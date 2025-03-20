เทมเพลตกรอบการทำงาน Free Jobs To Be Done (JTBD)

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังสร้างผลิตภัณฑ์และคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่กลับไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณได้ 😲 นี่อาจเป็นเพราะมันไม่ได้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณ 🤦
สถานการณ์นี้มักเกิดขึ้นเมื่อคุณสร้างผลิตภัณฑ์โดยไม่ชี้แจงว่าลูกค้าต้องการอะไร นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องใช้กรอบงานงานที่ต้องทำ (JTBD) เพื่อระบุความต้องการและความปรารถนาของลูกค้า
แต่การสร้างกรอบ JTBDจากศูนย์นั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัว นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้รวบรวมเทมเพลต Jobs-to-be-done ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือคุณ!
อยู่กับเราขณะที่เราพูดคุยเกี่ยวกับเทมเพลต JTBD ที่มีประโยชน์และฟรีที่สุดบางตัว เมื่อจบบล็อกนี้ คุณอาจตัดสินใจดาวน์โหลดบางตัว (หรือทั้งหมด!)
อะไรคือแบบฟอร์มงานที่ต้องทำ?
เทมเพลตงานที่ต้องทำคือกรอบกลยุทธ์ที่ช่วยผู้ประกอบการ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และทีมการตลาด เข้าใจว่าทำไมลูกค้าถึงซื้อผลิตภัณฑ์
เทมเพลต JTBD บันทึกและกำหนดความต้องการเฉพาะของลูกค้า (งานที่พวกเขาต้องการให้สำเร็จ) ผ่านการสัมภาษณ์ลูกค้าและการวิจัยตลาด ข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมได้จะช่วยให้คุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการและขับเคลื่อนประสบการณ์ของลูกค้า
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มงานที่ควรทำเป็นแบบที่ดี?
จากมุมมองของการจัดการผลิตภัณฑ์, เทมเพลตงานที่ต้องทำเป็นเครื่องมือที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยชี้แจงความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า, ช่วยให้คุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่บรรลุความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด.
นี่คือสิ่งที่เทมเพลตกรอบแนวคิด JTBD ที่ดีควรมี:
- การระบุ JTBD อย่างชัดเจน/การสร้างความต้องการ: คำอธิบายหรือรายการที่กระชับเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้า (ผู้ดำเนินการงาน) ต้องการให้สำเร็จ งานเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจเป้าหมายของลูกค้าได้แทนที่จะคาดเดาความต้องการของพวกเขา
- ข้อมูลบริบท: แง่มุมนี้ครอบคลุมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'งาน' ที่ต้องทำจากมุมมองของลูกค้า—เมื่อใดและอย่างไร ความสำคัญ ความคืบหน้าในการทำงานของลูกค้าเสร็จสิ้น แรงจูงใจของลูกค้าและอุปสรรค จุดที่เกิดความยุ่งยาก เป็นต้น
- แง่มุมเชิงหน้าที่: สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจถึงประโยชน์ที่จับต้องได้และใช้งานได้จริงที่ลูกค้าต้องการบรรลุผ่านงานหลัก สมมติว่าลูกค้าในอุดมคติของคุณต้องการสร้างรายงานโดยไม่ใช้เวลามากกว่า 30 นาที ในกรณีนี้ แง่มุมเชิงหน้าที่ที่สำคัญคือการสร้างซอฟต์แวร์ที่ช่วยอัตโนมัติในการรวบรวมข้อมูลและการสร้างรายงาน
- แง่มุมทางอารมณ์: แม่แบบควรมีส่วนที่วิเคราะห์อารมณ์ที่กระตุ้นให้ลูกค้าทำภารกิจเฉพาะนั้น ๆ ให้สำเร็จ โดยพิจารณาจากตัวอย่างข้างต้น แง่มุมทางอารมณ์จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ารายงานที่สร้างขึ้นมานั้นมีความสวยงาม เป็นมืออาชีพ และพร้อมสำหรับการนำเสนอ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมั่นใจ และนำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มิติทางอารมณ์และสังคม: ด้านนี้ของแบบจำลอง JTBD พิจารณาว่างานของลูกค้าส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของลูกค้าอย่างไร และลูกค้าต้องการให้ผู้อื่นมองตนอย่างไร จากตัวอย่างข้างต้น คุณสามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่สร้างรายงานที่ปราศจากข้อผิดพลาดและเข้าใจง่าย ซึ่งช่วยเสริมสร้างสถานะทางวิชาชีพและความสัมพันธ์ของลูกค้า
- การแบ่งกลุ่ม: แม่แบบควรช่วยในการแยกแยะบุคลิกภาพผู้ซื้อและกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่ม เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า
- ทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหา: แง่มุมนี้ของเทมเพลตงานที่ต้องทำครอบคลุมถึงทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาที่ลูกค้าได้ลองใช้หรือทางเลือกปัจจุบันที่พวกเขาใช้เพื่อทำงานเฉพาะให้สำเร็จ
- เกณฑ์ความสำเร็จ: แม่แบบ JTBD ต้องมีรายการเกณฑ์ที่บ่งชี้ถึงการสำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ของหน้าที่หลักของผลิตภัณฑ์
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: จับคู่เทมเพลต JTBD กับแผนผังงานเพื่อทำความเข้าใจหน้าที่หลักของงานได้ดียิ่งขึ้น แผนผังงานจะแยกแยะงานหลักออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งลูกค้าต้องปฏิบัติตามเพื่อให้งานสำเร็จ
ตอนนี้คุณทราบองค์ประกอบของเทมเพลต JTBD ที่ดีแล้ว มาพูดถึงเทมเพลตงานที่ต้องทำที่มีประสิทธิภาพและฟรีที่สุดกันบ้าง 👇
เทมเพลตงานที่ต้องทำฟรี
1. เทมเพลตงานที่ต้องทำใน ClickUp
เทมเพลต ClickUp Jobs To Be Doneเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการเปลี่ยนการวิจัยลูกค้าของคุณให้กลายเป็นงานและเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้ เทมเพลตที่ไม่เหมือนใครนี้ถูกออกแบบเป็นเอกสาร ClickUp Doc ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุและติดตามงานทั้งหมดของลูกค้า ปัญหาที่พวกเขาเผชิญ และตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อประเมินโซลูชันของคุณ
โดยการใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างโครงสร้างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดกรอบให้กับโครงการธุรกิจ กลยุทธ์ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ของคุณโดยรอบงานเหล่านี้ เพื่อส่งมอบโซลูชันที่มีมูลค่าเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดโครงสร้างแนวทางของคุณโดยใช้หลักการ JTBD คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณ อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง และเพิ่มการยอมรับผลิตภัณฑ์ได้
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- มองเห็นภาพงาน ความท้าทาย และตัวชี้วัดความสำเร็จของลูกค้าคุณในที่เดียว
- จัดทีมของคุณให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเหล่านี้
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้ภายในทีม
- วางแผนและติดตามการดำเนินงานของงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละตำแหน่ง
- ใช้ประโยชน์จากการวิจัยผู้ใช้ของคุณเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทมเพลต Jobs To Be Done ของ ClickUp คุณจะก้าวเข้าใกล้การเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและส่งมอบโซลูชันที่ไร้ที่ติในทุกครั้ง
2. แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ ClickUp
แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ที่ผสานกับเทมเพลตกรอบงาน "งานที่ต้องทำ" สามารถเพิ่มการยอมรับผลิตภัณฑ์ได้ และเทมเพลตแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ของ ClickUp คือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ที่มั่นคงตามแบบจำลองทางความคิดของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพแผนกลยุทธ์และโครงการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยให้เห็นทิศทางและความมุ่งมั่นด้านฟีเจอร์ต่างๆ และช่วยให้คุณติดตามการดำเนินงานได้ ด้วยเทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์จาก ClickUp คุณสามารถ:
- รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของวงจรชีวิตและระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- แยกงานออกเป็นงานย่อย
- มอบหมายทรัพยากรให้กับงาน
- จัดลำดับความสำคัญของงานและติดตามความก้าวหน้า
- ระบุความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
- จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกับเป้าหมายและความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสามารถ แชร์แผนงาน, ถ่ายทอดข้อมูลอัปเดตประจำสัปดาห์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และเผยแพร่บันทึกการปล่อยเวอร์ชันได้
3. แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUp
หากคุณยังคงใช้กระดาษโน้ตติดผนังเพื่อจดบันทึกความคิดของคุณอยู่ นี่คือเทมเพลตงานที่ต้องทำสำหรับคุณเทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ
เทมเพลตงานที่ต้องทำนี้ช่วยเสริมทฤษฎี JTBD และช่วยให้คุณสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ที่เน้นผลลัพธ์ได้ มันช่วยให้คุณ มองเห็นเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถติดตามเป้าหมาย ลำดับความสำคัญ และความคืบหน้าได้โดยใช้เทมเพลตนี้
เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ช่วยให้คุณ:
- วางแผนขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ
- กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้จัดการโครงการสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
- จัดทีมให้สอดคล้องกับปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่สุดเพื่อความเข้าใจร่วมกัน
- ติดตามความคืบหน้าของงานและระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
- ระบุการพึ่งพาข้ามทีม
- ให้สมาชิกในทีมอยู่ในหน้าเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวกัน
เพื่อใช้เทมเพลตนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:👇
- ระดมความคิดและเชื่อมต่อกับทีมของคุณด้วยClickUp Docs
- สร้างหมุดหมายโดยใช้ClickUp Milestonesเพื่อให้คุณสามารถวัดความก้าวหน้าได้
- ใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดเพื่อออกแบบแผนงานของคุณพร้อมด้วยงาน, จุดสำคัญ, ระยะเวลา, และข้อมูลอื่น ๆใช้มุมมองบอร์ดของ ClickUpสำหรับการแสดงผลแบบภาพ
- เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ติดตามเป้าหมาย ระยะเวลา และอัปเดตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
4. แม่แบบ ClickUp Getting Things Done
หากคุณกำลังพยายามจัดโครงสร้างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ เทมเพลตงานที่ต้องทำนี้เหมาะสำหรับคุณเทมเพลต Getting Things Done ของ ClickUp ซึ่งอิงตามระบบ GTD ของ David Allen ช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการและงานต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยเทมเพลต GTDนี้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม:
- ใช้มุมมองบอร์ดเพื่อ มองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การดำเนินการถัดไปจนถึงกำลังรอ โดยสะท้อนขั้นตอนตามรูปแบบ J2B ได้แก่ การระบุงาน การค้นหาวิธีแก้ไข และการนำไปปฏิบัติ
- มุมมองปฏิทินช่วย กำหนดตารางงานวิจัย JTBD ตามไทม์ไลน์ของโครงการของคุณ ในขณะที่มุมมองเอกสารช่วยให้การทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
- รายการที่บันทึกไว้ล่วงหน้าของเทมเพลตช่วยให้กระบวนการ GTD เป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้มั่นใจว่างานต่างๆ ถูกจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญตามความเกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัย JTBD ของคุณ
5. เทมเพลต ClickUp Getting Things Done (รายการแบบง่าย)
หากคุณเคยใช้แอป GTD มาก่อน คุณจะรู้ว่ามันช่วยจัดระเบียบและติดตามงานที่ต้องทำทั้งหมดของคุณได้อย่างไรเทมเพลต Getting Things Done (Simple List) ของ ClickUpก็คล้ายกัน เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้งานง่ายสำหรับ จัดระเบียบและจัดการ งานของคุณในที่เดียว
เมื่อทำงานด้วยแนวทาง "งานที่ต้องทำให้เสร็จ" (Job-to-be-done) แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณ สร้างงานวิจัยผู้ใช้และติดตามงานเหล่านั้นโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, รอ, เสร็จสิ้น, และยกเลิก คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของงานและเพิ่มกำหนดส่งเพื่อให้ไม่พลาดกำหนดเวลา
นอกจากนี้ คุณสามารถดูงานของคุณใน มุมมองรายการแบบง่าย และ มุมมองเอกสาร เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณ และ มุมมองกระดานคัมบัง เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานแบบเรียลไทม์
6. แม่แบบผลลัพธ์โครงการ ClickUp
เทมเพลตผลลัพธ์โครงการของ ClickUp สร้างผลลัพธ์โครงการ JTBD โดยอัตโนมัติตามเป้าหมายหลักของคุณ มีพื้นที่เฉพาะสำหรับเพิ่มข้อมูลโครงการ ขั้นตอนการพัฒนา และค่าใช้จ่าย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ เข้าใจและติดตามผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบตลอดกระบวนการทำแผนที่ JTBD ของคุณ รวมถึงกำหนดส่ง และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น โดยสรุปแล้ว เทมเพลตงานที่ต้องทำให้สำเร็จนี้จะช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- กำหนดระยะโครงการและเป้าหมายสำคัญ
- ให้ภารกิจของโครงการ เช่น การสัมภาษณ์ผู้ใช้และการติดตามผล ดำเนินไปตามแผนและอยู่ในงบประมาณ
- มอบบทบาท, หน้าที่, และงานให้กับสมาชิกทีม
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ตัดสินใจทุกคนมีความสอดคล้องกันตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
7. แม่แบบรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp
พร้อมที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณหรือยัง?เทมเพลตเช็กลิสต์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUpคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบทรัพยากร งาน ทีมงาน และไทม์ไลน์ของคุณ เทมเพลตงานที่ต้องทำนี้ช่วยให้ นำกรอบการทำงาน JTBD มาใช้สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณและตรวจสอบว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์เฉพาะนั้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่ ส่งผลให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ดีขึ้น
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- สร้างไทม์ไลน์สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
- จัดระเบียบงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เช่น การแก้ไขข้อบกพร่องหรือปรับปรุงฟีเจอร์ตามการสัมภาษณ์ผู้ใช้
- ติดตามความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์
- ลดความเสี่ยงของการล่าช้าและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ช่วยให้คุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบได้, แบบฟอร์มงานที่ต้องทำช่วยให้การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ซับซ้อน. นี่คือวิธีการใช้งาน;
- สร้างไทม์ไลน์โดยใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
- รวบรวมทีมของคุณ—นักออกแบบ, นักพัฒนา, นักการตลาด, และอื่น ๆ มอบหมายงานให้พวกเขาโดยใช้กระดาน ClickUp Kanban
- กำหนดเป้าหมาย JTBD สำหรับการเปิดตัวโดยใช้ClickUp Goalsและจัดทีมของคุณให้สอดคล้องกัน
- สร้างรายการตรวจสอบโดยใช้แม่แบบรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใน ClickUp เพื่อไม่ให้พลาดขั้นตอนใด
- สุดท้าย ใช้ClickUp Automationsเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้นและกำหนดเวลาครบกำหนด
8. แม่แบบกรอบการทำงาน ClickUp Getting Things Done (GTD)
เทมเพลตกรอบการทำงาน Getting Things Done ของ ClickUpคือประตูสู่โลกแห่งประสิทธิภาพการทำงานสูงของคุณ 🔓
เทมเพลต JTBD ระดับโฟลเดอร์นี้มีฟังก์ชันการทำงานมากมายแต่ใช้งานง่ายมาก มีรายการสี่รายการให้คุณดูงานที่ต้องทำ:
- ไอเดีย: พื้นที่สำหรับเก็บรวบรวมทุกไอเดียและงานที่อาจทำในอนาคต
- สิ่งที่ต้องทำ: รายการงานที่กำหนดไว้พร้อมลำดับความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- ปฏิทิน: รายการงานที่กำหนดเวลาไว้พร้อมมุมมองปฏิทินของกิจกรรม
- โครงการ: รายการงานที่กำลังจะเกิดขึ้น
คุณสามารถค้นหา มุมมองรายการงานหลัก ได้ที่ระดับโฟลเดอร์เพื่อดูงานทั้งหมดจากสัปดาห์ก่อนๆ โดยไม่คำนึงถึงรายการที่งานเหล่านั้นอยู่ด้วย เทมเพลต JTBD นี้มี แผนผัง GTDในมุมมองกระดานไวท์บอร์ด
ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของรายการที่ต้องทำและกระบวนการทั้งหมดใน JTBD ของคุณภายใน ClickUp ได้อย่างชัดเจน แผนผังยังแสดงการดำเนินการและคำถามต่างๆ ที่คุณสามารถถามตัวเองเกี่ยวกับแต่ละงานได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบ PRD เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทำงานให้สำเร็จด้วยเทมเพลตงานที่ต้องทำให้เสร็จจาก ClickUp!
การนำเทมเพลต JTBD มาใช้ช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการอย่างแท้จริง ทำให้นวัตกรรมของคุณขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ มีความเหนียวแน่น และสร้างความภักดี เทมเพลต JTBD ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง แรงจูงใจ และความท้าทายของลูกค้าของคุณ
โดยการระบุ 'งาน' ที่ลูกค้าของคุณต้องการให้สำเร็จด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับเรื่องราวของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม การสร้างกรอบ JTBD จากศูนย์อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง ทำให้เหลือเวลาเพียงเล็กน้อยในการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องการความสนใจจริงๆ ด้วยการใช้เทมเพลต GTD และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ClickUp คุณสามารถสร้างแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นผลลัพธ์ได้อย่างมั่นคง
นอกจากนี้ คุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp เช่น การจัดการงาน, ระบบอัตโนมัติ, และเอกสาร ยังช่วยคุณในการร่วมมือและเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้รวดเร็วขึ้น
สมัครฟรีวันนี้เพื่อทดลองใช้เทมเพลต JTBD ของ ClickUp!