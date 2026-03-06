Bästa AI-verktyg för sekretessmedvetna team

88 % av organisationerna rapporterar nu att de regelbundet använder AI i minst en affärsfunktion, en ökning från 78 % för bara ett år sedan.

I takt med att AI-användningen ökar är den inte längre begränsad till experiment eller avancerade användningsfall. AI påverkar nu det dagliga arbetet, såsom dokument, analyser, möten, kunddata och intern kommunikation.

Denna snabba spridning väcker också en viktig fråga för team som bryr sig om dataskydd: vart tar din information vägen när du använder AI? Många AI-verktyg är optimerade för snabbhet och bekvämlighet, men bortser från integritet och långsiktig datakontroll.

För team som hanterar känslig eller reglerad information innebär dessa luckor en stor risk.

I det här blogginlägget utforskar vi AI-verktyg som är utformade för sekretessmedvetna team, med fokus på hur de tillämpar åtkomstkontroller och stöder ansvarsfull användning av AI.

För att hjälpa dig att snabbt jämföra olika alternativ presenterar vi här en översikt över de bästa verktygen för dataskydd och hur de står sig i jämförelse med varandra.

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Kontextuell AI med ClickUp Brain, Brain MAX-skrivbordsprogram, Super Agents med behörighetskontroller, AI-drivna uppgifter och dokument, rollbaserade åtkomstkontroller, ISO 42001-anpassad AI-styrning och garantier om noll dataträning eller datalagring. Sekretessmedvetna team som behöver en säker, allt-i-ett-arbetsplats med kontextuell AI inbyggd direkt i det dagliga arbetet. Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Lumo (av Proton AG) Ingen loggning av konversationer, ingen standardmodellträning, kryptering med nollåtkomst för sparade chattar, helt öppen källkod, GDPR- och HIPAA-anpassning, ISO 27001- och SOC 2-certifierad. Team som vill ha en AI-assistent som prioriterar integritet för skrivande, sammanfattning och forskning utan risker för datainsamling. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 12,99 $/användare per månad. Duck. ai Inget konto krävs, ingen omedelbar lagring eller modellträning, lokal chattlagring med raderingskontroll, krypterad 15-minuterscache, valfri platsdelning på stadsnivå. Individer och team som vill ha en gratis, anonym AI-chattbot med starka sekretessinställningar som standard. Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 9,99 $/månad. Quill Helt lokal transkription av möten, sammanfattningar i realtid, strukturerade anteckningar med uppföljningar, skärmdump under skärmdelning, ingen ljudöverföring via molnet. Sekretessmedvetna team som behöver säker transkription av möten utan att skicka data till externa servrar Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 7,99 $/månad. Standardanteckningar End-to-end-krypterade anteckningar, krypterad synkronisering på enheten, långsiktig revisionshistorik, krypterade e-postbackuper, 2FA och biometrisk låsning. Team och individer som behöver säker långsiktig lagring av anteckningar och krypterad kunskapshantering Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 63 $/år. Tutanota (Tuta) End-to-end-krypterad e-post och kalender, nollkunskapsarkitektur, postkvantumkryptografi, krypterad sökning, anonym registrering, 2FA Team som behöver säker e-post och kalender med stark kryptering som standard Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 3,60 €/månad. Skiff End-to-end-krypterade e-postmeddelanden och dokument, krypterade ämnesrader, realtidssamarbete i Skiff Pages, spårningsblockering, anpassade domäner och alias. Team som vill ha ett säkert, krypterat alternativ till traditionella e-post- och dokumentarbetsytor Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 4 $/månad. Obsidian Lokal lagring med Markdown, interaktiv grafisk vy, offlineåtkomst, detaljerad synkroniseringskontroll, Canvas för visuell planering Individer och team som vill ha full kontroll över kunskapshanteringen utan leverantörskontrollerad molnlagring Gratisplan tillgänglig; betalda planer börjar på 5 $/användare per månad (Sync) SimpleLogin Öppen källkod för e-postalias, stöd för PGP-kryptering, anpassade domäner, routing för flera e-postkonton, 2FA med TOTP och WebAuthn Team och individer som vill minska spårningen av e-post och skydda sin primära inkorgsidentitet Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 4 $/användare per månad. Protecto Automatiserad upptäckt, maskering och tokenisering av PII, PHI och PCI, redigeringsfunktioner som bevarar formatet, kontextbaserad åtkomstkontroll (CBAC), stöd för efterlevnad (HIPAA, GDPR, CPRA, DPDP) Företag som behöver ett dataskyddslager mellan interna system och AI-modeller Anpassad prissättning

Införandet av AI går snabbt i stå när teamen är osäkra på vart deras data hamnar eller hur den kan komma att användas. För organisationer som lagrar kundinformation eller reglerade , känsliga data är AI som prioriterar integritet ett måste för säker och skalbar användning.

Här är varför du bör prioritera rätt dataskyddslösning:

Tydlig äganderätt och isolering av data: Säkerställer att dina promptar, filer och utdata förblir begränsade till din arbetsyta och aldrig blandas med offentliga datatillgångar eller andra kunders miljöer.

Explicit kontroll över modellträning: Låter dig inaktivera dataanvändning för träning som standard och kräva avsiktlig opt-in när träning är tillåten.

Tvingande åtkomstkontroller och granskningsbarhet: Tillämpar rollbaserade behörigheter, aktivitetsloggar och användningssynlighet så att AI-åtkomsten överensstämmer med dina Tillämpar rollbaserade behörigheter, aktivitetsloggar och användningssynlighet så att AI-åtkomsten överensstämmer med dina datastyrnings- och interna säkerhetspolicyer.

Regulatorisk beredskap genom design: Stöder Stöder projektets efterlevnadskrav som GDPR, HIPAA, SOC 2 eller ISO-standarder för att integrera datasäkerhetsåtgärder direkt i dagliga arbetsflöden.

Konsekvent integritetsskydd för alla modeller och funktioner: Tillämpar samma säkerhets- och datastyrningsregler även när flera AI-modeller eller funktioner används under huven.

Operativ kontinuitet och framtidssäkerhet: Skyddar dina arbetsflöden när branschreglerna skärps och granskningen av AI ökar, vilket undviker omarbetningar eller hastiga migreringar senare.

Låt oss gå igenom de bästa verktygen för dataskydd genom att jämföra deras fördelar, nackdelar, funktioner och priser.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven produktivitet med säkerhet och efterlevnad i företagsklass)

Införandet av AI medför ofta dolda risker. Du genererar resultat i fristående verktyg och tappar därmed överblicken över vem som kan använda eller få tillgång till känslig information. För team som är måna om integriteten gör denna fragmentering det svårare att upprätthålla AI-styrning och regelefterlevnad.

ClickUp förändrar detta genom att fungera som en konvergerad AI-arbetsplats som drivs av kontextuell AI. AI är inbäddat direkt i den plattform där du redan arbetar, vilket minskar risken för att känslig information delas med okända verktyg. Det erbjuder också starka säkerhetsfunktioner, inklusive strikta åtkomstkontroller och strukturerade behörigheter för att skydda dina data.

Låt oss titta närmare på hur ClickUp prioriterar säkerhet och backar upp det med funktioner i företagsklass för att hjälpa dig att undvika utmaningar vid införandet av AI.

Få integritet och säkerhet i företagsklass som standard

ClickUp betraktar integritet och säkerhet som grundläggande för alla funktioner du förlitar dig på i plattformen. Dina data körs på en infrastruktur av företagsklass som hostas på Amazon Web Services (AWS), med inbyggd kontinuerlig övervakning och begränsad åtkomstkontroll.

ClickUp uppfyller också kraven i GDPR, SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017 och ISO 27018, som oberoende verifierar dess säkerhetsrutiner. Data krypteras både under överföring och lagring, vilket säkerställer att den information du lagrar i ClickUp förblir skyddad från obehörig åtkomst.

🎖️ Den strategiska fördelen: ClickUp håller säkerheten under ständig uppsikt. Plattformen övervakar säkerhet och prestanda dygnet runt, året om, och kör kontinuerligt automatiserade riskbedömningar. Den samarbetar också med oberoende tredje parter för att genomföra regelbundna penetrationstester.

Generera AI-resultat utan att exportera känslig data

ClickUp Brain är inte en separat chatbot eller ett plugin-program. Det är en inbyggd AI-assistent som förstår dina uppgifter, dokument, chattar och projektdata som arbete som du redan äger och kontrollerar.

I stället för att exportera data till externa AI-verktyg och duplicera känslig information använder ClickUp Brain den faktiska strukturen och innehållet i din arbetsyta för att generera resultat.

Du kan också använda ClickUp Brain på följande sätt:

Skapa strukturerade rapporter, snabba meddelanden, e-postmeddelanden och till och med blogginlägg med tydlig ton och formatering.

Skapa uppgiftsbeskrivningar, deluppgifter och mötesreferat från enkla språkprompter.

Ställ frågor på naturligt språk för att få fram korrekta arbetsinsikter från olika uppgifter, dokument och tidigare konversationer.

Du kan konvertera AI-resultat direkt till ClickUp-uppgifter, tilldela ägare, deadlines och beroenden och omvandla AI-drivna insikter till ansvarigt arbete. Använd dessutom anpassade fält för att registrera detaljer som status, risknivå eller kundinformation och ange prioriteringar för att markera vad som behöver uppmärksammas först.

Omvandla AI-resultat till ansvarstagande åtgärder genom att organisera och prioritera arbetet med ClickUp Tasks.

För längre innehåll kan du lagra AI-resultat i ClickUp Docs och göra dem sökbara eller länka dem direkt till det arbete de stöder.

💡 Proffstips: När du delar ClickUp Docs kan du kontrollera exakt vem som kan se och redigera dem. Du kan hålla ett dokument privat och dela det endast med specifika personer eller team, öppna det för alla i din arbetsyta eller bjuda in externa medarbetare via e-post eller länkar. Du kan också kombinera specifika behörigheter med funktionen Protect Doc för att förhindra oavsiktliga eller obehöriga redigeringar, vilket hjälper till att hålla företagets policyer och SOP:er säkra och oförändrade.

Förhindra AI-spridning med ClickUp BrainGPT

ClickUp Brain MAX utökar ClickUps kontextuella AI-funktioner till ett kraftfullt verktyg för datorn som minskar AI-spridningen och centraliserar intelligent arbete. Istället för att hoppa mellan olika AI-verktyg kan du söka och generera innehåll från en kontrollerad miljö som är kopplad till din ClickUp-arbetsyta.

Skapa utkast och analysera information direkt i ditt arbetsflöde med ClickUp BrainMAX.

Du får också:

AI-sökning för företag: Sök i ClickUp, på webben och i anslutna appar som Google Drive, Figma, GitHub och SharePoint från ett och samma ställe för att omedelbart hitta uppgifter, dokument, filer och viktig information.

AI-drivna åtgärder: Använd frågor i naturligt språk för att sammanfatta dokument, skapa uppgifter, schemalägga möten, generera innehåll eller publicera uppdateringar direkt i ClickUp.

Talk to Text : Diktatera uppgifter, meddelanden och sökfrågor handsfree medan BrainMAX transkriberar och utför dem i realtid. Diktatera uppgifter, meddelanden och sökfrågor handsfree medan BrainMAX transkriberar och utför dem i realtid.

Flera AI-modeller: Få tillgång till och välj mellan flera LLM-modeller, såsom ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, DeepSeek och Gemini, utifrån ditt specifika användningsområde.

ClickUp stöder sina AI-funktioner med tydlig datastyrning och verkställbara skyddsåtgärder. Plattformen är certifierad enligt ISO 42001, en global standard för ansvarsfull och säker hantering av AI. Dessutom tränas ClickUp AI inte på data från din arbetsplats, och licensavtal med AI-partner förbjuder uttryckligen användning av kunddata för modellträning.

Automatisera arbetet med Super Agents utan att förlora kontrollen

ClickUp AI Super Agents är AI-drivna teammedlemmar som arbetar direkt i din arbetsmiljö och använder verkliga projektkontexter för att hjälpa dig att komma vidare i arbetet.

Du kan interagera med Super Agents precis som du skulle göra med en kollega. Tilldela dem uppgifter, @nämna dem i konversationer eller be dem sammanställa dokument och följa upp arbetet automatiskt.

Automatisera rutinmässigt arbete och samarbeta med AI-kollegor samtidigt som du behåller full kontroll över behörigheter och övervakning.

Superagenter fungerar under direkt mänsklig kontroll med tydligt definierade gränser. När du skapar en superagent kan du konfigurera exakt hur den ska interagera med din arbetsyta (inklusive vilka verktyg den kan använda).

Alla som har behörighet att hantera åtkomst kan uppdatera denna konfiguration när som helst och säkerställa kontinuerlig övervakning. Superagenter får automatiskt tillgång till data från offentliga arbetsytor för att hålla sig uppdaterade, men åtkomst till specifika eller känsliga områden måste beviljas uttryckligen.

💡 Proffstips: Granska Super Agent-åtkomsten genom dina befintliga arbetsplatsroller för att hålla kontrollen strikt och förutsägbar. Hantera åtkomst på medlemsnivå noggrant: Medlemmar, administratörer och ägare kan som standard skapa, aktivera och hantera offentliga Super Agents, så granska regelbundet vem som har dessa roller.

Skydda privata data automatiskt: Använd rollbaserade behörigheter för att dölja all Super Agent-profilinformation som användare inte har behörighet att visa.

ClickUps bästa funktioner

Dokumentera möten utan ansträngning: Använd Använd ClickUp AI Notetaker för att skapa sammanfattningar och åtgärdspunkter som är kopplade till uppgifter och dokument i din arbetsyta.

Samarbeta visuellt med skyddsräcken: Brainstorma och planera i Brainstorma och planera i ClickUp Whiteboards som ärver arbetsytans behörigheter och förblir kopplade till arbetet.

Håll konversationerna i sitt sammanhang: Kommunicera i Kommunicera i ClickUp Chat inom din arbetsyta istället för att förlita dig på fristående chattverktyg som fragmenterar sammanhanget och kan äventyra säkerheten.

Övervaka arbetet på ett säkert sätt: Visualisera insikter i realtid genom Visualisera insikter i realtid genom ClickUp Dashboards samtidigt som du tillämpar rollbaserad åtkomst till känslig data.

Begränsningar i ClickUp

Det breda utbudet av funktioner kan ta lite tid för nya användare att vänja sig vid.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 11 080 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 540+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

Jag uppskattar verkligen ClickUps ständiga innovation och hur de satsar hårt på AI. AI Super Agent är kraftfullt och gör att du kan konfigurera rutinuppgifter mycket snabbt. Jag tycker också att mallarna är till hjälp under installationsprocessen, även om det kräver mycket tid och ansträngning att få allt korrekt installerat.

Jag uppskattar verkligen ClickUps ständiga innovation och hur de satsar hårt på AI. AI Super Agent är kraftfullt och gör att du kan konfigurera rutinuppgifter mycket snabbt. Jag tycker också att mallarna är till hjälp under installationsprocessen, även om det kräver mycket tid och ansträngning att få allt korrekt installerat.

👀 Visste du att? Enligt rapporten State of AI Security från Acuvity saknar 70 % av organisationerna fortfarande optimerad AI-styrning. Samma rapport visar att 38 % anger AI-körningssäkerhet som deras största utmaning när det gäller AI-säkerhet i företaget.

2. Lumo (Bäst för AI som prioriterar integritet utan dataloggning eller modellträning)

via Lumo

Lumo är utvecklat av teamet bakom Proton Mail och Proton Drive och är en AI-assistent som hanterar uppgifter som skrivande, sammanfattning och analys.

Proton har utvecklat verktyget så att det fungerar utan att samla in dina data. Det loggar inte dina konversationer och återanvänder inte interaktioner för personalisering. Plattformen kan inte heller se vad du frågar eller vad assistenten svarar, och den använder aldrig dina data för att skapa profiler eller träna AI-modeller.

Konversationer sparas med kryptering utan åtkomst, så att endast din enhet kan dekryptera dem. Eftersom verktyget är helt öppen källkod kan du eller ditt säkerhetsteam självständigt granska koden, vilket stärker förtroendet för att integritetsskyddet är inbyggt i själva systemet.

Lumos bästa funktioner

Börja chatta direkt utan att logga in eller skapa ett konto, så att åtkomsten förblir snabb och smidig.

Uppfyll regleringskrav som GDPR och HIPAA, med stöd av Protons ISO 27001- och SOC 2-certifieringar.

Håll data helt skyddade genom att förhindra att konversationer delas med tredje part eller externa AI-leverantörer.

Lumos begränsningar

Kan ge inkonsekventa resultat för exakta beräkningar, där upprepade frågor ger olika svar för samma inmatning.

Lumo-priser

Gratis

Plus: 12,99 $/användare per månad

Lumo-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Lumo?

En Reddit-användare säger:

Jag har använt Lumo AI för forskning. Det är en mycket kapabel AI för detta ändamål. Jag använder den dock i kombination med Mistral. Jag bad den att specificera de ämnen jag ville lära mig mer om efter en detaljerad uppmaning och fann att den var direkt och saklig.

Jag har använt Lumo AI för forskning. Det är en mycket kapabel AI för detta ändamål. Jag använder den dock i kombination med Mistral. Jag bad den att specificera de ämnen jag ville lära mig mer om efter en detaljerad uppmaning och fann att den var direkt och saklig.

3. Duck. ai (Bäst för anonyma AI-konversationer och snabba sammanfattningar utan konton eller spårning)

Duck. ai är en gratis, integritetsfokuserad AI-chatbot som lanserades av DuckDuckGo 2025. Den låter dig interagera med flera stora språkmodeller som GPT-4o mini, Claude 3. 5 Haiku och Llama 4, samtidigt som den säkerställer att dina inmatningar inte sparas eller används för modellträning.

Du kan använda verktyget för att generera svar och sammanfatta texter utan att skapa ett konto eller koppla någon personlig identitet. Till skillnad från traditionella verktyg som lagrar konversationer på fjärrservrar, sparar Duck.ai de senaste chattarna lokalt på din enhet, så att du kan radera dem när som helst.

Duck. ai innehåller också genomtänkta integritetskontroller för kontextuell relevans. Med ett valfritt alternativ för att använda ungefärlig plats kan du dela endast platsdata på stadsnivå med modellleverantörer. Din exakta plats och IP-adress förblir dolda, och inställningen är avstängd som standard för att ge dig full kontroll över datahanteringen.

Duck. ai bästa funktioner

Fäst viktiga konversationer genom att hålla upp till fem chattar högst upp i listan över senaste chattar för snabb åtkomst och skydda dem från radering med Fire Button.

Förfina svarskontexten genom att dela begränsade detaljer så att svaren följer rätt enheter, datum och tidszon.

Lagra sessionsdata tillfälligt i en krypterad cache i upp till 15 minuter för att återställa anslutningsproblem och radera dem sedan permanent.

Begränsningar för Duck.ai

Verktyget kan ge mindre personliga och relevanta svar, vilket kräver ytterligare inmatning för att få önskat resultat.

Priser för Duck.ai

Gratis

Prenumeration: 9,99 $/månad

Duck. ai betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📮 ClickUp Insight: 53 % av organisationerna har ingen AI-styrning eller endast informella riktlinjer. Och när människor inte vet vart deras data hamnar – eller om ett verktyg kan skapa en efterlevnadsrisk – tvekar de. Om ett AI-verktyg ligger utanför betrodda system eller har oklara datapraxis är rädslan för ”Tänk om det inte är säkert?” tillräcklig för att stoppa införandet. Så är inte fallet med ClickUps helt reglerade, säkra miljö. ClickUp AI uppfyller kraven i GDPR, HIPAA och SOC 2 och har ISO 42001-certifiering, vilket garanterar att dina data är privata, skyddade och hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Tredjepartsleverantörer av AI får inte träna på eller lagra några ClickUp-kunddata, och stöd för flera modeller fungerar under enhetliga behörigheter, integritetskontroller och strikta säkerhetsstandarder. Här blir AI-styrning en del av själva arbetsytan, så att teamen kan använda AI med förtroende, utan extra risker.

4. Quill Meetings (Bäst för transkribering av privata möten som körs helt på din enhet)

via Quill Meetings

Om du letar efter en mötes-AI som inte skickar dina konversationer till externa system erbjuder Quill en lösning som sätter integriteten i första rummet.

Det transkriberar diskussioner i realtid och omvandlar dem till strukturerade sammanfattningar och uppföljningspunkter, vilket hjälper ditt team att dokumentera beslut utan att behöva förlita sig på manuella anteckningar.

I stället för att delta i möten som en bot eller vidarebefordra ljud via multicloud-miljöer, körs Quill helt på din Mac eller PC. Dessutom lämnar ljudet aldrig din enhet, vilket gör konversationerna privata och verktyget flexibelt för personliga möten eller till och med brainstorming-sessioner på egen hand.

Verktyget fångar också automatiskt upp visuell kontext. När någon delar sin skärm under ett möte tar det skärmdumpar och lägger till den informationen direkt i dina anteckningar.

Quills bästa funktioner

Sök och hitta viktiga insikter med hjälp av ett enkelt gränssnitt som hjälper dig att snabbt hitta och markera viktig information.

Få veckovisa sammanfattningar och förbättringsförslag tillsammans med en tydlig lista över projekt som kräver uppföljning.

Extrahera mätvärden från konversationer till organiserade tabeller och generera innehåll för poddar, presentationer eller föreläsningar.

Quills begränsningar

Eftersom Quill körs på din enhet beror prestandan på din hårdvara och kan bli långsammare på äldre maskiner.

Priser för Quill

Gratis

Lite: 7,99 $/månad

Obegränsat: 19,99 $/månad

Teams: 15 USD/användare per månad

Quill-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Quill?

En G2-användare säger:

Som konsult som hanterar flera samtal med grundare, chefer och kundundersökningar har Quill Meetings varit en enorm tillgång för att hantera alla uppföljningar och nästa steg. Det faktum att allt hanteras lokalt garanterar integriteten för mina kunder, vilket är avgörande när det gäller känsliga tillväxt- och marknadsföringsstrategier.

Som konsult som hanterar flera samtal med grundare, chefer och kundundersökningar har Quill Meetings varit en enorm tillgång för att hantera alla uppföljningar och nästa steg. Det faktum att allt hanteras lokalt garanterar integriteten för mina kunder, vilket är avgörande när det gäller känsliga tillväxt- och marknadsföringsstrategier.

5. Standard Notes (Bäst för säker, krypterad anteckning och långsiktig kunskapslagring)

via Standard Notes

Standard Notes är en app för anteckningar med end-to-end-kryptering som är utvecklad för säker, långsiktig lagring av kunskap. Du kan börja med ren text för att skriva utan distraktioner och sedan utöka till rik text, kalkylblad, uppgifter, att göra-listor, markdown, lösenord och tokens.

Alla anteckningar krypteras på din enhet innan de synkroniseras, vilket säkerställer att endast du och uttryckligen auktoriserade medarbetare kan komma åt dem. Långsiktig revisionshistorik kompletterar och fungerar som en oändlig ångra-funktion, så att du kan återvända till och återställa vilken version som helst av en anteckning från det allra första utkastet.

För att stärka datastyrningen erbjuder verktyget krypterade nattliga e-postbackuper av alla anteckningar i din inkorg. Det stöder också tvåfaktorsautentisering med tidsbaserade tokens för att förhindra dataläckage och skydda känslig information.

Standard Notes bästa funktioner

Organisera anteckningar effektivt genom att fästa viktiga anteckningar eller flytta anteckningar till papperskorgen med alternativ för återställning eller permanent radering.

Lås enskilda anteckningar med ett extra lösenord för att lägga till ett extra skyddslager för känsligt innehåll.

Säkra åtkomsten till appar med ett särskilt lösenord eller biometrisk autentisering, till exempel Face ID eller fingeravtrycksigenkänning, för att förhindra obehörig åtkomst.

Begränsningar i Standard Notes

Synkronisering och dekryptering av anteckningar på mobilen kan ibland vara långsamt och kan ibland orsaka att appen kraschar.

Priser för Standard Notes

Standard: Gratis

Produktivitet: 63 $/år

Professional: 84 $/år

Standard Notes betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Standard Notes?

En G2-användare säger:

Jag gillar att de prioriterar integritet framför allt annat med sin mycket säkra krypterade kanal för synkronisering av data och anteckningar inom en enhet. Och jag älskar att de har utvecklingsverktyg. Samma utvecklingsverktyg finns i webbläsare, och det finns också i den här programvaran. Det betyder att jag kan kolla under huven efter eventuella kodavvikelser och stilproblem i mina anteckningar.

Jag gillar att de prioriterar integritet framför allt annat med sin mycket säkra krypterade kanal för synkronisering av data och anteckningar inom en enhet. Och jag älskar att de har utvecklingsverktyg. Samma utvecklingsverktyg finns i webbläsare, och det finns också i den här programvaran. Det betyder att jag kan kolla under huven efter eventuella kodavvikelser och stilproblem i mina anteckningar.

👀 Rolig fakta: Enligt The State of AI in the Cloud från Wiz ökar självhostad AI kraftigt, med en ökning av BERT-användningen från 49 % till 74 % på ett år bland ledande modelltyper.

6. Tutanota (Bäst för end-to-end-krypterad e-post och kalendrar för team som fokuserar på integritet)

via Tutanota

Tuta är en krypterad e-post- och kalenderplattform som är utvecklad för team och individer som behöver hög säkerhet utan att kompromissa med användbarheten.

När du skickar e-post till andra Tuta-användare tillämpas automatiskt end-to-end-kryptering med asymmetrisk kryptering. För meddelanden som skickas utanför plattformen kan e-postmeddelanden fortfarande säkras med ett engångslösenord som delas med symmetrisk kryptering, som mottagaren använder för att dekryptera meddelandet.

På arkitekturnivå följer verktyget en nollkunskapsmodell och använder postkvantumkryptografi. Detta tillvägagångssätt skyddar dina data även om servrarna komprometteras och hjälper till att framtidssäkra kommunikationen mot nya cyberhot.

Tutanotas bästa funktioner

Stöd för flera e-postalias och anpassade domäner för att hantera identiteter och upprätthålla en professionell närvaro.

Säkra ditt konto med tvåfaktorsautentisering och anonym registrering utan telefonnummer eller IP-loggning.

Skydda dina data mot nätfiske och säkerställ att ditt företags AI-policy följs med inbyggda filter och spårningsblockerare i Tuta Mail.

Tutanotas begränsningar

Stöder inte undermappar för e-postorganisation, vilket kan leda till en mindre strukturerad inkorg.

Priser för Tutanota

Personligt : Gratis Revolutionerande: 3,60 €/månad (4,18 $/månad) Legend: 9,60 €/månad (11,14 $/månad)

Gratis

Revolutionerande: 3,60 €/månad (4,18 $/månad)

Förklaring: 9,60 €/månad (11,14 $/månad)

Företag : Essential: 7,20 €/användare per månad (8,35 $/användare per månad) Advanced: 9,60 €/användare per månad (11,14 $/användare per månad) Unlimited: 14,40 €/användare per månad (16,70 $/användare per månad)

Essential: 7,20 €/användare per månad (8,35 $/användare per månad)

Avancerat: 9,60 €/användare per månad (11,14 $/användare per månad)

Obegränsat: 14,40 € per användare och månad (16,70 $ per användare och månad)

Gratis

Revolutionerande: 3,60 €/månad (4,18 $/månad)

Förklaring: 9,60 €/månad (11,14 $/månad)

Essential: 7,20 €/användare per månad (8,35 $/användare per månad)

Avancerat: 9,60 €/användare per månad (11,14 $/användare per månad)

Obegränsat: 14,40 € per användare och månad (16,70 $ per användare och månad)

Tutanota-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Tutanota?

En Capterra-användare säger:

Vi använder det för att kommunicera konfidentiellt med våra patienter (end-to-end-krypterat). Vi har skapat en delad e-postlåda som gör att flera anställda kan komma åt hela kommunikationshistoriken med våra patienter. Detta gör vårt dagliga arbete mycket smidigt.

Vi använder det för att kommunicera konfidentiellt med våra patienter (end-to-end-krypterat). Vi har skapat en delad e-postlåda som gör att flera anställda kan komma åt hela kommunikationshistoriken med våra patienter. Detta gör vårt dagliga arbete mycket smidigt.

7. Skiff (Bäst för krypterad e-post och dokumentsamarbete med starkt identitetsskydd)

via Skiff

Att dela känsliga e-postmeddelanden och dokument via verktyg som skannar innehåll eller spårar aktivitet skapar onödiga risker. Skiff löser detta genom att erbjuda en säker arbetsyta som bygger på kryptering och användarkontroll.

Det tillämpar standardmässigt end-to-end-kryptering, vilket gör att dina e-postmeddelanden och ämnesrader endast är synliga för avsedda mottagare. Skiff Pages utökar samma skydd till dokument, vilket gör att du kan skapa, redigera och dela innehåll i realtid samtidigt som allt förblir fullständigt krypterat.

Med funktioner som anpassade domäner, e-postalias, spårningsblockering och mappbaserad organisation av inkorg kan du samarbeta professionellt samtidigt som du behåller full kontroll över datainsamlingsmetoder och identitet.

Skiffs bästa funktioner

Synkronisera kalenderhändelser automatiskt genom att lägga till inbjudningar, svar och uppdateringar direkt från din Skiff-inkorg.

Dela filer säkert med krypterade länkar som skyddar åtkomsten när du samarbetar externt.

Autentisera privat genom att använda kryptovalutaplånboksbaserade inloggningsalternativ för samarbete och delning.

Skiffs begränsningar

Skiff erbjuder för närvarande begränsat stöd för integration med e-postplattformar från tredje part.

Skiff-priser

Gratis

Essential: 4 $/månad

Pro: 10 $/månad

Företag: 15 USD/användare per månad

Skiff-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Skiff?

En G2-användare säger:

End-to-end-kryptering, total säkerhet och utmärkt användarupplevelse är de bästa delarna av Skiff Mail. Från att lägga till alias och blockera spårare till att lägga till filter eller anpassade domäner, Skiff Mail gör det enkelt att hantera din e-post för team.

End-to-end-kryptering, total säkerhet och utmärkt användarupplevelse är de bästa delarna av Skiff Mail. Från att lägga till alias och blockera spårare till att lägga till filter eller anpassade domäner, Skiff Mail gör det enkelt att hantera din e-post för team.

👀 Visste du att? Nästan 50 % av organisationerna förväntar sig ett dataintrång orsakat av AI-verktyg. Ytterligare 49 % identifierar Shadow AI som det näst största säkerhetshotet, vilket understryker riskerna med okontrollerad användning av AI.

8. Obsidian (Bäst för lokal kunskapshantering och personliga kunskapsbaser)

via Obsidian

Obsidian är en lokal kunskapsplattform som är utvecklad för personer som vill ha fullständig kontroll över sin information. Alla anteckningar lagras som vanliga Markdown-filer på din enhet, istället för i ett moln som kontrolleras av leverantören, vilket ger dig direkt kontroll över datahanteringen.

Du kan länka anteckningar mellan begrepp, personer, platser, böcker och idéer för att bygga ett personligt kunskapssystem som växer organiskt över tid. Den interaktiva grafvyn visar dessa kopplingar visuellt, vilket hjälper dig att upptäcka mönster som annars kanske skulle gå obemärkta förbi.

För team erbjuder verktyget detaljerad kontroll över synkronisering och samarbete. Välj exakt vilka filer och inställningar som ska synkroniseras mellan enheter, samtidigt som annat innehåll förblir privat. Delade filer möjliggör samarbete utan att all data behöver överföras till ett centralt system, vilket gör att tydliga gränser kring känsligt innehåll bevaras.

Obsidians bästa funktioner

Spåra ändringar över tid med en inbyggd versionshistorik som låter dig granska och återställa revideringar för varje anteckning (upp till ett års historik).

Arbeta offline och synkronisera senare genom att redigera dina anteckningar utan internetanslutning och sedan automatiskt sammanfoga ändringarna när du är online igen.

Organisera idéer visuellt med Canvas för brainstorming och planering med inbäddade anteckningar, media och webbinnehåll.

Obsidian-begränsningar

Den kostnadsfria planen tillåter inte samarbete i realtid, och för att kunna använda den effektivt måste man vara bekant med Markdown.

Priser för Obsidian

Gratis

Synkronisering: 5 USD/användare per månad

Publicera: 10 USD/webbplats per månad

Obsidian-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Obsidian?

En Capterra-användare säger:

Den lokala valvmodellen eliminerar fördröjningar och oro för dataläckage, men med Obsidian Sync kan jag fortsätta precis där jag slutade på vilken enhet som helst. Den lokala arkitekturen lagrar alla anteckningar på min enhet, så det går blixtsnabbt och är mycket mindre utsatt för säkerhetshot.

Den lokala valvmodellen eliminerar fördröjningar och oro för dataläckage, men med Obsidian Sync kan jag fortsätta precis där jag slutade på vilken enhet som helst. Den lokala arkitekturen lagrar alla anteckningar på min enhet, så det går blixtsnabbt och är mycket mindre utsatt för säkerhetshot.

9. SimpleLogin (Bäst för att skydda e-postidentitet och minska spårning med säkra alias)

via SimpleLogin

Om du vill minska spårningen av e-post och exponeringen av data är SimpleLogin ett öppen källkodsverktyg för e-postalias som är utformat för att skydda din primära inkorg.

Det fungerar genom att generera e-postalias som vidarebefordrar meddelanden till din riktiga e-postadress. Detta gör att du kan registrera dig för verktyg och tjänster utan att någonsin avslöja din verkliga identitet.

Varje aliasadress kan pausas, raderas eller återaktiveras direkt, vilket är särskilt användbart om ett alias börjar ta emot skräppost eller förekommer i ett dataintrång. Du kan också svara på e-postmeddelanden direkt från ett alias för att förhindra skräppost och nätfiske samtidigt som du upprätthåller full kommunikationsflöde.

Med PGP-stöd aktiverat krypterar verktyget inkommande e-postmeddelanden med din egen PGP-nyckel innan de vidarebefordras till din inkorg. Detta säkerställer att endast du kan dekryptera och läsa meddelandena.

SimpleLogins bästa funktioner

Vidarebefordra alias till flera postlådor genom att lägga till befintliga inkorgar och välja vart varje alias ska vidarebefordra e-postmeddelanden.

Förstärk kontosäkerheten genom att aktivera tvåfaktorsautentisering med TOTP och/eller WebAuthn (FIDO) för att skydda mot obehörig åtkomst.

Använd dina egna domäner för att skapa varumärkesaliaser som contact@din-domän.com eller hi@din-domän.com samtidigt som du håller din primära inkorg dold.

Begränsningar för SimpleLogin

Anpassade domäner kan inte delas med andra användare, vilket begränsar aliashanteringen mellan familjemedlemmar eller team.

Priser för SimpleLogin

Öppen källkod

Gratis

Premium: 4 $/användare per månad

SimpleLogin-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om SimpleLogin?

En Reddit-användare säger:

Jag har använt det till allt i flera månader nu och har aldrig haft några problem. Jag använder också flera anpassade domännamn för alias. Det är fantastiskt.

Jag har använt det till allt i flera månader nu och har aldrig haft några problem. Jag använder också flera anpassade domännamn för alias. Det är fantastiskt.

10. Protecto (Bäst för dataskydd och styrning i företag vid användning av AI-modeller)

via Protecto

Protecto AI är ett dataskyddslager av företagsklass som finns mellan dina operativsystem och de AI-modeller du använder.

Det identifierar automatiskt PII, PHI, PCI och annan konfidentiell affärsinformation i dina dokument och datamängder. Baserat på de policyer du definierar kan det maskera, redigera, tokenisera eller blockera känsliga element efter behov.

Denna nivå av kontroll möjliggörs genom kontextbaserad åtkomstkontroll (CBAC). Verktyget utvärderar vem som gör AI-förfrågan och i vilket sammanhang uppgifterna används, vilket gör att du kan tillämpa detaljerade regler på ett konsekvent sätt i komplexa miljöer.

Med deterministisk tokenisering och formatbevarande maskering förblir din datastruktur intakt, så att AI-modeller fortfarande kan generera korrekta och meningsfulla resultat utan att få tillgång till verkliga värden.

Protectos bästa funktioner

Uppfyll sekretessbestämmelser som HIPAA, GDPR, DPDP och CPRA genom att maskera personuppgifter och kontrollera åtkomsten till känslig data.

Analysera och modellera data på ett säkert sätt med hjälp av maskerade datamängder utan att exponera känslig information.

Ersätt PII och PHI med säkra tokens för att stödja analys, AI-utveckling, delning och rapportering med minskad risk.

Protectos begränsningar

Hantering av domänspecifika eller proprietära data kan kräva anpassade scheman och finjustering.

Protecto-priser

Anpassad prissättning

Protecto-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Samla AI-exekvering med integritet i fokus under ett säkert system med ClickUp

AI fungerar bäst när det passar naturligt in i ditt arbetssätt och styrs från början till slut. För team som är medvetna om integritetsskydd skapar spridda AI-verktyg säkerhetsrisker och AI-spridning.

ClickUp levererar dock kontextuell AI som fungerar direkt i din arbetsmiljö, där behörigheter och datastyrning redan finns. Från att generera resultat med ClickUp Brain till att agera på dem genom BrainMAX och Super Agents, förblir varje AI-interaktion inom ett säkert registersystem.

Dina data används inte för modellträning och omfattas av tydliga åtkomstkontroller och efterlevnad av GDPR, SOC 2 och ISO 42001.

Är du redo att använda AI utan att förlora kontrollen över dina data? Börja använda ClickUp gratis idag och samla ditt arbete och AI på en säker arbetsplats.

Vanliga frågor

Ingen LLM erbjuder integritet som standard. Integriteten beror på hur modellen används, styrs och begränsas. Det säkraste tillvägagångssättet är att använda LLM via en kontrollerad plattform som ClickUp. Den använder inte dina data för träning, behåller dem inte efter bearbetning och säkerställer åtkomst genom starka behörigheter för arbetsytan och standarder för regelefterlevnad.

Ett integritetsvänligt AI-verktyg har tydlig datastyrning, så att du vet exakt vilken information som samlas in och hur den används. Dina data används inte för modellträning om du inte uttryckligen tillåter det. Verktyget har starka säkerhetskontroller, inklusive kryptering, rollbaserade åtkomstkontroller, revisionsloggar och efterlevnad av erkända regleringsstandarder. Verktyget följer också principerna om dataminimering genom att endast samla in nödvändig information och ge dig full kontroll över att radera dina data när det behövs.

Ja, vissa AI-verktyg kan tränas på ditt företags data, men om de gör det beror helt på verktygets datapolicy och dina inställningar. Verktyg för integritetshantering använder inte dina data för träning som standard och kräver uttryckligt samtycke. Om ett verktyg tränas på kunddata automatiskt eller döljer detta bakom vaga termer är det inte lämpligt för integritetsfokuserade team.

Det är inte standard, men AI-verktyg för företag erbjuder vanligtvis starkare säkerhetskontroller än verktyg för konsumenter. Dessa verktyg för modellstyrning inkluderar ofta kryptering, rollbaserade åtkomstkontroller, granskningsloggar, SSO och efterlevnad av sekretessbestämmelser som SOC 2 eller GDPR. De erbjuder också bättre administratörskontroller och dataisolering. Att vara ett ”företag” garanterar dock inte automatiskt sekretess. Du bör fortfarande granska verktygets datapolicyer och utbildningsrutiner innan du använder det med ditt företags data.

I vissa fall, ja. Om du arbetar i en reglerad bransch som hälso- och sjukvård, finans eller juridiska tjänster kan offentliga AI-verktyg medföra risker för efterlevnad och dataexponering. Det beror på att många konsumentverktyg kan använda data för modellförbättring eller saknar strikta åtkomstkontroller. Reglerade team bör använda AI-styrningsverktyg som erbjuder tydliga datapolicyer, ingen standardmodellträning, starka säkerhetsåtgärder och efterlevnadsstöd som är anpassat till deras branschkrav.

Det säkraste sättet att använda AI på jobbet är att behandla det som vilket annat system som helst som bearbetar känslig affärsinformation. Välj leverantörer med transparenta datapolicyer, tydliga villkor för lagring och som inte tränar modeller på dina data utan ditt uttryckliga medgivande. Implementera rollbaserade åtkomstkontroller, följ principen om minsta möjliga behörighet och dela endast den information som är absolut nödvändig. Viktigast av allt är att upprätta interna riktlinjer för AI-användning så att alla förstår vad som är tillåtet och vad som inte är det.