บล็อก ClickUp

เทมเพลตแผนการเผยแพร่ฟรีเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณให้มีประสิทธิภาพ

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
27 มิถุนายน 2568

การจัดการสิ่งพิมพ์โดยไม่มีแผนที่ชัดเจน? นั่นคือสูตรสำเร็จสำหรับการพลาดกำหนดส่งงานและการสูญเสียงานวิจัย ระหว่างการจัดการร่างต่างๆ การติดตามการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการจัดกำหนดการตีพิมพ์ สิ่งต่างๆ จะยุ่งเหยิงอย่างรวดเร็ว

แผนการจัดพิมพ์ ให้โครงสร้างแก่ความวุ่นวาย ไม่ว่าคุณกำลังเตรียมบทความในวารสาร, บทความสำหรับการประชุม, หรือเนื้อหาการตลาด, มันช่วยคุณจัดระเบียบเวลา, ติดตามความคืบหน้า, และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

ในโพสต์นี้ เราจะพูดถึงเหตุผลที่แผนการเผยแพร่มีความสำคัญ และแบ่งปันเทมเพลตที่ดีที่สุดเพื่อให้กระบวนการเผยแพร่ของคุณเป็นไปตามแผน ดังนั้นไอเดียของคุณจึงสามารถถูกตีพิมพ์ได้จริง

เทมเพลตแผนการตีพิมพ์คืออะไร?

แผนการเผยแพร่ คือกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเผยแพร่ผลงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัย การส่งผลงานในการประชุมวิชาการหรือแคมเปญการตลาด

มันทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการเผยแพร่ของคุณ โดยสรุปรายละเอียดสำคัญต่างๆ รวมถึงประเภทของเนื้อหา วารสารหรือแพลตฟอร์มเป้าหมาย แนวทางในการส่งต้นฉบับ ระยะเวลาการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่คาดว่าจะตีพิมพ์ และบทบาทที่มอบหมาย

แทนที่จะจัดการทุกอย่างในหัวของคุณ (หรือเครื่องมือที่กระจัดกระจาย) คุณจะมีที่เดียวเพื่อติดตาม วางแผน และร่วมมือกัน

สำหรับนักวิจัย หมายถึงการพลาดกำหนดส่งงานน้อยลงและผลงานวิจัยที่มีโครงสร้างชัดเจนมากขึ้น สำหรับทีมการตลาด ช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับตารางเนื้อหาและแผนการเปิดตัว สำหรับผู้จัดพิมพ์ เป็นวิธีรักษาความสม่ำเสมอตลอดกระบวนการตีพิมพ์ทั้งหมดในทุกโครงการ

สรุปคือ? แม่แบบแผนการตีพิมพ์ช่วยให้คุณมีสมาธิ, มีความสอดคล้อง, และเครียดน้อยลงมาก

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการวางแผนการตีพิมพ์ดี?

แผนการเผยแพร่ที่แข็งแกร่งจะช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณมีความชัดเจนและเป็นระบบ ไม่เพียงแต่กำหนดเส้นตายเท่านั้น แต่ยังควรขับเคลื่อนความสม่ำเสมอ การมองเห็น และความรับผิดชอบทั่วทั้งทีมของคุณ คุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณา:

  • ขั้นตอนที่ชัดเจน (เช่น การคิดค้น, การร่าง, การแก้ไข, การเผยแพร่, และการส่งเสริม) พร้อมกำหนดเวลาและผู้ที่รับผิดชอบ
  • ปฏิทินเนื้อหาในตัว หรือเครื่องมือจัดตารางเพื่อติดตามกำหนดเวลาและป้องกันการทับซ้อน
  • ตัวบ่งชี้สถานะ หรือการติดตามความคืบหน้า เพื่อให้คุณทราบเสมอว่ามีอะไรกำลังดำเนินการหรือติดขัดอยู่
  • ช่อง สำหรับช่องทาง,กลุ่มเป้าหมาย, รูปแบบ, และข้อความสำคัญเพื่อให้สอดคล้อง
  • ความเข้ากันได้กับเครื่องมือ ที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว—Docs, Sheets, CMS หรือ ClickUp—เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น

ความเข้ากันได้กับเครื่องมือ ที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว—Docs, Sheets, CMS หรือ ClickUp—เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น

แม่แบบที่ดีที่สุดช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน บรรณาธิการ นักออกแบบ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถทำงานไปในทิศทางเดียวกันและส่งมอบเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตแผนเนื้อหาฟรีเพื่อจัดระเบียบ ติดตาม และเผยแพร่ได้เร็วขึ้น

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการบล็อก ปฏิทินโซเชียลมีเดีย หรือการทำงานด้านบรรณาธิการเต็มรูปแบบ แผนการเผยแพร่ที่มั่นคงจะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

นี่คือเทมเพลตฟรีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการวางแผนเนื้อหาของคุณง่ายขึ้น และช่วยให้คุณเผยแพร่เนื้อหาได้อย่างสม่ำเสมอและลดความวุ่นวาย:

1. แม่แบบแผนการเผยแพร่เนื้อหา ClickUp

แม่แบบแผนเนื้อหา: แม่แบบแผนเนื้อหา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
นำหน้าเทรนด์และเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาด้วยเทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUp

เทมเพลตแผนเนื้อหาการเผยแพร่ของ ClickUpคือพื้นที่ทำงานครบวงจรสำหรับจัดการแนวคิดเนื้อหา ปรับปรุงการวางแผนการเผยแพร่ และประสานงานทีมทั้งหมดของคุณด้วยปฏิทินเนื้อหาที่เป็นหนึ่งเดียว

ที่ดีที่สุดคือ มันเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับClickUp Docs,ClickUp Calendar และมุมมอง Board— ทำให้คุณสามารถร่าง แก้ไข และกำหนดเวลาโพสต์ได้อย่างครบถ้วนโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • สถานะงานในตัว เช่น "กำลังร่าง", "กำลังตรวจสอบ", "กำหนดเวลาแล้ว" และ "เผยแพร่แล้ว" ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าและระบุจุดติดขัดได้ง่าย
  • ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบประเภทเนื้อหา ช่องทางเป้าหมาย กำหนดเวลา และนักเขียน เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สุดอยู่ในมือคุณเสมอ
  • ระบบอัตโนมัติจะกำหนดผู้ตรวจสอบ ส่งการแจ้งเตือน และอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
  • การผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่นClickUp Chat,ความคิดเห็นและ เอกสารการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลสรุป ข้อเสนอแนะ และกำหนดเวลาได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว

การผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่นClickUp Chat,ความคิดเห็นและ เอกสารการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลสรุป ข้อเสนอแนะ และกำหนดเวลาได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว

👉🏼 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, บรรณาธิการ, และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเนื้อหาที่ต้องการเทมเพลตแผนเนื้อหาที่มีโครงสร้างซึ่งสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของพวกเขา

📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงจะรักษาประสิทธิภาพด้วยการจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวบรวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณไว้ใน แพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

2. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp

ปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ใช้เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUp เพื่อวางแผนการจัดตารางการเผยแพร่เนื้อหา

เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถวางแผนแนวคิดเนื้อหา ประสานงานตารางการเผยแพร่และปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างนักเขียนและบรรณาธิการได้อย่างราบรื่นทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานเดียวที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

วางแผนแคมเปญ, กำหนดเส้นตาย, และทำให้แน่ใจว่าทุกชิ้นของเนื้อหาเคลื่อนที่อย่างราบรื่นจากขั้นตอนการเสนอไปจนถึงการเผยแพร่

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • นำเสนอภาพรวมตารางการเผยแพร่ของคุณในมุมมองแบบภาพรวมด้วยปฏิทินเนื้อหาแบบไดนามิก
  • ช่วยปรับสมดุลปริมาณงานด้วยการมอบหมายงานและกำหนดวันครบกำหนดที่ชัดเจน
  • ติดตามเนื้อหาที่เกิดซ้ำ (เช่น โพสต์รายสัปดาห์หรือสรุปประจำเดือน)ด้วยเทมเพลตงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • ช่วยให้การวางแผนข้ามสายงานง่ายขึ้นด้วยแท็กที่มีรหัสสีสำหรับประเภทเนื้อหา ช่องทาง หรือแคมเปญ
  • ซิงค์กับมุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อให้คุณสามารถลากและวางกำหนดเส้นตายได้ตามการเปลี่ยนแปลง

ซิงค์กับมุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อให้คุณสามารถลากและวางกำหนดเส้นตายได้ตามการเปลี่ยนแปลง

👉🏼 เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์, เอเจนซี, และผู้จัดพิมพ์ที่ต้องการให้กระบวนการแก้ไขเนื้อหาโปร่งใส, เป็นระเบียบ, และอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเสมอ.

3. แม่แบบการผลิตเนื้อหาเว็บ ClickUp

แม่แบบแผนเนื้อหา: แม่แบบการผลิตเนื้อหาเว็บ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ใช้เทมเพลตการผลิตเนื้อหาเว็บของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อหาเว็บ

เทมเพลตการผลิตเนื้อหาเว็บของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนทีมเนื้อหาตลอดวงจรการเผยแพร่เว็บทั้งหมด ตั้งแต่การร่างและการออกแบบไปจนถึง SEO และการตรวจสอบขั้นสุดท้าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเนื้อหาจำนวนมากโดยไม่สูญเสียการควบคุมคุณภาพหรือกำหนดเวลา

จัดระเบียบสินทรัพย์ได้อย่างง่ายดายมอบหมายความรับผิดชอบ และรักษาการไหลของสายการผลิตให้ราบรื่น ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการกี่โครงการก็ตาม

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ให้ขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการติดตามคำขอเนื้อหา, ร่าง, การอนุมัติ, และการเปิดตัวสุดท้าย
  • รวมถึง ฟิลด์ที่กำหนดเอง สำหรับติดตามคำหลัก SEO, เมตาดาตา, URL และสถานะสุดท้าย
  • ช่วยรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์โดยการเก็บเนื้อหา,คู่มือสไตล์, และรายการตรวจสอบไว้ในที่เดียว
  • สนับสนุนการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ด้วยแท็กและฟิลด์สำหรับแพลตฟอร์มเป้าหมาย รูปแบบ และแคมเปญ

สนับสนุนการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ด้วยแท็กและฟิลด์สำหรับแพลตฟอร์มเป้าหมาย รูปแบบ และแคมเปญ

👉🏼 เหมาะสำหรับ: ทีมเนื้อหาเว็บ, ผู้จัดการ SEO, และนักการตลาดดิจิทัลที่จัดการปริมาณเนื้อหาจำนวนมากที่ต้องการความร่วมมือข้ามแผนก

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brainร่วมกับเทมเพลตเนื้อหาของ ClickUp เพื่อช่วยให้คุณร่างบรีฟเนื้อหาโดยละเอียดได้อย่างรวดเร็ว สร้างหรือปรับปรุงคู่มือสไตล์ และระดมความคิดเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ

วิธีที่ AI ช่วย:

  • สร้างสรุปเนื้อหาที่มีโครงสร้างได้ทันที ซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของแคมเปญหรือโครงการของคุณ
  • สร้างหรือปรับปรุงแนวทางเนื้อหาเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องของแบรนด์ในทุกเนื้อหา
  • สรุปงานวิจัย การวิเคราะห์คู่แข่ง หรือบันทึกการประชุมให้กลายเป็นเอกสารสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยตรง
  • เร่งกระบวนการตรวจสอบโดยแนะนำการปรับปรุงโดยอัตโนมัติหรือแจ้งความไม่สอดคล้องกัน

ด้วย ClickUp Brain, คุณสามารถประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการเขียนและแก้ไขด้วยตนเอง ทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์

4. แม่แบบการจัดการเนื้อหา ClickUp

เทมเพลตการจัดการเนื้อหา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUp ช่วยให้เนื้อหาของคุณเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่ายเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น

เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUpมอบศูนย์ควบคุมแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดหมวดหมู่ อัปเดต และติดตามสินทรัพย์เนื้อหาดิจิทัลทั้งหมดของคุณ

จัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่ร่างบล็อกและสคริปต์วิดีโอไปจนถึงคู่มือที่ดาวน์โหลดได้ เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณทราบเสมอว่าอะไรกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิต อะไรที่เผยแพร่แล้ว และอะไรที่ต้องปรับปรุงใหม่

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ช่วยให้คุณสามารถติดแท็กและกรองเนื้อหาตามแคมเปญ กลุ่มเป้าหมาย หรือประเภทของสินทรัพย์เพื่อการค้นหาและรายงานอย่างรวดเร็ว
  • ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและอัปเดตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยจุดตรวจสอบในตัวสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด การสร้างแบรนด์ และการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ให้เส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนสำหรับแต่ละสินทรัพย์ เพื่อให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพ ติดตามการแก้ไข และระบุช่องว่างของเนื้อหาได้

ให้เส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนสำหรับแต่ละสินทรัพย์ เพื่อให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพ ติดตามการแก้ไข และระบุช่องว่างของเนื้อหาได้

👉🏼 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการดำเนินงานเนื้อหาและทีมการตลาดดิจิทัลที่จัดการสินทรัพย์จำนวนมากและต้องการระบบที่เชื่อถือได้สำหรับการกำกับดูแล การบริหารจัดการ และการวางแผนเนื้อหาเชิงกลยุทธ์

5. แม่แบบการขยายการผลิตเนื้อหา ClickUp

เพิ่มปริมาณเนื้อหาของคุณด้วยเทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหาของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เพิ่มปริมาณเนื้อหาของคุณด้วยเทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหาของ ClickUp

เทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหา ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อองค์กรที่ต้องการเพิ่มปริมาณการผลิตเนื้อหาให้มากขึ้นในขณะที่ยังคงกระบวนการทำงานให้เป็นระเบียบและมีคุณภาพสูง

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการโครงการที่ดำเนินพร้อมกันได้หลายโครงการ ประสานงานกับทีมงานขนาดใหญ่ และรักษาความโปร่งใสในขณะที่ความต้องการการผลิตของคุณเพิ่มขึ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • เปิดใช้งานการจัดสรรและการกำหนดเวลาแบบกลุ่ม เพื่อให้คุณสามารถเปิดตัวเนื้อหาหรือแคมเปญหลายรายการพร้อมกันได้โดยไม่เกิดความสับสน
  • คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เหมาะกับขั้นตอนการอนุมัติ, แก้ไข, และเผยแพร่ที่ไม่เหมือนใครของทีมคุณเมื่อคุณขยายตัว
  • นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ด้วยเครื่องมือรายงานที่เน้นความเร็วในการผลิต ความสามารถของทีม และพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้

นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยเครื่องมือรายงานที่เน้นความเร็วในการผลิต, ความสามารถของทีม, และพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้

👉🏼 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการดำเนินงานเนื้อหา, ผู้จัดการฝ่ายบรรณาธิการ, และเอเจนซี่ที่ต้องการระบบที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น, การทำงานร่วมกันที่ซับซ้อน, และความต้องการการผลิตที่เปลี่ยนแปลง

⚡️ คลังแม่แบบ:7 แม่แบบเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น

6. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา ClickUp

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนและจัดตารางเนื้อหา YouTube ของคุณโดยใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทีมมีแผนงานที่ชัดเจนและมองเห็นภาพรวมสำหรับทุกโครงการเนื้อหาที่กำลังจะมาถึง

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถวางแผน จัดตารางเวลา และประสานงานโพสต์บล็อก โซเชียลมีเดีย จดหมายข่าว และแคมเปญต่างๆ ได้ในปฏิทินเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นความซ้ำซ้อนและเติมเต็มช่องว่างของเนื้อหา

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • มีระบบจัดตารางแบบลากและวางเพื่อให้คุณสามารถปรับไทม์ไลน์ได้อย่างรวดเร็วและรักษาจังหวะการเผยแพร่ของคุณให้ตรงตามแผน
  • ซิงค์กำหนดเวลา, งานที่ได้รับมอบหมาย, และเป้าหมายของแคมเปญ, ทำให้ทุกคนสอดคล้องกันและไม่มีอะไรหลุดรอดไป
  • ให้มุมมองและตัวกรองที่มีสีแตกต่างกันสำหรับประเภทเนื้อหา ช่องทาง หรือเจ้าของที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งปฏิทินของคุณให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ

ให้มุมมองและตัวกรองที่มีสีแตกต่างกันสำหรับประเภทเนื้อหา ช่องทาง หรือเจ้าของที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งปฏิทินของคุณให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ

👉🏼 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, และนักกลยุทธ์เนื้อหาที่ต้องการระบบที่มีความยืดหยุ่นเพื่อจัดระเบียบ, ติดตาม, และปรับปรุงตารางการเผยแพร่ของตนบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ

➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ที่ดีที่สุดและควรลอง (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

7. แม่แบบแผนการรณรงค์ ClickUp

วางแผนเป้าหมาย แผนงาน ระยะเวลา และทรัพยากรของแคมเปญเพื่อให้การดำเนินงานทางการตลาดของคุณเป็นไปตามแผนตั้งแต่การวางแผนจนถึงการเสร็จสิ้น
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนเป้าหมาย แผนงาน กำหนดเวลา และทรัพยากรของแคมเปญเพื่อให้การดำเนินงานทางการตลาดของคุณเป็นไปตามแผนตั้งแต่การวางแผนจนถึงการเสร็จสิ้น

เทมเพลตแผนการรณรงค์ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมสามารถจัดการทุกรายละเอียดของการรณรงค์ทางการตลาดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสรุปผล

เทมเพลตนี้ช่วยจัดโครงสร้างการวางแผนแคมเปญ ให้คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ระยะเวลา และหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ได้ในที่เดียวแบบร่วมมือกัน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • แยกแคมเปญออกเป็นงานที่ปฏิบัติได้จริง, ระยะต่างๆ และเป้าหมายสำคัญ ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
  • รวมศูนย์บรีฟงานสร้างสรรค์ ไฟล์งาน และข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทีมงานของคุณเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา
  • รวมฟิลด์รายงานและการวิเคราะห์ในตัวเพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญและรวบรวมบทเรียนสำหรับโครงการในอนาคต

รวมฟิลด์รายงานและการวิเคราะห์ในตัวเพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญและรวบรวมบทเรียนสำหรับการริเริ่มในอนาคต

👉🏼 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและทีมข้ามสายงานที่ดำเนินแคมเปญหลายช่องทาง ซึ่งต้องการระบบแบบครบวงจรสำหรับการวางแผน ดำเนินการ และวิเคราะห์กิจกรรมการตลาดทั้งหมด

⚡️ คลังแม่แบบ:แม่แบบแคมเปญการตลาดฟรี วางแผนการตลาดอย่างชาญฉลาด

8. แม่แบบแผนการตลาดเนื้อหา ClickUp

แม่แบบแผนเนื้อหา: แม่แบบแผนการตลาดเนื้อหา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตาม KPI การตลาดเนื้อหาของคุณและปรับแต่งแคมเปญของคุณด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหาของ ClickUp

เทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหา ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการสร้าง ดำเนินการ และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ วางแผนการดำเนินการที่สำคัญ และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพในพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • แนะนำคุณในการกำหนดธีมเนื้อหา, บุคลิกภาพของผู้ชม, และกลยุทธ์การกระจายเพื่อให้แน่ใจว่าทุกชิ้นสนับสนุนวิสัยทัศน์การตลาดที่กว้างขึ้นของคุณ
  • ทำให้ง่ายต่อการมอบหมายความเป็นเจ้าของกำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าสำหรับแต่ละแคมเปญหรือสินทรัพย์
  • คุณสมบัติการติดตามในตัวสำหรับ KPI,การจัดสรรงบประมาณ, และ ROI, ทำให้คุณสามารถวัดผลกระทบและปรับปรุงแนวทางของคุณได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติการติดตามในตัวสำหรับ KPI,การจัดสรรงบประมาณ, และ ROI, ทำให้คุณสามารถวัดผลกระทบและปรับปรุงแนวทางของคุณได้ตลอดเวลา

👉🏼 เหมาะสำหรับ: นักกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา, ผู้จัดการแบรนด์, และทีมการเติบโตที่ต้องการกรอบการทำงานเพื่อวางแผน, ประสานงาน, และประเมินความพยายามทางการตลาดเนื้อหาของพวกเขา.

9. แม่แบบวางแผนบล็อก ClickUp

จัดระเบียบไอเดียบล็อก, ร่าง, และตารางการเผยแพร่ด้วยเทมเพลต ClickUp Blog Planner
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบไอเดียบล็อก, ร่าง, และตารางการเผยแพร่ด้วยเทมเพลต ClickUp Blog Planner

เทมเพลตบล็อกแพลนเนอร์ ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับบล็อกเกอร์และทีมคอนเทนต์ที่ต้องการสร้างโครงสร้างและความสม่ำเสมอให้กับกระบวนการเผยแพร่เนื้อหาของพวกเขา

เทมเพลตนี้ช่วยให้การบันทึกความคิด, การค้นคว้าหัวข้อ, การร่าง, และการเผยแพร่เป็นไปอย่างราบรื่น, ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาบล็อกคุณภาพสูงได้

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดระเบียบแนวคิดบล็อก โครงร่าง และร่างต่าง ๆ ไว้ในที่ทำงานเดียว ช่วยให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญและกำหนดตารางเวลาสำหรับโพสต์ที่จะเผยแพร่ในอนาคต
  • ประกอบด้วยส่วนสำหรับการวิจัยคำค้นหา, กลุ่มเป้าหมาย,และการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO, ช่วยให้คุณเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมได้สูงสุด
  • ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโพสต์ตั้งแต่การระดมความคิดจนถึงการเผยแพร่ เพื่อให้คุณทราบเสมอว่ามีอะไรอยู่ในขั้นตอนและอะไรที่ต้องให้ความสนใจ

จัดระเบียบแนวคิดบล็อก โครงร่าง และร่างต่างๆ ในพื้นที่ทำงานเดียว ทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญและกำหนดตารางเวลาสำหรับโพสต์ที่จะเผยแพร่

ประกอบด้วยส่วนสำหรับการวิจัยคำค้นหา, กลุ่มเป้าหมาย,และการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO, ช่วยให้คุณเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมได้สูงสุด

ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโพสต์ตั้งแต่การระดมความคิดจนถึงการเผยแพร่ เพื่อให้คุณทราบเสมอว่ามีอะไรอยู่ในขั้นตอนและอะไรที่ต้องให้ความสนใจ

👉🏼 เหมาะสำหรับ: บล็อกเกอร์เดี่ยว, ทีมบรรณาธิการ, และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการกระบวนการทำงานที่เป็นระบบและสามารถทำซ้ำได้เพื่อจัดการเนื้อหาบล็อกตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเผยแพร่

📚 อ่านเพิ่มเติม: กำลังมองหาเครื่องมือที่จะช่วยให้กระบวนการเขียนบล็อกของคุณเป็นระบบมากขึ้นอยู่หรือไม่? สำรวจการรวบรวม10 เครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับเขียนบล็อกที่ดีที่สุดของเราเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

10. แม่แบบไวท์บอร์ดเมทริกซ์เนื้อหา ClickUp

จินตนาการถึงเนื้อหาที่คุณวางแผนไว้เพื่อให้ได้สมดุลที่ลงตัวด้วยเทมเพลต ClickUp Content Matrix
รับเทมเพลตฟรี
จินตนาการถึงเนื้อหาที่คุณวางแผนไว้เพื่อให้ได้สมดุลที่ลงตัวด้วยเทมเพลต ClickUp Content Matrix

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดเมทริกซ์เนื้อหา ClickUpเป็นเครื่องมือภาพแบบไดนามิกสำหรับทีมที่พัฒนาแผนการเผยแพร่เชิงกลยุทธ์

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณระดมความคิด, แผนผัง, และจัดลำดับความสำคัญของไอเดียเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ, ช่องทาง, และกลุ่มผู้ชม—ทั้งหมดบนกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ช่วยให้คุณสามารถวางแผนประเภทเนื้อหาตามเป้าหมาย, ขั้นตอนของผู้ซื้อ, หรือแพลตฟอร์ม, เผยให้เห็นช่องว่างและโอกาสในกลยุทธ์การเผยแพร่ของคุณ
  • รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเสนอแนวคิด ลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ และปรับปรุงแผนงานร่วมกันได้
  • ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแนวคิดที่ได้จากการระดมสมองให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง ทำให้ไอเดียที่ดีที่สุดของคุณถูกนำไปสู่การผลิตได้อย่างราบรื่น

ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแนวคิดที่ได้จากการระดมสมองให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง ทำให้ไอเดียที่ดีที่สุดของคุณถูกนำไปสู่การผลิตได้อย่างราบรื่น

👉🏼 เหมาะสำหรับ: นักกลยุทธ์การตลาด, หัวหน้าฝ่ายบรรณาธิการ, และทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการมุมมองที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและดำเนินการเนื้อหา

11. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUp

จัดการปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณและโพสต์ข้ามช่องทางในมุมมองปฏิทินของ ClickUp และแม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย
รับเทมเพลตฟรี
จัดการปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณและโพสต์ข้ามช่องทางต่างๆ ในมุมมองปฏิทินของ ClickUp และแม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย

เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงการเผยแพร่บนโซเชียลและการจัดการโครงการให้เป็นระบบส่วนหนึ่งของแผนการเผยแพร่ที่สอดคล้องกัน

เทมเพลตนี้ให้ปฏิทินแบบภาพและโต้ตอบได้เพื่อกำหนดเวลา ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพโพสต์ในทุกช่องทางโซเชียลของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อความของคุณมีความสม่ำเสมอและทันเวลา

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ให้คุณวางแผนแคมเปญ โพสต์รายวัน และเนื้อหาเฉพาะแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ในที่เดียว
  • รวมถึงช่องสำหรับสินทรัพย์สร้างสรรค์ คำบรรยาย แฮชแท็ก และสถานะการอนุมัติ เพื่อให้ทุกรายละเอียดถูกจัดระเบียบและพร้อมสำหรับการเปิดตัว
  • ให้บริการการติดตามการวิเคราะห์และบันทึกหลังการดำเนินการ, ช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณและเพิ่มการมีส่วนร่วมให้สูงสุดในระยะยาว

ให้บริการการติดตามการวิเคราะห์และบันทึกหลังการดำเนินการ, ช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณและเพิ่มการมีส่วนร่วมให้สูงสุดในระยะยาว

👉🏼 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดียและเอเจนซี่ที่ต้องการระบบศูนย์กลางที่มีความคล่องตัวในการประสานงาน ดำเนินการ และวิเคราะห์เนื้อหาโซเชียลเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเผยแพร่ที่ใหญ่ขึ้น

⚡️ คลังแม่แบบ:แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียฟรีสำหรับการวางแผนและจัดตารางเนื้อหา

12. เทมเพลตการตลาดทางอีเมล ClickUp

เทมเพลตการตลาดทางอีเมล ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผน สร้าง และติดตามแคมเปญอีเมลของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp

เทมเพลตการตลาดทางอีเมลของ ClickUpถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการวางแผน การสร้าง และการวิเคราะห์แคมเปญอีเมลให้เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเผยแพร่หรือเนื้อหาที่กว้างขึ้น

เทมเพลตนี้รวบรวมทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานด้านการตลาดผ่านอีเมลของคุณไว้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การระดมความคิดสำหรับแคมเปญไปจนถึงการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดระเบียบสรุปแคมเปญ, ร่างเนื้อหา, ทรัพย์สินการออกแบบ, และกระบวนการอนุมัติในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว, เพื่อไม่ให้สิ่งใดสูญหายในระหว่างการดำเนินการ
  • มีคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งฟิลด์สำหรับกลุ่มผู้ชม, วันที่ส่ง, หัวข้ออีเมล, และการติดตามการทดสอบ A/B ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งทุกแคมเปญ
  • มีเครื่องมือรายงานในตัวเพื่อติดตามอัตราการเปิดอ่าน, การคลิกผ่าน, และการเปลี่ยนแปลง, ช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณและแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุน

มีเครื่องมือรายงานในตัวเพื่อติดตามอัตราการเปิดอ่าน, การคลิกผ่าน, และการเปลี่ยนแปลง, ช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณและแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุน

👉🏼 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้เชี่ยวชาญด้านอีเมล, และผู้จัดการเนื้อหาที่ต้องการระบบที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้เพื่อจัดการแคมเปญอีเมลที่มีผลกระทบสูงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเผยแพร่โดยรวม

13. แม่แบบการวางแผนหนังสือ ClickUp

เทมเพลตการวางแผนหนังสือ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตการวางแผนหนังสือ ClickUpเป็นทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับนักเขียนที่ต้องการสร้างแผนการตีพิมพ์ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกขั้นตอนของโครงการหนังสือของคุณ เพื่อให้คุณสามารถก้าวจากแนวคิดเริ่มต้นไปสู่ต้นฉบับที่เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • แบ่งหนังสือของคุณออกเป็นบทที่จัดการได้ งานวิจัย และกำหนดเวลา ทำให้ง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้าและอยู่ในกำหนดเวลาสำหรับเป้าหมายการตีพิมพ์ของคุณ
  • รวมโปรไฟล์ตัวละคร โครงเรื่อง และเอกสารอ้างอิงไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทรัพย์สินทางสร้างสรรค์ของคุณพร้อมใช้งานเสมอ
  • อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกับบรรณาธิการ ผู้อ่านเบต้า หรือผู้เขียนร่วม ช่วยปรับปรุงข้อเสนอแนะและการแก้ไขให้ราบรื่นขณะที่คุณเตรียมต้นฉบับสำหรับการส่งตีพิมพ์หรือการตีพิมพ์ด้วยตนเอง

อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกับบรรณาธิการ ผู้อ่านเบต้า หรือผู้เขียนร่วม ทำให้การให้ข้อเสนอแนะและการแก้ไขเป็นไปอย่างราบรื่นขณะที่คุณเตรียมต้นฉบับสำหรับการส่งตีพิมพ์หรือการตีพิมพ์ด้วยตนเอง

👉🏼 เหมาะสำหรับ: นักเขียน, นักประพันธ์, และทีมเขียนที่ต้องการระบบที่มีโครงสร้างครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อวางแผน, ร่าง, และเสร็จสิ้นหนังสือของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตีพิมพ์เชิงกลยุทธ์

14. แม่แบบวางแผนสิ่งพิมพ์ PDF โดยงานวิจัยมหาวิทยาลัยบริสตอล

ตัวอย่างแม่แบบแผนการเผยแพร่
ผ่านทางมหาวิทยาลัยบริสตอล

เครื่องมือวางแผนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบริสตอลเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งสร้างขึ้นเพื่อช่วยนักวิจัยในการจัดระเบียบและติดตามเป้าหมายการตีพิมพ์ผลงานของตนอย่างมีกลยุทธ์ตลอดระยะเวลาสามถึงห้าปี

ผู้วางแผนนี้มอบแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อวางแผนผลลัพธ์การวิจัยทั้งใหญ่และเล็ก ให้แน่ใจว่ามีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและเพิ่มผลกระทบทางการวิจัยให้สูงสุด

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • มีแผนภูมิการวางแผนระยะยาวเพื่อแสดงภาพและกำหนดเวลาการตีพิมพ์ที่สำคัญ เช่น บทความในวารสารและการนำเสนอในการประชุมล่วงหน้า
  • ประกอบด้วยแผนการประชุมอย่างละเอียดที่แยกแยะการตีพิมพ์หลักแต่ละรายการออกเป็นขั้นตอนและกรอบเวลาที่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ง่ายต่อการจัดการกำหนดเวลาและเป้าหมายของโครงการ
  • นำเสนอรายการสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กเพื่อช่วยคุณระบุและวางแผนสำหรับผลงานเพิ่มเติมที่สามารถผลิตได้ด้วยแรงงานเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย ช่วยขยายขอบเขตการวิจัยของคุณ

นำเสนอรายการสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กเพื่อช่วยคุณระบุและวางแผนสำหรับผลงานเพิ่มเติมที่สามารถผลิตได้ด้วยแรงงานเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย ช่วยขยายขอบเขตการวิจัยของคุณ

👉🏼 เหมาะสำหรับ: นักศึกษาวิจัยในระยะเริ่มต้น, ผู้สมัครปริญญาเอกในระยะสุดท้าย, และนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ต้องการระบบที่มีความกระตือรือร้นและเป็นระบบเพื่อวางแผน, ดำเนินการ, และติดตามการตีพิมพ์ทางวิชาการของตนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์อาชีพการวิจัยระยะยาว

15. แม่แบบแผนการตีพิมพ์งานวิจัยในรูปแบบ PDF โดย Template. Net

ตัวอย่างแม่แบบแผนการเผยแพร่
ผ่านทางTemplate.Net

แบบแผนการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดย Template.Netมอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้สำหรับการจัดการกระบวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ

เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การวางแผน การติดตาม และการบันทึกทุกขั้นตอนของผลงานวิจัยของคุณง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นและบรรลุเป้าหมายการตีพิมพ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ให้ส่วนที่ชัดเจนสำหรับการระบุวัตถุประสงค์การวิจัย, วารสารเป้าหมาย, ระยะเวลา, และสมาชิกทีมที่รับผิดชอบ, ทำให้ทุกข้อมูลถูกบันทึกไว้
  • รวมตารางและรายการตรวจสอบที่สามารถแก้ไขได้เพื่อติดตามความคืบหน้าของต้นฉบับ สถานะการส่ง และรอบการแก้ไข
  • นำเสนอรูปแบบที่มืออาชีพและใช้งานง่าย สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับโครงการแต่ละโครงการหรือทีมวิจัยที่ทำงานร่วมกันได้

นำเสนอรูปแบบที่มืออาชีพและใช้งานง่าย สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับโครงการแต่ละโครงการหรือทีมวิจัยที่ทำงานร่วมกันได้

👉🏼 เหมาะสำหรับ: นักวิจัยทางวิชาการ, นักศึกษาชั้นสูง, และผู้ประสานงานโครงการที่ต้องการเทมเพลตที่ตรงไปตรงมา สามารถดาวน์โหลดได้ เพื่อจัดการและบันทึกแผนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่ผลงานอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตแผนการเผยแพร่ฟรีจาก ClickUp

ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายในการเผยแพร่ งานวิจัย งานบรรณาธิการ หรือการตลาด การมีแผนที่เหมาะสมคือกุญแจสำคัญ แม่แบบแผนการเผยแพร่ฟรีด้านบนจะมอบโครงสร้าง ความชัดเจน และแรงผลักดันให้กับคุณในทุกขั้นตอน

แต่ละเทมเพลตมี:

  • องค์กรที่มีปฏิทินและกระบวนการทำงานแบบมองเห็น
  • ความร่วมมือและความโปร่งใสสำหรับทีมของคุณทั้งหมด
  • ประสิทธิภาพผ่านการทำงานอัตโนมัติและการรวมศูนย์ทรัพยากร
  • ความยืดหยุ่นเพื่อรองรับกระบวนการจัดพิมพ์ทุกรูปแบบ

ความยืดหยุ่นเพื่อรองรับกระบวนการจัดพิมพ์ทุกรูปแบบ

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับมากกว่าแค่เทมเพลต; คุณปลดล็อกพื้นที่ทำงานที่สมบูรณ์แบบเพื่อจัดการและขยายกลยุทธ์การเผยแพร่ของคุณ

พร้อมที่จะทำให้กระบวนการเผยแพร่ของคุณง่ายขึ้นหรือไม่? ลงทะเบียนใช้ ClickUpและนำเนื้อหาของคุณจากร่างไปจนถึงเผยแพร่ได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น