วิธีการนำกรอบ JTBD ไปใช้ (พร้อมตัวอย่าง)
Product Management

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
16 สิงหาคม 2567

คุณใช้เวลาหลายเดือนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้เงินหลายพันดอลลาร์ในการวิจัย แต่เมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้วกลับไม่มีลูกค้าเป้าหมายใช้งาน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? บ่อยครั้งเกินไปที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างผลิตภัณฑ์ของคุณกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆ

ถึงเวลาหยุดการคาดเดาและเริ่มเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการอย่างแท้จริง ลองใช้กรอบแนวคิดงานที่ต้องทำให้สำเร็จ (Jobs-to-be-done หรือ JTBD) วิธีอันทรงพลังนี้จะพลิกมุมมองเดิม เปิดโอกาสให้คุณสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ลูกค้าต้องการบรรลุ

โดยการระบุงานเฉพาะที่ลูกค้าของคุณต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของคุณทำ คุณสามารถพัฒนาข้อเสนอที่ตรงและเกินความคาดหวังได้

ในบล็อกนี้ เราจะแบ่งปันกระบวนการทีละขั้นตอนในการนำกรอบแนวคิด JTBD มาใช้พร้อมตัวอย่างและเทมเพลต JTBD เพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือการอัปเดตฟีเจอร์ครั้งต่อไปของคุณจะตรงเป้าหมายและมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับลูกค้าของคุณ

กรอบแนวคิด JTBD: คืออะไร?

กรอบแนวคิดงานที่ต้องทำ (JTBD) เป็นแบบจำลองเชิงทฤษฎีที่คุณใช้เพื่อ เข้าใจว่าทำไมและอย่างไรที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์หรือนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของพวกเขา โดยเปลี่ยนจุดสนใจจากผลิตภัณฑ์ไปสู่ความต้องการและปัญหาของลูกค้าที่ผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ไขได้ คุณสามารถใช้กรอบแนวคิดนี้ในการวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการยอมรับผลิตภัณฑ์

แนวคิดหลักคือลูกค้า "จ้าง" ผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำงานเฉพาะ เมื่อคุณเข้าใจหน้าที่การทำงานหลักนี้แล้ว คุณสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และโซลูชันที่สอดคล้องกับลูกค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้น

หลักการของกรอบงาน JTBD

  • แนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง: ศึกษาข้อมูลลูกค้าและ ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเหนือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
  • งาน ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์: ควรให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก ตามด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับงานนั้น
  • มิติด้านการทำงาน, อารมณ์, และสังคม: งานของลูกค้าประกอบด้วยมิติต่าง ๆ มากมาย รวมถึงมิติด้านการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและองค์กร, ความต้องการทางอารมณ์, และการพิจารณาทางสังคม ให้ความสำคัญกับทุกมิติเหล่านี้เพื่อสร้างโซลูชันที่ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์
  • นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์: สร้างสรรค์โซลูชันที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ต้องการสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ แทนที่จะยึดติดกับผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ในตลาด

การทำความเข้าใจคำแถลงงานใน JTBD

ในระบบ JTBD คำแถลงงานจะระบุถึงงานเฉพาะที่ลูกค้าพยายามทำให้สำเร็จ คำแถลงเหล่านี้มักมีโครงสร้างดังนี้:

แม่แบบ: เมื่อ [สถานการณ์], ฉันต้องการที่จะ [งาน], ดังนั้นฉันจึงสามารถ [ผลลัพธ์ที่ต้องการ]

ตัวอย่าง: "เมื่อฉันเดินทางไปทำงาน ฉันต้องการฟังหนังสือเสียงเพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์"

ผลลัพธ์และเป้าหมายของ JTBD สำหรับผลลัพธ์ที่ต้องการ

เอกสาร JTBD เป็นเอกสารที่ครอบคลุมซึ่งระบุถึงงานที่ลูกค้าต้องการให้สำเร็จ มันประกอบด้วยผลลัพธ์ที่ต้องการและเกณฑ์สำหรับความสำเร็จ เอกสารนี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางในการสร้างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงเป็นแนวทางในการทำการตลาดและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

กรอบงาน "งานที่ต้องทำให้สำเร็จ" ช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมลูกค้าถึงซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร

เพื่อดำเนินการตามกรอบนี้อย่างรวดเร็ว คุณอาจพิจารณาใช้เทมเพลตเอกสารส่งมอบโครงการของ ClickUp ซึ่งช่วยอัตโนมัติการสร้างเอกสารส่งมอบ JTBD ให้คุณ เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลโครงการ ขั้นตอนการพัฒนา และค่าใช้จ่ายได้ คุณยังสามารถเพิ่มสมาชิกทีมได้เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับขอบเขตของงาน

ใช้เทมเพลตผลลัพธ์ของโครงการ ClickUp เพื่อกำหนดขอบเขตของโครงการและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • สร้างขั้นตอนและเป้าหมายของโครงการที่ละเอียดและชัดเจน
  • ให้แน่ใจว่าโครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณด้วยการวางแผนที่เหมาะสม
  • กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และติดตามงานจนสำเร็จลุล่วง
  • สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันตลอดวงจรชีวิตของโครงการ

บทบาทและเหตุการณ์ในกรอบงาน JTBD

บทบาทและเหตุการณ์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกรอบงานงานที่ต้องทำ

บทบาทหมายถึงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะ บทบาทเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบท

มาดูตัวอย่างของบทบาทที่เกี่ยวข้องในกรณีการใช้งานการจัดการโครงการ ClickUp กัน ในสถานการณ์นี้ มีบทบาทที่เกี่ยวข้องอยู่สามบทบาท:

ผู้มีอำนาจตัดสินใจผู้ใช้หลัก ผู้ใช้รอง
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีผู้จัดการโครงการสมาชิกทีม
ผู้ตัดสินใจที่ตัดสินใจซื้อ ClickUp สำหรับองค์กรพวกเขาสร้างแผนโครงการ, มอบหมายงาน, และตรวจสอบความคืบหน้าใน ClickUpงานประจำวันของพวกเขาได้รับการอัปเดตใน ClickUp

เหตุการณ์คือตัวกระตุ้นหรือทางแก้ไขที่สร้างความจำเป็นสำหรับสินค้าหรือบริการ. เหตุการณ์เหล่านี้กำหนดความเร่งด่วนและลักษณะของงานที่ต้องทำ.

นี่คือตัวอย่างของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในกรอบ JTBD:

กิจกรรมประจำวันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเหตุการณ์ในชีวิต
รายงานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์รายเดือนที่ต้องการเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์เก่าไม่สามารถขยายขนาดได้อีกต่อไปการควบรวมกิจการของบริษัททำให้เกิดความต้องการเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทั้งสองบริษัทสามารถทำงานร่วมกันได้

คู่มือกรอบแนวคิด JTBD พร้อมตัวอย่างและเทมเพลต

นี่คือวิธีที่คุณสร้างกรอบ JTBD สำหรับองค์กรของคุณโดยใช้เทมเพลตต่างๆ:

แม่แบบที่ใช้ทฤษฎีงาน

แม่แบบสำหรับสร้างคำแถลงงาน

เมื่อ [สถานการณ์], ฉันต้องการ [งาน], เพื่อที่ฉันจะได้ [ผลลัพธ์ที่ต้องการ].

ตัวอย่าง:

  • เมื่อฉันบริหารโครงการหลายโครงการ ฉันต้องการมีแดชบอร์ดกลางเพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • เมื่อทีมของฉันทำงานร่วมกันในโครงการ ฉันต้องการติดตามการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสอดคล้องกันและสามารถทำตามกำหนดเวลาได้

แม่แบบสำหรับสร้างแผนผังงาน

สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดงาน เช่น เปิดใช้งานฟีเจอร์อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: แยกงานออกเป็นขั้นตอนและผลลัพธ์ที่ต้องการ:

ขั้นตอนที่ 3: ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการสำหรับแต่ละขั้นตอน

ตัวอย่าง:

  • เข้าใจงานที่พบบ่อยที่สุดและใช้เวลามากที่สุดที่ลูกค้าต้องการให้ระบบอัตโนมัติ
  • ระบุปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติของคุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ได้รับการพัฒนา ทดสอบ และพร้อมสำหรับการเปิดตัวภายในระยะเวลาที่ตกลงไว้ โดยไม่ลดทอนคุณภาพ
  • จัดทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกัน โดยให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงความรับผิดชอบของตน และโครงการดำเนินไปตามแผน
  • ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวด้วยอัตราการยอมรับที่สูง โดยการสื่อสารประโยชน์ของฟีเจอร์อย่างมีประสิทธิภาพไปยังลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ

แม่แบบสำหรับสร้างข้อความผลลัพธ์

เพื่อ [บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง] [กลุ่มผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจง] จำเป็นต้อง [ดำเนินการหรือทำภารกิจ] เพื่อให้พวกเขาสามารถ [บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ]

ตัวอย่าง:

  • เพื่อเพิ่มอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมาย ทีมขายจำเป็นต้องวัดเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าเป้าหมายที่แปลงเป็นลูกค้า
  • เพื่อลดเวลาการรอคอยของลูกค้า ทีมสนับสนุนลูกค้าจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้องของคำตอบสำหรับปัญหาทางเทคนิค
  • เมื่อต้องรับลูกค้าใหม่ ฉันต้องการทำให้กระบวนการป้อนข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เพื่อลดเวลาในการทำงานด้านการบริหารและมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ตัวอย่างของ JTBD ในการใช้งาน

การพัฒนาการตลาดกลยุทธ์

สถานการณ์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ B2B SaaS
การสมัครใช้กรอบ JTBD เพื่อระบุงานที่สำคัญที่ผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ไขให้กับลูกค้าทางธุรกิจ แทนที่จะเพียงแค่ระบุคุณสมบัติ ให้เน้นที่วิธีที่ผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ไขปัญหาเฉพาะที่พวกเขาเผชิญโดยตรง
ตัวอย่างงาน: ทีมธุรกิจต้อง "ประสานงานโครงการข้ามทีมระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ" การดำเนินการ: เน้นย้ำว่าผลิตภัณฑ์ SaaS ของคุณมีการผสานการทำงานอย่างไรกับเครื่องมือและฟีเจอร์ที่มีอยู่ เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยแก้ปัญหา "การทำให้แน่ใจว่าทีมระยะไกลยังคงสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ"

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สถานการณ์การปรับปรุงระบบ CRM
การใช้งาน โดยใช้กรอบแนวคิด JTBD ระบุช่องว่างในฟังก์ชันการทำงานของ CRM ปัจจุบันที่ขัดขวางทีมขายจากการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาฟีเจอร์ที่แก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยตรง
ตัวอย่างงาน: ทีมขายจำเป็นต้อง "จัดลำดับความสำคัญของลีดคุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว" การดำเนินการ: แนะนำฟีเจอร์การให้คะแนนลีดที่ใช้ AI ซึ่งสามารถจัดอันดับลีดโดยอัตโนมัติตามความเป็นไปได้ในการปิดการขาย สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมขาย "มุ่งเน้นความพยายามไปที่ลีดที่มีแนวโน้มมากที่สุดเพื่อเพิ่มอัตราการปิดการขาย"

การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

สถานการณ์การเพิ่มประสิทธิภาพบริการสนับสนุนลูกค้า
การสมัครนำกรอบแนวคิด JTBD มาใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้าต้องการบรรลุอะไรเมื่อพวกเขาติดต่อฝ่ายสนับสนุน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและไม่มีปัญหา
ตัวอย่างงาน: ลูกค้าต้อง "แก้ไขปัญหาทางเทคนิคทันทีโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่สนับสนุน"การดำเนินการ: ดำเนินการติดตั้งพอร์ทัลบริการตนเองที่มีคำถามที่พบบ่อยและคู่มือการแก้ไขปัญหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาทั่วไปได้ด้วยตนเอง

การออกแบบบริการ

สถานการณ์การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับองค์กร
การสมัครใช้กรอบงาน JTBD เพื่อปรับแต่งบริการฝึกอบรมให้ตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้เฉพาะของลูกค้าองค์กร เช่น การพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ลดการรบกวนงานประจำวันให้น้อยที่สุด
ตัวอย่างงาน: บริษัทต้อง "พัฒนาทักษะของพนักงานโดยไม่ให้พวกเขาต้องละทิ้งหน้าที่ประจำวัน" การดำเนินการ: พัฒนาแพลตฟอร์มการฝึกอบรมตามความต้องการที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเอง

การประยุกต์ใช้กรอบงานงานที่ยังไม่ได้ทำ

ขั้นตอนทีละขั้นตอนในการประยุกต์ใช้กรอบงานงานที่ต้องทำ:

1. ระบุงานที่ผู้ใช้ต้องการให้สำเร็จ

เข้าใจงานหลักหรือปัญหาที่ลูกค้าพยายามแก้ไขด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณหรือทางเลือกอื่น ๆ

วิธีทำ:

  • การสัมภาษณ์ลูกค้า: ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ใช้เชิงลึกเพื่อค้นหาความต้องการและปัญหาของลูกค้า
  • การสังเกต: สังเกตผู้ใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อดูว่าพวกเขาโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์อย่างไรและเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง
  • แบบสำรวจ: ใช้แบบสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลกว้างเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้, ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า, โดยเน้นที่งานที่พวกเขากำลังพยายามทำให้สำเร็จ

ตัวอย่าง: ทีมผลิตภัณฑ์ของบริษัทซอฟต์แวร์ใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อค้นพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่พยายามที่จะ "ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ" เพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น

2. วิเคราะห์แต่ละ JTBD

แยกแยะงานที่ระบุออกมาเป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อทำความเข้าใจบริบท อารมณ์ และความต้องการเชิงหน้าที่ที่อยู่เบื้องหลัง

วิธีทำ:

  • แบ่งกลุ่มตามบริบท: ทำความเข้าใจว่าผู้ใช้ต้องการทำงานเมื่อใดและเพราะเหตุใด (เช่น ภายใต้สถานการณ์ใดที่พวกเขาต้องการทำให้งานเป็นอัตโนมัติ?)
  • ระบุด้านหน้าที่การงาน, ด้านอารมณ์, และด้านสังคม: วิเคราะห์งานจากมุมมองต่าง ๆ เพื่อจับทุกมิติ (เช่น, งานนี้ตอบสนองความต้องการทางหน้าที่การงานอย่างไร? มันทำให้ผู้ใช้รู้สึกอย่างไร?)

ตัวอย่าง: บริษัทระบุว่ามีผู้ใช้ที่ต้องทำการอัตโนมัติภารกิจในช่วงเวลาทำงานที่มีปริมาณงานสูงเพื่อลดความเครียด (ความต้องการทางอารมณ์) และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (ความต้องการทางการทำงาน)

3. ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการจากการทำ JTBD

กำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนซึ่งผู้ใช้คาดหวังเมื่อปฏิบัติงาน ทั้งในแง่ของความสำเร็จและความพึงพอใจ

วิธีทำ:

  • ข้อความแสดงผลลัพธ์ที่ต้องการ: เขียนข้อความแสดงผลลัพธ์ที่ระบุสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการบรรลุ (เช่น "ลดเวลาที่ใช้กับงานที่ทำซ้ำๆ ในขณะที่เพิ่มความแม่นยำให้สูงสุด")
  • ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์: จัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์เหล่านี้ตามความสำคัญและความพึงพอใจ เพื่อมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่สำคัญที่สุด

ตัวอย่าง: ผู้ใช้ต้องการ "ลดเวลาการเสร็จสิ้นงานลง 50%" ในขณะที่ "รับประกันว่าไม่มีข้อผิดพลาดในกระบวนการอัตโนมัติ"

4. เขียนคำชี้แจง JTBD

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นพบของคุณให้เป็นข้อความ JTBD ที่กระชับซึ่งสะท้อนถึงแก่นแท้ของงาน รวมถึงสถานการณ์และผลลัพธ์ที่ต้องการ

วิธีทำ:

  • เทมเพลตคำชี้แจง JTBD: ใช้เทมเพลตเช่น "เมื่อ [สถานการณ์], ฉันต้องการที่จะ [งาน], เพื่อที่ฉันจะได้ [ผลลัพธ์ที่ต้องการ]"
  • รวมบริบท: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความสะท้อนถึงบริบทเฉพาะที่ความต้องการเกิดขึ้น

ตัวอย่าง: เมื่อต้องเผชิญกับปริมาณงานที่หนักหน่วง ฉันต้องการที่จะทำให้การป้อนข้อมูลที่เป็นกิจวัตรเป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อที่ฉันจะได้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และสามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้ด้วยความเครียดที่น้อยลง

เมื่อใช้กรอบแนวคิด JTBD การทำงานร่วมกับเรื่องราวผู้ใช้ที่เข้าใจได้จะช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมโยงกับบุคลิกภาพลูกค้าในอุดมคติของคุณได้ดีขึ้น เพื่อให้เป็นไปได้ ให้สร้างเรื่องราวผู้ใช้และจับความต้องการของผู้ใช้ปลายทางได้ดีขึ้นโดยใช้แม่แบบเรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUp

ใช้เทมเพลต ClickUp User Story เพื่อกำหนดโครงร่างความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้ของคุณ และค้นหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้น

ใช้แม่แบบเพื่อ:

  • เขียน จัดการ และติดตามเรื่องราวของผู้ใช้
  • แบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆ และจัดลำดับความสำคัญตามความสำคัญ
  • ติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

บทบาทของผู้จัดการโครงการและผู้จัดการกลยุทธ์

ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการหรือกำหนดกลยุทธ์ คุณอาจเคยถูกขอให้ช่วยจัดตั้งกรอบงาน jobs-to-be-done ในบางช่วงของอาชีพของคุณ ในสถานการณ์เช่นนี้ ลองพิจารณาใช้แอป get-things-done (GTD)เพื่อสร้างกลยุทธ์ JTBD ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดระเบียบ

หนึ่งในซอฟต์แวร์ GTD ที่ดีที่สุดและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้จัดการโครงการคือ ClickUp. มันคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการโครงการและกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ.

วิธีใช้ ClickUp เพื่อสร้างกรอบ JTBD

ในการนำกรอบงาน jobs-to-be-done ไปใช้ คุณสามารถใช้เทมเพลตเฉพาะของ ClickUp เพื่อติดตามและตรวจสอบความต้องการของลูกค้า และระบุการกระทำที่พวกเขากำลังพยายามทำให้สำเร็จด้วยผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ

แบบแผนกรอบการทำงาน Getting Things Done

เทมเพลตกรอบการทำงาน Getting Things Done (GTD)ใน ClickUp เป็นเทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และพร้อมใช้งานสำหรับการบันทึกและจัดเรียงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการและจัดระเบียบงานที่เกี่ยวข้องกับการระบุงานที่ต้องทำและการปรับปรุงแนวทางที่มีอยู่

นำระบบ GTD ของ David Allen มาใช้กับเทมเพลต Getting Things Done ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่โดย ClickUp

คุณสมบัติหลักของเทมเพลตนี้ประกอบด้วย:

  • สถานะที่ปรับแต่งได้: ติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานด้วยสถานะที่กำหนดเองได้หกรูปแบบ
  • มุมมอง: จัดการและแสดงภาพงานด้วยมุมมองรายการ เอกสาร และกระดานไวท์บอร์ด
  • โฟลเดอร์: จัดระเบียบงานให้เป็นโฟลเดอร์เพื่อการจัดหมวดหมู่และการจัดการที่ดีขึ้น

เทมเพลต GTD มีประโยชน์อย่างยิ่งในการแยกงาน JTBD ที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดและดำเนินการแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน เพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: นี่คือเทมเพลต GTDเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปฏิบัติ GTD อยู่แล้วหรือเพิ่งเริ่มต้น เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้การทำงานในแต่ละวันของคุณมีความชัดเจนและควบคุมได้มากยิ่งขึ้น

แบบแผนการจัดการโครงการ

เทมเพลตกรอบการจัดการโครงการของ ClickUpมอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการวางแผน การดำเนินการ และการติดตามโครงการ

ปรับปรุงกระบวนการวางแผนและดำเนินการโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตกรอบการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:

  • มุมมองกรอบการทำงานเพื่อช่วยคุณสร้างและจัดการภาพรวมในระดับสูง
  • มุมมองไวท์บอร์ดและเอกสารเพื่อช่วยในการมองเห็นและวางแผนขั้นตอนการทำงานของคุณ
  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การติดแท็ก, งานย่อยแบบซ้อน, และป้ายกำกับความสำคัญ เพื่อเพิ่มบริบทให้กับงาน

เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการสรุปภาพรวมการนำกรอบการทำงาน JTBD ไปใช้ในองค์กรของตน มันให้ภาพรวมที่ชัดเจนของทุกงานและทำให้มั่นใจว่าทุกแง่มุมของโครงการได้รับการวางแผนและติดตามอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ประโยชน์ของการใช้เทมเพลต ClickUp สำหรับกรอบงานงานที่ต้องทำ

  • ประสิทธิภาพ: ปรับปรุงการจัดระเบียบและการจัดการงาน JTBD ให้คุณเริ่มต้นงานจริงได้อย่างรวดเร็ว
  • การทำงานร่วมกัน: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมผ่านพื้นที่ทำงานร่วมกัน ความคิดเห็น และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • การปรับแต่ง: เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณปรับกรอบการทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • การมองเห็น: มุมมองและแดชบอร์ดที่แตกต่างกันช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าและสถานะของงานและโครงการ JTBD ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การใช้เทมเพลต GTD เพื่อประยุกต์ใช้กรอบงาน JTBD สำหรับแผนกต่างๆ

แผนก กรณีการใช้งานแม่แบบ
กลยุทธ์การตลาดใช้ เทมเพลต GTD เพื่อบันทึกงานวิจัยตลาด จัดระเบียบขั้นตอนแคมเปญ และติดตามความคืบหน้าในการทำความเข้าใจงานของลูกค้า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ เทมเพลตกรอบการจัดการโครงการ เพื่อวางแผนและบริหารโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้านำ เทมเพลต GTD มาใช้เพื่อจัดการงานสนับสนุนลูกค้าและแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
การดำเนินงานใช้ เทมเพลตกรอบการจัดการโครงการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และดำเนินการปรับปรุงตามข้อมูลเชิงลึกจาก JTBD

นำกรอบแนวคิด JTBD ไปใช้กับ ClickUp

กรอบงาน "งานที่ต้องทำให้สำเร็จ" เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มลูกค้าของคุณ โดยการระบุงานที่ลูกค้าต้องการให้สำเร็จ คุณสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การสร้างกรอบนี้ด้วยตนเองอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงและทำให้คุณเสียสมาธิจากโครงการจริง ใช้เทมเพลต GTD ของ ClickUp เพื่อสร้างกรอบ JTBD ClickUp มีเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการทำงานอัตโนมัติ ทำให้คุณจัดโครงการให้สอดคล้องกับงานที่ลูกค้าต้องทำได้ง่ายขึ้น

