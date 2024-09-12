Hur man skapar och använder försäljningskort (+exempel)

Du är mitt i en avgörande försäljningspresentation när en svår invändning dyker upp och hotar att förstöra allt.

Nu har du två val: kämpa för ett svar och riskera att förlora kontraktet eller stå fast med ett väl förberett svar som framhäver din produkts unika försäljningsargument (USP) på bästa sätt.

Det är uppenbart att det andra alternativet är det mer strategiska valet. Men hur säkerställer du att ditt säljteam alltid är redo att fatta det beslutet?

Det är där försäljningskort visar sig vara ovärderliga. Dessa viktiga verktyg ger dina säljare den insikt de behöver för att hantera invändningar, lyfta fram vad som gör din produkt unik och göra det möjligt för säljteamet att avsluta fler affärer.

Men alla battle cards är inte lika. För att verkligen stärka dina säljare måste du skapa battle cards som de kan lita på och förlita sig på i alla situationer där det står mycket på spel.

Är du redo att lära dig hur? Låt oss komma igång och förvandla din försäljningsprocess för att uppnå konkreta resultat.

Vad är försäljningskort?

Säljkort är koncisa, praktiska dokument som förser säljteam med viktig information under samtal eller möten. Dessa snabbreferensguider sammanställer viktig information om ditt företag, dina produkter, marknadsläget, kundernas problem och konkurrensanalyser – allt på ett ställe.

Genom att ge omedelbar tillgång till denna viktiga kunskap ger battle cards dina säljare möjlighet att briljera i varje samtal. Det är avgörande, särskilt när 58 % av köparna anser att säljare ofta missar målet när de svarar på deras frågor.

Ett väl utformat kampkort hjälper till att överbrygga denna klyfta och ger ditt team det självförtroende och den information de behöver för att svara effektivt och bygga förtroende hos potentiella kunder.

Fördelarna med att använda försäljningskort

Att integrera battle cards i din försäljningsstrategi förändrar ditt teams prestanda och förbättrar deras förmåga att hantera varje möjlighet med precision. Här är varför de underlättar försäljningsprocessen:

Öka effektiviteten: Ge dina säljteam snabb tillgång till färdiga svar och standardiserade meddelanden. Denna förberedelse hjälper dem att hålla sig lugna under press, så att de lägger mindre tid på att söka efter information och mer tid på att sälja.

Överträffa konkurrenterna: Förse dina säljare med skarpa, aktuella insikter som betonar din konkurrensfördel. Effektiv konkurrentanalys hjälper dem att särskilja dina erbjudanden och förbättrar din produktmarknadsföringsstrategi , vilket leder till en ökad vinstfrekvens.

Effektivisera prissättningsdiskussioner : Tillhandahåll precis, strukturerad prissättningsinformation som hjälper dina säljare att enkelt hantera känsliga diskussioner. Denna transparens skapar förtroende hos potentiella kunder och påskyndar affärsavslut.

Förbättra anpassningsförmågan : Håll ditt team flexibelt med uppdaterade battle cards som innehåller de senaste marknadstrenderna, produktinformation och kundernas framgångshistorier. Det säkerställer att dina säljare alltid har den mest relevanta informationen.

Förstå kundprofilen: Ge viktiga insikter om kundernas behov, önskemål och problem. Denna strategi hjälper ditt team att erbjuda skräddarsydda lösningar som tilltalar dina potentiella köpare och målgrupp samtidigt som du stärker kundrelationerna.

Förbättra utbildningen: Använd battle cards som ett utbildningsverktyg för att påskynda uppstartstiden för nya säljare.

Vill du förbättra ditt försäljningskortspel? Låt oss gå igenom de viktigaste komponenterna som förvandlar ett enkelt försäljningskort till ett kraftfullt verktyg för framgångsrik försäljning.

Viktiga funktioner i ett vinnande försäljningskort

Ett effektivt försäljningskort bygger på två viktiga faktorer: förstklassig information och hur snabbt ditt team kan hitta den. Därför måste du utforma dina kort så att de går snabbt att skanna – varje sekund är viktig i försäljningssamtal.

Men snabb åtkomst är bara början. För att säkerställa att dina kampkort ger resultat bör du inkludera följande viktiga element:

Riktade vanliga frågor: Inkludera tydliga, koncisa svar på de vanligaste kundfrågorna.

Problem och lösningar: Lista viktiga utmaningar för användarna med praktiska svar för att hålla diskussionen fokuserad.

Unikt värdeerbjudande: Identifiera vad som skiljer din produkt från andra och ge säljarna ett försprång i konkurrensutsatta försäljningssituationer.

Datadrivna insikter: Stöd dina påståenden med solida fakta, verifierade data och statistik för att förstärka ditt budskap och bygga trovärdighet.

Med dessa viktiga funktioner i åtanke ska vi nu utforska de olika typerna av försäljningskort och hur du kan anpassa dem för specifika försäljningsscenarier.

Typer av försäljningskort (6 måste-ha + bonuspowerplays)

Inom försäljning är ingen kundinteraktion den andra lik. En universallösning fungerar inte när man arbetar med unika kundbehov, konkurrenspress och invändningar.

Det är därför du behöver battle cards för effektiv försäljningsprojektledning. Använd dessa verktyg för att förbereda dina säljare med de mest övertygande argumenten och viktiga diskussionspunkter i alla samtal.

Här är en översikt över de viktigaste typerna av försäljningskort:

1. Battle cards för konkurrenter

Med 57 % av försäljningscheferna som noterar ökad konkurrens är det viktigt att känna sina konkurrenter utan och innan. Konkurrentkort ger ditt team de konkurrensfördelar de behöver för att överträffa konkurrenterna i alla samtal.

Om en potentiell kund ifrågasätter ditt pris och hänvisar till en konkurrents lägre erbjudande kan ditt kampkort hjälpa dina säljare att vända diskussionen. Genom att fokusera på din produkts överlägsna avkastning kan de flytta samtalet från kostnad till långsiktigt värde och hålla affären på rätt spår.

2. Battle cards för vinst/förlust

Dessa konkurrenskraftiga kampkort hjälper dig att snabbt identifiera varför ditt företag kommer att segra över konkurrenterna eller misslyckas. Med dessa kan dina säljare navigera bland konkurrenternas styrkor och svagheter och förvandla potentiella utmaningar till möjligheter.

Om din konkurrents styrka till exempel är ett användarvänligt gränssnitt, bör ditt kampkort motverka detta med solida bevis. Det kan betona hur dina avancerade anpassningsfunktioner erbjuder en flexibilitet som ett enkelt gränssnitt inte kan matcha – särskilt för företag med komplexa behov.

3. Produktkampanjkort

Till skillnad från konkurrerande battle cards fokuserar de bästa produkt-battle cards på vad som gör din lösning perfekt för din målgrupp. De förser ditt säljteam med detaljerad information om önskade funktioner, användningsfall och USP:er, och kopplar dem direkt till kundens behov.

Om du till exempel säljer en högkvalitativ köksapparat skulle ditt produktkort lyfta fram mer än bara hållbarhet. Det skulle fokusera på verkliga fördelar, som energieffektivitet som sänker elräkningen eller intuitiv design som förenklar matlagningen för stressade familjer.

💡 Proffstips: Använd propositionbaserade battle cards i din kortlek för en grundlig approach. Till skillnad från produktbaserade försäljningskort som fokuserar på enskilda artiklar, visar propositionkort hur hela ditt utbud av erbjudanden fungerar tillsammans för att leverera oöverträffat värde.

4. Battle cards för hantering av invändningar

Invändningar är en naturlig del av försäljningsprocessen, men hur ditt team hanterar dem avgör om ni vinner eller förlorar ett kontrakt. Undersökningar visar att 64 % av kunderna är mer benägna att köpa när deras invändningar hanteras på ett effektivt sätt.

Det är här battle cards för hantering av invändningar kommer in. De förbereder säljare med riktade svar och motargument för att övervinna vanliga kundinvändningar.

Om en potentiell kund till exempel är orolig för hållbarheten hos din byggutrustning i tuffa väderförhållanden, bör ditt kampkort ge direkta svar. Lyft fram funktioner som förstärkta material och kundberättelser för att bemöta farhågor, särskilt under förhandlingar.

💡Pro Tips: För att effektivt utveckla battle cards, börja med att identifiera de viktigaste problemen och behoven hos dina målkunder. Använd ett visuellt verktyg som en whiteboard för att brainstorma och organisera dessa idéer. Ta hänsyn till faktorer som deras frustrationer, utmaningar och ambitioner. Detta hjälper dig att skräddarsy dina battle cards för att ta itu med specifika kundfrågor och visa hur din produkt eller tjänst erbjuder en unik lösning.

Brainstorma olika problemområden och kundbehov med hjälp av ClickUp Whiteboards för att skapa effektiva kampkort

5. Branschspecifika kampkort

Branschspecifika battle cards tar itu med de unika utmaningarna och kraven inom olika vertikala marknader. De hjälper dina säljare att tala branschens språk och erbjuder information om efterlevnad och branschspecifika fördelar som tilltalar potentiella kunder.

Anta till exempel att ditt team presenterar miljövänliga förpackningslösningar för ett livsmedels- och dryckesföretag. Ett branschspecifikt kort skulle framhäva produktens överensstämmelse med livsmedelssäkerhetsbestämmelserna och hur den bidrar till att minska företagets koldioxidavtryck.

6. Personbaserade kampkort

Personalisering är avgörande för att driva försäljningsengagemang, särskilt när 72 % av kunderna föredrar meddelanden som är anpassade efter deras behov. Dessa kort ger snabb inblick i olika köparprofiler – budgetmedvetna, tekniskt kunniga eller C-suite-chefer – så att dina säljare alltid levererar rätt budskap.

Om du till exempel säljer en B2B-mjukvarulösning skulle ett kampkort för en teknikkunnig köpare betona avancerade funktioner och integrationsmöjligheter. En budgetmedveten köpare skulle däremot vara mer intresserad av kostnadsbesparingar och avkastning på investeringen.

💡 Proffstips: Vill du ta personaliseringen till nästa nivå? Då är det prospektspecifika kampkortet rätt val för dig. Till skillnad från personkort som riktar sig till bredare köpartyper, fokuserar prospektspecifika kampkort på en enskild potentiell kund. De ger dig insikter som är skräddarsydda för ett visst företag eller en viss beslutsfattare, vilket gör det möjligt att ta fram argument som träffar rätt.

Dessa traditionella battle cards är kraftfulla verktyg som utgör ryggraden i vinnande försäljningsstrategier. Men för att få en konkurrensfördel i alla försäljningssituationer bör du lägga till följande battle cards till ditt arsenal av battle cards:

Battle cards med branschnyheter: Håll ditt team i framkant med de senaste marknadstrenderna och insikterna, och positionera din produkt som branschens självklara lösning.

Upsell/ABM-battle cards: Förse dina säljare med upselling- och account-based marketing-taktiker för att upptäcka tillväxtmöjligheter och maximera intäkterna.

Kampkort med kundrecensioner: Utnyttja kraften i sociala bevis genom att inkludera kundernas framgångshistorier och recensioner som tilltalar potentiella kunder.

Kampkort för lansering av nya produkter: Förbered dina säljteam med viktiga insikter – fördelar, funktioner och målgrupper – för en stark produktlansering.

Nu när du har grunderna klara för dig kan vi gå in på detaljerna i hur man skapar dessa banbrytande verktyg!

Hur man skapar försäljningskort: 10 beprövade steg för framgång

Att skapa effektiva försäljningskort handlar om att skapa dynamiska, praktiska verktyg som ditt team kan lita på i varje försäljningssamtal. För att lyckas med detta behöver du mer än kunddata – du behöver verktyg för försäljningsproduktivitet som gör att ditt team kan fokusera på det de gör bäst: att avsluta affärer.

Det är där ClickUp kommer till sin rätt. Denna kraftfulla plattform för projekt- och försäljningshantering ger dig allt du behöver för att hantera hela din försäljningsprocess.

Från att skapa AI-drivna kampkort till att distribuera och uppdatera dem, erbjuder ClickUp innovativa organisatoriska funktioner som säkerställer att ditt säljteam alltid är redo att vinna.

Så här gör du:

Steg 1: Börja med en gedigen företagsöversikt

Starta dina battle cards med en solid grund – ge dina säljare en djup förståelse för ditt företags identitet. Inkludera din mission, vision, värderingar och differentierande faktorer för att hjälpa dina säljteam att anpassa sin pitch till företagets övergripande mål och bygga trovärdighet.

Gör dina kampkort mer effektiva med gemensam live-redigering och avancerad formatering med ClickUp Docs

Använd ClickUp Docs för att skapa övertygande innehåll, oavsett om det gäller en företagsöversikt eller andra viktiga detaljer i dina kampanjkort.

Med det här verktyget kan du skapa levande dokument som du enkelt kan uppdatera och dela med hela säljteamet. Funktioner för samarbete i realtid och versionskontroll säkerställer att alla har tillgång till den senaste informationen.

Utnyttja ClickUp Brain för att extrahera användbara insikter från kvantitativa data och skapa ett försäljningskort

För djupare insikter kan du koppla ditt team till ClickUp Brain, ett allt-i-ett-verktyg med AI för dokumentation och forskning. Detta verktyg analyserar användardata, konkurrentinsikter och marknadstrender för att skapa övertygande, skräddarsytt innehåll för dina försäljningskort.

Oavsett om du skapar personliga meddelanden eller lyfter fram viktiga diskussionspunkter, så effektiviserar ClickUp Brain processen. Det fungerar också som en wiki och säkerställer att ditt team har omedelbar tillgång till relevant, sammanlänkad information, förbättrar samarbetet och optimerar din försäljningseffektivitet.

Steg 2: Definiera dina behov och mål

Sätt upp tydliga, mätbara mål så att dina battle cards direkt bidrar till ditt teams framgång med ClickUp Goals

Varje säljteam, oavsett om det är externt eller internt, har unika utmaningar, så börja med att fråga dig själv:

Behöver nya säljare en snabbkurs om dina erbjudanden?

Är det svårt att överträffa vissa konkurrenter?

Behöver potentiella kunder hjälp för att förstå ditt värdeerbjudande?

Ska du ge dig in på en ny marknad eller nisch?

Översätt dessa insikter till SMART-mål (specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbundna) med hjälp av ClickUp Goals. Denna funktion gör det möjligt för säljchefer att hantera alla mål på ett ställe och spåra försäljningsresultat för enastående resultat.

Steg 3: Identifiera och inkludera viktiga intressenter

Att känna till de viktigaste aktörerna inom ditt företag och på kundens sida är avgörande för en framgångsrik försäljningsstrategi. Dina battle cards bör beskriva dessa intressenter för att säkerställa att ditt team engagerar rätt personer vid rätt tidpunkt.

Tilldela uppgifter, följ upp framsteg och säkerställ att uppföljningar sker i tid så att inget faller mellan stolarna med ClickUp Tasks

Börja med att identifiera de interna intressenterna, såsom chefer, produktspecialister eller ekonomiteam, som du måste involvera i olika försäljningsstadier. Använd ClickUp Tasks för att tilldela uppgifter, lägga till deluppgifter och spåra framsteg, så att alla vet vilka roller och ansvarsområden de har.

Därefter kartlägger du beslutsfattarna på kundens sida. Det kan vara inköpschefer, tekniska chefer eller ledande befattningshavare, var och en med olika prioriteringar. Inkludera dessa profiler i dina battle cards så att ditt team kan anpassa sitt budskap därefter.

Steg 4: Lyft fram produktfunktioner och prisstrategier

Förse ditt säljteam med djupgående kunskap om produktens funktioner och prissättning. Det säkerställer att de enkelt kan kommunicera värdet och hantera eventuella frågor från potentiella kunder .

Börja med att lista produktens viktigaste funktioner i enkla termer, med fokus på hur de löser ett problem eller uppfyller målgruppens behov.

Ge dina säljare detaljerade prisstrategier, inklusive flexibla betalningsplaner och rabatter för att hantera känsliga prisdiskussioner.

Steg 5: Förstå dina målkunder och möjligheter

Alla leads är inte rätt för ditt företag; ditt team måste fokusera på dem som har mest nytta av din produkt. Identifiera viktiga kundsegment som passar dina erbjudanden för att förbättra kundfokuseringen.

Beskriv de problem, behov och marknadsmöjligheter som gör dem till idealiska prospekt. Customer Lifecycle Management (CLM) spelar en avgörande roll här.

Genom att kartlägga de olika stegen i kundens resa – från medvetenhet till beslutsfattande – säkerställer du att dina försäljningskort kan tillgodose behoven och farhågorna i varje steg.

Kartlägg dina ideala kundprofiler och upptäck nya marknadsmöjligheter med realtidssamarbete i teamet med hjälp av ClickUp Whiteboards

Med ClickUp Whiteboards blir brainstorming-sessioner dynamiska utrymmen där idéer uppstår och utvecklas. Samarbeta i realtid för att kartlägga och visualisera dina målkunder och möjligheter.

Steg 6: Genomför konkurrentanalys

För att skapa effektiva konkurrentkort måste du först ha en djup förståelse för dina konkurrenter. ClickUp förenklar denna process med AI-verktyg för konkurrentanalys som ger ditt team en omfattande bild av marknadsläget.

Använd till exempel ClickUp Brain för att skapa djupgående rapporter om konkurrenternas strategier, marknadsförändringar och hur dina erbjudanden står sig i jämförelse. För dem som föredrar en mer interaktiv approach erbjuder ClickUp en rad färdiga försäljningsmallar som är anpassade för olika användningsområden.

Ladda ner den här mallen Identifiera dina huvudkonkurrenter och spåra deras produktprestanda med ClickUps mall för konkurrensanalys på whiteboard.

ClickUps mall för konkurrensanalys är ett kraftfullt verktyg för att ligga steget före konkurrenterna. Med detta samarbetsverktyg kan ditt team kartlägga och följa konkurrenternas aktiviteter i realtid, så att alla är samordnade och redo att anpassa sig till förändringar på marknaden. Med denna mall kan du:

Få djupare insikter i konkurrenslandskapet och identifiera potentiella hot.

Upptäck nya möjligheter för tillväxt och marknadsexpansion

Utveckla strategier som skiljer dina produkter eller tjänster från konkurrenternas.

Förbättra kundservicen genom att få en bättre förståelse för användarnas behov och preferenser.

Steg 7: Hantera vanliga invändningar mot försäljning

Att hantera invändningar är en viktig färdighet inom försäljning, och att utrusta ditt team med rätt verktyg kan göra hela skillnaden. Utnyttja insikter från dina CRM-kampanjer för att identifiera vanliga invändningar och förbereda battle cards med riktade svar.

Så här gör du:

Identifiera och förutse de vanligaste invändningarna som ditt säljteam möter. Använd dessa som möjligheter att bättre förstå dina potentiella kunders farhågor.

När invändningar uppstår, gräv djupare med genomtänkta frågor. Det hjälper dig att komma till botten med problemet och förbereda specifika svar, vilket förvandlar potentiella hinder till möjligheter.

Om budgetfrågor ofta är ett problem kan ditt kampkort till exempel innehålla följande svar som din säljare kan använda:

”Jag förstår att produktpriset är ett problem. Många av våra kunder kände initialt samma sak, men upptäckte att investeringen snabbt betalade sig genom förbättrad effektivitet och minskade kostnader. En kund rapporterade till och med en produktivitetsökning på 20 % under det första kvartalet. Vi erbjuder också flexibla prisalternativ – vill du ha mer information om det?”

💡 Proffstips: Använd ClickUp CRM för att förenkla hanteringen av försäljningsleads och kundrelationer. Denna centraliserade hubb samlar dina försäljnings- och kundframgångsteam, vilket gör det möjligt för dem att bygga en robust användardatabas, analysera feedback och få insikter om kundernas preferenser.

Steg 8: Inkludera framgångshistorier och fördelar

Att visa upp verkliga framgångshistorier är ett effektivt sätt att bygga trovärdighet och förtroende hos potentiella kunder. Dina kampkort bör lyfta fram viktiga fördelar och innehålla berättelser som visar de konkreta resultat som din produkt eller tjänst levererar.

Välj fallstudier som tilltalar din målgrupp. Ju mer framgångsberättelsen liknar din potentiella kunds situation, desto mer övertygande blir den.

Lyft fram de specifika, mätbara resultat som din produkt eller tjänst har bidragit till, till exempel ökade intäkter, minskade kostnader eller förbättrad effektivitet.

Steg 9: Utnyttja dina unika försäljningsargument för att öka försäljningen

När du skapar ett försäljningskort, tänk framåt – positionera dina unika försäljningsargument som lösningar på utmaningar som din kund kanske inte ser framför sig. Genom att ta itu med dessa potentiella problem i förväg skapar du smidiga möjligheter till merförsäljning.

Denna strategi ger mervärde för kunden och fördjupar deras förtroende för din expertis, vilket ökar sannolikheten för att de kommer att investera ytterligare i dina erbjudanden.

Steg 10: Skapa anpassningsbara mallar för försäljningskort

Varför börja om från början varje gång? Skapa ett bibliotek med färdiga, kostnadsfria mallar för kampkort för att effektivisera din process och upprätthålla konsekvens i dina försäljningsinsatser.

Anpassa varje avsnitt: Anpassa en individuell mall för försäljningskort för olika branscher, kundsegment eller konkurrenslandskap.

Anpassa för varje försäljningsargument: Med dessa mallar kan ditt säljteam justera sin strategi och säkerställa att de förblir skarpa och målinriktade.

Exempel på effektiva försäljningskort

Låt oss omsätta teorin i praktiken. Här är några exempel från verkligheten på hur du kan strukturera dina battle cards för att hantera specifika försäljningsscenarier.

Exempel 1: Hantera en konkurrensutsatt försäljningssituation

Problem: Dina säljare står inför en väletablerad konkurrent i en direkt konkurrenssituation där kunden överväger båda alternativen.

Typ av kampkort att använda: Kampkort för konkurrenter + Kort för vinst/förlust

Struktur: Åtgärd: Förse dina säljare med specifika frågor för att betona vikten av snabb implementering eller ge exempel som förstärker denna fördel. Fakta: Lyft fram din produkts unika konkurrensfördelar, till exempel en utmärkande funktion eller överlägsen kundservice. Effekt: Förklara varför denna fördel är avgörande i detta scenario. Till exempel kan din produkts snabbare implementeringstid vara avgörande för kunder som behöver snabba resultat.

Exempel 2: Övervinna invändningar om budgeten

Problem: Din säljare möter en potentiell kund som tvekar att gå vidare på grund av priset på din produkt jämfört med ett billigare alternativ.

Typ av kampkort att använda: Kort för hantering av invändningar

Struktur: Åtgärd: Förse dina säljare med svar som att lyfta fram fallstudier där kunderna sparat pengar på lång sikt eller tillhandahålla en kostnads-nyttoanalys för att visa långsiktigt värde. Fakta: Erkänn prisskillnaden i förväg och flytta sedan fokus till det mervärde som din produkt ger. Effekt: Motivera det högre priset genom att betona hur de extra funktionerna gör investeringen mer värdefull.

Exempel 3: Hantera farhågor om produktens komplexitet

Problem: Dina säljare bearbetar potentiella kunder inom hälso- och sjukvårdsbranschen. De är dock oroliga för att din nya medicintekniska produkt är för komplex och kräver omfattande utbildning eller kunskap.

Typ av kampkort att använda: Produktkampkort + Branschspecifikt kampkort

Struktur: Åtgärd: Tillhandahåll fallstudier och vittnesmål från vårdinrättningar som framgångsrikt har integrerat enheten, med betoning på användarvänlighet och operativa fördelar. Fakta: Lyft fram funktioner som gör enheten användarvänlig, till exempel intuitiva kontroller och automatiska inställningar. Effekt: Visa hur dessa funktioner minskar inlärningskurvan och förbättrar effektiviteten inom hälso- och sjukvården.

Dessa exempel på försäljningskort är bara till för att hjälpa dig att komma igång. Anpassa dina kort efter dina specifika behov och förfina dem kontinuerligt för att ligga steget före i alla försäljningssituationer.

Distribuera och uppdatera försäljningskort

Att skapa effektiva försäljningskort är bara toppen av isberget; det är lika viktigt att se till att de är tillgängliga och uppdaterade. Så här håller du dina kort relevanta och tillgängliga för ditt säljteam:

Säkerställ effektiv distribution och centraliserad åtkomst till försäljningsresurser

När dina försäljningskort är klara är det viktigt att snabbt få ut dem till ditt säljteam. ClickUp effektiviserar denna process och gör det möjligt för dig att dela kort med specifika teammedlemmar eller hela avdelningar med bara några få klick.

Använd ClickUps projekthierarki för att organisera battle cards i mappar eller listor, så att rätt personer har rätt information vid rätt tidpunkt. Genom att samla allt på ett ställe kan ditt team komma åt allt – från battle cards till kunddata – både på kontoret och när de är på resande fot.

Organisera dina battle cards i mappar eller listor med ClickUp Hierarchy

Håll dina försäljningskort uppdaterade

I en ständigt föränderlig försäljningsmiljö är det avgörande att hålla dina kampkort uppdaterade. Föråldrad information kan leda till missade möjligheter eller förlorade affärer, så se till att dina kampkort återspeglar de senaste strategierna, priserna och marknadsförhållandena.

ClickUp Automations gör detta enkelt. Ställ in det och glöm det – detta verktyg håller dina säljteam uppdaterade med den senaste informationen till hands. Utnyttja dessutom dess integrationsmöjligheter för att ansluta konkurrenskraftiga intelligensverktyg, instrumentpaneler och plattformar som ChatGPT för att uppdatera dina battle cards.

Mät och optimera effekten av dina kampkort

Den verkliga kraften i dina kampkort ligger i hur bra de presterar. Använd ClickUp Dashboards för att spåra viktiga mått som vinstprocent och försäljningscykelns längd och övervaka trender i invändningar över tid.

Dessutom kan du med hjälp av anpassade diagram och tabeller visualisera dina data på ett meningsfullt sätt, vilket hjälper dig att förfina och optimera ditt försäljningskort för maximal effektivitet. Se din projektföljare och veckovisa uppdateringar på samma ställe, vilket gör det enklare att hålla koll på din försäljningsstrategi.

Skapa strategiska kampkort med ClickUp och ligg steget före

Att skapa effektiva försäljningskort är mer än ett taktiskt drag – det är nyckeln till att dominera din försäljningsstrategi. Oavsett om de hjälper dig att förstå dina konkurrenter, lyfta fram dina produkters styrkor eller bemöta kundernas invändningar på ett precist sätt, så håller försäljningskort ditt team skarpt och redo att avsluta affärer.

Med ClickUp kan du effektivisera skapandet, organiseringen och realtidssamarbetet som krävs för att hålla dina battle cards – och din försäljningsprocess – på topp. Är du redo att se din försäljningsstrategi förvandlas?

Registrera dig på ClickUp idag för att skapa AI-drivna battle cards och göra skillnad!