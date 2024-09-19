Hur man skapar innehåll för säljstöd (med exempel)

I många traditionella företag ses innehåll ofta som marknadsföringsteamets exklusiva ansvar. Det som dock ofta förbises är att säljteamet är lika beroende av innehåll för att optimera säljprocesserna.

Studier visar faktiskt att endast 10 % av innehållet för säljstöd står för 50 % av alla potentiella kunders engagemang. Detta understryker den avgörande roll som välriktat, strategiskt innehåll spelar för att stödja försäljningen.

Med rätt innehåll för säljstöd kan säljteam engagera potentiella kunder på ett mer strategiskt sätt, ta itu med deras specifika problem och leda dem genom köpprocessen med större lätthet.

I den här guiden undersöker vi vad innehåll för säljstöd innebär, olika typer av innehållsexempel och hur du kan använda det för att främja mer meningsfulla kundinteraktioner.

Förstå innehåll för säljstöd

via Sales Enablement Collective

Försäljning handlar om att bygga relationer, lösa problem och driva konverteringar. Men även de bästa säljteam kan misslyckas utan rätt resurser.

Det är här innehåll för säljstöd blir avgörande. Det avser alla resurser som förser säljteam med den kunskap och de verktyg de behöver för att engagera potentiella kunder och effektivt lotsa dem genom köpprocessen.

Genom att förse ditt säljteam med bra innehåll delar du inte bara information – du ger dem ett verktyg för att föra bättre samtal, bygga starkare relationer och avsluta fler affärer.

I detta sammanhang är det viktigt att förstå skillnaden mellan försäljnings- och marknadsföringsinnehåll.

Medan marknadsföringsinnehåll – såsom blogginlägg, infografik och kampanjer i sociala medier – fokuserar på medvetenhet och intresse i början av försäljningsprocessen, riktar sig ditt säljstödjande innehåll till mitten och slutet av processen. Syftet är att hjälpa säljteamet att få potentiella kunder att fatta ett beslut som är i linje med din säljstödjande strategi.

Här är en kortfattad sammanfattning av skillnaderna:

Funktion Försäljningsinnehåll Marknadsföringsinnehåll Mål Öka försäljningen och avsluta affärer Generera leads Målgrupp Säljare, potentiella kunder Målgrupp Format Säljhandböcker, battle cards, e-postmallar Blogginlägg, vitböcker, webbseminarier Fokus Konvertering Medvetenhet, intresse

Typer av innehåll för säljstöd

Att skapa effektivt innehåll för säljstöd är viktigt för att stärka ditt säljteam och guida potentiella kunder genom säljprocessen. För att uppnå detta kan du anpassa innehållet efter ditt teams specifika behov med hjälp av verktyg för säljstöd.

Här är de viktigaste typerna av innehåll för säljstöd som du kan skapa:

1. Blogginlägg med högt värde

Även om blogginlägg vanligtvis ses som marknadsföringsverktyg kan högkvalitativa bloggar vara avgörande för försäljningsstöd.

Dessa inlägg är skrivna ur branschexperters perspektiv och ger djupgående insikter i specifika ämnen som är relevanta för din målgrupp och anpassade efter din produkt eller tjänst.

Till skillnad från vanliga marknadsföringsbloggar, som främst fokuserar på att öka medvetenheten, är högvärdiga blogginlägg utformade för att ta itu med viktiga problem, visa upp produktfunktioner och hantera branschutmaningar.

Om du till exempel vill utbilda din målgrupp om hur man använder AI i försäljningen samtidigt som du subtilt marknadsför ditt verktyg för försäljningsproduktivitet, kan ett välskrivet blogginlägg om detta ämne vara mycket effektivt. Det ger värdefulla insikter till dina potentiella kunder och positionerar naturligt din produkt som den lösning de behöver, vilket lockar fler kvalificerade leads till din försäljningspipeline.

Använd ClickUp Brain för att generera idéer till blogginlägg och detaljerade dispositioner.

2. Fallstudier

Fallstudier är bland de mest effektiva typerna av innehåll för säljstöd, eftersom de visar hur din produkt eller tjänst har gett konkreta resultat för kunderna.

När de skrivs med kundfokus i åtanke kan fallstudier hjälpa din köparprofil att få en inblick i hur din lösning hjälper dem att hantera sina problem och visa den verkliga effekten av din lösning.

En effektiv fallstudie för ett projektledningsverktyg kan visa hur det löste specifika utmaningar för en ideal kundprofil (ICP) och lyfta fram viktiga resultat, till exempel en produktivitetsökning på 40 %. På så sätt kan du tydligt visa värdet av din produkt och attrahera fler kvalificerade leads.

3. Försäljningshandböcker

Säljhandböcker är viktiga interna verktyg som guidar ditt säljteam med strategier, bästa praxis och insikter för att engagera potentiella kunder. De hjälper ditt team att förstå branschens särdrag och skräddarsy sina säljargument för mer effektiva, kundfokuserade interaktioner.

Om du till exempel vill att ditt säljteam ska förstå bankbranschen och hur din produkt passar in i den, kan din säljhandbok innehålla detaljerade avsnitt om branschprocesser, aktuell teknik och viktiga utmaningar. Den kan också innehålla mallar för säljplaner, manus, e-postmallar och strategier för att nå ut för att förbättra kundinteraktionerna och driva på fler affärer.

4. E-böcker

E-böcker är en game changer för sälj- och marknadsföringsteam. Det är externa verktyg för säljstöd som ger detaljerad information om specifika ämnen som är värdefulla för din målgrupp.

E-böcker erbjuds vanligtvis som nedladdningsbara guider och gör det möjligt för dig att samla in kontaktuppgifter till potentiella kunder samtidigt som du levererar djupgående insikter som går utöver vad en blogg eller artikel kan täcka.

Om du till exempel vill visa fördelarna med ett produktivitetsverktyg för försäljningsprojektledning skulle en e-bok med titeln "Den kompletta guiden till försäljningsproduktivitet" vara effektiv. Den kan täcka hur projektledningsverktyg effektiviserar försäljningsprocesser, automatiseringsstrategier och branschtrender, och visa hur din programvara kan vara banbrytande.

5. Förklarande videor

Förklarande videor är korta, engagerande klipp som visuellt förenklar din produkt, tjänst eller ditt koncept. De gör komplexa idéer lätta att förstå och fångar snabbt uppmärksamheten.

Oavsett om du förklarar en komplicerad produktfunktion eller visar upp en process är förklarande videor utmärkta för att snabbt fånga uppmärksamhet och förmedla viktig information i ett lättsmält format.

Om du till exempel vill visa hur ditt verktyg integreras i en försäljningsteknisk stack kan du skapa en två minuter lång förklarande video. Denna video kan innehålla animerade arbetsflöden eller en kort produktdemo som tydligt visar hur din lösning passar in i det övergripande ramverket.

Spela in din skärm med voiceover via ClickUp Clips och bifoga dem enkelt till en uppgift i ditt säljarbetsområde eller dela en offentlig länk med dina potentiella kunder

6. Vitböcker

Vitböcker är djupgående, forskningsbaserade dokument som utforskar specifika problem eller ämnen i detalj och erbjuder värdefulla insikter som stöds av data och bevis. De är användbara i alla skeden av köparens resa, eftersom de ger omfattande information som är relevant för olika säljsamtal.

Om du till exempel säljer cybersäkerhetsprogramvara kan du skapa en vitbok med titeln "Det ökande hotet från cyberattacker: Hur företag kan skydda sig under [aktuellt år]." Detta dokument kan innehålla data om cyberhot, beskriva aktuella säkerhetsutmaningar och visa hur din programvara erbjuder en robust lösning.

7. Kundutlåtanden

Kundreferenser är bland de mest effektiva säljfrämjande materialen.

De erbjuder genuina omdömen från användare som själva har upplevt fördelarna med din produkt eller tjänst.

När du till exempel har lyckats omvandla en potentiell kund till en faktisk kund kan du be om ett omdöme. Det kan vara ett kort citat som berömmer din produkt eller en video där en kund berättar hur din lösning har förbättrat deras process. Sådana omdömen kan vara särskilt övertygande för försäljnings- och kundframgångsinitiativ, eftersom de kommer från kollegor eller företag som redan drar nytta av din produkt.

8. Försäljningskort

Säljkort är viktiga interna verktyg för att utbilda ditt säljteam. Dessa koncisa dokument innehåller viktig information om konkurrenter, prissättning och produktdifferentierare, vilket gör det möjligt för dina säljare att svara effektivt på specifika frågor.

Om ditt företag till exempel erbjuder ett CRM-system kan ett säljkort jämföra din lösning med en ledande konkurrent och visa upp dina unika funktioner, prisfördelar och överlägsna kundsupport.

Dessutom kan det innehålla motargument till vanliga invändningar om konkurrentens produkt, vilket hjälper dina säljare att bemöta farhågor och imponera på potentiella kunder.

Läs mer: Hur man skapar och använder säljkort (+exempel)

9. E-postmallar

E-postmallar är färdiga meddelanden som kan anpassas för olika steg i försäljningsprocessen.

Effektiva e-postmallar är anpassade efter olika stadier i köparens resa, såsom initial kontakt, uppföljning och avslut. De kan innehålla personliga inslag som tilltalar specifika potentiella kunder samtidigt som de erbjuder en strukturerad ram som effektivt kommunicerar viktiga punkter.

Om ditt företag till exempel erbjuder en SaaS-lösning kan du använda en e-postmall för att följa upp med kunder efter en produktdemonstration. Mallen kan sammanfatta de viktigaste funktionerna som diskuterats, besvara eventuella frågor från den potentiella kunden och tydligt beskriva nästa steg för att gå vidare.

💡 Proffstips: Använd ClickUps e-postfunktion för att hålla koll på dina säljsamtal. Med den kan du automatiskt konvertera e-postmeddelanden till uppgifter och tilldela dem till specifika affärer eller leads. Dessutom kan du bifoga e-postmeddelanden till relevanta uppgifter för enkel referens och spåra e-postkonversationer inom ramen för din säljprocess. Denna centraliserade metod hjälper dig att hålla ordning, prioritera leads och i slutändan avsluta fler affärer på ett effektivt sätt.

Centralisera försäljningssamtalen på ett ställe med ClickUps e-postprojektledning

10. Förslag

Förslag är detaljerade dokument som beskriver hur din produkt eller tjänst uppfyller en potentiell kunds behov. De används vanligtvis i de sista stegen av försäljningsprocessen för att formellt presentera din lösning och övertyga den potentiella kunden att gå vidare.

Om du till exempel säljer en plattform för marknadsföringsautomatisering kan ditt förslag visa hur den förbättrar prospektets marknadsföring, erbjuda en anpassad plan för installation och tillhandahålla en prisuppdelning med olika alternativ.

11. Webbseminarier

Webbseminarier fokuserar på att ta itu med potentiella och befintliga kunders problem eller viktiga branschfrågor. De erbjuder interaktion i realtid, med möjlighet till live-feedback och frågestunder, vilket hjälper till att ta itu med problem och effektivt engagera potentiella kunder.

Om ditt företag till exempel erbjuder en plattform för dataanalys kan du anordna ett webbinarium med titeln ”Utnyttja kraften i dataanalys för ditt företag”.

I webbinariet kan du lyfta fram din plattforms viktigaste funktioner, dela fallstudier och svara på frågor från deltagarna live. Detta tillvägagångssätt kommer att väcka intresse för din lösning och öppna dörren för ytterligare försäljningsmöjligheter.

12. Kartor över kundresan

Kundresekartor visar visuellt de olika stadier som en kund går igenom när hen interagerar med ditt varumärke. De är avgörande för säljstöd och hjälper säljteam att förstå kundupplevelsen från början till slut.

Genom att kartlägga varje steg i kundresan kan du utforma ditt säljstödjande innehåll så att det uppfyller dina potentiella kunders specifika behov och intressen.

Om du till exempel erbjuder ett projektledningsverktyg kan en köparresa-karta avslöja vilken information en kund behöver när de undersöker, beslutar sig för och använder din produkt. På så sätt kan du skapa innehåll som är rätt för varje steg, vilket gör din försäljningsstrategi mer effektiv och engagerande.

⚡️ Mallarkiv: ClickUps mall för kundresekarta är ett användbart verktyg för att förstå dina kunders upplevelser. Den låter dig visualisera deras interaktioner, identifiera potentiella problem och få insikter om vad som gör dem nöjda eller missnöjda. Detta hjälper dig att skapa en mer effektiv strategi för att förbättra kundnöjdheten och driva framgång.

Ladda ner den här mallen Visualisera hur kunderna interagerar med ditt varumärke vid olika kontaktpunkter med ClickUps mall för kundresekarta.

Läs mer: 7 gratis mallar för att skriva innehåll för snabbare innehållsskapande

Hur skapar man effektivt innehåll för säljstöd?

via Mailshake

När det gäller att skapa bra innehåll för säljstöd måste du fokusera på att ta fram material som verkligen stöder ditt säljteam och tilltalar din målgrupp.

Det innebär att du måste förstå vad dina säljare behöver för att lyckas och skapa innehåll som effektivt hanterar de utmaningar och frågor som dina potentiella kunder har.

För att uppnå detta bör du överväga följande steg:

Steg 1: Identifiera målgruppens smärtpunkter

Förstå din målgrupps utmaningar, preferenser och informationsbehov i olika skeden av deras köpprocess. Använd marknadsundersökningar, kunddata och feedback från ditt säljteam för att identifiera dessa problemområden.

Samla dessutom in insikter genom direkta samtal med andra säljteammedlemmar, befintliga kunder och potentiella kunder för att förfina din förståelse och säkerställa att ditt innehåll tar itu med deras mest angelägna frågor.

Steg 2: Definiera dina mål för varje steg i försäljningscykeln

Se till att du sätter upp tydliga mål för vad du vill uppnå med ditt innehåll i varje försäljningssteg. Bestäm också om ditt mål är att utbilda potentiella kunder, bemöta deras farhågor eller tillhandahålla detaljerad produktinformation.

Detta hjälper dig att skapa fokuserat och effektivt innehåll som uppfyller behoven hos din målgrupp i olika skeden av deras köpprocess.

Steg 3: Utveckla en strategi för innehåll som stöder försäljningen

Planera vilka typer av innehåll som passar dina mål och målgruppens stadier. Använd till exempel blogginlägg eller e-böcker för att engagera leads och utnyttja fallstudier, vitböcker eller förslag för att få potentiella kunder att konvertera. Denna strategi säkerställer att varje del av innehållet är meningsfullt och slagkraftigt.

Dessutom kan effektiva CRM-system hjälpa dig att spåra innehållets prestanda och kundinteraktioner, så att du kan förfina din försäljningsstrategi baserat på realtidsdata.

Få detaljerad insikt i alla dina kundkonton med hjälp av ClickUp CRM Solution

För att förstå dina aktuella behov i försäljningscykeln ger ClickUps CRM-lösning en tydlig översikt över din försäljningspipeline, så att du kan spåra och hantera konton och samarbeta smidigt med ditt team.

Med en heltäckande bild av din försäljningspipeline kan du implementera en effektiv innehållsstrategi för att påskynda konverteringarna. Genom att lägga till rätt tillgångar och försäljningsmanus till specifika leads i varje steg ökar du dina chanser att konvertera prospekt till kunder och driva på den totala försäljningsframgången.

Steg 4: Skapa och organisera ditt innehåll för säljstöd

När du har din innehållsstrategi på plats kan du börja producera och publicera ditt material.

Skapa en särskild avdelning på din arbetsplats för säljutbildning och säljstödjande innehåll, inklusive battle cards, säljhandböcker och andra värdefulla resurser. Denna organisation säkerställer att ditt innehåll är lättillgängligt och effektivt stöder dina säljinsatser.

ClickUps detaljerade hierarkistruktur gör det möjligt för dig att visualisera dina projekt

AI för dokumentation kan effektivisera skapandet och organiseringen av ditt innehåll, så att det blir välhanterat och uppdaterat.

Skapa innehållsrika dokument och externa säljpresentationer med ClickUp Docs

Använd en intern dokumentationsplattform som ClickUp Docs för internt säljstödjande innehåll, såsom säljmanus eller battle cards. Det låter dig skapa och hantera detaljerade dokument och wikis i en säker miljö, vilket säkerställer att dina säljare enkelt kan komma åt och använda innehållet.

💈Bonus: Strukturera dina externa säljfrämjande resurser strategiskt på din webbplats för att styra försäljningskonverteringar från webbtrafik. Dessa inkluderar högvärdiga bloggar, landningssidor, fallstudier och kundreferenser.

Steg 5: Tilldela uppgifter och följ upp framstegen

När det gäller genomförandet är det avgörande att tilldela uppgifter och följa upp framstegen för att säkerställa att ditt innehåll för säljstöd används effektivt.

Se till att du regelbundet övervakar framstegen för att snabbt kunna hantera eventuella problem eller förseningar. Denna systematiska metod hjälper dig att upprätthålla momentum och säkerställer att ditt innehåll alltid är i linje med dina försäljningsmål.

Hantera hela ditt säljteam och dina processer med ClickUp

ClickUp for Sales Teams är utmärkt för att integrera försäljning och projektledning, vilket gör det möjligt för försäljningsprojektledare att övervaka alla aspekter av ett försäljningsprojekt från start till mål. Det kombinerar viktiga verktyg – såsom B2B CRM-programvara, resurser för försäljningsstöd, analysverktyg, uppgiftshantering och kommunikationsfunktioner – i en enda plattform.

Denna integration effektiviserar processen för att tilldela uppgifter, spåra framsteg och hantera varje detalj i dina säljinitiativ. Den håller ditt team samordnat och fokuserat på att uppnå dina säljmål.

Steg 6: Automatisera där det behövs

Att automatisera rutinuppgifter kan spara mycket tid och öka effektiviteten. Istället för att manuellt skicka ut e-postmeddelanden till potentiella kunder kan du till exempel effektivisera denna process genom automatisering.

Du kan till exempel använda ClickUp Automations för att ställa in automatiska triggers för åtgärder som att skicka uppföljningsmejl när en kund vidtar en specifik åtgärd. På så sätt får ditt säljteam rätt verktyg och information vid rätt tidpunkt, vilket hjälper dem att vara effektiva och ligga steget före.

Skapa kraftfulla automatiseringsflöden med ClickUp

ClickUp Brain, med sina AI-drivna funktioner, kopplar samman uppgifter, dokument, människor och företagskunskap, vilket möjliggör smidig åtkomst till viktig försäljningsspecifik information när som helst.

Automatisera uppgifter, kommunicera med ditt team och effektivisera processer med ClickUp Brain

Steg 7: Anpassa innehåll för säljstöd

Att anpassa ditt försäljningsinnehåll innebär att du justerar det så att det passar varje potentiell kunds unika behov och intressen. Detta gör ditt innehåll mer engagerande och relevant, vilket ökar chansen till ett positivt svar.

För att personalisera effektivt, börja med anpassningsbara mallar. Dessa mallar erbjuder en solid grund som du sedan kan anpassa utifrån varje potentiell kunds specifika detaljer och preferenser.

Dessutom kan AI-verktyg för innehållsskapande hjälpa dig att förfina dina personaliseringsinsatser genom att generera insikter och förslag baserade på prospektdata, vilket gör ditt innehåll ännu mer målinriktat och slagkraftigt.

Steg 8: Mät framgången för ditt säljstödjande innehåll

Analyser är avgörande för att utvärdera hur väl ditt innehåll för säljstöd presterar. De ger insikter om vilka delar som engagerar din målgrupp, hur de påverkar säljprocessen och var förbättringar kan behövas.

Viktiga nyckeltal att övervaka är bland annat:

Engagemangsgrad : Mät hur kunder eller potentiella kunder interagerar med eller reagerar på ditt innehåll, vare sig det är personligen vid säljpresentationer eller online, inklusive klick, nedladdningar och visningar.

Konverteringsfrekvenser : Övervaka hur effektivt ditt innehåll omvandlar leads till kunder, vilket är särskilt relevant för säljpresentationer, battle cards och digitala tillgångar som e-postmeddelanden, whitepapers och e-böcker.

Tid som spenderas på innehåll: Utvärdera hur länge potentiella kunder engagerar sig i ditt innehåll. Hjälper dessa battle cards till att avsluta fler affärer? Längre engagemang tyder ofta på att ditt innehåll är värdefullt och håller deras uppmärksamhet.

Få fullständig insyn i de viktigaste mätvärdena för din försäljningsprocess med hjälp av ClickUp Dashboards

Med ClickUp Dashboards får du en omfattande översikt över alla viktiga mätvärden som påverkar din strategi för säljstödjande innehåll. Det hjälper dig att spåra viktiga mätvärden, visualisera data och generera rapporter för att utvärdera innehållets effektivitet. Detta gör att du kan fatta välgrundade beslut och optimera din innehållsstrategi baserat på insikter i realtid.

Dessutom gör det möjligt för dig att samarbeta smidigt med ditt team, så att alla håller sig uppdaterade om de mål och justeringar som behövs för att förbättra försäljningsresultaten.

Bonustips: Vill du förbättra dina marknadsföringsaktiviteter? Använd programvara för innehållsflöden. På så sätt kan du effektivisera dina processer för att skapa och hantera innehåll, vilket säkerställer effektivitet och konsekvens i alla dina marknadsföringsinsatser.

Optimera din försäljningsprocess med ClickUp

En gedigen strategi för säljstöd kan öka dina konverteringar och bygga förtroende hos dina kunder. Genom att skapa skräddarsydda säljmaterial och använda smarta verktyg kan ditt säljteam nå ut till potentiella kunder på ett mer effektivt sätt och uppnå bättre resultat.

ClickUp gör det enkelt genom att tillhandahålla en enda plattform för att hantera allt ditt försäljningsmaterial. Detta säkerställer att ditt innehåll är perfekt anpassat till varje steg i köparens resa och anpassas efter dina potentiella kunders behov.

Med färdiga mallar och kraftfulla AI-drivna funktioner effektiviserar ClickUp skapandet och hanteringen av ditt försäljningsinnehåll, vilket hjälper dig att hålla ordning och vara responsiv.

Registrera dig på ClickUp för att förbättra din försäljningsprocess och nå framgång redan idag!