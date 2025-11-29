De 11 bästa AI-försäljningsassistenterna för att automatisera och skala upp din försäljningsprocess

Varför behöver du en AI-försäljningsassistent? Låt oss förklara.

Försäljningsprocesser involverar flera rörliga delar varje dag. CRM-underhåll, uppföljningar, samtalssammanfattningar, pipelineunderhåll och den ständigt växande listan över leads som du skulle ha kontaktat förra veckan? Det är mycket.

Och här är det intressanta: trots större teknikstackar går kvotuppfyllelsen nedåt. Enligt Salesforces rapport State of Sales ägnar säljarna bara 28 % av sin tid åt försäljning. Resten går åt till datainmatning och leadhantering.

Föreställ dig nu att du har en assistent (eller fem) som arbetar dygnet runt, kommer ihåg varje uppföljning, anpassar varje meddelande och till och med varnar dig om vilka affärer som är på väg att gå om intet, redan innan de gör det.

En AI-baserad försäljningsassistentprogramvara tillför intelligens till varje del av försäljningsprocessen. Tänk på lead-poängsättning, smart kundkontakt, realtidsinformation om samtal och upptäckt av affärsrisker.

Den bästa AI-försäljningsassistentprogramvaran i korthet

Nedan följer en snabb jämförelse av de bästa AI-försäljningsassistentprogrammen för att hjälpa dig att välja det som passar bäst för ditt team.

Verktygets namn Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Automatisering och samarbete i försäljningsflödet AI-skrivassistent, CRM-verktyg, försäljningsmallar, instrumentpaneler, automatiseringar Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Clari Intäktsprognoser och översikt över säljprocessen Prediktiv analys, prognoser och affärsgranskning Anpassad prissättning Gong Djupgående insikter om affärsuppföljning och konversationsanalys Samtalsinspelning, feedback i realtid och coachningsverktyg Anpassad prissättning Salesforce Sales Cloud + Einstein AI i företagsklass för hela intäktsstacken Leadscoring, insikter om affärsmöjligheter, automatisering av arbetsflöden Betalda abonnemang från 25 dollar. HubSpot Sales Hub Skalning av små och medelstora företag och inkommande säljteam E-postspårning, sekvenser och AI-innehållsassistent Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 15 dollar. Lavender Förbättra resultatet för kallmail E-postpoängsättning, feedback i realtid, skrivförslag Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 29 $. Regie. ai AI-driven skapande av försäljningsinnehåll AI-genererade sekvenser, personalisering av e-post, personriktad marknadsföring Betalda abonnemang börjar från 35 000 dollar. Clay Säljprospektering och leadberikning AI-driven databerikning, integrationer med CRM-system, kontaktupptäckt Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 149 $. Dialpad AI-drivna säljsamtal och mötesinsikter Transkriptioner, realtidsassistans vid samtal, analyser Betalda abonnemang från 27 dollar. Apollo. io Allt-i-ett för utgående prospektering Lead-databas, kallförsäljning, e-postautomatisering Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar från 59 $. Kundkontakter Försäljningsengagemang och automatisering för företag Försäljningssekvenser, analyser, coachning av säljare Anpassad prissättning

Vad är en AI-försäljningsassistent?

En AI-försäljningsassistent är den teamkamrat som alla säljare önskar att de hade – den som sköter de tråkiga delarna av försäljningen så att du kan fokusera på de samtal som faktiskt driver affärerna framåt.

Tänk dig följande: Du avslutar ett upptäcktsamtal och istället för att skynda dig att skriva anteckningar eller uppdatera CRM-systemet är allt redan registrerat. Sammanfattningen väntar i ditt arbetsutrymme. Viktiga detaljer är markerade. Uppföljningsuppgifter har skapats. Du har inte lyft ett finger.

Eller tänk på de stunder när du jonglerar med ett dussin affärer och försöker hålla reda på vem som behöver vad. En AI-försäljningsassistent håller tyst koll på allt. Om en potentiell kund med hög köpintention tystnar, ger den dig en påminnelse. Om någon i din pipeline plötsligt återupptar förhandlingarna om priset, sätter den omedelbart den affären på din radar.

Det är inte meningen att ersätta säljaren, utan dessa verktyg eliminerar störande faktorer så att säljarna kan ägna sig åt den del av jobbet som bara människor kan göra.

💟 Exempel: Som en AI-driven desktop-kompanjon kan ClickUp Brain MAX ge säljchefer en konkurrensfördel. Med djup integration i ditt CRM-system, e-post, kalendrar och säljdokument har Brain MAX alltid fullständig överblick över din pipeline, dina affärer och ditt teams aktiviteter. Säg bara dina uppdateringar eller frågor med hjälp av talk-to-text, så registrerar Brain MAX omedelbart anteckningar, schemalägger uppföljningar och hämtar relevant kundinformation. Den identifierar proaktivt möjligheter, flaggar risker och föreslår nästa steg, vilket hjälper dig att spara tid och avsluta affärer snabbare. Med Brain MAX får säljchefer en verkligt kontextmedveten assistent som håller allt organiserat, genomförbart och alltid ett steg före.

Hur AI-försäljningsassistenter fungerar

AI-försäljningsassistenter fungerar genom att vara kopplade till alla delar av ditt försäljningsflöde – dina samtal, dina e-postmeddelanden, dina uppgifter, ditt CRM-system – och erbjuda support när det behövs som mest.

De börjar med att lyssna. Efter varje samtal analyserar AI:n konversationen och sammanställer den på ett tydligt och organiserat sätt. Säljaren behöver inte spela upp något eller gissa vad som sagts – AI:n har redan registrerat tidslinjen, problemområdena och nästa steg.

Sedan börjar AI:n att blicka framåt. Den märker när affärer inte följer dina vanliga mönster. Om du vanligtvis får svar inom två dagar och en potentiell kund plötsligt blir tyst, väntar inte AI:n. Den knackar dig på axeln och säger: ”Du, den här kanske behöver lite uppmärksamhet. ”

Och under dagen hjälper assistenten till med de små moment som vanligtvis saktar ner säljarna. När du stirrar på ett tomt e-postutkast erbjuder AI:n en utgångspunkt. När du går vidare med en affär uppdateras alla platser där detaljerna är viktiga – ditt CRM, din prognos, dina påminnelser – utan att du behöver hoppa mellan tre flikar.

Slutresultatet är att allt förblir sammankopplat och uppdaterat. Och säljaren kan fokusera på det arbete som faktiskt genererar intäkter.

Vad ska du leta efter i AI-försäljningsassistentprogram?

Om du letar efter effektiva sätt att använda AI i försäljningsprocessen bör du leta efter dessa måste-ha-funktioner i ett AI-försäljningsverktyg:

Prediktiv AI-leadscoring: Hjälper ditt team att fokusera på affärer som har störst sannolikhet att konvertera genom att analysera beteendesignaler, historiska data och pipeline-trender, vilket minskar tiden som slösas på kalla leads och förbättrar prognosernas noggrannhet.

Sömlös automatisering: Automatiserar rutinmässiga repetitiva uppgifter som uppföljningsmejl, samtalsloggning, mötesplanering och uppdateringar av säljprocessen för att minska den administrativa bördan.

Konversationsintelligens: Analyserar tonfall, talfrekvens, invändningar och omnämnanden av konkurrenter för att hjälpa chefer att coacha säljare och förbättra budskapen i stor skala.

Hjälp med att skapa innehåll: Skapar personliga försäljningsmejl, demovideor och manus med hjälp av AI utan att kompromissa med meddelandets kvalitet eller varumärkets röst.

Djup CRM- och tech-stack-integration: Ansluter sömlöst till dina CRM-, meddelande- och kommunikationsverktyg för att undvika manuell konfiguration eller förlorade lead-data.

Skalbarhet och användarupplevelse: Växer med ditt team med hjälp av en plattform som förblir intuitiv, konfigurerbar och tillför verkligt värde, även när din försäljningsprocess utvecklas.

1. ClickUp (Bäst för automatisering av försäljningsflöden och kundkommunikation)

Samla alla dina försäljningsprocesser via ClickUp Brain på en enda AI-driven arbetsyta.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar uppgifter, pipelines, teamkommunikation och AI-verktyg på ett och samma ställe. Istället för att hoppa mellan ditt CRM-system, samtalsanteckningar, försäljningsmappar och uppföljningsmejl kan du hantera hela försäljningsprocessen direkt från ClickUp.

I centrum för allt detta står ClickUp for Sales Teams, en arbetsyta med inbyggd CRM som effektiviserar och automatiserar hela din försäljningsprocess. Du kan tilldela leads, ställa in uppföljningar, skapa realtidsdashboards för att spåra försäljningsresultat via AI-genererade ClickUp-uppgifter med hjälp av anpassningsbara arbetsflöden och försäljningstrattmallar så att dina säljare kan fokusera på försäljningen.

ClickUp Brain, i kombination med Brain Agent, AI Notetaker och anpassade AI-agenter, driver alla dina arbetsflöden. Som den inbyggda, kontextuella AI-assistenten i ClickUp genererar den samtalssammanfattningar, e-postutkast och transkriptioner, och utnyttjar samma generativa AI inom försäljning som idag omdefinierar utgående strategier. På så sätt hjälper ClickUp Brain till att minska friktionen mellan kontaktpunkter genom att koppla samman alla arbetsflöden, vilket ger dig snabbare överlämningar och renare uppföljning av varje affär.

När ditt team har en uppgiftsstruktur på plats hjälper ClickUp Automations och Agents till att avlasta dem, vilket gör det till ett utmärkt val för team som utforskar försäljningsautomatiseringsverktyg som minskar arbetsbelastningen. Istället för att manuellt uppdatera affärsstadier eller tilldela uppföljningar kan du ställa in enkla "om detta, då det" arbetsflöden som triggas automatiskt.

Tilldela uppgifter när en lead når en ny fas, uppdatera status efter möten eller skicka varningar när affärer avstannar. Det är ett enkelt sätt att minska administrativt arbete och hålla fler affärer igång utan fördröjningar.

Så här kan du ställa in anpassade agenter för att automatisera arbetsflöden. ⬇️

ClickUp for Sales Teams är mer än bara uppgiftshantering och automatisering. Det samlar allt i ett centralt arbetsutrymme, inklusive leadspårning, samarbete, rapportering och ledarskapsöverlämningar. Du kan skapa prestationsdashboards, anpassa dig efter försäljningsmål och se till att varje säljare tar ansvar genom hela försäljningsprocessen.

För ett färdigt system erbjuder Sales Tracker Template från ClickUp ett visuellt ramverk för att övervaka leadstadier, säljaktiviteter och prestandatrender i realtid.

Du kan utforska vår CRM-mall för försäljning för att hantera konton och affärer, eller mallen för försäljningsplan för att skissa upp försäljningsstrategier, teammål, marknadsföringsplaner och intäktsmål.

ClickUps bästa funktioner

Flera AI-modeller för avancerad support: Växla mellan AI-modeller, som Claude, Gemini och ChatGPT, för att få rätt typ av hjälp – oavsett om det handlar om snabba sammanfattningar, djupare analyser, utkast till e-postmeddelanden eller förberedelser inför samtal.

ClickUp Clips för asynkrona demonstrationer: Spela in snabba genomgångar, produktförklaringar eller personliga försäljningsdemonstrationer med Clips. AI transkriberar och sammanfattar dem automatiskt, vilket gör det enkelt att dela asynkrona uppdateringar med potentiella kunder som föredrar att titta på dem när de själva har tid. Spela in snabba genomgångar, produktförklaringar eller personliga försäljningsdemonstrationer med Clips. AI transkriberar och sammanfattar dem automatiskt, vilket gör det enkelt att dela asynkrona uppdateringar med potentiella kunder som föredrar att titta på dem när de själva har tid.

ClickUp Chat för integrerad kommunikation: Samla konversationer, uppdateringar om affärer, frågor och intern samordning på ett ställe med Chat View. Säljarna behöver inte hoppa mellan Slack, e-post och CRM-kommentarer – allt finns i uppgiften som är kopplad till affären. Samla konversationer, uppdateringar om affärer, frågor och intern samordning på ett ställe med Chat View. Säljarna behöver inte hoppa mellan Slack, e-post och CRM-kommentarer – allt finns i uppgiften som är kopplad till affären.

Anpassade instrumentpaneler för försäljningsöversikt: Skapa Skapa försäljningsinstrumentpaneler i realtid via ClickUp Dashboards för att visualisera pipeline-status, teamets prestanda, affärshastighet och prognosmått utan att använda kalkylblad eller växla mellan verktyg.

Dokument kopplade till affärer: Spara anteckningar, förslag eller introduktionsguider direkt kopplade till relevanta uppgifter med Spara anteckningar, förslag eller introduktionsguider direkt kopplade till relevanta uppgifter med ClickUp Docs så att ditt team har fullständig kontext under varje steg i affärscykeln.

Anpassade fält och statusar: Skräddarsy ditt försäljningsflöde genom att lägga till anpassade fält som affärsstorlek, leadkälla eller prioritet, och spåra varje möjlighet med tydliga framstegsstatusar som är anpassade till dina pipeline-stadier.

E-post- och kalenderintegration: Skicka och ta emot e-post direkt från uppgifter, synkronisera möten med din Google- eller Outlook-kalender och håll kommunikationen kopplad till affärer utan att byta plattform via Skicka och ta emot e-post direkt från uppgifter, synkronisera möten med din Google- eller Outlook-kalender och håll kommunikationen kopplad till affärer utan att byta plattform via e-postprojektledning

ClickUp Forms för lead-insamling: Samla in högkvalitativa leads med hjälp av formulär med ditt varumärke som matas direkt in i din arbetsyta – skapa automatiskt uppgifter, tilldela säljare och starta arbetsflöden så fort en potentiell kund fyller i ett formulär. Samla in högkvalitativa leads med hjälp av formulär med ditt varumärke som matas direkt in i din arbetsyta – skapa automatiskt uppgifter, tilldela säljare och starta arbetsflöden så fort en potentiell kund fyller i ett formulär.

Begränsningar för ClickUp

Tillgång till avancerade AI-funktioner är begränsad till dyrare prisplaner, vilket kan begränsa användningen för mindre team med stramare budgetar eller enklare användningsfall.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

Automatiseringar och anpassade fält. Dessa två funktioner är nyckeln till ClickUp och sparar så mycket tid för vår organisation. Det hjälper oss att skapa e-postmallar och skicka automatiska e-postmeddelanden genom att bara uppdatera anpassade fält.

Automatiseringar och anpassade fält. Dessa två funktioner är nyckeln till ClickUp och sparar så mycket tid för vår organisation. Det hjälper oss att skapa e-postmallar och skicka automatiska e-postmeddelanden genom att bara uppdatera anpassade fält.

2. Clari (Bäst för intäktsprognoser och översikt över säljprocessen)

via Clari

Clari är en plattform för intäktsoptimering som integrerar AI på djupet i försäljningsengagemang, pipelinehantering, affärsgranskning, prognoser och kundbevarande.

Verktygens AI-drivna prognosfunktioner levererar precision i företagsklass genom att analysera historiska trender, aktiviteter på affärsnivå och signaler i realtid. Riskfyllda affärer markeras tidigt och backas upp av AI-styrda åtgärdssteg.

Dessutom hjälper agenterna för affärsinspektion och trendanalys försäljningschefer att upptäcka affärer som håller på att glida iväg eller har kört fast innan de påverkar intäkterna.

Clari bästa funktioner

Använd Claris prediktiva försäljningsprognoser för att sammanställa prognoser från enskilda säljare till chefer, med konfidensnivåer baserade på affärsstadiet, multithreading och historiska avslutsfrekvenser.

Granska förändringar i säljprocessen från vecka till vecka, avbrutna affärer och säljarnas aktivitetsmönster, såsom e-postfrekvens eller mötesfrekvens, för att proaktivt coacha och omfördela insatser där de behövs mest.

Samordna marknadsföringsteamen med strukturerade, veckovisa intäktscykler som kombinerar prognosgranskningar, hälsokontroller av pipeline och åtagande samtal, vilket säkerställer ansvarsskyldighet inom försäljnings-, marknadsförings- och kundframgångsteam.

Clari-begränsningar

Att växla mellan plattformar kan vara besvärligt, och bristen på sammankopplade teamstrukturer gör rapportering och dataanalys mer manuell och tidskrävande.

Clari-priser

Anpassad prissättning

Clari-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 5 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Clari?

Här är en recension från G2:

Möjligheten att fördjupa sig i data, filtrera efter säljare eller konto och skapa anpassade instrumentpaneler har förenklat vårt arbetsflöde avsevärt. Dessutom är Claris AI-prognoser en pålitlig resurs som vi regelbundet använder, vilket gör vår prognosprocess smartare och mer tillförlitlig.

Möjligheten att fördjupa sig i data, filtrera efter säljare eller konto och skapa anpassade instrumentpaneler har förenklat vårt arbetsflöde enormt. Dessutom är Claris AI-prognoser en pålitlig resurs som vi regelbundet använder, vilket gör vår prognosprocess smartare och mer tillförlitlig.

3. Gong (Bäst för djupgående insikter om affärsuppföljning och konversationsanalys)

via Gong

Gong fångar upp, transkriberar och analyserar kundinteraktioner, inklusive webbkonferenser, telefonsamtal och e-postmeddelanden, för att extrahera viktiga insikter från faktiska konversationer.

Den syntetiserar över 300 köpsignaler för att bedöma affärens hälsa och generera mer exakta prognoser än CRM-fält ensamma. Dess instrumentpaneler markerar avstannade eller riskfyllda affärer för att förbättra synligheten i pipeline för intäktsteamen.

Gong integreras med CRM-system som Salesforce, HubSpot och Microsoft Dynamics, samt kalendrar (G Suite, Office 365), Slack och Zoom, för att berika CRM-data med insikter från lagrade kundinteraktioner.

Gongs bästa funktioner

Få en översikt över affärsuppföljningen som kartlägger säljarnas aktiviteter, intressenternas engagemang och kommunikationens aktualitet för varje affärsmöjlighet.

Visa automatiskt viktiga coachningsmoment baserat på mätvärden som samtalsförhållanden, hantering av invändningar, omnämnanden av konkurrenter och anpassade spårare som återspeglar din försäljningsmetodik.

Upptäck affärer med minskat köparengagemang eller ensidiga konversationer med hjälp av visuella värmekartor, så att ledare kan ingripa innan fler affärer går om intet.

Gongs begränsningar

Plattformens värde hänger på ledningens acceptans – utan konsekvent användning i coaching och pipeline-granskningar förblir de datadrivna insikterna ofta oanvända på säljarnivå.

Gongs prissättning

Anpassad prissättning

Gong-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 6 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Gong?

Här är en recension från G2:

Gong spelar inte bara in dina samtal så att du kan lyssna på dem igen och granska dem senare. Den transkriberar också samtalet så att du kan söka efter nyckelord och direkt komma till den del av samtalet du vill lyssna på. Du kan starta outreach-arbetsflöden med Gong Engage för att hålla koll på potentiella kunder, och allt integreras med vår e-post, våra telefoner och vårt CRM-system.

Gong spelar inte bara in dina samtal så att du kan lyssna på dem igen och granska dem senare. Den transkriberar också samtalet så att du kan söka efter nyckelord och direkt komma till den del av samtalet du vill lyssna på. Du kan starta outreach-arbetsflöden med Gong Engage för att hålla koll på potentiella kunder, och allt integreras med vår e-post, våra telefoner och vårt CRM-system.

4. Salesforce Sales Cloud med Einstein Copilot (bäst för AI på företagsnivå över hela intäktsstacken)

via Salesforce

Salesforce Sales Cloud Platform samlar konton, kontakter, historik och interaktioner i en enda konsoliderad profil för välgrundade kontakter och visar live-förändringar i affärer i termer av storlek, stadium och momentum för att möjliggöra proaktiva ingripanden.

Agentforce AI-agenter och Sales Coach-verktyg är integrerade i arbetsflöden för att anpassa AI till mänskliga försäljningsfärdigheter, vilket hjälper säljare med realtidsforskning, råd om meddelanden, automatisering av statusuppdateringar och simulerad förhandlingscoaching.

Einstein Copilot använder AI för att prioritera leads och affärer med hög potential baserat på konverteringssannolikhet och visar insikter om konversationer och relationer för en djupare förståelse av prospekt.

De bästa funktionerna i Salesforce Sales Cloud

Samordna nästa steg inom försäljning, service och marknadsföring med Einstein Copilot, som genererar intelligenta uppföljningsåtgärder baserade på samlad kundaktivitet.

Använd Einstein 1 Studio för att skapa organisationsspecifika AI-prompter med efterlevnadskontroller som säkert får åtkomst till CRM-data utan exponering för tredjeparts LLM.

Autolog-e-postmeddelanden, mötesanteckningar och samtalsreferat för att minska administrationen och använda AI för dataanalys för att förfina prognoser för avslutningsdatum och pipeline-noggrannhet.

Begränsningar i Salesforce Sales Cloud

Ibland kan sidor eller rapporter vara långsamma att ladda, särskilt när det gäller stora datamängder eller komplexa instrumentpaneler.

Priser för Salesforce Sales Cloud

Startpaket: 25 USD per månad/användare (faktureras årligen)

Pro Suite: 100 USD per månad/användare (faktureras årligen)

Enterprise: 175 USD per månad/användare (faktureras årligen)

Obegränsad: 350 USD per månad/användare (faktureras årligen)

Agentforce 1 Sales: 550 USD per månad/användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (över 23 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Salesforce Sales Cloud?

Här är en recension från G2:

Salesforce Sales Cloud gör det väldigt enkelt för mig att hantera mina leads, kontakter och affärer på ett och samma ställe. Jag gillar att jag kan se var varje affär befinner sig i processen, få påminnelser om uppföljningar och spåra mina uppgifter och aktiviteter. Dashboards och rapporter är också mycket användbara.

Salesforce Sales Cloud gör det väldigt enkelt för mig att hantera mina leads, kontakter och affärer på ett och samma ställe. Jag gillar att jag kan se var varje affär befinner sig i pipelinen, få påminnelser om uppföljningar och spåra mina uppgifter och aktiviteter. Dashboards och rapporter är också mycket användbara.

5. HubSpot Sales Hub (bäst för skalning av små och medelstora företag och inkommande säljteam)

via HubSpot

HubSpot Sales Hub ger struktur och synlighet i toppen av försäljningstratten, vilket gör den perfekt för team som vill skala upp sin inbound-verksamhet. Plattformen utmärker sig genom att samla marknadsförings- och försäljningsdata, vilket möjliggör kontextrik kontakt med potentiella kunder utan att teamen behöver växla mellan flera olika verktyg.

Inbyggda AI-verktyg hjälper till med prioritering av affärer, samtalsanalys och rep-aktivering, samtidigt som de matar in realtidsuppdateringar i ett centralt CRM-system. För team som vill skala upp snabbt minskar HubSpot behovet av extra AI-försäljningsverktyg med sitt allt-i-ett-gränssnitt.

För mindre säljteam är HubSpot ofta det första steget mot operativ mognad. Det erbjuder förkonfigurerade automatiseringsflöden, säljmanualer och mallar för affärspipeline som hjälper teamen att arbeta snabbt utan att behöva förlita sig på utvecklare eller externa verktyg. Och när säljorganisationen växer är det enkelt att lägga till mer avancerade funktioner som konversationsintelligens, samtalscoaching och intäktsattribution.

HubSpot Sales Hubs bästa funktioner

Få tillgång till en delad inkorg med AI-genererat sammanhang som kopplar säljare till varje konversation och kontaktpunkt.

Guida säljare genom strukturerad upptäckt och hantering av invändningar med hjälp av anpassade mallar och AI-genererade uppmaningar med modulen Sales Playbooks.

Använd inbyggd konversationsintelligens för att spela in, transkribera och tagga samtal för nyckelordsnämningar och coachningsmöjligheter direkt i CRM-systemet.

Begränsningar i HubSpot Sales Hub

Stora databaser eller mycket aktiva team kan uppleva fördröjningar vid laddning av poster, byte av pipelines eller synkronisering av data.

Priser för HubSpot Sales Hub

Gratis verktyg

Sales Hub Starter: 15 USD per månad/användare

Startplattform för kunder : 20 USD per månad/användare

Sales Hub Professional: 100 dollar per månad/användare

Sales Hub Enterprise: 150 USD per månad/användare

HubSpot Sales Hub – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 12 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (480+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot Sales Hub?

Här är en recension från G2:

Som småföretagare är det jag gillar mest med HubSpot Sales Hub hur enkelt det är att hantera leads och uppföljningar. E-postspårning, affärspipeline och påminnelser om uppgifter hjälper mig att hålla ordning utan att behöva ett stort säljteam. Det var användarvänligt och automatiseringsverktygen sparar mig mycket tid, särskilt när jag hanterar flera kunder.

Som småföretagare är det jag gillar mest med HubSpot Sales Hub hur enkelt det är att hantera leads och uppföljningar. E-postspårning, affärspipeline och påminnelser om uppgifter hjälper mig att hålla ordning utan att behöva ett stort säljteam. Det var användarvänligt och automatiseringsverktygen sparar mig mycket tid, särskilt när jag hanterar flera kunder.

6. Lavender (Bäst för att förbättra resultatet av kallmail)

via Lavender

Som ett AI-verktyg för e-postmarknadsföring erbjuder Lavender omedelbar coaching direkt i din e-postklient (Gmail, Outlook, Chrome-tillägg etc.) och föreslår förbättringar av ämnesradens effektivitet, meningsbyggnad, ton och läsbarhet.

När du skriver hämtar verktyget data om potentiella kunder, personlighetsdrag, nyheter och företagskontext för att generera personliga förslag i realtid som hjälper dig att skapa mer engagerande introduktioner och värdeerbjudanden anpassade efter varje mottagare.

Den tillhandahåller även prestationsmått för e-post samt trendanalyser och KPI-rapportering över öppningsfrekvens, svarsfrekvens och sentiment för ökad kampanjoptimering.

Lavenders bästa funktioner

Använd e-postintelligensen i webbläsaren för att utvärdera ton, känsla och struktur i realtid och stärka meddelandets effektivitet.

Få personliga förslag på kontaktspecifika introduktioner genom att analysera LinkedIn-profiler, tidigare kundinteraktioner och CRM-anteckningar.

Visualisera teamanalyser på en instrumentpanel, till exempel svarsdata per säljare, ämnesrad och personaliseringsgrad, för att utforma effektiva coachningsstrategier.

Lavendels begränsningar

Vissa användare ansåg att verktygets feedback tenderar att begränsas till att kritisera meningslängden snarare än att erbjuda meningsfulla förbättringar.

Lavender-prissättning

Grundläggande: Gratis för alltid

Startpaket: 29 $ per månad/användare

Individual Pro: 49 $ per månad/användare

Teamplan: 99 $ per månad/användare

Lavender-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Lavender?

Här är en recension från G2:

Det är mycket hjälpsamt att få feedback (baserat på bästa praxis) på dina e-postmeddelanden i realtid. Personaliseringassistenten är också utmärkt för att snabbt anpassa e-postmeddelanden till potentiella kunder.

Det är mycket hjälpsamt att få feedback (baserat på bästa praxis) på dina e-postmeddelanden i realtid. Personaliseringassistenten är också utmärkt för att snabbt anpassa e-postmeddelanden till potentiella kunder.

7. Regie. ai (Bäst för AI-driven skapande av försäljningsinnehåll)

Regie är en AI-baserad plattform för säljengagemang som samlar prospektering, marknadsföring, berikning, avsiktsbaserad prioritering och parallelluppringning i ett enda verktyg. Den använder ramverket "3 P" – Persona, Pain Point, Value Proposition – för att anpassa varje meddelande efter relevant köparinformation och öka engagemanget.

Regies AI Assistant och Rapid Writer hjälper dig att skapa ämnesrader, introduktioner, värdeerbjudanden, samtalsskript, InMail-meddelanden och en mängd annat innehåll som underlättar försäljningen. Du kan också använda Blocks-funktionen för att lagra högpresterande introduktioner och ämnesrader och återanvända dem i kampanjer för att uppnå konsekvens och snabbhet.

Regie. ai bästa funktioner

Skapa hela utgående arbetsflöden med hjälp av Campaign Builders dra-och-släpp-gränssnitt, med AI-genererat innehåll som är skräddarsytt för varje persona och köparstadium.

Som innehållsbedömningsmotor för att utvärdera utkast med hjälp av engagemangsmätningar från tidigare kampanjer för att föreslå högpresterande alternativ.

Samla vinnande manus och sekvenser i ett innehållsbibliotek för hela teamet, så att alla säljare kan kommunicera på ett enhetligt sätt.

Regie. ai begränsningar

Flera användare har rapporterat att meddelandena kan låta robotliknande och ofta känns mindre naturliga, vilket kräver manuell redigering för att göra dem mer mänskliga.

Regie. ai-prissättning

AI-agenter: Från 35 000 dollar

AI-agenter + AI-uppringare: Från 35 000 dollar

RegieOne: Anpassad prissättning

Regie. ai betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Regie.ai?

Här är en recension från G2:

När det gäller e-postleverans hjälper Regie.ai mig att omformulera texter samtidigt som jag förblir trogen vårt värdeerbjudande. Det hjälper mig också att anpassa texterna i stor skala genom att hämta företags- eller personspecifik information. Det har sparat mig mycket tid när jag skriver personligt anpassat innehåll.

När det gäller e-postleverans hjälper Regie.ai mig att omformulera texter samtidigt som jag förblir trogen vårt värdeerbjudande. Det hjälper mig också att anpassa texterna i stor skala genom att hämta företags- eller personspecifik information. Det har sparat mig mycket tid när jag skriver personligt anpassat innehåll.

8. Clay (Bäst för försäljningsprospektering och leadberikning)

via Clay

Clay integrerar över 50–130 datakällor (t.ex. Clearbit, Apollo, Hunter, BuiltWith) med hjälp av en vattenfallsmetod och går automatiskt igenom källorna.

Verktygets AI-forskningsagent, Claygent, skrapar webbplatser, teknikstack, finansieringsnyheter eller blogginnehåll för att hjälpa säljteam att få insikter direkt från en potentiell kunds onlineaktivitet.

Den stöder även inbyggd integration med CRM-system, såsom Salesforce och HubSpot, samt marknadsföringsverktyg som Outreach.io eller Salesloft, via Zapier/webhooks.

Clay bästa funktioner

Få uppdateringar i realtid om kontakt- och företagsfält med hjälp av offentliga källor och API:er för mer aktuell målgruppsanpassning.

Skapa anpassade snuttar som isbrytare eller referenser till smärtpunkter i stor skala.

Använd den visuella arbetsflödesbyggaren för att göra det möjligt för icke-tekniska användare att automatisera prospekteringsutlösare baserat på köparens beteende eller avsikt.

Begränsningar med Clay

Dataimport till befintliga databaser är inte så smidig som den kunde vara, med det vanliga arbetet att slå samman data och hantera dubbletter.

Clay-prissättning

Gratis

Startpaket: 149 USD per månad/användare

Explorer: 349 USD per månad/användare

Pro: 800 dollar per månad/användare

Företag: Anpassad prissättning

Clay-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 150 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Clay?

Här är en recension från G2:

Clay har demokratiserat programmatisk, automatiserad leadgenerering, berikning, forskning och marknadsföring. Utvecklingen av försäljningsteknik är nu mycket mer tillgänglig för icke-programmerare som mig.

Clay har demokratiserat programmatisk, automatiserad leadgenerering, berikning, forskning och marknadsföring. Utvecklingen av försäljningsteknik är nu mycket mer tillgänglig för icke-programmerare som mig.

9. Dialpad (Bäst för AI-driven hantering av säljsamtal)

via Dialpad

Denna plattform är baserad på Dialpads egenutvecklade LLM (DialpadGPT) som tränats på över 6 miljarder minuter av affärssamtal och möjliggör noggrann tal-till-text-transkription, sentimentanalys, nyckelordsspårning och konversationsinsikter.

Dialpads AI Sales Centre förser säljare med realtidsvägledning baserad på tonfall, nyckelord och invändningar. Säljchefer kan ställa in coachningstriggers för live-prompts och använda Dialpads inspelningar och transkriptioner för att bygga upp onboarding-bibliotek. Det är ett bra val för team med många samtal som prioriterar prestanda under samtal och analys efter samtal.

Dialpads bästa funktioner

Aktivera livecoaching med realtidsfunktioner för samtalsassistans som varnar säljarna när invändningsmönster eller omnämnanden av konkurrenter dyker upp mitt i samtalet.

Låt säljcheferna spåra konversationer efter tema, stadium eller resultat för coaching efter samtalet med hjälp av anpassad samtalstaggning.

Skapa coachningsspellistor för att sammanställa utmärkta samtalssegment till strukturerade inlärningsmoduler för att stärka säljarna.

Begränsningar för Dialpad

Noggrannheten i live-transkriptionen kan minska i bullriga miljöer eller med team med olika accenter.

Priser för Dialpad

Standard: 27 $ per månad/användare

Pro: 35 dollar per månad/användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Dialpad

G2: 4,4/5 (över 4 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Dialpad?

Här är en recension från G2:

Att kunna se transkriptioner av samtal, både i realtid och efter samtalet, är extremt hjälpsamt! Att kunna gå tillbaka och titta på anteckningar/ämnen från ett tidigare samtal är en fantastisk funktion som ofta kommer väl till pass.

Att kunna se transkriptioner av samtal, både i realtid och efter samtalet, är extremt hjälpsamt! Att kunna gå tillbaka och titta på anteckningar/ämnen från ett tidigare samtal är en fantastisk funktion som ofta kommer väl till pass.

10. Apollo. io (Bäst för allt-i-ett-utgående prospektering)

Apollo. io hjälper team att implementera strategier för kundförvärv, från att hitta leads till att genomföra marknadsföring. Med en egen databas med över 275 miljoner kontakter och inbyggda sekvenseringsverktyg minskar Apollo beroendet av tredjepartsverktyg för berikning eller uppringning.

Verktygets AI-assistent föreslår optimala ämnesrader, innehåll och timing baserat på prestationshistorik och verkliga försäljningsdata. Dessutom möjliggör AI-driven automatisering av arbetsflöden fullständig automatisering av uppbyggnad av prospektlistor, berikning, poängsättning, meddelanden och CRM-synkronisering i ett enda strömlinjeformat flöde.

Apollo. io bästa funktioner

Använd de avancerade sökfiltren för att hitta högkvalitativa leads med hjälp av detaljerade attribut som företagets teknikstack, jobbtitel eller rekryteringssignaler.

Automatisera personlig marknadsföring via e-post, röstmeddelanden och LinkedIn med inbyggd svarsspårning.

Installera Chrome-tillägget för att få snabb åtkomst till kontaktuppgifter och engagemangshistorik direkt från LinkedIn eller e-postinkorgen.

Apollo. io-begränsningar

Ibland har användare rapporterat att de stött på föråldrade e-postadresser eller felaktiga jobbtitlar, vilket påverkar effektiviteten i kontakterna.

Apollo. io-prissättning

Gratis

Grundläggande: 59 $ per månad/användare

Professional: 99 $ per månad/användare

Organisation: 149 USD per månad/användare

Apollo. io betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Apollo.io?

Här är en recension från G2:

Apollo.io har verkligen förändrat hur vi hanterar vår försäljningspipeline. Det mest imponerande är den omfattande och exakta kontaktdatabasen, som gör det enkelt att hitta verifierade leads inom olika branscher. Plattformen erbjuder också utmärkta filter som hjälper oss att precisionsrikta våra ideala kundprofiler.

Apollo.io har verkligen förändrat hur vi hanterar vår försäljningspipeline. Det mest imponerande är den omfattande och exakta kontaktdatabasen, som gör det enkelt att hitta verifierade leads inom olika branscher. Plattformen erbjuder också utmärkta filter som hjälper oss att precisionsrikta våra ideala kundprofiler.

11. Outreach (Bäst för försäljningsengagemang och automatisering i företag)

via Outreach

Outreach är ett pålitligt verktyg för företag som kräver strikt styrning, coachningsinfrastruktur och synlighet för flera team i hela försäljningsprocessen.

Verktyget Smart Deal Assist förutsäger affärsresultat (med ~81 % noggrannhet) och föreslår proaktivt åtgärder för att hålla affärerna på rätt spår. Och med Outreach Kaia får säljarna realtidscoaching för telefonsamtal, e-postanalyser och insikter om affärernas hälsa i en enda integrerad plattform.

Verktyget loggar automatiskt e-post, samtal, möten och uppgifter till CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot) och möjliggör prestationsjämförelser och finjustering av marknadsföringsstrategier.

De bästa funktionerna för kundkontakter

Generera poäng för affärsacceleration för att belysa luckor i pipeline genom att analysera kadensaktivitet, säljares beteende och köparnas svarsfrekvens.

Använd live-samtalsinformation för att ge coaching, automatiskt loggade anteckningar och påminnelser om uppföljning och minska manuellt arbete.

Skapa prestationsrapporter för säljare för att jämföra aktivitet, konvertering och engagemangstrender och hitta möjligheter till coaching.

Begränsningar i marknadsföringen

Tekniska begränsningar som oförmågan att hantera dubbla poster (leads och kontakter med samma e-postadress i Salesforce) kan orsaka fel utan tydliga meddelanden, vilket gör det svårare att felsöka problem.

Priser för kundkontakter

Anpassad prissättning

Utvärderingar och recensioner av marknadsföring

G2: 4,3/5 (över 3 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Outreach?

Här är en recension från G2:

För någon som mig, vars fokus ligger på att generera leads via e-post och telefonsamtal, är Outreach min bästa vän. Den fungerar som en lärare – guidar mig om vad som fungerar och vad som inte fungerar, statistiken/analyserna är kristallklara, övervakar min prestation vid kontaktpunkter, samlar in data på ett bra sätt och markerar också väntande uppgifter.

För någon som mig, vars fokus ligger på att generera leads via e-post och telefonsamtal, är Outreach min bästa vän. Den fungerar som en lärare – guidar mig om vad som fungerar och vad som inte fungerar, statistiken/analyserna är kristallklara, övervakar min prestanda vid kontaktpunkter, samlar in data på ett bra sätt och markerar också väntande uppgifter.

Fördelar med AI-försäljningsassistenter

AI-försäljningsassistenter gör säljteam snabbare, skarpare och mycket mindre upptagna av administrativt arbete. De avslutar inte affärer åt dig på magisk väg, men de eliminerar de hinder som hindrar säljarna från att göra sitt bästa.

Här är vad som faktiskt förändras när AI kommer in i bilden:

Mer tid för försäljning, mindre stress

Säljarna får äntligen tillbaka sin dag. Istället för att avsluta ett samtal med 20 minuters uppstädning har AI redan sammanfattat samtalet, tagit fram nästa steg och uppdaterat CRM-systemet. Den tiden går direkt tillbaka till riktiga säljsamtal istället för administrativa uppgifter.

Renare data utan att tvinga säljarna att "vara mer disciplinerade"

De flesta CRM-problem beror inte på bristande ansträngning, utan på brist på tid. AI fyller luckorna genom att logga aktiviteter, uppdatera fält och hålla register konsekventa i bakgrunden. Chefer får tillförlitliga instrumentpaneler. Säljare får ett system som inte straffar dem för att de är upptagna.

Snabbare och mer personlig marknadsföring

När AI skriver utkast till e-postmeddelanden skapar den inte generiska meddelanden. Den använder säljarens tidigare konversationer, den potentiella kundens beteende och affärens sammanhang. Säljaren godkänner fortfarande meddelandet, men pressen att skriva på en tom sida är borta.

Tidigare varningar när affärer börjar glida iväg

AI uppmärksammar de små tecken som människor missar: en vanligtvis responsiv lead som plötsligt blir tyst, en affär utan nästa steg eller ett konto som visar förnyat intresse sent på kvällen. Dessa påminnelser hjälper säljarna att agera innan affären går om intet.

En smidigare och mer förutsägbar pipeline

Eftersom AI kopplar samman aktiviteter mellan verktyg, samtal, e-postmeddelanden, uppgifter och CRM-uppdateringar hålls allt synkroniserat. Säljarna arbetar utifrån en enda, korrekt bild istället för att gissa. Cheferna får prognoser som speglar vad som faktiskt händer, inte vad som borde hända.

AI-försäljningsassistenter jämfört med mänskliga säljare

Vad de är bäst på AI-försäljningsassistenter Mänskliga säljare Förstå sammanhanget Kommer ihåg varje detalj från samtal, e-postmeddelanden och CRM-uppdateringar direkt. Läser tonfall, avsikt och outtalade signaler som inget system kan fånga upp. Repetitiva uppgifter Loggar aktiviteter, uppdaterar fält, skapar utkast till uppföljningar och håller data ren automatiskt. Dessa uppgifter kan utföras, men det tar tid och energi från den faktiska försäljningen. Hastighet och konsekvens Fungerar dygnet runt, glömmer aldrig, blir aldrig överbelastad och hanterar stora volymer utan problem. Prioriterar utifrån bedömning, men kapaciteten är begränsad och varierar från dag till dag. Medvetenhet om pipeline Övervakar affärers hälsa, upptäcker risker tidigt och flaggar ovanliga mönster i stora datamängder. Känner igen förändringar i relationer, politisk dynamik och köparnas stämningsläge. Personalisering Använder tidigare konversationer och beteendedata för att snabbt generera skräddarsydda meddelanden. Lägger till nyanser, känslor, humor och mänsklig förståelse som känns äkta. Beslutsfattande Föreslår nästa steg baserat på data och mönster. Fattar beslut, hanterar invändningar och anpassar sig i realtid. Bästa roll Automatisera, analysera, organisera och påskynda arbetsflödet. Bygga förtroende, förhandla, berätta historier och avsluta affärer.

Börja sälja smartare med ClickUp

Försäljningen avtar inte, och det borde inte du heller göra.

Från riskprognoser till snabbare uppföljningar – rätt verktyg förenklar komplexiteten och hjälper dina säljare att fokusera på intäkterna.

ClickUps AI-försäljningsassistent samlar allt på ett och samma arbetsområde: CRM-vyer, uppgiftsuppföljning, försäljningsdashboards, inbyggda automatiseringar och AI-funktioner som är utformade för att eliminera friktion i varje steg av försäljningscykeln.

Prova ClickUp AI gratis idag och förändra hur ditt säljteam säljer, samarbetar och vinner.

Vanliga frågor

En AI-försäljningsassistent är ett digitalt verktyg som stöder säljare genom att hantera uppgifter som anteckningar, uppföljningar, CRM-uppdateringar, lead-poängsättning och samtalsreferat. Den arbetar i bakgrunden för att hålla affärerna igång så att säljteamet kan ägna mer tid åt försäljning och mindre tid åt administration.

Nej. AI kan automatisera repetitiva uppgifter, analysera data och föreslå nästa steg, men det kan inte ersätta mänskligt omdöme, relationsbyggande eller förhandlingar. De bästa resultaten uppnås när AI sköter det tunga arbetet och säljarna kan fokusera på samtal och avslut.

AI granskar signaler från e-post, samtal, webbplatsaktivitet, affärshistorik och CRM-data för att identifiera vilka leads som har störst sannolikhet att konvertera. Den poängsätter prospekt, flaggar idealiska köpare tidigare och pekar ut de konton som förtjänar uppmärksamhet idag – inte om några veckor.

Ja, ofta ännu mer än för stora team. Små företag har vanligtvis inte extra personal för att hantera administration, datainmatning eller uppföljningar. En AI-assistent fyller dessa luckor, håller pipelinen organiserad och ger säljarna mer tid att fokusera på intäktsgenererande arbete.

Priserna varierar kraftigt beroende på funktioner, användningsbegränsningar och CRM-integrationer. Vissa plattformar inkluderar AI i sitt grundpris istället för att sälja det separat.

Ja, AI kan skriva personliga kallmail, föreslå samtalsämnen och schemalägga uppföljningar baserat på engagemangssignaler. Säljarna godkänner och skickar fortfarande ut kontakterna, men AI tar bort pressen att fylla i tomma sidor och påskyndar hela processen.

De flesta AI-assistenter erbjuder direktintegration med stora CRM-system som Salesforce, HubSpot och andra. Installationen innebär vanligtvis att du ansluter ditt CRM-konto, ger behörighet att läsa/skriva data och väljer vilka arbetsflöden AI-systemet ska automatisera. När anslutningen är klar synkroniseras aktiviteterna automatiskt.

AI kan organisera, analysera och automatisera – men det har fortfarande sina begränsningar. Det kan missförstå sammanhang, generera generiska meddelanden utan mänsklig granskning eller missa nyanser i köparens tonfall. Det är också beroende av kvaliteten på dina CRM-data. AI är en kraftfull assistent, men det behöver fortfarande mänsklig övervakning för att fatta rätt beslut.