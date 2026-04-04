AI-mötesassistenter för småföretag år [år]

För småföretagare och deras team är tid den mest värdefulla – och ofta den mest bristfälliga – resursen. Du har många roller, hanterar otaliga ansvarsområden och letar ständigt efter sätt att göra mer med mindre.

Men trots våra bästa ansträngningar att optimera våra dagar finns det en universell tidstjuv som drabbar nästan alla organisationer: mötet. Det manuella arbetet kring ett möte (som att frenetiskt ta anteckningar eller spendera timmar på att skriva uppföljningsmejl) drar fokus bort från själva samtalet.

AI-mötesassistenter kan ta över mycket av det tunga arbetet här.

I den här artikeln ska vi prata om de bästa AI-mötesassistenterna som kan öka ditt teams produktivitet och passar perfekt in i ditt småföretags budget.

AI-mötesassistenter för småföretag i korthet

Här är en översikt över alla verktyg på listan. Bläddra nedåt för en fullständig beskrivning av varje verktyg och hitta de bästa AI-verktygen för effektiva möten.

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Omvandla mötesanteckningar till samordnade uppgifter och arbetsflöden AI Notetaker, ClickUp Brain, Converged Super Agents, Automations, Docs-to-tasks Gratis för alltid; anpassning tillgänglig för företag Fireflies.ai Sökbara mötesprotokoll med CRM-synkronisering AskFred AI-chatt, transkriptioner av talare, ämnesuppföljning, automatisk CRM-loggning Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 18 $/användare/månad Otter.ai Live-transkription och snabba mötesreferat Realtidstranskription, bildspårning, rollbaserade AI-agenter, avancerad sökning/export Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 16,99 $/användare/månad Fathom Enkla, omfattande AI-sammanfattningar Obegränsade inspelningar i gratisversionen, markera klipp, CRM-synkronisering, Ask Fathom Q&A Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 19 $/användare/månad tl;dv Inspelade höjdpunkter och intelligens för flera möten Inspelningar uppdelade i kapitel, utvalda klipp, insikter från flera möten, över 30 språk Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 29,30 $/användare/månad Granola Mötesanteckningar utan botar Lokal inspelning (ingen bot), strukturerade anteckningar + åtgärdspunkter, AI-omformatering/chatt Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 14 $/användare/månad Krisp Brusreducering plus mötesanteckningar med AI Brus- och ekodämpning, plattformsoberoende inspelning, AI-sammanfattningar, synkronisering av arbetsflöden Betalda abonnemang från 16 $/användare/månad Avoma Intäktsteam som behöver konversationsintelligens Ämnesidentifiering, coachningsresultat, automatisk CRM-synkronisering, samtalsögonblick/utdrag Betalda abonnemang från 29 $/inspelare/månad Fellow Samarbetsagendor och uppföljningar Samarbete kring dagordningen, sammanfattningar kopplade till dagordningen, uppföljning av åtgärdspunkter, påminnelser Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 11 $/användare/månad Notion AI Mötesanteckningar i en flexibel kunskapsbas AI-mötesanteckningsblock, AI-sökning i anteckningar, relationsdatabaser, länkar till Notion-kalendern Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 12 $/användare/månad

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde.

Vad är en AI-mötesassistent?

Få automatiska mötesutskrifter och åtgärdspunkter med ClickUp AI Notetaker

En AI-mötesassistent är ett program som använder artificiell intelligens för att delta i, spela in, transkribera och analysera möten. Dess huvudsakliga syfte är att automatisera administrativa uppgifter – särskilt anteckningar och uppföljning av uppgifter – så att deltagarna kan fokusera på diskussionen istället för dokumentationen.

Den har tre grundpelare:

Capture: Den ”lyssnar” på ljudet via en virtuell bot eller ett plugin-program för att Den ”lyssnar” på ljudet via en virtuell bot eller ett plugin-program för att skapa en ordagrann transkription

Synthesis: Använder stora språkmodeller (LLM) för att sammanfatta timmar av samtal till Använder stora språkmodeller (LLM) för att sammanfatta timmar av samtal till punktlistor och viktiga slutsatser

Åtgärd: Den identifierar specifika åtaganden och deadlines och omvandlar dem automatiskt till Den identifierar specifika åtaganden och deadlines och omvandlar dem automatiskt till ”åtgärdspunkter” eller synkroniserar dem med projektledningsverktyg

📮ClickUp Insight: Enligt vår undersökning om möteseffektivitet deltar nästan 40 % av de tillfrågade i mellan 4 och 8+ möten per vecka, där varje möte varar upp till en timme. Detta innebär en enorm sammanlagd tid som ägnas åt möten i hela organisationen. Tänk om du kunde få tillbaka den tiden? ClickUps integrerade AI-anteckningsfunktion kan hjälpa dig att öka produktiviteten med upp till 30 % genom omedelbara mötesreferat – samtidigt som ClickUp Brain hjälper till med automatiserad uppgiftsskapande och strömlinjeformade arbetsflöden – vilket förvandlar timmar av möten till praktiska insikter.

Vad du ska leta efter hos AI-mötesassistenter för småföretag

Till skillnad från företagsteam med egna IT-avdelningar behöver småföretag verktyg som fungerar direkt. Det beror på att fel programvara skapar mer administrativt arbete än den minskar.

Utvärdera dessa specifika kriterier innan du väljer ett verktyg för att förenkla dina mötesflöden:

Transkriptionsnoggrannhet och talaridentifiering: Kan den på ett tillförlitligt sätt avgöra vem som sa vad under snabba samtal med flera talare?

Kvaliteten på AI-mötesreferaten: Ger den Ger den kortfattade sammanfattningar istället för långa textmassor som du fortfarande måste gå igenom?

Utdrag av åtgärdspunkter: Upptäcker den åtaganden och deadlines istället för att bara markera nyckelord?

Integration med dina befintliga verktyg: Kan den integreras direkt med dina projektlednings- och kommunikationsverktyg?

Sekretess och datahantering: Var lagras ljudupptagningarna från dina möten, och används de för att träna AI-modeller?

Enkel installation för icke-tekniska team: Kan ditt team börja använda den idag utan en introduktionssamtal?

För chefsassistenter och administratörer som hanterar komplexa scheman och flera intressenter kan valet av rätt AI-verktyg effektivisera arbetsflödena avsevärt. Titta på den här översikten för att se hur ledande AI-verktyg kan stödja chefsassistenter utöver bara möteshantering.

De 10 bästa AI-mötesassistenterna för småföretag

Låt oss undvika att viktiga mötesreferat sprids ut över flera olika verktyg.

Vi sätter igång:

1. ClickUp (Bäst för att omvandla mötesanteckningar till samordnade uppgifter och arbetsflöden)

Prova ClickUp AI Notetaker Få precisa mötesanteckningar, transkriptioner, sammanfattningar, etiketter och åtgärdspunkter med ClickUp AI Notetaker

Hur mycket tid går ditt team förlorad bara på att flytta anteckningar från ett verktyg till ett annat? För de flesta småföretag börjar problemet direkt efter ett möte. Du hamnar med anteckningar i en app, åtgärdspunkter i en annan och viktiga beslut begravda i en chatttråd som du aldrig kommer att hitta igen.

Vi kallar detta för ”arbetsspridning ” , och det är just det som ClickUp löser. Som världens första konvergerade AI-arbetsyta samlar den dina möten, anteckningar, dokument och uppgifter på ett ställe, med AI som övervakar allt från ovan.

Låt oss titta på några av dess viktigaste AI-konvergensfunktioner:

Mötesanteckningar som håller kopplingen till arbetet

Till att börja med har du ClickUp AI Notetaker. Den kan delta i schemalagda möten eller skickas till ad hoc-länkar för Zoom, Google Meet och Microsoft Teams. Efter samtalet skapar den ett privat ClickUp-dokument, @nämner dig och gör det enkelt att öppna anteckningarna igen från Planner eller Docs Hub.

Omvandla varje samtal till uppgifter och beslut med ClickUp AI Meeting Notetaker

Och det bästa av allt? Resultatet hamnar inte i en separat inspelare. Nästa steg tilldelas rätt person efter att mötet avslutats, vilket ger små team en mycket smidigare väg från sammanfattning till genomförande.

En kontextuell AI som kan förbereda mötet innan det börjar

ClickUps kontextuella arbets-AI, ClickUp Brain, börjar arbeta långt innan samtalet ens har börjat. Den kan söka efter kalenderhändelser med naturligt språk, kontrollera tillgänglighet för en eller flera personer samt skapa eller uppdatera kalenderhändelser.

Kontrollera tillgänglighet och uppdatera möten snabbare med ClickUp Brain

Dessutom kan du skapa mötesdagordningar utifrån tidigare möten, projektstatus och teamets prioriteringar.

Det är lika användbart när mötet är över. Eftersom Brain kan svara på frågor som rör olika uppgifter, dokument, chattar och mötesanteckningar kan du fråga:

Vilka åtgärder kom fram under det senaste kundsamtalet?

Vilka beslut fattades vid det senaste teamsammanträdet?

Vad har förändrats sedan den senaste uppdateringen?

Återkalla mötesbeslut och åtgärdspunkter snabbare med ClickUp Brain

Färdiga agenter inbyggda i din arbetsyta

ClickUp Super Agents är inbyggda AI-agenter som du kan lägga till i din arbetsyta för specifika uppgifter. En anledning till att de fungerar så otroligt bra för småföretag är deras omfattande agentkatalog.

Enkelt uttryckt: istället för att bygga allt själv kan du börja med säkra, färdiga agenter och anpassa dem till ditt arbetsflöde. Till exempel kan ClickUp Meeting Agenda Builder Agent sammanställa en delad dagordning utifrån pågående arbete, tidigare resultat och synpunkter från deltagarna.

Skapa mötesdagordningar utifrån pågående arbete och tidigare resultat med ClickUp Meeting Agenda Builder Agent

I korthet:

Byggs upp utifrån pågående arbete: Hämtar punkter på dagordningen från ditt pågående arbete

Tar upp överförda ärenden: Använder öppna åtgärdsposter från tidigare sessioner

Samlar in synpunkter från deltagarna: Skickar ut en påminnelse före mötet så att deltagarna kan lägga till ämnen

Strukturerar dagordningen: Organiserar ämnen och lägger till tidsramar baserat på mötets längd och antalet punkter

Och medan det pågår skapar ClickUp Meeting Prep Agent en personlig sammanfattning med den kontext du behöver inför samtalet. Tillsammans hjälper de dig att gå in i möten med rätt bakgrundsinformation redan framför dig.

Förbered dig inför möten med viktig bakgrundsinformation med hjälp av ClickUp Meeting Prep Agent

Automatiseringar för att minska rutinarbete

När ClickUps AI har genererat en uppgift utifrån mötesutskriften sköter ClickUp Automations vidarebefordringen utan att du behöver lyfta ett finger. Det innebär att du kan skapa bakgrundsregler för din arbetsyta, och Automations sköter resten av arbetsflödet.

Konfigurera kodfria ClickUp-automatiseringar som sköter det tunga arbetet åt dig

Om mötesutskriften till exempel genererar en ny uppgift som innehåller nyckelordet ”Designuppdatering”, känner en förinställd automatisering igen den frasen och varnar omedelbart huvuddesignern, samtidigt som den nyskapade uppgiften flyttas till kolumnen ”Att göra” på designteamets specifika arbetsflödesbräda.

ClickUps bästa funktioner

För- och nackdelar med ClickUp

Fördelar:

Mötesanteckningar och projektarbete samlas på ett ställe för att minska kontextväxlingar

ClickUp Brain hämtar information från allt i ditt arbetsutrymme för att ge fullständiga svar

Automatiseringar minskar det administrativa arbetet efter mötet till nästan noll

Nackdelar:

Nya användare kan behöva tid för att utforska alla funktioner

Avancerade automatiseringar kräver viss tid för initial konfiguration

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

Jag gillar att ha tidrapportering och mötesanteckningar samlade på ett ställe med ClickUp. AI-agenterna är mycket hjälpsamma och hjälper mig att hålla ordning på mitt arbete. Det är fantastiskt att jag har kunnat ersätta många verktyg med bara ett. Jag uppskattar att kunna se allt arbete inom avdelningen på ett ställe, vilket gör att uppgifterna hålls överskådliga. Dessutom gjorde den enkla importen installationsprocessen smidig.

🧠 Rolig fakta: Thomas Edison tänkte sig inte fonografen som en musikspelare från början. Han marknadsförde den initialt mer som ett 1800-talsverktyg för diktering och affärskommunikation, medan musik hamnade längre ner på hans lista över framtida användningsområden. Med andra ord började en av historiens mest ikoniska underhållningsenheter som något som liknade en röstanteckningsmaskin.

2. Fireflies.ai (Bäst för sökbara mötesprotokoll med CRM-synkronisering)

Fireflies.ai är en AI-mötesassistent som spelar in, transkriberar och organiserar möten på olika konferensplattformar som Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex och fler.

Det går också längre än passiv anteckning. AskFred, Fireflies inbyggda AI-assistent, kan sammanfatta samtal, generera uppföljningsmejl, extrahera åtgärdspunkter och skapa andra mötesbaserade utdata.

Den har också en ”Topic Tracker” som söker efter specifika nyckelord, såsom ”prissättning” eller ”invändningar”, under dina samtal. Den loggar sedan automatiskt dessa detaljer direkt i ditt CRM- eller projektledningsprogram, vilket sparar ditt team från manuell datainmatning.

Fireflies.ai:s bästa funktioner

AskFred AI-chatt: Söker igenom hela ditt bibliotek med mötesutskrifter för att svara på frågor om tidigare samtal

Automatisk transkription: Spelar in och transkriberar möten med talaridentifiering och tidsstämplar

Analys av konversationsintelligens : Spårar talartidsfördelning och sentimentindikatorer under dina möten Spårar talartidsfördelning och sentimentindikatorer under dina möten

CRM-integrationer: Ansluts direkt till säljverktyg för att automatiskt logga samtalssammanfattningar till affärsposter

För- och nackdelar med Fireflies.ai

Fördelar:

Hög säkerhet med alternativ för privat lagring

Obegränsad transkription från Pro-nivån

Stöder över 100 språk med automatisk språkidentifiering

Nackdelar:

Noggrannheten kan minska under möten med mycket samtidigt prat

AI:n analyserar varje möte individuellt utan att sammanfatta mötena med varandra

Inspelningsboten visas som en synlig deltagare

Priser för Fireflies.ai

Gratis

Pro : 18 $ per användare och månad

Företag : 29 $ per användare och månad

Enterprise: 39 $ per användare och månad

Fireflies.ai – betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fireflies.ai?

En G2-användare säger:

Jag kan ägna mig helt åt konversationen under ett möte eftersom jag vet att Fireflies sköter anteckningarna, och AI-funktionen är också utmärkt för att snabbt få en överblick över vad som hänt under mötet. När det gäller sammanfattande e-postmeddelanden integreras den enkelt i mitt teams miljö. Implementeringen gick så smidigt att jag aldrig behövt använda kundsupporten, men om produkten är så bra är jag säker på att kundsupporten är utmärkt. Jag använder Fireflies dagligen.

3. Otter.ai (Bäst för transkription i realtid och mötesreferat)

Om du behöver följa med i ett möte medan det pågår, erbjuder Otter.ai en live-transkription på skärmen medan deltagarna talar. Det gör det otroligt användbart för team som behöver stöd för tillgänglighet, har deltagare som inte talar språket som modersmål eller helt enkelt föredrar att läsa med för att hålla fokus.

Kärnmekanismen är bearbetning i realtid. Istället för att vänta på att en inspelning ska bearbetas efter att samtalet avslutats skapar Otter ett aktivt, interaktivt dokument under själva mötet.

Otter erbjuder specialiserade AI-agenter för arbetsflöden inom försäljning och rekrytering. Dessa agenter extraherar automatiskt affärsrelevant information och skickar den till dina anslutna verktyg.

Otter.ai:s bästa funktioner

Transkription i realtid: Transkriberar möten live med text som synkroniseras med ljuduppspelningen

Automatisk bildfångning: Infogar delade presentationsbilder i transkriptionen vid rätt tidpunkt

Rollspecifika AI-agenter: Skräddarsyr datautvinning för specifika arbetsuppgifter som försäljning och utbildning

Teamvänliga funktioner: Lagring av teamordlista, talarmarkering samt avancerad sökning och export

För- och nackdelar med Otter.ai

Fördelar:

Livevisning håller deltagarna uppdaterade utan att avbryta talaren

Bildfångst tillför visuell kontext som verktyg som endast använder ljud saknar

Stark marknadsvalidering med en stor användarbas

Nackdelar:

Språkstöd är begränsat till engelska, franska och spanska

I gratisversionen är inspelningarna begränsade till 30 minuter per möte

Bakgrundsljud kan minska transkriptionens noggrannhet

Priser för Otter.ai

Gratis

Pro : 16,99 $/användare/månad

Företag : 30 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Otter.ai – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Otter.ai?

En G2-användare säger:

När vi startar ett möte ansluter den automatiskt eller begär åtminstone att få delta i sessionen. Den tar anteckningar och skickar sedan ett e-postmeddelande efter att mötet har avslutats. Sammanfattningarna är bra och koncisa.

🧠 Kul fakta: Det finns många formella mötesrutiner eftersom möten tidigare brukade vara kaotiska. Enligt den officiella historien om Robert’s Rules stötte Henry M. Robert på vad han kallade praktisk oordning – olika personer som hade olika idéer om hur man skulle gå tillväga – och publicerade den första upplagan av Robert’s Rules of Order 1876 för att skapa ordning.

4. Fathom (Bäst för enkla, omfattande AI-sammanfattningar)

via Fathom

Om du är en ensam grundare eller ett litet team med en strikt budget är Fathom ett bra val.

Den erbjuder obegränsad inspelning, transkription och sammanfattning utan kostnad. Detta är perfekt för personer som har många möten men inte har utrymme för ytterligare en månatlig programvaruabonnemang.

Kärnmekanismen är användarstyrd klippning. Istället för att bara ge dig en enorm textvägg i slutet av ett samtal låter den dig markera viktiga ögonblick medan mötet pågår. Detta hjälper programvaran att veta exakt vad den ska isolera åt dig senare.

Fathoms bästa funktioner

Obegränsade inspelningar: Erbjuder obegränsat lagringsutrymme för möten

AI för frågor och svar: Ask Fathom ger användarna ett ChatGPT-liknande gränssnitt för att söka efter svar, insikter och åtgärder i möten

Enkla delningsinställningar: Dela sammanfattningar och inspelningar automatiskt internt, och delade länkar kan begränsas efter domän eller genom explicit åtkomst

Direkt CRM-synkronisering: Skickar samtalssammanfattningar och åtgärdspunkter direkt till din säljprocess

För- och nackdelar med Fathom

Fördelar:

Erbjuder obegränsad inspelning och transkribering

Skapa en delbar videoklipp av precis vilket segment som helst

Specialutvecklad för säljprocesser för att upprätthålla CRM-hygien

Nackdelar:

Saknar avancerade funktioner för konversationsintelligens

Inspelningsboten är en synlig deltagare i samtalen

Upplevelsen är främst inriktad på datorer och det finns ingen robust mobilapp

Priser för Fathom

Gratis

Premium ( Enskild): 19 $/användare/månad

Team: 19 $/användare/månad (2+ användare)

Företag: 34 $/användare/månad (2+ användare)

Fathom-betyg och recensioner

G2: 5,0/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 5,0/5 (över 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fathom?

En G2-användare säger:

Den är väldigt noggrann och hjälper mig att sammanfatta långa möten utan att behöva fundera på om Fathom missar något viktigt. Det gör den inte. Den synkroniseras också med min agenda, så jag behöver inte lägga till den manuellt. Jag älskar den! Jag använder den på Mac; det finns ett enkelt nedladdningsprogram, så det är inga problem där. Supporten hör av sig för att kolla om det är något de kan hjälpa dig med. Jag använder den nästan varje dag i alla mina Google Meet-möten.

🚀 Hur marknadsföringsbyrån Hit Your Mark samlade flera verktyg i ett Hit Your Mark hade sina arbetsuppgifter utspridda över Slack för kommunikation, Loom/Vidyard för videoklipp, Miro för samarbetsplanering, Toggl för tidrapportering och Tango för dokumentation. De bestämde sig för att samla allt i ClickUp. ⚡ Resultaten kom omedelbart: 5+ verktyg ersatta inom kommunikation, planering och rapportering

3 000 dollar i besparingar per år genom att slopa Slack efter övergången till ClickUp

Dashboards i realtid som spårar sprintpoäng, arbetsbelastning och prestanda

Snabbare bonusutbetalningar tack vare tydliga, mätbara produktivitetsdata

5. tl;dv (Bäst för inspelade möteshöjdpunkter och intelligens för flera möten)

När ett företag vill minska obligatorisk mötesnärvaro stöder tl;dv detta. Tjänsten fokuserar mer på videoinspelningen än bara textutskriften. Det är perfekt för anställda i olika tidszoner att ta igen det de missat enligt sin egen tidsplan.

Plattformen behandlar ett inspelat möte mer som en YouTube-video. Den analyserar det talade samtalet och delar automatiskt upp tidslinjen i tydliga, märkta kapitel.

Det innebär att en teammedlem kan klicka på en tidsstämpel med rubriken ”Marknadsföringsbudget för Q3” och hoppa direkt till just den uppdateringen utan att behöva lyssna igenom resten av timmen.

tl;dv bästa funktioner

Markera klipp: Markera viktiga ögonblick för att skapa korta videoklipp som kan delas

Intelligens för flera möten: Visar mönster och återkommande teman i hela ditt mötesbibliotek

Lagring i EU: Ger datasuveränitet och GDPR-efterlevnad för integritetsmedvetna team

Flerspråkigt stöd: Stöder transkription och sammanfattningar på över 30 språk

tl;dv för- och nackdelar

Fördelar:

Analys över flera möten ger insikter som verktyg för enstaka samtal missar

Hög transkriptionsnoggrannhet på många språk

Enkel inledande utvärdering utan förpliktelser

Nackdelar:

Kräver en synlig molnbaserad inspelningsbot

Inget stöd för anpassade ordlistor för branschspecifik jargong

Användare är begränsade till webbgränssnittet på mobila enheter

tl;dv prissättning

Gratis

Pro: 29,30 $ per användare och månad

Företag 37,10 $ per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

tl;dv-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om tl;dv?

En G2-användare säger:

Jag använder tl;dv för att spela in och ta anteckningar under mina säljsamtal, vilket gör att jag kan vara mer uppmärksam under dessa interaktioner. Jag tycker att det är superenkelt att använda, precis som att logga in på vilken annan programvara som helst. AI:n i tl;dv låter mig ställa vilka frågor jag vill och erbjuder flera fördefinierade förslag som är mycket användbara, till exempel att skriva ett uppföljningsmejl med detaljerade nästa steg. Det håller löpande reda på alla mina möten, vilket känns som att ha en sekreterare som för protokoll åt mig. Dessutom fungerar integrationen med min e-post och mitt CRM-system utmärkt.

6. Granola (Bäst för mötesanteckningar utan botar)

via Granola

Mötesbots väcker obekväma frågor från kunder och skapar friktion kring samtycke. Granola är en desktop-app som spelar in mötesljud direkt på din enhet utan att skicka en synlig bot in i samtalet. Ingen på andra sidan vet att den körs.

Efter mötet genererar AI:n strukturerade anteckningar med åtgärdspunkter och sammanfattningar. Du kan chatta med AI:n för att extrahera specifika detaljer eller omformatera anteckningarna för olika målgrupper. Det bygger på tanken att mänskligt omdöme fortfarande spelar en viktig roll för att skapa bra anteckningar.

Du skriver dina egna anteckningar eller korta tankar under samtalet, och programvaran använder bakgrundsljudet för att fylla i de specifika detaljer du missade.

Granolas bästa funktioner

Botfri inspelning: Spelar in ljud direkt från din dator utan att du behöver delta som deltagare

AI-chattgränssnitt: Gör det möjligt att ställa uppföljningsfrågor och omformatera anteckningar

Inbyggda integrationer: Ansluter direkt till kunskapsbaser och CRM-system för grundläggande arbetsflöden

Ad hoc-samtalspåminnelser: Upptäcker oplanerade samtal när din mikrofon är igång och uppmanar dig att börja anteckna

För- och nackdelar med granola

Fördelar:

Eliminerar kundernas obehag genom att ta bort den synliga inspelningsboten

Tillgängligt för små team som behöver obegränsad historik

Sekretesskontroller på företagsnivå möjliggör avstängning av modellträning

Nackdelar:

Det begränsade antalet recensioner från tredje part gör det svårare att bedöma den långsiktiga tillförlitligheten

Mobilappen för Android är ännu inte tillgänglig

Kräver automatiseringsverktyg från tredje part för att vidarebefordra utdata till omfattande arbetsytor

Priser för Granola

Basic: Gratis

Företag: 14 $/användare/månad

Företag: 35 $/användare/månad

Betyg och recensioner av Granola

G2 : 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Granola?

En G2-användare säger:

Ett av de bästa verktygen jag har och använder. Jag använder det varje dag för alla mina samtal. Det hjälper mig att förstå personer med svårförståeliga accenter och att genomföra tydliga och ärliga intervjuer. Jag har också konfigurerat en AI-prompt för att kvalificera mina leads, vilket hjälper mig enormt och sparar mycket tid!

7. Krisp (Bäst för brusreducering och mötesanteckningar med AI)

via Krisp

Alla affärssamtal sker inte via en schemalagd Zoom-länk. Krisp fungerar annorlunda genom att ansluta direkt till datorns ljudsystem istället för att integreras med en specifik kalender eller mötesprogramvara. Det innebär att det fungerar med vilken röstapplikation som helst, från ett spontant Slack-möte till ett specialiserat VoIP-telefonsystem som körs på din dator.

Grunden bygger på ljudkvalitet snarare än bara AI-anteckningar. Innan ett enda ord transkriberas filtrerar programvaran bort bakgrundsljud från både din mikrofon och ljudet från de personer som talar till dig.

Eftersom den bearbetar allt på detta grundläggande ljudlager genererar den transkriptioner och sammanfattningar utan att någonsin skicka in en virtuell assistent i mötesrummet.

Krisp – de bästa funktionerna

AI-brusreducering: Tar bort bakgrundsljud och eko från inkommande och utgående ljud

Plattformsoberoende transkribering: Spelar in ljud från vilken app som helst på din enhet

AI-mötesreferat: Skapar strukturerade anteckningar sorterade efter ämne och talare

Synkronisering av arbetsflöden: Core inkluderar integrationer och stöd för webhooks för verktyg som Slack, HubSpot, Affinity och Pipedrive

För- och nackdelar med Krisp

Fördelar:

Kombinerar brusreducering och mötesanteckningar i ett enda abonnemang

Fungerar konsekvent på alla konferensplattformar och vid alla telefonsamtal

Kör tyst i bakgrunden utan att delta i samtal som en bot

Nackdelar:

Transkriptionsfunktionerna är nyare och saknar kanske den djupgående funktionaliteten hos dedikerade anteckningsverktyg

Färre inbyggda kopplingar till CRM-system och projektledningsverktyg

Transkriptionsminuterna kan kännas begränsade för användare med stora volymer

Priser för Krisp

Gratis provperiod

Core: 16 $/användare/månad

Avancerat: 30 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Krisp

G2 : 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Krisp?

En G2-användare säger:

Det bästa med Krisp är hur det hanterar mötesreferat. Den automatiska inspelningsfunktionen är en livräddare vid flera samtal i rad. Jag uppskattar också flexibiliteten hos transkriptionsverktyget; det är inte bara för live-samtal, eftersom du kan ladda upp och transkribera vilken ljudfil som helst direkt till plattformen.

📮ClickUp Insight: Resultaten från vår undersökning om möteseffektivitet visar att 42 % av teamen använder inspelade klipp (21 %) eller projektledningsverktyg (21 %) för asynkront arbete. Men dessa verktyg kan ofta kräva ytterligare verktyg, separata prenumerationer, inloggningar och en inlärningskurva. Som den kompletta appen för arbete underlättar ClickUp asynkron kommunikation. Få tillgång till videoklipp, röstmeddelanden, projektflöden, samarbetsdokument och en inbyggd AI-anteckningsfunktion – allt inom ett enda arbetsutrymme. Varför hantera flera prenumerationer och spridd information när en enda lösning kan effektivisera hela ditt arbetsflöde? 💫 Konkreta resultat: Team som använder ClickUps möteshanteringsfunktioner rapporterar en minskning på hela 50 % av onödiga samtal och möten!

8. Avoma (Bäst för säljteam som behöver konversationsanalys)

via Avoma

Medan många verktyg bara skriver ner vad som sades, utvärderar Avoma hur det sades. Det fungerar som en plattform för konversationsanalys som är specifikt utformad för att mäta samtalskvaliteten. Detta gör det mycket praktiskt för en chef som försöker förstå om en säljare pratar för mycket eller faktiskt lyssnar på kundens behov.

Programvaran spårar konversationsstatistik under hela mötet, inklusive förhållandet mellan tal och lyssnande, användningen av fyllnadsord och talarnas övergripande stämning. Analysen av dessa specifika datapunkter ger konkret coachningsmaterial istället för bara en enkel transkription.

Avomas bästa funktioner

Ämnesidentifiering: Delar upp konversationen i teman som prissättning och invändningar

Automatisk CRM-synkronisering: Skickar strukturerade samtalssammanfattningar och viktiga händelser till säljprocessen

Coaching-poängkort: Gör det möjligt för chefer att betygsätta samtal utifrån anpassade kriterier och följa upp prestationer

Delbara samtalsögonblick: Skapa utdrag från transkriptioner eller uppspelningar, generera utdrag automatiskt och dela hela möten, anteckningar eller klipp internt eller externt

För- och nackdelar med Avoma

Fördelar:

Specialutvecklad för försäljnings- och kundframgångscykeln

Strukturerade CRM-data förbättrar noggrannheten i rapporteringen av säljprocessen

Coachingverktyg ger en ram för introduktion av nya säljare

Nackdelar:

Inlärningskurvan kan vara brant för team som endast behöver grundläggande sammanfattningar

Användargränssnittet känns föråldrat jämfört med nyare konkurrenter

Mindre team kanske inte utnyttjar funktionerna tillräckligt för att investeringen ska vara motiverad

Priser för Avoma

Startpris: 29 $/inspelare/månad

Organisation: 39 $/inspelare/månad

Enterprise: 39 $/inspelare/månad

Conversation intelligence: 35 $/användare per månad

Betyg och recensioner för Avoma

G2 : 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Avoma?

En G2-användare säger:

Jag använder den främst för demo- och kundsamtal för att enkelt kunna extrahera viktiga slutsatser och de största utmaningarna hos potentiella kunder och befintliga kunder. Förutom själva transkriptionerna gillade jag Avomas spårning av nyckelord, samtalsmönster, samtalsbedömning och till och med live-assistans från en copilot.

9. Fellow (Bäst för samarbetsbaserade mötesdagordningar och uppföljningar)

via Fellow

När en chef behöver säkerställa att en diskussion faktiskt leder till färdigt arbete fokuserar Fellow på hela mötets livscykel snarare än bara transkriptionen. Det är utformat för att tydliggöra exakt vem som ansvarar för vad genom att koppla den ursprungliga mötesagendan direkt till de slutliga åtgärdspunkterna.

Programvaran fungerar som ett centralt verktyg för ansvarsskyldighet. Den spårar åtaganden som gjorts under ett samtal och överför dem direkt till ditt teams projektledningsprogram. Detta hjälper till att förhindra att beslut glöms bort efter att alla har loggat ut.

De bästa funktionerna

Samarbetsagendor: Håller mötena fokuserade genom att sammanfatta ämnen innan samtalet börjar

Sammanfattningar kopplade till dagordningen: Kopplar anteckningar och åtgärdspunkter till specifika diskussionsämnen

Uppföljning av åtgärder: Tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar med förfallodatum och påminnelser

Stöd för uppladdade möten: Skapar sammanfattningar från uppladdade ljud- eller videofiler, inklusive automatisk talaridentifiering

För- och nackdelar

Fördelar:

Täcker hela mötets livscykel från planering till redovisning

Ett starkt integrationssystem som enkelt passar in i befintliga arbetsflöden

Det överskådliga gränssnittet gör att teamen kan börja använda det direkt

Nackdelar:

Transkriptionsfunktionerna kanske inte är lika exakta som hos dedikerade anteckningsverktyg

Mötesanalyser är begränsade jämfört med verktyg för konversationsanalys

Mindre team får mest nytta av de viktigaste funktionerna

Priser för Fellow

Gratis

Team: 11 $/användare/månad

Företag: 23 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner från användare

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fellow?

En G2-användare säger:

Det är ett utmärkt verktyg för att spela in möten, och AI-anteckningsfunktionen är också mycket användbar. Den transkriberar alla möten och skapar anteckningar av dem, som kan användas som referens utan att man slösar tid. Det sparar mycket tid och extra arbete. Enkelt att använda och spelar automatiskt in alla möten.

10. Notion AI (Bäst för mötesanteckningar i en flexibel kunskapsbas)

via Notion

Om ditt team redan använder Notion som sin primära arbetsyta för att hantera projekt och dokument är den inbyggda funktionen Notion AI Meeting Notes det mest effektiva alternativet. Det eliminerar behovet av att betala för ett separat transkriptionsverktyg och förhindrar besväret med att ständigt kopiera och klistra in sammanfattningar från en app till en annan.

Kärnmekanismen är arbetsplatsintegration. Du skriver ett enkelt kommando (/meet) på valfri Notion-sida, och det lägger in ett inspelningsblock direkt i det dokument du redan arbetar med.

Dessutom kan du med AI-sökfunktionen söka igenom alla dina mötesanteckningar och allt innehåll i arbetsytan samtidigt.

Notion AI:s bästa funktioner

AI-mötesanteckningar: Skapar strukturerade sammanfattningar som sparas direkt som sidor i arbetsytan

AI-sökning: Svarar på frågor i naturligt språk med hjälp av data från hela din kunskapsbas

Relationella databaser: Kopplar mötesanteckningar till specifika projekt, kunder eller teammedlemmar

Kalenderkopplade anteckningar: AI Meeting Notes kan kopplas till Notion Calendar

För- och nackdelar med Notion AI

Fördelar:

Du behöver ingen separat anteckningsapp om du redan använder plattformen

Den blockbaserade redigeraren möjliggör extremt flexibel anpassning av anteckningsmallar

En stor community erbjuder tusentals färdiga mallar

Nackdelar:

AI-funktioner finns tillgängliga som tillval

Transkriptionsfunktionerna är mindre utvecklade än hos specialiserade ljudverktyg

Databasens prestanda kan försämras vid stora volymer av mötesprotokoll

Priser för Notion AI

Gratis

Plus: 12 $/användare/månad

Företag: 24 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion AI

G2 : 4,6/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion AI?

En G2-användare säger:

Jag gillar verkligen gränssnittet i Notion, som är väldigt lätt att förstå. Notions AI är ganska hjälpsam och visar mig var jag ska klicka, vilket gör det enklare att analysera eller skapa nya dokument. Verktygets användarvänlighet underlättar mycket i vardagen. Notions AI optimerar min tid och hjälper mig att organisera mig bättre. Ett exempel är möten, där jag kan spela in och sedan få en sammanfattning med de viktigaste ämnena. Detta gränssnitt underlättar min vardag, optimerar min tid, fyller i fält och ger mig nya idéer samtidigt som jag skapar.

Förvandla möten till drivkraft med ClickUp

AI-mötesassistenter är bara användbara när resultatet leder till uppföljning. Anteckningar bör inte ligga i en separat app som ingen kollar. Åtgärdspunkter bör inte försvinna i chatten. Beslut bör inte försvinna efter samtalet.

ClickUp hjälper småföretag som ditt att hålla alla delar av verksamheten sammankopplade. Med AI Notetaker hamnar dina mötesreferat, beslut och åtgärdspunkter precis där arbetet sker. Lägg till AI-agenter för att hålla uppföljningarna igång och koppla allt till de uppgifter, dokument och projekt som ditt team redan hanterar.

Om du vill att möten ska leda till framsteg, inte mer uppstädning, håll dem i ClickUp.

Kom igång nu. ✅

Vanliga frågor

En AI-assistent för möten är en programvara som automatiskt spelar in, transkriberar och sammanfattar dina video- eller ljudsamtal. Den extraherar åtgärdspunkter och viktiga ögonblick så att du inte behöver anteckna manuellt. De flesta verktygen ansluter sig till dina samtal som deltagare eller körs tyst i bakgrunden på din dator för att leverera en strukturerad sammanfattning inom några minuter.

Vilken AI-anteckningsfunktion som är bäst beror på om du behöver att anteckningarna ska flöda in i ett CRM-system, omvandlas till uppgifter i ett projektledningsverktyg eller förvaras överskådligt i en kunskapsbas. Verktyg som ClickUp utmärker sig eftersom mötesresultaten kopplas direkt till uppgifter och arbetsflöden.