมาะกับโครงการของคุณ?
4. Instagantt (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับตารางเวลาด้วย AI)
ผ่านInstagantt
Instagantt นำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาในระบบการจัดตารางโครงการโดยตรง ทำให้การทำงานที่น่าเบื่อของการปรับเส้นเวลาให้เหมาะสมเป็นไปโดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้ใช้ AI เพื่อจัดตารางงานโดยอัตโนมัติ ปรับเส้นเวลาให้เหมาะสม และปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อการวางแผนที่ชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
สิ่งที่ทำให้ Instagantt โดดเด่นคือความสามารถในการแนะนำการปรับปรุงตารางเวลาตามการพึ่งพาของงานและความพร้อมของทรัพยากร AI จะวิเคราะห์โครงสร้างโครงการของคุณและแนะนำการปรับเปลี่ยนที่อาจป้องกันคอขวดหรือลดระยะเวลาโครงการโดยรวม นอกจากนี้ยังจัดการงานหนักในขณะที่รักษาอินเทอร์เฟซให้เข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
คุณสมบัติเด่นของ Instagantt
- ใช้คุณสมบัติการเปรียบเทียบฐานที่แสดงไทม์ไลน์ต้นฉบับของคุณควบคู่กับความคืบหน้าปัจจุบัน ทำให้ง่ายต่อการระบุความล่าช้า
- ตั้งค่าแม่แบบแผนงานกานต์ต์ที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเติมข้อมูลงานและระยะเวลาตามมาตรฐานโดยอัตโนมัติ
- ให้สมาชิกในทีมอัปเดตความคืบหน้าของงานและดูไทม์ไลน์ของโครงการได้จากทุกที่ผ่านแอปมือถือ
- สร้างลิงก์แชร์สาธารณะที่อนุญาตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกดูความคืบหน้าของโครงการ
ข้อจำกัดของ Instagantt
- คำแนะนำจาก AI อาจไม่คำนึงถึงข้อจำกัดทางธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์
- การปรับแต่งพารามิเตอร์การเพิ่มประสิทธิภาพของ AI ได้จำกัด
ราคาของ Instagantt
- ฟรี
- บุคคล: 12 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $24/เดือน, รวมผู้ร่วมงาน 3 คน (เพิ่มผู้ร่วมงานคนละ $8)
การให้คะแนนและรีวิว Instagantt
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 25+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (445+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Instagantt อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2นี้หยิบยกมุมมองที่น่าสนใจขึ้นมา:
มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้การนำไปใช้ การเชื่อมต่อ และการติดตามโครงการของฉันเป็นเรื่องง่าย ฉันยังชื่นชอบตัวเลือกหลายอย่างในการรวมโครงการหลายโครงการและแชร์กับลูกค้าของฉันด้วย […] ลิงก์สำหรับเปิดงานใหม่บางครั้งไม่ทำงาน เช่นเดียวกับการเปิดงานเฉพาะที่ได้รับการแจ้งเตือน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อฉันใช้ PDF สำหรับการส่งออก มันไม่ทำให้ PDF หรือภาพชัดเจน
มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้การนำไปใช้ การเชื่อมต่อ และการติดตามโครงการของฉันเป็นเรื่องง่าย ฉันยังชื่นชอบตัวเลือกหลายอย่างในการรวมโครงการหลายโครงการและแชร์กับลูกค้าของฉันด้วย […] ลิงก์สำหรับเปิดงานใหม่บางครั้งไม่ทำงาน เช่นเดียวกับการเปิดงานเฉพาะที่ได้รับการแจ้งเตือน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อฉันใช้ PDF สำหรับการส่งออก มันไม่ทำให้ PDF หรือภาพชัดเจน
📖 อ่านเพิ่มเติม: แอป AI จัดรายการสิ่งที่ต้องทำ & ผู้จัดการงานที่ดีที่สุด
🎥 รับชม: นี่คือวิดีโอแนะนำวิธีการใช้แผนภูมิแกนต์ใน ClickUp:
5. Lucidchart (ดีที่สุดสำหรับการทำงานกับแผนผังแบบบูรณาการ)
Lucidchart จัดการแผนภูมิแกนต์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการสร้างแผนภาพที่กว้างขวาง เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือภาพหลายประเภทในระหว่างการวางแผนโครงการ
ทีมสามารถสลับไปมาระหว่างการสร้างแผนภูมิแกนต์ แผนผังงาน แผนผังองค์กรและแผนผังกระบวนการได้อย่างราบรื่นสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบหลายแผนผัง ตัวอย่างเช่น ทีมผลิตภัณฑ์สามารถใช้แผนผังงานเพื่อวางแผนคุณสมบัติและมองเห็นไทม์ไลน์ในมุมมองแกนต์ได้ทันที โดยเชื่อมโยงทั้งสองแผนผังด้วยข้อมูลที่เชื่อมโยงหรือวัตถุที่แชร์ร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- เชื่อมโยงแผนภูมิแกนต์ของคุณกับแหล่งข้อมูลสด เช่น Google Sheets เพื่อให้ข้อมูลไทม์ไลน์อัปเดตโดยอัตโนมัติ
- ใช้การจัดรูปแบบอัจฉริยะเพื่อจัดเรียงงานโดยอัตโนมัติ ปรับระยะห่าง และปรับปรุงลำดับความสำคัญทางสายตาขณะที่คุณสร้างแผนภูมิ
- สร้างการนำเสนอแบบโต้ตอบที่คุณสามารถคลิกผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการหรือซูมเข้าไปในส่วนต่าง ๆ ของไทม์ไลน์ในระหว่างการประชุม
- ติดตามทุกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับแผนภูมิของคุณด้วยประวัติเวอร์ชันและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า หรือดูว่าใครเป็นผู้แก้ไของค์ประกอบของโครงการเฉพาะและเมื่อใด
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- คุณสมบัติของ AI ในแผนภูมิแกนต์ของมันมีความเฉพาะทางน้อยกว่าเครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- อินเทอร์เฟซของ Lucidchart อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้างไทม์ไลน์โครงการอย่างง่าย
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 6,465+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,190+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lucidchart อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2หนึ่งฉบับได้กล่าวไว้ว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Lucid Visual Collaboration Suite คือความสามารถในการเปลี่ยนแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายได้อย่างราบรื่น อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ความหลากหลายของเทมเพลต และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้เครื่องมือนี้ทรงประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด การวางแผนกระบวนการ และการอภิปรายด้านสถาปัตยกรรมทางเทคนิค…ข้อเสียประการหนึ่งของ Lucid Visual Collaboration Suite คืออาจมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อใช้งานในระดับองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะทีมที่ต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ประสิทธิภาพอาจช้าลงเล็กน้อยกับแผนผังที่ซับซ้อนมากหรือมีรายละเอียดมาก โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้หลายคนกำลังแก้ไขพร้อมกัน...*
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Lucid Visual Collaboration Suite คือความสามารถในการเปลี่ยนแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและมองเห็นได้ในรูปแบบภาพได้อย่างราบรื่น อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ความหลากหลายของเทมเพลต และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้เครื่องมือนี้ทรงประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด การวางแผนกระบวนการ และการอภิปรายด้านสถาปัตยกรรมทางเทคนิค... ข้อเสียประการหนึ่งของ Lucid Visual Collaboration Suite คืออาจมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อใช้งานในระดับองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะทีมที่ต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมด นอกจากนี้ ประสิทธิภาพอาจช้าลงเล็กน้อยกับแผนผังที่ซับซ้อนมากหรือมีรายละเอียดมาก โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้หลายคนกำลังแก้ไขพร้อมกัน...*
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Lucidchart สำหรับการสร้างแผนผัง
6. EdrawMax (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภูมิที่มีเทมเพลตจำนวนมาก)
EdrawMax เป็นแอปพลิเคชันสร้างแผนภาพสำหรับเดสก์ท็อปและออนไลน์ที่รองรับแผนภาพมากกว่า 280 ประเภท ตั้งแต่แผนผังงานและแผนภูมิแกนต์ไปจนถึงแผนผังไฟฟ้าและแผนผังอาคาร ด้วยความสะดวกในการลากและวาง
มันมีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ในตัวถึง1,500แบบและสัญลักษณ์เวกเตอร์มากกว่า 26,000 รายการ พร้อมแกลเลอรีชุมชนที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง ทำให้การสร้างภาพได้อย่างรวดเร็วและรักษาความสม่ำเสมอในทีมต่างๆ เป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EdrawMax
- เรียกดูไลบรารีสัญลักษณ์เฉพาะอุตสาหกรรมที่มีไอคอน รูปร่าง และองค์ประกอบภาพหลายพันรายการ
- เปลี่ยนสีโดยอัตโนมัติตามระดับความสำคัญ สถานะการเสร็จสิ้น หรือสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
- ออกแบบแม่แบบหลักที่รวมโลโก้บริษัทของคุณ, โทนสี, และหมวดหมู่ภารกิจมาตรฐานเพื่อให้เกิดการสร้างแบรนด์ที่สม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ EdrawMax
- เวอร์ชันเว็บอาจมีการหน่วงเมื่อมีโหลดหนัก และแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปอาจเกิดการค้างหรือช้าลงหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน
- ระบบการออกใบอนุญาตของมันมีข้อจำกัด มักจำกัดการใช้งานเพียงเครื่องเดียว และการติดตั้งใหม่หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์อาจต้องดำเนินการขอใบอนุญาตเพิ่มเติม
ราคาของ EdrawMax
- บุคคล: การสมัครสมาชิก: $79 (ครึ่งปี) แบบถาวร: $245 ชำระครั้งเดียว) แพ็กเกจถาวรแบบรวม: $300 (ชำระครั้งเดียว)
- การสมัครสมาชิก: $79 (ครึ่งปี)
- ตลอดไป: ชำระครั้งเดียว $245
- แผนบันเดิลแบบตลอดชีพ: $300 (ชำระครั้งเดียว)
- ทีมและธุรกิจ: $119 ต่อผู้ใช้ (แผนรายปี)
- นักเรียน: $68 (ครึ่งปี)
- นักการศึกษา: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- การสมัครสมาชิก: $79 (ครึ่งปี)
- ตลอดไป: ชำระครั้งเดียว $245
- แผนบันเดิลแบบตลอดชีพ: $300 (ชำระครั้งเดียว)
EdrawMax คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (135+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 205 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง EdrawMax อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวจากG2 หนึ่งรีวิว:
EdrawMax ใช้งานง่ายอย่างน่าอัศจรรย์ คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย ฉันชอบมากที่มีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกมากมาย ตั้งแต่เทมเพลตทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม ไปจนถึงการตลาด และ UI/UX ความยืดหยุ่นที่แอปพลิเคชันมอบให้ผู้ใช้ในความคิดของฉันไม่มีใครเทียบได้…ด้วยคุณสมบัติมากมายที่มีให้ อาจทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีทุกอย่างที่คุณต้องการ มีบางสิ่ง เช่น อิมเมจที่สร้างไว้ล่วงหน้า ฯลฯ ที่คนทั่วไปอาจคิดว่าน่าจะหาใช้ได้ง่าย แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น
EdrawMax ใช้งานง่ายอย่างน่าอัศจรรย์ คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย ฉันชอบมากที่มีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกมากมาย ตั้งแต่เทมเพลตสำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม ไปจนถึงการตลาด และ UI/UX ความยืดหยุ่นที่แอปพลิเคชันมอบให้ผู้ใช้ในความคิดของฉันไม่มีใครเทียบได้…ด้วยสิ่งที่มันมอบให้มากมาย อาจทำให้รู้สึกว่ามันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการ มีบางสิ่ง เช่น อิมเมจที่สร้างไว้ล่วงหน้า ฯลฯ ที่คนทั่วไปอาจคิดว่าน่าจะหาใช้ได้ง่าย แต่ในความเป็นจริงกลับไม่มี
🧠 เคล็ดลับที่เป็นมิตร: ลองใช้วิธี 'การวางแผนความเสี่ยงตามไทม์ไลน์' รวบรวมทีมของคุณและถามว่า 'ตรงไหนในไทม์ไลน์ Gantt นี้ที่เราอาจล้มเหลว?' ทำเครื่องหมายงานเหล่านั้นด้วยธงหรือแท็กที่กำหนดเองเพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด จับคู่กับบัฟเฟอร์สำรองในระยะที่มีความเสี่ยงสูง
7. Toggl Plan (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไทม์ไลน์ที่เน้นทรัพยากร)
ผ่านทางToggl Plan
Toggl Plan เปลี่ยนจุดสนใจของแผนภูมิแกนต์จากงานไปสู่บุคคล โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรและการจัดการความสามารถของทีมมันแสดงภาพสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น ใครจะทำงาน และเมื่อไหร่ที่พวกเขาพร้อมใช้งาน
ทีมสามารถมองเห็นได้ในทันทีว่าสมาชิกคนใดมีภาระงานเกินกำหนด, ไม่ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่, หรือมีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบในหลายโครงการ. มุมมองไทม์ไลน์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทำให้การขัดแย้งของทรัพยากรปรากฏชัดเจนก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น, ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนตารางการทำงานได้ล่วงหน้า.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Plan
- กำหนดขีดจำกัดปริมาณงานสำหรับสมาชิกแต่ละทีม เพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติหากมีใครได้รับงานมากเกินไป
- ใช้รหัสสีเพื่อจำแนกประเภทของโครงการ เพื่อให้เห็นประเภทงานที่ทุกคนกำลังมุ่งเน้นได้ทันที
- เข้าใจว่าแต่ละคนใช้เวลาไปกับกิจกรรมประเภทต่างๆ มากน้อยเพียงใดด้วยรายงานภาระงาน
ข้อจำกัดของ Toggl Plan
- การขาดการสนับสนุนงานที่ทำซ้ำทำให้ต้องทำงานด้วยมือซ้ำๆ
- ไม่มีประวัติเวอร์ชัน ทำให้ยากต่อการย้อนกลับหรือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ราคาของ Toggl Plan
- ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- ความจุ: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- เริ่มต้น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
Toggl Plan คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (115+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Toggl Plan อย่างไรบ้าง?
Toggl Plan มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดและสวยงามมาก ทำให้การเพิ่มและจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย แผนภูมิแกนต์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการไทม์ไลน์ของโครงการ […] พูดตามตรง ข้อเสียที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวของ Toggl Plan คือมันไม่รวมฟังก์ชันการทำงานของ Toggl Track โดยไม่ต้องซื้อการสมัครสมาชิกแยกต่างหาก
Toggl Plan มีอินเทอร์เฟซที่สวยงามและสะอาดตา ทำให้การเพิ่มและจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย แผนภูมิแกนต์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการไทม์ไลน์ของโครงการ […] พูดตามตรง ข้อเสียที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวของ Toggl Plan คือมันไม่รวมฟังก์ชันการทำงานของ Toggl Track โดยไม่ต้องซื้อการสมัครสมาชิกแยกต่างหาก
🧠 เคล็ดลับที่เป็นมิตร: ทำให้แผนภูมิแกนต์ของคุณเป็นเครื่องมือที่มีชีวิต ไม่ใช่แค่การตั้งค่าครั้งเดียว ตั้งเวลาทบทวนซ้ำทุก 15 นาทีเพื่อ:
- มอบหมายใหม่หรือยกเลิกการติดขัดงานที่ถูกบล็อก
- เพิ่มรายการใหม่ที่เกิดขึ้น
- เลื่อนกำหนดเวลาหากมีสิ่งใดล่าช้า
8. แผนภูมิแกนต์ AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างไทม์ไลน์อัตโนมัติ)
ผ่านGantt Chart AI
Gantt Chart AI ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างไทม์ไลน์โครงการที่ครอบคลุมโดยใช้ข้อมูลนำเข้าเพียงเล็กน้อย ผู้ใช้เพียงแค่ระบุเป้าหมายของโครงการและข้อจำกัดสำคัญ จากนั้นดูอัลกอริทึมของ AI สร้างตารางเวลาที่ละเอียด กำหนดระยะเวลาที่เป็นจริง และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานอย่างมีเหตุผล
แพลตฟอร์มเรียนรู้จากโครงการที่ประสบความสำเร็จหลายพันโครงการเพื่อเสนอระยะเวลาที่เป็นจริงและระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการแทนที่จะใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการปรับปรุงตารางเวลาเริ่มต้นของทีมคุณให้สมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gantt Chart AI
- รับการประมาณระยะเวลาที่ชาญฉลาดซึ่งคำนึงถึงความซับซ้อนของงาน ขนาดทีม และข้อมูลจากโครงการที่คล้ายคลึงกันในอดีต
- รับการประเมินความเสี่ยงเชิงรุกที่ระบุความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาที่อาจเกิดขึ้น, ข้อจำกัดของทรัพยากร, หรือกำหนดเวลาที่ไม่สมจริง พร้อมด้วยข้อเสนอแนะในการแก้ไข
- ปรับแต่งตารางเวลาที่สร้างโดย AI ด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติแบบสนทนา
ข้อจำกัดของ AI แผนภูมิแกนต์
- การควบคุมที่จำกัดต่อพารามิเตอร์ของอัลกอริทึมและสมมติฐานเฉพาะ
- มันยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีอยู่ในตลาด
ราคาของ Gantt Chart AI
- ฟรี (2 หน่วยกิต)
- 30 เครดิต: $3 (30 เครดิต)
- 100 เครดิต: $6 (100 เครดิต)
การให้คะแนนและรีวิวของ Gantt Chart AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้: แผนภูมิแกนต์ถูกออกแบบขึ้นก่อนยุคคอมพิวเตอร์ ดังนั้นทุกแท่งและการอัปเดตจึงถูกวาดด้วยมือทั้งหมด ผู้จัดการต้องใช้ไม้บรรทัดและดินสอเพื่อปรับเส้นเวลาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิต เพื่อนร่วมงานของแกนต์เรียกผลงานของเขาว่า 'แผนภูมิแท่ง' และคำนี้ยังคงใช้กันมาแม้เครื่องมือจะพัฒนาไปมากแล้วก็ตาม
แกนต์ คุณเชื่อไหม? ClickUp ทำได้ดีที่สุด
การเลือกเครื่องมือสร้างแผนภูมิ Gantt ด้วย AI ต้องใช้ระบบที่สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง ปรับเทียบใหม่แบบเรียลไทม์ และแปลงข้อมูลดิบให้เป็นการดำเนินการที่มีโครงสร้าง
ClickUp นำการเปลี่ยนแปลงนี้
ระบบ AI ของแผนภูมิแกนต์สร้างตารางเวลาที่มีโครงสร้าง, จัดการการพึ่งพา, ปรับเส้นเวลาตามข้อมูลปริมาณงานจริง, และทำให้การส่งมอบเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการติดตามด้วยตนเอง
ทุกการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลย้อนกลับเข้าสู่ระบบ ทำให้การดำเนินงานสอดคล้องกับความเป็นจริง
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅