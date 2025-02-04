De 10 bästa programvarorna för marknadsföringshantering för småföretag 2025

Många marknadsföringsprogramvaruplattformar fokuserar på specifika aspekter av din marknadsföringsstrategi, till exempel inbound-marknadsföringsverktyg för att öka trafiken eller outbound-marknadsföringsprogramvara för att konvertera fler leads till försäljning.

En komplett marknadsföringshanteringslösning går ännu längre och ger dig ett omfattande sätt att hålla koll på dina marknadsföringsplaner, hantera din trafik och dina leads, spåra avkastningen på dina kampanjer och till och med projektleda planeringen och genomförandet av dina kampanjer.

Om du driver ett litet företag som kämpar med att hantera alla delar av din övergripande marknadsföringsstrategi är det dags att integrera marknadsföringshanteringsprogramvara i din verksamhet. Men det är viktigt att välja rätt verktyg. I den här artikeln utforskar vi den bästa marknadsföringsprogramvaran för småföretag (och vad du bör leta efter i den marknadsföringsprogramvara du väljer).

Vad är marknadsföringshanteringsprogramvara för småföretag?

Med marknadsföringshanteringsprogramvara kan du fokusera på de viktigaste områdena där din tid och dina färdigheter behövs, samtidigt som du effektiviserar alla monotona (men viktiga) uppgifter som måste utföras i bakgrunden.

Det finns tre typer av marknadsföringshanteringsprogram som riktar sig till de tre pelarna i modern marknadsföringsstrategi:

Verktyg för marknadsföringsarbetsflöden , till exempel plattformar för att skapa, utveckla och schemalägga e-postkampanjer.

Marknadsinformationsplattformar , som , som analysverktyg som samlar in och analyserar data för att ge dig användbara insikter om viktiga områden som konsumenttrender och webbplatsbesökares beteende.

Verktyg för marknadsföringsautomatisering som effektiviserar och automatiserar återkommande marknadsföringsuppgifter och triggers.

Denna programvara gör det möjligt för användare att övervaka marknadsföringskampanjer och maximera sina småföretags resurser och tid. Och några av de bästa programvarorna för marknadsföringshantering kombinerar alla tre ovanstående kategorier i en omfattande plattform så att du kan spåra och hantera ett stort antal marknadsförings-KPI:er och aktiviteter på ett och samma ställe:

Insamling och analys av marknadsföringsdata

Kundrelationshantering (CRM), inklusive leadgenerering, leadpoängsättning och leadvård

Planera, bygga och aktivera specifika marknadsföringskampanjer, inklusive varumärkesbyggande, innehållsskapande och godkännande från intressenter.

Teamsamarbete så att marknadsföringen inte lever i sin silo, utan istället är synlig och integrerad i hela verksamheten.

Vad ska du leta efter i marknadsföringshanteringsprogram för småföretag?

Att välja rätt marknadsföringsprogramvara för ditt småföretag hjälper ditt marknadsföringsteam att arbeta så effektivt som möjligt, men varje småföretag har unika behov och budgetar. Här är några saker att tänka på när du granskar dina alternativ:

Marknadsföringsautomatisering: Verktyg för marknadsföringsautomatisering möjliggör kampanjer i sociala medier och automatisering av e-postmarknadsföring.

Omfattande funktioner: En bra plattform erbjuder en kombination av verktyg för digital marknadsföring och e-postmarknadsföring samt funktioner för hantering av sociala medier.

CRM-integration: Bra CRM ger ökad försäljning. Se till att programvaran integreras väl med Bra CRM ger ökad försäljning. Se till att programvaran integreras väl med CRM-verktyg för att spåra hela kundresan.

Analys: Integration med Google Analytics och andra analysverktyg mäter marknadsföringsresultatet noggrant och ger användbara insikter.

Marknadsföring på sociala medier: Bra hantering av sociala medier gör det möjligt för användare att schemalägga inlägg på sociala medier, hantera flera sociala mediekanaler och interagera med potentiella kunder.

Gratisversion eller provversion: Många leverantörer av marknadsföringsprogramvara erbjuder en gratisversion eller en provversion med begränsade funktioner så att du kan testa verktyget innan du använder din marknadsföringsbudget.

De 10 bästa marknadsföringshanteringsprogrammen för småföretag

För att göra det enklare har vi sammanställt en lista över de bästa programvarorna för marknadsföringsautomatisering och marknadsföringshantering 2024. Alla alternativ fungerar utmärkt för småföretag, men de flesta av dessa produkter kan också enkelt skalas upp i takt med att ditt företag växer.

Hantera marknadsföringsprojekt och dagliga uppgifter i över 15 vyer i ClickUp.

Till skillnad från vissa program som fokuserar på endast ett område av din marknadsföringsstrategi är ClickUp marketing en allt-i-ett-produktivitetssvit som klarar allt.

Behöver ditt team brainstorma marknadsföringsidéer och sedan omvandla dessa idéer till genomförbara uppgifter med deadlines och ansvariga? Clickups Whiteboard gör precis det.

Har du ont om tid? Ett stort urval av mallar för marknadsföring och affärsverksamhet, inklusive ClickUp-mallen för hantering av marknadsföringskampanjer, hjälper dig att snabbt gå från idé till genomförande.

Har du problem med flaskhalsar i en brådskande inkommande kampanj? Med ClickUp kan du visualisera och vidta åtgärder för varje milstolpe i ett projekt med bara några få klick, oavsett om du föredrar en enkel checklista eller en mer komplex Kanban-tavla eller Gantt-diagram.

Eftersom ClickUp är mer än bara en marknadsföringsplattform, utan också en omfattande projektledningsplattform, håller den även de mest komplexa marknadsföringsplanerna på rätt spår och hjälper dig att hantera alla projekt, teammedlemmar och leveranser du behöver.

ClickUps bästa funktioner

Brainstorma, planera och genomföra marknadsföringsprogram med omfattande projektledningsfunktioner.

Fördela och hantera resurser för dina marknadsföringskampanjer effektivt med hjälp av resurshanteringsfunktioner.

Snabba upp dina marknadsföringskampanjer och innehållsskapande med hjälp av expertutvecklade verktyg för artificiell intelligens (AI).

Spåra och analysera framstegen mot dina marknadsföringsmål med visuella instrumentpaneler.

Samarbeta enkelt genom att arbeta tillsammans i realtid och hålla teammedlemmarna på samma sida.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare tycker att gränssnittet är överväldigande på grund av dess många funktioner.

Vissa kunder säger att mobilappen saknar alla funktioner som finns i datorversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI kan köpas till alla betalda abonnemang till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. HubSpot

Via HubSpot

HubSpot har utformat sin marknadsföringsprogramvara för företag av alla storlekar. Som namnet antyder centraliserar programvaran alla marknadsföringsverktyg och data i en hubb för att överbrygga klyftan mellan marknadsföringskanaler och team.

Plattformen för marknadsföringshantering och marknadsföringsautomatisering har verktyg för e-postmarknadsföring, landningssidor, sociala medier och leadhantering, och automatiseringen av repetitiva uppgifter underlättar arbetet för marknadsförings- och säljteam. Speciellt för småföretag erbjuder företaget en gratisversion med de verktyg du behöver för att komma igång.

HubSpots bästa funktioner

Koppla samman verktyg och erfarenheter genom Marketing Hub, som förenar team på en plattform som möjliggör djupare kundrelationer.

Använd den kraftfulla onlineformulärskaparen för bättre leadgenerering och kommunikation med potentiella kunder.

Synkronisera mellan HubSpot och Salesforce i båda riktningarna utan tekniska krav.

Få tillgång till ett bibliotek med gratis utbildningsinnehåll, inklusive artiklar, onlinekurser och certifieringar.

HubSpots begränsningar

Många användare tycker att HubSpot är dyrt, särskilt småföretag och nystartade företag som vill ha mer än de begränsade funktionerna som erbjuds i gratispaketet.

Vissa kunder vill ha bättre stöd för integration med de verktyg de använder.

Användarna klagar över begränsningar i rapporterings- och analysfunktionerna, särskilt i de lägre prisnivåerna.

HubSpot-priser

Gratis för alltid

Startpaket: 50 $/månad

Professionell: 800 $/månad

Företag: 3 600 $/månad

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 5 000 recensioner)

3. Asana

Via Asana

Asana är en programvara för marknadsföringshantering som förbättrar samarbetet och kampanjresultaten. Företaget har som mål att hjälpa marknadsföringsteam att sätta upp tydliga mål och uppnå dem snabbt. Asana tillhandahåller verktyg för att spåra kampanjdata, arbetsbelastning och överlämningar på en enda plattform, och programvaran integreras med över 270 appar, vilket gör att marknadsföringsverktygen kan samverka sömlöst.

Asanas bästa funktioner

Öka samarbetet och påskynda kampanjproduktionen, så att teamen kan arbeta bättre tillsammans.

Koppla marknadsföringskampanjer till övergripande affärsmål så att teamen fokuserar på arbete som genererar intäkter.

Förena marknadsförare kring gemensamma mål och följ framstegen för olika initiativ i en central hubb.

Integrera med över 270 appar, så att marknadsförare kan få tillgång till information smidigt över flera produkter.

Asanas begränsningar

Användarna upplever att mobilappens funktionalitet är begränsad, särskilt på mindre skärmar.

Vissa kunder tycker att det är frustrerande att man inte kan tilldela flera användare till en uppgift.

Funktioner för tidrapportering finns inte tillgängliga i alla prisnivåer.

Asanas prissättning

Gratis för alltid

Premium: 10,99 $/månad per användare

Företag: 24,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

4. Monday.com

Monday.com marknadsför sig som en plattform för arbetshantering, men erbjuder unika verktyg för marknadsförings- och kreativa team som hjälper till att hantera varje steg i marknadsföringsprocessen. Programvaran har funktioner för tillgångshantering, kampanjspårning, innehållskalender och strategisk planering.

Du kan till och med använda den för att sätta upp och följa upp mål samt mäta effekten av ditt teams marknadsföringsinsatser. Programvaran integreras också med verktyg som Supermetrics, Google Ads och HubSpot, vilket garanterar en heltäckande marknadsföringslösning.

Monday.com bästa funktioner

Effektivisera och optimera marknadsföringsprocesserna från idé till leverans för maximal effektivitet.

Hantera innehåll och designförfrågningar effektivt genom ett centraliserat system

Organisera och hantera marknadsföringsevenemang på ett smidigt sätt

Planera och följ upp kampanjer visuellt med Gantt-diagram

Monday.com begränsningar

Vissa användare säger att plattformen kan vara långsam att ladda.

Många användare tycker att inlärningskurvan är för brant.

Vissa kunder har inte kunnat hitta de integrationer de behövde.

Priser för Monday.com

Gratis för alltid

Grundläggande: 8 $/månad för fyra användare

Standard: 10 $/månad för tre användare

Pro: 16 $/månad för tre användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Monday.com – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

5. Microsoft Dynamics 365

Via Microsoft Dynamics 365

Microsoft har utvecklat plattformen Microsoft Dynamics 365 för att öka företagseffektiviteten och minska kostnaderna. Plattformen erbjuder en sammankopplad miljö som länkar samman människor, data och uppgifter och tillhandahåller skräddarsydda lösningar med fokus på integration av försäljning och marknadsföring.

Microsoft Dynamics 365 hjälper användare att förstå kundernas behov, påskynda konverteringar av leads och anpassa marknadsföringsstrategier till teamets uppgifter. Plattformen erbjuder även AI för att öka produktiviteten.

De bästa funktionerna i Microsoft Dynamics 365

Flytta till molnet med självförtroende och öka produktiviteten med snabb AI-implementering

Samarbeta genom att koppla samman hela ditt företag med Dynamics 365-applikationer.

Öka insynen i kundernas behov för att snabbare leda kunderna genom försäljningsprocessen.

Analysera och optimera kampanjresultat med integrationer som Supermetrics och Google Ads.

Begränsningar i Microsoft Dynamics 365

Vissa delar av användargränssnittet är inte tillräckligt intuitiva.

Programvaran har ibland problem med prestandan när den hanterar stora datamängder.

Vissa användare föredrar förbättrade anpassningsmöjligheter.

Priser för Microsoft Dynamics 365

Essentials: 70 $/månad per användare

Premium: 100 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Dynamics 365

G2: 3,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 5 000 recensioner)

6. Mailchimp

Via Mailchimp

Mailchimp är ett ledande verktyg för e-postmarknadsföring som omvandlar e-postmeddelanden till intäkter. Företaget har expanderat till ett stort varumärke inom e-postmarknadsföring och automatisering, och används av både småföretag och stora företag. Programvaran erbjuder avancerad automatisering av e-post och SMS baserat på beteendedata för att enkelt engagera och konvertera kunder, och generativa AI-verktyg gör det möjligt för användare att snabbt skapa innehåll som är anpassat till varumärket.

Mailchimps bästa funktioner

Vinn nya kunder med personliga e-postmeddelanden och automatisering som ger dig fler öppningar, klick och försäljningar.

Öka antalet beställningar och kundernas livstidsvärde genom att anpassa e-postmeddelanden och SMS baserat på beteendedata.

Skapa innehåll som passar ditt varumärke med generativa AI-verktyg och välj bland professionellt utformade mallar.

Analysera prestanda med anpassade rapporter, visualisering av konverteringskanaler och andra analysdata.

Begränsningar för Mailchimp

Vissa användare tycker att funktionerna är begränsade jämfört med andra plattformar för e-postmarknadsföring.

Programvaran kan vara komplex för nybörjare som är nya inom e-postmarknadsföring.

Vissa användare tycker att automatiseringsfunktionerna i de lägre prisnivåerna är för begränsande.

Priser för Mailchimp

Gratis för alltid

Essentials: 13 $/månad

Standard: 20 $/månad

Premium: 350 $/månad

Mailchimp-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 16 000 recensioner)

7. Brevo

Via Brevo

Brevo är en allt-i-ett-plattform som automatiserar marknadsföringskampanjer över olika kanaler såsom e-post, SMS, WhatsApp och chatt. Brevo är en funktionsrik marknadsföringsplattform som gör det möjligt för användare att skapa smarta kampanjer, spåra leads och hjälpa till att avsluta försäljningar, och den transaktionsbaserade e-posttjänsten leder till snabbare e-postleverans.

Brevos bästa funktioner

Använd smarta kampanjer för att bygga relationer och automatisera marknadsföringskampanjer via kanaler som e-post, SMS, WhatsApp och chatt.

Kommunicera direkt med kunderna med hjälp av chattfunktionen i realtid.

Integrera med över 150 ledande digitala marknadsföringsverktyg, inklusive CRM, innehållshanteringssystem och e-handel.

Brevos begränsningar

Vissa användare upplever att prestandan är trög, särskilt när man skapar kampanjer.

Vissa kunder tycker att det är svårt att felsöka med Simple Mail Transfer Protocol.

Brevo-priser

Gratis för alltid

Startpaket: 25 $/månad

Företag: 65 $/månad

Brevo Plus: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Brevo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

8. BuzzSumo

Via Buzzsumo

BuzzSumo är ett marknadsföringsverktyg som ger användarna insikter om omnämnanden i media och idéer till innehåll, vilket gör det möjligt för dem att komma i kontakt med över 700 000 journalister. Med funktioner som innehållsupptäckt, forskning och övervakning blir pitchar relevanta och aktuella. Verktyget låter användarna snabbt identifiera innehåll som fungerar bra i specifika nischer och fokuserar enbart på innehållsmarknadsföringsprojekt.

BuzzSumo bästa funktioner

Indexera miljarder artiklar och inlägg, vilket möjliggör djupgående innehållsanalys och digitala marknadsföringsstrategier.

Identifiera rätt influencers för ditt varumärke, förbättra leadgenereringen och engagemanget i sociala medier.

Få snabb insikt och tillgång till data direkt från din webbläsare via Chrome-tillägget.

Använd anpassad integration för att förbättra marknadsföringsautomatiseringsfunktionerna genom plattformens kraftfulla applikationsprogrammeringsgränssnitt.

BuzzSumo-begränsningar

Vissa användare tycker att gratisversionen är för begränsad.

Liksom andra SEO- och innehållsforskningsverktyg kan Buzzsumos inlärningskurva vara frustrerande för nya användare.

Vissa användare tycker att programvaran är dyr för privatpersoner och småföretag.

Priser för BuzzSumo

Innehållsskapande: 199 $/månad för 1 användare

PR & kommunikation: 299 $/månad för fem användare

Paket: 499 $/månad för 10 användare

Företag: 999 $/månad för 30 användare

BuzzSumo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

9. Jira

Via Atlassian

Atlassians Jira är en ledande programvara för projektuppföljning som riktar sig till olika affärsenheter, inklusive marknadsföring och mjukvaruutveckling. Programvaran erbjuder funktioner för arbetshantering, rapportering och automatisering. Jira integreras med över 3 000 verktyg i Atlassians ekosystem, vilket ger oändliga möjligheter för funktionsutvidgning.

Jiras bästa funktioner

Dela upp stora idéer i hanterbara delar mellan teamen med hjälp av användarberättelser, problem och uppgifter.

Börja med färdiga mallar, såsom Scrum, Kanban, buggspårning och DevOps.

Anpassa ditt arbetsflöde efter ditt teams behov, så att du kan börja enkelt och sedan utöka efter behov.

Dra nytta av Jiras skalbarhet från småföretag till stora företag, så att växande team kan skala upp utan problem.

Jiras begränsningar

Vissa användare tycker att programvaran är svår att navigera i eller konfigurera efter sina behov.

Användarna kan tycka att de många funktionerna och anpassningsalternativen är överväldigande.

Vissa kunder klagar på långsam prestanda vid stora projekt eller instanser.

Priser för Jira

Projekt: Från 10 USD/månad för 10 användare

Utveckling: Från 20 $/månad för 10 användare

Service Desk: 20 $/månad för 10 användare

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

10. Creatio

Via Creatio

Marketing Creatio är en omnikanalslösning för försäljning och marknadsföring som förbättrar kundresan och gör det möjligt för marknadsförare att bättre engagera kunderna. Programvaran har olika funktioner för att förbättra arbetsflöden för leadgenerering och digitala annonsers effektivitet. Med leadhantering, kampanjhantering och evenemangshantering erbjuder Marketing Creatio en omfattande lösning för marknadsföringsteam.

Creatios bästa funktioner

Automatisera marknadsföringsflöden och bygg applikationer utan kodning med Creatios kodfria plattform.

Skapa marknadsföringskampanjer och hantera leads med Creatios inbyggda automatiseringsfunktioner.

Få bättre leadgenerering och förbättrade marknadsföringsstrategier genom automatiserade försäljningsprocesser.

Automatisera kundtjänstflöden för små och stora företag över flera kanaler

Begränsningar i Creatio

Användare kan tycka att Creatio är för dyrt.

Vissa användare rapporterar problem med att anpassa processer och arbetsflöden.

Användare som vill ha avancerad rapportering och analys tycker att produkten har brister.

Priser för Creatio

Tillväxt: 25 USD/månad per användare

Företag: 55 $/månad per användare

Obegränsat: 85 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Creatio

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (19 recensioner)

Förbättra dina marknadsföringsinsatser redan idag

Som du kan se fokuserar vissa plattformar för marknadsföringshantering på ett specifikt område av din marknadsföringsstrategi, till exempel verktyg för e-postautomatisering. Sedan finns det mer omfattande lösningar som klarar allt. I många fall är det ingen skillnad i pris mellan de två.

Det bästa valet för dig beror på om du är okej med att använda olika verktyg och lära dig olika plattformar för varje enskilt område av din marknadsföring.

Om du vill ha en allt-i-ett-plattform för marknadsföringshantering som också kan integreras med separata verktyg, om du fortfarande vill använda dem, prova ClickUp idag! Den går utöver ren marknadsföringshantering och låter ditt team samarbeta, kommunicera och genomföra dina småföretagsmål i hela organisationen.