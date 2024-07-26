10 ตัวอย่างเป้าหมายของแผนกไอทีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

ในการเดินทางที่ซับซ้อนของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) การมีทิศทางที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็น แผนธุรกิจคร่าวๆ หรือเป้าหมายกว้างๆ สำหรับแผนกไอทีของคุณสามารถพาคุณไปได้เพียงเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการไอทีหรือผู้อำนวยการธุรกิจ คุณจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อทราบอย่างแน่ชัดว่าทีมของคุณต้องไปที่ไหนและจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร
การมีเป้าหมายที่สามารถวัดได้หรือจัดการได้สำหรับทีมไอทีของคุณสามารถเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานของคุณจากน่าพอใจเป็นยอดเยี่ยมได้ ซึ่งมอบอำนาจให้ธุรกิจของคุณในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงได้ การทำเช่นนี้ทำให้เวลาและความพยายามของทีมไอทีของคุณถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และทุกคนพอใจ—ตั้งแต่ผู้นำธุรกิจไปจนถึงพนักงานไอทีแต่ละคน 🔥
ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านไอที ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจะครอบคลุม:
- 10 เป้าหมายด้านไอทีที่สอดคล้องกับระบบไอทีปัจจุบันของคุณ
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ใช้ประเมินความก้าวหน้าของแผนกไอทีของคุณ
- กระบวนการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและติดตามด้วยเครื่องมือเช่น ClickUp, โซลูชันการจัดการโครงการสำหรับทีมไอที
เป้าหมายด้านไอทีคืออะไร?
เป้าหมายด้านไอทีคือ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมุ่งเน้นการปรับปรุงและยกระดับการดำเนินงานภายในแผนกไอทีขององค์กร โดยทั่วไปแล้ว เป้าหมายเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการกำกับดูแลด้านไอที ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายโดยรวมขององค์กร
ตัวอย่างเช่น เมื่อคู่แข่งของคุณก้าวล้ำหน้าไปโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายทางธุรกิจระดับสูงขององค์กรของคุณ หนึ่งในเป้าหมายทางไอทีที่กำหนดไว้ที่นี่อาจเป็นการนำมาใช้เครื่องมือไอทีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและทำให้การไหลของงานราบรื่นขึ้น 🛠️
สิ่งสำคัญคือเป้าหมายของแผนก IT ของคุณต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวม ในตัวอย่างก่อนหน้าเกี่ยวกับประสิทธิภาพเป้าหมายในระดับแผนกอาจเป็นการสร้างแผนผังกระบวนการIT และค้นหาโอกาสในการทำงานอัตโนมัติ
การตั้งเป้าหมายจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อวัดความสำเร็จ นั่นคือเหตุผลที่ผู้นำด้านไอทีหลายคนใช้กรอบเป้าหมาย SMART ในการตั้งเป้าหมาย ซึ่งSMART เป็นตัวย่อที่อธิบายเป้าหมายว่า:
- เฉพาะเจาะจง
- สามารถวัดได้
- สามารถบรรลุได้
- เกี่ยวข้อง
- มีกรอบเวลา
นอกจากนี้ การประเมินความพยายามและคุณค่าที่เป้าหมายด้านไอทีของคุณนำมาให้ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของแผนงานที่มีผลกระทบที่วัดได้มากที่สุดต่อองค์กร
เคล็ดลับเพิ่มเติม: สร้างเป้าหมาย SMART สำหรับทีมเทคโนโลยีสารสนเทศของคุณโดยใช้เทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUp ฟรี ซึ่งให้กรอบการทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเป้าหมายด้าน IT ที่ชัดเจนและงานที่สามารถทำได้ พร้อมด้วยเครื่องมือในตัวเพื่อติดตามความสำเร็จตามขั้นตอน
ประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายด้านไอทีคืออะไร?
เมื่อคุณกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายด้านไอทีอย่างชัดเจน คุณจะได้รับประโยชน์ เช่น:
- การปรับองค์กรให้สอดคล้อง: ความพยายามของแผนกไอทีช่วยส่งเสริมการเติบโตขององค์กรโดยการช่วยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
- การตัดสินใจที่ดีขึ้น: เป้าหมายด้านไอทีให้กรอบการทำงานที่เชื่อถือได้เมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องยาก ๆ สำหรับความต้องการทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ และที่สำคัญกว่านั้นเมื่อต้องจัดสรรทรัพยากรหรือปรับปรุงระบบที่มีอยู่
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน: เมื่อคุณรู้ว่าควรมุ่งมั่นอะไร คุณจะมีเกณฑ์อ้างอิงสำหรับการติดตามความก้าวหน้าการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการระบุจุดที่ควรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- จุดมุ่งหมายและแรงจูงใจ: การจมอยู่กับงาน IT ที่น่าเบื่ออาจทำให้คุณลืมไปว่าทำไมคุณถึงทำสิ่งที่คุณทำอยู่ การมีเป้าหมายทาง IT จะช่วยให้มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน กระตุ้นให้ทีมทำงานอย่างมีจุดมุ่งหมาย
- ความได้เปรียบทางการแข่งขัน: เมื่อการทำงานมีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ องค์กรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ และมีพื้นที่ให้สามารถนวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งสร้างโมเมนตัมได้มากขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทสามารถแซงหน้าคู่แข่งได้และตั้งตัวเองให้เป็นผู้ครองตลาด 👑
10 ตัวอย่างเป้าหมายด้านไอทีสำหรับแผนกไอที
เป้าหมายด้านไอทีของคุณควรสะท้อนถึงความต้องการของแผนกและองค์กรของคุณ เพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับคุณ ลองมาสำรวจ สิบเป้าหมายที่กำลังเป็นที่นิยม ที่ทีมไอทีในปัจจุบันให้ความสำคัญกันวันนี้ 🌱
1. ระบบอัตโนมัติและประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ
นำโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เทคโนโลยีล้ำสมัยที่มีอยู่ในปัจจุบันมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ ถือเป็น เป้าหมายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI/ML ที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านIT ของคุณอย่างครบวงจรและลดข้อผิดพลาด 🤖
ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมของคุณอยู่เสมอ และเปิดรับเครื่องมือต่าง ๆ เช่นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ ยิ่งคุณนำงานที่ซ้ำซ้อนมาใช้ระบบอัตโนมัติเร็วเท่าไร คุณก็จะมีเวลามากขึ้นสำหรับงานที่มีคุณค่าอื่น ๆ เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
ตัวอย่างเช่น หลายธุรกิจกำลังหันมาใช้ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงและฟรีพร้อมชุดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับทีมไอที แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับ:
- ClickUp Automationsเพื่อเร่งกระบวนการทำงานซ้ำๆ ด้วยระบบอัตโนมัติ
- คลิกที่ ClickUp Form Builderเพื่อรวบรวมและติดตามข้อบกพร่องและคำขอแก้ไขปัญหา
- ฟังก์ชันการทำงาน เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเอง, คะแนนสปรินต์, หลักไมล์, และการพึ่งพา เพื่อออกแบบกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับแผนกไอที
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับหนึ่งในผู้ช่วย AI ที่ล้ำสมัยที่สุดสำหรับงาน ITบนแพลตฟอร์มนี้:ClickUp Brain ซึ่งสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารด้าน IT, สร้างบทสรุป, ระดมความคิดสำหรับโครงการ, กรอกข้อมูลตารางอัตโนมัติ, เขียนอีเมลถึงลูกค้า, สรุปและแปลข้อความให้คุณได้อีกด้วย
📮ClickUp Insight:18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้ AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตของพวกเขาผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือนความจำ อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ เพื่อทำเช่นนี้ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่ทำงานได้เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่าน ClickUp Brain เพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
📊 ต้องการเข้าใจผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณหรือไม่? รับรายงานฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของการสื่อสารในที่ทำงาน
2. เพิ่มความร่วมมือเพื่อทำให้ชีวิตของแผนกไอทีของคุณง่ายขึ้น
วัฒนธรรมการทำงานทางไกลและแบบผสมผสานเป็นปัจจุบันและอนาคตของไอที แต่ทำให้การร่วมมือเป็นเรื่องท้าทาย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการยอมรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่นจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายไอทีที่ร้อนแรงที่สุดในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
สร้างวัฒนธรรมการจัดการ ITที่เน้นการบริการตนเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ติดตั้งเครื่องมือที่ส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพ 🤝
ClickUp เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการ ทำงานร่วมกันทางไกล. มันช่วยให้คุณจัดการงานและทรัพยากรในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การทำงานโปร่งใสและเข้าถึงได้จากทุกที่
ด้วยClickUp Whiteboards ทีมงาน IT ทั้งหมดสามารถระดมความคิดและสร้างแผนงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้คุณยังสามารถสื่อสารได้ทันทีผ่านมุมมองแชทของ ClickUp,กระทู้ความคิดเห็น และการกล่าวถึง@mentionsโดยไม่ต้องออกจากแอป
การมีฐานความรู้ที่ครอบคลุมซึ่งทีมงาน IT ของคุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาเป็นสิ่งสำคัญ โชคดีที่ClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถสร้างศูนย์ทรัพยากรที่น่าสนใจสำหรับวิกิของบริษัทและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ได้ ซึ่งจะลดความจำเป็นในการประชุมที่ไม่จำเป็นและการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมา ทำให้ทุกคนสามารถมุ่งเน้นไปที่งานของตนได้
3. การประเมินเทคโนโลยีที่ใช้ใหม่เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ
ความต้องการของแผนก IT ของคุณมีการพัฒนาไปพร้อมกับการขยายตัวของขอบเขตงานและข้อมูล เครื่องมือที่เคยปฏิวัติวงการมาก่อนอาจกลายเป็นไม่เหมาะสมหรือล้าสมัยเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ออกมา 📟
หนึ่งในเป้าหมายด้านไอทีของคุณควรเป็นการประเมินเทคโนโลยีที่คุณใช้เป็นประจำ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และวิเคราะห์ระบบปัจจุบันของคุณเพื่อตรวจหาความไม่มีประสิทธิภาพหรือความซ้ำซ้อน และลดหนี้ทางเทคนิค
นี่คือเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการจัดการกับหนี้ทางเทคโนโลยี👇🏽
แทนที่จะต้องจัดการกับเครื่องมือต่างๆ หลายอย่าง คุณอาจจำเป็นต้อง นำระบบแบบรวมศูนย์มาใช้เพื่อให้การทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น สามารถปรับขนาดได้ และคุ้มค่ากับต้นทุนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น: แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมอย่าง ClickUp สามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างได้ รวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการงานและโครงการของคุณซอฟต์แวร์ระบบตั๋ว ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ชุดเครื่องมือแก้ไขข้อความและสื่อสาร และอื่น ๆ
4. การเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย
เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า ภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็ก้าวหน้าตามไปด้วย หากทีมของคุณไม่มีความริเริ่มและระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์และความลับของข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอาจถูกทำลายได้ การล้มเหลวเช่นนี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อเป้าหมายทางไอทีของคุณตลอดจนชื่อเสียงของบริษัท
เป้าหมายที่เป็นไปได้: ติดตั้งระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อ รักษาความปลอดภัยของธุรกิจคุณ, ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน, และทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย. 🔒
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบไอทีใหม่ของคุณประกอบด้วย:
- มาตรการเช่นการเข้ารหัสข้อมูลและการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน
- กลยุทธ์การลดความเสี่ยง รวมถึงขั้นตอนการสำรองข้อมูลและการกู้คืน
- การตรวจสอบความปลอดภัยและการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ
- การอบรมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย
เคล็ดลับ:ใช้เทมเพลตแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบกลยุทธ์ความปลอดภัยทั่วทั้งบริษัทของคุณในรูปแบบที่เป็นระเบียบและยืดหยุ่น
5. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและสถาปัตยกรรมองค์กร
โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีคือ รากฐานของงานไอทีทั้งหมด ในทำนองเดียวกัน สถาปัตยกรรมองค์กรที่ล้าสมัยอาจก่อให้เกิดปัญหา เช่น ประสิทธิภาพของระบบที่ลดลง
ดังนั้น ควรพิจารณาทุ่มเทเวลาและความพยายามอย่างมากในการดูแลรักษาและปรับปรุงระบบไอทีของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันมีธุรกิจจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่กำลังย้ายไปใช้โซลูชันบนคลาวด์ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วมีข้อดีดังนี้:
- ปรับขนาดได้: ช่วยให้คุณสามารถปรับทรัพยากรตามความต้องการได้
- ปลอดภัย: มาพร้อมกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและโซลูชันการกู้คืนจากภัยพิบัติ
- ประหยัดค่าใช้จ่าย: พวกเขามักจะมีรูปแบบการชำระเงินตามการใช้งาน
- เข้าถึงได้: พวกเขาอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล
เมื่อทำการย้ายระบบไปยังคลาวด์ สิ่งสำคัญคือต้องวางแผนและดูแลการดำเนินงานอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและป้องกันการหยุดชะงัก ใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยีของ ClickUpเพื่อเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการนี้
6. ลดต้นทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการโดยตรงจากผู้บริหารระดับสูงหรือเป็นโครงการภายใน การลดต้นทุนเป็นเป้าหมายที่ทีมไอทีต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้ง โดยปกติแล้วพวกเขาต้องร่วมมือกับทีมการเงินเพื่อ ปรับการลงทุนของแผนกไอทีให้สอดคล้องกับขีดความสามารถและเป้าหมายรายได้ของบริษัท 💰
เพื่อลดค่าใช้จ่าย คุณควรเริ่มต้นด้วยการติดตามและวิเคราะห์การใช้จ่ายในปัจจุบัน ระบุพื้นที่ที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดและตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออก พยายามเจรจาต่อรองข้อตกลงที่ดีกว่ากับผู้ขายหรือปรับปรุงกลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากรของคุณ คุณสามารถเพิ่มทรัพยากรบางส่วนได้โดยการนำระบบอัตโนมัติทางไอทีมาใช้
ด้วยClickUp Finance Suite คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายและกำหนดเวลาทางการเงินได้อย่างง่ายดาย คำนวณอัตโนมัติตามข้อมูลตัวเลข และติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ลงทุนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรักษาแรงจูงใจและความสามารถในการแข่งขันของทีม
ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีพรสวรรค์มักไม่มีปัญหาในการหางานที่มีเงินเดือนดี แต่พวกเขาต้องพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คงความสามารถไว้
หนึ่งในเป้าหมายสำคัญสำหรับแผนกไอทีหลายแห่งคือการประเมินทักษะของพนักงานใหม่ ระบุช่องว่างทางความรู้ และเสนอโอกาสในการพัฒนาทักษะอย่างมืออาชีพ ลงทุนในโปรแกรมการฝึกอบรมและการรับรอง รวมถึงการประชุมสัมมนา ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานไอทีของคุณในการกระจายทักษะและรักษาความเกี่ยวข้องในวงการได้
ข้อดีอีกประการหนึ่งของการฝึกอบรมคือช่วยบรรเทาความกดดันบางส่วนจากผู้สรรหาบุคลากร แทนที่จะต้องมองหาพนักงานใหม่ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานปัจจุบันของคุณสำหรับงานที่ท้าทายมากขึ้น
เคล็ดลับ: ใช้เทมเพลต ClickUp IT Skills Matrixเพื่อวางแผนทักษะและความเชี่ยวชาญของทีม IT ปัจจุบันของคุณอย่างเป็นภาพ โดยจัดหมวดหมู่ตามบทบาทหรือแผนก และวางแผนโปรแกรมการฝึกอบรม
8. คุณภาพของซอฟต์แวร์และการนำไปใช้
หากทีมของคุณพัฒนาและดูแลรักษาซอฟต์แวร์ เป้าหมายของคุณอาจเป็นการปรับปรุงซอฟต์แวร์ดังกล่าว การปรับปรุงเหล่านี้รวมถึง:
- การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่หรือการอัปเดตฟีเจอร์ปัจจุบัน
- การเปิดใช้งานการเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม เช่น เว็บหรือมือถือ
- การปรับแต่งประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ให้เหมาะสม
- ลดข้อบกพร่อง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาและการประกันคุณภาพ
คุณสามารถทำให้กระบวนการพัฒนาทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย ClickUp ได้แล้ว ใช้มันเพื่อสร้างแผนที่ชัดเจน วางแผนและติดตามสปรินต์ จัดการงานค้าง และติดตามความคืบหน้าClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งเก็บข้อมูลที่เป็นที่รู้จักอย่าง GitHub, GitLab และ Bitbucket ทำให้คุณสามารถซิงค์งานของคุณระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ ได้
9. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจทั้งหมด
ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้นน่าชื่นชมอย่างยิ่ง มันช่วยให้คุณสามารถบรรลุ รักษา และยกระดับความเป็นเลิศในการดำเนินงานได้ 📈
ขั้นตอนแรกในการบรรลุผลลัพธ์เหล่านี้คือการติดตามความก้าวหน้าและประสิทธิภาพ คุณควรกำหนดและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้น จากนั้นคุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลนี้เพื่อระบุจุดติดขัด ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดทิศทางการตัดสินใจและตั้งเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพิจารณาประตูสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากจะขยายความสามารถในการแก้ปัญหาของคุณและทำให้ทีม IT ของคุณมีความยืดหยุ่น
10. ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายระยะยาวด้านไอทีของคุณ
ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ♻️
อุตสาหกรรมไอทีไม่ใช่ข้อยกเว้น. บริษัทไอทีและแผนกไอทีสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในหลายวิธี. เป้าหมายที่ควรพิจารณา ได้แก่:
- ส่งเสริมการทำงานทางไกล: ลดการเดินทางเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน
- การยอมรับเศรษฐกิจหมุนเวียน: การนำกลับมาใช้ใหม่ การซ่อมแซม และการรีไซเคิลสิ่งของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดของเสียให้น้อยที่สุด
- การเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การใช้ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุดและได้รับการรับรอง
- การลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียน: การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานบางส่วนหรือทั้งหมด
- การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนา: ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณเพื่อให้กระบวนการที่ใช้ทรัพยากรน้อยลง
ตัวชี้วัด KPI ด้านไอทีที่ควรติดตามควบคู่กับเป้าหมายของฝ่ายไอที
แม้ว่าคุณควรวัดความก้าวหน้าของเป้าหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่คุณไม่สามารถให้ความสนใจกับทุกสิ่งได้ คุณต้อง ให้ความสำคัญกับการติดตาม KPI ที่มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายปัจจุบันของคุณมากที่สุด 📚
ด้านล่างนี้ เราจะแสดงรายการประเภทของตัวชี้วัดที่พบบ่อยที่สุดในฟังก์ชันต่างๆ ของไอที ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเป้าหมายบางประการที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้:
ปฏิบัติการ
เพื่อวัดผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้:
- อัตราความสำเร็จของโครงการ: ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา อยู่ในงบประมาณ และตรงตามข้อกำหนด
- การหมุนเวียนของตั๋ว: อัตราส่วนของตั๋วทั้งหมดและตั๋วที่เปิดอยู่ ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
- เวลาเฉลี่ยในการจัดการ: ทีมงานหรือสมาชิกในทีมโดยปกติต้องใช้เวลานานเท่าใดในการทำงานให้เสร็จหรือแก้ไขปัญหา
ระบบไอที
ใช้ KPI ต่อไปนี้เพื่อติดตามสุขภาพของโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์แวร์ของคุณ:
- เวลาทำงานเทียบกับเวลาหยุดทำงาน: เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ระบบหรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณทำงานเทียบกับเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้
- การใช้เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์: การวัดประสิทธิภาพของระบบ
- เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม/กู้คืน: เวลาที่ทีมไอทีโดยปกติใช้ในการแก้ไขปัญหาของระบบ
ความปลอดภัย
ตัวชี้วัดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแลข้อมูลของคุณ:
- ระยะเวลา/จุดวัตถุประสงค์ในการกู้คืน: ระยะเวลาหรือปริมาณข้อมูลที่องค์กรของคุณสามารถสูญเสียได้หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
- จำนวนวันที่ผ่านมาตั้งแต่เหตุการณ์ล่าสุด: ระยะเวลาที่ผ่านไปนับตั้งแต่เหตุการณ์ล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยที่ได้ดำเนินการ
- จำนวนช่องโหว่ที่เปิดอยู่: ใช้เพื่อติดตามการเปิดเผยต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
- อัตราความสำเร็จในการสำรองข้อมูล: เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลที่สำรองไว้และจำนวนวันที่ผ่านมาตั้งแต่การสำรองข้อมูลครั้งล่าสุด
การเงิน
หากเป้าหมายด้านไอทีของคุณคือการวิเคราะห์และลดค่าใช้จ่าย คุณอาจติดตามตัวชี้วัดต่อไปนี้:
- การใช้จ่ายด้านไอทีเทียบกับแผน: คุณใช้งบประมาณไอทีที่มีอยู่มากน้อยเพียงใด และคุณใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
- ผลตอบแทนจากการลงทุน: การเปรียบเทียบกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เงินที่คุณประหยัดได้: จำนวนเงินที่คุณประหยัดได้จากการเจรจาต่อรองค่าใช้จ่าย การรวมเครื่องมือเข้าด้วยกัน และการเปลี่ยนไปใช้โซลูชันที่มีราคาประหยัดมากขึ้น
บริการลูกค้า
ตัวชี้วัดด้านล่างนี้แสดงถึงความสำเร็จของความพยายามในการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ของคุณ:
- อัตราการแก้ไขปัญหาในการติดต่อครั้งแรก: ร้อยละของปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในการติดต่อครั้งแรกกับศูนย์บริการ
- ความพึงพอใจของผู้ใช้และคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ: การวัดเชิงอัตวิสัยของผู้ใช้เกี่ยวกับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะแนะนำให้กับผู้อื่น
- อัตราการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนผู้ใช้: เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนทั้งหมด ซึ่งบ่งชี้ว่าซอฟต์แวร์ของคุณมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากน้อยเพียงใด
ทรัพยากรบุคคล (HR)
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรด้านไอทีและความพยายามในการเสริมสร้างความร่วมมือของคุณ ให้ใช้ตัวชี้วัดต่อไปนี้:
- ความพึงพอใจของพนักงาน: ความรู้สึกส่วนตัวของพนักงานเกี่ยวกับงานของตน
- อัตราการรักษาพนักงาน: ร้อยละของพนักงานที่ยังคงอยู่กับองค์กรในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
- อัตราการเข้าร่วมประชุม: ร้อยละของพนักงานที่เข้าร่วมประชุม แสดงถึงความเต็มใจในการร่วมมือและมีส่วนร่วม
วิธีตั้งและติดตามเป้าหมายด้านไอทีด้วย ClickUp
การตั้งเป้าหมายด้านไอทีเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงและท้าทาย แต่ ClickUp ทำให้มันง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก 😍
มาดูกันว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุดได้อย่างไร!
ขั้นตอนแรกคือการเขียนเป้าหมายด้านไอทีทั้งหมดของคุณลงในหน้าเป้าหมายของ ClickUpสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ เพิ่มชื่อ กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบ ปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับแต่ละเป้าหมายอย่างละเอียด
ต่อไป ให้แยกเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้. คุณมีเป้าหมายสี่ประเภทที่สามารถใช้ได้:
- ตัวเลข
- การเงิน
- จริงหรือเท็จ
- เป้าหมายของงาน
คุณยังสามารถลากและวางงานของแผนก IT ที่มีอยู่เพื่อเชื่อมต่อกับเป้าหมายได้ จัดกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันไว้ในโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบและทำให้จัดการได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หากกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมของคุณคือการเปิดตัวแอปมือถือใหม่ในไตรมาสหน้า คุณสามารถจัดกลุ่มเป้าหมายและงานทั้งหมดของทีม IT ไว้ในโฟลเดอร์ที่เรียกว่า เป้าหมายการเปิดตัวแอป
คุณยังสามารถระบุพื้นที่ความก้าวหน้าหลักสำหรับทีมของคุณได้โดยการเพิ่มClickUp Milestones— การติดตามความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ จะช่วยให้ทีมของคุณมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
เมื่อคุณและทีมไอทีของคุณทำงานเสร็จสิ้น ให้ทำเครื่องหมายงานว่า เสร็จแล้ว และป้อนผลลัพธ์ของคุณภายในแพลตฟอร์ม ClickUp จะติดตามความคืบหน้าของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ คุณสามารถประเมินความคืบหน้าโดยรวมและรายบุคคลต่อเป้าหมายแต่ละข้อได้อย่างรวดเร็วด้วยสกอร์การ์ดรายสัปดาห์
วัด KPI ด้วยแดชบอร์ด ClickUp
สร้างแดชบอร์ด ClickUpของคุณและติดตาม KPI แบบเรียลไทม์เพื่อความก้าวหน้าของเป้าหมาย ประสิทธิภาพ ความสามารถของทีม สถิติการติดตามเวลา และสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทีมหรือโครงการของคุณ มีเครื่องคิดเลขในตัวสำหรับ KPI ที่ซับซ้อน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณได้ด้วยบัตรหรือรายงานมากกว่า 50 แบบที่แตกต่างกัน ใช้การแสดงผลแบบกราฟิก เช่นแผนภูมิการเผาไหม้และความเร็วเพื่อตรวจสอบสถานะของเป้าหมายด้านไอทีของคุณ
เราเข้าใจ—ClickUp มีฟีเจอร์มากมายจนอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นเมื่อใช้งานครั้งแรก นั่นคือเหตุผลที่เราได้เตรียมเทมเพลตด้านไอทีมากมายสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันเพื่อช่วยเหลือคุณ
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เทมเพลตรายการโครงการไอทีของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการใด ๆ ตั้งแต่การติดตามกำหนดเวลาของงานไปจนถึงการจัดสรรทรัพยากร มันสามารถช่วยให้คุณจัดการโครงการทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบได้
เทมเพลตแผนงาน IT RoadmapของClickUpเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการวางแผนกลยุทธ์และตั้งเป้าหมายเทมเพลตแผนงาน IT นี้ช่วยให้คุณออกแบบแผนการเดินทางด้านIT ทั้งหมดของคุณบนไทม์ไลน์แบบโต้ตอบ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้ 🥳
ตั้งเป้าหมายและก้าวข้ามขีดจำกัดของแผนก IT ของคุณด้วย ClickUp
การตั้งเป้าหมายต้องตามมาด้วยการวางแผนอย่างละเอียดและการติดตามความก้าวหน้า โชคดีที่มีเครื่องมืออย่าง ClickUp ที่สามารถทำให้ทุกขั้นตอนเหล่านี้กลายเป็นเรื่องง่ายสมัครใช้ ClickUpและให้มันสนับสนุนคุณตลอดกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคุณและมากกว่านั้น ❣️