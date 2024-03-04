การยอมรับผลิตภัณฑ์: คำนิยาม, ขั้นตอน, ความท้าทาย, และกลยุทธ์การปรับปรุง

หากเราสามารถมีคาถาวิเศษที่เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดีได้ ทุกธุรกิจก็คงจะเป็น Apple, Inc. ต่อไป 🧙♂️
เนื่องจากไม่เป็นเช่นนั้น คุณจึงต้องคิดหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการผลักดันการยอมรับผลิตภัณฑ์ คุณต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง ลงทุนในการตลาด และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ รวมถึงทำให้ผู้ใช้มีความผูกพันกับผลิตภัณฑ์
ความเหนียวแน่นคืออะไร? ความเหนียวแน่นอธิบายได้ดีที่สุดจากวิธีที่เราเลื่อนดู Instagram หรือ Twitter เป็นชั่วโมงๆ นั่นทำให้เราเป็นผู้ใช้ที่เหนียวแน่น เป็นความฝันของเจ้าของผลิตภัณฑ์ทุกคน
ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากพื้นฐานที่จำเป็นในการทำความเข้าใจแนวคิดแล้ว เราจะสำรวจวิธีการวัดผล อุปสรรคที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข รวมถึง กลยุทธ์ที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มการยอมรับผลิตภัณฑ์และความสำเร็จของลูกค้า
อะไรคือการยอมรับผลิตภัณฑ์?
การยอมรับผลิตภัณฑ์ หรือ การยอมรับจากผู้ใช้ คือ กระบวนการที่ลูกค้าของคุณต้องผ่านก่อนที่จะตัดสินใจนำผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ใหม่ของคุณไปใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการดำเนินงานทางธุรกิจของพวกเขา มันแสดงถึงชุดของการกระทำที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งบ่งบอกว่าผู้ใช้ใหม่ได้พบคุณค่าในผลิตภัณฑ์แล้ว ✨
การยอมรับผลิตภัณฑ์มีความคล้ายคลึงกับการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ แต่มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน:
- การได้มาซึ่งลูกค้า: เน้นการค้นพบ—สิ่งที่ดึงดูดผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์ของคุณ วิธีที่พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ และสิ่งที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนเป็นผู้ใช้งานกลุ่มแรก
- การรับเลี้ยง: เน้นการรักษาลูกค้า—สิ่งที่เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นผู้ใช้
ทั้งสองแนวคิดมีความสำคัญ แต่การยอมรับผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จของลูกค้าในระยะยาว การมีผู้เยี่ยมชมจำนวนมากเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่จะไม่มีความหมายมากนักหากผู้เยี่ยมชมเหล่านั้นไม่เปลี่ยนเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้า
ความสำคัญของการยอมรับผลิตภัณฑ์
การยอมรับผลิตภัณฑ์เป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก มันช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์เข้าใจว่ากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และความพยายามในการพัฒนาของพวกเขาประสบความสำเร็จหรือไม่ มันสะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดการขายและการจัดการผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งบางส่วนได้แก่:
- มูลค่าตลอดอายุลูกค้า
- อัตราการเปลี่ยนแปลง
- อัตราการรักษาลูกค้า
- อัตราการสูญเสียลูกค้า
- คะแนนการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- รายได้ประจำเดือนเฉลี่ยจากผู้ใช้
- ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
- ต้นทุนต่อผู้สนใจ
เป้าหมายคือการระบุและวัดปริมาณการกระทำที่บ่งชี้ถึงการยอมรับผลิตภัณฑ์. โดยการกระทำเช่นนี้ เราสามารถประเมินอย่างเป็นกลางได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้บรรลุเป้าหมายหลักของมันหรือไม่—การมอบประโยชน์ที่มันถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการ.
เมื่อคุณทราบว่าการกระทำใดที่เปลี่ยนผู้ใช้ใหม่ให้กลายเป็นผู้ใช้ระยะยาว คุณสามารถ ปรับแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ใช้ทำซ้ำการกระทำดังกล่าว
แม้การเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในอัตราการยอมรับผลิตภัณฑ์ก็มีผลกระทบอย่างมาก ยิ่งผู้ใช้ยอมรับผลิตภัณฑ์เร็วเท่าไร พวกเขาก็จะพบคุณค่าในผลิตภัณฑ์เร็วขึ้นเท่านั้น และยิ่งสะสมคุณค่าได้มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
6 ขั้นตอนของการยอมรับผลิตภัณฑ์
กระบวนการนำผลิตภัณฑ์ใหม่มาใช้แสดงถึงการเดินทางของลูกค้าตั้งแต่การค้นพบครั้งแรกจนถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ำ โดยทั่วไปประกอบด้วยหกขั้นตอนดังนี้:
- การตระหนักรู้
- ความสนใจ
- การประเมินผล
- การทดลอง
- การเปิดใช้งาน
- การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
คุณควรให้ความสำคัญและใส่ใจในแต่ละขั้นตอนของการยอมรับผลิตภัณฑ์ในระดับเดียวกัน เพราะทุกขั้นตอนล้วนมีความสำคัญต่อการนำผู้ใช้ไปสู่เส้นชัย นั่นคือความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ 🏁
ขั้นตอนที่ 1: การรับรู้
ในระยะการรับรู้ ผู้ใช้จะค้นพบผลิตภัณฑ์ของคุณและประโยชน์ที่อาจได้รับ นี่คือจุดที่การตลาดผลิตภัณฑ์ก้าวเข้าสู่เวที
การตลาดช่วยให้กลุ่มเป้าหมายของคุณรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของคุณและความสามารถในการแก้ปัญหาของพวกเขาได้ ในบางกรณี การตลาดยังสามารถค้นพบปัญหาเหล่านั้นได้อีกด้วย
เพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพ คุณต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัญหาของลูกค้า 💥
การมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักสามารถช่วยให้คุณได้เปรียบในการแข่งขัน หากผู้ใช้ไว้วางใจคุณอยู่แล้ว พวกเขาก็จะเต็มใจที่จะลองและยอมรับผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ใหม่ของคุณมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: ความสนใจ
หากการรณรงค์สร้างความตระหนักได้ผลและผู้ใช้รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา พวกเขาจะสนใจในผลิตภัณฑ์นั้น พวกเขาจะ สำรวจผลิตภัณฑ์ของคุณต่อไป ประเมินว่ามันช่วยในการทำงานที่พวกเขาต้องทำ (JTBD) อย่างไร
ปัจจัยหลายประการสามารถส่งผลต่อความสนใจของผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น การค้นพบผลิตภัณฑ์ในเวลาที่เหมาะสมอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการตัดสินใจของผู้ใช้ที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 🔍
เมื่อพูดถึงการแก้ปัญหาที่นวัตกรรมและไม่ธรรมดา คุณจำเป็นต้องลงทุนมากขึ้นในด้านการตลาดเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ใช้สนใจที่จะศึกษาดู
โบนัส:แม่แบบงานที่ต้องทำ!
ขั้นตอนที่ 3: การประเมินผล
ในขั้นตอนการประเมินผล ผู้ใช้กำลังพิจารณาผลิตภัณฑ์ของคุณว่าเป็นทางออกที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาของพวกเขา พวกเขากำลังให้ความสนใจกับราคาและประโยชน์เพิ่มเติม เช่นการสนับสนุนลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับพวกเขา
ลูกค้าและผู้ใช้งานที่มีศักยภาพจะค้นหาคำแนะนำจากปากต่อปากและรีวิวออนไลน์ด้วยเช่นกัน พวกเขาจะ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของคุณกับตัวเลือกอื่นๆ ในตลาด สุดท้ายพวกเขาจะตัดสินใจว่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือไม่
ในระหว่างขั้นตอนการประเมินผล คุณควรเน้นย้ำถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์ของคุณเหนือกว่าคู่แข่ง เพื่อให้ความพยายามในการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของคุณโดดเด่นออกมา การเสนอส่วนลด โบนัส การทดลองใช้ฟรี และการสาธิตสามารถเป็นปัจจัยสำคัญที่โน้มน้าวผู้ใช้บางคนได้ ⚖️
ขั้นตอนที่ 4: การทดลอง
ณ จุดนี้ ผู้ใช้กำลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ พวกเขากำลังพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น:
- ไม่ว่าสินค้าจะสามารถทำตามคำโฆษณาและแก้ปัญหาของพวกเขาได้หรือไม่
- ผลิตภัณฑ์ใช้งานง่ายเพียงใด
- ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสมกับระบบเทคโนโลยีของพวกเขาดีเพียงใด
ความสำเร็จในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณและประสบการณ์การใช้งานครั้งแรก ให้แน่ใจว่าคุณได้จัดเตรียมทรัพยากรและการสนับสนุนที่เพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถของผลิตภัณฑ์ของคุณ 🦸
เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงให้ใช้แผนที่ความร้อนและการบันทึกเซสชัน ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพในรูปแบบของการสัมภาษณ์และการสำรวจก็มีคุณค่าเช่นกัน
ขั้นตอนที่ 5: การกระตุ้น
การกระตุ้น เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นครั้งแรก. ขั้นตอนนี้เป็นก้าวสำคัญที่จำเป็นระหว่างการค้นหาเบื้องต้นและการยอมรับอย่างเต็มที่. 👞
งานของคุณคือช่วยให้ผู้ใช้เข้าสู่ขั้นตอนการเปิดใช้งานโดยเร็วที่สุด การเปิดใช้งานอาจมีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของผู้ใช้ ดังนั้นคุณควรปรับความพยายามของคุณให้เหมาะสม
คุณสามารถเร่งกระบวนการได้โดยการนำเสนอตัวอย่างการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณและเสนอเทมเพลตเพื่อช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 6: การนำไปใช้
เมื่อผู้ใช้ยอมรับผลิตภัณฑ์ของคุณ นั่นหมายความว่า พวกเขาได้ทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันหรือการทำงานของพวกเขา ราคาที่พวกเขาจ่ายและความพยายามที่พวกเขาลงทุนในการสำรวจและทดสอบได้คุ้มค่าแล้ว หากผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของพวกเขา ลูกค้าปัจจุบันอาจบอกต่อและกลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ของคุณ 🗣️
เมื่อคุณได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้แล้ว ให้มุ่งความพยายามของคุณไปที่การรักษาความไว้วางใจนั้น คุณสามารถทำได้ผ่านกลยุทธ์การรักษาลูกค้า โปรแกรมความภักดี การบรรลุเป้าหมายสำคัญและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
วิธีวัดการยอมรับผลิตภัณฑ์: ตัวชี้วัดการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ
เราวัดการยอมรับผลิตภัณฑ์ด้วย อัตราการยอมรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่มีศักยภาพที่กลายเป็นผู้ใช้ประจำของผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ลูกค้าที่ภักดี
การยอมรับผลิตภัณฑ์เป็นแนวคิดที่ซับซ้อน ดังนั้นการวัดขอบเขตที่แท้จริงจึงอาจเป็นเรื่องท้าทาย ขั้นแรก คุณต้องกำหนด ว่าอะไรคือเหตุการณ์การยอมรับ—ชุดของการกระทำที่บ่งชี้ว่าผู้ใช้ยอมรับผลิตภัณฑ์
เพื่อกำหนดว่าลูกค้าได้รับคุณค่าจากผลิตภัณฑ์มากเพียงใด เราใช้ ตัวชี้วัดการยอมรับผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เช่น:
- อัตราการเปลี่ยนแปลง: ร้อยละของผู้ใช้ที่ดำเนินการทั้งการลงทะเบียนและการดำเนินการสำคัญครั้งแรกซึ่งบ่งชี้ถึงการยอมรับ
- ระยะเวลาในการได้รับคุณค่า: ระยะเวลา (นาทีหรือจำนวนคลิก) ที่ผู้ใช้ต้องใช้ในการได้รับคุณค่าที่วัดได้ของผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาได้ซื้อ
- อัตราการเสร็จสิ้นการเริ่มต้นใช้งาน: ร้อยละของผู้ใช้ที่ผ่านกระบวนการเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์
- ความถี่ในการใช้งาน: ความถี่ในการเข้าสู่ระบบหรือเซสชันของผู้ใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน
- ความถี่ในการซื้อ: จำนวนเฉลี่ยของการซื้อที่ผู้ใช้ทำภายในระยะเวลาที่กำหนด
- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า: การวัดเชิงอัตวิสัยของความพึงพอใจในระยะสั้น ณ จุดต่าง ๆ ในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ: การวัดเชิงอัตวิสัยเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่ผู้ใช้จะแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับผู้อื่น ซึ่งบ่งชี้ถึงความพึงพอใจและความภักดีในระยะยาว
- มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า: กำไรรวมที่ได้จากผู้ใช้ตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดการยอมรับผลิตภัณฑ์ให้เครื่องมือแก่เราในการติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมและความชอบของผู้ใช้ ช่วยให้เราปรับกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง
การเอาชนะอุปสรรคในกระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์
ด้านล่างนี้ เราจะพูดถึงอุปสรรคที่พบบ่อยที่สุดในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ที่บริษัทต่างๆ มักเผชิญ และเสนอแนวทางแก้ไขบางประการ:
การขาดการมองเห็นของสินค้า
ผู้ใช้จะไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ของคุณหากพวกเขาไม่รู้ว่ามันมีอยู่หรือไม่รู้จักความต้องการของมัน การแข่งขันมักจะสูง ดังนั้น คุณต้องหาวิธีที่จะโดดเด่นและเพิ่มความตระหนัก เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
- ทำความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและเข้าใจว่าพวกเขาต้องการอะไร
- สร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด สร้างคุณค่าที่ตอบโจทย์ผู้ใช้
- สร้างแคมเปญการตลาดและการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างฐานลูกค้าที่สำคัญได้แม้ก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการวางรากฐานความสำเร็จให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ 🌟
ปัญหาทางเทคนิค
สมมติว่าผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณและเห็นว่ามีความน่าสนใจ พวกเขาจึงตัดสินใจลองใช้ด้วยความกระตือรือร้น แต่กลับพบเจอกับ การออกแบบที่สับสน ฟีเจอร์มากมายจนล้น หรือบั๊กที่น่ารำคาญ ความกระตือรือร้นของพวกเขาจะลดลงอย่างแน่นอน พวกเขาอาจไม่แม้แต่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเลยด้วยซ้ำ นับประสาอะไรกับการนำไปใช้จริง
เพื่อป้องกันปัญหานี้ตั้งแต่เริ่มต้น ให้ทำดังต่อไปนี้:
- ลงทุนในด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX)และทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณให้สมบูรณ์แบบ
- วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จากนั้นนำไปใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
- สร้างกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นและฐานความรู้ที่ครอบคลุม
- ให้บริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม ตอบกลับข้อสงสัยของผู้ใช้และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
ค่าใช้จ่ายสูงและข้อจำกัดด้านงบประมาณ
แม้ว่าผู้ใช้จะรู้จักและชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของคุณ แต่พวกเขาก็จะไม่ยอมรับมันหากราคาสูงเกินไปสำหรับพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคู่แข่งเสนอราคาถูกกว่า
ปัญหานี้แพร่หลายและยากที่จะแก้ไข การลดราคาของคุณไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้เสมอไป
ทั้งหมดนี้คือการหาสมดุล—คำนึงถึงต้นทุนการผลิตและแรงงาน แต่ยังคงทำให้ผลิตภัณฑ์มีราคาที่กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายของคุณสามารถจ่ายได้ ผู้ใช้อาจยินดีจ่ายมากขึ้นหากผลิตภัณฑ์มีความพิเศษและมีคุณค่าสูง 🪙
4 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเพิ่มการยอมรับผลิตภัณฑ์
ด้านล่างนี้ เราจะแบ่งปันเคล็ดลับบางประการเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มการยอมรับผลิตภัณฑ์ คุณจะได้เรียนรู้ด้วยว่าแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่างClickUpสามารถสนับสนุนคุณได้อย่างไรในทุกขั้นตอนของกระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์
1. สร้างและรักษาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
การไล่ตามการยอมรับผลิตภัณฑ์เริ่มต้นตั้งแต่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ขาดไม่ได้ คุณต้องเข้าใจก่อนว่าพวกเขาประสบปัญหาอะไรและชอบอะไร จากนั้นคุณควรใช้ความรู้นั้นเพื่อ สร้างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ต้องมีและใช้งานง่าย
การจัดระเบียบที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานที่ซับซ้อนเช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอย่างClickUpสามารถทำให้งานของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้นและลดความเครียดได้
คุณสมบัติของ ClickUp สำหรับทีมผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย แอปนี้สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับความรู้และเอกสารทั้งหมดของคุณ การวางแผนกลยุทธ์การจัดการการปล่อยผลิตภัณฑ์ และการติดตามสปรินต์
ด้วยโครงสร้างแบบลำดับชั้นและClickUp Tasks คุณสามารถมอบหมายและกำหนดเวลาการทำงาน แบ่งงานออกเป็นงานย่อยและรายการตรวจสอบได้การเลือกมุมมองมากกว่า 15 แบบและ ประเภทฟิลด์ที่กำหนดเองกว่า20ประเภทของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณได้
ตัวอย่างเช่นมุมมองบอร์ดแบบคลาสสิกของ ClickUpช่วยให้มองเห็นงานที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ง่าย เช่น ปัญหาต่างๆ การอัปเดตและแคมเปญการตลาดผลิตภัณฑ์
คุณสามารถใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดกับทีมของคุณและสร้างแผนที่เส้นทางเชิงกลยุทธ์และแผนที่การเดินทางของผู้ใช้ที่น่าสนใจ 🗺️
ClickUp Formsช่วยให้คุณสามารถสร้างและแจกจ่ายแบบสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้ ข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ เพื่อประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ คำตอบสามารถแปลงเป็นงานได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าคงอยู่ตลอดเวลา
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือพัฒนาหลายชนิด เช่น GitHub, GitLab และ BitBucket ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. อย่าประหยัดงบการตลาด
การสร้างกระแสความตื่นเต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการนำไปสู่การยอมรับ คุณควรเผยแพร่เนื้อหา เช่น บล็อกและโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณและปัญหาที่มันพยายามแก้ไข การทำเช่นนี้ยังช่วยให้คุณสามารถ สร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความไว้วางใจ ในบริษัทและแบรนด์ของคุณได้อีกด้วย
คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อวางแผนและดำเนินแคมเปญการตลาดของคุณได้ สร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจด้วยClickUp Docsพร้อมตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย 🖋️
ในขณะเดียวกันClickUp AIคือผู้ช่วยเขียน AI ที่คุณไว้วางใจได้ ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที มันสามารถร่างโครงร่างแคมเปญ เสนอไอเดีย สรุปบันทึก ตรวจสอบการสะกดคำในเนื้อหาการตลาดของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย!
คุณยังสามารถจัดการการเผยแพร่เนื้อหาการตลาดของคุณภายในแอปได้เช่นกัน เนื่องจากมุมมองปฏิทินของ ClickUpทำหน้าที่เป็นปฏิทินเนื้อหาได้ด้วย สิ่งที่คุณต้องทำคือสร้างงานเนื้อหาและลากและวางลงบนปฏิทินเพื่อกำหนดเวลา มุมมองนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้คุณสลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และเพิ่มสี อีโมจิ และตัวกรองได้
เมื่อผู้ใช้ผ่านขั้นตอนการรับรู้และกำลังพิจารณาที่จะลองใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องทำให้พวกเขาได้รับคำตอบได้ง่าย คุณควรให้ข้อมูลที่ครอบคลุมบนเว็บไซต์ของคุณและสร้างเนื้อหาสำหรับช่วงกลางและช่วงล่างของกระบวนการตัดสินใจ เช่น บทแนะนำการใช้งานและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
3. การวัดการยอมรับผลิตภัณฑ์เพื่อความสำเร็จ
คุณควรติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณและ รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาและการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณมีความเป็นกลางและตัดสินใจได้ว่าจะผลักดันผลิตภัณฑ์ของคุณไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร 🙌
ในระยะการสร้างความตระหนัก ให้ใช้เครื่องมือวิจัย SEOเพื่อกำหนดหัวข้อที่กลุ่มผู้ใช้ของคุณสนใจ ติดตามตัวชี้วัดการยอมรับผลิตภัณฑ์ เช่น จำนวนการดูหน้าเว็บ และอัตราการตีกลับ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเนื้อหาการตลาด
เมื่อผู้ใช้มีความสนใจมากขึ้น ให้ติดตามจำนวนการจองสายโทรศัพท์ การสาธิต และการลงทะเบียน ใช้แผนที่ความร้อนและการบันทึกเซสชันเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร
การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ก็มีความสำคัญเช่นกัน สร้างและแชร์ ClickUp Forms เพื่อ:
- เข้าใจความต้องการของผู้ใช้
- ค้นหาว่าพวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทของคุณได้อย่างไร หรืออะไรที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจสมัคร
- รับความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
หากคุณวัดความก้าวหน้าในระหว่างการพัฒนาโครงการ คุณสามารถตรวจจับจุดคอขวดและได้รับแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
ClickUp Goalsช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะได้ ในขณะที่ClickUp Dashboardsให้ภาพรวมแบบเรียลไทม์ของงานและการใช้ทรัพยากรของคุณ ด้วยบัตรมากกว่า 50 แบบ คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณเพื่อแสดงข้อมูลที่คุณต้องการได้
4. เชื่อมต่อกับผู้ใช้อยู่เสมอ
หลังจากที่คุณดึงดูดผู้ใช้เข้ามาแล้ว ให้ทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อดูแลและรักษาความสัมพันธ์เหล่านั้น
สื่อสารกับผู้ใช้ภายในแอปและภายนอกผ่านอีเมล ให้การสนับสนุนระหว่างการใช้งานครั้งแรก โดยเฉพาะหากผลิตภัณฑ์ของคุณมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อน ให้การเสริมแรงเชิงบวกสำหรับพฤติกรรมเฉพาะ และเฉลิมฉลองทุกความสำเร็จ แบ่งปันเคล็ดลับ อัปเดตผู้ใช้เกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมอบโปรแกรมสะสมคะแนนหรือส่วนลดเพื่อเป็นการขอบคุณ 🙏
การทำเช่นนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รับรองว่าผู้ใช้ของคุณจะเปลี่ยนจากผู้ใช้งานกลุ่มแรกเป็นผู้สนับสนุนอย่างแท้จริง
เสริมสร้างและเร่งการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ด้วย ClickUp
การยอมรับผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แนวคิดที่เข้าใจและโน้มน้าวได้ง่าย แต่การมี แผนงานที่รอบคอบและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยได้เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์อย่างClickUp จะช่วยสนับสนุนความพยายามของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันของทีมในทุกด้าน
เมื่อกระบวนการทำงานของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประเมินประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์ของคุณจะโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และผู้ใช้ของคุณจะพึงพอใจอยู่เสมอ 😊
ลงทะเบียนใช้ ClickUpและค้นพบวิธีการทั้งหมดที่ช่วยให้การพัฒนาและการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นไปอย่างราบรื่น