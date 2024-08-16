วิธีการนำกรอบ JTBD ไปใช้ (พร้อมตัวอย่าง)

คุณใช้เวลาหลายเดือนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้เงินหลายพันดอลลาร์ในการวิจัย แต่เมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้วกลับไม่มีลูกค้าเป้าหมายใช้งาน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? บ่อยครั้งเกินไปที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างผลิตภัณฑ์ของคุณกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ
ถึงเวลาหยุดการคาดเดาและเริ่มเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการอย่างแท้จริง ลองใช้กรอบแนวคิดงานที่ต้องทำให้สำเร็จ (Jobs-to-be-done หรือ JTBD) วิธีอันทรงพลังนี้จะพลิกมุมมองเดิม เปิดโอกาสให้คุณสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ลูกค้าต้องการบรรลุ
โดยการระบุงานเฉพาะที่ลูกค้าของคุณต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของคุณทำ คุณสามารถพัฒนาข้อเสนอที่ตรงและเกินความคาดหวังได้
ในบล็อกนี้ เราจะแบ่งปันกระบวนการทีละขั้นตอนในการนำกรอบแนวคิด JTBD มาใช้พร้อมตัวอย่างและเทมเพลต JTBD เพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือการอัปเดตฟีเจอร์ครั้งต่อไปของคุณจะตรงเป้าหมายและมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับลูกค้าของคุณ
กรอบแนวคิด JTBD: คืออะไร?
กรอบแนวคิดงานที่ต้องทำ (JTBD) เป็นแบบจำลองเชิงทฤษฎีที่คุณใช้เพื่อ เข้าใจว่าทำไมและอย่างไรที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์หรือนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของพวกเขา โดยเปลี่ยนจุดสนใจจากผลิตภัณฑ์ไปสู่ความต้องการและปัญหาของลูกค้าที่ผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ไขได้ คุณสามารถใช้กรอบแนวคิดนี้ในการวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการยอมรับผลิตภัณฑ์
แนวคิดหลักคือลูกค้า "จ้าง" ผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำงานเฉพาะ เมื่อคุณเข้าใจหน้าที่การทำงานหลักนี้แล้ว คุณสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และโซลูชันที่สอดคล้องกับลูกค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้น
หลักการของกรอบงาน JTBD
- แนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง: ศึกษาข้อมูลลูกค้าและ ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเหนือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- งาน ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์: ควรให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก ตามด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับงานนั้น
- มิติด้านการทำงาน, อารมณ์, และสังคม: งานของลูกค้าประกอบด้วยมิติต่าง ๆ มากมาย รวมถึงมิติด้านการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและองค์กร, ความต้องการทางอารมณ์, และการพิจารณาทางสังคม ให้ความสำคัญกับทุกมิติเหล่านี้เพื่อสร้างโซลูชันที่ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์
- นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์: สร้างสรรค์โซลูชันที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ต้องการสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ แทนที่จะยึดติดกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ในตลาด
การทำความเข้าใจคำแถลงงานใน JTBD
ในระบบ JTBD คำแถลงงานจะระบุถึงงานเฉพาะที่ลูกค้าพยายามทำให้สำเร็จ คำแถลงเหล่านี้มักมีโครงสร้างดังนี้:
แม่แบบ: เมื่อ [สถานการณ์], ฉันต้องการที่จะ [งาน], ดังนั้นฉันจึงสามารถ [ผลลัพธ์ที่ต้องการ]
ตัวอย่าง: "เมื่อฉันเดินทางไปทำงาน ฉันต้องการฟังหนังสือเสียงเพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์"
ผลลัพธ์และเป้าหมายของ JTBD สำหรับผลลัพธ์ที่ต้องการ
เอกสาร JTBD เป็นเอกสารที่ครอบคลุมซึ่งระบุถึงงานที่ลูกค้าต้องการให้สำเร็จ มันประกอบด้วยผลลัพธ์ที่ต้องการและเกณฑ์สำหรับความสำเร็จ เอกสารนี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางในการสร้างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงเป็นแนวทางในการทำการตลาดและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
กรอบงาน "งานที่ต้องทำให้สำเร็จ" ช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมลูกค้าถึงซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร
เพื่อดำเนินการตามกรอบนี้อย่างรวดเร็ว คุณอาจพิจารณาใช้เทมเพลตเอกสารส่งมอบโครงการของ ClickUp ซึ่งช่วยอัตโนมัติการสร้างเอกสารส่งมอบ JTBD ให้คุณ เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลโครงการ ขั้นตอนการพัฒนา และค่าใช้จ่ายได้ คุณยังสามารถเพิ่มสมาชิกทีมได้เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับขอบเขตของงาน
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- สร้างขั้นตอนและเป้าหมายของโครงการที่ละเอียดและชัดเจน
- ให้แน่ใจว่าโครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณด้วยการวางแผนที่เหมาะสม
- กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และติดตามงานจนสำเร็จลุล่วง
- สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
บทบาทและเหตุการณ์ในกรอบงาน JTBD
บทบาทและเหตุการณ์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกรอบงานงานที่ต้องทำ
บทบาทหมายถึงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะ บทบาทเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบท
มาดูตัวอย่างของบทบาทที่เกี่ยวข้องในกรณีการใช้งานการจัดการโครงการ ClickUp กัน ในสถานการณ์นี้ มีบทบาทที่เกี่ยวข้องอยู่สามบทบาท:
|ผู้มีอำนาจตัดสินใจ
|ผู้ใช้หลัก
|ผู้ใช้รอง
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
|ผู้จัดการโครงการ
|สมาชิกทีม
|ผู้ตัดสินใจที่ตัดสินใจซื้อ ClickUp สำหรับองค์กร
|พวกเขาสร้างแผนโครงการ, มอบหมายงาน, และตรวจสอบความคืบหน้าใน ClickUp
|งานประจำวันของพวกเขาได้รับการอัปเดตใน ClickUp
เหตุการณ์คือตัวกระตุ้นหรือทางแก้ไขที่สร้างความจำเป็นสำหรับสินค้าหรือบริการ. เหตุการณ์เหล่านี้กำหนดความเร่งด่วนและลักษณะของงานที่ต้องทำ.
นี่คือตัวอย่างของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในกรอบ JTBD:
|กิจกรรมประจำวัน
|เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
|เหตุการณ์ในชีวิต
|รายงานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์รายเดือนที่ต้องการเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง
|เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์เก่าไม่สามารถขยายขนาดได้อีกต่อไป
|การควบรวมกิจการของบริษัททำให้เกิดความต้องการเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทั้งสองบริษัทสามารถทำงานร่วมกันได้
คู่มือกรอบแนวคิด JTBD พร้อมตัวอย่างและเทมเพลต
นี่คือวิธีที่คุณสร้างกรอบ JTBD สำหรับองค์กรของคุณโดยใช้เทมเพลตต่างๆ:
แม่แบบที่ใช้ทฤษฎีงาน
แม่แบบสำหรับสร้างคำแถลงงาน
เมื่อ [สถานการณ์], ฉันต้องการ [งาน], เพื่อที่ฉันจะได้ [ผลลัพธ์ที่ต้องการ].
ตัวอย่าง:
- เมื่อฉันบริหารโครงการหลายโครงการ ฉันต้องการมีแดชบอร์ดกลางเพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เมื่อทีมของฉันทำงานร่วมกันในโครงการ ฉันต้องการติดตามการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสอดคล้องกันและสามารถทำตามกำหนดเวลาได้
แม่แบบสำหรับสร้างแผนผังงาน
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดงาน เช่น เปิดใช้งานฟีเจอร์อัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 2: แยกงานออกเป็นขั้นตอนและผลลัพธ์ที่ต้องการ:
- ประเมินความต้องการของลูกค้า
- ค้นคว้าเครื่องมือที่มีอยู่ในตลาด
- วางแผนระยะเวลาการพัฒนา
- สร้าง เป้าหมายการจัดการผลิตภัณฑ์สำหรับทีมทั้งหมด
- วางแผนกลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 3: ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการสำหรับแต่ละขั้นตอน
ตัวอย่าง:
- เข้าใจงานที่พบบ่อยที่สุดและใช้เวลามากที่สุดที่ลูกค้าต้องการให้ระบบอัตโนมัติ
- ระบุปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติของคุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ได้รับการพัฒนา ทดสอบ และพร้อมสำหรับการเปิดตัวภายในระยะเวลาที่ตกลงไว้ โดยไม่ลดทอนคุณภาพ
- จัดทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกัน โดยให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงความรับผิดชอบของตน และโครงการดำเนินไปตามแผน
- ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวด้วยอัตราการยอมรับที่สูง โดยการสื่อสารประโยชน์ของฟีเจอร์อย่างมีประสิทธิภาพไปยังลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ
แม่แบบสำหรับสร้างข้อความผลลัพธ์
เพื่อ [บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง] [กลุ่มผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง] จำเป็นต้อง [ดำเนินการหรือทำภารกิจ] เพื่อให้พวกเขาสามารถ [บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ]
ตัวอย่าง:
- เพื่อเพิ่มอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมาย ทีมขายจำเป็นต้องวัดเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าเป้าหมายที่แปลงเป็นลูกค้า
- เพื่อลดเวลาการรอคอยของลูกค้า ทีมสนับสนุนลูกค้าจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้องของคำตอบสำหรับปัญหาทางเทคนิค
- เมื่อต้องรับลูกค้าใหม่ ฉันต้องการทำให้กระบวนการป้อนข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เพื่อลดเวลาในการทำงานด้านการบริหารและมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ตัวอย่างของ JTBD ในการใช้งาน
การพัฒนาการตลาดกลยุทธ์
|สถานการณ์
|เปิดตัวผลิตภัณฑ์ B2B SaaS
|การสมัคร
|ใช้กรอบ JTBD เพื่อระบุงานที่สำคัญที่ผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ไขให้กับลูกค้าทางธุรกิจ แทนที่จะเพียงแค่ระบุคุณสมบัติ ให้เน้นที่วิธีที่ผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ไขปัญหาเฉพาะที่พวกเขาเผชิญโดยตรง
|ตัวอย่าง
|งาน: ทีมธุรกิจต้อง "ประสานงานโครงการข้ามทีมระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ" การดำเนินการ: เน้นย้ำว่าผลิตภัณฑ์ SaaS ของคุณมีการผสานการทำงานอย่างไรกับเครื่องมือและฟีเจอร์ที่มีอยู่ เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยแก้ปัญหา "การทำให้แน่ใจว่าทีมระยะไกลยังคงสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ"
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
|สถานการณ์
|การปรับปรุงระบบ CRM
|การใช้งาน
|โดยใช้กรอบแนวคิด JTBD ระบุช่องว่างในฟังก์ชันการทำงานของ CRM ปัจจุบันที่ขัดขวางทีมขายจากการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาฟีเจอร์ที่แก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยตรง
|ตัวอย่าง
|งาน: ทีมขายจำเป็นต้อง "จัดลำดับความสำคัญของลีดคุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว" การดำเนินการ: แนะนำฟีเจอร์การให้คะแนนลีดที่ใช้ AI ซึ่งสามารถจัดอันดับลีดโดยอัตโนมัติตามความเป็นไปได้ในการปิดการขาย สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมขาย "มุ่งเน้นความพยายามไปที่ลีดที่มีแนวโน้มมากที่สุดเพื่อเพิ่มอัตราการปิดการขาย"
การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
|สถานการณ์
|การเพิ่มประสิทธิภาพบริการสนับสนุนลูกค้า
|การสมัคร
|นำกรอบแนวคิด JTBD มาใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้าต้องการบรรลุอะไรเมื่อพวกเขาติดต่อฝ่ายสนับสนุน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและไม่มีปัญหา
|ตัวอย่าง
|งาน: ลูกค้าต้อง "แก้ไขปัญหาทางเทคนิคทันทีโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่สนับสนุน"การดำเนินการ: ดำเนินการติดตั้งพอร์ทัลบริการตนเองที่มีคำถามที่พบบ่อยและคู่มือการแก้ไขปัญหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาทั่วไปได้ด้วยตนเอง
การออกแบบบริการ
|สถานการณ์
|การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับองค์กร
|การสมัคร
|ใช้กรอบงาน JTBD เพื่อปรับแต่งบริการฝึกอบรมให้ตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้เฉพาะของลูกค้าองค์กร เช่น การพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ลดการรบกวนงานประจำวันให้น้อยที่สุด
|ตัวอย่าง
|งาน: บริษัทต้อง "พัฒนาทักษะของพนักงานโดยไม่ให้พวกเขาต้องละทิ้งหน้าที่ประจำวัน" การดำเนินการ: พัฒนาแพลตฟอร์มการฝึกอบรมตามความต้องการที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเอง
การประยุกต์ใช้กรอบงานงานที่ยังไม่ได้ทำ
ขั้นตอนทีละขั้นตอนในการประยุกต์ใช้กรอบงานงานที่ต้องทำ:
1. ระบุงานที่ผู้ใช้ต้องการให้สำเร็จ
เข้าใจงานหลักหรือปัญหาที่ลูกค้าพยายามแก้ไขด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณหรือทางเลือกอื่น ๆ
วิธีทำ:
- การสัมภาษณ์ลูกค้า: ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ใช้เชิงลึกเพื่อค้นหาความต้องการและปัญหาของลูกค้า
- การสังเกต: สังเกตผู้ใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อดูว่าพวกเขาโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์อย่างไรและเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง
- แบบสำรวจ: ใช้แบบสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลกว้างเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้, ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า, โดยเน้นที่งานที่พวกเขากำลังพยายามทำให้สำเร็จ
ตัวอย่าง: ทีมผลิตภัณฑ์ของบริษัทซอฟต์แวร์ใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อค้นพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่พยายามที่จะ "ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ" เพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
2. วิเคราะห์แต่ละ JTBD
แยกแยะงานที่ระบุออกมาเป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อทำความเข้าใจบริบท อารมณ์ และความต้องการเชิงหน้าที่ที่อยู่เบื้องหลัง
วิธีทำ:
- แบ่งกลุ่มตามบริบท: ทำความเข้าใจว่าผู้ใช้ต้องการทำงานเมื่อใดและเพราะเหตุใด (เช่น ภายใต้สถานการณ์ใดที่พวกเขาต้องการทำให้งานเป็นอัตโนมัติ?)
- ระบุด้านหน้าที่การงาน, ด้านอารมณ์, และด้านสังคม: วิเคราะห์งานจากมุมมองต่าง ๆ เพื่อจับทุกมิติ (เช่น, งานนี้ตอบสนองความต้องการทางหน้าที่การงานอย่างไร? มันทำให้ผู้ใช้รู้สึกอย่างไร?)
ตัวอย่าง: บริษัทระบุว่ามีผู้ใช้ที่ต้องทำการอัตโนมัติภารกิจในช่วงเวลาทำงานที่มีปริมาณงานสูงเพื่อลดความเครียด (ความต้องการทางอารมณ์) และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (ความต้องการทางการทำงาน)
3. ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการจากการทำ JTBD
กำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนซึ่งผู้ใช้คาดหวังเมื่อปฏิบัติงาน ทั้งในแง่ของความสำเร็จและความพึงพอใจ
วิธีทำ:
- ข้อความแสดงผลลัพธ์ที่ต้องการ: เขียนข้อความแสดงผลลัพธ์ที่ระบุสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการบรรลุ (เช่น "ลดเวลาที่ใช้กับงานที่ทำซ้ำๆ ในขณะที่เพิ่มความแม่นยำให้สูงสุด")
- ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์: จัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์เหล่านี้ตามความสำคัญและความพึงพอใจ เพื่อมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่สำคัญที่สุด
ตัวอย่าง: ผู้ใช้ต้องการ "ลดเวลาการเสร็จสิ้นงานลง 50%" ในขณะที่ "รับประกันว่าไม่มีข้อผิดพลาดในกระบวนการอัตโนมัติ"
4. เขียนคำชี้แจง JTBD
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นพบของคุณให้เป็นข้อความ JTBD ที่กระชับซึ่งสะท้อนถึงแก่นแท้ของงาน รวมถึงสถานการณ์และผลลัพธ์ที่ต้องการ
วิธีทำ:
- เทมเพลตคำชี้แจง JTBD: ใช้เทมเพลตเช่น "เมื่อ [สถานการณ์], ฉันต้องการที่จะ [งาน], เพื่อที่ฉันจะได้ [ผลลัพธ์ที่ต้องการ]"
- รวมบริบท: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความสะท้อนถึงบริบทเฉพาะที่ความต้องการเกิดขึ้น
ตัวอย่าง: เมื่อต้องเผชิญกับปริมาณงานที่หนักหน่วง ฉันต้องการที่จะทำให้การป้อนข้อมูลที่เป็นกิจวัตรเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อที่ฉันจะได้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และสามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้ด้วยความเครียดที่น้อยลง
เมื่อใช้กรอบแนวคิด JTBD การทำงานร่วมกับเรื่องราวผู้ใช้ที่เข้าใจได้จะช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมโยงกับบุคลิกภาพลูกค้าในอุดมคติของคุณได้ดีขึ้น เพื่อให้เป็นไปได้ ให้สร้างเรื่องราวผู้ใช้และจับความต้องการของผู้ใช้ปลายทางได้ดีขึ้นโดยใช้แม่แบบเรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUp
ใช้แม่แบบเพื่อ:
- เขียน จัดการ และติดตามเรื่องราวของผู้ใช้
- แบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆ และจัดลำดับความสำคัญตามความสำคัญ
- ติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
บทบาทของผู้จัดการโครงการและผู้จัดการกลยุทธ์
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการหรือกำหนดกลยุทธ์ คุณอาจเคยถูกขอให้ช่วยจัดตั้งกรอบงาน jobs-to-be-done ในบางช่วงของอาชีพของคุณ ในสถานการณ์เช่นนี้ ลองพิจารณาใช้แอป get-things-done (GTD)เพื่อสร้างกลยุทธ์ JTBD ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดระเบียบ
หนึ่งในซอฟต์แวร์ GTD ที่ดีที่สุดและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้จัดการโครงการคือ ClickUp. มันคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการโครงการและกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ.
วิธีใช้ ClickUp เพื่อสร้างกรอบ JTBD
ในการนำกรอบงาน jobs-to-be-done ไปใช้ คุณสามารถใช้เทมเพลตเฉพาะของ ClickUp เพื่อติดตามและตรวจสอบความต้องการของลูกค้า และระบุการกระทำที่พวกเขากำลังพยายามทำให้สำเร็จด้วยผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ
แบบแผนกรอบการทำงาน Getting Things Done
เทมเพลตกรอบการทำงาน Getting Things Done (GTD)ใน ClickUp เป็นเทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และพร้อมใช้งานสำหรับการบันทึกและจัดเรียงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการและจัดระเบียบงานที่เกี่ยวข้องกับการระบุงานที่ต้องทำและการปรับปรุงแนวทางที่มีอยู่
คุณสมบัติหลักของเทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- สถานะที่ปรับแต่งได้: ติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานด้วยสถานะที่กำหนดเองได้หกรูปแบบ
- มุมมอง: จัดการและแสดงภาพงานด้วยมุมมองรายการ เอกสาร และกระดานไวท์บอร์ด
- โฟลเดอร์: จัดระเบียบงานให้เป็นโฟลเดอร์เพื่อการจัดหมวดหมู่และการจัดการที่ดีขึ้น
เทมเพลต GTD มีประโยชน์อย่างยิ่งในการแยกงาน JTBD ที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดและดำเนินการแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน เพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: นี่คือเทมเพลต GTDเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปฏิบัติ GTD อยู่แล้วหรือเพิ่งเริ่มต้น เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้การทำงานในแต่ละวันของคุณมีความชัดเจนและควบคุมได้มากยิ่งขึ้น
แบบแผนการจัดการโครงการ
เทมเพลตกรอบการจัดการโครงการของ ClickUpมอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการวางแผน การดำเนินการ และการติดตามโครงการ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองกรอบการทำงานเพื่อช่วยคุณสร้างและจัดการภาพรวมในระดับสูง
- มุมมองไวท์บอร์ดและเอกสารเพื่อช่วยในการมองเห็นและวางแผนขั้นตอนการทำงานของคุณ
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การติดแท็ก, งานย่อยแบบซ้อน, และป้ายกำกับความสำคัญ เพื่อเพิ่มบริบทให้กับงาน
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการสรุปภาพรวมการนำกรอบการทำงาน JTBD ไปใช้ในองค์กรของตน มันให้ภาพรวมที่ชัดเจนของทุกงานและทำให้มั่นใจว่าทุกแง่มุมของโครงการได้รับการวางแผนและติดตามอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ประโยชน์ของการใช้เทมเพลต ClickUp สำหรับกรอบงานงานที่ต้องทำ
- ประสิทธิภาพ: ปรับปรุงการจัดระเบียบและการจัดการงาน JTBD ให้คุณเริ่มต้นงานจริงได้อย่างรวดเร็ว
- การทำงานร่วมกัน: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมผ่านพื้นที่ทำงานร่วมกัน ความคิดเห็น และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- การปรับแต่ง: เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณปรับกรอบการทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- การมองเห็น: มุมมองและแดชบอร์ดที่แตกต่างกันช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าและสถานะของงานและโครงการ JTBD ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การใช้เทมเพลต GTD เพื่อประยุกต์ใช้กรอบงาน JTBD สำหรับแผนกต่างๆ
|แผนก
|กรณีการใช้งานแม่แบบ
|กลยุทธ์การตลาด
|ใช้ เทมเพลต GTD เพื่อบันทึกงานวิจัยตลาด จัดระเบียบขั้นตอนแคมเปญ และติดตามความคืบหน้าในการทำความเข้าใจงานของลูกค้า
|การพัฒนาผลิตภัณฑ์
|ใช้ เทมเพลตกรอบการจัดการโครงการ เพื่อวางแผนและบริหารโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
|ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
|นำ เทมเพลต GTD มาใช้เพื่อจัดการงานสนับสนุนลูกค้าและแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
|การดำเนินงาน
|ใช้ เทมเพลตกรอบการจัดการโครงการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และดำเนินการปรับปรุงตามข้อมูลเชิงลึกจาก JTBD
นำกรอบแนวคิด JTBD ไปใช้กับ ClickUp
กรอบงาน "งานที่ต้องทำให้สำเร็จ" เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มลูกค้าของคุณ โดยการระบุงานที่ลูกค้าต้องการให้สำเร็จ คุณสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม การสร้างกรอบนี้ด้วยตนเองอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงและทำให้คุณเสียสมาธิจากโครงการจริง ใช้เทมเพลต GTD ของ ClickUp เพื่อสร้างกรอบ JTBD ClickUp มีเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการทำงานอัตโนมัติ ทำให้คุณจัดโครงการให้สอดคล้องกับงานที่ลูกค้าต้องทำได้ง่ายขึ้น
ลงทะเบียนบน ClickUp วันนี้และเริ่มสร้างกรอบงาน JTBD ของคุณ