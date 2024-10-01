Hur du förbättrar din försäljningsproduktivitet

Visste du att de flesta säljare bara lägger 30 % av sin tid på själva försäljningen?

Resten av tiden är de upptagna med administrativa uppgifter som inte har med försäljning att göra, såsom e-postkorrespondens, mötesplanering och reseplanering – mycket av detta är inte en produktiv användning av deras tid.

Om du vill skapa en mer produktiv försäljningsmiljö måste du förse ditt team med de verktyg, den information, de processer och den inställning de behöver för att kunna fokusera på att uppnå försäljningsmålen. Det bästa är att det är enklare att genomföra än du tror.

I det här blogginlägget visar vi dig hur!

Vad är försäljningsproduktivitet?

Försäljningsproduktivitet avser effektiviteten och resultateffektiviteten hos ett säljteam när det gäller att uppnå sina försäljningsmål.

Det innebär att maximera produktionen, få mer gjort på kortare tid och skapa en arbetsmiljö som främjar samarbete och effektiv tidshantering.

Vikten av försäljningsproduktivitet för företagstillväxt

Försäljningsproduktivitet mäter hur väl ditt säljteam genererar intäkter för ditt företag i förhållande till den tid och de resurser som läggs ner. Detta gör att du kan identifiera och eliminera eventuella flaskhalsar på individnivå och för ditt team som helhet, vilket ökar försäljningsproduktiviteten och förbättrar din omsättning.

För att förstå din försäljningsproduktivitet tittar försäljningschefer ofta på mått som genomsnittlig svarstid på leads, andelen affärer som avslutas vid första förslaget och förhållandet mellan vunna och förlorade affärer per säljare för att förbättra sina teams produktivitet.

Men med den snabbt växande tekniken kan försäljningschefer göra mer, till exempel generera försäljningsinnehåll snabbare med hjälp av AI.

Aktuella trender inom försäljningsproduktivitet

Försäljningsvärlden utvecklas ständigt inom alla branscher. Det som var bästa praxis för 10 år sedan är idag föråldrat, särskilt med tanke på den snabba tekniska utvecklingen.

Här är några trender inom försäljningsproduktivitet som du bör ha i åtanke:

AI:s utbredning: Om du fortfarande undrar Om du fortfarande undrar hur du kan använda AI i försäljningen ligger du efter – säljare använder redan AI för att effektivisera prospektering, automatisera manuella aktiviteter och nå sina mål snabbare, vilket sparar upp till två timmar per dag.

Flera kontaktpunkter: Företag övergår till en flerkanalig strategi, vilket kräver att säljteamet är berett att ha minst fyra till sju interaktioner med kunden under försäljningscykeln på flera plattformar.

Fokusera på relationer: Använd Använd mallar för försäljningsplaner som relationsbyggare, hjälp kunderna att bättre förstå sina egna behov och uppmuntra dem att fatta välgrundade beslut.

Viktiga mått för att mäta försäljningsproduktivitet

Innan vi dyker in i mätvärdena, låt oss först klargöra vad försäljningseffektivitet och försäljningseffektivitet innebär.

Vad är skillnaden mellan dessa två termer?

Försäljningseffektivitet är ett mått som mäter hur mycket intäkter ett företag genererar för varje enhet som spenderas på marknadsföring och försäljning av sina produkter.

Å andra sidan är försäljningseffektivitet ett mer kvalitativt begrepp.

Den utvärderar hur väl ett säljteam kan uppnå gynnsamma resultat baserat på kvaliteten på säljaktiviteterna och deras inverkan på resultaten, såsom att slutföra affärer, vårda kundrelationer eller uppnå specifika affärsmål.

Att till exempel systematisera försäljningsprocessen genom att minska den tid som läggs på varje kund (effektivitet) kan leda till fler konverteringar. Att ta sig tid att verkligen förstå kundernas behov och anpassa säljargumentet (effektivitet) kan dock resultera i mer värdefulla försäljningar eller långsiktiga partnerskap.

Det är uppenbart att försäljningseffektiviteten direkt påverkar resultatet. När företaget växer måste säljteamet förbättra sina försäljningsprocesser och arbetsflöden för att möta köparnas krav och bli en lönsam tillväxtmotor.

Låt oss nu utforska vanliga försäljnings-KPI:er för att utvärdera produktiviteten:

1. Intäkter per säljare

Detta kallas även försäljning per säljare och mäter varje säljares förmåga att generera intäkter för företaget. Till exempel genererar en säljare 500 000 dollar i intäkter under årets första kvartal.

2. Försäljningscykelns längd

Det avser den genomsnittliga tid det tar för en lead att gå igenom försäljningsprocessen, från första kontakten till affärens slutförande. Det kan till exempel ta i genomsnitt 90 dagar att slutföra en affär från första kontakten.

3. Konverteringsgrad för leads

Detta är en viktig mätparameter för att utvärdera strategier för lead nurturing. Den mäter andelen leads som konverteras till faktiska betalande kunder. Den beräknas som (antal konverteringar / antal leads) x 100 %.

Om till exempel 50 av 500 leads konverteras till betalande kunder blir konverteringsgraden (50 / 500) x 100 % = 10 %.

4. Vinstfrekvens

Den beräknar antalet framgångsrika affärer som ditt säljteam har slutfört som en procentandel av det totala antalet affärsmöjligheter som de har följt upp under en given tidsperiod. Om ditt team till exempel har slutfört 20 affärer av 100 affärsmöjligheter blir vinstprocenten (20 / 100) x 100 % = 20 %.

5. Genomsnittlig affärsstorlek

Denna mätvärde spårar den genomsnittliga intäkten per avslutad affär. Det hjälper dig att förstå värdet av varje försäljning och identifiera om ditt säljteam fokuserar på högvärdiga affärsmöjligheter eller mindre, snabbare vinster.

Beprövade strategier för att öka försäljningsproduktiviteten

Så, hur kan du göra skillnad för ditt säljteams produktivitet? Det handlar om att veta vilka åtgärder som har störst effekt. Här är åtta praktiska försäljningsstrategier för att öka produktiviteten.

1. Sätt upp tydliga och genomförbara försäljningsmål för ditt team

Det borde vara självklart, men att ha tydliga mål och målsättningar är avgörande för att ge ditt säljteam en riktning. När alla förstår vad de behöver göra och varför det är viktigt för verksamheten kommer de sannolikt att förbli motiverade och hålla sig på rätt spår.

När du sätter upp mål, se till att definiera framgång i termer av ett visst antal nya kunder eller avslutade affärer med högt värde. Kom sedan överens om vilka mått ni ska använda för att följa upp allas framsteg.

Om du till exempel vill öka försäljningsproduktiviteten med 20 % under nästa kvartal, sätt upp ett mål för varje säljare att avsluta minst ett visst antal affärer eller generera en viss minimiomsättning.

Du kan också använda ClickUps SMART-målmall för att säkerställa att dina mål är tydligt definierade (specifika), spårbara med siffror eller milstolpar (mätbara), realistiska (uppnåbara), i linje med dina övergripande mål (relevanta) och har en deadline (tidsbundna).

Ladda ner den här mallen Sätt upp bättre mål för dig själv och ditt team med ClickUp SMART Goals Template.

Mallen effektiviserar målsättningen på års-, kvartals-, vecko- och till och med dagsbasis. Den gör det möjligt för dig att:

Kategorisera och tilldela viktiga målmetadata för att fånga upp väsentliga detaljer.

Uppskatta den tid och de resurser som behövs för att uppnå ett mål.

Använd funktioner som tidsspårning, taggning, beroendeaviseringar och e-postmeddelanden för att skapa en fokuserad "Go; Get Em!"-plan som överensstämmer med dina uppgiftsprioriteringar.

Å andra sidan låter ClickUp Sales Project Management Software dig hantera allt – från leadspårning till kundonboarding.

Skapa uppgifter med deluppgifter så att alla vet vad som behöver göras och vem som ansvarar för vilken del. Lägg till enkla checklistor för att dela upp stegen för att slutföra större uppgifter, vilket gör det enkelt att följa framstegen och säkerställer att ingenting missas.

Samla leadspårning, lead-vård, kundonboarding och samarbete på en och samma plattform med ClickUp Sales Project Management Software.

Programvaran minimerar också manuell datainmatning och ser till att leads flyter smidigt genom din försäljningspipeline med ClickUp Automation.

Du kan ställa in det så att det automatiskt tilldelar uppgifter i olika stadier, utlöser uppdateringar baserat på kundaktivitet och till och med justerar prioriteringar.

Använder du verktyg som Salesforce och HubSpot? Inga problem. Koppla bara in rätt ClickUp-integration så är du redo att sätta igång. Alla åtgärder som vidtas i något av verktygen, inklusive ClickUp – till exempel att få en ny lead eller skapa en ny uppgift – synkroniseras automatiskt mellan plattformarna.

Använd över 100 färdiga mallar för att automatisera dina rutinsysslor med ClickUp Automations.

Slutligen får du med ClickUp Dashboards en tydlig överblick över hur affärerna utvecklas, vem som avslutar dem och ditt teams totala prestanda. Dessutom kan du med hjälp av diagram över kumulativt flöde, burnup, burndown och hastighet snabbt upptäcka eventuella förseningar och se till att allt fortsätter att fungera smidigt.

Skapa din egen personliga kontrollcentral för ett effektivt och organiserat arbetsflöde med ClickUp Dashboards.

2. Utforma skräddarsydda säljutbildningsprogram för kontinuerlig tillväxt

Onboarding och utbildning är avgörande för att säkerställa att dina säljare kan komma igång direkt. När du anställer en ny medarbetare, se till att ge dem alla resurser de behöver, sätt upp tydliga mål för deras första dagar och följ upp regelbundet medan de kommer in i arbetet.

Men utbildningen slutar inte där.

Samarbeta med ditt säljteam för att skapa ett kontinuerligt utbildningsprogram som hjälper dem att åtgärda sina kunskapsluckor och följa en stegvis, målinriktad utbildningsplan.

Om ditt säljteam är utspritt på olika platser kan du till exempel investera i program som fjärrcoaching och se till att sessionerna är korta och interaktiva så att deltagarna kan hålla fokus hela tiden. Använd säljverktyg som ClickUps mall för utbildningsplan för att:

Fastställ en tydlig tidsplan för när och hur utbildningen ska genomföras, antingen i etapper eller i grupper.

Definiera vem som behöver utbildas, till exempel specifika teammedlemmar eller yrkesroller, och se till att rätt personer är involverade.

Skissera de centrala lärandemålen och organisera utbildningsmaterial, kurser eller moduler som behövs för att uppnå dessa mål.

Ladda ner den här mallen Skissera stegen och tidsplanen för att införa säljutbildning med ClickUps mall för utbildningsplanering.

Mallens huvudsyfte är att säkerställa att utbildningen introduceras på ett strukturerat sätt, så att alla säljare är på samma nivå och kan utföra sitt arbete på rätt sätt.

3. Optimera din försäljningspipeline för maximal effektivitet

En typisk försäljningsprocess omfattar steg som att söka efter kunder, kvalificera leads, presentera produkten, hantera invändningar, avsluta affären och generera intäkter. Alla dina dagliga aktiviteter bör stödja ett eller flera av dessa centrala steg.

För att standardisera försäljningsprocessen är det bra att börja med att se över den i sin helhet och bedöma hur nödvändigt varje steg eller uppgift är.

Ställ dig själv följande frågor:

Hur lång tid tar det?

Är det det bästa sättet att utnyttja dina teammedlemmars tid?

Finns det något sätt att automatisera det med hjälp av verktyg för försäljningsproduktivitet

Till exempel kan ClickUps mall för försäljningsprocesser underlätta detta arbete.

Mallen gör det möjligt för dig och ditt team att samarbeta genom att organisera all relevant data i ett centraliserat system utan kod – oavsett om det gäller att spåra leads, hantera uppgifter eller visualisera dina framsteg med diagram.

Du kan tilldela uppgifter till teammedlemmar, ange förfallodatum och tilldela kommentarer på ClickUp för att ange sammanhang. Genom att regelbundet övervaka och justera din process kan du snabbt anpassa dig till förändringar i branschens puls eller din försäljningsstrategi.

Ladda ner den här mallen Odla en lead från prospekt till kund med hjälp av ClickUps mall för försäljningsprocesser.

Denna mall ger dig möjlighet att:

Kartlägg visuellt viktiga faser som leadgenerering, leadkvalificering, presentation, förhandling och avslut med ClickUps Gantt-diagramvy

Fastställ din målmarknad och samla in feedback från ditt team med hjälp av ClickUp Docs.

Identifiera områden i processen som behöver förbättras.

4. Behärska tidshantering genom att eliminera uppgifter med lågt värde

För att säkerställa att ditt säljteam lägger tid på rätt saker, utvärdera vilka aktiviteter dina säljare ägnar sig åt och hur mycket tid de lägger på var och en.

Granska sedan resultaten noggrant för att få en uppfattning om fördelningen mellan försäljningsrelaterade och icke-försäljningsrelaterade aktiviteter. Uppgifterna hjälper dig att fatta välgrundade beslut om hur du kan hjälpa dina säljare att optimera arbetsveckan.

Det kan handla om att investera i programvara för automatisering av försäljningen för repetitiva uppgifter eller att ta bort onödiga steg i processen, till exempel onödigt många interna säljmöten eller onödigt komplicerade uppföljningar via e-post.

Skapa kraftfulla automatiseringsflöden med ClickUp Automations.

Kom dock ihåg att den tid du lägger ner inte är det enda måttet.

Du kanske vill använda resultaten för att driva på alternativ för tidshantering, till exempel att investera i kommunikationsworkshops för att hjälpa ditt team att nå ut till kunderna på ett mer effektivt sätt (och minska antalet extra interaktioner som behövs).

5. Förbättra kommunikationsstrategierna för att avsluta affärer snabbare

Salesforce rapporterar att 81 % av säljarna anser att teamsäljning är avgörande för att avsluta fler affärer. Det kan dock vara komplicerat att samordna tvärfunktionella team, såsom marknadsföring, produktutveckling och kundsupport, på grund av olika perspektiv och mål.

För att klara detta måste du använda verktyg och processer som stöder internt samarbete. Detta gör det enklare för dina säljare att samla in nödvändiga insikter och resurser för att presentera ett övertygande argument för sina potentiella kunder.

Med ClickUp Chat kan till exempel försäljnings- och marknadsföringsteamen omedelbart omvandla konversationer till uppgifter, länka relevanta dokument och se till att all information om potentiella kunder är lättillgänglig på samma plattform.

De kan också använda @mentions i uppgifter och dokument för att fånga teammedlemmarnas uppmärksamhet och driva på omedelbar samverkan.

Samarbeta kring idéer och skapa fantastiska dokument eller wikis med kapslade sidor och anpassade formateringsalternativ för roadmaps, kunskapsbaser och mycket mer.

Men under en hektisk dag kan meddelanden flyga åt alla håll och ditt team kan ibland känna sig överväldigat. Använd ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent.

ClickUp Brains skrivassistent ser till att dina e-postmeddelanden, offerter och anteckningar blir felfria. Oavsett om du skriver utgående meddelanden eller uppdaterar kundinformation hjälper den här funktionen dig att perfekta ditt skrivande utan ansträngning.

Och med den inbyggda stavningskontrollen behöver du inte ens oroa dig för stavfel eller misstag – den kontrollerar automatiskt allt medan du arbetar, direkt i dina uppgifter, utan några extra plugins.

När den interna samordningen är på plats kan fokus flyttas till att säkerställa att säljteamet kommunicerar effektivt med potentiella kunder. Istället för att förlita dig på långa kommentartrådar kan du använda ClickUp Clips för att dela skärminspelningar snabbt och tydligt presentera dina idéer.

Du kan också omvandla valfri klipp till en uppgift, vilket gör det enklare att tilldela ansvar och följa upp. Detta resulterar i snabbare beslutsfattande, tydligare kommunikation och fler avslutade affärer.

Dela skärminspelningar för att förmedla ditt budskap på ett precist sätt utan behov av e-postkedjor eller personliga möten med Clip by ClickUp.

Dessutom öppnar ClickUp Brain, när det används tillsammans med Clips, nya möjligheter att förbättra försäljningsproduktiviteten.

Du kan använda det för att skapa videor med AI-genererade transkriptioner i realtid, vilket kan vara särskilt användbart när du försöker vinna över kunder med detaljerade demovideor som förklarar komplexa begrepp.

ClickUp Brain är din AI-drivna assistent direkt i ditt försäljningsflöde.

ClickUp Brain omvandlar automatiskt röst till text och använder AI för att svara på frågor baserat på dina diskussioner, så att allt dokumenteras och kan användas.

💡 Proffstips: Håll regelbundna utbildningar för att ge ditt team tekniker för aktivt lyssnande och berättande. Dessa färdigheter hjälper dem att skapa empatiska, personliga budskap som direkt tilltalar kundernas behov och smärtpunkter.

6. Odla en försäljningskultur som motiverar och stärker ditt team

Teamkulturen är viktigare för att öka försäljningsproduktiviteten än du kanske tror, och det bästa sättet att bygga upp en sådan kultur är att hjälpa varje enskild säljare att känna sig stärkt att göra sitt bästa.

Uppmuntra dem att sätta upp mål och bidra till diskussioner om visions- och KPI-sättning. Organisera möjligheter till kollegial mentorskap så att alla kan lära av varandra.

Konkurrens är en oundviklig del av alla säljteam – varför inte dela teamets mätvärden på ett transparent sätt och gamifiera processen genom att inkludera icke-monetära belöningar för okonventionella vinster?

Kom ihåg att vara lika öppen när det gäller att diskutera och lära av misslyckanden som när det gäller att fira framgångar. Detta är viktigt för att främja tillväxt och motståndskraft inom ditt team.

7. Implementera dynamiska prestationsutvärderingar för att driva på förbättringar

Strukturerade prestationsutvärderingar är avgörande för att främja en kultur av kontinuerlig förbättring i ditt säljteam. Genom att regelbundet gå igenom tilldelade KPI:er med dina säljare hjälper du dem att hålla fokus på det som är viktigt och sätta upp uppnåeliga mål för sig själva.

Håll granskningsprocessen öppen för dialog. Fråga dina säljare hur du kan hjälpa dem och vilka förslag de har om marknaden som de ser den eller om eventuella interna processförbättringar.

Det är ett utmärkt tillfälle att identifiera eventuella specifika utmaningar som de kan stå inför, så att du kan ge dem den extra utbildning och det stöd de behöver.

De kan till exempel påpeka att en ny marknad som de har arbetat med är större än väntat, vilket kan hjälpa dig med planeringen av försäljningskapaciteten för nästa kvartal. Du kan alltid använda standardmallar för försäljningsrapporter för att förenkla denna del.

Till exempel kan ClickUps mall för försäljningsspårning vara ditt verktyg för att övervaka allt i din försäljningsprocess.

Här är vad som gör det så bra:

Du kan följa både individuella och teamets prestationer i realtid, vilket innebär att du inte längre behöver vänta till slutet av kvartalet för att korrigera kursen.

Det visar dig exakt var dina försäljningsinsatser ger resultat och var de inte gör det, så att du kan fokusera på det som fungerar.

Det bästa av allt är att det hjälper dig att fatta smarta, datadrivna beslut som påverkar din pipeline.

Ladda ner den här mallen Visualisera försäljningsresultat och optimera försäljningspipeline med ClickUps mall för försäljningsspårning.

Denna typ av insyn säkerställer att din försäljningsstrategi alltid baseras på hårda fakta snarare än gissningar.

Om du undrar hur du kan skala upp ett säljteam utan att kompromissa med produktiviteten är tekniken svaret. Det finns flera verktyg som kan hjälpa dig att effektivisera din försäljningscykel, inklusive aktivitetsuppföljning, lead-hantering, e-post/LinkedIn-kontakter och utgående samtal.

ClickUp CRM Project Management Software låter dig till exempel eliminera silos och snabba upp kommunikationen genom att integrera dina e-postmeddelanden i plattformen.

Med en enda e-posthubb kan du samarbeta kring affärer, skicka projektuppdateringar till befintliga kunder och välkomna nya. Programvaran gör det också möjligt att organisera dina konton med en skalbar hierarki av mappar och listor, med detaljerade behörigheter som styr vem som ser vad.

Öka antalet leads och kundnöjdheten med ClickUp CRM Project Management Software.

ClickUp CRM-mallen tar kundrelationshanteringen till en ny nivå – oavsett om du är ett nystartat småföretag eller ett etablerat företag.

Mallen erbjuder en intuitiv, central hubb där du enkelt kan hantera leads, affärer, konton och mycket mer, samt interagera med kunderna i varje steg av deras resa.

Ladda ner den här mallen Kvalificera leads, vinn affärer och bygg relationer med dina kunder med ClickUp CRM-mallen.

Med ClickUps CRM-mall kan du:

Visualisera din försäljningspipeline på ett ögonblick och ta reda på vilka affärer som behöver uppmärksamhet och vilka som är nära att avslutas.

Spåra kommunikationshistoriken för varje lead eller kund så att du kan fortsätta där du slutade.

Samarbeta i realtid genom att tilldela uppgifter till teammedlemmar inom CRM-systemet.

Ledningens roll i försäljningsproduktiviteten

Ditt företags ledarskap kan spela en viktig roll i att bygga ett mer produktivt säljteam.

Som föregångare kan deras engagemang för att sätta tydliga förväntningar, uppmuntra och möjliggöra samarbete samt regelbundet övervaka resultat bidra stort till att förbättra försäljningsproduktiviteten.

Det finns flera sätt att hjälpa försäljningschefer att uppnå detta.

1. Led genom att föregå med gott exempel

Detta är avgörande för att alla nya processer eller rutiner ska accepteras av hela teamet. När chefer tar ansvar för sina roller eller är öppna med att be om hjälp när det behövs, kommer andra att vara öppna för att följa deras exempel.

2. Coaching och mentorskap

Ledare kan erbjuda säljare individuella sessioner för att coacha dem i specifika färdigheter eller erbjuda långsiktiga mentorskapssessioner för att hjälpa dem att anpassa sig mer efter sina styrkor och passioner och planera sin karriärbana.

3. Uppmuntra samarbete

Chefer kan skapa kamratskap och främja samarbete inom försäljningsorganisationer genom teambuilding-övningar och genom att involvera säljare i utformningen av strategier och visioner.

4. Utforma en smart plan för försäljningsproduktivitet

Försäljningsproduktivitetsplanen är din viktigaste tillgång för alla typer av försäljningsprojektledning. Dina ledare kan spela en central roll i utformningen av den genom att bidra med sin erfarenhet och expertis till målsättningsprocessen.

De kan också föreslå och godkänna lämpliga verktyg för din försäljningsteknikstack för att göra ditt team mer effektivt och implementera utbildningsprogram som uppdaterar dem om de senaste trenderna och teknikerna.

Dessutom kan de aktivt utvärdera försäljningsresultat, identifiera problemområden och fatta välgrundade beslut om hur dessa ska övervinnas.

Stärk dina säljteam med ClickUp

Att optimera försäljningsproduktiviteten är avgörande för dina säljares framgång, och det bästa sättet att uppnå detta är genom samarbete. Se till att regelbundet följa upp och samordna med alla om deras måluppfyllelse och vilket stöd de behöver för att prestera bättre.

Teknik kan frigöra mycket av ditt teams tid, så det är värt att investera i verktyg för försäljningshantering. ClickUp utmärker sig naturligtvis genom att erbjuda en allt-i-ett-plattform för försäljningsstöd som täcker alla aspekter av försäljningsprojektledning.

Från smidig CRM-integration till kraftfulla realtidsanalyser och mallar som du kan anpassa efter dina behov – ClickUp stöder inte bara ditt försäljningsflöde, det förvandlar det.

Om du är redo att förbättra din strategi, mäta försäljningsproduktiviteten och överträffa målen, registrera dig gratis på ClickUp.

Framför allt, se till att du upprätthåller och främjar en kultur av samarbete, lärande och välbefinnande så att varje säljare känner sig motiverad att göra sitt bästa. Lycka till!