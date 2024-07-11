Hur man effektivt skalar ett säljteam 2025

Intäktsökning är det primära målet för alla säljteam. Vägen dit ser dock olika ut för olika företag, beroende på deras övergripande intäktsmål.

När kundernas behov förändras måste ett företag anpassa sina relevanta kvoter för leads och konverteringar i takt med personalstyrkan. Detta är avgörande för att säkerställa tillväxtmål, upprätthålla tillväxt och effektivt upptäcka nya möjligheter.

Denna guide förklarar begreppet skalning inom försäljning och ger tips på hur man identifierar när det är dags att skala upp ett säljteam. Den går också igenom de många olika aspekterna av att skala upp ett säljteam och säkerställer dina kunskaper med vanliga misstag att se upp för.

Förstå skalning inom försäljning

Att skala upp försäljningen innebär att systematiskt öka försäljningsresultatet och driva lönsamheten samtidigt som man gradvis tillför resurser. Som affärsstrategi innebär uppskalning av försäljningen främst utveckling av dessa tre aspekter:

Personalstyrka: Anställa nya säljare, bilda ytterligare team och utöka försäljningsvertikaler

Infrastruktur: Öka resurser såsom kontorsutrymme, material och programvara

Processoptimering: Effektivisera försäljningsprocessen genom att optimera nuvarande försäljningskanaler, ta bort hinder eller standardisera dina processer.

Företag skalar försäljningen i relation till verksamhetens växande behov eller förväntade resultat.

Vikten av att skala upp försäljningen

För att effektivt förstå om skalning behövs kan du titta på dessa tre aspekter:

Förbättrad flexibilitet

Marknaderna förändras ständigt, med nya trender, tekniker och kundpreferenser som dyker upp i snabb takt. Företag som anammar skalbarhet förblir relevanta och har flexibiliteten att uppfylla högre kvoter och produktivitetsnivåer.

Öka antalet leads och intäkter

Att skala upp ditt säljteam är avgörande för att få mer intäkter och leads från din produkt eller tjänst. Det ger dig högproduktiva och effektiva säljare som förbättrar dragkraften och relevanta resurser för att hantera ökade intäktsmöjligheter. Skalning säkerställer att ditt företag inte kompromissar med kundnöjdhet eller kvalitet, hanterar en större volym av leads och konverterar fler prospekt till kunder.

Hantera konkurrensen

Skalning ger dig en konkurrensfördel i din bransch och nisch. Det hjälper dina säljare att nå en större publik och utforska nya marknader. Företag kan också nå en större marknadsandel, driva på bättre tillväxt och revidera intäktsmålen på lämpligt sätt.

När det gäller relevans kan du genom att skala upp ett säljteam stärka ditt varumärkes synlighet och driva fler konverteringar med större självförtroende. Alla dessa element är avgörande för att bygga upp intäkter, marknadsandelar och lönsamhet.

En viktig [läxa] jag lärde mig av min erfarenhet i UiPaths säljteam är att bygga ett företag för framtiden. Jag vet att detta låter kontraintuitivt och kanske motsatt till blitzscaling, eftersom man tänker på blitzscaling som att agera mycket snabbt. Men om du vill gå mycket snabbt framåt måste du väga in vad som kommer att hända imorgon. Och du måste ha grunderna på plats, vilket innebär att du måste ha en solid företagskultur som kan attrahera topptalanger på lång sikt.

En viktig [läxa] jag lärde mig av min erfarenhet i UiPaths säljteam är att bygga ett företag för framtiden. Jag vet att detta låter kontraintuitivt och kanske motsatt till blitzscaling, eftersom man tänker på blitzscaling som att agera mycket snabbt.

Men om du vill gå mycket snabbt framåt måste du väga in vad som kommer att hända imorgon. Och du måste ha grunderna på plats, vilket innebär att du måste ha en solid företagskultur som kan attrahera topptalanger på lång sikt.

Förstå direktmarknadsföring och skala upp försäljningen

Av de många försäljningsstrategier som påverkar skalbar försäljning är det inte många som har en jämförbar inverkan som direktmarknadsföring. Direktmarknadsföring innebär att man når ut till kunderna direkt via olika kanaler. Skalbar försäljning har visserligen en direkt effekt, men det omvända gäller också.

Genom att förstå relationen mellan dessa två kan alla försäljningschefer och företagare implementera och förbereda sig för att skala upp försäljningen på ett mer effektivt sätt. Här är tre viktiga områden där direktmarknadsföring kan ge insikter om hur du kan skala upp ditt säljteam:

Leadgenerering

En hög produktion av leads från direktmarknadsföring är en stark indikator på företagstillväxt. Detta gör det möjligt för ditt företag att förbereda och skala upp ditt säljteam.

Säljstöd

Direktmarknadsföring innebär också att man använder material som vitböcker, bloggar och fallstudier. Detta kan vara utbildningsinnehåll för nyanställda och säljstöd för att öka teamets prestanda.

Måste läsas: Vi testade de 15 bästa verktygen för säljstöd för säljteam 2024

Datadrivna insikter

Direktmarknadsföring genererar konsekventa och relevanta data från kundfeedback och marknadstrender. Data från ditt växande säljteam ligger till grund för reviderade kvoter och intäktsmål. Det ger också en bild av den ideala omfattningen av skalningen.

Omvänt kommer en effektiv skalningsstrategi utan tvekan att öka resultaten av dina direktmarknadsföringsinsatser för ditt företag.

Vi implementerade en mycket datadriven leadgenerering. För att skapa ett kraftfullt system kombinerade vi styrkorna hos verktyg som försäljningsinformationsplattformen Datanyze och leadscoringmodellen Infer. Datanyze visade oss vilka företag som använde vilka tekniker och Infer visade oss vilka leads som var mest sannolika att sälja. Sammantaget kunde vi se vilka leads som använde tekniker som gjorde dem mer benägna att bli våra kunder. Vi kunde till exempel fastställa att företag som använde Kissmetrics var mer benägna att bli Adroll-kunder. Sedan kunde vi gå tillbaka till Datanyze och gräva fram dessa leads och ge dem högre poäng.

Vi implementerade en mycket datadriven leadgenerering. För att skapa ett kraftfullt system kombinerade vi styrkorna hos verktyg som försäljningsinformationsplattformen Datanyze och leadscoringmodellen Infer. Datanyze visade oss vilka företag som använde vilka tekniker och Infer visade oss vilka leads som var mest sannolika att sälja.

Sammantaget kunde vi se vilka leads som använde tekniker som var mer benägna att bli våra kunder. Så till exempel kunde vi fastställa att de företag som använde Kissmetrics var mer benägna att bli Adroll-kunder. Sedan kunde vi gå tillbaka till Datanyze och gräva fram dessa leads och ge dem högre poäng.

När ska du skala upp ditt säljteam?

När du skalar upp dina säljteam är timing avgörande. En strategisk åtgärd kan driva ditt företag till nya höjder, men en felaktigt tajmad uppskalning kan vara lika skadlig.

Företagets resurser slösas bort om du skalar upp ditt säljteam för tidigt, och tillväxtmöjligheter går förlorade om du skalar upp för sent. Att identifiera när du ska skala upp ditt säljteam är avgörande. Här är fem situationer där det är rätt beslut att skala upp ditt säljteam.

1. Konsekvent intäktstillväxt

Om ditt företag har haft en hållbar och förutsägbar intäktstillväxt under en längre period är det ett starkt tecken på att din produkt eller tjänst passar marknaden väl. Denna konsistens indikerar en sund efterfrågan på dina erbjudanden och gör det möjligt för dig att revidera dina intäktsmål. Att skala upp ditt säljteam i denna situation är idealiskt för att ta en större marknadsandel och dra nytta av det momentum du har byggt upp.

Genom att anställa fler säljare och optimera ditt nuvarande team kan du utöka din räckvidd, generera fler leads och avsluta fler affärer, vilket i slutändan leder till fortsatt intäktstillväxt.

2. Möjligheter till marknadsexpansion

När ditt företag har identifierat nya geografiska marknader, kundsegment eller branscher där din produkt eller tjänst kan blomstra finns det en enorm potential för skalning.

Förutom en tydlig förståelse för din målmarknad behöver du ytterligare resurser, tydliga färdplaner och reviderade intäktskvoter som säljarna ska uppfylla. Genom att skala dessa aspekter effektivt kan du nå och engagera nya potentiella kunder och leads.

För att skala upp till ett nytt marknadssegment måste man också överbrygga eventuella kunskapsluckor. Fokusera på att rekrytera personer med rätt expertis och sätt upp uppnåbara mål som tar hänsyn till den nya marknadens specifika dynamik. Detta säkerställer en tydlig kommunikation av produktens värdeerbjudande och möjligheten att nå en bredare publik.

3. Kommande produkt- eller tjänstelanseringar

Produktlanseringar är ett stort åtagande och kräver separat resursplanering. Att skala upp ditt säljteam vid denna tidpunkt hjälper dig att uppnå specifika vinstkvoter för din nya produkt. Genom att säkerställa din kapacitet att marknadsföra och sälja ditt senaste erbjudande framgångsrikt maximerar skalningen dess genomslagskraft och dina intäktsmål.

Ett välutbildat och utökat team av säljare kan hantera den ökade arbetsbelastningen i samband med en ny produktlansering. Den dedikerade personalstyrkan från skalningen är rustad för att snabbt lära sig om de senaste erbjudandena, utveckla övertygande säljargument och engagera sig med potentiella kunder för att generera tidiga försäljningar.

När man skalar i denna situation kan företag också enkelt övervaka prestandan hos sina dedikerade säljare.

4. Säljteamet arbetar med full kapacitet

Att skala upp din försäljningsprocess handlar inte bara om att ta tillvara på möjligheter eller direkt öka intäkterna. Det handlar också om att ta itu med och tillgodose dina interna behov. Om ditt befintliga säljteam konsekvent överskrider sina kvoter men har svårt att hantera sin arbetsbelastning eller upplever utbrändhet, är det ett tydligt tecken på att de behöver stöd.

Att skala upp kapaciteten hos ditt säljteam i dessa situationer är idealiskt för att lindra trycket, öka säljarnas produktivitet och säkerställa att potentiella leads inte faller mellan stolarna. Ett pressat säljteam kan leda till missade konverteringar och försämrad moral. Att anställa nya säljare och förbättra befintliga säljfärdigheter hjälper till att fördela arbetsbelastningen bättre och säkerställa att ditt team har den tid och de resurser det behöver.

Skalning hjälper företag att uppnå kvoter för leadgenerering och varumärkessynlighet samtidigt som resurserna optimeras på ett effektivt sätt.

5. Förändringar i försäljningscykelns längd och kostnad

Skalning spelar också en stor roll i optimeringen av processer. När ditt företag växer blir dina kunders karaktär och krav mer varierande. När tiden och kostnaden för att skaffa dessa kunder eller tillgodose deras behov ökar, är det absolut nödvändigt att optimera dina processer genom skalning.

Företag måste skalera sina säljares kompetens och personalstyrkans kapacitet för att påskynda takten i att vårda säljleads och uppnå vinstmål. Även om situationen liknar optimering av kapacitet, är det processen, inte personalstyrkan, som överansträngs här.

6. Förändringar i konkurrenslandskapet

Om du märker att dina konkurrenter aktivt ökar sin marknadsnärvaro och sina försäljningsinsatser kan det vara ett tecken på att de utnyttjar nya möjligheter. Att skala upp ditt team med datadrivna insikter om nya marknadstrender och justera dina intäktsmål hjälper dig att anpassa dig till förändringarna i branschen.

Även om detta vid första anblicken kan verka som en reaktiv strategi för skalning, är den i själva verket ganska proaktiv med hjälp av marknadsanalyser och verktyg för affärsintelligens. Genom att agera på förändringar i konkurrenslandskapet kan du hålla jämna steg med dina konkurrenter, snabbt reagera på marknadsförändringar och säkra din position som försäljningsledare i branschen.

När tidpunkten är rätt återstår bara en effektiv genomförande.

Hur skalar du ditt säljteam?

Med tanke på strategins djup krävs det att man tittar på flera aspekter av sin försäljningsorganisation för att kunna svara på frågan ”hur man skalar upp ett säljteam”.

Här är fem viktiga aspekter för att snabbt skala upp ditt säljteam:

1. Identifiera din målmarknad

En väl definierad målmarknad är grunden för framgångsrik försäljningsskalning. En tydlig förståelse för din ideala kundprofil gör att du kan driva nyckeltal i de mest lovande marknadssegmenten.

Här är de mest effektiva stegen för att identifiera din målmarknad:

Genomföra direktmarknadsföring och undersökningar för att identifiera kundernas smärtpunkter, demografi och köpbeteenden

Analysera din befintliga kundbas för att förstå vad som gör dem framgångsrika med din produkt eller tjänst.

Skapa köparprofiler som representerar dina idealkunder och använd dem som vägledning för dina säljares tillvägagångssätt och strategier.

När du först börjar växa måste du fokusera på färre kundsegment och vertikala marknader. Optimera dessa. Replikera hur du avslutar affärer med dessa innan du går vidare till andra. Låt oss säga att dina tio största kunder är företag med 200 till 500 anställda, främst nya mediebolag. Titta på marknader och företag som är liknande men också ett steg framåt. Jag skulle inte omedelbart börja rikta in mig på företag med 1 000 till 5 000 anställda. Jag skulle försöka hålla mig nära det vi redan vet fungerar.

När du först börjar växa måste du fokusera på färre kundsegment och vertikaler. Optimera dessa. Replikera hur du avslutar affärer med dessa innan du går vidare till andra. Låt oss säga att dina tio största kunder är företag med 200 till 500 anställda, främst nya mediebolag.

Titta på marknader och företag som är liknande men också ett steg framåt. Jag skulle inte omedelbart börja rikta in mig på företag med 1 000 till 5 000 anställda. Jag skulle försöka hålla mig nära det vi redan vet fungerar.

Som en ledande projektledningsplattform erbjuder Clickup ett stort antal färdiga mallar för försäljningsplaner som hjälper dig att samla in data och få fram användbara insikter.

Ladda ner denna mall Effektivisera dina skalningsinsatser och nå dina målgrupper med mallen ClickUp Sales Strategy Guide.

ClickUps mall för försäljningsstrategi gör det möjligt för dina säljteam att identifiera och analysera målgruppens demografi, intressen och köpbeteenden. Den underlättar också utvecklingen av mycket riktade försäljningskampanjer, uppföljning av marknadstrender och konkurrens samt fastställande av tydliga försäljningsmål och mätvärden för att mäta framgång.

Ladda ner denna mall Använd ClickUp-mallen för försäljningsplan för att fastställa tydliga mål och strategier som enkelt kan organiseras på ett centralt ställe.

ClickUp Sales Plan Template fokuserar på att effektivisera den övergripande skalningsstrategin och är exceptionellt effektiv när det gäller att fastställa försäljningskvotmål, intäktsmål och målgrupper på marknaden. Denna mall går ett steg längre genom att låta dig skapa en strategi kring dessa mål, vilket hjälper ditt säljteam att hålla sig på rätt spår för skalningsaktiviteter som roadmaps för leadgenerering eller skapande av kundpersonligheter.

Ladda ner denna mall Samla in kundfeedback och analysera insikter på ett smidigt sätt med ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökningar.

ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökningar är ett helt anpassningsbart verktyg som hjälper dig att skapa och hantera kundundersökningar med bara några få klick. Den funktionsrika mallen samlar snabbt in och utvärderar svaren i realtid, så att ditt team bättre kan analysera kundernas problem och krav. Detta gör det betydligt mindre tidskrävande att vidta åtgärder för förbättringar.

2. Bygg rätt team

En annan aspekt av skalning är rekrytering. Att bygga rätt team av säljare innebär att man letar efter kandidater med de nödvändiga färdigheterna och erfarenheterna för att lyckas uppnå dina framtida försäljningskvoter och konverteringsgrader.

Denna speciella aspekt av skalning går utöver försäljningserfarenhet och branschkunskap för att prioritera mjuka färdigheter som kommunikation, problemlösning och anpassningsförmåga.

Starka kommunikationsförmågor gör det möjligt för säljare att bygga upp en relation med potentiella kunder, förstå deras behov och presentera lösningar på ett effektivt sätt. Problemlösningsförmåga är avgörande för att hantera konflikter och hinder och för att navigera i komplexa försäljningscykler.

Den typ av säljare du vill ha i det skedet skiljer sig mycket från den typ av säljare du anställer för att skala upp efter att du har etablerat produktmarknadsanpassningen. Många nystartade företag missar detta. De kan vända sig till en beprövad försäljningsorganisation som EMC eller Oracle för att hitta en 24-åring med riktigt bra utbildning. Den personen är dock sannolikt inte den ideala profilen för detta skede. När denna typ av säljare började på dessa företag fick de en plan som talade om exakt vad de skulle göra. De var exceptionellt duktiga på att följa planen, men kan ha svårt när de måste skapa den själva.

Den typ av säljare du vill ha i det skedet skiljer sig mycket från den typ av säljare du anställer för att skala upp efter att du har etablerat produktmarknadsanpassningen. Många nystartade företag missar detta.

De kan vända sig till en beprövad försäljningsorganisation som EMC eller Oracle för att hitta en 24-åring med riktigt bra utbildning. Den personen är dock sannolikt inte den ideala profilen för detta skede. När denna typ av säljare började på dessa företag fick de en plan som talade om exakt vad de skulle göra. De var exceptionellt duktiga på att följa planen, men kan ha svårt när de måste skapa den själva.

Anpassningsförmåga är avgörande för att överleva i en dynamisk affärsmiljö, och varje teammedlem bör kunna anpassa sin strategi utifrån organisationens strategier, marknadsförändringar och kundfeedback.

Att bygga rätt team innebär också att utbilda och kompetensutveckla ett befintligt team för mer fokuserade skalbara verksamheter. ClickUp är en idealisk plattform för att spåra medarbetarnas utveckling genom mallar som ClickUp Employee Performance KPI Tracking Template.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för KPI för medarbetarprestanda kan hjälpa dig att följa ditt befintliga teams tillväxt och genomföra bättre utbildningsplaner.

ClickUps mall för uppföljning av anställdas prestations-KPI hjälper dig att övervaka ditt teams kompetens. Mallen hjälper dig att sätta upp tydliga och mätbara mål, följa upp nyckeltal (KPI) för att utvärdera framsteg och dela med dig av feedback och erkännande i rätt tid för att motivera och inspirera ditt team.

Denna mall är särskilt användbar när du skalerar ditt säljteams kompetens, eftersom den gör det möjligt att jämföra och agera på kvotuppfyllelse i förhållande till säljarnas förmåga.

3. Säkerställ att medarbetarna stannar kvar

Att behålla medarbetarna är avgörande för att upprätthålla intäktsmål och prestationer under och efter skalningen. Det hjälper dig också att med självförtroende fokusera på framtida skalningsbehov utan att moral och motivation påverkar dina insikter.

För att motivera dina säljare, ge dem möjligheter till tillväxt och utveckling genom utbildningsprogram, mentorsinitiativ och karriärutvecklingsvägar.

En annan viktig faktor för att öka kundlojaliteten är att främja en positiv arbetskultur som värdesätter samarbete, erkännande och balans mellan arbete och privatliv. En stödjande och engagerande arbetsmiljö hjälper dig att behålla de bästa talangerna och säkerställa långsiktig framgång för ditt säljteam.

ClickUps plattform hjälper dig att undersöka dina anställdas lojalitetsnivåer och skapa en affärsplan för att förbättra dem.

Ladda ner denna mall Använd ClickUps affärsplanmall för att identifiera faktorer som driver personalomsättningen och smidigt utforma strategier för att öka nöjdhetsnivån.

ClickUps affärsplanmall för att behålla anställda är idealisk för att skapa en strukturerad ram för att utveckla effektiva strategier och initiativ. Den används för att identifiera kritiska förbättringsområden för att öka medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang och utforma strategier för att minska personalomsättningen. Denna mall fokuserar på att minska den tid och de resurser som läggs på nyanställningar och öka produktiviteten genom att behålla anställda.

Ladda ner denna mall Skapa en stegvis strategi för att behålla personal som är sömlös med ClickUps tidslinjemall för att behålla personal.

Om du fokuserar specifikt på att behålla personal och vill hålla dina bästa säljare engagerade, har vi också lösningen för dig. ClickUps mall för tidsplan för personalbehållning hjälper säljchefer och HR-team att samarbeta och skapa en strukturerad, gemensam plan för att identifiera, engagera och behålla de bästa talangerna.

Med denna mall kan du rensa kvoter och konverteringar, spåra framsteg och säkerställa samordning mellan tvärfunktionella avdelningar för att maximera medarbetarnas tillfredsställelse och långsiktiga framgång.

Under det senaste året har vi fördubblat vår säljorganisation. Vårt mål är att uppnå både effektivitet och ändamålsenlighet i hela säljorganisationen. För att öka effektiviteten har vi undanröjt hinder som står i vägen för säljandet, eliminerat byråkrati för att få affärer i hamn och fastställt mått som våra team måste uppnå varje dag. För att öka effektiviteten har vi strömlinjeformat vår försäljningsprocess så att den blir rådgivande och värdeinriktad, skapat en detaljerad handbok baserad på våra bästa säljares bästa praxis och byggt upp ett erkännandeprogram som håller våra team motiverade varje dag. För att komplettera detta har vi byggt upp en kultur av excellens, som inkluderar erkännandeprogram som hyllar de bästa säljarna och specifika prestationer, och skapat ett försäljningsråd som tar itu med möjligheter på kollegornas vägnar.

Under det senaste året har vi fördubblat vår säljorganisation. Vårt mål är att uppnå både effektivitet och ändamålsenlighet i hela säljorganisationen. För att öka effektiviteten har vi undanröjt hinder som står i vägen för säljandet, eliminerat byråkrati för att få affärer i hamn och fastställt mått som våra team måste uppnå varje dag.

För att öka effektiviteten har vi strömlinjeformat vår försäljningsprocess så att den blir rådgivande och värdeinriktad, skapat en detaljerad handbok baserad på våra bästa säljares bästa praxis och byggt upp ett erkännandeprogram som håller våra team motiverade varje dag. För att komplettera detta har vi byggt upp en kultur av excellens, som inkluderar erkännandeprogram som hyllar de bästa säljarna och specifika prestationer, och skapat ett försäljningsråd som tar itu med möjligheter på kollegornas vägnar.

4. Skapa en teamstruktur

När du utökar ditt säljteam måste du ha en väl definierad organisationsstruktur med tydliga roller och ansvarsområden. Denna del av att skala upp försäljningen minskar förvirring och dubbelarbete och säkerställer en smidig verksamhet. Med rätt teamstruktur får dina säljare en tydligare riktning för sina insatser och blir mer medvetna om sina intäktsmål och ledarskap.

Beakta faktorer som teamstorlek, geografisk plats och produktlinjer. Vanliga strukturer för säljteam inkluderar regionala, vertikala och produktspecifika team. När du har en initial struktur bör du utvärdera den regelbundet och justera den för att optimera prestanda och förbättra synergin.

5. Utnyttja direktmarknadsföring

Direktmarknadsföring är en kraftfull strategi för att nå nya kunder och påskynda försäljningstillväxten. Att skala upp dina säljare genom direktmarknadsföring är en optimeringsmetod för att uppnå kvoter på ett effektivt sätt. Strategierna inkluderar att utnyttja e-postkampanjer för att vårda leads, marknadsföra specialerbjudanden och driva högre konverteringsgrader.

Skalning med direktmarknadsföring gör också att ditt team håller sig à jour med relevant kommunikationsteknik. Använd riktade annonser på sociala medier för att nå specifika demografiska grupper och intressen. Skapa värdefullt innehåll, såsom blogginlägg, e-böcker och webbseminarier, för att utbilda potentiella kunder och etablera ditt varumärke som en opinionsbildare.

Genom att implementera en omfattande direktmarknadsföringsstrategi kan du effektivt skala upp dina insatser för att skaffa nya kunder. ClickUps mallar för direktmarknadsföring hjälper dig att strukturera och effektivisera dina direktmarknadsföringsinsatser. En av de mest effektiva mallarna är ClickUps CRM-mall för direktreklam.

Ladda ner denna mall Använd ClickUp Direct Mail Marketing CRM för att hantera leads, segmentera din databas och övervaka kampanjens framsteg.

ClickUps CRM-mall för direktreklam underlättar centraliseringen av alla kundinteraktioner, leadhantering och kampanjuppföljning. Den möjliggör riktad marknadsföring genom organiserad segmentering och smidig teamsamarbete.

Hur du använder ClickUp för att skala upp ditt säljteam

ClickUps mallar kan hjälpa dig i varje steg av skalningen av din försäljningsorganisation och kan integreras med ett flertal färdiga försäljningsverktyg. Om du vill ha mer erbjuder ClickUp även ClickUp Sales Project Management Software för en heltäckande helhetslösning.

Använd ClickUps försäljningsprojektledning för att aktivera och samla hela försäljningsprocessen på ett ställe.

ClickUps programvara för försäljningsprojektledning är den mest robusta lösningen för att hantera dina försäljningsaktiviteter och är en kraftfull plattform för att skala upp ditt team. Detta verktyg hjälper dig att visualisera hela din pipeline, från att ta in kunder till att hantera samarbeten.

Det har också automatiserad uppgiftsfördelning och statusuppdateringar och integrerar ett CRM-system för att granska ditt säljteams arbetsbelastning, vilket möjliggör enkel teamhantering och datadriven skalning.

Det har inbyggda verktyg för att effektivisera verksamheten, såsom ClickUp Forms, som hjälper dig att kvalificera dina leads genom att samla in svar och omedelbart vidarebefordra arbetet till rätt team vid rätt tidpunkt. Du har också ClickUp Docs för att effektivisera dokumentationen av skalningsstrategin och en AI-funktion som heter ClickUp Brain för att enkelt skapa säljargument och till och med automatisera dina personliga säljmejl.

Programvaran ClickUp innehåller över 1 000 integrationer, inklusive ClickUps egen API, och hjälper dig att anpassa alla krav du kan tänkas ha.

SEO- och marknadsföringskampanjföretaget New Research Marketing använde ClickUp för att skala upp sin verksamhet och öka sina årliga återkommande intäkter med 800 000 dollar.

ClickUp hade allt vi behövde för att snabbt kunna skala upp. Vi kunde spegla det system vi hade i Google Sheets till ClickUp, vilket gjorde övergången mycket enklare för teamet. Vi ändrade inte processerna, utan förbättrade bara verksamheten.

ClickUp hade allt vi behövde för att snabbt kunna skala upp. Vi kunde spegla det system vi hade i Google Sheets till ClickUp, vilket gjorde övergången mycket enklare för teamet. Vi ändrade inte processerna, utan förbättrade bara verksamheten.

Utmaningar och misstag att undvika när du skalar upp ditt säljteam

När stegen för att skala upp ditt säljteam är fastställda finns det några vanliga misstag som du måste undvika längs vägen:

För snabb rekrytering

I jakten på att dra nytta av nya möjligheter eller öka intäkterna kan företag frestas att anställa ett stort antal säljare på en gång. Denna strategi kan lätt slå tillbaka.

Att utbilda nya säljare kräver tid och resurser. Om du anställer för snabbt kanske du inte hinner utbilda dina nyanställda tillräckligt, vilket gör att de inte är förberedda för att uppnå viktiga försäljningskvoter. Detta kan leda till låg moral, dåliga resultat och hög personalomsättning.

Lösning

För att undvika detta misstag, ta dig tid med rekryteringsprocessen. Förstå dina krav och granska kandidaterna noggrant för att säkerställa att de har de färdigheter och den erfarenhet du behöver.

Använd ClickUp Goals för att effektivt lista, spåra och agera på dina skalningsmål och samarbeta med tvärfunktionella team

ClickUp Goals, en funktion som hjälper dig att lista och spåra dina mål och nyckelresultat (OKR), är idealisk för att anteckna dina viktigaste krav från dessa kandidater. Med detta verktyg kan du också smidigt dela mål med dina HR-team och samarbeta under intervjun.

Att ignorera kulturell passform

Kompetens och erfarenhet är viktigt, men ofta läggs för stor vikt vid dessa aspekter när man utökar säljteamet. Det är lika viktigt att hitta kandidater som passar in i företagskulturen.

En stark företagskultur främjar samarbete, kommunikation och förtroende. Att ignorera en kulturkonflikt kommer att störa teamdynamiken, leda till konflikter och dämpa effekten av skalningen.

Lösning

När du utvärderar din skalningsstrategi bör du bedöma teamets övergripande mjuka färdigheter och vara uppmärksam på kvaliteten på interaktionerna. Leta efter kandidater som delar ditt företags värderingar och är entusiastiska över din mission.

Bristande kommunikation

När ditt säljteam växer blir det allt viktigare att upprätthålla en tydlig och konsekvent kommunikation. Att ignorera detta är ett misstag som leder till missförstånd, konflikter och hämmad skalning. Om detta inte åtgärdas kommer det också att påverka intäktsströmmarna.

Lösning

Upprätta tydliga kommunikationskanaler för att undvika dessa problem. Håll regelbundna teammöten för att informera alla om företagets mål, försäljningsstrategier och kundfeedback. Uppmuntra öppen kommunikation mellan teammedlemmar och ledningen.

ClickUps inbyggda verktyg, såsom ClickUp Chat View och ClickUp Whiteboards, kan enkelt effektivisera din kommunikationskanal.

Gör snabbmeddelanden till en produktiv och effektiv form av kommunikation med hjälp av ClickUps chattvy

ClickUp Chat är en meddelandefunktion som underlättar samarbete och informationsdelning. Den möjliggör också omedelbar taggning och kopplar samman uppgifter och mål. Denna funktion kan också anpassas för att chatta tillsammans med valfri instrumentpanel och är fullspäckad med användarvänliga verktyg.

Förbättra kvaliteten på ditt teams samarbete och kommunikation med ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards är en funktion som stimulerar idégenerering och visualisering. Den är perfekt för team som vill utbyta idéer och smidigt fördela arbetsflöden. Förutom att möjliggöra samarbete i realtid gör Whiteboards kommunikationen smidig och effektiv, från brainstorming till handling.

ClickUps omfattande samarbetsverktyg har bidragit till att driva på kommunikation och samarbete med många stora kunder. Marknadsförings- och utvecklingsorganisation för apotek

Pharmacy Mentor använde ClickUp och fördubblade produktiviteten samt gjorde det möjligt för 100 % av personalen att kommunicera utan tidszonsbarriärer.

Vi arbetar inom ett antal marknadsförings- och utvecklingsavdelningar. ClickUp har hjälpt oss att arbeta mer samstämmigt. Varje avdelning har sin egen mapp och varje avdelning har ett utrymme. För gemensamt arbete har vi ett operationsutrymme,

Vi arbetar inom ett antal marknadsförings- och utvecklingsavdelningar. ClickUp har hjälpt oss att arbeta mer samstämmigt. Varje avdelning har sin egen mapp och varje avdelning har ett utrymme. För gemensamt arbete har vi ett operationsutrymme,

Försumma utbildning och utveckling

Försäljning är ett område i ständig utveckling. För att få en fördel på marknaden måste alla intressenter fokusera på lärande och kompetensutveckling, inklusive nya säljare, befintliga team och till och med organisationens försäljningschef.

Ett vanligt misstag vid skalning som visar sig vara ganska kostsamt är att ignorera behovet av utbildning och utveckling. Utan ett robust utbildningsprogram kan ett skalat säljteam inte hålla jämna steg med nya möjligheter eller uppfylla de skalade affärernas nyckeltal, såsom ökade intäktsmål.

Utbildningsmodulerna omfattar produktkunskap, försäljningstekniker, kundrelationshantering och förhandling. Utöver formell utbildning ingår coaching, mentorskap och deltagande i branschkonferenser och evenemang i utvecklingen av ett säljteam.

ClickUps mall för utbildningsplanering säkerställer att detta misstag undviks.

Ladda ner denna mall Implementera de mest effektiva utbildningsmodulerna på kortast möjliga tid med ClickUps mall för utbildningsplanering.

ClickUp Training Rollout Plan är en mall som är anpassad för att hjälpa till att framgångsrikt lansera ett utbildningsprogram. Verktyget gör det möjligt för dig att sätta upp mål som måste uppnås och hantera resurser samtidigt som du upprätthåller dina vanliga arbetsuppgifter. Det gör det också möjligt för dig att planera och budgetera varje steg i lanseringen, vilket är särskilt användbart när du granskar stegen för att skala upp ditt säljteam.

Orealistiska förväntningar

Ett misstag är särskilt skadligt eftersom det påverkar medarbetarnas moral och resurser. Om dina mål är för ambitiösa kan dina säljare bli missmodiga och demotiverade, vilket leder till utbrändhet och hög personalomsättning. Undvik detta genom att sätta upp mål som är utmanande men ändå uppnåbara. Basera dem på historiska data, branschstandarder och tidigare resultat.

Fördelar med att skala upp ditt säljteam

Med en tydlig förståelse för konceptet, relevansen, genomförandet och vanliga misstag, här är fördelarna som en skalning av ditt säljteam kan erbjuda ditt företag:

Ökade intäkter

Ett skalbart säljteam kan nå fler kunder och avsluta fler affärer med högre produktivitet. Med fler säljare som prospekterar, kvalificerar leads och vårdar kundrelationer kan du utöka dina försäljningsintäkter och konvertera fler leads till betalande kunder. Detta leder direkt till ökad tillväxt för ditt företag.

Marknadsexpansion

Genom att skala upp försäljningen i din affärsmodell kan du ta dig in på nya marknader och nå en bredare publik. Genom att anställa säljare med regional eller branschspecifik expertis kan du rikta in dig på nya kundsegment och dra nytta av outnyttjade tillväxtmöjligheter. Denna diversifiering bidrar till att minska riskerna och säkerställa långsiktig hållbarhet för ditt företag.

Förbättrad kundservice

Ett större team kan erbjuda mer fokuserad kundservice och support, vilket leder till ökad kundnöjdhet och lojalitet. Ett dedikerat kundserviceteam hanterar kundförfrågningar snabbt, löser problem effektivt och bygger starkare relationer med dina kunder. Detta leder till återkommande affärer, positiv mun-till-mun-marknadsföring och ökat kundvärde över livstiden.

Förbättrat varumärkesrykte

Ett framgångsrikt säljteam kan bygga upp ett starkt varumärkesrykte genom positiva kundinteraktioner och mun-till-mun-marknadsföring. När dina säljare konsekvent levererar exceptionell service och värde till dina kunder skapas en positiv varumärkesimage. Detta kan locka nya kunder, öka varumärkeslojaliteten och ge dig en konkurrensfördel på marknaden.

Konkurrensfördel

Att skala upp ditt säljteam ger dig en konkurrensfördel och differentierar dig från konkurrenterna genom att utöka din försäljningsräckvidd, öka varumärkeskännedomen och bygga starkare kundrelationer. Ett välutbildat och motiverat säljteam kan hjälpa dig att vinna fler affärer, sluta större kontrakt och uppnå hållbar tillväxt.

Skalbar försäljning för affärskontinuitet med ClickUp

Att skala upp ditt säljteam kan förändra din marknadsposition och öka dina intäkter. Denna artikel har gett dig en omfattande förståelse för när du ska skala upp försäljningen och vilka aspekter som måste beaktas för att göra det på ett effektivt sätt.

Som en funktionsrik projektledningsplattform är ClickUp den perfekta partnern att ha vid din sida när ditt företag skalar upp försäljningsfunktionen. Med hjälp av ClickUps programvara för försäljningsprojektledning, från idé till genomförande, lämnas inget åt slumpen och teamsamarbetet blir oändligt mycket smidigare.

Så tveka inte; ClickUp är allt du behöver för att nå nya höjder. Registrera dig gratis på ClickUp idag!