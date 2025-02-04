De 10 bästa apparna för småföretag 2025: beprövade och testade

En färsk studie från Forbes visar att var femte småföretag går i konkurs inom det första året! Det finns många utmaningar när det gäller att driva ett småföretag framgångsrikt, men den vanligaste är ledningen.

Som småföretagare är du ensam ansvarig för att övervaka hela din verksamhet. Detta kan dock bli svårt när du växer – jag talar av egen erfarenhet. Med rätt verktyg och teknik blir det enklare och mer genomförbart.

Men oroa dig inte. Som någon som har tillbringat mycket tid med att jonglera olika tekniker och verktyg kommer jag att presentera tio av de bästa apparna för småföretag.

Ta reda på vilka appar som är nödvändiga i varje småföretags verktygslåda idag.

Vad ska du leta efter i de bästa apparna för småföretag?

Här är fem av de viktigaste faktorerna du bör leta efter i en app för småföretag innan du bestämmer dig för att använda den:

Användarvänlighet: Välj appar för småföretag som är lätta att använda och effektiva när det gäller funktioner. Det sista du vill ha är en applikation som komplicerar en uppgift istället för att förenkla den för dig.

Anpassningsbarhet: Välj applikationer som kan anpassas till de subtila nyanserna i ett företag, särskilt för småföretagare med flera unika behov.

Säkerhet: Välj en app för småföretag som erbjuder robusta säkerhetsåtgärder. Detta hjälper till att säkerställa att all viktig data i din interna databas är skyddad mot obehörig åtkomst och intrång.

Integrationsmöjligheter: Leta efter verktyg som kan integreras med andra verktyg och program från tredje part för att effektivisera driften av ditt småföretag.

Kundsupport: Välj Välj applikationer för småföretag som erbjuder kundsupport dygnet runt och av hög kvalitet. Detta säkerställer att du får snabba svar på dina frågor och att din verksamhet kan fortsätta utan hinder.

De 10 bästa apparna för småföretag att använda 2024

Låt oss ta en titt på de tio bästa apparna för småföretag 2024:

1. ClickUp (bäst för projektledning och samarbete)

Om ditt småföretag letar efter en innovativ projektledningsapp och ett verktyg för teamsamarbete rekommenderar jag ClickUp. Denna allt-i-ett-programvara för uppgiftshantering är utformad för att öka produktiviteten.

Skapa separata team för olika uppgifter i ett projekt med ClickUp Teams

Den viktigaste delen av projektledning är teamwork, och ClickUp for Startup Teams effektiviserar detta. Jag kan använda det för att skapa produktplaner, följa upp mål och hantera resurser – samtidigt som jag håller mig synkroniserad med mitt team. Dashboarden erbjuder en centraliserad vy av alla dessa element.

Låt AI korrekturläsa och redigera alla dina långa projektdokument åt dig

Det krävs mycket dokumentation för att driva ett småföretag. Att ha flera dokument spridda över olika system och team gör det svårt att snabbt hitta viktig information. Det är där ClickUp Docs kommer till undsättning.

Du kan använda Docs för att skapa projektriktlinjer, tilldela uppgifter till teammedlemmar och bifoga relevanta filer som referens. Detta säkerställer att alla är på samma sida och skapar ett centralt arkiv för viktiga procedurer.

Jag gillar att integrera ClickUp Brain med Docs för att utnyttja kraften i AI och eliminera behovet av manuell projektdokumentation. Med Brain kan du snabbt skriva utkast till e-postmeddelanden, projektriktlinjer etc., vilket ger dig mer tid att fokusera på din affärsstrategi.

Tycker du att det är svårt att hantera alla uppgifter i ett projekt? Det skulle jag också göra – tills jag snubblade över ClickUp Tasks. Med den här funktionen kan du planera, organisera och samarbeta med ditt team kring olika projektuppgifter. Du kan kontrollera projektstatus, tilldela uppgifter och rutinuppgifter samt lämna kommentarer – allt på ett och samma ställe.

Ladda ner denna mall Skapa en handlingsplan för varje affärsaktivitet för att effektivisera genomförandet och uppnå målen på ett effektivt sätt med ClickUps mall för strategisk affärsplan.

Som småföretagare måste du också kontinuerligt utforma strategier för framtida tillväxt och utveckling. Jag svär på ClickUps mall för strategisk affärsplan för detta ändamål. Mallen är enkel att använda och anpassningsbar och ger dig en överblick över dina större affärsstrategier. Detta kan hjälpa dig att:

Planera uppgifter och fördela arbetsuppgifter mer effektivt

Få en tydlig förståelse för dina månatliga mål

Följ utvecklingen och gör justeringar i realtid

Utöver detta finns det många ClickUp-mallar som underlättar driften av småföretag. Från budgetering till lagerhantering finns det ett färdigt ramverk som hjälper dig att komma igång direkt.

ClickUps bästa funktioner

Övervaka varje projekts framsteg, deadlines och milstolpar för att säkerställa att det genomförs i tid med ClickUps tidsregistreringsfunktion.

Håll din kundinformation organiserad och uppdaterad med ClickUp CRM

Gruppera alla uppgifter i ett projekt efter kategori och organisera dem i en separat databas för effektivare hantering.

Skapa kommentartrådar och dela skärminspelningar med ClickUp Clips för varje uppgift för att samarbeta med ditt team utan problem.

Utnyttja ClickUp Automations och eliminera behovet av mänsklig inblandning i flera repetitiva uppgifter med hjälp av över 100 automatiseringsmallar.

Skapa mål som är mindre, mätbara steg som bidrar till att uppnå det större målet med ClickUp Goals.

Använd ClickUp-integrationer för att synkronisera ditt arbetsflöde med dina favoritverktyg som Slack, GitHub, HubSpot, Google Drive, Dropbox och Zoom.

Begränsningar med ClickUp

Alla funktioner är inte tillgängliga i ClickUp-mobilappen.

ClickUps priser

Gratis för alltid

Startpaket: 7 $/månad per användare

Avancerat: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Slack (bäst för teamkommunikation)

Via Slack

Otaliga teamledare världen över (inklusive jag själv) svär vid Slack för att effektivisera samarbete och kommunikation, och dess rika arsenal av funktioner förklarar varför.

Med Slack kan du skapa separata "kanaler" för olika projekt för att organisera meddelanden. Med "Huddles" kan du genomföra ljud- och videomöten med teamet med några få klick.

Men för mig är funktionen ”Slack Connect” den ultimata gamechangern. Den låter dig kommunicera med dina leverantörer, underleverantörer och kunder i samma Slack-app. Det gör den till ett omfattande kommunikationsverktyg som passar både för internt och externt bruk. Det är ett måste för alla småföretagare.

Slacks bästa funktioner

Kommunicera med hela ditt team på ett och samma ställe via gruppmeddelanden, direktmeddelanden, videosamtal och röstsamtal.

Automatisera återkommande uppgifter för att effektivisera ditt arbetsflöde utan att missa något.

Dela viktiga filer och dokument med ditt team för att förbättra projektledning och samarbete

Integrera med över 2 000 verktyg som DocuSign, Google Sheets, Zoom och ClickUp för maximal effektivitet i verksamheten.

Slack-begränsningar

Den kostnadsfria versionen har begränsade funktioner, vilket kanske inte räcker för växande team.

Att skapa för många olika kanaler kan förvirra teammedlemmarna och hämma deras produktivitet.

Slack-prissättning

Gratis för alltid

Fördel: 8,75 dollar/månad per användare

Business+: 15 USD/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (32 764 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (23 244 recensioner)

3. Gusto (bäst för löne- och personaladministration)

Via Gusto

Gusto förenklar både lönehantering och personaladministration. Detta verktyg är en av de bästa apparna för personalhantering för småföretag tack vare sitt lättnavigerade och intuitiva användargränssnitt. Dess robusta uppsättning funktioner är också en stor fördel.

Du kan synkronisera din löneadministration med Gusto för att spåra anställdas arbetstider och projektets framsteg samt hantera arbetsbelastningen utan manuella ingrepp. Gusto förenklar rekrytering, anställning och introduktion. Du kan enkelt skapa jobbannonser, skicka anställningserbjudanden, skapa introduktionslistor med uppgifter att göra osv. Dessutom kan du använda Gusto för att dela, underteckna och lagra viktiga dokument.

Gustos bästa funktioner

Spåra dina anställdas arbetstider, arbetsbelastning och prestationer för att göra justeringar för bättre produktivitet.

Lämna in din skattedeklaration automatiskt och korrekt för systematisk hantering av dina efterlevnadskrav

Skapa verktyg och system för dina nya teammedlemmar med Software Provisioning

Utvärdera dina anställdas prestationer för att kunna erbjuda dem relevanta utvecklingsmöjligheter

Få korrekta analyser och insikter om dina anställda för att fatta datadrivna beslut

Integrera med andra verktyg som Expensify, DocuSign, Freshbooks och ClickUp

Begränsningar med Gusto

Ingen gratisplan finns tillgänglig

Användare har rapporterat att kundtjänsten ibland är extremt långsam.

Gusto-priser

Enkelt: 40 $/månad + 6 $/månad per person

Plus: 80 $/månad + 12 $/månad per person

Premium: Anpassad prissättning

Gusto-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (2 059 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (3 894 recensioner)

4. QuickBooks (bäst för redovisning och bokföring)

Via QuickBooks

QuickBooks är en välkänd app för ekonomihantering tack vare sina avancerade verktyg och funktioner. QuickBooks är i första hand ett bokföringsprogram, men fungerar också som ett verktyg för bokföring, lönehantering, tidrapportering, bankärenden och andra liknande uppgifter.

Jag har använt det för fakturarelaterade aktiviteter som att skapa kvitton och centralisera olika typer av dem. Du kan också använda det för att beräkna skatter och till och med hantera ditt lager. Det mest intressanta med detta verktyg är dess virtuella bokföringsfunktion. Med den kan du få tillgång till expertmentorskap och hjälp för korrekt konto- och kassaflödeshantering.

QuickBooks bästa funktioner

Automatisera bokföringsuppgifter som transaktionskategorisering, bankavstämning och utgiftsuppföljning

Skapa detaljerade rapporter om företagets finansiella hälsa, inklusive resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser.

Spåra dina lagernivåer och ställ in varningar för låga lager

Integrera med över 750 appar efter eget val, som PayPal, Shopify och Gusto

Begränsningar i QuickBooks

Användargränssnittet kan vara något komplicerat för nybörjare.

Anpassningsmöjligheterna är mycket begränsade

Det kan bli dyrt för småföretag

Priser för QuickBooks

Enkel start: 18 $/månad

Essentials: 27 $/månad

Plus: 38 $/månad

Avancerat: 76 $/månad

Betyg och recensioner av QuickBooks

G2: 4,0/5 (3 304 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (7 252 recensioner)

5. Mailchimp (bäst för e-postmarknadsföring)

Via Mailchimp

Tack vare sin imponerande omfattning är Mailchimp min kompletta lösning för allt som rör e-postmarknadsföring. Det är faktiskt en av de bästa apparna för småföretag i detta avseende.

Detta verktyg automatiserar nästan alla e-postmarknadsföringsaktiviteter du kan tänka dig. Använd det för att skicka personliga e-postmeddelanden, skapa anpassade kampanjer och marknadsföra relevanta produkter utan manuellt arbete. Mailchimp erbjuder också ett paket med e-postmallar som är vackert designade och redo att anpassas. Om du har detta verktyg i din samling behöver du inte sätta ihop ett dedikerat team för att stärka dina e-postmarknadsföringsinitiativ.

Mailchimps bästa funktioner

Schemalägg dina e-postmeddelanden så att de skickas automatiskt för att förmedla rätt budskap vid rätt tidpunkt.

Skapa hyperriktade e-postmarknadsföringskampanjer. Segmentera din målgrupp utifrån demografi, användarbeteende etc.

Använd dra-och-släpp-verktyget för att enkelt anpassa e-postmallar efter dina behov.

Få detaljerade rapporter och analyser om din kampanjprestanda

Integrera med över 300 andra verktyg i ditt arbetsflöde, såsom Wix, Stripe och Canva.

Mailchimp-begränsningar

Det kan bli dyrt när du expanderar

Kundsupportens kvalitet är genomsnittlig

Mailchimp-priser

Gratis: 0 $/månad för 500 kontakter

Grundläggande: 13 $/månad för 500 kontakter

Standard: 20 $/månad för 500 kontakter

Premium: 350 $/månad för 500 kontakter

Mailchimp-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (12 448 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (17 148 recensioner)

6. Hootsuite (bäst för hantering av sociala medier)

Via Hootsuite

Att lyckas med sociala medier och digital marknadsföring är ett mål för alla småföretagare. Hootsuite är ett verktyg som underlättar detta.

Detta är en av de bästa apparna för marknadsföring av småföretag tack vare dess mångsidiga utbud av funktioner. Den låter dig skapa engagerande innehåll för sociala medier från grunden och automatisera schemaläggning och publicering. Jag gillar särskilt Hootsuites kraftfulla funktion för varumärkesövervakning, som låter dig kolla in onlinekonversationer om ditt varumärke. Bonus? Alla funktioner är också mycket anpassningsbara.

Hootsuites bästa funktioner

Automatisera publiceringen av innehåll på alla större plattformar som Instagram, Facebook, LinkedIn och Twitter

Skapa lättförståeliga visuella kalendrar för att optimera innehållsplanering och schemaläggning

Samarbeta med ditt team. Tilldela uppgifter, hantera godkännanden och utforma nya strategier.

Övervaka nyckelord och hashtags för att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna på sociala medier inom din bransch.

Plug-in med över 100 analys- och CRM-verktyg som Google Analytics och Salesforce

Hootsuite-begränsningar

Gränssnittet kan vara något överväldigande för nya användare.

Integrationer med vissa appar och plattformar är betalda

Hootsuite-priser

Professional: 149 $/månad för en användare, tio sociala konton

Team: 399 $/månad för tre användare

Företag: Anpassad prissättning

Hootsuite-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (4 233 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (3 693 recensioner)

7. Sortly (bäst för lagerhantering)

Via Sortly

Letar du efter en app för lagerhantering som kan tillgodose de unika behoven hos ett småföretag? Sortly är svaret. Den är enkel att använda, intuitiv och har rätt funktioner.

För att börja använda det behöver du bara ladda upp din befintliga lagerlista på plattformen. Sortly organiserar den automatiskt. Det hjälper dig också att spåra ditt lager och få varningar när lagret börjar ta slut. Den funktion som sticker ut mest för mig är dock den inbyggda streckkodsgeneratorn. Den låter dig skapa unika produktstreckkoder som exakt visar kvantitet, plats, pris, SKU och andra detaljer på några minuter.

Sortlys bästa funktioner

Anpassa unik lagerinformation och hantera din databas med anpassade fält

Skapa och skanna QR-koder för att enkelt hantera ditt lager på din smartphone

Få tillgång till programvaran på din mobila enhet med den lättanvända mobilapplikationen.

Integrera med appar som Slack och Microsoft Teams

Sortlys begränsningar

Mobilappen är buggig

Funktionen för streckkodsläsning är inte helt tillförlitlig

Integreras endast med ett fåtal appar

Sortlys prissättning

Gratis för alltid

Avancerat: 49 $/månad

Ultra: 149 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Sortly-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (25 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (481 recensioner)

8. Figma (bäst för design och prototyputveckling)

Via Figma

Figma är ett gediget verktyg för produktdesign. Från användarvänlighet och navigering till funktionsrikedom uppfyller det alla mina kriterier för en bra app för småföretag.

Det bästa med Figma är att det är en designplattform utan kod. Det spelar alltså ingen roll om du inte har ett team med erfarna utvecklare. Du kan ändå använda den för att skapa realistiska produktprototyper som är skräddarsydda för ditt varumärke. Plattformen har ett engagerande användargränssnitt och är också mycket samarbetsinriktad. Det är inte allt – Figma erbjuder också en rad mallar som hjälper dig att komma igång med prototyputveckling.

Figma bästa funktioner

Samarbeta med ditt team i ett produktdesignprojekt i realtid

Utnyttja kraften i AI för att skapa produktprototyper för testning och iterationer

Använd avancerade vektorverktyg för att redigera former och mönster efter eget val

Kommunicera med dina teammedlemmar via ljud eller chatt för ett smidigt samarbete

Integrera med en rad populära appar, som GitLab och Google Workspace

Figma-begränsningar

Kan vara dyrt för växande team

Begränsade offlinefunktioner

Kräver en stark internetanslutning för bästa prestanda

Figma-priser

Startteam: Gratis

Professionellt team: 15 $/fullständig plats/månad

Organisation: 45 $/fullständig plats/månad

Företag: 75 $/fullständig licens/månad

Figma-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1 113 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (738 recensioner)

9. Square (bäst för betalningshantering och POS-system)

Via Square

Om du har ett nytt småföretag kan Square hjälpa dig att sätta upp ett bra kassasystem för att underlätta både kontanta och kontantlösa transaktioner.

Det jag gillar mest med Square är dess noggrannhet. Med detta verktyg kan ditt företag ta emot onlinebetalningar, inklusive kontaktlösa betalningar. Du kan också hantera hämtning och leverans av alla dina beställningar i POS-systemet.

Men det är inte det bästa. Square säljer också avancerade POS-hårdvarulösningar som läsare och kassor. Det är alltså en one-stop-shop för att skapa ett komplett POS-system för ett företag.

Squares bästa funktioner

Acceptera flera betalningsmetoder, inklusive kontanter, kreditkort, betalkort och mobilbetalning

Skicka obegränsat antal fakturor utan extra kostnad

Få hjälp med PCI-efterlevnad och återbetalningar

Få detaljerade rapporter och insikter om försäljning och lager

Begränsningar

Vissa användare klagade på plötsliga kontostängningar

Transaktionsavgiften är högre än på andra plattformar

Kundsupporten är svår att nå

Square-prissättning

Gratis för alltid

Plus: 29 $/månad (faktureras årligen)

Premium: 79 $/månad (faktureras årligen)

Kvadratiska betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (789 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (610 recensioner)

10. Shopify (bäst för hantering av e-handelsplattformar)

Via Shopify

Shopify är ett måste för alla småföretag som vill etablera sig online. Det har alla verktyg och all teknik du behöver för att bygga din digitala butik.

För mig är Shopifys USP dess användarvänlighet. Även om det kan vara överväldigande att starta en onlineverksamhet, förenklar detta verktyg det i stor utsträckning. Det finns en rad anpassningsbara mallar, ett användarvänligt gränssnitt, en lång lista med tredjepartsappintegrationer för att maximera butikens effektivitet och ett inbyggt POS-system för smidig försäljning.

Utöver detta låter Shopify dig också växa ditt företag med organisk SEO, sociala medier och verktyg för innehållsmarknadsföring. Enbart denna funktion gör att den räknas till de bästa apparna för småföretag.

Shopifys bästa funktioner

Välj bland en rad anpassningsbara mallar och teman för att bygga din webbutik

Ta emot betalningar från flera källor via Shopify Payments

Utnyttja inbyggda marknadsföringsfunktioner för att öka trafiken och försäljningen

Hantera din butik när du är på språng med Shopifys mobilapp

Integrera med robusta verktyg från tredje part som HubSpot och Mailchimp

Shopifys begränsningar

Ingen gratisplan finns tillgänglig

De avancerade anpassningsalternativen är begränsade, särskilt för kassan och andra viktiga sidor.

Shopify-priser

Grundläggande: 39 $/månad

Shopify: 105 $/månad

Avancerat: 399 $/månad

Plus: 2 300 dollar/månad

Shopify-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (4 539 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (6 359 recensioner)

Boosta ditt småföretag med ClickUp

Det är aldrig lätt att leda ett småföretag. Men begränsade resurser och ett litet team innebär också att dina insatser får stor betydelse.

Med rätt uppsättning av de bästa apparna för småföretag spelar det ingen roll hur litet ditt team är eller hur begränsade dina resurser är. Du kan alltid utnyttja det som finns tillgängligt på bästa sätt.

En allt-i-ett-lösning för projektledning som ClickUp underlättar ledningen av ett småföretag genom att effektivisera arbetsuppgifterna, centralisera kommunikationen och förbättra kundrelationshanteringen och teamets effektivitet. Dess omfattande uppsättning funktioner säkerställer att ditt företag utnyttjar den bästa tekniken för att växa och lyckas.

Så vänta inte längre – registrera dig gratis på ClickUp idag och prova!