Hur man använder AI i videosamtal

Har du någonsin avslutat ett videosamtal och insett att du inte minns de viktigaste detaljerna?

Eller haft svårt att koncentrera dig eftersom bakgrundsljud gjorde det svårt att följa konversationen?

Videosamtal skulle göra livet enklare, men de känns som en blandning av dålig ljudkvalitet, pinsamma tystnader och glömda åtgärder.

Artificiell intelligens (AI) förenklar virtuella möten genom att transkribera konversationer, eliminera distraktioner och till och med sammanfatta viktiga punkter.

I det här blogginlägget kommer vi att prata om hur AI kan göra dina videosamtal skarpare, tydligare och mycket mindre frustrerande. 📽️

Förstå AI för videosamtal

Videosamtal har kommit långt från gryniga, hackiga skärmar.

Från Skype:s bakgrundssuddighet 2018 till Zoom och Google Meets AI-förbättringar fortsätter tekniken att utvecklas, vilket gör att virtuella möten känns mer naturliga och produktiva.

Så här hjälper AI som tjänst till att förbättra videokonferenser:

Smartare ljud- och videokvalitet: AI finjusterar nästan alla aspekter av AI finjusterar nästan alla aspekter av videokonferensinställningarna och eliminerar störande ljud som tangentbordsklick, medan datorseende förbättrar belysningen, skärper videon och möjliggör virtuella bakgrunder utan gröna skärmar.

Förbättrad kommunikation och tillgänglighet: Taligenkänning och naturlig språkbehandling (NLP) driver liveundertexter, realtidsöversättningar och automatiserade mötesreferat, vilket gör konversationerna tydligare och mer inkluderande.

Ökad effektivitet och säkerhet: AI effektiviserar möten, minskar tekniska problem, automatiserar anteckningar och förbättrar säkerhetsfunktionerna så att teamen kan fokusera på beslutsfattande.

🧠 Rolig fakta: Videosamtal har funnits längre än du tror. Den allra första demonstrationen ägde rum 1927 när USA:s handelsminister Herbert Hoover deltog i ett enkelriktat videosamtal med journalister, nästan ett sekel innan andra verktyg tog över våra liv.

Hur man använder AI för videosamtal

AI förändrar vårt sätt att kommunicera.

Så här kan du använda dem i ditt nästa samtal. 📲

Transkription och sammanfattning

AI-verktyg kan automatiskt transkribera konversationer och generera koncisa sammanfattningar, vilket gör det enklare att fånga upp viktiga punkter utan att behöva anteckna manuellt.

När man jämför generativ AI och prediktiv AI skapar den förstnämnda transkriptioner och sammanfattningar i realtid, medan den senare analyserar tidigare mötesdata för att identifiera viktiga ämnen och förutse åtgärder.

Så här hjälper det:

Transkription i realtid: Omvandlar talade ord till text direkt, vilket säkerställer korrekta mötesprotokoll.

Automatiserade sammanfattningar: Extraherar viktiga insikter, åtgärdspunkter och viktiga beslut

Sökbara transkriptioner: Hjälper dig att snabbt hitta specifika diskussioner utan att behöva spela upp hela möten.

Noggrannheten hos dessa funktioner beror på AI-verktyget och ljudkvaliteten, men när det implementeras korrekt säkerställer AI att ingenting missas. Det hjälper också till att skapa bättre mötesdokumentation, vilket underlättar uppföljningar och ansvarsskyldighet.

Sökbara mötesprotokoll förändrar spelreglerna! AI-verktyg som ClickUp Brain gör att du enkelt kan söka efter ”vad diskuterade vi i möte X” och omedelbart hitta insikter!

🤝 Vänlig påminnelse: Ha en reservmikrofon eller webbkamera i närheten. Tekniska problem kan uppstå, men då är du redo att köra igång om det händer.

Brusreducering

Bakgrundsljud kan göra virtuella möten frustrerande. AI-driven brusreducering eliminerar distraktioner och säkerställer ett klart och professionellt ljud. Så här hjälper det:

Eliminera oönskade ljud: Filtrerar bort tangentbordsljud, skällande hundar, trafik och andra störningar.

Förbättrad röstklarhet: Isolerar och förstärker talarens röst så att deltagarna enkelt kan följa konversationerna.

Minska eko och efterklang: Skapar en mer naturlig lyssningsupplevelse med avancerad ljudbearbetning, vilket minimerar eko och efterklang, även i rum med dålig akustik.

Detta är särskilt användbart för hybrid- och distansarbetare. Till exempel kan teamledare använda AI-brusreducering för att säkerställa professionella möten, oavsett teammedlemmarnas plats.

📮 ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna: förstå prioritetsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra nödvändiga steg för att skapa eller justera uppgifter och ställa in automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp Brain MAX har dock samlat alla dessa behov i en enda desktop-app! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten kan skapas och tilldelas lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Och det är bara en av många funktioner!

AI-förbättrad videokvalitet och bakgrundseffekter

Vi har alla suttit i möten som kändes oändliga.

Även om teleportering ännu inte är ett alternativ kan AI åtminstone byta ut din bakgrund så att det ser ut som om du befinner dig på en mer intressant plats.

Vill du ha mer? Här är vad det erbjuder:

Automatiska belysningsjusteringar: Gör mörka miljöer ljusare, balanserar färger och korrigerar skuggor för ett professionellt utseende.

Suddighetseffekt: Döljer röriga eller oprofessionella bakgrunder, så att fokus ligger på talaren.

Bakgrunder: Ersätter verkliga miljöer med virtuella kontorsmiljöer och bakgrunder med varumärkesprofilering.

Dessa förbättringar är dock beroende av AI:s förmåga att upptäcka ansiktsdrag och korrekt separera dem från bakgrunden.

AI-drivna mötesassistenter

Artificiell intelligens kan automatisera administrativa mötesuppgifter, så att deltagarna kan fokusera på diskussioner istället för logistik.

Chatbots och konversations-AI spelar olika roller i denna process. Chatbots hanterar grundläggande schemaläggning och påminnelser, medan konversations-AI erbjuder ett djupare engagemang.

AI-assistenter kan:

Spela in och sammanfatta möten med med AI-videosammanfattare , som ger viktiga slutsatser och åtgärdspunkter.

Spåra uppföljningar och deadlines , skapa påminnelser och uppgiftslistor

Planera och optimera möten samtidigt som du föreslår idealiska tider baserat på teamets tillgänglighet.

AI-mötesassistenter hjälper ledare att hålla teamen ansvariga genom att automatiskt dokumentera åtgärdspunkter. IT-proffs kan till exempel lita på AI för att logga viktiga tekniska diskussioner, prioritera buggfixar och generera rapporter, vilket eliminerar manuell spårning.

AI för språköversättning i realtid

Att kommunicera komplexa idéer på ett främmande språk kan vara utmanande, men människocentrerade AI-översättningsverktyg gör det enklare. Dessa lösningar säkerställer att globala team kan samarbeta smidigt och bryta ner språkbarriärer utan extra ansträngning.

Till exempel kan företagsledare lita på dessa verktyg under en global produktlansering för att säkerställa att team från New York till Berlin håller sig samordnade.

Dessa verktyg erbjuder:

Liveundertexter: Hjälper internationella deltagare att följa konversationer med undertexter i realtid på flera språk.

Automatisk översättning: Konverterar tal och chattmeddelanden i teamet till olika språk, så att teammedlemmarna kan kommunicera utan problem.

Flerspråkig transkription: Skapar mötesanteckningar på deltagarnas önskade språk, vilket gör det enkelt att granska diskussioner och åtgärdspunkter.

AI för utbildning och fjärrsamarbete

Fjärrutbildning kan ofta kännas som en enkelriktad kommunikation utan att man vet om informationen går fram.

AI förändrar detta genom att göra introduktioner och kompetensutveckling mer interaktiva och effektiva. Feedback i realtid, personliga inlärningsvägar och automatiserade kunskapskontroller säkerställer att utbildningssessionerna förblir engagerande, dynamiska och utformade för att främja inlärning.

Det hjälper:

Skapa utbildningsmaterial: Skapa interaktivt utbildningsinnehåll baserat på diskussioner för personliga resurser efter utbildningen.

Förbättra samarbetet: AI i whiteboards och mindmaps gör det möjligt för teammedlemmarna att brainstorma och planera tillsammans i realtid, oavsett var de befinner sig.

Spåra engagemang: Det övervakar deltagarnas engagemang och identifierar vem som är aktivt involverad och vem som kanske tappar fokus.

🔍 Visste du att? På 1930-talet hade Tyskland fungerande videotelefoner med sluten krets. Tänk dig FaceTime... men bara om du var en del av ett exklusivt, statligt nätverk.

Använda AI-programvara för videosamtal

De flesta möten känns ”intensiva” men inte produktiva.

Efter en timmes samtal har du fortfarande samma att göra-lista som när du började.

AI förändrar den ekvationen. Istället för att samtalen dränerar energi blir de produktivitetsmultiplikatorer – de fångar upp viktiga insikter, lyfter fram prioriteringar och förvandlar konversationer till framsteg. 👀

Låt oss utforska hur det hjälper till att överbrygga klyftan mellan virtuella möten och konkreta resultat.

Gör schemaläggningen enklare

Att hitta tid för ett möte känns ofta svårare än själva mötet.

Oändliga meddelanden fram och tillbaka, kalenderjonglering och manuella inbjudningar bromsar teamen innan konversationen ens har börjat. Kontextuell AI eliminerar den friktionen genom att förstå prioriteringar, tillgänglighet och arbetsbelastning – så att schemaläggning slutar vara en uppgift i sig.

Istället för att bläddra igenom kalendrar eller gissa den bästa tiden kan AI omedelbart visa tider som passar alla och som stämmer överens med projektets tidsplan. Möten blir avsiktliga, inte störande.

Med ClickUp Brain och ClickUp Calendar är den upplevelsen inbyggd.

Brain granskar scheman, uppgifter och deadlines för att föreslå den bästa tiden att ansluta, medan Calendar gör det smidigt att bekräfta och dela. Resultatet: mindre tid för att planera möten, mer tid för att få dem att räknas.

Schemalägg möten med naturligt språk med hjälp av ClickUps AI-drivna kalender.

Spela in och transkribera dina videosamtal

Transkription är det som räddar videosamtal. Det vet vi.

Med inbyggda AI-verktyg behöver du inte längre lägga till eller integrera flera verktyg för att göra det. AI kan göra transkription till en smidig del av processen.

I ClickUp skapar SyncUps ett dedikerat utrymme för video- och ljudkontroller, vilket hjälper team att spåra framsteg, hantera utmaningar och förfina planer utan onödiga förseningar.

Anta att IT-teamet lanserar en ny programuppdatering.

Istället för att jaga statusrapporter över flera kanaler kan du direkt starta en SyncUp i ClickUp Chat. Teammedlemmarna ansluter direkt och använder inbyggd röst- och videofunktion för diskussioner i realtid. Alla viktiga punkter spelas in medan ClickUp Brain transkriberar dem, vilket gör det enkelt att spåra beslut och följa upp ärenden.

När teamen förfinar sina planer kan de koppla diskussionerna direkt till ClickUp Tasks, oavsett om det gäller att tilldela nya ansvarsområden eller uppdatera projektets tidsplan. Detta eliminerar informationssilos och håller arbetet organiserat inom en enda plattform.

Hoppa in på en snabb SyncUp i ClickUp Chat för diskussioner när som helst.

Fånga viktiga insikter med AI Notetaker

Att hålla reda på varje detalj i snabba möten på måndag morgon är inte någons drömscenario. Det förklarar den explosiva tillväxten av AI-anteckningsprogram under de senaste åren.

Anta till exempel att en ledningsgrupp granskar kvartalsresultatet.

Istället för att utse någon att anteckna viktiga punkter använder de AI för mötesanteckningar för att fånga upp varje diskussionspunkt. Smarta sammanfattningar kondenserar långa möten till tydliga sammanfattningar, medan sökbara transkriptioner hjälper till att hitta specifika diskussioner på några sekunder.

Det enda problemet? De flesta använder externa anteckningsprogram, vilket innebär fler integrationer att tänka på. Men inte med ClickUp! ClickUp AI Notetaker ser till att inga viktiga insikter går förlorade och omvandlar konversationer till strukturerade sammanfattningar och genomförbara uppgifter utan manuell anteckning.

Låt ClickUp AI Notetaker hantera detaljerna så att du kan fokusera på ditt videosamtal.

Gör asynkron kommunikation mer smidig

När team arbetar över olika tidszoner eller med fullspäckade scheman är den verkliga utmaningen inte att ha konversationer.

Din svåraste uppgift är att se till att dessa samtal snabbt överförs till de personer som inte var med i rummet. AI gör denna överföring enkel genom att omvandla live-diskussioner till sökbara, delbara insikter som kan konsumeras när som helst.

Istället för att upprepa detaljer eller återupprepa beslut kan AI omedelbart fånga upp vad som sagts, lyfta fram de viktigaste punkterna och visa nästa steg. Det innebär att uppdateringar sker i arbetets takt, inte i kalenderns takt.

Med ClickUp Clips sker allt detta automatiskt. Spela in en gång, så transkriberar och sammanfattar AI och kan till och med skapa uppgifter som du kan lägga direkt i Docs, Tasks eller Chat. Dessutom kan du lägga in klipp direkt i ClickUp Docs och Chat för att hålla diskussionerna i sitt sammanhang.

Spela in och dela skärminspelningar med ditt team inom utrymmet med ClickUp Clips.

Gör ditt arbete meningsfullt

Det är inte bristen på information som bromsar teamen.

De flesta av oss har att göra med att det är utspritt överallt.

Mötesanteckningar finns på ett ställe, uppdateringar om framsteg göms i instrumentpaneler och viktiga beslut begravs i Slack-trådar.

Den verkliga fördelen med AI? Den sammanfogar fragmenten så att helheten blir tydlig.

Istället för att slösa energi på att jaga sammanhang kan AI plocka ut signalen från allt brus – markera åtgärdspunkten från förra veckans samtal, koppla den till dagens uppdatering av instrumentpanelen och länka uppföljningen i chatten. Plötsligt känns ingenting isolerat eller förlorat.

ClickUp Brain gör precis detta. Som kontextuell AI kopplar den samman uppgifter, dokument, instrumentpaneler och konversationer till en enda meningsfull tråd – så att arbetet inte bara dokumenteras, utan också förstås.

Bonus: Häng med i oändliga chattråd

Chatten slutar aldrig – Slack, e-post, direktmeddelanden – allt staplas upp snabbare än någon hinner bläddra igenom. Det verkliga problemet är inte att missa ett meddelande, utan att tappa tråden i det som faktiskt är viktigt. AI löser det genom att skära igenom bruset och ge dig det väsentliga utan krångel.

Istället för att läsa hundratals svar får du en tydlig sammanfattning – och i ClickUp Chat kan du gå ett steg längre. Förvandla alla konversationer till uppgifter, behåll sammanhanget och låt Autopilot Agents sortera frågor eller skicka uppdateringar medan du fokuserar på själva arbetet.

Att komma ikapp känns inte längre som läxor. Du får besluten, frågorna och nästa steg – utan att behöva ta dig igenom allt prat.

Skapa uppgifter automatiskt från ClickUp Chat

Vanliga utmaningar vid videosamtal och hur AI löser dem

Asynkron videokommunikation har sina utmaningar – dålig ljudkvalitet, fördröjda anslutningar och missade detaljer.

Lyckligtvis har AI lösningar på dessa vanliga problem, vilket gör dina virtuella möten smidigare och effektivare.

Låt oss titta på några vanliga problem du kan stöta på och lösningar som kan hjälpa dig. ⚒️

➡️ Problem med ljudkvaliteten: Dålig ljudkvalitet på grund av bakgrundsljud eller eko kan göra samtal frustrerande. AI-driven brusreducering filtrerar bort störande ljud – som tangentbordsknatter, trafik eller skällande hundar – och säkerställer att alla deltagares röster är tydliga och lätta att förstå.

➡️ Problem med videokvalitet och belysning: Låg upplösning, otillräcklig belysning eller rörig bakgrund kan distrahera från budskapet. AI-verktyg justerar automatiskt ljusstyrkan, förbättrar upplösningen och tillämpar bakgrundssuddighet eller virtuella bakgrunder, vilket ger ett polerat och professionellt utseende oavsett din fysiska miljö.

➡️ Missförstånd och informationsöverflöd: Det är svårt att hålla reda på viktiga punkter och beslut under långa samtal. AI-verktyg för transkribering av möten omvandlar smarta kapitel till text i realtid, medan sammanfattningsfunktioner markerar viktiga punkter, vilket gör uppföljningar och uppgiftsfördelningar enkla.

➡️ Engagemang och uppmärksamhetsbrist: Det kan vara svårt att bedöma om deltagarna i ett distansmöte är engagerade. AI-analyser kan hjälpa dig att göra sentimentanalyser och mäta interaktionsnivåer.

➡️ Språkbarriärer: Globala team möter ofta kommunikationshinder på grund av olika språk. AI-översättningsverktyg erbjuder liveundertexter och automatiska översättningar, vilket säkerställer att alla förstår diskussionen oavsett vilket språk de talar.

➡️ Fluktuationer i anslutning och bandbredd: Instabila anslutningar kan leda till fördröjningar, buffring eller avbrutna samtal. AI-algoritmer justerar videokvaliteten dynamiskt baserat på nätverkets prestanda, vilket ger en smidig och oavbruten mötesupplevelse för alla deltagare.

Gör rätt (video)samtal med ClickUp

AI förbättrar din upplevelse i de flesta sammanhang. Detsamma gäller videosamtal, som säkerställer produktiva och välorganiserade möten.

Medan videokonferensprogram som Microsoft Teams och Zoom erbjuder transkription, brusreducering och möteshantering, effektiviserar ClickUp allt på ett ställe med avancerade funktioner.

SyncUps förenklar schemaläggning och hantering av diskussionspunkter, medan Clips gör det möjligt för team att spela in och dela viktiga konversationer. ClickUp Brain går ett steg längre genom att transkribera mötesinspelningar, sammanfatta videoflödet och omvandla åtgärdspunkter till genomförbara uppgifter.

Så varför vänta? Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅