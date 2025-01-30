การถอดรหัสพฤติกรรมผู้ใช้: 10 ซอฟต์แวร์ฮีทแมปที่ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่เปลี่ยนเกม

การเห็นผู้ใช้กระโดดออกจากเว็บไซต์ของคุณอาจเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ใจอย่างแท้จริง กราฟิกที่คุณออกแบบอย่างพิถีพิถันยังคงไม่สามารถตอบโจทย์ได้ และแม้ว่าคุณจะขุดค้นข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก คุณก็ยังสงสัยว่าทำไมเว็บไซต์ของคุณถึงมีประสิทธิภาพต่ำอยู่ดี ?
คุณอาจมองข้ามรายละเอียดที่สำคัญ—ที่ที่ลูกค้าของคุณใช้เวลาอยู่มากที่สุด, ที่ที่พวกเขาคลิกบ่อยที่สุด, และส่วนของเว็บไซต์ที่ต้องการการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมฮีตแมปจึงเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณ! ฮีตแมปคือเหมืองทองคำแห่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณด้วย การแยกข้อมูลกิจกรรมของผู้ใช้ด้วยสี บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ ฮีตแมปช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและกลยุทธ์ได้
ในบทความนี้ เราจะรีวิว ซอฟต์แวร์แผนที่ความร้อน 10 อันดับแรก ที่จะช่วยแนะนำการปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณ เข้าร่วมกับเราเพื่อดูข้อดี ข้อเสีย และรายละเอียดราคาของแต่ละโปรแกรม!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ฮีตแมป?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์แผนที่ความร้อนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ควรพิจารณาปัจจัยสำคัญเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความต้องการของคุณ:
- ประเภทของแผนที่ความร้อน: ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อาจมีความเชี่ยวชาญในแผนที่ความร้อนประเภทต่าง ๆ เช่น แผนที่ความร้อนจากการคลิก แผนที่ความร้อนจากการเลื่อน แผนที่ความร้อนจากการเคลื่อนไหวของเมาส์ เป็นต้น
- การนำเสนอข้อมูล: การปรับแต่งและกรองข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย
- ความเร็วในการโหลด: มองหาซอฟต์แวร์ฮีทแมปที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ของคุณ เนื่องจากเว็บไซต์ที่โหลดช้าอาจส่งผลต่อความแม่นยำของการเก็บข้อมูล
- การติดตามในระดับองค์ประกอบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถทำงานได้มากกว่าการติดตามในระดับหน้าเว็บ และจับพฤติกรรมของผู้ใช้ในระดับองค์ประกอบ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการกระทำของผู้ใช้และกลุ่มผู้เข้าชมที่แตกต่างกัน
- การแบ่งกลุ่ม: ซอฟต์แวร์แผนที่ความร้อนที่ดีควรมีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและแบ่งกลุ่มผู้เข้าชมทั้งก่อนและหลังแคมเปญ ซึ่งช่วยให้คุณเปรียบเทียบพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายในช่วงเวลาต่างๆ ของการเดินทางของลูกค้า
ซอฟต์แวร์ฮีตแมป 10 อันดับที่ควรใช้
อยากรู้ไหมว่าจุดไหนบนเว็บไซต์ของคุณที่ได้รับความสนใจมากที่สุด? ค้นพบคำตอบด้วย ซอฟต์แวร์แผนที่ความร้อนคุณภาพเยี่ยม ที่เราคัดสรรมาอย่างดีสำหรับคุณ!
เราตรวจสอบจุดแข็ง จุดอ่อน และราคาของพวกเขา เพื่อให้การค้นหาสิ่งที่เหมาะกับธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่าย มาสำรวจกันเถอะ! ?
1. Mouseflow
Mouseflow เป็นเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมบนเว็บไซต์ที่เริ่มประเมินการเดินทางของผู้เข้าชมตั้งแต่พวกเขาเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณ มันระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมมากที่สุดปรับปรุงการวิเคราะห์ช่องทางของคุณ และปรับแต่งแคมเปญ PPC ของคุณให้ละเอียดยิ่งขึ้น
เครื่องมือแผนที่ความร้อนและการวิเคราะห์ช่องทางการขาย ของซอฟต์แวร์เผยให้เห็นรูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์โดยรวมได้
หนึ่งในจุดขายที่แข็งแกร่งที่สุดของ Mouseflow คือ ฟีเจอร์สถิติความสนใจอัตโนมัติ ซึ่งให้ข้อมูลมากกว่าแผนที่ความร้อนการเลื่อนแบบทั่วไป มันให้การประเมินเชิงลึกเกี่ยวกับความโน้มน้าวใจของหน้าแลนดิ้งเพจของคุณ
นอกจากนี้ Mouseflow ยังวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเนื้อหาแบบไดนามิก เช่น เมนู แถบเลื่อน และแบบฟอร์ม เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับองค์ประกอบที่คลิกได้บนเว็บไซต์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mouseflow
- การประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
- คลิกแผนที่
- แผนที่ความร้อนการเคลื่อนไหว
- สถิติการให้ความสนใจแบบอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น HubSpot และ Adobe Analytics
ข้อจำกัดของ Mouseflow
- เวอร์ชันมือถือสามารถอัปเดตได้บ่อยขึ้น
- แดชบอร์ดอาจต้องการคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้น
ราคาของ Mouseflow
- ฟรี
- เริ่มต้น: $34/เดือน
- การเติบโต: 121 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 244 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $444/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Mouseflow
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
2. ฮอตจา
Hotjar เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยให้คุณเข้าใจการโต้ตอบของผู้ชมกับเว็บไซต์หรือแอปของคุณ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณ ตั้งค่าแผนที่ความร้อนในหลายหน้าพร้อมกัน และนำเสนอภาพรวมแบบพาโนรามาของเส้นทางการซื้อของลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งช่องทางของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Hotjar ไม่ได้หยุดเพียงแค่การติดตามการคลิก—มัน วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเมาส์ เผยให้เห็นว่าผู้ใช้มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งที่ไหน หยุดเพื่อดูเนื้อหา หรือเลื่อนผ่านไป
นอกจากฮีตแมปแล้ว ซอฟต์แวร์ยังช่วยให้สามารถบันทึกกิจกรรมได้อีกด้วย มันทำให้กระบวนการตรวจสอบง่ายขึ้นโดยการจับภาพช่วงเวลาที่ผู้ใช้คลิก แสดงความไม่พอใจ หรือออกจากหน้าเว็บ
นอกจากนี้ Hotjar ยังให้บริการ แบบสำรวจและแบบสอบถามความคิดเห็น ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar
- บันทึกผู้เยี่ยมชม
- เครื่องมือรวบรวมข้อเสนอแนะ
- ช่องทางการแปลง
- แผนที่ความร้อนและแผนที่การคลิก
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Analytics และ WordPress
ข้อจำกัดของ Hotjar
- แผนฟรีอาจมีข้อจำกัดมากเกินไปสำหรับผู้ใช้บางราย
- เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ไม่มีคุณสมบัติการวิเคราะห์เชิงทำนาย
ราคาของ Hotjar
- พื้นฐาน: ฟรี
- เพิ่มเติม: $32/เดือน
- ธุรกิจ: $80/เดือน
- ระดับ: $171/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Hotjar
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
3. ฟูลสตอรี
FullStory เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ประสบการณ์ดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ SaaS, อีคอมเมิร์ซ และเว็บไซต์เนื้อหาต่างๆ ฟีเจอร์ แผนที่ความร้อนและการเล่นซ้ำเซสชัน ช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ของคุณ พิจารณาการเลือกออกแบบ และประเมินประสิทธิภาพของหน้าเว็บ?
ซอฟต์แวร์นี้มี ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง ที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาเซสชันผู้ใช้เฉพาะได้อย่างรวดเร็วตามเกณฑ์ที่หลากหลาย เช่น URL ของหน้าเว็บ ประเภทของเบราว์เซอร์ และการกระทำของผู้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์และรายงานของมันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลในการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวมให้ดียิ่งขึ้น
สิ่งที่ทำให้ FullStory แตกต่างคือการ บันทึกการโต้ตอบของผู้ใช้อย่างละเอียด ครอบคลุมการคลิกที่ผิดพลาด การคลิกที่ไม่ตอบสนอง และช่วงเวลาที่ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิด การได้รับรายงานที่ละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่การออกแบบเว็บไซต์ของคุณส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ ช่วยให้คุณสามารถระบุและแก้ไขจุดที่สร้างความไม่สะดวกได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงหน้าเว็บให้เหมาะสมสำหรับการโต้ตอบที่ราบรื่นของผู้ใช้
คุณสมบัติเด่นของ FullStory
- เครื่องมือเล่นซ้ำเซสชัน
- กลุ่มผู้ใช้
- เลื่อนและคลิกแผนที่
- การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก
- ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง
ข้อจำกัดของ FullStory
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ของซอฟต์แวร์สามารถปรับปรุงได้
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลาสักหน่อย
ราคาของ FullStory
- องค์กร: มีให้บริการเมื่อติดต่อ
- ขั้นสูง: พร้อมให้บริการเมื่อติดต่อ
- ธุรกิจ: สามารถติดต่อได้เมื่อต้องการ
คะแนนและรีวิวของ FullStory
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. กลาสบ็อกซ์
Glassbox ระบุจุดอ่อนภายในช่องทางการแปลงของคุณและให้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ?
แผนที่ปฏิสัมพันธ์ ของมันนำเสนอตัวชี้วัดที่หลากหลาย ช่วยให้คุณมองเห็นอัตราการคลิก เวลาที่ใช้ในการโฟกัส ข้อผิดพลาด ปัญหาที่พบ และผลกระทบต่อรายได้ได้อย่างชัดเจน Glassbox ยังติดตามว่าผู้ใช้เลื่อนหน้าเว็บลงไปถึงจุดใดโดยเฉลี่ย เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณได้รับความสนใจ นอกจากนี้ยังแสดงเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่คลิกองค์ประกอบหลังจากเห็นแล้ว ช่วยให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ชม
การวิเคราะห์ในหน้าของ Glassbox ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหาที่ลูกค้าสนใจมากที่สุด ซึ่งช่วยในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสำหรับการสร้างเนื้อหา ในอนาคตและการจัดสรรทรัพยากร
คุณสมบัติเด่นของ Glassbox
- แผนที่ความร้อนตามระดับการเลื่อนหน้าจอ
- แผนที่ปฏิสัมพันธ์
- การวิเคราะห์การทดสอบ A/B
- คำแนะนำที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
- การแบ่งกลุ่มผู้ชม
ข้อจำกัดของ Glassbox
- การรายงานมุมมองและองค์ประกอบสำหรับการสร้างฟันเนลอาจปรับแต่งได้มากขึ้น
- การกำหนดค่ารายงานอาจใช้เวลาสักหน่อย
ราคาของ Glassbox
- มีให้บริการตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ Glassbox
- G2: 4. 9/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
5. ลัคกี้ ออเรนจ์
Lucky Orange ให้บริการบันทึกเซสชัน แผนที่ความร้อน และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น
แผนที่ความร้อนแบบไดนามิก เผยข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการโต้ตอบของผู้ใช้ ในขณะที่ การบันทึกเซสชัน ช่วยให้ เจ้าของสามารถสังเกตการนำทางของผู้ใช้ได้สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
การใช้ตัวกรอง คุณสามารถค้นหาการบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการกระทำเฉพาะ เช่น การคลิกอย่างรวดเร็วหรือการเลื่อนหน้าจออย่างรวดเร็วได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยกระตุ้นพฤติกรรมของผู้ใช้ ?️
Lucky Orange จับทุกการกระทำของผู้ใช้ แม้แต่การโต้ตอบกับองค์ประกอบแบบไดนามิก เช่น ป๊อปอัปหรือเมนู ช่วยให้คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของความพยายามทางการตลาดได้
คุณสมบัติเด่นของ Lucky Orange
- แผนที่ความร้อนแบบไดนามิก
- ข้อมูลเชิงลึกจากแดชบอร์ด
- การบันทึกเซสชัน
- การแบ่งส่วนแบบฝังใน
- การสำรวจและการวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ Lucky Orange
- บางคุณสมบัติต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
- ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ในบางครั้ง
ราคาของ Lucky Orange
- ฟรี
- สร้าง: $32/เดือน
- เติบโต: 64 ดอลลาร์/เดือน
- ขยาย: $144/เดือน
- ขนาด: 600 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Lucky Orange
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
6. ข้อมูลเชิงลึกของ VWO
VWO Insights เป็นแพลตฟอร์มทดสอบเว็บไซต์และเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนแปลง (CRO) ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างมุมมองเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่ขับเคลื่อนด้วยทริกเกอร์และเกณฑ์ที่กำหนดได้ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือทดสอบ A/B ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณทดลองแนวคิดหน้าแลนดิ้งเพจต่างๆ ได้อีกด้วย
เครื่องมือนี้ยอดเยี่ยมสำหรับการจับภาพและถอดรหัสการกระทำของผู้เข้าชมโดยใช้ ชุดของแผนที่ความร้อน—ตั้งแต่การติดตามเมาส์ไปจนถึงแผนที่การคลิกและภาพความลึกของการเลื่อน
ผ่านคุณสมบัติการแบ่งกลุ่มของคุณ คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ที่เหมาะกับคุณสำรวจผลิตภัณฑ์ของคุณ ระบุปัญหา และเข้าใจระดับความพึงพอใจของพวกเขาได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขาได้
สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น? การรวมเครื่องมือเหล่านี้เข้ากับฟีเจอร์อื่นๆ ของ VWO เช่น การวิเคราะห์ฟอร์ม, แบบสำรวจ, และข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า จะมอบชุดเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการทดลอง ซึ่งท้ายที่สุดจะเพิ่มอัตราการแปลงของคุณ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ VWO Insights
- การบันทึกเซสชัน
- บันทึกการประชุม
- แบบสำรวจ
- การวิเคราะห์กรวย
- แอปข้อมูลเชิงลึกบนมือถือ
ข้อจำกัดของ VWO Insights
- แผนที่ความร้อนอาจล่าช้าเป็นครั้งคราว
- ซอฟต์แวร์นี้สามารถปรับปรุงระบบนำทางได้
VWO Insights – การกำหนดราคาบนเว็บ
- การเติบโต: $171/เดือน
- ข้อดี: $405/เดือน
- องค์กร: $956/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
VWO Insights – การจัดอันดับและรีวิวบนเว็บไซต์
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
7. Inspectlet
เครื่องมือการแผนที่การเดินทางของลูกค้าของ Inspectlet ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของเมาส์และการเลื่อนของผู้เข้าชมบนเว็บไซต์ของคุณ
ซอฟต์แวร์นี้มอบชุดคุณสมบัติที่หลากหลาย—ตั้งแต่การวิเคราะห์ช่องทาง การทดสอบ A/B แบบสำรวจความคิดเห็น ไปจนถึงการวิเคราะห์ฟอร์ม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากทุกกลุ่มผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้
ด้วย คุณสมบัติการบันทึกเซสชั่น คุณสามารถเล่นซ้ำการโต้ตอบของผู้ใช้แต่ละคนภายในเว็บไซต์ของคุณได้ นอกจากนี้ ตัวเลือกการกรองยังช่วยให้คุณระบุกลุ่มผู้ใช้เฉพาะได้อย่างแม่นยำ
Inspectletติดตามเวลาที่ผู้เข้าชมใช้ในการกรอกข้อมูลในช่องต่างๆของแบบฟอร์มอย่างละเอียดข้อมูลเชิงลึกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการระบุจุดที่ควรปรับปรุงเนื่องจากช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มและยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Inspectlet
- คลิกและเลื่อนแผนที่ความร้อน
- การทดสอบ A/B
- การวิเคราะห์กรวย
- เครื่องมือสำรวจความคิดเห็น
- การบันทึกเซสชัน
ข้อจำกัดของ Inspectlet
- การปรับแต่งต้องมีความแม่นยำในการกำหนดค่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม
- แท็กในคุณสมบัติตัวกรองการค้นหาอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องเสมอไป
ราคาของ Inspectlet
- ฟรี
- ไมโคร: 33 ดอลลาร์/เดือน
- เริ่มต้น: $67/เดือน
- การเติบโต: 127 ดอลลาร์/เดือน
- เร่งความเร็ว: $254/เดือน
- องค์กร: 424 ดอลลาร์/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Inspectlet
- G2: 4. 2/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. สมาร์ทลุค
Cisco's Smartlook ให้บริการ แผนที่การคลิก, แผนที่การเลื่อน, และแผนที่การเคลื่อนไหว ซึ่งเน้นอย่างแม่นยำว่าส่วนใดของหน้าเว็บที่โดดเด่นที่สุด ?
เนื่องจาก Smartlook รวบรวมทุกการโต้ตอบของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ แผนที่ความร้อนที่สร้างขึ้นใหม่จึงเต็มไปด้วยข้อมูลในอดีต ย้อนหลังได้ไกลเท่าที่แผนการเก็บรักษาข้อมูลของคุณอนุญาต ซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการรอการเก็บข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่คุณสร้างแผนที่ความร้อนใหม่
เครื่องมือนี้ยังเสนอ การรีเพลย์เซสชัน เพื่อให้คุณสามารถระบุได้ว่าผู้เข้าชมพบอุปสรรคหรือเจอข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ในจุดใดบ้าง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามการกระทำของผู้ใช้ได้—การเยี่ยมชม URL, การคลิกปุ่ม, และการป้อนข้อความ—ผ่านการวิเคราะห์เหตุการณ์ ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการโต้ตอบของผู้ใช้แต่ละคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartlook
- แผนที่ความร้อนสามประเภท
- การเล่นซ้ำเซสชัน
- การวิเคราะห์กรวย
- เหตุการณ์ที่ต้องตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้ทั้งหมด
- การวิเคราะห์แอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัดของ Smartlook
- การบันทึกเซสชันอาจไม่น่าเชื่อถือในบางครั้ง
- การเพิ่มมาตรการความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลอาจเป็นประโยชน์
ราคาของ Smartlook
- ฟรี
- โปรแพลน: $61/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: มีให้บริการเมื่อติดต่อ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Smartlook
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
9. Crazy Egg
Crazy Egg ให้บริการเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แผนที่ความร้อน, การบันทึกเซสชั่น, การทดสอบ A/B, การวิเคราะห์ปริมาณการเข้าชม, และการสำรวจเพื่อช่วยคุณปรับแต่งผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดีขึ้นและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณ
ฟีเจอร์แผนที่ความร้อน Snapshots ของ Crazy Egg มอบรายงานหลากหลายรูปแบบ เช่น แผนที่การเลื่อนหน้า, รายงานคอนเฟตติ และรายงานซ้อนทับ ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลในการวางองค์ประกอบสำคัญของเว็บไซต์ เช่น ปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTAs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วย Recordings ซึ่งมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ เกี่ยวกับการโต้ตอบของผู้เข้าชม ระบบจะเผยให้เห็นว่าผู้เข้าชมหลีกเลี่ยงพื้นที่ใดบ้าง และใช้เวลาบนเว็บไซต์ของคุณนานเพียงใด ⏳
นอกจากนี้ Crazy Egg ยังช่วยในการวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์จากแหล่งที่มาที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณได้อย่างเหมาะสม แบบสำรวจที่มุ่งเป้าหมายของมันรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ใช้ที่มีค่าอย่างยิ่ง ส่งเสริมอัตราการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Crazy Egg
- รายงานแผนที่ความร้อนหลากหลายรูปแบบ
- การทดสอบ A/B
- การวิเคราะห์การจราจร
- การบันทึกพฤติกรรมผู้ใช้
- แบบสำรวจ
ข้อจำกัดของ Crazy Egg
- ซอฟต์แวร์อาจมีการล่าช้าในบางครั้ง
- ฝ่ายบริการลูกค้าอาจมีการตอบกลับล่าช้า
ราคาของ Crazy Egg
- มาตรฐาน: $49/เดือน
- เพิ่มเติม: $99/เดือน
- องค์กร: 249 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Crazy Egg
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
10. Microsoft Clarity
Clarity เป็นเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมฟรีจาก Microsoft ที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การบันทึกเซสชันและแผนที่ความร้อนไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ และยังสามารถผสานการทำงานกับ Google Analytics ได้อีกด้วย
คลิก, เลื่อน, และแผนที่ความร้อนของพื้นที่ ที่รวดเร็วจะแสดงพื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดบนหน้าเว็บของคุณทันที และเผยให้เห็นระดับการเลื่อนของผู้เยี่ยมชม
เครื่องมือบันทึกเซสชันของ Clarity ช่วยให้คุณสามารถย้อนรอยการกระทำของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณได้ ช่วยให้คุณค้นพบปัญหาที่อาจทำให้ผู้เยี่ยมชมไม่พอใจหรือออกจากเว็บไซต์ได้ แต่ละการบันทึกจะแสดงไทม์ไลน์ของผู้ใช้โดยละเอียด ซึ่งช่วยให้คุณติดตามจุดที่ผู้ใช้เข้ามาในเว็บไซต์และเส้นทางการนำทางของพวกเขาได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีค่าได้ เช่น ตำแหน่งของผู้ใช้ อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ได้อีกด้วย ?
ซอฟต์แวร์ยังทำการโอนถ่ายข้อมูลการบันทึกไปยัง แดชบอร์ดรายงาน ของมัน และทำเครื่องหมายปัญหาที่สำคัญไว้ ตั้งแต่ข้อผิดพลาดของ JavaScript ไปจนถึงการคลิกที่ไม่ทำงานและการคลิกอย่างรุนแรง บันทึกที่ถูกทำเครื่องหมายไว้เหล่านี้มอบภาพรวมของปัญหาที่อาจทำให้ผู้ใช้ไม่พอใจให้คุณสามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Clarity
- แผนที่ความร้อนหลากหลายรูปแบบ
- แดชบอร์ดรายงาน
- การตรวจจับข้อผิดพลาด
- การบันทึกเซสชัน
- ผสานการทำงานกับ Google Analytics
ข้อจำกัดของ Microsoft Clarity
- อาจมีการเกิดข้อผิดพลาดในบางครั้งในบันทึกเซสชั่น
- อาจได้รับประโยชน์จากการเพิ่มคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง
ราคาของ Microsoft Clarity
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Clarity
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
เครื่องมืออื่น ๆ สำหรับการจัดการข้อมูลผู้ใช้
เครื่องมือซอฟต์แวร์ฮีทแมปเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามการคลิก, ระบุจุดที่ลูกค้าหลุดออกไป, และรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า. การวิเคราะห์ข้อมูลนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ.
เมื่อคุณเลือกเครื่องมือแผนที่ความร้อนที่คุณต้องการแล้ว หันมาใช้ ClickUp เพื่อความช่วยเหลือเพิ่มเติม! จัดเก็บข้อมูลของคุณในเอกสารที่แก้ไขได้ จัดระเบียบข้อมูลในมุมมองงานต่างๆ ทำความเข้าใจลูกค้าของคุณได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตแบบสอบถามและเครื่องมือรับความคิดเห็น และติดตามประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดที่สะดวก
แต่การแค่สัมผัสผิวเผินกับศักยภาพของ ClickUp นั้นยังไม่เพียงพอ มา ทบทวนคุณสมบัติ ของมันอย่างละเอียดเพื่อค้นพบความเป็นไปได้มากมายกันเถอะ! ?
คลิกอัพ
ClickUp ไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการทั่วไป — มันคือ เครื่องมือทรงพลังสำหรับการรายงาน, การแสดงข้อมูล, และการจัดระเบียบข้อมูล ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่ขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้าและการเติบโตของธุรกิจ?
การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนของ ClickUpและการใช้แดชบอร์ดที่ละเอียด ทำให้แพลตฟอร์มนี้กลายเป็นผู้ช่วยของคุณในกระบวนการต่างๆ เช่น:
- การกำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
- การกำหนดกรอบเวลา
- ระบุเป้าหมายอย่างแม่นยำ
- ติดตามและแสดงผลความคืบหน้าผ่านแผนภูมิและกราฟที่ใช้งานง่าย
ด้วย15+ การดูโปรเจกต์ที่มีให้ การจัดการช่องทางการตลาดตารางเวลาของทีม และปริมาณงานของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย—ทำให้การจัดการปฏิทินเป็นเรื่องง่ายดาย
เพื่อเข้าใจลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น, ใช้ประโยชน์จากแบบฟอร์มความคิดเห็นและแบบสำรวจ ของ ClickUp. ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อย่างเฉพาะเจาะจง และใช้ClickUp Docsเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับการสร้างและแก้ไขเอกสารความคิดเห็น, ทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น. ✌
ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับมุมมองของลูกค้าด้วยเทมเพลตแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp เครื่องมือนี้เปิดโอกาสให้คุณเข้าใจว่าลูกค้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และการสนับสนุนของคุณ ช่วยให้คุณระบุจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อรักษาลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
เมื่อคุณตัดสินใจที่จะสร้างกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ร่วมกับทีมของคุณ ให้หันมาใช้คุณสมบัติของ ClickUp สำหรับการประชุมระดมความคิด:
วิเคราะห์ความแตกต่างของการทดสอบโดยการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ก่อนและหลังการทดสอบ และจัดระเบียบข้อมูลอย่างเรียบร้อยในมุมมองรายการหรือกระดานเพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ
เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณด้วยความช่วยเหลือของ AIโดยใช้เทมเพลต ClickUp ChatGPT Prompts สำหรับการเพิ่มอัตราการแปลง เครื่องมือนี้ช่วยจุดประกายไอเดียในการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และเพิ่มอัตราการคลิกผ่านด้วย ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI ?
ผสานการทำงานกับ ClickUp กับแอปมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อรวมศูนย์การจัดการธุรกิจของคุณและลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ!
เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ด้วยซอฟต์แวร์ฮีทแมปที่ดีที่สุด + ClickUp
การนำ 10 โซลูชันซอฟต์แวร์ฮีทแมป เหล่านี้ไปใช้สามารถเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของคุณได้อย่างสิ้นเชิง เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเห็นประสิทธิภาพของเว็บไซต์พุ่งสูงขึ้น เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า รักษาลูกค้าไว้ได้มากขึ้น และผลักดันรายได้ของคุณไปสู่ระดับใหม่!
ลองใช้ ClickUp ฟรี เพื่อรักษาแรงขับเคลื่อน!ด้วยเทมเพลตมากกว่า 1,000แบบที่พร้อมใช้งาน แดชบอร์ดทรงพลังสำหรับการรายงานรายละเอียด และเครื่องมือ CRO มากมาย ClickUp พร้อมเสริมศักยภาพให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จในทุกธุรกิจ! ?