Vad är en CRM-kampanj? Definition, fördelar och exempel

Ett CRM-verktyg (customer relationship management) är idag avgörande för de flesta företag. Det är inte bara en livlös databas med potentiella och befintliga kunder, utan en viktig affärsfaktor som leder främlingar på vägen till att bli nöjda kunder och lojala förespråkare.

Naturligtvis är ett verktyg bara ett verktyg. 🛠️ När det gäller att maximera din marknadsföringsavkastning behöver du mer än så. Du behöver en plan.

Det är här CRM-kampanjer kommer in i bilden. Effektiva CRM-kampanjer bygger på kundundersökningar och en solid marknadsföringsstrategi och hjälper dig att avsluta fler affärer och odla varaktiga kundrelationer.

Låt oss prata om vad som gör CRM-kampanjer värdefulla, titta på exempel på CRM-kampanjer och upptäck hur du skapar vinnande CRM-strategier som omvandlar kalla leads till återkommande köpare.

Men först, här är grunderna.

Vad är en CRM-kampanj?

En CRM-kampanj är en samordnad serie marknadsföringsåtgärder som använder CRM-programvara för att hantera interaktioner med befintliga och potentiella kunder. Dessa kampanjer analyserar kunddata, anpassar kommunikationen och främjar en långsiktig relation med din kundbas för att öka kundlojaliteten och driva försäljningstillväxten.

I grund och botten är en CRM-kampanj en marknadsföringskampanj som är hyperpersonlig och riktad mot leads och kunder i din CRM-databas. Exempel på CRM-kampanjer är onboarding- och testmejl till dina leads och kunder.

Några vanliga kännetecken för en CRM-kampanj är:

Målgrupp : Dessa kampanjer används för att rikta sig till leads och kunder som redan känner till ditt företag och dina tjänster.

Syfte : CRM-kampanjer används för att behålla användare och öka intäkterna genom att sälja mer och korsförsälja relaterade tjänster och produkter.

Kanaler: Vilka kanaler som används beror på din CRM-programvara och inkluderar direkt e-post, sociala medier och annonser.

KPI:er: Framgången för en CRM-kampanj analyseras med hjälp av mått som engagemang, konvertering och kundbehållning.

Fördelar med att genomföra CRM-kampanjer

Ett CRM-system överbryggar klyftan mellan kund-, marknadsförings- och säljteam och förenar dem mot gemensamma mål: kundengagemang, konvertering och kundbehållning. Av denna anledning är CRM-kampanjer – när de genomförs på rätt sätt – mycket effektiva.

Här är de största fördelarna med att använda CRM-programvara för att driva dina marknadsföringskampanjer:

Centralisering: Eftersom CRM-programvara hanterar och lagrar kundinformation är det enklare att genomföra dina riktade kampanjer med hjälp av den än att använda ett annat verktyg. På så sätt behöver du inte hålla reda på flera register med kundprofiler och interaktioner. Samarbete: Ofta måste sälj-, marknadsförings- och till och med produktteam samarbeta i en kampanj. Eftersom de flesta bra Ofta måste sälj-, marknadsförings- och till och med produktteam samarbeta i en kampanj. Eftersom de flesta bra CRM-verktyg har grundläggande projektledningsfunktioner är det enkelt att samarbeta med flera användare och säkerställa processeffektivitet Personalisering: Med ett CRM-system kan du segmentera dina kunder utifrån förutbestämda kriterier och lägga till dem i anpassade arbetsflöden så att varje kommunikationskontaktpunkt är relevant för dem. Kundinsikter: CRM-programvara har avancerade rapporteringsfunktioner som genererar insikter om kampanjinteraktioner och resultat, vilket hjälper dig att förfina målgruppsanpassning och budskap. Fokuserad målgruppsanpassning: Data från dina CRM-kampanjer hjälper dig inte bara att bättre förstå dina nuvarande kunder, utan också att poängsätta leads och förutsäga vilka kundprofiler som är mest benägna att konvertera till betalande kunder.

Väl genomförda CRM-kampanjer kan bidra stort till att engagera kunder, bygga kundlojalitet och öka kundens livstidsvärde.

Exempel på framgångsrika CRM-kampanjer

Nu när vi har sett fördelarna med CRM-kampanjer ska vi titta på några exempel på väl genomförda CRM-kampanjer. CRM-kampanjer kan användas i alla skeden av kundresan. Här är några idéer för hur du kan integrera CRM-kampanjer i olika skeden av kundresan:

Övre delen av tratten : Nyhetsbrev via e-post, annonser på sociala medier med innehåll om tankeledarskap och inbjudningar till webbseminarier med branschexperter.

Mitten av tratten : E-postmeddelanden om kostnadsfria provperioder, interaktivt innehåll som kostnadsfria kalkylatorer och verktyg samt retargeting-annonser.

Längst ner i tratten: Drip-kampanjer om din tjänst, produktdemonstrationer och tidsbegränsade erbjudanden

Du kan även använda CRM-kampanjer efter att du har slutfört en affär – för att välkomna kunder, be om rekommendationer och dela produktuppdateringar.

Här är några sätt på vilka du kan använda funktionerna i din CRM-programvara för att fördjupa dina kundrelationer.

Triggerade e-postmeddelanden

Den vanligaste typen av CRM-kampanj är triggade e-postmeddelanden som skickas till dina prospekt och kunder i olika skeden av deras resa. ✉️De används flitigt i B2B-CRM-strategier, och företag skickar vanligtvis mellan ett och fem e-postmeddelanden per månad.

Bra CRM-programvara har inbyggd e-postautomatisering som hjälper dig att segmentera din kundlista så att de får högst kontextuella och personaliserade e-postmeddelanden.

Några exempel på triggade e-postmeddelanden i CRM-kampanjer är:

Onboarding-mejl med hjälpdokument och andra tips för att säkerställa en smidig kundupplevelse. Till exempel skickar Twist, ett asynkront kommunikationsverktyg för arbete, användarna ett användbart med hjälpdokument och andra tips för att säkerställa en smidig kundupplevelse. Till exempel skickar Twist, ett asynkront kommunikationsverktyg för arbete, användarna ett användbart produktivitetstips varje dag under den första veckan.

via Twist

Lead nurturing-arbetsflöden för att dela innehåll om tankeledarskap, produktpresentationer och mer för att engagera leads genom försäljningstratten. Här är ett exempel från Anrok, en lösning för automatisering av försäljningsskatt för SaaS-företag.

via Anrok

Reaktiveringskampanjer för att uppmuntra kunder att återvända till din plattform eller tjänst. Några företag som verkligen har bemästrat dessa kampanjer är Spotify, Duolingo och Grammarly.

via Spotify

Korsförsäljning och merförsäljning via e-post baserat på kundens köphistorik och beteende, i syfte att få dem att uppgradera till ett högre abonnemang eller en annan tjänst. Till exempel beskriver detta e-postmeddelande från Zapier inte bara fördelarna med att automatisera arbetsflöden, utan uppmuntrar också subtilt användarna att uppgradera till ett högre abonnemang så att de kan dra nytta av denna automatisering.

via Zapier

Milstolpe-kampanjer för att ge kunderna speciella gåvor eller rabatter på deras födelsedagar eller andra milstolpar relaterade till din tjänst. Här är ett exempel från HelloTalk, som firar en användares 100 dagar på deras app.

via HelloTalk

Lojalitetsprogram för att visa din uppskattning till dina bästa kunder och uppmuntra kundlojalitet. Exempel är Starbucks Rewards, Emirates Skywards och många fler.

via Starbucks

Beroende på din verksamhetstyp och vilken plattform du använder finns det oändligt många CRM-kampanjmallar online som du kan använda för att utforma relevanta kampanjer.

Webbformulär

Få en gratis mall Granska medarbetarnas prestationer med en enkel, användarvänlig webbformulärmall.

En annan användbar funktion i de flesta marknadsförings-CRM-plattformar är webbformulär. När du skapar gated content – e-böcker, vitböcker, gratisverktyg – eller en landningssida kan du använda dessa webbformulär för att få information om leads.

Leadinformation synkroniseras automatiskt med ditt CRM-verktyg, så att du kan lägga till dessa leads i olika arbetsflöden och interagera med dem på lämpligt sätt.

Många SaaS-företag – däribland HubSpot, Salesforce och Cvent – samlar in besökardata med hjälp av webbformulär innan de ger tillgång till sina längre artiklar och kostnadsfria verktyg.

Retargetingkampanjer på sociala medier

CRM-programvara är också mycket effektiv i sociala medier-annonser och retargetingkampanjer. De flesta CRM-verktyg har en social CRM-funktion som gör att du kan integrera ditt CRM med dina sociala medier-konton för att vårda kundrelationer.

Här är några exempel på hur dessa verktyg kan hjälpa dig:

Få kunddata om dina följares gillanden och intressen och anpassa din kommunikation.

Skapa anpassade målgrupper för dina annonser på sociala medier med hjälp av kundinformationen i din CRM-databas.

Återmarknadsför webbplatsbesökare med dynamiska sociala annonser för att uppmuntra dem att göra ett köp.

Både LinkedIn och Facebook ger företag många möjligheter att återmarknadsföra webbplatsbesökare, men genom att lägga till ett socialt CRM-system ökar du dina chanser.

Hur man bygger en robust CRM-kampanj

Det krävs mycket för att driva en CRM-kampanj – från att bestämma kampanjens mål till att segmentera målgruppen och skapa arbetsflöden. Men tänk om du kunde göra allt detta och mer på ett och samma ställe?

Några av världens mest framgångsrika marknadsföringsteam använder ClickUp för marknadsföring för att driva sina CRM-kampanjer från start till mål. Men innan du sätter igång finns det några grundläggande uppgifter du behöver utföra:

Synkronisera dina webbformulärdata med ditt CRM-verktyg eller använd webbformulär som tillhandahålls av CRM för automatisk synkronisering.

Granska din CRM-databas för att säkerställa att den är uppdaterad med de senaste och mest korrekta uppgifterna.

Integrera din CRM-programvara med nödvändig programvara från tredje part för att samla all viktig kundinformation i din CRM-databas. Detta bör inkludera webbplatsanalyser, kalenderbokningar och kundsupportinformation för att ge dig en 360-graders överblick över alla kundinteraktioner.

Utarbeta din CRM-kampanjstrategi

Därefter måste du skapa ett omfattande strategidokument för din CRM-kampanj. Din strategi bör fastställa följande:

Det övergripande målet för din kampanj: Är det att vårda leads, välkomna kunder, bygga lojalitet eller något annat?

Anpassning till dina övergripande affärs- och intäktsmål

Den direkt ansvariga personen (DRI) för kampanjen

De interna team som kommer att delta i kampanjen och deras förväntade bidrag

Kampanjens tidpunkt och schema

Målgruppen och all ytterligare kundinformation du behöver

Innehållsplanen och arbetsflödets rytm

Hur ClickUp hjälper till

Organisera dina CRM-kampanjer med ClickUps funktioner för marknadsföringsprojektledning

ClickUp Docs är ett mångsidigt verktyg fullspäckat med brainstormingfunktioner som whiteboards och mindmaps, som är praktiska när du utformar din kampanjstrategi. Lägg till strategidokumentet i en teammapp och dela det med alla intressenter så att alla kan samarbeta för att bygga upp CRM-kampanjstrategin.

Bonustips: Skapa en anpassad mall för ditt strategidokument och kopiera den för alla framtida CRM-kampanjer.

Skapa en huvudmall för din CRM-kampanjstrategi som du kan återanvända för kampanjer

Skapa projekt och uppgifter

Nästa steg är att dela upp ditt strategidokument i genomförbara uppgifter och deluppgifter, till exempel:

Fördela budget och andra resurser

Skapa e-postmeddelanden för kampanjen

Utforma kampanjmaterial

Skapa stödjande innehåll som bloggar och e-böcker

Ställa in triggers och arbetsflöden

Övervaka kundfeedback och poängsätt leads

Konfigurera instrumentpaneler för att spåra kampanjens KPI:er

Varje uppgift bör ha en ansvarig person (DRI) och ett slutdatum. Du kan också inkludera information som beroenden, prioritetsnivåer och uppgiftsdetaljer.

Hur ClickUp hjälper till

Håll dina teammedlemmar uppdaterade hela tiden med ClickUps Task View Design

Som projektledningsapp har ClickUp alla verktyg du behöver för att spåra dina kampanjuppgifter i realtid. Dessa funktioner gör uppgiftspårningen snabbare och enklare:

Veckosprints för att spåra kampanjens KPI:er, såsom öppningsfrekvens för e-post, genererade intäkter och mer.

Sanna eller falska mål för att kontrollera om en säljare har följt upp en lead

Uppgiftsgrupper för att visualisera kumulativa framsteg

Anpassade uppgiftsfält och statusar för att lägga till och spåra nischinformation

Automatisering för att ta hand om repetitiva uppgifter som att skapa veckosammanfattningar

ClickUp AI för att skapa uppgiftsöversikter och uppdatera marknadsförings- och säljteamet om kampanjens framsteg.

Bonustips: Lägg till video- eller skärminspelningsklipp till uppgiftsbeskrivningarna för att ge dina teammedlemmar mer kontext.

Segmentera målgruppen för din kampanj

Nu när du har slutfört planeringsfasen av din CRM-kampanj är det dags att börja genomföra den.

Börja med att skapa en målgruppslista.

Du kan göra detta genom att segmentera din kunddatabas med hjälp av fördefinierade attribut. Dessa attribut är de "triggers" som lägger till en kund i ditt kampanjflöde.

Hur ClickUp hjälper till

Anpassa ditt arbetsflöde med anpassade uppgiftsstatusar i ClickUp

I ClickUp CRM kan du filtrera din kunddatabas med hjälp av fältinformation, taggar och statusar. Låt oss säga att du kör en uppsäljningskampanj. I så fall kan du skapa en segmenterad lista över kunder som har överskridit en viss intäktsmätare eller kunder som har varit aktiva användare under en viss period och rikta dig till dem.

Några vanliga kriterier som du kan använda för att segmentera din kunddatabas är:

Demografisk information som ålder, födelsedatum, kön eller andra personuppgifter

Beteendeinformation, till exempel om de har återaktiverat sitt abonnemang, sagt upp det eller köpt en tjänst.

Företagsinformation som antal anställda, företagsstorlek eller bransch

Bonustips: Använd ClickUp Automations för att segmentera din målgrupp dynamiskt och skicka dem anpassade e-postmeddelanden och marknadsföringsmeddelanden baserat på interaktioner i realtid. Om någon till exempel köper ett dyrare abonnemang efter ditt första e-postmeddelande, skicka ett tackmeddelande. Om de inte har gjort det, skicka en påminnelse.

Skapa e-postmeddelanden och annat innehåll

Nästa steg är att bygga upp ditt innehållsarkiv, oavsett om det handlar om e-postmeddelanden, ytterligare resurser som e-böcker och vitböcker eller produktdemovideor. Om du skapar detta innehåll med olika verktyg kan du lägga till respektive länkar till ditt projektledningsverktyg så att dina teammedlemmar kan komma åt det.

Hur ClickUp hjälper till

Förbättra din användning av ClickUps AI-funktioner för att förbättra ditt skrivande

Vill du inte skapa innehåll från grunden? Låt ClickUp AI vara din brainstormingpartner. Använd det för att skapa och redigera innehåll, korrigera grammatiska fel, ändra tonfall och mycket mer.

Bonustips: Lokalisera dina e-postmeddelanden med hjälp av ClickUp AI:s översättningsfunktion för att få större genomslagskraft och genklang när du genomför regionala kampanjer.

Skapa och automatisera arbetsflöden

Nu när du har lagt grunden är det dags att sätta ihop allt. Skapa e-postkampanjer i ditt CRM-system, konfigurera dina arbetsflöden och automatisera uppföljningsåtgärder baserat på kundernas respons.

Hur ClickUp hjälper till

Tilldela uppgifter och skicka e-post till teammedlemmar från ClickUps uppgiftsvy

Appen Email in ClickUp är ett mångsidigt verktyg för att skapa kampanjer som låter dig generera e-postflöden inifrån ClickUp. Du kan koppla den till din e-postleverantör, skriva och schemalägga e-postmeddelanden samt köra automatiserade e-postflöden.

Bonustips: Skapa en "tavla" med alla dina kunder baserat på arbetsflödesstatus för att se i vilket skede av CRM-kampanjen dina kunder befinner sig.

Skapa instrumentpaneler för att spåra KPI:er

Nu går vi vidare till det sista steget – att skapa dashboards och rapporter för att spåra och visualisera kampanjens framsteg. Eftersom de flesta CRM-kampanjer pågår under en längre period kan du använda dessa analyser för att förfina din kampanj och öka dess effektivitet.

Djupgående rapporter om kampanjens framgångar kommer också att bidra stort till att få stöd från intressenter för avancerade kampanjer eller mer resurser i framtiden.

Hur ClickUp hjälper till

Få en översikt över ditt projekts framsteg med anpassade ClickUp-instrumentpaneler

ClickUp erbjuder rapporteringsfunktioner i realtid och avancerade datavisualiseringsfunktioner som du kan använda för att följa kampanjens framsteg. Detta inkluderar detaljer som leads i pipelinen, genererade intäkter och mycket mer. Du kan också skapa anpassade diagram för att visa rapporterna precis som du vill.

Bonustips: Skapa en ClickUp-instrumentpanel med anpassade tabeller och diagram för att se kampanjens projektspårare och veckans kampanjframsteg på samma ställe.

Genomför smartare CRM-kampanjer med ClickUp

CRM-kampanjer kan hjälpa dig att skaffa, vårda och behålla kunder, men mycket beror på vilken CRM-plattform du väljer. Letar du till exempel efter ett personligt CRM-verktyg eller ett SaaS-CRM-verktyg? Är ditt CRM-verktyg bara ett ställe där du kan visa din kunddatabas, eller kommer ditt team att använda det för att vårda leads och spåra projekt?

Om ditt företag befinner sig i ett tidigt skede av sin tillväxt är det alltid klokt att välja en CRM-programvara som kan skalas upp i takt med ditt företag – på så sätt kan du använda dess avancerade funktioner när ditt företag växer.

För många marknadsförare slutar sökandet med ClickUp CRM. Det är ett allt-i-ett-verktyg som hanterar dina CRM-kampanjer och innehåller funktioner som projekt- och dokumenthantering i en enda instrumentpanel. Med ClickUp CRM behöver ditt team aldrig växla mellan flera verktyg.

Prova ClickUp redan idag!